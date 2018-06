Hora 25 (13/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Cannes

Voz 0194 00:03 Arias Cabilia sí como les decíamos este es una edición especial de Hora veinticinco desde el Ayuntamiento de Málaga con un encuentro en el que participan numerosos embajadores hoy en el tramo de las nueve hemos querido conocer las particularidades de algunos de los países que participan y cómo es el trabajo de estos embajadores y cuando veníamos esta mañana Anza aquí hacia Málaga con el equipo de Hora Veinticinco ni nos imaginábamos

Voz 1071 00:46 vendíamos iba a atropellar de la manera que no

Voz 0194 00:48 atropellado como nos viene atropellando de hecho en las últimas semanas en este país esta mañana nos levantamos con la noticia del fraude hacienda de uno de los ministros recién elegidos por Pedro Sánchez al cabo de un rato Se especulaba con una posible el posible cese del seleccionador español estábamos a la espera también de que el yerno del Rey Iñaki Urdangarin recogiera el auto de prisión en la Audiencia de Palma todo esto ha pasado en muy poco tiempo pero es que las cosas han ido a más ávido dimisión de ministro de Cultura ya hay nuevo ministro de Cultura ávido cese del seleccionador español hay nuevo seleccionador español e Iñaki Urdangarin ya tiene el auto por el que tiene que ingresar en la cárcel en los próximos cinco días como les digo la actualidad ultimamente nos atropella de una manera que no nos podíamos imaginar con lo cual vamos a ir con todo ello Carlos Cué buenas noches

Voz 1977 01:42 hola buenas noches Alberto Pozas buenas noches

Voz 0194 01:45 qué tal buenas noches Nacho Corredor buenas noches Ángels Carlos tú te imaginabas quiere pasar todo esto hundían Veinticuatro horas en una semana en Veinticuatro

Voz 3 01:53 pues sí pero fueron realmente osea sabíamos que el Gobierno de Sánchez iba a tener difícil con ochenta y cinco diputados pero que dimitirá el primer ministro en la primera semana yo creo que no ni en el peor de su sueño

Voz 0194 02:04 el ministro más breve de la historia de la democracia Pozas

Voz 4 02:07 pues sí hoy es un día de nombre propio porque otras veces tenemos estamos escandalizados hablando de cosas de leyes de protestas en la calle

Voz 1977 02:15 tal pero hoy no hoy todo tiene nombre propio así que cuando quieras vamos a por ellos pues iremos a por ellos Nacho nombres que salen nombres que entran nombres que entran si de verdad es que yo creo que Gobierno Sánchez ha sabido aprovechar también la la oportunidad y ha incorporado al Gabinete a una persona que sustituye bien al

Voz 4 02:32 ministro de Cultura cuyo perfil había sido controvertida

Voz 0194 02:36 y también está ahí José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:38 estamos tratando que clara a los pasos perdidos

Voz 0194 02:41 es que escribir casi a última hora porque pasan tantas cosas que no me pude escribir nada a las tres de la tarde pues

Voz 1071 02:46 mira te diré que hoy hecho tres versiones de los pasa pues venga vamos con la última a ver cómo ha quedado

Voz 5 02:50 no con la penúltima el final de la temporada

Voz 1071 02:52 luego no se está quedando en alto en el país en el que nadie se marchaba nunca de ningún sitio han empezado a ocurrir tantas cosas de pronto que a este ritmo seguirá la trama pero nos habremos quedado ya sin personajes

Voz 2 03:03 pues quedar ahogadas da por el ruido por la descalificación

Voz 1071 03:08 la desinformación interesada bueno desde luego si algo había sido ruido se han ido a mezclar a la vez la convulsión deportiva con la política que son las dos grandes pasiones de este país será interesante saber por dónde arrancarán mañana a las tertulias en los trabajos Si por Lopetegui o por Maxi Huerta o por Urdangarin Días de ruido de furia hay de tuits y sin embargo el hecho clave ha sido el silencio

Voz 6 03:30 la Real Federación Española de Fútbol no puede permanecer al margen de una negociación de uno de sus trabajadores y enterarse cinco minutos once de un comunicado bueno di

Voz 1071 03:38 ha dicho Luis Rubiales por tanto que echaba Lopetegui porque cayó la negociación con el Real Madrid Rubiales niega que se sienta traicionado pero con ese argumento ha dibujado la línea entre el silencio y la lealtad es una línea delgada tan fina que cuesta verla pero existe no es lo mismo el silencio que la discreción no es lo mismo contará algo que callarse

Voz 8 04:00 este usted de Pedro Sánchez ante la propuesta ningún tipo de no hubo comentarios sobre este asunto

Voz 9 04:06 este asunto se un montón de años como máximo Huerta no como ministro de hace diez años no cree que hubiera sido oportuno

Voz 8 04:14 compartir esta información con con Pedro Sánchez

Voz 9 04:18 es que es un asunto personal compartir con Pedro Sánchez a la lista de los

Voz 1071 04:23 casado pero en todo caso de la primera respuesta quedémonos con ese desdoble que nos parece muy interesante cuando alguien habla de sí mismo en tercera persona como si fuera otro eso intentaba de alguna manera esta mañana Huerta que fuera otro a esa hora hablaba común sin pensar que acabaría el día reencontrándose con su otro yo

Voz 2 04:44 me voy para que el ruido de toda esa jauría no para el proyecto que es en lo que que bueno

Voz 1071 04:51 tarde Huerta anotado los golpes del impacto cuando se pasa de la expectativa a la realidad a eso él como escucha lo ha llamado jauría hay otras cosas bombardeo

