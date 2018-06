Hora 25 (13/06/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

les saludamos hoy desde el Ayuntamiento de Málaga ciudad en la que mañana comienza el Inter Ex Forum que es el primer Foro internacional diplomático y empresarial un encuentro al que acuden representantes de cuarenta países entre ellos varios embajadores a los que hemos pedido que se pasen por este estudio improvisado de Hora veinticinco en el Ayuntamiento malagueño

Voz 0032 00:54 cultural dirigió el Museo Reina Sofía entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil uno además es director de la Fundación Monte Madrid la heredera de Cajamadrid que gestionaba la caja encendida este mismo lunes en la SER le preguntábamos precisamente por los retos del Ministerio de Cultura

Voz 3 01:09 el primer reto es la fiscalidad otro reto que yo creo

Voz 4 01:13 qué le vendría muy bien

Voz 3 01:16 y que no es un reto es sólo de culturas de Cultura y Educación sería mejorar todo el tema de las enseñanzas artísticas devolverle a Lasarte el lugar que le corresponde porque no nos engañemos que en estos años sea ha incentivado más lo tecnológico pero una tecnología sin alma es una mala tecnología no

Voz 0032 01:42 según tome posesión del cargo va a sustituir a Maxine Huerta que ha dimitido esta misma tarde después de que hayamos conocido que fue sancionado por fraude fiscal por defraudar doscientos dieciocho mil euros a través de una sociedad que creó para pagar menos impuestos

Voz 0194 02:01 con el nuevo ministro de Cultura Deportes vamos a hablar a partir de las diez además el mal tiempo complica el traslado de los seiscientos veintinueve inmigrantes a Valencia

Voz 0032 02:08 para las próximas horas esperan olas de hasta cuatro metros la situación de los inmigrantes es estable según el último parte que ha dado Médicos sin Fronteras pero les preocupa el estado del mar la previsión de llegada tanto del Aquarius como de los dos buques de la Marina Italiana está prevista para las últimas horas del sábado Iñaki

Voz 0194 02:25 Juan Garín tiene cinco días para entrar en prisión el lunes

Voz 0032 02:28 es la fecha límite hoy hemos visto al marido de la Infanta en la Audiencia de Palma donde ha recibido esa notificación no le han retirado el pasaporte por lo que todavía puede viajar a Suiza donde tiene ahora su residencia al igual que Urdangarin Diego Torres su exsocio tiene el mismo plazo para ingresar en la cárcel

Voz 0194 02:43 un protocolo de actuación contra los abusos sexuales

Voz 0032 02:46 que sufren las jornaleras la Junta de Andalucía y el sector de la fresa han acordado la formación de género para capataces el motivo es la prevención de abusos después de las denuncias de jornaleras inmigrantes las últimas semanas Rosa Aguilar es la consejera de justicia

Voz 5 03:00 protocolo donde el amor a a formación en términos de género para los capataces encargados manija pero las distintas finca va a haber también una información pormenorizada correspondiente a las mujeres que lleguen a realizar el trabajo en la próxima campaña de la fresa

Voz 0032 03:20 la niña de trece años de Vilanova i la Geltrú murió así

Voz 0194 03:23 qué es lo que revela la autopsia al cadáver

Voz 0032 03:26 de la menor lo encontraron sus tíos en el domicilio de un vecino la misma tarde que desapareció Radio Barcelona Albert tras el informe forense revela que la menor presentaba lesiones según la agencia Europa Press la autopsia concluye que sufrió tocamientos pero descarta que hubiera penetración de esta manera

Voz 6 03:41 fuerza la hipótesis de los Mossos que este individuo actuó por un móvil sexual la niña murió asfixiada con una cosa

Voz 0032 03:47 PAL le hizo cortes con un cuchillo aunque sí

Voz 6 03:50 con la autopsia no fue la causa de la muerte el presunto asesino ingresó en prisión hace una semana el declaró ante la juez que había bebido y consumido cocaína y que no recordaba nada mañana están citados a declarar una decena de testigos entre los que están los tíos de la menor que localizaron el cuerpo en casa del detenido expareja

al finalizar esta noche en la tertulia estarán Nacho Corredor Carlos Cué y Alberto Pozas

Voz 2 07:49 sí

Voz 2 10:27 por todo el mundo idiomas un buen discurso

Voz 0194 10:30 nervios de acero estar interesados por la actualidad y la de sus lugares de origen la de los sitios a los que van a representarlo y la actualidad mundial deben amar a su país Isabel porque y hacerse además a la cultura del país que les acoge no nos vamos a engañar sus vidas están envueltas en un halo de misterio de elegancia que a muchos al final les termina fascinando desde mañana en Málaga se celebra el Inter Ex Forum el primer Foro Internacional diplomático y empresarial que es un encuentro al que tú den representantes de cuarenta países entre ellos embajadores a los que hoy vamos a dedicar este tramo de Hora Veinticinco a conocerlos un poco más de cerca desde el Ayuntamiento de Málaga donde nos encontramos donde hemos improvisado el estudio de Hora veinticinco vamos a escuchar a cinco representantes los mejores representantes los embajadores de cinco países en América Latina de Europa a empezar conociendo a uno de los que tenemos más cerca geográficamente a Stefano Sanguino embajador de Italia en España Rafa Panadero se encarga de presentarlo

