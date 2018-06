Hora 25 (12/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 2 00:03 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:09 el exbarcelonista

Voz 0194 00:25 continúa la tensión en Nicaragua después de cincuenta y cinco días de protestas la cifra de muertos por la represión del Gobierno del país asciende ciento cuarenta y seis así que en unos minutos nos vamos a acercar allí a Nicaragua vamos a analizar cómo es la situación como está la situación ahora mismo además se queremos interesarnos por una figura en la que estamos hablando mucho estos días a raíz del nombramiento de Iván Redondo como jefe de gabinete de Pedro Sánchez vamos a hablar de estrategias políticas de marketing de comunicación de lo importante y a veces desconocido que su trabajo antes repasamos las últimas noticias del día Aitor Albizua buenas noches Ángels buenas noches ya terminada el trasvase de migrantes en el Aquarius

Voz 1620 01:01 seiscientos veintinueve personas a bordo ya están repartidas en las tres embarcaciones que se van a dirigir hacia el puerto de Valencia Nicolás Castellano buenas noches

Voz 3 01:09 qué tal buenas noches cuatro horas y media después ha concluido el tránsfer de la mayoría de los náufragos desde las cubiertas del Aquarius a dos buques italianos son Mediterranée

Voz 1620 01:17 ha detallado hace sólo unos minutos que doscientas cincuenta personas han sido transferidas en primer lugar al buque de ida fue doscientos setenta y cuatro al hilo en total quinientas veinticuatro personas han sido Trump bordada a los dos navíos de bandera italiana de del Aquarius Médicos Sin Fronteras ha detallado que han quedado abordo del buque humanitario sin cuarenta y una mujeres cuarenta y cinco hombres diez niños dice dejé que si bien esto pone fin al calvario de los seiscientos veintinueve rescatados hace tres días en alta mar no debería sentar un precedente para futuros desembarco cuando se complete todo el dispositivo logístico de víveres y combustible los tres barcos partirán juntos con destino al puerto de Valencia a donde llegarán en unos tres días y medio de navegación salvo cambio en el Estado la mar los migrantes tendrán estatus de refugiados por la situación de emergencia hay excepcionalidad ha dicho la vicepresidenta de la Generalitat valenciana Mónica Oltra al margen eso sí de la condición personal de cada uno de ellos lo ha adelantado la Delegación de Gobierno en la reunión de urgencia que se ha celebrado esta tarde en Valencia

Voz 4 02:13 a una delegación ha dejado muy claro que se iba a aplicar el criterio de excepcionalidad por precisamente la situación de emergencia o excepcionalidad que acompañe la avenida en este caso la embarcación de Aquarius reúne las condiciones de emergencia de excepcionalidad al Arjen de que después individualmente cada persona pueda tener motivos de asilo de condición de refugiado es ETA

Voz 0194 02:38 Luz verde en el Congreso para la reforma de la ley que sensibilizar a los jueces

Voz 1620 02:42 igualdad violencia machista en el primer paso relevante que recogía el pacto de Estado contra la violencia machista al herido buenas noches

Voz 0259 02:48 buenas noches el apoyo de la Cámara fue unánime en todos los grupos ha mostrado a favor de que sea obligatoria evaluable para todos los jueces la formación en igualdad perspectiva de género y violencia machista la reforma legal del PSOE contempla que estas materias estén incluidas en el temario de las oposiciones en la Escuela Judicial optan por la especialización para acceder a los juzgados de violencia deberán pasar un examen y acreditar una formación continuada una capacitación que se reforzará también para los jueces de Familia y Menores esta medida se plasmó como dices en el pacto de Estado fue una reivindicación de las expertas que destacan que con esta formación la sentencia de la manada no sería la misma añaden que evitará que se sigan concediendo custodias y visitas a padre

Voz 0194 03:29 es van tratado en el Jones para Cataluña va a pedir una comisión de investigación por los daños del artículo ciento cincuenta y cinco

Voz 1620 03:35 daño según ellos en las instituciones de Catalunya que tienen intención que repare esta comisión de investigación en el Parlament califica lo ocurrido en los últimos meses de golpe de Estado y por eso van a llamar para que comparezcan los responsables de la aplicación del artículo entre ellos han adelantado el nombre del entonces delegado del Gobierno en Cataluña en Rijeka trece mil

Voz 0194 03:53 tres heridos durante unas prácticas de paracaidismo

Voz 1620 03:55 ha ocurrido en Zaragoza todos son heridos leves Radio Zaragoza Esther Orera

Voz 1628 03:59 es usted eso ha ocurrido en el campo de maniobras de San Gregorio de Zaragoza al parecer un golpe de viento ha provocado la caída cuando iban a tocar tierra son soldados de la Brigada Almogàvers y de un batallón de una brigada de la Armada de Estados Unidos que está destacada en Italia en el Hospital Militar han quedado ingresados seis militares con heridas de carácter leve son seis españoles y dos americanos otros cuatro han sido ya dados de alta el que más preocupaba era un soldado español finalmente se ha descartado cualquier clase de traumatismo grave ya ha quedado ingresado en observación en Urgencias del Miguel Servet

Voz 0194 04:30 si la bolsa Brian Pérez es subida del Ibex

Voz 5 04:32 XXXV un cero coma dieciséis por ciento que situó al selectivo español en nueve mil novecientos catorce puntos un paso más hacia los diez mil con los mercados pendientes de los resultados de la Reserva Federal en Estados Unidos el Banco Central Europeo y el Banco de Japón en los próximos días el Dow Jones hasta ahora prácticamente en plano pierde un cero coma cero dos por ciento la prima de riesgo de la deuda española se mantiene estable en noventa y cuatro puntos básicos hubiesen jurado columnas

Voz 6 05:02 por eso las necesitan un seguro citar como el de Mapfre que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que Teherán siempre una solución eficaz Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la unidad

Voz 1510 05:16 Ciudad de Salamanca

Voz 0194 05:21 a partir de las diez hemos quedado para hablar sobre el caso Nóos con el ex fiscal Pedro RACC y sobre la situación del Aquarius hablaremos con el presidente de Médicos Sin Fronteras y en la tertulia van a estar Fernando Vallespín Eduardo Madina y Milagros Pérez Oliva antes nos queda la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 7 05:36 buenas noches para los amantes de la fotografía desde esta semana pueden visitar una interesante exposición auspiciada por Photo España en el Centro Cultural Gloria Fuertes de Madrid el fotógrafo Antonio Martín con discapacidad intelectual y miembro de la asociación en Vera ha retratado a los vecinos del barrio de la Alameda de Osuna creando la colección al borde del aeropuerto la entrada es gratuita

