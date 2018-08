Hora 25 (16/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 en el mapa de los sonidos de este jueves nombres de Pepita Codina

Voz 2 00:03 María Corretja Bruno nota Carmen lo Pardo Francisco López hayan Moore Silvina Alejandra Pereira corrillos Halperin memoria

Voz 1715 00:15 por las vidas que se perdieron en los atentados de Barcelona y Cambrils que lo hagan por ellos Ana Mas que no tengamos que avergonzarnos de la política que no volvamos a esos días en los que se hacía un uso partidista de las víctimas de la lucha contra el terrorismo

Voz 2 00:29 en un acto de recuerdo y solidaridad con las víctimas y sus familiares tendrá lugar mañana a las diez y media en Plaza Cataluña

Voz 3 00:37 y donde todo el mundo está invitado Yusuf aquí cada uno vidas las autoridades las que sean

Voz 1715 00:42 puedan rendir homenaje a las víctimas con respeto respeto propio y el respeto ajeno los demás como esa carta que firman los presos independentistas entre acusaciones graves al Estado lo demás será un uso indecente de este aniversario utilizarlo como un argumento más en la dinámica de choque Cataluña estado en los sonidos de Ken político autoría

Voz 4 01:07 edad que quisiera de la realidad un poco más de cerca

Voz 1715 01:11 la confirmación a base de eslóganes es enemiga de la realidad la representante de ACNUR en España nos ha contado hoy que sí ofreció para reunirse con PP y Ciudadanos para aportar información para ofrecerles los datos sobre la llegada de inmigrantes a España y al resto de Europa pero nadie les respondió ni al PP ni a ciudadanos les interesó la realidad hay veces en las que la verdad a menos votos que los juicios el mapa de los sonidos de este día de todos los días en los que sonó y sonara su voz

Voz 1715 01:55 hoy el mundo es algo más feo muy ha muerto Aretha Franklin de pedido Alfonso Cardenal a nuestro experto en música dos cosas la primera que eligiera una canción lo que más les gustara de las que cantó fiel de segunda que la definiera una frase y me ha dicho que para él es

Voz 1715 02:45 hay que jugar siempre cuando nos deja a alguien que era capaz de crear belleza como Aretha Franklin vaya aprovechar su voz para convocar a los oyentes a que nos envíen sus notas de voz aunque no la manejen también como la propia Aretha al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 8 03:08 en la Cadena Ser

Voz 1050 03:29 Teresa completar el repaso a lo fundamental de este día con la ayuda de noche Palomo Nacho buenas noches buenas noches Pedro PSOE y Unidos Podemos ya trabajan en la aprobación del techo de gasto y de los presupuestos del año que viene están en negociaciones y sobre la mesa una subida de los impuestos a las grandes empresas y a las rentas más altas Adriana Lastra portavoz salir

Voz 1291 03:47 que las clases medias y trabajadoras de este país no paguen más de lo que ya pagan pero quien sí pague más sean precisamente las grandes riquezas y esas grandes corporaciones que lo que se ha generado en estos siete años de gobierno del Partido Popular ha sido una desigualdad que solamente se da en otros dos países de la Unión Europea somos el tercer país

Voz 3 04:08 de su Ciudadanos y Partido Popular han mostrado en contra Pablo

Voz 10 04:13 ponemos intentará que sus votos para la moción de censura se devuelvan a través de una subida de impuestos que afecta a todos los españoles que ya está afectando

Voz 11 04:21 ya decimos nuestro rechazo será afronta

Voz 10 04:24 ah sí conllevan una subida de impuestos como la izquierda más radical está proponiendo para todos los españoles

Voz 1050 04:29 del exterior más de trescientos medios estadounidenses han firmado un manifiesto en defensa de la libertad de prensa y en el que denuncian el trato que reciben por parte de Donald Trump de su Gobierno la idea parte del periódico The Boston Globe con una de sus periodistas y editorialistas con Marcela García hablaremos en este programa tram por cierto ya contestado fiel a su estilo tanto en el lugar como en la forma en su perfil de Twitter acusa a los medios de publicar mentiras con la intención de dañar a su administración y que él también defiende la libertad de prensa sobre el derrumbamiento del viaducto de Génova hoy la Comisión Europea ha señalado a Italia como la responsable del mantenimiento de la autopista es la respuesta de la Comisión a las acusaciones de Salvini detener un gasto limitado para supervisar el estado de las carreteras escuchamos al portavoz de la comida

Voz 2 05:14 es el momento de aclarar algunas cosas

Voz 0116 05:16 en el periodo dos mil catorce dos mil veinte Italia va a recibir dos mil quinientos millones de euros en fondos de cohesión para inversiones en infraestructuras como carreteras o ferrocarriles en este dos mil dieciocho la Comisión aprobó un plan de inversiones para autopistas italianas por un valor de ocho mil quinientos millones de euros que incluyen las autopistas de la zona en Génova sin dicho

Voz 1050 05:38 yo hoy emitimos el último de los reportajes de radio de los estudiantes del máster del país la temáticas el acoso que sufren las mujeres después de la playa y las fiestas populares esta noche los festivales de

