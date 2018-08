Hora 25 (17/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Pedro Blanco

Voz 3 01:00 higa si es que unos nueve meses gracias porque en los momentos más oscuros que han venido después de la aplicación del ciento cincuenta y cinco de los encarcelamientos y del exilio estas la voz vuestra voz la que nos ha arriado y nos ha permitido salir del túnel ahora estamos aquí con más fuerza que nunca más ganas decididos

Voz 1101 01:18 que nunca para hacer realidad la república catalana

Voz 1101 02:34 por supuesto no comparto en absoluto

también Podemos e Izquierda Ezkerra que apoyan al Ejecutivo de barcos han criticado el desalojo policial de esta madrugada once horas después de ese desalojo hace unos minutos varios jóvenes han vuelto a ocupar este palacio en Nigeria XXXIII niños han muerto en lo que llevamos de mes en los campos de desplazados junto a ellos familiares que huyen del conflicto armado de Boko Haram Médicos Sin Fronteras ha denunciado estas muertes que las condiciones de vida que en la que viven miles de

Voz 4 05:11 erigen y se en primera persona

Voz 15 05:19 Nova hoy tengo vengo Volando voy volando vengo vengo por el que a mí me entretengo por cerca mi Lino me es la Cité en dos frío buscó Candela hit

Voz 1101 06:04 y lo que para mí entonces era era el mar no sólo tenía un hermano estábamos rodeados por el mar yo salía de mi casa a la derecha entraba la bahía lo que había era esa parte que estaban comiendo cada vez más está secando entonces ya de sacaba muy pronto a trescientos metros de técnicas hasta la vía del tren a trescientos metros más al agua allí lo que debía era pues hay gente que yo que que mariscadas que cogían gusanos para pescar barro Vinci el que se cocía barro para hacer cosas de barro sí la vida sobre todo estaba a la izquierda que estaba la avenida mientras dictaba las casitas bajas estaba el mar estaba la playa de La Victoria el recuerdo muchas tardes cuando estaba la marea baja por la tarde al salir del colegio de ir a la playa jugar a fútbol no

Voz 1280 07:04 eh rodeado de azul por todos lados flaco y distraído medio catalán medio andaluz que ese niño era José López San Feliú aún no tenía el mechón de pelo blanco por el que años después le llamarían Kiko ni había hecho un disco que llevaba en la portada la palabra veneno estampada en una tabla la de hachís ese disco salió en mil novecientos setenta y siete sin llegar a público y crítica pero proyectado al futuro cuarenta años después su estela sigue marcando un sendero de flamenco y rock dibujado con las guitarras de los hermanos Amador y las letras dijeras surrealistas de Kiko que se quedó con el apellido veneno hice arrimó a Camarón y a Ricardo Pachón para poner en órbita La leyenda del tiempo el disco que cambió el flamenco para siempre aunque por entonces no se entendió allí iba metido el Volando voy compuesto por Kiko Veneno y hoy himno de alegrías contagiosas después de quince años de probar y grabar discos y mucho tiento en el noventa y dos llegó échate un cante Tito de la mano de Santiago Auserón lleno de personajes como el lobo López Joselito o el que llegaba en un Mercedes blanco otra vez estaban ahí las calles los personajes de Barrio los bares las chirigotas de Cádiz la música popular ahora sí Diego el reconocimiento y el éxito de público que propició tres años después el disco está muy bien eso del cariño después de unos cuantos discos más las incursiones en la autogestión han llegado la medalla de oro de Bellas Artes el Premio Nacional de las Músicas Actuales el reconocimiento general el público que llena sus conciertos La flor de la noche es para quien la merece dice la canción esa mirada enamorada de la vida empezó a formarse mucho antes en el patio de una casa rodeada de mar en Cádiz donde está el principio por el principio

Voz 16 09:02 en fin por el principio

Voz 1101 09:05 es uno de mis sueños recurrentes la infancia te ese sueño muchas veces sueño en una especie de infancia de que con una especie de visión deformada de cómo eran los alrededores de El Patio de mi casas jugábamos en fin a todo a porque la policía los ladrones darlo a los médicos a la pelota se acuerdo un año que me echaron los reyes en ningún balón inmediatamente partir hemos en cristal una de las casas de tres balón desapareció ayer por la tarde aquí consecutivo el primero era el patio de la loca a una mujer que estaba lo bastante susto porque lo ven cuando mira a ver si empezaba con un como una camisón rosa así aunque después echaba el patio del árbol caído que estaba el segundo patio el tercer Patio los mío que eran más numeroso en el que diría más bien que Rafaela que vivía comenzaba a cielo en el que iría allí ya hay don Antonio su padre qué diríamos nosotros bebía nuestro vivía Celia que era como tú era era locutora de radio ya teníamos mucho cariño porque la escuchamos a veces la radio

Voz 1280 10:18 ese patio estaba en el canal que atraviesa las marismas y una Cádiz al continente aún existe la casa baja en la avenida de Portugal donde Kiko Veneno que entonces era José jugaba al balón XXXVI grados latitud norte seis grados longitud oeste esa casa estaba fuera de Puerta Tierra como se llama a las murallas que protegieron a Cádiz de invasiones y ataques el casco antiguo la Tacita de Plata quedaba de

Voz 1101 10:44 hasta la zona moderna fue creciendo fuera

Voz 1280 10:46 la de las murallas arañando metros al mar dentro y fuera de Puerta Tierra Cádiz era un patio

Voz 17 10:52 en los patios había cocinas lavaderos tendederos en ellos se hacía la vida Mónica Soro

Voz 1101 11:00 como una casa que de una planta pero tenía

Voz 17 11:03 que tenemos gallinas y conejos

Voz 1101 11:07 es la herencia de mi madre de dos meses se desde un pueblo en el que puede ser normal tener eso entonces bueno y en aquella época que es difícil encontrar carne buena no en casa teníamos juego bastantes veces sigue ahí con los que estaban jugando cuando se podía no les recuerdo que mi madre me mandaba a Portugal a la tienda recuerdo es compara cuarto de kilo y el cuarto de litro de aceite que la botella que te daban con aquella con aquella máquina de palanca de presión que te te vendían a granel es la mantequilla granel el azúcar los garbanzo todo eso me acuerdo muy muy vivamente de todo eso es como el Hacienda antiguamente

Voz 18 11:53 el mercado no

Voz 19 11:59 los

Voz 1280 12:00 el padre de Kiko Veneno bienvenido López era militar nacido en Melilla en los años cuarenta le destinaron a Lérida para combatir a los maquis aquellos guerrilleros que seguían luchando contra el franquismo después de la guerra escondidos en el monte así fue a parar así Damon con pueblito leridano donde conoció a Trinidad San Feliú que era dependienta en el comercio familiar

Voz 1101 12:23 llega al pueblo de en los años engaño cuarenta cuarenta cuarenta y uno El era una compañía militar que se queda en el pueblo

Voz 20 12:35 en ellos estaban dando cobertura eran un poco la la eh

Voz 1101 12:41 en la línea de ataque contra los contra los maquis claro está pero esto todavía era la zona a la llanura del él no era todo el Pirineo pero era una zona en la que nació como una avituallamiento era una base operativa para apoyar la lucha contra ETA entonces ni mi abuelo era el alcalde de pueblo en pueblo de quinientos habitantes Tendero y era alcalde del pueblo volar

Voz 21 13:13 en franquicia y entonces bueno pues

Voz 1101 13:19 ahí se conocieron mi padre no creo desalojada quizás no sé si es alojada allí en la en la casa pero sí sé que iban a casa unos parientes en caso de unos pariente muy también chico no tanto con ellos y ahí es donde iban ellos hablarse quedan Se establece sobre el año bueno terminan casándose de forma que mi hermana mi hermana la mayor una hace veinte meses después después de estos te va a mis padres lo destinada a Marruecos se va fue haber tres eh esto se después se vuelven indigna escollo yo creo que fue yo fiel tendrán Barroso prevemos Fernando pinchitos uno

Voz 1280 14:35 José López San Feliú que muchos años después sería Kiko Veneno nació en Figueras en mil novecientos cincuenta y dos a los dos años la familia se mudó a Cádiz siguiendo los destinos del padre allí nació la tercera hermana y la cuarta en Sevilla

Voz 23 14:50 con la última mudanza de Cataluña Andalucia pasando por Marruecos los nacimientos dibujan un mapa que muestra el periplo de una madre que se adaptó como pudo a vivir en Andalucía

Voz 1280 15:01 tuvo siempre viva sus raíces catalanas y un padre militar que fue flexible y nunca quiso vivir en casas militares

