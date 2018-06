Hora 25 (14/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 delito medioambiental María José Güemes buenas noches

Voz 1461 00:02 buenas noches Angels los populares han olvidado ya de todos esos escándalos y ahora desde la oposición reclaman lo que nunca pidieron para los suyos ya no recuerdan lo mucho que apelaban a la presunción de inocencia y por eso ella ha salido con estas exigencias el diputado popular Teodoro García

Voz 1 00:17 ayer dimitió mastín Huerta y creemos que hoy debería dimitir el ministro de Agricultura y no dimite el ministro Agricultura debería dimitir el señor Sánchez porque recordemos que el señor Sánchez a través de sus redes sociales y en declaraciones públicas hace muy pocas fechas declaró si soy elegido presidente no abrirá de despachos ministeriales a imputados ni aprobar amnistías fiscales pues de par en par

Voz 1461 00:45 señores y Luis Planas que como has dicho está siendo investigado desde dos mil dieciséis Se defiende y se muestra convencido de que pronto archivará su causa

Voz 2 00:53 la versión de los hechos y les puedo decir que ni yo era competente ni he tenido intervención alguna ni tenía conocimiento la Fiscalía lo ha dicho por escrito con lo cual lo te puedes imaginar que confío plenamente en el en el proceso judicial en curso no hay absolutamente ningún problema

Voz 1461 01:09 sospecho pero no convence a muchos explicaciones porque desde Ciudadanos también han aprovechado la oportunidad para solicitar la comparecencia del titular de Agricultura

Voz 0194 01:17 al margen del revuelo político los intereses el Partido Popular lo comentaba ahora el ministro la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva que prepara ya el escrito de acusación de cara al juicio ya ha dicho en más de una ocasión que no ve delito en el papel de la actual ministro en papel de Luis Planas Radio Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 01:31 tres veces ha dicho el fiscal de Medio Ambiente de Huelva Alfredo Flores que no ve delito en la actuación del ministro de Agricultura Luis Planas en el caso de los agricultores del entorno de Doñana que construyeron pozos ilegales para riego que roban agua del acuífero veintisiete la semana que viene cuando presente el escrito de acusación lo dejará fuera en marzo de dos mil dieciséis fue la primera vez que Flores solicitó al Juzgado de Instrucción dos de La Palma del Condado Huelva que archivara porque no apreciaba responsabilidad penal en quiénes como Planas tuvieron sólo durante un año competencias en materia de aguas fue entre dos mil doce dos mil trece cuando ocupó el hoy ministro la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía

Voz 3 02:12 llevo diciendo desde marzo de dos mil dieciséis haría exactamente lo mismo pero claro yo creo que es así el que quiera entenderlo que el fiscal no ha cambiado ningún criterio y no se dedica a imputar imputar puede entenderlo más fácilmente digo porque consiguieron conciencia que hay que acusar a una persona así y a otra

Voz 1541 02:32 terminada ya la investigación la jueza instructora no podrá abrir juicio oral contra aquellas personas que se queden fuera del escrito de acusación de la Fiscalía así que tendrá que archivar el asunto con respecto a él dos años después de que se lo pidiera por primera vez el Ministerio Público

Voz 0194 02:47 lo peor no es porque como tiene debilidad por Rafa Hernando hoy es quién más dimisiones está pidiendo en las últimas horas me gustaría conocer su opinión sobre cómo lo está gestionando el Partido Popular ayer era con máximo Huerta que es verdad que a primera hora de la mañana exigió su dimisión como hicieron el resto de fuerzas políticas incluso dentro del propio Partido Socialista pero claro es que ya están pidiendo la dimisión ahora de de este este ministro les parece que nueve horas era demasiado para que dimitieron ministro

