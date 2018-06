Hora 25 (13/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0867 00:00 sólo dos preguntas para este convulso miércoles quién pensó menos en la cultura de España Pedro Sánchez al elegir a máximo Huerta o máximo Huerta al ocultar a Pedro Sánchez sus dos condenas por fraude fiscal y quién pensó menos en el bien de la selección a las puertas del Mundial el Real Madrid Julen Lopetegui o el presidente de la Federación Luis Rubiales son las ocho las siete en Canarias

Voz 2 00:34 sí

Voz 0194 00:46 hola buenas tardes máximo Huerta dimite y se convierte en el ministro más breve de la historia de nuestra democracia me voy para no partir Mello

Voz 1535 00:54 me voy para que el ruido de toda esa jauría no para este proyecto que es en lo que cree que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país y por eso se ha producido también pero este cambio

Voz 0194 01:09 su continuidad en el Gobierno era insostenible después de conocerse que utilizó una sociedad su nombre para dejar de pagar doscientos dieciocho mil euros Hacienda entre dos mil seis y dos mil ocho Huerta insiste en que es inocente y que saldó cuentas con el Estado después de perder la causa en los tribunales

Voz 1535 01:24 era lo común en la profesión sino era ilegal en ese momento himno era ilegal en este momento es una multa porque perdí una demanda que yo mismo interpuso contra Hacienda para reclamar mis derechos puertas reconocía esta mañana las

Voz 0194 01:42 por qué no informó a Pedro Sánchez de las dos condenas de dos mil diecisiete que acreditan el fraude pese al compromiso que había adquirido el ahora presidente dos años antes

Voz 3 01:51 no tengo en la ejecutiva federal de mi parte de mutuo exige un responso creo en una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva

Voz 0194 02:07 durante horas Moncloa llegó a cerrar filas con Huerta definió como ruido trompetero y a las peticiones de dimisión que llegaban incluso de Podemos su principal apoyo en el Congreso Albert Rivera ha aprovechado la coyuntura para volver a exigir la fecha de las elecciones anticipadas el socialista Ramón Jáuregui Johnny velará de Podemos aplauden la decisión de Huerta le parece coherente

Voz 2 02:25 si la fuerza moral con la que ha nacido es ejemplarizante en todo caso pues

Voz 1973 02:32 yo creo que según un acto coherente tiene que ser un gobierno que dé ejemplo tiene que ser un gobierno que no tenga ni una sola mancha en materia de regeneración democrática hay que tenga un compromiso firme con esa regeneración ha sido lo que tenía que ser

Voz 0194 02:51 el ya ex ministro Huerta ni siquiera ha podido gestionar la otra gran crisis del día la fulminante destitución de Julen Lopetegui como entrenador de la selección española tras su fichaje por el Real Madrid ya sólo cuarenta y ocho horas del estreno del equipo en el Mundial de Rusia Fernando Hierro se sentará el viernes en el banquillo ante Portugal conectamos con el equipo de enviados especiales de la SER Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:11 buenas tardes desde Moscú la jornada previa a la inauguración del campeonato tiene todo el protagonismo en el cataclismo que ha sucedido en la Selección Española Lopetegui destituido como seleccionador esta mañana está viajando ahora mismo de regreso a España triste y caído para ser presentado como nuevo técnico del Real Madrid Fernando Hierro es el nuevo seleccionador ha sido presentado esta tarde y ha dirigido su primer entrenamiento con los internacionales les ha dicho esto a dos días de debutar ante Portugal

Voz 0641 03:39 son las circunstancias lo he dicho que yo lo puedo mirar a los ojos a todo el mundo yo creo que que ha actuado como se tiene que actuar en ese sentido estoy muy muy tranquilo y que esto no es justificación para para no venir y pelear por el objetivo que hemos venido no el objetivo que se ha venido de pelear todo el Mundial hacer algo importante está muy ilusionado El equipo está ilusionado todo el mundo sabemos que tenemos una gran oportunidad hay que se deben ser el foco el foco absoluto de verdad sinceramente debe ser a lo que hemos venido hemos venido a pelear por un Mundial

Voz 0919 04:16 a las ocho y media contamos todo desde Rusia donde mañana empieza el campeonato con el encuentro inaugural Rusia Arabia Saudí pues os escuchamos luego gana

Voz 0194 04:24 llegó Éstas son las dos noticias que han eclipsado el resto de la actualidad muy a pesar de Pedro Sánchez y que hoy se ha reunido por primera vez con patronal y sindicatos para hablar de la reforma laboral Aitor Albizua buenas tardes

Voz 0032 04:34 hola Ángels ya el encuentro ha sido positivo aunque no se ha cerrado nada en concreto los sindicatos CCOO y UGT ven eso sí muy cerca ese acuerdo salarial vamos a acercarnos hoy también al barco Aquarius

Voz 4 04:46 la situación actual en el barco es estable y tranquilo la gente en general son muy cansados aparte de eso las olas así nos ha contado las Islas

Voz 0032 04:56 hay una actual el médico a bordo ya es que el mal tiempo va a retrasar la llegada de los migrantes hasta el sábado por la tarde noche Adela Molina nos va a contar los detalles de la resolución del Supremo que considera nulos los despidos de los profesores en junio para contratarlos otra vez en septiembre todavía de los tribunales la audiencia de Lleida ha archivado la causa contra los ocho profesores de La Seu d'Urgell recordarán que estaban acusados de incitación al odio por sus comentarios en clase después del uno

Voz 0194 05:22 tú crees en los que la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 05:25 las tardes ya afecta a gran parte del país la nueva situación meteorológica que no su atraer un tiempo casi veraniego los próximos días decimos casi veraniego porque de noche seguirá refrescando hoy se notará también durante las mañanas