Voz 1715 05:49 música

Voz 1715 09:11 las diecinueve minutos de la noche y las nueve y nueve minutos en Canarias este es uno de los momentos más esperados del día por nosotros yo espero que por millones y decenas de millones de oyentes la tertulia de Hora Veinticinco Berna González Harbour horas no

Voz 23 09:26 es yo sí que no esperaba con ganas que vuelvo de vacaciones

Voz 1715 09:29 tenía bienvenida Bernat consigue volver de vacaciones con una sonrisa de oro y nosotros lo agradecemos claro porque los datos

Voz 9 09:37 Tico aquí

Voz 1715 09:39 en Gijón Gonzalo Velasco que ésta de viajero por España Gonzalo muy buenas noches

Voz 1 09:44 buenas noches con la mochila yo y con la sonrisa puesta tengo una sonrisa puesta si te he visto una foto quieran tuiteó todos los campos

Voz 24 09:49 señeros de de Gijón

Voz 1715 09:51 en mano papel escribiendo muy bien haciendo los deberes

Voz 11 09:54 yo severo que está al otro lado de la ventana pero es la playa

Voz 1715 09:57 sí efectivamente si los compañeros Gijón tienen una gran suerte de trabajar en esa emisora en Reus también cerquita del mar pero a Lluís Huguet era Lluís buenas noches

Voz 9 10:07 buenas noches desde desde Reus yo bueno yo no estoy de lleva a cabo la empieza mañana o sea que

Voz 1715 10:12 ya se jefe también me consta bueno pues nada Class disfrute se no sé si te vas muy lejos muy cerca o sea que que permita ve cerca

Voz 9 10:21 al fresquito al fresquito bueno pues ahora vamos a

Voz 1715 10:24 a entrar enseguida ya en el tiempo de la tertulia pero antes de nada vamos a recorrerlo dice el nuevo el el mapa del dolor del recuerdo de las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils ese mapa que recorre una historia de fanatismo de muerte pero también de solidaridad de valentía echemos la vista atrás hace un año

Voz 25 10:44 los Mossos d'Esquadra han confirmado que en el interior del chalet donde se produjo la explosión había una gran cantidad de bombonas de butano y que las personas que vivían en la casa podrían ser okupas Carme Domenech subinspectora

Voz 1715 10:55 estar el día como hoy el año pasado los medios contábamos que se habían registrado explosiones en Alcanar en la provincia de Tarragona nadie era capaz de pensar que lo que había ocurrido allí presagiaba una tarde noche de terror se hablaba incluso de un incidente relacionado han escuchado con okupas se habla también de posibles no poco traficantes pero luego supimos que era el primer punto de este mapa que acabó uniendo Ripoll Barcelona y Cambrils la tarde nos ha dejado unos cuántos actos de recuerdo declaraciones institucionales ese mensaje políticos desde la alcaldesa de Barcelona el presidente de la Generalitat en Barcelona en Ripoll en al calar vamos a hacer un repaso en Barcelona con Elisenda

Voz 1509 11:35 entre puede crecieron y desde allí salieron los jóvenes terroristas con el objetivo de sembrar el caos y la muerte hoy Ripoll ha querido reivindicar la convivencia y la tolerancia dos vecinas Susana lleva han pedido Kaká Pau trecho AVA no John no había que ningún otro joven se deje engañar por la barbarie terrorista desde este acto en Ripoll ha hablado el president Quim Torra que ha insistido que la Generalitat se va a centrar en acompañar a las víctimas

Voz 9 11:58 Blanca esas sentir es querer

Voz 26 12:01 vamos que no sientan cercanos a su lado es un camino que desde hace un año hacemos juntos y que seguramente lo iremos haciendo a lo largo del tiempo y por lo tanto queremos estar realmente a su lados para nosotros lo más importante es que mañana sea un acto de homenaje a las víctimas y a sus familiares a las víctimas de esos

Voz 9 12:16 familiar también en Alcanar el pueblo donde

Voz 1509 12:18 coristas acumularon los explosivos donde murieron dos de ellos se ha hecho un acto de homenaje a víctimas y cuerpos de seguridad

Voz 2 12:27 ha hablado el alcalde

Voz 1509 12:29 con Montserrat antes a las cuatro y media de la tarde la alcaldesa de Barcelona se emocionaba al leer los hombres de Xavi Julian los dos niños que murieron en el ataque de la Rambla siempre Agustín a nuestra Cor no estaba amoniaco y Ada Colau ha hecho una declaración institucional afirmando que el día de mañana de servir para demostrar que los terroristas no se salieron con la suya

Voz 2 12:49 en hacernos daño y lo consiguieron pero no consiguieron contagiar y no hemos renunciado a nuestros valores y convicciones que un año después son más fuertes que nunca somos y seremos una ciudad de paz una ciudad valiente que hace frente al terror con el amor

Voz 1509 13:08 durante toda esta tarde el mosaico de Mirón La Rambla se llenando de flores velas y mensajes de apoyo el mismo sitio donde Younes Abouyaaqoub terminó el fatídico recorrido de su forma

