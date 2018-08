Hora 25 (16/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1715 00:00 entiendo también que enviar un mensaje directo a Donald Trump creéis que lo va a recibir

Voz 1 00:06 mira en realidad el mensaje iba dirigido más que nada al público porque no queríamos no lo quería esto no se trata del que claro que realmente lo que lo que no nos nos llevó a nosotros a tomar esta iniciativa a lanzar esta iniciativa fueron precisamente sus palabras Urreta Orica de llamar a los medios el enemigo a los periodistas el enemigo del pueblo eso fue lo que realmente a nosotros no nos pareció muy alarmante decidimos que ya era hora de nosotros también decir inmune pero más que nada mandarle un mensaje al público también te digo que has dirigido en última aventura dirigido a todo a todos los a todos los norteamericanos pero era para recordarle al público del valor de la libertad de prensa y su rol en la democracia cuál es nuestro rol nosotros vigilaban la democracia vigilada ambos al Gobierno vigila vamos a los a los a los oficiales de gobierno al presidente al alcalde el nos junta escolar eche atrás no es solo no sobre el presidente es para recordarle a la gente de de lo que se está poniendo en duda aquí impulsaron no podíamos carta hallados y por eso por eso decidimos que hacerlo colectivamente iba iba a el me hace más fuerte para elevar la conciencia del público de que claro nuestra misión es informar pero también es que pedirle cuentas al Gobierno que ultimamente trabajan para nosotros

Voz 1715 01:35 entrar al público pese si esto me parece que sí porque supongo que uno de los mayores riesgos de la posición que mantiene ya desde hace tiempo Donald Trump frente al periodismo y frente a los periodistas es que ha conseguido enfrentar a una parte de la sociedad con con el periodismo y con los periodistas

Voz 1 01:52 exacto exactamente hay gente en el nuestro de todos nosotros citamos las estadísticas de unas encuestas detenido en reciente en donde se ve claramente la tendencia que el pueblo norteamericano no vaya a la confianza que ellos cree que tiene los medios del pueblo americano ha bajado y no sólo eso sino que realmente creen que somos el enemigo del pueblo y claro te digo las palabras tienen consecuencias esos esa tipo de retóricas de tipo de de conversación tiene consecuencias y ahí eres números se ven reflejadas esas consecuencias entonces esperemos que esto sirva un poco para elevar la conciencia del público sobre el valor de tener una prensa libre es una de las de es un derecho que está escrito en la Constitución es uno de los más sagrados

Voz 1715 02:44 a ese derecho Marcela crees que hoy está en riesgo en Estados Unidos

Voz 1 02:50 claro que sí sí creo que a lo mejor nuestro en riesgo al nivel que está en otros países por ejemplo nosotros en nuestro editorial también y hay que por cierto hay hay editoriales se unieron se sumaron a esta iniciativa periódicos de Puerto Rico publicado en español

Voz 1715 03:08 en serio con más grande

Voz 1 03:10 más más más antiguo de español aquí en Estados Unidos la opinión público también un con un editorial en español el que invito a todos los que visiten nuestra le tenemos tenemos las ligas allá a todos los lo que nosotros de los costes nosotros dijimos en el editorial precisamente es que han pues el riesgo él siempre ha estado ahí me entiendes la la la prensa siempre ha sido tachada de de de estar sesgada de estar imparcial pero pero pues ahora es diferente ahora es diferente y claro no hay países donde esta dinámica se muchísimo más fuerte y donde matan previstas obviamente ejemplos abundan en Rusia en México en Latinamérica en Turquía en Siria entonces nosotros yo damos que panza es la historia de los dice exactamente que de qué es lo que está pasando yo no creo que estemos cerca de convertirnos en esto pero pero claro que sí sí cierto enredo con esta retórica porque las palabras tienen consecuencias

Voz 1715 04:19 pues Marcelo García periodista y miembro de la junta editorial del Boston Globe gracias por haber atendido la llamada de la SER y muy buenas noches tras las palabras tienen consecuencias es una idea que Marzal ha repetido un par de veces en esta conversación los ataques a la prensa los ataques al periodismo la deslegitimación de el ejercicio libre independiente de el periodismo es una de las expresiones más preocupantes de la manera en que Donald Trump entiende el ejercicio del poder