Voz 5 05:37 yo ya hemos alcanzado los treinta y cuatro grados en la proa

Voz 0978 05:40 quince de Córdoba XXXIII de máxima en la ciudad de Murcia algún chubasco incluso tormenta ahora mismo en Cataluña en el resto del país pocas nubes y así se mantendrá durante la noche por eso bajarán rápidamente las temperaturas y mañana un poco más de calor que hoy sólo va a bajar un poco la máxima en el Ebro y el Mediterráneo en cambio en las cuencas del Guadiana el Tajo también el Guadalquivir máximas que superarán los treinta grados

empieza Hora Veinticinco Aitor un par de minutos de

Voz 1 07:15 la vida moderna con David Broncano vamos a ver qué horror

Voz 0978 07:19 SUR

Voz 9 07:22 no tuvo otra nada gordo

Voz 1 07:25 los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 0542 07:33 My Lol que Atenas ser la vecina he visto que te has puesto en alarma sin vinieron ayer los de Securitas Direct instalarla tú es mucho lío jefa te metes en la web de Securitas Direct entonces calcularlo online tardas nada además de la dejen instalada el mismo día

Voz 9 07:48 protege con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0032 08:40 ocho y ocho siete y ocho en Canarias hace aproximadamente una hora Maxine Huerta ha anunciado su dimisión como ministro de Cultura y Deporte

Voz 1535 08:48 y para defender aquello que amas a veces hay que retirarse eso hago porque yo amo la cultura y por eso me retiro que hay momentos en los que uno tiene que retirarse

Voz 0032 09:02 yo amo mucho la cultura Éstas han sido las palabras del periodista y escritor que ha estado tan sólo seis días en el cargo y que ha presentado ante los periodistas como víctima del ruido de la descalificación de la jauría ha llegado a decir defendiendo en todo momento su inocencia la información la adelantaba esta mañana el confidencial el ya ex ministro fue sancionado por defraudar a Hacienda más de doscientos dieciocho mil euros entre dos mil seis dos mil ocho El lo achaca a un cambio de criterio por parte de Hacienda y asegura que se va para no perjudicar el proyecto de Pedro Sánchez saludamos al jefe de la sección de Cultura Javier Torres buenas tardes hasta

Voz 0867 09:37 pese a todo ha sido muy rápido por eso quiero que nos ayudes a hacer pequeño cronología a dar paso a paso que es lo que ha ocurrido y que esta misma mañana el ministro va pasaba por aquí por la SER y además de defender su postura máximo puerta descartaba por completo dimitir si defendía con una convicción de quién nada ilegal creía haber hecho que era inocente y como no se sentía responsable se lo ha dejado claro al presidente Pedro Sánchez a quién eso sí nunca le dijo sus problemas con Hacienda cuando éste le propuso ser ministro

Voz 13 10:08 yo dije que mis palabras eh tengo mis obligaciones tributarias

Voz 14 10:12 y qué ha dicho entonces Pedro Sánchez pues hay que transmitirlo

Voz 0867 10:16 y a eso se ha dedicado por la mañana el ya ex ministro que entonces no eran más que las diez de la mañana dejaba claro que no iba a tirar la toalla que no iba a irse nunca utilizado la palabra dimisión

Voz 13 10:26 estoy trabajando en mi compromiso es si por eso prometí con la cultura con el deporte tengo la agenda

Voz 0867 10:35 agenda llena que ha despejado para ir a Moncloa hoy dos veces desde estas palabras

Voz 0032 10:39 bueno por presión mediática ha dicho finalmente el escritor y periodista desde hace seis días ministro de Cultura

Voz 0867 10:44 el deporte ha decidido renunciar a su cargo cuáles son los motivos que ha dado ante la prensa Javier sin corbata con cara cansada con un rictus de enfado de amargura de tristeza en su cara Maxime Muguerta aseguraba haber aceptado hace una semana el compromiso más importante un compromiso más importante que su vida personal que su carrera

Voz 1535 11:04 Jäger está este ministerio hace una semana ilusionado pero sobre todo consciente de todo el trabajo que este país tiene por delante para recuperar y volver a dar brillo merecido a la mayor riqueza que tenemos la cultura

Voz 0867 11:23 y añadía que esta tarde estaba pagando doble

Voz 1535 11:26 ha pasado esta multa dos veces la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo gira pago ahora por segunda vez aquí ahora consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría

Voz 0867 11:46 se va asegura para que el ruido de esa jauría no rompa un proyecto político cuyos ingredientes son para él la transparencia y el amor a la cultura gracias Javier antes de saber cómo respira Moncloa el PSOE después de esta primera crisis de Gobierno para Pedro Sánchez creo que conozcamos los detalles

Voz 0032 12:00 de la sentencia el motivo real que la ha llevado

Voz 0867 12:02 la huerta a esta situación el ya ex ministro de Cultura y Deporte fue obligado a pagar trescientos sesenta y seis mil euros al atribuir a su sociedad gastos ficticios para el final pagar menos impuestos los detalles con Alberto

Voz 0032 12:16 las Haciendas sancionó dos veces a Maxi muerta en total con más de trescientos cincuenta mil euros por pagar hasta doscientos mil de menos entre dos mil seis y dos mil ocho dos sanciones que fueron confirmadas el año pasado por el Tribunal Superior de Madrid Huerta canalizó sus ingresos casi ochocientos mil euros procedentes de la televisión a través de una sociedad y en su bolsillo percibió apenas una cuarta parte tributo menos de veintidós mil euros de IRPF tenía que haber tributado en definitiva el cuarenta y ocho por ciento

