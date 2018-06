Hora 25 (11/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1552 00:00 que no al Tribunal de Cuentas con una contabilidad absolutamente falseada deja claro la sentencia que el PP se financió con mordidas de empresarios en negro o con facturación ficticia que estos mismos empresarios pagaban los actos que la Gürtel organizada para el PP en esas campañas electorales un soborno en diferido dice el juez José María Vázquez Honrubia porque los donantes Ángels obtenían a cambio adjudicaciones públicas de la Generalitat ad ir a Francisco Camps que se libra si Francisco Camps seguirá lícitamente suena os esa al en la en la ZEC a ver el el juez lo deja muy claro el autor de la sentencia José María Vázquez Honrubia dice que que en este caso no están todos los que son en alusión los cita directamente a Francisco Camps y al ex vice el ex vicepresidente Víctor Campos a quiénes sitúa al frente de de bueno de ésta tramado de esta asociación ilícita para delinquir con la financiación ilegal del PP pero se libran porque las confesiones llegaron tarde ya habían prescrito los delitos electorales de falsedad que es les podrían haber atribuido por eso finalmente se libran pero Francisco Camps bueno el que siempre ha defendido con vehemencia su inocente hacía últimamente está acumulando una serie de decisiones muy negativas por parte de la justicia el viernes pasado recordará Sánchez conocíamos que la Fiscalía Anticorrupción quiere que sea procesado por la Fórmula uno en dos ocasiones en el texto llegó a llamarle mentiroso hoy también el juez Vázquez Honrubia llega pues bueno a no creer su testimonio en contra del de Ricardo Costa considera totalmente creíble el juez dice que el testimonio de Francisco Camps en el juicio como testigo fue infructuoso

Voz 1487 01:50 nada saben nada recuerdan nadar

Voz 1552 01:53 eh reconocen dijo el magistrado irrita

Voz 0194 01:55 Pardo Costa cuatro años no me parece si no me equivoco cuatro niños no sé si él habrá sorprendido después de haber colaborado Si le habrá sorprendido esta sentencia

Voz 1552 02:05 está tocado precisamente por lo que dice se la bueno pues se confesó la financiación ilegal dijo si es cierto el PP financiado con dinero negro durante el juicio se autoinculpó aportó detalles que han sido clave tal y como reconoce el juez en la sentencia para el esclarecimiento de los hechos está colaborando ahora en el caso Taula hay otras piezas en Valencia con la Fiscalía Anticorrupción para bueno para ahondar en esas investigaciones y él esperaba que bueno la sentencia fuera algo más benévola con él pero bueno lo explica el juez no puede pues bueno cometer un ilícito el propio juez Easy está acusado de esos delitos

Voz 1340 02:46 el se considera que los cometió no puede quitar

Voz 1552 02:48 lo lo único que puede hacer es bueno establecer las mínimas penas y sustituir algunas de esas condenas por por multa con lo que con mucha dificultad va a ser muy difícil que veamos a Ricardo Costa entrando en prisión porque hay varios años de esas de esa sentencia de esa condena de cuatro que puedan ser sustituidos con el pago de multas pues eso

Voz 1340 03:08 ya lo veremos campos muchísimas gracias

Voz 1552 03:11 Adrián llena hasta luego la casualidad también ha querido

Voz 1340 03:13 de conociéramos hoy la sentencia de la rama valenciana

Voz 0194 03:16 la trama Gürtel cuando había reunión de la cúpula del Partido Popular porque estaban decidiendo el la fecha del congreso veintiuno de julio congreso extraordinario en el que tiene que salir el sustituto de Mariano Rajoy hemos sabido además los detalles de presentación de candidaturas hoy Rajoy ha vuelto a ser fiel a su estilo político el de no intervenir y por eso ha dejado ha vuelto a dejar claro que no va a verte edad o por su parte ya lo dejó claro el otro día cuando anunció que se retiraba María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 03:43 buenas noches Angels ha sido un acto emotivo con todos los cargos populares en pie aplaudiendo a Rajoy quién ha anunciado por fin su fecha de salida el congreso extraordinario se celebrará los días veinte y veintiuno de julio un proceso en el que él no piensa intervenir nada de influir o vetar no quiere ser como Aznar lo ha dejado bien claro y al hacerlo nos ha recordado un poco a Fraga en la refundación de su partido

