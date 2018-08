Hora 25 (20/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 para un militar para una persona con menor capacidad intelectual están perfectamente que estas personas estén defendiendo Fran con el año dos mil dieciocho sea alguien se imagina que esto pudiera pasar en Francia cuarenta años incluso los cuarenta años después del cuarenta y cinco

Voz 2 00:17 David Chipre los aires

Voz 1 00:20 ingeniero los hubo un tipo que ha sido número dos del Ejército un tipo no no que lo que los hubo si un tipo expulsados un tipo que ha sido número dos del Ejército no sea a este nivel quiero decir es una cosa realmente a mí me me llama muchísimo la atención yo creo que por suerte la verdad es que estoy de acuerdo contigo por suerte es una minoría Si en el que el Ejército es una minoría pequeñísima en la sociedad española realmente la minoría está siendo ridícula con motivo por el cual es bastante difícil entender por qué esto no se hizo antes porque esto la gente que apoya el franquismo es una minoría en España desde hace muchísimos años no es no es que de repente ha cambiado la sociedad hace muchísimos años que es una minoría

Voz 3 01:00 muy llamativo yo lo he lo anales

Voz 1 01:02 si alguna vez lo hablamos en su momento con se habló mucho con el Gobierno Zapatero y me llamó muchísimo la atención que el Gobierno Zapatero no lograra hacer esto porque había ambiente más que suficiente tenía muchos más votos muchos más escaños que el Gobierno de Sánchez es que el Gobierno de Sánchez en una en una cosa como ésta sólo puede ganar es que sin pues sí me decía alguien en el en el Gobierno me decía pues ojalá el PP votara en contra por ejemplo el decreto ley que estamos hablando de la posibilidad de la convalidación de un decreto ley que lo lleve que lo lleve al Congreso decían el Gobierno ojalá el PP vote en contra y se ponga a hacer campaña contra la exhumación de Franco porque es evidente que la mayoría de los votantes del PP sobre todo los más jóvenes de la generación de Casado el propio casado y ha dicho otra frase interesante Casado ha dicho yo que soy nieto de de represaliado que su su abuelo estudian la UGT tuvo cárcel no voy a defender nunca lo que haya dentro es que es impensable otra cosa ya veremos qué vota porque es el PP idioma preside impensable una persona como Casado en la generación de Casado entre los dirigentes del PP se les pase por la cabeza es decir no no hay que sacar a Franco bajo ningún concepto otras cosas que digan que no es lo más importante que critiquen al Gobierno pero que es que estén en contra de sacar los restos de Franco parece muy difícil Rus llega a mí

Voz 0477 02:20 me un ex tome continúan apareciendo una maniobra política extremadamente inteligente por parte del presidente del Gobierno es decir como como ya he dicho es un es un debate que para el Gobierno son win win es decir obtiene el apoyo de todos los grupos con lo cual se lleva la victoria y es el digamos el promotor de la exhumación de del dictador o por el contrario pues deja una imagen de tanto del Partido Popular hipotéticos potencialmente de ciudadanos absolutamente negativa no con lo cual yo

Voz 4 02:56 lo ha hoy escuchando pues

Voz 0477 02:58 lo Casado Albert Rivera creo que son muy conscientes de ello y por por por esta razón también están poniéndose un poco de perfil porque no hay otro debate esta es la primera cuestión es decir es un plan perspectiva política me parece una gran estrategia del Gobierno dicho eso hay otro elemento referido a lo de los militares no es decir bueno sí seguramente los hay que son demasiado jóvenes pero estamos hablando de con perdón de la expresión de personajes pues ya que que que forman parte de de otra época si hoy por hoy hay algún joven a una persona digamos de Edad Media que da apoyo público y defiende al dictador etcétera pues yo directamente con todo el respeto eh pero lo calificaría de friki absoluto es decir auténtica minoría con lo cual este país ha avanzado esta es la realidad in me parece que además el Gobierno están tomando debate hablabais antes de Zapatero es verdad que no lo hizo también es sorprendente cuando uno lo analiza por qué no lo hizo Zapatero Rajoy es evidente porque Rajoy pues no le gusta no le gustaba tener problemas encima de la mesa con lo cual poner otro otra carpeta ahí