Voz 0867 12:40 lo hizo por la mitad gracias a este método

Voz 0032 12:42 la justicia confirmó las sanciones acusándole de interponer esta sociedad para eludir parte de la carga fiscal con una empresa que no servía para nada más que para cobrar generar una fiscalidad más beneficiosa todo esto además desgranando más de trescientos mil euros en gastos que nada tenían que ver con su profesión entre otras cosas gastos relacionados con una casa en Alicante todo eso sí por debajo de la línea roja del delito fiscal en esta mañana La Moncloa defendía a Huerta al ex ministro es un asunto ya solucionado decían no pensaban cesarle ni siquiera que dimitiera Magdalena Valerio es la ministra de

Voz 1535 13:11 trabajó creo que el caso de esto de ministro de Cultura Maxine muertas está se resolvió ya hace muchos años de acuerdo no conozco en profundidad el asunto pero esto que dice fraude fiscal no me suena en absoluto creo que él cumplió con sus obligaciones fiscales el pago está al corriente de pago no tengo nada más que decir

Voz 0032 13:34 bueno ya hasta ahora buscamos esa primera reacción del Gobierno del PSOE aquí a mi lado Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 13:39 sí buenas tardes fuentes del Gobierno hay de Ferraz insisten en que la crisis sea resuelto en horas reivindican por tanto la actuación del ex ministro de Cultura creen que ha sido ejemplar frente a otros casos del Partido Popular lo cierto es que Moncloa hasta el medio día nos decían que el presidente estaba satisfecho con las explicaciones de Huerta tildaban derruido y trompetero ya las críticas de la oposición argumentaban que los problemas con Hacienda del ya ex titular de Cultura se produjeron en un momento en el que era un ciudadano más así que durante toda la mañana han intentado capear el temporal alegando además que Huerta dio la cara desde temprano en una entrevista aquí en la Cadena SER pero en paralelo IVAC hundiendo el desconcierto en las filas del PSOE había dirigentes que reconocían en privado que esta situación debilitaba el potente mensaje que había lanzado Pedro Sánchez con este Gobierno después de la moción de censura nos decían fuentes socialistas que esto echaba por tierra todo lo que habían hecho

Voz 0867 14:30 por mucho queden por buenas las explicación

Voz 0806 14:32 desde Huerta finalmente con la renuncia del ex ministro esas fuentes del PSOE consideran que se ha dado una solución rápida y ejemplar y que hay que cerrar este Capi

Voz 0032 14:40 gracias Inma y luego están el resto de grupos políticos que han sido muy críticos a lo largo del día nada más conocerse la noticia como valoran Podemos Ciudadanos y PP esta dimisión en la Cámara Baja Adrián Prado buenas tardes

Voz 0019 14:52 hola buenas tardes pues para los partidos de la oposición es una muy buena noticia la renuncia del ministro de Cultura Pablo Iglesias asegura en Twitter que España ya no es lo que era y felicita al Gobierno por la decisión pero sobre todo a los ciudadanos la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso Joan Larra cree que no había otra salida y que las presiones de su grupo han dado resultado

Voz 1973 15:10 tiene que ser un gobierno que no tenga ni una sola mancha en materia de regeneración democrática hay que tenga un compromiso firme con esa regeneración Nos alegra que la presión que hemos ejercido a lo largo de todo el día haya confirmado al final de la tarde esa dimisión bueno creamos que finalmente lo más que se puede decir es que ha sido lo que tenía que ser

Voz 0019 15:30 para Ciudadanos la dimisión de Maxine Huertas consecuencia de las prisas y la improvisación del nuevo Gobierno Melissa Rodríguez portavoz

Voz 15 15:36 el rango de de la improvisación de un Gobierno que ha llegado a cualquier precio y que las prisas no son buenas consejeras ni para tener un proyecto de país libre ni para presentar una alternativa de gobierno

Voz 0019 15:47 Nos muy duros el secretario sectorial de Cultura del PP Emilio del Río se refería así al ya ex ministro

Voz 0194 15:54 Hacienda

Voz 16 15:55 de este de fuera a todos los españoles en este condenado por la justicia es el triste ejemplo de lo que podemos esperar del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 0019 16:04 los populares aseguran que ejercerá una oposición responsable para que el Gobierno siga respondiendo ante los ciudadanos Gracia

Voz 0032 16:10 las Adrian a partir de ahora el presidente Pedro Sánchez tendrá que nombrar un sustituto para el cargo lo conoceremos próximamente estaremos pendientes aquí en la SER hacemos una pausa y seguimos Hora veinticinco

vamos con otras cosas que han pasado este miércoles el cuñado del Rey Iñaki Urdangarin está como mucho a cinco días de entrar en la cárcel esta mañana ha sido notificado de la orden de ingreso en prisión en la Audiencia de Palma tras la sentencia ante el Tribunal Supremo por el caso Noos su exsocio Diego Torres está en su misma situación pero el expresident Jaume Matas también condenado ha preferido irse por su cuenta sin espera

Voz 0867 18:34 la directamente a prisión Mallorca Lucía Bórquez

Voz 1315 18:36 el lunes es el día límite para que Iñaki Urdangarin ingresa en la cárcel para cumplir cinco años y diez meses de condena por el

Voz 5 18:42 el caso Noos hasta entonces podrá permanecer en Suiza

Voz 1315 18:45 con su familia ya que las juezas no le han retirado el pasaporte Urdangarin ha recogido el mandamiento de prisión este mediodía acompañado por su abogado y dos horas después de aterrizar en un vuelo procedente de Ginebra el que fuera su socio Diego Torres tiene el mismo plazo de tiempo para ingresar en una prisión del territorio nacional quien ya lo ha hecho en la cárcel de Aranjuez ha sido el ex presidente balear Jaume Matas que ha ido directamente a la prisión hice ha evitado la foto a las puertas de la Audiencia

Voz 0032 19:11 Pedimos pendientes del Aquarius

Voz 4 19:14 esta noche se prevén olas de cuatro metros esperamos que bastaron Porto