Voz 1715 13:18 las víctimas las víctimas que hablan no quiénes lo hacen su nombre han pedido hoy a los políticos que dejen al margen la política al menos durante un día cuando se cumple el primer aniversario volvemos a ocuparnos de las víctimas y eso es lo que denuncian algunas de ellas del abandono que han sentido que creen temen bueno volver a sentir a partir del sábado volvemos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 13:39 de hecho las víctimas aseguran sentirse engañadas agotadas abandonadas en comprendidas por las administraciones y sólo salvan de esta crítica al Ayuntamiento de Barcelona que dicen actuó tarde pero actuó Roberto Manrique lo que fue víctima de Hipercor Ikea impulsado una plataforma para ayudar a las del año pasado pida al Gobierno central que quienes sufren un atentado se puedan acoger a la condición de víctimas aunque haya pasado un año desde la tragedia también exige a todos los políticos que no utilicen mañana el dolor de forma partidista

Voz 27 14:07 que la clase política haga una tregua que se discuten esta noche hasta las veintitrés cincuenta y nueve pese a discutir el sábado a las cero cero punto cero uno pero el diecisiete de agosto tiene que ser un homenaje y un recuerdo para las víctimas de los atentados del diecisiete de agosto

Voz 1645 14:24 esta plataforma impulsada entre otros por Manrique

Voz 1673 14:27 asegura haber atendido a ciento cincuenta personas de las cuales nueve de cada diez arrastran alguna secuela psicológica es el caso de Ana Costa quién el diecisiete de agosto del año pasado a las cinco menos diez estaba en las rondas de Barcelona

Voz 28 14:39 en ese momento pasó la furgoneta a partir de ahí me quedé paralizado la gente volaba como con muñecos rotos había sangre había gente ya muerta me puse a correr ir todavía a día de hoy

Voz 1673 14:56 corriendo de las ciento cincuenta personas atendidas prácticamente una de cada cuatro no ha sido capaz de volver a la Rambla y algunas ni siquiera han podido pisar de nuevo Barcelona y Cambrils

Voz 1715 15:05 si la política sí a su manera anda salpicando el aniversario los presos independentistas los que estaban en el Gobierno cuando ocurrió todo pero también quienes no estaban en el Gobierno no tenía nada que ver con la Generalitat han firmado una carta en la que por un lado sublima la actuación de los Mossos y por otro siembran dudas graves dudas sobre el comportamiento del estado del CNIO del Gobierno al que acusan de ocultar la verdad sobre la relación entre el imán de Ripoll y cerebro de los ataques los investigadores y los cuerpos de seguridad entre las respuestas que ha recibido esa carta esta del PP que ha sido muy duro

Voz 10 15:40 al leer una carta en la que se insinúa que fue el Gobierno de España en el que pudo ocultar información porque puedo tener algún vínculo con la célula yihadista es intolerable y sobretodo injusto por nuestra parte

Voz 9 15:56 yo diría que que que tremendamente eh bueno no voy ahora

Voz 10 16:01 calificativos osea es una canallada es lugar que la Guardia Civil y la Policía Nacional tuviera algún vínculo con esa célula yihadista no vamos a traerlo

Voz 1715 16:10 tierno va a estar representado mañana en los actos convocados por el Ayuntamiento de Barcelona por el presidente por dos ministras en Moncloa quieren un perfil modesto no quieren desviar el foco de es lo que dicen de quiénes deben tener el foco mañana que son las víctimas Óscar García buenas noches

Voz 1645 16:28 a Pedro qué tal buenas noches en La Moncloa dicen sentirse tranquilos ante los actos de mañana en Barcelona a pesar de las críticas del independentismo por la presencia de los Reyes en el Gobierno descartan que puedan producirse problemas de seguridad o de orden público y creen que nadie convertirá el homenaje en un espectáculo porque dicen no

Voz 24 16:45 no ven voluntad de yo tampoco ven en el Gobierno

Voz 1645 16:48 paralelismos con la manifestación del año pasado no subrayan el de mañana lejos de ser un acto político será de apoyo y de respaldo a las víctimas y a sus familiares el Gobierno además ha querido darle un perfil íntimo de respeto a su presencia allí y por eso se ha decidido que esta sea discreta sólo acudirán presidente Pedro Sánchez dos ministros evitando dicen en la Moncloa la foto del Gobierno desplegado Ia al completo otro síntoma de este perfil de respeto que el Ejecutivo quiere dar estará en las declaraciones públicas porque mientras que los líderes del PP y de Ciudadanos Pablo Casado y Albert Rivera sí han convocado mañana a la prensa en La Moncloa piensan que no es ni el día ni se dan las circunstancias y por eso evitarán las declaraciones del presidente de Pedro Sánchez

Voz 1715 17:31 bueno lo vamos a escuchar un reportaje de nuestro compañero de Barcelona de Álvarez que ha conversado con agentes de policía unos de los servicios de emergencia que trabajaron aquel diecisiete de agosto para que nos cuenten lo que han hecho contarle cómo lo dieron lecciones que enseñanzas extra de lo que ocurrió aquel día pero vamos con la tertulia una primera ronda de reflexión en torno a lo que ha ocurrido hoy de alguna manera el homenaje de mañana ya está salpicado por la política por iniciativas So declaraciones quizá la más llamativa lo destacábamos antes por la gravedad de las acusaciones que lanza es esa carta de los presos independentistas pero en fin no ha sido el único posicionamiento político que deja el día digo por tanto reflexión sobre lo ocurrido hoy sobre lo que pueda ocurrir mañana López por qué puede suceder mañana es que no suceda nada será incluso lo mejor para los

