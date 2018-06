Hora 25 (18/06/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1798 00:00 además en la NBA en las negociaciones de la moción de censura no quiero claros a ellos hablaron con mucha gente algunos les dijeron bueno intentaremos ir cuanto antes al PNV que es lo más importante porque fue el decisivo le dijeron no nosotros vamos a retrasar las elecciones todo lo posible lo que es bastante evidente a mí también me ha sorprendido como como solía porque ya no estamos acostumbrados a presidentes de Gobierno quedan quedan tantos titulares es que Pedro Sánchez se siente muy fuerte eso es un hecho es una línea de continuidad desde que ganó la moción de censura se siente muy fuerte ha hecho el Gobierno que él ha querido con total hasta economía no ha hecho no ha tenido que responder a ninguno de los de las personas que dudaban de él el PSOE que algunos son referentes importantes como como la presidenta Andalucía ni caso a nadie ha hecho lo que ha querido desde el primer día está tomando decisiones fuertes y arriesgadas porque la la decisión aunque no sea tan relevante pero la decisión de arrancar el primer Consejo de Ministros diciendo que va a haber un nuevo nuevo tono con Cataluña es arriesgada para el PSOE que tienen votante N en muchos lugares de España que no pueden no estar de acuerdo muchas decisiones que está tomando en principio son Dan Dan de un Gobierno que se siente fuerte vamos a ver cuánto dura este sentimiento pero claramente la rue la entrevista de hoy es la entrevista presidente que se siente fuerte que está dispuesto a responder y anunció planes está hablando incluso de reforma laboral lo que anunciaron en el país ayer el ministro de fomento de las autopistas de que no van es es también una decisión muy fuerte que vamos a ver qué pasa en Bruselas muy fin tienen un montón de intereses detrás de eso este Gobierno está yendo contra intereses importantes que está tomando decisiones que implican muchísimo dinero y ha hablado de reformar una parte de la reforma laboral quiero decir son cosas muy serias que hay detrás ha habido negociaciones enormes con el Gobierno de Rajoy Bruselas mucha gente en los empresarios están tomando decisiones desde el primer minuto anime está sorprendiendo porque no nos olvidemos que es un gobierno con ochenta y cinco diputados y no está actuando como si tuviera ocho y cinco diputados

Voz 0867 01:58 es la misma percepción Carmen

Voz 0378 02:00 yo creo que sería lo que hubiera sido absurdo sería decir que convocará elecciones como le pedía en su momento Pablo Iglesias y que que se libró de ten de hacer ningún compromiso que convocará elecciones inmediatas después de la apoyo está teniendo socialmente según las encuestas y el Gobierno de Pedro Sánchez la propia valoración que hacen de de Pedro Sánchez los ciudadanos que le ha pasado a ser el político mejor valorado no hubiera parece una incongruencia ir directamente al elecciones porque no tenía ese compromiso cuando ganó la investidura consiguió cosa que no es todavía inconcebible pero consiguió que sin dar nada a cambio de votaran todos aquí ahora el problema será gobernada de momento hay muchos muchos anuncios pocas decisiones las decisiones que el que ha tomado no requerían un apoyo parlamentario me parece que que han sido bien acogidas por la sociedad y estoy hablando por ejemplo el acuario de de él admitir en España que atracar a Álvaro Roig humedad migrantes que inmigrado ellos la sanidad universal

Voz 1798 03:28 es que un gobierno tiene un montón de margen

Voz 0378 03:31 es un anuncio porque eso sí que requiere una un cambio en la ley iraquí veremos a ver si sale adelante yo espero que salga adelante porque creo recordar que solamente el Partido Popular apoyó aquella aquella norma cuando tenía mayoría absoluta en la primera legislatura de Mariano Rajoy pero de momento es un anuncio para sacar el eh los restos tenga mayoría perdón para sacar los restos de Franco no necesitaría mayoría absoluta pero pero ha sido un anuncio que alavés se dice que no es urgente pero que se momento veremos a ver cómo se hace yo creo que se puede hacer que la sociedad está preparada igual no lo estaba hace tiempo yo creo que la sociedad no sólo está preparada sino que en los que se oponían y hasta en la familia Franco yo creo que que después de todos los los problemas que ha habido casi es lo mejor para todos pero pero yo creo me da la sensación eh por lo que ha hecho hasta ahora que Pedro Sánchez va ir poco a poco y solamente va a poner encima de la mesa las cosas que pueda sacar adelante como puede ser alguna reforma alguna parte de la reforma laboral de Rajoy no toda pero simplemente con con echar abajo la UE tras tímida me parece que que ella sería