Voz 1101 15:09 fíjate muy estricto de una persona que en que lloró cuando murió Franco pero después como militaba enchufado muchísimo amigo mio Universidad de que eran que él sabía que eran comunista Adamo y lo ha hecho Farah ahí los libraba de de de perder el tiempo con cosas hay en la mili no siempre tiene esa esa ambivalencia Mi padre no un acuerdo que mi amigo jondo llegaban a mi casa a tu madre que el acento catalán que tenía claro le les llamaba la atención de la mayor parte de yo no voy a salir en Sevilla bueno ella ahí como te digo iba a hablar catalán con las monjas pueden pueden una mujer que le fin de costó trabajo congelar olla vino ya mayor aquí a Sevilla entonces pues que me tiraba mucho sus con su forma de ser y su su cultura la forma de hacer de comer por ejemplo las comidas tradicionales de aquí de Sevilla o no las podía no potaje luego lo escuché pero le ha hecho todas esas cosas típicas de de equipo no no no no no hacía ya tenía otro estilo como el estilo catalán sido tenía claro era buena cocinera algunas cosas que en medio de la que Navarra un poco del a la luz

Voz 2 17:06 sí

Voz 1280 17:08 Kiko Veneno entro con seis años a los Salesianos de Cádiz que el colegio popular muy cerca de su casa con cientos de niños a finales del siglo XIX se abrió como así lo escuela para niños de familias modestas durante la Guerra Civil acogió a internos enviados por el Auxilio Social cuando Kiko llegó a él seguía siendo un colegio sólo de niños

Voz 27 17:38 buenos recuerdos pues por la mañana

Voz 1101 17:41 cómo no el Cara al sol formar la filas delante de cada clase a cantar el Cara al son sólo un recuerdo vivamente misa nueva pues no sé yo veía como canto no ser llegar no lo veía ninguna repercusión política en fin para nosotros era una cosa normal claro no conocíamos otra cosa realmente para mí era algo muy muy

Voz 27 18:11 mi como entre ellos los salesianos

Voz 1101 18:15 hemos puros con esta sotanas con miles de botones pero que siempre nuestra

Voz 27 18:19 pues bien yo no he visto nunca

Voz 1101 18:22 castigo corporal ni a ver un bofetón incas chivo de hecho cómodo y en Sevilla en colegios cuando vine a Sevilla vive vino proponía la mano te Palme metáfora no esas cosas no hace una anciana

Voz 29 18:42 Kiko

Voz 1280 18:43 Jose iba andando al colegio cruzaba la verja

Voz 29 18:47 la enorme ya atravesaba el paseo de entrada

Voz 1280 18:49 hasta llegar a su clase con treinta o cuarenta niños jugaba a la pelota en los recreos con sus compañeros todos contra todos y al salir seguían el partido en la playa

Voz 1101 19:00 aprendí a escribir allí la salesiano con mucho en pupitres de madera con su tintero y con con su plumilla

Voz 27 19:08 eso me encantaba también no una cosa quita no aprendíamos también claro lógicamente con la Piqué y goma de borrar

Voz 1101 19:15 pero cuando ya sabía un poco escribí ya te pone punto cuaderno mas en serio recuerdo muy vivamente la época en la que empecé a aprender a yo le recuerdo como un verdadero una verdadera revolución no me encantaba no encantaba el hecho de poder copiar y entender todo lo que estaba escribiendo no

Voz 1280 19:34 como no le gustaba comer se entretenía mucho a la salida de clase para llegar a casa separaba mirando los tiovivo es que había por el camino

Voz 1101 19:42 yo era un chiquillo que comió muy poco no sé que estaba siempre jugando yo lo que quería era jugar y todo esto de que fantasear entonces no comía era muy delgado y ello como haciendo ahora y entonces pues era desesperan diversas desesperaba conmigo porque me quedaba siempre el último con el plato de lentejas ahí recuerdo que era un sufrimiento para para mi madre para mí comer no no no comía poco y siempre siempre el último recuerdo que me quedaba siempre el último en la mesa juntos incidió a veces mi padre no podía venir pero con mi madre y mi mi mi hermana mayor a la pequeña que nació en Cádiz fin el me al cosas que después cuando vine a Sevilla se me quitó totalmente

Voz 20 20:31 eh ya algún un once doce años empecé yo va a gustarme de era la lechuga y la saber al aludir a judía la coliflor el todo eso ya perdido no una fue un