Voz 29 18:20 los discrepantes

Voz 1715 18:23 para los discrepantes más hondos ido con el jefe del Estado con el presidente del Gobierno porque eso al final será una muestra también de madurez política saber interpretar los momentos y los escenarios y mañana es el momento de las víctimas de mostrar el respeto de tener un en fin sincero acto de recuerdo a quienes murieron o quedaron heridos aquel día Berna empiezo por ti bueno el atentado

Voz 0283 18:47 no hubo unos culpables tuvo unos responsables que fueron los terroristas nadie más quiero decir que que los silbidos al Rey las pitadas el acoso esta mención que hay en esta carta que habéis citado de de los ex consellers y ex líderes de las organizaciones independentistas que insinúan efectivamente ahí casado tiene razón insinúan una relación del Estado con el atentado un papel del CNI y una ocultación una falta de colaboración eh me parece un me parece muy reprobable por una razón los fallos en un atentado son comprensibles son aceptables por la sociedad es decir cuando se produce un atentado obviamente han fallado cosas irá por eso no se debe aprender poder eso se debe evitar para la siguiente ocasión pero los fallos un año después no son aceptables y creo que lo que están haciendo estos líderes independentistas en la cárcel

Voz 11 19:44 es cometer

Voz 0283 19:45 el fallo en este caso de de ensuciar de de bar meter en el lodo al Estado y que no es el culpable los culpables insisto fueron los terroristas

Voz 9 19:57 pero bueno yo creo que mañana la sociedad catalana va a demostrar esa madurez política que que comentabais yo de de la sociedad catalana mañana va a hacer una demostración de repulsa al terrorismo de de de solidaridad con las víctimas y quizá quién no va a estar a la altura van a ser nuestros políticos los que intentan de todas maneras e politizar un acto que tiene que ser de dolor de apoyo a las víctimas y en este sentido pues la carta yo creo que es indigna una carta el día antes de la celebración de los atentados en que se pretende como decía mi campaña era e invita al Estado como saber que cualquier atentado terrorista los culpables son los terroristas única y exclusivamente entonces efectivamente cuando se produce ese atentado hay lógicamente un fallo en la seguridad del Estado ese fallo es la ciudad esa hay que analizar si podía haberse evitado o no podía haberse evitado y es lo que tenemos que analizar para mejorar nuestros sistemas antiterroristas pero los culpables son los terroristas y efectivamente el imán de Ripoll información que no sea acusado en ningún momento el y tuvo contacto con el CEI con la Guardia Civil precisamente porque nuestros servicios de seguridad fuera e intentar indagar si este señor estaba radicalizado no habrá que explicar por qué no supieron detectarlo James donde está que el de tiene que haber de investigación como igualmente tiene que haber de investigación de porqué los Mossos no dejaron entrar a la Guardia Civil a la Policía Nacional en la en la casa de Alcanar cuando si se hubiera ido los Tedax a tiempo se hubiera detectado que lo que era no era una explosión de bombonas de butano butano sí no que no era una explosión de explosivo casero fabricado por ellos o por ejemplo o todas las cuestiones que se han planteado sobre la información de la CIA los Mossos uno bueno eso es lo que hay que para intentar depurar esa recurre para mejorar nuestro sistema de seguridad al igual que pues pues eh buscar los sistemas de coordinación con la administración de ellos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que esa coordinación entre las diferentes policías proteja a los ciudadanos determinar exactamente qué falló para mejorar en un futuro y eso es lo que tenemos que ser bolsa

Voz 11 22:03 sí en efecto convertir uno un objeto un gesto grave de reflexión y de mejora en en una denuncia es desde luego tiene uno en activo político pero es objetivo político yo creo que en este caso está un tanto desquiciado IS desquiciamiento ya no es el de todo el independentismo al menos eso eso quiero creer que Haase también tiene su ciencia o no puede tener fundamento para su queja pero el contexto o puede que le quite validez no hay quejas que no que no tienen lugar los que enseñamos y enseñamos a gente joven se lo hacemos ver mucho no hay quejas que aunque bueno puedan

Voz 9 22:39 en un fundamento en ciertos escenarios

Voz 11 22:42 los pierden totalmente su legitimidad y su validez yo creo que por ejemplo en el caso de las protestas y las quejas iniciales contra la presencia del jefe del Estado ha habido un cambio sintomático Cataluña es una cosa país es una comunidad autónoma en el que una gran mayoría de la ciudadanía está en contra la destitución de la Monarquía hay una gran mayoría eh porque estoy poniendo el ejemplo de una ciudad de la de la conversación respecto a la carta y una gran mayoría de esa de esa ciudadanía además no tiene porque ser independentista hay mucha gente que no es independentista está en contra la institución en la Monarquía además creo que hay razones para para se opongan al comportamiento del actual monarca porque bueno su declaración en relación adosada acontecimiento de octubre fue cuanto menos dudosa en la medida en que no represento a todos los océanos de Catalunya sino solamente los que estaban a su favor en cambio parece que todo conduce a que se acepte como es normal dentro del funcionamiento institucional su presencia en Barcelona para esto sintomático no de que se esté claudicando no de que haya una normalización absoluta en las relaciones pero sí que ha entendido que la queja en este contexto no tiene no tiene su sentido por eso creo que esta carta de algún modo no es representativa de sentir general no es representativa de lo que va a ser el comportamiento mañana de los poros de las de las administraciones pero tampoco de las fuerzas políticas y creo que tampoco de las de las asociaciones de la sociedad civil catalana creo que tenemos que tomar lo bueno como como