Voz 0283 04:52 bueno me he acordado de de ambos no puede estar más de acuerdo con Marcela y todo lo que habéis dicho pero me acuerdo de la película Fahrenheit cuatrocientos cincuenta y uno quedes recordáis que describe ese mundo sin libros y a veces en el en el trenecito es en el que se movían colgado en ese mundo de histórico que presentaba Bradbury leían no no leían sino que tenían una especie de de revistas ilustradas sin palabras Si una especie de cómics o revistas ilustradas sin palabras sólo escenas por qué no leían se preguntan pues porque leer te hace sufrir a responder bombero este os acordáis que los bomberos se ocupaban de quemar libros no apagar incendios dice porque leer te hace infeliz te hace sufrir te hace antisocial no idea acordado escupiendo toda esta polémica de todo este acontecimiento que me parece un gran acontecimiento periodístico desde luego digno de aplauso oí que hice me iré admiración también para tantos países del mundo donde no hay libertad de expresión Trump no está haciendo más que lo que han hecho antes Chávez en Venezuela se ha hecho en Ecuador sin hablar de Turquía de países directamente dictatoriales como como fue la Unión Soviética etc etcétera pero en en supuestas democracias de hoy como Venezuela o hace pocos años en Ecuador eso está ocurriendo los periodistas están sufriendo por contar la verdad los gobiernos consideran que esos periódicos son enemigos del pueblo no quieren palabras no quieren palabras escritas porque se sufre claro cuando se critica el el criticado sufre cuando se cuenta un escándalo alguien sufre alguien puede ir a la cárcel la prensa tiene que hacer ese papel de de de de exigencia de los políticos y los ciudadanos deben poder criticar les desde luego pero reconocer su papel en la sociedad y por eso bueno este chivo expiatorio que he encontrado Trump y que está triunfando por desgracia ha hecho bien en levantarse

Voz 1715 07:02 Gonzalo este movimiento habrá que incluirlo ya en las clases de periodismo las facultades

Voz 2 07:07 sí desde luego que además una época en la que paradójicamente hay muchos hitos periodísticos que que que yo creo que merecen la pena volver a reivindicar como bueno como modelos para avivar el fuego de de de esta profesión más vuestra que mía desde luego que es que es el periodismo no ir a acontecimientos que han llevado a limitar el poder incluso a derrocar a poderes que está demostrado pues corruptos violentos o nocivos para la mayoría lo lo significativo de todo esto es digamos que revela la concepción decisión insta de la soberanía que tiene trampa en lo que coincide con otros líderes mundiales como Putin con el que parece llevarse también no la idea de un pueblo conectado con un líder sin mediaciones desaparecen los partidos Ésta es la nueva idea desde luego Trump está apoyado por el Partido Republicano pero parece que más bien lo su yugo y lo secuestra desaparecen las mediaciones de es Trump se ha dedicado ya ha protestado mucho por tener que limitar su acción esa voluntad por por Bono los contrapesos y las balanzas de de de las instituciones norteamericanas ha intentado copta de Trípoli lo ha conseguido Tribunal Supremo evitando la posibilidad de un pluralismo que generará bueno pues una equivalencia ideologías por lo tanto quiere que haya una vinculación directa entre un pueblo no plural sino con una voluntad unívoca hiel su voluntad y todo lo que lo obstaculiza garantiza la diversidad que existan críticas matices eso es una dificultad que va contra los intereses de pito del pueblo que es tal como lo ha formulado cuál es el riesgo de todo esto el riesgo es que cala un cierto mensaje por el cual esta defensa que han hecho la mayoría de los grandes periódicos norteamericanos es un reflejo pues bueno de esta clase media de Washington Nueva York San Francisco conectada con con el establishment de nuevo como hacía antes con Casado intentó remedar su discurso no que estarían de algún modo una especie de élite la contraria al pueblo hay un riesgo de que incluso la autoridad moral e intelectual de todos estos diarios sea vista bueno como un reflejo de de de de un conciliábulos que va contra la mayoría y así se va a intentar revertir esa especie de discurso en el que el pueblo se opone a valores tan universales como la pluralidad la tolerancia la diversidad de ideas es el gran riesgo de nuestro de nuestro tiempo

Voz 1715 09:34 estás describiendo lo que es los populismos en la actualidad en muchos países aquí pues pues lo haré la ventaja la prensa norteamericana es que tienen cierta capacidad de independencia económica no que en otros países no se da y que y que los gobernantes han podido acabar con ella precisamente porque tiene la capacidad para hacerlo mientras que en Estados Unidos pues pues esa situación no se ahí por fuerte sigue habiendo una cierta depende pero que es tremendo además las palabras tienen consecuente que decía no efectivamente pues la contestación de Trump como siempre en Twitter es tremenda dice lo ha publicado en Twitter que dice que no hay nada que exigía más para nuestro país que es la verdadera libertad de prensa hasta aquí estupenda no entonces seguidamente dice El hecho es que la prensa es libre de escribir es decir lo que quiera pero mucho de lo que dice son noticias falsas es decir el presidente de Estados Unidos defendiendo contestando al editorial de los seiscientos periódicos no

Voz 0283 10:28 sabéis que Jefferson que es el autor de esa frase que tanto hemos repetido todos de que prefería entre la erupción de gobierno sin periódicos o periódicos en Gobierno prefería periódicos sin Gobierno no veinte años después cuando ya había sido presidente se volvió un enemigo de la prensa ahí dijo frases como no se puede creer nada de lo que se ve en un periodo

Voz 1715 10:50 cinco están contaminadas eso lo recoge oir

Voz 0283 10:53 el editorial del New York Times Londres

Voz 1715 10:56 mencionaba Lluís los tuits de Donald Trump los estaba revisando ahora claro hay uno que encierra una un pensamiento mucho más grave no porque él dice las noticias falsas de los medios de comunicación son el partido de oposición el está planteando esa relación política e incluso social no de una parte de de su base electoral lo de todo su base electoral enfrentada directamente no a los demócratas sino a los medios de comunicación dice es muy malo para nuestro gran país pero vamos ganando este es uno de los fenómenos que más ha preocupado también a los periodistas en Estados Unidos es que muchos de ellos han visto cómo al llevar a cabo su trabajo al al ejercer de periodistas en actos de partido los que existía Donald Trump se han tenido que enfrentar directamente con la gente que hay ahí con el público

Voz 2 11:52 claro que es negativo que esto lo digan Twitter lo diga en las redes sociales porque hay que tienen las redes sociales que esto es un tema que va complementario aunque un largo edificio unos llevaría otros a otros otros problemas no pero las redes sociales no tienen mediaciones no hay un criterio crítico es la misma palabra en realidad como locos debería hilo de I en en en la AP en en los periódicos en la radio en las televisiones es decir cualquier cosa que se dice se puede convertir en un fenómeno viral en cambio la deontología profesional de un periodista hace que lo que se diga lo que se cuente cómo se dice cómo se cuenta está sujeto a unos criterios determinados no esto es lo que parece que no comprender si además esto apelamos a mi condición de profesor Pedro yo recuerdo pues hace poco en un programa aquí en la SER con solera Soledad Gallego Díaz directora del país y gente joven en el que muchos de los jóvenes no terminan de entender esto es decir ellos dicen bueno porque voy a acceder a periódicos si tengo se tengo Twitter animación resumen bueno porque es necesario ese criterio ese criterio que muchas veces tienen un sesgo ideológico pero esto no es malo si una pluralidad de ideologías pero es necesario este criterio porque sino pasan cosas como la que están pasando no

Voz 1715 13:06 sí pero yo esta opción pero a mí lo que me a veces que quizá la la oposición a Trump es más fuera de Estados Unidos que dentro de EEUU es un país que me gusta visitar a menudo te das cuenta que que después de todas las animadas que está diciendo nos tiene una extraordinaria oposición dentro de sobretodo en lo que es el centro en el centro de los Estados Unidos no sorprende no no no no llegue ese esa reacción por parte de los ciudadanos norteamericanos trip tiene que teniendo ese presidente no es el nuevo Cervantes entre los ha habido una hermosísima por el estilo bueno en el tiempo que tenemos todavía por delante antes de que acabe hora25 hoy quiero que escuchemos quiero que escuchen el tercer y último reportaje que han elaborado las alumnas de la Escuela de Periodismo de el país son alumnas que lo harán su beca aquí en la radio han visitado ya saben tres lugares típicos de un veraneo español una zona de playa con discotecas una fiesta de una ciudad el mayor festival de música del verano para que para seguir la pista a los brotes machistas iba eso los han encontrado que no faltar en este país

