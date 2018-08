Hora 25 (20/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 en el mapa de los sonidos de este lunes fue una de las víctimas del accidente se produce cuantas puesto todo de tu parte If I al error humano y aquí

Voz 1715 00:08 el décimo aniversario del accidente de Spanair las víctimas siguen sin saber exactamente por qué pasó lo que pasó diez años después del accidente el Congreso sigue sin tener una versión sobre lo sucedido

Voz 2 00:19 en diez años más tarde las Familia

Voz 1715 00:21 los fallecidos siguen sin poder acceder a la información que manejó la comisión que investigó ese siniestro porque sigue siendo secreta diez años de vacío personal para las víctimas de vacío moral para un país que demuestra una incapacidad delante para ser justo con ellas para sacar conclusiones de los accidentes de este tipo en los sonidos

Voz 3 00:41 Milán China enquistada en las víctimas Reid Weis Javi Wayne sin que yo

Voz 1715 00:46 el hombre más con Juan todos mundo este lunes el de Asia Argento actriz y directora uno de las voces que dio verdadero impulso al movimiento mi tú al denunciar que había sido violada por el productor Harvey Weinstein el New York Times ha desvelado que esta misma actriz pagó más de trescientos mil euros a otro actor del que abusó sexualmente cuando era menor el joven había amenazado con denunciarla por supuesto que hoy Asia Argento tiene un problema de autoridad ante quiénes la tomaron por abanderada del movimiento por supuesto que su voz ha quedado hoy desdibujada por haber utilizado su posición de poder como hicieron otros para dominar al débil pero ni sus abusos justifican lo que después sufrió el desmoronamiento de su liderazgo debe afectar un grito semi tú que describía una realidad mucho más amplia el machismo lacerante que domina el mundo del cine quiere Mapa de los sonidos de este lunes

Voz 0470 01:35 la víctimas

Voz 3 01:41 CEIM

Voz 0470 01:44 la palabra suficiente

Voz 1715 01:46 es para que la Iglesia católica limpie su vergüenza no habrá cartas de perdón por muchas y muy contundentes que sean que hagan olvidar la actitud inmoral de la jerarquía católica que allí donde supo de los abusos sexuales cayó los ocultó encubrió a los abusadores una iglesia que olvidos ser caritativa con las víctimas que traicionó su propia enseñanza el Papa ha pedido hoy en una de esas cartas un cambio de cultura para que su organización no permita deje de encubrir ese tipo de abusos por ejemplo que empiece por la plaza de San Pedro y que cambia si la cultura y las normas medievales y los privilegios que eche a los curas abusadores y que expulse a los cardenales ya los obispos que en cubrieron y que no deje de pedir perdón a las víctimas y que las crea cuando denuncia los abusos que acaba de una vez con el corporativismo divino

Voz 4 02:32 hola

Voz 1715 02:34 como cada noche les pedimos sus opiniones a través de nuestro número de Whatsapp que pueden enviar las notas de

Voz 2 02:40 seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo repito y lo repito despacio seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1667 03:14 repasamos las principales noticias que nos deja este día

Voz 0470 03:16 Pablo Morán Pablo buenas noches la Pedro buenas noches la invento

Voz 1667 03:19 cazando el ataque en Cornellà ha dado un giro esta noche con la declaración de la ex novia del joven argelino abatido por los Mossos según les hemos adelantado aquí en la SER esta joven ha asegurado que el atacante quería

Voz 7 03:30 a suicidarse desde hace un año en todo K

Voz 1667 03:32 eso se ha reforzado las medidas de autoprotección de los agentes el conseller de Interior cree que se trata de un hecho aislado

Voz 8 03:38 bueno informa Djokovic con la información que tenemos hasta ahora podemos hablar de que ha sido un hecho aislado que tenía como objetivo la policía y que ha sido neutralizado

Voz 1667 03:47 hay una Oliver en unos minutos esperamos a hablar con Miquel Buch para que nos dé todos los detalles y todavía hoy son noticia los ecos de la llamada de Quim Torra el viernes a atacar al Estado para el Gobierno estas palabras no pasan de una provocación pero C's y PP creen que es motivo suficiente para actuar con la ley en la mano Pablo Casado José Manuel Villegas

Voz 9 04:05 pedir que active la Constitución es activa ordenamiento jurídico y que no se permita

Voz 10 04:10 ningún tipo de amenazas al Estado de Derecho formalmente aseos Sánchez reactive esa notificación previa para aplicación del ciento cincuenta

Voz 1667 04:19 en en Castilla y León la política sigue liada con la trama enredaderas y explica el consejero de Fomento su llamada al empresario de la trama para asegurarle un contrato bajo el argumento de que él era la administración algo normal para José Manuel Suárez Quiñones

Voz 11 04:32 los suele llamada particular es mi amada de administración a la empresa por lo tanto eso es en el marco de la conversación una llamada oficial de administración una empresa no de un particular y una llamada de chascarrillo en la llamada privadas están llamada oficial

Voz 1667 04:45 estaremos en Grecia que inicia hoy una nueva etapa fuera del programa de rescate europeo pero con las heridas de diez años de austeridad que nos va a ayudar a entender el economista con Ignacio Crespo en Venezuela donde continúa el éxodo mientras Nicolás Maduro intenta reanimar la economía con una nueva moneda el bolívar sobra

Voz 12 05:06 pienso que que ven y centrar todos mis seguros a la mutua hito porque no tenemos tras piénsalo eh

Voz 13 05:12 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 12 05:30 buenas noches el sorteo del siete treinta

Voz 7 05:32 hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 12 05:36 que Fey treinta y siete diecinueve once y treinta y cuatro tres

Voz 0598 05:43 veintitrés reintegro seis

Voz 7 05:47 no olvides que al participar en los juegos de la ONCE cola buses con su labor social

Voz 14 05:51 el vidrio el siete XXXIX a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once nos mueve tu ilusión

Voz 15 06:05 soy Ángel y estoy haciendo el máster de periodismo UAM El País aprende periodismo haciéndolo ya puedes escribirte en escuela punto El País punto com

Voz 16 06:15 venga a tener ahora lo es con la radio en la mesilla de noche puede que aún enfundada en un traje de noche quizás regando su dama de noche son tantas las maneras de escuchar un programa de noche