Voz 1101 20:44 vicio digamos de de niñez pero que se me corrigió un afortunadamente a tiempo no porque me da mucha pena ver a los chiquillos esto ya que se hacen mayores que comen huevos fritos con papas y tortilla de ahí hay carne empanada hoy cosas así nada hay muchísima gente conozco no porque están perdiendo cantidades de alimentos Gilles de puede nota fue una personalidad muy muy muy caprichosa muy huérfana ante la vida buena persona que comen cuatro cosas muy difíciles

Voz 30 21:15 un la vida en poquito abierta no sí

Voz 31 21:32 ningún

Voz 27 21:40 sí

Voz 1101 21:45 después otra cosa muy interesante que buena muy interesante de cara a siete Mi vida posterior bueno habían formación religiosa la Semana Santa el mes de María habría cantidad de de actividades religiosas todos los días misa en en la en la en la Iglesia que hay cantaban que eso siempre lo cuento yo mi entrevista porque me dice usted donde aprendió a cantar mira yo aprendí a cantar primero yo no no no he aprendido nunca cantar cantábamos como si fuéramos cantábamos de de oficio digamos no había que cantar como había que cantar el Cara al sol pues igual en la Iglesia se cantaba se cantaba en gregoriano se cantaba la misa cantaba la Salve se cantaba las canciones de la Virgen y todo eso pues a ciego con naturalidad para mí era como una asignatura más duramente que cantamos todos para mí siempre ha sido una enseñanza no ha sido una una lección positiva que toda la vida que efectivamente cantar de una actividad además yo que me considero el representante popular ante popular sobre todo es un cante que no por los temas que toca temas populares sino un cante viene del pueblo de la ante cante que lo puede hacer cualquiera que no necesita un don ni las condiciones vocales extraordinaria sino que te puedes expresar con tu propia voz natural una que no no no no hace falta que sea

Voz 15 23:52 ya en el eh

Voz 33 24:43 es el primero en descender del avión y el Generalísimo Franco leerá su cordial bienvenida

Voz 15 24:54 salutación Franco prefiere gozar

Voz 11 24:58 puertas de tu casa el a vuestra persona de todo corazón

Voz 34 25:06 en su brindis el Generalísimo agradece al pueblo norteamericano su ayuda alude a la coincidencia de viaje del presidente realizado bajo verán a mitad de Cristo ya hace votos por el bienestar y la felicidad de los Estados Unidos Rowe pide que todos beban a la salud de Franco y de su esposa y asegura que en el futuro se fortalecerán los lazos entre ambos países el jefe de prensa de la Casa Blanca Mister advertir confirma que el presidente había quedado impresionado pésimo por el entusiasmo de Madrid que le había tributado el mejor recibimiento de todo su viaje a las ocho de la mañana del martes veintidós de diciembre es Power llega al paro Siebel para todos para entrevistarse con el jefe del Gobierno español

Voz 1280 26:13 el veintiuno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve el presidente de Estados Unidos Eisenhower al que conocían como y que llegó a España estuvo menos de dos días pero esa visita supuso la aceptación de España como aliada de Estados Unidos contra el comunismo en plena Guerra Fría después del ingreso de España en la ONU y otros organismos internacionales con esta visita el dictador consiguió salir del aislamiento que sufría desde el fin de la Segunda Guerra Mundial el régimen montó un gran desfile con recibimiento de multitudes para asegurarlo se decretó que la tarde de la llegada de Eisenhower fuera festiva abonarle no recuperable se dice que un millón de personas vi toreo ahí que cuando paseaba en coche descapotable por las calles de Madrid con fachadas iluminadas con su nombre más de quinientos periodistas cubrieron el evento que fue lo primero que se emitió desde España para Eurovisión

Voz 1101 27:06 claro una una campaña de de de de de fin fin americanización del del país desde con la perspectiva actual ya yo los veo claramente yo muchísima gente no lo que hizo Franco pues edad de la bases que nos saltamos el el requisito de la democracia para valencianos con el mundo supuestamente libre es realmente fuimos unos pringados porque realmente vivimos una dictadura militar desde el año noventa y me D'Rivera al año veintidós hasta el año setenta y tanto con la salvedad de las repúblicas de fue muy breve realmente pues la guerra mundial la ganaron los la ganaron a las fuerzas de la democracia ella no en España seguimos con una fuerza de la dictadura nacieron a ese sitio ahí ahí como si no hubiera pasado nada no fuimos una excepción histórica que quizá contribuyó a que España fuera un país siga siendo un país tan particular no particular tan propio tan peculiar

