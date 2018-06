Hora 25 (12/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:23 Iñaki Urdangarin tiene un pie en la cárcel aunque el Tribunal Supremo ha rebajado en unos meses la sentencia que le impuso la Audiencia de Palma queda ahora en cinco años y diez meses el yerno y cuñado del Rey emérito el actual jefe del Estado respectivamente no se libra de la carcel parecía que la sentencia no iba a salir nunca acumulaba un retraso tras otro pero finalmente hoy la hemos conocido y Urdangarin tiene cita mañana en la Audiencia de Palma para recibir en mano el mandamiento de prisión desde que estalló el caso hasta ahora pasado mucho tiempo hemos visto a Urdangarin declarando a una Infanta de España sentada en el banquillo de los acusados les hemos visto desposeídos del Ducado de Palma expulsados de la familia real y hemos asistido un hecho histórico la abdicación de un Rey hemos asistido actuaciones de la Fiscalía que en ocasiones ponían en duda su dependencia la ruptura entre el fiscal y el juez instructor amigos hasta entonces bueno la Fiscalía empezó pidiendo casi veinte años de cárcel conocida la sentencia pidió aumentarla hasta diez se ha quedado en estos cinco años y diez meses en una primera lectura ahí la satisfacción de que la justicia funciona porque los delitos y esto es importante no quedan impunes pero la cuantía de la condena conlleva una segunda lectura y es la cuestión de si hay diversas varas de medir en la justicia este es el debate pero en cualquier caso hay un mensaje claro para todos aquellos que cuestionan la independencia judicial la Justicia acaba de condenar al Partido Popular la justicia acredita la caja B del Partido Popular Lajusticia ha imputado y encarcelado a ministros presidentes de comunidades autónomas y otros cargos políticos Lajusticia ha condenado al cuñado del Rey piensen se imaginaban esto hace tan solo unos años

Ángels Barceló

hoy se sientan en la mesa de análisis Milagros Pérez Oliva buenas noches qué tal buenas noches Fernando Vallespín buenas noches buenas noches Eduardo Madina buenas noches también está aquí como siempre a esta hora José Luis Sastre buenas noches buenas noches vamos ya con los pasos perdidos ya no hace falta saber mucho de política para darse cuenta de que no se escuchan no entre gentes de partidos

Voz 1071 02:19 sí eso por supuesto sino a sus mismos compañeros de partido a veces de hecho nos escuchan ni ellos mismos por ejemplo Xavier García Albiol que fue ayer el primer dirigente del PP en pedirla

Voz 2 02:29 ves la acogida de los refugiados no se puede convertir en una subasta para ver qué país de la de la zona del Mediterráneo es el más generoso de todos

Voz 1071 02:39 es lo que va de legislatura el gran asunto político ha sido Cataluña en torno a eso los partidos se iban posicionando era algo más identitario que ideológico pero la realidad presenta estos sobresaltos de pronto hay que tomar una decisión posicionarse sobre al PP como a todos los demás está tocado entre ayer y hoy posicionarse sobre el rescate de las seiscientas seiscientos veintinueve personas que están a bordo que van a bordo del Aquarius

Voz 3 03:03 cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso el coladero

Voz 1071 03:13 el mensaje muy peligroso el SIP pero de Martínez Maíllo esto no lo puede resolver solo un país al ir a decir que Pedro Sánchez no tiene ningún mérito Rafa Hernando ha salido a decir que durante el Gobierno del PP ya se tomaban medidas imaginen la actitud de Albiol cuando haya escuchado es

Voz 4 03:30 pero también señalarle es que durante el año diecisiete el Gobierno ha rescatado de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda

Voz 1071 03:45 es un coladero si la decisiones de Pedro Sánchez pero Urbanismo discreto si lo hace otro muy temen que sea saber cómo rescate esas cinco mil personas sería serial temas se entiende que no se escuchen y a ellos mismos que se comprometieron a Qom era a miles de refugiados que hablan ahora de un mensaje muy peligroso que dejan los suena esto ahora

Voz 5 04:06 esta es una política de Estado porque no es sólo acoger

Voz 2 04:11 es integrar en geografía

Voz 1071 04:14 de cuando era vicepresidente el asunto incomoda es evidente al Partido Popular que por eso trata de suscitar otros debates el PP considera prioritario que el Congreso de los Diputados vuelva a votar sobre la unidad de España y que se vuelva a reafirmar en la Constitución lo ve tan prioritario que quiere que el Parlamento debata sobre eso

Voz 2 04:32 la semana que viene la modificación de nuestra Constitución

Voz 4 04:35 sea algo urgente y creo que no es en estos momentos viable

Voz 5 04:40 creo que tampoco es deseable sobre todo con alarmado

Voz 1071 04:44 ando de que la ministra Meritxell Batet haya dicho que la reforma de la Constitución es deseable viable realidad esa es la posición que ya venía defendiendo que la llevó a promover una comisión en el Congreso en la que no sólo está el PSOE está también el PP de hechos tan sólo ellos dos Weil nadie más lo es que Hernando no hubiera escuchado antes al PSOE es que quizá no escucho a Rajoy que nunca fue partidario de la reforma constitucional es verdad pero que pactó ponerse a hablar de ello lo pactó con Pedro Sánchez aunque como escucharán ahora mismo Rajoy no se había escuchado siquiera a él

Voz 6 05:14 no sé lo que he dicho yo esa tesis yo digo que la intervención se vuelven el uso incluso llegado aún