Voz 17 06:28 ah

Voz 7 06:31 Hablar por hablar de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 3 06:38 a Arenas

Voz 6 06:43 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 7 06:49 Pedro Blanco las dieciséis minutos de la noche los nueve

Voz 1715 06:51 seis minutos en Canarias aquí estamos en la tertulia de Hora Veinticinco esta noche nos acompañan desde Barcelona Ruggero Montaño laboral

Voz 0470 06:59 es muy buenas noches y bienvenido una semana más y aquí Madrid Fernando Vallespín horas Fernando qué tal buenas noches y Carlos Cué o la Carlos buenas noches o por los pelos el atasco de la Gran Vía obliga

Voz 18 07:11 las hay de los taxis en Madrid tenemos poca del se es verdad pero está bien que sea sincero que está de vacaciones

Voz 0470 07:19 cómo debe ser también el récord

Voz 18 07:21 ten en cuenta que la semana que viene sigue siendo agosto Susana

Voz 0470 07:24 poco antes era lugar en el que estés oído cocina venga vamos a marcharnos hasta Barcelona

Voz 1715 07:29 pum si Ana muy buenas noches pero vamos con los hechos vamos con lo que tenemos

Voz 0470 07:33 es claro que que ha pasado esta mañana a primera hora un joven

Voz 1715 07:37 armado con un cuchillo entrar en una comisaría de los Mossos treinta de atacar a un agente al grito de Alá es grande y algo más que no se sabe muy bien qué era la policía dispara el hombre cae muerto los Mossos investigan lo sucedido como un atentado terrorista era la primera hipótesis de investigación pero la declaración de la ex pareja de la joven que les hemos adelantado aquí en la SER ante la policía ha aportado la que es claro su explicación su versión de los hechos que limita algo ahora la investigación a los Mossos trabajan con

Voz 0196 08:08 la hipótesis de que hay una mezcla entre una crisis existencial una motivación personal de buscar que le mataran y una radicalización que se habría producido si había sido más evidente en los últimos meses por ejemplo con algunos cambios físicos nos dicen fuentes policiales su ex pareja ha declarado como decías ante la policía que hace un año descubrió que era gay el lo reconoció a partir de aquí empezaron los trámites de separación de la pareja ella según ha podido saber la Cadena SER ha explicado que el había dicho varias veces que se quería es suicida

Voz 19 08:38 dar y ella cree que en realidad lo que quería hacer era quitarse la vida ante las

Voz 0196 08:43 vergüenza que podía suponer en la comunidad musulmana su condición sexual incluso ya ha contado que estaba convencida que él se casó para conseguir papeles y poder gozar en libertad en España de lo que sentía realmente los Mossos d'Esquadra no han querido dar detalles del contenido de las declaraciones de los testigos

Voz 19 09:01 sólo han dicho que hay informaciones que se tienen que ir

Voz 0196 09:03 castigar más a fondo para poder llegar a conclusiones más claras el número dos de los Mossos d'Esquadra Rafael Comas que hoy ha sido el encargado de dar explicaciones ha contado que ellos lo siguen tratando como un atentado terrorista

Voz 19 09:16 todo

Voz 20 09:17 nosotros nosotros estábamos tratando los hechos como atentado terrorista porque aparte de lo que hemos mencionado esta mañana en Europa se han producido ataques de este tipo a policías a una manera de aislar a un individuo ha agredido un atentado contra un policía en varios sitios de Europa

Voz 0196 09:35 la secuencia Pedro ha sido que poco antes de las seis de esta esta mañana

Voz 19 09:40 este hombre que se llama va de Oaxaca

Voz 0196 09:43 sí a veintinueve años había nacido en Argelia llamado al interfono que hay en la comisaría la puerta está cerrada por la noche la policía que estaban en recepción abierto ir según los Mossos d'Esquadra pues inmediatamente se la se ha abalanzado con un cuchillo de grandes dimensiones con la intención clara dicen de matarla la policía ha reaccionado inmediatamente Le ha disparado varios tiros abatido los Mossos d'Esquadra aseguran que ha sido una actuación proporcional en defensa de su vida

Voz 1715 10:11 en todo caso el ataque se ha se confirme como un ataque terrorista o tenga que ver más con la situación personal del atacante dijo de ciudadana que el ataque ha derivado en varias reuniones de coordinación a lo largo de la tarde entre los diferentes cuerpos de seguridad y también entre diferentes departamentos de la Generalitat claro porque esto es una obviedad pero explica el contexto en este ataque se producía apenas unos días después de la aniversario del diecisiete de agosto y eso ha permitido recordar esa amenaza latente de este tipo de terrorismo gana

Voz 0196 10:42 ha sido esta reunión que se ha producido primero a por la tarde en la comisaría de las Corts entre Policía Nacional Guardia Civil y Mossos d'Esquadra han querido dar también la imagen desde primera mañana que había una coordinación importante de hecho el ministro del Interior ha sido informado pues muy rápidamente y posteriormente ha habido otra reunión la del gabinete de coordinación contra la lucha terrorista antiterrorista y en este caso a han comparecido posteriormente del conseller de Interior Miquel Buch ha dicho que se trata de un hecho aislado porque no ha habido réplicas sí porque nadie tampoco lo ha reivindicado indicador escuchamos

Voz 3 11:15 en este momento lo que podemos informar que en función de la información que tenemos nosotros ahora mismo no es podríamos hablar de un hecho aislado que tenía un objetivo quiera atacar a la policía en este caso a los Mossos d'Esquadra y que está este objetivo ha estado ha sido neutralizado

Voz 0196 11:40 tras la reunión del gabinete de coordinación antiterrorista en Cataluña estaba también el presidente de la Generalitat la policía ha lanzado un mensaje a los agentes mucha atención mucha autoprotección Mike a las Cube es el jefe de los

Voz 19 11:51 esos d'Esquadra estar mucho más atentos

Voz 21 11:54 es que no hay necesidad de incrementar pero sin necesidad de poner la máxima atención tienen que nosotros seguimos siendo objetivo terrorista como policías no como Mossos d'Esquadra y hay que poner la máxima atención para evitar incidentes como os de no