Voz 0194 05:00 ataques al proyecto de Pedro Sánchez en cuyo entorno

Voz 1071 05:02 por cierto a primera hora Le defendían a pesar de que el miércoles pasado al anunciar su Gobierno fue el propio presidente no nadie más quién fijó donde estaba el listón

Voz 4 05:12 un nuevo Gobierno cuyos miembros son plenamente conscientes de las exigencias democráticas de ejemplaridad pública hay dedicación

Voz 1071 05:20 no ha habido ocasión lo poder preguntar en su retirada Huerta a qué se refería con la jauría jauría podían ser quienes le criticaban pero quizá también lo eran los vídeos de Pedro Sánchez en la semana pasada o los de Pedro Sánchez de hace un par de años los viejos tweets que ahora se sabe son letales futuro hemos tomado hemos tomado lejía amo la cultura y por eso me retiro utilizando la primera persona del singular pero después ha utilizado ese hemos tan revelador se va a él para Fran la jauría a quién se refiere quiénes son esos hemos son él y Pedro Sánchez son el máximo cuarta ministro y el ciudadano que al despertar les resultaba un extraño que esta tarde se ha vuelto a aparecer la fuerza de un floral mire del anuncio de hoy de Rubiales

Voz 7 06:02 he comparecido aquí en nombre de la redada federal

Voz 2 06:08 para comunicarles que no hemos visto un lobo precisó Nos hemos visto obligados

Voz 1071 06:12 de prescindir estoy bien de ánimo ha dicho Rubiales aunque podría haberlo dicho el propio Huerta los ataques al proyecto no los voy a permitir ha afirmado Huerta como podría haber afirmado Rubiales de Lopetegui en fin ya ven que lo más claro es lo confuso que está todo un Gobierno recién llegado un ministro de seis días una dimisión en el país en el que no se dimitía una excursión en Rusia y un condenado que acaba de llegar de Suiza y quién decía Angels que el Mundial no había empezado todavía y a ver qué nos depara el día de mañana novedad da miedo me da vida bien hasta mañana mañana

Voz 12 09:12 de lunes a jueves My Lol y uno conducción debe hay que acelerar a tope todo el rato

Voz 18 09:18 el tan larga

Voz 5 09:21 y luego frenazo contundentes

Voz 12 09:24 por si alguien Gareth Bale

Voz 1071 11:18 la vida compartida en primera persona a Hablar por hablar para la confidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que es la madrugada no sale no sabe lo que es lo que quiera háblenos Éstas son las noches de que te hable desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Maca o sea nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo

Voz 0194 12:16 luego venga pues vamos ya con todo y como teníamos previsto el programa de otra manera por el hecho de estar fuera porque estábamos insistimos en el Ayuntamiento de Málaga Pablo Morán tú estás ahí sentado en el estudio a nuestros analistas de esta noche con Carlos Cué con las borrador y con Alberto Pozas vas ayudará a ir narrando todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy hilo más reciente esa convocatoria de comparecencia sí de él que era ministro de Cultura primero han dicho a las seis luego a las siete y ahí ya se ha terminado todo no

Voz 1667 12:42 diez horas después de que saltara el escándalo diez horas ha tardado máximo muerta en entender que lo legal si puede estar reñido con lo ejemplar algo que por otra parte nos parece inédito extraordinariamente rápido para lo que estábamos acostumbrados dos minutos antes de las siete de la tarde el ya ex ministro ha comparecido ante los medios para anunciar en una comparecencia sin preguntas que se iba ha reconocido que utilizó una sociedad a su nombre para facturar por sus trabajos entre dos mil seis y dos mil ocho en Telecinco ha reconocido que perdió en los tribunales su pulso con Hacienda y que pagó lo que le correspondía ha dicho que se va para preservar la ilusión que ha generado el Gobierno de Sánchez de la jauría que es como ha llamado a aquellos que le han venido pidiendo responsabilidades a lo largo de todo el día informa Javier Torres

Voz 0907 13:26 Maxi muerta ha evitado la palabra dimisión dice que se va con la convicción de no haber hecho

Voz 1071 13:30 nada ilegal me voy para no partir Mello

Voz 1535 13:36 a Uría no para tener proyecto que es en lo que creo que no se rompa este proyecto ilusionante que ha ilusionado a tantas personas en este país y por eso se ha producido también pero este cambio

Voz 0907 13:49 con un punto de enfado y amargura el ya ex ministro aseguraba haber aceptado hace una semana un compromiso más importante que su vida personal y su carrera un compromiso cercenado por la disputa judicial respecto unas malas cuentas con Hacienda que ya saldado aunque no sea esa la única a la que ha hecho honor esta tarde pasado esta multa dos veces

Voz 1535 14:08 la primera abonando lo que Hacienda me pidió con efecto retroactivo por hacer algo que no era ilegal en su tiempo gira pago ahora por segunda vez aquí ahora consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría

Voz 0907 14:25 se va asegura para ayudar a un proyecto político cuyos ingredientes son para él la transparencia y el amor a la cultura a las siete de la tarde como les deseamos pero Pablo por la mañana hay muy a primera hora además ha dado explicaciones máxima alerta

Voz 0194 14:41 los medios de comunicación entre ellos a láser a explicaciones que dar

Voz 1667 14:44 muestran que su postura ha ido cambiando a medida que pasaban las horas basta con escuchar lo que decía que en La Ser en Hoy por hoy cuando Toni Garrido le preguntaba directamente si iba a dimitir si esto era poco después de que el confidencial desvelara su escándalo fiscal

Voz 9 14:57 es un asunto cerraduras en el que cambia

Voz 21 14:59 el criterio fiscal que afecta a

Voz 9 15:02 a miles de españoles sí a miles de muy muy conocidos que trabajan en la esté en a en platos en estudios de radio y asunto cerrado estoy trabajando en mi compromiso es hoy por eso promete con la cultura con el deporte

