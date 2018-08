Hora 25 (20/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0055 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:23 qué tal buenas tardes los Mossos d'Esquadra siguen investigando lo ocurrido esta mañana en la comisaría de Cornellà libros siguen valorando como un ataque a la policía un ataque terrorista el comisario Rafael Comas ha explicado que las intenciones de joven abatido eran claras

Voz 2 00:35 esta persona ha accedido a la comisaría y con una voluntad homicida aquí determinada a matar y agredir físicamente a la gente con un cuchillo de dimensiones considerables se ha abalanzado sobre la gente nuestra gente ha tenido que repeler la agresión con el uso de armas de fuego

Voz 1715 00:53 sin embargo la declaración de su expareja contradice la versión de los Mossos esta joven ha asegurado que el atacante quería suicidarse era argelino tenía veintinueve años y no constaban antecedentes policiales los Mossos han estado registrando su casa hasta hace una hora el joven ya había llamado la atención entre el vecindario

Voz 1 01:07 entre ese chico llegó más aproximadamente

Voz 3 01:09 hace dos años aquí al bloque eso junto que esta chica que ya era vecina nuestra si esos puntos este chico y se puso

Voz 4 01:16 no bueno en lo que no no sorprendió

Voz 5 01:18 el velo

Voz 1715 01:19 enseguida en Torra presidido de forma excepcional la reunión del gabinete de coordinación antiterrorista de la Generalitat

Voz 1 01:25 como informa choque dispuso Armenteros pueden influir Arilla

Voz 1715 01:31 el consejero de Interior Miquel Buch ha asegurado que por la información de la que disponen hasta ahora ha sido un hecho aislado que ya estaba bajo control sobresalto Port sobresaltos decía en Cataluña que se produce en plena resaca del aniversario de los atentados de la Rambla de Cambrils y la amenaza de atacar al Estado no pasan de una mera provocación según la ministra Margarita Robles Pablo Casado desde el PP José Manuel Villegas en Ciudadanos creen que estas declaraciones son suficientes para volver a activar el artículo ciento cincuenta y cinco en Cataluña

Voz 6 01:59 creo que gente como Puigdemont

Voz 7 02:01 el Torra deberían dejarse de la provocación permanente y continua una provocación que saben que no va a ir a mí

Voz 1 02:09 aparte es active la clasificación es aquí los ornamentos jurídico y que no se permita ningún tipo de amenazas al Estado de Derecho

Voz 1089 02:16 estuvimos formalmente al señor Sánchez que active esa notificación previa a la aplicación del ciento

Voz 1715 02:28 estar unas esta jornada para el recuerdo Se cumplen diez años del accidente de Spanair en Barajas Pablo Morán buenas tardes hola Pedro buenas tardes y las familias han recordado

Voz 1667 02:36 las ciento cincuenta y cuatro víctimas en la pista en la que se estrelló el avión Pilar Vera presidenta de la asociación que las agrupa denuncia que todavía no se ha investigado lo suficiente

Voz 9 02:44 porque quién miente a sabiendas que está produciendo un año enjuto eso tiene un nombre esa prevaricación y esa prevaricación si es por dinero creo que dentro de la rabia Se podido tener persa prevaricación no puede mantenerse con muertos con sangre

Voz 1667 03:00 estaremos en Valladolid el consejero de Fomento de la Junta tendrá que explicar en sede parlamentaria su conversación con el empresario de la trama enredaderas en la que le prometió un contrato al asegurarle que él era la administración una llamada de lo más normal según este consejero es Juan Carlos Suárez Quiñones

Voz 10 03:15 los una llamada particular particulares una llamada de administración a la empresa por lo tanto eso es en el marco de la conversación una llamada oficial de administración oral han de ningún particular y una llamada de chascarrillo llamada privadas una llamada oficial

Voz 1667 03:29 les contaremos el contenido de la carta del Papa Francisco a las víctimas de abusos sexuales tras el escándalo de Pensilvania también sabrán cómo encara a Grecia su futuro en el día en el que sale del programa de rescate y estaremos en Venezuela en pleno éxodo hoy en la primera jornada tras la reconversión de su moneda

Voz 0919 03:43 hacia las ocho medidas deportes en Hora Veinticinco con Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes se cierra hoy la jornada de fútbol en Primera División están jugando desde hace tres minutos en Mestalla el Valencia y el Atlético de Madrid por el momento empate a cero en el marcador luego a las diez Se jugará en San Mamés el último partido de la jornada entre el Athletic de Bilbao hoy el Leganés también tenemos fútbol es segunda acaba de comer y de comenzar en Tarragona el Nàstic Tenerife primeros minutos empate a cero y el juego también fútbol femenino semifinal del Mundial sub veinte la selección española se enfrenta a Francia después de treinta y tres minutos de la primera parte el marcadores empate a cero si las españolas pasan a la final se enfrentarán a la selección de Japón las japonesas han derrotado dos cero a Inglaterra

Voz 1715 04:25 Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes bueno

Voz 0978 04:28 las tardes ahora mismo tenemos algunas tormentas activas entre Badajoz y Huelva más aisladas en el Sistema Central y la ibérica van desapareciendo en los Pirineos de hecho en breve desaparecerán todas las tormentas y mañana no espera tiempo parecido al de hoy con un poco más de calor la noche será cálida en el sur y el Mediterráneo fresca en el resto el sol mañana era que las máximas se sitúen entre los treinta y treinta y cinco grados por encima de los treinta y cinco cerca del Guadiana el Tajo y el Guadalquivir mañana durante la tarde tormentas más activas que hoy en puntos de montaña de Extremadura el Sistema Central la ibérica y los peeling

Voz 1667 05:00 ha empezado ya Hora Veinticinco Pablo en nuestra contra portada otra de las polémicas del día la decepción de una de las voces más representativas del mito feminista en Estados Unidos hablamos de la actriz Asia Argento que ha ganado popularidad en los últimos meses gracias a su firme oposición contra el productor Harvey Weinstein el New York Times ha publicado pruebas que demuestran que esta actriz también cometió abusos sexuales contra un actor