Voz 5 04:07 por ello no ganaba nada y además y además

Voz 0477 04:10 les suponía un el que trabajar muchísimo no ir pues no seguramente no iba mucho con él con lo cual yo repito creo que es anecdótico el apoyo que existe es verdad que existe le podemos lo podemos tiene que explicar por qué se tiene que directamente condenar primera cuestión dicho eso creo que la sociedad avanzado como conclusión decir que me parece una maniobra muy inteligente por parte del Partido Socialista que a su vez no tiene capacidad de hacer muchas cosas

Voz 6 04:38 la minoría eh

Voz 0477 04:40 enorme que tiene en el Congreso de los diputados con lo cual que pueda poner este debate encima de la mesa que además este sea un debate tan importante en el cual el PSOE puede ganar o ganar pues me parece de nuevo una estrategia inteligente como he dicho que ha hecho que está haciendo también con Cataluña

Voz 1715 04:55 ahí este viernes habrá algo Carlos I en el Consejo de Ministros sobre Franco pues irá el presidente del Gobierno el jueves para yo creo que es lo malo

Voz 1 05:03 les que sí sino es este viernes será el siguiente está todo ultimado está al proceso vamos digamos están las decisiones tomadas de cómo se va a hacer de artículos donde se va a que está todo hecho pero bueno ya sabes cómo son los gobiernos no deciden en el último que el jueves por la tarde bueno vamos yo creo que esto

Voz 1715 05:20 con lo vamos a la gente del Gobierno ya lo que puede pasar el viernes esta va a ser una semana también muy económica porque el Gobierno tiene que poner en marcha ya tiene que poner a rodar la segunda intentona para intentar claro aprobar el techo de gasto y la senda de déficit mitad de semana conversación con las comunidades autónomas el viernes el Consejo de Ministros aparecerá de nuevo en el debate entre los ministros esta urgencia que es una de las urgencias del Gobierno iba a día de hoy en Moncloa no tienen ningún apoyo garantizado ni coches

Voz 1468 05:49 hace ya varias legislaturas que agosto dejó de ser un mes de mero trámite para cerrar los acuerdos políticos de los presupuestos en gobiernos con mayorías absolutas un bipartidismo en crisis los partidos nuevos o aún más cerca el resultado de la moción de censura obligan al Ejecutivo a Pedro Sánchez a pelear cada respaldo parlamentario y esta semana es y será una de las que tiene por delante Sánchez para cerrar las nuevas cuentas públicas de dos mil diecinueve que en teoría deberían ser presentadas antes de que acabe septiembre sin apoyos políticos claros el Gobierno tirará hacia adelante y aprobará este viernes otra vez la senda de estabilidad para dos mil diecinueve dos mil veintiuno en julio la rechazó el Congreso pero las fuentes de Hacienda consultadas aseguran que volverán a aprobarla en el próximo Consejo de Ministro los el viernes y que seguirán hablando con todos los partidos en estas próximas semanas como antesala de esa reunión el Gobierno someterá a votación este miércoles la senda de estabilidad en el consejo que reúne a todas las comunidades autónomas se votará saldrá adelante porque el Ejecutivo dispone de mayoría pero el PP actuará en bloque se opondrá a ella los consejeros socialistas consultados acuden a esta reunión más tranquilos porque aunque no haya nuevo sistema de financiación autonómica los acuerdos bilaterales comprometidos con Pedro Sánchez reconduce en las aspiraciones

Voz 1715 06:58 bueno voy a recordar número de whatsapp que siempre lo tengo apuntado ahí para recordarlo de vez en cuando durante el programa hay siempre sin olvidar seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres nos envían su análisis notas de voz os escuchamos antes de que termine el programa con todo lo que hablamos en su día la poca atención que le hemos ido prestando de un tiempo a esta parte Grecia está desde hoy fuera de las jarras de los rescatadores ese país es desde este lunes un poco más libre en esa medida de libertad que permite el capitalino Ximo y la necesidad de financiarse ahí fuera en los mercados fuera del rescate pero sometida todavía unos cuantos meses masa la vigilancia internacional vamos a Bruselas Salvador Sánchez

Voz 0831 07:38 el fin de los rescates a Grecia supone el fin de un ciclo cargado de tensiones que estuvieron a punto de hacer descarrilar al euro los dirigentes europeos han calificado el momento de histórico dan por terminada la crisis de la eurozona y han destacado que Grecia comienza una nueva era escuchamos al comisario de Economía Pierre Moscovici