Voz 1620 05:19 compromiso con Pedro Sánchez según parece para reformarla

Voz 2 05:22 los no para hablar vamos para hablar nunca la reforma Constitución se habla mucho perder

Voz 6 05:28 el periodista le tenga que decir es lo que él diga exactamente qué es lo previsto

Voz 1071 05:34 pero ahora con perspectiva Dios Rajoy hace unos meses con Piqueras en Telecinco buena Dauphine aquí estamos Llanos ven en mitad de todas las urgencias tan pronto cambian los presidentes del Gobierno como los entrenadores del Madrid y mientras todo va cambiando la semana que viene en el Congreso se votará se reafirma o no en la Constitución y en la unidad de España dices que estamos en mitad de la todas las urgencias y a punto de irnos a urgencias adiós adiós

copiaron los romanos el calendario a los griegos no

quién les va al suelo una vez analizada allí estudiada la documentación el juez José Castro decidirá cuáles serán sus próximas actuaciones is imputa al duque de Palma Iñaki Urdangarin en esta pieza separada del caso Palmarena

Voz 19 11:34 afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho la justicia es igual para todos

Voz 20 11:39 comparezco hoy para demostrar mi inocencia mi honor mi actividad profesional durante estos años ejerció de responsabilidades yo tomo decisiones de manera correcta

Voz 2 11:53 y con total transparencia hacía lo que mis asesores estaban recomendando y creía que estaba correctamente hecho yo

Voz 21 12:01 había como era hace diez años yo no me he acordado de los detalles hasta que voy Vito documentación como es normal lo desconozco yo los temas hacia le digo que que los temas de lo desconozco convocada por ciento estaba empleado no sé en qué sociedad estaría en mayo Sorribas eh empleado pues no lo sé

Voz 19 12:22 no sólo ser la infanta Cristina imputada en el caso Nóos

Voz 22 12:27 confío plenamente en el estoy convencido de su inocencia y que siempre ha estado asesorado convencida de que has estado bien asesorados

Voz 23 12:36 la mayor condena es para Diego Torres ocho años según la nota del Consejo General del Poder Judicial

Voz 2 12:41 dieciséis años para Iñaki Urdangarin

Voz 0194 12:45 el caso Nóos resumido en minuto y medio así hemos contado estos años la caída del yerno ideal del marido de la infanta Cristina la caída de Iñaki Urdangarin hoy hemos conocido el episodio el penúltimo porque último yo creo que será el ingreso en prisión el penúltimo episodio Alberto Pozas buenas noches sirva porque hoy el Supremo ha hecho firme la sentencia de la Audiencia de Palma que rebajado un cinco meses esa condena Urdangarin al final va a tener que ir a la cárcel considera el tribunal considera acreditado que utilizo su situación familiar como miembro de la Corona para esos negocios privados

Voz 0055 13:13 su relación con la corona su matrimonio con Cristina de Borbón y Grecia dicen textualmente los jueces fue un trampolín trampolín para que Iñaki Urdangarin pudiese entrar de Enel de lleno en las arcas públicas de las Islas Baleares es hoy también dicen textualmente su cercanía directamente con el jefe del Estado con el entonces monarca Juan Carlos I eso le valió le fue suficiente para poder conseguir contratos públicos conseguir patrocinios ocultarse también detrás de una sociedad pantalla el resumen final es que es condenado a cinco años y diez meses de cárcel condena

Voz 24 13:42 firme les rebajan cinco meses con respecto a esa condena

Voz 0055 13:44 inicial de seis años y tres meses de prisión les retiran el delito de falsedad prosigue condenado por el rosaría habitual de delitos relacionados con la corrupción prevaricación fraude a la Administración tráfico de influencias aquí a córner de la Familia Real después también dos delitos fiscales por un lado consiguió que la administración que dirigía entonces Jaume Matas ex ministro con José María Aznar patronal clase de forma también fraudulenta un equipo ciclista al antiguo Banesto y consigue también organizar congresos de turismo en las Islas Baleares que en sí mismos no fueron un fraude pero sí la adjudicación si los procesos a los que no iban a día más no competían además no había más empresas que las de Urdangarin Diego Torres por último los delitos fiscales el tenía una sociedad a medias con con Cristina de Borbón y Grecia Aizoon sociedad Aizoon ir se ocultaba detrás de esa sociedad pues básicamente para tributar menos por el IRPF además de los cinco años de cárcel hay también una multa de más de quinientos mil euros

Voz 0194 14:36 para además de de la sentencia de Urdangarin el Supremo ratificado el resto de condenas y de condenados también rebajando las penas de cárcel e incluso las multas en concepto de responsabilidad civil que tienen que aportar la Infanta Cristina y la mujer de Diego Torres como partícipes a título lucrativo

Voz 0055 14:50 la bajada más más pronunciadas la Diego Torres ocho de ocho años y seis meses de cárcel a menos de seis años de prisión les retiran varios delitos no le consideran partícipe de ese tráfico lo de influencias de Iñaki Urdangarín con sus relaciones con la Corona también rebaja las condenas por el tema del blanqueo de capitales porque esas ganancias además de tributar de menos en el IRPF en el caso de Diego Torres estaba acusado de sacarlo de España devolverlo a meter a los jueces dicen en su en su caso un argumento bastante interesante alegaba una cosa que se denomina error de prohibición el decía que en que había cosas que no sabía que eran delitos los jueces le contestan con algo de sorna que es imposible que una persona con su formación y con sus estudios no sepa que cobrar casi medio millón de euros públicos de la Administración pública sin ningún tipo de contrato de por medio viendo que se está fijando de la relación los personales desde una de uno de los contratantes que eso es imposible que no lo supiese eso con respecto a Diego Torres Jaume Matas su condena queda confirmada el ex presidente de las islas de la comunidad las Islas Baleares tres años y ocho meses de cárcel su sexta condenan por un delito de corrupción en nombre que fue en dos tramos distintos varias veces presidente de la de la Comunidad en medio también fue ministro de mediar