Voz 1 06:01 hora veinticinco Si piensas que sólo por ser jode han subido el precio de tu seguro de coche sigue escuchando en coche en moto en vida

Voz 8 06:11 Mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condición ese mutua punto es

Voz 10 06:24 vuelvo a mirar vuelve a escuchar el arte vuelve a inspirar Te voy a aprender huellas ante Jo simplemente Joan Miró esculturas del veinte de marzo

Voz 1510 06:38 de este septiembre

Voz 10 06:40 ven al Centro Botín el Santander vuelve a descubrir el arte

Voz 9 06:44 el sexo es sano y saludable soy Carlos Sobera ICIT disfruta lo más tomando en el Gmail vigor en el si el aumenta tu deseo y las ganas de estar con tu pareja energías en el vigor de farmacia

Voz 11 06:55 millonario en un visto y no visto millonario en menos que canta un gallo en un soplo millonario a toda pastilla millonario en un suspiro en un periquete millonario echando virutas millonario en un pispás nuevos rosca mega millonario de la Lao el primer rasca con el que puedes ganar al hasta un millón de euros

Voz 3 07:16 no hay más de ochenta y ocho millones de euros en premios Nobel borrasca mega millonario de la ONCE te millonario más rápido

Voz 13 07:32 Hora veinticinco de hincapié en la Ser punto com y en las redes sociales arroba hora25 bien Facebook hora25

Voz 3 07:48 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente que hoy por hoy estamos en este escenario hoy por Hoy por Hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en radio

Voz 15 07:59 que tiene un bajo eh con Pepa Bueno

Voz 3 08:02 cuando quieras agujero Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es escucha Cadena Ser

Voz 16 08:09 en la Cadena Ser Henar volará en todos sus programas y formatos la bandera del idioma en su dimensión plural panhispánica con respeto a las variedades y peculiaridades de cada lugar

Voz 17 08:21 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 18 08:36 de lunes a jueves o My Lol populismo y demagogia a muerte

Voz 19 08:42 la vida moderna con David Broncano

Voz 3 08:45 vamos a ver que que yo y no votarán no encuentra nada

Voz 19 08:51 Oh My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 9 09:02 aquí Urdangarin entrará en prisión

Voz 20 09:07 cinco años y en casas de es la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del rey Felipe VI

Voz 21 09:13 confío plenamente en él y estoy convencido de su inocencia hay que siempre ha estado asesorado

Voz 20 09:18 prevaricación fraude a la Administración tráfico de influencias Hijos de los hombres la profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos mitinero público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta nuevo acuerdo el toda mi vida profesional de todo lo que he dicho al mínimo de todo así que Stoner estante de la que Karim va a ser la cárcel

Voz 3 09:47 el interés porque eso pareció

Voz 20 09:50 todo sobre todos los personas con responsabilidades públicas accedemos el deber de observar un comportamiento ejemplar la ajustó

Voz 17 10:00 la Cadena SER Historia de España

Voz 22 10:07 las necesidades que tu empresa siempre están en tu cabeza incluso mientras te duchas tomas café hasta que todo encaja para afrontarla

Voz 14 10:13 pero

Voz 9 10:14 bueno ahora que escuchas que en BBVA no necesitas ser cliente para saber qué financiación podría mostrarle a tu empresa y en qué condiciones lo hemos estudiado previamente pregunta en cualquier oficina de BVA creando oportunidades

Voz 23 10:29 hola

Voz 3 10:33 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 25 10:40 ella

Voz 27 10:58 eh

Voz 28 11:01 el templo necesitamos que este muchacho que de los pues el momento estamos muy muy bien dale

Voz 29 11:08 ah

Voz 0194 11:19 el pasado cincuenta y cinco días desde el inicio de las revueltas en Nicaragua el número de muertos asciende a ciento cuarenta y seis violencia indiscriminada sin esperanza de dialogó esta misma noche tiroteos y bloqueos de calles en la capital en Managua pero también en otras ciudades del país Nicaragua está completamente bloqueada las barricadas cierran cientos de carreteras allí lo llaman tranquilo pero las barreras en el país son sólo físicas desde el día diecinueve de abril cuando la población salió a la calle para protestar por la reforma de la Seguridad Social impuso su presidente Daniel Ortega Nicaragua está bloqueada Marta del Vado corresponsal en Estados Unidos muy buenas noches o el Barça es de que comenzó la crisis está un par de veces no Nicaragua

Voz 1510 12:02 sí estuve desde el inicio de la represión cuando Daniel Ortega probó como decías esa reforma de la Seguridad Social que aumentaba impuestos a empresarios y a trabajadores y bajaba las pensiones esto provocó las primeras protestas en la calle y con ella ya impresionado tiradores policia grupos paramilitares afines al disparaban contra estudiantes desarmados

Voz 1291 12:28 Gil Álvaro Conrado dice

Voz 1510 12:30 qué le duele respirar

Voz 1291 12:32 una bala le ha atravesado la garganta

Voz 1510 12:34 los testigos aseguran que un policía le disparó cuando llevaba botellas de agua a los manifestantes Álvaro tenía quince años y se convirtió en la víctima mortal más joven de los primeros días de esa represión yo siempre es ocurrir algo que no había pasado nunca durante los once años detallismo la gente perdió el miedo y Ortega perdió la calle la Iglesia ese sumó las manifestaciones los empresarios un colectivo que hasta ese momento colaboraba el Gobierno empezó a desvincularse de él ya apoyar las protestas pacíficas Ortega terminó anulando la reforma de la Seguridad Social pero su gobierno no sólo no condenó las agresiones sino que deslegitimamos las manifestaciones y aseguró que la policía actuaba en defensa propia lo decía la vicepresidenta Rosario Murillo

Voz 30 13:25 manipulación ver la que hemos visto en los últimos estilo imponen a los agredidos como agresores eso grupos minúsculos es al más pequeños llenas de odio no representan el sentimiento la necesidad de paz de trabajo y de cariño del pueblo nicaragüense que tanto

