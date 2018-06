Hora 25 (18/06/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 hola buenas noches la posibilidad de retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos es una oportunidad histórica para hacer justicia con los muertos que todavía permanecen enterrados en las cunetas de este país con sus hijos con sus nietos que han luchado para recuperar los huesos de los suyos mientras que los huesos el dictador permanecen en ese mausoleo que a día de hoy es un monumento a la vergüenza nacional durante décadas había aparecido mejor no hacer nada no remover para no molestar ni herir sensibilidades y mientras tanto Valle de los Caídos con SUR ridículamente inmenso a Cruz se convertía en un monumento al odio y a la confrontación seguía hay sigue escenificando lo peor de la peor parte de la historia de nuestro país ahora que el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone acabar con ellos levantan las voces de aquellos que prefieren permanecer anclados en el pasado los que se sirven de las heridas de entonces para hacer más profundas las heridas del presente y entre ellos hay un descolocado Albert Rivera que busca hacer oír su discurso ahora que las encuestas ya no les son tan favorables dice que cualquier decisión sobre el Valle de los Caídos debía adoptarse desde el consenso porque este tema es importante para mucha gente desde el punto de vista emocional y sentimental parece que era sólo piensa en las emociones y dos sentimiento dos de una parte de la población la que sigue honrando al dictador que escribió la más negra página de la historia reciente de nuestro país los sentimientos de los que siguen buscando en las cunetas son narrando por ejemplo las torturas de Billy el Niño estos sentimientos no parecen no merecen su consideración ciudadano se retrata cuando dice que no se puede hacer una ley de una parte de España contra la otra lo que propone el PSOE en una ley de bandos una ley por la justicia por la reparación de una vez por todas y quién no quiera verlo o no quiera entenderlo es que le gusta moverse en la confrontación porque de él

Voz 2 02:00 ella cree que saca sus réditos electorales

Voz 0194 02:02 es Barceló se sientan en la mesa de análisis cayeron sales Ferrari buenas noches

Voz 0881 02:11 muy buenas noches y Carmen del Riego buenas noches

Voz 0378 02:13 buenas noches y Carlos Cué buenas noches

Voz 0194 02:16 antes era amén como siempre hasta ahora sentado con nosotros José Luis Sastre buenas noches las noches vamos a ver cómo se nos da la semana con los pasos perdidos saber cómo acaba porque vamos a empezar por los listas de Netflix a los comentamos mucho pero si el algún momento habría que parar ya la máquina en el capítulo de hoy Feijóo ha sido Griezmann se queda igual que hizo el jugador del Atlético de Madrid lo anunciado al final del documental quién podría negar que había dos versiones del vídeo y han decidido a última hora la versión que los iban a poner

Voz 3 02:45 no voy a utilizarlos que lo he reflexionado durante estos días muy concretamente la posibilidad de presentar mi candidatura a es de su hija Intras dejó democrático

Voz 0194 02:59 el favorito de muchos en el PP abandonado la carrera cuando ya parecía que estaba en mitad de la pista la abandonado entre lágrimas

Voz 3 03:06 las bueno para mí ser presidente Galicia como les dijimos como Le dije a los gallegos cuando les pedí su confianza es la mayor de mis ambiciones políticas

Voz 2 03:24 de calorías tomar la decisión no ha meditado durante quién sabe

Voz 0194 03:27 cuántas noches sin dormir y sin embargo no ha habido nada rotundo en las afirmaciones de Feijóo de hecho sea firmado sin afirmarse lo puede decirse que hubiera alivio en él metido en la duda de si no dar un paso al frente es en realidad estar dando un paso atrás

Voz 3 03:42 por otra parte hoy en la política domina tanto el yo domina tanto el ego el interés particular como vemos en los liderazgos de otros partidos

Voz 0194 03:54 hay que imaginarse la situación del PP que hace unos años gobernaba hasta sin querer y anda ahora asomándose a las dimensiones desconocidas unas primarias el vacío en el poder la ausencia del dedo que antes lo señalaba todo el PP de hace tres semanas tres semanas pensaba llegar a dos mil veinte en La Moncloa y ahora no sabe yo sí quiero

Voz 2 04:13 Partido Popular arrastrando los pies durante toda la semana para P

Voz 0194 04:17 el imaginarse la situación en el PP Feijóo Nova Casado ha dicho que irá pero lo suyo lo están mirando en el bar como en el Mundial que dice

Voz 2 04:24 que ya veremos de momento están Margallo

Voz 0194 04:27 dos señor estos señores más José Luis Bayo José Ramón García Hernández

Voz 4 04:32 a qué tiene miedo a la libertad no que elegir entre papá y mamá a ver que elegir entre lo que proponga cada uno

Voz 0194 04:39 mucha imaginación hacía falta desde luego para prever este escenario Rajoy de retirada a Cospedal y Sáenz de Santamaría exhibiendo su enemistad Aznar Aznar acariciando un gato aquí no hay periodistas y sus aristas no hay pan con estas porque a las horas que son todavía no se sabe qué harán las dos mujeres a las que apuntan los focos mucha imaginación hacía falta hace sólo un par de días

Voz 3 05:00 sé que éste es un partido adulto capaz de actuar sin ningún tipo de tutela no tengo ni sucesores

Voz 0194 05:10 no hace mucho las crónicas que explicaban la situación en el PP acababan hablando de la UCD vienen días de vértigo cuando iban a serlo para Pedro Sánchez quizá también lo sean para el presidente pero de momento Sánchez se ha dejado ver hoy corriendo por la Moncloa acariciando a súper puede que fuera un vídeo para mejorar su imagen eso que llaman marketing o puede que fuera algo simple sencillo sólo un mensaje para el partido bueno pues veremos cómo evoluciona lo del Partido Popular hasta mañana adiós

Voz 2 05:42 hora veinticinco un motero aparca en la puerta allá donde vaya Duero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 5 05:51 me tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 6 06:06 buenas noches cree el sorteo del siete treinta y nueve hoy la con

