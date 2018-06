Hora 25 (14/06/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:24 te ha mirado el PP en el espejo para cuestionar la fulminante dimisión de Maxine Huerta en apenas diez horas y reclamar la salida de otro ministro condicionará tanto ruido la acción del nuevo Gobierno conoce Pedro Sánchez el perfil de sus colaboradores más próximos en Moncloa tendrá encuentra al presidente la dura oposición que provocan estos nombramientos en el PSOE el Gobierno impone su agenda para hacer olvidar la dimisión de Maxine al ministro Grande Marlaska pisa el acelerador con una batería de anuncios de alcance como la retirada de las concertistas en las vallas de Ceuta y Melilla se puede

Voz 3 00:54 garantizar el mismo nivel de seguridad en fronteras con medios menos cruento son garantizando evidentemente las fronteras garantizando su control

Voz 4 01:06 no por los medios menos cruentos posible Marley

Voz 0194 01:08 también ha apostado por evaluar el traslado a Cataluña de los independentistas encarcelados ya tiene sobre la mesa los informes que le permitirán evaluar la retirada de la medalla concedida al torturador Billy el Niño Emilio Silva es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Voz 5 01:23 el Gobierno no lo puede hacer perfectamente quién la quien la concedió puede entender que no existen los méritos que luego ha habido conocimiento de cosas que van contra esos méritos ir a puede recibirán

Voz 0194 01:38 algo más ambiguo se muestra el gobierno con el futuro de los inmigrantes del Aquarius cuya llegada a Valencia se retrasa por el mal tiempo la vicepresidenta Carmen Calvo asegura que España cumplirá con sus obligaciones con los solicitantes

Voz 0376 01:48 sino el derecho de asilo se obtiene en nuestro país después de una entrevista de unas comprobaciones de que de verdad se cumplen esos requisitos pues eso es lo que haremos porque eso es lo que nos obliga a nuestro Estado de Derecho de manera impecable

Voz 0194 02:01 además Moncloa confirman nombramiento de la senadora asturiana María Luisa Carcedo como alta comisionada para la pobreza infantil Éste es el objetivo que se han marcado este mediodía en las

Voz 6 02:11 es la situación que tenemos en estos momentos española de nombre a la cocina amplia consideramos que es una foto que trasciende una justicia social y se convierte en algo más de un problema de París

Voz 1667 02:44 es buenas tardes una cascada de nombramientos los más importantes Alejandro Tiana actual rector de la UNED será secretario de Estado de Educación Pedro Saura de Infraestructuras María José Segarra nueva fiscal general del Estado Margarita Robles por su parte mantendrá intacta la cúpula militar y una novedad en Moncloa habrá mañana José Guirao el nuevo ministro de Cultura aquella prometido su cargo y ha recibido la cartera de máximo Wert

Voz 7 03:07 bueno como si de un libro se tratara paso página eh de una obra de teatro cae el telón

Voz 8 03:14 insisto para un concierto

Voz 9 03:17 no me pidáis bises ya sabes que es un momento bastante complicado pero en fin yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la prudencia

Voz 1667 03:32 el PP critica hoy la tardanza de la dimisión de Huerta y reclama la marcha del ministro de Agricultura de Luis Planas antes de que la Fiscalía archive una investigación en su contra

Voz 0919 03:45 buenas tardes ha comenzado el campeonato con el primer partido hoy en Moscú Rusia cinco Arabia Saudí cero el partido que abre el grupo A donde el jugador Cheryshev del Villarreal ha marcado dos goles de Rusia mañana España Portugal en Sochi último entrenamiento del equipo Espanyol segundo a las órdenes de Fernando Hierro en la conferencia de prensa previa ha habido muchas preguntas sobre Lopetegui había un ambiente que Sergio Ramos ha definido así para cerrar la conferencia de prensa

Voz 1896 04:12 habría pues despedir no esta rueda de prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 0919 04:22 y esta tarde Florentino Pérez ha presentado a Lopetegui en el Bernabéu Florentino ha dicho que el Madrid actuó con lealtad a la federación y que la reacción de Rubiales fue desmedida que no hay ningún argumento que justifique que Lopetegui no se siente mañana en el

el fin de semana podemos alcanzar los primeros cuarenta en puntos del valle del Guadalquivir

Voz 10 05:26 es la alegría con la que miles de personas han celebrado en Buenos Aires la despenalización del aborto en Argentina después de veintitrés larguísimas horas de debate que han terminado con la aprobación de una nueva ley que legaliza la interrupción

Voz 1667 05:39 el embarazo hasta la semana catorce de gestación informa Victoria García

Voz 0194 05:43 debate fue extenuante como bien has dicho casi veintitrés horas ininterrumpidas con mucha tensión y más negociaciones fue una de las pocas veces que se ha visto a todos los diputados argentinos sentados en sus bancadas para votar a favor o en contra del aborto libre y gratuito Éste fue el resultado hizo una excepción el presidente Macri su formación claramente contra el aborto habían dado libertad de voto a sus diputados cuatro de ellos la ejercieron el argumentario lo pusieron diputadas como Silvia López nato así pues se permite en Argentina la interrupción del embarazo hasta la semana catorce sin condicionantes porque el Senado ya ha dicho que mantendrán los resultados del Congreso