Voz 1 05:24 es más le pagó para que guarda

Voz 1667 05:27 la silencio informa Javier Torres ella

Voz 6 05:29 que levantó la voz contra la violencia sexual que ejerció contra ella quién fuera todopoderoso productor Ike en Cannes le maldijo en mayo igual cien Asia Argento directora actriz pagó el silencio de un joven actor que en mayo de dos mil trece cuando tenía tan solo diecisiete años se sintió violado por ella en un lujoso hotel de California la factura por el silencio y una fotografía comprometedora trescientos ochenta mil dólares muy lejos eso sí de los tres millones y medio que pedía cuando inició el proceso de denuncia Jimmy Bennett veintidós años una carrera en el dique seco que conoció tiempos mejores como cuando fue dirigido por la propia Asia Argento malvada madre que no impedía que el entonces niño fuera explotados sexualmente ni él ni ella han querido hacer comentario alguno a la información desvelada por el New York Times

Voz 1 06:26 ahora me cuentes que hay un seguro que te ofrece el mejor precio llegas tarde hombre Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo asegura el diría directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 11 06:53 seguridad diré en que pudo ayudarle

Voz 1089 06:55 buenas llamada porque quiere instalar una alarma

Voz 11 06:58 sufrido algún robo no no está en mi casa de la playa

Voz 1089 07:00 ya que después del verano vamos Ms sino quiere estar pensando

Voz 12 07:03 me van a entrar a robar os se me va a meter a alguien

Voz 13 07:06 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 07:19 en la Cadena SER Hora Veinticinco Pablo Morán dispuesto a tener

Voz 1667 07:26 los una importante novedad sobre las motivaciones que pudieron llevar al joven abatido en Cornellà acudir a primera hora de la mañana en la comisaría de los Mossos contra su vivienda y tratar de agredir a una de las agentes con un cuchillo al grito de Alá es grande esa novedad es la que aporta la declaración de la ex pareja de este joven en comisaria Ana

Voz 1 07:46 buenas tardes Mossos hasta ahora

Voz 1667 07:48 lo consideran un ataque terrorista creen que la intención del atacante estaba clara pero la declaración de la ex novia de este joven argelino que pueda avanzar hasta ahora la Cadena SER da un vuelco a esa versión no gana porque son serían otras las motivaciones que según ella han llevado a este joven a hacer lo que ha hecho

Voz 0196 08:04 así es si está todo bajo investigación y de hecho los Mossos d'Esquadra no quieren llegar aún a ninguna conclusión cómo

Voz 0301 08:10 cierras la ex pareja ha declarado que ella descubrió

Voz 0196 08:12 eso hace un año que él era gay Se lo pregunto lo reconoció y desde entonces empezaron los trámites de separación ella ha contado ante la policía que se quería suicidar que él se quería suicidar y que a menudo hablaba de esta idea su ex pareja ha explicado también a los Mossos d'Esquadra que por ese motivo considera que para evitarla vergüenza de que se le pudiera reconocer como homosexual en el colectivo musulmán había llegado a cometer esta acción en la comisaría esta mañana en Cornellà de Llobregat para conseguir que la policía le matara ella incluso cree que él se caso por interés para conseguir los papeles y poder vivir en España en su condición de gay los Mossos d'Esquadra han dicho en rueda de prensa hace pocos minutos que no van a revelar detalles de las declaraciones de los testigos que está bajo secreto de sumario pero sí han dicho que puede haber una motivación personal que aún están investigando que es pronto para sacar conclusiones

Voz 1667 09:07 el joven argelino no tenía antecedentes vivía muy cerca de la comisaría a apenas cien metros en el barrio de San Ildefonso de Cornellà allí sigue nuestro compañero Víctor Álvarez hola Aitor buenas tardes

Voz 12 09:18 hola Pablo qué tal hasta ver si bien ahora han contó

Voz 1667 09:20 lo de allí los registros no en busca de pruebas que arrojen luz a la a la acción de este de este joven

Voz 12 09:26 exactamente el registro ha durado cuatro horas en total desde las tres de la tarde hasta las siete hace una hora como decías ha terminado todo y los vecinos de la escalera del domicilio donde vivía este hombre dos han podido volver a sus casas porque recordemos que les habían desalojado por la mañana para poder registrar con calma también las Tones con las zonas comunes del edificio durante esas cuatro horas junto a la comitiva judicial han habido dentro del edificio agentes del Grupo Especial de Intervención de los Mossos de la Policía Científica buscaban pistas e indicios que explicaran lo que ha ocurrido de madrugada este al germano joven

Voz 14 10:00 diecinueve años llevaba ya varios años en España

Voz 12 10:02 desde hace unos meses mantenía una relación sentimental con Lucía una joven natural de alcurnia ya que según los vecinos estaba muy integrada en el día a día del barrio de San Ildefonso aunque admiten que últimamente había cambiado esto así lo explica con una vecina del mismo edificio

Voz 1 10:17 ese chico llegó más

Voz 3 10:19 hace dos años aquí al bloque ese fondo que esta chica que ya era vecina de nuestra eh bueno nada así

Voz 5 10:25 que bueno de de en unos días

Voz 3 10:27 en unos meses se puso el velo esta chica si va a este chico y se puso

Voz 4 10:31 bueno es lo que no no sorprendió

Voz 5 10:34 el velo enseguida

Voz 12 10:36 hemos preguntado a los vecinos sobre esta última hora que no es el que nos explicaba Ana pum si antes de mi crónica pero nadie nos dice que sospecha la sobres

Voz 1667 10:46 después del ataque interior adelantado su reunión semanal para evaluar el riesgo terrorista ha decidido mantener

Voz 0919 10:51 el nivel cuatro reforzado de alerta el qué

Voz 1667 10:54 estará en vigor antes de este ataque en Cataluña Ana quinto ha presidido la reunión del gabinete de coordinación antiterrorista de la Generalitat y los Mossos han compartido la información disponible con Policía y Guardia Civil ya escuchábamos en portada al conseller de Interior decir que el de esta mañana es un hecho aislado y que la seguridad vuelva a estar bajo control

Voz 0196 11:12 ha habido dos reuniones esta tarde una como decías de la subcomisión de información entre Mossos d'Esquadra Policía Nacional Guardia Civil no ha trascendido nada de lo que allí se ha dicho son los agentes de información de los servicios de inteligencia hay después poste