Voz 0196 12:10 Pedro mañana está prevista una nueva reunión extraordinaria en este caso va a ser en Madrid en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo el circo también se va a poner encima de la mesa la posibilidad que se pueden coordinar las policías pueden hablar pueden compartir todos los datos que han ido recabando en las últimas horas decirte también que en el registro en la casa de este individuo no han encontrado ni explosivos ni tampoco armas de fuego

Voz 0470 12:33 gracias Ana buenas noches buenas quiero que saludemos a Miguel

Voz 1715 12:36 o que les el conseller de Interior de la Generalitat conseller bonito

Voz 22 12:40 hola buenas noches buenas noches

Voz 1715 12:43 te contaba ya las ocho de la tarde Anna si nuestra compañera que la ex pareja del atacante ha asegurado o ante los agentes han interrogado que ese joven había mostrado ciertas tendencias suicidas por aprovecharse de su condición sexual a usted le consta que es así

Voz 22 12:58 mire yo prefiero no entrar en este tipo de tema y un hace pocas horas en buen estado dentro de su domicilio hay ahora mismo trabajo yo los analistas los investigadores para corregir la situación

Voz 1715 13:17 en todo caso ustedes la Consejería los Mossos d'Esquadra siguen valorando la investigación como un atentado terrorista

Voz 22 13:26 bueno de hecho lo que sucede es que va la jueza que instruye el caso ha elevado caso a la Audiencia Nacional quién es quién la autoridad competente judicialmente hablando sobre el terrorista por tanto si no lo tratamos nosotros sino que judicial ahora por ahora se trata de un ataque terrorista

Voz 1715 13:53 en la casa en el registro que usted mencionaba es cierto que no se han encontrado ni armas y explosivos

Voz 22 14:00 es cierto sólo puedo confirmar que exclusivos mierdas de fuego

Voz 1715 14:03 hay algún elemento que les haya dado pista ustedes hipotético proceso de radicalización

Voz 22 14:10 bien eso forma parte de caso y saben que lo ha sido por lo tanto no después informar a papá

Voz 1715 14:21 algún elemento les había hecho estar en especial alerta estos días

Voz 22 14:29 tiene en materia antiterrorista recuerden que estamos en en cuatro sobre cinco desde hace tiempo por tanto siempre si tiene que estar alerta máxima no para entendernos y por tanto pues en torno al diecisiete de agosto del año pasado en torno de todas las actividades de recuerdo que se han hecho a las víctimas de agradecimiento a los cuerpos policiales ir a los sistemas de emergencias de este país que actuaron hecho evidentemente ávido alguna gente que más jugáis pues se ha tenido que tratar pues con esto con mi está con esa amenaza que tenemos cuatro sube cinco de hecho esta mañana hemos dicho es una de las policías locales de los Mossos d'Esquadra e incluso a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado poniéndoles también en precaución durante lo que Dios ha sido en Catalunya fíjese pregunta

Voz 1715 15:27 para cerrar la siguiente los agentes destinados en comisaría tenían alguna instrucción para reforzar la vigilancia la precaución es por tanto normal que la agente en cuestión abriera la puerta a la persona

Voz 22 15:42 le he dicho a hay una recomendación en SER que son aún unos protocolos que van escalonados en función de la vela de la amenaza no dejando cuatro sobre cinco pues hay una idea atenciones y de puntos que si tienen que complementar por parte de los agentes en todo caso prevé subir subir de no para entendernos o prevenir cualquier situación no yo lo que queremos es que viene pues que si con continúa cumpliendo pero evidentemente lo que no puede hacer es poco picas hasta cuatro sobre cinco no elegir a una persona en una utopía esto eh lo queríamos Izar vasco miniseries es para muchos ciudadanos se dirigen cada día para hacer denuncias para hacer consultas para cualquier tipo de Così tampoco no podemos creo yo

Voz 23 16:38 a hacer un búnker de los cómics evite que por cierto no le consta que los Mossos tuvieran algún tipo de información previa sobre este joven sobre este atacante estaba hasta ahora mismo no

Voz 22 16:55 el enviar la información a nivel internacional esta información pero ahora ahora nosotros no tenemos información ese tipo sobre este caso

Voz 1715 17:04 esta tarde entiendo que a lo largo del día ha habido contactos entre las diferentes fuerzas de seguridad y coordinación plena

Voz 22 17:11 sí de hecho nosotros hemos con como jugador la subcomisión en esta misma tarde con el Cuerpo Nacional de la Policía Nacional con la Guardia Civil Mi consuelos jugarreta jugador pues sí han traspasado toda la información y de la gira que sabe encima de la mesa mañana que se ha convocado en los cinco aquí en Madrid y a partir de equipos de trabajar conjuntamente todas las fuerzas en materia de investigación e información para poner esclarecer lo antes posible y poner a disposición judicial toda la información para que se ha

Voz 23 17:56 me va dado

Voz 1715 17:57 va a permitir que el preguntes por otro asunto que tiene que ver con lo ocurrido este fin de semana lazos amarillos retira de los lazos amarillos identificación de las personas que lo hicieron pero antes quiero que escucha con nosotros a la fiscal general del Estado y le preguntaban por lo ocurrido estos días esta es su valoración técnico jurídica de los hechos no hay delito alguno han inquietar

Voz 24 18:18 imponerlos forman parte de la libertad de expresión pero en todo caso insisto que yo no estoy juzgando con respecto a una legislación que no me toca a mí eh responder sobre su aplicación es son las autoridades gubernativas catalanes en este caso que tomarán las decisiones seguramente las más oportunas

Voz 1715 18:33 señor consejero si como dice la fiscal general del Estado ni en el hecho de ponerlo Nina el hecho de quitar los hay una comisión de ningún delito porque es identifica a la gente que lo retira

Voz 22 18:44 ahora bien esta información no es yo todos los ciertas en todo caso se ha visitado a personas que llevaban objetos curso a alguna que otra arma blanca y a que un grupo de noche y por tanto se ha actuado así aquí hay una buena leí que la otros dos mil quince que es una ley de abasto de Estado español evacuados marca como se tiene que proceder de la ley