Voz 2 07:59 pobre veinticinco Pablo por año tras

Voz 1667 08:04 políticas del nuevo Gobierno vuelven a tomar protagonismo después de las convulsas horas de ayer es el titular de Interior Fernando Grande Marlaska el que ha puesto sobre la mesa algunos de los asuntos que más debate y polémica han generado en los últimos años y meses en nuestro país uno de ellos la medalla a Antonio González Pacheco alias Billy el Niño uno de los mayores torturadores del franquismo cuya condecoración le permite disfrutar de una pensión de por vida Marlaska ya evalúa las posibilidades que hay para retirarse la Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 08:34 buenas tardes lo que quiere interiores comprobar si es posible legalmente retirarle ese reconocimiento que incluye una remuneración económica extra que incrementa su pensión en un quince por ciento el ministro además de solicitar su expediente ha demandado toda la documentación que existe sobre las circunstancias en las que el mil novecientos setenta y siete Se otorgó esta medalla al expolicía González Pacheco acusado de torturas durante la dictadura la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica solicitó también al Gobierno la relación de méritos y servicios de Billy el Niño pero interior se negó el pasado cuatro de junio porque dice que este información vulneraría su derecho a la intimidad podría suponer un peligro para la seguridad del ex policía por cierto que esta asociación va a entregar al ministro el próximo martes doscientas cincuenta mil firmas para exigir otra vez la retirada de esa medalla

Voz 1667 09:21 otro objetivo que se marca interior el uso de las concertadas en las vallas de Ceuta y Melilla lo escuchaban en portada Marlaska ha reconocido que quitarlas es uno de sus principales voluntades algo que celebran las organizaciones sociales aunque recuerdan que hace falta varios pasos más para garantizar los derechos y la seguridad de los migrantes Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 09:39 tal buenas tardes de CEAR Estrella Galán los celebra hay uno de los mayores activistas contra esas cuchillas José Palazón de Melilla considera positivo pero insuficiente el gesto del Gobierno

Voz 14 09:48 celebramos la decisión del nuevo ministro del Interior de retirar las concertino esperamos que los nuevos medios por los que se va a sustituir sean respetuosos con los derechos humanos y la integridad física de las personas

Voz 15 09:59 de día y realmente porque importancia

Voz 16 10:01 en ciento veinticinco por ciento de China están hechas

Voz 15 10:04 esta situación marroquís él no creo que pueda

Voz 1620 10:06 este CEAR Prodein y a nivel institucional el Defensor del Pueblo piden a Grande Marlaska que además cambie la ley mordaza que intenta legalizar las devoluciones en caliente Fernández Marugán caminan en la buena dirección

Voz 17 10:18 está casado desde el año dos mil cinco viene sosteniendo dos hechos que son importantes primero no es partidaria de las devoluciones en caliente segundo es partidaria de que se retiren las costillas

Voz 1620 10:32 a pesar de que España ha sido condenada por el Tribunal de Estrasburgo

Voz 1667 10:36 Teka estas continuarán Paulo todo esto Nico a la espera de la llegada a Valencia de los inmigrantes rescatados por el Aquarius el mal tiempo está retrasando su llegada a puerto inicialmente previsto para el próximo sábado ir Se abren dudas sobre el estatus que van a recibir los seiscientos veintinueve inmigrantes por parte de España

Voz 1620 10:52 si el barco continúa cerca de Cerdeña y la verdad que las últimas horas ha sido muy complicada

Voz 1896 10:59 el sonido de la cubierta viento olas de cuatro metros doscientos treinta y cinco nudos que obligaban a la tripulación a usar cuerdas para trasladar a todos los náufragos al interior del buque cuya ruta sido desviada como explicaba el médico Hadid deberíamos

Voz 18 11:11 siguiendo destrucción Éstas son sólo de coordinación

Voz 1896 11:14 el rescate

Voz 18 11:15 el italiano hemos creado poco pues

Voz 1896 11:19 más junto a las costas de Cerdeña esto al príncipe organizará a la llegada a Valencia aunque se espera como muy pronto en la madrugada del sábado al domingo

Voz 1620 11:28 más de ochenta de los náufragos están siendo medicado fuertes mareos y vómitos mientras aquí en nuestro país como decía el Gobierno no está siendo claro a la hora de definir el estatus legal que le dará aquellas personas que lleguen del acuarios que no sean ni menores ni solicitantes de asilo incluso la vicepresidenta Carmen Calvo hoy en Valencia donde se ha reunido con Ximo Puig que algunos serán llevados a los sigue unas irán al centro

Voz 0376 11:48 evidentemente a los centro eh de extranjeros y otros irán seguramente directamente a centros de Ayuda Humanitaria de políticas sociales

Voz 1620 11:58 los técnicos de Interior el ministro Grande Marlaska hablan de una solución especial en base a lo que permite la ley de Extranjería es lo que se denomina autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias

Voz 3 12:10 este caso en concreto cuando digo se refiere al en todos los casos en materia de inmigración se aplica el principio de legalidad también hay circunstancias excepcionales que la ley prevé este caso es un caso de circunstancias excepcionales donde la propia ley posibilita un trato específico en este caso

Voz 1620 12:28 pero lo cierto Pablos que ningún miembro del gabinete de Pedro Sánchez dice

Voz 1667 12:32 de públicamente no expulsará ninguno del Aquarius así que veremos cómo acaba gracias Nico el presidente ha querido marcar el perfil más solidario de España con la acogida de los rescatados por el Aquarius pero la inmigración sigue tensando las costuras de Europa a pocos días del Consejo Europeo que volverá a abordar este asunto aumenta las tensiones entre Italia y Francia y también en Alemania entre Angela Merkel sus socios vamos a hacer un repaso de la situación con la ayuda de Rafa Panadero

Voz 1620 12:56 la inmigración amenaza con hacer saltar el Gobierno alemán la CSU los socios del norte de Merkel quieren más mano dura y piden por ejemplo la expulsión en frontera de cualquier migrante que haya pedido asilo en otro país de la Unión la canciller apuesta por una solución a nivel europeo o por acuerdos entre los países afectados en esos casos y pide a los suyos dos semanas de plazo para llegar a algún pacto antes de la cumbre europea de final de mes pero en la CSU tienen prisa dicen que la maquinaria comunitaria es lenta y que esta situación requiere soluciones urgentes

Voz 12 13:25 pues ellos piensan en las elecciones locales bárbaras previstas

Voz 1620 13:28 para septiembre en las que necesitan mostrarse firmes para responder al auge de la ultraderecha la tensión es tal que hoy se ha suspendido la sesión del Parlamento por las diferencias entre los dos grupos Ica unos ha reunido por separado en Francia la situación parece que se calma después de que Macron haya pedido disculpas al primer ministro italiano Conte al que había acusado de cinismo por no aceptar al Aquarius no tenía ninguna intención de ofender a Italia en el pueblo italiano le ha dicho por teléfono presionado seguramente por la necesidad de salvar el encuentro entre los dos que está previsto para

Voz 1667 13:59 mañana en París

Voz 0055 14:01 el Gobierno de Sánchez sigue completando su organigrama

Voz 1667 14:03 hemos conocido a la persona que se va a encargar de pilotar otra de las grandes apuestas del presidente la lucha contra la pobreza infantil tarea que va a recaer en la senadora socialista María Luisa Carcedo será la Alta Comisionada para la pobreza infantil algunos no de esos nombramientos se van a confirmar mañana en el Consejo de Ministros por ejemplo el de Alejandro Tiana actual rector de la UNED será el secretario de Estado de Educación o la diputada socialista Ana María Botella Gómez la no nueva secretaria de Estado de Seguridad por su parte la responsable de Defensa Margarita Robles no prevé introducir cambios en la cúpula militar quiere mandar con ello un mensaje de continuidad y de lealtad al Ejército informa Mariela Rubio así es tras haber tomado el control

Voz 1450 14:45 el Centro Nacional de Inteligencia que vuelve ahora a depender del Ministerio de Defensa la ministra Robles ha confirmado en el cargo al jefe del servicio secreto al general Félix Sanz Roldán cuyo mandato termina dentro de un año también ha ratificado en sus puestos a los miembros de la cúpula militar con el general Fernando Alejandre como jefe de Estado Mayor de la Defensa a la cabeza también han sido confirmados los generales el almirante al frente de los tres Ejércitos Margarita Robles será así la primera ministra que no nombra su propia cúpula militar Robles ser además uno de los tres ministros que al tiempo son parlamentarios que dejarán sus actas de diputado este viernes la debilidad del PSOE en el Parlamento llevado a Sánchez a tomar medidas concretas para asegurar las votaciones Robles José Luis Ábalos de fomento y Meritxell Batet de Administraciones públicas van a renunciar a su escaño para asegurar que los ochenta y cuatro diputados del PSOE estarán siempre presentes en las votaciones esa misma lógica previsiblemente afectará a los diputados Ana María Gómez que será nombrada secretaria de Estado de Seguridad Pedro Saura que será secretario de Estado de Infraestructuras

Voz 1667 15:42 seguramente sea porque la memoria es corta pero el Partido Popular se ha creído hoy con la autoridad suficiente para cuestionar a Pedro Sánchez por retrasar la dimisión de máximo Huerta durante diez horas

Voz 19 15:53 pero es que este es el problema no que ayer durante diez horas se intentó mantener al señor Huerta a pesar de conocer ya lo que había sucedido no hay estos cambios de criterio del señor Sánchez Nos preocupan enormemente no