Voz 0194 15:57 cómo van a José María Aznar

Voz 0055 15:59 a él se le condena dicen textualmente por plegarse a los deseos de Iñaki Urdangarin porque todo lo que Urdangarin de proponía

Voz 0194 16:05 el decía que él decía que si decía que sí saltó

Voz 0055 16:07 no a los procedimientos habituales de contratación que tendrá que seguir pues el resto de los mortales que no estar metido en este tipo de tramas dicen textualmente que él fue el motor de la corrupción y hablan muy bien de su gestión porque también dicen que no le importaba si iba bien o le iba mal lo que estaba haciendo a la comunidad autónoma que lo que le importa ahora el resultado final pero con respecto a sus intereses a los de Iñaki Urdangarin de los siete condenados el resto de de condenas queda quedan confirmadas son condenas de cárcel sustituibles por multas hablamos sobre todo de personas relacionadas con la administración y con distintos organismos públicos de las Islas Baleares en cuanto a las responsables a título lucrativo estamos hablando de la infanta Cristina de Ana María Tejeiro las las esposas poblado de Iñaki Urdangarín por otro lado de Diego Torres su responsabilidad civil queda reducida quedar anexas a la infanta Cristina de doscientos sesenta y cinco mil euros más o menos a ciento treinta y seis mil porque porque los jueces entienden que no pueden ser responsabilizado o no pueden responder de ninguna manera por los delitos

Voz 24 17:03 fiscales de sus de sus maridos

Voz 0055 17:06 que dejaron de pagar en IRPF Hacienda hay dicen una cosa muy curiosa los jueces dicen que es la primera vez que se encuentran con una condena de este estilo que dicen textualmente que la infanta Cristina debuta en este concepto

Voz 0194 17:18 bueno más de cinco años de cárcel para Garín su socio Torres sido miramos con perspectiva retrocedemos al juicio del caso lo cierto es que las condenas distan mucho de lo que empezó pidiendo la Fiscalía

Voz 0055 17:28 hablamos de un caso que es una pieza separada de un caso muchísimo más grande quizá la excelencia de corrupción en España que es el caso Palma Arena desde que

Voz 0194 17:36 desde que arrancó esta pieza separada del caso Nóos

Voz 0055 17:39 pasando por el juicio pasando por el Tribunal Supremo hasta ahora mismo hasta hasta ahora el caso de trazado bastante en un primer momento la Fiscalía al final del juicio cuando hizo definitiva sus conclusiones pidió diecinueve años y medio para Iñaki Urdangarin pidió

Voz 25 17:51 dieciséis años y medio para Diego Torres y después

Voz 0055 17:54 también pedía condenar además de los que han sido condenados otros diez acusados no una decena más de acusados por tramas que finalmente se han archivado en el sentido de que hayan sido absueltos todos la trama valenciana se ponía en cuestión lo

Voz 24 18:07 la acción de los congresos de balanzas Amets bajo el Gobierno de

Voz 0055 18:09 Francisco Camps se ponen en cuestión de las negociaciones en torno a la Copa de América de vela en torno a unos y los Juegos Europeos también en Madrid que no podía faltar las dudas en torno a esa candidatura a los Juegos Olímpicos de dos mil dieciséis eso también ha quedado archivado finalmente el tri ante el Tribunal Supremo pedían aumentar la condena Urdangarin a diez años hay tampoco lo han conseguido de hecho todo lo contrario se reduce ha rebajado la condena así que desde el comienzo de esta causa hasta el final en lo tocante a la Fiscalía ya su acusación la causa Odriozola

Voz 24 18:37 Dante y una cosa más de la sentencia

Voz 0194 18:40 como en sus argumentos también hace una reflexión sobre la corrupción y los políticos corruptos al frente de la administración que es lo que más te ha llamado la atención

Voz 0055 18:47 pues cuando contestan los jueces son cinco jueces de la Sala de lo Penal cuando contestan tanto a Diego Torres exsocio de Urdangarin como también ha como también a Jaume Matas a sus recursos dejan caer algunos argumentos porque es una sentencia vamos es decir de perfil bajo en el sentido de que no son tan explícitos por ejemplo al hablar de la Corona a lo largo de la Familia Real como si era la Audiencia de Palma pero sí que dejan bastantes reflexiones en torno a la corrupción y lo que piensan de la corrupción dicen que esta forma de actuar refieren a Jaume Matas abriendo las puertas a la administración a los empresarios que él consideraba esta forma de actuar no es penalmente asumible Erice no podemos lanzar un mensaje de que el derecho penal lo tolera y da igual y que es indiferente índice también estos son también un mensaje del Tribunal Supremo lo que no es admisible en una sociedad mercantil en una empresa privada no lo es ni en una fundación ni en una empresa pública índice también que éxito todo este sistema de gestionar las cosas al margen de los carriles oficiales es una practica arrastrada aunque sea arrastrada o aunque fuese habitual aunque lo vienen haciendo de hace años no sana dice textualmente su carácter pura y llanamente falsario

Voz 0194 19:49 hay mañana mismo están citados Urdangarin Torres y Matas en la agencia de Palma van a recibir la notificación de las condenas qué plazos se abre ahora para que ingresen en prisión y si existe alguna opción de que recurra al Constitucional

