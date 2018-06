Hora 25 (14/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 alguien en el Partido Popular debería pedir un poco de calma no confundir oposición con ridículo produce vergüenza ajena porque la propia de algunos de los dirigentes populares no la conocen escuchar algunos miembros del partido exigir comportamientos al Gobierno socialista que ellos no han puesto en práctica jamás ayer ya era chocante escuchó las Rafael Hernando o a Martínez Maíllo exigir la dimisión de máximo Huerta como ministro de Cultura pero bueno había que hacerlo en ese momento pero que después de la dimisión sigan con lo mismo es pornográfico escuchar hoy a Rafael Hernando criticar las horas insisto horas que tardó el ministro socialista en dimitir no tiene un pase Rafael Hernando del Partido Popular el partido condenado por corrupción que no acostumbra conjugar el verbo dimitir pensará el PP que esta es la oposición que tiene que hacer para evitar la fuga de votos a Ciudadanos pero hay un problema cuando en tu casa los corruptos han sido despedidos en diferido cuando los tiempos de asunción de responsabilidades políticas se han contado en meses y en años si es que se han contado criticar las nueve horas que tardó Huerta en dimitir es insisto pornográfico en tiempos de estos alternativos de propaganda o de mentiras hay que insistir en la verdad es que máximo puerta dimitió rápidamente y se acabó la historia ahora buceando en los pasados han encontrado otra víctima al ministro de Agricultura imputado en el caso del robo del agua en Doñana pero no hay caso la Fiscalía va archivar la investigación en su contra ni el resto de la oposición se ha sumado a la causa pero al PP le da igual ya ha puesto en marcha el ventilador que limita a todo el mundo no es poca memoria sobre su propio pasado es poca vergüenza

Voz 1 01:51 Ángels Barceló

Voz 0194 01:56 se sientan en la mesa de análisis Berna González Harbour buenas noches hola buenas noches Neus Tomàs buenas noches

Voz 1617 02:01 buenas noches y Emilio Contreras buenas noches

Voz 0194 02:04 sí también está aquí con nosotros como siempre esta hora José Luis Sastre buenas noches

Voz 1071 02:08 qué tal buenas noches pasos perdidos de hoy que no es banal

Voz 0194 02:10 parecer un poco pobres a lo mejor hombre claro es que claro de dónde venimos de ayer les han cambiado ha dicho tantas cosas en tan pocas horas que se ha notado incluso

Voz 1071 02:18 las palabras Si hasta sea empleado la palabra dimisión que a diferencia de otras manoseada pese a que estén vacías estaba ahí en la estantería casi inédita por desembalsar dimisión de un ministro que fue recurrir a una palabra con mucha carga literaria jauría dijo montada convulsión a lo mejor lo que estaría densas deshacer una especie de diccionario para no perdernos en este

Voz 0194 02:37 tiempo tan cambiante habría varias palabras desde

Voz 1071 02:39 luego mira empezando por esa jauría que es la manera moderna de llamar a la hemeroteca y más palabras que podríamos buscar derogación sí aunque esa es una palabra casi vieja ya eh eso es lo que el PSOE decía de la reforma laboral antes de estar en el Gobierno más que reservón en el Gobierno siempre se tiene sin mayores de pasmado mismo y sobre todo es que es un Gobierno que tiene es consciente de terreno que pisa a ministra Valerio ayer hecho pragmatismo también es una palabra señera dimisión derogación jauría sólo con ver de lo que se está hablando seduce como es es están crispado determinados ámbitos de la palabra clave es coherencia clave y la más espinosa el unicornio coherencia es mantener aquello que has defendido hasta ahora Overa intimismo lo que ves fácilmente los demás a lo contrario de coherencia se les suele llamar incoherencia pero en política lo contrario de la coherencia puede a varios nombres puedes llamarlo severa cinismo desmemoria o directamente obscenidad

Voz 1328 03:35 pero es que este es el problema no es que has ayer durante diez horas se intentó mantener al señor Huerta a pesar de conocer ya lo que había sucedido no hoy estos cambios de criterio del señor Sánchez pues nos preocupa

Voz 1071 03:51 después de criticar que los ministros lo hagan más que dar entrevistas en las teles Rafa Hernando ha dicho en Telecinco en una tele afeado a Pedro Sánchez que hubieran pasado horas fueron nueve horas hasta que dimitió uno de sus ministros es importante que recordemos que lo contrario coherencia no siempre se llama incoherencia y más palabras vacío lo que sentimos hoy día después de que echen a un seleccionador y dimita o ministro quizá fue el revés echaron al ministro y fue el seleccionador el que buscó su propia salida han intentado rellenar el día con con algunos han puesto mundial pero es mucha convulsión para un Campeonato Internacional de Fútbol venga pues sobre es otra palabra deporte y es importante porque a los ministros de Cultura y Deporte que han sido dos en siete días se les está exigiendo que sepa mucho de deporte convendría aclarar que muchos de los que hacen ese reproche tan lícito cuando hablan de deporte lo que en realidad quieren decir es fútbol y el deporte no es sólo es mucho más que eso ofrece una mente y una muy importante respeto mira esta mañana la vicepresidenta Carmen Calvo ha ido a Valencia a reunirse con el president Ximo Puig para preparar la llegada de los tres barcos que traerán como sabéis a las personas rescatadas por el Aquarius ha hablado de un recibimiento respetuoso y entonces un periodista hecho la siguiente pregunta

