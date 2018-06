Hora 25 (12/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 esta es participando médicos infiltra esta participando en este en la organización de ese dispositivo

Voz 1 00:05 estamos estamos coordinando pero ya anuncio que Médicos Sin Fronteras uno no va a ser operacionales y el Gobierno español y las agencias como Cruz Roja nuestros compañeros tienen capacidad sobrada pero obviamente estos de alguna forma sentimos que son nuestros pacientes dentro de los tenemos que estar ahí para asegurarnos que todo va bien que insisto estoy convencido y luego porque al final también tenemos compañeros compañeros organización que están pasando están pasando unos días muy difíciles entonces obviamente pues queremos estar a su lado acompañando los no entonces estaremos en Valencia si finalmente es el destino final me imagino que sí que no habrá ningún cambio de última hora pero insisto creo que a nivel de capacidades pues tanto Gobierno valenciano Gobierno central es como Cruz Roja están perfectamente capacitadas para este escenario es un éxito

Voz 0194 00:51 Nico una última cuestión que que ya apuntábamos antes no la excepción con la que el Gobierno va a tratar la situación legal de estas personas que iban a bordo de los barcos

Voz 1620 00:58 sí Angela hemos hablado con fuentes del Ministerio del Interior con distinto a gente en este sentido hablan de una solución excepcional que al no entrar irregularmente en España digamos que entra con autorización expresa del Gobierno español porque es quién los trae a bordo de esas embarcaciones no se va a aplicar la ley de Extranjería como aquellas personas que han entrado por ejemplo en las últimas horas en patera a las costas de Andalucía así que esa solución sesión al consiste en que en general la gran mayoría de los que llegaran tendrán la posibilidad de pedir asilo y aquellos que no pidan asilo

Voz 0116 01:26 se les tramitará de alguna manera un permiso de residencia

Voz 1620 01:29 sea por razones humanitarias no era muchísimas

Voz 1 01:32 habernos atendido no gracias a vosotros por por vuestra sensibilidad muchas gracias

Voz 0194 01:38 luego Nico hasta mañana hasta luego vengamos reacciones especialmente la reacción del Partido Popular que en su papel de oposición al Gobierno ha criticado duramente esta decisión de Sánchez la describen como de propaganda efectista peligrosa escuchamos a Fernando Martínez

Voz 2 01:52 a ello y a Rafa Hernando o de un Gobierno que que quiere ser más

Voz 1460 01:56 esta que efectivo no basados

Voz 2 01:59 solamente gestos de solidaridad sino basado fundamentalmente en políticas concretas cuidado con esto porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso

Voz 3 02:12 cuando se hacen este tipo de gestos con publicidad y propaganda lo que se pretende es lanzar mensajes que tienen que quedar claros en mi opinión que durante el año diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescató de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas

Voz 0194 02:33 es que no se hizo publicidad afortunadamente parece ser que no todo el mundo y ahora voy contigo que te estoy viviendo no todo el mundo en el Partido Popular opina lo mismo Alberto Núñez Feijóo presidente de la Xunta ha respaldado la decisión del Gobierno de Sánchez ha ofrecido acoger también a los inmigrantes como han hecho otras muchas comunidades autónomas ayuntamientos etcétera etcétera

Voz 4 02:54 Eduardo te veías que esto bueno no me lo puedo ni creer el Gobierno de Rajoy es que disparó a los inmigrantes que se estaban en el pleno por tanto Jones esta cifra de cinco mil grave llega a ver dichos seiscientos mil se queda igual de a gusto o os seis porque obviamente no saben y de lo que habla en este caso además no saben lo que dice porque el Gobierno apoyo como portavoz parlamentario que es el Gobierno que sea ido hace unas semanas tenía firmado un acuerdo de reeducación irreal asentamiento

Voz 5 03:25 diecisiete mil personas procedentes básicamente desidia Irak zonas limítrofes de Oriente Medio

