Hora 25 (16/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1 00:11 ahora

Voz 1715 00:23 qué tal buenas tardes en las víctimas de las Ramblas y de Cambrils toman la palabra así su

Voz 1 00:28 un año después frontalmente Si lo corriendo hasta que esa ansiedad cuando una furgoneta blanca las sirenas son horribles por la calle intento y tocando a la pared voy siempre mirando para todas partes sigo teniendo miedo y ataques de ansiedad constante

Voz 1715 00:46 les estaba en las Ramblas hace casi un año las víctimas dicen sentirse olvidadas por la Administración utilizados por los partidos les piden respeto y una tregua en los actos de mayor

Voz 2 00:54 que la clase política haga una tregua pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1715 01:04 petición a la que se ha sumado a Ada Colau la alcaldesa ha pronunciado una declaración institucional en nombre del Ayuntamiento de Barcelona el president Quim Torra se ha desplazado a Ripoll la localidad donde se formó la célula de la TAC

Voz 1 01:14 querían hacernos daño y lo consiguieron pero no los somos y seremos una ciudad de paz

Voz 3 01:23 el camino de la convivencia el camino en definitiva de la fraternidad este es un camino que si un pueblo quiere ser pueblo debe hacer junto debe hacer unido el valor más importante que tenemos como pueblo es el de nuestra cohesión

Voz 1715 01:36 para mañana queda el acto central del aniversario en el que coincidirán el Rey Felipe VI los presidentes Pedro Sánchez y Quim Torra Pablo Casado líder del PP señala los responsables de cualquier ultraje al Rey en esos actos antes incluso de que sí

Voz 1 01:47 produce que esperamos exigimos al Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat que no haya ninguna contra lo hayan ningún tipo de agresión ni verbal ni de manifestaciones críticas con el jefe del Estado que no se Toledo lo que pasó el año pasado

Voz 1715 02:10 y ahora sin el Partido Popular se muestran dispuestos a reunirse con ACNUR para contrastar las cifras de Pablo Casado las que utiliza cuando habla de inmigración Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:19 la Pedro eso del millón de inmigrantes que esperan llegar a Europa Acnur pidió una reunión con PP y Ciudadanos para discutir esas cifras is sólo han respondido cuando la representante de la agencia de Naciones Unidas lo ha contado en la SER

Voz 4 02:30 esto narrativa no es correcta óseas siempre hay flujos mixtos te miles de personas que han llegado hasta ahora a España a lo que va del año son veintisiete mil llegadas marítimas que eso no son millones de demonización de de estas personas nos preocupa profundamente

Voz 1667 02:48 entre tanto el debate está en la subida de impuestos a las grandes fortunas y empresas que propone Podemos un debate que vuelve a marcar la separación entre izquierda y derecha a favor y en contra Adriana Lastra Pablo Casado

Voz 5 02:59 las grandes riquezas de este país las grandes corporaciones de este país paga menos de lo que deberían ir por lo tanto el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya una senda fiscal justa que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí padre más sean precisamente esas grandes riquezas

Voz 1017 03:16 ya decimos puesto rechazo será frontal

Voz 6 03:19 cinco llevan una subida de impuestos como la izquierda amarrado

Voz 7 03:22 que al están proponiendo para todos los españoles

Voz 1667 03:25 Italia Salvini de nuevo en el centro de la polémica su partido la Liga ha publicado fotos el ministro de fiesta la misma noche del hundimiento del puente de Génova Bruselas responde con cifras a la acusación que lanzó Salvini contra Bruselas Foresta

Voz 0116 03:37 decir veinte scouts en fin es el momento de aclarar algunas cosas en el periodo dos mil catorce dos mil veinte Italia va a recibir dos mil quinientos millones de euros en fondos de cohesión para inversiones en infraestructuras en este dos mil dieciocho la Comisión aprobó un plan de inversiones para autopistas italianas por un valor de ocho mil quinientos millones de euros que incluyen las autopistas de la zona en Génova

Voz 1667 04:01 lucharemos el último ataque de Donald Trump a la prensa en respuesta a la campaña en la que se han sumado hoy casi trescientos cincuenta diarios del país explicaremos qué papel han jugado Julio Borges y Zapatero en la crisis de Venezuela después de su enfrentamiento hoy en la antena de la SER

a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco con Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 04:18 buenas tardes tenemos fútbol en directo está jugando el Sevilla partido de vuelta de la segunda eliminatoria de la previa de la Europa League y buenas noticias desde Lituania al descanso los sevillistas ganan cero tres al Zalgiris ya habían vencido cero uno cero en la ida así que los goles de Nolito y los dos que ha conseguido Sarabia casi casi meten ya al Sevilla en la tercera ronda de esta previa de la Europa League también buenas noticias en el Mundial femenino sub veinte La selección española ha ganado dos uno a Nigeria y las chicas españolas con los goles de Aitana hay Patri se meten en semifinales del campeonato y fuera del fútbol noticia por mula uno la escudería Mclaren ha confirmado que Carlos Sainz pilotará el año que viene en Mclaren que deja libre Fernán

Voz 1643 04:59 solos en la última ola de calor provocó

Voz 1715 05:02 en nuestro país la muerte de veintitrés personas sólo en Cataluña son datos que aporta la Generalitat las próximas horas van a tener lluvia

Voz 1667 05:08 ya a la costa vamos un pronóstico Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 05:11 buenas tardes esta hora tenemos numerosas tormentas afectando el centro y este de la península la mayoría irán desapareciendo a medida que avance la noche pero algunos chubascos todavía serán intensos hasta bien entrada la madrugada

Voz 1715 05:22 entre Aragón y Cataluña más aislados en el resto

Voz 0978 05:25 mediterráneo y mañana más tormentas sobre todo a partir de mediodía especial atención en Cataluña más tarde en Baleares de manera más aislada en la Comunidad Valenciana es en estos puntos donde esperamos aguaceros por lluvia torrencial riesgo de fuertes rachas de viento así como de granizo en el resto del hábitat este también tendremos algunos chubascos pero más aislados y el fin de semana poco a poco irán mejorando con temperaturas más bajas en todo el país