Voz 1715 19:14 en todo caso esta gente por lo que usted dice no se identifica por retirar lazos sino por otro tipo de actitudes comportamientos que vulneran esa ley

Voz 22 19:23 otras catorce personas que este fin de semana es socio explicó

Voz 1715 19:28 por lo tanto no hay orden dada a los mossos identifiquen a quién retira lazos

Voz 22 19:34 no vivimos en un país democrático muy hoy por hoy a la expresión tiene que permanecer si en todo caso en todo lo que comporte en Cataluña en otros eh diferentes sitios español pues a mí no supo niño opinar sobre su gestión porque no soy consejero de otras comunidades previsible lo puedo garantizar que quise pese se libertad de expresión caso en poner la sesión absoluta y por tanto no se puede muy perseguido por eso no va más gente pobre pero sí podemos identificar ha sido la gente lleva con con armas blancas por la calle con objetos punzantes o con el material que se utiliza para agredir a una persona

Voz 1715 20:29 una última cosa por la aclarar los márgenes del debate consejero de colocar lazos amarillos decía es libertad de expresión retirar lazos amarillos es libertad de expresión

Voz 22 20:39 bueno cuente que construir es una cosa destruir os otra por tanto a tiene que cuenta de que una cosa es que o

Voz 25 20:51 es que una cosa

Voz 22 20:55 he dormido poco otras pues

Voz 25 20:57 qué es lo rompo cosas que hago y un monumento otra cosa que no hemos tenido casos yo creo y serbios

Voz 26 21:07 yo no puedo

Voz 22 21:09 agresión a todos los pues ahí

Voz 25 21:15 Vimos que construyen por ese y lo porque esta es una situación que existe y por tanto queremos trabajar a esas dimensiones otra realidades y por lo tanto pues

Voz 23 21:29 su hijo Miguel conseller de Interior de la Generalitat gracias por habernos atendido esta noche en Hora Veinticinco que gracias gracias Si buenas noches bueno

Voz 1715 21:39 pues Fernando Rey Carlos en realidad no sé si podemos aportar algo sobre lo sucedido esta mañana en Cornellà porque de momento sigue haciendo más las incógnitas que las certezas decía que los investigadores trabajan con esa hipótesis de que haya habido una mezcla de problemas personales la mujer ha dicho que en fin había planteado esa hipótesis de suicidarse por

Voz 12 22:04 en fin no tener vergüenza

Voz 1715 22:06 en su condición sexual ante su colectivo problemas personales por un lado y proceso de radicalización por el otro en fin no sé si decir algo o avanzamos hacia una cosa muy y yo creo que lo que a todos nos ha revuelto es la

Voz 0656 22:20 incidencia con el aniversario no es decir que el hecho de que coincida precisamente con el año dos los atentados de Barcelona hace que a todos les parezca un una forma de venganza no importando el atentado terrorista con las informaciones posteriores lo que hacen es bueno pues mostrarlo como una especie de simulacro de atentado terrorista que realmente no buscaba legitimarse a través de eso sino que bueno correspondía

Voz 1715 22:48 usted expresamente de tipo de

Voz 0656 22:50 el personal no sé que no lo sé yo yo la verdad si creo que bueno el hecho de que ya lo habían lanzado a la Audiencia Nacional significa que efectivamente ha seguido el tracto jurídico de corre compete con ese tipo de delitos importante vamos a ver qué dice la Audiencia Nacional no pero claro hasta que se produce una empresa

Voz 0470 23:09 pasará el tiempo el tiempo fluye o Carlos ya

Voz 19 23:13 a ver a mí hay un elemento que que en cierta manera me sorprende no es decir esta persona entraron a comisaría con un cuchillo con intención de matar a alguien que su condición personal su situación personal fuera la que fuere es un debate pero fijémonos que no hablamos mucho de las situaciones personales que llevaron a los terroristas que atacaron en la Rambla de Cataluña en la en en en agosto del año pasado no este sentido quiero decir que parece que parece que además confirma que que el agresor pues ha utilizado la atípica frase de Alá es grande que no deja de ser pues un sello para pues marcar el para definir el porqué de su acción es con lo cual yo creo que estamos hablando de un ataque terrorista fallido por suerte creo que con un con una respuesta con contundencia por parte de los Mossos pero yo soy partidario de en estos casos de la contundencia y por lo tanto eh creo que estamos hablando de un ataque terrorista mi la situación personal de del atacante pues será la que sea pero en cualquier caso creo que es absolutamente secundario

Voz 1715 24:23 Carlos

Voz 27 24:24 bueno yo la verdad es que creo que esta mañana ha habido ya mucha precipitación creo que con estos casos y sobre todo ponerse a opinar es siempre precipitado porque la policía va investigan debe a sacando ya esta tarde tenemos muchas más cosas de las que teníamos esta mañana creo que sí meramente hay que es uno de esos casos en los que la información lo cambia todo lo cambian horas porque evidentemente estamos teniendo mucho más mañana nuevas más de hecho esta mañana ha habido una rueda de prensa en la que el jefe de los Mossos estaba escamotear alguna información porque la información de cómo se ha producido el suceso con detalle cómo cómo sale disparado como se ha reaccionado qué posibilidades había que que que riesgos que protocolos querría que que se hace en una situación así si se ha actuado bien no mal bueno hace falta un poquito más de tiempo pero la información es la que nos va a llevar yo creo que que que en este tipo de cosas por lo menos darle veinticuatro horas a la información antes en gran opiniones recomendable es cierto

Voz 1715 25:22 bueno vamos a dar esas veinticuatro horas como reclama al Carlos sigamos avanzando por tanto en la que única de este día y entremos en el ámbito puramente político iremos a Cataluña claro sigamos mirando a Cataluña Ciudadanos ha elevado un poquito el tono ha endurecido su presión algodón no para que aplique de nuevo el artículo ciento cincuenta y cinco en el partido de Rivera creen que es intolerable que el presidente de la Generalitat puede amenazar con atacar al Estado sin que eso tenga alguna consecuencia hace

Voz 0470 25:49 tras las palabras de Torra ciudadanos pisa

Voz 0019 25:51 acelerador e insta a Pedro Sánchez a que inicie los trámites para reactivar el ciento cincuenta y cinco eso pasa por enviar al presidente de la Generalitat un requerimiento para que Torra acate la Constitución y las leyes