Voz 4 03:30 no ha cumplido ni un doce por ciento lo ha tratado de bloquear en las negociaciones de Bruselas con los otros veintisiete estados miembros por tanto uno es falso los datos quedan dos la única alerta que a mí me genera lo único que me resulta peligroso es formar parte de un país que es el mío que es España que ha estado gobernado por señores que consideran más peligrosos salvar vidas que inhibirse de salvarlas en los siete mil setecientos casi ochocientos muertos que en estos cinco años se han producido en lo que llaman las rutas de la muerte del Mediterráneo por tanto si les parece más peligroso salvar vidas en perdón si salvar vidas que permitir la muerte de estas personas en estas rutas el Mediterráneo menos mal que ya no gobiernan pero no pasaría nada porque estudiaran un poco antes de hablar porque no saben de lo que hablan y en cualquier caso invitan a una hay un hay un hay un halo de deshumanización en ese discurso político que contradice lo que este país dicho lo que quería ser que de que dentro de una democracia que se supone está inspirada en bases humanistas etcétera etcétera no más allá de eso en la jurídica han pactado algo que han incumplido tres en la ética de la ejemplaridad pública mienten y además saben que mienten las cifras de Fernando son falsas son los que dispararon en el Tarajal son los que se han inhibido de cumplir los acuerdos firmados con Turquía de asentamiento y son de todo excepto un ejemplo en la gestión de la inmigración me estaba acordó no ahora que que pasan la tarde escuchando a Fernando Vallespín y al presidente Zapatero en unas jornadas sobre el consejo del Consejo General de la Abogacía sobre la reforma de la Constitución la que montó este partido cuando se decidió legalizar la situación de alegalidad que en el año dos mil cuatro se encontró Zapatero al llegar al Gobierno quinientas mil personas hubo una auténtica batalla campal políticamente hablando contra esa decisión de humanizar ilegalizar medio millón de personas que ya vivían aquí pero que eran como fantasmas entre nosotros sin derechos sin obligaciones sin pagar impuestos viviendo en una vida en negro una economía en negro todo en ve todo alegal sones de todo excepto un ejemplo lo que hay que hacer en inmigración están a un metro este tipo de frases de las de Salvini que supongo que después las escucharemos pero que básicamente nacen de un rechazo al diferente y en última instancia un paso más allá de Rafa Hernando está el odio al diferente

Voz 0656 05:47 mi las qué te ha parecido el gesto del Gobierno

Voz 4 05:49 el Gobierno hacen ha hecho

Voz 6 05:52 una lo que tenía que hacer es que aquí está distorsionado este debate que resulta que aparece como criticable aquel que actúa correctamente cumpliendo las leyes cumpliendo los tratados internacionales de de acogida de los refugiados pero sobre todo a aplicando los tratados internacionales para las situaciones de emergencia humanitaria como es este caso el señor Hernando no critica para nada la actitud de Italia que es una actitud que es una actitud manifiestamente criminal yo diría por qué cerrar los puertos en estas condiciones quiere decir poner en riesgo vidas ya rescatadas de una muerte que era practicamente segura sino los hubieran rescatado muchos de ellos serían ahora esos desaparecidos caían el martes esos cadáveres que que rescatan no llegándose a facilitar un puerto cercano como dice la normativa internacional que en estos casos los los náufragos tienen que ser llevados al puerto más cercano Éste no es criticable para el para para los señores del PP entonces a mí me parece que el Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer y además lo ha hecho con con la clarísima intención de demostrar que hay otra política y otra actitud posible a la hipócrita que ha mantenido durante mucho tiempo el PP que por un lado decía que estaban dispuestos a colaborar acoger refugiados por otro no hacía nada por acogerlos

Voz 0194 07:18 déjame déjame Fernando un minuto porque también para ver la reacción que está teniendo Italia ayer conocíamos esa ese tuit de victoria que decía Salvini hoy ha habido cruce de acusaciones entre Francia e Italia porque Macron ha ofrecido ayuda a Sánchez en forma de personal especializado y ha criticado al ministro Conte en mesa italiano éste le ha respondido diciéndole que es un cínico así que este tipo de crisis en Mediterráneo está lejos de solucionarse Europa parece que está más de su que nunca victoria García buenas noches

Voz 1460 07:45 hola buenas noches el primer ministro de Malta le dio las gracias personalmente a Sánchez de algún otro líder europeo ha respirado aliviado nuestros vecinos galos han ido más allá y ofrecen ayuda en la acogida de refugiados enviando personal de su oficina francesa de protección