Voz 1510 13:48 pasaban los días y la represión no paraba había decenas de muertos cientos de heridos detenidos torturados desaparecidos amenazas y persecución contra todos los que participaban de una forma u otra las manifestaciones y en sus familias estas organizaciones de derechos humanos denunciaron que se estaban cometiendo crímenes de Estado Vilma Núñez la directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos decía esto en la SER

Voz 31 14:11 ha dicho que se desplegaron por todos los lugares donde se pop podía haber protesta ya usaban pala como gitana en el en batalla campal fuera él en una Hierro claro la pierna vocerío sus señales de muerte fueron balas en el pecho en las canas en el cuello y la cabeza osea les tiraban a matar

Voz 1510 14:39 ya se Ortega el admirado heroico guerrillero se convirtió en abril en el último responsable de la peor represión en Nicaragua en tiempos de paz

Voz 0194 14:48 pues después del inicio de las protestas en la calle se creó la mesa de diálogo nacional fue un intento de la Conferencia Episcopal junto con la sociedad civil y los empresarios para intentar acabar con esa crisis por intento fallido Marta porque qué pasó con la mesa de diálogo que avanzó y en que se ha quedado esos avances

Voz 1510 15:04 pues la Conferencia Episcopal logró convocar esa mesa de diálogo y el dieciséis de mayo casi un mes después del inicio de la represión consiguió que Gobierno estudiantes empresarios y otros representantes de la sociedad civil se sentaran a negociar impusieron el plazo de un mes para alcanzar acuerdos que pusieran fin a la crisis para el inicio del diálogo las protestas y los asesinatos se habían extendido por la mayoría de ciudades incluidos los bastiones sandinistas en esa reunión retransmitida en directo a todo el país Daniel Ortega negó las víctimas

Voz 32 15:37 es la ley no se utilice

Voz 1291 16:01 le dijeron a la cara que el diálogo pasa por que el deje el poder se lo dijo un estridente de comunicación de veinte años ya malestar alemán lo para esos días un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en Nicaragua investigando lo ocurrido era una

Voz 1510 16:51 las exigencias de la mesa de diálogo en las conclusiones preliminares de su informe describieron una realidad todavía peor de la que la gente estaba denunciando en redes sociales en menos de un mes certificó más de ochenta muertos mil heridos desapariciones detenciones torturas amenazas persecución comprobó un patrón de disparos precisos con la intención de matar reconoció ejecuciones extrajudiciales cometidas por francotiradores policía Iturbe a sortear Listas ratificó negligencias en los hospitales públicos que tenían la orden de no atender a los heridos negligencias también en las morgues ocultando cadáveres falsificando las causas de muerte en las autopsias recogió denuncias de la connivencia de las autoridades municipales con la policía y con los grupos armados los empresarios que participan en las negociaciones se suman a los estudiantes y piden elecciones anticipadas Juan Sebastián Chamorro uno de ellos

Voz 17 17:42 nosotros lo que hemos planteado como mesa el diálogo en una solución democrática eh esto esto Plaça por necesariamente ha planteado por varios lidere nacional en una convocatoria de elecciones lo global a establecer para que de manera democrática los otros podamos entre todos los nicaragüenses sobre el cambio que estamos queriendo ser en el en el país sin embargo esta este llamado o caído movido sobre todo lo peor de todo es que estamos pasando de una situación de crisis política aguda una situación ya de catástrofe porque

Voz 1510 18:21 pero la represión sigue siendo diaria el número de muertos lo decías antes es de al menos ciento cuarenta y seis la mesa de diálogo está suspendida los nicaragüenses recurren a la autodefensa están bloqueando calles con tanques como dicen aquí construyendo barricadas con adoquines para frenar el paso de los grupos paramilitares acciones Ortega atendiendo a los heridos en hospitales de campaña que improvisan en la calle en las iglesias donde los párrocos están realizando auténticas labores humanitarias como el padre Edwin Román de la ciudad de Masaya que recibe a los heridos en su casa rural la situación de Nicaragua es cada día más trágica Ortega no da señales de querer dejar el Gobierno las elecciones son en dos mil veintiuno y los nicaragüenses no van a tolerar que se quede hasta entonces los nietos del sandinismo están dispuestos a seguir protestando en las calles hasta que de Roque en al tirano sólo que esta vez cuarenta años después el tirano se llama Daniel Ortega y no se asomó

Voz 0194 19:16 nota quédate con nosotros también queremos hoy como la noche la participación de los oyentes vítores buenas

Voz 1880 19:21 noches Ángels buenas noches nos pueden como siempre llamar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta enviarnos notas de voz al Whatsapp el números el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 19:31 pueden nos también a la página de Facebook que es Hora veinticinco vía Twitter arroba hora25

Voz 33 19:39 es buenísimo pero nada nada

Voz 0194 19:43 de los estudiantes fueron los primeros que salieron a la calle a protestar por la reforma de la Seguridad Social también los primeros muertos y heridos fueron estudiantes lo que acaban de escuchar esto que están escuchando como unos chavales están intentando ayudar

Voz 18 19:57 aún herido

Voz 34 20:00 J

Voz 9 20:02 Marana herido en la revuelta que

Voz 0194 20:04 el pasado diecinueve de abril en la catedral de Managua Fernando Sánchez estudiante activista nicaragüense fue uno de los chicos secuestrados en el llamado secuestro de la catedral ese día diecinueve de abril ahora mismo están Miami Fernando muy buenas noches buenos días para Tim

Voz 35 20:20 hola realmente es impresionante escuchar el el recuento que ha hecho de todo el sufrimiento que hemos vivido los nicaragüense sí agradezco este espacio porque es servir de puente cientos de miles de personas

Voz 0194 20:35 Fernando qué pasó ese día como fue ese secuestro

Voz 35 20:39 bueno después de haber participado en varias protestas y haber sido reprimió luego Jordi yo os atrincheran mujer distintas universidades entonces cátedra se había convertido en un centro de acopio medicina comida para poder distribuir a los que más y de pronto llegó la Policía Nacional los antimotines a tratar de llevarse todo lo que la población nicaragüense con mucho esfuerzo había revolvió hice llevaron arrastrando a muchísimos estudiantes que estaban ahí entonces comenzaron a atacar los principales portones de catedral Hinault pros no estábamos preparados para defendernos porque era algo de carácter humanitario hay entonces comenzamos a defendernos con piedra con el suelo y ellos con palas a pesar de esto fueron más de seis horas de este martes seis pierdo pero ellos se retiraron Mi llevaron refuerzo de las turbas sandinistas que son estos grupos verdad de