Voz 0032 19:20 es la voz del médico a bordo del barco que nos comentaba esta misma tarde que el mal tiempo seguramente retrase la llegada de la flotilla en la que se acercan al puerto de Valencia los seiscientos veintinueve migrantes decía incluso que había olas de más de cuatro metros de altura lo escuchaban y mientras tanto el Gobierno y la Generalitat de Valencia van a ultimar el dispositivo de acogida a partir de mañana Nicolás Castellano

Voz 1620 19:40 mareos vómitos y bandazos el temporal del noreste que cruza la ruta de la Cuaresma sea España va a ralentizar aún más la llegada Valencia como pronto se espera el primero de los tres buques el sábado a última hora aunque se podría retrasar dependiendo de la previsión del tiempo Médicos Sin Fronteras vuelve a criticar a Italia para obligar a llevar a estas personas un puerto situado a más de mil quinientos kilómetros exige un trato digno a unos náufragos que ya han sufrido demasiado así lo ha reclamado esta tarde a bordo del Aquarius uno de los doctores de la ONG David verles

Voz 4 20:08 esas personas son peones en un juego político deben ser tratados con respecto ir desde edad son personas con derechos como tú y como yo este día a España no es necesario hay mucha Oporto excesivo heredar más cercano esas personas necesitan incluida ahí necesita llegar algún puerto seguidor de severidad más

Voz 0867 20:32 cuando mientras la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo el presidente valenciano Ximo Puig se reunirá mañana para cerrar detalles del dispositivo de llegada y su distribución por el resto de España y si nos dan dos minutos más nos vamos a recorrer otras partes del mundo

Voz 1 20:48 el mundo en dos minutos

Voz 5 20:55 rompe el ministro del Interior y vicepresidente italiano Salvini

Voz 0946 20:58 cuidado ante el Senado de la República con los incumplimientos de Malta Francia España para justificar el cierre de puertos de Italia al desembarco de inmigrantes presidente Macron de Viacom de retomar en Latina lleno de mil a emigrar y al presidente Macron que desde mañana hasta las nueve mil inmigrantes que para en los últimos tres años Singer Engracia Paul von por el presidente Santos agradezco el buen corazón al presidente Sánchez tiene amplio margen para ejercer la generosidad en relación al incumplimiento de las acogidas por parte del anterior gobierno de Rajoy de momento Italia ha suspendido la reunión bilateral hoy con el ministro de Economía francés y podría cancelar también el viaje a París del primer ministro Conte del próximo viernes en protesta por las palabras de Macron que ha calificado de cínica e irresponsable la política de inmigración de Italia

Voz 22 21:49 Jerusalén Israel no quiere una escalada en Siria pero responderá con dureza a quién intente hacerle daño sea Teherán o el régimen de Bashar al Assad así lo ha dicho Benjamín Netanyahu esta tarde en un breve mensaje en el que ha repetido que no permitirá que Irán sí asiente militarmente en Siria y lo convierta en una base para atacar a Israel la noche pasada veintiocho aviones de combate israelíes lanzaron setenta misiles contra puntos clave de la infraestructura militar iraní en Siria fue el ataque más grave de los últimos años según expertos marca un punto de no retorno en la tensión entre Irán e Israel

Voz 0978 22:25 Beirut en Yemen la coalición militar de países árabes encabezada por los saudís ha lanzado una ofensiva sobre las ciudades y los expertos prevén una de las mayores batallas de la guerra hasta ahora ya que se trata de una de las principales poblaciones bajo control footing pero lo que ha hecho saltar todas las salas

Voz 0094 22:40 además es que las alberga el puerto marítimo por donde

Voz 0978 22:43 tras la imprescindible ayuda humanitaria al país es coordinador de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ser Melián hay siete millones de personas son completamente dependientes de la comida que reciben de las organizaciones humanitarias así que Jude ida es absolutamente central para preservar de la vida en un país donde cada diez minutos un niño menor de cinco años muere por causas evitables la ofensiva podría empeorar aún más una crisis humanitaria descrita por la ONU como la peor del mundo

Voz 0032 23:11 ya antes de ir con el avance del resto del programa hasta que ha mirado Javier Torres de nuevo porque el Gobierno ya elegido un sustituto para el Ministerio de Cultura Deportes Javier

Voz 0867 23:19 José Guirao según ha podido saber la Cadena SER de fuentes del Gobierno será nombrado próximo ministro de Cultura José Guirao ex gestor cultural y también fue es el director de la Fundación Monte Madrid que gestiona entre otras cosas el La Casa Encendida de Madrid y además fue director del Museo Reina Sofía entre mil novecientos noventa y cuatro dos mil dos gracias Javier

Voz 0919 23:45 así para la segunda hora del programa aparte del equipo de Hora veinticinco ha desplazado con Ángels hasta Málaga donde mañana comienza el Inter Ex Forum árabe vítores buenas tardes

Voz 1537 23:54 hola Aitor es el primer Foro internacional diplomático y empresarial un encuentro al que acuden representantes de cuarenta países aquí en Málaga entre ellos varios embajadores a los que hoy vamos a conocer más de cerca su vida en España las prioridades de sus países su su relación con los españoles desde el Ayuntamiento aquí vamos a estar con los embajadores de Italia Ecuador

Voz 5 24:12 Ucrania el Salvador Suecia gracias ahora oye

Voz 0919 24:14 qué tal tiempo hacen Málaga buenísimo buenísimo sí

Voz 0032 24:18 con el calorcito también ha llegado a Madrid

Voz 0919 24:20 a partir a partir de las diez en la tertulia con Pablo Morán

Voz 0032 24:24 a estar Nacho Corredor Alberto Pozas y Carlos Cué Éstas son

Voz 14 24:28 para él las claves del día

Voz 23 24:30 ningún guionista podría inventar una narración con el ritmo de la actualidad política española los gobiernos caen en una semana se forman otros en cuatro días y en otra semana tienen su primera crisis la primavera de Pedro Sánchez duró siete días los que tardó en enfrentarse con la cruda realidad de que con ochenta y cinco diputados y un nivel de exigencia máximo no tiene ningún margen para cometer errores ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 5 24:54 las

