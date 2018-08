Hora 25 (17/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez de una noche de verano en la Rambla en Barcelona

Voz 1715 00:10 hola normalidad también conviene ponerle sonido porque es muy valioso porque es un sonido hermoso es el sonido de la vida porque hace un año a esta misma hora en otra noche de verano helador hace un año se nos había nidos acumulando otros sonidos hace un años antes habían ido amontonando los sonidos del horror los que dejan heridas profundas los que pasan a formar parte de la memoria sonora de una ciudad de todo un país

Voz 2 00:56 pero hoy la Rambla

Voz 1715 00:58 suena como una calle cualquiera aquel día de hace un año Aitor Alvarez pasó muchas horas horas duras en esa calle y ahí está hoy en esa calle que hoy mezcla el recuerdo de las víctimas y la victoria de la normalidad de lo cotidiano Aitor muy buenas noches

Voz 3 01:18 hola Pedro buenas noches cuéntenos cómo es la

Voz 1715 01:21 Rambla en esta noche de verano

Voz 3 01:23 pues ahora mismo ya es de noche cerrada en Barcelona lo es desde hace más o menos media hora una noche de verano como decías de las que se está a gusto pues en una terraza o dando un paseo con un helado en la mano después de haber cenado hace fresco porque por la tarde a Lubián es probablemente el atardecer más fresco de lo que llevamos

Voz 1050 01:40 los de verano ha llovido tanto hoy a las cinco de la tan

Voz 3 01:43 más o menos justo un año después de aquella barbarie porque aquella barbarie empezó a las cinco de la tarde que la Rambla hoy a esa hora se ha vuelto a vaciar y ha vuelto a reinar el silencio otra vez solamente roto por el ruido del agua este año pero ahora ya no llueve desde hace varias horas no llueve esta calle insignia de Barcelona respira ahora vida irregular

Voz 1715 02:04 pero no te error ni tampoco miedo

Voz 3 02:06 Vida que se ve en los bancos individuales que hay en la parte más alta de La Rambla yo estoy centrado ahora mismo en uno de ellos de hecho pero el resto están ocupados por personas que hablaron entre ellas o bien que observan el panorama observando quedan viendo por ejemplo observan a los manteros que desde hace una hora y media aproximadamente pues se han distribuido por la parte alta de de esta rambla y están vendiendo sus productos los también las terrazas de los bares están llenas aunque hay quien rechaza pagar cinco euros por una cerveza qué es lo que vale aquí en La Rambla y elige pues una lata por uno cincuenta de un vendedor ambulante que también hay varios en definitiva la vida e impone pero la muerte se recuerda de forma irremediable hoy en cada punto de esta calle hay flores en cada esquina osos de peluche inmenso la Hesse escritos en uno de ellos en uno de estos mensajes los amigos de Julian niño de siete años que murió hace un año aquí le han escrito mensajes de recuerdo mensajes escritos en diversos colores todas estas flores y recuerdos nos hacen pensar en los días posteriores a aquel diecisiete de agosto del diecisiete a esta hora a las diez de la noche de hace un año la gente empezaba a salir de los locales lo contábamos aquí en la SER de los locales donde habían estado resguardados toda la tarde salían en fila india decíamos callados

Voz 1050 03:19 protestar se iban tristes a casa poco

Voz 3 03:22 después de tanto silencio que habías escucharon los grillos en el centro de esta ciudad tan bonita algo que por suerte no ha vuelto a ocurrir aquí en los últimos trescientos sesenta y cinco días gracias a todos muy buenas noches gracias Pedro buenas noches

Voz 5 03:42 Pedro

Voz 1715 03:42 Blanco

Voz 4 03:47 no

Voz 1715 03:58 ya saben que tienen también nuestro número de Whatsapp para que nos envíen sus notas de voz pueden contarnos cómo han vivido este día que les aparecido el homenaje a las víctimas como lo han sentido seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres y por cierto hoy aguanten hasta el final a las once y cuarto vamos a emitir un reportaje que elaborado Severino Donate es un resumen de once minutos y medio de todas las horas que vivimos el año pasado tal día como hoy y créanme si les digo que no se lo deben perder así que si no lo hacen habitualmente cosa que espero que no hagan hoy aguanten hasta el final vamos cuáles

Voz 1050 04:43 en el buenas noches buenas noches Pedro volveremos a Barcelona para ver para hacer un repaso de los principales actos de homenaje que se han celebrado a lo largo del día de hoy el principal por la mañana en plaza Cataluña en donde han estado los familiares de las víctimas

Voz 6 05:02 una pulsión aterra toda Europa queda disminuida tales y desde un promontorio la usa mis hola Teba propia KAS

Voz 7 05:15 hacía mucho tiempo que no me ha costado poco cuando llegaba a la zona de aquí que es donde estuve yo he pues cogí como un poquito de ansiedad eh deja un pelo los familiares habían pedido una tregua los