Voz 4 03:16 a nosotros nos parecían años demasiado en su caso es que quiere si yo yo entiendo la rabia del PP que quiero pensar que incluso es es comprensible pero también como era previsible yo creo que la están canalizando mal sacar lo peor de Rafa Hernando que es difícil porque ya no se ha dado grandes muestras pues yo creo que que les que les ayude además yo creo que no es comparable el caso de máximo con con el de Planas en el caso de Maxi muerta y yo creo que no tenía otra que dimitir porque había sido autor de un fraude fiscal había intentado pagar menos impuestos lo que les tocaba y por lo tanto no podía aunque luego hubiese regularizado su situación no podía ser ministro ya está yo defraudar es incompatible con gobernar me parece que es el resumen el caso de Planas yo debo decir perdone que yo desconocía este caso vamos no tenían idea me he leído y releído hoy todas las crónicas de los compañeros de Andalucía que son los que conocían más el caso el resumen que habéis hecho vosotros la Fiscalía no aprecia delito el caso va a ser archivado lo que se explica incluso literalmente es que la única conexión era el dato puramente formal de que de que él estaba en la Consejería yo con la información que ya digo que no conocía el caso pero con la información que que he podido leer hoy me parece que no es comparable el caso de de máximo muerta con el con el de este ministro mensaje parece vamos sí sí sí

Voz 5 04:48 luego le llegarán a confirmar imputación o investigación tendría que dimitir porque Pedro Sánchez ha fijado el listón de la ejemplaridad muy

Voz 6 04:59 ayer ayer quedó altísimo esa así que no sé donde si uno es dueño de sus palabras y después es claro

Voz 4 05:06 OO de ellas no oí ahí yo creo que si se produce eso no tendremos ninguna duda ninguno de los que estamos aquí creo vamos pero hablo por mí tener que pedir esa dimisión como hay por mi inmediatamente en todos los que no se las cabezas pensantes sabíamos que este señor no podía durar mucho no entonces eso es es evidente pero yo quisiera subrayar como Rajoy en el en el la ejecutiva del lunes pasado cuando les dijo que es que están pasando tantas cosas que ya aparece el año pasado

Voz 0194 05:40 en el lunes pero fue el lunes

Voz 4 05:43 qué dijo dos o tres mensajes interesantes uno que nuevo puntera un sucesor vale pero dos que tampoco el Partido Popular debe perder tiempo dijo entre comillas en una reflexión programática cuando uno diría que está un poquito de tiempo en en sus programas en su autocrítica en qué han hecho mal en qué podrían hacer bien y tres dijo nuestro trabajo es recordar al PSOE todos los días que está ahí sin la fuerza de los votos no ven un gobierno que no ha salido de las urnas lo cual ya sabemos que es mentira absolutamente era porque el PSOE ha sumado los escaños suficientes que representan a las personas suficientes para tener la mayoría que tiene entonces si el Partido Popular está empeñado en hacer una oposición que recuerde al PSOE todos los días algo que es mentira o que exija unas dimisiones que dan risa porque ha comparado con con estimular un máster que no tienes robar las cremas eso por ser los casos más

Voz 6 06:51 menores que tuviésemos diferir pero vamos los despidos

Voz 4 06:54 en diferido la Gürtel la condena que cuando salió las primeras informaciones decían uy esto cuando abren los jueces cuando ya hablaron los jueces uy esto es cosa del pasado se nunca era momento para ellos para dimitir en fin

Voz 8 07:09 el lobby de la rabia del Partido Popular pero que la rabia que canaliza héroe es una reacción normal pero yo creo que hay que analizarla con canalizar la con inteligencia no ir respecto al asunto del ministro este de para empezar yo creo que es está utilizó

Voz 0554 07:25 mantuvo una manera de una manera malévola manipula ante la palabra imputado no existe ya en nuestra legislación procesal es investigado qué pasa que como es es muy dura llevo un componente fonético de dicho ya de de de culpabilidad el legislador se dio cuenta lo retiro están siendo investigados yo no estoy de acuerdo con todo el respeto con quienes piensan que tiene el presidente del Gobierno que porque una persona esté siendo investigada tenga que que dimitir de su puesto porque puede haber indicios eh que luego no se confirmen comprueban con los hechos por lo tanto hay que esperar a ver qué es lo que decide el fiscal si el fiscal decide seguir hacia adelante a ver en qué términos que a lo mejor es una responsabilidad puramente administrativa no parece que sea un caso de corrupción de que hayan hayan dado dinero para permitir que el ajo la Consejería que el doce ocupaba se cree que se quedará con dinero