Voz 0116 07:54 pero es para usted no fue la austeridad de la que causó la crisis sino que fue por el hecho de haber una crisis por lo que hubo que aplicar medidas rigurosas no nos olvidamos de los más débiles porque sé que el proceso de ajustes ha sido largo y doloroso hubo decisiones incorrectas que condujeron a repetir los mismos errores tampoco me olvido de esta realidad cotidiana para muchos griegos pero los indicadores económicos apuntan en la buena dirección show

Voz 0831 08:20 la economía griega no colapsará a medio plazo gracias a la multimillonaria inyección de dinero que ha recibido en estos últimos ocho años pero las cicatrices de la crisis perdurarán durante generaciones cientos de miles de griegos han emigrado salarios y pensiones han caído drásticamente la tasa de paro sigue siendo la más alta de la Unión Europea igual que la deuda considerada impagable por numerosos organismos

Voz 1715 08:41 quiero que saludemos a Juan Ignacio Crespo el ex asesor del fondo de inversión multicines los global de Renta cuatro Juan Ignacio Crespo muy buenas noches

Voz 3 08:49 bueno no ayúdenos a situarnos en la realidad

Voz 1715 08:53 decía que hace tiempo que no les prestaba atención a ya ese país pero cuáles son las principales cifras que ahora deja la economía griega

Voz 1193 09:01 bueno no es que gracias

Voz 1858 09:02 y de una digamos

Voz 1193 09:05 de hacerme aguda que ha durado ocho años compró te es más o menos grave es el más importante de ellos el que inició todo en abril de dos mil diez pero que pasaron un hago una etapa de enfermedad que se ha convertido en crónica no Grecia va a tener eso tiene una deuda de unos doscientos ochenta mil

Voz 1858 09:24 millones de euros es enorme para no

Voz 1193 09:27 una economía como la griega que es una quinta parte de la española si iba a tener que pagar esa deuda que probablemente termine en algún momento de optimismo y de europeísmo crecientes y ciudadanos futuro pues ahí en la condonación pero lo cierto es que va a tener que mantener un superávit primario un esfuerzo presupuestario enorme desde el tres y medio por ciento durante varios años y medio pero todo esto hasta el dos mil es decir por delante digamos que cuarenta y dos años de de un esfuerzo presupuestario gente para poder cumplir con las condiciones que impone pues digamos la la llamada troika no

Voz 1715 10:15 por lo tanto

Voz 1193 10:17 eso de enfermedad para entrar en una crisis crónica que será muy complicado que pueda

Voz 1858 10:23 a superar

Voz 1193 10:25 dudas y cinco donaciones

Voz 1715 10:28 a Grecia o hoy mañana pasado el mes que viene puede financiarse con cierta facilidad en los mercados

Voz 1193 10:34 con facilidad no por ejemplo Grecia todavía no ha podido emitir bonos a diez años ha hecho emisiones de pequeñas cantidades de cosas que la situación ha mejorado sensiblemente es decir y ahora Grecia a emitir bonos a diez años a lo mejor podría hacerlo a cinco por ciento lo cual es un abismo respecto al al doce al quince al veinte por ciento hubiera tenido que hacer los hubiera tenido capacidad de salir a la financiación los mercados en estos años pasados recordemos que en el peor momento de la crisis del euro en dos mil doce la española llegó a cotizar ahora mismo practicamente pues financiarse no para cantidades enormes pero a tipos de interés que son poco más autos de los que se les pida Italia que está pasando por un mal momento

Voz 1715 11:25 en todo caso lo que no tiene ya hoy Grecia es aquella capacidad de arrastre o de desestabilización global que tuvo en su momento

Voz 1193 11:34 no no por ahora no puedo hablar después de la experiencia fallida con Baroja Gisbert primer semestre del año dos mil quince que con una experiencia realmente desafortunado que impidió que Grecia exámenes programa de compras de deuda pública de todos los países de la eurozona sólo Grecia se quedó fuera de ese programa de compra de activos financieros españoles franceses etc y entonces ya no he tenido esa capacidad de desestabilizar pero tampoco descarta por completo que en momentos de recesión internacional y por lo tanto de actitud no sé quién pueda complicaciones en los mercados tanto de unos como de de las bolsas pues que Grecia pueda volver en las noticias de la actualidad económica

Voz 1715 12:25 pues Juan Ignacio Crespo asesor del fondo de inversión municipios global de Renta cuatro gracias por ayudarnos a entender como siempre gracias

Voz 1193 12:32 gracias gracias y buenas noches

Voz 1715 12:34 volviendo a España Carlos techos de gasto que es una iba a decir es la urgencia una de las urgencias no es la urgencia del Gobierno a día de hoy parece más que improbable que lo pueda sacar adelante en esta segunda intentona si esa suena si techo de gas

Voz 1 12:49 estos son a la gente lo puede pensar aburrido y técnico y tal pero no tienen nada de aburrido técnicos pura política y es la gran decisión política del de cualquier gobierno así es motivo por el que normalmente en los países democráticos caen Gobierno abandonó consiguió bueno digamos aquí tenemos una situación muy excepcional

Voz 6 13:09 eh

Voz 1 13:09 que es que hemos tenido la moción de censura con un Gobierno con ochenta y cuatro diputados todo es tan raro que hay que usar la lógica habitual no tiene mucho sentido pero históricamente el Gobierno de Felipe González cayó cuando no consiga aprobar los presupuestos sistemáticamente sucede así cuando no consigues aprobar los presupuestos que es el inicio de los presupuestos el techo gasto pues pues cae Gobierno parece que esta vez no va a ser así lo tiene muy difícil yo creo que hay mucho interés desde luego una Gobierno por pactar con Podemos y creo que eso es posible aunque hoy podemos ha dicho que las cosas no iban bien pero bueno están negociando creo que es posible creo que al Gobierno le interesa que un acuerdo con Podemos y repartirse de alguna manera los escenarios de Podemos el más a la izquierda yo es más en centro creo que todo eso funciona el problema que tiene el Gobierno es que no basta con Podemos y bastara con Podemos creo que lo tenía hecho ha pasado una cosa en julio que ha cambiado todo el escenario que es que Puigdemont se ha hecho con el control del PDeCAT sí me decía el otro día alguien sí sí sí el congreso de julio hubiera sido en febrero a lo mejor no habría habido moción censura si hubiera tomado el control de ese partido y hubiera echado o como han ganado la partida Marta Pascal a lo mejor no tendríamos a Pedro Sánchez el presidente porque Marta Pascal fue un personaje fundamental entonces ahí el problema es que como necesita todos los votos puede que llegue con la carrera bien armada hasta el final en el último momento el PDeCAT le diga que nosotros no apoyamos en todo el día anterior ahora la vicepresidenta el PDeCAT Miriam Noguera cuando le preguntaba cuál

Voz 1715 14:40 es la posición que adopte el PDeCAT ante el techo de gasto senda de déficit etc etcétera ella ponía como condición es lo que viene a ser el independentismo no presos políticos es decir acuerdos obsesiones son movimiento sobre los presos políticos presos políticos en la terminología que utilizarlo no se hizo o en fin consulta referéndum derecho a decidir los catalanes sean consultados claro si esos son los términos de la negociación parece muy improbable que acabe apoyando el techo de gasto

Voz 1 15:06 no es así si fueran en los términos es no es imposible sigue lleva ese personaje muy importante porque son personaje que ha cobrado mucho poder en personas algo en relación con Puigdemont iba va a ser relevante si es el la negociación va a ser imposible

Voz 2 15:18 Fernando si ahora ir contigo yo coincido coincido plenamente vamos yo creo que no va a ver no haber posibilidad de hacerlo porque realmente el ICCAT está en modo ruptura no logró yo creo que el P de Katia digo un paso muy Un paso que quizás hay arrepentido este nuevo PDK de de de Puigdemont que es precisamente que realmente para el independentismo y tener a Rajoy en Madrid y era absolutamente favorable tenida los Sánchez es mucho mucho peor desde porque claro ya no sale tan fácilmente la digamos la el espantajo no que habían creado con el con el Gobierno no de un modelo que está dispuesto a a buscar fórmulas de negociación importantes está dispuesto a una cierta flexibilidad yo creo que precisamente por eso necesitan reafirmar su tu reafirmar su su polo y en consecuencia pues no no creo que van a entrar en ningún tipo de pacto a este respecto no la verdad hasta el último momento muy probablemente tú decías que siempre en el Gobierno sea ésta el día antes no se sabe si iban a aprobar algo pues bueno yo creo que los grupos parlamentarios también las al día antes no saben sirva la selva en aprobarlo no depende mucho también de las condiciones son condiciones más de tipo simbólico pues bueno ahí pueden que en tren son condición no es digamos sobre las que además el Gobierno no tiene la capacidad de acción como puede ser que en la los precios a los presos por ejemplo pues entonces muy difícilmente se va a conseguir pero vamos mi apuesta personal es muy escéptica yo creo que va a ser y que van a tener que acabar aplicando el techo de gasto deportivo que hablar