Voz 3 04:59 me gusta saber cuando habla de una recepción respetuosa se refiere a una recepción sin políticos

Voz 4 05:06 el extensamente yo he venido hoy

Voz 5 05:09 sí aquí a hacer una reunión de trabajo íbamos de recibirlos con con el respeto y la tranquilidad que se merecen y eso significa que

Voz 1071 05:19 ha aparecido un momento importante y una palabra también importa pues es verdad es importante ir nos dejamos muchas más eh asombro incredulidad estupefacción ITA tengamos que repetir dentro de unos días porque el tiempo se ha acelerado tanto conviene irle actualizando por lo menos el glosario actualizamos el lunes

Voz 1 05:39 Hora veinticinco

SER Historia con Nacho Ares síguenos también en la aplicación de la Cadena Ser en Ser Historia punto es

Voz 0194 11:33 las cuestiones internas pero antes quiero que escuchen esto

Voz 21 11:46 son Acha es Argentina hoy empezaba al Mundial pero esto los que están celebrando un gol de Messi es la alegría de miles de personas de miles de mujeres después de que la Cámara de Diputados haya aprobado la ley que despenaliza el aborto hasta la semana catorce de gestación el debate se ha prolongado durante veintitrés horas

Voz 0194 12:05 empezó ayer ya terminado hoy ahora la ley llegará al Senado para su tramitación definitiva cara

Voz 0554 12:10 él hace rukis diputada por el Frente para la Victoria

Voz 0194 12:12 ha hecho campaña a favor del derecho a decidir escuchen una parte de su discurso

Voz 0277 12:17 llegan a soltar un poco ese poder porque creen que queremos gobernar sobre hombres o queremos gobernar sobre otros nuevos señores queremos gobernar sobre nosotras mismas no queríamos gobernar son los hombres quieren gobernar sobre

Voz 22 12:30 Berto queremos modernizar el otro desvío queremos volver sobre nuestro sueño

Voz 0277 12:35 que las mujeres no creímos que poderes una ecuación cero y que hay que sacarle al otro para tener poder y sabemos que estamos el poder que tenemos el poder que el poder está nosotras no lo sacamos a nadie relajen se el único Palacio de invierno que queremos conquistar es el de nuestra vida la única Bastilla que queremos derrocar es la de quiso que nos impiden llevar adelante nuestros sueños y nuestros deseos seamos capaces enviar un poco para fuera de esta mansión esto cortina dos estas alfombras salgamos del pasado Schuster que este edificio monumental a veces nos lleva al rock cuenta que estamos repitiendo discusiones hace muchísimo tiempo discusiones de siglos

Voz 1071 13:17 atrás seamos capaces de construir

Voz 0277 13:20 sí de pensar nos seamos capaces de entender que cuando hablamos a las mujeres desde lo que estamos hablando es de que el sufrimiento no es privado la alegría no es priva a la somos capaces de generar empatía y lo hemos hecho en este proceso y no quiere decir en todas las mujeres y los hombres que estamos juntos en este proceso nos hicimos amigos son los queremos quiere decir que tenemos una decisión crítica hay política es compartir una visión de una sociedad más justa donde tenga derechos que vienen hablarme del embrión que no puede ser descartado no descartan cuando tienes cinco diez quince años el embrión tiene que hacer parados la opción pero no se lo van a dar en opción a una pareja homosexual que más quieren hacer pero normativa izar la vida de los otros la discusión que estamos dando es que cada uno de de vivir la vida a su manera y que las mujeres tenemos derecho a poder ejercer nuestra libertad y nuestro deseo y que nuestro cuerpo este cuerpo gestante que aparece en la ley como cuerpo gestante porque se trata no es una ladera no es una perra Luisa algo sobre lo que nosotros acá podamos decidir es lo que estamos haciendo

Voz 0194 14:27 sólo una parte de una intervención de esas veintitrés horas de debate en el Congreso argentino debatiendo sobre si había que despenalizar o no el aborto seguido además en directo en las calles de Buenos Aires por miles y miles de personas que no abandonaba en la calle mientras en el interior mientras en el Congreso se debatía discursos como éste intervenciones como estas intervenciones también contrarias a la despenalización al final la pero si se despenaliza el aborto hay que tramitar todavía en el Senado en Argentina pero ha sido una noticia Berna que ha hecho saltar a miles y miles de Argentina

Voz 0283 15:03 las ha sido fascinante yo lo he seguido mucho porque tengo muchas amigas y porque por redes ahora estamos todos conectados pero un trabajo impresionante han movilizado a miles y miles y miles de personas yo creo que sí es un regalo a a sí mismas a su movilización es una lección de de que la calle funciona de que podemos conseguir muchas cosas en la calle porque en la Cámara de Diputados no estaba nada claro cuando cuando llegó el proyecto que iba a poder ser aprobado han sido todos estos debates todos estos discursos y esa pulsión por los derechos de la mujer en la calle lo que ha hecho inclinarse la balanza hacia el sí ahora queda el Senado que también parece difícil pero tal vez ocurre otra vez el milagro Éste es el país del Papa Francisco