Voz 9 24:11 quizás como un recinto

Voz 11 24:13 luego del comportamiento que sea tenido durante los meses previos pero que no es el que está teniendo en la actualidad pero Gonzalo vamos a ver dice

Voz 0283 24:21 que pongan un asunto cuando hace un año acosaron al Rey de España que incluye a Cataluña hasta la fecha con silbidos pitidos en una manifestación que controla

Voz 9 24:32 la ANC la Asamblea Nacional

Voz 0283 24:34 Cataluña todavía no se había producido ese discurso que creo que es mencionado de de de octubre eso no había ocurrido qué mecanismo cerebral yo me pregunto y habló con cierto enfado no que mecanismo llevo a socio a la monarquía o el debate entre monarquía y república a los acontecimientos de un atentado que es un ataque de unos terroristas en este caso islámicos contra una población civil es inenarrable para mí es incomprensible inenarrable desde el textual izado por el perdóname que añado otra cosa Gonzalo creo que has dicho no sé si estabas aludiendo a alguien no que lo decías tú mismo que el Rey fue de parte no sé si estabas aludiendo a alguien no lo decías tú mismo el mismo bueno que el Rey podrá o no sólo cumplió su papel que es eh

Voz 9 25:29 no creo que ha sido muy la hacia si no seguramente el día somos una de médico de la historia de tiene

Voz 1715 25:37 al menos veamos amén averno termina ya

Voz 0283 25:40 vamos a ver el Rey no debe entrar en critica esa árbitro según la Constitución pero árbitro con unas directrices con unas reglas que son las que se aplicó para mí cometió algún error como no hablará algo en catalán es decir una cierta empatía con con Cataluña hubo algún error de ese tipo pero el Rey sólo podía defender el orden constitucional que estaba siendo agredido yo creo que si no estamos de acuerdo con eso y en fin yo creo que que que discrepamos en un asunto esencial en todo caso esto es un atentado no es un debate sobre Monarquía hizo pública no

Voz 9 26:16 a ver pero Lluís irregulares este Farrés que tiene que ver de octubre y el discurso del tres de octubre del Rey con los atentados islamistas no tiene nada que ver osea nos guste o no nos guste es el jefe del Estado entonces vamos a ver planteemos las reivindicaciones políticas de la república de la monarquía en otro ámbito esto es un atentado terrorista es un acto de homenaje a las víctimas de ese atentado terrorista en la que va jefe de nuestro Estado junto y hay que respetarlo porque es el jefe de Estado luego ya debe debatir hemos en donde tiene hemos que debe hacerlo si queremos a República queremos una monarquía pero vi que no tiene nada que ver con el uno de octubre ni con la independencia Nikon Nick ni claro claro en el discurso

Voz 11 26:55 exactamente redunda es en lo en Love

Voz 9 26:57 yo en lo que no estaban las fuerzas

Voz 11 27:00 a dentistas en los acontecimientos a los que referirse obviamente todos coincidimos en que el cinismo insoportable de todas esas fuerzas que apoyaron las protestas contra el monarca justo unas horas después de un atentado fue terrorífico fue uno de los hechos más dolorosos para la auto con

Voz 9 27:18 ciencia de la ciudadanía catalana de la ciudadanía de Barcelona

Voz 11 27:22 lo que estoy refiriendo ahora es que pese a que esto ocurrió hace un año ahora estamos en un momento en el que los signos parecen hacernos entender que eso no va a pasar que ha habido una cierta rectificación que se desquiciamiento al que me he referido con este término que es el de la carta de los de los dirigentes encarcelados no es es sintomático de todo lo que parece que es esta ciudad en el resto de asociaciones no celebro es

Voz 1 27:49 yo no celebro pero creo quiero creer que es

Voz 11 27:53 esto no va a hacer lo que lo que nos han hecho ver con esta carta no va a ser la norma en la manifestación de mañana todas las fuerzas han empujado hacia otra dirección sobre todo en relación a la protesta con con con con relación al jefe de Estado claro que no tiene que ver no tiene nada que ver con las víctimas es una falta de respeto cambiar el signo de esa movilización y eso es lo que hicieron hace un año pero parece por lo que se está mostrando que no va a ocurrir mañana por lo tanto preventivamente yo diría esperemos a mañana no demos esa carta como un síntoma de todo lo que piensan estas fuerzas instituciones asociaciones y no pensemos que por esta carta sabemos lo que va a ocurrir mañana tengamos una cierta precaución porque

Voz 2 28:37 son guionistas lo contrario absueltos lo consideró Honorio monitores horario