Voz 1050 05:32 políticos pero al final ha sido imposible por la mañana han estado más comedidos por la tarde el acto de homenaje a las víctimas organizado por ahí y ha terminado convirtiéndose en un acto para pedir la libertad de los políticos en prisión por el proceso también para reclamar la independencia además hemos quedado con la ministra de Justicia con dolores Salgado para preguntarle cómo valora el Gobierno todo lo ocurrido a lo largo desde nos iremos a Italia para conocer las novedades sobre el viaducto de Génova los equipos de rescate siguen trabajando entre los escombros de momento las víctimas mortales son XXXVIII las familias de diecisiete de ellas han rechazado participar en el funeral de Estado lo consideran una farsa la Fiscalía además sigue investigando porque el puente colapso Joan Solés Nos contará las principales hipótesis que se maneja también pondremos nombre a los diecisiete candidatos que han pasado el corte para la renovación del consejo de administración de Radio Televisión Española hoy publica el BOE entre ellos de alguna cara conocida también las hay en las ochenta y seis personas que han quedado excluidas por no cumplir con algún requisito como por ejemplo presentar su número de DNI y dos apuntes más en Donosti esta tarde los vecinos han echado a la calle como repulsa a la agresión sexual en grupo que anoche sufrió una menor durante la Semana Grande de la ciudad la Ertzaintza ha detenido a tres jóvenes dos de ellos son menores hoy hemos conocido que el edil de Izquierda Unida en Llanes Javier Arenas fue asesinado su cuerpo sin vida lo encontraron ayer cerca de su domicilio tenía varios golpes en la cabeza hoy la autopsia ha confirmado la muerte violenta la investigación continúa para conocer los motivos encontrar

Voz 1715 07:05 por

Voz 11 08:23 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster

Voz 1050 08:25 Periodismo UAM El País haciéndolo ya pues inscribir en escuela al País punto com

Voz 7 08:35 buenas noches el número premiado en el sorteo del Cuponazo celebrado hoy ha sido treinta mil novecientos treinta y ocho veintitrés este número ha obtenido un premio de nueve millones de euros quince millones se ha jugado al Cuponazo XXL puedes consultar el resto de los números premiados en juegos once punto es mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldo lazo del fin de semana buenas noches ir recuerda con los sorteos de la ONCE la ilusión

Voz 12 09:16 si no te gusta madrugar quieres escuchar a Javier del Pino desde el principio sólo necesitas nuestra quien traen a la carta encontrarás los audios de A vivir organizados por horas

Voz 4 09:29 cuando tú quieras Scarlatti nuestra aplicación blanco

Voz 1715 09:56 diez y diez minutos de la noche las nueve y diez minutos en Canarias tiempo para el resumen de la información del día allí el análisis en la tertulia de Hora Veinticinco hoy nos acompañan desde Menorca Victoria Lafora Victoria siempre envidiada en verano

Voz 14 10:09 buenas noches Victoria en las noches Pedro también durante el resto de la yo probar otras cosas ahora tendríamos por Menorca victoria fumar o la Victoria Verónica horas bueno ya que me voy hasta el lunes señores y señoras Verónica como una hipoteca

Voz 11 10:28 Victoria Jiménez

Voz 14 10:30 buenas noches buenas noches hoy todos somos Victoria Juan Perro es que bien

Voz 1971 10:34 ciento has visto que te echamos mucho de menos

Voz 7 10:37 ahora la Juan Carlos

Voz 14 10:40 entre los calores todo el verano trabajando de pues uno ya no da más de sí

Voz 1715 10:44 hola Juan Carlos buenas noches

Voz 14 10:46 en fin bueno y buenas noches a todos ustedes si es que se incorporan a esta hora hora25 que sepan que entre otras cosas fundamentalmente lo que vamos a hacer a partir de ahora es analizar lo que oirse ha vivido en Barcelona dentro de un quince veinte minutos vamos a conversar con la ministra de Justicia controlen este Delgado sobre en fin la forma la que el Gobierno valora lo qué ha ocurrido hoy en Barcelona pero no sólo eso sino también la investigación en torno a los atentados las quejas las denuncias las acusaciones algunas muy directas muy graves desde el entorno del independentismo contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todo eso se lo preguntaremos a la ministra os pido en primer lugar una primera la reflexión genérica bueno genérica no general sobre lo que hoy se ha vivido en esa plaza Cataluña en el acto de homenaje a las víctimas luego ya escucharemos lo que ha ocurrido por la tarde en la cárcel en la que está el exconseller for etc etcétera pero como habéis visto ese acto de homenaje a las víctimas sobre el que había dudas de cómo se iba a desarrollar qué derroteros

Voz 1715 11:45 la tomara permite

Voz 11 11:47 pues fíjate Pedro que yo creo que eran tantas las informaciones que apuntaban a que iba a haber un gran boicot del independentismo que podemos decir que ha tenido cierto éxito institucional y protocolario se respetado a las instituciones sean respetadas las personas que han ido como como el Rey Felipe VI como el presidente del Gobierno han estado las instituciones de Barcelona el presidente del Parlament el presidente del del Guber y por lo tanto yo creo que ha habido cierta entente institucional y esa cordialidad a la que no estábamos acostumbrados sobre sobretodo si ponemos el punto de mira la hace tan sólo un año donde fue más que un acto de homenaje a las víctimas Un un aquelarre independentista por decirlo de alguna manera no pero sí que es cierto que a mí me ha dejado mal sabor de boca por la bajísima asistencia en la edición la realización de las imágenes tampoco ha sido de la más brillante que yo recuerdo pero sí que es cierto que yo conozco plaza la plaza de Cataluña estaba vacía el IES boicot por omisión Hinault por abucheo que ha sufrido el acto de de las víctimas creo que no se lo merece ni Barcelona ni las víctimas ni la sociedad y las instituciones pues deberían haber está en un segundo plano y Víctoria