Voz 2 24:57 sí hora veinticinco Madrid

Voz 1915 25:20 buenas tardes Ángel Gabilondo considera que máximo muerta ha salido del Gobierno de una manera digna el portavoz del PSOE en la Asamblea agradecido al ya ex ministro y ex ministro de Cultura que haya antepuesto los intereses generales del proyecto socialista a su propia situación personal son declaraciones en La Ventana de manos

Voz 24 25:36 si los personas entendemos que el algún momento somos un obstáculo para poder hacer un proyecto de país justa o injustamente estrellas son debates entre otro tipo yo creo que está muy bien saber si estás para propiciar ese proyecto pero repito yo les felicito por su dignidad por su claridad por su poco convencionalismo a la hora de expresar sus razones

Voz 1915 26:01 hay más noticias de este miércoles trece de junio pero antes vamos a echar un vistazo a las carreteras de la región DGT Alfonso Martínez

Voz 0194 26:08 buenas tardes buenas tardes hasta ahora estamos pendientes en madre de dos accidentes que dificultan la circulación el primero de ellos en la IV a la altura de Pinto la dirección Córdoba allí el segundo la M cuarenta en la zona de los túneles de El Pardo hasta Pozuelo sentido A cinco tengan precaución Xibalbá transitar por alguna de estas días además en la M cuarenta continuamos con circulación lenta en el tramo entre Coslada Vicálvaro dirección a tres entradas

Voz 5 26:32 capital madrileña hay retenciones

Voz 0194 26:35 a uno hasta Nudo de Manoteras en la seis a su paso por el entrar

Voz 1915 26:43 ocho y veintiséis sin piso por ser gays en pleno dos mil dieciocho una pareja de homosexuales ha tenido que ver como el propietario de un piso que iba alquilar les su vivienda en retiro en la capital se echó atrás al enterarse de su condición sexual lo zanjó con un mensaje de móvil en el que explicaba Vicente Iñaki que así se llaman los afectados que en el bloque vive gente mayor que no entendería su relación tras poner el hecho en conocimiento del portal inmobiliario en el que se ofertaba la vivienda la pareja ha interpuesto una denuncia ante la Policía Municipal

Voz 25 27:12 pues creo que es lo que toca no ya no ya por este caso me por nosotros sino por una cuestión visibilidad abrir una vía ahí saltaron preferente yo creo que que bueno cuando no no hayamos sido somos nosotros los que denuncien sino heredado esos tres denuncias quizás sea antes de las aguas

Voz 1915 27:30 la plataforma Arco Polly habla de una clara vulneración de la Ley LGTB y Rubén López es su portavoz

Voz 26 27:36 Nos parece una noticia terrible una noticia impropia del siglo XXI que esto tienen tuviera que legales que esto es un delito y que aparte incumple flagrantemente acabe con una sanción grave muy clara que estamos hablando de una generación un servicio funcione una simplemente la orientación sexual lo cual es prohibir no por todas partes

Voz 1915 27:56 sí lo queman escuchar lo ha dicho Rosa María Ganso concejal del Partido Popular en Pinto en el pleno del pasado treinta y uno de mayo cuando se debatió una moción del PSOE para elaborar una ordenanza contra la prostitución el PP se opuso con el argumento que dio esta edil que las prostitutas son necesarias para gente fea o con discapacidad

Voz 27 28:13 hay personas que la vida pues son una Berceo Igor tienen posibilidad de utilizar este se estos servicios claro que así la socio bandos somos todos rápido sin jugar apaciguamiento el PP

Voz 1915 28:27 dado de disculpar a la concejal porque dicen tiene un hijo con discapacidad pero esto no es suficiente para la Asociación de Personas con Discapacidad fama que exige explicaciones Javier Font presidente

Voz 28 28:37 lo que no es normal es que una persona con cargo público de estas características no sorprenda día a día con unas circunstancias que nada tienen que ver con una representación institucional X

Voz 0094 28:48 el partido que le pida explicaciones

Voz 28 28:50 hoy rectifique de sus palabras públicamente

Voz 1915 28:55 han se lo venimos contando la Comunidad de Madrid ha quintuplicado en solo tres años la denegación de plazas en centros de acogida a mujeres maltratadas en dos mil diecisiete en el año en el que se registraron más solicitudes ser rechazaron el veintisiete por ciento la directora general de la Mujer Paula Gómez Angulo dice que no tiene una explicación para esta anomalía aunque admite que no tiene suficientes plazas

Voz 29 29:15 las mujeres a eso a lo mejor a las que si se alarga el periodo de estancia en el centro de emergencia por su situación no se pueden derivar porque en ese momento no exista una plaza en un centro de de acogida mantiene su estado de emergencia

Voz 1915 29:31 el Gobierno madrileño dejó de ejecutar doce millones de euros del presupuesto de dos mil diecisiete para la lucha contra la violencia machista en la partida que tiene que ver con estos centros se quedaran en el cajón un millón trescientos mil euros llegamos a las ocho y media con veintitrés grados en el centro de la capital sigue hora25 hasta mañana