Voz 7 06:10 nación ganadora ha sido

Voz 2 06:13 punto cinco dieciséis veintiuno veintisiete treinta y cinco

Voz 7 06:20 no lo olvides que al participar en los juegos de la ONCE con la buenas con su labor social vidrio setenta y nueve a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once nos mueve tu ilusión nos pasamos la vida esperar

Voz 8 06:35 no esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo a la persona adecuada en momento oportuno el coche el coche

Voz 2 06:46 ya no piensa seguir esperando el uno al treinta de cuna ahora tu Audi con un renting increíble

Voz 8 06:53 todos los servicios incluidos más información el Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 9 07:01 yo en mi declaración de la renta siempre marcó la X a favor de la iglesia sabes por qué porque quiero ser yo quien decida a qué se hace con ese cero coma siete por ciento de los impuestos

Voz 10 07:11 los juntos por un mundo mejor por tantos

Voz 11 07:16 soy Carlos Sobera te gusta el sexo pues ahora lo pude disfrutar más y mejor con energía y vigor con energía y vigor triunfará Il repetirá así hazme caso energía masculina en el GIL vigor

Voz 12 07:27 sí

Voz 2 07:35 ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora veinticinco Facebook hora25 berlinesa jueves el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad en ropas la vida moderna con David Broncano

Voz 13 07:55 aplausos Seacrest

Voz 14 07:58 o My lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 2 08:11 la compartida en primera persona Hablar por hablar la noche ampara la confidencia ya saben que a partir de este momento dejamos que la madrugada no sabe que no sabía que lo que quiera háblenos Éstas son las noches de que te hable desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín Cadena SER

Voz 15 08:36 picas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy de que están Nino queda más que la política hablar ceder a escuchar

Voz 2 08:47 respetar la ley y cambiar Ramos nos hemos

Voz 15 08:51 ha sido llegar hasta aquí qué irresponsabilidad tristeza

Voz 2 08:56 lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte hoy para ahí con Pepa Bueno buenos días Pepa Toni Garrido buenos días por insisten los también en Hoy por Hoy punto es al sol ha vuelto a salir esta mañana

Voz 0194 09:07 volverá a hacerlo cada día por complicada que sea

Voz 2 09:09 con la cadena

Voz 8 09:11 a ver en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que quieren incorporar un icono de Rohmer en navegadores y buscadores a los principales buscadores la incorporación en la Cadena Ser punto com la radio que tu programa

Voz 12 09:34 sí

Voz 16 09:39 este año quieres oír

Voz 2 09:41 el Mundial queda es disfrutarlo con pasión con expertos Rosa madre mía madre mía cómo está el ambiente y la verdad es que sí Jan Morris este Mundial no te limites a oir divertirse con nosotros una experiencia total no te pierdas nada en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil no vamos a contar del Mundial no está que bueno para Rodrigo sólo me giro vamos a disfrutarlo juntos

Voz 7 10:13 con el patrocinio de carburantes BP Ultimate con tecnología activa el carburante que te lleva más lejos

Voz 2 10:18 cincuenta y seis kilómetros más por depósito vamos a por la segunda estrella de la SER

Voz 7 10:26 fuego de San Juan quemado anterior y traen de un futuro mejor venga quema compra ya el cupón de San Juan que hay cola

Voz 2 10:33 con eso el dato del fin de semana de San cuenten

Voz 7 10:35 sobre una noche mágica en especial punto es participa en el sorteo de un viaje Tenerife y cestas gourmet además puedes ganar cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado

Voz 8 10:47 sobre el dato del fin de semana de San Juan enciende tu suerte

Voz 17 10:51 Bases depositadas ante notario y hace sirve de trampolín olímpico adelante pero si tú tienes

Voz 18 11:01 en dos mil euros de ahorro el seminuevos sea

Voz 19 11:04 la ocasión perfecta para tirarte a la piscina y comprarte un auto Seat este verano del quince al treinta de junio entrega inmediata oferta fue saquen Finance consulta condiciones Santa esbelta auto punto es

Voz 2 11:18 bueno a Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 11:24 enseguida vamos con lo de Feijóo con lo del Partido Popular pero antes porque lo mencionaba Sastre al final de sus pasos perdidos ese vídeo que ha hecho público Moncloa en el que podemos ver a Pedro Sánchez corriendo esto es un poco el sonido que hay mientras mientras el Corres

Voz 6 11:39 echemos

Voz 2 11:43 Nos pajaritos

Voz 0194 11:45 que la Cámara de de fotografiar ese vídeo que vemos a Pedro Sánchez corriendo por los jardines de Moncloa y decía Sastre dicen bueno eh es aquello que ahora se llama marketing eso que llaman marketing os preguntamos otros eh cuando el presidente del Gobierno que ahora mismo por cierto está concediendo su primera entrevista televisiva española de la que vamos a hablar también unos minutos pero todavía no ha dado una rueda de prensa no se ha enfrentado a las preguntas de los periodistas pero sí ya conocemos como corriese pone para correr por Moncloa y qué opina este este tipo de de gestos Carlos

Voz 13 12:14 hombre no sobra quiero decir en todos los presidentes de todo el mundo hacen este tipo de cosas y es normal lo hacía Rajoy que nos los inflada

Voz 0194 12:21 mira va rápida los inflada de vídeos todas las mañanas

Voz 13 12:23 buenas de cómo caminaba y tal bueno humanizar a los presidentes no está mal Obama lo hizo pero el problema es que hace falta más

Voz 0194 12:29 pues yo creo que esto los obra

Voz 13 12:31 poco a poco hay que indignarse porque porque los asesores de marketing pues trata de humanizar a los personajes el problema es que a temas texto hay que hacer explicaciones y ruedas de prensa esto lo sustituyan a la hoy

Voz 0194 12:43 el vídeo es también sería un también exacto

Voz 13 12:45 también nos obra pero falta más cosas James

Voz 0378 12:48 un poco eso no lo que pasa que estamos en un momento en la política en que es más imagen que contenido aunque es más gestos que qué argumentos en que es más y posturas que ideología hay vídeos y mostrando la cara humana que son amables en los momentos en que hay todo a favor pero después se pueden convertir tan tienen un arma de doble filo o no en los vídeos que aludía Carlos Cala Mas no los ponían de Moncloa los ponía Rajoy pero no los ponía de Moncloa los ponía cuando se estaba fuera cuando estaba viajando en cualquier en las en las cintas de caminar de los hoteles