Voz 0656 26:01 si la respuesta

Voz 0470 26:02 negativa estos son los pasos a seguir según el secretario general de Ciudadanos José Manuel Villegas

Voz 28 26:07 la respuesta del señor Torra es que está fuera de la ley que está fuera de la democracia que está fuera de la construcción te entiendo que los deberíamos ser unir los partidos constitucionalistas ir decidir a qué competencias debería afectar esa aplicación de entonces

Voz 0019 26:21 en el PP creen que hay motivos suficientes para que el Gobierno actúe tras escuchar al presidente catalán si Pedro Sánchez no mueve ficha lo harán los populares Pablo Casado

Voz 9 26:29 sí es un ataque al Estado y además la amenaza fue explícita al Partido Popular ya he dicho que si esto sigue así se siguen incumpliendo la ley y sigue habiendo amenazas han estado nosotros lo que vamos a hacer es pedir que se active la Constitución desactive ordenamiento jurídico y que no se permita ningún tipo de amenazas al Estado de Derecho pareja

Voz 0019 26:49 ambos partidos vuelven a compartir discurso y advierten de que si el Gobierno no les pone freno los independentistas seguirán adelante con su hoja de ruta

Voz 1715 26:57 estas apelaciones de Ciudadanos para que se aplique seiscientos cincuenta y cinco son interesantes vamos a saludar a Rafael de Agapito Serrano es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca señor de gatito Serrano muy buenas noches

Voz 23 27:07 buenas los ciudadanos

Voz 1715 27:10 bueno se refería esas declaraciones del presidente Torra de de la semana pasada a pagar al Estado preguntó unas declaraciones más o menos repetidas más o menos duras más o menos amenazantes son un motivo sería un motivo suficiente para activar de nuevo el ciento cincuenta y cinco

Voz 29 27:26 pues yo creo que no yo creo que hasta hasta ese momento no ha habido ninguna situación extrema no que pueda llevar el ciento cincuenta y cinco es una situación ya digamos límite no podrá actuar no la frase No en la que hace apoya esta idea de que vamos a atacar al Estado no bueno yo decía entender la también de él en su literalidad lo que decía el presidente de la Generalitat es que va a atacar a un Estado injusto que no se trataba todo ataca el Estado sino lo que ellos entienden como injusto pero no están yendo a los medios dos que podría que ataca y que esto sería la forma que podría haber situaciones ser ilegales e ilegítimas no restó yo creo que todo todos un poco católica amada demagógica es uno de podemos estar de acuerdo pero no da pie para que ha llegado una base jurídica alguna bases jurídicas sobre la cual sustentar una una puesta en marcha por otra parte que por otra parte políticamente pues no puede hacer un partido popular no no no puede mover necesitaría suficiente apoyo en el Congreso no sé no creo que lo hubiera en este momento

Voz 1715 28:47 por otro lado el Gobierno ha decía la vicepresidenta este fin de semana ha aportado la diferencia entre declaraciones palabras o declaraciones de intenciones hechos relevantes hechos con consecuencias jurídicas supongo que ésa la distinción principal

Voz 0470 29:02 claro

Voz 29 29:04 bueno hay aquí digamos hay palabras también que tuyos Pia Bosch objetos no de alguna situación jurídica no pero desde luego en esta materia política el decir lo que se lo que se pretende venga bueno pues se puede defender las propias ideas no se puede hacer con mayor fortuna o peor no ofrecen no pero he de a las

Voz 22 29:31 tiene que haber tiene que haber

Voz 29 29:34 decisiones concretas en este sentido que marquen en el que están tomando están haciendo cosas que no encajan dentro de una orden constitucional no no basta una mera retórica demagógica no en este sentido no una última de

Voz 1715 29:55 Nieto Serrano que qué importancia va a tener en el futuro eh cuando el Constitucional se pronuncie sobre los recursos que se presentaron uno de Podemos en el Parlamento catalán en fin en todo caso de esa resolución la que sean en el futuro se supone que casi una especie de libro de instrucciones sobre un artículo que nunca se había aplicado

Voz 29 30:15 pero se refiere a qué se refiere en concreto al Arias

Voz 1715 30:19 bueno el recurso que tanto Podemos con el Parlamento catalán interpusieron por la aplicación del ciento

Voz 23 30:24 cincuenta aplicación eso es no

Voz 29 30:28 no no lo creo no creo que haya ningún problema al constitucional hay que asumir un poco la la objetividad a verlo y otros que tiene el decide que no acepta las decisiones del Tribunal Constitucional no salir practicamente del marco constitucional y estar funcionando desde afuera esto es tienen la gravedad no da pie a que haya actuaciones tendentes yo al a contra reloj Files ese problema pero pero bueno es que parece no habrá que esperar en tu casa pero yo creo yo creo que no son el puesto dos grados lo digo haber sorpresas

Voz 23 31:16 no pues Raffaele Agapito Serrano catedrático de Derecho Constitucional de la banca gracias por habernos atendido buenas noches

Voz 29 31:22 o sea usted

Voz 1715 31:24 los empecemos por el ciento cincuenta y cinco ciudadanos reclamando al Gobierno que active lo primero que se hace es casi como una especie de advertencia impedirá en este caso al al presidente de la Generalitat para que en fin confirme si está con la ley no está con una ley paso previo digo para aplicar directamente el artículo

Voz 27 31:45 qué rápido ha girado todo no hace sólo dos meses estábamos con Ciudadanos presionando al Gobierno del PP para que no dejara no suspendiera el ciento cincuenta y cinco y hiciera lo que hiciera Gobierno ahí me acuerdo de esa sesión en la que Rajoy está indignado Máximo con Albert Rivera y le dijo a Pedro Sánchez usted sí que sí que es leal usted sí que mantiene para para pegarle a Rivera no porque quisiera