Voz 0055 20:00 pues lo vamos a descubrir mañana están citados entre las nueve y las dos de del mediodía Urdangarin Torres y Matas que son las condenas más altas las únicas que tendrían que entrar en prisión mañana la Audiencia les comunicará el plazo que tienen que no es un plazo fijo no existe un plazo legal fijo pueden ser dos tres cinco días ellos mismos sabiendo que tienen cantará en prisión pueden

Voz 0194 20:18 de momento en este pero eso lo pueden lo

Voz 0055 20:21 pueden hacer ese es el plazo que se abre que es un poco variable ellos pueden recurrir al Tribunal Constitucional porque ninguna vía ordinaria les va a salvar de la cárcel su condena

Voz 0194 20:31 la suma es mayor de dos años de cárcel somos

Voz 0055 20:33 yo sé si miramos las condenas de cada uno de los delitos también tienen condenas superiores a los dos años de cárcel sólo por prevaricación así que te va a tener que recurrir si quieren hacerlo al Constitucional y aún así lo tienen muy complicado porque el Constitucional esto no es una norma escrita esto no está en ninguna ley pero la práctica habitual del Tribunal Constitucional es no suspender eran aunque no

Voz 0194 20:52 bueno paralice no para solicitar el ingreso en prisión de ninguna condena

Voz 0055 20:54 superior a los cinco años hemos estado mirando documentación y hemos encontrado un ejemplo muy claro los asaltantes fascistas de la librería Blanquerna en Madrid en la Diada de dos mil trece que pegaron al diputados al libre por ejemplo han acudieron con condenas de en torno a tres cuatro años de cárcel acudieran al Constitucional pidieron que se suspendiera su ingreso en prisión y en ese auto que desde el veinte de noviembre del año pasado el Tribunal Constitucional ya dijo que que sus directrices era hacer precisamente eso frase que si Tribunal Constitucional llegado el caso quiere suspender la entrada en prisión de Urdangarin con una condena de cinco años y diez meses va a tener que Bashar al contrario asimismo

Voz 0194 21:27 más Pozas gracias a Salou ahora hablaremos sede las posibilidades sólo las cárceles en las que se especula que podría ingresar en la que Urdangarin pero antes me me van a permitir que salude a Pedro Raquel fiscal Anticorrupción en el caso Palma Arena muy buenas noches

Voz 26 21:41 hola buenas noches Ángels como tal como estamos

Voz 0194 21:44 primero que nada una valoración de la sentencia sobre todo teniendo en cuenta que la fiscalía y lo contaba ahora Pozas sea una vez terminado el juicio pedía sus diecinueve años una vez supo la condena pide al Supremo esos diez años y al final esos cinco años y seis meses para Urdangarin a usted qué le parece

Voz 26 21:59 sí es una valoración positiva parcial y positiva ICIT parcial porque se ha ratificado la sentencia que la Audiencia Provincial la oración es totalmente positiva la medida en que no se han acogido por decir el Supremo lo lo lo que postulaba la Fiscalía pero en todo caso una valoración ya digo positiva es verdad que no he tenido oportunidad de la sentencia solamente el fallo por lo tanto difícilmente puede hacer como si nada cuadra cuando no sé los argumentos que han conducido a la imposición de esas penas

Voz 0194 22:34 les sorprendió en cualquier caso la rebaja

Voz 26 22:37 no no no no no me ha sorprendido de hecho creo que es porque no han admitido uno del unos delitos por los que fue condenado por la Audiencia Provincial evitó el documento público creo si no me equivoco o no no nuestra ofrecerán rebajas

Voz 0194 22:52 pero una cosa Iñaki Urdangarin ha recibido un trato de favor

Voz 26 22:56 no por supuesto que no la veía así creo que se pudo observar públicamente durante el juicio al que fue sometido el procedimiento del recurso de casación ha seguido su curso con total normalidad el Supremo lo más deseable el Supremo ante liberado ya llegado a estas conclusiones no

Voz 0194 23:17 no la infanta Cristina ha recibido un trato de favor

Voz 26 23:20 yo creo que es al revés si así lo expresado públicamente en todo caso que recibió el dominador yo precisamente por ocupar la posición institucional luz

Voz 0194 23:32 por este trato discriminatorio que usted piensa que recibió y recurrió a usted una imputación algo que no es no es muy habitual no que la fiscalía recurrió impide una imputación

Voz 26 23:40 no así es no es no es habitual pero así lo entendió en su momento así lo consideré lo justifique en el el correspondiente recurso creo que si algún su visión de negó cualquier otro hombre me si quiere seguir sido llamara a declarar

Voz 0194 23:59 la sentencia lo hablábamos caminantes con Pozas es señor RACC es importante pero es poco abultada comparada con las acusaciones iniciales y ahora lo está hablando con usted porque además del decía no hay condenados en Valencia ni tampoco en Madrid

Voz 26 24:12 sí sí fue una frustración a nivel la profesional el criterio jurídico que mantenían los pues compartido por la provincia ni tampoco ha sido a pesar del recurso compartido el Tribunal Supremo no comparte esta tesis en este sentido pero es un criterio jurídico distinto el humo en algún determinada que las discusiones de esas características y así lo ha hecho el Supremo

Voz 0194 24:41 señora cara cuando lo ve en perspectiva que le parece todo todo el periodo de la instrucción de todo este caso valora lo vivido momentos