Voz 3 14:13 bueno gigante luces de neón

Voz 0542 14:14 qué doscientas cuarenta mil personas que esperan a las más de cien bandas que subieran al escenario puestos de comida de ropa hay música recrean el paraíso del ocio es el mayor festival de España festival Matt

Voz 0283 14:28 el Madrid once de la noche el espíritu festivo

Voz 0542 14:30 Valero brinda la mujer mujeres un clima de libertad que no encuentran en otros ambientes veraniego

Voz 4 14:34 pero que que los festivales y que me me me encuentro más

Voz 5 14:37 Segura que quizá en una discoteca o en las que

Voz 4 14:40 en el pueblo que hay más descontrol al final tú

Voz 6 14:42 bienes o con tu pareja o con tu grupo de amigos y el entorno que te envuelve es más como de casa no ven muchas más más notan

Voz 7 14:51 el sueldo a la caza de una mujer en estado de debilidad que mucho respeto a la gente viene de buen rollo a pasarlo bien y no hemos sentido ningún tipo de acoso en como

Voz 0542 15:02 no son pocas las mujeres que atribuyen esta seguridad al perfil de los chicos que acuden al mar

Voz 5 15:07 casi todo el mundo viene a escuchar la música que no vienen plante fiesta de me voy a borracha me voy a tal sino que me voy a disfrutar porque me gusta el grupo te paso una pasta de aquí escuchar sus trucos que lo llevar esperando un año o los meses eso creo que la gente supera a la edad andamos entre los treinta treinta y cinco años y creo que es la gente más concienciada con la mujer y con la igualdad

Voz 0542 15:32 hay festivales que cuentan con zonas de acampada duchas y es allí donde algunas mujeres se han sentido más observadas e intimidados

Voz 5 15:38 lo del BBK la zona de acampada el primer día eh seguiría en situaciones muy incómodas con Jerte o acorralar te quita el festival Dream Beats en el camping

Voz 6 15:50 las duchas no son mixtas pero están juntas así que SM ha gritado se me ha silbado me estaba duchando sí ha sufrido acoso

Voz 0542 15:57 festival mueve a miles de trabajadores sólo para el montaje Mad Cool han necesitado a tres mil empleados durante los conciertos cientos de personas atienden a los asistentes aunque ellas lo hacen con una dificultad añadida el acoso

Voz 5 16:10 en el stand de HBO María Alameda es fotógrafo

Voz 0542 16:13 está en uno de los puestos del Mad Cool ayer por ejemplo está

Voz 5 16:15 haciendo una foto a un grupo de chicos si uno del grupo se sacó sus genitales todo el mundo riéndose pero eso no le ha pasado a ninguno de mis compañeros ya de por si a partir de las once de la noche cuando ya

Voz 8 16:26 gente va contenta desde guapa a tocó el culo

Voz 5 16:31 antes me callaba mucho más lo asumía ponía cara de asco igual que la pongo pero es que ahora me enfado y no me parece justo

Voz 0542 16:37 pocos metros Irene Alejandra sostienen una mochila con cerveza que sirven al público en su segundo día en el festival ya han asumido los piropos y la persecución como parte del trabajo

Voz 8 16:47 es un poco duro porque algunas veces cuando ya la gente va un poco borracha sobre todo hombres se vuelven un poco tonto si no te deja

Voz 5 16:55 entre persiguen con el carro tanto rato pidiendo de el número de teléfono que no sé qué qué donde vive es que de dónde eres

Voz 9 17:01 pues un montón no a lo mejor que tenga un carrito de diseño que plantado en dio toda la noche Touré digas algo no lo no le estas directamente verdades a lo mejor bueno soy yo me tengo que ir tal y no se va obviamente te da más miedo nombre no eso no les pasa a mis compañeros para nada sólo lo hemos hablado entre mi compañera

Voz 1247 17:18 si la sociedad patriarcal siempre distingue tipos de mujeres Ana de Miguel filósofa

Voz 0542 17:24 experta en feminismo son reglas no escritas pero

Voz 1247 17:27 qué se sabe muy bien la colectividad humana entonces en ese festival las reglas son aquí las chicas son nuestras iguales pero las camareras funcionan como cuerpos de libre acceso

Voz 0542 17:38 la mayoría de las empresas que colaboran con Mc Cool deciden contratar a chicas para trabajar de cara al público según ellas la prefieren por considerarlas un reclamo para los clientes para trabajar en festivales