Voz 6 17:04 pues yo tengo minutos Baratillo pues eso nunca o rápidos son muy pesimista precisamente por lo que decís

Voz 0477 17:11 hace unos unas semanas ya Enric Julian ha publicado un artículo muy buena sobre Marta Pascal lo llamaba la mujer que hizo caer a Rajoy Marta Pascal sido un el papel de Bartók Casio muy importante aunque no se valore para intentar mantener el PDeCAT dentro de una cierta moderación lo que hay ahora es el caos absoluto Miguel Noguera se basa en la vida de Twitter en la vida de lo que leíamos procesó mismo con lo cual el valor en la importancia de una votación este tipo pues generan problemas yo fijaos que os digo no descarto que nos podamos encontrar una división de voto en el PDeCAT para que esto pueda pueda tirar hacia adelante con los votos de Campuzano de chufla de Ferran Bel de personajes mucho más moderados que no van a Puigdemont que son conscientes de de del valor de lo que se está votando

Voz 1715 18:01 Ana anotamos tu pronóstico íbamos a comprar bueno seguida vamos a saludar a hay compañeros que otros medios para que nos cuenten cómo están viendo ellos el día pero antes déjeme que les contemos el que ha sido el último puñetazo la dignidad de la Iglesia católica de su cúpula que lo dio la Corte Suprema de Pensilvania cuando hace unos días publicó un informe que recogía hasta mil casos de mil personas que sufrieron abusos sexuales cuando era menor es por parte de sacerdotes el Papa ha publicado una carta una más pero muy llamativa por la profundidad de los reproches el reconocimiento de la vergüenza que hace para pedir perdón pedir disculpas por no saber reaccionar o por no poder o por no querer reaccionar cuando tuvieron que hacerlo vamos a Roma Joan Solés buenas

Voz 0946 18:47 buenas noches la imagen que se desprende de los informes del gran jurado del estado de Pensilvania de religiosos que durante decenios con sus manos daban la comunión de día a un millar de menores de noche con las mismas manos los sometían a todo tipo de abusos sexuales prácticas sadomasoquistas y aberraciones sitúa la Iglesia y al voto Cano al borde del desmoronamiento Francisco que sorprendentemente ayer domingo en su primera aparición pública tras conocerse el escándalo de los Estados Unidos habló de las víctimas de los monzones en Asia pero no de las víctimas del clero de su iglesia ha dirigido hoy una carta a los católicos con vergüenza y arrepentimiento dice el Papa no debemos admitir que no supimos estar donde debíamos estar no reaccionamos a tiempo reconociendo la dimensión y la gravedad de los daños el Pontífice daba a entender que ya ni siquiera son suficientes las leyes penales de cada país ni las condenas es necesario no un cambio de cultura sino dar vida o una nueva cultura en el seno de la Iglesia quizás la dureza de los términos en la carta de Bergoglio ante lo que califica de crímenes explique por qué el Pontífice se tomó ayer un día de reflexión antes de reiterar hoy absoluta tolerancia cero de pedir que se denuncien de una vez todos los delitos de pederastia muchos de los delitos de la diócesis de Pensilvania han prescrito ya desgraciadamente pero estas heridas no prescriben nunca añadido Francisco nunca desaparecerán

Voz 1715 20:17 pues es el contenido de la de la Carta del Papa a ver si mañana sí que encuentro tiempo para analizar lo que está ocurriendo en Torre la Iglesia católica la historia es tremenda eh es es es terrible las historias que incluidas en esa

Voz 2 20:30 si ese desde desde ya de primeros años sesenta sé que estoy absolutamente conocido y ahí seguía no cobra

Voz 1715 20:37 entre escandaloso eso es decir que sabiéndolo como lo sabía la jerarquía la cúpula de la Iglesia católica a nivel local a nivel global no hizo nada

Voz 6 20:46 a la mínima empatía

Voz 1715 20:49 misma caridad con las víctimas secreto de Liga

Voz 2 20:51 tenemos sometió un único punto tiene que empezar a plantearse en serio lo de abolir el celibato pero eso es el arriba