Voz 0881 04:59 la Sandra bien pensiones también seguramente poder ayer

Voz 0378 05:04 de acuerdo Xavier si yo creo que sí

Voz 0881 05:07 el tema de las pensiones hombre hay muchos anuncios es verdad tiene razón Carmen hay más anuncios que realidades también ha habido poco tiempo haya realizado dinero lleva diez días lleva lleva diez días pero vamos a ver en diez días que este país como diría Alfonso Guerra da la impresión de que no conoce ni la madre que lo parió porque las cosas que han pasado en estos últimos quince veinte días y un mes en un mes y pico es tremendo es decir esto se ha dado la vuelta como un calcetín la habilidad que ha tenido hay que reconocer la habilidad política para elegir el momento que tuvo Pedro Sánchez que yo creo que era un momento que no estaba elegido al azar ni fue una cosa tan improvisada como se dice sino que aquí había algo que estaba preparando desde hace desde hace bastante tiempo anuncios anuncios muy serios muy importantes el tema del del copago por ejemplo el copago farmacéutico de los jubilados no es fácil porque hay que ver las cuentas hay que ver el dinero tiene que actuar con las cuentas que ya están aprobadas prácticamente las cuentas que eran las mismas que presentó el el el Partido Popular yo creo que lo lógico es que agote la legislatura otra cosa es que aquellos que es verdad a los que no prometió nada para que le votarán les dejen terminar la legislatura

Voz 1798 06:30 ya capaz de Pere vale pero el tema es a quién le interesa quiero decir la gran ventaja de la cambiando carros vacas estamos de acuerdo pueden venir muchas crisis pueden pasar un montón de cosas evidentemente si en quince días ha cambiado tanto pero digo la la gran ventaja que tiene Sánchez es que él ha sido capaz de poner de acuerdo un conjunto de intereses que no necesariamente le querían a él pero qué querían quitar a Rajoy que es bueno pese al gran interés es una gran habilidad porque el esto de la política es puedes usar tanto era un problema Carlos es

Voz 0378 07:04 que no consiste por ejemplo en en derogar la reforma laboral sino conseguir establecer un un mercado laboral entonces quién va a estar a favor

Voz 1798 07:14 no pero vamos con la reforma laboral hay una parte de la reforma laboral que hay consenso importante en el Congreso para para para modificarlo porque porque además

Voz 0378 07:24 pero derogar

Voz 1798 07:25 sí para parar pero no para derogar la por completo ya dicho Eloi en la entrevista que no hay consenso para ver la presión para modificar eso lo ha dicho varias veces pero Serra pero esas modificaciones como tú decías antes ya son muy importantes hay un cierto consenso incluso entre los empresarios de que ha habido cosas de la reforma laboral que han sido un exceso absoluto que han provocado una bajada de salarios descomunal que hay que está que está escapando incluso el propio Rajoy al final de su mandato lo pasa que no hizo nada para tocarla pero al final de su mandato el propio Rajoy estaba diciendo señores esto salarios son insostenibles en los sectores que van bien hay que subir los salarios hasta el propio empresariado de alguna manera está aceptando lo que pasa bueno se resistirá todo lo que pueda hay mucho consenso en España de que hay muchas cosas que sean pasa pasado hay mucho consenso de que hay más de que la crisis ha justificado excesos que no tienen ningún sentido y que además hay una ahora mismo las empresas muchas empresas están ganando un montón de dinero dinero que no que no que hacía muchísimos años que no ganaban que no eso sólo se está llevando a salario sea Sánchez yo creo que el el grandes dos de Rajoy como decíais antes al principio es que le ha dejado a Sánchez un Marge inmenso para haciendo pocas cosas hace dar la sensación de que es un giro de ciento ochenta grados porque es que Rajoy se enrocó en los últimos tiempos en cosas que no tiene en ningún sentido de claro era enmendarse asimismo pero que tenía ganas de acicate

