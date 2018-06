Hora 25 (12/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 ha habido trato de favor

Voz 0194 00:03 aquí Urdangarin cuánto pesará la rebaja de su condena al crédito que los ciudadanos conceden a la justicia y a su lucha contra la corrupción cómo gestionará la Casa Real la entrada en prisión del que nos presentaron como yerno ideal qué peligros del PP en la acogida de los inmigrantes del Aquarius será que deja en evidencia los incumplimientos de Rajoy explicará alguna vez Tram porque su acuerdo con Corea del Norte es mejor que el de Irán

Voz 1444 00:27 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0882 00:39 cabinas

Voz 0194 00:51 hola buenas tardes la Audiencia de Palma notificará mañana Urdangarin y al resto de condenados en el caso Nóos la esperada sentencia del Supremo el tribunal ha rebajado hasta los cinco años y diez meses las penas de prisión para el cuñado del rey y el juez instructor de la causa José Castro no ve más salida que la cárcel así declara hablaba esta mañana en las

Voz 2 01:09 mano no hay más solución que decretase el interés sobre este señor imprimió a su pensión estas sentencias los tiene cabida

Voz 0194 01:19 Jurdan Gary podrá elegir prisión aunque Interior baraja entre otras la cárcel de Zaballa que acoge a etarras arrepentidos la Casa Real reitera una vez más su respeto absoluto a la independencia del poder judicial que sí han cuestionado algunos grupos en el Congreso

Voz 3 01:31 respecto de las decisiones de la justicia la justicia es para todos la imagen de la monarquía asociado a la corrupción es una realidad en este país desde hace años con todo da la impresión de que la justicia sigue siendo muy desigual en él

Voz 0978 01:44 España España es un Estado social democrático y de derecho y la ley es igual para todos los españoles y españolas

Voz 4 01:50 queda patente no es poca cosa que todos estamos sujetos al cumplimiento de la ley también al el Almería

Voz 0194 01:58 entre tanto esta tarde ha comenzado la operación para trasladar a los inmigrantes del Aquarius al puerto de Valencia será posible finalmente con la ayuda de dos barcos italiana

Voz 0882 02:06 el plan actual es transferir a quinientas personas el Aquarius a dos barcos italianos esto quiere decir que los otros ciento veintinueve restantes se quedan a bordo del Aquarius todos juntos nos iremos hacia Valencia donde el total de las seiscientos veintinueve personas serán desembarcados en Francia

Voz 0194 02:24 así lo explicaba el coordinador de Médicos sin Fronteras a bordo del Aquarius en la SER la ministra Dolores Delgado advertía esta mañana sobre las posibles responsabilidades de Italia por negarse acogerá esto

Voz 0978 02:34 migrantes hay una parte que es esencial en Derecho Humanitaria que son esos convenios y tratados con esa perspectiva histórica quizá sí puede suceder acabé en insistiendo responsabilidades penales internacionales

Voz 0194 02:48 Alberto Núñez Feijóo se ha ofrecido a acoger en Galicia parte de esos inmigrantes rompe así con el mensaje alarmista de sus compañeros de partido escuchen a Fernando Martínez Maíllo en Televisión Española

Voz 0482 02:58 cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 0194 03:11 y el Congreso retoma su actividad tras la moción de censura y el cambio de Gobierno Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 03:16 es buenas tardes cambio visible en la bancada azul del pleno ocupado por los nuevos ministros los del PP han tenido que buscar hueco en las filas superiores reservadas para su grupo clima Carretero nos va a describir cómo ha quedado el reparto hay consenso entre los grupos de la Cámara para que las pensiones vuelvan a revalorizarse según el IPC con matices porque parte de ellos quieren dejar al Gobierno la posibilidad de cambiarlo cuando llegue otra crisis esta es la apuesta de PSOE PP y Podemos

Voz 0978 03:40 en casos de crisis del Gobierno secreto de los instrumentos no el Pacto de Toledo

Voz 0482 03:48 su vida

Voz 5 03:52 de crisis porque si no hay suficientes ingresos en puede haber gasto exponente

Voz 6 03:57 tres defendemos en en absoluto mucha para nosotras no está en duda indistintamente de Juan Sara con la cuantía de la pena

Voz 0978 04:02 John porque tiene que ver con un contrato social

Voz 1460 04:05 lamenta que todo esto el día en el que Donald Trump Kim

Voz 1667 04:07 aún se han visto por fin las caras en Singapur para anunciar esto

Voz 1620 04:11 quema nada aquí yo acabamos de firmar un acuerdo conjunto en el que se reafirman su compromiso inquebrantable de desnuclearización completamente la península de Corea

Voz 0482 04:21 uno

Voz 7 04:24 hoy hemos tenido un encuentro histórico y hemos decidido dejar el pasado atrás

Voz 1667 04:31 antes un acuerdo que a esta hora sigue dejando más dudas que certezas sobre cómo se va a conseguir el objeto

Voz 0194 04:37 a las ocho y media deportes en Hora veinticinco con la sorpresa del día el fichaje de Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid en Moscú está Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:48 Moscú es festivo hoy aquí se celebra el Día de Rusia pero podemos decir que ya es el día de España porque sólo se habla del fichaje del ser el senador Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid para las tres próximas temporadas el club blanco ha anunciado oficialmente el acuerdo esta tarde Julen romperá su contrato con la Federación al término del Mundial y el Madrid tendrá que pagar dos millones de euros a la Federación como compensación mañana Lopetegui dará explicaciones en rueda de prensa con el presidente de la Federación Luis Rubiales a las ocho y media contamos todas las repercusiones de la gran noticia a dos días del comienzo del campeonato ya tres días del debut de España ante Portugal