Voz 0194 13:37 muchas veces no no siempre

Voz 0378 13:39 el paseo marítimo de Antioquia esto es verdad normalmente no es no es tanto en unas cintas con a él le gusta en la calle va a estar en la calle eh al final se volvieron en su contra no eran utilizados para la chanza

Voz 0881 14:00 sobre todo depende pidió perdón que digo que depende del momento efectivamente

Voz 13 14:03 sí lleva como en el pasado a Rajoy estamos

Voz 0881 14:05 prueba todos tratando de preguntarle por corrupción te planta un vídeo de esos pues hombre sienta mal en este momento la verdad yo creo que Sánchez hoy está dando explicaciones en una en en en Televisión Española pero tiene que dar ya una rueda de prensa llevamos muchos días Ferrari sí un titular en su entrevista en Televisión Española ha dicho aspiro a agotar la legislatura ni que las elecciones sean en dos mil veinte bueno una incógnita que se despeja bueno a mí eso de ver a los presidentes corriendo por sea por el Palacio de la Moncloa sea por las calles de cualquier ciudad bueno lo he visto tantas veces que no sé no me produce ninguna sensación ni buena ni mala ni medio pensionista lo que sí es verdad lo que sí es verdad es que estamos viviendo una época de mucho cartel electoral de poco programa de pro de pop de poco programa electoral Iker ritmos que el presidente del Gobierno explicara un poquito más qué piensa hacer en estos dos años y ahora

Voz 0194 15:04 ahora en un ratito iremos al contenido de esa entrevista que esta la concediendo ahora mismo a Televisión Española vamos con lo que ha sido la última noticia de la tarde porque ha sucedido después incluso de de las ocho de la tarde y es la decisión de Alberto Núñez Feijóo la carrera por la sucesión de Mariano Rajoy ya saben que ha empezado que de momento hay cuatro aspirantes a dirigir y a presidir los próximos años el Partido Popular en las próximas semanas sobre todo en el Congreso Nacional dentro de poco más de un mes vamos saber algo hasta ahora inaudito en el PP y es que los militantes elijan a su líder el plazo oficial para presentar las candidaturas ha comenzado hoy se va a prolongar hasta el miércoles que viene así que aún hay tiempo para confirmaciones y para sorpresas de momento aparcamos las hipótesis íbamos con lo que los que ya han tomado la decisión sobre todo una que ha llamado bastante la atención que es la que les decía de Alberto Núñez Feijóo que ha anunciado que se descarta para ser quien tome el relevo de Rajoy estaban todas las quinielas le veían como el candidato de consenso había convocado a la Junta Directiva Autonómica del partido en Galicia la prensa bueno todo hacía indicar que se iba a presentar que iba a decir que sí pero ha sido todo lo contrario vamos a Santiago Ricardo Rodríguez buenas noches

Voz 1817 16:05 buenas noches Feijóo escogió ese lugar talismán el de los grandes anuncios el hotel en el que lanzó su candidatura para suceder a Manuel Fraga hace doce años el mismo escenario en el que hace dos comunicó que optaba a un tercer mandato en la Xunta pero en esta ocasión ha descolocado a los suyos con su intervención cuando todos esperaban una candidatura a presidir el Partido Popular a nivel estatal fijó entre las

Voz 0194 16:25 Temas con voz entrecortada aseguró

Voz 3 16:28 de haber completado Mi compromiso no oye Goss porque sería también además fiarme

Voz 1817 16:41 la sorpresa entre los miembros de la junta directiva al escuchar al presidente consciente del efecto de sus palabras Feijóo quiso aclarar que trabajará desde Galicia para el Partido Popular en esta etapa que ahora se abre

Voz 3 16:52 y en lo que a mí respecta yo voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando por el Partido Popular desde el Partido Popular de Galicia sobre todo voy a seguir defendiendo los intereses generales de Galicia que son los intereses generales de España lo haré desde Galicia como presidente de Galicia como representante ordinario del Estado

Voz 2 17:19 con una fuerte ovación y con la plana mayor del partido en pie Feijóo cerró

Voz 1817 17:23 así un discurso en el que ha justificado su decisión por el compromiso adquirido con los gallegos hace cuatro años convencido de que el Partido Popular tiene futuro personas muy capaces para liderar esta nueva etapa con acierto él opta por quedarse fuera

Voz 0194 17:35 la carrera para la noticia ha sorprendido a casi todos María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 17:39 hola buenas noches imagino que entre los dirigentes de Génova

Voz 0194 17:41 bien es hay sorpresa porque veían a Feijóo como el sucesor natural de Rajoy esta decisión abren escenario de incertidumbres

Voz 1461 17:48 pues sí en el PP se han quedado completamente descolocados con la decisión de Feijóo muchos dirigentes confiaban en que el titular de la Xunta diera un paso al frente pesaban que era el pegamento que aglutine a todos pero no se queda en Galicia lo lluevan las críticas le reprochan su miedo y que haya mantenido la expectación durante tanto tiempo y ahora Ángels los populares temen lo que se les viene encima auguran la división interna de su partido dan por hecho que se formarán varios bandos está muy preocupado los posos de presentan Cospedal y Sáenz de Santamaría opinan que eso sería el caos la guerra entre los que apoyan a una hay otra aunque para hablar de batalla debemos esperar a que ambas se pronuncian la secretaría general si el presidente del PP de Castilla La Mancha ha convocado para mañana una Junta Directiva Regional a las once en Toledo ya hay entonces conoceremos sus planes en cuanto a la ex vicepresidenta bueno veremos cuánto tiempo mantiene el suspense hay quienes dice que si mueve ficha no lo sabremos hasta el