Voz 0194 08:47 el sol sólo con lo de hoy estamos destacando lo destacaba Sonia eh la de titulares que ha dado semi mira mira qué cambio ya de las últimas entrevistas de las entrevistas en general que se había hecho a Mariano Rajoy la diferencia es verdad también lo ha dicho Sonia Lus destaca vais vosotros que todavía no se ha metido ningún jardín salvo el del ministro de Cultura que además supo salir de ese jardín todavía no se ha metido en un jardín como para que sea complicadas las respuestas a las preguntas que le hagan los periodistas pero hoy ha aparecido hablado de todo con claridad y sin ningún problema a eso no estábamos Acosta

Voz 1798 09:18 más que lo sabíamos acostumbró perdón los alumnos acostumbrado a una anormalidad es que Rajoy tenía una forma de responderá a las preguntas y una forma de enfocar el la comunicación de una manera que casi ningún líder en Europa tiene que Rajoy Gardner debemos viajó con él a Bruselas cuando uno iba a Bruselas iba la rueda de prensa de Rajoy y luego yo me acuerdo yo me quedaba allí hasta la una de la mañana para ver la rueda de prensa de Merkel de Hollande de la gente está en el no tenía nada que ver es que la gente allí contesta las preguntas que es lo normal lo anormal es los que teníamos con Rajoy de esa decisión de la comunicación no me interesa yo soy así no voy a cambiar y me pregunte lo que me pregunten yo no voy a contestar

Voz 0881 09:54 hemos cuando llevas muy poco tiempo el Gobierno no ha sido así pero vamos a esperar lo que es el el sentido no los no los te utilizando de forma peyorativa lo del choque simplemente shock de algo que te sorprende profundamente es es es es muy fácil bueno

Voz 0378 10:14 vamos a ver tiempo haciendo ver que ellos se podría se podrían ver actitudes y yo creo sin duda aquí yo creo que Pedro Sánchez está acertando y muchísimo no en las actitudes que es en lo que más fallaba porque hay una cosa que te

Voz 1798 10:30 los Sánchez claramente que es un equipo de comunicación

Voz 1 10:33 bueno no de Suárez redondo sí

Voz 1798 10:36 activamente un esas Soraya ya destacaba antes incluso

Voz 0194 10:38 eso en la escenografía de hoy llamaba muchísimo la atención por lo de ventanas abiertas si entra el aire en Moncloa dejando en los últimos minutos que todavía seguimos hablando de la crisis migratoria los seiscientos treinta migrantes del Aquarius pasan su segunda noche en Valencia en las próximas semanas irán conociendo como cierre dibuja su destino no va a ser fácil de las legislaciones europeas tienden abrir puertas hoy hemos conocido precisamente el informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado estos son los datos en dos mil diecisiete Se batió el récord de peticiones de asilo en España la mayoría fueron rechazadas unido

Voz 0259 11:11 más de treinta y un mil personas pidieron el año pasado asilo en España es la cifra más alta desde que tenemos ley desde mil novecientos ochenta y cuatro sin embargo el sesenta y cinco por ciento de las resoluciones fueron negativas sólo quinientos noventa y cinco solicitantes recibieron el estatuto de refugiado cuatro mil algún tipo de protección internacional CEAR anima al nuevo Gobierno a que lidere una nueva política de asilo en Europa pero reclama también aquí dentro que los migrantes de las pateras reciban el mismo tratamiento que los de la acuarios Estrella Galán secretaria general acogida El