Voz 1667 05:48 empieza Hora Veinticinco Pablo no nos hemos olvidado de ella se ha apagado la luz de la reina del soul canciones como este Riis P la convirtieron en Reina y sus canciones en referente del feminismo han muerto Aretha Franklin ha muerto en su casa de Detroit después de pasar sus últimos días rodeada de amigos y familiares después de dejar una extensísima lista de éxitos que la convierten ya en referente de la historia de la música Javier Torres

Voz 0907 06:25 Reina del Sol defensora de los derechos civiles de los afroamericanos y también de las mujeres este respecto dicen los críticos de lengua inglesa que una de las mejores canciones del mundo este Riis Peck sale de una voz que sufrió malos tratos de su marido niña prodigio hija de un pastor baptista que también fue su representante su maestro musical como decía hace tres años en la PBS

Voz 8 06:46 a pues coaching estuve eh andaban llevas Mainar formado Fornells de cuesta dos mil

Voz 0907 06:56 desde el alma estadounidense siempre la esperanza al fondo cantante de un amor que incluso puede ser amargo con una técnica desarmante que le permitió a pesar de varios bajones en su carrera mantenerse casi siete décadas en el negocio con una poderosa comenzó en el Gospel transitó por el rhythm and blues y hasta se llegó a meter en las discotecas incluso probó arias de ópera cantó con los mejores músicos para varios presidentes a Obama le hizo llorar primera mujer que ingresó en el Salón de la Fama del rock ha muerto en su casa a los setenta y seis años de edad un día que es justo el mismo en que murió Elvis Presley él acabó sus días en Memphis que es la ciudad en la que nació Aretha considerada por Rolling Stones como la mejor cantante de todos los tiempos

Voz 1667 07:50 Barack Obama también la despedido en redes sociales dice el ex presidente de Estados Unidos careta ayudó a definir América y que su voz en su voz se reflejan todos los matices de nuestra vida los buenos y los malos

hora veinticinco

Voz 10 08:08 hora veinticinco

Voz 1667 09:07 Pablo Morán un año puede ser tiempo suficiente para que te olviden pero no para que las víctimas puedan olvidar lo que ocurrió en Las Ramblas y Cambrils

Voz 15 09:16 Rubén fue herido gravemente yo íbamos de la mano yo me tira el medio por tirarme al suelo y roban por ponerse delante de mí protegerme tal y como me dijeron los Mossos me salvó la vida

Voz 16 09:28 pero él salió gravemente herido y en ese momento pasó la furgoneta yo a mi tiempos no dejarme a verle lo que es el culo pero bueno a medio metro escaso a partir de ahí me quedé paralizado la gente volaba como como muñecos rotos había sangre había gente ya muerta me puse a correr ir todavía a día de hoy estoy corriendo

Voz 1667 09:52 mentalmente sino corrían sonoridad Figueras y Ana Cortés dos supervivientes que esquivaron a los terroristas hace un año en la víspera del primer nivel salió de los atentados han querido hablar en público para pedir respeto dicen sentirse utilizados por los partidos y olvidados por la Administración reclaman que al menos mañana todos respetemos su dolor Barcelona Pablo Tallón buenas tardes

Voz 1673 10:14 buenas tardes sí piden que mañana puedan vivir su duelo tranquilamente en las Ramblas lejos de las miradas de curiosos de periodistas o de políticos que sólo van allí dicen hacerse la foto contra ellos contra los políticos han cargado duramente las víctimas aseguran que durante el último año se han sentido engañadas agotadas abandonada sin comprendidas hizo lo salvan de estas críticas al Ayuntamiento de Barcelona de hecho ponen deberes a los dirigentes al Gobierno central le exigen que cualquier víctima del terrorismo pueda solicitar ser considerada como tal aunque que haya pasado un año de los atentados y lanzan este mensaje a los representantes de todos los partido

Voz 2 10:47 así que la clase política haga una tregua que se discutan esta noche hasta las veintitrés cincuenta y nueve y que pese a discutir el sábado a las cero cero punto cero uno pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1673 11:06 eh Roberto Manrique víctima de Hipercor y uno de los impulsores de una plataforma que ha prestado ayuda psicológica jurídica a los afectados por los atentados del diecisiete de agosto según ha explicado en el último año han atendido a ciento cincuenta personas de las cuales atención

Voz 1667 11:20 una de cada cuatro ha sido incapaz de volver

Voz 1673 11:23 pisar Las Ramblas e incluso incapaz de pisar de nuevo Barcelona o Cambrils dos de cada tres sigue necesitando ayuda psicológica

Voz 1667 11:29 tremendo los actos institucionales en recuerdo a las dieciséis víctimas de los atentados han comenzado esta misma tarde

Voz 1 11:36 Pepita Codina María Corretja Bruno nota Carmen lo Pardo

Voz 1667 11:41 estos son sus nombres la alcaldesa Ada Colau los ha leído uno a uno el de todas las víctimas mortales de los ataques antes de reclamar que mañana sean ellas y sólo ellas las protagonistas de este aniversario Quim Torra por su parte ha estado en Ripoll la localidad de donde procedía la célula que perpetró esos ataques Barcelona Elisenda Colell

Voz 1491 12:00 Colau no ha podido contener las lágrimas al recordar los nombres de los dos niños de tres y siete años que murieron en el ataque terrorista Julian Dani Martín y la alcaldesa ha insistido que mañana toca homenajear a las víctimas de los atentados y ha invitado a todo el mundo expresar sus sentimientos

Voz 17 12:16 encontremos la mejor manera de expresar nuestros sentimientos algunos lo harán volviendo a pasear por la Rambla otros dejarán una flor o encenderán una vela mostremos una vez más que Barcelona es una ciudad abierta y solidaria orgullosa de su diversidad y contraria a la guerra la violencia

Voz 1491 12:33 Quim Torra en un acto de homenaje a las víctimas y por la convivencia en Ripoll ha insistido que Cataluña sólo se podrá recuperar de los atentados como está encajan de esta localidad gerundense