Voz 1667 16:09 PP exige también la dimisión del ministro de Agricultura Luis Planas investigado durante su etapa de consejero de la Junta de Andalucía por un delito medioambiental relacionado con los pozos de agua ilegales en el Parque Natural de Doñana un caso que la Fiscalía ya ha pedido archivar Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 16:24 el fiscal de Medio Ambiente de Huelva Alfredo Flores lo dijo la primera vez en marzo de dos mil dieciséis no aprecia responsabilidad penal en el hoy ministro de Agricultura Luis Planas por los pozos ilegales del entorno de Doñana que roban agua del acuífero veintisiete para uso agrícola lo volvió a decir cuando planas y otros solicitaron el archivo de la causa y lo repitió cuando llegaron los recursos a la Audiencia de Huelva después de que se dictara el auto de procesamiento no ve delito en el que fue consejero de Agricultura Pesca y Medio Ambiente de la Junta durante un año la semana que viene el fiscal Flores presentará el escrito de acusación Hinault acusará Planas

Voz 20 16:59 llevo diciendo desde marzo de dos mil dieciséis haría exactamente lo mismo pero claro yo creo que ha así el que quiera entenderlo que el fiscal no ha cambiado ningún criterio y no se dedica a imputar unidades imputar puede entenderlo más fácilmente digo porque consiguieron conciencia que hay que acusar a una persona así otra

Voz 1541 17:19 planas durante el año que fue consejero señala el fiscal en sus escritos no colaboró de forma activa con los agricultores y de su actuación no se desprende una omisión grave Nir reiterada

Voz 1667 17:30 algo más que dudas es lo que ha levantado una incorporación más al Gobierno decidida por Iván Redondo es el jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa AFI

Voz 0055 17:38 dado a uno de los colaboradores que le acompaña

Voz 1667 17:41 en su etapa en el Gobierno extremeño del popular José Antonio Monago esa incorporación ese asesor se llama Francisco Gómez destaca sobre todo destaca por su beligerancia contra el Partido Socialista que ya despertado alguna suspicacia en Ferraz Aitor Albizua

Voz 0032 17:54 si Francisco Gómez ha anunciado que es el jefe de gabinete del jefe de Gabinete del presidente del Gobierno es decir lo decías de Iván Redondo La Moncloa no confirman nombramiento tampoco lo desmiente pero así ha podido leerse en su cuenta de Twitter antes de que Gómez la eliminara a Francisco Gómez ha venido siendo el jefe de operaciones de Redondo y Asociados la empresa de asesoría política fundada por el propio Iván redondo también trabajó con Redondo en la Junta de Extremadura ambos a las órdenes de Monago presidente de la Junta con el PP Gómez llegó a publicar en Twitter comentarios muy críticos incluso insultantes contra el PSOE califica los años de gobierno de Zapatero como los de mayor miseria moral de todas las instituciones a las que tuvieron acceso acusa al PSOE de arruinar España o llama chapuceros a los socialistas la Cadena SER ha intentado obtener una valoración de la Moncloa sobre estos comentarios pero no hay de momento contestación alguna hay que tener en cuenta que Francisco Gómez va a estar en el círculo más íntimo de asesores de Pedro Sánchez junto a Iván Redondo cuyo nombramiento ya había despertado críticas entre los socialistas muchos no entienden que un presidente del Gobierno del PSOE tenga como consejero más directo a alguien que ha trabajado para Monago Albiol o Basagoiti y ahora crece la perplejidad entre los socialistas al saberse quién va a ser y qué opina del PSOE la mano derecha de Iván Redondo en la Moncloa

Voz 1 19:09 hora veinticinco

hora25 ocho en Canarias

Voz 1667 20:58 el prometido diálogo con la Generalitat esto dicho Grande Marlaska en Onda Cero sobre la posibilidad de acercar a Cataluña a los dirigentes independentistas en cárceles madrileñas

Voz 0639 21:06 cuando existe la posibilidad imaginémonos de que vaya a haber cinco meses seis meses de que una persona no va a ser requerida judicialmente siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no pues se puede evaluar si las circunstancias personales pueden determinar un traslado

Voz 0919 21:30 que también he ayude quiero decir

Voz 0639 21:32 a mantener una vida personal una comunicación personal más fácil

Voz 1667 21:36 una decisión en todo caso que va a depender del criterio de Instituciones Penitenciarias el juez Pablo Llarena se quita de en medio en un auto por cierto en el que da prácticamente por cerrada su investigación Alberto Pozas

Voz 0055 21:46 se lo dijo por primera vez Oriol Junqueras en enero cuando pidió el traslado a una cárcel catalana hizo lo repite hoy no es competencia del juez instructor decidir en qué carcel ingresa un preso preventivo cualquier traslado dependen Instituciones Penitenciarias y a su vez del Ministerio del Interior lo explica largo y tendido remitiendo al artículo setenta y nueve de la Ley Penitenciaria al XXXI del reglamento penitenciario ya jurisprudencia de los Tribunales Supremo y Constitucional de finales de los años ochenta ni va a mover les de la cárcel no iba a sacarles de ella en el mismo auto el magistrado mantiene entre rejas Junqueras Forcadell Romeva los tres presos de Esquerra Republicana explicando que con Torra al frente del Govern el riesgo de que vuelvan a intentar buscar la independencia de Catalunya sigue vivo un auto dictado el mismo día en que en otra providencia el juez Llarena ha dado por terminada la investigación contra la cúpula del proceso y ha dado tres días