Voz 0194 05:26 la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas

Voz 0978 05:28 ves a partir de mañana vamos a tener una situación cada vez más propia del verano de momento a esta hora todavía chubascos en la mitad norte de la península unos en el Cantábrico más oriental poco a poco irán desapareciendo a medida que avance la noche y mañana incluso irán desapareciendo las nubes del Cantábrico techo solos pero hemos chubascos durante la tarde en los Pirineos en la mitad este de Cataluña de algunas tormentas en Menorca y Mallorca con viento fuerte del norte tramontana también cierzo en el valle del Ebro y en general mañana si bien durante la mañana todavía tendremos nubes en gran parte del país la tarde será más soleada con un poco más de calor que hoy el acceso importante de temperaturas a finales de semana empieza hora25 Pablo antes de entrar en detalles

Voz 1667 06:08 es un consejo que nos trae Íñigo Sastre buenas tardes

Voz 8 06:14 buenas tardes Pablo hoy quiero

Voz 1667 06:17 o de un libro Tigres de cristal la nueva novela de Toni Hill Tigres de cristales una absorbente historia de suspense psicológico con una trama intensa llena de secretos Toni Hill nos transporta a un barrio de extrarradio donde dos amigos del colegio se reencuentran después de más de treinta años ninguno de los dos ha olvidado esa cálida incondicional amistad infantil truncada una noche de diciembre del setenta y ocho cuando una muerte alteró sus destinos una historia inquietante que habla de amistad y de lealtad pero que también habla de venganza Tigres de cristal publicada por Grijalbo ya en su librería no dejen de leer la eso sí después de Hora veinticinco

Voz 0882 09:14 pobre veinticinco Pablo Morán la sentencia que han notificado ayer

Voz 1667 09:20 el Supremo culmina un proceso judicial que comenzaba hace doce años con la denuncia de un diputado socialista que ha hecho temblar los cimientos de la Corona española la caída de Iñaki Urdangarin de yerno perfecto a preso por corrupción comenzaba en diciembre de dos mil once

Voz 11 09:36 una vez analizada allí estudiada la documentación el juez José Castro decidirá cuáles serán sus próximas actuaciones is imputa al duque de Palma Iñaki Urdangarin en esta pieza separada del caso Palma Arena

Voz 1501 09:47 tu mente vivimos en un Estado de derecho y la justicia es igual para todos

Voz 0882 09:52 yo padezco hoy para demostrar mi inocencia mi honor mi actividad profesional durante estos años

Voz 7 10:01 a responsabilidades

Voz 0882 10:03 yo tomo decisiones de correcta

Voz 11 10:06 en total tres con el que hacía lo que me hace sobre estaban recomendando y creía que estaba correctamente la infanta Cristina imputada en el caso no confío plenamente en el yo estoy convencida de su inocencia y que siempre ha estado asesorado convencida de que has estado bien asesorado

Voz 12 10:26 la mayor condenas para Diego Torres ocho años según la nota del Consejo General del Poder Judicial seis años para Iñaki Urdangarin

Voz 1667 10:34 diecinueve años y medio de prisión era la petición de cárcel inicial para el cuñado del actual Rey por su implicación en esta trama alimentada por los gobiernos del Partido Popular la Audiencia de Palma como acaban de escuchar la dejó en algo más de seis el Supremo ha rebajado todavía más la condena Urdangarin pero no lo suficiente para que el marido de Cristina de Borbón escribe la cárcel la sentencia acredita que sus lazos con la Casa Real fueron claves en esos negocios Alberto Pozas buenas tardes buenas tardes su matrimonio con la hija del Rey emérito fue un trampolín que le permitía entrar en las arcas públicas de las Islas Baleares es lo que dicen los jueces del Tribunal Supremo en la sentencia definitiva del caso Nóos que retira un delito de falsedad documental de la cuenta de ex duque de Palma ir deja su condena en cinco años y diez meses de cárcel y más de medio millón de euros en multas la condena de su socio Diego Torres también queda rebajada a menos de seis años de cárcel y la del ex presidente balear Jaume Matas se queda en tres años y diez meses de presidio por hacer procesos de adjudicación pública a medida para Urdangarin y sus socios orillado dicen los magistrados los procedimientos legales con más de cinco años de cárcel el ex duque de Palma tiene muy complicado evitar la prisión sólo el Tribunal Constitucional podría retrasar su ingreso a recurrir ese hilo tendría que hacer contradiciendo sus propios argumentos desplegados en casos muy recientes su directriz general dijeron en noviembre en un auto es no suspender una condena de más de cinco años de cárcel o eso Pablo o un indulto la sentencia hecha publica hoy también afecta a la Infanta declara probado que Cristina de Borbón y Grecia se benefició de la corrupción desplegada por su marido en la administración de Baleares pero no de sus delitos fiscales y su fraude en el IRPF