Voz 1667 12:44 Nos todas nos preguntamos cómo fue posible cómo sucedieron aquellos atentados pienso que es muy importante precisamente el acto de Ripoll ideó hoy porque nos dice exactamente la única vía posible con la que podemos afrontar el futuro

Voz 1491 13:00 demos un acto que se ha tenido que suspender por la lluvia tanto la alcaldesa como president por cierto han querido dar las gracias a los cuerpos de seguridad y emergencias que trabajaron los días de los atentados

Voz 1667 13:11 ah el acto central será el de mañana a las diez y media de la mañana en plaza Cataluña en Barcelona acto al que asistirá el Rey Felipe VI el presidente Pedro Sánchez el president Quim Torra del que algunos Pablo Tallón se han desmarcado verdad

Voz 1673 13:24 si antes de este acto institucional el va a celebrar una reunión extraordinaria después del president Torra leerá sobre las nuevo una declaración institucional acompañado por todos los consellers cuando acabe se desplazarán a las Ramblas para participar en una ofrenda floral con la alcaldesa cola aún las víctimas después irán hasta plaza Cataluña donde a las diez y media como decía días empezará este acto institucional que contará con la presencia del presidente Sánchez de Felipe VI entre otras autoridades precisamente para protestar contra la presencia del monarca allí no estará ni la NC ni la CUP que era una marcha alternativa con los autodenominados ceder Vidal aragoneses diputado antisistema el jefe del Estado de Reino de España

Voz 18 14:01 como todos saben porque es una condición practicamente pública se ha convertido en los últimos años en un comercial de armas para Arabia Saudí un régimen absolutamente despiadado dictatorial

Voz 1673 14:13 a pesar de todo fuentes de Moncloa consultadas por la SER aseguran sentirse tranquilas dan por descontado que no habrá protestas porque dicen no hay voluntad de ello porque nadie va a convertir el acto de mañana en una espectáculo

Voz 1667 14:24 gracias Pablo pues ya escuchan que todavía hay quien no respeta esa petición de calma respeto en los actos de mañana Pablo Casado ha optado por señalaban los que considerará responsables de cualquier desplante al Rey antes incluso de que se produzcan

Voz 1017 14:38 la también estaremos cerca de nuestro Rey cerca de las víctimas del terrorismo esperamos exigimos al Gobierno al Ayuntamiento de Barcelona a la Generalitat que no haya ningún acto de ultraje no haya ningún tipo de agresión ni verbal ni de manifestaciones críticas

Voz 10 14:56 con el jefe del Estado que no se tolere lo que pasó el año pasado de

Voz 1667 15:01 las nociones de casado con el mar almeriense de fondo el líder del PP se ha ido a Roquetas de Mar para acusar de nuevo al Gobierno de dar bandazos en sus políticas empezando por la inmigración

Voz 1017 15:10 el Partido Socialista está demostrando una política de bandazos al principio decían que tenía que haber papeles para todos y esa fue la primera visita del Aquarius y se ha visto que a las pocas semanas con el operados cambiaron dieron un bandazo y ahora con una segunda llegada del Aquarius bueno da otro bandazo y ni siquiera sabemos adónde van a ir los sesenta

Voz 1667 15:29 Prado ha estado alimentando esa retórica contra el Gobierno con argumentos falsos sobre la inmigración hoy sabemos que ACNUR la agencia de Naciones Unidas para los refugiados solicitó una reunión con el también con el líder de Ciudadanos para contrastar con ellos las cifras reales sobre inmigración las que tiene la agencia y las que aportan ellos en las ruedas de prensa reunión que ambos aceptan pero que todavía no se ha producido Adrián Prado eh

Voz 0019 15:53 la solicitud de esa reunión la hecho la representante de ACNUR en España en un intento de que los líderes políticos sean responsables y busquen el diálogo a la hora de hablar de inmigración

Voz 19 16:01 a nosotros nos preocupa cualquier discurso que se aleja de la realidad cualquier demonización de estas personas nos preocupa profundamente apelamos claramente a la responsabilidad de todos los políticos sea que sea el partido el lógico

Voz 0019 16:17 Francesca Fritz esta mañana la SER aseguraba que su petición ha tenido todavía respuesta fuentes del PP de Ciudadanos reconocen que la solicitud de les ha llegado a través de un correo electrónico este mismo mes de agosto y que si tienen intención de reunirse con ACNUR aunque todavía no han respondido oficialmente en el caso de U danos dicen que la fecha del encuentro está por cerrar teniendo en cuenta la agenda de Albert Rivera que ahora mismo está de vacaciones todo indica a que habrá que esperar a septiembre en el PP aseguran que responderán lo antes posible y muestran su total disposición a mantener un encuentro con la representante en nuestro país de la agencia de Naciones Unidas para los retos

Voz 1667 16:50 jaleados el otro asunto que marca la agenda política de este jueves es la negociación sobre el techo de gasto que el Gobierno volverá a someter a votación en el Congreso a la vuelta de vacaciones una negociación que ha reactivado el pulso entre la izquierda y la derecha de nuestro país por algo que en realidad siempre les ha enfrentado que es la subida de impuestos la que propone Podemos para las grandes fortunas y empresas y que el Gobierno está dispuesto a negociar informa Mar Ruiz

Voz 1673 17:15 sí es sólo una parte del rompecabezas económico que el Gobierno necesita consensuar pero es de momento la que parece suscitar más sintonía entre PSOE y Unidos Podemos que paguen más quienes más tienen para corregir desigualdades y financiar el Estado del bienestar sin tocar eso sí la presión fiscal para clases medias y trabajadoras lo defendían hoy en términos muy parecidos la socialista Adriana Lastra y el líder de Izquierda Unida Alberto Garzón

Voz 5 17:39 las grandes riquezas de este país las grandes corporaciones de este país paga menos de lo que deberían por lo tanto el Partido Socialista lo que siempre hemos defendido es que haya una senda fiscal justa que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí padre más sean precisamente esas grandes riquezas

