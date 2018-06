Hora 25 (13/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 adoro a mí me parece realmente me parece un despropósito de echar al entrenador por mucho que efectivamente metió la pata de este mal todo lo que tú quieras pero bueno lo echas cuando acabe cuando acabe todo esto echarlo en este momento no sé no sé cómo afectarán a los jugadores no tengo no tengo el conocimiento futbolístico suficiente porque además no hay antecedentes creo que es bueno

Voz 1667 00:20 no colocaba Dani que Relaño Alfredo Relaño ha sido incapaz de recordar una situación así no recordar

Voz 1 00:25 años que no existe es que no estoy seguro pero quiero decir que que realmente no como no hay precedentes es dificilísimo saber cómo afectar pero me parece que una gestión fíen temen Tech creo que todo el mundo la hecho Mali el final también es un es un despropósito realmente echarlo a cuarenta y ocho horas bueno si ya en hierro confiamos todos vale perfecto pero no serio no no me no me parece fácil gestionar una situación así pero no parece que la salida no es la no es la correcta

Voz 2 00:49 sacando yo creo que no me quedaba otro camino me realmente

Voz 0756 00:52 a los que ganan los partidos sólo los jugadores de hecho Lopetegui bueno pues tampoco ha sido una carrera brillante como como para él como para decir que si no es el lo lo lo veinte jugadores españoles no van a saber qué hacer yo creo que el Madrid el Real Madrid lo ha hecho fatal lo digo como madridista además eh

Voz 2 01:17 el Madrid lo ha hecho fatal no se pude meter en en enero

Voz 0756 01:21 yo creo que no es el suyo en ese momento no quedaban muchas más opciones es que hay que tener en cuenta que que el conjunto de la selección y hay gente del Atlético de Madrid y del Barcelona de de del Celta es dicho Atlético de Madrid que va a ser el primer el primer contrincante de Lopetegui en cuanto acabe el Mundial no la Supercopa de Europa entonces tú sabe lo que es meter en la afición española la duda de si las decisiones que toma Lopetegui en en Rusia están perjudicando a Koke por ejemplo por decidir un jugador de Atlético de Madrid es que estas tonterías no las tenemos que ahorrar ignorados ahorramos así yo te puedo asegurar que desde el portero que no sé quien será hasta el hasta el último delantero van a jugar exactamente igual de bien que con Lopetegui luego que eso que con Lopetegui en el banquillo

Voz 1667 02:12 eso es lo que les interesa es claro claro

Voz 0756 02:15 su escaparate es que no se vive de de este tipo de de a competiciones cada dos años no que se lo digan a los brasileños que que ahora ya no lo hacen pero antiguamente cuando llegado mundial esta temporada es que casi no salía en su club estaban siempre lesionado tenían todos un poco la espalda y luego ya reventaba en el Mundial no bueno pues es que para los futbolistas es tan sumamente importante como para pensar que ninguno de ellos va a caer en la melancolía de por Dios que no está Lopetegui en el en la que yo no

Voz 1 02:47 Nacho te animas a cerrar bueno yo sé que tú no eres muy futbolero como en cualquier caso sí que me sorprende que pasa a la cabeza de de Lopetegui eh siendo seleccionador nacional de pocos días antes de empezar el Mundial de aceptar la propuesta de entrenar a a una de las partes no digamos y eso eso me me me llama la atención igual que me llama la atención por hilar Illa hilar temas como es no sé pues el máximo Huerta antes de aceptar ser ministro no cabe no cae en la posibilidad de que pueda estallar a los días de ser ministro una una cosa que acabe perjudicando en este caso al Gobierno de España pero en el caso de Lopetegui yo creo que hagan a la neutralidad de la selección española vamos a dejarlo aquí nosotros por el momento yo remito a los oyentes a que escuchen en veintisiete minutos

Voz 1667 03:33 Manu Carreño en El Larguero a todo el equipo de deportes de la

Voz 1 03:35 la Cadena SER que son los que saben

Voz 1667 03:38 para no se pongan al lado del Mini de nuevo ministro de Cultura que estará Julián estará escuchando exactamente hasta que el día dado el vuelco que ha dado pensábamos que la noticia iba a estar bueno de hecho lo ha estado también en la Audiencia de Palma donde ha acudido Iñaki Urdangarin en y su exsocio Diego Torres a recoger la notificación de su ingreso en prisión tras la sentencia de ayer del Supremo les han dado cinco días para ingresar en la cárcel es decir antes del lunes deberán estar en prisión pendientes del regreso del ex duque de Palma a la isla desde Suiza ha estado Lucía Bórquez