Voz 1775 11:27 Stefano Sanguino nació en Nápoles llegó a España hace poco más de dos años empezó su carrera diplomática como representante de Italia ya ante distintas organizaciones internacionales antes de aterrizar en Bruselas donde durante catorce años ocupó puestos de responsabilidad en las instituciones europeas Él mismo reconoce que no es un embajador a luso algo que se nota por ejemplo

Voz 24 11:48 es un pequeño regalo que es injusto para jóvenes cocineros que adquieren conocen mejor la también también concurso sería prepara tu futuro

Voz 1775 11:59 en iniciativas como ésta un concurso que promocionaba en Canal Cocina dice que el arte de cocinar e insiste en que la cocina italiana es muy variada no es lo mismo un risotto de verano de Milán que usar tu divisó de Nápoles se nota también que los un diplomático al uso en su despacho en lugar de sillón frente a su mesa de trabajo tiene una gran pelota azul de las de pilates dice que usarla le ayuda a sentarse en la postura correcta ya evitar molestias en la espalda o se nota también en el nuevo aire que ha dado a la celebración de la fiesta nacional italiana en junio del año pasado trajo lo actuará Rafaela Carra Sandino dice estar feliz en nuestro país y admite que uno de sus vínculos más fuertes con España es su marido al que conoció haciendo deporte en un gimnasio de Bruselas

Voz 0194 12:42 con años acaba de contar Rafa Stefano salino traía a la gran embajadora italiana explotan

Voz 2 12:50 esto

Voz 0032 12:53 ha bajado muy buenas noches

Voz 0194 12:58 bueno entiendo lo de la pelota sur porque está muy mal sentado embajador si es que el libro vale te veo sentada en la puerta de la ya Dívar miedo porque el embajador sitúa encima de la pelota de goma embajador porque ustedes un embajador al uso de a ver a ver qué va a decir porque hay otros cuatro que luego los tendré que presentar que piensa que no su embajadora

Voz 25 13:17 son las seis que yo creo que es me gusta mucho esta definición porque piensa ceder un poco anti conformista bueno el hecho mismo que soy homosexual declarado a uno de los pocos en el mundo diplomático ya es una cosa que te pone un poco distinto pero creo que él nuestro trabajo trabaje tiene muchas cosas muchas cosas más clásicas más normales las relaciones entre los países ocuparnos de crisis cuando cuando esto pasa pero apoyamos también llegar algo de nosotros esa sensibilidad al trabajo que estamos haciendo aquí no hago Joe con todo mi equipo esencialmente es salir de la calle conocí la gente intentando comprender los problemas abrirla y no a tener un aria di misterio pues ningún que ningún misterio es hora de o el trabajo que estamos haciendo así que no sé si esto es algo especial pero es un poco Sira característica está intentando dar trabajo Elkin

Voz 0194 14:28 es un buen destino España después de tantos años en Bruselas España es un buen destino

Voz 25 14:31 a mí me encanta ghanés como ha sido un gran regalo caer finales es mi segunda casa la desdicho español así que ella ha estado muchísimas veces con lo conocí El País bastante bien sea un haré de acción este no son más que conocía así que iraquí poder trabajar Illa Saro comentaban poco piensa que me pagan para leer los periódicos que normalmente mil libres eso es lo que decimos es bajada yo he trabajado mucho porque dieciséis años en Bruselas un duros así que a Bruselas es un máster practicamente no vuelan y hay hay dos escuelas lo que dicen que Bruselas como una la de más confortable del mundo hay a los que me encanta me encanta el trabajo bilateral entiendo los primeros como nosotros como como dio el sentido es un trabajo muy distinto es un trabajo diplomático tradicional porque esto está está haciendo legislación del tiempo estás gestionando Cristo del tiempo y ahí está con atención una presión enorme Lara presenta con permanente de un Estado miembro es como una oficina destacada del Gobierno quiere esto los ministros cada día tiene el presidente del Gobierno cada mes y esto es es mucho mucho mucho trabajo IU no tienes todo lo que lo bonito de la herida diplomática clases

Voz 0194 16:09 dígame una cosa usted que es italiano con lo que es la política italiana yo no voy a entrar en detalles de cómo es la política italianos que italiano nutrían todos decíamos cómo deben estar los corresponsales extranjeros contando en su país que aquí ha habido un partido en el Gobierno sentenciado por corrupción que ha habido una moción de censura que ha ganado un presidente que gobierna hay que al cabo de una semana o menos de una semana ley dimite un ministro de Cultura que además está a punto de empezar el Mundial no tenemos entrenador para la selección acabamos de tener hace una hora porque lo acaban de nombrar usted cuando llama a Roma para reportar todo lo que está pasando en España como lo cuento

Voz 25 16:43 bueno yo creo que sea en país que lo entiende perfectamente

Voz 0194 16:45 por eso hoy

Voz 25 16:48 lo dijo hace una semana se les Felipe González Españas está un poco italiana instando añadió que no había los italiano extra pero creo que también están sabiendo muchas capacidades para gestionar eh en problemas y dificultades ahora fuera de broma la isla es que lo que está pasando en los últimos años quería dominio Europa en muchos países europeos es que el cambio de modelo político porque ha antes España había un bipolarismo ingresar bipartidismo