Voz 20 17:56 la grandes empresas de este país paga un cinco por ciento mientras que la mayor parte de los ciudadanos pues pagamos mucho más por eso nuestra propuesta de subida de impuestos se refiere única y exclusivamente a los que más tienen a las grandes empresas que han eludido impuestos y que si corregimos esto habría más dinero para sanidad pública educación pública

Voz 1673 18:13 el asunto abierto otro previsible frente con PP Ciudadanos que anuncian rechazo rotundo Pablo Casado

Voz 1667 18:18 hablaba hoy de propuesta de izquierda radical

Voz 1017 18:20 Nos intentará que sus votos para la moción de censura se le vuelvan a través de una subida de impuestos que afecta a

Voz 0116 18:26 todos los españoles que ya está afectando ya

Voz 1017 18:29 hicimos nuestro rechazo será frontal si conllevan una subida de impuestos como la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles

Voz 1673 18:37 tanto populares como ciudadanos empiezan a deslizar la idea de una subida fiscal generalizada obviando que la propuesta sólo afectaría a grandes empresas grandes fortunas

hora veinticinco

Voz 22 19:14 todos los jueves de verano tres el uno tres aproximaciones diferentes a una misma realidad de la mano de José María Patiño

Voz 9 19:22 esta noche hablamos de sostenibilidad en el planeta hay en la ciudad y de una revolución que se está operando a pequeñas pedaladas la economía de la bicicleta

Voz 4 19:31 pues David ACS reivindica de nuevo como un factor que es barato que ese seguro sin que la bicicleta tenía que ser la pieza única dentro del del esquema de movilidad sí que nos ha hecho replantearnos que a lo mejor no tenemos que ir totalmente encerrados en cápsulas autónomas de origen a destino a partir de las nueve

Voz 22 19:49 anoche una hora menos en Canarias en Hora veinticinco con Pedro Blanco cabe Nasser

hora veinticinco ocho siete y veinte en Canarias de Pablo

Voz 1667 20:07 horas antes de que llegue Patiño con su tres en uno les contamos más cosas en Italia la última polémica derivada de la tragedia del puente Morandi son unas fotos distribuidas en redes sociales en las que se puede ver de fiesta al ministro Matteo Salvini la misma noche del derrumbe son fotos distribuidas por su propio partido por la Liga en ellas Salvini aparece pues relajado compartiendo tarta pescado is sonrisas con algunos de sus compañeros hoy la Comisión Europea le ha respondido ha respondido a Salvini que ante ayer apuntaba a Bruselas como corresponsable de la tragedia por imponer recortes a la economía italiana la Comisión ha puesto hoy encima de la mesa cifras para desacreditar ese mensaje del ministro ultraderechista Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0831 20:50 Bruselas suele evitar responder públicamente a los comentarios que le llegan desde los Estados miembros pero las acusaciones del vicepresidente italiano Matteo Salvini han colmado la paciencia de la Comisión Europea el político de la Liga conocido por sus exabruptos contra la inmigración ha vinculado las políticas de austeridad impuestas por la UE con el derrumbe del puente de Génova esas palabras han molestado profundamente a Bruselas este jueves un portavoz comunitario ha recordado que Italia recibe miles de millones de euros en fondos europeos para infraestructuras

Voz 0116 21:18 ahora es el momento de aclarar algunas cosas en el periodo dos mil catorce dos mil veinte Italia va a recibir dos mil quinientos millones de euros en fondos de cohesión para inversiones en infraestructuras como carreteras o ferrocarriles en este dos mil dieciocho la Comisión aprobó un plan de inversiones para autopistas italianas por un valor de ocho mil quinientos millones de euros que incluyen las autopistas de la zona del cometa

Voz 0831 21:43 el Europeo de presupuestos Günther Oettinger también ha contestado a Salvini su retórica del enemigo exterior con la que apunta Bruselas el político alemán ha dicho que su mano buscar a alguien a quién culpar pero ha insistido en que Europa aporta importantes fondos a Italia

Voz 1667 21:57 por la zona cero siguen desfilando representantes políticos mientras los afectados esperan soluciones allí sigue Victoria García el procurador conciliar

Voz 24 22:04 claro en diez o doce personas las que quedarían todavía atrapadas bajo las moles de hormigón mientras se van conociendo las operaciones de rescate que han realizado los bomberos en estos días y que incluye sacar de una furgoneta a un hombre de veintiocho años que quedó atrapado a medio camino del suelo encastrado entre dos trozos del puente desprendido los bomberos tardaron casi una hora en llegar hasta él que se mantuvo aferrado a un lateral de la furgoneta todo ese tiempo las historias humanas de una tragedia que los políticos italianos trataron de rentabilizar con declaraciones rimbombantes hoy ha pasado por aquí el ministro de Infraestructuras dice que un país como Italia no puede permitirse tragedias como que hoy una empresa no haya respetado las condiciones del contrato en materia de mantenimiento seguridad medio centenar de habitantes de las casas ahora evacuadas trataron de entrar en esos hogares pero la policía italiana que custodian la zona no se lo ha permitido el malestar era manifiesto se mantienen las labores de rescate al cien por cien como decía el coordinador de los bomberos en el que trabajan más de cuatrocientos efectivos de este departamento

Voz 1667 23:13 mientras a la concesionaria del puente se complica todavía más la situación los inversores están retirando a marchas forzadas su confianza en Atlantia ante la posibilidad de que la compañía pierda licencias de explotación tras el desastre de hecho el Gobierno ya ha amenazado con retirarle la licencia de explotación de la autovía por la que pasaba el puente Morandi informa Belén de la Peña

