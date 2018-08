Hora 25 (17/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1715 00:00 al menos en las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils una frase que ha pronunciado el presidente Torra no nos vamos a defender vamos a atacar a este Estado injusto pues no tengo mucho más que decir sobre el tono de este homenaje a las víctimas convocado por la Unión por la Asamblea Nacional Catalana que lo decía antes no lo ha sido no ha sido un homenaje a las víctimas de ninguna manera en ninguno de los casos aunque así lo propusieran aunque asilo convocaran y aunque así si llamaran a la gente a participar en ese acto concentración frente a la cárcel a la que están encarcelados algunos de los ex consejeros y ex políticos procesados por el Tribunal Supremo que ahí estado Laura Marcos

Voz 1276 00:43 no pararemos hasta que la república catalana se haga efectiva así de rotundo se ha referido el president Quim Torra a las miles de personas que le esperaban con paraguas y una lluvia de Justicia ante las puertas de esta prisión de Lledoners y lejos de evitar las consignas políticas el presidente catalán ha aprovechado que el ex conseller de Interior Joaquim Forn está en prisión preventiva para lanzar este recado al Gobierno central y otras

Voz 1646 01:05 no no nosotros no los vamos a defender paramos atacar aún Estado español injusto no

Voz 1 01:12 otros usar otras no nos tenemos que defender de nada como una no

Voz 1276 01:16 noche oscura ha descrito los meses bajo la aplicación del ciento cincuenta y cinco ya mencionado a Puigdemont quien dice vive en el exilio a pesar de que la justicia europea le ha dado la razón y el vicepresidente de la entidad independentista Omnium Cultural también ha roto la tregua política que habían pedido hoy los familiares de las víctimas de los atentados de Cambrils

Voz 1646 01:35 de una parte del país para tener un país aún más cohesionado por ser ésta una república de todos y para todos donde nadie está por encima de los otros donde en el Reino Unido buen Borbón que puede otorgar el protagonismo en un día como Vivar oye vergüenza eso es lo que le debería dar vergüenza

Voz 1276 01:57 a este acto terminaba hace unos minutos con el segadors aunque también se han oído gritos de No estáis solos y críticas durísimas al juez Pablo Llarena

Voz 1715 02:05 en ningún Borbón decía el presidente de Omnium puede arrogarse el protagonismo de este día pero nosotros sí y nosotros sí podemos organizar un acto bajo la pátina de las víctimas si de homenajear a los heridos y a los muertos ya los familiares de aquel dieciocho te de agosto justo un año después para convertirlo en fin grabó haciendo de independentismo tampoco nuevo eh reunirse en torno a lugares cargados de simbolismo para rendir homenaje a sus víctimas víctimas entre comillas mantener este discurso incendiado yo creo que tiene interés en la medida en que nos pueda proyectar hacia el futuro es decir hacia lo que Juan Carlos empieza a Portillo puede llegar a partir de septiembre cuando se recupere a pleno rendimiento ya la actividad

Voz 1170 02:49 si no oí la Diada está ya

Voz 2 02:51 hasta ahí vamos a ver el

Voz 1170 02:54 el aniversario o la celebración que pretenden hacer del del uno de octubre en fin yo creo que el problema es que con qué nos quedamos con con una cara del independentismo de la tarde de la mañana porque las dos y las mismas Illa no no son dos caras diametralmente opuestas son yo creo que son las dos las dos partes de una misma moneda y este es el discurso que está ahí que seamos el el el Gobierno pretende domesticar si me permite la expresión sobre la base de bueno sino actuamos sino

Voz 1646 03:29 digamos no contribuimos el incendio vamos a Pla

Voz 1170 03:32 Cary vamos a hacer que una parte de la sociedad catalana eh bueno pues entre en razón y acabé deslizándose desde el proceso pero luego en las elecciones de diciembre no el resultado no fue si bien es verdad que ya no está la excusa que es importante que el independentismo tenía sobre la base de el Gobierno facha del PP no nos permite nada por tanto eh eh todo lo que hagamos contra el PP lo hacemos contra España tenía una justificación digamos ideológica hay una especial inquina el odio que hay en una gran parte de de Cataluña sobre el Partido Popular esa esa parte del discurso lea eh es la ESA ha venido abajo pero no ha cambiado en gran medida en la la el digamos la narrativa que pretenden imponer que lo consiguen dentro de sus círculos bien es verdad que yo creo que cada vez tiene una capacidad de movilización menor pero esa capacidad de movilización menor en términos cuantitativos en términos cualitativos sigue siendo una ante una capacidad de movilización a gente que está completamente eh cada en el Terme en términos de de que el proceso e tiene que seguir y que vamos a conseguir la república catalana evidentemente no lo van a conseguir aquí el problema es cómo se consigue paralizar algo que si no siga hacia adelante e fracasa