Voz 2 11:44 en París ha puesto de manifiesto que el sistema requiere una revisión que el modelo de hacer en costas requiere una revisión más que una cuestión discriminatoria yo lo plantearía en términos positivos como una oportunidad de oro para poner de manifiesto que con un protocolo bien articulados con la colaboración de todos los actores se hay otras formas de hacerlo y otras formas garantistas respetando los derechos humanos

Voz 0259 12:09 los últimos datos apuntan a que en dos mil dieciocho batirá un nuevo récord en mayo ya se contabilizaron diecisiete mil nuevas peticiones

Voz 0194 12:16 sí mientras tanto Angela Merkel trata de consensuar la gestión europea de la migración dentro y fuera de casa dentro soñando una tregua momentánea con su ministro de Interior determinaba cerrar las fronteras alemanas fuera reuniéndose con los socios comunitarios hoy ha recibido en Berlín al primer ministro italiano Giuseppe Conte cabeza visible de un gobierno antiinmigración corresponsal en Alemania Carmen Viñas

Voz 0391 12:37 la inmigración vuelve a centrar la agenda política en Alemania igual que en dos mil quince mil que la sofocado a duras penas la rebelión de sus socios bávaros que le conceden dos semanas de plazo para alcanzar un acuerdo europeo en materia migratoria o acuerdos bilaterales con los países más afectados Si entonces no lo consigue la CSU bávara está dispuesta a poner en marcha su plan de asilo de mano dura rechazos de inmigrantes en la frontera Merkel ha insistido en la necesidad de un acuerdo comunitario hoy Europa podría enfrentarse a mayores problemas

Voz 3 13:03 César FLA unas una que es que usted suites Baez no queremos actuar expensas en terceros por eso se necesitan soluciones bilaterales lo rechazos coordinados en las fronteras alemanas podrían provocar efectos Domino indeseable Figo

Voz 0391 13:19 y en esa cuenta atrás Merkel ha recibido el primer ministro italiano Giuseppe Conte a quién ha prometido su ayuda y solidaridad en las reformas que demanda Italia la canciller se reúne hoy en Berlín con el presidente francés Emmanuel Macron el de la Comisión Europea Jean Claude Juncker para buscar un acuerdo con el que también salvar al Gobierno alemán

Voz 1667 13:37 vamos a repasar otras noticias que nos ha dejado

Voz 0867 13:38 Soledad Pablo Morán empezamos en Italia precisamente después

Voz 1667 13:41 es de los inmigrantes la el ultraderechista Matteo Salvini pone la lupa sobre las comunidades gitanas el ministro de Interior de la Liga ha anunciado en desarrollo de un censo para tomar medidas contra esa etnias roma Soles

Voz 0227 13:52 pues no sólo anuncia el censo sino también la repatriación de los gitanos lo demuestran que son italianos la destrucción con excavadoras de sus campamentos y después con estas familias sin vivienda pretende retirar la patria potestad a los padres si sus hijos no acuden a la escuela cómo piensa hacerlo solo sabemos lo que dijo hace pocas semanas antes las las elecciones esto ocurre Bagués crisol de este es un problema que en seis meses se resuelve se les advierte que tienen seis meses para encontrar otra vivienda y un trabajo de dos rendida Izar tiene seis meses después se convierten en jardines y parques de juegos sus campamentos de delincuencia delincuente

Voz 1667 14:32 de vuelta a casa tenemos que lamentar el asesinato de otra mujer a manos de su pareja ha ocurrido en Badalona ya ha sido el presunto agresor el que sea entregado a la Guardia Urbana tras confesar que había acabado con la vida de su compañera de cuarenta años además el Gobierno aplaza la derogación del copago farmacéutico a los pensionistas una medida que aporta cuatrocientos millones de euros cada año a las arcas estatales la ministra Carmen Montón pide tiempo

Voz 4 14:53 el contragolpe saludo que nos va a llevar más tiempo tenemos que hablar con las comunidades autónomas y esto a lo mejor dilatan los tiempos pero yo creo que la buscar soluciones conjuntas siempre va hacer que sean mucho más fiero dos noticias más del exterior