Voz 1487 04:04 sí que este es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo de tutela el Partido Popular tiene capacidad y experiencia suficiente para asumir ante la sociedad española este proceso de forma transparente y absolutamente democrática sin miedos y sin reteles

Voz 1461 04:21 en las filas conservadoras muchos dicen que quieren renovación de una candidatura única y confían en que alguno de los nombres que más suenan como el de Feijoo presente cuanto antes o que tiene de plazo hasta el veinte de junio el día cinco de julio será la votación es Rajoy sólo espera que ya para después del verano el PP vuelva rearmado para ejercer de oposición

Voz 1487 04:40 en septiembre tenemos que estar en perfecto estado de revista para hacer lo que nos toca hacer ahora lo primero recordar cada día a este Gobierno que no está ahí por la voluntad de los españoles hagan lo que hagan y digan lo que digan lo pinten con los colores que lo pinten cara

Voz 1 04:59 es el aval de los españoles y eso no se puede

Voz 1461 05:04 el ex presidente ha recurrido a un discurso victimista al señalar que su formación ha sido expulsada por una amalgama apresurada de socialistas independentistas y partidos de extrema izquierda

Voz 0194 05:13 bueno pues ya sólo nos queda conocer a los candidatos oficiales la semana que viene como tarde vamos a resolver esta duda de momento algunos como Alberto Núñez Feijóo se deja querer no confirma nada pero tampoco lo descarta

Voz 1461 05:23 pues eso es los populares piensan que Feijóo dará el paso si Seve aclamado y con las manos libres para actuar así con esas condiciones porque como nos recuerdan el titular de la Xunta es quien más tiene que perder es que tras tres mayorías absolutas dejaría a Galicia para controlar un PP en la oposición a un año de las municipales y autonómicas con un calendario judicial infernal el de momento no aclara sus intenciones aunque algunos en el PP han querido ver oye sus palabras una señal

Voz 1487 05:49 soy el presidente de la comunidad otorgaba a esos diez

Voz 1461 06:01 otro mucho resaltan que en ese militante de España se nota su compromiso por tanto se lanzará y habrá que ver si lo hacen algunos más desde el círculo de la vicepresidenta nos cuentan que esperarán a ver qué pasa hay analizarán la situación aunque para algunos cargos ella ya no puede ir más de número dos y mueve ficha en las filas conservadoras dan por hecho que lo hará también pedal para frenarla porque la secretaria general no se ha descartado en ningún momento Bono además siempre pueden surgir otros nombres algunos hablan ahora de Bauzá ex presidente balear como lider que aglutinará al sector liberal iré dos ex ministros Margallo y que la Serna en Génova creen que pueden salir unos cuantos frikis kamikazes dicen que les basta con cien avales para presentarse pero están convencidos de que luego nadie les va a votar

Voz 0194 06:44 venga no nos queda mucho tiempo pero sí quiero conocer vuestra opinión Cristina mientras el Partido Popular va decidiendo su futuro se van conociendo sentencias Jude

Voz 1340 06:50 decía Alex hoy tocaba la Gürtel valenciana que vuelve a hablar de la financiación ilegal del partido pero lo cierto es que no tiene mucho tiempo el PP para para pensar en quién va a ser el sucesor no dice dice Mariano Rajoy