Voz 10 17:50 el equipo sólo si era bueno

Voz 5 17:56 a intentar llevar organizadas cortas vándalos eh

Voz 0542 18:00 las expertas en género están de acuerdo el uso comercial del cuerpo femenino genera unas exigencias que las mujeres se ven socialmente obligadas a Cuba

Voz 1247 18:08 esta sociedad se está esforzando enormemente en mandar a las chicas jóvenes este mensaje tu cuerpo es tu mejor recurso arregla lo maquilla lo trabajo en el gimnasio pinta lo viste luego luego enseña la mercancía no queremos seguir viviendo como cuerpos queremos ser persona

Voz 0542 18:25 ante esta realidad algunos hombres han empezado a tomar conciencia de la vulnerabilidad de las mujeres en estos entornos

Voz 11 18:31 la serie de conductas normalizadas es entienden como conductas Delhi goteo hoy de buen rollo y al igual que al final si las a la conducta de acoso directamente sabes no

Voz 12 18:41 a ver si tampoco lo hemos tal pero hola chicas en cualquier día a más de una vez y más de cinco han podido vivir tipo a cosas tipo estás ahí en el bollo y no las notas una mano en el culo a mí lo que me

Voz 5 18:51 es que una mujer que aquí sólo por la calle con miedo con mucho miedo por el simple hecho de que

Voz 13 18:57 no vengan Morata el edificar con con una tradición lo chico que la he pegado o la cebolleta

Voz 3 19:04 a hacer

Voz 11 19:05 en base a una amiga mía es ponerme a bailar con ella

Voz 5 19:09 no fuera su pareja intentar

Voz 11 19:11 hoy en dar un vado vivimos en una sociedad que nos inculca eso desde pequeño saben obviamente los tíos somos cazadores en Jerez son los cazados

Voz 0542 19:19 son huesos

Voz 3 19:23 por Bono son como el rapero Kanye

Voz 0542 19:30 dio desde los escenarios muchos artistas han querido lanzar un mensaje sobre la urgencia de los reclamos del feminismo

Voz 3 19:36 indica me parece increíble

Voz 0542 19:48 la sólo los artistas la dirección del Mad Cool el Ayuntamiento de Madrid han querido fomentar espacios libres de machismo con los llamados puntos Violeta paz libanesa acuden como voluntarias la primera noche del festival junto Violetta es un mundo de información y de acompañamiento

Voz 14 20:02 es un espacio de sonoridad aquí un espacio seguro en el que aquí te vamos a creer y vamos a intentar que darle una solución a la problemática

Voz 0542 20:11 iniciativa que han adoptado otros grandes certámenes como el Cid o el Primavera Sound que incluso han formado al personal en materia de igualdad

Voz 14 20:18 entiendo o quiero entender y quiero creer que de alguna manera disminuye también como el libre albedrío no de hagamos lo que les apetezca durante las

Voz 0542 20:26 según anoche la voluntaria registraron tres casos graves de agresión aunque reconocen que la mayoría de los incidentes no llegan al punto violeta

Voz 15 20:32 es esa una niña aún puñetazo otra chica la gozo novio tirada en la cual ha sido violada hace dos semanas atrás y una pareja ahora que llevaba al chico a la chica del cuello

Voz 0542 20:42 sin embargo para la mayoría de mujeres el miedo aparece una vez cruzan la salida siempre segura

Voz 5 20:47 como viento pero sin Salim el recinto me siento más segura

Voz 0542 20:53 la vuelta a casa se convierte para muchas en una pesa

Voz 5 20:57 la carta en el que estar mirando a todas partes Messi de alguien sino si está cerca quiénes que por una calle no sacar el móvil llevar la mano con los número ya

Voz 16 21:07 en la casa de hecho estaba ya a punto de llegar que voy siempre con las llaves en la mano pero de repente un coche no sé exactamente qué me dijo pero yo me asusté porque iba sola eran como las cuatro de la mañana y

Voz 17 21:18 corriendo mis padres ni tengo diecinueve años si no está mis padres yo qué sé irte con cualquier persona aunque no sea la hora que tu quiero decirte pero ir te para no ir solo

Voz 0542 21:27 lo típico vas dulzón la tienes al típico

Voz 18 21:30 cupo de tres chicos detrás todo el rato de pie Nate guapa vente con nosotros a tomar la última seguían así cuantas tienes miedo de de