Voz 1617 15:53 este es el país donde mueren unas

Voz 0283 15:55 cincuenta mujeres por abortos mal realizados ilegales obviamente en cada año donde otras van a la cárcel porque está penalizado con la cárcel entonces creo que eso extraordinaria noticia para la causa de las mujeres que allá donde nos estamos levantando estamos consiguiendo cosas y es una extraordinaria lección de que la calle función

Voz 0194 16:15 tres horas de debate y una votación tan ajustada que ha terminado con ciento veintinueve votos a favor y ciento veintitrés en contra es decir la diferencia mínima mínima mínima Neus

Voz 1617 16:25 si es que las imágenes de la campaña en la calle han sido brutales no porque cuando veía esas miles de personas en vela toda la noche escuchaba en la radio no mujeres que decían han sido tres décadas de lucha pero luego me llame la atención que en las imágenes que aparecían de de esa

Voz 23 16:40 noche en vela había muchas chicas jóvenes no

Voz 1617 16:42 por lo tanto era una celebración de todas las mujeres no incluso de las que a lo mejor saben lo que es un aborto y lo traumático que puede llegar a ser la verdad es que escuchando a esta diputadas se te pone la piel de gallina porque cuando ya decía es nuestro cuerpo me parecía que era una manera de resumirlo tan fácil y a la vez tan compleja no porque es lo que bueno yo siempre lo pensadas así a lo mejor nuestro país pero que no somos un recipiente no no no ustedes Navas ella decía no se trata de una de las laderas y me llamó la atención el concepto porque debe ser como lo llaman así no pero pero ahora que se habla por ejemplo a raíz de la entrevista que la vicepresidenta en el país no pues yo sí yo defiendo que no somos mujeres vasija y por lo tanto no yo aprovecho para decir que no estoy y no estoy a favor de los de los vientres de alquiler pero pero además en Argentina leía el otro día no no acuerdo lo no me acuerdo la cifra de memoria de los miles de abortos clandestinos que hay al año no ha ganado posible hasta dos mil que es la principal causa de muerte materna en en la mayoría de las veinticuatro provincias no

Voz 24 17:39 eh y además es que

Voz 1617 17:43 en Uruguay tienen una una ley desde el dos mil doce y hayan han bajado los abortos y las las muertes por aborto no creo que además en el en el debate ese recordó por lo tanto me parece un éxito de las mujeres argentinas por supuesto pero de todas las mujeres

Voz 0554 17:56 en mil bueno yo en esto no soy excesivamente coincidente aunque soy con precio Berna acaba de decir que no estaba nada claro quién iba a ser el resultado en el Parlamento y entre Buenos Aires esta votación por qué porque yo creo que el pueblo el aborto no es un problema de derechas o de izquierdas la prueba es que Macri el presidente su nombre de derecha que está en contra el aborto pero ha dicho que permite el debate y que hay una votación y que el que gane pues ha ganado y lo ha el aceptara del mismo modo en Europa el primer país de los importantes europeos antes hubo pequeños países muy importante también pero más pequeño como el gran país que la prueba es Francia con Giscard que en nombre de claramente de la derecha y al final la la votación ha prosperado porque con que la izquierda votado en bloque a favor de la despenalización del aborto la los partidos de derecha sean dividido Circle a la derecha y la izquierda no no tienen necesariamente que ver con la con el aborto o con el estar en contra de modo que el la cuestión tampoco es una cuestión de de religiosidad o de laicidad clave está en en en en Sabero en decidir o en asumir si el feto forma parte del cuerpo de la mujer como el hígado o el riñón el apéndice por lo tanto ellas Toñi soberana de ese de ese efecto o por el contrario Se piensa que el feto es una vida independiente no autónoma en la que la mujer Mi madre me refiero no es una vasija es depositaria es la encargada de nutrir con su su propio cuerpo ese cuerpo esa vida independiente que se está formando por lo tanto ya no es la dueña y soberana de lo que pueda hacer con esa habilidad que no es suya

Voz 0194 19:43 no vamos a entrar nosotros ahora en el debate sobre el aborto si quería compartir con los oyentes que querían conocer vuestra opinión es sobre todo por la repercusión y el movimiento que ha habido en Argentina que ha trascendido es decir que ha ido más allá de las fronteras argentinas porque querer imagen y como decía Berna el seguimiento en redes ha sido espectacular y además la celebración Grecia no era no era un gol de Messi a pesar de que hoy había empezado el Mundial pero era el mismo grito que seguramente sonará en las calles argentinas cuando Messi o otro jugador de la selección Argentina marcó el primer gol en este Mundial venga vamos ya con asuntos de aquí porque las concertino han vuelto a estar de actualidad y todo a partir de la respuesta quedado el ministro de interior en una entrevista a Onda Cero le preguntaban a Grande Marlaska entraba en sus planes retirar esas concertistas que están instaladas en las vallas de Ceuta y Melilla