Voz 0436 07:01 el ritmo por primera vez que Rajoy ha pisado el acelerador ha impuesto un ritmo que no pensaba nadie la gente se había puesto en la mente de un congreso extraordinario entre septiembre y octubre nunca se hayan puesto en la en la idea de un de un congreso antes de verano y por primera vez pues Rajoy es el que está imprimiendo para acabar con este periodo de interinidad lo ha dicho ya además también para acabar con las posibilidades de tensiones y peleas internas alto antes no es lo es lo que ha explicado en cierto modo ha explicado son los motivos de la celeridad ha hecho un llamamiento a que no haya juego sucio no la he dicho exactamente pero ha dicho que se ponga en valor se hay adversarios que se ponga en valor el mérito de cada uno no no no no no no los defectos y luego también ha hecho un llamamiento a que sea quién sea pues sacó una apelación a la independencia de del partido frente a presiones políticas económicas son mediáticas yo creo que ha sido un poco las reglas de oro pero lo que pensamos de que ya alguien pudiera sabe es dejar entrever su deseo de aspirar a la presidencia del partido es un ocurrido yo creo que fijó incluso se va a esperar al último día lo puede en anunció entre el día dieciocho diecinueve veinte eh en el entorno de Feijóo recordaba que cuando él se hizo con la presidencia del partido de Galicia en el año dos mil seis en sustitución de Fraga fue el último en presentarse cuando ya se habían presentado tres candidatos Josa que no descartaría que hasta el día veinte aunque es verdad que tiene que hacer una recogida de avales pero bueno en cuanto Feijóo dijera me quiero presentar estoy convencida de que los avales son cien es que no es nada le llegaría en un cuarto de hora sí pero vamos a manos van a mantener en tensión hasta el último momento Javier

Voz 1552 08:40 en breve a mi me parece que las prisas por

Voz 1340 08:43 eh

Voz 0873 08:44 por esta convocatoria dejan poco espacio para lo que yo entiendo que es la necesaria regeneración de del Partido Popular el Partido Popular necesita una regeneración a fondo y con esto no se va a dar lugar a regeneración Illán ni habló de la situación en el Partido Popular de Comunidad Valenciana Si permíteme Anger si me llame la atención la falsedad en la que insistido el señor Rajoy con menos brutalidad que el señor Hernando de decir que este Gobierno no lo respeta

Voz 1340 09:14 la mayoría de los Hero esto esto Javier cada vez que hablan dicen exactamente lo

Voz 1552 09:19 pero es que tiene ese mes agente que yo no debo ser español votantes que que no somos de de yo lo digo no yo no he votado en el Partido Popular ciudad por supuesto co incoherente su tesis los españoles que han votado a partidos nacionalistas que Rajoy quiere que sean españoles pues no le parecen españoles consten por favor basta de falsedades Victoria hombre

Voz 1971 09:43 a mí lo que me llama la atención es la frase que ha hecho Rajoy de que ha sido expulsado por una amalgama yo creí que cuando terminaba la amalgama iba a decir una amalgama de corrupciones pero no no era una amalgama de partidos entonces bueno yo creo que la sentencia de hoy de la Gürtel colas las penas que todos nos esperábamos y que tampoco son tan tan escandalosamente

Voz 0436 10:02 altas ni tienen nada que ver con la de las

Voz 1971 10:06 sorprende sobre digo que eso a mí lo más importante más allá de las penas que acredita también

Voz 0436 10:11 la canción que lo ahí voy a ir voy al

Voz 1971 10:14 ahí voy aquí hay dos dos dos temas claves en la sentencia de hoy la primera es que el PP se financió con dinero negro y facturas falsas If financió con ese dinero la campaña del dos mil ocho de Mariano Rajoy vuelve otra vez Mariano Rajoy a estar en los dado en la corrupción no amalgama no pues la corrupción y en segundo lugar las con veinticinco menciones que hace a Camps el juez Vázquez Honrubia tirándose mezclándose los cabellos de que fuera exculpado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y por tanto no fuera procesado optar al comparecer como testigo que es que hizo una frase preciosa Hogarth dice algo así como que se hizo el loco esas dos claves es decir Camps sabía lo que sea hacía cómo va a ser sólo el pobre señor Ricardo Costa y digo pobre porque es la que ha ido todo pero fíjate Victoria amigo saber cambiar también con la Gürtel

Voz 0436 11:11 esto de que los jueces empiecen a hacer consideraciones sobre gente que me ha sido juzgada no me parece adecuado es decir no bueno no se sentó vino en calidad de testigo por si no se asentó y fue en calidad de testigo no ese tipo de de apreciaciones me parece gratuito todo en un señor