Voz 7 07:59 España que España ha ofrecido acoger este barco estamos felices y dispuestos a ayudar a las autoridades españolas decía el primer ministro además

Voz 1460 08:10 Macron califica de hipócrita la actitud del nuevo Gobierno italiano de no respetar las obligaciones en materia de seguridad de las personas los italianos tardaron escasamente una hora en reaccionar el primer Ministro Giuseppe Conte contraataca diciendo que Francia no es nadie para darles lecciones en cuanto al manejo del flujo de inmigrantes acusándoles de cínicos idea rígidos así las cosas el comisario europeo en materia de emigración habrá pulpos ha tenido que salir a pone el karma no se trata de bueno son malos dice

Voz 5 08:40 que el oro cegó no no

Voz 1460 08:42 una cuestión de lo que sea ha hecho que sea legal lo ilegal es una cuestión de ser apropiado o no debe estar en línea con la política migratoria europea hilos compromiso es internas

Voz 0656 08:52 Perales de los Estados miembros dentro de la Unión Europea ajena nos siglos pero yo creo que Pedro Sánchez eso el Gobierno Pedro Sánchez ha hecho lo correcto indudablemente pero vamos a ver dos cosas que preocupan mucho no lo primero que apunte a Italia como como país dio un tuit que yo creo que que lo ponía ponía la cuestión de su sitio de Javier de Lucas esta mañana decía que bueno que había muchos ávido muchos municipios habían sido Sierra de Italia es es lo que Galliano a mi me parece que es muy importante que lo

Voz 4 09:24 que los

Voz 0656 09:24 subrayemos no sé si el primer punto de segundo punto es que si hay una cuestión que está dividiendo los países y el propio continente la propia Unión Europea es precisamente todo el tema que tiene que ver con refugio y la inmigración hasta dentro de la propia coalición alemana no a la coalición con el Partido Socialista sino con el FECE los navarros no están teniendo roces porque no tienen un consenso en siquiera dentro de ese fuera de su partido un partido bueno son prácticamente primos van siempre juntos sin embargo los bávaros están están rompiendo dos ese consenso Alemania pudo imponer a toda Europa una política económica completamente restrictiva no consiguió imponer las medidas digamos de digamos aceptación de una serie de contingentes empezando por su país de contingentes de refugiados es decir que a mí no me extraña que el Partido Popular actúe como actúa sabe que tiene un rendimiento electoral porque está al Gobierno italiano actual ahora mismo ayer en Roma precisamente por hacer este tipo de política que no pasen no yo creo que tenemos qué Carlos del guindo y darnos cuenta que realmente hoy en día muchos partidos han dado cuenta que aquí tienen una posibilidad de crecer utilizando argumento de populistas xenófobos momentos también de esto se puramente identitarios Salvini fue el que dijo que que que en Italia se iba a acabar con la raza blanca eso fue una de las unas declaraciones famosas que tuvo antes de incluso antes de la campaña electoral aquí es un tema muy delicado John donde yo creo que el el aquí nos jugamos nuestra identidad como civilización es decir si Si se aquí cedemos estamos cediendo realmente en los valores que supuestamente no dotan de identidad como como democracias occidentales no se está resquebrajado vista realmente abriendo en canal existo países y sobre todo el la Unión Europea

Voz 0194 11:19 quince segundos mi labor forja tuvimos una agravio

Voz 6 11:22 la crisis en el dos mil quince y ahora está remitiendo porque llegan dos cientos mil al año no el millón y medio que llegaron en el dos mil quince y en cambio el discurso que se está haciendo sólo hay migración Se está haciendo cada vez más agresivo para los inmigrantes porque son los partidos xenófobos los que están tomando las riendas de los ministerios de de la policía de dimes

Voz 0194 11:42 este último minuto para el encuentro en Singapur entre Donald Trump y John un que se han visto por primera vez se ha anunciado el compromiso para que el país norcoreano inicia un programa de desnuclearización pero sin concretar cómo debe desarrollarse Álvaro Zamarreño