Voz 0378 18:38 final

Voz 1461 18:39 que nunca se puede descartar que haya alguna sorpresa más sé que hay quién nos dice que también podría moverse la presidenta del Congreso Ana Pastor eso sí en el PP nos cuentan que ellos ella sólo lo haría si Rajoy se lo pide el ex presidente ha asegurado que él no iba a intervenir así que ya veremos ya veremos

Voz 0194 18:55 los dos horas antes de la renuncia de fijó el día tenía otro nombre propio que era el de Pablo Casado no estaban las apuestas y en las quinielas pero sí ha decido dar ese paso el actual vicesecretario del Partido Popular diputado lo anunciado a través de las redes sociales después en la puerta de Génova ha atendido a los medios y casado se ha presentado como el candidato que representa el futuro de su país tímido índice Gomes que él podría recuperar la sangría de votos que se ha ido yendo ciudadanos ya Bob

Voz 1461 19:19 eso de San Jano nos cuentan que llevaba unas semanas gestando su candidatura el Casado ha salido anunciarla nos han dicho que mañana presentará su equipo que tiene un proyecto renovador pero integrador en el centro de la polémica por su máster y sus estudios ha lanzado a por la presidencia del PP con estas palabras

Voz 0194 19:34 siempre hay que dar la cara

Voz 20 19:36 yo he dado la cara en las peores noches electorales en esta casa defendiendo la honorabilidad el partido frente a traidores a los que yo ni siquiera conocía ni había visto yo creo que nadie me podrá echar en cara que yo no doy la cara y por eso la quiero dar sólo pero solo pero muy acompañado es detrás de la sede hay quien piensa que esta sede hay que cambiarla o qué cambia el logotipo o no yo estoy orgulloso este partido

Voz 1461 19:57 a muchos populares no les ha extrañado tanto que lo hiciera es que algunos le ven como el Ribera del PP otros consideran que es muy ambicioso y hay quién cree que se postula para suceder a Rajoy sólo para poder negociar luego su cuota de poder o inclinar la balanza hacia aquella persona que tenga mayor peso en sus filas se pueden recabar muchas opiniones sobre él pero todos coinciden en una tienen la impresión de que ya se ha desatado la guerra sucia en su partido porque les mosquea bastante que nada más presentarse la jueza ya ha pedido al Congreso la confirmación de que es aforado

Voz 0194 20:25 para Pablo Casado precisamente por eso por lo que tú decías el día no ha sido redondo ya saben en que la justicia ha investigado el supuesto Masters de Cristina Cifuentes lo consiguió a través de la Universidad Rey Juan Carlos ese mismo título también lo tiene el nuevo precandidato lidera el Partido Popular y en su momento la jueza que llevó el caso Cifuentes abrió una pieza separada para investigar sólo el máster de Casado pues bien justo hoy ha preguntado al Congreso de los Diputados por la condición de aforado que tiene y eso es el paso previo para una posible imputación Madrid Alfonso Ojea

Voz 0089 20:52 la magistrada Carmen Rodríguez Medel tiene ya bajo su análisis la documentación oficial del expediente académico de Pablo Casado que ha entregado en sede judicial la propia Universidad Rey Juan Carlos esos documentos son los que han llevado a la jueza a solicitar al Congreso de los Diputados que certifique si el político del PP es parlamentario es decir que la Cámara Baja confirme que tiene aforamiento esto significa que esta magistrada no podrá investigarle si localiza indicios de delito esa potestad la tiene el Tribunal Supremo hay imputados por partida doble porque ya lo están en el caso Cifuentes Se trata por ejemplo de Enrique Álvarez Conde idea Alicia López de los Mozos responsables del Instituto de Derecho Público el campus jurídico de la Universidad Rey Juan Carlos pero aparece un nuevo docente Fernando Suárez que fue rector de esa universidad y al que la sombra de la sospecha le persigue porque ya fue investigado por plagiar presuntamente textos e incluso páginas completas de un volumen escrito por el antiguo decano de la Universidad de Barcelona

Voz 0194 21:50 bueno renuncie a Feijóo se lo piensan Sáenz de Santamaría de Cospedal casados quién toma la delantera a pesar de los posibles problemas judiciales que pueda tener graves de todas formas no es el único Man podemos añadir tres nombres más dos de ellos ya han anunciado que tienen los avales otro eh el más conocido García Margallo ha mostrado sus intenciones sólo de momentos

Voz 1461 22:08 si por un lado están los que ya cuentan con los avales por ejemplo José Ramón García Hernández diputado por Ávila lleva los temas internacionales del PP ya proclamado como todos los demás que es el candidato de los militantes aunque él ha sido el primero en presentarse en decirlo en declaraciones a SER había abierto baja

Voz 21 22:24 porque yo llevo mucho tiempo recorriendo todas las sedes de España llegó mucho tiempo hablando con la gente los partidos llama yo soy de los de pasear ir de los ya hablar y escuchar mucho

Voz 1461 22:35 también tenemos a José Luis Bayo es presidente de Nuevas Generaciones del PP de la Comunidad Valenciana que él ha pedido hoy que el Congreso extraordinario de su partido se celebre en septiembre para que haya un debate ideológico en sus filas presentado con trescientos cincuenta apoyos de afiliados más este mensaje

Voz 22 22:49 es la candidatura de la militancia yo no ostentó cargo alguno dentro del partido no traigo mochila de absolutamente nada y por lo tanto venimos con las manos limpias para poder hacer un proceso de regeneración

Voz 0089 23:09 el partido y como señala otro

Voz 1461 23:12 los que amagan con lanzarse a la batalla por un lado esta Bauza el ex presidente Balear que se presenta como la persona que aglutina al sector liberal y por supuesto Margallo ex ministro de Exteriores que había dicho que si Feijóo se presentaba el retiraba su candidatura e imaginamos que ahora hará todo lo posible por buscar apoyos para evitar a toda costa que Sáenz de Santamaría se haga con el pop