Voz 7 08:17 con con con agua que

Voz 0554 08:20 me pública ahí luego venderla fin no parece que haya nada de eso tenemos que eso sentarnos y esperar lo digo no solamente al PP sino a todos los partidos contra estaba al PSOE en la oposición también hay que sosegar si hay que pedir responsabilidades con criterio ideal no tratando de hacer permanentemente leña del árbol caído es que hay que recordar cómo salió del Gobierno Demetrio Madrid del Gobierno de Castilla León lo procesar On parecer procesamientos supone un indicio de culpabilidad luego lo absolvieron le machacaron la carrera política pues a mí eso me parece injusto

Voz 0194 08:54 este debate lo hemos tenido tan tan

Voz 7 08:57 tú claro pero es que que recordarlo Nano esas veces estuve dejando porque

Voz 0194 09:01 resulta que mientras el Partido Popular está pidiendo dimisiones a todo el mundo del Partido Socialista o cualquiera que se mueva que tiene alguna sospecha que dimita que dimita que dimita bueno resulta muy Ángel Campos antes que nada buenas noches

Voz 1552 09:11 buenas noches Angels buena resulta que Ricardo Costa

Voz 0194 09:14 dominado su declaración en el juicio de la Fórmula uno ya ratificado ante el juez que Mayor Oreja a través de la empresa FCC donó ciento cincuenta mil euros en metálico en billetes de quinientos para la campaña de Mariano Rajoy de las generales de dos mil ocho

Voz 1552 09:28 tal cual lo ha dicho Ricardo Costa ha dicho ante la juez de Valencia José Mayor Oreja medió ciento cincuenta mil euros para la campaña de Mariano en dos mil ocho lo sacó de la chaqueta en billetes de quinientos metros entregó para la campaña de Mariano Rajoy según les dijo el empresario hermano del ex ministro Jaime Mayor Oreja hasta entonces directivo de FCC Mayor Oreja José Mayor Oreja no es la primera vez que aparece vinculado a la financiación irregular del Partido Popular a su nombre ya figura en los papeles de Bárcenas en dos apuntes asociados a a él mismo en un montante total de ciento sesenta y cinco mil euros Ricardo Costa que ya sabes Angers desde que bueno pues se declaró en el juicio que sí es cierto el PP se financió con dinero negro de pues ha mostrado una actitud colaboradora ha sido la propia Fiscalía la que ha llevado a Ricardo Costa como testigo ante ante este en este caso en el caso de la Fórmula uno de Valencia ha ratificado pues Etna ha mostrado esa voluntad por colaborar con la justicia por todo aquello que sabe ya ha dicho pues efectivamente que observó ese hecho que fue Vicente Rambla absuelto ahora de la Gürtel quién le pidió que recibiera al empresario que el empresario le dio ese dinero y que él se lo entregó a David Serra condenado les dices el ex vice secretario regional

Voz 0194 10:55 condenado por el caso Gurtel dio ese final

Voz 1552 10:58 David Serra para que lo entregara para la campaña de Mariano Rajoy

Voz 0194 11:00 ciento cincuenta mil euros en metálico en billetes de quinientos para la campaña de Mariano Rajoy de las generales de dos mil ocho Estos ocre a Ricardo Costa muy Ángel Campos saber que a ver cómo evoluciona esto vale

Voz 1552 11:12 muchas gracias hasta luego

Voz 0194 11:14 volviendo un poco al al Partido Socialista e al Gobierno porque seguimos conociendo nuevos nombramientos por ejemplo conocemos que Margarita Robles responsable de Defensa ha decidido mantener en el cargo a toda la cúpula militar y al director del CNI y además dos Sánchez consciente de que gobierna con tan solo ochenta y cuatro diputados ha pedido a los ministros que también son diputados que dejen su acta se dediquen de forma exclusiva a sus tareas ministeriales Inma Carretero buenas noches

Voz 0806 11:38 qué tal buenas noches Pedro Sánchez no quiere que peligre ni un voto del grupo socialista sí que van a renunciar mañana a sus escaños los tres ministros que son diputados Meritxell Batet Margarita Robles y José Luis Ábalos aunque la remodelación del grupo va ir mucho más allá porque por el momento que sepamos habrá dos diputados que serán secretarios de Estado Pedro Saura para infraestructuras ya Ana Botella la seguridad algo similar ocurre con Luisa Carcedo que es senadora y que ha sido elegida por el presidente para un puesto que va a depender directamente de él el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil que es una de las novedades del organigrama de este Gobierno donde no habrá cambios en la cúpula militar por primera vez la ministra no nombra a su propio equipo y Margarita Robles ha ratificado hoy al general Fernando Alejandre como jefe del Estado Mayor de Defensa ya los generales y almirantes al frente de los tres Ejércitos también se mantiene al jefe del servicio secreto al general Félix