Voz 0194 17:25 no

Voz 25 17:26 en Italia una temporada bastante larga aún bipolarismo pero ahora han salido nuevos vertidos nuevas fuerzas políticas que evidentemente tampoco roto el esquema que aquí había sí que tenemos que acostumbrarnos Alanis ciudad de coalición mirar más a la necesidad de de hablar con nosotros encontrar un punto de pago

Voz 0194 17:54 Tahri negociar déjeme que le pregunte por una cuestión de de actualidad hay tres barcos cargados de migrantes que están yendo hacia Valencia donde presumiblemente lo escuchábamos ahora con nuestros compañeros Ana llegar el sábado por la noche porque en el ministro del Interior italiano porque el gobierno italiano no permite que estos barcos atraques en Italia

Voz 25 18:17 mire yo entiendo que eso ha sido un gesto muy dramático pero eso devenido después de por lo menos cinco años durante los cuales miles de barcos llegaban a Italia cuando Italia ha querido ayuda a los otros países europeos los otros han cerrado las fronteras que han dicho no es mi problema es el turno lo que estamos intentando ser es decir Italia es la frontera exterior de la Unión Europea tenemos que gestionar la tenemos nuestra responsabilidad pero las personas que llega en Italia no quieren llegar a Italia quieren ir a otros países yo creo que muchos de nuestros socios europeos son pues tampoco de perfil en este en este asunto yo tengo que decir que estoy muy agradecido al Gobierno español por el gesto que ha hecho por la también la la la la la manera en la cual ha gestionado todo esto remiso de exteriores que ha sido fantástico de este punto de vista también para la actitud muy mesurada en a hablar de este tema la poniendo por un problema muy claro sobre la mesa creer lo que tenemos una necesidad de gestionar a nivel europeo el fenómeno de la emigración de la emigración no es algo de emergencia que es qué pasa dentro de un mes con lo decía antes años hemos cediendo miles de barcos que han llegado ha llegado en mediría ciento cuarenta mil ciento cincuenta mil personas cada año a Italia y a lo siento decirlo pero esto parece ya que no era un problema de los celebradas ahora espero que sea o Key hasta el Consejo Europeo de junio podría por lo menos empezar define al duras las líneas que tendría que marcar lo que es la política europea sobre emigración hay cosas que se han hecho porque empezaba a trabajar mucho más con los países terceros países de origen de tránsito ha empezado a poner más presupuesto más dinero sobra la el control de la frontera pero sé que era el el el problema que es el problema muy evidente que hay por un lado un continente muy joven muy poblado bastante pobre que es que esa África por otro lado un continente rico bastante viejo que se Europa Ia ahora con los medios de comunicación con las redes sociales con las televisiones todo el mundo piensa que es venir aquí es una en el en el intentan nace esto esto por eso es importante comprender que el fenómeno migratorio es un fenómeno estructural que ese Sira ser gestionado que no puede dejado solamente a los países que son países de primera gira que que están a la frontera exterior como es Italia como ha sido Grecia es como hace ahí como es el país Cobo ha sido España porque en dos mil seis España tuvo una crisis muy fuerte las pateras el caso también España tuve que solucionar los oro también se puso de perfil de Europa como se está poniendo ahora se percibe eso digo es que esto es una efectivamente es un desafío elogió con con con convicción es una excepción importante para el futuro de la Unión Europea porque es un tema que es muy muy sentido para ciudadanos vamos a seguir conociendo

Voz 0194 22:10 no a la mesa de Embajadores desde Ecuador en embajador Cristóbal Fernando Roldán Cobo Rafa cuéntanos quiénes quiere más es un apasionado de la Fiesta Taurina

Voz 1775 22:19 esto Oval Roldán Cobo licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Quito llegó a España hace menos de un año antes de embajador entre otras cosas fue periodista y empresario como periodista fue columnista durante veinte años en diario hoy Últimas noticias además de ejercer como productor y director de varios programas de televisión especializados en la fiesta de los toros en alguna foto en Internet se puede ver incluso manejando el capote en concreto pegando una larga cambiada a una vaquilla y eso nos lleva su otra faceta la de empresario Roldán Cobo es también propietario de la hacienda las blancas donde pastan toros bravos de la ganadería de Santa Coloma en Ecuador el pasado ocho de marzo ya como embajador en Madrid

Voz 0032 22:58 que de ecuatorianas

Voz 2 23:02 bien responsabilidad todo lo compré

Voz 1775 23:05 colgaba en las redes este mensaje de apoyo a la causa Femenía

Voz 0032 23:08 está humo la reivindicación cuanta de de mientras esté en nuestro

Voz 1775 23:12 País dice que quiere poner el foco en reivindicar la cultura ecuatoriana con especial atención a la literatura y en construir espacios de diálogo para mejorar la calidad de vida de la comunidad ecuatoriana que vive en nuestro país más de cuatrocientas veinte mil personas de las que la mitad tienen nacionalidad

Voz 0194 23:28 bueno el embajador de Ecuador muy buenas noches nublados apasionado de la fiesta taurina pero también del fútbol

Voz 26 23:34 bueno yo creo que que a partir de mañana el mundo occidental los métodos más les va a interesar cuál es la situación

Voz 27 23:43 de

Voz 26 23:46 ya no cuál es la situación de Iniesta lamentará la no presencia de Buffon claro que acaba bien

Voz 0194 23:51 desde pregunta embajador de Italia ante el micrófono porque si le gustaba el futuro afortunadamente no porque Italia no está en este Mundial