Voz 1 29:49 hora veinticinco Madrid

Voz 21 30:04 oye

Voz 0919 30:19 qué tal muy buenas tardes desde Moscú bienvenidos al Hora veinticinco Deportes especial Rusia dos mil dieciocho el campeonato arrasado por la onda expansiva provocada por el anuncio del compromiso de Julen Lopetegui en el Real Madrid una onda expansiva que todavía está en movimiento ya veremos hasta dónde llega y una onda expansiva que lo primero que ha provocado esta mañana a dos días del debut de España ante Portugal es que la selección cambia de entrenador algo inaudito algo histórico y que tiene con la boca abierta a todo el fútbol mundial

Voz 30 31:03 no es fútbol para comunicarles que nos hemos visto obligados a prescindir de sales senador nacional pie decisiones que se tienen que tomar que que estamos obligado a tomarlo en función de una forma actuar unos valores te hemos encontrado con una circunstancia sobrevenida con una negociación que él legítima que no hay ningún problema por ello pero sí que ha ocurrido sin ninguna información a la Real Federación Española de Fútbol apenas cinco minutos antes de una nota de prensa

Voz 0919 31:37 Luis Rubiales anunciando la destitución de Julen Lopetegui ojito con lo que va a traer lo que dice Rubiales de aquí en adelante el Madrid va a decir mañana que Rubiales estuvo informado por Florentino López yp por Julen Lopetegui pero no Florentino Pérez Julen Lopetegui antes del comunicado oficial Icon tiempo Iker Rubiales estuvo de acuerdo en que el Madrid anunciase en sus redes sociales la contratación de Julen Lopetegui Lopetegui destituido a viaja a Madrid triste y compungido como se ha mostrado esta tarde ante el micrófono de la cadena ser muy tristes

Voz 31 32:17 que espero bordo luchando que que hagamos y lo ganamos una triste porque ellos mismos no voy a prisión no veo como si cobramos triste lógicamente

Voz 0919 32:39 a Julen triste mañana será presentado como nuevo técnico del Real Madrid y mientras tanto el director deportivo de la Federación Fernando Hierro aceptaba el encargo de Rubiales para ponerse a entrenar a España a sólo dos días del debut ante Portugal un marrón un reto así lo ve Fernando Hierro

Voz 0641 33:00 las circunstancias son las que son ya a partir de ahí acepto esta responsabilidad con con Valencia como no puede ser de otra forma mirando y pensando que tenemos un grupo de de jugador de de trabajadores que llevan dos años trabajando por el Mundial yo soy director deportivo durante todo último cierto ocho meses y entiendo que que la ilusión de tienen en todo el mundo grande ahí en ese sentido no no podía defraudar a los no

Voz 14 33:30 a partir de ahí

Voz 0641 33:32 mi máxima admiración y cariño por el seleccionador por Julen por su gran trabajo por todo el trabajo que lleva haciendo prácticamente harto de todo el dos años sí indudablemente que que le deseo todo lo mejor en su nueva andadura

Voz 0919 33:50 bueno pues esta es la noticia del día surrealista esperpéntica como queráis definir el día antes de que mañana empiece el Mundial vamos a situar los escenarios de Rusia dos mil dieciocho y el primero es Krasnodar primer entrenamiento de hierro con la selección Antón Meana buenas tardes

Voz 5 34:07 qué tal Gallego buenas tardes un poco de todo como dices Fernando Hierro dirigido ya el primer entrenamiento mientras Marchena Julián Calero y Juan Carlos Martínez Castrejón están viajando a Rusia para completar su staff técnico Lopetegui se ha marchado muy tocado no entiende la situación y considera que es injusto Rubial está asimilando todo ahora mismo en la resiliencia de los jugadores la plantilla tiene muchas ganas de reivindicarse el viernes en Sochi ante Portu

Voz 0919 34:33 al ahora volvemos a Krasnodar con todos los detalles de este día mañana empieza el Mundial en el estadio luz y se juega el partido inaugural Bruno alemán buenas tardes

Voz 33 34:43 la Gallego buenas tardes con el Rusia Arabia no hay bajas de jugadores importantes en ninguno de los dos equipos Rusia irá con sus cracks con Bin Small hoz y Pizzi ha dicho que quiere que Arabia Saudí será protagonista que domine el partido el Mundial arranca mañana a las cinco en un líquida prácticamente lleno con el Rusia Arabia que arbitrará el argentino Peter

Voz 0919 34:59 el día tenía otra gran noticia la elección de la sede para el Mundial dos mil veintiséis Lluís Flaquer ha ganado la favorita

Voz 1296 35:07 ha sido el presidente de FIFA Gianni Infantino que ha anunciado esta mañana en Moscú que el Mundial dos mil veintiséis Se va a Norteamérica

Voz 30 35:16 Canadá Mexico en You ese baile FIFA como mulas

Voz 1296 35:22 Natura conjunta de EEUU Canadá y México albergará al que será primer Mundial con

Voz 5 35:25 cuarenta y ocho selecciones han sumado ciento

Voz 1296 35:28 treinta y cuatro votos superando con claridad a Marruecos la otra candidata que se ha quedado en sesenta y cinco apoyos España por cierto ha optado por la abstención

Voz 0919 35:36 y fuera del Mundial tenemos en marcha un partido el Numancia Valladolid la ida de la final del playoff de ascenso a Primera División en Los Pajaritos como ha empezado José Carlos a José buenas tardes

Voz 5 35:48 qué tal Jesús buenas tardes pues sabiendo que

Voz 34 35:51 habrá un equipo de Primera División el año que viene en ese amor cabos el campo a un par de acercamientos por cada equipo no se espera una tarde de fútbol intensa con la vuelta el sábado en Zorrilla

Voz 0919 36:01 así empieza este especial mundial que ya sabéis es vuestro y vuestras opiniones cuentan también en el guasa

Voz 32 36:08 buenas tardes me llamó José Luis esos de Oviedo acabo de oír en la radio en el que Fernando yerros a cargo de la selección Dios Dios nos coja confesados lo padecemos en Oviedo una temporada que narra se hizo