Voz 19 28:14 no recuerdo también

Voz 1101 28:18 o en el año sesenta el último año yo estaba en Cádiz el colegio salesiano que fue el cuarto curso de fue el año de los de los americano fue el año de la visita de esa Hauer exactamente dos hay un momento en el que de pronto no canas que nos van a regalar juguetes dormía en el patio una gran estado bien los militares allí expusiera en el himno americano hizo militares americano los trajes color así no recuerdo exactamente nueve de cada niño africano ay de los americanos ese día todos los niños en el colegio fumadora fiesta bandera repartir un colegio no son Vaquero Un juguete Cavanilles subíamos al echado nuestro jefes americanos uno de merecer oficiales en los pequeños y los Fon siempre lo interpreta como una cosa premonitoria Si los pongo cada tecla con sus sus creo que tenía siete nota nada más tenían los obtenidos ni nada entonces de karatecas de color no es siempre lo ah pensé digo mira mira me dice ilusión no en este momento me hizo ilusión Clara nueva gente militar que te regalaba cosas buenas pero a los buena de las películas no

Voz 37 30:08 sí sí sí

Voz 1101 30:35 el acuerdo los desfiles militares y recuerdo pues con mi padre que me llevaba eso te a ver los barcos de guerra presentamos a la gente no y en una época pues claro que sí en la dictadura de Franco muy militarizada no en los valores militares Irán Supremo les haga una importancia tremenda a los valor militar eso ha logrado el religioso en la sociedad percibía ya conforme ya tuvo un poco de uso de razón como es decir si en aquella época conocía la primera comunión que se decía que podía hacer la primera comunión porque ya tenía uso de razón entonces yo ya percibía un corsé ideológico percibía una una en fin sería pues una un estrechamiento de la CIA recibía que que había que estar ahí con el escrito y con la Iglesia a tope o para que ellos otros a mí eso lo disfrutaban cierta manera por ejemplo me gustaba la música la música me gustaba tanto a la música de gregoriano que me encantaba como la música militar las marchas militares me también íbamos todos los amigo al fútbol todos los domingos y el Cádiz y siempre antes del partido había una banda una banda de música que daba una vuelta y tocaban a la maestra militares ni la Marcha Radetzky esto tan famosa perdonaron todos los domingos me encantaba cantaba la aprendí de memoria con ellos

Voz 15 33:26 o sea

Voz 1101 33:32 eso recuerdo mis desacuerdo eso red mi madre pues siempre en casa en la Javier entonces sonaba por admito Valderrama en nada Sara Montiel que tenía esa voz tan sugestiva sonada es que después me enteré que decían que era pecado escuchar que era una cinco que cantaba ansiedad de tenerte en mis brazos música dando Palabras de amor pues cantaba se ha dicho de Antonio Molina Lola Flores Concha Piquer que Antonio Machín todo este tipo de cosas a la música de infancia digamos era sobre todo canción folclórica española canción aflamencado la parte un poco más picaron hay más moderno la ponías Aramón hasta que un verano pues el cine de verano que era otra de las actividades guapísimas de aquella época

Voz 38 34:38 sí

Voz 1101 34:38 y haber visto a Enrique Guzmán cantando la de Expo Potito para mi fue una una gran revolución ocho con los ocho años que había un tipo de música con ese ritmo tan penetrante en ese ritmo tan tan vivo no una revolución con una bomba de mano cosa que es que la veías la escuchado es la primera vez enamorada no las películas de Joselito Ponce cascabeles en su caballo de las películas de Marisol Valles de eso maravilloso para los niños enamoradas a Marisol por supuesto

Voz 40 35:18 claro

Voz 41 35:23 sí

Voz 13 35:36 bueno

Voz 27 35:57 no

Voz 1280 36:11 Kiko Veneno ha recordado toda su vida un sueño que tuvo con seis años veía una niña a la que alzaba en brazos y la subí al cielo

Voz 1101 36:19 es un sueño preciosos yo tuve yo eh

Voz 15 36:25 sería un poco

Voz 1101 36:26 pasar de conseguir con siete años y eso fue durante unas vacaciones