Voz 26 23:58 yo no es que sea un apasionado del fútbol hay que reconocer que es un espectáculo Benicio que lo maneja muy bien que Fandi podremos estar de acuerdo o no pero si la mayoría del mundo occidental está captado por esa imágenes yo creo que debemos rendirles cierta pleitesía

Voz 0194 24:17 del preguntar antes el embajador de Italia en que supone un destino como como España se lo pregunte usted también teniendo en cuenta la cifra de ecuatorianos que viven a este país en este país que viven en España yo no sé si esto supone un plus de responsabilidad sí supone más trabajo que supone éxito

Voz 26 24:32 bueno sí que es importante para los paró el Gobierno ecuatoriano los temas bilaterales asistimos somos dignatarios de algunos movimiento multilaterales si la CGIL la OIT la hoy está pero lo más importante para el embajador del Ecuador en la misión en España sin duda es movimiento migratorio nuestros compatriotas han sido

Voz 0032 25:00 integrados en la sociedad ecuatoriana

Voz 26 25:02 la ciudad española con mucho cariño los españoles nos han abierto los brazos pero no por otra cosa sino porque el trabajador ecuatoriano se ha distinguido por ser un hombre muy responsable

Voz 0194 25:13 las mujeres ecuatorianas

Voz 26 25:16 guió por ser on trazas trabajadoras recusó vivas de allí que esa integración que se ha dado con la sociedad española alrededor ha resultado fácil ahí estamos evidentemente muy conmocionados por la situación del Mediterráneo pueblo el movimiento que está dando migratoria a raíz de la historia del mundo los movimientos migratorios sentado entre los dos hemisferios ya España sufrió antes de la Guerra Civil en la Guardia Civil y la dictadura de Franco una serie de movimientos de emigración nosotros a finales del siglo XX a principios de este siglo ya por la situación económica que agobio al Ecuador salieron alrededor de dos millones de ecuatorianos básicamente cerca de un millón llegaron a España muchos ecuatorianos están en Italia vemos nos acogieron pero los acogieron porque porque Entel creo que el mundo va transformando se va transformándose la Constitución de la República del Ecuador va La Vanguardia entendimiento el ecuador que debe eliminarse la ciudad es tenemos crearla ciudadanía universal y ahora a pelo mucho aprovechando que están aquí tres embajadores europeos para que se elimine el visados para los ecuatorianos es lamentable que la las familias ecuatorianas no puedan integrarse con sus

Voz 28 26:40 Nuestras porque porque tenemos el requisitos

Voz 26 26:42 nosotros firmamos con Europa el acuerdo comercial y red suponer que inmediatamente podía venir aquellos de manera que apelamos a la sensibilidad de todos los gobiernos

Voz 0194 26:52 de la Comunidad Europea pero puede Darse Luisa observamos aprovecharía que están ellos aquí he presentado el italiano luego presentaré a los otros dos parque mandar el mensaje a quién se lo tienen que mandar embajador hablábamos de la cantidad de de de emigrantes ecuatorianos que hay aquí pero qué hacer la embajada en los momentos duros de la crisis cuando los ecuatorianos aquí también se han quedado sin trabajo cuando los ecuatorianos aquí tampoco han podido pagar las hipotecas cuando los ecuatorianos aquí también han sido desahuciados han tenido trabajo extra por llamarlo de alguna forma obscena es que yo no creo que es trabajo extra no

Voz 26 27:25 nunca en el momento y con los tenemos que volcar para ayudar a los compatriotas el Gobierno del presidente Moreno en ese afán de diálogo de permanente compromiso con la sociedad más vulnerable estamos comprometidos porque porque el ecuatoriano sufrió el tema hipotecario sufrió el tema hipotecario el el ecuador tiene un programa de ayuda para psicológica jurídica para los afectados de las hipotecas estamos con ellos nosotros no hayamos creería que tanto la emisión del embajador como de los ciento oficinas consulares se vuelcan para estar atentos como estas Versión madres descontroladas desunión familiar de jóvenes que huyen de sus casas porque porque no tiene ya la madriguera no tienen el albergue no tienen ese sitio de unión familiar que significa la casa de ahí que nosotros sí vemos que esto se puede superar en el momento que haya sensibilidad de parte de la banca para que los ecuatorianos puedan recuperar sus caras

Voz 28 28:30 vaya vamos

Voz 0194 28:31 Sando recorrido conociendo embajadores por Ucrania Anatoli cierva en el embajador ucraniano en España

Voz 1775 28:38 Anatoly va es licenciado en Relaciones Internacionales empezó su carrera diplomática en el noventa y dos con treinta años en diversos cargos de representación de Ucrania ante organismos internacionales ya fue embajador en España en una primera etapa entre dos mil seis y dos mil doce después pasó cuatro años en diversos puestos del Ministerio de Exteriores de su país y ha regresado a nuestro país hace poco más de dos años antes del conflicto entre Ucrania y Rusia le gustaba decir que sus paisanos no estaban divididos entre prorrusos y prooccidentales y que el objetivo fundamental en su país era avanzar hacia la futura integración en la Unión Europea manteniendo al mismo tiempo una buena relación con Moscú aquí en España más allá de sus tareas diplomáticas le ha tocado vivir el caso del futbolista Zulia casi un héroe en Ucrania que fue acusado de tener vínculos con la extrema derecha por la afición del Rayo Vallecano equipo madrileño al que había sido cedido a comienzos del año pasado

Voz 29 29:32 hola de España

Voz 1775 29:35 desde la propia embajada el jugador se defendía diciendo que la pregunta de si era nazi la hacía reír que era como si aquí en España le pasará a alguien que lo único que hace es ayudar a su país en todo lo que pueda en caso por lo menos curioso que parece alejado de lo que pueden parecer las tareas de un diplomático pero de los que también exigen la participación de una embajador como bien sabe Anatolia

Voz 0032 29:58 más cráneo es lo mejor también le toca esto toca el conflicto el problema de un futbolista también tiene que actuar ahí la embajada

Voz 28 30:09 el fútbol aquí en España yo creo que mucho más que es simplemente un entonces lo que se refiere a este caso de nuestros futbolistas usura dio quiero reiterar otra vez que este futbolista no tiene nada que ver con que ellos aquellas acusa lesiones

Voz 30 30:30 eh que sirvió o esquí hace un poco más de un año yo quisiera

Voz 28 30:39 a mencionar que realmente ahora sigue duchando puerros su integridad territorial por su independencia por sus entonces los jóvenes como Romance basura ayuda a su Ejército a su pueblo defender su integridad territorial y su soberanía entonces yo creo que este joven que sigue jugando aquí fútbol en España es un buen ejemplo para muchos ucranianos para muchos ciudadanos ucranianos incluso aquellos que residen aquí en España y en Andalucía en Málaga en particular

Voz 0194 31:24 los ucranianos aquí en Málaga

Voz 28 31:27 bueno aquí en Málaga tenemos un el consulado profesional un consulados de carrera ya desde dos mil seis Entonces pocos países siendo me equivoco en Málaga eh solamente cuatro consulados dos profesionales uno de ellos

Voz 0194 31:42 es de Umbral entonces

Voz 28 31:44 hay mucho stock creados hay muchas patriotas ucranianos aquí en Andalucía en el caso de esos Súria pero hablando de fútbol quiero mencionar que hace poco en quien tuvo lugar la final de la Champions verdad Champions con la

Voz 0194 32:06 participación de funde

Voz 28 32:09 pues español que es el Madrid

Voz 0194 32:13 lo que gano Keanu

Voz 28 32:15 por la tercera vez consecutiva y yo creo que yo quisiera decir que también es un asunto para el embajador a hacer todo lo posible para que te estás estos partidos de fútbol y los ha puede ayudar a establecer unas relaciones mejores laterales la cooperación más estrecha de más desarrollada

Voz 0194 32:43 dígame una cosa porque usted ha estado en dos ocasiones por primera vez hasta dos mil doce me parece que decía mi compañero exiliada en una nueva etapa ha notado diferencias en España de esa etapa esta

Voz 28 32:52 bueno realmente soy un seguidor puedo comparar diferentes periodos decía hemos hablado de eso un poco aquí que antes el sistema político vi partidario en principio parecía un poco más estable yo por ejemplo yo siempre mencionaba el caso de España para nuestros diputados para los miembros de nuestro país

Voz 0194 33:20 lo ponía de ejemplo Si como un origen

Voz 28 33:23 pero ahora puedo decir que el sistema es sigue funcionando muy bien porque hace diez días tuvo lugar una visita oficial de nuestro presidente

Voz 0194 33:38 seguidores de Poroshenko España ha hecho fue la primera visita que recibió el nuevo presidente del Gobierno sí

Voz 28 33:44 puede usted imaginar que sobrevivimos un día el Viernes Santo dos días antes de la visita

Voz 0194 33:51 claro porque sería muy complicado albergue dijera una cosa claro usted organizó esa visita porque en Moncloa estaba Mariano Rajoy es decir su presidente iba a verse con Mariano Rajoy llegó aquí y se encontró con Pedro Sánchez

Voz 9 34:03 sí eso eso eso porque en España

Voz 0194 34:07 ya tú no tuvo lugar

Voz 31 34:10 traspaso de gente yo creo que más ha crecido en la historia de quiere muy listo pero por lo menos en la historia de ese país pero

Voz 28 34:20 salió muy bien porque pedíamos el lunes por la mañana un nuevo presidente del Gobierno en plena función no hemos cambiado nada en nuestro programa entonces yo creo

Voz 0194 34:34 eso quedará para sus memorias embajador pero yo Lehman me lo imagino Vd saliendo humo por la cabeza diciendo no puede ser ahora me cambian al presidente un poco si no han bajado

Voz 28 34:42 el estaba algunas horas el viernes antes de la visita un poco no es urgente en incertidumbre bastante seria

Voz 0194 34:56 bueno pero en Balad visita fue bien no si siniestros

Voz 28 34:59 digo muy bien pues eso eso es importante para sí

Voz 0194 35:01 trabajo sobre todo si robados vamos a hacer una pausa me quedan dos embajadores Salvador Suecia y luego hablaremos un poquitín con todos ellos y seguimos

Voz 16 35:20 sigue ahora en Cadena Ser punto com y en la red

Voz 0194 35:24 sociales arroba ahora veinte

Voz 16 35:26 cinco o en Facebook hora25

Voz 0194 40:26 en el Ayuntamiento mañana se lo estamos contando se celebra el Inter Ex Forum el primer Foro Internacional diplomático y empresarial un encuentro al que han venido representantes de cuarenta países del mundo y estamos conociendo algunos embajadores que van a participar en este foro hemos hablado con el embajador de Italia con el embajador de Ecuador con el portugués Rania pero quiero presentarles también a Jorge Alberto Palencia embajador de El Salvador en España Rafa

Voz 1775 40:49 Jorge Alberto Palencia lleva tres años como embajador en España destino diplomático en el que ya había estado como número dos entre dos mil diez y dos mil trece antes fue representante de la formación guerrillera Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional en México en África en Cuba donde conoció a su esposa que es nieta de gallegos también participó en las negociaciones de paz con el Gobierno salvadoreño que se organizaron en España a comienzos de los años noventa con amplia experiencia como profesor de literatura no hace mucho durante la presentación del libro El renacer de El Salvador de Rafael Díaz destacaba la importancia de no olvida

Voz 0032 41:25 es un esfuerzo grande digo porque Salvador comenta

Voz 42 41:27 todos los países de América Latina tendremos que hacer un esfuerzo grande pues recuperar la memoria sin memoria histórica no no tenemos futuro fiesta esfuerzo inmenso Fergo para la historia no es fácil

Voz 1775 41:41 en España viven unos doce mil salvadoreños ninguno de momento tan ilustres como monseñor Romero o como el futbolista Mágico González del primero guarda más de un recuerdo porque le conoció durante su paso por el seminario lo dejó cuando tuvo que Gil entre convertirse en sacerdote o seguir la lucha eligió la lucha pero mientras estuvo allí tocaba la guitarra y a Romero le gustaba que le acompañara cuando iba a dar misas por los pueblos del segundo de Mágico González le gusta recordar que hasta el gran Diego Armando Maradona dice que mágico eran

Voz 0194 42:12 por el momento Valencia embajador de Salvador muy buenas noches buenas noches ha gustado mucho eso que decía de la memoria embajador esos países tenemos problema con la memorias

Voz 43 42:25 ciertamente e nosotros somos muy dados a a perder la memoria a olvidarme fácilmente de nuestro de nuestro pasado pero esto es una lucha creo que que hay que darla con nuestros jóvenes por ejemplo en mi país la generan las nuevas generaciones no sabe en qué pasó hace veinticinco treinta años hay esté han escrito muchos libros yo entre ellos escribí un libro sobre memoria histórica pero no se dan a conocer fácilmente

Voz 0194 43:02 esta no hay voluntad política para darlo a conocer y se lo pregunto porque pongo de ejemplo de España también somos un país que tenemos problemas en primera persona con la memoria los jóvenes de este país también empiezan a tener problemas con la memoria no saben lo que pasó cero que es fundamental pero tiene que haber voluntad para quién la educación se estudia la memoria no tiene

Voz 43 43:25 ver voluntad también tiene que haber un voluntad de parte de los programas educacionales y también un esfuerzo grande de las familias para enseñar a sus hijos que que el presente es producto de un pasado bien pues que si en ese precedente no es posible también construir el futuro creo que tiene que haber un esfuerzo tanto de la familia como de la de los ministerios de Educación en nuestro país para

Voz 27 43:56 para hacer este trabajo

Voz 0194 43:59 hay una colonia importante de salvadoreñas también en España embajador

Voz 43 44:03 que ha ido creciendo nosotros el año pasado teníamos nunca alguno de más o menos uno diecisiete mil salvadoreños pero ahora con el problema de la política Tron ha ido incrementando el número de de salvadoreños de trescientos cincuenta salvadoreños diario pasarían a Estados Unidos siguen saliendo a la misma cantidad sólo que ahora el el rumbo esta Europa y por supuesto España Italia pero parece que la mayor parte de gente pasa primero por por España primera fase en en en Italia tenemos en Milán también calculaban nosotros que vi en unos cincuenta mil o menos controlados pero la verdad es que no resultaban a la hora de de ser real pistas más de setenta y cinco mil sólo en Milán y aquí en España pensamos ya que sobrepasando los veinte mil porque no es multicausal tenemos primero el problema económico que eso es un problema histórico la mala distribución de la riqueza luego vino la guerra eso incrementó el problema económico pero con la guerra surge el otro problema que es la delincuencia juvenil digo multicausal porque viene por el problema económico del pasado viene por la guerra ah y también por el efecto llamada que hay en los Estados Unidos sea muchos salvadoreños se fueron a finales de los mediados de los sesenta a finales de los setenta y ellos comenzaron a llamar a su familia a sus amigos y así fueron creándose estén colonias de salvadoreños que son los que que manda en el dinero a sus parientes a sus amigos y luego así Excel

Voz 0194 46:18 como como en el caso de de los ecuatorianos que hablábamos antes con el embajador también han sido víctimas de la crisis aquí en España

Voz 43 46:28 pero no tan grave como es el caso de Ecuador porque entró en Ecuador que había bastante gente y todos trabajando muy bien si sí tenía unos niveles de vida bastante altos el caso de los salvadoreña Éramos pocos cuando la crisis de España entonces cada la forma de vivir de los salvadoreños a trabajaba vendiendo este repartiendo propaganda alguno con sus pequeños negocios incluso pero no dándole no les afectó seriamente a la crisis no hubo ponemos el caso de Ecuador muchos ecuatorianos regresaron a su país en el caso nuestro no incrementó el número de salvadoreños que llegan hasta en sí

Voz 0194 47:14 no paraban Suecia Lars lo pronunciará seguro Lars Salman Waits de su embajador

Voz 1775 47:19 Lars Hall Vide licenciado en Económicas también trabajó como periodista antes de iniciar su carrera diplomática ha sido primer mariscal de la corte de Su Majestad el Rey de Suecia jefe de Gabinete del presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas del ministro sueco de Exteriores y antes de llegar a nuestro país fue también embajador en destinos tan diferentes como la ONU Pakistán Israel Cuba o la Santa Sede y Malta después de verano cumplirá dos años en Madrid dedicado entre otras cosas a fortalecer las posibles conexiones empresariales y comerciales entre España y Suecia

Voz 44 47:52 hay sectores amplios ayer es sobre todo quizás infraestructura donde ferrocarriles autopistas me beber ampliación de sistemas de sembrar que fue españolas ya implicadas con interés Esther de abusos

Voz 1775 48:11 pero también dispuesto a que la embajada sueca sirva para otros fines como la organización hace unos meses de un seminario sobre concienciación y legislación relativa a la compra de servicios sexuales un asunto en el que las leyes de su país que castigan al cliente de la prostitución son toda una referencia por los buenos resultados que están obteniendo

Voz 0032 48:32 muy buenas noches

Voz 9 48:34 buenas noches no quiere hacer ningún sistema sonando abanico Nava y con Ikea pero conocemos los españoles a Suecia sería bueno nos quedamos mejor cada vez hay más españoles que pasan respuesta como turistas también profesionales tenemos ahí médicos arquitectos y ahora gente implicados de esos proyectos de infraestructura ahí que si los españoles cada vez más a Suecia como se trabaja decía usted trabajando mucho

Voz 0194 49:04 en las conexiones empresariales como se trabaja desde una embajada eso las conexiones empresariales entre dos países como Suecia y España

Voz 9 49:11 bueno la embajada cero poco humilde lo que puede ser la embajada quieren meter ahí son las fuerzas económicas que trabajan hay que tiene productos buenos competitivos hay que tener gente capaz y la embajada de lo que podemos hacer a veces poner un poco formado ser un punto de encuentro entre los distintos intereses que que por eso estamos haciendo programas de seminarios te muchos tipos de de ir usábamos excedencia nuestra como como base para esto y así un punto de encuentro es el trabajo de la embajada el mismo negocio

Voz 0194 49:47 pues nosotros los juegos y los españoles podemos trabajar juntos a pesar de los horarios diferentes que tenemos además del ritmo de Ibiza que tenemos podemos trabajar juntos los suecos y los españoles astro horas y dos

Voz 9 49:57 ambas superables como yo llevo treinta y cinco años casado con una española yo sé cómo es la colaboración poco españolas

Voz 0194 50:04 agrarios se lleva en qué horario se lleva en la embajada sueca el sueco Unión una cosa entre

Voz 9 50:10 sí sí yo yo personalmente llevo más piano alteró la embajada Adrian todavía en la cama practicamente pero juegan

Voz 0194 50:18 le preguntaba antes al inicio de todo eh al embajador italiano como cuenta en su país y el me decía soy italiano como lo voy a contar en Italia como se cuenten Suecia todo lo que está pasando en este país en España que a nosotros que somos de aquí que nos dedicamos a la información hay días como el día de hoy por ejemplo que la información no sobrepasa cómo cómo se cuentan Suecia on

Voz 9 50:38 yo tenemos suerte porque los corresponsales que que trabajan en la prensa los mayores periódicos suecos en la televisión la radio sueca yo creo que da reflejan bastante bien lo que pasa en España no hay una imagen distorsionada que objetivamente cuentan lo que pasa claro hay bastante interés tomando en cuenta que son muchos suecos que trabaja que que viaja a España

Voz 0032 51:06 sí tenemos casi dos millones te viajes turístico

Voz 9 51:09 posará con una aprobación de de diez millones muchos repiten los dos millones cien mil suecos viviendo

Voz 25 51:17 hay un gran gran lastre lo que pasa aquí

Voz 9 51:20 sí sí sí sí

Voz 0194 51:23 no tanto como los escribe Frank quizás pero

Voz 9 51:25 pero los últimos acontecimientos ha seguido a Suecia

Voz 0194 51:31 bien bien contra otra en la prensa sueca ya ella más general abre un poco la Mesa se lo pregunta usted antes gente que el embajador de Ucrania casi les salía humor la cabeza el día que le cambiaron al presidente Moncloa cómo se vive desde una embajada un cambio de Gobierno

Voz 9 51:45 en primer lugar nuestras sería una tarea fundamental tener bajara es así los informes no y claro ahí ahí afecta en nuestro trabajo ahí es el valor añadido de la embajada también porque la información de la mudanza no por el Internet estos corresponsales pero nosotros tenemos que hacer el informe enfocando en lo que es especial interés para Suecia para el Gobierno sueco

Voz 28 52:12 el orgullo que le afecta a los ministros

Voz 9 52:14 dentro de poco se encontrarán en Bruselas y quiero saber quiénes son los homólogos españoles ahora gran interés Astra pequeñas biografías de los nuevos ministros nubes