Voz 1667 15:07 de nuevo sobre la mesa el escándalo de la manipulación de los motores de Volkswagen que ha alcanzado hoy al presidente de una de las marcas del grupo al presidente de Audi la policía alemana lo detenido para evitar que entorpezca la investigación judicial sobre el fraude y un paso más a favor de la tolerancia desde hoy la transexualidad no es una enfermedad mental a partir de ahora la AUME se lo va a considerar como una incongruencia de género para mantener la atención médica de que lo necesite marcamos oye es presidenta de la Federación de plataforma Strands

Voz 5 15:37 es es un triunfo agridulce tendremos que seguir luchando por la de patologías acción total de la tutela sí de acogida de Strand que ésta sea vista como una expresión más explicativo de humana

Voz 0137 15:56 en España existen ciento treinta y un parques naturales es decir zonas a las que las CCAA otorgan una protección especial por la singularidad de su flora y su fauna o de sus formaciones geológicas y paisajísticas la protección y puesta en valor de estos espacios es una oportunidad para difundir la importancia del respeto al medio ambiente para que esto sea posible es esencial el cuidado y el mantenimiento de estos parques naturales lo explica Óscar Vadillo delegado de Medio Ambiente de la zona norte en acción a Serbia

Voz 1787 16:25 es lo que nosotros nos dedicamos es una conservar estas infraestructuras de uso público en general y desbroce tres senderos y zonas de uso público como aparcamientos accesos miradores todas las señalética que hay establecida en los para es natural de que su contenido el gasto que consigue el objetivo principal que es poner en valor estos fantásticos espacios para el uso y disfrute de los visitantes sin comprometer la preservación de las zonas silvestres

Voz 0137 16:54 tendencias como mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad crear rutas didácticas o monitorizar la fauna y la flora empleando nuevas tecnologías son algunas de las iniciativas que las comunidades autónomas están adoptando para asegurar que los ciudadanos podamos disfrutar cada vez más de estos espacios de gran valor medioambiental sin comprometer supervivencia para las próximas generaciones

Voz 6 17:17 cadena SER

Voz 7 17:21 hora veinticinco Ángels Barceló sí

Voz 0867 17:41 buenas noches Torres

Voz 7 17:45 Javier Torres buenas noches lejos y tan cerca inquietante José

Voz 0867 17:49 estamos muy cerca Luena es que no sé si no si tenía retardo algo estaba pasando yo si te oigo perfectamente escucho a mí

Voz 9 17:57 tengo

Voz 0867 17:59 yo tengo retardo se presentó arranca tú contándole a la audiencia de hora25 que estás haciendo en Sevilla pues mira estoy en la gala de los Premios Max tengo que hablar muy rápido porque me han contagiado los actores las actriz todo el mundo que recibe un premio tiene poco tiempo para hablar tú hablabas antes de escenografía hoy de los políticos aquí sí hay que hay escenografía hay escenografía de todo tipo incluso política hacía años que un ministro de Cultura no acudía a la entrega de los Premios Max lo ha hecho el ministro José Guirao que dejado claro ha querido dejar claro que su presencia es simbólica

Voz 7 18:35 lo importante reconocer el trabajo de los profesionales del sector decir que yo estoy aquí en reconocimiento a su trabajo y para acompañarlos y para apoyarnos pero los importantes aquí esta noche son ellos porque esta noche se reconoce el trabajo de todo un año el esfuerzo de todo tipo aquí hay muchas producciones privada mucha gente que está jugándose sus recursos aquí estamos para apoyar ayudar simbólicamente deploró los protagonistas esta noche son ellos