Voz 11 28:43 en juicio premonitorio por poco no lo estamos

Voz 0283 28:45 es Gonzalo yo estoy de acuerdo con vosotros lo habéis dicho en que mañana se ha impuesto la cordura eh no no sea impuesto los intentos de algunos de boicot al Rey de volver a convertir esto en un en un sarao político se ha impuesto cierta cordura y bueno parece que todo también el monarca va estar muy poquito se ha preparado una manifestación muy estática un un acto muy estático no va a haber más actos como el año pasado que fue a más cosas es decir es bastante limitado pero dicho eso sí se ha impuesto la cortó la cordura frente al propio presidente de la Generalitat Torra que aquí en Madrid después de reunirse con Pedro Sánchez llegó volvió a decir esto de que no iba a invitar al Rey a Cataluña etc etc bueno perdone usted de que el Rey se mueve por su cuenta eh no hace falta que usted le invite

Voz 1715 29:36 bueno también dijo que no iba a volver a participar en ningún acto de al Rey de Torra ahí lo tiene que hacer porque

Voz 9 29:42 hemos de ser conscientes de que las dos entidades más importantes de del independentismo la ANC han hecho un paso atrás yo yo yo creo que nos tenemos que felicitar de que tenemos que felicitarnos de que esas dos identidad hecho lo algún paso atrás

Voz 1 29:57 sí han reconocido que es homenajear simplemente a las víctimas

Voz 11 30:02 más claro pero repito esto no quiere decir que ellos no sigan teniendo una discrepancia interna su que seguramente refleje el sentir mayoritario en Cataluña en relación a la institución de la Monarquía lo que armas lleno juego es que entiendan que el contexto de esa protesta de esa queja de esa reflexión como queramos llamarlo

Voz 9 30:19 que no es no es esté entonces bueno esto es lo que supone un cambio respecto a lo que pasaba hace un año y eso creo que que bueno que que esperemos que desde luego se confirmación

Voz 11 30:29 aunque seguramente también mañana haya voces

Voz 9 30:32 discrepantes y veremos cómo hay manifestación de de los CDR es convocada en en la otra punta de la rampa sino que yo creo que llega simbólica hay poco a los

Voz 1715 30:42 Torra les ha deseado toda la suerte digo a los los miembros del Cd R en su protesta de mañana Torre ha defendido la libertad de expresión está muy bien defenderla pero para todos porque hay una doble vara de medir tan ir en eso en Cataluña estabas muy a costado pero es que siempre entiendo como algunos eso

Voz 9 31:03 arrojar su capacidad

Voz 1715 31:06 es que única de defender una cosa y la contraria al mismo tiempo

Voz 9 31:10 la la carta de los presos es precisamente esto sea efectivamente que ha habido errores sino no se hubiera producido pero ha habido errores por todas partes pero no todos los miden igual

Voz 1715 31:19 si uno no desafortunadamente para nacer

Voz 11 31:21 tienes la sensación pero ante seguramente el el perfil de baja intensidad de Torra como como representante en cuanto tal de Cataluña allí ante las circunstancias esos desatinos y su contradicciones es el Ayuntamiento de Barcelona que es este erigiendo como representante institucional de todo el acto las razones también obvias pero también por digamos altura altura moral y política

Voz 9 31:44 esta tarde es verdad

Voz 1715 31:45 bueno con lo hago en ese mensaje institucional ha estado estaba muy bien impecable ha ocupado ese lugar de la institución que organiza un acto en recuerdo a las víctimas que debe ocupar exigiendo pidiendo recordando quiénes son quiénes deben ser eh los y las protagonistas de homenaje de mañana bueno estos días estamos escuchando en la SER los reportajes que han ido elaborando los compañeros de Radio Barcelona vamos a oír esta noche las historias que han contado Aitor Álvarez que ha conversado con miembros de los cuerpos de seguridad y de los equipos de emergencia que trabajaron aquel diecisiete

Voz 26 32:16 Justo Nos vamos a las diecisiete horas del diecisiete de agosto de dos mil diecisiete una furgoneta acaba de terminar un recorrido fatal de quinientos cincuenta metros Rambla abajo y se lleva por delante la vida de catorce personas en el centro de Barcelona hay decenas de heridos y los equipos de emergencias se activan en cuestión de minutos

Voz 30 32:35 eh momentos los alertan como un atropello en Las Ramblas

Voz 1509 32:39 Manuel Riudoms jefe operativo del Servicio de Emergencias Médicas

Voz 30 32:42 la voz de uno dos minutos pues hay una sospecha ataque terrorista que se confirma el fenómeno Thomas

Voz 1509 32:50 yo en ese momento de eso pues ya está Pedro Velázquez intendente de la Guardia Urbana de Barcelona

Voz 31 32:55 ya es es lo que habíamos pensado lo que todos entendíamos que era una amenaza que podía que podía producirse en cualquier momento

Voz 32 33:04 ya está aquí

Voz 31 33:06 y automáticamente buenos puestos en marcha algo en ese aprendizaje esa preparación que que hemos intentado

Voz 9 33:12 nosotros tenemos nuestro mucha formación

Voz 33 33:14 en un tema de accidentes de múltiples víctimas SIMO ha estudiado

Voz 1509 33:18 Rafael Álvarez máximo responsable aquella semana de los Bomberos de Barcelona

Voz 34 33:22 atentados en otras ciudades como en Berlín como ocurrió en Niza el jefe de guardia cuando me llamó ya tenía bastante claro que la tipología de acción era era un atentado

Voz 26 33:33 en el centro de Barcelona el caos se convierte rápidamente en silencio y el personal médico empieza a trabajar los Mossos d'Esquadra cercan la zona todavía con muchas dudas de lo que ha ocurrido y sobre todo de lo que puedan llegar a ocurrir