Voz 1971 13:08 pues yo creo que es verdad que ha habido en el al final del recorrido en la plaza Cataluña había poca gente Prioro que las víctimas han ganado esta batalla de la imagen el han ganado con sangre sudor lágrimas es decir no ha sido fácil ha sido mediante permanentes apelaciones al respeto a su dolor a mí sin embargo me ha parecido emocionante la imagen de las víctimas con unas diferencias generacionales tremenda señores mayores chicas jóvenes la madre del niño que murió avanzando con esa sensación de que te cuesta hacer el recorrido que llevan muchos meses en atreverse a pisar Las Ramblas yo hoy han vuelto todos con sus ramillete de flores citas de sus peluches empezar respetada en avanzado en silencio han dejado su homenaje a mí me ha parecido que era lo que se merecían durante todo este año ha sido utilizadas absolutamente como decía Verónica lo del año pasado fue una vergüenza estrepitosa pero hoy al se han conseguido ser los dolientes protagonistas de su dramática historia que era lo que se merecían yo creo que el hecho de que el homenaje en que han asistido todas las autoridades e incluso Torra que ha consentido la pancarta con el Rey boca abajo diciendo que no es bien venido a la al territorio catalán va ha tenido que seguir en la misma fila en yo creo que en el silencio la falta de discursos la no utilización desde ninguno de los dos las pero también desde el lado constitucionalista a mí me ha parecido una cierto luego lo que pasado es otra cosa

Voz 1715 15:00 si el acto de homenaje esta mañana Juan Carlos

Voz 1170 15:04 bueno a mi me parece que cuando las expectativas son muy negras pues el gris me parece casi blanco inmaculado no pero no deja de ser gris que yo tengo un sabor bastante agridulce si yo creo que tiene razón Victoria en que digamos el elemento central esto respeto a las víctimas se ha mantenido pero a costa de demasiadas cosas y a costa de

Voz 15 15:24 eh y mirar hacia otro lado y T

Voz 1170 15:27 a hacer no hacer caso a la las ofensas que han pretendido hacer con esas pancartas que no pueden ser calificadas de otra forma que pancartas era vergüenza yo creo que ha tenido que incluso asumir un cierto papel menor porque se ha visto fuera fuera de plano pero que su intención no era estar en en ese marco de de de poco relieve hice hecho por la tarde pues eh ya seguido en la cosa ha sido ha sido distinta ya ha sido traspasado no eso me parece que ya tenemos una experiencia en España bastante amarga con lo de esto de los homenajes a las a las víctimas de actos terroristas yo creo que este no ha sido un salto hacia adelante sino ha sido o nos hemos quedado en el mismo sitio incluso hemos retrocedido porque el tiempo ha pasado la experiencia acumulado el resultado sigue siendo igual de igualdad en el dulce bueno vamos a hacer una cosa

Voz 1715 16:20 esa ahora seguimos analizando eh

Voz 14 16:22 lo vamos a hacer un resumen de todo lo que ha ocurrido desde muy primera hora de la mañana con la declaración institucional del presidente de la Generalitat hasta que a primera hora de la tarde tenía lugar el último de los actos de homenaje en La Rambla en la calle otra cosa es lo que

Voz 1715 16:37 el ruido en la cárcel porque me niego a llamarlo homenaje

Voz 14 16:39 las víctimas porque no lo ha sido lo podrán travestir como quiera pero no lo ha sido por lo tanto los homenajes a las víctimas han llegado hasta las cinco de la tarde lo de la cárcel ha sido otra cosa muy diferente y luego se lo vamos a contar pero hablemos de los homenajes si de los homenajes que sí han sido homenajes a las víctimas Barcelona Pablo Tallón

Voz 1050 17:00 la jornada empezaba de madrugada con un grupo de independentistas colgando una pancarta en contra del Rey en un edificio de plaza Cataluña en un primer momento los Mossos han hecho el amago de retirarla pero la han terminado dejando con el argumento de que sólo habían ido a comprobar que la cosa fuera asegura a las nueve sí que empezaban ya los actos oficiales a esa hora la alcaldesa Colau recibía las víctimas en el Ayuntamiento y el presidente Torra comparecían Palao acompañado de todo el guber para pronunciar un discurso institucional que han cursado email suní el preside ha afirmado que un año después de los atentados Cataluña está más fuerte más unida y más convencida de principios como la democracia el país el mismo y la tolerancia además ha aprovechado el agradecimiento a los Cuerpos de Emergencia y Seguridad para pedir la libertad del exconseller Joaquim Forn después sobre las diez ofrenda floral en las Ramblas con autoridades sí pero donde los protagonistas han sido los familiares de las víctimas que no podían aguantar la emoción a nadie entras Torra Torrent Colau la delegada Cunillera se dirigían en un autobús reservado hacia el acto institucional emplaza a Cataluña en el mosaico de Joan Miró donde la furgoneta terminó su mortal recorrido empezaban a llegar las primeras muestras de apoyo de los ciudadanos

Voz 7 18:11 luego en la camiseta relato editada para tapar para taponar la cabeza una de las heridas hacia mucho tiempo pero pero me ha costado con gente como nosotros para apoyar a toda la gente que venga que han ido fría

Voz 1050 18:30 pasadas las diez y media en Plaza Cataluña vendible

Voz 11 18:33 pues a Barcelona sin

Voz 1050 18:36 Gemma Nierga daba la bienvenida a un acto donde el protagonismo ha sido para las víctimas en la sonado Aleluya de Leonard Cohen cual Sabonis surte al de Jaume Sisa y además sabido poesía los ocho idiomas de las víctimas de los atentados ningún el mate

Voz 16 18:56 por eso no preguntes por quién doblan las campanas doblan porte

Voz 1050 18:59 en este acto estaba Aldo Reyes los presidentes Sánchez y Torra Roger Torrent o Ada Colau pero la política ha quedado en un segundo plano sólo ha habido algún gesto puntual entre bambalinas por ejemplo Quim Torra ha presentado la mujer del ex conseller encarcelados Joaquim Fabra Felipe VI y también ha habido estos gritos de unos veinte o treinta monárquicos y una vez finalizado el acto los políticos han buscado su cuota mediática ya algunos no han respetado la tregua de veinticuatro horas que pidieron ayer las víctimas Pablo Casado PP Albert Rivera C's o la alianza One Cup

Voz 17 19:33 intentar aprovechar el homenaje a las víctimas del terrorismo para hacer un uso torticero de un proceso independentista que además ha sido

Voz 7 19:41 acaso es sencillamente indignante

Voz 18 19:43 los españoles tomarán nota de quién ha estado a la altura de quiénes hemos estado intentando respetar a todo el mundo y quiénes han intentado empañar esta situación la monarquía española Fotsis

Voz 1715 19:52 el resto tampoco ha podido escapar de la tentación de un micro

Voz 1050 19:55 bueno pero sí ha evitado entrar en polémicas Rafael Simancas PSOE Joanne Bellaterra podemos of bosque Esquerra

Voz 7 20:01 hoy no es día para controversia política hoy es el día del respeto

Voz 1050 20:05 todas las víctimas las víctimas ellas han estado en primera fila han sido las principales y únicas protagonistas de este acto yo entrarse ambas víctimas va ya por la tarde los taxistas de Barcelona han recorrido las Ramblas en solidaridad con las víctimas y los comerciantes de la Boqueria lanzado al aire globos blancos todo esto mientras el mosaico de Joan Miró seguía recibiendo flores velas cartas juguetes y también muestras de apoyo como esta versión improvisada del Imagine de John Lennon que también ha sido uno de los himnos en el acto de plaza Cataluña

Voz 1715 20:49 yo tengo la sensación evidentemente evidentemente se podían haber ahorrado la pancarta

Voz 14 20:54 por respeto a las víctimas y las banderas españolas y los vítores al Rey también por respeto a las víctimas en el fondo era una manera de aprovechar el acto de homenaje de esta mañana cada uno para desplegar sus propios fines políticos dijo que se lo podían haber ahorrado unos y otros pero tengo la sensación de que tanto una cosa la pancarta como las banderas y los vítores son perfectamente asumibles en un país con ciertas libertades asentadas ya está Aguirrezabalaga ha puesto una pancarta pues luego la han retirado rellena coreado vivas a España Hay vivas al Rey pues lo han hecho incluso entiendo que en el dos mil dieciocho el jefe del Estado en este caso el Rey tiene que tener capacidad suficiente para asumir que hay una pancarta que le cuestione creo lo digo porque ha habido que en la considerado que lo ocurrido era gravísimo yo creo que el homenaje se ha desarrollado dentro de los límites que todos sabíamos exigido durante estos días Verónica

Voz 11 21:54 sí es que yo creo que esas críticas que se han producido por parte de algunos responsables políticos sobretodo de Ciudadanos y PP hacia la pancarta lo único que hacía era imponer el marco mental de lo del independentismo otra vez es decir porque que cuando uno pretende eh menospreciar lo que hace es obviar lo Noble lo ponen en el centro del debate político entonces y lo están poniendo en enfrente encima al debate político obviando de nuevo las víctimas están jugando a un juego en el que se retroalimentan y en el que se necesitan en uno al otro para seguir con esta espiral hay algunos político si no no diré nombres que hoy han preferido obviar todas esas críticas han dicho mañana hablaremos de esto hoy es el día de las víctimas y como y como tú bien dices yo creo que la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales por los por los cuales somos atacados por el terrorismo islámico no debemos olvidarlo y por lo tanto eso forma para te del espacio público que algunos nos puede parecer que hoy no era el día por supuesto hoy no era el día que debemos seguir defendiendo que lo puedan hacer por supuesto porque estos son los valores que nos hace libres con cargos

Voz 1170 23:09 ahorrar poner una pancarta en cualquier momento que el Rey va a visitar cualquier corra a mí no me sorprende nada ni me parece nada especialmente grave o que se hagan determinados actos se coherente determinados eslóganes y tal parece perfectamente

Voz 1971 23:23 sí es razonable no en el momento

Voz 1170 23:26 donde tú has dicho que quieres hacer un homenaje a las víctimas y lo que haces es instrumentalizar lo para conseguir unos fines políticos y cuestionar la la el papel del en este caso de la de la monarquía no es una cuestión espontánea Agustín pensada es una cuestión que estaba pensada y que sea realizado y además lo realizó desde un ámbito institucional que es un es un marco del del del propio Estado lo que es un sin sentido absolutamente no irá en esta espiral no no va a haber forma ha de salir el el acto del de las víctimas como los del 11M y no quiero hacer eh recuerdos que pueden entrar pero en el fondo no dejan de ser paréntesis que no pueden esconder la costa la cuestión de fondo y la cuestión de fondo no deja de ser el enfrentamiento radical que hay en la sociedad catalana entre dos grupos que no tiene visos de de de de solución por tanto obviar lo poner un paréntesis en eh y asumir que eso es un homenaje a las víctimas me parece un acto tu cierto cinismo

Voz 1971 24:30 Vitoria a ver yo estoy completamente de acuerdo contigo Pedro me parece que la pancarta como las banderas los gritos a favor del Rey no dejan de ser manifestaciones de la libertad de expresión que no hay que darles mayor medida siempre que la las víctimas hayan podido cumplir el cometido que que les reconforta va acudir al sitio donde ocurrió la tragedia hay poner sus flores sus muñecos otra cosa es que en en un ambiente tan tres o como en este momento está viviendo la sociedad catalana resulta muy difícil en hacer paréntesis para no es respeto a mi me parece ir por eso soy bastante optimista con respecto a la jornada de hoy me parece que ha sido un auténtico logro que un año después ahí habiendo ocurrido tantas cosas como han ocurrido en este año porque cuando ocurrieron los atentados conviene recordar que todavía no sabía celebre el referéndum todavía no había ocurrido en la Diada todavía no estaba estaban las leyes de desconexión sin embargo el que el acto de homenaje a las víctimas el mismo sitio y a la misma hora fue una riada de esteladas Idi abucheos al Rey por lo tanto un año después habiendo ocurrido todo lo que ha ocurrido se ha conseguido quizá porque la es la imagen que hace un año fue tan patética a nivel internacional ya animan a todos los niveles incluso dentro de la propia sociedad que entidades tan importantes como Omnium o cómo ha sido la Asamblea Nacional han decidido que no participaban pero tampoco utilizaban el el escenario yo creo que la prueba de el vigor ídem la agresividad de las proclamas ideó la escenografía de por la tarde tiene mucho que ver con ese morderse la lengua que han tenido que hacer las autoridades de la Generalitat that con Torra la cabeza en el acto de por la mañana entre ha sido como la red los hemos constreñido nos hemos aguantado hemos tragó quina pero por la tarde vamos a dar rienda suelta y como tú muy bien decías Pedro lo de la tarde ya no tenía nada que ver con las Víctor

Voz 1715 26:43 no porque

Voz 1971 26:46 a una víctima que no nos engañen for no es una víctima cuando por la mañana Torra en fin en ese intento como siempre de montar el espectáculo en la presentado a la compañera de de forma al Rey ya lo he dicho yo no debería estar aquí pues el Rey no fuera tan contenido a lo mejor tenía que haber contestado ese tema no depende de mí sino

Voz 1715 27:14 dice de él ni de ninguno de los que estaban allí exactamente exactamente si de todas formas no sé veo pues ingenuidad o por mi absoluto desconocimiento de la realidad pero yo planteo la siguiente hipótesis o efectivamente la base independentista es muy disciplinada muy disciplinada y hoy ha decidido no echarse a la calle para cuestionar la figura del Rey o en Cataluña no es que exista un clamor contra el jefe del Estado porque si no existiera se habría podido control claro una expresión más o menos numerosa de protesta contra el Rey Felipe perfecto

Voz 11 27:50 que es la base independentista es muy disciplinada que es muy disciplinada ID hecho a través de las redes sociales te influyen Sellers de todo el aparataje que tienen montado político institucional son los que van dirigiendo y a la cabeza Omnium Cultural la ANC si Omnium Cultural el ANC llega hacer una criba llega a hacer un llamamiento a que los ciudadanos hubieran estado ahí no hubieran sido eso ni uno ni dos porque hoy no tenía ningún sentido ira ya Dones el acto de Lledoners convocado por Omnium INC en un lugar que la gente tiene que saber está lejos de Barcelona está en medio de un campo había llovido muchísimo por lo que decía mis compañeros periodistas era muy difícil acceder allí por el barro la gente ha ido allí con los paraguas y ha montado una manifestación en enfrente la cárcel yo hoy no era el día es decir en un diecisiete de agosto y por lo tanto eh yo considero que el llamamiento de las víctimas de de ayer fue muy importante porque se puede cuestionar el Rey se puede cuestionar el Estado pero se pueden cuestionar los muertos yo creo que no

Voz 1971 29:00 pero esto viene de antes Verónica es decir Omnium día ANC se habían descolgado ya hacía días yo creo que es decir la los los independentistas catalanes es verdad que son muy disciplinados pero pero yo creo que lo que no pueden es dañar el relato el relato victimista no se compadece con no respetar a las verdaderas víctimas tú no puedes equiparar de como víctima con la gente que ha muerto cosa que ha visto cómo mataban a su hijo a su marido a su padre entonces como ese relato es tan fundamental para la imagen exterior sean dado cuenta en Tablet no es un movimiento en fin solidario empate épico con la gente que sufre no como todo está perfectamente medido esta medida en la repesca

Voz 19 29:54 el internacional que tiene el no respetar

Voz 1971 29:58 una cosa tan trágica

Voz 19 30:00 que ocurrió hace un año fijaros que cosa más

Voz 1170 30:02 el permiso en treinta segundos y luego que el análisis subyacente de estamos haciendo básicamente está centró dado el problema de del independentismo en lo estamos analizando el el el el atentado Neil lo que ha sido de las víctimas durante el año Ny cuál ha sido su vivencia etc etc pero en el fondo el problema básico es el que lo cubre todo a mi me parece un trágico y me parece normal que hagamos un análisis de este tipo pero seamos consciente de ello hotel lo que está encima de la mesa no es el atentado ni las causas del atentado ni la raíz del atentado ni por qué se cometió ese atentado en la naturaleza del mismo sino básicamente es el conflicto catalán con el independentismo anidado en las instituciones catalanas

Voz 1715 30:47 quiero que saludemos les había dicho que íbamos a conversar con Dolores Delgado es la ministra de Justicia ministra muy buenas noches estábamos comentando en la tertulia de hora25 el homenaje de esta mañana cómo se había desarrollado le pregunto precisamente por la valoración cómo valora el Gobierno la forma en la que ha tenido lugar ese acto de hoy

Voz 0506 31:06 yo creo que el acto que ha sido muy emotivo realmente emotivo porque tenía mucho sentimiento y se vivía con las víctimas bueno pues ha centrado o sea centrado en las víctimas yo creo que la organización lo ha hecho pues correctamente muy bien intentando despolitizar o incluso centrar focalizar en en la figura de las víctimas y bueno ha sido ha sido increíble a mí me ha gustado muchísimo el acto luego además haría cuando pasamos saludando a cada uno de los familiares había tanta diversidad había gente joven gente mayor gente niño nos agradecían tanto tanto que estuviéramos allí acompañando ha sido muy muy muy emotivo realmente

Voz 1715 31:57 como ha molestado más o menos sólo ha aparecido más o menos grave la existencia por ejemplo de esa pancarta coloco anoche

Voz 0506 32:03 bueno lo de la pancarta es yo creo que que más secundario sea realmente no no procedía inquina que la haya colocado pues realmente pretendía yo no creo que tanto un mensaje interior sino más bien un mensaje exterior realmente no yo confío que no haya quitado protagonismo a las víctimas ni dentro ni fuera de España porque hoy ahora le estaban diciendo ustedes Si yo creo que que en eso estamos todos de acuerdo todos los demócratas en que hoy hoy era un día de recuerdo para las víctimas

Voz 1715 32:39 y usted cree que el expresidente de la mitad ha estado a la altura

Voz 0506 32:43 bueno ha estado a estado allí ha estado la mañana yo estaba en la mañana de alza o correcto yo creo que las instituciones hemos estado pues donde había que estar ahí en ese acto pues simbólico de conmemoración de recuerdo y de acompañamiento porque si se fijan una de las reivindicaciones de las víctimas es que necesitaban sentirse acompañadas porque ha sido un año muy duro ha sido en muchos casos todavía reclaman atención todavía reclaman ese compromiso que todos tenemos adquirido con ella hay por lo menos hoy ahí hemos estado para decirles que estamos acabados que hoy era un acto que seguimos con ellas

Voz 1715 33:27 no yo hago ahora desde el Gobierno antes desde la Administración de Justicia ministra usted se siente interpelada cuando las víctimas denuncian como denunciaron ayer el abandono

Voz 0506 33:39 pues no es no no es un sentimiento de interpelación lo que es un sentimiento en ocasiones y de necesidad de dar respuesta a eso primero como bien dice como fiscal siempre hemos tenido en materia de terrorismo Un horizonte con las víctimas las víctimas son presente y las últimas semanas son el futuro de los procedimientos estampará ellas ir la necesidad de dar respuesta porque la requieren porque necesitan la verdad necesitan la justicia necesita la reparación pues está ahí y es verdad que cuando nos lo reclaman pues si sientes la tener que cumplir con ello porque es nuestra obligación ni más ni menos

Voz 1715 34:23 hace unos días asusté publicaba una reflexión sobre los sobre los atentados

Voz 14 34:28 entre otras cosas decía que es importante que no

Voz 1715 34:30 tenemos que falló le hago esa pregunta qué falló

Voz 0506 34:35 pues algo falló pues evidentemente porque el atentado se produjo entonces yo también lo decía en ese en ese artículo cuando investigamos un atentado como por ejemplo este el de Barcelona el de Cambrils y es importante determinar quiénes son los partícipes como sucedió de qué manera se produjo la responsabilidad de los autores

Voz 14 35:00 por tanto material

Voz 0506 35:02 como los adoctrinar Obres los reclutadores buenos deshace es material que utilizó etcétera

Voz 1715 35:08 el modus operandi

Voz 0506 35:09 pero todo eso que está muy bien nos tiene que servir también para determinar que no se produzcan futuros atentados eso está claro si en ese análisis que hacemos de cómo se produjeron los hechos debemos de hacer una autocrítica dónde estuvo el fallo yo yo creo que llevamos un año se lleva un año de investigación ha hecho una investigación exhaustiva el juez del central cuatro Fernando Andreu así yo creo que debemos de estar al al final de esa investigación para determinar todo eso que he dicho antes pero sobre todo para hacer es autocrítica ahí decir bueno pues donde falló está claro que una célula como esta en Ripoll en una población de apenas diez mil habitantes y en donde el proceso de radicalización fue rápido pero no tanto como para no percatarse de o percibir que se estaba produciendo algo bueno pues qué pasó por qué no llegó esa información pero yo creo que bueno ahí hay algunos interrogantes que tenemos que analizar Ibon oí estudiar claro

Voz 1715 36:19 es importante saber qué falló claro detrás del que hay un quién le pregunto porque usted sabrá leído y habrá escuchado estos días algunos reproches algunas acusaciones de cierta gravedad desde una parte de la política catalana hacia el Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad

Voz 0506 36:35 bueno yo quiero decir eso no lo no lo comparto en en esta investigación pero en otras muchas irá llevo muchísimos años en esto más de diez años dedicada al yihadismo pues yo he trabajado hemos trabajado la justicia con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con todas las del Estado español se ha trabajado hizo trabajado muy bien y hemos trabajado en coordinación hemos creado equipos conjuntos de investigación por ejemplo pues Policía Guardia Civil Guardia Civil Mossos d'Esquadra Mossos Policía en el caso de los atentados de Barcelona y Cambrils han trabajado los tres cuerpos coordinados por el Juzgado Central cuatro o sea que decir se ha trabajado vamos a ver que se pueden producir disfunciones ser una investigación pues sí por qué pues porque todo el mundo quiere aportar a todo el mundo quiere y no sé es cómo también un reto para las fuerzas y cuerpos pero que han estado trabajando estamos a un año prácticas mente la investigación inconclusa pues realmente ha sido ha sido una investigación importante con el trabajo de todos eso tanto en este como en otros procedimientos eh

Voz 1715 37:48 muy de esa parte del sumario de la que ya se conoce el contenido porque se levantó el secreto hemos extraído algún detalle añadido hay informaciones que ya se conocían por ejemplo las visitas que el imam de Ripoll antes de serlo cuando estaba en la cárcel recibió por parte del CNI ahí por parte de la Guardia Civil dos del CNI y dos de la Guardia Civil cree usted que se pudieron cometer errores en la valoración del riesgo

Voz 0506 38:10 pues mire el hecho de que de que haya individuos como como Es Satty que es el imán de Ripoll el cerebro parece ser de de este atentado y y el el elemento de radicalización de tres de los chicos que luego pero en su influencia en los demás pues el hecho de que existan estos individuos y que tanto CNIO como guardia civil o policía en otro caso o los propios Mossos decías acerquen a determinados elementos que son bueno que tienen un perfil que merece la pena ser investigado o estudiado o analizado es bueno pues que está ahí ahora el ese momento este imán era tan peligroso como lo fue o después se demostró pues pues seguramente no será al final fíjese que en en el año dos mil cuatro Se inició una investigación que Chacal en la que tangencialmente aparecía este hombre con una célula la que estaba Miravet Simon había unos cuantos yihadistas que fueron condenados después absueltos por el Tribunal Supremo pero aparecía Es Satty en ese momento Es Satty quedó fuera de la investigación porque no se consideró en ese momento bueno pues que tenía o en el que no concurrían circunstancias para realizar sobre él una investigación bueno pues seguramente después ha ocurrido lo mismo piense que este tipo de terrorismo supone a veces una radicalización exprés en tres cuatro seis meses alguien pasa de un pensamiento a la acción o pasa a comenzar a radicalizar pues eso a un grupo de chavales in crescendo in crescendo y hay un momento en el que me toman la decisión de actuar esta es la perversión de este tipo de terrorismo yihadista que es en muchos casos es imprevisible pero por eso tenemos que adelantarnos nosotros tenemos que dar un paso más en las investigaciones

Voz 1715 40:20 claro un poco porque se me ocurre una cosa administra usted dice este proceso de radicalización puede ser Express yo le pregunto la respuesta al proceso exprés también es Express tenemos la capacidad de responder con la misma rapidez

Voz 0506 40:35 lo que lo que sí le puedo decir es que tenemos una gran especialización tenemos gente tanto en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como injusticia que está especializada capacitada que tenemos ya una perspectiva histórica de este tipo de terrorismo no digo no digo muy bien con los años de ETA que era otra cosa pero sí con una intensidad enorme hacen unas investigaciones muy profundas sí han evitado atentados lo cual quiere decir que el riesgo cero no tenemos social sería una temeridad decirlo pero si no nos ha permitido adelantarnos en muchos casos a esa acción con lo cual si estamos haciendo os están haciendo muchas cosas Se siguen haciendo muchas cosas y se va trabajando en esa línea en la línea también de la coordinación a ver porque también esto es importante y bueno a ver se trata de de evitar la comisión de atentados fundamentalmente

Voz 1715 41:36 en ese mismo texto artículo que antes mencionábamos usted reclama una política criminal integral entiendo que siga reclama es porque no existe y entiendo que si no existe es porque aunque usted habla de coordinación sigue siendo mejorable

Voz 0506 41:49 claro claro bueno yo a ver Pedro yo creo que lo que todo es un tópico decirlo todo es mejorable yo creo que cuando vamos avanzando las investigaciones como le decía antes íbamos analizando que se ha hecho hacemos nuestras autocríticas cuando vamos determinando dónde se ha fallado o cómo podríamos haber mejorado no tanto el fallo pues nos vamos dando cuenta de elementos que tenemos que introducir por ejemplo a mí y uno de los temas de integrales pasa por una mejor ley de protección de testigos sí porque los testigos en materia de terrorismo yihadista forman parte del entorno de los terroristas son los que ven cómo se van radicalizando como sean transformando como ellos mismos van cambiando en actitudes comportamientos y esto lo pueden contar lo pueden contar si tienen garantías de contarlo tienen garantías y nosotros somos capaces de ofrecerles seguridad integridad libertad para contarlo y eso lo tiene que dar una ley de protección de testigos es eso a las medidas que se pueden tomar pero luego por otro lado no nos podemos olvidar de lo que es la integración social el respeto al diferente yo he dicho que el califato cuando cuando el Estado Islámico se estableció en Siria tenía un territorio pero el califato Eto'o universal está en la mente de los terroristas yihadistas está en su mente y lo que tenemos que hacer es llenar esa mente de algo diferente a la violencia pasa pues por la educación pasa por la integración por llenar la cabeza de derechos humanos y me ocurren muchas cosas pero bueno quiero decir una política integrales no solamente medidas preventivas no sólo medidas represivas sino también medidas integradoras por supuesto

Voz 1715 43:41 a la última pregunta sobre este asunto no no le parece ya sé que no depende de su departamento que me parece inaceptable que un año después de los atentados por cuestiones técnicas dicen todavía los Mossos y la Policía Nacional no puedan compartir sus bases de datos

Voz 0506 43:54 bueno yo creo que sí comparten lo que pasa es que no es mi departamento ahí nosotros tenemos bueno existe el circo que es el centro de cordón nación de terrorismo y crimen organizado es un centro potente y que funciona para los supuestos de descoordinación pero también de coordinación yo creo que es un un centro por donde deben de canalizarse cualquier disfunción que puede haber al respecto

Voz 1715 44:24 dos preguntas más sobre algo que no tiene que ver con con los atentados enormes roba más tiempo cree usted que está justificado lo que ocurre ayer en el Consejo del Poder Judicial haya dado amparo al juez Llarena

Voz 0506 44:36 bueno es que la situación que se ha dado en relación al juez Llarena en Bélgica es un poco complicada porque de alguna manera si nos vemos afectados todos porque se trata de un tema de de la soberanía en la jurisdicción española entonces bueno la demanda es un poco complicada y él ha hecho lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial le permite

Voz 14 45:00 plantear

Voz 0506 45:02 amparo o hacer esa solicitud de amparo al órgano al que lo tiene que hacer que es el Consejo General del Poder Judicial

Voz 20 45:09 así que me investigando un procedimiento raro

Voz 1715 45:12 dado digamos

Voz 20 45:15 en el Consejo dice

Voz 1715 45:17 en sus argumentos que esa demanda suponen un ataque planificado la independencia del juez usted comparte ese criterio

Voz 0506 45:24 bueno yo ya la valoración ya no no entro en valoraciones de del Consejo porque ellos tienen más elementos de los que puedo contar yo desde el Ministerio de Justicia de hecho yo no he leído el escrito formulado por Llarena o sea que no puedo tampoco opinar al respecto

Voz 1715 45:40 mientras el Gobierno se va a presentar o no en esa ante esa demanda presentada en Bélgica

Voz 0506 45:46 sí sí nosotros lo que bueno lo que se ha hecho ha sido un análisis de la forma en la que se va a trabajar en la defensa de la soberanía de jurisdicción y esto pasa por el Ministerio de Justicia no tanto por la Abogacía del el Estado porque nosotros no tenemos competencia en ese sentido sino por el pues en su caso contratar pues abogados que no representen en en este caso en Bélgica en en el ante los tribunales

Voz 1715 46:19 bueno pues ahora Salgado ministra de Justicia le agradecemos que nos haya atendido esta noche

Voz 0506 46:23 pues muchas gracias gracias y buenas noches

Voz 1 46:26 vamos a ser una cosa un alto en el camino dos tres minutos seguimos en Hora veinticinco pedimos chino

Voz 1715 50:58 aquí seguimos en la tertulia de hora25 con Verónica fuman al con Victoria Lafora con Juan Carlos Jiménez ahora les vamos a pedir a Laura Marcos que no resuma del acto de la tarde frente a la prisión de yo

Voz 14 51:09 pero bueno a partir de lo que ha dicho la ministra ella para quien no lo sepa ella era fiscal pero en su momento antes de pasar al Ministerio ya la política era fiscal especialista en terrorismo y el terrorismo yihadista por lo tanto domina el tema yo creo que en la entrevista se ha notado no que que tiene información que sabe bien cuáles son los procedimientos de investigación de este tipo de casos que conoce cuáles son las las carencias que es perfectamente consciente de empezar Portillo Victoria que es perfectamente consciente de lo que bueno se viene diciendo desde hace un año que hubo fallos en las investigaciones previas unas labores de inteligencia o de información previos a los atentados porque es evidente que una célula consiguió primero radicalizarse después formarse posteriormente comprar los explosivos acumular decenas de bombonas de butano en una casa elaborar los planes de ataque alquilar las furgonetas es conseguir financiación Vito

Voz 1715 52:09 Soria ellos mucho

Voz 1971 52:12 tiples y afectan a muchísima instrucciones del Estado es decir el CNI y se reunió con el imán eh en varias ocasiones incluso se ha llegado a casa a casa a dar por hecho que el y manera una prima un colaborador de de la de los servicios de inteligencia por lo tanto ahí está el primer fallo el siguiente fallo es la permanente antigua illa sabida mala relación entre la dirección de los Mossos la Policía Nacional la Guardia Civil lleva a que muchas veces datos como éstos fundamentales de intercambio de información sobre en riesgo terrorista yihadista o de cualquier otro tipo no se intercambia con suficiente fluidez porque hay resquemores a a la utilización de estos datos y por último algo que ha dicho el ministro Marlaska hoy con la que estoy absolutamente de acuerdo que es a ver la gente que vendió V30 me bombonas de butano no le no les resultó extraño la gente que ve que vendió en litros y litros de acetona de agua oxigenada y que ahora dicen que claro que les pareció muy rara porque no poder cero es decir falló a todos los niveles a nivel ciudadano a nivel de servicios de inteligencia a nivel de coordinación policial yo creo que ha pasado demasiado tiempo un año es mucho como para que ya no osea a las familias de las víctimas y a la sociedad en general no se nos haya explicado con mayor

Voz 11 53:40 sí

Voz 1971 53:41 precisión que fue realmente lo que sucedió y está muy bien que el que la justicia en este caso representado por la ministra Segal eh el usar a una una disculpa Infíniti si se haga un acto de reflexión sobre qué fue lo que ocurrió días saberlo eh un año después

Voz 1715 54:00 Juan Carlos

Voz 1170 54:01 yo creo que partimos de una cierta cierto mito del Estado que funciona de forma perfecta yo creo que el Estado no funciona de forma abrupta como ninguna institución es que funciona de forma de forma perfecta hay múltiples interferencias en múltiples elementos de disfunción e Hinault no no provocado sino porque las instituciones no son absolutamente infalibles y por tanto se cometen errores ahí yo siempre esta cosa cuando se habla de la radicalización digo hasta qué extremo

Voz 15 54:35 a una una persona puede en un