Voz 26 24:54 ahí años bastante Gage creados de todas formas tengo una

Voz 0194 25:00 prisión global

Voz 26 25:02 pasar de positiva de todo lo vivido a pesar de los malos momentos que sufrí debido a la exposición mediática permanente y hacer un procedimiento que tuvo tenencia mediática intento simplemente quedarme con con buenos recuerdos para nada más

Voz 0194 25:22 recibió presiones en ese en ese en ese tiempo

Voz 26 25:25 no no lo he repetido incansablemente

Voz 0194 25:29 incluso lo había dicho

Voz 26 25:32 no es lo contrario de todas las decisiones dentro de ese procedimiento y exclusivamente tenía pueblo minas por lo tanto la responsabilidad es exclusivamente mía y de nadie nadie más aciertos y con eso quiero decirle

Voz 0194 25:50 qué tipo de presión de ninguna institución de posible recuperar la amistad con el juez Castro todo es posible no sé no sé lo que de momento no se no sean un duro no se han llamado para valorar la sentencia

Voz 26 26:07 no no no no la relación es inexistente en estos momentos y no conocemos ya conoce

Voz 0194 26:15 Pedro RACC que además está en plena promoción del libro El fiscal que puso en jaque a la corrupción y versus la periodista Ana Martínez Aguirre muchísimas gracias por habernos atendido se mueve a las nueve buenas noches las frontera vosotros por la sentencia pero hay tres tres apuntes más que quisiera incorporar para tener más más datos decía antes el tema de cuál va a ser la cárcel en la que va a ingresar Iñaki Urdangarin los condenados pueden elegir cárcel a la que van en el caso de Urdangarin no va a haber una excepción pero interior baraja o prefiere las prisiones vaya en Euskadi Isla de Menorca si al final son ellos los que tienen que decidir en qué centro penitenciario tiene que ingresar Ana Terradillos buenas noches buena

Voz 0125 26:52 no son las dos cárceles que interior tiene en mente para el caso de que finalmente sea Instituciones Penitenciarias quién tenga que elegir el centro donde va a ingresar Iñaki Urdangarin en la cárcel de Zaballa en Álava está ocupada por presos arrepentidos de ETA los módulos están muy controlados no son conflictivos y la prisión está dejada de la acceso de fotógrafos porque no está al lado de ninguna ciudad la cárcel de Menorca es una mini prisión nada conflictiva tampoco y con muy poca población reclusa lo que espera Instituciones Penitenciarias sin embargo es que Urdangarin se presente de forma voluntaria con lo cual el tiene la posibilidad de elegir la cárcel que más le convenga de acuerdo con sus necesidades familiares es lo que permite la legislación penitenciaria como se suele actuar en la mayoría de los casos de presos comunes el caso de Urdangarin es especial sin embargo a pesar de ser un preso común es decir se puede dar la circunstancia de que su elección no sea viable porque el centro en cuestión no reúne las condiciones adecuadas en materia de seguridad o de criterios organizativos en ese caso la cárcel de Zaballa y la de Menorca serían las primeras de la lista

Voz 0194 27:51 hay que ese la Casa Real ya no forma parte Iñaki Urdangarin de ella tan pocos duque de Palma pero si sigue siendo el cuñado del rey Felipe VI sigue hemos buscado reacciones en la Corona de hecho las ha buscado María Manjavacas buenas noches

Voz 1444 28:02 es buenas noches Ángels Zarzuela acuñó una frase irá de no mueve ni la coma ni el adjetivo respeto absoluto a la independencia del poder judicial y la frase siendo la misma supuso un cambio respecto a la anterior Rey que en un momento cuestiona una decisión judicial el cambio de opinión del juez Castro tuvieron tantas críticas que nunca más han vuelto a cuestión ahora el mantra es el respeto punto y aguantar el tipo hoy al no le era muy difícil era un acto castrense en El Escorial sin palabras sin discurso sin preguntas y gestos en los que reparar pero sí que la casualidad ha querido que estuviera premiando conductas intachables cuando una conducta poco ejemplar según acuñaron ellos en Zarzuela les ha abocado al mayor desgaste que ha tenido la institución pesó y mucho la abdicación del Rey Juan Carlos sigue pesando en el reinado de Felipe VI pese a que han intentado el cortafuegos

Voz 0194 28:54 por todos sitios le quitaron de la web de la que

Voz 1444 28:57 esa Real le retiraron de la agenda oficial Stone tiene

Voz 0194 29:00 pues del rey Juan Carlos ya con Felipe VI

Voz 1444 29:02 de ser miembro de la Familia Real duque consorte de Palma ya está se quedó sin calle pero es cuñado del Rey es pariente de esto uno no se puede desvincular sea en la condición que sea esto Ángels es inédito no tiene precedente que un miembro que lo fue de la casa real esté a punto de entrar en prisión

Voz 0194 29:20 hay más reacciones en esta ocasión de los partidos políticos una vez ha apostillado de ser respeto a las decisiones judiciales buenos cada grupo tiene una visión diferente de del caso Urdangarin Óscar García buenas noches

Voz 1645 29:30 buenas noches Angels la mayoría de partidos han reaccionado a la sentencia con la respuesta de manual

Voz 5 29:35 el respeto de las decisiones de la Justicia nosotros no vamos a valorar decisiones judiciales

Voz 1645 29:40 y luego cada uno ha añadido sus matices como por ejemplo Pablo Iglesias que cree que la imagen de España queda dañada

Voz 13 29:45 es evidente que la eventual entrada en prisión del señor Iñaki Urdangarin pues va a revelar una relación histórica de esa institución con la corrupción que desde luego no ayuda