Voz 1667 15:18 la huerta defendía en la SER que lo publicado era un asunto cerrado era un asunto del pasado e importantes reconocía que no le pareció relevante comunicárselo a Pedro Sánchez cuando le propuso ser ministro

Voz 9 15:30 que es un asunto personal compartir con Pedro Sánchez algo que está solucionado desde hace tanto tiempo que que me ajusto a un criterio nuevo vamos no es que hiciera lo como ciudadano asumir responsabilidades qué es lo que estoy haciendo ahora la asumí con transparencia momento al cambio de criterio bajar lo que tocaba

Voz 0194 15:56 Pablo explicamos exactamente en qué consiste en esta sentencia

Voz 1667 15:59 dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que acreditan que el ya el el ya ex ministro utilizó una sociedad a su nombre para pagar como decíamos menos impuestos entre dos mil seis y dos mil ocho son dos sentencias del año pasado de dos mil diecisiete que ponen negro sobre blanco las cantidades que Huerta intentó eludirá Hacienda informa Alberto Pozas

Voz 0055 16:18 Maxi muerta ganó casi ochocientos mil euros en tres años entre dos mil seis y dos mil ocho la mayoría procedente de su actividad en televisión pero pagó menos de veintidós mil en IRPF lo consiguió canalizando sus ingresos a través de una sociedad que tributaba a la mitad generando en fraude de más de doscientos dieciocho mil euros Hacienda le impuso dos sanciones por un valor total de más de trescientos cincuenta mil la justicia confirmó las dos en mayo del año pasado en dos sentencias recurribles que no fueron recorridas los magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid explicaron en sus resoluciones que interpuso esta sociedad entre él y Hacienda sin ocultarse pero para eludir parte de la carga fiscal con una empresa que no servía para nada más que para cobra generar en definitiva una fiscalidad más beneficiosa todo esto además desgranando más de trescientos mil euros en gastos que nada tenían que ver con su profesión entre otras cosas gastos relacionados con una casa en Alicante unas cantidades en cualquier caso que siempre están por debajo de la línea roja que marca el delito fiscal

Voz 0194 17:10 bueno hemos escuchado como máximo puerta a primera hora de la mañana defendía su postura y anunciaba que no pensaba dimitir su postura ha cambiado y acabado dimitiendo a última hora de la tarde pero Pablo como como se ha ido moviendo Moncloa como se ha ido moviendo Pedro Sánchez

Voz 1667 17:23 ella era complicado ese ese movimiento porque muchos han recordado pronto se ha recordado el compromiso que el propio presidente adquirió ante los españoles en una entrevista en televisión en dos mil quince

Voz 22 17:34 no tengo en la ejecutiva federal de mi partido muy directas a un responsable creo en la sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar esa persona al día siguiente estaría fuera de mi Ejecutiva Ésa es el compromiso que yo asumo con mis votantes y también con los españoles

Voz 1667 17:56 bien claro lo decía Pedro Sánchez en dos mil quince pero a pesar de ello Ángels Moncloa llegó a cerrar filas a lo largo del día en torno a Huerta llegó a decir que las quejas de la oposición eran ruido trompeta hería que seguían satisfechos con el ministro mona para entonces la presión externa interna al Gobierno marcaba ya el inevitable desenlace Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 18:15 qué tal buenas noches en el Gobierno y en Ferraz sostienen que la crisis se ha cerrado en tiempo récord y reivindican por tanto la actuación del ex ministro de Cultura creen que ha sido ejemplar frente a otros casos del Partido Popular lo cierto es que durante toda la mañana Moncloa ha intentado capear el temporal a la ministra de Trabajo Magdalena Valerio le tocó dar la cara en una rueda de prensa

Voz 11 18:35 creo que el caso del ministro de ministro de Cultura Maxine Huertas está se resolvió ya hace muchos años de acuerdo no conozco en profundidad el asunto pero esto que dice fraude fiscal no me suena en absoluto creo que

Voz 0194 18:51 cumplió con sus obligaciones fiscales

Voz 11 18:53 el pago está al corriente de pago no tengo nada más que decir

Voz 0806 18:57 hasta el medio día nos han estado diciendo en Moncloa que el presidente estaba satisfecho con las explicaciones de máxima alerta y tildaban de ruido y trompetero ya las críticas de la oposición en paralelo en el partido en el PSOE y sí que había dirigentes que reconocían en privado que esta situación David editaba el potente mensaje que había lanzado Pedro Sánchez

Voz 5 19:15 el Gobierno nos decían que esto echada por

Voz 0806 19:18 tierra todo lo que habían hecho así que asistían con cierta preocupación a la gestión que estaba haciendo Moncloa porque entienden que ésta era la crónica de una muerte anunciada al nuevo ministro de Cultura ya lo ha recibido Pedro Sánchez con elogios en Twitter de la dicho que es un apreciado y reconocido gestor cultural un hombre solvente no ha tenido el presidente ninguna palabra para Maxine

Voz 0194 19:40 venga Pablo pues cuéntanos cómo ha sido esto del ruido la trompeta sería de la oposición a los presos de todo el día

Voz 1667 19:45 desde primera hora el propio Pablo Iglesias se desmarcaba del Gobierno su desmarque era importante porque recordemos que es el principal apoyo del Gobierno del Partido Socialista en el Congreso decía esto decía bien entrada la mañana que era inevitable la dimisión