Voz 0194 12:30 Sanz Roldán cuyo mandato acaba

Voz 0806 12:33 en un año mañana también en el Consejo de Ministros van a salir adelante los nombramientos de las delegaciones del Gobierno hoy se han conocido algunos nombres entre ellos los de Andalucía Castilla La Mancha que no son precisamente perfiles afines a los presidentes socialistas más bien todo lo contrario han estado siempre enfrentados a Susana Díaz y Emiliano García Page para Cataluña en cambio la persona elegida es una veterana del PSC Teresa Cunillera que ha sido diputada muchos años ya así que es muy cercana a Mikel

Voz 0194 13:01 el sumamos nombre más que hemos conocido a última hora al nuevo secretario de la Seguridad Social es Octavio Granados que ya ocupó el puesto durante el Gobierno de Zapatero Joy habido el traspaso de carteras en cultura después de la dimisión ayer de máximo Huerta hoy ya es el nuevo ministro de Cultura José Guirao que hablaba sin esa toma de posesión toda cultura

Voz 10 13:19 aparte de las esencias de nuestra historia tiene dos vertientes fundamentales una es la identidad que es un tema importante siempre y cuando no no la manos mucho por decirlo coloquialmente ir luego tiene otra cosa

Voz 11 13:40 sí me encanta que está aquí la ministra de Hacienda

Voz 10 13:44 que es que es muy importante en el Producto Interior Bruto yo creo que hay dos cosas que siempre dan resultado el trabajo el trabajo y el trabajo la pero

Voz 7 13:58 la valentía y vamos con otras noticias del día

Voz 1050 14:03 mañana el Parlament de Cataluña va a denunciar al juez Llarena ya al resto de magistrados del Supremo que han impedido que los presos independentistas y que son diputados puedan acudir a la Cámara catalana lo anunciado rouge

Voz 0682 14:14 en la defensa dos tres la defensa de los derechos políticos civiles no nos podemos mover ni un milímetro mañana en nombre del Parlament de Catalunya presentaré una denuncia al Tribunal que mantiene presos políticos a diputados no pueden ejercer sus derechos individuales de esta manera limita los derechos políticos de la ciudadanía de Cataluña Politics doscientos tenía

Voz 1050 14:39 Donald Trump ha cumplido hoy setenta y dos años y como regalo la fiscal de Nueva York le acusa de financiar su campaña presidencial de manera ilegal utilizando su fundación para ello la Fundación Trump por eso le pide al juez que tanto el presidente de los Estados Unidos como sus hijos devuelvan los tres millones de dólares que es lo que calcula que destinaron de manera fraudulenta actos en su carrera contra Hillary Clinton y que además hay además la fiscal también le pide al juez que disuelva la la Fundación Trump ya ha respondido ha culpado a los demócratas de esta acusación ya avisa que luchará en los tribunales además la Unión Europea elevado hasta el treinta y dos por ciento la cuota mínima de energías renovables para el año dos mil treinta la cifra se ha revisado hoy para cumplir con el acuerdo de París contra el calentamiento global aunque es ligeramente inferior a lo que pedía la Eurocámara y un hombre se ha suicidado lanzándose

Voz 7 15:30 por el balcón de una décima planta en Cornellà

Voz 1050 15:33 bregar no ha hecho en el momento en el que la policía y la comitiva judicial intentaban acceder a su casa para cumplir con la orden de de Sun

Voz 7 15:39 sí

Voz 12 15:42 en Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 14 16:01 qué tal Torres pues ya ves con un poco de música cañera claro con lo que hay pues mejor estamos

Voz 7 16:07 exactamente es que a ayer

Voz 14 16:10 creo que fue ayer ya no estoy muy seguro me cayó un anuncio de la compañía discográfica que no recuerdo cuál es sobre la banda sonora de una película que se estrena este fin de semana en los cines del país de Trump EEUU en Estados Unidos eh que es puro Nueva York sobre un padrino de Nueva York que es John Gotti aunque en España no hay fecha para el estreno pero quién lo interpreta la película Gotti es John Travolta