Voz 12 11:23 sí ha habido esta otra reunión aquí

Voz 0196 11:26 el de interior donde estamos aquí los Mossos d'Esquadra y también el conseller de book y también el director general de la Policía han comparecido después para contar que lo que han decidido en esta reunión es pedir a los agentes que estén muy atentos a todas las medidas de autoprotección que de hecho ya llevan a cabo con el nivel de alerta cuatro sobre cinco pero en realidad no refuerzan ninguna medida concreta lo que les han pedido es que pongan mucha atención es decir si llevaban chaleco antibalas pues que lo sigan llevando que sobre todo se lo pongan el conseller de Interior Miquel Buch ha hablado como decías de hecho aislado lo escuchamos

Voz 1 12:00 formas yo que dispuso Arahuetes pudo empalmar un Fleet ahí ya que Bruni obtienen una policía

Voz 0196 12:09 la información que tenemos ahora mismo podemos hablar que es un hecho aislado que tenía como objetivo la policía y que hemos conseguido neutralizar ha dicho el Kun

Voz 1 12:17 oye book que también han dicho

Voz 0196 12:20 que se trata de un hecho aislado porque no ha habido réplica ni tampoco ninguna reivindicación por el momento además lo siguen investigando como un ataque terrorista por los mismos indicios que nos contaban esta mañana a porque ha intentado matar a una policía en el interior de una comisaría porque cuando lo ha hecho ha gritado al hay también otras palabras en árabe que ella no ha llegado a entender en rueda de prensa acaban de contar también que está plenamente identificado por huellas dactilares si no sacaban es decir también que en el domicilio de él no han encontrado ni explosivos ni armas de fuego y que hay material informático que tardarán algunos días en poder investigar

Voz 1667 12:55 gracias por la información a nuestros compañeros han Punset también Aitor Álvarez sean las que sean las motivaciones de este joven terroristas o personales la Audiencia Nacional ya ha asumido la investigación judicial de este ataque ya ha dado las primeras instrucciones para revisar las comunicaciones del joven abatido informa Alberto Pozas

Voz 0055 13:13 la causa cae en el juzgado dos de la Audiencia Nacional que estaba de guardia esta madrugada cuando han ocurrido los hechos según fuentes jurídicas el magistrado Ismael Moreno todavía no tiene los informes esenciales encima de la mesa pero ya ha puesto varias diligencias en marcha por ejemplo investigar las comunicaciones del fallecido a través de correo electrónico o también por el teléfono su actividad en Internet para descubrirse existió algún proceso de radicalización o de adhesión algún grupo terrorista lo que el juez todavía no había podido visionar a última hora de la mañana es el vídeo en el que las cámaras de seguridad captaron el incidente la investigación se quedara en la Audiencia Nacional si el magistrado entiende que hay indicios de que efectivamente el ataque Se trata de un atentado terrorista frustrado

Voz 15 13:51 el ataque de esta mañana en Cornellà llega en plena

Voz 1667 13:53 resaca política del primer aniversario de los atentados de las Ramblas y Cambrils un aniversario que terminó como saben en polémica tras estas declaraciones de Quim Torra del viernes

Voz 1 14:03 nosotras no nosotros no nos vamos a defender paramos a atacar aún Estado español injusto nosotros no nos tenemos que defender de nada

Voz 1667 14:15 con esta frase inaceptable no se ataca el Estado decía ayer Carmen Calvo en respuesta a ese desafío del presidente catalán respuesta que no ha convencido a la derecha española empezando por ciudadanos que considera que esta declaración es de por sí motivo suficiente para aplicar de nuevo en Cataluña el ciento cincuenta y cinco informa Adrián Prado

Voz 0019 14:33 para los de Albert Rivera se les ha acabado la paciencia y quieren que el Gobierno inicie los trámites para reactivar el ciento cincuenta y cinco el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas cree que Pedro Sánchez tiene en su mano poner fin a lo que consideran un claro ataque contra la democracia

Voz 1089 14:46 el señor Sánchez si quisiera actuar lo tiene muy fácil que envía un requerimiento al señor Torra envió un requerimiento al presidente de la mitad preguntándole instándole a que acate incumpla la Constitución las leyes democráticas y las sentencias de los tribunales eh

Voz 0019 15:06 Ciudadanos y también en el PP creen que la situación va empeorando a medida que Torra pasa de las palabras a los hechos el presidente de los populares Pablo Casado hace hincapié en la importancia de las declaraciones y sus consecuencias

Voz 16 15:17 los peores momentos de confrontación que viví la Historia empiezan por fases importan todos los que de acuerdo con la vicepresidenta del Gobierno cuando dice que una frase desafortunada no quiere decir que estaba en ataque al Estado si es un ataque al Estado y además

Voz 1667 15:30 la amenaza explícita casado insiste

Voz 0019 15:33 en que si el Gobierno sigue inmóvil el PP pedirá reactivar el ciento cincuenta

Voz 1667 15:37 cinco por cierto la fiscal general del Estado enmarcan la polémica de los lazos amarillos de este fin de semana en Cataluña dentro de la libertad de expresión no hay delito ni en quitarlos ni imponerlos ha dicho María José Segarra tras la actuación de los Mossos de este fin de semana contra varias personas que quitaban lazos en Tarragona

Voz 17 15:55 no hay delito alguno en quitarle imponerlos forman parte de la libertad de expresión pero en todo caso insisto que yo no estoy juzgando con respecto a una legislación que no me toca a mí eh responde sobre su aplicación son las autoridades gubernativas catalanes en este caso que tomarán las decisiones seguramente las más oportunas

Voz 1667 16:11 mientras PP y Ciudadanos vuelven a plantear sus reproches al Gobierno por la anunciada exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos Alves Rivera ha hecho suyas unas declaraciones de Alfonso Guerra ha hablado en la Cope Pablo Casado insiste en la idea de no remover el pasado

Voz 18 16:26 todos con hijos Sanchís que dejara de combatir grado de boxear contra el fantasma de Franco que los huesos de flamenco pues oiga blues como nuestra democracia como entenderá cuscús dos importa bastante menos que lo que está sucediendo en concreto al última o el pacto educativo o la problemas labor es que tiene mucha gente está tenis pensiones

Voz 19 16:48 nosotros pensamos que España tiene que mirar al futuro y tiene que pensar en qué va a pasar dentro de cuarenta años y no en revisar lo que pasó hace cuarenta años sobre todo porque hubo un pacto pues sinceramente pensamos que es de lo que tenemos que hablar no