Voz 36 21:37 vandálico que ocupa para matar

Voz 35 21:40 llegó un momento que no pudimos resistir in corrimos hacia la catedral nos rodearon mataron a varios de nuestros amigos que estaban ahí y no decían que saliera a matar y fue una noche de un porque no cortaron la luz

Voz 9 21:54 ocho vuelos salieron desesperado

Voz 35 21:56 han desaparecido de ese día hay muy pocos nos quedamos para salir hasta que el sol saliera

Voz 0194 22:04 Iturbe Hernando ha salido del país nos has dejado Nicaragua porque

Voz 35 22:09 bueno yo salía agua

Voz 0194 22:13 por ello

Voz 35 22:15 para denunciar y sobre todo para para reunirnos con distintos actores políticos de Estados Unidos

Voz 1 22:21 aún para ejercer presión sobre los

Voz 35 22:23 los si así cómplices de lo que se ha perpetuado nicaragüense realmente tuvimos logros por ejemplo que incluirán con la Mariné esquí a dos personas que son estrechamente cómplice y la revocación del Ministerio de Salud de la alcaldía de la Policía Nacional

Voz 0194 22:40 cerrando saliste desde Nicaragua para intentar hablar intentar explicar lo que está pasando porque tenéis la sensación que desde o la comunidad la llamada Comunidad Internacional no es muy consciente de lo que está pasando en Nicaragua

Voz 35 22:52 así es pensar de las entrevistas que pudimos hacer desde desde Nicaragua motivo cuenta que el exterior con claridad lo que estaba pasando entonces mirarle la siguieron en el en el parto hasta estuviera la verdad es me estoy aquí ya El Mundo unos días regreso a mi Nicaragua el ICO grandes logrados

Voz 0194 23:18 pues Fernando muchísimas gracias por habernos atendido y muy buenas noches y muchísima suerte

Voz 9 23:23 gracias a ustedes hasta luego

Voz 0194 23:25 saludo también a Silvio Prado doctor en Ciencias Políticas y a ver si lo digo bien investigador del Instituto de Políticas Públicas de Nicaragua muy buenas noches Silvio es verdad que desde fuera la gente no es muy consciente de lo que está pasando Nicaragua

Voz 37 23:38 bueno cuando se está dentro de Nicaragua no se realmente los es se conoce al exterior los que vivimos aquí en Europa tenemos gusto impresión yo creo que sobre todo en España bastante de varios medios escrito televisivo yo mismo a mí mismo invitaba a la televisión española dar declaraciones sí sí cada vez hay más información hay más información

Voz 0194 24:04 hablamos de esa reforma de la Seguridad Social

Voz 37 24:06 yo pregunto Eso fue el detonante El malestar estaba ahí latente se fueron once años o han sido once años de represión y de negación de las libertades de la población cada de que ha forma una protesta la norma que de cualquier país el Gobierno dejaba contramanifestación grupo violento del Frente Sandinista para reprimir a la población en algunas ocasiones en que incluso llegaron al absurdo de cortar las carreteras físicamente sobre todo para que los campesinos que se oponían al al famoso canal que no se va a ser llegaran a Managua SS puso bajo estado de sitio la capital para acabar llegando dos los campesinos entonces hay una acumulación muy grande la penúltima causa fue un incendio forestal de grandes dimensiones que hubo en la parte sureste del país en la mayor reserva de la biosfera y ante la inacción del Gobierno hubo muchas protestas porque incluso luego lo bomberos de Costa Rica se ofrecieron era parte que hace de frontera con gotas rica se ofrecieron a ir apagar el incendio el Gobierno se negó se rumoreaba que quería que dejara que es que se quemarse aparte del Bosque porque por ahí pasar el canal querían acabar con esa con esa parte del Bosque entonces cuando los los estudiantes salieron a a manifestarse el Gobierno los reprimido con otra contramanifestación es mayoritaria en la contestación a Daniel Ortega según las unas seis bajo de cuantificaron según la última encuesta de las it galo afirma que tienen sede en Costa Rica que la la la acreditación el rechazo al Gobierno crecía arriba tan por encima del setenta por ciento una estadística hasta hace poco pues presentaban al Gobierno uno coma como el más popular con el mayor respaldo en todo el continente lo que indica que habíamos su registro una parte de la población no confesaba realmente Colera

Voz 0194 26:13 sí ese suprema de las encuestas y unirse paro

Voz 37 26:16 además detalló cómo lo sociólogo que el problema si estoy hablando de la contestación

Voz 0194 26:23 ciudadana que es lo que estamos viendo en los agricultores por un lado los estudiantes por otro

Voz 37 26:27 y la oposición política existe posición política existe existen dos opciones la GT en el Parlamento y la dicta parlamentaria la gente en el Parlamento es una oposición tolerada Pastor ideada por el por el partido hegemónico por el DF Selene que tiene setenta y dos escaños en el Parlamento nacional noventa y dos Ilíada un poco a escaño la posición fuera de allí hay una oposición que ha sido la ni nada que ha sido atomizada a la que si la agitado todo tipo de de de representación Arga se le impidió concurrir a las elecciones pasada se le quitó la persona jurídica a la coalición decir va a presentar pero esto posición nacido no es el núcleo la extraparlamentaria de esta revuelta social que es una de las características de estas Roberta que son los ciudadanos sí porque es la primera vez yo estuve en la guerra de el setenta y ocho noventa la que derrocó a Somoza llora parte se leen estábamos en Managua en una guerrilla urbana nunca yo nunca había visto este despliegue tan transversal tan Polly céntrico tan no es un ser donde determinados y otras Inter clasista y plural es plural de Esplugues Sectorial es diferente y por primera vez no hay detrás de esta demostración una fuerza política que lo impulse sea hay un hartazgo total de la población que lo de Prince que la reforma de la suele social fue la chispa que prendió ese ese páramo ese ese no seco que estaba ahí y es lo que ha hecho que hoy hoy mismo aunque la alianza que ese formado por la democracia y la justicia dijera que esa suspende la protesta la gente no las herida no pararía no porque ya estamos en una en una situación irreversible ya nunca hace volver a la situación de dieciocho de arriba es imposible a mí me recuerda mucho la situación del setenta y ocho cuando después de que Somoza mandó va a asesinar al periodista de Rahim Chamorro la gente salió a las seis de la calle ya no volvió nunca más a sus casas se se hartó de ahora o nunca aquella ocasión vi un partido hay un grupo político que tenía una guerrilla entonces como que se le Se le confió a esta entidad político-militar que empujara el cambio político estable no es la gente en primera persona yo creo que este fenómeno nuestro Se ve estudiar en el en el futuro como la primera insurrección genuinamente cívica en el en el continente sea un pueblo que derrocó por la arma a la dictadura de Somoza y todo el poder a en el noventa y que hoy lo va a echar del poder por la vía civil alguien una cosa así dijo que le ha pasado al FSLN no sé si pasados Daniel Ortega se llaman Daniel Ortega el problema tiene entonces ya es lo de la guerra yo recuerdo también tengo mis años de recuerdo la victoria en esas elecciones