Voz 1473 23:32 el primer ministro de Italia Giuseppe Conte ha anunciado la retirada de la concesión Atlantia propietaria de Autostrade la concesionaria encargada del mantenimiento del viaducto derrumbado en Génova que tenía esta concesión hasta dos mil treinta y ocho hecho que ha marcado hoy la jornada bursátil de la empresa que se ha desplomado un veintidós por ciento y ha generado un efecto dominó entre la siempre esas del sector embolsa en España ACS socia de Atlantia en Abertis ha liderado las pérdidas del Ibex un uno coma nueve por ciento la compañía ha tratado este jueves de frenar su fuerte caída en los mercados con un comunicado en el que advierte de que el anuncio del Gobierno puede acarrear perjuicios para los accionistas Atlantia recuerda que en caso de anulación del contrato se debe pagar una indemnización por la parte de la concesión que todavía no se ha amortizado aún así el Gobierno baraja tres opciones revocar todas las concesiones de Autostrade hacerlo sólo con la autopista afectada o imponer una multa

Voz 1667 24:25 aquí en España llevamos un par de días preguntándonos cuanto ha podido influir los recortes en nuestra economía en la conservación y mantenimiento de este tipo de infraestructuras ayer les contábamos que Fomento asegura que

Voz 0919 24:37 todos los viaductos que forman parte de la red de carreteras

Voz 1667 24:40 han sido inspeccionados en los últimos cinco años y hoy les estamos aportando una cifra más que puede ser un indicador la notable caída del gasto destinado a

Voz 1161 24:48 la conservación de esa red de carreteras incluso

áreas

Voz 12 24:58 áreas

Voz 1667 25:05 muy a pesar de los venezolanos las vías de diálogo entre el chavismo y la oposición están absolutamente rotas es una de las conclusiones que se extraen del enfrentamiento del que hoy hemos sido testigos aquí en la SER entre José Luis Rodríguez Zapatero y una de las principales figuras de la oposición hablamos de Julio Borges es el presidente de la Asamblea Nacional venezolana que ha acusado al ex presidente español de no actuar como mediador sino como abogado del chavismo recurriendo incluso a presiones y amenazas dice Zapatero que Borges tendrá que responder por ello los tribunales

Voz 25 25:35 es la presión que hubo para que nosotros firmamos CIO si la amenaza que no presentaba sino firmaba como era la represión abierta el Gobierno

Voz 26 25:47 esto es la urbe la calumnia de la que es para responder por supuesto mire pues ya apoya a ver a hacer todo lo que esté en mi mano para que se restituya una afirmación que es absolutamente como lo he dicho calumniosa y que es una mentira evidentemente muy infamante Si desde luego todo lo que esté miembro lo voy a hacer

Voz 1667 26:09 Borges anegado en la SER su participación en el supuesto intento de atentado contra el presidente venezolano contra Nicolás Maduro de hace unos días Zapatero juega un papel relevante en ese de momento fallido diálogo vamos a conocer el papel de cada uno de Zapatero de Borges con la ayuda de Álvaro Zamarreño

Voz 0116 26:26 Borges es un veterano político que hasta el pasado enero llegó a presidir la Asamblea Nacional un órgano con mayoría opositora ninguneado por Maduro desde entonces Borges vive en Colombia porque dice que volver a Venezuela supondría para él el encierro de hecho ahora el gobierno de Nicolás Maduro le culpa del atentado frustrado contra el presidente ya ha pedido a través de Interpol entrega Borges fue una figura clave en la negociación entre Gobierno y oposición en República Dominicana donde actuó como la voz de Henrique Capriles es allí donde coincide con Zapatero como mediador internacional en esa labor de mediación Zapatero ha recibido críticas desde el principio muchas veces desde el propio ámbito de la política española ninguna tan dura como la de su propio compañero de partido el ex presidente González hasta el punto de que acabó propiciando un manifiesto de apoyo a su labor desde diferentes ambos dos pero el endurecimiento de la situación en Venecia hola la profundísima crisis social y económica la violencia en el verano de dos mil diecisiete y la creación de un órgano legislativo paralelo controlado por el chavismo hicieron que el papel de Zapatero fuera cada vez más criticado por aceptar mediar ante un Gobierno cada vez más autoritario y aislado internacionalmente en la mesa de Navidad

Voz 1667 27:34 quiero que escuchen a algunos de los dardos que ha lanzado Trump contra la prensa desde su llegada a la Casa Blanca son estos

Voz 4 27:39 Pierre miembros P

Voz 1667 27:43 continuo desde que asumió la presidencia desde ese mismo momento incluso antes trampa emprendió una campaña de desprestigio de la prensa acusándoles de ser el enemigo del pueblo de fabricar noticias falsas de ser deshonestos acusaciones dirigidas a una larga lista de medios muchos de los cuales se han unido hoy en una respuesta en una acción conjunta bajo el lema La Prensa Libre te necesita a Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 0230 28:04 nada me gustaría más para nuestro país que una verdadera libertad de prensa escrito Trump pero mucho de lo que dicen son Fake News el presidente de Estados Unidos no recula hay responde atacando la iniciativa del Boston Globe seguida por cientos de diarios de todo el país para defender la libertad de prensa

Voz 1017 28:18 es ateo Aldi enorme Pippo semejante

Voz 0230 28:20 la que verbal anima a los extremistas a pasar a la acción amenaza la seguridad personal de los periodistas hizo la responsabilidad que se les supone una prensa libre de control gubernamental que es actuar como vigilantes de los cargos públicos dice The Chicago Tribune en las frías noches de enero somos los ojos y los oídos de la gente en las reuniones de la ciudad el pueblo y la junta escolar contamos las historias de nuestras comunidades desde la diversión de una feria a la desesperación de una familia cuando muere un ser querido pone negro sobre blanco de republicanos son dos ejemplos del papel de la prensa dos ejemplos de los cientos de editoriales que habían publicado los medios estadounidenses en defensa de su libertad como afirma el New York Times estamos juntos

Voz 1667 29:01 eh cerramos este primer tramo con las claves de

Voz 0283 29:03 Berna González Harbour cualquier atentado en su fallo del que debemos aprender hasta que nos escuchan otro es normal es comprensible es una canción hace un año en Barcelona falló la coordinación entre policías falló la prevención la detección de un fenómeno de radicalización de chavales de origen musulmán también fallaron los políticos que se enzarzaron después en Cruces jurado como decimos eso es normal en una inmediata es lo que no es tan normal es que un año después se sigan cometiendo fallos la carta publicada hoy por los miembros del Govern de organizaciones independientes las que insinúan una relación de Liman con el creme y y que intentan arrojar sombras sobre el estado es una forma Safja de volver a ensuciar la no hemos voy no proceden procede apoyará a las víctimas procede sentir su dolor dejará tras las acusaciones