Voz 1667 17:00 lo cierto es que la exhumación del dictador está generando algo más que urticaria entre los nosotros nos los nostálgicos de la dictadura que salen ahora a ensalzar la labor de Franco por España eso que ha sucedido con el manifiesto de apoyo a Franco firmado por militares que ya investiga Defensa algunos de ellos algunos de esos militares con cargos de responsabilidad hasta hace bien poco Mariela Rubio

Voz 12 17:21 entre los firmantes destacan los generales Alberto Asarta exige etc Misión de Naciones Unidas en el Líbano Emilio Pérez Alemán ex jefe del Mando Militar de Canarias o Juan Aparicio Hernández Lastras es jefe del Mando de Personal del Ejército el manifiesto considera que el dictador sufre una campaña intencionada que obedece al empeño visceral de revancha de la izquierda es textual defiende la figura del dar así como del derecho de todos a rendir homenaje a sus héroes uno de los últimos en adherirse a este manifiesto el de más alta graduación ha sido el ex jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra Luis Alejandre que fue nombrado por el ministro popular Federico Trillo Alejandre fue cesado por el ministro socialista José Bono por su gestión del Yak cuarenta y dos y él mismo ha confirmado por escrito al diario Menorca que efectivamente suscribe el documento en apoyo a la figura del dictador dado que Alejandre está retirado desde hace más de una década y no está en la reserva no se enfrenta por tanto a ninguna sanción es el caso de la práctica totalidad de los militar eres firmantes es decir están ya retirados jubilados y por tanto no están sujetos al régimen castrense que les prohibe hacer públicas opiniones políticas de los centenares de firmantes solo cinco están en la reserva sobre esos cinco Se centra el expediente abierto por Defensa

Voz 20 18:31 lleva esta arte llegas tarde los veces que digo esto cuando me comentan

Voz 0196 18:34 puedo tener el mejor seguro de coche a un precio increíble

Voz 1 18:37 todos los línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizar nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el me directa punto com

Voz 21 18:47 riadas dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías que pagar reclama los gastos de tu hipoteca vídeo cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Yeti cuánto han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 1 19:10 pobre veinticinco ocho hoy diecinueve siete diecinueve en Canarias de Pablo

Voz 1667 19:16 hace diez años pasadas las dos y media de la tarde del veinte de agosto comenzaban a llegar a las redacciones los primeros avisos todavía muy confusos sobre algo que le había pasado un avión en el aeropuerto de Barajas

Voz 22 19:30 tres y cinco Nos vamos pendientes de una noticia de última hora las noticias que nos llegan son confusas pero ha ocurrido algo con un avión en el aeropuerto de Barajas criminal

Voz 23 19:41 ambos afrontan Díaz hermoso paraje dado negativo simulacro negativos simulando recibido plan rojo hace íbamos en rojo

Voz 1667 19:53 hay cuatro personas perdieron la vida en ese accidente de ese vuelo de Spanair la Cadena SER de pelo posteriormente los contenidos de la caja negra en los minutos previos al despegue uno de los técnicos de mantenimiento de Spanair que volaba en tránsito mencionó el parche que le habían hecho al avión para seguir volando estos fueron los últimos segundos durante esa maniobra de despegue

Voz 25 20:16 cinco cero cero cinco de transigir que vamos

Voz 26 20:21 esto

Voz 1667 20:37 hoy diez años después las familias han vuelto al lugar donde nunca habrían querido para recordar a los suyos al mismo punto de ese accidente con ellas ha estado Javier Jiménez Bas

Voz 28 20:50 impedirían no

Voz 29 20:53 después la emoción no ha desaparecido como tampoco lo han hecho las reivindicaciones el camino para conocer la verdad dicen ha estado y está repleto de obstáculos

Voz 30 21:02 queremos borrar el terreno de impunidad que esa creado

Voz 12 21:05 la y por ello su próximo reto señala Pilar Vera presidenta de la asociación de afectados por esta tragedia está en la Audiencia Nacional quieren que los magistrados obliguen a la CIAIAC la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación Civil al que les aporten de una vez los documentos que hasta ahora les han denegado

Voz 30 21:23 señor magistrados de la Audiencia Nacional a ustedes me dirijo sean capaces capacita obligar a la CIA que no te es argumentación y al mejor no pasa nada al humorista muy equivocado a lo mejor esto se acabó aquí pero Spain is a duda cumplan por una vez no no en la espalda

Voz 12 21:37 en marcha hasta además una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados aunque aseguran no tienen muchas esperanzas en ella Éste no fue un accidente un accidente se produce cuantas puesto todo de tu parte If I el rumano y aquí no pusieron nada de su parte liquidaron la culpa al error humano quieren en definitiva dejar de estar ninguneados una palabra que se ha repetido varias veces en los homenajes que este lunes han rendido a sus familiares amigos a las ciento cincuenta y cuatro víctimas mortales una palabra que también está presente en uno de los poemas que sean leído los nadie de Eduardo Galeano

Voz 31 22:11 nadie de nadie los dueños de nada los nadie los ninguno las ninguneados corriendo la liebre brillando la vida justitos

Voz 1667 22:24 los líderes de las víctimas del Spanair dicen llevar marcado en la piel el estigma de los olvidados sin ninguneados confían en esa comisión de investigación del accidente que retoma el trabajo en los primeros días de septiembre con nuevos comparecientes y la solicitud de tiempo extra para seguir andando en los detalles de lo que ocurrió aquella tarde informa Mar Ruiz

Voz 0196 22:41 tras los responsables políticos de Fomento y Aena que acudieron en julio la Comisión va a retomar sus trabajos el cinco de septiembre con una veintena de nuevas comparecencias centradas en los protagonistas directos de aquel día y en lo que ocurrió justo después incluido el papel de las aseguradoras el baremo de indemnizaciones similar al de accidentes de tráfico que se aplicó entonces por la Cámara Baja pasarán inspectores de vuelo supervivientes como una doctora que pérdidas Subijana siniestro o el personal de las emergencias médicas la presidenta de la Comisión la diputada de Unidos Podemos Mary Pita confía en que los trabajos sirvan para depurar responsabilidades y sobre todo prevenir futuros accidentes