Voz 0194 11:26 joe todavía del del Partido Popular ha presentado las anunciadas enmiendas a las cuentas generales que ellos mismos diseñaron y que contemplaron esas inversiones por valor de quinientos millones de euros para Euskadi bueno de momento el Partido Popular después de varios días de amenazas veladas toca una pequeña parte de de esa inversión treinta y cinco millones en el debate que ha comenzado esta tarde en el Senado y que además ha supuesto el estreno de la ministra de Hacienda María Jesús Montero defendido unas cuentas que no diseño ella que además piensa o plantea que son unas cuentas de transición Eladio Meizoso

Voz 0527 11:55 son los presupuestos han superado su primera sesión en el Senado cargada de paradojas han sido rechazados los cinco vetos de Podemos nacionalistas catalanes Bildu y Compromís con el voto en contra del PP y del PSOE que empezará a gobernar con estos mismos presupuestos y el apoyo inicial al menos de quiénes querían vetar los y el PP apoyó los Presupuestos peores ha presentado diecinueve enmiendas entre ellas tres que restarían de salir adelante XXXV de los quinientos cuarenta millones de euros en inversiones que había pactado con el PNV esto lo critica la ministra María Jesús Montero

Voz 2 12:27 me parece un despropósito que se de auto enmienda en los presupuestos y por tanto en el día de hoy lo que vamos solamente a valorar son los retos que se presentan por lo por las diferentes fuerzas política

Voz 0527 12:37 José Manuel Barreiro del PP contra atacaba por qué se someten aprobación unos presupuestos estructurados para trece ministerios que serán ejecutados por un gobierno de diecisiete

Voz 3 12:47 como ejecutan el presupuesto cómo van a financiar aquellos ministerios que no existía

Voz 0527 12:53 la ministra reconoce que habrá que ajustar los pero dice los cambios eran mínimos Hora veinticinco

Voz 0137 12:59 a estas semanas e inaugurado Photo España dos mil dieciocho Un festival internacional de fotografía y artes visuales que este año celebra su vigésima edición con noventa exposiciones que podrán verse en varios espacios de Madrid hasta el veintiséis de agosto este año Photo España prestará especial atención a la sostenibilidad temática que pronto

Voz 0436 13:19 con izará una de las exposiciones más llamas

Voz 0137 13:21 vivas de esta edición Smart esta exposición que puede verse en el Jardín Botánico aborda a través de las obras de ocho fotón José internacionales de primer nivel cuestiones como la dimensión social de la sostenibilidad las energías renovables el paisaje urbano o la ecología la exposición cuenta con la colaboración de Acciona que ha sido también responsable de la selección comisariado de las fotografías del porqué de este título Smart habla Joaquín Mollinedo director general de Relaciones Institucionales sostenibilidad y marca de Acciona

Voz 4 13:56 es muy claro en el sentido literal que se deriva de la acrónimo de sostenibilidad mitigación adaptación resiliencia transformación remite a las actitudes inteligentes que entendemos se deben desarrollar para atender las necesidades globales de

Voz 0137 14:11 además gracias a la colaboración de Acciona por primera vez Photo España se convierte en un evento sostenible ya que se calculará el impacto medioambiental de la exposición y las emisiones de CO2 que produzca ese compensarán con proyectos de energía limpia consiguiendo con ello que el balance final de emisiones sea cero

Voz 5 14:29 en Hora veinticinco cultura sostenible un espacio de divulgación y reflexión ofrecido por Acciona

Voz 6 14:37 cadena SER Hora veinticinco

Voz 1487 14:45 es la suelo

Voz 7 14:47 eso

Voz 8 14:56 eh

Voz 9 15:01 eh

Voz 1340 15:05 no se sabia que nos queda un ratito pero estamos sigas así como un poco no Torres para ir por bajando revoluciones sí bueno porque también viene muy bien a esas palabras de Shakespeare del mercader de Venecia que dice Si nos pinchan acaso no han gramos sí nos hacen cosquillas acaso nos reímos signos envenenan acaso no morimos