Voz 27 30:03 Uribe sin incurrir furtivismo con sus el disco

Voz 0919 30:13 qué tal muy buenas tardes mientras el Atlético de Madrid celebra sin alardes la Supercopa de Europa sabiendo que tiene este año una plantilla temible y mientras el Real Madrid rumia la derrota insistiendo en que no va a hacer fichajes en lo que queda de mercado tenemos al Sevilla ahora mismo metió dos en la tercera ronda de la fase previa de la Europa League está jugando en Lituania el partido de vuelta de esta fase ante el Zalgiris y los de Machín tienen sentenciada la eliminatoria ya es una buena noticia Florencio Ordóñez buenas tardes qué tal Gallego buenas tarde y sin sufrir

Voz 1623 30:46 además en el minuto siete ya tenía resuelta la eliminatoria sólo había ganado uno cero en la ida ahora ya en el minuto veintisiete de la segunda parte gana cero tres el Sevilla en Vilnius al Zalgiris marcaron Nolito en el minuto cinco Sarabia en el siete y al filo del descanso hacia el tercer tanto Sarabia que se quedó ya en la caseta pensando ya haciendo los cambios el técnico Machín de cara al domingo cuatro cero en el global en la eliminatoria cero Trajana al Sevilla a falta de diecisiete minutos para acabar el partido

Voz 28 32:21 eh me gusto te leí un par de Tui ironía toda la razón ayer tarde me busca la ley del Atlético en

Voz 1 32:28 hombre que tiene

Voz 28 32:29 aspira sino a todo abuso a mucho el Madrid el Madrid quiero define detener un nueve que el ficha un nueve por el mayoral entre el coto dormir respetó de un jugador para el Getafe

Voz 29 32:41 el el Levante eh

Voz 28 32:44 el aranés prepara el Madrid no era un jugador Borja Mayoral hombres soy madridista como hijo su como mucho la merecedora de aquí dicho pero me alegro me alegro de que ganar al Atleti

Voz 29 32:57 por qué por qué me acuerdo mucho de mí

Voz 28 33:00 suegro y sobretodo de mi padre esperando Atlético cede de pro dos Atlético mi padre siempre decía que la el mejor equipo del mundo era Atleti seguro que los dos muy amigo que eran lo obrero junto dondequiera que estén seguros de que lo vieron muy disfrutaron contra Athletic venga saludó

Voz 28 32:21 eh me gusto te leí un par de Tui ironía toda la razón ayer tarde me busca la ley del Atlético en

Voz 1 32:28 hombre que tiene

Voz 28 32:29 aspira sino a todo abuso a mucho el Madrid el Madrid quiero define detener un nueve que el ficha un nueve por el mayoral entre el coto dormir respetó de un jugador para el Getafe

Voz 29 32:41 el el Levante eh

Voz 28 32:44 el aranés prepara el Madrid no era un jugador Borja Mayoral hombres soy madridista como hijo su como mucho la merecedora de aquí dicho pero me alegro me alegro de que ganar al Atleti

Voz 29 32:57 por qué por qué me acuerdo mucho de mí

Voz 28 33:00 suegro y sobretodo de mi padre esperando Atlético cede de pro dos Atlético mi padre siempre decía que la el mejor equipo del mundo era Atleti seguro que los dos muy amigo que eran lo obrero junto dondequiera que estén seguros de que lo vieron muy disfrutaron contra Athletic venga saludó

Voz 0919 33:19 Diego tan pronto que buena gente escucha Hora veinticinco Deportes gracias dejado vuestros mensajes

Voz 30 33:26 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta hijo adecuar

Voz 31 33:42 la Diego cenando muerto de menos mal que luego hemos escuchado a alegar Burgo en un mensaje ya contigo todos los días se nota que tú recomendará

Voz 30 33:56 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:07 le escucha el programa pero yo creo que que no haya modo todavía presentador no era desde luego corazón empezamos venga el Atlético de Madrid no fue ayer a Neptuno esta mañana cuando ha llegado a la capital de España bueno no fue el equipo entero pero un par de jugadores y Lucas y Jiménez quisieron ir a Neptuno incumplieron su promesa

Voz 32 34:45 Luca es donde vamos

Voz 28 34:48 pero no no

Voz 0919 34:51 es decir que si esta mañana visteis a dos tipos en Neptuno eran Jiménez y Lucas el club yo creo que disfruta de su triunfo sabedor de que tiene una de las mejores plantillas de su historia ayer supo esperar su oportunidad en un partido que dominó casi en todo momento el Real Madrid pero el Atlético se hizo duro hoy de la mano de Diego Costa resistió y al final se llevó la Copa como es el día después Pedro Fullana buenas tardes

Voz 0765 35:18 qué tal muy buenas bueno pues yo creo que a bote Lucas y de ese viaje relámpago Neptuno tras aterrizar en Madrid a las siete de la mañana delata cómo fue la fiesta del Atlético de Madrid de la plantilla hay de los jugadores primero en el vestuario hasta las dos de la madrugada y que contábamos Larguero posteriormente en el vuelo de vuelta a Madrid

Voz 1643 35:37 mucha música algunos haciendo sus pinitos como zapatos de altos vuelos como es el caso del propio Luka

Voz 0765 35:42 o de Adam cánticos fotos con el trofeo fiesta diez mil metros de altura hasta las siete de la mañana como digo que aterrizado el avión en Barajas con la sintonía del We are the Champions sonando por la megafonía del avión ahora hoy un día completo para el descanso dentro de una hora la tercera parte de la celebración quizás la más seria una cena oficial de la plantilla con la directiva con Gil Marín a la cabeza para celebrar esa tercera Supercopa de Europa y además sobre todo a haber ganado por fin a su bestia negra en las finales europeas que era el Real Madrid