Voz 32 23:17 aunque algún compareciente ha sentado dándole mucha las piernas no nosotros no somos justificable nosotros lo que queremos es ese arrojarlo cuando se cometen errores lo mejor para no volver a Édgar porque se cometieron cuáles fueron los fallos que se cometieron soluciones no tiene esa línea yo creo que estamos toda la Comisión mi estaremos a la altura de la responsabilidad

Voz 0196 23:38 la Comisión baraja la petición de una prórroga de seis meses para completar la investigación parlamentaria la próxima primavera

Voz 1667 23:44 del exterior hoy noticia la carta abierta del Papa Francisco a los católicos para expresar la vergüenza y el arrepentimiento de la iglesia tras la publicación del informe sobre los abusos en Pensilvania en Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 14 23:55 buenas tardes en su escrito de cuatro folios en los que Francisco reconoce culpabilidades de anteriores

Voz 0946 24:01 el K2 impide perdón habla de dar vida a una nueva cultura que impida que se repitan se oculten o se perpetúe en los abusos sexuales de religiosos afirma el Papa es decir después de que la Fiscalía Pensilvania desvelara historias de increíble perversión verdadero

Voz 14 24:17 ritos satánicos de pederastas con menores

Voz 0946 24:19 los últimos setenta años Bergondo da a entender en su carta que no se podía caer más bajo que ya ni los códigos penales ni las condenas terrestre eso divinas son suficientes que es necesario no un cambio sino una nueva cultura en el seno de la Iglesia son crímenes escribe Francisco al reiterar la tolerancia cero del Vaticano que generan profundas heridas de dolor e impotencia en las víctimas en sus familiares en toda persona sea o no creyente tras darse a conocer la carta esta mañana ante delitos tan graves muchos ya prescritos Francisco añadido un mensaje esta tarde

Voz 14 24:54 estas heridas no prescriben ha dicho nunca desaparecerán ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1667 25:07 hablamos de la trama enredaderas seguro que recuerdan que entre las muchas conversaciones grabadas a su presunto cabecilla el empresario José Luis Ulibarri que actualmente está en prisión se investiga la mantenida con el consejero de Fomento de Castilla y León es Juan Carlos Suárez Quiñones aquella en la que el consejero le ofrecía las obras de una carretera con el contundente argumento de que la Administración era él no había más que negociar hoy ese consejero ha explicado que dijo aquello porque era una llamada oficial que no había nada ilegal y el PP le ha apoyado con el argumento de que las conversaciones así son una práctica común en cualquier caso el consejero tendrá que explicar esa llamada al empresario de la trama enredaderas en sede parlamentaria en Radio León Pablo bodega buenas tardes

Voz 14 25:50 buenas tardes el consejero de Fomento ofrecerá estas explicaciones eso sí en comisión y sin pasar por el pleno de las Cortes en esa llamada Juan Carlos Suárez Quiñones ofrecía Ulibarri por entonces e imputado en la trama Gürtel quedarse con una obra tras la quiebra de la adjudicataria inicial ante las dudas de Ulibarri el consejero el espeta la ya famosa sentencia la administración soy yo Quiñones que se remite a su futura comparecencia para aclarar este asunto asegura que esta conversación es una llamada oficial de la Junta un empresario Hinault una charla de carácter personal

Voz 10 26:21 lo suele llamada particulares mi amada de administración a la empresa por lo tanto eso es el marco de la conversación una llamada oficial de administración una empresa de ningún particular y una llamada dichas llamada privadas una llamada oficial

Voz 14 26:34 por su parte el PP de Castilla y León asegura que ésta es una práctica común en todas las administraciones Raúl de la Hoz es su portavoz en las Cortes autonómicas situación hábito

Voz 0919 26:43 igual que sucede en el ámbito estatal en el amor

Voz 14 26:45 autonómico en los ámbitos locales la comparecencia del consejero está prevista para principios de septiembre

Voz 1667 26:51 de vuelta al exterior la Unión Europea ha querido escenificar hoy el fin de los rescates quizás el fin de la crisis en Europa Grecia queda aparentemente libre de la tutora de los señores de negro a partir de hoy puede financiarse por sí sola en los mercados pero ahí sigue la deuda los compromisos adquiridos y también las huellas de la austeridad Bruselas Álvaro Sánchez

Voz 0831 27:10 crecía recupera el control de sus finanzas tras ocho años de rescate pero seguirá sometida a la vigilancia de la troika habrá cuatro visitas cada año para comprobar que las múltiples reformas a las que se ha comprometido a Atenas Se cumplen las autoridades griegas y europeas se han felicitado hoy de que Grecia retome las riendas de su economía entre ellos está el comisario de Economía Pierre Moscovici la escuchamos

Voz 14 27:32 el clúster veinte no fue la austeridad a la que causó la crisis sino que fue por el hecho de haber una crisis por lo que hubo que aplicar medidas rigurosas no nos olvidamos de los más débiles porque sé que el proceso de ajustes ha sido largo y doloroso hubo decisiones incorrectas que condujeron a repetir los mismos errores tampoco me olvido de esta realidad cotidiana para muchos griegos pero los indicadores económicos apuntan en la

Voz 0831 27:55 la dirección Hong exultante al clima de celebración de las autoridades griegas y europeas hay voces que advierten de la fragilidad de la economía griega el país vive un momento de crecimiento económico pero su tasa de desempleo sigue siendo la más alta de la Unión Europea y cientos de miles de jóvenes han emigrado ante la falta de oportunidades

Voz 1667 28:14 es lunes y eso significa que a las nueve tenemos Mesa Política en Hora Veinticinco será vítores buenas tardes

Voz 33 28:19 hola Pablo esta semana el Gobierno termina sus vacaciones se celebra Consejo de Política Fiscal y Financiera el viernes hay Consejo de Ministros así que más que justificada nuestra mesa de lunes hoy nos acompañan Santi Rodríguez es el secretario general del Partido Popular de Cataluña Odón Elorza secretario de transparencia democracia participativa del PSOE Larra a portavoz adjunta de Podemos en el Congreso Carlos Carrizo sea portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán Emiliano guerras la vicepresidenta del PDeCAT

Voz 1667 28:44 ya a las diez la firma de Pedro Blanco la información y la tertulia hoy con Carlos Cué Fernando Vallespín huyó Montaño la que nos avanza ya sus claves de este lunes