Voz 1487 15:26 yo añado es que al final

Voz 10 15:28 todos somos iguales pero se nos olvidan

Voz 1487 15:34 no quiere ver

Voz 3 15:36 no va a poder encerrarse en su casa

Voz 1340 15:39 por las ventanas que bonitos

Voz 3 15:41 hay que filosófico Torres de Lugo y al viernes

Voz 1340 15:50 venga vamos dirá con con autores musicales del mundo audiovisual dramaturgos cerca de quinientos miembros de la SGAE ha sido llamados a votar el próximo día entre uno contra la reforma de los estatutos aprobados por los pelos en la junta directiva de la Sociedad aprobados con el voto de calidad de su presidente y por lo tanto aprobados pero hay que decirlo hay nombres muy conocidos populares en esa lista aunque una cosa es firmar un manifiesto ya lo sabes otra es depositar el voto con los votos a los que uno tenga derecho porque ya es que en la SGAE es un sistema es el sistema que tiene hoy han pedido al Ministerio de Cultura que mande a un observador a esa votación que ejerza la potestad de tutelaje iría yo lo dejó ahí en en la reforma de los estatutos va a ser el veintiuno de junio la votación el habla seguir Nos explicaremos a los oyentes cómo acaba esto

Voz 11 16:45 eh

Voz 1340 16:46 en Madrid esta semana se estrena un texto de una autora catalana que es Lluisa Cunillé dirigido por Xavier Albertí que es el director del Teatre Nacional de Catalunya que cuenta que la cultura está en retroceso en realidad dice que la crisis ha pasado una FAC una factura brutal recortes en los presupuestos en los nacionales desde luego cercanos al treinta por ciento

Voz 12 17:09 lo que es esencial esencial no sólo recuperar lo que hemos perdido sino crecer la cultura es lo que nos va a hacer mejores es lo que nos va a dar elementos de sentirnos miembros de una colectividad tan heterogénea de tan diversa como queramos pero sin un elemento cohesionado en llamado cultura vamos subiendo

Voz 1340 17:30 la obra se llama Islandia es el viaje de un adolescente a Nueva York para buscar a su madre justo al comienzo de la crisis bancaria ese viaje yo no he visto la obra pero dicen que nos permite descubrir la deriva moral consecuencia de la crisis parecen me parece muy interesante te iba con una exposición en la que se le da la oportunidad a jóvenes que nunca han organizado una exposición para que la organicen lleva diecisiete años La Casa Encendida haciendo haciendo esto pero exposición de es una exposición de en realidad no es tanto el contenido sino de quién lo organiza son inéditos son necesarios ah vale vale vale de comisarios jóvenes eso sería tanto lo que puedes ver bien evidentemente sino el trabajo que han hecho los comisarios que por primera vez comisaría en una una exposición lo Lorena Suárez es quién organizado una de ellas con obra de tus de Nazario es arte en el tardofranquismo con el cuerpo como protagonista ya que estábamos allí Nazario Mer me he acordado y he visto mesa un libro de Alfaguara que también lo tengo que es el segundo volumen de sus memorias que se llama Sevilla Illa casita de las pirañas

Voz 13 18:45 Antonini era un gitano alto tenemos a media melena de pelo castaño siempre alborotado aunque en principio intentaba tenerlo peinado hacia atrás de grandes ojos azules y espesas y revueltas cejas nariz y boca grandes le faltaban bastantes dientes lo que le daba su voz aguardientes

Voz 1340 19:02 esa es es es es Nazario que que como sabéis es el creador de ANAR coma de detective trans que es un cruce de Lauren Bacall y Humphrey Bogart que es absolutamente golfo hasta siete por Nazario exenta dibujar lo este fin de semana estado viendo una película crepuscular brutal que sobre la descomposición de la Alemania del Este de la RDA a las puertas del de la caída del Muro bueno pues un héroe nacional un verdadero comunista cumple noventa años la visita todo el establishment comunista también su familia y se entremezclan los sentimientos personales la represión vivida las ansias no confesada ni confesables es el final de una época el título es en tiempos de luz menguante y la protagoniza

Voz 14 19:47 Bruno Ganz se ha convertido en una bonita tradición que en este día tan especial de tu larga vida de cristales