Voz 0867 19:10 el fíjate Un político bueno alguien metido a político que dice que los protagonistas son los artistas sus no es algo nuevo sabes cómo te digo pues era la primera alfombra roja de de el ministro lo hemos visto algo serio debe de ser eso de la responsabilidad hoy ha hablado por ejemplo con los responsables del Teatro Real y de la Zarzuela para la la fusión en volverá a reunirse con los sindicatos pero bueno en mensajes que se han dejado hoy de los ganadores de los Premios Max por ejemplo en no más leyes contra la libertad de expresión hay que trabajar contra los prejuicios incluso el director catalán Julio Manrique ha pedido la libertad de los que llamado presos políticos también ha pedido que se acabe con la precariedad de los artistas sea hablado del estatuto del artista

Voz 10 20:00 esta sea hablado se ha defendido a los

Voz 0867 20:02 desfavorecidos a a los que siempre solemos intentar ignorar por su apariencia ha dicho Eva Yerbabuena que ha ganado el premio a la mejor bailarina Pilar Jiménez que se ha metido por ejemplo largo me perdona que se ha metido en la piel de Emilia Pardo Azam en un ciclo de teatro mujeres que se atreven ha ganado el premio a la mejor actriz y ella ha rendido homenaje a un teatro muy pequeñito que trabaja en Lavapiés el teatro del barrio y Elisa Sanz por ejemplo voy muy rápido no pero es que la contar es que sabes qué pasa que no quiere interrumpirte preso del retardo pero si vas muy rápido bueno voy lento voy más lento bueno es que esto es un problema técnica

Voz 1798 20:46 bueno acabas de contarlo

Voz 11 20:48 ya me dan un momentito de tiempo cuando tocaba para contarle a los oyentes porque tenemos esta conversación tan absurda con lo del retardo termina termina de contar

Voz 0867 20:55 mira Elisa Sanz que por ejemplo ha defendido el trabajo de todos aquellos que hacen posible que el levante el telón todos los días porque sin ellos es evidente que no se puede levantar el telón y además ha pedido para escenógrafos para gente que hace el diseño de iluminación y el diseño vestuario derechos de autor porque ellos dice también son autores ya que cuentes ahora me toca a mí es que cuento lo al a los oyentes que uno está conversación que habitualmente es bastante fluida Torres entre tuyo hoy estamos así como un poco cortados porque yo digo una cosa va por el espacio y hasta que llega a Torres que hoy lo tengo más cerca que nunca pues tarda un poquito tanto como así llora terminó de hablar cuenten ustedes a mundos empieza a hablar ex pasado tan pasa sin un par de segunditos lo estamos lo estamos recuperado un par de segundos Torres siga la fiesta sigue la fiesta ahí si todavía queda ahora los premios Mans los gordos pues bueno los gordos ente dime el mejor espectáculo de danza de teatro pero este este honor tengo maestros Sanchis Sinisterra te dejo que

Voz 0194 22:03 eh sigues los premios gordos termina

Voz 0867 22:05 hemos como siempre con música como tú no está siguió tampoco ha sido Marcos quién la elegido osea que

Voz 7 22:11 es lo habían más Macy Gray te gusta venga pues hasta mañana de concretarlo haciendo ahora mismo no se construyen cosas con mucho y nos queda Ramoneda