Voz 35 33:46 lógicamente tienes que asegurar que más allá de las víctimas que desgraciadamente ya están no haya más

Voz 1509 33:54 Jordi Rodong inspector de la policía catalana es besar que

Voz 35 33:59 sin garantizar que ese hecho haya acabado por ahí empieza a pasar gente ya ponerse más gente que entre en una zona donde puede haber trampas

Voz 3 34:11 la persona que iba conduciendo otras como recuerdan todos ellos aquella Rambla

Voz 31 34:16 la Rambla con ese silencio con esos cuerpos con esas personas que han sufrido que ha sufrido ese ese ese daño

Voz 36 34:23 es tremendo como como es

Voz 31 34:26 ese momento la vida cambia para mucha para muchas personas no ser el recuerdo esa esa imagen de la AVE de la Rambla que es un lugar por donde pasan doscientos más de doscientas treinta mil personas cada día y en ese momento queda paralizada

Voz 30 34:39 lo vio ningún herido destruye la solo todo el mundo estaba acompañado ya sea por familiares por gente que pasea por la Rambla

Voz 3 34:46 la respuesta espectacular la gente entendió entendió perfectamente que estábamos ante una situación crítica

Voz 35 34:54 ya no hizo falta practicamente decir nada en claro

Voz 3 34:59 dos Se corto abona callos establecía un punto de control de

Voz 35 35:02 seguridad en una calle la gente y automáticamente

Voz 3 35:06 pasaba el control salía de la zona para los paneles de postales

Voz 21 35:09 de los quioscos

Voz 34 35:12 paso pues si te recuerdo que yo gente evacuada en estos paneles no

Voz 26 35:16 se habían preparado mucho para un posible atentado pero hay una parte emocional que no se puede entrenar

Voz 30 35:21 tampoco piensas mucho en tu seguridad propuestas porque tiene muchas cosas hacer lo correcto lo correcto es la seguridad de uno y después ir a a atender a las pistas después de aquel momento la verdad es que yo personalmente no lo pensé es cierto que había mucho

Voz 11 35:38 inicio

Voz 30 35:40 ahí yo me sentí bastante pero bueno era una zona caliente con varias alertas de tirador activo

Voz 3 35:47 muchos de los profesionales que asistieron a las víctimas tuvieron que recibir ayuda de psicólogos

Voz 30 35:52 cuando nosotros llegamos a la a la base después en general centrado ya diecisiete teníamos los psicólogos a nuestra disposición en la en la hacen la verdad es que puede bien fue a hablar con ellos porque nos dieron las directrices de las cosas que podrían pasar a posteriori que podríamos dotar

Voz 31 36:12 los días posteriores donde a través de la conducción de profesionales pues hemos tenido esa oportunidad de vaciar de decidir de gestionar esas esa sensación es que hemos tenido por resumirlo de alguna manera es el paso desde la impotencia que sentíamos en los días posteriores a la satisfacción si me lo permite pues el orgullo de haber podido gestionar eso de la mejor manera que hemos salido

Voz 3 36:39 hubo momentos complicados en los que era necesario ordenar para poder seguir ayuda

Voz 35 36:43 cuando vas viendo que hay un rastro luz eh

Voz 3 36:49 cosas rutas que os corruptos víctimas

Voz 35 36:52 lo que lo que intentas es para lo que nos han entrenado que es dar un paso atrás dejar de ver árboles para ir a ir a buscar un bosque ordenar ordenar dentro de la medida en que puedes ir

Voz 3 37:07 bajar el tiempo de caos y un año después hemos aprendido

Voz 34 37:10 eso sí en la Cadena SER tenéis que hacer una de la entrega de premios Onda vosotros sabéis ya eh cuál es el escenario Weiss primero si lo hacéis en el CEO el Palau de la Música vais a ver dónde colocar los micros dónde colocar los altavoces son de los focos donde la tarima porque lo primero es conocer el espacio de luego ya sabéis cómo debe actuar no nosotros sabemos que podemos actuar pero lo que sí que es cierto es que después de la de la intervención la reunión que hicimos de de briefing eh apareció el tema de posibles mejoras

Voz 2 37:41 no

Voz 34 37:42 básicamente orientadas a poder estar adaptados a un escenario en poco más un poco diferente al que tenemos no es el más versátiles en el tema del de de la intervención en cualquier tipo

Voz 3 37:54 escenario puedes revisar con el espíritu más criticó las actuaciones de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete si lamentablemente sucede otro atentado

Voz 35 38:06 no sucede ni en el día de la semana su horario en en ese lugar lugar y cada espacio es uno

Voz 3 38:14 Nico diferente mañana a las diecisiete horas del diecisiete de agosto del dos mil dieciocho hará un año de todo esto aunque en la Rambla el silencio se convertirán ruido y sobre todo en recuerdos

Voz 1715 45:39 a las diez y cuarenta y cinco a las nueve y cuarenta y cinco en Canarias seguimos en hora25 en tiempo de tertulia con Gonzalo Velasco con Pere Lluís Huguet y con Berna González Harbour hablemos de inmigración de la queja bueno más bien de la denuncia que formulaba esta mañana aquí en la SER la representante de ACNUR en España nos ha contado que se ofreció para explicar a PP y Ciudadanos la realidad de lo que está ocurriendo este año con datos Hinault con eslóganes apelamos claramente a la responsabilidad de todos los políticos sea que sea el partido el coloso geológico el dictamen Ken político que autoridad que quisiera