Voz 0116 11:55 el gran titular del encuentro se queda en lo de foto histórica porque en efecto el detalle de lo firmado realmente es un pacto de buena voluntad entre las partes sin más concreción los dos dirigentes han tenido palabras elogiosas y el tono del encuentro parece haber sido bueno hasta el punto de que Trump ha reconocido que han pactado cosas fuera de lo firmado things Denis Suárez quien incluyo en muchas cosas hay otras que no las hemos acordado después de clamar es algo que he hecho otras veces simplemente porque no hemos tenido tiempo de Luis Suárez al margen el compromiso inquebrantable de trabajar por la desnuclearización sin especificar qué significa realmente ni siquiera parece haber detalles sobre cómo piensan verificar pues haremos será verificado asegura trabajar como de un periodista Pippo se va a conseguir teniendo ahí a mucha gente y ganando la confianza Trump ha suspendido sorpresivamente las maniobras militares en Corea del Sur porque dice que son caras y generan agresividad

Voz 1112 12:54 insiste en que aspira a retirar las tropas

Voz 0116 12:57 dice que llegado el momento viajará a Pyongyang e invitará a Kim a ir a la Casa Blanca las reacciones de satisfacción han llegado de prácticamente todos los gobiernos excepto el de Irán que advierte a Corea del Norte de que no se fía de los acuerdos que firme con Estados Unidos

Voz 1578 13:12 aquí repasamos de forma rápida otras noticias del día Nacho Palomo

Voz 1050 13:14 en Cataluña la policía ha registrado la Conselleria de la Generalitat y una empresa del grupo audiovisual Mediapro o lo han hecho en el marco de una operación pero el uno de octubre quieren saber si se utilizó el censo de los catalanes de manera ilegal hay además dos personas detenidas el Pacto de Toledo amplio consenso entre los grupos políticos para que las pensiones suben en función del IPC en función de los precios pero hay discrepancias lo que debe ocurrir en épocas de crisis expulsamos a José María Barrios del Partido Popular y Aina Vidal de Unidos Podemos vamos

Voz 8 13:46 tener una subida generalizada en época

Voz 9 13:50 de crisis porque si no hay suficientes ingresos no puede haber pero el gasto correspondiente si hay que priorizar lógicamente hay que priorizar y atender a los más débiles

Voz 10 14:01 nosotros defendemos absoluto sea para nosotras no está en duda indistintamente de Juan Sara con la cuantía de la pensión porque tiene que ver con contrato social básicamente

Voz 5 14:09 hoy hasta cuatro mil estudiantes extremeños

Voz 1050 14:11 he tenido que repetir la selectividad después de que subiese hackeado la web de la universidad y se hubiese filtrado supuestamente los exámenes entre los alumnos había opiniones de todo tipo

Voz 1150 14:21 a mí es que por una parte me beneficia porque les sabemos

Voz 11 14:24 me salió fatal pero lo bastante injusto porque no cometió nosotros innovación

Voz 8 14:29 hojas administrativo esto también tengo la casualidad de que también se lo otro mal pero si no me hubiera parecido mal me dicen que tengo que repetir saben y no

Voz 12 14:36 solamente porque también me salió bien entonces

Voz 8 14:39 en izquierda batiendo beneficia pero puta

Voz 12 14:42 dada el hecho de que tengamos que repetir

Voz 1050 14:44 es más trece militares están heridos después de realizar un salto en paracaídas en la base de San Gregorio en Zaragoza Societé españoles y seis estadounidenses al final ha quedado en un susto y ninguno de ellos está grave el incidente se produjo por un golpe de aire bien

Voz 4 14:58 la justicia ha condenado a más de cinco años de cárcel a un profesor de instituto podrá

Voz 1050 15:02 usar sexualmente de dos alumnas y además acusar a una compañera de trabajo

Voz 8 15:11 Hora veinticinco el encanto realmente suena eso

Voz 5 15:31 es el ensayo batalla de Cristóbal Halffter lo han interpretado hoy en el Teatro Real de Madrid en un concierto que rinde homenaje a los galardonados de los premios Fronteras del Conocimiento previos a los excelentes que convoca todos los años la fundación BBVA ir en un concierto en el que se ha interpretado obra de El Cairo