Voz 1315 04:08 la cuenta atrás ya está en marcha el marido de la infanta Cristina tiene de plazo hasta el lunes para elegir una cárcel del territorio nacional e ingresar para cumplir con la sentencia de cinco años y diez meses de cárcel que dictó el Tribunal Supremo por el caso Nóos las juezas no le han retirado el pasaporte por lo que podrá permanecer en Suiza hasta ese día llegaba a Urdangarin a las doce y cuarto de la mañana acompañado por su abogado pantalón claro chaqueta oscura semblante muy serio y Delgado ha salido abucheado por las decenas de ciudadanos que se concentraban frente a la Audiencia Provincial y que le llamaban chorizo y ladrón

Voz 3 04:40 que fuera su socio Diego Torres ha preferido Gary pasadas las

Voz 1315 04:44 nueve ya salía con la orden que le obliga a entrar en la cárcel también han cinco días quién se ha evitado la foto ha sido el ex presidente balear Jaume Matas que ha comunicado que no acudiría a recoger el mandamiento y que interesaría voluntariamente en la cárcel madrileña de Aranjuez lo ha hecho a última hora de la mañana

Voz 1667 05:00 exacto entorno a la una de la tarde ha ingresado Jaume Matas en la cárcel de Aranjuez para comenzar a cumplir su condena la Durban Karim la condena Urdangarin es de casi seis años pero el cuñado del rey Felipe VI puede acogerse a los beneficios penitenciarios que cualquier otro interno así que le hemos pedido a Javier Álvarez que nos explique cuánto tiempo puede pasar hasta que Urdangarin recupera la libertad Javier

Voz 0689 05:23 dentro de un año y medio Urdangarin podrá obtener beneficios de salida de prisión el periplo empieza en cambio nada más llegar a la cárcel donde Urdangarin le esperan nuevas normas de convivencia hay muchas entrevistas con los especialistas de la cárcel como educadores psicólogos médicos que elaborará un informe conjunto con el que asignarle el grado penitenciario

Voz 4 05:40 en principio el régimen ordinario que es el equivalente al segundo grado en cualquier centro donde entre eso es lo que le corresponde

Voz 0689 05:49 lo explica José Díaz experto en tratamiento penitenciario quien destaca que se trata de un estudio básico para conocer al recluso

Voz 4 05:55 hay que hacer un estudio de el historiador familiar social y escolar de todo tipo

Voz 0689 06:03 una vez en segundo grado y cuando cumpla al menos una cuarta parte de la condena de seis años podrá solicitar permisos de salida

Voz 4 06:10 para disfrutar permisos necesita cumplir una cuarta parte de todas las condenas osea

Voz 5 06:16 eh y en este caso creo

Voz 4 06:19 eso me pico sin permisos pero

Voz 0689 06:21 su caso no es singular según reconoce el experto hay cientos de ingresos en prisión en similares características

Voz 4 06:27 hay montones de casos de darnos primarias que entran a cumplir una condena de esa admiración y de esas características hay montones se hace siempre lo exactamente lo mismo

Voz 0689 06:41 pasado este año y medio incluso antes Urdangarin podría acceder al tercer grado penitenciario con lo que podría salir de prisión a trabajar todos los días y los fines de semana

Voz 1667 06:50 a esos son los plazos será eso suficiente para desterrar cualquier sensación Alberto empiezo contigo será eso suficiente para desterrar cualquier sensación de trato de favor a Urdangarin que que viene planteando en todo este caso ni que ayer incluso se volvía a rescatar esa duda se ha habido trato de favor al ex duque de Palma

Voz 0756 07:06 fíjate cómo somos los periodistas que no entra en la cárcel aún y ya está pensando en cuándo va a salir no yo yo creo que la cárcel le va a dar poca pocas posibilidades de trato a todos jugadores y las cosas que pasan en la cárcel dejando un rastro pero es bastante amplio no el resto de de reclusos funcionarios con sus sindicatos y Administración en general yo creo que no va a haber que no puede haber lo hemos visto con el resto de presos que que han ido entrando Hinault puede haber trato de favor hombre si hay un juez de Vigilancia Penitenciaria que llegado el plazo decide una cosa bueno pues no se trato de favor o no pero es algo que no sometemos todos