Voz 4 46:16 la de la realidad un poco más de cerca te te reuniese con nosotros conmigo por ejemplo para discutirlo a usted le gustaría que Pablo Casado Albert Rivera antes de lanzar estos mensajes hubiesen llamado a ACNUR cosas habría encantado y la invitación sigue en pie

Voz 1715 46:33 bueno formula una invitación hicieron oferta pero nadie ha respondido ni el PP ni Ciudadanos parecían tener especial interés en comparar su discurso con la realidad por dos partidos dicen ahora que si que quiere mantener en esa reunión ahora claro que quedado desnudo su desinterés Adrián Prado PP Ciudadanos

Voz 0019 46:52 han dispuestos a reunirse con la representante de ACNUR en España los dos partidos confirman que hubo una petición expresa por parte de Francesca Fritz a través de un correo electrónico en el caso del PP las fuentes consultadas reconocen que todavía no han respondido a la petición pero que Laurent lo antes posible en el caso de ciudadanos tampoco ha habido respuesta aunque sí desvelan que en el correo la representante de ACNUR solicitó una reunión para finales de agosto o ya para después del dieciocho de septiembre en el partido naranja dicen que la fecha del encuentro está por cerrar teniendo en cuenta la agenda de su presidente Albert Rivera todo apunta por tanto a que será ya en séptimo

Voz 1715 47:26 abre bueno gozara empiezo a Portillo la denuncia que formulaba esta mañana la representante de ACNUR en España es muy interesante muy interesante por cuanto desnuda una forma de hacer la política si yo fuera Pablo Casado fue Albert Rivera me interesaría mucho sentarme en una mesa con la representante de ACNUR en España y que me aportara la información que maneja la esa organización que claro que que Nos un grupo de amigos que no son culpa de aficionados digo el ACNUR que es el Comité de Naciones Unidas para los Refugiados es decir son expertos en la materia y sino algo por lo que nos ha contado esta mañana se realizó el ofrecimiento nadie tuvo especial interés en escuchar a los representantes de Acnur nuestro país Gonzalo

Voz 11 48:07 desde luego que es grave Pedro porque para empezar hay problemas de de índole global como pueden ser los los movimientos migratorios o la ecología o también la salud

Voz 1 48:20 podrá quiere para los cuales los conocimiento más experto

Voz 11 48:23 lo más pegado a los problemas reales a su gestión a las dificultades para llevarlo todo a buen puerto nunca mejor dicho están en mano de de las organizaciones no gubernamentales de asociaciones que están en esos interactivos a los que los estados nación no están llegando ni los estados nación y las organizaciones supranacionales por lo tan dos agencias como como ACNUR que es una agencia de las Naciones Unidas tiene una especial importancia tienen una especial importancia un especial conocimiento eso para empezar no es un agente cualquiera es el principal agente con el que hablar para este tipo de cuestiones pero además bueno es sintomático como todos podemos adivinar y como todos sabemos después de la confrontación con los datos no que no nos dice que esta no es la peor de las oleadas o que la tendencia viene siendo creciente en las migraciones de los últimos años que esto no es un efecto llamada de las últimas movimientos del Gobierno ni de los últimos movimientos de los de los partidos en en Europa esto nos hace ver que realmente aquí lo que importa no es tanto los datos y los hechos sino crear una cierta imagen agitaron cierto sentimiento de desprotección que pueda ser movilizado políticamente y esto es una terrible irresponsabilidad en una Europa que está amenazada de verdad por por la llegada de una derecha más reaccionaria de un cierto proteccionismo las fronteras externas o las fronteras internas y que puedes realmente derivara en un giro reaccionario que puede llegar a hacer esto en varios es curiosos lo están empezando ya estimar que en las próximas

Voz 9 49:55 el Parlamento Europeo haya una mala

Voz 11 49:58 teoría antieuropea en en el Parlamento así que desde luego esto este tipo de manejo político es verdaderamente irresponsable

Voz 9 50:05 pero yo volvemos a estar otra vez en lo mismo no es lo mismo que basado en los atentados y con el icono manifiesten la utilización política por intereses políticos de lo que es una crisis humanitaria una crisis mide como en el Mediterráneo que requiere pues que dejemos a un lado las la la los intereses partidistas intentemos buscar una solución a unos señores que están muriendo en el Mediterráneo entonces claro eso que requiere pues es un pacto de Estado del que se pongan de acuerdo nuestros políticos el que además no sólo a España es que a que tome las medidas sino yo creo que ha de ser incluso Europa incluso Naciones Unidas porque estamos hablando de una situación muy grave en todo en todo el continente africano que requiere de medidas extraordinarias para intentar solventar lo que está pasando en nuestro Mediterráneo Gina a mí sí que me interesa hay una reflexión que creo que tenemos que hacer muy importante respecto al a los movimientos xenófobos que está empezando a dar en Europa y en eso tenemos que sentirnos que muchas veces los españoles somos poco dados

Voz 48 51:05 auto a otra Barros no