Voz 34 28:54 a pocas semanas del once de septiembre el soberanismo necesita aunar fuerzas por ello hoy más que nunca el debate sobre los lazos amarillos sobre quiénes los ponen y quiénes los quitan ha tomado tanta fuerza desde el soberanismo se defiende precisamente que sin libertad de expresión poder poner lazos amarillos donde sea pero en cambio no es aceptable que nadie los pueda quitar por ello Quim Torra ha decidido perseguir como dijo en sus últimas declaraciones a todos aquellos que cometieran actos fascistas así lo lo describió quitando los lazos amarillos por otra parte la fiscal general del Estado ha observado hoy

Voz 12 29:32 era muy adecuada que no existe delito alguno

Voz 34 29:34 tanto en poner lazos amarillos comunitarias los ampara la libertad de expresión y este es el triste debate en el que se mueve la política catalana hoy el soberanismo la razón como decíamos al inicio es sólo un año se acerca el once de septiembre y necesitan tener mucha gente en la calle

Voz 35 30:03 sí sí incurrir burgués con sí

Voz 1667 30:08 sus Gallego

Voz 0919 30:14 qué tal muy buenas tardes bienvenidos a este lunes de fútbol porque los lunes de verano son lunes de fútbol tenemos fútbol en Primera en Segunda División y las semifinales del Campeonato del Mundo sub veinte femenino que está jugando la selección española el primer partido de la tarde en Primera se juega Mestalla desde las ocho de la tarde enseguida estamos allí porque el Atlético de Madrid le está ganando cero uno al Valencia con gol de angelito Correa tras un maravilloso pase de Antoine Griezmann luego a las diez se jugará en San Mamés el partido que enfrenta al Athletic de Bilbao y al Leganés pero estamos ya en Mestalla Chimo Bayo mano intensidad ya el Atlético por delante hora a enseguida volvemos a Mestalla si digo nada Ximo hermano buenas tardes con la recuperamos esa conexión pero ya os digo el Atlético Madrid está ganando cero uno gol de Ángel Correa tras una jugada maravillosa de Griezmann cuando en estos instantes media hora de partido y hay una parada técnica para que los jugadores se hidraten ahora mismo en la zona de los banquillos lo jugador desde el Atlético de Madrid y el Valencia bebiendo agua en este parón autorizado por el árbitro el extremeño Gil Manzano fútbol de Segunda División cierra la jornada el partido que se disputa en el Nou Estadi entre el Nàstic y el Tenerife Joel Reche buenas tardes cómo está

Voz 36 31:43 como suele no estoy estos minutos el treinta y uno la primera el gol Palin de cabeza en el minuto de la primera de momento en las que domina el encuentro ofreciendo la imagen que está animando a sus aficionados aquí en el último partido léase piel tiene partido de la temporada en el Nástic en casa

Voz 0919 32:01 en Francia mundial femenino sub veinte La selección española está jugando semi finales ante las anfitrionas ya se ha jugado la primera semifinal donde Japón ha ganado cero dos a Inglaterra hace que la japonesas están en la final cómo les va a las españolas Miguel Orejas cuéntanos buenas tardes ah bueno pues ahora mismo empate a cero en ese partido semifinal acaba de comenzar la segunda parte Francia cero España cero enseguida volvemos a Mestalla Nos calmados un poco hoy escuchamos lo que nos ha dejado en el whatsapp del programa vuestros mensaje

Voz 37 32:38 hola ya sé que no me escucháis mi país guasa sonoros porque soy del Atleti sólo escucha es el del Madrid pero reposa caso se equivoca es y lo escucháis deciros que en que estoy encantada con las comentarios de todos los comentaristas bueno mayo comentarista no locutores y periodistas de la Cadena SER porque como soy del Atleti en el Atleti molesta mucho me encanta porque sois tan aburridos como sólo ponéis a la gente de la del Madrid sino que obligan a Gallego que todos los días pone a esa señora simpática IAS una D2 es que nadie le llama al programa es le llama ella que de verdad allá pues nada que el Grec Almodóvar en su programa que ponga quienquiera que casualidad soy del Madrid pero lo que hay en a todos

Voz 0919 33:26 me siento que no que ponemos a todos dejad vuestro mensaje

Voz 1 33:31 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 38 33:49 de Heras y a decirle que yo era la sensación que el señor Lopetegui acabar la temporada este año no se posiblemente en equivoque pero no es que lo acaba ya el Madrid no le veo le falta chispa deja el cargo algo a la gente que no que no termina de

Voz 28 34:09 tratarme

Voz 1089 34:11 de cuajar eso sí sí ahora todos defienden suben y bajan y todos trabo

Voz 38 34:16 a muchos pero arriba no hay una persona que que que remar como tiene que rematar que acaben las jugadas y se a un crack

Voz 39 34:27 aquí así la idea es verdad me puedo equivocar pero pero verdad buenas tardes señor viure veinticinco Deportes

Voz 1 34:37 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 34:53 ahora sí Mestalla treinta y tres minutos de la primera parte Ximo más mano Valencia Atlético de Madrid como está

Voz 5 35:01 hola qué tal muy buenas Gállego a punto de marcar Diego Costa la jugada estaba invalidada pero se quedó a mano a mano con método así que era una más nueva ocasión de peligro para el Atlético de Madrid que está ganándole al Valencia desde hace siete minutos estamos en el XXXIII y medio desde el veintiséis con un gol de Correa que pilló desprevenida defensa del Valencia se quedó clavado pichichi ya habilitó Correa que recibió un pase magistral de Angkor Dead Man para marcar el único gol que campea en el marcador a esta hora así que a punto de cumplirse el treinta y cuatro con Mestalla lleno hasta la bandera duelo entre dos equipos de Champions Valencia cero Atlético de Madrid uno marcó Correa en el XXI

Voz 0919 35:40 hicimos el Atlético que ha salido con una alineación netamente ofensiva Saúl Koke en el centro y luego le Mar Correa Griezmann y Diego Costa Atlético muy ofensivo desde el inicio