Voz 1 20:59 la corrida David les ha pedido en el país una víctima hecha

Voz 2 21:02 sí es que es el punto de que es absurdo

Voz 1 21:05 el Papa Francisco realmente con estos es que el hundimiento definitivo que además tuvo una metedura de pata muy fuerte en Chile en el viaje a Chile con este tema y ahora le ha dado la vuelta está haciendo más de lo que ha hecho ninguno dicen pero no es suficiente sino hace cambios radicales de verdad como agente libre

Voz 1715 21:23 me que me vaya a la redacción del diario punto es Toño Fraguas es el jefe de cierre otoño buenas noches

Voz 1193 21:28 pues buenas noches y muchas gracias a los oyentes a los contertulios

Voz 1858 21:31 como habéis visto el día es este día expedida ya no sabemos muy bien si es un día de agosto porque la verdad es que ha habido mucho movimiento desde primera hora de la mañana con el ataque a la comisaría de los monos en Cornellà en este tema ha sido el temas no nos ha ocupado por supuesto lo hemos estado pendiente de la Carta del Papa que decía me comentabais no que nunca será suficiente lo que pueda hacer la Iglesia para paliar todo todo el año hecho Bono entorno has los dos ejes en los que se ha movido el día es verdad que también hemos recogido esa reacción de Podemos respecto a la a la próxima votación de nuevo del techo de gasto de la senda de déficit Podemos lo que dice es que no ha habido ningún movimiento es verdad que nos lleva por algún sitio que se está negociando pero lo que dice Podemos es que realmente ni siquiera o cien si esa Pedro por ahí va un poco la apertura de mañana que es un buen Pues Sánchez no está logrando los apoyos para para su política económica a un mes después de perder la primera votación eh sí es verdad que esta semana una semana decisiva que es tal la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera hay una reunión también del organismo de la Administración local pero parece ser que o por lo menos la desde la perspectiva de Podemos es que no ha cambiado nada que el Gobierno presenta exactamente los mismos objetivos de déficit piel deuda pública todo exactamente igual lo mismo que ser rechazó en julio esta es una información de de nuestro compañero de todo Ribeiro y es el tema principal de mañana no hay otros temas por supuesto cual bueno tenemos el además de de va va de los militares reservistas que firmaron el Panko en este caso los acompañenos Laura ha estado indagando qué les podría pasar estos tales bueno pues podría enfrentarse a multas arrestos es verdad que todo bastante leve pero bueno hacer derivación y en algo tendrá que que concluir no esta investigación es una anécdota que que bueno que simplemente nos hemos puesto a contar desde el día veinte de julio que hoy fue el último tweet de Mariano Rajoy se ha cumplido un mes esa cuenta esta llamativa Rajoy ha dejado de Andreas sólo eso es verdad pero perdió mil cien seguidores se revestidas

Voz 1715 23:49 a ver si tú te crees que Rajoy tú te daba gusto a esta digo dado treinta días para Rajoy no es tanto

Voz 1858 23:58 es nada pero es verdad que mi el diecisiete A cuanto a presidente de Gobierno ni siquiera en ese a nivel primer aniversario hubo un tuit de los BMR que sí que los que no va en el resto

Voz 1715 24:10 ahora en cuanto vuelve en septiembre lleva pone como lo conoces a se la actuaciones de Gloria Toño Fraguas apuntabais venga gracias un abrazo un abrazo ha echado vamos a huir qué es lo que nos han ido diciendo esta noche los oyentes en nuestro nombre Aguas buena noche bares Suárez y os llevamos décadas

Voz 7 24:27 con la medida tomada por los anteriores gobiernos más que solucionar el conflicto catalán ha ido empeorando poco a poco dejen entonces actuar al actual Gobierno a ver si es capaz de solucionarlo él en caso contrario critique sexo debido tiempo no ahora

Voz 8 24:42 soy los canales Asturias creo mostró

Voz 1 24:45 más Ignacio

Voz 9 24:47 ella es un tema muy repetitivo lo de los abusos de la Iglesia y la que iría a verla con la clase condenan estas cosas la empezando como has dicho tu perro en el inicio por el Vaticano dando ejemplo haciendo una limpieza ejemplar

Voz 10 25:05 fue Iván Quinn quien dijo que un país que vive más de cuarenta años de dictadura

Voz 1715 25:11 es una pérdida de identidad colectiva bueno pues lo vamos a ir dejando aquí irrumpió montañeros Fernando Vallespín y Carlos Cué gracias y hasta la semana que viene Crescas seis a ustedes les emplazo no la semana que viene mañana a las ocho de la tarde en Hora hora25 que descanse

