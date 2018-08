Hora 25 (17/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 1715 00:25 buenas tardes el respeto a las víctimas e impuesto en este diecisiete de agosto un año después de los atentados de las Ramblas y de Cambrils

Voz 4 00:31 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas

Voz 1715 00:40 la lectura en ocho idiomas de este poema de John Donna ha formado parte del homenaje de la ciudad de Barcelona las dieciséis víctimas mortales de los ataques acto al que han acudido los reyes en el que no se han registrado incidentes al que Quim Torra asistido acompañado por la pareja del ex conseller Joaquim Forn al que ha recordado en estos términos durante su declaración Institució para los traslados sanitarios los modesta

Voz 0931 01:01 conocimiento los trabajadores sanitarios a varios miembros de la

Voz 1715 01:03 la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra más gran dirigida y los responsables que de Khedira que dirigieron el dispositivo de aquel yo soy rapero Akon el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller Joaquim Llena injustamente en prisión al frente a esta hora Torra visita precisamente al ex consejero en la cárcel acompañado por cientos de simpatizantes es una de las consignas que se han podido escuchar a las puertas de esa cárcel Pablo Casado y el Rivera acusan al independentismo de intentar apropiarse de esta jota

Voz 1660 01:35 quién intentará aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica de una quiebra la convivencia de la concordia esta sociedad es sencillamente indignado

Voz 5 01:49 yo creo que han intentado empañar no con esa pancarta con algunas proclamas con algunos antes para realizar durante el día pero no lo van a conseguir yo creo que somos muchos más los demócratas que estamos sumidos independientemente de ideología

Voz 1715 02:01 pese a todo Moncloa celebra que las víctimas habían sido las protagonistas de este día aunque la Delegación del Gobierno ha pedido explicaciones a los Mossos el Ayuntamiento por la pancarta contra Felipe VI desplegada en una de las fachadas de plaza Cataluña consideran que puesto en riesgo la seguridad de la y mientras continúa el tráfico de pateras frente a nuestras costas hoy ha sido otro día intenso Parra Salvamento Marítimo Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:27 Pedro buenas tardes hoy han rescatado a trescientas treinta y ocho personas en el Estrecho y en el Mar de Alborán otros ciento setenta y siete inmigrantes buscan puerto después de ser rescatados por la Marina italiana en el Mediterráneo y en la SER Fernando Grande Marlaska defendía esta mañana que sea la justicia europea la que define el criterio sobre las devoluciones en Calais

Voz 0639 02:44 ante las fronteras son las fronteras de la Unión Europea si queremos generar Unión Europea generamos Unión Europea Europea hay que saber que somos dependientes de cuáles son los criterios de la política de la Unión Europea estaremos en San Esteban

Voz 1667 02:58 son centenares de vecinos acaban de secundar una concentración de rechazo a la agresión sexual que sufrió anoche una menor en plena Semana Grande este es el alcalde Eneko Goia

Voz 6 03:07 hemos tenido una denuncia por violación

Voz 7 03:09 esta madrugada la investigación sigue su curso todavía faltan

Voz 6 03:13 buenos informes que hasta que tengamos la investigación de yo prefiero saber

Voz 1667 03:18 todo empezó uno de los tres detenidos está en la calle los otros dos han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores les contaremos la estrategia del empresario de la trama enredaderas con el PP de la comarca del Bierzo para esquivar los pinchazos telefónicos de sus negociaciones y conectaremos con Oriente Próximo en otro viernes de violencia en la frontera de la franja de Gaza que deja de momento dos muertos y centenares de heridos

Voz 1715 03:39 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:41 buenas tardes comienza el Campeonato Nacional de Liga en Primera División dentro de doce minutos en Montilivi juegan el primer partido Girona Valladolid luego a las diez y cuarto en el Villamarín jugarán Betis y Levante y también comienza el campeonato en la Segunda división acaba de hacerlo en Cádiz el Cádiz María a las diez de la noche se jugará el Albacete Deportivo de la Coruña ahí la semana viene de retiradas después de la de Silva de la de Fernando Alonso hoy ha anunciado que deja el baloncesto Juan Carlos Navarro a los treinta y ocho años la bomba deja el Fútbol Club Barcelona ya se había retirado de la selección española después de veinte temporadas llenas de récords este fin de semana que comer

Voz 1715 04:18 esta mañana es uno en los que se suele producir mayor número de desplazamientos en coche de todo el año y que precaución el Team Podemos va a seguir revuelto Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:27 buenas tardes el fin de semana podremos disfrutar de tiempo soleado y ambiente más o menos agradable eso sí mucha atención todavía en las próximas horas cerca de Mediterráneo todavía chubascos con algún aguacero los más intensos los esperamos en breve en el litoral sur de Cataluña también Akira mejorando de madrugada algunas tormentas todavía hasta bien entrada la noche en Baleares las nubes del Cantábrico irán desapareciendo poco a poco a partir de esta noche y el fin de semana como decíamos muchas horas de sol algunas tormentas pero más aisladas y menos intensas que las últimas horas en puntos de montaña sobre todo de la mitad sur temperaturas que no van a subir demasiado solo calor agobiante en el suroeste de la Península durante las noches especialmente en la noche del sábado domina

Voz 1667 05:07 un ambiente fresco incluso frío en el interior pueblos de montaña

Voz 1715 05:11 Zadorra veinticinco Pablo en un minuto volvemos a la Rambla

Voz 8 05:18 socio dos mil cien

Voz 1667 06:02 diecisiete de agosto hoy vuelven a la memoria las imágenes y los sonidos de aquella tarde en la que el terror golpeó Barcelona

Voz 10 06:17 Catalunya han Ramblas vi la furgoneta marca Fiat arribar prácticamente cada entrada del Liceo al que sería al carril central a la Rambla

Voz 11 06:27 de repente vi el National veo a alguien correr a nada bueno en contra dirección de otras dos personas con la cara desencajada alguien grita que hay sangre están bajando las persianas