Voz 0907 20:00 el cese de Huerta Si el señor Maxime

Voz 3 20:02 puerta trató de defraudar a Hacienda tiene que dimitir inmediatamente sino Pedro Sánchez le tiene que destituir creo que sería razonable un ministro que ha defraudado a Hacienda no debe ser ministro y creo que sería enormemente triste que el Gobierno de Pedro Sánchez tuviera que convivir con ministro reprobados como los que extendía el Partido Popular

Voz 1667 20:21 con ese mensaje de primera hora esta ahora el partido de Pablo Iglesias pues aplaude la dimisión incluso se la atribuye el PP utiliza esta primera crisis política para cuestionar al presidente a Pedro Sánchez ciudadanos vuelve a la carga con la exigencia de la fecha de las elecciones anticipadas informa Adrián Prado

Voz 0019 20:38 qué tal Ángels buenas noches la dimisión de Maxine Huerta ha neutralizado la ofensiva parlamentaria de la oposición como las peticiones de comparecencia en el Congreso de Ciudadanos y Esquerra Republicana o las preguntas que el PP iba a hacer en la próxima sesión de control al Gobierno en el Senado sin embargo ha servido para que los principales partidos carguen con dureza contra Pedro Sánchez acusen al Gobierno de no tener un rumbo claro el portavoz parlamentario de los populares Rafa Hernando cree que esta no tiene qué ser la última dimisión en el Ejecutivo

Voz 23 21:05 es el primer ministro que algo de la parrilla pero puedes el último advierte su demagogia

Voz 0019 21:21 en la misma línea Albert Rivera que mantiene sus críticas a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno el líder de Ciudadanos acusa al presidente de anteponer sus ansias de poder a los intereses de los españoles y el mejor ejemplo dice es lo que ha pasado hoy

Voz 24 21:34 yo creo que esto es un síntoma de la improvisación con la que al Gobierno por la puerta de atrás sin pasar por las urnas intentando evitar que los españoles escogerán a su presidente a su Gobierno en unas elecciones y todo eso al final tiene consecuencias la consecuencia de la pagamos porque España es noticia deportados seis días dimite un ministro

Voz 0019 21:51 Unidos Podemos no oculta su satisfacción por la renuncia del ministro Pablo Iglesias fue esta mañana de los primeros en pedir suceso dimisión el caso es que desde la formación morada entienden que sus presiones son las que han conseguido que Huertas Ebay une Bellaterra portavoz adjunta en el Congreso

Voz 1973 22:04 tiene que ser un gobierno que no tenga ni una sola mancha en materia de regeneración democrática hay que tenga un compromiso firme con esa regeneración nos alegra que la presión que hemos ejercido a lo largo de todo el día haya confirmado al final de la tarde esa dimisión ir bueno creamos que finalmente lo más que se puede decir es que ha sido lo que tenía que ser

Voz 0019 22:25 Iglesias en Twitter ha felicitado al Gobierno por su decisión pero sobre todo a los ciudadanos porque asegura España

Voz 5 22:30 ya ya no es lo que era bueno pues todas

Voz 0194 22:33 tan rápido que hasta ahora de la noche ya hay nuevo ministro de Cultura Gisa llama José Guirao ministro muy buenas noches hola buenas noches

Voz 25 22:40 le llamó ministro que no ha tomado posesión todavía no voy a mí me suena raro también costumbre desde desde cuándo sabe desde qué hora sabe que usted exministro

Voz 26 22:50 pues esta tarde esa tarde pues seis obsesivo algo de la tarde le ha costado mucho tomar la decisión

Voz 27 22:59 es que no sección no se nos había existe Angels pues no no me ha costado trabajo pero tampoco lo esperaba pues ha sido todo muy sorpresivo pero bueno pues pues ya está ya lo hemos tomado oí ya

Voz 0194 23:16 qué le hubiera gustado llegar al Ministerio de otra manera

Voz 27 23:21 pues vamos a ver es que yo nunca me había planteado esto es el ministro que padecen cosa para habrá mayores dentro de nunca lo había pensado la verdad soy sincero así muy bueno pues al final las cosas llegan como llegan no pues ha llegado así pues

Voz 0194 23:40 cómo ha llegado a lo largo del día hasta haber recibido la llamada eh había estado usted siguiendo todo lo que pasaba con la información del anterior ministro de Cultura

Voz 27 23:49 pues había oído esta mañana en el programa de Pepa Bueno que salió la noticia luego pues ya no porque ella estaba otra bajando muy yo Yoigo la radio por la mañana por la noche cuando la oficina estoy la oficina no sí bueno he enterado por por el programa de Pepa Bueno la verdad las

Voz 0194 24:16 cree que no le quedaba otra opción que dimitir a su predecesor

Voz 27 24:19 bueno a mí no me gustaría entrar en este tipo de cosas pero

Voz 26 24:25 y es visto desde fuera pues eh

Voz 27 24:29 claro resultaba un poco extraño no pero la verdad no sé por todas esta pregunta de

Voz 25 24:37 ya sea el ahorro porque es el primer día haya luego otro día ya ya ya luego ya veremos si Le ahorro preguntas sonó le ahorró preguntas insisto

Voz 27 24:44 no ahorra ninguna hacia pidió esta gracia porque es la primera vez

Voz 0194 24:49 hay otra cosa yo le escuchaba antes porque yo creo que hoy algún compañero yo estoy en Málaga y tampoco es seguido mucho cómo ha ido trabajo de mis compañeros en la redacción pero creo que hoy hubo ayer le debieron preguntar a usted sobre cuáles deberían ser las prioridades del nuevo ministro de Cultura y usted le hacía como analista hablaba de la fiscalidad de la recuperación de las enseñanzas escénicas todo aquello que usted pedía que hiciera otro hará me está en su lista no