Voz 0470 32:10 assange sino usted

Voz 27 32:12 al usted sí que me me me apoya y dos meses después estamos con el PP pidiéndole a Sánchez que sea durísimo con el ciento cincuenta y cinco y que le que que responda Torra inmediatamente y si no responde presión haremos eh PP insiste hoy ha insistido Casado en que ellos tienen la mayoría en el Senado para el ciento cincuenta y cinco pero no nos olvidemos que la Constitución dice el ciento cincuenta y cinco lo tiene que promover el Gobierno porque si el PP fuera a lo mejor lo provenían lo lo lo tiraban en solitario pero no pueden eh es una situación realmente muy muy llamativa en la que yo creo que el trasfondo el trasfondo real es la batalla entre entre el PP y Ciudadanos es bastante obvio yo creo que nadie ni siquiera ellos mismos lo niegan abiertamente se está produciendo una guerra fortísima la derecha española de la que se está beneficiando bastante el Gobierno que se siente muy cómodo en esta situación salvo que es Torra siga en esta escalada tome una decisión de Berga car mientras mientras sean palabras creo que el Gobierno a la vicepresidenta Galgo estuvo hablando ayer tienen espacio bastante cómodo para decir bueno las palabras nosotros no vamos a responder a las palabras pero caro Cataluña no se ha resuelto no se va a resolver iba en en algún momento va a llegar un momento en el que el Gobierno tenga que tomar una decisión que será mucho más complicado yo creo que ahora está muy cómodo y está incluso beneficiando políticamente esta situación al Gobierno de pelea dentro de la derecha

Voz 1715 33:35 por qué

Voz 19 33:37 bien en primer lugar yo creo que las palabras de Torras se tienen que marcar en el debate que hemos tenido aquí alguna vez no es decir el Gobierno catalán sabe que no tiene capacidad alguna de acción en términos de llevar a cabo las propuestas del proceso soberanista hace un año tenía en el horizonte pues el referéndum del uno de octubre la gente actúa de forma proactiva había una cierta ilusión el Gobierno ahora sabe que no hay relato con lo cual tiene que jugar la batalla del simbolismo hasta los límites más insospechados y esto es lo que hace porque al fin y al cabo si nos fijamos y creo que la vicepresidenta ha dado una respuesta muy brillante a lo que ha hecho Torra que es finalmente ningunear no es decir Oiga usted pues ya puede decir lo que quiera pero después pues las acciones hablan por sí solas el Gobierno catalán aunque no lo quiera reconocer porque le da cierta vergüenza hacer algo tan lógico como cumplir la ley pues lo hace y estamos en este escenario no no tenemos que olvidar que estamos a tres semanas del once de septiembre y el Gobierno necesita de las movilizaciones ciudadanas tiene que calentar el ambiente siempre siempre ha sido sí los últimos seis siete años final desde agosto han resultado pues una unos días unas semanas en las cuales el el soberanismo pero también desde el Gobierno pues se ha promovido pues que hay digamos un crecimiento de de de la tensión a un aumento de la tensión yo creo que estas palabras se enmarcan en esto Torra no puedo hacer nada lo sabe y no hace nada porque si quisiera ir más allá ser desobediente pues oiga el Gobierno ETA tiene la competencia de los Servicios Penitenciarios no sé si me explico no con lo cual estamos enmarcados en una dinámica de palabrería total en la cual todos ellos en privado reconocen que obviamente no no no hay recorrido tienen existe una gran batalla del mismo modo que existe es la derecha española entre Ciudadanos y el Partido Popular en el Moon en Catalunya existe en el mundo soberanista entre Esquerra Republicana is Cataluña o la querida o Convergència o como se llame ahora en la cual de estos últimos pues van ganando el terreno a los republicanos porque hoy a día de hoy ya se les tilda de Buteflika es Guti Flex es la palabra como muchos sabréis con la cual pues se puede definir a un traidor al al patriotismo catalán no con lo cual acabo ya creo que estamos en el campo del simbolismo y creo que el Gobierno es muy inteligente de jugar las cartas desde la moderación sabiendo perfectamente que estamos yendo y que están yendo de farol de nuevo

Voz 30 36:15 Fernando

Voz 0656 36:17 sí bueno hemos pasado de la de

Voz 30 36:20 el ente evaluar el aplicar

Voz 0656 36:22 es del ciento cincuenta y cinco como algo equivalente a apretar el botón nuclear aquella cualquier declaración exija sino a inmediatamente no hablar no claro esa que hemos pasado de agudizar lo va paralizarlo no yo creo que eso es el la prima era la primera consideración vamos a entrar vamos a entrar en lo que ha dicho el el catedrático que a mí me pareció que es que es bastante relevante atacar es decir yo creo que tiene que ver la la la la semántica de los tengo unas empleados y por otra parte ver hasta qué punto como se pedante mente en términos lingüísticos hasta qué punto digamos este acto del habla tiene un efecto per formativo o no sacar significa fundamentalmente criticar oponernos buscar la antítesis no frente aquello que se supone que un Estado que no está dispuesto a hacer aquello que nosotros deseamos que es la convocatoria de referéndum me dejarnos decidir libremente pues eh debe ser diríamos la actitud de cualquier buen catalán debe ser el oponerse que es un poco como yo lo interpreto perdona

Voz 27 37:34 además hoy hoy ha dado una explicación Torra que es que sería atacar en serio en el sentido de criticar durante el proceso judicial que el Gobi que elabora una estrategia de estrategia decir debía anunciar

Voz 0470 37:46 el Gobierno ha tomado una decisión injusta entonces digamos que tiene este llamando al

Voz 0656 37:51 las armas para que los catalanes se hagan con digamos con armas para para levantarse no en la plaza de etcétera con lo cual es la rebelión de verdad no no la rebelión para que sea enjuiciado los a los políticos catalanes que ahora mismo están están presos yo creo que ahí no hay es digamos esa ese digamos no hay ese elemento pero formativo sino en eso estoy como llegue absolutamente bueno pues lo que se trata es de calentar el ambiente dentro de las circunstancias que tanto Ciudadanos y particularmente Ciudadanos el Partido Popular conocen perfectamente es decir no es la primera vez que ocurre esto este es una estrategia que bueno que de la que se valen no solamente los independentistas catalanes sino en general de todos los grupos políticos si bueno es sencillamente por el hecho de que en Catalunya estemos ante una situación tan dura pues en encontramos también palabras seguramente seguramente más duras yo creo que aquí el problema de fondo y y bueno yo creo que clarísimamente el problema de fondo es la guerra de entre la derecha para ver quién es más derecha y quiénes más española que quién de los dos es más español ahí me parece que además el el ciudadanos juega con cierta ventaja porque en definitiva al Partido Popular se le puede decir algo tuvo ocasión de aplicar lo no lo aplicó como fue el día seis y siete de septiembre que es encubrir ha sido momento donde se pudo hacer a qué viene ahora este giro pero bueno ciudadanos ya lo dijo entonces si lo mantenido por lo tanto hay una cierta congruencia se puede decir

Voz 1715 39:26 que insisto dentro de una paralización de algo

Voz 0656 39:28 que me enjuició es dramático que esconde Estado tiene que recurrir a esta medida absolutamente clara

Voz 1715 39:33 una de las dudas voy contigo Carlos es si habrá o no topes pesa la exacerbación del discurso del mensaje por un lado lo habéis comentado en esta competición abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos por otro en la medida en que esos discursos van elevando su tono acaban dando argumentos a la parte contraria que este caso es el independentismo pintor Cataluña

Voz 27 39:55 el trocito y acaban Si sin existen acaban siendo irrelevantes porque estoy Si Torra insiste en este discurso pero no pasa nada si no hace nada porque evidentemente es muy difícil hacer como antes explicaba es muy difícil hacer porque ya está desarrollado todo el cuerpo jurídico para enfrentarse a cualquier cosa que hagas más hizo un pequeño aviso con aquella moción ir rápidamente el Gobierno de Sánchez lo lo lo impugnó lo llevó al Constitucional con lo cual ya le avisaron cualquier cosa que hagas pues es la diferencia que decía ayer Calvo entre hacer y decir no entonces está perdiendo valor hay además hay que hay que darle el también el contexto de donde se dice cómo se dice se dice en la tarde en la cárcel frente a la cárcel vital después de una mañana yo estuve allí esa mañana

Voz 0470 40:42 en Barcelona en Barcelona después de una mañana en que

Voz 27 40:45 supuesto los independentistas no van a dejar de ser independentistas no van a dejar de buscar todos los recovecos para hacerlo pero la realidad es que el independentismo no le montó el escándalo al Rey que estaba previsto que remontara el independentismo de alguna manera gráfica le entregó el espacio público de la plaza de Cataluña esa mañana fue de las víctimas el protagonismo del Rey una pancarta o cosas pero no pasó ni ni de lejos lo que se esperaba que pasara esa mañana Torra de alguna manera había concedido eso la tarde él quiso asumir el el tono vamos a decir bueno seguimos aquí sobre todo frente a su gente a decirles señores no me he olvidado de todo lo que tenemos detrás pero bueno las interpretaciones

Voz 0470 41:24 es es que este año en lugar de montar la bronca

Voz 1715 41:27 han decidido darle la espalda ignorarlo

Voz 0470 41:29 pues eso es lo que Lanzaro pero en fin yo creo que por lo menos de las fuentes de Moncloa consultadas conforman abiertamente con el ya está no se ríe no hacía falta más

Voz 19 41:43 sí es que me sumo a lo que comentáis es decir es el el nivel y el grado de simbolismo al que está sometido la política catalana en los últimos meses es es de tal magnitud que ya casi no sorprende no es decir es público quiere oir que sus políticos son valientes pasa lo que pasa por la mañana que parecería inexplicable y desde el punto de vista de un señor independentista que le han contado que el pasado veintisiete de octubre alguien pues declaró la independencia de Cataluña pues pues no entiende nada entonces bueno para tener a su tropa contenta el el mismo día como decís por la tarde delante de la prisión porque al final el contexto donde se producen los hechos también es muy importante y hay que entenderlo no pues ahí Quim Torra pues quiso tener va a quiso agradar a su público y es lo que hizo además repito yo es muy importante si analizamos la historia día del proceso soberanista el calendario es decir siempre siempre el otoño se ha planteado como el gran momento del soberanismo en los últimos años porqué porque han habido de entrada ha habido cuatro citas electorales sino me equivoco tres más la de dos mil diez después del Estatuto el referéndum hunde el año pasado el uno de octubre la consulta soberanista es decir cada otoño el soberanismo ha podido ofrecer a su público

Voz 0470 43:10 un un cara Milito para hacerlo de algún modo una temporada que arranca el once de septiembre claro si te lo que pasa en la diferencia

Voz 19 43:18 encima es que este año no no hay cartelito porque no hay nada que ofrecer porque es evidente que el Gobierno de entrada porque está conformado también por Esquerra Republicana que en boca de Joan Tardà que es la de Oriol Junqueras de Pere Aragones ya han dejado clara que aventuras pocas primera cuestión después visten vistas que obviamente no puede haber una declaración de independencia evidentemente no puede haberla pero tampoco dentro de de de su mainstream por decirlo de alguna manera se suma en set no tampoco puede haber la declaración de competencia no hay referéndum no hay nada que tienen tienen la fecha del uno de octubre como gran conmemoración de lo que ellos pues ya casi lo llaman pues no lo sé barbaridades porque han llegado a decir cosas son muy escandaloso sobre lo que sucedió que desde mi punto de vista fue equivocado pero stop sería otro debate innecesario de ello porque no hay discurso que política pública pública lleva a cabo la Generalitat te en en en en educación en sanidad que tienen los competencias por cierto es decir que las tienen no sabemos nada entonces