Voz 1667 06:37 hoy hace un año así sonaba la Ramblas aquel diecisiete de agosto poco después de que la furgoneta de los terroristas cubriera su recorrido mortal por una de las avenidas como saben más populares y turísticas de la ciudad paró en el mosaico de Miró mosaico que hoy vuelve a convertirse en un altar improvisado en recuerdo a las dieciséis víctimas mortales de aquel atentado un año después a las ocho y siete minutos volvemos a las Ramblas Aitor Álvarez buenas tardes buenas tardes Pablo hace un año se imponía el silencio en esa avenida recuerdo que nos contabas que incluso se podían oir los grillos algo desde luego muy poco habitual en una avenida así cuál es la imagen de la Rambla hoy a esta hora un año después

Voz 12 07:15 pues ya no se oyen esos críos la Rambla respira vida ahora mismo cuando hace justamente un año hacía dos horas que se había sembrado el terror lo que era silencio triste hoy es ruido e iré venir de gente ha parado de llover hace un rato porque ha llovido mucho durante esta tarde y el ambiente ahora es fresco probablemente el atardecer más frescos en lo que llevamos de verano estos bancos individuales que se inventaron en su día están ocupados por personas que hablan entre ellas lo que observan el panorama lo que ven desde ahí las terrazas de los bares están llenas de gente de cerveza de atardecer de tarde de verano Platero ofrece cerveza de marca blanca a un euro los turistas empiezan ya a cenar o incluso se toman ya los postres la mira se impone pero la muerte se recuerda en cada punto de esta rambla con flores en cada esquina con los osos de peluche con mensajes como uno en los que nos hemos fijado un papel

Voz 0919 08:06 he fijado en el que los amigos de Julian niña de siete

Voz 12 08:08 años que murió en esta rambla hace un año arrollada por la furgoneta lo Le han escrito mensajes sus amigos de colores diferentes de recuerdo y todas estas flores y recuerdos pues nos hacen pensar en los días posteriores a aquel diecisiete de agosto del diecisiete porque la Rambla estaba muy parecida a como está hoy

Voz 1667 08:28 gracias Aitor es la buena noticia la vida ha vuelto a las Ramblas y el respeto al dolor a las víctimas se ha impuesto en el acto oficial de este aniversario el Cant dels ocells de Pau Casals abierto ese acto austero breve en el que las víctimas han sido las protagonistas ellas han ocupado los primeros asientos frente al escenario instalado en Plaza Cataluña es algunos incidentes ellas las víctimas han recibido el cariño y el apoyo de Barcelona en un día en el que reviven el dolor

Voz 1715 09:06 por los que ya no están Barcelona Elisenda Colell la primera muestra de apoyo a las diez de la mañana cuando los familiares depositaban las flores en el mosaico de

Voz 1468 09:31 sus ofrendas tras ellos los políticos también se han quedado en segundo plano en el acto oficial en Plaza Cataluña se han sentado en segunda fila mientras las víctimas y sus familiares estaban en la primera vez en vino

Voz 14 09:42 pues a Barcelona Barcelona

Voz 1468 09:45 si da Pau un acto conducido por Gemma Nierga donde se ha leído un poema en los ocho idiomas que hablaban las víctimas de los atentados

Voz 4 09:52 la muerte de cualquier hombre me debilita porque me encuentro unido a la humanidad por eso no preguntes por quién doblan las campanas

Voz 1468 10:02 también ha habido música asombro Peter Rainbow Hallelujah de Leonard Cohen cual Sabonis surtió el sol de Jaume Sisa

Voz 15 10:12 Maite

Voz 1468 10:12 John Lennon que también se ha replicado

Voz 3 10:17 de mosaico Jason miro determine Al Fatah al recorrido de la furgoneta

Voz 1715 10:21 este espacio ha vuelto a ser un memorial centenares de personas han dejado flores velas cartas Sudetes una camiseta cedidas hacía mucho tiempo que no me ha costado

Voz 3 10:37 si gente como nosotros por la tarde

Voz 1468 10:44 los taxistas de Barcelona han recorrido las Ramblas para homenajear a las víctimas y los comerciantes del mercado de la Boqueria han lanzado globos blancos al aire mañana los actos de homenaje siguen en el paseo marítimo de Cambrils

Voz 1667 10:55 la tregua que pedían las víctimas sea cumplido por tanto en ese acto central pese a la presencia de los Reyes IPS algunos intentos por cruzar la política en esta jornada de recuerdo la primera señal del día llegaba con la colocación de una pancarta contra el Rey en uno de los edificios de esa plaza de plaza Catalunya la Delegación de Gobierno considera que esa lona ha puesto en riesgo la seguridad del acto ya ha pedido explicaciones a los Mossos ya el Ayuntamiento Barcelona El Prat

Voz 16 11:21 en una carta remitida al director de los Mossos y al jefe de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona se indica literalmente que la pancarta impedía el control de varias ventanas con vistas directas a la plaza algo que según el Gobierno español puede dificultar la plena seguridad del acto y poner en riesgo a las víctimas a los Reyes y a las máximas autoridades del Estado que estaban es entes la Delegación del Gobierno recuerda que los Mossos se habían comprometido a asumir el control de las zonas altas de la plaza además la Policía Nacional había exigido la retirada de la pancarta por el espacio ciego que generaba algo que dice el Gobierno central se ha desatendido también se exigen explicaciones al Ayuntamiento le pide si los activistas pidieron autorización para desplegar la lona los Mossos han informado en un comunicado que ellos sólo podían retirar la pancarta en caso de que hubiera peligro de que cayera cosa que dicen no era el caso

Voz 1667 12:11 esa es la primera señal la segunda la lanzaba el presidente de la Generalitat en su declaración institucional declaración en la que Quim Torra mencionaba al ex conseller Joaquim Forn en prisión