Voz 0919 36:15 ese es el día después de los rojiblancos en el Real Madrid es un día triste aunque ayer cuando terminó el partido se insistió desde todos los estamentos del club

Voz 1 36:25 en que esa derrota no iba a cambiar

Voz 0919 36:28 la política de fichajes lo que se había decidido y lo que se ha decidido es no fichar Julen Lopetegui

Voz 33 36:34 yo creo que lo que digas trazado por la política deportiva el gran cosa el hecho es que ganemos una este partido con prepararnos bien levanta la cabeza recobrar la energía saber que que arranca el título más importante que es el título de Liga para mí tenemos que empezar bien en casa el domingo

Voz 0919 36:53 cómo es el día después del Real Madrid Javier Herráez bueno está

Voz 34 36:56 hola qué tal Gallego muy buenas tardes bueno pues es un día duro evidentemente porque el Madrid no le gusta perder y en este caso tuvo casi ganada la Supercopa Frente Atlético de Madrid y al final Lopetegui algún jugador que se equivocó Marcel una jugada en el

Voz 0919 37:07 dos a dos errores puntuales Ramos Iván

Voz 34 37:10 el primer gol también el portero Keylor Navas no quiso personalizar Lopetegui ningún futbolista pero en el club y veinte pues están molestos porque el Madrid al final no consiguió el el título no jugó nada Vinicius no miró Lopetegui al banquillo para un futbolista costó cuarenta y cinco millones de euros

Voz 1667 37:26 otros jugadores que están en forma al caso de Nacho

Voz 34 37:29 pues tampoco jugó vimos a Varane Sergio Ramos jugando desde el minuto uno el cambio de Modric por Asensio cuando estaba Casemiro bastante tieso pues tampoco se entiende muy allá pero bueno esto es fútbol comienza la Liga el próximo domingo y ahora Lopetegui tiene que coger el toro por los cuernos evidentemente sentar al que merezca imponer al que esté mejor

Voz 0919 37:48 el domingo el Madrid juega con el Getafe vamos a ver qué pasa en el estadio Santiago Bernabéu aunque repito la línea del club es que la plantilla está cerrada y que no va a haber fichajes ni fichajes salidas porque se ha especulado en que Luka Modric y la oferta del Inter podría volver a estar en candelero pero ese tema Mario Torrejón está completamente finiquito

Voz 1643 38:10 se gallego para el Real Madrid no hay caso no hay problema está zanjado van a a mejorar el contrato de Luka Modric

Voz 1673 38:16 de otro lado mucho con la posibilidad de unión directa entre Florentino Pérez y Luka oír algo que no se lucir hay que decir que Florentino Pérez reunió con Cristiano Ronaldo para su salida de Gluck como su a para esto quiero decir esto para eso hay otra otras personal como por ejemplo José Ángel Sánchez cosa que tampoco ha sucedido ya que dice que han estado juntos durante este viaje inicial han hablado de esos han saludado evidentemente pero Modric en ningún momento ha perdido que escuche la oferta del club idea además el Real Madrid cierran en banda esa posibilidad un mercado que por cierto cierra mañana al de Italia eh porque han decidido denunciar al Inter de Milán ante la FIFA ante la UEFA por haberse dirigido directamente a un jugador con contrato en vigor sin hablar con el Real Madrid las relaciones entre el Inter y el Real Madrid que siempre ha sido buenas pero que esta vez han saltado para hablar así que el Real Madrid Sáenz ha decidido denunciar al equipo italiano es a puerta cerrada la que no parece tan cerrada es la de Keylor Navas que aunque él está muy convencido de pelearle el puesto a Thibaut Courtois quedan quince días hay ofertas porque los Navas y él decía aceptarlas eso basar la libertad de del costarricense Si el decía aceptarlas ese quedarían Courtois y Luccin como primer y segundo portero materia que lo Navas en caso de que no sea así el propio Clooney que es eh porque cuentan los jugadores que entrenan con él un pepino auténtico un porte Erazo saldría del Real Madrid para tenemos

Voz 1667 39:23 estos gracias al Mario es es el día después de

Voz 0919 39:25 en la Supercopa que ganó el Atlético de Madrid bien seguida estamos de nuevo en Lituania porque el Sevilla ha marcado el cuarto ahora mismo vamos

Voz 0919 40:24 después del bajón en la Supercopa de España ante el Barça el Sevilla se está dando una alegría en Lituania goleada clarísima Florencio sin

Voz 1623 40:33 cero Anaya el Sevilla cero cinco acaba de marcar Nolito el quinto tanto del Sevilla Un par de minutos antes había hecho el cuarto Arana el brasileño su primer gol con la camiseta del Sevilla así que a falta de ocho para concluir el partido Zalguiris Vilnius cero Sevilla cinco ni el césped artificial ha sido un obstáculo seis cero ganan Sevilla en el global de la eliminatoria Sevilla que estará en la tercera

Voz 0919 40:57 la ronda de esta previa de la Europa League están jugando más partidos destacamos algunos marcadores interesantes Iván Álvarez

Voz 1643 41:03 hasta treinta y seis partidos gallegos ya está clasificado por ejemplo el Red Bull de explica alemán que se ha clasificado tras eliminar al rumano el partidazos está jugando en San Petersburgo porque el cénit perdió cuatro cero en la ida y el equipo ruso está ganando cuatro cero al Dinamo de Minsk así que serían a la prórroga a falta de cinco minutos para el final también se va a clasificar el Olympiacos que ganó cuatro cero en la ida y está ganando cero uno en el minuto cincuenta y cinco otro que lo tiene encarrilado es el Atalanta italiano que ganó uno cuatro al jo al Hapoel Haifa Iván empata a cero al borde del descanso y también está jugando el Rangers de Gerrard el Feyenoord los dos están empatando y luego partidos destacados como Estambul Varley el Girondins Ilich y a las nueve y media de Braga frente a la luz Hans