Voz 7 16:37 eh

Voz 4 16:42 sí

Voz 7 16:42 a eso le llaman Karen

Voz 1112 16:48 en fin que bien caña también con cincuenta y seis cincuenta y siete días en Piolín procesando el Promesas el caso la cosa la Trilla que tiene prólogo de Berto Romero está publicado por aquí hay noticia Lengua de Trapo que es Jorge Lago que sigue en Podemos aunque bueno ahora un poco menos que antes hay que decirlo el autor de ese

Voz 0554 17:08 cincuenta y siete días en Piolín es Guillem mal

Voz 14 17:13 tienes en las crónicas del proseguía con espectacularmente muelas es decir el libro tiene que ser fantástico vale pues como esto es demasiado estrés cambian un poco la música tú

Voz 7 17:26 qué te digo que también me da que pues porque mira se llama Joy Alexander ha sacado un disco Gemma Eclipse que suena así de bien

Voz 15 17:35 de de estrés a es porque tiene catorce años

Voz 7 17:39 eso más interesa muchísimo esta rabia más que expresar es que da mucha rabia y es es un poema de José Hierro recitado por José Hierro que se llama vida y que puede tener recadito y después de todo todo ha sido nada a pesar de que un día lo fue todo después del nada o después de todo supe que todos no era más que nada tirito todo bien Leko dice nada Brito nada dice todo ahora se que la nada lo era todo todo era técnica de la nada no queda nada de lo que fue nada era ilusión lo que creía todo y que en definitiva era la nada pues nada si Marta da será después de todo después de tanto todo para nada bueno Boa Mistura de construido este poema en una galería madrileña

Voz 1112 18:43 a Ponce más Robles son trazos de colores que sólo se unen ese pueden leer cuando te colocas una determinada posición vale que es lo que viene siendo la Ana morfosintaxis es decir el juego de la perspectiva Boa Mistura

Voz 7 18:59 que forma parte Pablo pura tú puedes conectar con cola

Voz 16 19:02 gente sin necesidad de de un arancel de mayo

Voz 17 19:07 ah no hay vallas no ha digamos a a asar

Voz 7 19:09 el director uno oye el nuevo ministro de Cultura seguimos a lo mejor nos está escuchando que es verdad yo ahora contribuir con puede cuidar no no no no no vamos a mantener este espacio pero ahora con un poco de cuidado

Voz 1112 19:23 bueno pues ha puesto un ejemplo de lo que se puede lograr con el consenso que es el Estatuto de la artista que ha sido redactado en una subcomisión parlamentaria con la con

Voz 7 19:31 todo alucina con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios con todos tú conoces algún tema que últimamente haya tenido si el otro día al pacto sobre la violencia machista también

Voz 1112 19:42 bueno pues dos si muero el estatuto de artista que es una propuesta que da cobijo a lo que de especial tienen trabajo de los artistas podríamos hablar de la fiscalidad de la tributación reformas de la Seguridad Social en definitiva un poco de todo

Voz 18 20:00 déjame déjame

Voz 19 20:01 te mía ya que tengo aquí

Voz 7 20:04 hala más extradita cuatro postales más eso que estoy originó se sería de que la gente Amanda postales es falso es los oyentes de este espacio al menos de este tramo de Hora Veinticinco Nos bandas por apostar ahora te voy a hacer una pregunta lo manda con y Edward

Voz 0194 20:19 todo a Alberto Sisi algunas con sobre otras sin sobre mira ves por ejemplo a mira te cuál es el otro día no

Voz 7 20:26 haríamos lo debería un sello de correos contó cincuenta y cuatro céntimos cincuenta y cuatro céntimos también podrían poner los imágenes bombeando cincuenta y cinco cincuenta cuenta exacta cincuenta para abajo que exime a para arriba para Correos bueno tú tienes

Voz 1112 20:44 veinticinco euros une a eso

Voz 7 20:46 ahora mismo no los llevo en el monedero pero si me los pide podría prestar podría ser un un

Voz 1112 20:52 podría contribuir a restaurar uno de los canales de la plaza de San Marcos de Venecia si tres necesitan verás necesitan treinta y cinco mil euros y entonces treinta