Voz 1501 12:04 los rebajan en cien mil euros hasta los ciento treinta y seis

Voz 1667 12:07 mil la cantidad que debe abonar como partícipe a título lucrativo cantidad que ya pagó antes de ser condenado Urdangarín y el resto de los condenados tienen derecho a elegir prisión aunque interior ya está estudiando al menos dos alternativas la cárcel de Menorca que es la prisión con menos internos de España y también la de Zaballa en Álava donde se alojan a los etarras arrepentidos en todo caso la Audiencia de Palma es la encargada de ejecutar esta sentencia iba notificar mañana mismo las condenas a las partes esa sentencia del Supremo sea conocido en pleno acto del Rey Felipe VI en El Escorial en la entrega de unas condecoraciones a militares y agentes de la Guardia Civil por su trayectoria intachable algo de lo que no puede presumir Urdangarin tal y como ha venido dejando claro la Casa Real informa María Manjavacas paradojas de la vida la de

Voz 1444 12:51 ha pillado al Rey en un acto castrense premiando conductas intachables de militares y el acto era cómodo para entrar y salir sin hacer declaraciones sin tener que responder a preguntas incómodas al fin y al cabo la frase sale de zarzuela y está tan preparada que es la misma para todas las decisiones judiciales que les afectan desde que está Felipe VI y esa frases respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial todo está dicho la Casa Real lo esperaba pero todavía hay una foto que será un editorial ya la que temen la entrada en la cárcel de momento no hay cambio de planes de vida de la Infanta que con sus hijos por ahora seguirá viviendo en Ginebra aunque Urdangarin esté en España en una prisión

Voz 7 13:29 Iñaki Urdangarin entrará en prisión

Voz 0482 13:34 cinco años y dos meses de prisión es la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin de cuñado del Rey Felipe VI plenamente convencido de su inocencia y que siempre ha estado asesorado prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos incineró público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 7 14:04 bueno me acuerdo de toda mi vida profesional en todo lo que he hecho mínimo de todas

Voz 0482 14:09 así que Stoner estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel

Voz 2 14:12 no hay más opción que decretó el ingreso de eso

Voz 5 14:15 Kerry pese a todo sobre todo

Voz 8 14:29 cadena SER Historia de España

Voz 0882 14:36 hora veinticinco Pablo Morán el traslado de los inmigrantes del Acuario

Voz 1667 14:42 España está en marcha la operación se desbloquea anoche después de que Italia proporcionará a dos de sus barcos para hacer posible el trayecto de setecientas millas náuticas que separan al Aquarius del puerto español el Gobierno calcula que llegarán a Valencia el próximo sábado Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 14:57 qué tal buenas tardes Pablo pues ahora mismo la situación sigue siendo la de esa operación de Transfer Se cumplen más de cuatro horas en los cuentan desde el propio barco que está a punto de finalizar el traslado a éxodo barcos italianos en príncipes hablada de cuatrocientas personas a trasladar pero las cifras definitivas no la van a confirmar en las próximas horas así se describía el inicio de de ese traslado

Voz 7 15:20 María en este verano Valle jueves sobre las cuatro de la tarde

Voz 1620 15:23 doctor David Evelio es uno de los cinco doctor de Médicos Sin Fronteras que va a bordo del Aquarius de fría como se activaba el traslado a un pequeño grupo comunitario a los oficiales de Italia los tres buques una vez asegurado lo son dentro de víveres y combustible pondrán rumbo al puerto de Valencia lo que llevará entre tres y cuatro días de negociación para recorrer los mil quinientos kilómetros que distan ahora mismo entre el Acuario del puerto español una solución ordenada desde el Centro Coordinador de Roma que no gusta a ninguna de las ONG

Voz 7 15:50 pesa non pues será una solución eh estando puede ser una solución afirma Alexandro Porro de

Voz 1620 15:55 mediterránea asegura que el viaje a España llevará esos cuatro días hacerte echar el buque regresar a la zona de rescate va a dejarles durante mucho tiempo sin poder hacer operaciones de socorro que siempre los de rescate en aguas de Libia continuarán las muertes y esto es muy preocupante es que ambas organizaciones humanitarias insisten en que la solución sería llevarles a un puerto cercano y obligar a Italia a cumplir la ley el Gobierno español prevé de momento Pablo que el barco puede llegar como pronto el sábado aunque todo dependerá también de la

Voz 1667 16:23 condiciones del bar el qué pasará cuando lleguen Bono pues esta tarde se ha reunido en Valencia la comisión encargada de coordinar la acogida de esas más de seiscientas personas del Aquarius han explicado qué pasará con todos ellos tras su llegada cuál es el dispositivo previsto que estatus tendrán estos inmigrantes cuando lleguen a nuestro país Valencia Julián Jiménez buenas tardes

Voz 1248 16:40 buenas tardes Pablo lo primero ya se sabe dónde atracará en esos barcos era en la marina de Valencia un espacio construido para acoger la Copa América dos mil siete rodeado de veleros que es un recinto de más integrado en el casco urbano de Valencia en la que fue base del equipo suizo Alinghi se instalará la base de operaciones y presumiblemente pasarán allí las primeras horas las personas que desembarque en vicepresidenta Mónica Oltra

Voz 13 17:00 más valorado desde el barco hasta la base de operaciones hasta la linde transportarlos posiblemente en autobús también para que no sea aquello en fin una procesión para evitar también la exhibición porque no sabemos en condiciones anímicas viene

Voz 0919 17:13 setenta efectivos de Cruz Roja serán los encargadas de ofrecer

Voz 1248 17:16 la primera acogida respecto al estatus jurídico el Gobierno va a aplicar los primeros días un criterio de excepcionalidad Pablo independientemente de que después soliciten asilo o apelen a su condición de refugiado

Voz 1667 17:26 a a Europa confía en que el gesto de España muy va de una vez por todas a los miembros de la Unión hacia una política migratoria en la que todos los socios arrimen el hombro y todos asuman este fenómeno como un problema propio al que darle respuesta no sólo los países del sur en esos términos se ha pronunciado esta tarde el comisario europeo de inmigración Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 17:46 la Comisión mantiene que el caso del Aquarius es un caso puntual porque el nuevo Gobierno de euros éticos está aceptando en Italia descargar otros barcos aunque rechaza las críticas a las obligaciones de la política común de inmigración que llegan desde Roma

Voz 14 18:00 cómodos con uno como el de uno fueron rollos

Voz 0738 18:04 las críticas no tiene ningún sentido estamos aquí para trabajar juntos y encontrar soluciones al problema apoyamos a Italia como antes hemos apoyado a otros Estados bajo presión pero es repetir que cada Estado debe asumir su responsabilidad

Voz 8 18:19 los controles

Voz 0738 18:21 dicho habríamos Paulus tras presentar en el Parlamento Un fondo para destinar el cuarenta por ciento de recursos a los retornos mientras los eurodiputados exigen a los gobiernos de la Unión que asuman sus responsabilidades y fijen normas comunes solidarias para todos los miembros

Voz 1667 18:39 es que el tráfico en el Mediterráneo no cesan de hecho el Govern el italiano ha pedido a una ONG que envíe uno de sus buques aguas cercanas a Libia donde hoy mismo se ha producido en nuevo naufragio de momento hay confirmadas doce muertes y un barco de la Armada norteamericana rescatado al menos cuarenta y una personas Hora veinticinco

Voz 0882 20:36 hora veinticinco ochenta y siete y veinte en Canarias Pablo Morán

Voz 1667 20:42 el Congreso retoma su actividad tras la moción de censura hace claro está con cambios en el pleno porque el cambio de Gobierno supone también un cambio de asientos de los ex ministros populares que ya no van a ocupar la bancada azul reservada para el Ejecutivo buscamos la foto del cambio en la cámara nos vamos en directo al Congreso ahí está Inma Carretero buenas tardes

Voz 1444 21:00 hola buenas tardes hoy solo hemos visto a tres ministros ocupando la primera fila del hemiciclo los únicos que tienen escaño que han llegado sobre las seis y media de la tarde para esperar la hora de la votación Margarita Robles ha sido la primera ha llegado sola poco después aparecido el ministro José Luis Ábalos con su equipo más cercano cargando con su cartera de Fomento y al rato se ha sentado en la bancada azul sola en una esquina Mary el Batet así que la de hoy ha sido una foto deslucida va a ser la semana que viene que hay sesión de control cuando veamos a todo al Gobierno al completo de todos modos los saludos y abrazos de enhorabuena en el grupo socialista así que han contrastado con el ánimo de las filas populares que se han tenido que reubicar en la oposición el primer escaño del Partido Popular va a ser el de Mariano hoy que ha estado vacío toda la tarde no ha aparecido el ex presidente detrás de su sitio sí que hemos visto a Sáenz de Santamaría también al ex han venido Cospedal Fátima Báñez Méndez de Vigo o Juan Ignacio Zoido todos ellos ahora sentados en la tercera fila nos ha llamado la atención Pablo como hoy los exministros del Partido Popular han llegado sin prisas sin asesores alrededor Se amparada charlar tranquilamente con unos y otros en este pleno bastante anodino que acaba de terminar nada que ver con la intensidad de la última sesión que fuera de la moción de censura

Voz 1667 22:10 la imagen del día ajenos llegaba a primera hora de esta mañana en el apretón de manos en Singapur entre Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong un apretón de manos que ha dado paso a una declaración en la que se alcanza el compromiso del

Voz 0919 22:21 la desnuclearización total de Corea del Norte

Voz 1667 22:24 un acuerdo repleto de lagunas que es precisamente lo que denunciaba Donald Trump para romper el acuerdo con Irán informa Victoria García

Voz 1460 22:31 la foto es es histórica pero poco más el contenido vago y sin compromisos concretos la negociación si queda en manos de los diplomáticos de ambos países que son los que tienen que poner fechas condiciones

Voz 1444 22:42 conservadores y establecer también el proceso

Voz 1460 22:44 tanto para verificar el desarme de Corea del Norte la puesta en escena del presidente norteamericano muy a su estilo grandilocuente llena de grandes declaraciones

Voz 21 22:53 Gemma nada hay de Joan se PNV Khimki yo acabamos de firmar un acuerdo conjunto en el que se reafirma reafirman su compromiso inquebrantable de desnuclearización completamente la península de Corea

Voz 1460 23:04 la de Kim Jon Un más comedida pero también de acuerdo a la ocasión

Voz 0482 23:08 pudimos ni Mons

Voz 7 23:12 hoy hemos tenido un encuentro histórico hemos decidido dejar el pasado atrás

Voz 1460 23:16 la sorpresa vino del anuncio de que ponía fin a las maniobras conjuntas entre Estados Unidos y Corea del Sur porque dijo que costaban un dineral eran una provocación ese era precisamente el gran caballo de batalla del líder norcoreano el éxito ha sido sin duda el buen ambiente que se respiró entre y Kim dos líderes que en el fondo no son tan diferentes

Voz 1667 23:38 a partir de las diez lo ampliamos todo a escucharemos la firma de Angeles contaremos con la voz del fiscal del caso Nóos con Pedro Horrach aquí nuestra tertulia con Fernando Vallespín Eduardo Madina y Milagros Pérez Oliva que nos avanza ya sus claves de este martes

Voz 1587 23:52 con una ligera rebaja de cinco meses el Tribunal Supremo ha confirmado la condena que la Audiencia de Palma de Mallorca impuso a Iñaki Urdangarin lo que provocará que por primera vez un miembro de la Familia Real ingrese en prisión por graves delitos de corrupción también la infanta Cristina ha resultado afectada por la sentencia al ser considerada partícipe a título lucrativo de las actividades delictivas cometidas a través del Instituto Noos que presidía es obvio que todos estos delitos que se cometieron con la complicidad del Gobierno balear no hubieran podido realizarse sin la presencia de la Infanta con

Voz 8 24:23 lo reclamó la sentencia nos reconcilia con

Voz 1587 24:25 la Administración de Justicia pues a pesar de todas las incidencias que tuvo la instrucción la condena demuestra que todos los ciudadanos son potencialmente iguales ante la ley y que en última instancia que la hace la paga lo único que hay que lamentar es que tarde tanto tiempo la dilación en este y otros graves casos de corrupción sigue situando a la justicia española muy lejos de los estándares deseables

Voz 1667 24:49 toda la información más cercana hay después los deportes con la noticia del día la sorpresa del día el fichaje Julen Lopetegui como nuevo entrenador del Real Madrid ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 22 25:00 sí

Voz 0978 25:11 hora veinticinco Madrid

Voz 0194 25:23 buenas tardes el Gobierno madrileño cuestionan la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez a la emergencia humanitaria en el Aquarius el Ayuntamiento de la capital con la alcaldesa Manuela Carmena la cabeza se ha ofrecido a acoger a parte de los ocupan desde la embarcación

Voz 0978 25:37 galería de pensar el que el gran cambio que hemos observado en el Gobierno de España el de pro

Voz 4 25:44 que está más dispuestas a acogerlos como gobierno pues en ella

Voz 0978 25:47 la de orgullo pero en el vicepresidente de la Comunidad Pedro Rollán cree que este

Voz 0194 25:51 decisión puede marcar un precedente peligroso ir reclama una hoja de ruta la Unión Europea declaraciones en La Ventana de mates

Voz 24 25:57 que sirva este gesto pues para poder sacar los colores en el propio seno de la Unión Europea que esto hay que tomárselo muy serios es que que trabajan en origen que hay que trabajar en destino que hay que tener una hoja de ruta porque evidentemente mañana puede haber un Aquarius dos pasado un Aquarius tres pasado mañana un Aquarius cuatro por lo tanto

Voz 5 26:16 lo repito una hoja de ruta improvisaciones las justas porque se pueden pagar muy caro

Voz 0194 26:22 ilícito de Adán nos va a solicitar el expediente del testaferro de Francisco Granados e Ignacio Palacios que desde este cursos profesor en un instituto de Madrid imputado en la Púnica se presentó a las oposiciones no sacó plaza entro en la bolsa de interinos desde octubre está dando clases de Economía en el instituto Avenida de los Toreros PSOE y Podemos aseguran que no les gusta que esté e investigado por la Justicia esté en ese puesto pero que hasta que un juez no le condene no se le puede denegar el puesto escuchamos Ángel Gabilondo del PSOE a Lorena Ruíz Huerta de Podemos ya Ignacio Aguado de Ciudadanos

Voz 0985 26:51 lo que me gusta es un señor de estas características no estoy dando clases a los chavales ahora lo que debe hacerse no siempre lo identificó con lo que me gusta que hay que respetar también el derecho a personas imputadas siempre y cuando no han sido retirados esos derechos una mala noticia para los estudiantes

Voz 25 27:08 de de este centro educativo y que que toman esa asignatura dicho lo cual no se puede privar a nadie de un puesto de trabajo que es un derecho sin tener una condena firme no es el perfil más idóneo para ser profesor de actividad emprendedora empresarial yo me pregunto a la hora de hacer la selección no había un candidato mejor

Voz 0194 27:30 hay más noticias de este martes pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región de GT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 27:37 buenas tardes hasta ahora datos accidentes complican la circulación en la red de carreteras madrileñas uno la tres en Santa Eugenia origina circulación lenta hacia Valencia y otro en la M40 genera retenciones en Ciudad de la Imagen sentido A cinco en esta misma ronda de circunvalación hay densidad circulatoria en el tramo entre Coslada Vicálvaro en ambos sentidos tráfico intenso además en las seis en el Plantío Majadahonda dirección La Coruña en el resto de vías madrileñas de momento hasta ahora se circula sin problemas

Voz 1915 28:09 Uche hoy veintiocho nuevo aumento de la siniestralidad laboral en la Comunidad en mayo hubo siete accidentes mortales frente a los dos del mismo mes del año pasado entre enero y mayo treinta y una personas han muerto en el trabajo un sesenta y seis mil sesenta y tres por ciento más que en el mismo periodo de dos mil diecisiete según los datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo Comisiones Obreras asegura que estas cifras rompen una tendencia a la baja que se había producido en dos mil diecisiete piden más acciones y un mayor compromiso de los empresarios su portavoz es Carmen manchegos

Voz 1 28:38 el compromiso de los empresarios

Voz 27 28:41 tiene que estar mayor no puede a estar incumpliera el Players que luego al final lo que descubrimos todo es una perdida de la vida además de lógicamente lo que siempre decimos no detrás de todas estas con hicimos lo que está la reforma laboral están las condiciones practicamente prácticamente cerrada todo eso o lo cambiamos o la tendencia va a ser muy difícil de cambiarla

Voz 1915 29:03 si los sindicatos cifran en un ochenta y cinco por ciento el seguimiento de la huelga en el centro logístico de H Yemen Torrejón de Ardoz la empresa lo rebaja aún sesenta y cinco por ciento La plantilla está desde esta medianoche en huelga indefinida para exigir mejoras salariales y un ajuste de las de las categorías profesionales para toda la plantilla Dora Iglesias es portavoz del comité de

Voz 28 29:22 esa bebé nazca el estoy

Voz 29 29:24 escuchando porque la empresa lo que ha ofrecido es prácticamente algo irrisorio porque una huida que estamos pidiendo que digan que un club nueve hectáreas solubles impensable no no está cubriendo nada porque las asumirán

Voz 0482 29:39 sí lo completarán cuando quieran llegamos a las ocho y media con veintidós grados en el centro de la capital sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 1 30:03 eh

Voz 1022 30:20 es vemos con muy buenas tardes bienvenidos un día más a este Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho quedan los días para que se inicie el campeonato con el partido inaugural Rusia Arabia Saudí quedan tres días para que debute España ante la selección de Portugal pero la bomba ha estallado ya en el Mundial ha estado esta tarde cuando el Real Madrid ha anunciado oficialmente la contratación de Julen Lopetegui como entrenador para las próximas tres temporadas Lopetegui dejará la selección española cuando termine el Mundial va a ofrecer mañana en una rueda de prensa para explicar cómo se ha producido la oferta la negociación la decisión de dejar la selección española y marcharse al Real Madrid rompiendo de esa manera su contrato que renovó hace sólo tres semanas con la Federación firme daba hasta el año dos mil veinte estaba así de feliz

Voz 5 31:19 el hecho de tener que a hasta esta confianza en la continuidad siempre yo creo que siempre es un buen expositivo no es eso lo he defendido siempre no es algo que nos haya quitado el sueño es decir que nosotros paradores Nos adentramos en trabajar en lo que nos toca no solucionamos con lo que nos toca y a partir de ahí las cosas van van sucediendo de manera natural cuando deben de suceder como creo que ha sido que ha sido el caso evidentemente estamos satisfechos no estamos pensando en en lo que vaya a ocurrir el Mundial estábamos antes de la renovación de estamos pues las emociones simplemente estamos centrados en lo que tenemos que hacer el Mundial otros ilusiona

Voz 1022 31:57 a ver qué dice mañana Lopetegui ya ven que dice la federación por lo pronto ha anunciado que el Real Madrid tendrá que pagarla

Voz 31 32:03 cláusula de rescisión de ese contrato

Voz 1022 32:06 millones de euros vale la libertad de Julen Lopetegui les sale barato al Real Madrid a ver qué dice mañana Luis Rubiales que hace tres semanas estaba contentísimo anunciando la renovación de Lopetegui todo lo tenemos claro que no podemos

Voz 32 32:21 en cuanto a a Julen como a todo su equipo que han hecho un trabajo sensacional digo bueno pueda un día de felicidad en el que vamos a proceder a afirmar la renovación le podemos llamar no ha encontrado hasta por dos años más

Voz 1022 32:34 es la noticia del día quizá la noticia de las primeras jornadas del Mundial ahora mismo la noticia da la vuelta al mundo a través de todos los enviados especiales al campeonato ha dejado sin duda alguna en un segundo plano la comparecencia del francés Antoine Griezmann que hoy ha dicho que

Voz 0919 32:52 no es el momento de hablar de su futuro tomamos

Voz 1022 32:55 el pulso al Mundial el primer lugar de comunicación tiene que ser Krasnodar donde cayó la bomba del anuncio del Real Madrid y la contratación de Julen Lopetegui Javier Herráez buenas tardes

Voz 31 33:11 hola qué tal Gallego muy buenas tardes esa bomba informativa le pilló de pleno a Luis Rubiales al presidente de la Federación Española de Fútbol que mañana va a comparecer aquí a las diez y media con Lopetegui que va a comentar que para él solo ahora mismo existe el Mundial pero Luis Rubiales luego profundizar hemos se enteró que el Madrid quería a Lopetegui quince minutos antes de que se hiciera oficial el comunicado por el cual el Madrid hacía público que Lopetegui era su nuevo tema

Voz 1022 33:41 enseguida volvemos la selección en shock por supuesto Francia era centro de atención hoy hablaba Grid más esperaba mucho pero dijo poco Pedro Morata rueda

Voz 24 33:50 de prensa de fogueo de Antoine Griezmann no ha dicho nada sobre si jugará en el Atlético de Madrid en el Barça la próxima temporada lo que sí ha dicho al menos es que ya tiene tomada la decisión

Voz 33 34:00 pero lo siento mucho no es el el día hoy sé que hay muchas que espera pero si él no es el día

Voz 1022 34:10 los franceses que debutan el sábado ante Australia y nuestro rival Portugal el próximo viernes en Sochi jugamos con el equipo de Cristiano Ronaldo Mario Torrejón concentración de Portugal ahí también se hablará de Lopetegui buenas tardes

Voz 0231 34:24 qué tal Gallego buenas tardes desde a donde sigue concentrado la selección portuguesa tercer día de entrenamiento para los de Fernando Santos que tiene a todo el mundo sano veintitrés futbolistas que parece que tiene pocas dudas en el once y el foco sobre todo en Cristiano Ronaldo que sigue sin decir ni una palabra de su futuro aunque como todos los jugadores del Real Madrid ya conoce quién va a ser el próximo entrenador de la Casa Blanca

Voz 1022 34:44 se juegan los últimos amistosos de cara al Mundial hoy dos Paraguay dos Japón cuatro recordemos que los paraguayos no están en el Mundial Japón está en el grupo H con Colombia Polonia hay Senegal Polonia que también ha jugado hoy amistoso Polonia cuatro Lituania cero

Voz 0919 35:00 pero la bomba del día es lo de Julen Lopetegui hasta en vuestros mensajes

Voz 34 35:06 nota buenas tardes señor Gallego me acabo de enterar de que el Real Madrid entrenador pues no se adivina que que hay meterse en Malagón durante la categoría correr el Madrid es que siempre estamos en la vimos en Madrid es el mejor equipo del mundo necesita el mejor entrenador del mundo un entrenador que ha demostrado ser un algo pero Lopetegui ha demostrado que lo ha elegido

Voz 8 35:34 donde las

Voz 34 35:36 en sin tengo muchísimas dudas no sé lo que pasará buenas tardes en el Gallego

Voz 7 35:44 dejad vuestro el mensaje de Guaza queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 31 38:00 es un poquito más tarde incluso ha sido ese anuncio público del Real Madrid y ha sido efectivamente de locos hay empezaba que era una broma bueno te cuento que Luis Rubiales el presidente de la Federación una segunda mañana que intenta venir de Sochi aquí a a Krasnodar donde cualquier reanudar iba a ir directamente a Sochi pues se siente traicionado quince minutos antes de que el Real Madrid sacara El comunicado insisto quince minutos antes el Real Madrid el presidente del Real Madrid Florentino Pérez llama a Luis Rubiales presidente de la Federación Española de Fútbol para decirle que estaban interesados en Julen Lopetegui como técnico del Real Madrid inmediatamente de recibir esta llamada Luis Rubiales llama Lopetegui le coge el teléfono el Museo Nacional confirma que están comenzando comenzando a negociar diez minutos más tarde sale el comunicado del Real Madrid en el que ya sí asegura anuncia que Lopetegui aquí es el entrenador del Real Madrid insisto diez minutos pasan desde que Lopetegui le dice a Rubiales que están comenzando a negociar con el comunicado Rubiales coge el teléfono llama Lopetegui no se lo coge porque Rubiales está con los jugadores reunidos les está diciendo que va a ser el nuevo técnico del Real Madrid cuando termine el Mundial que lo quiere separar que para Lopetegui sólo existe ahora mismo el Mundial que el Marie vendrá después pero en ese instante no le coge el teléfono Rubio es porque insisto está hablando con los jugadores bueno pues esta es la historia real de lo que ha pasado aquí ha sido una tarde de locos el equipo acaba de terminar de cenar y ahora mismo no se habla de mundial Se habla de que Lopetegui es el nuevo técnico del Real Madrid mañana a las diez y media se iban a sentar si llega a tiempo Rubiales desde Moscú los dos Lopetegui ir Rubiales como digo para Lopetegui ahora sólo existe el Mundial para él

Voz 1248 40:00 lo que va a decir mañana rueda de prensa según López

Voz 31 40:02 Tegui cada cosa a su tiempo pero evidentemente la bomba está ahí es el nuevo técnico del Real Madrid con él

Voz 0919 40:09 no yo el visto bueno de los jugadores

Voz 31 40:12 Blanco encabezados por el capitán del Madrid de la selección española de fútbol Sergio Ramos

Voz 0919 40:17 habrá que imaginarse la cara de Isco de Marco Asensio bueno a lo mejor esto ya lo sabían pero la cara de Piqué de Jordi Alba de Iniesta de Bousquet sabiendo que el seleccionador en cuanto termine mundial se pondrá a trabajar para el Real Madrid el presidente de la Federación estaba en Moscú está en Moscú porque Antón Meana aquí se ha enterado de la noticia y ahora está buscando el medio de de regresar a Krasnodar lo antes posible cómo ha sentado en el seno de esta nueva junta directiva con Rubiales a la cabeza Meana buenas tardes

Voz 0231 40:51 el fatal Gallego buenas tardes como dices está en Moscú buscando un vuelo para llegar esta madrugada a Krasnodar a su lado está una persona de su gabinete Antonio Gómez los dos están eso ahora mismo buscando sí pueden aterrizar al filo de la una de la madrugada aquí en Krasnodar hay malestar con Fernando Hierro por no haber detectado esto si Lopetegui no se lo dijo ayer mal por el director deportivo sí sí lo sabía no avisó peor todavía el mensaje que mañana Rubia alegó mandar en la rueda de prensa es bastante claro en la renovación se puso cláusula de rescisión algo poco habitual en los seleccionadores y un club decide pagarlo sin más Lopetegui le ha comunicado a los jugadores que esto es algo normal en el fútbol les ha puesto el ejemplo de que igual que ellos cambian de equipo en medio del Mundial al entrenador le puede ocurrir lo mismo reflexión no gusta en la federación que está repetimos en estado de shock el candidato número uno es Michel como contaba Manu Carreño aunque ya le han pasado a Rubiales más nombres como el de Luis Enrique o Quique Sánchez Flores

Voz 0919 41:47 es que recordemos que Fernando Hierro director deportivo de la Federación hace tres semanas en esa renovación de López

Voz 7 41:53 degli bueno decía que era el gran objetivo encantado de tenerle aquí hasta los mil veinte veintidós veinticuatro porque

Voz 14 42:01 este trata un gran profesional conocerá

Voz 7 42:04 hasta sabe lo que ser seleccionador en categoría inferior absoluta representa a su cargo es seleccionado excelentemente bien en pro tanto

Voz 0919 42:13 bailar o etnia hasta dos mil veinte Ny XXII ni veinticuatro hasta dos mil dieciocho hasta julio de dos mil dieciocho esperemos que en julio este todavía dirigiendo a la selección española el choque vive ahora Krasnodar hace que el partido de dentro de tres días debut oficial ante Portugal Antonio Romero muy buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas pasa a un segundo tercer cuarto plano cómo está cómo crees que va a reaccionar el equipo a este huracán hombre yo creo que la primera recesión que te acerques Julen Lopetegui

Voz 8 42:47 pasamos de enfadarse por preguntar cosas en rueda de prensa ajenas al torneo

Voz 1248 42:51 a ponerse al banquillo de España por montera con una actitud egoísta emanando para mí un mensaje equivocado al grupo puede como te decía que tenga el respaldo es seis siete futbolín

Voz 7 43:00 estás a los que va a tener a sus órdenes en el Real Madrid

Voz 1248 43:02 pero ya el resto seguramente a la primera curva le van a mirar con desconfianza la manera lo que ha ocurrido todo deja en mal lugar a Lopetegui deja en mal lugar también las

Voz 31 43:10 Federación Española de Fútbol que no lo ha olido para mí

Voz 1248 43:13 deja desamparados a los futbolistas a cuarenta y ocho horas del debut en un campeonato del mundo si la pelota entra todo empezará a calmarse todo es perfecto no empezarán las rendijas dentro del vestuario pero como

Voz 9 43:24 tú bien conoces en un Mundial eso es imposible

Voz 1248 43:26 le ganar sin una rendija es muy complicado yo estoy estoy convencido que la decisión hoy de Lopetegui hecha pública oficial por el Real Madrid es el principio del fin de nuestra aventura en este campeonato del mundo

Voz 0919 43:38 hace unos días en este Hora veinticinco Deportes cuando estábamos hablando del banquillo del Real Madrid en nuestro juego de Champions Antón Meana dejaba caer que Jorge Méndez había ofrecido a uno de sus entrenadores a el Real Madrid y ex entrenador al que se refería

Voz 7 43:57 era Julen Lopetegui y a Herráez

Voz 0919 44:03 hay que esperar a ver qué dice Lopetegui mañana a ver que qué explicaciones da pero va a quedar en la sombra que Lopetegui esto lo podía estar barruntando desde antes que hoy porque no creo yo que hemos negociado y quince minutos de Podemos llegó a un acuerdo eso no se lo cree nadie

Voz 7 44:20 sí te puedo contar que el día previo a la jornada de puertas abiertas que fue el pasado martes es decir hablamos del lunes cuando el equipo llega de Villarreal el nombre de Lopetegui bueno comienza comienza a regular por la concentración de la selección española de fútbol pero se entiende que Lopetegui que acaba de renovar con un Mundial de por medio no va bueno

Voz 31 44:41 no va a sopesar esa esa oferta como digo ese run run ya estaba la jornada previa a esa a ese Open Media de que por cierto sirvió para que también hablase Luis Rubiales ante los compañeros de los medios de comunicación en cualquier caso la decisión está tomada clarísima

Voz 1248 44:59 algún nombre como Lopetegui acepta el reto

Voz 31 45:01 lo de dirigir durante un mes a la selección española que busca su segunda estrella y a la vez aunque lo quiera separar pero es imposible separarlo a la vez extécnico del

Voz 0919 45:11 además mañana a la preparación que estuviera prevista el entrenamiento la comparecencia de jugadores el mirar y hablar de Portugal queda en un segundo plano pero habrá que seguir con esa rutina al margen de la rueda de prensa que recordemos

Voz 31 45:25 las diez y media hora española pero el resto son las

Voz 7 45:28 todavía no conferencia de prensa disco que evidentemente ha saltado por los aires la única comparecencia es la de Lopetegui con Luis Rubiales Si llega a tiempo extremo que sí desde Moscú aquí a Krasnodar será a las diez y media en el estadio de fútbol donde se jugó el partido en la sala de prensa del húngaro

Voz 1620 45:44 si llega o no Rubiales lo que pase de aquí a las once

Voz 0919 45:47 Media lo escucharéis en El Larguero gracias Romero gracias Herráez seguimos en Hora veinticinco Deportes

Voz 7 45:53 mundial Rusia dos mil dieciocho desde Moscú

Voz 0919 48:29 garantizó que en el centro de prensa radio televisión de Moscú Express no se habla de otra cosa pero cuando el seleccionador español será el nuevo entrenador del Real Madrid cuando termine el Mundial así que antes de hablar de Francia de Portugal y del resto del Mundial quiero recabar dos opinión en más de la gran noticia de las últimas horas director del diario As Alfredo Relaño buenas tardes enseguida estamos con Alfredo Ptolomeo ingles de si ahora símbolo Alfredo cómo te has quedado de es una su