Voz 30 36:26 Prodi resignación otra vez has vuestros mensajes

Voz 1 36:34 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 35 36:47 veinticinco sí que ha destituirlo que seguir hasta el final del Mundial porque si pues porque se ha desmadrado U2 y eso ha sido un golpe de efecto de este presidente luego que quería dar un esos golpes la desaparición de hacinamiento Joy aquí y no sea como Dizzy

Voz 1 37:14 a una Goya altares Holger dejar patente que tengo valentía para encarar los problemas las cosas pues lo has hecho muy más de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta inmuebles cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 37:33 todo no sea desmadrado seguimos aquí los enviados especiales de la SER

Voz 1 39:10 madre mía Anton M

Voz 0919 39:13 Ana a esta hora entrenamiento de Fernando Hierro con sus jugadores que caras ves cómo están los jugadores después de todo lo que ha pasado

Voz 5 39:22 bueno pues también es delante de la prensa tranquilos en este primer entrenamiento quince minutos abiertos para los medios de comunicación con una charla de Lopetegui de oro de hierro que aproximadamente ha durado tres minutos en el verde de este campo de Krasnodar y los jugadores por ejemplo hablando en redes sociales un tuit enigmático de Gerard Piqué pone lo siguiente Universidad de Michigan baloncesto mil novecientos ochenta y nueve campeón de la NEC ha no sería la primera vez que ocurre todos juntos es lo que dice Gerard Piqué recordemos que ese año en el ochenta y nueve lo acabamos de buscar la Universidad de Michigan echó a su entrenador Bin Finder tres semanas antes de la Final Four pusieron a Steve SER fueron campeones de la ene EFE a un cambio de técnico a pocos días de la gran final así que es el ejemplo que pone Gerard Piqué el segundo tuit del día el primero de Sergio Ramos apelando al orgullo y el espíritu recordemos que los jugadores se han reunido con Rubiales antes de conocer la marcha de Lopetegui pero por lo que sabe la Cadena SER Rubiales no les ha consultado les ha escuchado sabe que los futbolistas mayoritariamente querían que seguir Lopetegui pero lo que ha hecho el presidente gallego es escucharles comunicarles que la decisión ya estaba tomada y que la tiene

Voz 0194 40:34 sí han que entender

Voz 0919 40:35 sí O'Shea es decir que ni los jugadores podían salvar a Lopetegui de la destitución Javier Herráez y Rubiales Lopetegui Hierro cómo ha sido todo hasta la presentación de hierro esta tarde bueno y Gallego buenas

Voz 39 40:50 de Luis Rubiales quería cargarse a Lopetegui desde el minuto uno desde ayer que cogió el avión en Moscú para venir aquí a Krasnodar Rubiales quería cesar a Lopetegui le protegían Le apoyaban la mayoría de futbolistas sobre todo

Voz 14 41:06 el Real Madrid con Sergio Ramos a la cabeza como te cuenta Ana una cosa es que te apoyan y otra cosa es que consiga mantenerlo Luis Rubiales se ha sentido traicionado lo ha dicho hoy en la rueda de prensa se enteró cinco minutos antes que el resto de los mortales en ese comunicado del Real Madrid y además le llamó posteriormente y encima me cogió el teléfono porque estaba hablando con los futbolistas tal como contábamos ayer aquí esta han esta hora en Hora veinticinco Deportes por tanto Lopetegui es ya historia de la selección española de fútbol en ese instante se reúnen con Hierro tienen a Celades preparado el departamento de viajes de la Federación prepara a Celades para que se pueda sentar mañana siguieron

Voz 5 41:47 acepta lo ha comunicado hierro hoy en la rueda

Voz 14 41:49 prensa había tres opciones dimitir

Voz 1 41:52 decir no o coger el toro

Voz 14 41:54 los cuernos sentarse en el banquillo esta tercera opción ha sido acogido dice que nunca se lo perdonaría el no haber cogido la selección española de fútbol pero Rubiales al comenzar esa rueda de prensa ha dicho

Voz 0641 42:05 eso

Voz 30 42:06 obviamente por un plato de buen gusto lo que ha sucedido pero estoy o estamos actuando con responsabilidad hemos hablado color o los futbolistas modo hablo con todo el está no va a Fernando que además ha tenido una charla con todo lo trabajadores muy muy emotiva hay cubano pues ahora sabemos que hay una enorme dificultad dificultad añadida pero luego no hemos encontrado vamos a superarla te convencido han cerrado

Voz 0919 42:34 filas en torno a Hierro Hierro controla el equipo Hierro sabe cómo entrenaba cómo trabajaba cuál era el esquema cuál era el plan para jugar pasado mañana ante Portugal Javi

Voz 14 42:46 sí ha dicho que si en la rueda de prensa me consta que Hierro asiste a muchos entrenamientos que también le gusta estar en las charlas técnicas es un director deportivo pero le gusta muchísimo el banquillo por cierto le iban a acompañar un hombre que estaba con el Oviedo Julián Calero que va a ser su segundo también Castrejón por cierto un viejo rockero como es Marchena también incorpora a la disciplina de la Federación Española de Fútbol iba a ser un hombre de confianza de Fernando Hierro Él no quería pero al final lo ha cogido veremos lo que pasa como he dicho en la rueda de prensa ojalá sea como con Zidane

Voz 0641 43:19 sí parece que no quería consiguió tres Champions pues no se puede tocando día es lo que se ha llevado años de trabajo demente afortunadamente hay que agradecer también que una gran parte del está y sigue con nosotros está con nosotros ya hemos estado viendo con todo todo tema vídeo en el próximo partido sabemos que estamos muy cerca que y en este sentido lo tenemos claro que lo que ellos llevan trabajando tampoco tenemos que ser inteligentes tenemos que ser coherentes Si saber qué día Liga de Portugal al día quince no tenemos mucha capacidad de cambio no entonces por lo tanto la semana está hoy llena de trabajo sí que es verdad que yo he estado presente en todos los entrenamientos sí que es verdad que en el día a día siempre mostrado muy presente y a partir de ahí tampoco podemos cambiar absolutamente