Voz 0194 29:41 de momento que trascendió también de Nicaragua eh que yo creo que lo vivimos todo de de una manera muy

Voz 37 29:46 especial qué ha pasado para llegar al día de hoy que el DF Selene a partir de la derrota del Frente comenta empezó un proceso de involución Se de es decir a más complicada órganos órganos colectivo de discusión como el Congreso como la sangre como el Comité Político el Buró Político la Asamblea etcétera desaparecieron hice fue convirtiendo cada vez más en una parroquia de un solo párroco pasamos de un liderazgo colectivo que debe con muchos órganos de dirección de banda se convirtió en un aparato Uri unipersonal entonces por Ortega acabó con ese entramado institucional lo diseño a su imagen y semejanza para seguir presentando a la alecciona es decir soberbio sobrevivía entonces el el el el Frente Sandinista ya no era de hecho dos de sus hijos para llore están ya en las estructuras de mando del del FSLN sea un diseño vertical dinástico sea cualquier parecido con Corea del Norte no es no es serio sería muy parecido a Corea del madre claro porque si si era la la mujer es la avise

Voz 0194 31:07 si el vicepresidente la escuchábamos antes

Voz 37 31:10 el el hijo Daniel el mundo tenga la dirección nacional hijos son directores de los principales canales de televisión comparado con dinero de Venezuela en una cosa allá en ciencias

Voz 0194 31:23 políticas decía pero a nivel personal tú que has vivido todo

Voz 37 31:26 esto qué sensación tienes ahora pecado en España una impotencia terrible una ganas de irme para allá para ir a hacer bueno yo no puedo pegar tiros porque en hacer otra revolución sí pero bueno esto es una de hecho es una revolución social pero ya no con las armas porque no porque el pueblo no quiere luchar con arma pero pero sí hacer algo y entonces me han pedido mi compañero de allá que me que me quedara en España tratar de hacer algo llevar la voz de la denuncia de IU demandar la solidaridad de los españoles que a Jito subrayar ha sido amplia sido fuertes lo constatamos el domingo pasado en Plaza Colón sí sí había muchísimos Nicaragüense muchos españoles que siempre ha habido una corriente de simpatía España estará o no sé por qué pero siempre ha habido quizá por aquella por aquella revolución de hecho hay mucha familias mixta muchísima bueno yo soy yo

Voz 1880 32:24 Sara que dicen los oyentes en Twitter los dice Mario la actuación de Daniel Ortega a estos días contra su pueblo ha conseguido que caiga uno de mis referentes políticos de los ochenta cuando lideraba la revolución sandinista nicaragüense que derrocó al dictador Somoza y David al despertar el pueblo la juventud el dictador seguía ahí antes Somoza Ortega

Voz 0194 32:44 decía Silvio que el si tiene la sensación de que de que contamos lo que pasa a veces yo creo que nos metemos en nuestro bucle de la política doméstica interior y nuestras cosas

Voz 37 32:53 porque a veces nos olvidamos porque normal usted tiene aquí mucho material y además que Nicaragua la mentalmente compite con Palestina por ahora mismo pero sí

Voz 0194 33:03 cortante poner el foco ahí ciento cuarenta y seis muertos esto no para y como decía Silvio la gente no se va a recoger aún a un ritmo que crece en el último

Voz 37 33:15 cincuenta y tono perdón de los últimos diecinueve días el ritmo de muertos ha crecido del diecinueve de abril al al veintidós de mayo en un ritmo de Don muerto por vida ahora estas punto cuatro muertos por día es un ritmo brutal y a pesar de esto

Voz 0194 33:34 o sea la gente esta vez no se va a volver a meter en sí

Voz 37 33:37 tasas yo conozco mi pueblo dice que cuando se pierde el miedo no hay tiranos

Voz 0194 33:44 que soporte por sirvió muchísimas gracias por haber estado con nosotros vamos a hacer Marta muchísimas gracias buenas noches un abrazo hasta luego

Voz 1 34:02 científicos guiño piden deseen un Golf blanco a Dunga el Blancos es broma vivir contigo y conmigo

Voz 9 34:11 hacernos tener un hijo seis años y aún no sabe es que el golf me gusten negro Monique pantalla táctil sensor de luces Wolkswagen Golf sin entrada sin gastos de mantenimiento con seguro a todo riesgo por diez euros al día hay disponible ya oferta de renting consulta condiciones en Volkswagen punto es

Voz 1 34:31 dentro de poco lo están las vacas decimos ha probado todo dónde vamos a ir este verano a la placita ir más allá con Viajes El Corte Inglés eso sí

Voz 3 34:42 verano de película con Viajes el Corte Inglés Costas islas Europa cruceros Atlanta tu reserva ahí descubre todos nuestros estrenos disfrutar de ventajas que son todo un espectáculo niños gratis Paco en tres meses reservando en Viajes El Corte Inglés te llevas tres meses decide gratis consulta condiciones

Voz 13 35:08 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 9 35:20 salud doctor bonito que le pasa a este Real Madrid

Voz 1620 35:24 se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 39 35:28 los mira con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de economía te puede costar un jugador de las características del francés

Voz 3 35:38 música Navarro el de agradezco mucho este saquen a la vez un placer es yo quiero preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes gris va cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias pues vamos a hablar de fútbol Leire todo un poco en El Larguero con Manu Carreño también en El Larguero que Arenas

Voz 40 36:03 de lunes a jueves NO My Lol diversos sexual no tú eres el CIS Fis CIS que coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico vale o osea que yo tengo presidente son Vaquero y lo sé

Voz 19 36:19 la vida moderna con David Broncano

Voz 25 36:23 pero el juez Kaplan

Voz 19 36:31 Mail los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 41 36:41 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de la Cadena SER ha llegado el momento en el gallinero en Carrusel Deportivo bienvenidos Un tiempo dedicado al baloncesto en esta

Voz 3 36:50 un solo muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket del número uno del mundo árabe más Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos en Pekín es fuerte supongo que bastante con Cristiano cumplió Griezmann brillo y Messi deslumbra

Voz 20 37:06 va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre veremos qué pasa cuando llegan el Mundial cuando llegue la hora de la verdad

Voz 3 37:20 los justa el deporte Beiras eh

Voz 9 37:25 sí

Voz 19 37:33 la nueva ficción de Podium podcast escribe con fecha de sombra

Voz 3 37:48 que se tenga realizarán los controles

Voz 17 38:01 informes Z ya disponible en las público

Voz 1 38:13 tienes que enseñar a la hora de la siesta mañana tengo examen esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento

Voz 1510 38:18 si estás pensando cambiar de casa es el momento

Voz 43 38:21 hacerlo porque con el precio de la Hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos decirte consulta condiciones en nuestras oficinas suelen de BVA punto es

Voz 9 38:30 BVA creando oportunidades

Voz 3 38:40 camina SER veinticinco demuestra aquí con fotos pasaba por allí un hombre en la sombra nunca sale Ángels Barceló

Voz 0194 38:58 el que está en la sombra el que no sale en la foto una figura necesaria en política es un estratega de la comunicación

Voz 3 39:05 hay porque tener una ideología marcada solamente tener

Voz 0194 39:07 claro que es lo que quiere vender cada palabra la imagen la puesta en escena el momento para comunicar el lenguaje el subtexto Iván Redondo apareció en la vida política pública hace sólo unos días para el gran público e cuando Pedro Sánchez lo nombró jefe de gabinete Josema Jiménez

Voz 1084 39:25 licenciado en Humanidades y Comunicación alumno brillante este donostiarra de treinta y ocho años siempre se encontró a gusto en un segundo plano

Voz 21 39:34 yo creo que ese parecido a una persona discreta yo creo mucho en la creación en la prudencia hicieran Rosa que trata de prevenir siempre pero en desde pequeño un niño callado pues el introvertido no en en muchos aspectos pero luego sociable cuando tenía que ser sociable y bueno yo creo que se han podido en yo creo que estaba en cinco por ciento de los mejores con

Voz 1084 39:55 siente de su inteligencia el nuevo jefe de gabinete de Pedro Sánchez sería lo que en el ámbito de la comunicación política se conoce como un spin doctor

Voz 21 40:03 bueno pues yo creo que es una persona que sentirán por un barranco por su cliente no por su presidente Josu su candidato creamos el spin doctor esa es la figura troncal no asociada a la comunicación pero un estratega que es la otra raza tiene que dominar las dos áreas spin doctor puede dominar la comunicación el estratega de mirar la política tienes que saber los Juegos tienes que conocer las instituciones tienes que saber lo que es el Consejo de Gobierno lo que es el Consejo de Ministros a mí que me ha tocado gobernar en una etapa importante para mí en lo personal y lo profesional y luego también asesorar externamente y aprendido también de todos los errores que se pueden cometer cuando una está dentro

Voz 1084 40:37 después de su papel como jefe de gabinete del ex presidente extremeño del PP José Antonio Monago que le nombró consejero de su Gobierno en dos mil doce el PP asesoró también a Xavier García Albiol Antonio Basagoiti su llegada Ferraz hace un año refleja una tolerancia ideológica que él dice haber cultivado desde siempre

Voz 21 40:57 soy muy respetuoso con todas aquellas personas que tengan cualquier tipo de ideología siempre lo he sido educado así en casa en casa somos cuatro hermanos y todos absolutamente plurales al te puedes imaginar piense animales del Partido Nacionalista Vasco

Voz 1084 41:10 una flexibilidad que le va a ser muy útil a un gobierno socialista en minoría que tendrá que negociar mucho con distintas fuerzas

Voz 0194 41:18 política para José vamos a analizar la figura de estos asesores de estos estrategas Sara recordamos a los oyentes cómo participar

Voz 1880 41:24 Nos pueden llamar por teléfono aquí el nueve cero dos catorce sesenta sesenta pueden enviarnos también notas de voz al Whatsapp el número es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pueden

Voz 0194 41:34 escribirnos a la página de Facebook que es Hora Veinticinco y también a Twitter arroba hora25 si nos ponemos a pensar la verdad es que estos asesores estos expertos en comunicación no resultan familiares sobre todo por las series y las películas americanas José Romero muy buenas noches Ángels desde cuándo existe la figura del asesor político al menos en la pantalla

Voz 1084 41:52 bueno es difícil saberlo yo te digo que los he conocido gracias a las series de televisión y pero es complicado yo recuerdo en los noventa crianza quizá la la primera de House of Cards en la Avis la versión británica no no ponemos fecha pero por ejemplo Juego de Tronos cuánto hemos hablado de ella cuanto hablan citado los políticos en el Congreso y cuánto le han regalado bueno no sabemos muy bien en su época en la que está ambientada pero el marco temporal indudablemente no nos lleva a la Edad Media no pues ahí ya había asesores políticos muchos intentan suplir la hipotecas bueno aquí estaban hablando de una escalera para explicar que que la mentira es el camino que conduce al caos pero el caos lleva la escalera es el poder no para subir al poder imagínate si es política Juego de Tronos aunque yo la veo como más una lucha del poder no la pervivencia del poder

Voz 0194 43:02 la idea que nos venden en las series en el cine es que esa figura la del asesor está siempre en la sombra no

Voz 1084 43:07 si esa esa es la imagen también la que ha llegado no la que ha construido el imaginario colectivo que tenemos todos de los spin doctor estos asesores resulta curioso porque en las series de televisión justo dar un paso al frente no normalmente pues protagonizan la serio o incluso tienen unos secundarios bastante importantes para para conocerlos y así lo hemos conocido a mi me gusta mucho una serie francesa que quizá es más desconocida que las grandes áreas políticas que se llama en la sombra y la verdad se centra en la figura sólo de estos asesores debate en cosas como cómo ha evolucionado la la comunicación

Voz 45 43:38 yo no veo la comunicación como tú me enseñas T hoy la comunicaciones publicidad Economía Políticas Sociología prensa es una mezcla de todo es un universo si es un universo a una galaxia si lo prefieres hay que unir unos planetas con otros y nosotros somos los electrones libres pero un electrón no existe será

Voz 3 43:58 núcleo aquí la comunicación cuatro mezclas todo deja de funcionar es un vacío un agujero

Voz 0194 44:04 pero en el analista política especialista en marketing político muy buenas noches buenas noches Sandra Verónica Iván Redondo soy jefe de gabinete pero antes de nada tenemos que diferenciar una cosa es asesor político y otra su jefe de gabinete

Voz 15 44:15 bueno sí de hecho un asesor político se identificaríamos con una figura externa es decir alguien que asesora desde fuera de la institución en cambio el jefe de Gabinete es una figura institucional que ya está dentro del organigrama de Gobierno y que es bueno designado por el presidente pero un asesor

Voz 0194 44:33 políticos se puede convertir en jefe de Gabinete por supuesto

Voz 15 44:35 lo que se puede convertir en jefe de gabinete yo creo que Iván Redondo es un buen ejemplo no pero pero existen otros

Voz 0194 44:41 hay un spin doctor se tira por un barranco por su cliente

Voz 37 44:44 bueno

Voz 15 44:45 no depende que spin doctor se algunos que sí hay otros que no es decir depende hay asesores políticos que lo hacen desde un punto de vista profesional externo y que es un cliente ahí otros asesores políticos que en un componente ideológico y que trabajan para personas pues que les acompañan toda la trayectoria política y que les acompañan también en esa tarea orgánica no de dentro de los partidos hay varios perfiles

Voz 0194 45:12 este ese día este último perfil El que tiene componente ideológico que les acompaña sería el más tradicional por decirlo de alguna manera porque es verdad que estamos abordando y esta cuestión porque sorprendió a mucha gente el nombramiento deban Redondo como jefe de gabinete alguien que había estado trabajando imaginen para echaría García Albiol para Monago y ahora estaba con Pedro Sánchez bueno es un profesional que se dedica a esto quizá tradicionalmente estábamos acostumbrados al otro al que tenía componente ideológico y que les seguía en toda su carrera

Voz 15 45:37 sí aquí podemos ver dos tradiciones está la tradición anglosajona donde el spin doctor es una figura conocida incluso mediática en Estados Unidos no es cierto que estén en la sombra muchas veces Joan Podesta por ejemplo con Bill Clinton o Call rough con Bush ejercían de portavoces de la campaña iban a los medios como si fueran eh la voz del presidente en cambio tenemos la tradición más europea donde es cierto que los Camps están más imbricados en los partidos políticos y hacen carrera desde abajo como por ejemplo es el caso de Alexis Kohler que es el asesor ahora de Macron que ya era su jefe de gabinete en el Ministerio y que lo había acompañado en toda la trayectoria alguien dentro el partido que conoce las interioridades

Voz 0194 46:19 José la diferencia entre asesor político jefe de Gabinete también lo vemos en la serie sí porque

Voz 1084 46:24 la serie es también distinguen muy bien pues secretario de prensa jefe de

Voz 0194 46:27 personal asesores externos no pero justa

Voz 1084 46:30 ante el jefe de gabinete como decía Verónica es mucho más especialmente en la política americana porque también hay que diferenciar lo que el spin doctor normalmente opera en campaña es su gran campo ganó claro por ejemplo en House of cards que es complicado debut que alguien le haga sombra en la sombra porque con lo con la visión destructiva del poder que tiene es complicado pero antes de llegar a ser presidente tiene una discusión con con la jefa de gabinete del anterior presidente y es muy interesante como ella define lo que ser jefa de gabinete

Voz 46 46:56 he pedido que vi Mijas para buscar cedido me lo has exigió Fermí

Voz 1510 46:59 diré que me dejen al margen si la jefa del gabinete del presidente

Voz 46 47:03 esto Murcia más ser jefa de gabinete a manipular su agenda pues más bien digno de una secretaria increíble

Voz 1510 47:09 la Casa Blanca descarrila así yo no hiciera mi trabajo por supuesto cuido del presidente las veinticuatro horas del día Le mantengo informado me ocupo de su agenda no si va muy bien antes de tu nombramiento

Voz 46 47:22 los ahora mismo el Despacho Oval y tiramos la al presidente que elija su jefa de gabinete os su vicepresidente yo sí cuál será su respuesta quiere seguir

Voz 0194 47:29 esto podría ser real Vera ninja hombre no

Voz 15 47:34 dice dijo Obama en cierta ocasión que House of cards se quedaba corto de lo que era la política tradicional pero es que además el jefe de gabinete el en la Casa Blanca es el jefe de personal que quiere decir que muchos de los nombramientos del de toda la del Ejecutivo dependen de él o de ella este caso es una figura con mucha más autoridad y con mucha más entidad política que en que en el caso Europa que sería alguien pues que le ordenaría la agenda que sí que lo protegería que le diría bueno pues eh este discurso vamos a tirarlo por aquí esta estrategia por ella pero no tiene mando en plaza para nombrar eh cargos

Voz 0194 48:11 porque qué porcentaje de un líder político es su equipo es la gente que hace todo este tipo de cosas otro pregunto a la inversa no quería un político sino tuviera esta gente que dificultades encontraría

Voz 15 48:22 no yo creo que tendría todas las dificultades del mundo aparte yo creo que los equipos definen muy bien no sólo a los políticos sino los periodistas Ángels tú eres tú por absoluta

