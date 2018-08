Hora 25 (21/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0946 00:00 ocho de la tarde y siete en Canarias

Voz 1715 00:23 qué tal buenas tardes los Mossos d'Esquadra defienden su actuación de ayer en Cornellà frente a las dudas de la familia del joven argelino que murió por disparos de los agentes el jefe de los Mossos considera que esa actuación fue proporcionada Ike evito males mayores pero el abogado de la familia no descarta

Voz 2 00:36 funciona la policía es una actuación correcta es una actuación proporcional adecuado congruente a la situación evitó en este sentido males mayores

Voz 3 00:46 estamos planteándolo nuevos tomar medidas judiciales no sabemos si la actuación es correcta de los Mossos d'Esquadra han una diligencia correcta

Voz 1715 00:55 el vídeo del ataque que captó una cámara de seguridad muestra la determinación del joven pero no se han encontrado pruebas que lo vinculen con el yihadismo ni siquiera el texto que escribió horas antes del asalto y que pueden ver en cadenaser punto com La Fiscalía cree que el ataque que el atacante perdón obtuvo por motivos personales por la frustración quiere hacía sentir su orientación sexual sin embargo Pablo Casado considera que es un claro ejemplo de radicalización que ha reclamado la convocatoria del Pacto Antiterrorista

Voz 4 01:20 pero dijimos nunca pudo actuar contra su agresor no es más que España que es un país de paz lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas Iker Lugo esas personas puedan cometer

Voz 1715 01:36 hechos como el Partido Popular no va a apoyar en el Congreso el decreto que dará luz verde a la exhumación de Franco del Valle de los Caídos el ministro José Guirao anunciaba esta mañana en Hoy por hoy que ese decreto se va a aprobar el próximo viernes el popular Ignacio Cosidó no descartó recurrirlo ante los tribunales

Voz 5 01:51 un decreto ley que modifique la Ley de Memoria Histórica para evitar que cuestione manda muy especiales pues puedan impedida la medida cuanto antes

Voz 6 02:03 vamos a esperar en este caso a la decisión del Consejo de Ministros a estudiar ese Real Decreto Ian ya ver si ese Real Decreto cumple con todos los requisitos de legalidad

Voz 1715 02:14 preciada reclama el cumplimiento íntegro de la Ley de la Memoria Histórica hoy una veintena de militares firma un texto en el que se desmarcan de la carta de altos cargos del Ejército en la que se ensalza al general la Iglesia española acepta que el Gobierno publique la lista de sus bienes los que registro durante el Gobierno de Aznar con su palabra como única prueba Pablo Morán buenas tardes hola

Voz 1667 02:36 hola buenas tardes el Gobierno la va a publicar en cuanto termine de elaborarla a partir de ahí se abre la puerta a posibles reclamaciones como explica Antonio Hurtado diputado del P

Voz 7 02:44 cuando las instituciones y los privados

Voz 8 02:47 que emplean y matriculados mucho de esto

Voz 9 02:49 quiénes podrán reclamar su propiedad a través de la vía judicial

Voz 1667 02:54 mientras en el Vaticano el Papa anuncia un encuentro con víctimas de abusos sexuales este fin de semana cuando visite Irlanda La Ser hablado con Julianne superviviente de la pederastia en la Iglesia de Pensilvania

Voz 10 03:04 a los abusos que yo sufrí en mil novecientos sesenta y cinco y que durante todos estos años hayan dejado que piense que era mi culpa avergonzada no creo en el Papa creo que están salvando la cara y están haciendo lo que hacen porque les han pillado

Voz 0107 03:19 en el que un signo del yo voy que bueno invitados dedica claro

Voz 1667 03:23 bien les contaremos que la Comunidad de Madrid conocía desde Doll desde dos mil trece irregularidades en el mismo máster que cursó Pablo Casado y el tirón de orejas del Gobierno a las salas de cine para que repercutan la bajada del IVA cultural en el precio de las entradas

Voz 1715 03:36 los ocho media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:38 buenas tardes operaciones del mercado de fichajes todavía en marcha el Betis está negociando con el Barcelona para hacerse con los servicios del centrocampista azulgrana Rafinha El Betis quiere una cesión el Barça optaría por un traspaso el Atlético de Madrid ha rechazado la oferta inicial del París Saint Germain para llevarse al lateral brasileño Filipe Luis y la operación que ya está cerrado es la cesión del futbolista noruego del Real Madrid o otorgar que jugará la próxima temporada en el Vitesse hola

Voz 1715 04:04 no nos queda la previsión del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:07 buenas tardes a medida que avance la semana las tormentas irán más van a ganar protagonismo en extensión también en intensidad pero de momento a pesar de que hoy hay más tormentas que ayer en general dejan poca agua donde más ha llovido apenas han alcanzado los veinte litros por ejemplo en la Ibérica tormentas que en pocas horas desaparecerán mañana tiempo parecido al de hoy sólo hasta bien entrada la tarde temperaturas