Voz 0919 41:40 ayer el Barça ganó el Trofeo Gamper tres cero a Boca Juniors escuchamos el discurso primer discurso de Messi como primer capitán del Barça donde prometió que van a hacer todo por ganar la Champions luego Messi marcó un gol marcó un gol Rafinha el último del Barça un gran gol y nos llamó la atención que después del partido cuando le preguntaron porra niña sobre el futuro de Rafinha Se va a quedar Se va a marchar a Valverde el técnico azulgrana en la rueda de prensa Valverde contestó

Voz 7 42:11 sí lo que está Rafinha Rioseco tanto con él está jugando bien estamos contentos con él y suponemos que vamos lo cuento aunque él va a estar en el equipo no sé qué es lo ocurre al final porque claro aquí hasta que no llegue el treinta y uno de de agosto estamos todos aquí a ver qué pasa más ganas tiene soy yo y así ya sabemos los que estamos Si nos contamos todos ir hasta resolviéramos de preguntas pero en principio estamos contentos con él

Voz 0919 42:36 vamos que el mercado manda más incluso que los entrenadores Valverde quiere que se quede Rafinha pero cualquiera sabe lo que puede pasar que puede pasar en Barcelona buenas

Voz 1161 42:46 hola buenas tardes pues si Valverde como lo acabamos de escuchar cuenta con Rafinha pero a día de hoy el futuro del brasileño en el Barça no está asegurado el jugador ya ha realizado una pretemporada un alto nivel ayer incluso hizo un golazo Valverde quiere que siga en el primer equipo esto por lo que hace Rafinha Marlon Santos ya es nuevo jugador de del subsuelo el mercado italiano cerraba mañana Joyce ha hecho oficial el traspaso del defensa brasileño que el acuerdo se cierra por seis millones millones de euros fijos más seis en variables Easy el jugador disputa más de cincuenta partidos en estos seis millones en variables sino los disputara el SAC Bielsa suelo lo en diera el Barça adquiriría el cincuenta por ciento de los derechos económicos de dicha venta el Barcelona ahora se reserva también el derecho de recompra del jugador por lo tanto Marlon ya es nuevo jugador del subsuelo

Voz 0919 43:35 te vas a pendiente del mercado protagonistas del día en San Sebastián Theo Hernández el lateral cedido por el Real Madrid hoy ha tenido lugar la presentación oficial aunque ya llevaba días trabajando con la plantilla donostiarra Jorge Beristain muy buenas tardes

Voz 0283 43:50 buenas tardes soy sustos por no hablar ese ya luce su nueva camiseta a la Real

Voz 37 43:54 el diecinueve hoy ha compartido con más de un centenar de aficionados en su presentación como jugador cedido por el Real Madrid se muestra agradecido por la confianza que ya percibe en el club también el entrenador Asier Garitano

Voz 38 44:07 puede que llevaba mal transmitió muchísima confianza e la verdad que estoy muy contento por cómo ha tratado de primer momento que llegado ahí ahora lo que

Voz 1 44:16 lo de que Acebes eh

Voz 38 44:18 ese mismo trato espero que vaya todo muy bien esta temporada y que seamos felices

Voz 0919 44:23 a ver qué es capaz Garitano de sacar de Theo Hernández después de su mala temporada el año pasado en el Real Madrid dice en el Athletic de Bilbao en San Mamés hoy se esperaba la comparecencia del presidente Josu Urrutia que tenía que hablar de toda la actualidad del equipo de San Mamés la salida de Kepa la supuesta oferta por el donostiarra Oyarzábal Iván Martín que ha dicho buenas tardes

Voz 1643 44:47 buenas Jesús era el día así para saber la versión de si la oferta no por Mikel Oyarzabal hace dos años fueron a por el jugador de la Real se encontraron una respuesta negativa y esta temporada ávido oferta porque según Josu Urrutia no

Voz 39 45:00 no ha habido oferta concreta por Oyarzábal pero nuestra obligación como club pues seguir a todos los jugadores que mejoran nuestra plantilla y a partir de ahí si damos paso sonó concretar los pero con mi quería dar estaba lo mismo que repetir con Merino no hemos avanzado

Voz 1643 45:16 como apuntaba será la primera que el presidente del Athletic hablado tras el adiós de Kepa ha dicho es difícil para el aficionado del Athletic comprender la decisión de Kepa

Voz 0919 45:24 bueno pues todo el mundo pendiente del mercado pero no nos olvidemos que mañana comienza el campeonato a las ocho y cuarto Se abre la temporada en Primera División con el partido que van a jugar en Montilivi Girona Valladolid Girona que lleva una temporada en Primera el Valladolid que vuelve novedades del partido Dani Torrente muy buenas tardes

Voz 1385 45:45 buenas tardes Gallego pues si hay novedades en Girona Duran a repleto de bajas mañana costará con la presencia a última hora en la convocatoria Fathi Robben el extremo cedido por el Chelsea como digo para este partido de mañana que en en Girona tienen muchas ganas ya de que

Voz 26 46:00 hola a la Liga el que vuelvan a la temporada

Voz 1385 46:03 para ver cómo actúa el equipo con la nueva cara de Eusebio la nueva el nuevo parte del Valladolid Sergio González esta mañana ha que tiene confianza en el equipo

Voz 0919 46:17 eso a las ocho y cuarto de la mañana a las diez y cuarto en Sevilla seguro que con un ambientazo en el Villamarín segundo partido juegan el Betis y el Levante el Betis de Quique Setién en Europa después de haber hecho una maravillosa temporada el año que ha pasado ante de Paco López que salvó con apuros pero que sigue otra temporada más en Primera división novedades ambiente para ese partido que seguro lo va a haber Fran rojillo buenas tardes dices bien bueno hacer de Gallego

Voz 40 46:44 el ambientazo de hecho hoy el entrenamiento ha sido a puerta abierta en el estadio hizo una grada estaba completa de aficionados concretamente la de Gol Sur muchísima gente la expectativa exalta para ver a un Betis que mañana no tendrá Tello será baja por un golpe en la espalda Javi García y Joaquín son dudas y Quique Setién desconfía mucho tras la estadística del Levante de Paco López