Voz 0656 44:19 dentro está además Parlamento cerrado

Voz 19 44:22 tanto en el hasta hasta el uno hasta hasta octubre este tu después hasta después de lo que teóricamente es la celebración del Año del del referéndum con lo cual la diferencia entre ciento cincuenta y cinco Hinault ciento cincuenta y cinco con todo respeto es casi nula al menos por lo que por lo que tiene que ver con los departamentos y quiero ser justo aquí de Junts per Catalunya Esquerra Republicana está actuando de otra manera creo que el Gobierno central lo sabe y es importante que la gente también tiene consciencia de que hay hoy ya una división entre no sé si llamarle moderados pero sí más realistas y más pragmáticos lo demás es como decíamos antes el tema de los amarillos en El senyor Miquel book permitidme que que acabe con anécdotas yo yo fui concejal con Miquel alcalde en el mismo partido en entonces bueno la colección de Convergencia i Unió en su momento después pues pueden mantener relación con él pero es que he dicho una cosa que que que que no tiene sentido es decir ponerlas lazos amarillos es libertad de expresión y quitarlos no es esto es una auténtica barbaridad es decir siguió que soy seguidor del Barça me da ahora con mis compañeros y amigos inundar la ciudad en los espacios públicos no me iba al con atención los espacios públicos con banderas del Barça puedo entender que haya seguidores del Espanyol o el Real Madrid por decir algo que los quieran quitar Evening eh en cualquier caso quién habrá empezado a utilizar el espacio público para hacer algo he sido yo con lo cual este mensaje que se está dando el el el elemento que que útil que ha utilizado las armas blancas a ver vamos a ser realistas estos señores llevaba un cúter porque los amarillos el la gente los ha visto básicamente son trozos de plástico a tal dos y es muy difícil con las manos de hacerlos el agente para corta los hace esto es decir se crea un drama se cree una historia de tal y el perdón de la expresión compañeros pero de tal paranoia colectiva que es ciertamente preocupante que que que el debate político de hoy en Cataluña es este centrándonos

Voz 1715 46:15 sí bueno dejadme que escuchemos algo que decían en la anterior a las nueve de la noche en la mesa política Carlos Carrizo de Ciudadanos ante Rodríguez el Partido Popular Miriam Nogueras vicepresidenta del PDeCAT habrá de Podemos John Elorza de parte del Partido Socialista en torno a la política a la situación política en Cataluña y el debate la discusión sobre ciencia

Voz 31 46:34 por lo que ahora cabría es sentarnos y decidir si se aplica el ciento cincuenta y cinco y hasta qué punto tendríamos que aplicarlo yo creo que

Voz 32 46:44 sí que va la pena empezar a a valorarlo seguramente no serán todavía las condiciones para que se tenga que aplicar ya ese artículo en este mismo momento pero creo que todas las declaraciones de intenciones que ha hecho el presidente de la Generalitat pues yo creo que es toda una declaración de intenciones de lo que va a venir

Voz 33 47:01 no que aquí no todos somos conscientes de que una mayoría parlamentaria en Cataluña representa al independentismo en Cataluña o no vamos a salir jamás será difícil salir de esta situación en la calle

Voz 0133 47:16 vamos ya mucho tiempo dos creo que la propuesta que ponen encima de la mesa tanto ciudadanos y de manera más comedida pero también el Partido Popular nos lleva a seguir incidiendo en una estrategia de judicialización de represión on hacia los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña que creo que ya ha demostrado además sus nulos resultados para resolver un problema que es eminentemente político dos que jugará la confrontar

Voz 0656 47:39 son directa impiden el diálogo desde el primer día yo ahora vienen con esta historia de aplicar este último te digo cuando no se dan las condiciones no serán que se puedan dar quizá pero hoy en día hoy no

Voz 1715 47:51 bueno vamos a hacer una cosa alto en el camino nos vamos a publicidad y a la desconexión a la vuelta seguimos avanzando en este día pensando en la semana que supone la recuperación de la actividad política

Voz 34 48:05 un motero aparca en la puerta allá donde vaya un mutuo pero hace

Voz 7 48:09 sólo pero por menos dinero traen

Voz 35 48:11 tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco dos bienvenidos condiciones en Mutua puntuales

Voz 7 48:26 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido tres mil setecientos veintiséis asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXIII mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti ciento ilusión buenas noches que recuerda con los ateos de la ONCE la ilusión

Voz 6 49:04 su deporte

Voz 7 49:10 nos une a todos asume el fútbol busca los une el motociclismo no son el baloncesto

Voz 6 49:25 nos une

Voz 7 49:32 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero a partir de las once y media de la noche una hora menos en Canarias que nos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 6 49:57 Unity en la Comunidad veinticinco

Voz 7 50:00 a través del hueso del programa en el seis tres ocho setenta y siete cuarenta y siete cuarenta y tres si quieres hablar compartir tu historia en Hablar por hablar es muy fácil

Voz 0598 50:19 puede enviar también una nota de voz un audio al whatsapp seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta y cinco por seis cincuenta veintiuno ochenta y cuatro ochenta hay cinco Si para compartir sus reflexiones en Twitter arroba hablarporhablar esa es nuestra comarca

Voz 7 50:34 también puedes llamar al número de cree que cuando quiera puede empezar que nos cuenta todo lo que te importa y quieres compartir quieres hablar te escuchamos hablar por hablar con Adriana Mourelos de lunes a viernes a partir de la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias

Voz 37 50:57 su familia claro que sí soy muy hogareño que un hombre que no viven con su familia en ese aspecto descuidado arte

Voz 6 51:12 todo ya es tarde tienen toda la parrilla completa que en La Ventana en verano con Roberto

Voz 0470 51:25 Sánchez Cadena SER

Voz 6 51:32 estupendo gracias queréis otra

Voz 3 51:36 que si quieres más

Voz 0470 51:38 año acoge que nos vamos que público tanto

Voz 0598 51:40 a las difíciles algo de otros Elo para tener resultados diferentes hacer cosas diferentes no esperes a que si atarle cuenta el ex apodos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre el Glaser

Voz 6 52:01 en la cabina SER Hora veinticinco

Voz 7 52:08 Triguero blanco en hora25 seguimos esta noche en el

Voz 1715 52:11 el tiempo que dedicamos a la información perdón ya la tertulia hoy nos acompañan Carlos Cué excluyó montaña o la y Fernando Vallespín bueno que se acabaron las vacaciones para del Gobierno de Pedro Sánchez esta semana retoma el trabajo pensando en el consejo de ministros del viernes así que si abrimos la agenda por la última página escrita antes de las vacaciones encontramos los mismos temas pendientes antes de las vacaciones por ejemplo la prometida a la anunciada exhumación de los restos de Franco que de momento hay si bien ya veremos si este viernes el Consejo de mí

Voz 2 52:43 Nuestros cumple o empieza a cumplir con su palabra