Voz 1645 29:54 imagen de nuestro país cosa que no comparte Rafael Hernando del Partido Popular

Voz 2 29:58 que miren lo que queremos

Voz 4 30:00 de hecho en este país un proceso de transición en la Monarquía ejemplar Torico creo que tenemos un gran

Voz 2 30:11 en Rey hay quién cree que Urdangarin tiene que entrar

Voz 1645 30:13 cuanto antes en prisión Alberto Garzón de Izquierda Unida Joan Tardà de Esquerra a Carles Campuzano del PDeCAT Joan Baldoví de Compromís para que ese

Voz 27 30:21 es que efectivamente la justicia pues se parece un poco a esa idea de que es igual para todos

Voz 6 30:25 yo Urdangarin extiende los mismos derechos y las mismas obligaciones a cualquier otro ciudadano

Voz 1620 30:31 yo creo que la percepción que tiene la ciudadanía es que ha tenido un trato preferente creo que sí

Voz 27 30:36 sería saludable para la democracia para la credibilidad del sistema judicial que el señor un Urdangarin ingresara de una vez por todas en prisión

Voz 1645 30:45 trato preferente que niegan desde el PSOE y Ciudadanos Adriana Lastra y Juan Carlos Girauta

Voz 5 30:49 España es el Estado social democrático y de derecho

Voz 28 30:52 si la ley es igual para todos los españoles y españolas

Voz 29 30:56 todos absolutamente estamos sujeto

Voz 1620 30:59 dos al cumplimiento de la ley algunos parte

Voz 1645 31:01 nidos como podemos creen que la justicia ha sido desigual comparando esta sentencia con la aplicada al rapero Valtonyc condenado a tres años de cárcel dicen por hacer Rapa

Voz 0194 31:11 me pregunto a vosotros Mila la justicia es igual para todos después de conocer esta sentencia bueno

Voz 25 31:16 yo diría que sí que que que un miembro que fue de la casa real y que sigue siendo miembro de la familia real entre la cárcel evidentemente indica que nadie está por encima de la ley ninguna institución ninguna persona ninguna relación de parentesco de obviar el peso de la justicia otra cosa es que está ahí ha sido un proceso muy largo en el que ha habido mucha polémica mucha controversia por decisiones que ha adoptado la Fiscalía por las sentencias etcétera y otra cosa también distinta de todo lo anterior es que esto este caso se destapó en dos mil seis

Voz 30 31:56 estamos en dos mil dieciocho

Voz 0194 31:59 ha ido todo con plazos muy lentos incluso conocer la sentencia al Supremo Mila exactamente también parecía que tenía que ser inminente inminente cada día nunca salía

Voz 25 32:05 lo que pasamos de una petición de cárcel de diecinueve años a cinco años y ocho meses

Voz 0055 32:12 Eduardo

Voz 24 32:14 bueno yo creo que los dados cosas obrar apuntado ahora Lomce uno de los principales pruebas que tiene la justicia de España en contra del discurso imperante etcétera que es el de la politización famosa es la lentitud de los procedimientos judiciales de cierta envergadura por ejemplo este lleva doce años en nuestra vida esto pasaba hace mucho tiempo no que le pasa a la justicia cuando setenta seguramente entre las reformas hipotéticas de futuro que la administración de Justicia que hacer no está de más pensar en oportunidad de unas hala en la Audiencia Nacional que concentre todos y cada uno de los procedimientos judiciales por delitos vinculados a corrupción de este tipo como los que hemos visto en estos últimos meses no en el discurso de la politización de la Justicia si fuese cierta lo primero que podríamos decir es que no tocaría nunca los políticos y hemos visto en el último periodo de tiempo que ha caído toda la cúpula del Partido Popular provocando la moción de censura etcétera En la sentencia de Gurtel un tipo todopoderoso en su época que se llama Eduardo Zaplana qué va a terminar en la cárcel por el camino tesorero del Partido Popular hoy ha predicho Urdangarin perteneciente a la Familia Real yo creo que dado señales una positiva y otra negativa no la positivas que sí

Voz 0656 33:22 funciona que todos somos iguales ante la ley

Voz 24 33:24 es verdad que los equipos de abogados pues a veces lo hacen mejor y otras veces lo hacen peor dos una muy negativa la lentitud provoca distorsiones en la percepción de la corrupción que seguro Fernando Vallespín no tiene muy estudiado en términos de análisis sociológico porque procesos de hace diez doce años se tiran diez doce años en nuestra vida recurrentemente apareciendo en los medios de comunicación generando un efecto recuerdo multiplicando la sensación de corrupción y en este caso lo que había era un señor que se dedicada básicamente a robar utilizando su posición privilegiada cerca de la Corona y ha sido pillado y le han detenido hoy está procesado y va a la cárcel por tanto en ese sentido creo que estamos en mi opinión ante una buena noticia Fernández eh

Voz 0656 34:05 yo creo que elegiría la cárcel de Lorca

Voz 31 34:09 verdad

Voz 32 34:11 siempre tiene vistas al mar te lo digo yo ahora tiene que está está muy cerquita del mar pero no tiene quisiera no se entonces ya tendré Alcatráz tenía vistas al mar

Voz 31 34:20 tras plantar

Voz 0656 34:24 bueno ahora es serio este habla de la lentitud a mí lo que me me parece que es muy distorsión ante de las sentencias judiciales es que rompen con el tempo político no es claro esta sentencia digamos la la responsabilidad política de esta sentencia es había adoptado ya hace años no es decir que la que supuso la a esa senda sin hacer casi nada y sin embargo ahora pum reaparece no sé que que las sentencias judiciales bueno hemos visto también en el caso Gürtel lo seguiremos viendo las digamos las vías judiciales son como bombas de efecto retardado que estallan en la opinión pública no es un momento y luego después vuelven a estallar Alcabón tiempo cuando realmente se especifican no por todo sistema recursos porque bueno eso es un sistema muy garantista por eso yo no estoy tan seguro que aunque hiciéramos como ha dicho de dúo es algo de lo que yo siempre he pensado o no un procedimiento especial acelerado no no sé hasta qué punto esto puede vulnerar algún tipo de derechos de defensa de etc o sea compatible con el ordenamiento sí pero vamos el el a mí lo que me me parece es que claro que nuestro nuestro sistema político funciona con un tiempo determinado de la justicia funciona con otro como todo lo que tiene que ver con la política está conectado con el sistema judicial empezando por porque todo lo demás sea digamos que mañana hay un milagrosamente hubiera un acuerdo de principios respecto de Catalunya bueno pues no se puede hacer nada pero la condición sería algo que no está en manos del propio Gobierno para resolver no yo creo que esto tiene que conducirnos a la conclusión de que primero poner punto final a la juzgue judicialización de todo lo que tiene que ver con la política propiamente dicha y luego en cierto modo pues el el es el intentar presentes dar por todos los medios no digamos un discurso una vez que ya entrado todo en en en la fase judicial para que ten en cuenta que era peor condena yo creo de Urdangarin fue el paseíllo ese famoso no en Palma aquello fue verdaderamente espeluznante no con fotógrafos de todo el mundo cámaras de todo el mundo no y ahora pues tiene otra condena es decir esa fue una condena inicial luego tiene otra condena yo la verdad es que hay que tome incómodo o no siempre y cuando de repente nos encontramos ante

Voz 30 36:49 te abre ese tipo de decisiones que genes asimetría que me parece que los aceptable

Voz 0656 36:53 el sistema democrático con lo cual yo creo que lo que tiene que hacer en los partidos claramente es que una vez que alguien está encausado pues ver a tomar medidas que porque luego después en los encuentran cosa encontrar el Partido Popular que ha perdido el Gobierno por no haber hecho lo que si hubiera hecho eso día pues me hubiera tenido estas José

Voz 0194 37:10 la yo

Voz 25 37:11 creo que el tema de la justicia es un tema que se tiene que abordar en este país de una vez porque no son aceptables los tiempos que tiene se ha dicho algunas veces que

Voz 0055 37:21 los y los tiempos son largos es porque tenemos un sí

Voz 25 37:24 tema muy garantista que permite todo tipo de recursos en aras al derecho a la defensa y eso es verdad es un sistema muy garantista pero hay otros países que tienen sistemas perfectamente garantistas incluso del mismo nivel de garantía que tiene el nuestro que tienen los tiempos muchísimo las corto pero no no un poco más cortos no muchísimo más cortos y nadie dice que sean sistemas que no son garantistas lo que ocurre que aquí lo que también tenemos y esto debería ser objeto de yo creo de de un estudio para aplicar las reformas necesarias de hecho ha habido varios intentos pero luego no se ha tirado adelante es que el el sistema garantista no debería poder servir como arma o como instrumento por las partes para entorpecer la instrucción o para dilatar la instrucción es decir en otros países cuando existen el derecho de recursos en diferentes instancias en el recurso de estar muy bien argumentado y muy justificado y cuando no es así Se considera que la defensa o la acusación están adoptando actitudes de de de querer Lancia gratuita y entonces el les o se les deniega automáticamente o incluso en algunos casos se sanciona se penaliza esta actitud por parte de los de las de los actores que intervienen en la justicia y aquí no aquí cualquiera todos el mejor abogado es aquel que consigue

Voz 0194 38:54 ahora Sando retrasando claro claro porque claro sabe

Voz 25 38:57 hemos que en este delito por supuesto pero hay otros por ejemplo los delitos urbanísticos no cuando llega la sentencia a diez o quince años después esa sentencia es inaplicable porque el bien que a lo mejor se tiene que derribar porque ha incumplido una norma urbanística se ha vendido tres veces y entonces ya es inaplicable por al daños mayor que lo que se pretende cumplir etc esto es una cosa y otra cosa es además yo creo que esta dilación en casos de corrupción que implican instituciones partidos personalidades tan relevantes como miembros de la Familia Real eh son sometidos a un escrutinio permanente tan largo y tan dilatado que cada uno de los pasos que se dan es una oportunidad de escrutinio la propia justicia porque entonces aparece la controversia por qué el fiscal acusa porque el fiscal deja de acusar por que este tribunal dice todas las especulaciones que hay alrededor de cada una de las decisiones este es un desgaste que creo que la justicia no se puede permitir y además también creo que penaliza a las víctimas porque bueno saber señor abundar Garín ha estado aquí tantos años pensando que va a ser de Mi vida con la vida hipotecada quizá si este juicio ahora esta sentencia le hubiera llegado tres cuatro años después de iniciarse el proceso la tendría cumbre

Voz 0125 40:15 vida había rehecho su vida Ariane Liberta estaría estarían libertad y habría rehecho su vida Hinault habría pasado este calvario

Voz 25 40:23 que desde todos los puntos de vista es un desastre

Voz 24 40:25 ese es el punto en el que yo insistía antes porque tienes razón Fernando que es verdad que la complejidad de cualquier hipótesis reforma lleva así para no afrontar la reforma non pero que que sucede por ejemplo sumarios parcial izados con piezas diferenciadas en función de ese afectan a personas que por ejemplo están aforadas personas que no en caso de que estén aforadas el procedimiento recae en el Tribunal Supremo en caso de que no estén Cain en los tribunales superiores de justicia pues de las distintas comunidades autónomas que en tramas de este calibre como las que hemos ido descubriendo que existían en nuestro país en los últimos años y afectaban a distintas comunidades autónomas personas aforadas cargos públicos gente que no sucede a veces que hay jueces que por ejemplo haya habido algún caso que a que que el acusado de prevaricación por no inhibirse a tiempo en el momento en que tiene que soltar el sumario hacia hacia un Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma por tanto la la la la concentración en una sala en la Audiencia Nacional de la lucha contra la corrupción quienes la defienden yo yo estoy entre ellos opino que es positivo en el fondo recoge un poco el mensaje que ha dado Milano es garantista también para las personas que se ven procesadas porque una mayor aceleración dentro de tiempos que garanticen el pleno derecho de defensa recurso etcétera Creo que en última instancia es positivo para las víctimas para las personas que están encausadas para los supuestos culpables

Voz 0194 41:44 lo queramos llamar y en segunda instancia

Voz 24 41:46 creo que ajustan poco las dioptrías de la sociedad española con su volumen exacto de corrupción porque catorce años el mismo sumario lo decía antes recurrentemente apareciendo genera un efecto aumento un efecto Globe sobre un caso que es este caso pero no son doce casos como éste y el efecto recuerdo que va generando a veces lo lo parece en última instancia creo que aumentaría la confianza en las instituciones y en el sistema democrático de nuestro país porque ponderando su tamaño exacto veríamos la foto nítida Hinault distorsionada por perdurabilidad en el tiempo en los medios de comunicación en la conversación pública en la deliberación colectiva

Voz 0194 42:23 la vida y en la vida de casos como este

Voz 24 42:26 yo creo que en ese sentido significaría tendría mayor capacidad de garantía hacia las personas procesadas ayudaría a ponderar el tamaño exacto que tiene de conoce en este país que todo el que tengas escandaloso pero que tiene exactamente ese del que tiene

Voz 0656 42:41 si sí lo sabes yo yo es que soy algo que lo que no sea absolutamente nada de Derecho procesal esto tengo que reconocer nuestros bueno no pero pero vamos a lo que sí sé es que los los argumentos que dilatan todos los procesos tienen que ver con el experto en derecho procesal y con abogados yo cojo expertos en todo esto y esto no solamente ocurre España ocurre Estados Unidos que por cierto en Estados Unidos está establecido incluso una correlación verdaderamente espeluznante entre condenas digamos grado de riqueza del condenado que es nuevo exactamente con lo cual tiene mucho que ver también con con la capacidad que éste tenga para pagar un buen abogado no hay que es algo que que estremece visto desde Europa no entonces bueno yo lo que es lo que si fuera experto en derecho en derecho procesal lo que trataría de buscar también es es un mecanismo para simplificar lo no bueno sí que atente contra digamos contar las presunciones de inocencia ese tipo de cosas me yo creo que más que colocarlo en un sitio o en otro o en no a través de un proceso de de urgencia o algo por el estilo yo creo que tiene mucho hay que ver también con bueno con con todas las Toto esa especie de Maraña es que se suelen sobre todo en este caso que hay muchos acusados donde cada uno de usted en la capacidad para poder decidir unas cosas u otras en un momento determinado el proceso donde no se e incluso se pueden poner de acuerdo para seguir dilatando lo etcétera yo creo que ahí el el el vendría bien sobre todo porque los ciudadanos no sé cuál es la pregunta de hoy la pregunta de hoy es ha recibido trato de favor Urdangarin pues bueno es que no tengo una respuesta yo no tengo la respuesta es decir yo puedo decir Bombers empezaron pidiendo tanto bueno ocurre en otros procesos normales y bueno eso suele ser relativamente habitual pero claro a mí nadie me ha explicado Ivonne trató de leer alguna cosa no a qué se debe exactamente el hecho de que ha reducido la pena San porque ahora seis meses menos bueno sí porque todos

Voz 32 44:44 sí porque justo que no

Voz 0656 44:48 hacen etc pero está bien no reconocer ese delito la pregunta entonces claro y lo peor que puede ocurrir para el sistema judicial es que la gente se haga esa pregunta yo no tengo una respuesta con lo cual habría que haber tiene que haber algún mecanismo para

Voz 30 45:01 hacer didáctica también de estas cosas no

Voz 2 45:03 Iñaki Urdangarin entrará

Voz 12 45:06 en prisión

Voz 33 45:08 cinco años y en esas depresiones la condena definitiva firme de Iñaki Urdangarin cuñado del rey Felipe VI

Voz 22 45:15 pues yo plenamente de estoy convencido de su inocencia hay que siempre ha estado asesorado

Voz 33 45:20 prevaricación fraude a la administración y tráfico de influencias mira profesional Urdangarin está acusado y condenado de utilizar su cercanía con la Familia Real para conseguir contratos que tiene lo público patrocinios para equipos deportivos de forma fraudulenta

Voz 21 45:39 yo no me acuerdo de toda la vida profesional de todo lo que he hecho al mínimo detalle

Voz 33 45:43 así que Stoner al estante de Iñaki Urdangarin va a ser la cárcel

Voz 2 45:47 ahí el vaso aunque decretando el ingreso de saludarle pese a todo sobre todo