Voz 1715 04:49 voy contigo Verónica Cobo con Victoria hay otra clave también como el independentismo institucional Quim Torra al frente para poder gestionar en los próximos meses una gran paradoja la de intentar hacer compatible su discurso de hoy vamos a atacar al Estado con una agenda de negociación establecida ya bilateral con el Gobierno o acaso negocias hasta hasta ahora

Voz 1170 05:10 no lo han hecho compatible

Voz 1646 05:12 ahora el gobierno está dispuesto a uno absoluta

Voz 1170 05:15 de dispuesto a que esa doble vía es llega ahí ellos consideran que lo fundamental de la negociación y que esto forma parte digamos del show del espectáculo independentista y que acabará muriendo por por la que incapacidad inacción que al final el el

Voz 1646 05:30 el Gobierno va a preferir la lo lo lo material de la negociación valor simbólico del discurso pero no escritas puede ocurrir que a las puertas de la Diada se produzca ya alguna de la reunión

Voz 1715 05:42 es bilaterales en las que se produzcan avances para inmediatamente después convocar a la gente a una movilización dirigida evidentemente contra ese Estado hablo con el que sin embargo se negocia eso es una paradoja no una paradoja que ya veremos cómo resolverá Verónica

Voz 1646 05:58 no resolverán porque igual es una paradoja que se ha mantenido

Voz 3 06:01 absolutamente siempre es decir el independentismo ha caminado a lomos de del relato lo que cambió el año pasado es que camino a lomos de la ilegalidad y eso fue lo que hizo saltar de ciento cincuenta y cinco saltar todas las alarmas del Estado yo en cuanto a la retórica las soflamas yo creo que la política y el Estado tiene que tener la piel muy dura y que uno no puede hacer política a golpe de sensibilidad y si estas declaraciones nos parecen peor o mejor yo creo que la obligación del Gobierno es buscar una vía no para parar porque parar el independentismo yo creo que es como es es como un tsunami eso sí de eso eso es imposible sino para canalizar a ese treinta por ciento que aumento de ese veinte por ciento tradicional un treinta por ciento que aumentó el independentismo por movidos por esa retórica victimista de falta de infraestructuras de de agravio fiscal etc etc pero yo lo que quería también señalar es el grado de Lindsay misma miento el independentismo no que hoy hoy tiene dos protagonistas el primeros Quim Torra con ese esa acto por la tarde convocado por la ANC iba unión cultural donde la excusa eran los atentados pero el mensaje político e quería hacerse perdonar haber estado la misma es es plaza que el Rey eso es lo que quería hacer sorda y el segundo es el de Carles Puigdemont Vicente de los atentados hoy no ha tenido una sola palabra para esos ciudadanos que bajo su mandato murieron en la ciudad de Barcelona hay de Cambrils el presidente tuitero el presidente que hizo campaña a través de las redes sociales hoy no ha tenido un solo mensaje para esos ciudadanos de de la ciudad en la que él presidía y me parece que es una falta de sensibilidad que sólo evidencia el ensimismamiento que tiene el independentismo con su causa y lo ajeno que vive a toda la realidad

Voz 1715 08:02 Victoria Prego

Voz 1971 08:04 lo siguen siendo los mismos podían tener un discurso tan tan contradictorio el de la mañana y el de la tarde eh yo creo que de la mañana no no ha sido discurso porque no se ha hablado pero ha sido una representación institucional pese a que Torres no quería exponerse cerca del Rey en lugar de ocupar su papel como presidente de la Generalitat que es lo que es de todos los catalanes y por tanto ir en el centro de la pancarta al lado de Pedro Sánchez demostrando en fin de presidente del Gobierno presidente ha preferido apartarse a una esquina eh ese es el papel institucional el de los consejeros que han ido de las autoridades catalanas que han ido a esa marcha pero para compensar para mantener prietas las filas para mantener vivo el entusiasmo de los suyos que evidentemente parece según las últimas encuestas incluso del catalán que va perdiendo fervor hay que hacer una sobre la actuación y una escenificación absolutamente teatral en la cárcel de Lledoners resulta curioso que el homenajeado que es Ford que había pedido por favor que no se utilizara su nombre pero aparato Rato vale entonces bueno pues podía ser Ford como podía haber sido cualquier otro pero necesitaban ese acto de desagravio a la templanza que habían mantenido por la mañana yo ya lo he dicho al principio y ahora Verónica ha vuelto a decir es decir el acto ha sido un perdonavidas a la flaqueza de por la mañana entonces el la actuación de la de las autoridades autonómicas o municipales debe ceñirse a cual es su comportamiento público y no a los actos incendiarios de un su

Voz 4 09:54 ideología

Voz 1971 09:55 al margen del cargo que ocupa que entonces yo creo que el que el Estado español y el Gobierno debe juzgar a las autoridades de Cataluña en función de cómo se comporten el los los institucionales que lo montan el el Belén en adelante la cárcel poner si canta en el cegador iban todos en procesión con paraguas y además bueno eso es libertad de expresión cualquiera lo puede hacer lo importante es que esta mañana pese a que Torra en ese es esos excesos verbales que el de hoy no es el primero ni será el último dijo que no quería que el Rey volviera a pisar nunca más a Cataluña sea puesto en la misma fila Aído en la misma procesión quedémonos con las realidades institucionales creo yo porque no se espera un otoño caliente

Voz 1715 10:46 sí sí sí sí tiene pinta que el otoño va a estar animado a lo que hacemos cada noche es visitar otras redacción preguntarles a otros colegas como han visto ellos el día para ampliar la mente García sastre es jefe de política de periódico de Cataluña Daniel muy buenas noches hola buenas noches como habéis visto el día en el periódico esta obra revisando la web evidentemente la apertura en Huelva ahora te preguntarán por el papel es por los actos de de hoy un editorial no

Voz 5 11:13 sí sí sí y la idea es un poco que la el homenaje que ha estado por encima de las polémicas evidentemente recogemos también la los los diversos incidentes que ha habido durante la jornada el episodio de las pancartas contra el Rey algún enfrentamiento callejero ir también el el el acto ella Dones cree que como decíais se a la reivindicación pretende que eclipsado completamente ese homenaje pero en un cómputo global podría no es decir que que el homenajeado ha estado por encima de por lo menos en el acto institucional de la mañana por encima de esa ya

Voz 1715 11:56 claro sí de hecho está viendo que el titular del editoriales la paz y el respeto se impusiera

Voz 5 12:02 finalmente realmente habría que vemos podríamos poner en su justa medida esos incidentes que ha habido y que habrá incluso en la crónica principal de El papel de mañana de Xavi apenas se habla de frágil tregua yo creo que es una una era una expresión bastante bastante aproximada lo que

Voz 6 12:22 que se ha vivido hoy eh

Voz 5 12:25 ah pero en el fondo pues creemos que te lo importante es que es que ha prevalecido ese ese sentido

Voz 6 12:31 yo no

Voz 5 12:34 el decoro de la decencia ir las víctimas

Voz 7 12:38 han sido las protagonistas yo no me

Voz 1715 12:40 esto a preguntar por el papel todavía metal papel que preguntar por el papel si tienes en mente el titular de mañana de apertura en en el periódico

Voz 5 12:50 de homenaje en paz es el título de la de la portada de mañana

Voz 1715 12:55 ya sabéis hay espacio para algo más en la puerta de mañana o está dedicada por completo al diecisiete A

Voz 5 13:00 si hay algún algún algún otro griten como la la retirada de Juan Carlos Navarro del baloncesto pero él

Voz 7 13:10 pero es bastante matemáticas no podía hacerlo como Dani García Sastre jefe de política periodo de Cataluña gracias por habernos atendido buenas noches bueno pues así lo veía así

Voz 1715 13:21 ha destilado el día el periódico de de Cataluña tengo la sensación de que la lectura Generales esa no que al final ha terminado por imponerse esa pequeña tregua ya veremos si dura mucho ha sido un poco pero bueno estaba indoor otra portada por ejemplo la del mundo en Twitter el titular que eligen para mañana es el Rey lidera el tributo del diecisiete A Torra fracasa en su desplante bueno lecturas a lo que se ha vivido hoy posos voy a dejar marchar hoy un poquito antes Victoria

Voz 1646 13:58 me dice Juan Carlos Blanco que tengáis un muy buen fin de semana habrá un abrazo Pedro un abrazo vamos a sí

Voz 1715 14:09 una cosa si les parece van Barna escuchar un reportaje que elaborado Severino Donate es la manera en la que en Hora Veinticinco queremos poner punto final a este día nuestro programa al día en la quedará todavía me decía ahora en el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils en once minutos día once minutos y medio que dura este reportaje Severino Donate sólo con sonidos de ese día sin guión sin once periodista sin texto sólo con los sonidos de ese día hace un resumen de lo que se vivió en Barcelona de lo que les contamos en la radio de lo que se estaba viviendo en Barcelona once minutos y medio que condensan mucho dolor una situación de gran impacto emocional no sólo en España sino fuera también de nuestro país once minutos y medio después de los que no diremos nada más este resumen de Severino Donate va a ser el final de programa hoy

Voz 9 15:11 viene Sergi Roberto otro Sergio Busquets busca Suárez aplausos del Bernabéu tendrá el Ventana timo de la presión del Madrid

Voz 8 15:26 eh

Voz 1646 15:29 hay cosas más trascendentes a la vida esto es fútbol y tenemos que dar una mala noticia porque una persona ha muerto y otras siete personas están heridas una de ellas grave

Voz 10 15:39 ha sido una explosión potente los confirman en un chalet de Alcanar

Voz 11 15:46 los hechos son Montecarlo canapé en el interior del chalet donde se produjo la explosión había una gran cantidad de bombonas de butano

Voz 12 16:03 no

Voz 16 17:16 cinco días cuatro minutos en Canarias vamos a Barcelona compañero de Radio

Voz 1715 17:19 balón Aitor Álvarez

Voz 17 17:21 yo ahora mismo estoy al final de toda la Rambla al principio de la de las Ramblas de Barcelona desalojadas medicaciones de absoluto caos la policía está lleva pactar sea todo el mundo

Voz 1 17:44 recogiendo la basura de la empresa de salido he oido puros listos la gente bonita Blanca noventa a cien por hora iba iba a toda pastilla he visto gente volando una impresión

Voz 18 17:59 en cuanto a horas una furgoneta salir por la parte alta

Voz 19 18:05 anda

Voz 20 18:06 Canarias a Cataluña la calzada hija me parecía una también ha volcado tu momento autonómica o no pero ha incitado algo

Voz 11 18:17 el bum bum bum bum sospecha del ruido así de gente gritando eh que de momento

Voz 21 18:30 a mí sabes volarlo es uno de los

Voz 22 18:53 no

Voz 11 19:00 estamos en familias con niños pequeños esconderse corriendo como desesperados todos nos hemos comido abajo detallado

Voz 23 19:12 la empezaban entrar empecé corriendo dentro del local la gente no han estado al suelo a comer debajo de la mesa han cerrado todas las puertas han bloqueado el acceso

Voz 24 19:34 con la cara desencajada alguien grita aquí hay sangre están bajando y cercanas de los comercios

Voz 25 19:54 las novedades es que los Mossos confirman a través de Twitter que hay víctimas mortales

Voz 26 20:02 ley que tú mismo mes insiste su que son datos visionados nubes pueden confirma una Mort treinta dos Farid

Voz 8 20:13 los dos

Voz 25 20:14 podemos confirmar a esta hora es que hay trece personas muertas en lo que se califica ya de atentado terrorista en Barcelona esta furgoneta que a primera hora de esta tarde ha

Voz 28 20:24 arrollado a la masa a la gente que estaba cruzando la calle en las Ramblas altas de la ciudad condal

Voz 29 20:38 establecimientos están cerrados restaurantes tiendas sigue el silencio ya absolutamente nadie o casi nadie por las aceras del centro de Barcelona

Voz 30 20:49 azules tu casa de Barcelona para democracia y os valores intrínsecos descansaron libertad que votar siempre a la violencia terrorista a los catalanes Emma estar son Isabel Hacienda Pau diciendo despedida

Voz 8 21:05 sí

Voz 31 21:07 no

Voz 32 21:10 podría insistido en a Barcelona hasta sembrar es a día de hoy unas ya dopado unas tanta había una cierta toda Mukasey una ciutat Guardiola guardameta unas Ciutat Cuberta armón una ciudad orgullosa Dallas llegó a Dívar Sanitat irse una Cosmo puro

Voz 30 21:26 ETA yo saliera serlo

Voz 33 21:31 Mossos y Guardia Urbana están buscando una segunda furgoneta alquilada junto a la que ha provocado el atropello en el interior de la primera se ha localizado un pasaporte español a un hombre de una persona con apellido

Voz 1646 21:43 hay una furgoneta alquilada por tris soprano

Voz 25 21:46 el detenido ha sido en Ripoll estamos hablando de Driss ir la Unión de Comunidades Islámicas de Catalunya reitera su compromiso absoluto en una lucha contra cualquier tipo de terrorismo

Voz 34 21:59 relacionados con un incidente que ha pasado de madrugada de la luna

Voz 19 22:04 de cara

Voz 25 22:07 la policía ha montado varios controles policiales en varios accesos sobre todo a la salida de Barcelona a la salida de la Diagonal en el municipio

Voz 35 22:14 de Esplugas de Llobregat había un control de los Mossos d'Esquadra

Voz 19 22:17 un vehículo intenta superar un control policial y acaban basten concreta algunas Argenta Tallulah hablamos

Voz 35 22:23 sur este vehículo que sea saltado este controla ha aparecido pocos metros después con el conductor en el interior muerto

Voz 19 22:31 para la persona mortal que es nacional no les constan tantos elementos que vienen bien no te podrás dar a captar vincula así como a que estas personas que investigue en cuanto a las iba la OTAN

Voz 36 22:43 como no

Voz 3 22:48 Marc Márquez

Voz 37 22:53 domingo el Cambrils

Voz 38 22:56 sí

Voz 11 23:04 dos de la mañana a la una en Canarias información en directo desde Cataluña nuevo ataque terrorista esta madrugada esta vez en Cambrils iban cuatro personas el interior de un vehículo que ha intentado reproducir lo que han hecho esta tarde en La Rambla de Barcelona atropellar a las personas que en este caso se encontraban en el paseo marítimo justo en la zona náutica de Vilaflor Tung

Voz 39 23:29 en cambio insisto un ido rediseñar Inti hizo hombre mujer por gente para que se cansan cansaba fulminante están apuñalando dos Locus piden a la población no sabe de hecho mantiene los órdenes

Voz 1 23:42 pero con todo muy limpio confirmado ya cien por cien dice hemos abatido a los presuntos autores estaremos en el suelo no hay tres Sporting al que están explosivos iban con explosivos

Voz 43 26:07 tú lo

Voz 45 26:17 no tengo

Voz 44 26:20 no

Voz 46 26:23 yo

Voz 47 26:34 una

Voz 1646 26:35 hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 38 26:41 cadena SER servicios informativos

Voz 49 26:47 tú

Voz 48 26:51 no

Voz 50 26:55 las cadenas en las redes sociales en Twitter arroba en Facebook

Voz 38 27:05 los viernes no My Lol las luces se apagan los teléfonos encienden y yo muero por hablar contigo soy el ser con más empatía que ha existido en este oficio casi casi como Iñaki Gabilondo noches de Ortega con Juan Carlos Ortega que llevas puesto

Voz 44 27:23 pues para hablar Mora morena pues me gustaría que me lo destrozara

Voz 1 27:33 los

Voz 38 27:35 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 1 27:45 pero acá el partido Romero este fin de semana estrenamos nueva listo que vueltas todavía en la playa oír tu casita de contacto son la rápida

Voz 30 27:57 muy va a De Gea que nosotros pongamos

Voz 51 28:04 antes de las cinco de la tarde ninguna el Deportivo Bielsa en la Liga y los goles los Silvia

Voz 1646 28:28 sólo sabemos nadie sabe nada

Voz 19 28:31 tienes que vamos una selección de filosofías y les decía barata de la OTAN no sabemos hacer la filosofía echa humor el pedido esa filosofía barata no sé si decir bienvenido eso cómo estáis igual no es tan barato

Voz 26 28:42 eh la gran apoteosis de la ignorancia y el anonimato no existe si existe eh

Voz 19 28:48 la filosofía que se incorporó la porque el colmo de la improvisación tienes que metamos otros temas para que gastar más munición

Voz 26 28:55 por este sábado a la algunas de la tarde una hora menos en Canarias nadie sabe nada el programa en el que puede pasar de todo con Berto Romero y Ana

Voz 1646 29:05 de Buenafuente síguenos también en Cadena SER

Voz 1715 29:07 a punto com

Voz 26 29:09 todos los seres evolucionan para adaptarse a su entorno el águila es capaz de ver un rato unos centenares de metros de distancia y puede volar a más de trescientos kilómetros por hora la hormiga es capaz de levantar cincuenta veces su peso que puede girar la cabeza trescientos sesenta grados en Cadena Ser punto com puede ahora hacer que vivas la radio como nunca antes es cuestión de devolución Nos adaptamos el entorno Nos adaptamos ardid más visual más tuvo más móvil más en radio cuando y donde tú quieras así es Cadena Ser punto com busca en la web y en tu dispositivo móvil