Voz 0931 12:21 hispanos trabajador sanitario de un modesto de especial reconocimiento a los trabajadores sanitarios los miembros de la Policía de la Generalitat Mossos d'Esquadra buscaban dirigido y los responsables que decidieron duda que sigue dirigieron el dispositivo de aquellos días extra pero con el mayor Josep Lluís Trapero y el conseller aquí en favor de la injustamente en prisión al frente

Voz 1667 12:41 apoyó a los políticos presos que ha continuado esta la tarde en la prisión de Lledoners donde se encuentra el ex conseller de Interior la Asamblea Nacional Catalana John unión cultural han trasladado allí su acto central de este diecisiete de agosto un acto de primer aniversario de los atentados pero repleto de consignas políticas que a esta hora escucha al presidente de la Generalitat Quim Torra ahí está Laura Marcos buenas tardes

Voz 17 13:04 qué tal buenas tardes si acaba de tomar la palabra Quim Torra está haciendo una reivindicación de la república catalana en este acto muy político sin dudas como decías para miles de personas que están escuchando un homenaje cerrado al ex conseller de Interior Joaquim son también al que hace un año era el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero a pesar de que ambos habían pedido que hoy no querían ser los protagonistas eso habían dicho los dos el presidente de la Asociación de Municipios independentistas ha acusado al Gobierno central de frenar una comisión de investigación sobre los atentados del diecisiete de agosto en el Congreso la mujer que el propio Ford acaba de decir que un gobierno que se dice progresista se permite la vergüenza de tener presos políticos a pesar de que el exconseller está en prisión preventiva por un presunto delito de rebelión por el abogado de octubre acaba de dejar de llover pero siguen aquí las consignas políticas contra el juez Llarena los gritos de No estáis solos la presentadora el acto ha acusado a Moncloa directamente de preferir correr el riesgo de sufrir un atentado antes que ceder más competencias a los Mossos d'Esquadra el vice presidente de Omnium Cultural está ahora ha dicho que ningún Borbón les va a arrebatar hoy el protagonismo a las víctimas a pesar de que han sido los propios familiares de las víctimas los que habían pedido aparcar sólo hoy la rivalidad política

Voz 1667 14:20 ah gracias Laura antes de esos mensajes de los que acabamos de escuchar desde esa prisión de Lledoners Pablo Casado y Albert Rivera que han asistido también a los actos de homenaje de esta mañana han acusado al independentismo de intentarse apropiar de esta jornada

Voz 1660 14:34 intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido un fracaso una ruina económica que una quiebra la convivencia de la concordia la sociedad es sencillamente indignante

Voz 5 14:48 yo creo que han intentado empañar no con esa pancarta con algunas proclamas con algunos actos tras realizar durante el día pero no lo van a conseguir yo creo que somos muchos más los demócratas que estamos unidos independientemente de ideología

Voz 1667 14:59 la exministra y actual portavoz del PP en el Congreso Dolors Montserrat ha ido más allá esto decían Antena tres esta mañana

Voz 18 15:05 quiero recordar que el señor Pedro Sánchez está asentado en La Moncloa gracias a los independentistas catalanes gracias al señor Torra importante pedimos a Pedro Sánchez que tiene que estar que olvide la equidistancia y que tenemos que estar al lado del Rey de las víctimas de las fuerzas y cuerpos del Estado en de otros profesionales sanitarios dijo

Voz 1667 15:26 o sea todo el Gobierno considera que se ha cumplido el objetivo de respeto al dolor y la memoria de las víctimas en el acto central de esta mañana Moncloa reduce casi anécdota estos intentos de politizar este diecisiete de agosto informa Óscar García

Voz 1645 15:39 el Gobierno está satisfecho con cómo han transcurrido los actos de homenaje de esta mañana fuentes de La Moncloa destacan el respeto dicen y la buena organización gracias a la cual explican sea ha conseguido final entre que los protagonistas sean las víctimas y sus familias sin embargo en el Ejecutivo si están molestos por el despliegue de la pancarta contra el Rey en la plaza de Catalunya en el Gobierno creen que más que contra el monarca en realidad Ésta ha sido una incursión que ha ido contra las víctimas en cualquier caso en el Ejecutivo califican este hecho como un tema secundario porque subraya el acto de esta mañana cumplido con su objetivo todas las instituciones allí representadas han ido apoyaría homenajear a las víctimas Por otro lado el Gobierno mantiene el mensaje después de escuchar a los presidentes de PP y de Ciudadanos Pablo Casado y Alves Rivera hoy no era el día ni se daban las circunstancias para hacer declaraciones públicas insisten en la Moncloa y por eso no las ha hecho el presidente Sánchez

Voz 1667 16:29 el ministro de Interior ha prometido aquí en la SER que serán flexibles con la interpretación de la ley para que todas las víctimas del diecisiete de agosto reciban su reconocimiento a Fernando Grande Marlaska respondía así esta mañana aquí en Hoy por hoy

Voz 1645 16:41 la carta de los políticos presos en los que

Voz 1667 16:44 acusan al Estado de falta de lealtad con Cataluña en sus contactos con el imán de los ataques

Voz 0639 16:49 yo respeto lo que cada persona cada institución en aquel momento la razón sale es que tuviera en aquel momento puedan decir que lo respete no quiere decir que que lo comparta Si algo una ocasión no en alguna ocasión existe o ha existido algún problema de lealtades lo razonable objetivo no sólo es decirlo sino acreditarlo de probarlo

Voz 1667 17:13 Marlaska niega fallos de coordinación en las semanas previas y posteriores a estos ataques de los que poco a poco hemos ido conociendo más detalles gracias a la investigación quiénes eran los terroristas como lo planificaron su preparación información de Javier Álvarez