Voz 0194 23:30 gracias buenas hasta mañana buenas noches bueno ahora iremos a lo que puede suceder dentro del Partido Popular pero me quiero detener primero Carmen en la decisión de Alberto Núñez Feijóo sorprendente por la forma como lo ha hecho con toda esa convocatoria de la cúpula del Partido Popular gallego entre sollozos y parecía que le que le dolía lo que lo que estaba diciendo cuál es la explicación que encuentres tú a qué niños fijo ya ha dicho que no

Voz 0378 23:54 la que encuentro yo porque saber no lo sabemos no las

Voz 0194 23:58 la interpretación eso no la ha explicado

Voz 0378 24:00 por qué no podemos yo por lo menos no puedo

Voz 23 24:04 eh creer que

Voz 0378 24:06 que tenga peso la que ha dicho que es que tenía un compromiso con los gallegos hasta los veinte y que como no estamos en dos mil veinte no puede fallar a los gallegos entre otras cosas porque seguramente sí pregunta los gallegos a esos gallegos que le votaron si quieren que el salto seguramente hubieran dicho que sí entonces a mí solamente sobre todo por por el tiempo que ha pasado por la firmeza con la que al principio parecía que se presentaba y con las dudas que han ido surgiendo durante la semana pasada todas la semana pasada fue un mar de dudas se cuando tiene uno tiene dudas es porque tiene algo que temer yo no sé si lo que puede temer es lo que le pasó en en la campaña electoral en que apareció una foto

Voz 1673 25:00 no muy recomendable con

Voz 0378 25:02 un con un narcotraficante bien es verdad que como él dice mi entonces este señor narcotraficante ni yo presidente pero aquello no le impidió seguir adelante no le impidió ser elegido con mayoría absoluta para la presidencia de el de el partido de la Xunta de Galicia y entonces yo creo que han tenido miedo pero no acabo de entender muy bien de qué por qué es

Voz 23 25:29 que qué era

Voz 0378 25:32 el preferido por muchísimos dirigentes del PP y desde luego el que uno de los que más gustan junto a Soraya Sáenz de Santamaría entre los votantes del PP sí yo creo que se hubiera estado convencido de su sucesión no hubiéramos visto la intervención de de Feijóo que hemos visto que era el que decía lo que no sé lo que no quería decir

Voz 0194 25:58 decía incluso llorando incluso llorando ando

Voz 0378 26:01 yo no me presento exacto

Voz 0194 26:03 Costa ha costado interpretar sus palabras en la que han costado muchísimo confía

Voz 0378 26:07 eso que solamente cuando ha dicho de bueno ya lo he dicho dicho bueno pues entonces no se presenta porque sí porque no acababan de entender hasta dónde llegaba su compromiso con los gallegos si para dar el salto que representará a los gallegos en España o hasta dónde

Voz 0194 26:23 Carlos cuál es tu interpretación pero primero el

Voz 0881 26:25 pasteles humildad que dicen los que dicen los ingleses

Voz 13 26:28 sea primero reconozcamos que nos hemos equivocado radicalmente acordándome una conversación con él la semana pasada en Madrid que le dije por supuesto es evidente lo sabe todo el mundo te vas a presentar y el bromeaba hombres y lo sabes tú no lo sé porque yo no lo tengo claro y uno Rey vamos todos porque se quiere decir toda la lógica política como estaba diciendo bien Carmen toda la lógica política decía que se iba a presentar realmente lo tenía muy cerca lo tenía relativamente fácil hacerse con el poder en el PP que uno supone que alguien como Feijóo que lleva toda la vida en política y que es un nombre con natural ambición quiere llegar a lo máximo que es llegar a ser presidente de Gobierno para el presente Gobierno hay que ser líder del PP con lo cual lógica decía eso pero ha hecho luego dos horas antes de que dijera que no había dirigentes del PP importantísimos que conocen Se supone que conocen bien a fijo que habían hablado con en los últimos días que decían que se iba a presentar dicho esto efectivamente todos todos estamos con la cabeza no quería sólo corregir lo que dice Carmen efectivamente no era el siempre fijó dice en ese momento en no yo no era presidente y él no era narcotraficante pero no era una amistad muy recomendable porque era uno de los contrabandistas más conocidos de Galicia contra el índice de tabaco es verdad que luego se dio el salto a narcotráfico más adelante pero digamos que ya era una persona de hecho es un problema siempre fue un problema de esa fotografía que no que al contrario de lo que de lo que todo el mundo dice la vulgo el país me acuerdo bien el contra de todo el mundo dice no fue una campaña política no fue él está convencido y eso es cierto Feijóo en su entorno insisten en que está convencido en que podía hacer fuego amigo podría ser incluso la vice hay una guerra interna en el PP muy seria y que podía ser incluso la vicepresidenta Se habló muchísimo es hoy tal bueno no fue una guerra política fue una información periodística que sacó ese estando una fotografía que efectivamente marca mucho la carrera de Feijóo yo creo yo sinceramente creía que eso no era suficiente creo que la mayoría de la gente del PP creía que eso no era suficiente ahora hay gente en estos primeros minutos de impacto hay gente diciendo que a lo mejor había más cosas que que él temía que pudiera salir más cosas yo no me atrevo a decir eso pero si temía

Voz 0194 28:36 en cualquier caso también lo tenía hace unas semanas sí

Voz 13 28:39 si todos pensamos él hizo pensar aunque su pasado efectivamente él hizo pensar a mucha gente que que que salía no yo creo que es una yo creo que tal también es verdad que en política muchas veces hacemos análisis puramente políticos y a veces hay cuestiones personales digo de puro de de puro no digo por no digo por cuestiones personales que no podía venir a Madrid que eso es ridículo sino de de de miedo escénico de de del sensación de que a lo mejor realmente la las aguas están más sencillas de lo que es ese a medias

Voz 0378 29:08 con no llevas prácticamente un año desde el verano pasado fomentando

Voz 13 29:14 no no no por eso entonces no derrame dando no

Voz 0194 29:18 me santo no desmintiendo tu candidatura

Voz 13 29:20 desmentida sino muchísimo más sensato que dos horas antes había dirigentes importantísimo del PP que habían hablado con él estos días no sólo había no sólo se daban por hecho que se presentan sino le habían trasladado su apoyo porque obviamente las conversación héroes en cuanto a agua