Voz 8 15:49 más haría que es contemporánea

Voz 1578 15:53 muy bien pero bueno seguro que te parece esto muy así muy moderno vamos a poner una una cosa más clásica no me digas que soy clásica yo eso me estaba gustando y siempre pienso que para esta hora de la noche es tu pega más porque la gente está costando sin estamos ponemos esa marchas de que levantar esto es las viste las solemnes del confeso es muy clásico pero mira el título en vísperas solemnes del confesó muy habrá muy a quién se tenga que confesar siempre hay alguien que se tiene que confesar si lo lo cuento porque esto lo va a interpretar la Orquesta del Festival de Budapest junto al Orfeón Donostiarra a finales de agosto durante esto me encanta decirlo todos los años pero este momento la quincena más larga del mundo por qué no dura quince días duró un mes que bonito que es la Quincena Musical de darlos

Voz 1112 16:44 porque ellos son así no son de Bilbao pero casi

Voz 1578 16:51 elegido que esto vísperas solemnes que se va a interpretar ahí del confesor porque hoy hay mucha gente confesando se por ejemplo

Voz 5 16:58 el artista Jean Claude a no que

Voz 1112 17:01 es el marido de de una académica sueca de la Academia sueca que concede todos los años este año va a ser una excepción en literatura porque en la Fiscalía

Voz 5 17:14 a sueca que lleva el caso de dos presuntas violaciones cometidas por este personaje en dos mil once

Voz 1112 17:19 eh

Voz 5 17:20 afirma que hay pruebas suficientes para su enjuiciamiento sea que va a tener que conoce

Voz 1112 17:25 SAR es el marido de una académica exactamente como uno de los orígenes de ese sin pero ese tengo que confesar que hoy a lo mejor hay gente en capilla para quién tenga dinero no sé si te sobra

Voz 5 17:43 que no yo para mí no pero voy a intentar para ponerle sobre el dinero que pueda hacer con el primer Salón conocía de Madrid desde mañana hasta el domingo

Voz 1112 17:53 sí hay expertos de arte antiguo contemporáneo que exponen obras exquisitas bueno exponen este puedan con

Voz 5 18:00 que exactamente que no están al alcance desde luego de mi bolsillo desde luego que no muebles joyas libros antiguos cuadros antigüedades es mejores nuevos compras

Voz 1112 18:07 no era verlo no pero se ha da mucha rabia verlo y no

Voz 5 18:12 poder comprar lo bueno yo pero yo lo veo digo como no tenga dinero me gusta verlo ya pero me da una rabia los Grad bueno es hijos gratis pero bueno ahora mejor hay entra cobran la entrada pero sí pero bueno el organiza Jorge Alcolea que tiene abierta galería en Madrid

Voz 1578 18:29 no tengo tuit

Voz 5 18:31 twitter no tienes Twitter voy a tener que ponerme bueno

Voz 1112 18:35 que el ministro de Cultura se puede vivir sin él no Noya pero es que de repente el ministro de Cultura hoy ha puesto un tuit y entonces

Voz 5 18:42 miseria bueno pero tendrás que ponerte Twitter seguirlo además seguir al ministro de Cultura eso es muy complicado muy complicado yo prefiero que me hablan por teléfono bueno dice que es el clásico exacta luego me dices a mí afortunadamente mira dice que está preocupado como autor ministro por la gestión colectiva en el tuit afirma que Cultura el Ministerio de Cultura estará vigilante con el proceso que está viviendo SGAE y que tomaremos nota de cada una de las acciones se donde civil

Voz 1112 19:12 dónde me SGAE

Voz 1578 19:15 todo el mundo lo está que ya me gustaría a mí dame

Voz 1112 19:22 bueno una serie comencé a ver ayer de insomnio bueno estoy mintiendo quedé insomne no por la serie pero bueno se llama London Espai y entonces el primer capítulo yo no entendía muy bien parece ser que es la típica historia de un chaval joven homosexual que busca que encuentra a otro chaval que exbanquero que no lo es entonces enrolla parecía eso pero luego resulta que es otra cosa que bueno pasaba algo malo para hay un crimen vale y entonces comienza un thriller que es lento

Voz 5 19:57 pero qué te va atrapando te va Tebas

Voz 13 20:00 tratando y ahí te quedas

Voz 5 20:02 tres capítulos grupos de cinco de la serie de esta serie de la BBC de dos mil quince que está en Netflix Hartford en Disney