Voz 5 35:51 sí lo hemos visto contaban nuestros compañeros Fullana hay Talavera estos últimos días atrás que estaba ensayando con Correa en detrimento de Rodrigo que fue el que jugó en el centro del campo y lo hizo también frente al Real Madrid en la Supercopa de Europa hoy no hoy apostado a ofensivo como también Marcelino los dos han ido a buscarse de momento el que ha encontrado al otro ha sido el Atlético de Madrid con esa jugada en la que han participado dos de esos cuatro cracks de ataque que tu decías Griezmann que ha corrido en perpendicular se ha girado para encontrar el pase oportuno imperfecto Correa que ha sido el más listo de la clase aprovechándose que pichichis se había quedado clavado Hinault ha perdonado ante neto así que el Atlético de momento tiene premio a esa búsqueda con un once

Voz 0919 36:36 ofensivo cero uno gana el Atlético de Madrid y la selección española femenina Sub veinte en Francia segunda mitad de la semifinal ante las anfitrionas Miguel Orejas domina las españolas quién manda cero cero a España tiene

Voz 8 36:49 pero eso sí lejos de una portería de una Francia que espera para salir a la contra la selección ha podido adelantarse en el marcador por medio de Egurrola tras un córner y Gallego lo dicho minuto cincuenta España cero Francia cero Japón espera rival el viernes esta saber ganar hoy a Inglaterra cero dos por la tarde

Voz 0919 37:03 a las diez de la noche San Mamés se juega el partido entre el Athletic y en Leganés es noticia la convocatoria del del Athletic de Bilbao porque era Teddy tiene un lío con los porteros que pasa con remero Diego González ha ahora estamos allí cuando ha marcado la selección española en Francia si es el frío

Voz 8 37:26 pero ha marcado la selección española la jugada el goles de Patricia Guijarro es el sexto gol en cinco partidos en España cero una Francia minuto cincuenta y uno

Voz 0919 37:36 buena noticia ocho XXXVII hora25 deportes en la SER

Voz 22 37:39 súper Electra tres en Hipercor Corte Inglés tres días para renovar sus electrodomésticos y llevarte lo último en electrónica común quince por ciento de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de HP aquí Electrolux Tyson el Samsung Super el tres de lunes a miércoles y con todas las ventajas de nuestras tenga precisas

Voz 1 37:57 el Electra tres son hasta el veintidós de agosto en Hipercor Kiev corteinglés

Voz 1326 38:10 ahora sí San Mamés

Voz 0919 38:11 Diego González qué pasa con la convocatoria de la portería del Athletic que pasa con Ramiro quien juega hoy en el equipo de los Leones buenas tardes hola qué tal Gallego si efectivamente

Voz 28 38:21 es el nombre propio Puerto del Athletic que en este previa lo que estaba llamado a ser el portero titular no ha sido convocado por Berizzo así que hemos repescado se hace prácticamente una semana el cuarto portero en la pretemporada va a ser el titular es posible que tengan que ver la no renovación de momento de respiro con toda esta convocatoria preguntaremos luego haber dicho que se carga también a vacas sagradas como Beñat San José Balenziaga Rico y además Iñigo Martínez pues acaba de salir de lesión tampoco va a poder contar con él en el Leganés hay mucha expectación de a ver cómo responden cómo funciona este equipo con Pellegrino no va a jugar contra el Athletic y eso le impide jugar este partido y además cuenta con las bajas por lesión de Arnáiz iré sirvan los que estarán las diez estamos en plenas fiestas en Bilbao y sin duda alguna el nombre propio de este partido es Ales retiró que no sabemos cómo va a ser su futuro a partir de ahora en las

Voz 0919 39:13 estamos en fiestas en Bilbao bueno estamos viendo que Mestalla hay un llenazo para el partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid en San Mamés espera también llenazo a pesar de ser lunes

Voz 28 39:24 sí sí sí efectivamente se espera que haya muy buen ambiente mucha gente ya no es la ciudad como te digo están fiesta se pero yo supongo que hoy más de tres cuartos de entrada posiblemente vean este lejanía

Voz 0919 39:36 gracias mercado de fichajes quedan todavía unos días sigue habiendo muchísimos movimientos en Barcelona pendientes de que haya una incorporación pero también de las salidas que Adriá Albets a esta hora la noticia en el Barça está en Sevilla está en Rafinha

Voz 0017 39:53 buenas tardes buenas tardes Gallego pues sí porque el Betis se ha interesado por la situación de Rafinha y hoy su padre Mazinho de hecho ha estado en Sevilla hablando con responsables del club andaluz que ya llamó la semana pasada al Barça para comunicarle su interés en el jugador del Betis está interesado en una cesión de Rafinha pero fuentes del Barça

Voz 8 40:12 nos dicen que no contemplan que el brasileño

Voz 0017 40:14 marche cedido gratis porque no es un jugador descartado el entrenador cuenta con él y lo ha dicho públicamente pero sí reconocen desde el club que si el Betis hace una oferta que pueda ser interesante la van a estudiar por lo tanto el Betis va a por Rafinha han hablado hoy insisto con su padre pero de momento no hay nada cerrado lo que llevamos días contando es que Rafinha lo que quieres

Voz 0919 40:35 jugar ser importante y eso tienen

Voz 0017 40:38 la sensación de que en el Barça no podrá serlo por lo que está buscando opciones como la de jugar en el Betis Rafinha tiene contrato hasta dos mil veinte y una cláusula de setenta y cinco millones de euros

Voz 0919 40:51 así sobre las llegadas posibles todavía en el mercado alguna novedad

Voz 0017 40:57 de momento no pero el Barça no da por cerrado el mercado llevamos tiempo ya contando aquí en la SER que

Voz 0919 41:02 rabioso es uno de los futbolistas que más gusta

Voz 0017 41:04 a la secretaría técnica del Barça veremos si hay en negociaciones que avanzan por el centrocampista del Paris san Germaine que de momento ha rechazado las

Voz 0919 41:13 la renovación con el equipo francés pero insisto

Voz 14 41:16 esto ha de momento no hay nada que esté moviendo de forma inminente pero el Barça está atento a lo que pueda pasar

Voz 0919 41:22 en el mercado así que Rafinha podría ir al Betis vamos a Sevilla después de un arranque liguero fabuloso que tuvo en Vallecas el equipo hispalense con ese uno cuatro el protagonista sin duda algunas Andrés Silva vaya hat trick que se marcó en la primera jornada este chaval que está cedido por el Milán pero el Sevilla sigue reforzando su plantilla Gonyalons el francés que llega cedido por la Roma Fran rojillo ya se ha puesto la camiseta si lo acaba de tres