Voz 10 23:04 el dietario Iñaki Urdangarin yo está en prisión mucha gente no sólo ha querido hasta verlo ahora muchos se preguntan cuánto tardarán en dejarles salir a ciudadanía no acaba de creerse que todos seamos iguales ante la justicia hay menos la familia real cuyo jefe es irresponsable por prescripción constitucional el caso nos ha sido muy manoseado y siempre quedará la idea de que había una misión prioritaria salvar a la Infanta más después de huir al juez Castro pero el cuñado del Rey ya está entre rejas en Brieva abriendo escogido el vacío módulo de hombres de una prisión de mujeres quizás en busca de soledad los Reyes la América marcando la máxima distancia con quién y estaba visiblemente desterrado del entorno real enredos de la generación anterior Los tiempos cambian también para el PP Feijóo presente y Dogo candidato oficioso la presidencia del partido renuncia a presentarse y se suceden los anuncios de aspirantes a suceder a Rajoy algo completamente desconocido en un partido gobernado dedo sin Feijóo el joven casado paliza como es lógico relevo generacional pero viene con sus títulos académicos bajo sospecha y todos sabemos lo que significa en estos tiempos en cualquier caso algo queda claro que a las sombras Rajoy no crecido nadie con autoridad incuestionable que buena parte de la militancia considera agotada la vieja guardia hay quiere relevo generacional Ike sobretodo si quiere evitar el recurso robustos que representa la imagen gastado y soberbia del PP como Luis De Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría la y líderes demasiado profunda renovarse o morir al que quiera ganar no le ha regalado se lo tendrá que trabajar la historia ha sido Rajoy ha sido o no el peor presidente de la democracia pero tengo para mí que será el mejor ex presidente al dejar el escaño de iniciar los trámites para volver a su registro de la propiedad parece indicar dos cosas que la politica para él ha terminado por tanto que no caer en la tentación de meterse en los asuntos de sus sucesores y que del mismo modo que se negó a dimitir para que no sea interpretada como un reconocimiento de culpa habilidad se queda sin aforamiento parlamentario para que quede claro que no teme procedimiento judicial alguno el presidente ya es sólo el ciudadano Rajoy

Voz 12 25:10 con Bush

Voz 13 25:16 y terminamos aquí Javier González Ferrari Carlos Cué Carmen del Riego hasta la semana que viene la hasta luego hasta luego ya todos ustedes hasta mañana como siempre les esperamos a partir de las ocho felling

Voz 7 25:43 Ángels Barceló

Voz 6 25:47 Garvey

Voz 7 25:50 servicios informativos

Voz 14 25:55 pero en las redes sociales Twitter twitter rumba El Larguero facebook facebook Larguero Larguero

Voz 7 26:03 de lunes a jueves no My Lol la vida moderna con David Broncano

Voz 1 26:12 establece que estos empollón Sinnamon no cuatro

Voz 15 26:18 My Lol después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 7 26:34 ella si quieres hablar compartir tu historial en por hablar es muy fácil

Voz 17 26:39 enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco Si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra comarca

Voz 7 26:54 también puedes llamar al número de cree que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar te escuchamos hablar por hablar con Macarena Berlín de lunes a viernes a partir de las dos de la madrugada una hora menos en Canarias de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente que hoy por hoy estamos en este escenario que hoy por hoy hoy por hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio el presidente tirón bajó con Pepa Bueno quieras acoger el primero Garrido síganos también en Hoy por Hoy Punto escucha el Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 18 27:39 lejos de la hipocresía hemos admirado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos Ole rodábamos ciertas revistas con ciento por tenido a nuestros padres cerca de empatía parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no un correo personal que ponga un trabajador a su novio o novia te quiero Chus Ríos hay una diferencia entre

Voz 7 27:59 EE entre las dos percepciones brillado se toma el café todos los martes con Carles Francino la venta

Voz 19 28:14 ella no

Voz 20 28:16 le llamó de un centro de estadísticas estamos haciendo unas encuestas que emisora de radio escucha usted

Voz 21 28:22 en la Cadena Ser Cadena Ser muy bien por qué porque porque le pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta señora no yo tengo que rellenar la casilla

Voz 22 28:36 ya hay respuesta de digo aumente cuadriculada le corazón tiene el corazón tiene claro

Voz 23 28:41 en el cole

Voz 7 28:43 parece asegurado para los sabes

Voz 21 28:46 si te gusta no lo estamos

Voz 24 28:52 la más completa información de siete con todo el deporte en el mejor entretenimiento en TDT escuche a toda la programación de la cadena SER e Irlanda Petit de tu televisión

Voz 7 29:06 recinto Niza lo tienes en tu mano toda la programación de la cadena de Jordi Pérez de España

Voz 24 29:12 ha demando quien escucha tu radio preferida la Cadena Ser Tuttle Ethel escucha la disfruta

Voz 25 29:21 la carga de opinión no reside sólo en los adjetivos los adverbios algunos verbos pueden implicar un juicio de valor deben evitarse siempre que se descalifique a una persona

Voz 7 29:32 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta