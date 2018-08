Hora 25 (16/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Pedro Blanco

se me ha dado familia Torra afirma que el guber siempre ha estado al lado de

Voz 1673 01:18 los familiares y añade que si hay cualquier queja o sugerencia estarán encantados de atenderlas porque dice nada es más importante ahora mismo que acompañar a las víctimas en su dolor también desde el PP han reivindicado la gestión de Rajoy a través de quien fue su última ministra de Sanidad Dolors Montserrat siempre Uber las big la actual portavoz popular en el Congreso sostiene que el Gobierno del PP siempre se ha mantenido abierto las veinticuatro horas del día para estar dice al lado de las víctimas en Alcanar donde explotó el chalet en el que la célula guardaba su material explosivo se ha celebrado otro acto ahí está Juliá Albacar

Voz 3 01:51 el homenaje de esta tarde que todavía sigue ha servido para agradecer la labor de los cuerpos de seguridad y Emergencias durante los días posteriores a la explosión del tablet también han recibido amenazas los particulares que colaboraron a lo ancho a los vecinos que fueron evacuados durante la retirada de escombros el acto empezaron las cinco de la tarde con la presencia del vicepresidente de la Generalitat Pere Aragones el conseller de Interior Justicia Territorio y Sostenibilidad que han visitado los lugares clave de las operaciones las semanas siguientes a la explosión ahora mismo está hablando el vicepresidente de la Generalitat de Catalunya Pere Aragones que ha asegurado que gracias a la explosión el daño con mucho mejor y también gracias a la labor de investigación esto se pudo conocer poco después Aragonés también ha reconocido la labor de los Mossos descrita con especial mención menciona a exponerle por ni el comisario Trapero además que los cuerpos de seguridad y particulares que trabajaron invitaron durante los días siguientes de las coacciones

cómo compaginar el crecimiento demográfico y el avance humano con la conservación del planeta todos hemos interiorizado ya la palabra sostenibilidad sabemos lo que significa entendemos que debemos encontrar el equilibrio para no quebrar el ecosistema donde todo está conectado seguimos dejando pasar el tiempo sin hacer Francos José María Patiño muy habrá noches juega hoy tres en uno pone el foco en cómo hacer un mundo más sostenible como vamos camino de serlo y soporta queimada de hecho ya viene mucho tiempo atrás dando serios avisos así que hay que empezar a moverse Let es un fenómeno creciente en las sociedades occidentales el de la bicicleta como medio de transporte está modificando ya la fisionomía de nuestras ciudades y además está siendo un dinamizadora con así que primera parte de tres en uno dedicada a la bicicleta por cierto Pedro apunta este aniversario se cumplen doscientos años desde que apareciera el primer modelo de bicicleta no tenía pedales fue creado por el inventor alemán Kart drives cabeza

Voz 9 06:04 valor ciclista por Madrid muy anormal está bastante desamparado y hoy es el día en que esos apuntamos todos llevamos un paseíllo para que vean que estamos aquí que allá haya un caos en Madrid para reivindicar no así

Voz 2 06:17 sea más visible es esto en realidad es una fiesta es la fiesta ciclista es hace una vez al mes de la vivienda

Voz 10 06:22 de mí

Voz 2 06:30 país

Voz 9 06:33 cualquiera que les monto en bicicleta los últimos diez años en Madrid porque que te hace seis siete años el la convivencia ha mejorado brutalmente hay varios elementos que hacen que la situación cambiará una vez son los círculo carriles treinta otra de la Ordenanza de Movilidad hay otras víctimas ha roto el perfil que de aquí está habitual que en Madrid

Voz 1322 06:59 acompañamos al pelotón improvisado de Bici Crítica por las calles de Madrid es una iniciativa para reivindicar el uso de la bicicleta frente a los coches en la ciudad y una reunión de amantes de la bici que cumple ya una década el recorrido se decide sobre la marcha sólo hay que unirse al grupo porque el secreto dicen está en la masa

Voz 9 07:20 muchos ciclistas coincidimos pero me ha recorrido como el resto de los días del año lo hacen los coches la ciudad nosotros nos acercamos tanto como yo nos reunimos los últimos

Voz 2 07:32 de cada mes aquí en plan Velez de ocho achicó nada reivindicando pues se igual que todo el mundo no la el derecho a poder popular Ende

Voz 1322 07:42 el origen de lo que llaman masa crítica está en China donde en ausencia de regulación los peatones tenían que juntarse un grupo suficiente para poder cruzar la calle al existir una masa crítica suficiente podían acceder a la vía de pleno derecho el movimiento trasladado a la bicicleta comenzó en San Francisco distraído emulando en diferentes

Voz 11 08:00 cuáles ácido como modo de protesta por el tema del tráfico y para reivindicar que somos tráfico también que somos parte del tráfico que deben tener el derecho del mundo ir por la calzada Hay se creó para ir unidos seguí hacer pues

Voz 1322 08:12 mientras que en muchas ciudades europeas la bicicleta es el principal medio de transporte en España todavía queda mucho por hacer en ocasiones se quejan los ciclistas han tenido accidentes por el nerviosismo y la agresividad de algunos conductores y por la falta de prudencia

Voz 11 08:26 dar miedo

Voz 9 08:30 los cinco carriles tentar por ser muy efectivos hasta han conseguido que es que se nos respete cuando buenos empieza a ir de alejar de la zona céntrica pues ahí ya no hay cinco carriles hay carriles bici y los conductores ya te mandan a otros velocidades la vez demanda el carril bici hay algunas bien después de gente con su conducción Coleridge cada de los coches que a lo que se cree que son la ley y el orden indios tipo dos acelerones que provoca

Voz 1322 09:12 coinciden en que la solución pasa por restringir el acceso de coches a la ciudad y no por construir carriles bici porque quieren poder circular libremente por la calzada Isère respetados por el resto de vehículos

Voz 5 09:24 a falta de Madrid Caracas la

Voz 9 09:26 ya con el con el coche en realidad en la en Madrid apenas un casi un treinta por ciento se mueven coches sin embargo ocupan el ochenta por ciento del del espacio público ha vendré que una minoría social como sólo la gente que que utiliza el coche yo creo que limitar el tráfico rodado de coches sobre todo al centro de Madrid eso sí que se tiene que hacer

Voz 1108 09:54 estas son las demandas las reivindicaciones recogidas por Lucía Riera de algunos de los participantes en la Bici Crítica colectivo asambleario en algunos aspectos radical los expertos y los responsables públicos abogan también aunque con matices por una integración de la bicicleta en Emma de movilidad que hasta ahora estaba centrado en el coche y en menor medida en el peatón la bicicleta además está generando una economía propia es la economía de la bicicleta como la define en un amplio reportaje la revista de Medio Ambiente Ballena Blanca en Els identifican tres elementos para ese desarrollo pero el más novedoso podíamos decir son los teléfonos

Voz 1715 10:33 les las aplicaciones de alquiler de bicis

Voz 1108 10:36 ha revolucionado el mercado en China y lo van a hacer en Europa a partir del año que viene los sistemas para compartir bicicletas que no alquiler supone un mercado que podría generar unos ingresos de más de cinco mil millones de euros en dos mil veinte de todo ello hemos hablado con Adrián Fernández del colectivo eco movilidad Elena Solera periodista especializada en economía que colabora con la revista Ballena Blanca Juan Carlos Escudero coordinador técnico del desarrollo del Plan de Movilidad de Vitoria una ciudad que es referente en el uso de la bici y Fernando Navarro de acera peatonal este es el resultado

Voz 12 11:15 sí a digamos que la bicicleta

Voz 10 11:25 rompió un poco los esquemas crea un punto de inflexión en los esquemas de transporte que teníamos hasta ahora el objetivo era llegar más rápido llegar más cómodo en ese sentido el coche parecía que respondía a las expectativas pero bueno es con el paso del tiempo nos damos cuenta de que la congestión y los problemas asociados que lleva el exceso de tráfico no consiguen que tengamos un un esquema de movilidad fluido pueda bicicletas ese reivindica de nuevo como factor que es barato que ese seguro qué sencillo en España

Voz 0530 11:56 el los transportes en bicicleta representan como el tres por ciento de los transportes totales que sea hacer que se hacen en en en en nuestro país sin embargo como media en el resto de países de la Unión Europea los transportes que se hacen en bicicleta representan el ocho por ciento del total de los transportes en países como Países Bajos esto se dispara hasta quizá el cuarenta por ciento

Voz 10 12:20 cuando la gente habla de bicis por ejemplo se fijan en Dinamarca yendo tren que son esos dos grandes referentes que parece que justito pues esos países utilizan más el coche que España porque lo porque son así que tienen las bicis que nosotros sí seguro de transporte público y caminar les ganamos de sobra podríamos decir que somos más sostenibles moviendo nos aunque las fotos de los holandeses construirse sean muy chulas y nos den mucho gustito verán no es eso se trata de una movilidad más sostenible en este país una cosa que tenemos y que es un tesoro es el el caminar de la tomos

Voz 2 12:55 como

Voz 10 13:01 tenemos que plantearnos como objetivo que vaya más gente en bici soporta haya más bicis porque ésta es sano la bicicleta lo que supone es repensar el modelo de calle que tenemos ahora mismo al hasta ahora tenemos un modelo dual en el que los peatones recuerda cederá los coches son por la calzada entonces al introducir la bicicleta lo que estamos consiguiendo indirectamente es eh cambiar el modelo viario que tenemos un templar el tráfico acerca de las velocidades no sean excesivas lo cual no significa ir más lento pueden ser ciudades más fluidas esto es una cuestión que lo los

Voz 1995 13:34 que utilizamos el coste tenemos que tener en cuenta

Voz 10 13:37 que si hay menos coche los primeros beneficiados seremos los que tenemos que utilizar el coche cuando no nos queda más remedio si todo el mundo utiliza en coche entonces nadie se podrá mover

Voz 13 13:47 aquí lo importante también es de racionalizar la utilización del automóvil dentro de la ciudad Cleese somos capaces de calmar el tráfico de reducir velocidades intensidades de tráfico del automóvil pues eso puede empezar a utilizar con mucha naturalidad con absoluta seguridad a la bicicleta en gran parte de la ciudad

Voz 0530 14:10 la industria del automóvil tiene un peso muy relevante en la estructura económica española pero es cierto que la fabricación de bicicletas la reparación de bicicletas que está creciendo de forma exponencial en los últimos años ha crecido alrededor de del treinta por ciento en eh en España

Voz 12 14:29 no solamente son

Voz 0530 14:31 a la fabricación de bicicletas la reparación e el peso que va teniendo dentro de de las ciudades y los servicios que son necesarios alrededor de alrededor de la bicicleta sino que también

Voz 1322 14:42 tiene otra serie de efectos positivos

Voz 0530 14:44 en en las ciudades en el comercio en cómo se vive la ciudad

Voz 13 14:48 desde luego la movilidad es un nicho de empleo verde pues con mayúsculas no y luego en el ámbito de la decirles está viendo toda la el despliegue de talleres

Voz 12 15:01 de tiendas de bicicletas

Voz 13 15:05 el tema de la distribución en bicicleta incluso pues empiezan a surgir negocios en Vitoria incluso hay una una cafetería ambulante que va en bicicleta de estas de un triciclo no yo creo que hay muchísimo potencial bueno Vitoria ha estado siempre ligada a la bicicleta de hecho pues en su momento tuvo industrial muy potentes fabricantes de bicicletas que bueno debe gravemente o gran parte de la producción se fue a China bueno pero vamos a ver si si podemos recuperar parte de ese negocio también en la fabricación de bicicletas

Voz 10 15:35 para empezar habría que eh reclamar los los instrumentos fiscales que ya se utilizan para favorecerá el coche yo no entiendo por qué se dedican más de ochocientos millones de dinero público en comprar coches privados y sin embargo la compra de bicicletas salvo unas ayudas del Plan Movele para bicis eléctricas prácticamente existentes de ese sector ha reivindicado muchas veces ayudas fiscales como sucede en Francia por ejemplo sobre todo para los transportes al trabajo que parece un poco utópico no que te paguen por ella en bici pero es verdad cara a las empresas les cuesta mucho dinero que sus empleados a trabajar en coche porque tienen que dedicarle un espacio para que aparquen no deja de ser suelo que tiene un valor y tienen que dedicarle unas horas In accidentabilidad que tienen el coche que no tiene la bici con lo cual en términos de bajas laborales y de este espacio que se dedica a un empleado vaya a trabajar en bicicleta ya les supone un ahorro a su empleador

Voz 0530 16:28 en el caso de de la bicicleta del uso de la bicicleta por parte de la población en detrimento de otras de otros medios de transporte existen una serie de externalidades que que tienen un reflejo muy positivo en en la sociedad por ejemplo existe un estudio de Reino Unido en en Países Bajos de la Universidad de de Utrecht que han estudiado cuál es el el beneficio en la salud los principales beneficios en en la salud de el uso de la bicicleta entonces una de las principales conclusiones a las que a las que ellos llegaron es que si usas la bicicleta cuando llegas a una determinada edad tu vida se puede alargar el seis meses más para tener para llevar a cabo este estudio se fijaron sobretodo en en las cardiopatías las personas que tienen cardiopatías

Voz 12 17:17 pueden alargar su vida durante unos

Voz 0530 17:20 meses esto tiene un impacto en en las arcas públicas en hospitales en cuidados también en consumo porque esas personas que que viven más pasando más tiempo con consumiendo de aproximadamente unos dieciocho mil euros al año

Voz 1995 17:35 no

Voz 0530 17:36 sí en realidad comparamos esta cifra de dieciocho mil euros al año con la cantidad de dinero que invertimos en generar infraestructura para las bicicletas que es aproximadamente de unos quinientos mil euros al año pues obviamente los beneficios son muy superiores

Voz 13 17:51 Vitoria como te comentaba tiene ese carácter peatonal en el cincuenta y cinco por ciento los desplazamientos a pie tenemos más de quinientos mil metros cuadrados de zonas peatonales pues bueno cosas ese crecimiento tan importante indeseado de la bicicleta pues hay que adoptar de gestionarlo adecuadamente para que no se convierta en un problema no si realmente ese crecimiento de la bicicleta supone que que los peatones y peatonal que tiene que ser los reyes pues se sienten incómodos en espacios que les son propios no como son todas las aceras y zonas peatonales pues realmente pues sería

Voz 10 18:25 paso atrás es muy sencillo las aceras son con qué quiere decir eso Bohigas que me da miedo es que es más corto digas que no me siento seguro si todo eso puede ser cierto pero nada de eso justifica el que alguien decida a pedalear por una acera placer aviones en bici perfecto bienvenido te bajas y caminos es un vehículo especial que además es el único vehículo que te permite

Voz 12 18:48 en eso sí somos aliados Rosalía

Voz 10 18:51 dos colaboran vale verano invadiendo la realidad es que hay accidentes hay sustos a choques hay atropellos hay caderas hay situaciones en las que el peatón que ya está bastante desplazado encima ve cómo se le invade un espacio con vehículos nosotros reivindicamos que haya una educación específica además unifiquen criterios porque hay un montón de normas que son residentes o que no son del ámbito adecuado no están claras por ejemplo en carretera o ciclistas y en que circula por Ascen pero en Ciudad tienen que circular por el centro y carril esto mucha gente no lo sabe la primera responsabilidades de la propia DGT de unificar criterios y aprobar reglamentos que llevan años tramitándose hay que no salen una vez que todas las ciudades tengamos el criterio ir a las escuelas enseñar sobre todo a los niños pero también enseñar en las autoescuelas enseñaran a los para la formación de taxistas de conductores autobús etcétera y tener claros cuáles son las normas de circulación para ciclistas igual que tú tenemos claro cuáles son las normas de circulación para automóviles

Voz 1108 19:52 además de todos estos aspectos sobre la actualidad de la bicicleta hay una vertiente nostálgica que

Voz 1715 19:57 no nos hemos resistido a abordar

Voz 15 20:05 el escrito el físico Lucy hecho que el te voy a decir una llave fósil se pasión eh

Voz 1108 20:23 la voz de Yves montan al crooner francés de los años cincuenta que desgranaba con elegancia esta canción Avi Secret la tierna historia de un grupo de chavales enamorados de una joven Paulette por aquello de la rima se pueden imaginar que es hija del cartero desgana a todos

Voz 16 20:39 a través do

Voz 1108 20:45 ese aspecto nostálgico de la bici lo hemos querido abordar visitando bicicletas Otero la mítica tienda madrileña en la que su fundador comenzó a personalizar las bicis y las a ligero para que volaran por los velódromo esta visita sonora es muy especial porque le hemos pedido a un ciclista aficionado nuestro

Voz 1715 21:03 Panero Alfonso Ojea que nos acompañara

Voz 1108 21:05 hablar con Sol Otero

Voz 2 21:21 bueno cuando lo saludo free-ride bajando

Voz 0089 21:25 también protegidos con cascos integrales con protecciones en rodilla no Yossi opio Solís pero lo cierto es que eh bueno estamos hablando de de del mundo de la de la competición de disfrutar pero este mundo de vosotros conocí muy bien porque sois los fundadores por así decirlo el ciclismo contemporáneo Madrid eh a PETA hemos encontró encontramos ahora infinidad de especialidades infinidad de distintas tallas del mismo modelo de bicicleta XXVI pulgadas los veintisiete y medio veintinueve eh eléctricas que que que que es lo que ha sucedido

Voz 17 22:02 bueno en los cambios de la bicicleta y los cambios de geometría ha sido una cosa normal y habitual y gracias a eso los avances que ha tenido la bicicleta han sido pues de gente que que tenía la otra visión de la misma no en eso sí que nos tenemos que tener la suerte de un poco el orgullo de haber contribuido a ello Enrique Otero fue el primero que que apostó por una geometría diferente ruedas diferentes hizo tantas cosas distintas y también hechas qué parte ahora mismo de de sus teorías de pensar en que la bicicleta tenía que tener talla hay tenía que tener Med según la medida de que en la iba a utilizar pues eso aunque ahora lo vemos como normal y no podemos concebir que nadie lleva una bicicleta distinta de su talla Oteruelo coincidió en un momento en que las bicicletas eran prácticamente todas iguales

Voz 0089 22:56 hemos es es lo una una un uso de materiales aeronáuticos e incluso a los parciales a bicicleta vamos el uso de la fibra de carbono que son material aeroespacial y también en la Fórmula uno ya empieza a estar en algunos ultra deportivos pero en las bien la bicicleta de montaña la figura de carbono lleva más de diez años utilizar esos

Voz 17 23:14 al principio con estaba menos testado himno era tan fiable la hora ya hay unos unos grados muy fuertes de fiabilidad en una bicicleta lo que sí es cierto es que hay una evolución en la bicicleta que está volviendo también al los materiales de antaño nunca habíamos visto con tanta intencionalidad en la gente en pedir una bicicleta de acero

Voz 0089 23:39 lo vintage vuelve no porque además es ha demostrado que lo la mayor durabilidad la da el acero tiene un mantenimiento muy reducido por lo tanto los costes son bastante reducidos también y eso sigue convenciendo de que innova y vamos a seguir si quieres viendo nuevas enseñando vamos

Voz 17 23:55 son exposición estos hombre cincuentas italiana confusas unas primeras Otero kit por casualidad nos han llegado bueno ya Seven mucho la diferencia de las Otero eh pues pequeños detalles que a lo mejor pasan inadvertidos pero que son muchos avances en las venas mirar con determinan curtida como terminan pero las hace mucho más las aligera imite la rueda lo máximo posible eso ya es los comienzos de Otero que ya él pensaba en esa geometría que después realizó reducía peso no

Voz 0089 24:29 era el problema principal de estas bicicletas de acero no el peso que tenía esa cruz ha solucionado pero ahora CIS y la única manera de reducirlo en eso la enviando la geometría

Voz 17 24:38 esa es una de las cosas otra que hacía también los manillar es normal para él era muy importantes porque los hacía de acuerdo como era la persona dijo a Bahamontes que es el manillar mejor que utilizado aunque mira que triunfa tenemos tan maravillosa estas de mil ochocientos es una primera actriz eh bueno

Voz 0089 24:58 el triunfo luego fue una marca de motocicletas con casi todas las marcas de ex primero gnomo iban motorizadas son también pasó en alemán en bicicleta

Voz 17 25:05 las imaginar es una bicicleta que tiene una historia maravillosa estaría ciclista fue durante diez años la más ligera que corrió en el velódromo de Madrid en los seis días ahí tenemos corrían

Voz 12 25:19 con compatible con el gen

Voz 17 25:23 como Montes también como se ha dicho que Otero era una persona o un especialista que no comprendía que nadie llevar a bicicletas de distinto tamaño ideó la primera es regulable para que los distintos corredores que tenían distintas tallas pues las fueran acoplando

Voz 0089 25:42 la potencia para para aclararlo nuestros oyentes es bueno pues un dispositivo que lo que hace es eh que el corredor bueno pues vaya más cómodo porque va más pegado o más separado más arriba o más abajo incluso eh con respecto a los pedales y entonces eso hace que claro que es mejor en la Estruch

Voz 1715 25:59 Tura y tenga un control vamos a seguir

Voz 0089 26:01 pero que tú no giras enseñar

Voz 2 26:07 más importante que todo eso sí

Voz 17 26:13 encontramos con la bicicleta que ganó las Olimpiadas del noventa y dos José Manuel Moreno estarán ves ganando con esta con esta bicicleta

Voz 0089 26:25 el peso mínimo icono José Manuel Moreno ganó la medalla de oro en el kilómetro contrarreloj

Voz 17 26:32 sí sin frenos porque estas bicicletas de pista

Voz 0089 26:35 no no no llevan frenos frenan por por por fricción cuando han terminado la carrera empiezan a subir otra vez desde los laterales para que se vaya frenando lo cual es también necesita un mayor control todavía de la máquina porque no tiene capacidad de frenar y de reducir la velocidad

Voz 17 26:50 esta es la antorcha olímpica antorcha olímpica de verdad estas bicicletas no las vio triunfar Otero las había hecho dos años antes trabajando con los corredores y esta es la primera vez que el fuego olímpico entró en un país no corriendo como en todo entran en todos sino que entró en bicicleta y en las bicicletas iba esta acople para llevar la antorcha y aquí vemos delante a uno de los de los que fueron eh llevando la antorcha que sea Miguel Indurain junto con un montón de de maravillosas deportistas de de todos los deportes creo tanto en el ciclismo y si me gusta tanto sabéis porque porque tenemos la suerte de tener clientes muy muy muy mayores que es como esta un mayor en bicicleta tiene que tener equilibrio mayor en bicicleta van mirando todo y a todos sus cinco sentidos puestos en la bici pero puestos en la bici en el disfrute de la bici que cuando empiezan a adquirir un poquito de forma física

Voz 5 27:50 disfrutan como enanos está claro pasar claro

Voz 0089 27:56 sólo ha cambiado muchísimo el mercado pero al final un cuadro sigue siendo un cuadro y sobretodo haya otras modalidades como hay o da pedales o esto no se mueve nadie

Voz 17 28:07 está clarísimo por muy poquito que pese tienes que tener una forma física es cierto pero la forma físicas adquiere tú lo sabes bien quedé son ciclista convencido por eso nosotros siempre hemos abogado en que las bicicletas aunque fueran las primeras bicis no tenía nunca que ser malas porque es las bicis estas es lo que hacen es que decepciona la gente dicen esto no hay quien lo mueva pero si yo estoy sufriendo muchísimo una bicicleta aunque sea muy sencilla es buena pero yo no lo digo por precio eh es una cuestión de que el vendedor sea tan honesto defenderle lo que necesita ese cliente tú un tío que Nacho nada le das una bicicleta ligerita él se va primera por el pan después a largo un poquito más después dice oye pues me voy a meter por un carril bici oye qué bien va esto oye que yo me encuentro mejor oye que quedó con tal oye que mañana quedamos vamos a hacer no sé qué y con pequeñas cosas terminas tan dentro ya con la bici que termines

Voz 2 29:05 haciendo un puerto situado saber eso sabiendo en Puerto servidas haciendo puesto que es muy duro eh

Voz 1715 29:11 verdad que dan ganas oyendo Gea ya su lotero de subirse a una bicicleta aunque sea para ir a comprar pan

Voz 17 29:42 no

Voz 23 29:50 hay dos elementos líquidos que han condicionado la historia del siglo XX el petróleo bueno yo hago lo condicionó todo y si va a seguir siendo pero es verdad que el pasado siglo

Voz 1715 30:00 Patiños rompió un mito el de que había agua de sobra para todo el mundo el control de los recursos hídricos provocó los primeros conflictos bélicos y con ellos los primeros desplazados quemar y luego está el petróleo que siempre nos tiene en vilo por una o por otra sustituirá al carbón como base la economía sostenida por los combustibles fósiles ya ha provocado crisis mundiales por su precio como por ejemplo las de los años setenta el siglo pasado ahora es un factor determinante del cambio climático hemos preguntado a dos expertos sobre cuál va a ser el papel del agua del petróleo en el siglo XXI los economistas González de la Cámara Antonio Merino por parte

Voz 5 30:36 pues vamos con el agua es necesaria para casa

Voz 24 30:38 todo en cantidades ingentes para fabricar un folio de papel se necesitan diez litros noventa y un litros para conseguir quinientos gramos de plástico hasta llegar a obtener un kilo de carne de vaca necesitamos invertir quince mil litros de agua y la agricultura supone el setenta por ciento del gasto de agua mundial además necesitamos beber unos seiscientos sesenta y tres millones de personas no tienen acceso a una fuente mejorada de agua potable y al menos mil cuatrocientos millones en todo el mundo beben agua contaminada teniendo en cuenta que únicamente el dos coma cincuenta y tres por ciento del total de agua existente en el planeta es dulce y unos dos tercios de esa agua está congelada hablamos de un recurso muy limitado innecesario su demanda va en aumento la ONU alerta de que el cambio climático va a provocar que siete mil millones de personas sufran escasez de agua en dos mil cincuenta el agua es vida por eso su explotación es también fuente de conflictos este recurso está vinculado a la economía la energía la seguridad alimentaria la salud pública la lucha contra la pobreza en definitiva el agua es esencial en el desarrollo de la sociedad

Voz 5 31:42 es uno de los problemas fundamentales que tienen que ver con la existencia de algunas ciudades míticas que se incorporan en el imaginario colectivo que terminan generando una serie de ideas falaces en gran medida eh la cantidad de agua disponible en la biosfera centro ahora mismo lo que cambia su estado es decir puesta sólida gaseosa o está líquida lo que sí que puede estamos viendo es que hay una tendencia muy acusada a la disminución de agua potable es lo que es relevante que si hay un desafío fundamental a la hora de garantizar que existe suficiente agua potable para todo el mundo y aquí hay una diferencia crucial entre los países menos desarrollados en los países más desarrollados si tuviese que decir cuáles son los grandes desafíos que se plantean a nivel mundial en relación al agua te diría que son fundamentalmente cuatro el uno que hace como de envolvente uno para que sea para que me entiendan los oyentes de manera sencilla es aquellos lugares donde no hay agua suficiente para garantizar todos los usos todas las demandas que se plantean es decir donde hay poca agua aquí hablamos de escasez lo hablamos de de riesgo de sequía lugares donde ocurre todo lo contrario aún tiene mucho más agua de la que desearían y entonces estamos ante el problema de las inundaciones un tercer problema tiene que ver con la afectación de la calidad el deterioro progresivo de la calidad de las aguas para cualquier uso ir un cuarto problema que tiene que ver con el deterioro con la pérdida de diversidad de Olot hasta que es mucho más acentuada en los ecosistemas de agua dulce que en cualquier otro tipo de ecosistema terrestre o marino y la pérdida de lo que llamamos servicios que nos prestan los ecosistemas y la envolvente cuales envolvente tiene que ver con el cambio climático es decir la primera afección se produce en el Ciclo del Agua y entonces nos encontramos con una situación en la cual donde existen sequías ya hoy esta sequías van a ser más intensas más largas iban a generar impactos mayores donde existe inundaciones es inundaciones también van a ser más graves esto es lo que está haciendo el cambio climático básicamente es cambiarnos de L'Escala los problemas pero no generar una nueva gama de problemas salvo en algunos lugares otros

Voz 1715 33:35 actores que hay que hacen digamos peligra el agua de alguna manera es la presión demográfica cada vez somos más pero cada vez nos concentramos más en grandes ciudades grandes poblaciones y dejamos digamos les asistidas otras zonas de parezca ese su factor también

Voz 5 33:51 yo creo que eso es absolutamente determinante y es determinante en el sentido de que para empezar el crecimiento de la población se está produciendo en aquellos lugares que tienen una renta per capita más bajo y donde la pobreza y la desigualdad es más intenso y por otro lado como dices tú no es tanto el crecimiento de la población como el crecimiento de la población urbana que las proyecciones indican que va a ser el crecimiento fundamental la población en los próximos años sobre todo en economía agentes y esto pone una presión en dos sentidos y esto es importante también que ciudadana lo tenga claro el agua en Oviedo el grifo en hizo va por el retrete Ésta es la única conexión que nosotros tenemos con el agua como hábil ciudadanos habitual el río antes de que llega al grifo muchas cosas y una vez que desaparezca de nuestro retretes en aquellos casos en los que tenemos retrete también hay que hacer muchas cosas en las ciudades están poniendo una presión importante sobre todo en este segundo aspecto a contaminación básica a la que todo el mundo identifica es la que tiene que ver con nuestra propia materia orgánico pero tenemos otro tipo de infecciones la agricultura que como decías el principal consumo de agua a nivel global genera una serie de presiones tanto con contaminación puntual como con contaminación difusa que generan problemas por ejemplo la aparición de nitratos de fósforo es decir todo lo que tiene que ver la utilización de fertilizantes de pesticidas herbicidas además de esto tenemos contaminantes industriales muchos de ellos muy complejos de tratar y hay una gama de contaminantes que podríamos decir de nueva generación no en el sentido de que no existieran ya acciones el sentido de que ahora nos hacemos sensibles a ellos que son especialmente relevantes por ejemplo todo lo que tiene que ver con el agua de lluvia sí que ahora como resultado del cambio climático serán lluvias mucho más torrenciales para que nos hagamos una idea la primera agua de lluvia en un área metropolitana de un país desarrollado tiene más contaminantes que todo el agua que nosotros es a través de nuestro retretes en un día ir este tipo de contaminantes son contaminantes atmosféricos metales pesados óxidos de nitrógeno encierros de azufre que aparecen en la depuradora la depuradora no tiene capacidad para tratar por ejemplo los llamados contaminantes agentes en el mundo desarrollado y cada vez más en el mundo menos desarrollado aparecen contaminantes todavía en trazas muy pequeñas que aparentemente todavía no afectan a la salud pública pero terminarán haciéndolo como el ibuprofeno el paracetamol la cocaína la cafeína todo este tipo de contaminantes emergentes nos plantea el doble desafío primero de detectarlos porque están en trazas muy pequeñas y segundo de tratarlos de manera adecuada para volver a votar

Voz 1715 36:14 el relaciones unidas hablaba de la necesidad de reciclar pues dejó uno de ciento alguna obrera a las aguas residuales sea con Naciones Unidas considerada

Voz 5 36:23 que es que es un factor importante para la reutilización de agua tú crees que es una vía interesante explorar la reutilización como parte del paradigma que defiende no sólo Naciones Unidas anotarme la Comisión Europea otros organismos internacionales que es esta idea de avanzar hacia lo que llamamos una economía circular claro no es lo mismo reutilizar el agua para recargar un acuífero o para hacer el riego de jardines en una ciudad o para regar un campo de gol que utilizarlo para el consumo humano en cada uno de estos sustos demanda unos tratamientos cada vez más avanzados entonces si queremos volver a potabilizar como ya se hace en algunos estados de Singapur o algunas ciudades de Israel etcétera

Voz 10 37:01 podemos avanzar

Voz 5 37:03 en esa línea pero eso es costoso hay que hacer un esfuerzo fundamental por parte de la sociedad si queremos reutilizar simplemente para utilizarlo en la recarga artificial de acuíferos en el riego de jardines en la limpieza de ciudades no tenemos porque sepan exquisitos entre los tratamientos no son tan avanzados yo creo que es un imperativo necesariamente tenemos que el hacia la reutilización de aguas residuales regenerador en un Oscar al ciudadano y pedirle al ciudadano cosas tan básicas como que cuando se lava los dientes cierre el grifo que es necesario es imprescindible tiene que ver con la dura con valorar el recurso pero no es menos importante de hecho es bastante más tiempo durante avanzar en lo que llamamos el reemplazo de activos es decir en la reposición de las redes tanto de abastecimiento como de alcantarillado que están envejeciendo que han superado su vida útil y que por lo tanto comenzó a tener pérdidas muy fuertes hay nuevas tecnologías nos pueden sorprender en los próximos años en precisamente es la mejora en las aguas para la gestión de las aguas tenemos innovaciones que claramente nos vamos resolviendo muchos problemas de una manera muy notable por ejemplo ahora somos capaces no sólo de obtener agua a partir de la escorrentía superficial del de la waka pareja en los ríos y los lagos en los acuíferos sino que somos capaces de obtener agua de saldando agua o de está hablando aguas salobres o reutilizado aguas residuales generadas ahora bien las tecnologías están disponibles e incluso están disponibles en aquellos lugares más avanzados del planeta por qué no siempre somos capaces de resolver los grandes desafíos de agua pese a que la tecnología existe la gestión de la pues la gestión de conflicto por un lado la gestión del agua es la gestión de riesgos yo creo que en la medida en que hay una dimensión dimensión global de todos estos problemas deberíamos buscar soluciones federales operación a gran escala que nos permitiese enfrentarnos a estos problemas gestión del agua tiene que ser puro

Voz 1715 38:44 venga o tiene que ser privada eso no afecta digamos cada una buena gestión del punto de vista del agua

Voz 0978 38:50 el debate público privada es irrelevante con una salvedad siempre y cuando prevalezca el interés general que sea equitativo que Perote

Voz 5 38:58 a las familias de renta más baja que sea sostenible y que además sea eficiente es decir que luego con el menor esfuerzo posible para la sociedad

Voz 12 39:07 eh

Voz 1108 39:10 muy interesantes los argumentos de Gonzalo de la Cámara que es asesor de la Unesco de la Comisión Europea hay de la OCDE y sobre todo el responsable del Departamento de Agua de la

Voz 1715 39:19 la Fundación Ideas y ahora

Voz 1108 39:23 abordamos el futuro del petróleo podemos vivir sin él para responder a esta pregunta contamos con uno de los mayores expertos en España el economista jefe de la multinacional Repsol Antonio Merino pero antes Lucía Riera no Saporta

Voz 25 39:37 a unos tantos Un el petróleo el oro negro domina todos los aspectos de nuestra vida ha marcado durante años la economía global desde su capacidad para generar riqueza a las guerras por su dominio los nuevos recursos han puesto en duda su continuidad como energía dominante sin embargo la Agencia Internacional de la Energía estima que la demanda de petróleo crecerá un uno coma tres por ciento a lo largo de este año

Voz 1280 40:00 el Acuerdo de París por la lucha contra el cambio climático no ha hecho variar demasiado las previsiones de crecimiento hasta dos mil treinta ese sitúan en el cero coma nueve por ciento en los sectores del transporte y la industria petroquímica en los que se concentra ese crecimiento en los próximos veinticinco años Se va a duplicar el número de vehículos con avances en la eficiencia y la fabricación de biocombustibles aunque también se refleja una importante caída del peso del petróleo en el transporte en favor de la electricidad en dos mil cuarenta bajaría casi un treinta por ciento la participación del vehículo eléctrico pasaría del cero coma tres por ciento en dos mil quince al treinta por ciento en dos mil cuarenta

Voz 1995 40:38 tendencia al mente lo que estamos viendo es los países más poblados y que estar en una primera fase de industrialización su consumo de petróleo va a seguir aumentando y aunque hay una mayor eficiencia energética en muchos procesos lo que sí vamos a ver es que aumenta pues aproximadamente el setenta por ciento de lo comenta su crecimiento económico de esas zonas del mundo donde va a haber más crecimiento que pensemos en la India pensemos en el resto el sudeste asiático también tenemos China que es el gran motor del crecimiento en los últimos año incorpora a África porque tiene niveles de población crecientes está en una fase inicial de industrialización siglos sumamos todo lo que tenemos es que tendencia al mente hasta el año dos mil veinte o veinticinco vemos que la demanda de petróleo crece con crecería según las estimaciones por ejemplo de la Agencia Internacional de la Energía en aproximar entre el uno y el uno coma dos por ciento Si vemos lo que está ocurriendo actualmente es decir en estos dos últimos años de precios relativamente bajos de los que la demanda de crudo que centran uno con cuatro y el uno con cinco por ciento que decir que tendríamos en estos escenarios que estamos dibujando que el precio se movería un poquito al alza que la demanda se moderará estaríamos hablando en torno al uno por ciento

Voz 1715 41:52 los países de la mayor parte de los países han comprometido el acuerdo sobre cambio climático de París a tomar unas medidas ese es un factor supo que muy importante para la industria del petróleo la ver cómo va a influir en esa evolución

Voz 1995 42:06 lo primero déjame que te introduzca que el petróleo Deco dentro de la matriz de los combustibles fósiles o del del de lo que la matriz de fuentes de energía primarias en torno al treinta por ciento de que queda al carbón que es el veinte por ciento y el gas que es también un veinte por ciento El el acuerdo el cambio climático va afecta digamos a los combustibles fósiles porque generan CO2 toda la energía o la combustión genera CO2 entonces hay que diferenciar cómo va a afectar a unos y a otros esos suele presentarse como un escenario distinto que le puedes llamar escenario París o escenario de de nuevas políticas y entonces lo que tendríamos es una acá

Voz 1715 42:43 ida en el periodo del consumo claro

Voz 1995 42:45 solamente de petróleo pero solamente en la parte final y lo que realmente se modera perdonar mes en el carbón lo que tenemos es que de aquí se haría durante todo el periodo en el agregado pues hablaríamos de que el petróleo pasaría crecer sólo un cero cinco por ciento no tendríamos crecimientos del uno en vez de un y medio en la primera fase dos mil veinte luego tendríamos finalmente un una estancamiento pero lo importante donde estamos todos es que hay un escenario que es el que realmente es eh el el que debemos intentar de alcanzar que la concentración de CO2 iré otra partícula que producen el el calentamiento global pues que esa concentración en no suban y que eso permitiría limitar el calentamiento global en el año dos mil cien en un escenario como éste a dos grados es escenario que es el Escenario cuatrocientos cincuenta Si implicaría una reducción muy fuerte muy fuerte del del consumo de carbón una reducción algo mayor en la última fase de petróleo un aumento menor de la del consumo de las

Voz 1715 43:46 problema industria petrolera que dependen extremo del transporte digamos en vehículos en coches para entendernos no está teniendo digamos un competidor más importante que es el coche eléctrico vamos está apostando mucho por el coche eléctrico tras esto también va a influir

Voz 1995 44:02 doble que lo que hace es el vehículo eléctrico no momento actual afecta al transporte al transporte por carretera hay afecta en concreto al al a los pasajeros el vehículo eh privado no está afectando al al transporte de mercancías no está afectando al transporte por avión obstante afectando a un transporte por barco y tampoco está afectando por ahora en gran medida a los lo que serían los los medios de de de transporte en la ciudad de de manera colectiva no es la primera idea es que uno del total del consumo de petróleo el transporte en el vehículo privado por carretera es aproximadamente del mundo el treinta y siete por ciento en su escrito más de un tercio de esta revolución afectaría a un tercio dos es muy importante siempre tener presente que introducir el vehículo eléctrico significa una reducción de emisiones de CO2 si la electricidad que se genera para que ese vehículo eléctrico funcione se era produciendo como CO2 es decir si el proceso por el cual uno genera electricidad es en un setenta por ciento con combustibles fósiles realmente el coche eléctrico no ayuda a esa reducción lo que estoy diciendo es tienen que pasar muchos kilómetro para que el vehículo eléctrico compense económicamente que ya es más caro compensen término de CO2 si sin embargo la Mathieu eléctricas electrificar se digamos se descaro completamente entonces el coche eléctrico tendrá una ventaja clarísima en términos de CO2

Voz 1715 45:30 estábamos antes hablando de del cambio climático de la contaminó de la concentración de CO2 pero también hay una una digamos una contaminación que el podríamos hablar de local no en qué consiste esta contaminación y cuál es la relación con por el petróleo

Voz 1995 45:47 bueno la la contaminación local es la que siempre

Voz 26 45:49 Nos hemos hemos visualizado hablamos de la actividad de la ciudad hablábamos por ejemplo del spoken en en Londres hablamos de los problemas que tiene la ciudad

Voz 1995 45:59 en China la contaminación local es la que nos afecta sin tener un componente global realmente se habla de ella porque afecta básicamente a la salud hay tres fuentes importante de contaminación local dos ligadas al transporte una más ligada el carbón la ligada al carbón son básicamente los los dióxido de sulfuro que es de la combustión del carbón y que es la la más preocupante en término de que genera problema de salud y por eso las centrales de carbón Se en Europa están alejada de la de la ciudad pero en otros países no industriales tienen problema eh por porque están todavía acerca de la cerca de las ciudades no hay otra fuente que la que afecta al transporte y que son los óxidos de nitrógeno en los sido de nitrógeno es una partícula con resultado de la combustión el cuando lo que lo que tenemos en la combustión pues es diésel pues genera esa particular y eso es un fenómeno de contaminación local le ligado al transporte en el caso del transporte y bueno pues ahí ya catalizadores que no lo eliminan pero lo reduce muchísimo pero la primera fuente para reducirlo es el consumo por eh kilómetro recorrido decir por unidad cinética es mucho más bajo con los motores actuales que hace diez años entonces la primera solución es conseguir que se renueve el parque móvil y que los automóviles antiguos de de diésel que consumían mucho que no circulen la segunda hay dos dos elementos situaría entre países industriales sino industriales es que tanto los camiones como como los autobuses en algunos países circulan sin correción de este de este óxido nitroso en la mayor parte de de Europa por naciendo ahora es obligatorio serán elemento para reducir a través de añadir por ejemplo Eurea esa esa formación del del de los óxido nítrico admitido

Voz 1715 47:49 me decías que si es posible por el querido lo que hemos estado hablando del Acuerdo de París etcétera que baje el consumo general de petróleo para transporte éste se va a ver compensado dentro de la industria por otras demandas No está que están asociadas a la industria petrolera Damien no él

Voz 1995 48:05 industria del refino del petróleo hay una una demanda está muy ligada a utilizar el petróleo en en en el otro producto que puede ser básicamente por entender los son la petroquímica ir donde el que el mundo siga creciendo en términos de personas y pasemos de cinco mil quinientos millones en mil millones a nueve mil quinientos millones en dos mil cincuenta grados andén Bignone las últimas prisionera de Naciones Unidas te lleva a pensar cuál es el consumo de plásticos y cuál es el consumo de derivados que utilizamos no no solamente en el sentido de Palacios sino de material practicó en sillas en mesas centro un automóvil incluso para la industria sanitaria etcétera cedan doce lo que se ve es que es un un importante crecimiento en ese sector que está muy derivado o muy ligado a él aumentó la renta per cápita en los países eh pues que pueden llamarnos

Voz 1715 49:09 la evolución del petróleo analizada por Antonio Merino uno de los grandes expertos de este mercado y calidad de economista jefe de Repsol están escuchando ahora Veinticinco los jueves ya saben reservamos esta hora para volver a oír los tres en uno de José Mari

Voz 1108 49:44 el cotillón y hoy estamos hablando de sostenibilidad

Voz 1715 49:46 dad el turismo de masas se ha convertido también en un factor de desequilibrio medioambiental el año pasado esta cifra es muy indicador se contabilizaron mil dos cien dos treinta y cinco millones de turistas nos hemos fijado en el fenómeno del vaciado de los centros de las poblaciones que tienen gran atractivo histórico que están convirtió

Voz 1108 50:10 no de hecho Pedro en parques temáticos enfocados al turismo que a su vez las transforma en ciudades fantasmas como las que musical o los especial allá por los años ochenta bueno el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid José María Ezquiaga nos citó Venecia como ejemplo de una de esas ciudades fantasmas Se podría hablar por tanto del síndrome Venecia pero también Stunt Santillana del Mar y ciudadela en España a su juicio este fenómeno tiene sus pros esos

Voz 28 50:45 ese moderadamente esa tendencia es positiva no cabe duda de que los pequeños hoteles la restauración los nuevos negocios que suelen suponer un revivir ese casco antiguo no la parte negativa es que el casco termine perdiendo completamente su autenticidad no practicamente se termine convirtiendo en un en algo así como un decorado no aparentemente los inmuebles y que manejan y hay ofrecen una imagen aparentemente auténtica no ha al visitante no pero en la práctica las funciones que albergaron esos inmuebles se han perdido por completo también la población y realmente podemos decir que desde un punto de vista de funcional del humorista social estaríamos casi ante un esquema

Voz 1108 51:31 otro aspecto que incluso los turistas echan en falta es la pérdida de una actividad natural de la población residente en este sentido para Ezquiaga el caso de la colombiana Cartagena de Indias es paradigmático

Voz 5 51:43 muchos de los barrios origina críticas

Voz 28 51:45 en India es hoy por hoy y y han perdido la población primitiva no son tasas muy cuidadas convertidas en hoteles o en residencias de de la jet millonaria internacional no pero hay todavía algunos barrios no donde la población originaria permanece como pongamos Getsemaní no él la sensación que tiene el visitante cuando utiliza esas calles Si hay visita ese lugar es completamente distinta no es cierto que las áreas identificadas no convertidas de alguna manera no en en un ámbito de de de de lujo para un turismo selectivo no pues se restauran tienen un aspecto magnífico etcétera pero tienen el enorme hándicap de que han perdido la autenticidad nos estamos realmente ante una ciudad sino más bien ante un decorado un simulacro no de lo que podía ser una ciudad