Voz 0919 44:09 lo ha visto en los entrenamientos ha visto los vídeos ya veremos lo que puede cambiar si tiene que cambiar algo Fernando Hierro que parece que no Julen Lopetegui Adrian vez ha estado con él en el aeropuerto cuando iba a volar desde Krasnodar a Moscú para enlazar con Madrid

Voz 14 44:25 estaba triste Adrian se qué tal Gallego muy buenas muy tocado con rostro serio y sin ganas de dar explicaciones no tenía ganas de hablar porque siente como contaba Meana que la situación que ha vivido es injusta y cree que podría haber seguido entrenando a la selección durante el Mundial ahora mismo está volando de Krasnodar a Moscú acompañado por su ayudante Pablo Sanz el preparador físico Óscar Caro además del psicólogo Juan Carlos Campillo tiene previsto viajar esta misma noche a Madrid para llegar

Voz 2 44:55 drogada a la capital de España fuera

Voz 14 44:58 aeropuerto ha dejado el mensaje que hemos escuchado antes y después hemos pasado el control del aeropuerto con él y aunque le hemos insistido mucho ha dicho esto en el micrófono de la SER

Voz 31 45:10 simplemente cómo estás solo cómo estás ahí está Jauma dicho mostramos está cómo te sientes ahora ya lo he dicho la triste esto va a afectar a la selección tuviésemos un magnífico simplemente siempre yo te he contestado por favor bueno gracias

Voz 0919 45:28 día parece que Julen lo explicará todo o explicará su visión de los hechos en la presentación oficial como entrenador del Real Madrid que tendrá lugar en el día de mañana Romero no se veinticuatro horas después del tsunami cómo cómo lo ves y sobretodo mirando hacia adelante que esperas pasado mañana jugamos con Portugal que va cambiará Hierro que va a hacer Hierro que puede hacer hierros y es que puede hacer algo bueno yo creo que era difícil hacerlo bien

Voz 14 45:57 hola Gallego pero sorprende que Sancho rematadamente mal para mí el principal culpable de Julen Lopetegui ha sido egoísta y poco claro la segunda parte es el Real Madrid que podía haber medido de una manera diferente los tiempos pero

Voz 5 46:07 ellos culpo porque está en su derecho de hacer

Voz 14 46:10 ofertas escoger entrenador repito que hay la culpa la tiene en su mayoría Lopetegui y la tercera parte de la Federación Rubiales ha sido valiente algunos pensarán que temerario y se ha atrevido incluso echarle un órdago los jugadores que se creían que la fuerza de mantener al seleccionador yo creo que echaron entrenador a dos horas de un debut se va a pagar a lo largo del campeonato del mundo pero también pienso que es mal menor cuando escuche la palabra Celades estuve a punto de empezar a hacer la maleta volver directamente al hotel porque no considero capaz a un entrenador sin ningún tipo de experiencia ni ascendencia sobre el grupo a comerse este marrón con todos los respetos para el seleccionador sub veintiuno que escucho el nombre de Fernando Hierro pues repito creo que esto es difícil de borrar difícil de olvidar pero me nace alguna esperanza de que todavía podamos hacer un buen papel en el Mundial

Voz 0919 46:57 a cuarenta y ocho horas del debut Hierro tiene que seguir el libro de ruta de Lopetegui tiene que apoyarse en los jugadores para mí lo que pase en este Mundial va a depender del vestuario del núcleo duro del Vestuario ellos van a ser los que dirijan prácticamente a Fernando Hierro son las nueve y cuarenta y siete minutos esto es Moscú en España ocho y cuarenta y siete seguimos

Voz 40 47:23 ahí están ya es al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría un grupo dispuesto a dar el máximo para hacerlos sentir toda la emoción en nuestros asientos

Voz 5 48:00 el programa en el seis tres ocho

Voz 44 48:02 siete y cuarenta y siete cuarenta y tres

Voz 47 48:59 la fiebre

Voz 0919 49:04 cerrar la selección el comentario la nota que Nadal Alfredo Relaño director del diario As Alfredo Hierro se queda Lopetegui marcha para Madrid

Voz 47 49:13 como lo es bueno hombre

Voz 0094 49:16 con disgusto a mientras toma un gran disgusto no menos trabas de ninguna manera y no me ha gustado romperse un un cañonazo de Madrid a la selección in Italy una cosa mal llevada ahora está diciendo si al final el fútbol es de los floristas en hierro es un hombre sensato que para un trabajo de siete partidos en lo que puede hacer efectivamente es mantener las cosas como se venían haciendo porque no va hacer nada nuevo ni ni se pretende llama sería una tontería porque que promociona bueno pues cada cosa tiene tampoco estoy tan seguro de que mejore estuvieran tan tan con Lopetegui yo no hablaba con los jugadores para ver el estoy de Sergi Busquets no es de de Sergio Busquets no es de de apoyo a Lopetegui decir que Michigan ganaron cuando se fue el de Sergio Ramos es de todos a una no he visto todo

Voz 2 50:06 vea ningún guiño ningún guiño de

Voz 0094 50:09 déficit de complicidad con Lopetegui no he visto ninguno pero ninguno es ninguno a veces se ve cuando se va un entrenador cuando se fue del Madrid vieron muchos los de todos menos Bale no entiendo es decir

Voz 0919 50:20 ya lo decía qué te parece la actitud de Rubiales la la denuncia en en la reacción