Voz 27 25:11 sí lo malo de hablar cuando cuando el responsable pero bueno por desbrozar los temas de fiscalidad es un asunto el Ministerio de Hacienda pero todo el sector cultural como bien es sabido pues estaba con el tema del IVA por una parte que ya sea baja o en algunos casos pero quedan otros y luego está el tema de la Ley de Mecenazgo No incentivos fiscales para para el mecenazgo es evidentemente una todos los temas de fiscalidad corresponden al Ministerio de Hacienda será ahí donde habrá que debatirlo pero claro que el cultura bien y reclamando esto desde hace mucho tiempo y hay que ponerse para intentarlo

Voz 0194 25:57 con la recuperación de las enseñanzas escénica se tendrá que entender con educación

Voz 27 26:03 bueno hay un tema que yo siempre he sido muy reivindicativo a título personal que que lo voy a seguir siendo no sé si con mucho éxito de todo el mundo sea la circunstancia en la que estamos pero es que yo creo que las humanidades en el currículum escolar es decir pues tema con la filosofía como la literatura como la historia del arte deberían de tener un mejor tratamiento en el currículum educativo sí por supuesto la la danza la música etcétera no son mis competencias pero entiendo eso habrá que hablarlo con con la ministra de Educación pero entiendo que deberíamos empezar a trabajar en eso porque en los últimos años la educación ha tenido una deriva la lógica hacia pues todos los temas tecnológico la nuevas tecnologías internet etcétera que también están en el campo de la industria de las industrias culturales pero yo creo que es sin y todo esto sin alma pues son unos deja muy desprotegidos no entonces yo creo que es importante que en el periplo educativo pues la gente no entonces de jóvenes y luego los adolescente pues puedan tener un mejor acceso a todas las humanidades incluidas las lenguas clásica que yo creo que también son son importantes para una formación humanística integral

Voz 26 27:35 esto le gusta el deporte pues vamos a ver me gusta hacer por tres pero no soy especialista en nada

Voz 27 27:43 le voy a voy a decir de cómo me informo el deporte porque yo por la noche la radio lo sabes Javier Torres su colaboraron

Voz 0194 27:52 el programa que digo es el suyo

Voz 27 27:55 luego sigue los deportes que termina Ramoneda si me voy a la cama pues lo que oigo es el programa de los deportes entonces lo que sé lo sé por ahí y luego pues también le da en el periódico en fin

Voz 26 28:14 la verdad es que

Voz 27 28:16 no soy especialista en deportes si tengo un respeto enorme sigo sobre todo el pues la selección española de fútbol

Voz 1667 28:26 sí

Voz 27 28:28 que también me gusta mucho sí casi todo pero en fin no soy especialista Hay espero que el mundo del deporte

Voz 9 28:38 la tenga un poco de compasión conmigo los primeros hasta que me pone

Voz 27 28:42 en en en orden no

Voz 0194 28:45 si usted se imaginaba esta mañana cuando se estaba duchando cuando se sea levantado de estaba escuchando a Pepa Bueno usted esta noche en Hora Veinticinco tendría que responder a esta pregunta qué le parece la destitución de Lopetegui

Voz 26 28:56 pues

Voz 27 28:57 es seguir que es un asunto contradictorio y le voy a hacer es absolutamente sincero no sé si meter la pata pero por una parte me aparece una parcela es un grandísimo entrenador la selección española con él no ha perdido ningún partido

Voz 0194 29:14 a mostra o técnicamente

Voz 27 29:17 es un con un muy buen seleccionador nacional por otra parte que la noticia saliera justo debía antes de empezar el Mundial ha sido extraño oí yo creo que no nos ha gustado a nadie incluido yo que no soy especialista no pero cuando la la he oído pues ha resultado la destitución bueno pues la Federación en eso tiene sus competencias intentarlo pero al final la conclusión que me fin ha sido todo muy rápido y muy extraño entonces yo creo que lo que tenemos que hacer todos los que le gusta el deporte y lo seguirán desde luego yo como responsable de ahora del deporte de lo que tenemos que hacer es apoyar a un vamos sin respiro a nuestra selección para intentar hacer el mejor papel y estoy seguro que esos futbolistas que de algunos sí conozco Trayectoria van a hacerlo imposible porque han demostrado que se crecen en la disgusta supongo que yo no lo sé pero también les habrá creado alguna incertidumbre no entonces bueno ahora lo que tenemos que hacer es estar con la selección hay confiar porque lo han demostrado muchísimas veces en qué yo lo van a hacer lo mejor posible iban a hacer si cabe mayor esfuerzo del que ella tuvieran previsto hacer

Voz 0194 30:41 ministro muchísimas gracias por habernos atendido de oyente hoy ha pasado a protagonista buenas gracias gracias buenas noches hasta luego bueno paramos aquí para el análisis después de haber conocido después de escuchar la voz del que es nuevo ministro tiene que tomar posesión de cultura de José Guirao un gestor de larga trayectoria en el mundo de la cultura tiene tiene una buena mochila cargada de experiencia para ocupar un cargo de estas características a pesar como él reconoce es conocimiento del mundo del deporte para sí han podido escuchar nuestros oyentes como si está puesto en el tema de la selección y además es oyente del Larguero o al menos de parte del Larguero con lo cual la información sí la tiene de buena calidad también venga Carlos no le quedaba otra opción a Maxine Huerta que dimitir después de la información de esta mañana aunque eso suponga poner el listón ya altísimo