Voz 26 52:26 es decir como embajador

Voz 9 52:27 por hemos estado dos años conoce a la gente popular y un poquito a los posesión de entonces ya tengo que dedicarme a conocer a los conocía vais ahora vais a esto

Voz 0194 52:41 Copa pero desde la embajada de Ecuador por ejemplo cómo se vive un cambio de Gobierno

Voz 26 52:47 que una de las muestras más interesantes que no resulta con sabor a ver qué es la generosidad del Gobierno del PSOE que ha usado Pedro Sánchez de acoger a los refugiados acuario para nosotros sin duda el problema migratorio es determinante en el mundo y quiero ser una discreción futbolística con los debidos respetos pero inquieta a día un jugador brasileño Marcelo un paz para que el cole yo nunca les vale Jane a un arquero alemán curiosos de un equipo inglés y enarbolaban el éxito del Madrid unos ecuatorianos colorante ecuatorial pero decía

Voz 0194 53:38 esos casi la ONU es la ONU pero es que

Voz 26 53:41 sí creo que debemos ser generosos en los temas es la normalización vuelvo al tema importante aquello de la nacionalidad mundial rompamos las fronteras como sigamos el ejemplo de Europa pero que Europa también entera como ha dicho el embajador italiano sea sensible ante la situación lamentable que están sufriendo aquellas personas no crean por Valentí a únicamente se lanzan logró al al mar no no es como unos afanes de superación comprendiendo el sufrimiento que tiene hasta sombrillas ICIT Nos duele poco el corazón aquello creo que podremos ser sensibles y aburridas

Voz 0194 54:21 es uno de los grandes retos de pregunta embajador de El Salvador es uno de los grandes retos el tema de la inmigración o de la emigración en algunos casos claro

Voz 43 54:31 es una responsabilidad para nuestro Gobierno buscar una salida al problema y en eso estamos enfrascados en buscar alternativas que nos permitan una mejor un mejor nivel de vida económica para la población el esfuerzo que estamos haciendo y ahí Europa juega también un papel de apoyo y solidaridad y cooperación con nosotros también helada por ejemplo el acuerdo de asociación

Voz 27 55:01 que es eh

Voz 43 55:04 un apoyo muy grande de Europa para nuestros países de Centroamérica precisamente lleva ese propósito mejorar las condiciones de vida en Centroamérica que evite las migraciones particularmente de los jóvenes y es más grave pueblo nosotros constatamos que en nuestro país no solamente están huyendo de la situación trabajadores obreros campesino no es una fuga de cerebros alienantes aquí en España por ejemplo hay que nosotros tengamos constancia de unos trescientos cincuenta médicos yo tengo un sobrino aquí en en Extremadura tiene cinco especialidades eso es un costo económico para nuestro Gobierno pródigo estamos obligados como Gobierno a buscarles salida hilo estamos intentando

Voz 25 55:59 desde el apoyo

Voz 43 56:00 dos minutos para la parte más lúdica

Voz 0194 56:03 los a decir embajador de Italia Austria me decía ese halo de misterio la gente se piensa que los embajadores tanto el día de fiesta ustedes

Voz 25 56:11 no es así las embajadores hace muchas cosas muchas tareas pasan de una acosa a otra escuece también fiestas ejerció que hay también una parte ah y advirtió a la sociedad o de celebración o presentación de cosas esto pasa también para una un elemento convivía al social Perón no es sólo esto es que lo por lo menos una lo que intente hacer es focalizar muchos trabajos obras Eva sociales Igualdad sobre los jóvenes dar oportunidades en la presentación cerraba de estos con abusos que hemos hechos así que hay muchos elementos y el caídos que caracterizan la ida de una hija de un diplomático el embajador pero

Voz 0194 57:06 diría que suele quizás bastamos nuestra bebida con una copa de champaña en la mano de Luis espumoso y luego ya la última que sean ustedes aquí cinco hombres sentados quiere decir que esto de la diplomacia es una cosa de hombres o mujeres embajadoras entiendo también no

Voz 26 57:24 sí

Voz 0194 57:24 sí sí vale vale es casualidad que hoy estén aquí cinco hombres vale que puedo

Voz 25 57:31 sí es que en Italia en este momento tenemos la la consejero diplomático de la presidente de la República el consejero diplomático del primer ministro el secretario general de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores entonces mujeres

Voz 0194 57:48 estamos sólo que ha sido embajador hasta que tenemos

Voz 9 57:51 la mujer embajador en Portugal en Francia en Austria por ejemplo en Washington

Voz 0194 57:56 pues aquí dos mitos le tiró de la diplomacia no están todo el día de fiesta doy fe de ello las mujeres también consideración

Voz 26 58:03 por tanto si el ecuador acabo de alcanzar

Voz 0194 58:05 si la presidencia de la Asamblea Nacional Naciones Unidas con nuestro canciller con con una mujer y aquí en España nunca había habido tantas mujeres en un gobierno como con el Gobierno socialista de Pedro Sánchez embajadores muchísimas gracias por haberse prestado a bueno aquí les conozcamos a que conozcamos primero cada uno de esos países y después también un poco como su trabajo muchísimas gracias juicios las

Voz 38 58:28 la música de una contra abanderada por gitanos cebras africanas con los australianos a de facto sin más factores simples amerizar el otro a imágenes de un volcán en cine y televisión