Voz 1340 19:54 en en el en tiempos de luz menguante en el cine en pantalla Galán vale no sabía si el habías visto Netflix son no no no está bien me la recomiendas es bueno es tristón a quiero decir alemana tiene pero la lo que lo que cuenta la van enfadar no es alemana el sentido de que posa como es como tirar una estética seca o de una luz muy particular pero la recomienda en tiempos de los menguantes padre perfecto antes de terminar déjame que diga una cosa porque el otro día animamos a los oyentes háganos mandaran postal que a partir a raíz de una exposición pues hoy tenemos otra postal habla muy bien de Valencia fenomenal Alderdi si Pastori el Alá Alá o Alan Jara en lo sé no lo sé bueno es el mercado de Valencia a fenomenal fenomenal no nos dice sabes lo que es el Post Crossing que será el cruce de postales postales a nuestro corcho que va así que tiene matasellos esto lo que te lo diga gustaba porque pasa es que no veo la cantidad que cuestan soy ponen Jerez no Jerez es El Sello Jerez si te voy a decir una cosa si esto sigue adelante Correos nos va se sabía hacerlo me encantaría Torres estribillo en el mismo se yo por eso no uno para cada uno tuyo en el mismo mes haciendo haciendo post me encantaría pero sí me encantaría

Voz 15 21:18 muy buenas para para lo que haber deprimidos todos a sus puestos las cosas se pueden poner feas pero hay que tirar la toalla Jorge Drexler

Voz 14 21:33 claro que los Goma los días claros son mucho y dos días

Voz 16 21:45 raro

Voz 14 21:47 duro la primera Ros lo que dura

Voz 17 21:52 eh

Voz 14 21:55 una mariposa eh

Voz 5 22:01 hasta mañana hasta mañana aunque no haya una raza

Voz 14 22:09 la vida puede por una vez que nos duele claro que también Melancoli dejemos que esa nostalgia Nos ves ves y aunque no haya una razón Nos queda Ramoneda ácida

Voz 1 23:10 el dietario el presidente Sánchez

Voz 1150 23:15 el orden acoger a los inmigrantes el barco Aquarium que caiga rechaza impacta la cooperación con Naciones Unidas por fin un presidente osa tomar la bandera de la dignidad en Europa y esperemos que el PSOE Seagal en medio de tanta mezquindad y cobardía un gesto de este tipo reconforta mucha expectativa ante una posible reunión Sánchez Torra pero hay realmente una posibilidad de desbloqueo sin Cataluña la izquierda no gobierne en España Pedro Sánchez lo sabe y busca aprovechar el estado de gracia para encauzar la cuestión catalana pero las heridas están abiertas y mientras haya presos hablaba balbuceos jugamos al póquer pero vamos de farol ha dicho la ex consejera catalana Clara Ponseti que está en Escocia el reconocimiento a la realidad es un primer paso para que la negociación sea posible pero si hay un motivo para que en el diálogo es utilizando una frase de Dannielynn el City que el Estado y el soberanismo saben que lo otro es irreductible en estos casos en democracia tarde o temprano hay que entenderse Rajoy pone fecha su sucesión se mantendrá el PP en la lógica de la transmisión casi hereditario de la Jefatura entenderá que la política ha cambiado y que a menudo las candidaturas inesperadas tienen premio una mirada al entorno haría aconsejable una cara nueva muy nueva no veo Cospedal que lleva a las cuitas del partido a cuestas ya Sáenz de Santamaría con la arrogancia incorporada Feijóo demasiado a la sombra para liderar el futuro pero el PP es un partido esencialmente conservador ya arriesgar cuesta Filipe Sean Flynn en John Pisani Ferry son tres economistas que ayudaron Emmanuel Macron a construir la ama la pasada semana enviaron a su presidente una nota de advertencia la ambición emancipado la del programa presidencial no alcanza un número creciente de ciudadanos dicen la elegancia en la forma no excluye a la dureza en la crítica al riesgo es que la ambición transformador inicial se convierta en un programa clásico reformas estructurales favorables a los más ricos y quien quiera entender que entienda

Voz 19 25:14 busca

Voz 20 25:15 lo dejamos aquí Cristina de la Hoz Victoria Lafora Javier de Lucas hasta la semana que viene adiós las noches adiós a todos ustedes hasta mañana como siempre a partir de las ocho ese esperamos feliz noche