Voz 5 31:32 el listón está altísimos Sánchez ha llegado al poder porque listón ha subido no nos olvidemos de que Bono ha costado muchísimo cada vez está todo más rápido no desde que estalló el caso Gürtel hasta que Rajoy ha sido desalojado de La Moncloa han pasado nueve años Felipe González estuvo catorce años en fin España tenía unos tiempos muchísimo más más amplios de la política y ahora pues realmente esto lo de una semana no no nos lo no lo preveíamos nadie pero es que el listón ha subido muchísimo yo creo que esto es una historia dramática desde el punto de vista personal porque máximo Huerta en fin estar una semana sólo es es un drama para él sin duda tenía como ha dicho en tenía un montón de ilusión y un montón de ganas de hacerlo pero es que tenía que haber avisado es que lo que estaba en la entrevista que está disponiendo esta mañana es que este sentido común que si tienes unas asunto que es el hay pocos asuntos centrales en la en la en los políticos en estos en estos últimos meses y uno de los asuntos centrales son los impuestos si tienes un asunto como este no sé si te inhabilita pero desde luego tienes que avisar para que el para que la persona yo también no no acaban entender creo que se debía investigar un poquito más pero en cualquier caso deberías avisar al tipo que te va a nombrar decir bueno que sepas que yo hace un año y medio no hace tanto hace un año

Voz 0194 32:46 de mayo mayo del diecisiete exacto hace un año

Voz 5 32:49 exacto hace un año indico tuve una sentencia porque yo recurrí tal lo dices que Pedro Sánchez tome en función de la decisión que es que crea oportuna no yo creo que el listón ha subido creo que dentro del drama insisto personal de Maxi muerte ahí todo lo que ha pasado las experiencias las enseñanzas que salen de estos son todas muy positivas porque primero el listón ha subido segundo muchísima gente que también ya pasó en los últimos años muchísima gente que considera absolutamente normal tributar por sociedades lo que es un sueldo porque señores es un sueldo esas su sueldo principal como dice como el de muchísimas personas no son muchísimas personas la enorme mayoría de los españoles tributan al tipo que les corresponde por su sueldo porque la enorme mayoría españoles cobran un sueldo y su empresa lo cotiza no es lo normal son excepciones que en su día se permitieron que Hacienda dejó de permitir entonces no es no es lo habitual yo creo que esto también va también se está generando en todas la sociedad una exigencia mayor con que la gente tribute a lo que tiene que tributar y además los políticos ahora saben que en horas Se tiene que tomar una decisión no meses como pasaba con Rajoy incluso en años Ike en horas en esos Pedro Sánchez ha estado bastante bien yo creo que esta mañana ya se veía que era insostenible podía no haberlo hecho esta mañana pero vamos no me parece una locura haber tardado ocho diez horas creo que creo que estamos mejorando sinceramente creo que todo lo que él ha llamado jauría yo creo que no es una jauría es un país que está subiendo el listón está mejorando en todas sus formas de corregir cosas que no también

Voz 1977 34:25 por las expectativas que se han generado en torno a este Gobierno son muy altas no y eso a veces no es bueno porque porque siempre generan frustraciones pero dicho esto yo creo que era importante no generar las tan tan pronto y menos con un tema con un tema así no lo señalaba los señalaba Carlos este Gobierno nacido después de de años en los que casi ningún político ha querido asumir responsabilidades este Gobierno ha ha nacido tres años en los que quienes gobernaban tenían un sentido patrimonial del poder yo porque me voy a ir era la reflexión de fondo de muchos de los comentarios políticos que queríamos este Gobierno Nancy pero después de que la sospecha confirmada por la justicia hubiera puesto encima del partido del Gobierno y por tanto con este en este contexto yo creo que también no había otra alternativa que dejar fuera de toda sospecha a los a los miembros del Gobierno oí Serra Isère ejemplares también llama la atención que que algunos de los partidos políticos que han exigido hoy responsabilidades no han tenido la capacidad tampoco de tener conductas ejemplarizantes no hablamos antes de Paulino sangrante escuchar al Partido Popular sangrantes cursar al Partido Popular pero también es sangrante haber leído hoy a Pablo Echenique que también en su vida privada tuvo una conducta donde en fin defraudó a la Seguridad Social no asumió ningún tipo de responsabilidad no y por tanto yo me alegro que listón se haya puesto se haya puesto alto no vale para el Partido Popular vale para Podemos vale también para ciudadanos que ha estado sosteniendo a quiénes tenían en su en su en su interior cosas mucho más graves de las que hoy hemos visto no hay quién dice que esto ha sido una decisión marketiniana no igual que se dijo de la decisión de de acoger el barco Aquarius en en Valencia pero si el marketing va acompañado digámoslo va en la línea de lo que es una decisión ética bienvenido sea el marketing a la a la vida política en en nuestro país no y por último Ángels yo creo que un día ahí eso es trabajo de los periodistas no porque se fichó a Maxi muerta por qué esas cogido a un sucesor que es la antítesis de máximo

Voz 0194 36:28 pero no porque eso debería visto sino además que debería parece que tiene el perfil más de haber sido la primera opción

Voz 1977 36:35 pues pues es que es que habría recordemos además que el ministro de Cultura fue su nombramiento el que el que se reservó el presidente del Gobierno para el último minuto en en rueda de prensa no intento explicar pues el fichaje desde una perspectiva yo creo que en este caso también desde una perspectiva efectista y marketiniana tuvo sus sentidos pero lo cierto es que sea escogido un sucesor que nada tiene que ver que parece pues las primeras reacciones que a diferencia de lo que pasó con Huerta sí que ha sido muy bien acogido por el por el sector no bueno