Voz 7 21:03 cinco mil euros han cogido el cuadro Ilan dividido en cuadrículas y entonces tú puedes elegir la cuadrícula que quiere restaurar la verdad cinco euros exactamente puedes pero no tengo derecho llevarme la casa no nos ponemos porque entonces eso de hecho entrar gratis en el Reina Sofía siempre era en el en el dicen perdón en el dicen siempre que quiere era verlo no porque si contribuye sí pero si Borbones eso no mejor sólo te llevan Juanito cuadrícula Demi cuadritos exactamente que yo digo para elegir para elegir yo no elegiría del cielo porque como hay tanto cielo soy eso no sabes cuál es

Voz 0194 21:36 este es un puzzle hace mucho tiempo ganado pero que vas dejando el sí

Voz 7 21:38 el olas comparable final porque dice esto están igual den igual que nunca encontraré las piezas pues eso eso ya verás como ayer el Thyssen nos dirá que estamos alentando a la gente para que elija para que elija el pero que elijan cuadra edito y cinco euros gracias a la contribución pues se restauró cuadro exactamente pues esos bueno sería micro micro micro yo sigo prefiriendo el techo que es como más visitado

Voz 20 22:04 para acabar mira un poco de reproches que es lo que más me gusta Pink Martini mito que sindical

Voz 21 22:17 jo

Voz 7 22:18 quizá lo que me gusta mucho que no estoy aquí dijo niña tampoco hay fútbol

Voz 22 22:24 que por cierto es que sigo mirando las postales Unite llegado como un sello de cero cincuenta y cuatro sea cincuenta de cuadros tendremos pero otra con uno de uno treinta y seis y Luis Mariano anestesista Luis Mariano

Voz 7 22:35 a ver por qué pues no lo sé lo averiguar

Voz 15 22:59 Dennis Timo Glock y dietario

Voz 14 23:09 no sé si llegará él

Voz 1150 23:10 Microsoft político como dice Borrell pero ciertamente el caso Aquarius convierte la entrada de Pedro Sánchez en Europa en un acontecimiento en su primera cumbre a finales de mes su presencia rompen la monotonía que estaba permitiendo que la cultura de rechazo a la inmigración se impusiera de manera creciente en medio de los silencios cómplices los potenciales discrepantes los que un día no lejano apelaban los derechos humanos universales tendrán que mojarse de momento el Gobierno persiste dicen que Interior se plantea retirar las cuchillas de las vallas de Ceuta y Melilla sería otra buena señal la crueldad no debería formar parte del repertorio de un Estado la atención se desplaza hacia el Mundial de fútbol pero en términos más políticos que futbolísticos la selección como centro las conversaciones en un debate

Voz 7 23:56 muy del momento las lealtades patrióticas

Voz 1150 23:58 como si las pasiones identitarias desatadas estos años encontraran nuevo alimento en un conflicto Real Madrid España y curiosamente la prensa catalana toma parte por la selección contra el enemigo eterno confirmando que no dio más resistente que el Deportivo también en Rusia la política preside los prolegómenos del evento el cartel oficial de Rusia dos mil dieciocho con guiños retro al realismo socialista los ofrece la imagen de un portero vestido de negro parando un enorme balón de Araña negra sólo hay una Yassin mitos del fútbol soviético lo único portero que ha ganado el Balón de Oro mil novecientos sesenta y tres Rusia no tiene hoy un fútbol de gran nivel que pueden ilusionar a la ciudadanía de ahí el guiño a la gloria del pasado una señal que no hace más que reforzar una constante ideológica del mandato de Putin regreso paulatino al imaginario de la Rusia soviética como nación como potencia y la fuerza del Estado como horizonte insuperable Rusia dos mil dieciocho es un paso más en el proyecto imperial de Putin los goles ya llegarán

Voz 23 25:00 con lo busca

Voz 24 25:06 hoy terminamos aquí Neus Tomás Berna González Harbour Emilio Contreras hasta la semana que viene buenas noches hasta luego buenas noches a todos ustedes les voy a decir hasta mañana pero no porque mañana debuta la selección española en el Mundial y en principio no hay Hora Veinticinco

Voz 7 25:18 poco pero nosotros vamos a estar aquí porque si pasa alguna cosa interrumpe hemos el partido para contárselo feliz noche