Voz 19 36:30 venga

Voz 1101 36:32 sobre lo destinaron al

Voz 15 36:35 está Montejaque el enmiendas esto fue una niña que yo conocía

Voz 1101 36:44 si no se en qué contexto pero yo recuerdo que soñé que yo la levantaba disfrace y la subí al cielo

Voz 15 36:49 no es una imagen que me encanta visualizar

Voz 1101 36:53 las recuerdo todavía sueño vivo no soy muy vivo secuelas perfectamente los contorno él atmósfera de ese sueña lo que significa llevar una mujer acudieron no eso después lo aprendes en la vida y los días desarrollas tu sexualidad de relaciones las mujeres en el aspecto sexual pero te das cuenta de que es un sueño premonitorio no hubo una época tuvo una época en que yo descubrí entonces encantada entonces yo las miras después deciden van mucho más tímido de lo que yo prometía cuando cuando era mi eso se me quedó mirando fijamente sabes cortaba muchas de ellas forjada claro era una cosa rara no niño que les la niña de siete años que se te queda mirando fijamente no

Voz 15 37:49 tú

Voz 20 37:50 una época que me acuerdo perfectamente que yo por eso dio una una mínima algunas

Voz 1101 37:55 mujeres si alguna próxima a mi familia a la familia de mi familia ni amigos que venían a casa estamos el me quedaba mirándola recuerdo que la muerte es ese ese sentía incómoda a mía por favor

Voz 1280 38:26 me deja pasar por favor que vamos al baño maría

Voz 1101 38:34 este tren para en Tortosa si pasaremos por allí a las seis de la tarde

Voz 15 38:41 Manolo tiene la navaja tome cortar chorizo

Voz 1909 38:46 un acontecimiento rompía la cotidianidad de la vida en Cádiz cada verano Kiko y toda la familia cruzaban la península para llegar a sida Moon el pueblo de la madre ese viaje traía paisajes nuevos otros sonidos y la conexión con la cultura catalana Kiko Veneno ha mantenido toda su vida el vínculo con su tierra natal

Voz 1101 39:07 yo siempre iba en en los veranos casi siempre íbamos a la Tierra venir al pueblo de mi madre que estarán Lérida con lo que se va Moon de Mollerussa el cogemos el tren tardaba veinticuatro horas en de déjanos en Tarragona haya dimitido recogieron el coche pasaba los meses de verano con mi familia

Voz 45 39:28 Campos

Voz 1101 39:31 entonces yo tenía otra visión compensarles entre tenía otra vivencia ahí completamente diferente de la de Cádiz no descontado encontrar algunas humildad y con mi abuelo catalanes que tienen una tienda que tenía en la casa correos tenían cerdo mataban centros tenemos ninguna carnicería mataban récord de la semana Mi abuela siempre me recibe con una chuleta de cordero lechal presumía

Voz 4 39:56 ya ahí era Abidal el campo

Voz 1101 40:05 el campo yo hago a la carretera para para acoger tomates a la huerta yo iba con Mickey o Alcampo ayudar de caracoles trató a un poco manejarlos extras por fin cosas de niños para ayer pero con el campo no era otra otro sistema de valores no otra familia que tenía allí solamente la podía visitar en verano y otro tipo de vida maravilloso también recuerdo

Voz 4 40:35 en el banco

Voz 1101 40:37 en la puerta de la casa de mi abuelo aprendí yo Mis primeras un bajo la guitarra que con deprimo cantábamos en la de mataron agitaban Antón entró ayer en la arena a un poco a tocar eso sólo en Garoña creo que estamos desde ese año de leyenda

Voz 4 40:57 sí

Voz 1101 41:02 una lágrima

Voz 46 41:02 el año en la de ayer la arena cayó tu lágrima a una lágrima cayó en clave del aquí

Voz 47 41:10 buscarla los Grimm marca Juvenal

Voz 15 41:16 a cambio tus lágrimas nada

Voz 47 41:25 un ala no eh

Voz 2 41:31 la actriz una lágrima

Voz 1280 42:22 y mil novecientos sesenta y uno con nueve años la familia se mudó a Sevilla al barrio de Nervión que en esa época estaba extramuros comunicado con Un tranvía con el centro Nervión nació a principios del siglo XX cuando se propuso la zona para hacer una ciudad jardín de las que entonces se construyan en Inglaterra los terrenos eran del Marqués de Nervión el barrio se concibió en torno a un eje central que era la gran plaza justo donde fue a vivir la familia de Kiko en Nervión estaba aún permanece el campo de fútbol del Sevilla también estaba la cárcel y el templete de la Cruz del Campo que dio nombre a la cerveza que instaló allí su fábrica en los años veinte y treinta en el barrio la mayoría eran chalet con jardín pero en los sesenta se impusieron los bloques de viviendas