Voz 0639 20:27 sí esa es una de mis principales voluntades y caía un informe realmente complementario para que realmente se pueda de adoptar otras medidas no puede usar no es razonable ni aceptable ver a personas saltando la valla es decir podemos actuar antes podemos ayudar en origen etcétera pero no podemos llegar

Voz 0194 20:49 Nicolas Castellano buenas noches qué tal buenas noches vamos a recordar aunque hemos hablado muchísimas veces de las Cortes de las concertino recordemos de qué estamos hablando desde cuando están en esa frontera

Voz 1620 20:58 en la la verdad que es un nombre eufemístico en realidad son cuchillas ese alambres de púas de cuchillas que algunos llaman Concert de seguridad que en realidades Oña metálica construida en forma de bobina que quedan colocada como espirales de que en el vallado de la frontera española está colocada a distintos niveles tanto en el exterior con algunas partes interiores son tres las vallas que componen ese llamado perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla están fabricadas de alambre de acero mayas y cuchillas un moro fortificado que tiene una media de seis metros de altura las vallas comenzaron a construirse recuerda en mil novecientos noventa y cinco aunque tal y como están fortificadas en la actualidad se construyó a partir de dos mil cinco en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue un mes de octubre complicado en el que hubo numerosos salto a tantos de las dos ciudades autónomas donde murieron una docena de personas por disparos de lo de los gendarmes marroquíes ir donde centenares de subsaharianos fueron abandonados por parte de Marruecos en el desierto del Sáhara fue una vez en el piso más polémicos de la historia de la gestión de nuestra frontera estas zona de Valle tiene además una llamada sirga tridimensional que es un enjambre de cables en el que cuando cae la persona se queda enredada para que lleguen los cuerpos de seguridad y los los detenga en Ceuta la distancia de este periplo son ocho kilómetros que van desde la playa deben sube hasta la playa del Tarajal en la otra punta en Melilla ese perímetro tiene doce kilómetros desde Beni Enzar hasta el mirador del Barranco del que Madero ambas comparten esa cuchilla situadas casi siempre en la primera valla queda Marruecos en otros tramos también puede estar en la segunda o la tercera hilo importante también que hay que recordar Ángels es que en los últimos años el Ejército en Marruecos ha construido un foso enorme delante nuestra vaya las ha llenado de una cantidad enormes de

Voz 0194 22:34 los artistas bueno que dicen las ONGs que trabajan en la zona porque de momento sólo es la voluntad el ministro Grande Marlaska bueno que lo va a estudiar la voluntad pero esta era una reclamación una petición que dicen está

Voz 1620 22:47 es uno de los primeros lo de lo acordado obviamente de José Palacio de Melilla que es uno de los grandes activista en denunciar pues la herida las secuelas la parálisis que ha generado la caída de de lo alto de la valla de Melilla José de Prodein cree que es una medida en su

Voz 0554 23:00 se siente día y realmente

Voz 1071 23:03 importancia porque el noventa y cinco por ciento de que hacer China están extremadamente carritos

Voz 25 23:07 el marroquís y hay él no creo que pueda intervenir si se quieren tomar una medida vestida con los años y la injusticia cometida que se cometen en Melilla a diario al que hace mucho daño pues hay que eliminar las devoluciones en caliente que sería muy efectiva

Voz 1620 23:23 en esta línea también iba a la secretaria general de cerca aplaude el anuncio de del ministro de Interior pero pedía que cambie la ley mordaza que es la que de momento Ángels cambiada por el PP en los últimos años de legislatura hace que es intentar blanquear esas prácticas de las llamadas devoluciones en caliente en otro eufemismo una práctica para que España por cierto ha sido condenada por el Tribunal de Estrasburgo el Gobierno de Rajoy recurrió Galán pide a Pedro Sánchez que retire el recurso y que cambie le

Voz 26 23:47 el gesto definitivo para nosotros sería la retirada del recurso presentado por España ante la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que había condenado a nuestro país por las devoluciones en caliente que se producen cada día en Melilla y que desde luego en un país en un Estado de Derecho no se pueden volver a producir

Voz 1620 24:05 Yvette de lo institucional el Defensor del Pueblo Fernández Marugán aplaude el anuncio pero también pide reformas legales caminan

Voz 2 24:12 en el a una inyección

Voz 27 24:14 esta casa desde el año dos mil cinco viene sosteniendo dos hechos que son importantes primero no es partidaria de las devoluciones en caliente segundo es partidaria de que se retiran las costillas

Voz 1620 24:27 es decir allá de las heridas graves que causan esas cuchilla lo que piden las organizaciones el Defensor del Pueblo que se ajusta a la ley que se respeten los derechos de las personas que entran irregularmente polar frontera sobre

Voz 0194 24:38 quiero presentarles a no no no no muy buenas noches muy bueno es una de esas personas que asaltado la valla tanto de Melilla como de dónde eres no tuvo tantas veces asaltado was intentado saltar la valla

Voz 23 24:52 co huele más de cinco

Voz 0194 24:55 es más de cinco veces desde Melilla

Voz 23 24:59 desde Mel pues desde dos mil catorce llegó en el día llegue a Melilla en dos mil catorce iré ahí pues ya me que ya es como una familia con los demás compañeros que estuvieron ahí desde desde hace casi diez años pues ya formamos una familia hay muchas veces intentamos pero como justicia

Voz 0194 25:32 nunca ha sido fácil como como es el salto el salto de la valla es decir vosotros Un día por las circunstancias por la situación que veáis decidís que ese es el día físicamente que supone intentar saltar la valla

Voz 23 25:44 bueno es una cosa que se paga no sabemos que es bueno la gallega voy a decirlo así porque nos llevamos sabemos lo que nos estoy delante pues la salida lo apuntábamos como máximo tres semana antes o un mes depende de cómo estamos organizados y bueno ya cuando podemos cuando conseguimos salir Podemos está como más de quinientos quinientas veces son zonas bueno llegó a la salida ya en el camino porque podemos Domi como fuego para llega hasta que no podemos también nada todo todas estas quinientas personas hasta llega en la valla fácilmente entonces vamos bueno hay un lugar donde no seguimos todas tienen quinientas personas así hacemos una última chaval ahí miramos el señal pues eso ya sabemos que donde vamos puede que haya bueno siempre hay gente que no vuelven cien pues también hay gente que vuelven con en contra ellos de de Pat del cuerpo o la mano los pies resultado

Voz 0194 27:13 herido en algunos de estos saltos casi todos

Voz 23 27:16 pero no ha sido muy duda

Voz 0194 27:20 qué tipo de daños te haces como

Voz 23 27:23 Scott tus los cuerpos en las espalda también los militares que están en la Fonteta que intenta que os Chiva las piedras que son pequeños son Hess vallas cada conseguí tocada la línea que que es siete médico pues abogada que subí imagínate llevas ya sin come ni bebe Iggy encuentre la fuente a una valla de siete metros donde no puede suya los dedos sólo tienes que fabricar un material que te puede ayudar a que suba pues lo intentas hace una de seis meses ya que las vallas cuando toca si bien en la Guardia Civil Moi de paisano ya cuando llegan pues no son amigos en halle Si que consigue tocado pues en la segunda porque después de la segunda valla hay una que quedaba que que salta entonces es una película casi como un sueño real

Voz 0194 28:31 dos minutos hay que ser máximo dos minutos para saltar hay que ser muy fuerte para hacerlo

Voz 23 28:36 es muy fuerte muy fuerte hay gente que que pueda chicas en las que hacen ejercicio físico no creo que no consiguen tengo muchos compañeros que se han quedado

Voz 0194 28:53 bajo que no Pollán respiraba más

Voz 23 28:56 o que ante allí todos los riñones las piernas pues es

Voz 0194 29:03 el chico ahora vuelvo contigo Ana Noé porque vamos a seguir hablando de ella no sólo de esta cuestión sino también de esas seiscientas veintinueve personas mismo a esta hora de la noche a las diez y veintinueve minutos nueve veintinueve están en medio del mar Mediterráneo además con un temporal terrible de mar desde desde hace horas intentando llegar a Valencia los días de travesía se están complicando como decía por por las malas condiciones del mar qué tal el día de hoy

Voz 1620 29:29 pues ha sido un día muy duro y lo está haciendo de hecho a esta hora el Aquarius está costeando al este de la isla de Cerdeña hasta ahora mismo a la altura de olvidar y estacas

Voz 28 29:37 sí al noreste del todo mira el el ambiente en la cubierta en la voz y el viento han tenido que colocaron las cuerdas para que las personas que estaban en la cubierta fueran accediendo no se cayeran por fuera de la ola de cuatro metros viento de treinta y cinco nudos que obligaba a la tripulación asegurar ese tránsito para meterles en las bodegas para que todo el mundo pudiera ir examen salvo

Voz 1620 30:00 la ruta sido desviada como explicaba esta misma tarde desde el barco el médico

Voz 29 30:04 de verdad es siguiendo destrucción estos centros de Coordinación de Rescate decimos italiano hemos Suárez un poco nuestro esfuerzo vamos ahí junto a la costa de sedes ella lo cual debería trotes decía el barco de las inclemencias del tiempo durante dos Macías pues a la hora estimada de llegada a Valencia sigue siendo el sábado por la noche pero esto depende mucho del clima

Voz 1620 30:32 bueno estamos viendo en las páginas de navegación Angels que el ETA que es como se mide la hora prevista de llegada ahora mismo para el acuario sería el domingo aparte desde las once de la mañana pero esto puede variar porque el temporal de noreste que les está afectando es muy grave lo cierto es que en las últimas horas más de ochenta de los ciento y pico o pasajeros que van con los humanitario de del Aquarius han tenido que recibir medicamentos por los fuertes mareos vómitos hicieron sobretodo que están pasando estas últimas horas tirados sobre las cubierta porque recordemos no son barco para llevar pasajeros

Voz 0194 30:59 pues mientras el barco sigue avanzando siguen ese trayecto hoy la vicepresidenta Carmen Calvo se ha reunido con el presidente valenciano Ximo Puig para coordinar esa llegada la llegada de de estos barcos con estas seiscientas veintinueve personas a bordo al puerto de Valencia este es el protocolo de actuación que han decidido Valencia Inma Pardo

Voz 1617 31:17 los barcos llegarán de forma escalonada con

Voz 0808 31:19 intervalos de entre dos y tres horas para que dé tiempo a realizar una primera asistencia sanitaria psicológica y jurídica como pronto a última hora del sábado según ha explicado la vicepresidenta Carmen Calvo parte irán al Centro de Internamiento de Extranjeros y otros directamente a centros de ayuda humanitaria de políticas sociales dependiendo de sus condiciones Valencia ha empezado a desplegar ya los equipos de respuesta inmediata de emergencias de Cruz Roja estos primeros equipos que están integrados por más de setenta personas ofrecerán atención sanitaria psicosocial bienes básicos y en coordinación con la Generalitat también procederán a la identificación de los menores no acompañados de hecho la Conselleria de Justicia ya prepara el dispositivo para la asistencia jurídica de cerca de un centenar de menores de edad no acompañó

Voz 1617 32:04 todos mayores de doce años que serán sometida

Voz 0808 32:07 dos a pruebas forenses para determinar su edad durante los diez días siguientes a su llegada la Dirección General de Política Lingüística ha creado también una bolsa de intérpretes sean inglés francés y árabe que supera las ochocientos

Voz 0194 32:20 las personas en un primer momento se anunció lo hizo la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra que todos recibirían el estatus de refugiado ahora sabemos Nico que el Gobierno va a estudiar caso por caso los que son menores y solicitantes de asilo lo tienen más fácil porque se lo van a conceder pero que puede pasar con el resto

Voz 23 32:34 sí la verdad que lo está haciendo claro a la hora de exponer pues

Voz 1620 32:37 en lo que va a hacer con con las personas creen el Aquarius en un primer momento Oltra que no tiene las competencias en materia de asilo y refugio a nuestro país interpretó que por las circunstancias excepcionales todo serían tratado bajo ese estatuto de ellos se cree que la mayoría de las que van a bordo del Aquarius vayan a pedir así lo la realidad es que el estatuto de refugiado a que cumplirlos hay que acreditar la persecución son entrevistas individualizadas etc etcétera viene gente de Senegal Gambia de Nigeria Guinea Conakry

Voz 23 33:04 hay muchos países que a bote pronto no son países

Voz 1620 33:06 digamos de bolsa de refugiados porque no son no están viviendo la mayoría de la zona de esos países persecución así que que decían fuentes de Interior los técnicos de Interior que son los que saben de extranjería que se les iba a habilitar una solución excepcional esto lo recoge la Ley de Extranjería de esta manera autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales por razones humanitarias que era lo que trataba de explicar hoy ya así por la tarde el ministro del Interior Grande-Marlaska

Voz 30 33:31 este caso en concreto cuando digo se refiere aunque en todos los casos en materia de migración se aplica el principio de legalidad también hay circunstancias excepcionales que la ley prevé este caso es un caso de circunstancias excepcionales donde la propia ley

Voz 0194 33:47 se debilita un trato específico

Voz 1620 33:50 es decir Ángels está claro con los menores no es el aplica la Ley Extranjería lo son niños antes que extranjero Ley del Menor con la solicitante de asilo la ley de refugio en España pero con nosotros con los que no sean y solicitantes de asilo ni menores

Voz 0194 34:04 tendremos que aplicar digamos esa excepción

Voz 1620 34:06 coge la Ley de Extranjería porque lo cierto es que ningún miembro del gabinete de Pedro Sánchez dice claramente no se expulsará a ninguno del Aquarius así que veremos cómo

Voz 0194 34:15 acaba no no que situación estas ahora mismo en España

Voz 23 34:21 la verdad es que bueno lo que no se un oso fuese la ella no que tuve que tu era de encuentra personas maravillosas que que me quedan ya ya ya

Voz 0194 34:39 bueno y qué te parece que te parecería que todas estas personas que vienen a bordo de los barcos hasta Valencia tuvieran un trato diferente que tuvieran facilidades para para para poder obtener los papeles

Voz 23 34:51 es diferente si eso está bien si suena bien también porque esta cosa seguirse todos los ya no todos los años también con leyese que tiene que que tiene es que desde ahí pues yo solamente yo pienso que africano necesita ayuda Teotino espetó o que hace muchos años que vivimos que es el único ayuda que nos fuese son bombas Soplao y que alguien que mata a su familia Él se encuentra solo del mundo pues salir de su país es una necesidad Il la la cuestión que nos preguntamos cien pues es es posible la vida cuando uno solo tiene asimismo Panamá pues es difícil bueno toro sabemos que el avance de la globalización la cabeza de un niño de El ese mundo esa menos una hamburguesa se puede ser la verdad no es así yo pienso que cada cada amiga de mira debe servir para conquistar un allí

Voz 0194 36:10 dime una cosa no contesto que me estás diciendo tú ninguna de las veces que no conseguís te saltar la valla que fracasaron en el salto nunca te planteaste volver para atrás

Voz 23 36:21 Pole nunca se ha dado la vuelta en el camino de su sueño yo es un camino que Kelly que yo he elegido así que volver yo no me vio vuelve yo decidí salir por un chivo pues iba poesía o Teo vamos a llega yo pues a llega lo que me da pena no es la cohesión de los malo peor sino la indiferencia de los bueno ni un mundo donde la en Chiva universal puedes decir la verdad es un acto de móvil sonaba yo pienso que cada uno tiene la responsabilidad moral de Sober ese Aller así me gusta cómo lo que pones a la inmigración paga a mí la LES de la inmigración es el racismo con poner lo llevó hoy lo lleve siempre yo hoy aunque formaban la lista pues en en la ciudad de los que piensa que la valla no tiene que es si no tiene que está no sirve para nada pesar de los mueve y de los daños que ya ha causado si hasta hoy hay eso nación VUE que reflexiona que lo ven no hace nada pues es una tensa el mundo no está así tan mal malísimo lo puedo agresivo y polos que hacen en mal como pensamos Teo sino pueblos que del sin a cenar

Voz 0194 38:09 me pregunte una última una última cosa Nico después de escuchar estas reflexiones que yo creo que hay que que volverlas a escuchar con calma y con tranquila nada de lo que no nos está aportando en el debate de esta noche sobre el tema de la inmigración pero quería hacerte una última pregunta Niko porque ya el martes pasado lo pasa que ahí estaba yo en Málaga y no no no no hable mucho contigo pero el martes pasado escuchando unas palabras de de Rafa Hernando me preguntaba pero de qué está hablando escuchemos

Voz 0554 38:36 quiero también señalarle que

Voz 1328 38:38 durante el año diecisiete el Gobierno de Mariano Rajoy rescató de las aguas del Mediterráneo a más de cinco mil personas es verdad que no se hizo con publicidad y propaganda es verdad si esto es lo que de alguna forma

Voz 0194 38:59 Nico habla de cinco mil personas rescatadas el año pasado en el Mediterráneo por el gobierno del Partido Popular que es cierto que hay de falso en Estonia

Voz 1620 39:06 la cifra de hoy los datos Salvamento Marítimo coordinó el año pasado al rescate de mil doscientas patera dieciocho mil novecientas personas las costas señora mediterránea Si sumamos los que rescató la Guardia Civil y otro buque fueron en total veintidós mil quinientas las personas que rescató el año pasado los funcionarios españoles que trabajan en la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo y los funcionarios españoles que trabajan en la Guardia Civil es decir que ni rescate Rajoy rescata Zapatero elabora Nieves lleva treinta años haciendo rescates en en el Mediterráneo en el Atlántico el Salvamento Marítimo igual así que seguramente tendremos que poner en valor el ingente trabajo de esos funcionarios dejar de

Voz 0194 39:42 de hacer electoralismo que la inmigración Nico muchísimas gracias sí no no muchísimas gracias y muchísima suerte muchas cosas

Voz 1 39:50 hora veinticinco

Voz 1 45:14 en Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 2 45:23 que con Berna González Harbour Neus Tomàs

Voz 0194 45:26 Emilio Contreras Le quitado un poco de tiempo al análisis pero me parecía que el testimonio de y que estamos hablando de esa voluntad o de esa intención del Gobierno socialista de Pedro Sánchez de retirar las concertino

Voz 2 45:36 ahí de Melilla me parecía interesante conocer a alguien que ha intentado

Voz 0194 45:41 innumerables ocasiones saltar esas vallas encontrándose con esas concertistas hasta que finalmente lo consigue pero si quería una valoración Neus sobre los pasos que está dando este Gobierno con el tema de la inmigración primero a ofrecer el puerto de Valencia para que pueda atracar un barco que después van a ser tres evidentemente por la dificultad de la travesía ofrecer el puerto de Valencia cuando

Voz 0283 46:01 en Italia o en Malta se estaban cerrando los pues

Voz 0194 46:04 dos A estas embarcaciones lo que decía hoy Grande Marlaska el compromiso del Gobierno en la recepción aunque no tenemos muy claro qué va a pasar en cuanto lleguen pero compromiso del Gobierno en la recepción de estos inmigrantes Neus pues me parece