Voz 0378 29:36 es verdad también que perdona Javier que aproximadamente el miércoles el empieza a manifestar sus todas empieza a decir que no lo tiene claro y empieza a decir que no se va a presentar yo por lo menos he publicado tres días seguidos que no que no lo tiene claro que el están presionando porque él no lo tiene claro que que sus dudas fomentada estaban siendo aprovechadas por la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría lo que pasa que todos confiaban en que al final como era tanta la presión se inclinará la balanza

Voz 13 30:15 pero siempre nunca esa sabes expreso pero pero todo parece desde luego

Voz 0378 30:21 sale en una posición muy privilegiada que por ejemplo de todas las candidaturas que se que podemos intuir ahora sólo Sáenz de Santamaría le podía Hermann

Voz 24 30:33 sombra Ferrari

Voz 0881 30:35 que esa es la guerra de la que llevamos hablando tanto tiempo entre Sáez de Santamaría y Cospedal es una guerra que ahora mismo está en en su máxima expresión muy por debajo de las aguas están pasando debe estar pasando un montón de cosas hoy Ignacio Varela que es uno de los muy buenas artículo magnífico como casi todos los de Ignacio dice una cosa que es cierta Rajoy le ha dejado mucha mejor herencia a Sánchez que al Partido Popular al Partido Popular le ha dejado una no es que me haya dejado le deja de hacer es que no hay herencia es que ahora mismo el Partido Popular no sabe por dónde tirar hace dos años hace dos años Rajoy se tuvo que emplear a fondo para convencer para convencer a Feijóo que volviera a presentarse a las elecciones Feijóo tenía como todo el mundo sabe una oferta magnífica de una empresa magnífica para un cargo magnífico esa oferta hay sigue ahí sigue le quedan dos años para dejar de ser presidente de Galicia yo creo que lo que de verdad no le ha gustado le ha dado miedo lo que sea a Feijóo es esa guerra terrorífica entre Sáenz de Santamaría y Cospedal bueno ahí puede salir cualquier cosa que ahora ya era una guerra

Voz 13 31:57 esta tarde fijó

Voz 25 31:58 claro esta es la fiesta

Voz 0378 32:02 que precisamente Si se hubiera presentado Feijóo era la única posibilidad que había de haber o hecho una candidatura un candidatura única o por lo menos saber incorporado a una parte muy importante por ejemplo a la a la de Cospedal obviamente si lo que pretendía era ser por aclamación y no tener que presentarse a a una candidatura entonces me parece que no nos y uno tenía muchos méritos para liderar un partido

Voz 13 32:33 ahora lo que digo sólo una cosa digo que si realmente que esto merece una explicación no sea el discurso de hoy de Feijóo no explica por qué el compromiso con Galicia hemos visto a tantos políticos decirte un compromiso enorme competir hasta que dejan de tenerlo porque además creo que lo lo que es lo que hay caigo reabría

Voz 0194 32:48 lo mismo que con el pasado además Carlos el compromiso lo tenía también hace una semana o un mes cuando cuando alentaba esa posibilidad de ser el candidato

Voz 13 32:56 las al mismo además el compromiso de un señor que lleva nueve años presidente garitos en los que se va a los seis meses osea quiero decir que no creo que en Galicia hubiera generado un terremoto y un gran escándalo porque digamos estaba sobre el estaba entre las en el escenario posible ahora si ha sido por miedo a dossieres por miedo a guerra sucia esto evidentemente no nos lo va a decir pero esto se debería intentar saber porque realmente si eso es así en la política española del siglo XXI se hay gente tomando decisiones por ese tipo de cuestiones la gente merece saberlo porque realmente estamos hablando de otro tipo de política no estamos hablando de el compromiso en Galicia hay todo todo bonito y yo con los míos estamos hablando de guerra sucia si lo que se está moviendo en el PP es una guerra sucia pues insisto ojalá sepa porque eso ya eso es otra dimensión

Voz 0194 33:42 son los política porque ahora Carmen con la retirada de fijo que es lo que se desata tenemos la candidatura de de casado por un lado además con esa información judicial calentita saliendo y después de haber anunciado su candidatura que ha sido la sorpresa las candidaturas de José Ramón García Hernández y José Luis Bayo que bueno te parece ser que hay que pueden quedar en anecdóticas a lo mejor no lo sé qué es lo que se desata ahora dentro del Partido Popular

Voz 0378 34:05 la guerra que que muchos no querían que eran la guerra entre Cospedal di María de Cospedal que muchos daban por hecho que se se presentaba Feijóo no se iba a presentar tiene convocada mañana a las once en la mañana una Junta Directiva Regional del PP de Castilla La Mancha para dar conocer So So su situación parece que va a decir que se presenta entonces la guerra Muerte entre las dos personas que primero de una forma soterrada y últimamente ya en público porque no se cortaba un pelo pues han estado peleándose alrededor de Rajoy es Rajoy dejándolas que se dándolo

Voz 13 34:49 pues vamos a veros sea digo lo que todos hemos escrito unos negaban hasta hasta el final bueno bienvenida sea la batalla legítima si es que eso produce si es que finalmente no Cospedal no sorprende hay también da marcha atrás bienvenida sea la batalla legítima porque he estado señoras todos sabemos que ha sido el eje de la de la gran pelea del PP en los últimos años

Voz 0378 35:09 Feijóo estaba ya no disimulaba Ney han tenido simulado negándolo formalmente bueno pero pero lo hemos visto todo sería muy poco tiempo hubo una un un episodio de un problema de fotos porque para que no saliera una a otra en público delante de todo el mundo que fue un verdadero escándalo

Voz 0194 35:30 sí las hemos visto cómo en algún acto dirigido la palabra ni siquiera sean sean mirados Ferrari querías decir algo