Voz 1101 43:08 vivía en uno de los primeros pisos que que había en la ciudad un esa parte de la ciudad solamente había pisos en frente del campo en Sevilla estaba los pisos la Diputación incidiendo el primer el piso que se hizo la gran Plaza así que era un piso de de ocho plantas Si yo vine sobreviví a los niños del colegio venían para subirse en el ascensor estuviste allí porque es una novedad no subirse a mi casa dieron a una completa novedad de pronto me metí en una especie de modernidad no paja surgían cuatro bulevares por tres por lo Mégane entonces era una cosa muy bonita porque la pole bares eran sitios de paseo en medio de

Voz 20 43:51 o de la ciudad no estarán rodeados a a cada lado había una a una cada una

Voz 1101 43:57 la carretera en una dirección y en medio de un sitio para pasar el caso mio para aprender a montar en bicicleta aprendí con una vistiendo empezaron de allí y caro cuando me iba a caer me chocaba contra los árboles no unos porrazo grandes él a y donde vi el estamos jugando a fútbol vimos a un atracador que había atracado alcohol ningún banco de Juan americano que en mi casa y el tío corriendo y que uno de los empleados del banco detrás de él

Voz 15 44:27 eh eh al atracador con él en virtud de una Guardia Urbana nosotros

Voz 1101 44:34 llegó la pelota y no hay uno nosotros claro lo prima allí corriendo a ver qué pasaba qué año para mí han sido importante era debajo de mi casa está el que el bar Mónaco que hace esquina con la gran placer al campo donde paraba el autobús que las americana donde donde iban los oficiales y los soldados americanos que vivían en el barrio de Santa Clara en el barrio de las americana digamos los plenos negros si visto en mi vida no he visto ahí bares de Santa americana si hay vivían los americanos de la base de Morón y entonces los transportados en autobuses que un autobús en militares más autobuses color gris la americana en español entonces para mí esa esquina del bar Mónaco Heron City Supermodelo porque ahí vivan paraban negros americanos y con la cola no ya una cosa que la sociedad vallado es otra cosa asoció

Voz 50 46:04 sí

Voz 31 46:40 o sea

Voz 1280 46:44 los años sesenta del Sevilla llegaron los primeros intentos de incorporar pulsaciones flamencas al rock

Voz 1101 46:49 grupos como com estuvo a Silvia

Voz 1280 46:52 un músico convertido en mito referencia para muchos otros fuera del mapa andaluz y sobre todo en la banda es más aunque un poco antes y en Estados Unidos un guitarrista español magistral Savic había grabado un disco junto a otro guitarrista norteamericano TVE en el que se mezclaba flamenco y rock mientras tanto sin saber que el abriría nuevos caminos en esa combinación sonora Kiko Veneno tenía un grupo melómano igual Fitero escuchaba lo que traía la radio especializada buscaba vinilos de segunda mano en su barrio sevillano

Voz 1101 47:25 ya tenemos un grupo en el colegio pero con quince años y empezamos a cucharas Dylan brócoli a todos la estamos escuchando el programa cerraría interesantes iban a Sevilla a Alfonso Pérez Orozco hace un programa cada día sonaba de una a dos que se llamaba dejarán ese joven ahí escuchamos todo el soul Aretha Franklin en la foto ahí pueden empezar aquí Salou Manfred Mann mi ya por nuestra cuenta empezamos nosotros investigar ya ya ya charla música americana escuchar a en va es echar a escuchar a rachas

Voz 52 48:06 sí

Voz 53 48:07 más

Voz 54 48:12 a mí lo que me parece que yo enviaba los otros quería pagar

Voz 1101 48:24 esto empezó por la afición de un amigo un amigo nuestro del colegio cuyo padre era melómano y entonces cuando se iba de casa nosotros furtivamente hacia los problemas en casa de él escuchábamos hay Piaf escuchamos a esas Montgomery seamos en la primera música seria algunas cosas de música clásica en un tocadiscos maravilloso estudiado un engendro en todo vivieron tenía cosas y para que el padre no de ahí los ponía con una delicadeza y era un buen equipo de música

Voz 30 48:57 tú bus eso le voy a hacer

Voz 1101 49:03 esa es la primera vez que llevamos realmente buena música no sabe entonces ya empezamos a un a procurar tener en casa tocadiscos más más malo no eran tan buenos como los de El padre detenido nuestra pero sí tenemos nuestros propios discos

Voz 17 49:33 mi hermana tenía en su cuarto de escuchar con cuando en estaba ahí o en primeros rico que yo comprado conoce desde hace años con lo empecé afición a los Beatles que los de segunda mano en qué ocurriría la gran baza Gozón XXV Peset Dico usado pero era tienen discos de cuatro canciones o Singers o el PP tercero de cuatro canciones en cincuenta muy exótico la escuchaba ADIC yo su perro era de mi de mi hermano mayor porque una peto en el tocadiscos en escuchar música también ella tener una guitarra que daba una clase de música las me las las a la familia la monja iban a la Mi madre las llevaba al sonido del una hemos acabado catalán o al mi madre aprovechaba para alargar las monjas y entonces con esa guitarra Benigni Opening primera jardineros encontró dos años después los guateques que yacía guateque Mi padre era muy liberales por lo que yo veo porque de la dejaba mi mi hermana cero Guateque con su amigo en su pandilla ten guateques en la en la casa todavía a veces me envíe yo a veces me me quedaba velo

Voz 1101 51:04 he estado con ellos me ponía yo los discos

Voz 31 51:10 ah

Voz 57 51:24 no

Voz 1101 51:47 en Francia fue feliz mi infancia fue feliz y tengo un recuerdo muy bien soñador de todo eso no como de de lo que debe Francia creo yo sea un tiempo que se te pasa volando enormemente dilatados y te pasa volando pero al mismo tiempo se disfruta tiene una mucha atención no dura mucho los días dura mucho todas las cosas sí es un tiempo en el que tú no tienes responsabilidad tienes esa inocencia de sentirte amparada por tu familia tiene esa esa es la oportunidad de ir conociendo el mundo pues por Bassols a mí la infancia termina los doce trece años claramente ahí primero un paso previo que a los once años cuando decides que Dios no existe que es lo que interesa es una mentira que una patraña San inventaba ganarte pero callaba ya basta de de de dormir con la angustia es decir te vas a morir bien pagados tiene Si entonces ella me di cuenta de momento que dije no lo ha hecho no puede ser no sé si hubiera un dios y todo eso no sería tan cruel en estos se esto no tiene ni tiene cabeza es un engañabobos este un sistema un chantaje permanente de un sinvivir que te meten en la cabeza para abrazar a tener de acojonado pero la vida sigue eso de un plumazo la que yo creo que es el momento en el que termina la infancia

Voz 1280 53:54 Kiko Veneno transmite paz con su presencia canta con esa voz explorada en la iglesia del colegio letras sencillas irónicas y profundas canciones que contagian alegría dedicadas a la cafetera al reloj o a la vida sus letras llevan juegos de palabras indios a la gente que se cruza en las plazas aquel chaval distraído y soñador sigue cantando a la marcha tropical y los cariños de la frontera con su sombrero Rato en la cabeza y el abanico de cristal en el bolsillo Kiko Veneno cultiva un surrealismo callejero que relata el tiempo que pasa desde aquellos primeros días

Voz 1101 54:29 infancia rodeado a firmar en Cádiz donde está el principio adivina adivino pensaba ocho sobre todo lo haría con estos recuerdos este de la niña es muy poderoso brazo con la fuerza también de la Subida al cielo

Voz 15 54:55 los acuerdos de la playa recuerdos de

Voz 19 54:59 el día en la playa o en la calle no Page la acción

Voz 1101 55:04 entre la playa como una continuación de la calle

Voz 46 55:20 el principio Kiko Veneno dirección realización producción guión montaje y locuciones Angeles Oliva Doña Medina apoyo en ambientación sonora Diego González Talavera interpretación Mónica Victoria Ordóñez Vivar Marta Agüera Rodríguez Antonio Alfonso Carlos Piñeiro y Carlos J

Voz 1280 59:37 el de Cristiano le preocupa Grid

Voz 63 59:40 van conseguir el Balón de Oro en la app de las es El Larguero de Manu Carreño te ofrece

Voz 15 59:45 esto sí más lo que quiere