Voz 1645 17:27 desde el juzgado consideran que el grueso de los hechos ya está investigado con la absoluta certeza de que irán a juicio aún así mantiene el secreto de algunas piezas de la investigación como la relativa a las intervenciones telefónicas o las posibles conexiones de los terroristas con otras células yihadistas por ahora hay tres personas en prisión varios investigado las pesquisas se dirige además a las vías de financiación de un atentado low cost que no sobrepasó apenas el presupuesto de unos dos mil euros conseguidos a base de microcréditos de la venta de joyas la coordinación y la comunicación fallaron pero no fueron relevantes dicen porque no incidieron de una manera directa en cómo se desarrollaron los atentado los lo achacan más bien a un fallo técnico que impide a los sistemas informáticos de las distintas policías su interconexión falta también todavía por aplicarse las medidas que reclaman los expertos como una ley que incrementará la vigilancia sobre los productos químicos que se compran por Internet o un mayor control sobre los alquileres de vehículos hay también quiero observa alguna falta

Voz 1667 18:25 de seguimiento posterior con los datos que había sobre el G

Voz 1645 18:27 de la célula el imán Ezzati cuando estaba en prisión

Voz 1667 18:30 yo una recomendación no se pierdan esta noche a partir de las diez el resumen sonoro de los atentados un año después que ha realizado nuestro compañero Severino Donate de los ruidos del odio a las voces contra el miedo un relato sonoro de las horas que transcurrieron entre la explosión de la casa de Alcanar y las manifestaciones del Note importa

Voz 1982 18:49 hora veinticinco

Voz 19 18:52 sí colitas diré en qué puedo ayudarle

Voz 1982 18:55 buenas llamaba porque quiero instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 0946 18:59 es que no quiero que me pase lo que mi hermano que cuando volvió de vacaciones le habían cambia

Voz 20 19:02 pero la cerradura de su casa ya había gente viviendo dentro

Voz 21 19:05 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege jugar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 22 19:18 las once y media a las diez y media en Canarias hola todos qué tal muy buenas noches bienvenidos al la hola Sergio qué tal estás hora bien tras rodilla ha estado mal pero la muñequita no la pierde Saint cuando te pones a enchufar triples y Daimiel mucha mandarinas que siga que sigan

Voz 7 19:32 viento no tanto está muy rica no me dices lo contrario cuanto resto noticias del día

Voz 23 19:39 sí sí ya puedes ir contra lo abandonó el Real Madrid mantiene la mirada de Estado

Voz 1715 19:44 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias a Soraya

Voz 23 19:48 a no esto eh no no no pero pero ya sí que nos también en el Larguero punto Cadena Ser

Voz 3 19:59 hora veinticinco ocho siete y veinte en Canarias

Voz 24 20:07 este es el sonido que la otra concentración popular de la tarde ha tenido lugar en San Sebastián una concentración en repulsa a la agresión sexual en grupo que sufrió anoche una menor en la Semana Grande de bueno

Voz 1667 20:20 Bosti la Ertzaintza ha detenido a tres personas una de ellas ya está en libertad San Sebastián Beñat barre todo

Voz 25 20:26 qué tal buenas tardes dos chicos menores de edad han sido detenidos hoy por la Guardia Urbana de San Sebastián acusados de violar a una chica también adolescente en la playa de la Zurriola de la capital donostiarra que celebra estos días sus fiestas de la Semana Grande los hechos denunciados por la víctima han sucedido esta madrugada en la playa trasero lo que la menor ha interpuesto una denuncia y la Guardia Urbana ido a tres personas dos de ellas menores y el tercero un joven de veinte años que posteriormente ha sido puesto en libertad sin pasar a disposición judicial la Policía Municipal imputa a los arrestados de los delitos de agresión sexual y robo ya que a uno de ellos serán incautado pertenencias de la víctima las instituciones y partidos políticos han expresado su más rotunda repulsa al suceso y han exigido por ello una reflexión concienzuda del tipo de sociedad del que somos parte del Ayuntamiento de San Sebastián por su parte se ha sumado a la movilización convocada por grupos feministas de la ciudad no sólo por la supuesta violación denunciada esta madrugada sino por el resto de agresiones de abusos sexuales registrados durante las fiestas

Voz 1667 21:23 el sumario del caso enredaderas nos sigue dejando pruebas de la pleitesía que rendían o que siguen rindiendo algunos políticos con el todopoderoso empresario de la trama José Luis Ulibarri hoy les estamos contando los contactos de este empresario con el Partido Popular en la comarca del Bierzo sus tácticas las que utilizaban para sortear los pinchazos policiales a su teléfono poder negociar sin miedo a ser vigilados eso es al menos lo que ellos creían León Oscar González buenas tardes

Voz 1825 21:48 qué tal buenas tardes el sumario de la Operación enredaderas deja al descubierto las artimañas utilizadas por Ulibarri y algunos políticos locales para liberarse de las escuchas policiales queda patente por ejemplo en una conversación que el empresario mantiene con el presidente del PP en el Bierzo Raúl Valcarce en ella Ulibarri le manifiesta interés por hacerse con una obra de más de cuatrocientos mil euros está teledirigido le llega a preguntar Ulibarri Valcarce sabedor de que la conversación podría comprometer le intenta zafarse y termina diciendo ya hablamos mejor déjalo así gracias a una conversación posterior del empresario con su hija sabemos que ambos político y empresario terminaron quedando pocas horas después en una nave industrial y que el político ya había pasado detalles sobre ese contrato parece que librarse de indiscreciones era una práctica habitual para Ulibarri por ejemplo a la alcaldesa de Ponferrada le propuso una comida en un lugar donde no nos vea nadie estas precauciones extras parecen coincidir en el tiempo con el momento en el que un ex concejal del PP de León avisó a Ulibarri de que tenía el teléfono

Voz 1667 22:45 pinchado hablamos ahora de números de nuestra economía España presume de volver a crecer a buen ritmo pero también seguimos en The Good dándonos cada vez más la deuda pública volvió a dispararse en junio sigue acercándose al cien por cien del Producto Interior Bruto es decir que prácticamente debemos todo lo que el país produce en un año Informa Nieves Goicoechea

Voz 1468 23:05 la deuda pública lleva más de cuatro años por encima del billón de euros también sube mes a mes aumentó más de siete mil millones de euros en junio respecto a mayo si nos fijamos en los últimos semestres enero a junio de dos mil dieciocho se comportó peor que en el mismo tramo del año pasado globalmente las administraciones deben veintisiete mil millones más en dos mil dieciocho el más endeudado es el Estado aunque la cuenta pendiente de cobro sube en todas las administraciones el Estado sí han dado en diez mil millones de euros más en junio mientras que la Seguridad Social supera por primera vez los treinta mil millones de deuda los ayuntamientos y las comunidades también aumentan su deuda con nuevos compromisos un año antes de que se celebren las elecciones municipales y autonómicas

Voz 1645 23:46 así el año pasado a España ya incumplidas

Voz 1468 23:49 permiso con Bruselas en esta materia y la crónica

Voz 1667 23:52 internacional nos lleva a esta hora a Oriente próximo a la frontera de la franja de Gaza en la que este viernes se han reproducido de nuevo los enfrentamientos durante otra jornada de protestas palestinas contra el Ejército israelí de momento a esta hora hay dos muertos centenares de heridos informa la corresponsal Beatriz reconvertida

Voz 26 24:11 la frágil tregua acordada entre Israel y los movimientos armados palestinos de Gaza la pasada semana así

Voz 1468 24:17 dos puesta a prueba este viernes cuando centenar

Voz 26 24:19 desde palestinos se han dado de nuevo cita en la frontera con Israel para pedir el bloqueo que castiga a la franja desde hace más de diez años y el retorno a las tierras de sus abuelos hoy en territorio israelí dos palestinos de veintiséis y treinta años han muerto tiroteados a manos de los soldados israelíes que reprimen con munición real y gases lacrimógenos y cualquier intento de acercarse a la barrera de separación paralelamente a las manifestaciones en negociando en El Cairo en medio de un gran secretismo las condiciones que permitirían un alto el fuego duradero entre Israel y el movimiento palestino Hamás

Voz 1667 24:52 así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos Turquía enreda algo más su pulso con Estados Unidos el Gobierno turco ha rechazado dejar en libertad al pastor protestante norteamericano que está en prisión preventiva acusado de alentar el golpe de Estado fallido contra Erdogan de hace dos años su permanencia en la cárcel es uno de los argumentos que utiliza Donald Trump para emprender la guerra comercial contra Turquía informa Victoria García

Voz 1460 25:23 esta es la tercera ocasión en que en los tribunales turcos rechazan las apelaciones para su puesta en libertad en esta ocasión es el Tribunal Superior fue detenido hace dos años acusado de espionaje de vínculos con la guerrilla del PKK el partido de los kurdos del Kurdistán Icon el predicador islamista dejó bien a quién Erdogan el presidente turco acusa de estar detrás del intento de golpe de Estado de hace dos años el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ha dicho que Bruce son es un ciudadano norteamericano que debe ser liberado Branson lleva muchos años viviendo en Turquía ha estado ahí enseñando debe ser liberado no es un hombre que deba estar en la cárcel este asunto está en el epicentro otro de la grave crisis política entre Washington ya encara que ha llevado incluso a la aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos provocando el desplome de la moneda turca

Voz 1667 26:17 en Italia el Gobierno aumenta su pulso con la empresa concesionaria de la autopista por la que discurría el puente Morandi el presidente italiano ha comunicado oficialmente a esa compañía el inicio del procedimiento para retirarle la licencia las concesiones de la gestión de las carreteras italianas Roma Joan Solés

Voz 0946 26:35 buenas tardes en vísperas del funeral de Estado mañana sábado en Génova la mayoría de familiares de las víctimas han rechazado la ceremonia en concreto veinte familias de los treinta y ocho fallecidos hasta ahora identificados han optado por enterramientos privados y han criticado al Gobierno de Roma que no controló las inspecciones de la concesionaria de autopistas de organizarlo es una pasada la de gobernantes tras el hundimiento del puente Morandi otras siete familias no han decidido todavía esta tarde sí estarán presentes mientras siguen las labores de desescombro de los enormes bloques de cemento armado despedazado a la búsqueda de un número impreciso de desaparecidos y a medida que pasan las horas y los días adquiere fuerza que el puente se vino abajo según los ingenieros o

Voz 1667 27:16 ruptura de uno o más tirantes hipótesis

Voz 0946 27:18 que investiga la Fiscalía de Génova esta tarde el ex primer ministro Matteo Renzi ex secretario general del Partido Democrático ha anunciado una querella contra el vicepresidente de mayo por sus afirmaciones según las cuales autopistas para Italia habría pagado comisiones ilegales a su partido y a su Gobierno a cambio de menores exigencias a la concesionaria el ex primer ministro Renzi lo ha negado y ha recordado que el actual primer ministro Conte de los cinco estrellas sí cobraba de autopistas de Italia como abogado de su equipo jurídico

Voz 3 27:50 y a partir de las nueve de esta noche vamos a conocer algo mejor a Kiko Veneno lo haré

Voz 1667 27:55 los desde su infancia por el principio basada los forenses deberán

Voz 9 27:59 en familia que tienen una tienda que tenía en la casa cordero cerdo mataban avanza cada semana les recuerdo que aprendí ahí en el banco de mi abuelo aprendí mis primeras

Voz 1715 28:16 cojo la guitarra con mi canta

Voz 9 28:19 amo habla de mataron al gitano Antón ida de una gravísima cayó en la arena un poco a tocar eso solo estoy en Cataluña Kiko

Voz 1667 28:28 bueno protagonista del programa por el principio como digo a partir de las nueve en Hora Veinticinco orgía a las diez la firma de Pedro Blanco la información con entrevista incluida la ministra de Justicia Dolores Delgado y la tertulia hoy con Verónica fuman al con Victoria Lafora Juan Carlos Jiménez que nos avanza ya sus claves de este viernes

Voz 23 28:46 el Barcelona se tiñó de luto por un terrorista que dejó dieciséis muertos y centenares de los terroristas tienen los apellidos esas acciones las justifica sobre una idea y asesina de supuesto choque de civilizaciones Torra intentado convertir lo que debería ser un homenaje a un refuerzo de las víctimas en una nueva indicación depende del independentismo pero más allá de alguna carta de vergüenza lo verdaderamente graves con otro definen también entre los CDR y los defensores de la monarquía los días pasan y la tensión social sido presente a pesar de la actitud de inhibición del Gobierno Sánchez Italia comienzan a darse cuenta de que el populismo es algo más que cuatro malos eslóganes contra los migrantes o contra la Unión Europea por supuesto del Gobierno actual no responsable del Valdo no que durante años han sufrido infraestructura sanitarias pero sí lo es de una reacción tan visceral como ineficaz esconder unas cuantas horas de fiesta al tiene estas consecuencias perverso albinismo

Voz 1667 29:46 llegan los deportes con Jesús Gallego nosotros volvemos con más información a partir de las nueve Icon es especial por el principio con Kiko Veneno hasta entonces

Voz 1 30:04 hoy veinticinco Deportes con sus del disco

Voz 0919 30:15 qué tal muy buenas tardes hemos estado dos meses y medio sin Liga hay que lo ha llevado mejor que lo ha llevado peor pero la Liga ya está aquí lleva quince minutos el primer partido del campeonato que se juega en Montilivi entre Girona y el Valladolid así que nos vamos a ver cómo ha comenzado el campeonato Dani Torrente muy buenas

Voz 28 30:36 tardes buenas tardes Gallego pues yo lo he llevado fatal y si se ha subido el telón ya la temporada dos mil dieciocho dos mil diecinueve nosotros lo hacemos aquí en Montilivi adiós y ocho grados de temperatura ha llovido durante toda la tarde de hoy en Girona la Napoli apertura y el remate de Estonia a punto de abrir el marcador como decía el fue el tiempo no ha podido con la afición de Girona la ilusión de los aficionados los dos equipos están jugando ya sobre el césped más ocasiones de momento para Girona minuto dieciséis Girona cero Valladolid cero

Voz 0919 31:11 sin goles en este inicio de la Liga en Girona luego a las diez y cuarto se jugara en el Benito Villamarín el partido entre el Betis y el Levante pero es que hoy también ha comenzado la segunda división desde las ocho en Cádiz se enfrentan el Cádiz y el Almería nos damos una vuelta por allí Edu Marín buenas tardes

Voz 29 31:29 hola qué tal lo una muy buena Blaine treinta minutos de partido cero cero salido Ramón de Carranza veintiséis grados de temperatura unos quince mil aficionados del Cádiz en este debut de Liga ante el equipo amarillo frente a la difería cero cero para electrónico en el debut en el el qué tal estaba de la Liga Un dos tres

Voz 0919 31:48 a las diez de la noche se juegan esta segunda división en el Carlos Belmonte de Albacete El Albacete Deportivo de la Coruña partidazo durante muchos años de Primera división bueno pues con el arranque de la Liga en Primera Segunda abrimos Icon otra despedida vaya semana que llevamos Se despidió David Silva de la selección española se despidió Fernando Alonso de la Fórmula uno para el año que viene y hoy se ha despedido otro grande Juan Carlos Navarro la Bomba Navarro que has los treinta y ocho años deja el Fútbol Club Barcelona su equipo de toda la vida ya se había retirado de la selección española después de veinte temporadas en el Barça deja el baloncesto ha ganado en el Barça ocho Ligas dos Euroliga las siete copas en la selección española ganó Mundiales me vallas en los Juegos Olímpicos una trayectoria impresionante veinte años que jóvenes éramos cuando la bomba Navarro un chavalín empezaba a jugar a baloncesto no se hemos hecho mayores viendo a Juan Carlos Navarro jugar todos los años de hacer un baloncesto fantástico con el Barça con la selección española luego hablaremos de la despedida de Navarro pero en el inicio del programa como sí entre vuestros mensajes en el whatsapp del programa

Voz 30 33:02 qué pues como veo que mandaría a cinco mensajes in no se me da palabra

Voz 31 33:09 sí sí me retiro de

Voz 30 33:12 de esta historia que ha sido un placer señor Gallego y nada que sigan hablando los de siempre además parece ser que lo que ya digo lo ha gustado sí lo sé que desea para que siempre ha sido un placer ese ya llego tarde

Voz 0919 33:35 por favor no dejes de llamar al contestador además tú eres de los que dices cosas más razonables en serio venga llama

Voz 32 34:45 la mía el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes instó el jueves cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 34 35:00 el claqueta Priklopil

Voz 7 35:12 tenemos el escáner de los viernes lo que pasa es que no podemos analizar cómo ha empezado la temporada porque la temporada está empezando ahora mismo pero sí echarle un vistazo a cómo se presenta el campeonato lo hacemos hoy con Kiko Kiko buenas tardes me pasa Gallego con antes

Voz 1715 35:28 Iker Romero la Romero buenas tardes bona por ahora la gran preo

Voz 7 35:32 multa el favorito el favorito número uno el candidato número uno al título el Madrid sin Cristiano Ronaldo el Barcelona con Messi pero sin Iniesta era Atlético de Madrid que se ha reforzado y todo el mundo coincide maravillosamente candidato número uno a nadie Kiko pues para mí el Fútbol Club Barcelona después de ver lo que es la la plantilla en sí comparándolo con con el Real Madrid y el Atlético Madrid yo lo daría como

Voz 35 35:56 favorito número uno segundo quiso

Voz 7 35:59 sumo este año al Atlético de Madrid que ya quedó segundo la temporada pasada si el Real Madrid se refuerza no yo creo que tiene un once espectacular para luchar por absolutamente todo pero que es un en una Liga Copa del Rey champions todo muy exigente se me parece que es el que en la plantilla a día de hoy cortas

Voz 1663 36:15 porque aquí porque de lo contrario que el equipo creció amarrar seguida llegó a mi me parece que el Real Madrid se reporta que eso es el último de los tres candidatos para una final de Liga creo que eso reforzar pero como dejaran los hoy con esta plantilla me parece que no da el Fútbol Club Barcelona al otro día lo de Messi fue una declaración de intenciones el argentino dijo que ese año lo más importante era la Champions en ese mensaje ha calado y creo que ha calado en el vestuario el Fútbol Club Barcelona es el favorito número uno para la Liga por lo que sea reforzado por la manera en la que tiene que trabajar su entrenador y por haber mantenido a todos Boris San más importantes después de la pasada temporada eso el Atlético de Madrid es el más regular de los tres es el que mejor se ha reforzado repito seguramente el que más hambre tenga en esa tripleta que el título que es Real Madrid Barcelona y Atlético

Voz 7 37:01 en arriesgando Romero pero el Madrid favorito número uno para ninguno de los dos cuarta aplazada porque damos por hecho que el Atlético el Barça y el Madrid ocuparán las tres primeras la cuarta plaza de Champions el año pasado consiguió el Valencia vuestro favorito de este año se a pensar sobre todo el tema de de Gehry sabe Si si se queda al tema de Rodrigo cocinó apuesto por la continuidad de un entrenador que ya hicimos carné la temporada pasada de parecía que había dado un salto de calidad con con Marcelino sigue con los mismo automatismos y con la misma de su manera de trabajar la gente está con el entrenador para mí es favorito el el Valencia para seguir en ese puesto de de Champion dejado claras dejando claro que tanto Madrid Barça como Atlético sólo claro aspirante a a estar en los tres puestos de arriba

Voz 1663 37:47 me parece una pregunta fácil de contestar que el anterior digo creo que no sólo es el favorito lo han hecho con el cuarto puesto sino que como se duerma alguno de los tres arriba de puede que puede incluso dar un zarpazo a esa posición pero creo que este año todavía se ha agrandado más la diferencia para la cuarta posición entre un Valencia que se ha reportado bastante y un Sevilla que para mí para esa posición todo se queda poquito corto en la hablamos

Voz 7 38:10 el año pasado sin duda el equipo revelación fue el Betis nadie esperaba que llegara a la sexta plaza que se metiera en Europa y que maravilló con su fútbol recibió elogios de todo el mundo qué equipo puede ser revela ción esta temporada porque si el Betis repite ya no será claro está también el tema del Getafe que quedó dotado con Bordalás y me parece que es un equipo que de nuevo se ha reforzado espectacular veinte el Girona también hizo por mucho momento temporada a mí lo del equipo revelación esta temporada tengo muchísima duda aparte de que lo que han ascendido tanto Valladolid el Huesca y el Rayo Vallecano no lo tengo muy controlado pues una pregunta de la que necesitaría el el comodín estrella alguno como el Axel Torres que se ve hasta el Burundi Afganistán entonces yo te diría gallego All que el año pasado quedó la Real Sociedad el doce este año está Garitano me gusta mucho Mikel Merino hoy en medio está sumando minutos gente importante se ha quedado con Oyarzabal no se voy a meter a la Real Sociedad en la que puede aspirar entre los puestos de Europa League ya que quedó la temporada al doce y este año se quedar séptimo el sexto es yo creo que sería de los de los equipos revelación buena puesta en gran entrenador Romero

Voz 1663 39:18 bueno pues suerte yo también para apostar por la Real Sociedad tienen entrenador para mí el mejor entrenador nacional de la pasada temporada en el campeonato nacional de Liga es verdad había perdido a Odriozola pero yo creo que en la fuerza de la Real Sociedad durante esta temporada avanzar en la presencia la ilusión que han generado Gary tenemos en los jugadores en la afición y en la directiva y luego es verdad que hoy se vive no les salió muy bien lo de la Real Sociedad la pasada temporada pero con el bloque ha mantenido Girona con Eusebio Icon Onésimo que es un tipo que conoce muy bien el fútbol de élite nacional repartió el Girona va a mantener es el buen trabajo el buen rendimiento la pasada temporada pero yo tengo muchas ganas de ver has destrozado que nuestra posibilidad porque evidentemente el Betis ya fue el año me gusta Romero me gusta Renan renombre claros y no puede ser considerado como revelación pero yo esté yo tengo muchas ganas de diez a un equipo como el Betis que eran guasón la rompió yo esta temporada al creo que la va a romper más porque se ha reforzado muy bien

Voz 7 40:13 no el jugador que va a romper la Liga ya sabemos que en la Liga española juega Messi es el mejor jugador de la Liga este año no hay debate va a tener seguramente registros como como siempre tremendos quién va a ser ese jugador o quién esperáis que ser jugador que del paso adelante y que cuando llegue el mes de junio digamos que temporada ha hecho es el segundo jugador de la liga después de mí pues mira yo de puede que sea pirado Cristia