Voz 0881 35:35 cinco es que estaban justamente al lado no tenían solamente una silla que les que les separaba cada una miraba hacia una esquina distinta completamente distinta no hombre yo creo que he hablado de hablabais de guerra sucia eh a ver yo creo que va a de resucitan va a ser inevitable la el que no se presente el que no se presente Feijóo va a desatar una guerra tremenda dentro del PP y a lo mejor a lo mejor alguien no tan conocido alguien desconocido vamos a pensar quién era Zapatero quién era Sánchez en su momento a lo mejor tiene que aprender el Partido Popular a dejarse de grandes popes y empezar a buscar en el banquillo

Voz 0194 36:20 bueno vamos a ver cómo es Esteban banquillo el Partido Popular quedamos a la espera de acontecimientos con la decisión que pueda tomar mañana a Cospedal en la que pueda tomar porque el límite es el miércoles me parece no es son medidas que tenemos que tener en noticias de Soraya S de Santamaría también sobre el miércoles al mediodía como como muy tarde vamos con otra de de las noticias del día es el ingreso en la cárcel de Iñaki Urdangarin está a punto de pasar su primera noche en prisión ha ingresado a primera hora de la mañana la prisión abulense de Brieva para cumplir su condena de más de cinco años de cárcel por el caso Nóos sea cárceles principalmente sobre todos una cárcel de mujeres es cierto que también acoge a hombres en un módulo destinado para ello pero sólo en casos excepcionales como parece que va a ser el caso de Urdangarin antes que el allí hubieron lo estuvieron encarcelados narcos etarras arrepentidos y también Luis Roldán ahora es el ex duque de Palma quién va a estar en ese módulo sólo Pilar Velasco buenas noches sí

Voz 1743 37:12 buenas noches es un módulo de hombres en la cárcel de mujeres de Brieva con cinco celdas que llevaba cuatro años cerrado desde la salida de Luis Roldán y donde el único preso es Urdangarin cuenta con un pequeño patio salón con televisión y con accesos distintos al resto de la cárcel a esta hora el que fuera duque de Palma pasa su primera noche en esa celda a primera horas el ha consignado el DNI completado la ficha de preso ya tiene asignados un número de identificación penitenciaria también la visto el equipo médico y psicológico le han explicado el funcionamiento de la cárcel y entregado el manual la vida en prisión a partir de ahora al no poder estar con las reclusas Iñaki Urdangarin tendrá acceso a las zonas comunes como el gimnasio en horarios distintos podrá pedir libros por catálogo a los funcionarios en cuanto al régimen de visitas tiene derecho a una semanal entre cristales de unos cuarenta minutos un vis a vis mensual que puede ser familiar e íntimo diez llamadas telefónicas semanales de cinco minutos previa autorización del centro recordar Ángels que hasta dentro de diecisiete meses con un tercio de la condena cumplida no podrá solicitar permisos penitenciarios

Voz 0194 38:11 el ingreso en prisión de Urdangarin ha pillado a los reyes de visita oficial en Estados Unidos no sorprende ya lo esperábamos pero han optado por el silencio no ha habido ningún tipo de declaración enviada especial María Manjavacas buenas noches

Voz 13 38:23 buenas noches Zarzuela ha optado por el mutismo ni han dicho no iban a decir nada sobre la entrada

Voz 0818 38:28 prisión de Iñaki Urdangarin el silencio real es la respuesta consideran que la justicia ha actuado que la decisión del Supremo ya está valorada por tanto nada que añadir iPS a qué era lo esperado la foto no deja de ser dolorosa aunque los reyes hayan puesto tierra de por medio la sombra de Urdangarin es alargada es lo que hoy se ve de lo que hoy se habla pese a que ellos no quieran decir nada entienden que esto es un desenlace dan ya por amortizado el caso en cuanto a la figura de Urdangarin otra cosa es la Infanta la que todavía se la protege aunque no sea miembro de la familia real y no hay que dejar pasar que esto se producen justo el día de la firma hace cuatro años ya de la aplicación del Rey Juan Carlos en la que eso tantísimo el caso no y en la víspera del cuarto aniversario de la proclamación de Felipe VI que insistió en la renovación de una institución que hoy sigue lastrada por este caso por el caso Nóos aunque los Reyes irán con la agenda en un intento de dar normalidad hoy es económica con los empresarios españoles que están invirtiendo aquí en Texas y mañana será politica con Donald Trump en la Casa Blanca

Voz 0194 39:31 también acababa el plazo para que entrara en prisión Diego Torres el exsocio de Urdangarin y condenado también a más de cinco años está ingresado en la cárcel barcelonesa de Brians dos ante su defensa ha pedido la suspensión de la condena para pedir su indulto Barcelona Aitor Álvarez buenas noches

Voz 1673 39:44 hola buenas noches pues Diego Torres ha llegado poco después de las cinco de la tarde a la cárcel de Brians II que está a media hora de Barcelona por carretera ha llegado en un coche privado con su abogado y cargando a cuestas una gran bolsa de deporte negra probablemente con su ropa dentro y el procedimiento pues es el de cualquier preso común los funcionarios le han tomado las huellas dactilares han cacheado no le han quitado los objetos prohibidos como el móvil o el dinero que se queda en una consigna hasta que quede en libertad Acto seguido ha pasado al módulo de ingresos dos días probablemente le asignarán un módulo definitivo la que será su casa a partir de ahora ahora mismo ya estaba encerrado dentro de su celda del módulo de ingresos después de que se haya hecho el recuento de la noche por cierto que hoy hemos sabido que Diego Torres ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez un indulto y la suspensión de la ejecución de la pena mientras se decide Hinault es decir quedara en libertad mientras tanto de momento no hay respuesta así que por ahora va a seguir entre rejas

Voz 0194 40:38 bueno Iñaki Urdangarin en la cárcel y silenció del Rey silencio en la Casa Real Ferrari tendría que decir algo el Rey

Voz 24 40:46 yo creo que no

Voz 0881 40:49 vamos a ver entonces que no la justicia ha hecho su papel y ha hecho lo que tenía que hacer recordada todos el discurso de de el hoy Rey Emérito de Juan Carlos I la primera Navidad después de que el caso no saltara a la palestra la justicia es igual para todos La Seu bueno pues es igual para todos ya está es decir este señor ha sido condenado ha sido condenado va ir a una a una cárcel en la que ya estuvo Roldán que le puede contar qué se puede hacer

Voz 0378 41:18 allí los dos venían los de lo mismo Rhode

Voz 0881 41:23 de meter la mano en la caja que es una cosa que no se debe hacer nunca yo creo que los reyes el Rey la Casa Real no tiene que decir nada ya ha hecho todo lo que tenía que hacer ha separado a esta persona de de la familia real ha separado y eso debe ser doloroso para el Rey Felipe a su propia hermana de lo que es la Casa Real y decir yo creo que no que no deben decir nada

Voz 0194 41:47 coincidió Íscar lustro que la justicia es igual

Voz 13 41:49 para todo sería decir algo quiero decir su podría no te metes en ningún jardín diciendo la justicia es igual para todos y al revés yo creo que le podría sacar hasta cierto partido al hecho de que lo hemos comentado aquí alguna otra vez es una demostración de que el sistema funciona con todas sus imperfecciones el hecho de que un miembro de la Casa Real entre en la cárcel obviamente sólo lo pueden decir así es muy fue ollas para eso estamos los periodistas no se pretende que el jefe del Estado dijo a una cosa así tan tan radical pero un mensaje que Intel se interprete como que está queriendo decir eso por ejemplo la frase que tú has dicho ahora mismo la justicia es igual para todos todo el mundo interpretaría voz de lo que está diciendo es eso a mi me parece que tenemos que de sacralizar un poco este tipo de cosas osa no pasa nada por hacer una frase controlada que que va en la línea en la sintonía con la mayoría de los ciudadanos que están viendo con estupor que hay un miembro la Casa Real que está en la cárcel bueno la foto ya es suficiente pues puede ser en fin pero no pasa nada como estos señores básicamente lo cómo no se presentan a las elecciones a lo que se dedican es a tratar de tener buena imagen de mejorar su imagen ya que la gente les aprecie lo único que hay es encuestas para saber eso creo que él no les cuesta nada Illes favorecería sin ninguna duda he visto desde el punto de vista les favorecería a hacer una frase hace un comentario que vaya en la línea en la que estamos viendo todo el mundo y ese sobre la justicia es igual para todos que habló igual pero por lo menos le llega bastante

Voz 0378 43:13 a la familia real también yo creo que no es necesario esa frase no es exactamente con esas palabras pero muy parecidas y la dijo en la Casa Real en los momentos de cinco años

Voz 13 43:26 por eso el día que entró en la cárcel el él no

Voz 0378 43:29 momentos más importantes que es cuando iba a ser imputado y sometido a juicio porque sino cuando en cuando le someten a juicio cuando sale no sé que cuando yo creo que no es necesario que los hechos son más importantes que que las palabras una vez dichas el Rey Juan Carlos la dijo claramente que se iba a los Comunicació de la que ya lo que pasa que los Reyes no no deben yo creo de comentar la actualidad política

Voz 25 44:05 lo que he dicho esto pero estos días todo esto es todos los días y su cuñado entran en la Historia Marie

Voz 0378 44:16 pero el mero hecho de de que se produzca me parece que es suficiente como para decir eso todo el mundo sabe con la entrada en en prisión de Iñaki andarín que la la justicia ha funcionado eh yo creo que el Rey Juan Carlos dijo esa frase en el momento adecuado que era cuando lo que se decía era que en que se iba a presionar y que no iban a sentar eh

Voz 26 44:46 las Urdangarin

Voz 0378 44:49 la Infanta Cristina en un tribunal

Voz 13 44:53 penando se decía adiós efectivamente

Voz 0378 44:56 pero no se estaba presionando nos dice que que no oí Castro cosa entonces yo no no sé si si os sino lo que lo que desde luego es si está presionando a esas presiones no no no surtieron ejemplo efecto guía habrá habrá que ver quién presionaba para que el caso es que cuando se dijo se acabó con esas esas es sensación de que todo iba a quedar en nada se ha ido confirmando hasta el día de hoy que ha entrado en la cárcel yo por eso no creo que que necesite hacerlo

Voz 0881 45:37 sí yo creo que el mantenimiento de la agenda que hace los reyes así la normalidad institucional es lo mejor que pueden hacer los reyes en estos momentos que eran unos momentos personalmente sin duda alguna por lo menos para el Rey amargor

Voz 0194 45:54 venga pues vamos a hacer una cosa en unos minutos vamos a analizar lo que ha dado de sí vamos a contar lo primero después analizar lo que da de sí esa primera entrevista de Pedro Sánchez como presidente de hoy

Voz 13 46:05 hora veinticinco

Voz 17 46:07 me equivocaba al pensar que la Mutua solo aseguraba

Voz 27 46:10 coches Itu también lo has pensado

Voz 28 46:13 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 2 46:28 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido nueve mil treinta Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido treinta y cinco mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión buenas noches y recuerda con los sondeos de la ONCE la ilusión

Voz 18 47:02 Rajoy que acabas de comer da igual yo me tiro a la piscina que ellas son dos horas no que Luis pero dos mil euros de ahorro seminuevos sea

Voz 19 47:13 la ocasión perfecta para tirarse a la piscina y comprarte un auto Seat este verano del quince al treinta de junio entrega inmediata oferta fue saquen Finance consulta fundiciones anda suelto auto punto es

Voz 2 47:30 sigue ahora veinticinco en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25 esto es fútbol

Voz 29 47:42 eh

Voz 2 47:49 y esto lo que más le gusta de él pero es que Messi Suárez llevan treinta goles el cura que Rajoy el precio de Bell no tenía misógino que todos estarán a la venta la casa a Leo Messi para esto antes de empezar a hablar de fútbol poco estable crecimientos cuando cae la noche arranca Larguero a partir de las once y media una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño síguenos también en el Larguero punto es que apenas ayer

Voz 1 48:20 en Hablar por hablar

Voz 2 48:21 no hay fronteras para conversación Colangelo