Voz 1 22:31 a defensas acusaciones Fiscalía para que aleguen lo que quieran si hay que practicar más pruebas Osiel el caso puede ser enviado a juicio

Voz 1880 24:06 hola Pablo el año pasado visitaron España casi ochenta y dos millones de personas ocupamos el segundo lugar como destino turístico en todo el mundo después de Francia y en principio podríamos ver estos datos como algo extraordinario y positivo pero el turismo también tiene sus inconvenientes falta de abastecimiento de servicios cascos históricos inhabitables degradación del entorno natural Severino estado en El Palmar Toledo Lloret de Mar Benidorm e Ibiza cada una de las voces que vamos a escuchar su recorrido por España no se hace repensar qué es el turismo en dos mil dieciocho y a dónde nos lleva

mucho trabajo y muy bueno con el sello de garantía que siempre da Severino Donate y a partir de las diez como siempre la firma de Ángels Lime formación y en la tertulia hoy con Emilio Contreras Neus Tomás Berna González Harbour ocho y veinticinco siete veinticinco en Cannes

Voz 12 24:54 áreas seguimos

Voz 0055 25:30 igualdad Madrid tendrá en el primer semestre

Voz 29 25:33 dos mil diecinueve el primer centro de España de atención el primer centro de crisis de atención a las víctimas de violencia sexual pensamos que es un recurso absolutamente esencial para la ciudad de Madrid va a ser un centro pionero centro sin duda un recurso que tanto la ciudad de Madrid como las víctimas de violencia sexual necesitamos muchísimo

Voz 0055 25:51 las casi un catorce por ciento de las mujeres ha sufrido algún episodio de violencia sexual

Voz 29 25:57 los va a estar abierto los trescientos sesenta y cinco días del año las veinticuatro horas los siete días de las amarla por tanto va a ser un centro de referencia de primera atención donde podrán acudir las víctimas de agresiones sexuales y de violencia sexual y a partir de ahí acompañarlas y derivar las a otros dispositivos

30 26:47 el Museo Guggenheim Bilbao presenta Segal Los años decisivos mil novecientos once mil novecientos diecinueve descubre los ocho años que marcaron la vida del pintor rozó su viaje a París y al contar acto con el cubismo el estallido de la Primera Guerra Mundial y la Revolución rusa Chagall Los años decisivos en el Museo Guggenheim Bilbao patrocina Fundación BBVA

Voz 0055 27:31 desde este viernes nombrará José Manuel Rodríguez Uribes delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid sustituirá así a Concepción Dancausa Rodríguez Uribe es actualmente secretario de laicidad de la ejecutiva federal del PSOE y más asuntos la consejera de Política Sociales defiende la gestión de su departamento a la hora de entregar las subvenciones a las ONG que se quedaron fuera de estas subvenciones del IRPF por un error Lola Moreno ha informado hoy en el pleno de la Asamblea que sólo se han dado XXII el once por ciento del total desde Ciudadanos exigen una solución

Voz 31 28:02 el año pasado dijeron ambas entidades que todo estaría solucionado antes del treinta y uno de diciembre falsa en febrero que a principios de marzo también falso si la situación era insostenible en enero ahora cerrarán proyectos y entidades que no lo hicieron entonces

Voz 32 28:17 se han presentado doscientas solicitudes de las doscientas solicitudes ochenta y siete expedientes están en tramitación contable ilesos veintidós ya están contabilizados pagados

Voz 0055 28:29 mientras el Ayuntamiento de Madrid ha alcanzado un preacuerdo de convenio para la Policía municipal lo ha hecho con tres de los cinco sindicatos policiales este preacuerdo se someterá ahora a votación de los agentes en un referéndum Javier Barbero exdelegado de Seguridad del consistorio

Voz 1833 28:43 hay un elemento importante es el elemento democrático porque lo que se va a hacer es trasladar a los policías trasladar a los funcionarios del cuerpo de Policía para que en un referéndum democrático puedan tomar decisiones en torno a esa propuesta que estamos haciendo no y bueno lo cual ayuda también a pensar que teniendo toda la información adecuada puedan también opinar los más afectados directamente que son los propios policías dentro del cuerpo que tenemos de seis mil doscientos agentes de la de la autoridad

Voz 0055 29:18 ya este viernes los maquinistas de Metro de Madrid vuelven a parar esta vez entre las once y media en las dos y media de la tarde además se van a concentrar frente a la Asamblea coincidiendo con la segunda sesión de la comisión de investigación sobre la presencia de amianto en el suburbano los servicios mínimos en los paros serán del cincuenta y cinco

Voz 16 29:36 top y un asunto más las familias de Alcolea

Voz 0055 29:38 de Uruguay el único centro que hay en el barrio de cañorroto en Carabanchel han convocado un encierro reivindicativo este fin de semana para denunciar la suspensión de una línea el curso

Voz 8 29:48 que viene llegamos a las ocho y media con veintiséis grados en la Gran Vía madrileña

Voz 0919 30:16 buenas tardes desde Moscú bienvenidos al hora25 del Mundial de Rusia dos mil dieciocho ha comenzado el campeonato hoy en Moscú Rusia la ganado cinco cero Arabia Saudi partido que abría el Mundial y el grupo ha marcado dos goles Cheryshev el ruso del Villarreal mañana en este grupo se disputará el partido entre Uruguay Egipto pero el Mundial sigue golpeado por la actualidad de la selección española mañana en Sochi España juega su primer partido del campeonato ante Portugal hoy en la previa del último entrenamiento el segundo que dirigía Fernando Hierro han comparecido pero el seleccionador y el capitán Sergio Ramos habido muchas preguntas sobre Julen Lopetegui su salida de la selección en un ambiente algo tenso algo triste hasta el punto de que Sergio Ramos cuando ha terminado esa rueda de prensa Adam lanzado este mensaje sobre cómo está el ánimo ahora mismo allí

Voz 1896 31:23 ya pueden despedir no esta rueda de prensa con una sonrisa porque parece que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una Copa del Mundo que eso es maravilloso

Voz 0919 31:32 como un tanatorio luego en el entrenamiento hemos visto mejores caras enseguida estamos allí en Sochi pero el otro punto de actualidad cederá Madrid Santiago Bernabéu presentación de Lopetegui el que era hasta ayer seleccionador nacional Lopetegui sea emocionado hasta tal punto que ha roto a llorar diciendo que el día de ayer ha sido uno de los más tristes de su vida

Voz 35 31:59 por parte de la familia del Real Madrid Si crisis por ahí pero hoy es el día más feliz indica

Voz 0919 32:21 a Julen Lopetegui que ha dicho que en todo momento ha sido leal a la Federación Española de Fútbol y también es noticia el discurso del presidente Real Madrid Florentino Pérez ataque directo al presidente de la Federación Luis Rubiales ha dicho que Rubiales recibió con normalidad el anuncio del Real Madrid de que había llegado a un acuerdo con Julen Lopetegui Ike no hay ninguna razón para que Julen Lopetegui no esté mañana sentado en el banquillo de España comuniqué

Voz 35 32:51 el presidente de la Federación el acuerdo alcanzado con Julen Lopetegui o que debería ser un acto de normalidad y así parecía al principio con los admitieron la convocatoria de una rueda de prensa conjunta entre el presidente de la Federación Tiersen lesionado al día siguiente se fue formando en lo que parece una absurda reacción de orgullo mal entendido alimentada por aquellos los que cualquier motivo es bueno con tal de intentar desprestigiar al Real Madrid el presidenta de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada injusta así sin precedentes en la historia del fútbol en casos similares

Voz 0919 33:30 bueno pues debería viene muy cargaditos como siempre en este Mundial situamos los escenarios de Rusia dos mil dieciocho el primero tiene que ser por supuesto Sochi mañana debuta España ante Portugal Última hora del equipo de Fernando Hierro Javier Herráez buenas tardes qué tal

Voz 4 33:51 gallego muy buenas tardes desde este maravilloso estadio estalló Fis aquí donde se va donde va a comenzar en Sochi la aventura de España en este Mundial ojalá hasta dentro de un mes el día quince en Moscú hay que destacar esa rueda de prensa esa sonrisa que ha sacado al final Sergio Ramos en lo deportivo poco va a cambiar Fernando Hierro todo apunta a que será Nacho lateral derecho que Coke ocupará el centro de campo junto con Busquets arriba estará el hispano brasileño Diego Costa

Voz 0919 34:18 la inevitablemente la actualidad de la selección unida a la del Real Madrid donde está ahora mismo Julen Lopetegui después de esa emocionante presentación Bernabéu

Voz 29 34:27 Álvaro Benito hola qué tal Gallego buenas tardes está previsto que en breve en las instalaciones del estadio Santiago Bernabéu después de firmar su contrato con el Real Madrid para las próximas tres temporadas y como decías antes tras una comparecencia en la que más una rueda de prensa por momentos parecía estar hablando ante una grada del estadio Santiago Bernabéu por los constantes aplausos que recibió la sensación aquí todavía con mucha gente en el palco del Bernabéu es que lo sucedido tendrá consecuencias en la relación entre el Madrid y la Federación y que el club blanco sigue pensando que ha hecho lo correcto

Voz 0919 34:58 y casi el segundo plano nuestro rival mañana la selección portuguesa de Cristiano Ronaldo que ha estrenado hoy en Sochi que dicen los portugueses como están Adriá Albets hola

Voz 0017 35:10 hola Gallego qué tal muy buenas tardes pues si Portugal ha entrenado en este estadio olímpico de Sochi también esta tarde hemos visto a Cristiano Ronaldo muy motivado y con muchas ganas de poder empezar ya mañana el Mundial ir los protagonistas en la sala de prensa tanto el servicio

Voz 0919 35:25 Ador como Joao Moutinho han dicho que lo

Voz 0017 35:28 España no va a afectar a la desarrollo de la selección española

Voz 0919 35:34 el Mundial comenzó en el estadio en un Nicky donde todavía están los hombres de la Cadena Ser en ese Rusia cinco Arabia Saudí cero Lluís Flaqué hora

Voz 36 35:42 hola Gallego comenzó el Mundial en unos ochenta mil personas que tras la colorida y musical ceremonia inaugural del campeonato han asistido a un partido sin demasiada calidad pero con muchos goles hasta cinco todos marcados por Rusia que superó sin dificultad Arabia Saudí cinco goles muy celebradas por la afición anfitriona que han visto sorprendidos por el buen rendimiento de los suyos Cheryshev con dos goles ha sido en el briefing del partido con este cinco cero ante Rusia hará el perdón Rusia suma los primeros puntos en un grupo A que completa mañana su primera jornada con el Egipto

Voz 0919 36:10 Why it por si esto fuera poco dentro de un ratito Antoine Griezmann va a publicar un vídeo donde se supone Miguel Martín Talavera que va a desvelar dónde va a jugar el año que viene buenas tardes

Voz 3 39:46 hasta allí nos vamos para

Voz 0919 39:48 en breves extractos de voz resumir cómo ha sido esa comparecencia porque Álvaro Benito se esperaba mucho y ávido de todo

Voz 29 40:00 ha habido de todo el acto comenzó con algo de retraso e la comparecencia ha estado salpicada en todo momento por aplausos y abucheos porque estaba sentado había aproximadamente cincuenta invitados el Real Madrid y recibía como decías antes son emocionado Julen Lopetegui así explicaba la situación vivida en estas últimas horas

Voz 35 40:17 en cuanto había algo que decir el primero que lo supo fue él a partir de ahí avino escenario de felicitación incluso a través de una web de la Federación también de Madrid había una esperado en una rueda de prensa que yo quería la ese día pero no podía porque él estaba lejos e insisto había una felicitación había un tono cordial había prevista una reunión que pasó posteriormente lo desconozco

Voz 0919 40:43 de verdad Lopetegui dice que cuando llamó a Rubiales le felicitó el presidente a Lopetegui hablaron de una rueda de prensa conjunta y hubo un tono de cordialidad y que luego todo cambio Florentino Pérez ha insistido en que que el Times con él fue así parecido llamó a Lopetegui para informarle del acuerdo hubo una aceptación sin más de Rubiales dándole normalidad al asunto Se habló de la conferencia de prensa de al día siguiente y que luego todo cambio pero Álvaro Florentino también ha querido lanzar un mensaje sobre todo lo que ha sucedido todo lo que sea ha dicho en el último día no

Voz 29 41:28 si en las últimas veinticuatro treinta y seis horas yo creo que es un mensaje claro al madridismo después de todo lo que ha pasado han de ser más fuertes

Voz 35 41:35 y los que me conocen bien saben que yo no practico el victimismo pero ha llegado el momento de que todos los madridistas hagamos frente a esa corriente que sólo intenta dañar la imagen de nuestro club aún cuando estemos viviendo una de las épocas más extraordinarias de nuestra historia

Voz 0919 41:59 el digamos que Florentino ha metido entre los anti madridistas a Rubiales la Federación se ha aliado con ese sentimiento anti madridista en Sochi estaba todo el mundo pendiente de esto y Antón Meana Javier Herráez Antonio Romero están allí compañero buenas tardes hola qué tal buenas tardes Gallego que se percibe después de Lopetegui después de lo que ha dicho Florentino en la selección Rubial

Voz 0231 42:28 te puedes imaginar ha caído como una bomba han ido asimilando frase a frase de la rueda de prensa por momentos no daban crédito pero la Federación a esta hora de la tarde noche cree que no debe entrar al trapo van a valorar diferentes opciones la última palabra la va a tener el presidente Luis Rubiales pero su núcleo duro le aconseja no seguir con este juego diga lo que diga el Real Madrid dar importancia al partido de mañana en el que España debuta en el Mundial creen que España está en clave mundial que mañana tiene un partido importantísimo y que por ese motivo a pesar de que están sorprendidos y te diría tristes

Voz 0239 43:03 en previsto entrar al trapo pensar solo

Voz 0231 43:06 en fútbol eran unas horas para que yo

Voz 0919 43:08 de El Larguero las once y media a ver si Rubiales su alguien de la Federación quiere salir a contestar Romero que no salga nadie de la Federación te parecería normal

Voz 0239 43:21 bueno yo creo que la Federación Española de Fútbol ya o la versión de las últimas setenta y dos horas en esta concentración yo creo que salir ahora a contestar que volvería otra vez a abrir una guerra que ya me parece que sea declarado desde este momento y veremos saber hasta cuándo entre el Real Madrid rotas las negociaciones con la Federación Española de Fútbol pero si me viene a la cabeza una amenaza entre comillas una amenaza de ayer el presidente de la Federación Española de Fútbol en El Larguero hablando con Manu Carreño diciendo que no me obliguen a sacar los mensajes porque a lo mejor lo estado casado pues yo creo que no debería hacerlo porque son mensajes privados de una situación que ya no tiene arreglo y me parece que la Federación Española de Fútbol ya así que tiene que centrarse única y exclusivamente en el partido de mañana todo lo que sea volver a contestar ahora creo que sería un grave error