Voz 17 21:38 es todos los días por miedo a lo que pasa en lo chicos se pueden ir a cualquier hora sólo Si sí miedo ninguno al revés

Voz 0542 21:46 miedo que se siembra desde la infancia y que crea diferencias incluso entre manos

Voz 5 21:50 siempre me han dicho guapa desea machistas ni mucho menos en siempre me han dicho Paula no vuelva a solas avisa te yo te reto pero Amir va nunca le oye en oleadas a ninguna niña Ana que no quiera oye a la niña hay que respetar la serie nunca

Voz 0283 22:06 siempre se nos dice es que es lento

Voz 1247 22:08 sicos muchas veces levantan la mano y los hombres Nos dicen darnos tiempo es que nos han educado así cuántos años queréis cincuenta sesenta cien llevamos doscientos años las mujeres diciendo somos personas y hay que reestructurar la sociedad de acuerdo con esta idea

Voz 0542 22:24 una reestructuración social que las mujeres llevan esperando demasiado tiempo y que este año está un paso más cerca

Voz 19 22:30 los los momentos sociales te están en valor una temporada y luego tarde dejan de esto

Voz 1715 22:36 Carlo para vuelve Silvia Clavería

Voz 0738 22:38 investigador y experta en Género en la Universidad Carlos III

Voz 19 22:41 pero de Madrid tal vez ahora tenemos un un trópico no una ola que realmente pues tiene que aprovechar para para impulsar toda una serie de medidas no para que realmente el suelo del feminismo se estén mucho más arriba Ike Ike no podamos bajar de ahí no hay realmente cuando cuando venga otro partido desde mucho más arriba llegar hace más Antonio

Voz 3 23:13 bueno pues todos los reportajes la serie tres reportajes elaboradas por las alumnas

Voz 1715 23:18 escuela hebraísmo en El País en Cadena Ser punto com Los pueden volver a escuchar gracias Gonzalo Velasco gracias buenas vacaciones por cierto que descanses allí muy Gemma gracias gracias Berna González Harbour gracias a los tres gracias a bien gracias a ustedes también mañana regresaremos como cada día de este verano las ocho de la tarde las siete en Canarias en Hora veinticinco por cierto todavía no terminamos ahí algo más que les queremos contar hoy como venimos haciendo cada semana desde hace ya unas cuantas miramos a Europa

Voz 3 23:45 europa

Voz 20 23:48 es periodista de nacionalidad francesa trabajó nueve años para el New York Times en París antes de aterrizar en Bruselas

Voz 2 23:54 con político medio estadounidense para el que

Voz 20 23:57 cubren la información del Parlamento Europeo

Voz 0738 24:00 vino a Bruselas ese París atraída por la redacción de político y hoy experta en el Europarlamento se niegan a hacer política ficción cuando se le pregunta si la extrema derecha llegará a bloquear la institución

Voz 21 24:14 es un poquito temprano para decirlo ahora estas fuerzas están representadas en el Parlamento nombre parece no Chelo en decir esfera positiva pero no me parece nada todo Laciana con gran vez en comparación con nosotros

Voz 0738 24:35 las otras fuerzas que hoy controlan el Parlamento Europeo son el Partido Popular su tutee

Voz 21 24:40 es un grupo que tiene un poco de Croacia existencial pararnos porque hay mucha gente que puede que que un periodista puede asimilarse a gente que tienen ideas muy conservadoras y también un poco euros éticas yo otros mucho más moderados que podrían ser más liberales Dielo

Voz 0738 25:05 Partido Socialista me parece un poco

Voz 21 25:08 de los años pasados hay una necesidad de modernizarlo con huevo nuevas unan levantar aquí

Voz 0738 25:16 o sea que Malla piensa que el gran reto para las próximas europeas está en saber qué espacio le robara Macron con Ciudadanos y eso a pesar de considerar a Sánchez una red de las

Voz 21 25:28 mí Sánchez es un poquito como Jun como están nueva generación de hombres políticos no estoy dispuesto de España pero que tienen un largo

Voz 0738 25:41 a Millet un poco que ver con el mundo europeo de hoy que igual que Juncker dice llega cansado frágil al final del mandato

Voz 3 25:52 espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

Voz 22 25:59 hora25 Pedro Blanco

Voz 3 26:04 cadena SER