Voz 8 20:16 el festival hay más vida

Voz 5 20:19 hora de nuestros ombligo lo demostraron aquellos que en Almería crearon uno de esos grupos culturales más potentes de la década de los años cincuenta y sesenta del pasado siglo el colectivo ha Fall que nació junto a o de una revista Ike permitió sacar la cabeza a los que se dedica en España a la fotografía ahora hay una exposición Carlos Pérez siquiera es una de las almas de este colectivo

Voz 15 20:41 tengo una época en la época sincera no a madera te antes tener una época en la que como se bebida hace sesenta años ya porque yo tengo cincuenta y seis

Voz 5 20:52 esto desde el Museo Reina Sofía en vale es una aproximación a ZAL donación o trick Tamayo que son doscientas fotografías vale una obra de teatro cuando caiga la nieve que Marta García ha definido como una comedia negra poética sobre la soledad y las relaciones humanas en Madrid capital

Voz 16 21:09 email la gente cree esto es todo una cuestión de perspectiva sólo una nube de polvo

Voz 5 21:26 o sea que firmo firmo el ombligo el ombligo y para terminar para la gente que que hoy ha hecho confesión confesión no lo que sea

Voz 1460 21:36 todo lo que me es entrar en la cárcel confesar groserías que bueno este de Suecia no tiene confeso a Urdangarin yo pienso en toda mi obra encariña confesó pues no Narciso que son los las flores de los nuevos comienzos del Renacimiento dicen que su olor tranquiliza la mente dio un cementerio no son flores de moda

Voz 5 21:57 no no no no no no no no son las flores campestres de de el Reino Unido de Inglaterra que una sola dicen que predice una desgracia un Ramos una alegría son amarillos significan vitalidad y energía y entonces yo elegido los Yellow da fe de Malia

Voz 17 22:14 para

Voz 18 22:17 ah bien muy bien

Voz 5 22:35 las Cresa entre muchos de los muertos me pasa esto esto mañana

Voz 18 22:50 eso

Voz 8 23:04 Nos queda Ramoneda dietario

Voz 1150 23:12 a pesar de los incrédulos Iñaki Urdangarin que abusó de su situación de privilegio para cometer delitos según apuntó el Supremo acabara en la cara

Voz 5 23:20 el juez Castro que instruye el caso

Voz 1150 23:22 cierra la sentencia benévola como ya dijo cuando se conoció la Audiencia de Palma con tardanza que inevitablemente genera sospechas de favoritismo se cumple el guión previsto cuando estalló el caso la Infanta quedará libre pero Urdangarin acabar en prisión aunque no sea por mucho tiempo era necesario si decía por el bien de la corona de la Justicia del país que la entrada en la cárcel no se demore mucho más con el gesto de acoger a los inmigrantes del Aquarius el presidente Sánchez ha dado una señal potente que busca un cambio de época y se ha propagado por toda Europa pero al mismo tiempo ha adquirido un serio compromiso después de este gesto su credibilidad dependerá de que realmente sea capaz de cambiar las políticas de inmigración hilo podrá hacerlo solo de momento sin embargo y un primer paso que depende exclusivamente del Gobierno español acabar con los incumplimientos del Gobierno anterior que ni siquiera respetaban los compromisos adquiridos Europa acusa recibo el presidente Macron en Consejo de Ministros ha saludado el coraje de España ha condenado el cinismo y la responsabilidad del Gobierno italiano y ha recordado que el derecho marítimo establece que en caso de emergencia sea la costa más próxima la que asume la responsabilidad de la acogida algo es algo en España el PP sigue a piñón fijo con el discurso del miedo el mensaje de que España puede ser un coladero es muy peligroso dice Maíllo pero Feijóo se ofrece a recibir rescatados en Galicia todo un indicio no tengo palabras entre la imagen de dos matones frente a frente Donald Trump y Kim Jong un que esta sea la noticia mundial del día hay quizás Hermés da la medida del estado del planeta Tram da Kim Jong un un reconocimiento inimaginable y los derechos humanos han brillado por su ausencia en el acuerdo no les interesan

Voz 21 25:02 con gusto

Voz 8 25:09 y terminamos aquí Milagros Pérez Oliva Fernando Vallespín Eduardo Madina hasta la semana que viene

Voz 1578 25:14 adiós buenas eso sí a todos ustedes hasta mañana como siempre les esperamos a partir de las ocho no nos fallen feliz Morse