Voz 1326 41:49 contar el Sevilla gallego muy buenas del que ha hablado de Gonyalons el director de fútbol

Voz 0919 41:54 Joaquín Caparrós ojo que venido arriba

Voz 1326 41:56 por el arranque liguero del Sevilla que tú has destacado ha llegado a decir esto de su plantilla de su entrenador es un futbolista que no faltaba exactamente tenemos la plantilla bastante equilibrada creo que tenemos la mejor Mantilla de la categoría y tenemos el mejor técnico el técnico y cuerpo técnico de la categoría de la categoría y eso que todavía tienen que venir más jugadores

Voz 0919 42:21 lo contaremos donde no van a venir jugadores es en el Real Madrid ya venimos diciendo que al precio que el mercado le pone al equipo blanco para fichar un delantero la dirección deportiva y el entrenador decidieron hace tiempo que no va a venir ninguno después de la victoria de ayer ante el Getafe vuelvo parece que se ha calmado un poco todo ese ruido que había alrededor de si la plantilla del Real Madrid

Voz 41 42:46 no es corta Ozzie tiene suficiente Julen Lopetegui ese dos cero de ayer en el Bernabéu Javier Herráez ha calmado un poco los ánimos pero bueno quedan días ese quedan días hasta el día treinta y uno de agosto cómo se cierre el mercado el culo ha dicho como tú comentas no y mil veces no pero esto es el Real Madrid quizá alguna operación que está cerrada se pueda abrir en el futuro quizá la del nueve que es lo que más se pide pero el club lo tiene claro no venido ningún jugador tipo Lewandowski Cavani muy caros en el mercado ya con cierta edad ir se va a esperar cancha

Voz 0019 43:18 sacar el jugo a esta plantilla lo que sí que hay overbooking porque hasta cinco porteros por ejemplo en la actual

Voz 41 43:22 Villa ayer jugó Keylor Navas por cierto Courtois probó un par de días como titular de aumentos el cancerbero del Lopetegui casilla quiere seguir ir veremos qué pasa con Luccin este portero que podría ir cedido como digo son cinco tren que quedarse tan sólo tres y el caso de Marcos Llorente que ayer ante la convocatoria y que quiere tener minutos veremos si sale o no cedido de la actual plantilla del drama

Voz 0919 43:44 también estamos pendientes de una posible salida en el Atlético de Madrid que está jugando en Mestalla cuarenta y dos minutos de partido gana cero uno el equipo del Cholo Simeone con gol de Correa y en ese partido es titular Filipe Luis el lateral zurdo brasileño que tiene una oferta del París Saint Germaine así que bueno no vamos a saber hasta las próximas horas y se va o no Fullana el Cholo dijo ayer que lo quiere pero esto está todavía por decidirse si lo quiere eh le gustaría que se quedasen era

Voz 42 44:09 a Madrid pero no le va a cerrar la puerta si el futbolista quiere marcharse que han quedado después del partido de el Valencia el Atlético Madrid y Filipe para hablar lo van a hacer en la jornada de mañana Filipe tiene claro que se quiere marchar es la decisión que dice que ha tomado que en principio no tiene vuelta atrás aunque el Atlético de Madrid va a tratar de convencerlos y se queda lo van a renovar porque termina contrato dentro de un año y a partir de ahí veremos qué pasa él tiene una oferta del París Saint Germain de tres temporadas que no había contempla dado hasta que fue suplente y no jugó la final de la Supercopa de Europa fue el detonante de todo ha decidido aceptar esa propuesta y ahora veremos si hay acuerdo entre clubes si decide marcharse Atlético Madrid le va a exigir entre doce y quince millones de euros para el traspaso se marchará siempre y cuando el Atlético Madrid tenga un lateral de garantías el que más gusta con el que han hablado ya temporadas atrás es Joan Bernat el jugador del Bayern de Munich que además está negociando

Voz 1 45:00 con el París Saint Germain tiene un acuerdo el vayan ya con él

Voz 42 45:02 diseño de catorce millones de euros no lo tiene con el futbolista así que uno de los dos guardan el París Saint Germain y el otro puede jugar en el Atlético de Madrid Tito

Voz 0919 45:11 lo hará en el lateral izquierdo de Simeone parece que es el francés Lucas Hernández no tiene sitio Filipe veremos si se lleva a cabo esa operación enseguida estamos en el descanso para comentar cómo ha ido la primera parte donde repito está ganando el Atlético de Madrid en el Real Valladolid también día de presentaciones José Ignacio Tornadijo buenas tardes

Voz 43 45:27 hola buenas tardes sí tres jugadores han anunciado que Valladolid en las últimas horas dos hombres que vienen del Villarreal en es una al también Leo Suárez serán presentados mañana y pasado consecutivamente y esta mañana ha sido el turno para el croata Dulles ya estuvo en el Málaga que estuvo también en el Sporting de Gijón que llega del estándar de tanto conoce la Liga exdelantero hablaba así en la sala de prensa de Zorrilla

Voz 44 45:49 que me acuerdo que desde mi equipo es dar siempre sedientos después y para mí es elegante del mundo está contento aquí cuando juego esto es extemporáneas antes

Voz 0919 46:04 el Valladolid que debutó en esta vuelta a primera división con un empate en Girona el que ha tenido un inmejorable debut en la categoría el Huesca que ayer ganó en Ipurua el Eibar uno dos con dos goles de Ales Gaillard

Voz 1284 46:20 el mejor debut posible como es el día después en Huesca Luis Abadía buenas tardes qué tal Jesús buenas tardes pues todo el mundo anda la mar de feliz este lunes tras la victoria ayer en Éibar sí consiguieron los tres primeros punto Es un día histórico ojo ya lo era por el debut en la máxima categoría ya ellos se sumó la victoria en un día redondo para los de Leo Franco

Voz 1 46:37 por eso estuvieron muy concentrado como tienen que estar en cualquier en cualquier partido y ahora mismo bueno la gente está muy contenta se nota pero pero hay que ir avisando del camino largo y lo que te digo las olas más grandes y fuertes

Voz 1284 46:52 pues lo avisa a Leo Franco que no va a ser un camino de rosas indudablemente hoy es un día feliz en Huesca

Voz 45 46:57 busca que ha sonado las últimas horas Jesé el ex de el