Voz 6 07:52 a a al al designio de los jueces

Voz 0756 07:55 ese ese llevar momento ilegal a la la libertad condicional pues será porque será porque está dentro de plazos yo creo que que esa imagen que tenemos de que ha tenido trato de favor hombre la multa baja vale pero lo comparas con las multas que le va cayendo a todo el mundo incluido futbolista famoso y resulta que la misma no si son diez euros por no sé qué el concepto más más bajo la la condena es que tenemos una referencia para para llegar a que cinco años es mi trato de favor cinco años y ocho meses tenemos la referencia a la petición del fiscal a ver si es que al fiscal se le fue la mano pidiendo diecinueve años yo o casi veinte no bueno pues a lo mejor oye puede ser que era el fiscal ser fuera la mano Iker el el tribunal que lo ha juzgado esté más cerca de de equilibrio que claro no podemos estar siempre pensando que un señor que van a entrar en la cárcel está siendo tratado con con generosidad por el Estado español va a entrar en la cárcel me parece que eso ya bastante bastante detalle de que la justicia es igual para todos por lo menos en términos generales

Voz 1 09:04 Carlos y sobre todo no nos olvidamos siempre trato de ver el vaso medio lleno pero es que es en este caso hay mucho vaso medio lleno que ver porque que un miembro de la Familia Real vaya a entrar en la cárcel señores sí ahora lo vemos claro lo vemos con todo lo que ha basado y con todo lo que sabemos que hizo que es gravísimo y efectivamente se merece todo lo que pase lo Il hemos hablado tanto de este tema que ahora nos parece lo más normal pero visto con una cierta perspectiva sobre todo visto en el panorama europeo no es tan evidente que suceda sea yo creo yo siempre reivindico que con muchísimas imperfecciones el sistema funciona José a este país nos cuesta mucho no sabe nos criticaban muchísimo y está muy bien porque cada vez somos más exigentes con nosotros mismos pero en este país están pasando muchas cosas que si hace veinte años Nos dicen que iban a pasar no nos lo creíamos este señor va a ser una foto en todas las portadas de toda Europa un miembro de la familia real española entrando la cárcel todo parece indicar que va a entrar sino entrar lo criticaremos pero pero es evidente que que que va a entrar es es realmente una foto que yo creo insisto hace cinco seis años no nos imaginábamos ningún una imagen

Voz 1667 10:10 en que vamos a ver en nada en cinco días no hecho ilícito

Voz 1 10:13 Siria en esta idea de Carlos no y que el sistema que el sistema funciona en las últimas semanas hemos tenido algún síntoma de de de ella no oí y es bueno que tengamos siempre dudas pero pero se va confirmando que que funciona a las la justicia suele resistir las injerencias del poder político en nuestro país no con dificultades y no porque no se intente Se intenta mucho perfectamente hoy el yerno del Rey está a punto de entrar en en la cárcel por cierto su hija ha sido ha sido condenada de nuevo no ha sido ratificada su su condena recordemos también por cierto uno de los motivos por los cuales tuvo el Rey seguramente fue que todo esto floreció no y tenemos que recordar también que hoy el Partido Popular está en la oposición porque hace cuestión de semanas eh pese a los intentos del Partido Popular de de de condicionar esa sentencia una sentencia que acreditó que durante veinte años había financiado de forma irregular Lloyd acaba de entrar en prisión también el ex presidente balear Jaume Matas y hace unas semanas entró en prisión el ex portavoz del Gobierno Eduardo Zaplana y queremos tuvimos al jefe de la patronal de este país en un evidentemente luego si queremos buscarlo aparte que no funciona y queremos buscar por ejemplo el comportamiento de la Fiscalía en este caso las presiones enormes que hubo cómo se comportó Hacienda pero la realidad es que va a entrar en prisión un miembro de la Casa Real la realidad es que además fue porque hay un un juez el juez Castro que son juez y que que que que exhibió su independencia y luchó contra todos y pudo hacerlo porque el sistema le permitió poder hacerlo y luego hubo unas audiencias que en fin que obtuvieron muchísima presión todos sabemos porque no estaríamos horas porque a su caso larguísimo pero el resultado final es que con todas sus imperfecciones este va a ser uno de los poquísimos países del mundo sino no no será el único porque seguro que hay casos pero de los poquísimos países del mundo que a un miembro de la Familia Real promete en prisión similar sin duda revolución Pérez y luego nos olvidemos y otra cosa otro elemento importante que es la condena social que ayer estábamos hablando en el Congreso con alguna alguna gente del PP le decía bueno el no nos olvidemos que Urdangarin es una persona que tiene que incluso cuando salga de la cárcel no podrá vivir en España porque es una persona que la corte en la condena sociales total entonces yo creo que España está cambiando en serio

Voz 1667 12:34 es una imagen efectivamente que vamos a ver en nada en unos días comentaba nuestro jefe de Tribunales Javier Álvarez que lo mismo aprovechan el partido de España para para ingresar en prisión antes de Urdangarin tiene que que elegir a que a que a que carcel va a qué prisión va aunque las ganara las fotos de la va a quitar nadie al día siguiente vamos con otras no Nos ha quedado en el tintero con con tal y como ha venido este miércoles Brian Pérez buenas noches buenas noches Pablo

Voz 7 13:01 vamos con la última hora del traslado de los migrantes del Aquarius a Valencia que ya están en camino pero un temporal del noroeste que cruza la ruta de las tres embarcaciones hacia España va a ralentizar aún más la llegada a nuestro país Nicolás Castellano

Voz 1667 13:15 no les quedan por delante como mínimo tres día de viaje pero es que además le está complicando

Voz 8 13:19 la próxima noche se prevén olas de tormenta

Voz 1667 13:23 era Hills uno de los doctores de Médicos Sin Fronteras que viaja a bordo del Aquarius que vuelve a calificar de vergüenza la decisión de Italia de obligarles a llevar a esta persona un puerto situado a más de mil quinientos kilómetros

Voz 8 13:35 es un juego político deben ser tratados con respecto y edad son personas con derechos como tú y como yo

Voz 1667 13:43 mientras la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y el presidente valenciano Ximo Puig se reunirá mañana para cerrar detalles del dispositivo de llegada también

Voz 1 13:51 su distribución por el resto de España precisa

Voz 7 13:53 entre sobre esta crisis migratoria Se ha pronunciado hoy el ministro del Interior italiano Matteo Salvini

Voz 9 13:58 el Engracia el el Jovi por el expresidente Sánchez dicho hijo del modo en corazón del presidente Sánchez tiene amplio margen para ejercer su generosidad decía el ministro tras los incumplimientos de acogida por parte del Gobierno de Rajoy

Voz 7 14:13 vuelta a nuestro país el Tribunal Supremo considera ilegal el despido a los profesores interinos en junio para

Voz 1 14:19 volver a contratarlos en septiembre

Voz 7 14:21 para al alto tribunal que son contratos discriminatorios y que no se pueden justificar con razones presupuestarias Paco García Comisiones Obreras

Voz 10 14:28 es una sentencia que establece derechos laborales del profesorado interino muchas comunidades autónomas esta situación ya está conseguida a través de acuerdos de negociación colectiva pero entendemos que de todas maneras es una sentencia justa

Voz 7 14:44 sindicatos y dirigentes de la patronal han sido recibidos por Pedro Sánchez en Moncloa reunión positiva han dicho aunque no salen de ella compromisos concretos los agentes sociales han trasladado eso sí al Gobierno que el acuerdo salarial está próximo Pepe Álvarez

Voz 11 14:59 hay que ser valientes saben perfectamente que el reparto de la riqueza el aumento de los salarios va a tener también elementos

Voz 1667 15:07 muy positivo sobre el propio

Voz 12 15:10 no yo y crecimiento de la economía en nuestro país

Voz 7 15:13 terminamos en la Audiencia de de Lleida que ha archivado la causa contra los ocho profesores en La Seu d'Urgell acusados de un delito de incitación al odio con comentarios en clase después del uno de octubre los comentarios su incidentes aislados de los profesores no son constitutivos de delito de odio dice la Audiencia para lo que se requiere un grupo discriminado o amenazados

Voz 13 15:35 hora veinticinco sí sí

Voz 1667 16:02 García buenas noches muchas noches para mí ya te quedan fuerzas decirte Cancio más oportuno Nos has traído pueda abrir un pequeño paréntesis entre tanta tanta confusión tanto atropello de noticias éstas

Voz 1513 16:14 llaman Nick desde de un músico que que yo he descubierto hace muy poco que se llama Dani Llamas si no sirve para para observar con un poquito de distancia todo lo que ha pasado a lo largo del día de hoy a las siete de la tarde nos quedábamos sin ministro Maxine Huerta emitía a las ocho y pico de la tarde pues a una hora no llegaba una hora y media después ya sabíamos que no iba a sucederle en el cargo Un perfil muchísimo más diferente que Huerta muchísimo más más técnico más profesional José Guirao con una larguísima trayectoria como gestor cultural director del Reina Sofía de La Casa Encendida bueno muy distinta de la verdad

Voz 1667 16:50 un poco de calma en este miércoles tan convulso pues a otras cosas nunca habían quedado

Voz 1513 17:03 todas por esta noticia verdad Nos vamos a un poquito atrás voy a contar que en mil novecientos ochenta y cinco cinco artistas entre ellos Patricia Gadea o su marido Juan Ugalde decidieron apropiarse de forma apropiarse de forma irónica Hay también artística del nombre de una galería de Nueva York muy conocida en el MoMA lo que se llamaba Mary Boon bueno pues ellos utilizaron ese ese nombre de otra manera para ocupar un pasaje subterráneo que está en Madrid y que une la calle Lagasca con el parque del Retiro bueno pues hoy desde las ocho y media de esta tarde ese pasaje vuelve a ser una galería de arte vuelve a estar ocupado es una iniciativa de diecisiete mujeres artistas visuales y plásticas que han activado en el mismo lugar esa misma galería que hace treinta y tres años fue bautizada la original era Mary Boon estas Mari boom bueno pues han han desarrollado esta tarde una acción feminista que han llamado a una acción feminista de guerrilla artística Diana Larrea era una de las artistas que han participado

Voz 14 18:05 es una manera de denuncias la carencia que ahí de espacios expositivos en la ciudad de Madrid Espacios Públicos hizo la discriminación que sufrimos

Voz 1667 18:16 en el mundo del arte no suena yo que existe ese pasado

Voz 1513 18:18 es subterráneo luego Lagasca el parque del Retiro sí sí sí sí resolver pues pasa muchísima gente ese pasaje porque así te evitas tener que buscar un paso de cebra pues la superficie que no siempre está a la altura de las puertas de del parque

Voz 1 18:31 se ha convertido en una galería de arte que interesante bueno FMI

Voz 1513 18:33 el túnel han instalado sus piezas pues eso ya te digo diecisiete artistas y lo han hecho todas en forma de carteles carteles que han pegado en las paredes del túnel y bueno Diana Larrea que además tienen una larguísima trayectoria en en arte público no explicaba cómo era su pieza que estaba formada por dos carteles

Voz 14 18:51 es una silueta femenina de frente de espaldas en ellas están marcadas en con los términos que se usan para el despiece de vacuno pero en el cuerpo de la mujer es decir falda Morcillo

Voz 15 19:02 Carrillo nada para criticar esa ficción que hay en los medios de comunicación y en publicidad sobre el cuerpo de la mujer

Voz 1667 19:18 Dani Llamas yo tampoco lo conocíamos

Voz 1513 19:20 hemos descubierto que esto es muy difícil que no lo conozcas sabiendo tu tu trayectoria musical si mañana empiezan los conciertos de Sónar en Barcelona que cumple veinticinco añitos el festival es bueno va va a actuar Thom York de de Radiohead también Rosalía El Niño de Elche gorilas pero hoy ha comenzado el Sónar más D que es ese congreso de creatividad tecnología que es muy muy muy interesante pasan muchísimas cosas en este en este espacio en el que además de conferencias y debates se presentan Se habla de proyectos pues proyectos muy innovadores muy muy muy interesantes como por ejemplo un instrumento musical que se puede tocar

Voz 1 19:58 usando sólo los ojos interfaz que

Voz 16 20:01 eh que te permite tocar con unos me lo dice con la mirada como cada método hace falta practicar mucho para para manejarlos bien

Voz 1513 20:09 una chaqueta que detectan los movimientos de un director de orquesta o instrumentos pensados para sonar pues con gravedad cero

Voz 17 20:19 que un lugar a otro

Voz 18 20:22 ahí está

Voz 1513 20:31 hola bueno esto es un fragmento de una obra de teatro que esperamos que tenga mucha vida por España de momento sólo se puede ver en Madrid hasta el sábado en la sala Cuarta Pared pero deseamos Si creemos que va a hacer muchos bolos si cada gira se llama cuando caiga la nieve

Voz 19 20:48 es un texto que dirige

Voz 1513 20:50 Julio Provencio con José Luis Alcobendas al frente del reparto es una historia de historias son monólogos que se van cruzando historias de gente que vive en Madrid pues unos hijos que pierde la urna con las cenizas de su padre y acaba en un contenedor de ropa de de humano por ejemplo un limpiador colombiano que no sabe muy bien a qué lugar pertenece un hombre qué hace de hombre invisible en la plaza de Oriente frente al Palacio Real bueno no sé por ahí la obra aparece la línea seis de Metro la calle Hilarión Eslava la plaza es una obra sobre la AFA sobre la fragilidad sobre lo frágiles que somos sobre bueno personajes un poco la deriva que contemplan la nieve como yo creo que sólo se contempla la nieve en Madrid con esa especie de mirada de de sorpresa y de como si estuviera pasando algo extraordinario como si no hubiera pasado nunca aunque hayamos visto la nieve muchas veces no

Voz 1667 21:38 para los madrileños es como esa cosa que que alguna vez llegara a nuestros personajes

Voz 20 21:42 tienen como en stand by o un anhelo una una espera de algo que llegará de un cambio que que que vendrán en algún momento se cubre cubierto de blanco que dato como inmaculado

Voz 19 21:52 se se tapan todos los defectos informó

Voz 1 21:55 tanto el silencio también

Voz 21 22:00 sí

Voz 1667 22:02 quién sabe lo que pasará mujeres que pensado

Voz 1513 22:05 mira que me gusta esclarecidos se quién mira que me gusta ves este grupo pero he pensado esta canción es ideal porque y mañana después del día de hoy qué pasará mañana

Voz 1667 22:13 queríamos estábamos hambrientos de noticias quizás hace hace unas semanas pero ahora queremos que pare un poquito de calma le ponga el freno bueno vamos que de momento con la música yo sí le ponemos freno gracias Marta

Voz 22 22:48 sí

Voz 23 22:52 cuando tengas que Caldas que diga

Voz 1667 23:01 veinte la último poniendo el día

Voz 24 23:06 Tales dietario

Voz 1150 23:11 el primero siete días como ministro récord mundial máximo muerte dimite Pedro Sánchez paga la frivolidad de tratar de la cultura como territorio para experimentos graciosos pero en fin por lo menos esto renuncian los otros sólo han salido cuando les han echado una mancha al inicio del camino emprendido por el PSOE que tiene una virtud pone el listón de la exigencia muy alto que las confesiones religiosas abren sus santuarios para acoger inmigrantes Ésta es la curiosa petición de un grupo de personalidades francesas encabezadas por ahí Carmo Elaine Allen inicial Dalí después de constatar el fracaso de Europa en materia de inmigración con la hostilidad ganando la hospitalidad de señalar que ésta puede ser la prueba definitiva sólo dos valores que fundar la Unión los abajo firmantes constatan que ganan los muros represión las conductas más o menos racistas hiriendo que los gobiernos europeos no avanzan en la configuración de una política digna propone una visita al pasado que los ministros de culto abra en iglesias templos mezquitas sinagogas parques escuelas bibliotecas y conventos desesperada llamada mientras el Aquarium sigue su viaje y el gobierno de Merkel muestra Grammys fisuras suministro el interior busca la alianza con Italia y con austeridad en el frente del rechazo pero hoy la atención la acapara Julen Lopetegui el desleal Florentino Pérez ha puesto los intereses desde el Madrid por encima de la selección española organizado gorda Florentino Pérez debe pensar que si el Barça es más que un club el Madrid es más que una patria e igual llevar razón pero el presidente Rubiales no ha aguantado la presión de la tribu ya ha echado el seleccionador hay debate y entretenimiento para rato si España hace un mal mundial los culpables ya tiene nombre y apellido esta vez los jugadores jugarán con reto todo se normaliza el fútbol ya vuelve a robarle portadas

Voz 3 24:59 hacía tiempo que no ocurrió

Voz 25 25:02 se busca

Voz 26 25:08 bueno vamos Alberto Pozas Carlos Cué Nacho Corredor gracias buenas noches ahora no sé yo ustedes sigan atento a ser ya han podido comprobar de nuevo hoy que pase lo que pase aquí estamos para contarlo Javier como el jueves hasta mañana adiós