Voz 4 37:08 eh inhabilitado políticamente si a partir de hoy hasta hoy esas cosas se podían hacer hemos tenido ministros quedan defendido desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados la optimización fiscal no ha pasado nada en este país no sólo no ha pasado nada sino que en el mismo en el en el mismo chaleco optimizada ese ministro dos o tres gobiernos después llegó otra ministra optimizado allí comprando su chalé a través de una empresa a ver esto no esto no le quita ningún tipo de responsabilidad

Voz 5 37:41 claro que tenemos ahora mismo a un comisario europeo señorías Cañete que esta que también tuvo un pleito con Hacienda que perdió con una cantidad menor por quince mil euros pero pero efectivamente no se le ha pasado por la cabeza dimitir excomisario europeo

Voz 4 37:55 su historial de Cañete va un poco más lejos que su que acabas de comentar los historiales los historiales los hacemos hacemos resumen cuando cuando alguien dimite y Cañete no es no es un límite no dimite así como así bueno con esto quiero decir que que no estoy justificando para nada lo de Maxine Huerta creo que que está bien dimitido creo que hoy se ha puesto ese listón del que hablamos se ha puesto en el nivel que que habrá que había ofrecido el presidente del Gobierno porque lo había ofrecido él no no no no ha esperado no había que esperar a que sólo exigieran los demás no está bien que antes de la de la dimisión haya habido partidos que sean retratado porque han asumido ese listón eh

Voz 16 38:42 si es si el ministro de de de

Voz 4 38:45 perdón de de Cultura de cultura de Cultura hubiera dimitido sin que nadie hubiera abierto la boca bueno pues a los cargos de Podemos los cargos del Partido Popular no estarían obligados pero al haber pedido su dimisión ellos ya están obligados y ese es el nuevo listón un listón por cierto que si lo hacemos con carácter retroactivo no no sé si hay miles como ha dicho el ya exministro de personas en la misma situación que él pero bueno yo yo conozco un montón conozco montón porque son compañeros que te han venido llorando por su situación que hicieron exactamente igual de veo ahora que una una hornada de Asesores Fiscales que que fueron más listos que el resto lo mortales hilos han colocado en un aprieto si alguien lo quiere hoy con música también hay cantantes que lo van diciendo el cantante preferido de cada uno posiblemente a tener cineasta actrices actores y los trenes no sé si son miles pero desde luego conocemos a unos cuanto quiero decir que el el nivel al que hoy se ha puesto esto de la dimisión si se hace con carácter retroactivo alguna T Televisión algún perdón algún medio público se puede quedar sin sin algún consejero bueno pues no te voy a decir que el próximo el próximo festival de Eurovisión se quede sin cantante porque los elegimos en concursos de estos jóvenes no les ha dado tiempo estamos en un país donde es deporte intentar intentar engañar a la Hacienda pública es un deporte que no te echa en cara a nadie en un bar tú vas a un bar dices has engañado a la Hacienda Pública y te aplauden No somos un país raro raro en todo esto

Voz 0194 40:24 Nos hemos empezado a cambiar

Voz 4 40:26 bienvenido creo que no soy

Voz 5 40:29 creo que no soy creo que de hecho nosotros en esta tertulia muchas veces hace años hace tiempo decíamos bueno es que en Alemania si dimite por copiar una tesis doctoral bueno es que vamos hacia eso no está mal vamos hacia un país en el que vamos hacia un país en el que

Voz 4 40:44 Carlo lo copiarlo es trabajo de ahí

Voz 5 40:47 el único frente vamos hacia un país en el que en los bares no se va a poder presumir de que le has engañado Hacienda yo creo que

Voz 1977 40:55 perdona no digo que estemos ahí pero que vamos hacia

Voz 5 40:58 sí es indiscutible pero sobre todo pensar perdón IP sobre todo pensar en la mayoría la enorme mayoría de los ciudadanos no tú dices son muchos muchos pero son una minoría pequeñito

Voz 4 41:08 sí sí claro con con cuarenta y seis millones de con

Voz 5 41:11 los dieciséis millones de asalariados que son la gente que además es que no tiene manera de aunque quisiera no podría porque te debate te quitan el IRPF en tu en tu empresa y toda la gente cotiza por qué tenemos que asumir que un cantante como decías tú una persona de de alto nivel adquisitivo hay que pagar un porcentaje menor que cualquier trabajador que cobra mil quinientos euros Saw dos mil euros y les cobraron un tipo de un tipo de interés My un tipo mayor del IRPF pero por que eso tiene que ser normal y algo de lo que uno pueda presumir los bares no no es normal

Voz 0194 41:43 dejadme que me detengan algo que decía que decía Nacho Corredor que hablaba no se ha utilizado la palabra Nacho pero yo suele optimizar lo ha dicho alguien de la oposición pero no no me ha gustado porque lo decían ellos pero sí que en el en el nombramiento de Maxi muerta sí que se percibió cierta improvisación daba la sensación porque después de que había habido todo el goteo de miembros del Gobierno bueno además todos con una a un currículum un un Historial de gestión importante el último que se hizo público fue el de máxima alerta que precisamente es quién no tenía no llevaba nada en su currículum de gestión cultural no muy diferente a José o que va a ser ahora el próximo el próximo ministro de Cultura yo no sé si si ahí también está el pecado no en esa Nacho en esa improvisación o no

Voz 5 42:29 no sé lo que parecía improvisación

Voz 1977 42:31 sí yo desconozco los términos en los que se planteó subir su su nombramiento no sí que se se ha comentado que no era la primera opción y las

Voz 5 42:40 las elecciones eran personas vinculadas al mundo

Voz 1977 42:42 de la al mundo de la cultura y con un marcado

Voz 5 42:45 el izquierdista no y que llegado a un punto y el entorno de Sánchez les le hizo esta propuesta con el además con la recomendación añadida