Voz 0919 44:08 bueno pues centrémonos en lo deportivo segundo entrenamiento de Fernando Hierro y que hace Hierro va a cambiar algo cómo ha sido esa sesión Javier Herráez cuéntanos bueno pues ha sido

Voz 4 44:20 muy tranquila gallego hemos visto muy bueno

Voz 0919 44:22 con un desparpajo con buen tono a Fernando Hierro

Voz 4 44:25 manejando la situación los futbolistas también servía como más risueños hasta Gerard Piqué que ya una semana un poco como es el ha visto hasta sonreír haciendo bromas con los compañeros y luego ya nos han echado ha sido los primeros quince minutos abiertos en los rondos y en este estadio hemos visto un buen tono de la Asociación española creo que va a tocar muy poquito Fernando Hierro de lo que tenía Lopetegui creo que va a jugar Nacho como lateral derecho que va a estar Koke en el centro del campo y que arriba va a jugar el hispano brasileño Diego Costa ya en cuanto a sonidos de esa rueda de prensa de esa comparecencia el mejor ya hemos escuchado el de Sergio Ramos cerrando esa comparecencia diciendo que esto no es evidentemente un velatorio no es su funeral es una fiesta España lucha una nueva estrella en un Mundial de fútbol aquí en Rusia así habría Sergio Ramos su comparecencia ante los compañeros de los diferentes medios de comunicación tras una semana muy muy movida el adiós de Lopetegui

Voz 1896 45:15 había que pasar página cuanto antes si no han sido momentos para nada agradable porque duele también pues en cierto modo ha sido parte de todos los tres de todo este Mundial toda la fase de clasificación que había hecho dependiente de alguna palabra valoración personal yo creo que España debe estar por encima de cualquier nombre propio en ese aspecto cuanto antes vayamos dejando el tema y nos centremos en el Mundial pues yo creo que mucho mejor para todos que como bien dice yo creo que pocas personas mejor que Fernando no para cubrir ese esa ausencia de de Julen que que era pues es muy importante y y bueno Fernando es un es un grandísimo jugador que todos admiramos desde hace muchísimo tiempo nos conoce muy bien y que no debe de de de sentarnos para nada no de de lo que ha sucedido

Voz 4 46:03 la verdad que era el mejor recambio Fernando Hierro es el hombre que lleva a la selección española de fútbol veremos qué ocurre mañana a partir de entonces se sacarán alguna conclusión

Voz 0919 46:11 pues aunque sea tan sólo el primer partido

Voz 4 46:13 esto ha dicho el técnico malagueño el técnico de la selección española en torno a lo que él quiere lo que quiere ver mañana aquí

Voz 1896 46:21 bueno entiendo que tenemos tres grande finales la primera es la de mañana nos quedan dos más a partir de ahí lo lo que no ganemos el campo con nuestro rendimiento y esa es una realidad no yo creo que tenemos gente there que que este es el Mundial tenemos que entender que somos unos privilegiados estar aquí que lo tenemos que disfrutar y que cualquiera de mi veintitrés jugadores lo tienen que disfrutar y que cuando nos vayamos de aquí entendamos todo que cada uno hemos dado el cien por cien

Voz 0919 46:54 la selección quiere pasar página del episodio Lopetegui centrarse en lo de mañana Hierro ha dirigido dos entrenamientos su cuerpo técnico empieza a trabajar con la selección llevan apenas día y medio con los XXIII Internacionales y la pregunta es mañana qué equipo va a salir más allá de los nombres ha dicho nuestro compañero Antón Meana Javier Herráez como juega España Romero va a ser la España de Hierro va a ser la España de Lopetegui Baser a España de Sergio Ramos va a ser la España de Luis Rubiales cómo va a ser ese librillo yo creo que va a ser la España de Julen Lopetegui lo futbolín

Voz 0239 47:32 digo bueno va a ser la España que llamamos viendo en las dos últimas temporadas en los dos últimos años una España con posesión para una España también vertical e intentando presionar arriba es decir esos conceptos no puede no quiere no debe tocar los Fernando Hierro por ahí en lo fútbol

Voz 4 47:45 instigó es evidente que se va a notar la mano delante

Voz 0239 47:48 el entrenador luego en el banquillo lo que tiene que aportar Fernando Hierro ex ascendencia sobre los jugadores acertar en los cambios y la personalidad suficiente para si hay que tocar algo hacerlo pero a partir del primer parte

Voz 0919 47:58 es decir el equipo de Lopetegui este este creéis que es el equipo de Lopetegui yo pensaba que al jugar Rodrigo pero claro como ya no es el equipo Lopetegui el que hace la alineación mañana eh Fernando Hierro cualquiera sabe Sea como fuere que elija lo mejor que empecemos bien el Mundial seguimos en el Hora veinticinco Deportes del Mundial de Rusia