Voz 1617 46:17 muchísimo más que lo que teníamos muchísimo más a partir de ahí Imaz después de escuchar el testimonio que hemos escuchado pues bueno tenemos que ver cómo se concreta dos gestos en hechos no porque es evidente que el gesto de traer el barco sí pues a mí no puedo decir más que bueno que que que me parece una buena noticia pero es evidente que no es una una solución que es decir que cuando Elena Valenciano que socialista aunque no tenga la mejor de las relaciones con el presidente Sánchez no por por sus guerras internas en el partido pero bueno ella está en la en la Comisión de Derechos Humanos ahí en no sé el nombre exacto pero es la comisión de en Bruselas se decía lo que hay que hacer es obligar a Italia no yo no sé si había que obligar a Italia o no ahora mismo hay otro barco en unas condiciones parecidas que también es una ONG allí por lo tanto traer aquí el barco es una buena solución para esta seiscientas personas pero no es la solución no luego hay otra cosa porque digo que estamos muchísimo mejor hombre en el dos mil diecisiete Nico debe tener los datos supera actualizados según los datos el Ministerio del Interior llegaron veinte mil personas España en embarcaciones ilegales veinte mil dos mil de las cuales eran eran niños esos niños que decía no no la cabeza de un niño del tercer mundo pesa menos que una hamburguesa pues eran esos niños para hacer una una comparación en dos mil trece que tampoco hace tanto eran tres mil y pico tres mil doscientos y a partir de entonces no ha parado de subir por tanto es una buena noticia si es una buena noticia es la solución es evidente que no es la solución hemos dicho muchas veces la solución no puede ir de manera individual país por país es mucho mejor la solución que adopta ahora a España que la que puede adoptar la Italia que estamos conociendo estos días seguro pero no es la solución luego respetó las concertistas el ministro en la entrevista decía que que que hará todo lo posible yo creo que tiene que hacer lo imposible porque porque es que haberlas concertino matan es que no lo ha explicado no hay tres vallas distintas ideas Niccolo ha recordado las colocó en un momento creo que podríamos decir casi de desesperación el PSOE no la época de Zapatero El PP las mantuvo las mantuvo además casi negando que mataba no como veíamos o pero si veíamos las imágenes de las heridas no diré que las justificaban porque no era eso pero les restaban cualquier tipo de de importancia pese a que eran y son un peligro evidente por tanto eh que bienvenida sea por supuesto la propuesta previo informe y todo lo que tenga que ser del ministro pero a partir de ahí se ha comentado hay que hablar de otras cosas hay que hablar de las devoluciones en caliente que hable dar de qué se hace con Marruecos es que son doce kilómetros de cuchillas y mallas ahí en Melilla

Voz 0194 49:07 déjame que ahora voy contigo Berna por poner en contexto porque como decía como decía en el contexto de la actitud que está adoptando

Voz 1617 49:14 el Gobierno de España no puede ir independientemente de

Voz 0194 49:17 que se haciendo Europa quiero que escuchen los oyentes y vosotros los movimientos que ha habido estas últimas horas en Europa a partir de del tema del barco Aquarius por ejemplo Macron ha tenido que recular y he tenido que pedir disculpas al ministro italiano contra el primer ministro por criticarle por haber cerrado los puertos Jena Alemania atención porque esto es importante ve como este caso puede poner en riesgo la estabilidad de su Gobierno Rafa Panadero buenas noches

Voz 1775 49:40 buenas noches Borrell hablaba ayer de provocar un electro SOC en la Unión al acoger al Aquarius pero pensaba en la cumbre de final de junio no en esto en Francia el presidente Macron que había acusado al nuevo

Voz 23 49:50 el Gobierno italiano de irresponsabilidad por no

Voz 1775 49:52 al entrar a puerto al barco ha tenido que salir a pedir discuto

Voz 1620 49:55 Paz no tenía ninguna intención de ofender a Italia

Voz 1775 49:58 le ha dicho por teléfono al primer ministro Conte que antes la había respondido recordando que París como todos los demás en realidad no ha cumplido con las cuotas de refugiados que aceptaron en dos mil quince para ayudar a Grecia ya la propia Italia a Macron también le han dado desde dentro partidos de la oposición pero incluso miembros de su propia formación pero al menos el incendio interno no ha llegado al nivel que ha llegado en Alemania allí este tema amenaza incluso con llevarse por delante al Gobierno los socios del norte de Merkel la CSU exigen más mano dura en la política de asilo algo que les facilite un buen resultado frente a la ultraderecha en las elecciones de Bavaria en septiembre por ejemplo pie la expulsión en la frontera de cualquier migrante que haya pedido asilo en otro país de la Unión Merkel apuesta por una solución conjunta europea ya ha pedido a los suyos dos semanas para alcanzar un acuerdo antes de la cumbre pero en la CSU tienen prisa dicen que la maquinaria comunitaria es lenta

Voz 0554 50:49 que esta situación requiere soluciones urgentes me sí

Voz 0283 50:52 situación es gravísima es gravísima debido a esa fisura en Alemania tenía Moss una una coalición inestable o o posible potencialmente inestable entre CDU y SPD entre entre democristianos y socialdemócratas resulta que va a estallar o puede estallar entre la CDU y su socio de siempre que eso es la CSU no precisamente por esas elecciones que hay en Baviera que ha mencionado panadero en en octubre entonces es muy es grave porque Merkel se había convertido en el adalid moral de de Europa ante la inmigración ha aceptado un millón y medio de de inmigrantes procedentes de de las aguas y de la guerra de Siria etcétera Is está quedando colgada de la brocha porque su propio los aliados su partido pero su partido hermano CSU está rompiendo

Voz 1617 51:43 no parece que quiere imponer está