Voz 0194 48:32 porque tengo el equivocando todo equipo pues son político

Voz 15 48:34 cuál es un político no puede saber de infraestructuras no puede saber de Sanidad no puede saber de economía tiene que tener una dirección política de hacia dónde quiere llevar el país y luego tiene a técnicos profesionales experimentados en su en su sector que les dice esto son los límites esto se puede hacer es tono en comunicaciones lo mismo la telegenia el los friends de Lakoff es decir cómo se enmarca un determinado tema E incluso como va vestido alguien refleja tenemos el ejemplo que Pablo Iglesias no una de sus banderas políticas es que compra su ropa en un supermercado de baja bueno pues de baja presión

Voz 0194 49:13 era donde se compra habitualmente comida eso es

Voz 15 49:16 eso para él era una bandera política porque quería decir muchas cosas si llevan corbata sino llevan corbata bueno pues Si son personas más cercanas y no lo son siguieron por la calle

Voz 0194 49:27 el equipo humaniza o el asesor humaniza también al al lado

Voz 15 49:30 pero hay algunos que lo humanizan y algunos que los encierran que yo creo que es uno de los problemas no que muchas veces los asesores y la propia dinámica no de de las instituciones hace que los búnkeres hacemos de tanto querer protegerlos porque esa figura de protección pues eso hace que no los dejes a hablar tanto con la prensa porque tienes miedo pues que en ocasiones uno de Reyes cuando nosotros

Voz 0194 49:52 es triste es decimos no si él querría lo que pasa es que

Voz 15 49:55 pero es que haya salvado no le dejan esto es lo que decimos

Voz 0194 49:57 pero nosotros cuando nos encontramos con esas con esas dificultades no

Voz 15 50:00 sí porque esa tarea de protección hay veces que es más mal entendida y entonces los enrocan

Voz 37 50:06 yo creo que por ejemplo al presidente

Voz 15 50:08 el presidente Mariano Rajoy ha sufrido un poquito estén Roca miento porque las personas que lo conocéis y que lo habéis tratado personalmente es una persona afable dicharachera divertida y esa versión no le hemos visto en los medios de comunicación no puesto ha sido porque le han dibujado un perfil mucho más institucional y mucho más encorsetado pues que en mi opinión a lo mejor no le ha beneficiado

Voz 0194 50:30 se tu serie política favorita habla de ese papel de moderador de de las eso

Voz 5 50:35 así como te decía en campañas cuando entran eh

Voz 1084 50:37 en su campo de batalla hay en muchas series lo lo hemos visto no sólo enseñas políticas serias de de género con lecturas políticas pero es muy interesante pues como utilizan todas las técnicas no para construir aún candidato perfecto como convierten puntos débiles en fortalezas

Voz 37 50:51 todo eso ya suena anticuada

Voz 45 50:54 sí soy hija de una cultura clásica Facebook y Twitter demostrarán que es algo más que eso muchos temas familiarizada con las sonatas de Beethoven que con lítica ese será nuestro Hinkel de campaña

Voz 47 51:06 soy una mujer soy soy

Voz 45 51:08 hándicap el triunfo de la igualdad

Voz 47 51:11 jo

Voz 0194 51:12 tiene respuesta para todo eso señor capital pero ni que los políticos acceder sin problemas al asesoramiento ponen muchas pegas

Voz 15 51:20 bueno yo creo que va por carácter es hay algunos que se fían muchísimo no de de las personas que tienen al lado y hay otros que se fían mucho más de su criterio depende de la confianza que se depositen en ellos pero por ejemplo con este tema de los clásicos versus los nuevas técnicas en Espino tenemos el caso paradigmático de la campaña de Obama que la llevó un jovencísimo David Axel el rough que confiaba totalmente en el poder de las campañas transversales del dar empoderamiento a las bases no hizo una campaña muy de gratitud muy utilizando las redes sociales y esto cambió totalmente la forma de entender la comunicación política que fue cuando vino el aluvión no de Obama y la multiplicación en España de los másters en asesoramiento político en comunicación en marketing que ahora proliferan por todas las universidades de nuestro territorio

Voz 0194 52:08 voy a saludar a Bernardino León fue el principal asesor político en Exteriores el presidente Zapatero secretario general de la Presidencia también con Zapatero el director de la Escuela Diplomática de Emiratos Bernardino muy buenas noches

Voz 36 52:19 bueno estamos aquí hablando de

Voz 0194 52:21 de de la figura del asesor político eh yo le preguntaba antes a a Verónica qué porcentaje del político del líder

Voz 1 52:28 su asesor o lo lo forma su asesor

Voz 36 52:33 bueno llega un momento en que los equipos si el presidente están absolutamente integrado de hecho una dinámica que que al menos en experiencia será siempre es que el presidente tiene que sentirse absolutamente acompañado y absolutamente identificado con su equipo y su equipo con él en el caso de Zapatero la primera legislatura no fue así y el presidente en su segunda recicla Tura personalizó concretamente el equipo para convertirlo en un reflejo de lo que él quería yo creo que la presidencia de un día a día es muy complicado los días son interminables viven medio crisis yo creo que no se produce eso que decíais antes de que el presidente confía o no confía en el equipo el equipo tiene que ganarse la confianza basta con que se produzcan dos otras situaciones en qué falla para que el presidente deje de apoyarse en ellos porque el presidente se lo juega todo

Voz 0194 53:37 la confianza Bernardino es el elemento crucial la confianza digo es el elemento crucial

Voz 36 53:45 es absolutamente crucial claro el a los presidentes Si esa también es otra parte de la experiencia en Moncloa tienen esa burbuja porque es un elemento necesario para su función presidente de viajar se tiene que para él tiene que haber muchos filtros necesariamente porque siempre es una situación en la que hay muchos más temas mucha más gente que quiere ver que las posibilidades reales que tiene la función del equipo pues priorizar es identificar dónde están los elementos a los que tiene que prestar más atención al presidente a ayudarle a gestionar toda esa la enorme cantidad de temas de gente de interlocutores y eso eso eso lo delega al presidente del equipo insisto no funciona el presidente termina no gobernando vidas no

Voz 9 54:42 pero además es que en España

Voz 36 54:44 se da una situación que quizá la gente no no no entiende bien muchas veces que somos un país mucho más presidencialista de lo que parece no somos una democracia parlamentaria al estilo clásico la distancia entre el presidente y los ministros es bastante más grande de lo que parece y los equipos en relación con con los ministerios cobran un papel muy importante