Voz 1977 42:57 de una forma también de de incorporar

Voz 5 42:59 está a esta operación digamos a un tipo de público que habitualmente digamos está desconectado de de

Voz 1977 43:07 la política no y desde esta perspectiva sabe interpretado su nombramiento su designación como una bueno como una contribución como una forma de de de comunicación política de acercarse nuevos muros vamos yo vi al día siguiente determinados espacios televisivos y vi que la operación había sido un éxito no

Voz 5 43:25 es un programado por la tarde en en una de las principales calles

Voz 1977 43:29 en nuestro país donde los sus colaboradores algunos de los cuales por cierto habían pedido la convocatoria de elecciones que son referente es para muchas personas en nuestro país decían que dado el nombramiento de máximo Huerta lo que había que hacer era confiar en este Gobierno y por tanto no me parece inverosímil pensar que se había planteado en estos en estos términos sí que es verdad que me llama la atención que se acabe apostando como sustituto por un perfil absolutamente antagónico porque máximo Huerta es un personaje televisivo hoy hemos visto a al nuevo ministro

Voz 5 44:01 hombre un poco un poco de comunicación ir equipos de comunicación va a tener que que haya bromean en Twitter porque tiene sólo dos tuits cuál es inacabable pero quiero decir pero bueno probablemente porque ya elegir a un nuevo segundo mediático después de que primero convencer a un mediático de que se meta después de que un adulto a una semana yo no creo que fuera efectivamente fue polémico en su momento en el mundo de la cultura pero no creo que estuviera saliendo mal creo que en esta en esta semana que llevaba se estaba convirtiendo en un personaje que efectivamente cubre un flanco que para los políticos es muy importante pero nuestra no

Voz 0194 44:35 llamó la atención de su nombramiento de todo el mundo pensaba en un gestor cultural

Voz 5 44:38 sí sino en su momento llamó precisamente llamó la atención

Voz 0194 44:41 la falta de experiencia es simplemente

Voz 5 44:43 nombraron evidentemente los análisis políticos todos todos coincidíamos más o menos en qué era lo que era lo que más chocaba porque era un gobierno muy potente de gente muy muy muy respetada en su sector que es un autor de éxito y que muy conocido en la tele pero evidentemente en el sector tradicional cultural como el del nuevo ministro no parecía una persona de hecho fue fue criticado en ese mundo pero lo cierto es que a los efectos políticos de entrar en otros mundos que no es el mundo de la política dura y demás le está yendo bien osea yo creo que si no llega a salir esto podría haber sido ministro con un cierto recorrido pero evidentemente es que era salvando en este momento es que yo a mí me de escuchado esta mañana me llama mucho la atención porque además él sabe mucho de comunicación por eso comunicadores una persona con con mucho recorrido al mundo la comunicación saber muchísimo de tele y de cómo entra todo y a mi estaba escuchando le digo es que no me puedo creer lo que está diciendo porque él sabe perfectamente que esto no aguanta ahora no sabe cómo es la comunicación

Voz 4 45:41 pues no vamos a quedar sin saber si hubiera sido un un buen ministro de cultura o deporte o no no a tiempo pero vamos a mí me da la impresión de que este país necesita gestores culturales sí pero no necesariamente a nivel de ministros a los gestores culturales son necesarias tan el de barrio y a partir de ahí topa arriba bueno se ahora llegamos a a ministro perfecto y quizá daba otro perfil más de dinamizador más de Bingen en en cuanto a determinados ambientes cultura aspecto culturales yo creo que que que bueno que el perfil es cierto que que sirvió para concentrar las miradas enel que le vino bien al resto de Gobierno mientras la gente se va asentando bueno que hablen de de la etiquetar al zapato el ministro de Cultura de Sí Se ha puesto corbata Desi Si salió en el programa en el programa del otro pero vamos que no vamos a qué dar sin saber Si Si lo hubiera hecho bien ahora tenemos a uno que por qué la entrevista ha estado excelente que ya desde el puesto de ministro de Cultura exige que les que le dejan un hueco en educación reclamando humanidades que oye El Larguero que no es un defecto al contrario puede ser no puede ser una hábil pues

Voz 0194 47:02 posteriormente Hora Veinticinco Otaola vendido ya pero como

Voz 4 47:04 a esa es la parte de Cultura Nueva Delhi ahora ya estamos en deporte oye El Larguero y bien hablado de fútbol de tenis a ver ahí sí que yo en la parte de deporte igual que en la de Cultura pudo tener algunas dudas San aparte deporte tengo clarísimo que lo ministro lo que tiene que hacer es dedicarse a otros deportes el fútbol ya no dedicamos ubicamos todos los demás el que se dedica a unos deportes más minoritarios deportes que necesitan mucha más ayuda queremos que los mayoritarios y los que traen éxito

Voz 5 47:37 qué elemento importante de lo que ha pasado hoy y es que hoy Pedro Sánchez se ha acordado yo no sé si se había olvidado por el por el éxito que ha tenido su Gobierno este este idilio esta pequeña primavera y ha recordado que tiene ochenta y cinco diputados y que Podemos tiene setenta y que Seal te pide como le pasaba a Rajoy en otras dimensiones cuando ciudadanos Le pedía una cabeza todos sabíamos lo pasé de Rajoy era mucho más lento en el caso de Cifuentes tardó mes y pico no pero todos sabíamos que cuando los ciudadanos le pedía una cabeza Rajoy antes o después iba a caer bueno hoy Iglesias le ha pedido la cabeza de de vuelta ya era evidente que iba a caer

Voz 0194 48:14 esposos preguntó una favorita de los pregunto por Lopetegui ahora mismo

Voz 5 48:18 hora veinticinco