Voz 35 40:37 Nos Leonardo hoy Soledad toda no la prioridad y todo

Voz 7 40:40 el el equipo entrecomilla voy a estar muy pendiente de llegar Bale a ver si no hay lesión y todos las va a tener el protagonismo que él deseaba para jugar con libertad de por por parte del Fútbol Club Barcelona no sé si seguirá o no pero todos estamos esperando el tema de que es asiente Coutinho estoy pegando mucho de él tanto como parte del Atlético de Madrid Rodrigo creo que va a dar un un paso muy muy importante al igual a expensas de elevar un jugador que juega muy similar en una zona parecida a la de Griezmann es un trabajo que debe de realizar Gállego importante el Cholo Simeone a la hora de repartir pues el el trabajo tanto de uno como de otro equipo de lo de abajo buen mira Borja iglesia el chaval era del Espanyol goleador con veintitrés goles en Segunda Jaime matan el Getafe con veintitrés goles también muy pendiente si si cuaja no cuaja ahora aquí en en primera división Álex Moreno lateral izquierdo del Rayo Vallecano su jugador que me parece con una profundidad muy muy muy buena y muy interesante iré pues uno de mis ojitos que es Loring delantero del Real Betis Balompié me parece siempre tiene ocasiones que tiene una efectividad espectacular alto con bueno movimiento buen remate primera brilló esta temporada Loren con confianza con este pedazo el Real Betis Balompié tengo muchas ganas de ver anda que los ponga te ciertas seguro e móvil

Voz 1663 41:57 es difícil yo digo no acierto en alguno de los Jiabao yo tres es como cómodo del Atlético de Madrid en la temporada contó regó que supone en Estafeta y las lesiones le respetan que que ser su punto de vista de la temporada va por Diego Costa tiene más papeletas para ser el mejor delantero venden Bennati romperla sobre todo con lo han puesto al lado el Atlético de Madrid Cholo Simeone tengo muchas ganas de poca fe en llegar es Bailey Karim Benzema seamos decisivos este año espero muchísimas ganas de querer fundar Sensio insular irregularmente titular en el Real Madrid creo que es otro favorito

Voz 30 42:31 ver que era fue eso la temporada

Voz 1663 42:34 bueno si me dices eso una fila por decirlo así se canales creo que con Quique Setién ha encontrado el entrenador que ratito se respetan las rodillas puede convertirse en un horror centrocampista revelación de esta temporada

Voz 7 42:48 dos tíos que controlan de fútbol Nos han hecho el escáner de esta temporada que comienza ha sido un placer chicos

Voz 8 42:53 gracias

Voz 7 42:55 pero llegó el que en Romero un abrazo

Voz 7 43:23 hola papá oye estás en la playa hubiéramos seguir

Voz 39 43:27 igual pues nada es que me ha llamado mi vecina que anoche robaron en varias casas de la urbanización y no sé si en la mía también quiera por Si estamos para ir a comprobarlo pero nada a ver a quién encuentro ahora

Voz 0919 44:14 con la Liga en juego ahora volvemos a Montilivi a ver cómo va ese Girona Valladolid os cuento una de las noticias que llama más la atención en esta tarde el Inter de Milán ha decidido que va a emprender acciones legales contra Javier Tebas el presidente de la Liga de Fútbol Profesional porque Javier Tebas en una entrevista concedida a los compañeros del diario ABC me ha venido a decir que el Inter ha hecho trampas en la oferta que ha presentado a Luka Modric las declaraciones de Javier Tebas tiene que ver con el fair play financiero con la situación económica del Inter en Italia no se lo han tomado bien y anuncian acciones legales contra Javier Tebas por insinuar que el Inter ha hecho trampas en esa entrevista Javier Tebas no solamente habla del Inter habla del París Saint Germaine del año Juventus del Manchester City ojito al fair play financiero ya lo que se puede decidir en la UEFA en los próximos meses porque hay muchos equipos que están intentando que la UEFA tome medidas con lo que están haciendo esos equipos que inundan el mercado de un dinero que no se sabe muy bien de dónde Yeda vamos a Girona como está el Girona Valladolid Dani

Voz 41 45:35 buenas e gallego nada aquí no se ha movido nada de momento cuarto

Voz 28 45:38 lo de idas y venidas aquí en Montilivi a destacar en el lateral

Voz 0919 45:49 Lagat sigue el cero pero extremeño por cierto Pedro porro y el Cádiz Almería cómo van esos primeros cuarenta y cinco minutos

Voz 29 45:56 tú también te hacer uno para que llegue endurezcan son manda en la primera mitad sin goles lo mejor de ese partido el debut de un canterano la píldora el equipo de Álvaro Cervera manco ayer fue el mejor lo amarillo

Voz 0919 46:10 a las diez y cuarto en el Villamarín supongo que con una gran entrada se juega el segundo partido de esta jornada en Primera división Betis Levante todavía es pronto pero seguro que va a haber ambientazo Fran rojillo buenas tardes supones bien Gallego buenas tardes ambientazo por todo lo alto el hielo está garantizado en el Benito Villamarín se ha desbordado la ilusión entre los aficionados béticos veremos hoy debutara Pavlov pez posiblemente a Sidney a William Carvalho a Canales Aynaoui en fin que tiene un equipazo el Betis como habéis comentado Tello Joaquín y Javi García son bajas en el conjunto de Setién se quedaron fuera por los de Paco López en el Levante Boateng hizo se Simón indicó la buque sic que no ha venido al no estar a punto todavía con pocos entrenamientos completados durante la semana a las diez y cuarto Pita Iglesias Villanueva ya atención pendientes del bar en el estreno Álvarez Izquierdo la hora y media todavía para ese partido mañana el campeón de Liga el Barcelona empieza el campeonato en el Camp Nou diez y cuarto ante el Alavés hoy rueda de prensa que ha dicho Valverde hay convocatoria como va a salir el Barça en el primer partido

Voz 0017 47:11 pido Adriá Albets hola hola qué tal Gallego buenas tardes pues si hay convocatoria la acaba de dar Ernesto Valverde se quedan fuera por decisión técnica Paco Alcácer Munir Vermaelen y Samper además de los lesionados Denis Suárez y Alinha vuelve Sergi Roberto tras cumplir sanción en la Supercopa de España y está también Gerard Piqué de esta tarde ha vuelto a entrenar después de su viaje fugaz a Estados Unidos en la rueda de prensa Valverde ha respondido hoy a la gran pregunta la prioridad del Barça este año es ganar la Champions