Voz 0887 04:28 por un poco más altas ambiente plenamente

Voz 0978 04:30 veraniego de nuevo cercanas las máximas a los treinta y ocho treinta y nueve grados en el interior de la mitad sur de la península y durante la tarde mañana se formarán tormentas en cualquier punto de montaña de la península también afectarán gran parte de Extremadura pero aún sin dejar grandes cantidades de agua

Voz 1715 04:46 empezado Hora veinticinco Pablo hace meses que Greenpeace

Voz 1667 04:49 puso en marcha una campaña para advertir sobre el problema del plástico en el mar y hoy quiere llamar nuestra atención sobre una herramienta muy habitual en verano de hecho es posible que usted que nos escucha la esté utilizando ahora presten atención a lo que nos cuenta Josema Jiménez

Voz 2 05:03 un sonido tan cotidiana en verano como éste provoca un enorme impacto en la naturaleza Greenpeace denuncia que en España cada día se consumen trece millones de paginas de plástico al día casi cinco mil millones al año lo que convierte a nuestro país en el mayor generador de este tipo de residuos en euros

Voz 0298 05:26 Copa

Voz 2 05:26 Alba García es portavoz de la organización ecologista

Voz 0268 05:30 cada año más de doce millones de toneladas de plástico llegan al mar los plásticos no se degradan sino que se lamentan convirtiéndose en micro plástico hoy extendiendo esta contaminación a lugares mucho más lejano se sabe según los últimos datos de Naciones Unidas que más de un millón de aves mueren cada año a causa de de estos plásticos y también más de cien mil mamífero marino

Voz 2 05:51 Greenpeace ha exigido una ley que establezca la prohibición para la venta de estos y otros productos de usar y tirar un objeto cotidiano con unos pocos minutos de uso y que puede tardar hasta quinientos años en descomponerse en el medio ambiente

Voz 1667 06:07 el tinto de verano mucho mejor a sorbos ocho

Voz 9 06:14 sí conozco y seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde tarde todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el Línea directa punto com utilizas furgoneta en tu trabajo asegura la el diría directa y te damos un quince por ciento de descuento en tu seguro de cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 11 06:41 en verano aunque no lo parezca

Voz 7 06:43 la Navidad está en muchos sitios está en las luces de las verbenas en el helado de turrón en todas las bicicletas que trajeron los Reyes en la que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compró laboral hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE Lucas después retoques

Voz 1 07:12 hora veinticinco

Voz 1667 07:16 Pablo Morán todavía no se ha encontrado ninguna prueba clara que relacione al joven abatido ayer en Cornellà con el yihadismo de hecho aunque la fiscalía no descarta todavía ninguna hipótesis creen que el atacante actuó por motivaciones personales que recurrió a la religión para canalizar la frustración el miedo al rechazo que sentía por ser homosexual hipótesis que refuerza el contenido de un texto escrito por ese joven horas antes del ataque y que les hemos adelantado aquí en la SER a primera hora de esta tarde informa Alberto Pozas buenas tardes

Voz 0055 07:47 buenas tardes ir dejó dos mensajes por escrito antes de entrar en la comisaría de Cornellà uno enviado al móvil de su expareja diciendo que si Dios quiere me iré a gran sitio que está arriba y también una plegaria manuscrita en árabe encontrada por los Mossos d'Esquadra en la que pide sabiduría y Clemencia ala hablando de cosas que van en contra de su religión son algunas de las pocas pruebas que han podido recabar por ahora los investigadores en la Fiscalía piden cautela no descarta ninguna posibilidad pero maneja una hipótesis por encima del resto que el fallecido actuó por lo que definen como una motivación personal encauzada por la religión es decir que busco morir como un mártir ante el miedo al rechazo de su propia homosexualidad el objetivo saber si además de una intensificación en su actividad religiosa existió algún tipo de adoctrinamiento no han encontrado evidencias que relacionan al fallecido por ejemplo con da espero tampoco han podido examinar

Voz 1667 08:32 sus ordenadores mientras no se disipen a estas dudas

Voz 0055 08:35 la causa se quedará en la Audiencia Nacional aunque nos dicen la Fiscalía es pronto para decir nada

Voz 1667 08:39 seas sean cuales fueran sus motivaciones las imágenes de vídeo captadas por las cámaras de seguridad no dejan lugar a dudas de la determinación del joven pero crece hoy el debate sobre la actuación sobre la respuesta de la gente de los Mossos la familia estudia denunciarlos por extralimitarse creen que la gente podría haber reducido al atacante sin necesidad de acabar con su vida es agente ha prestado hoy declaración ante el juez ya con el aval de sus mandos que defienden la proporcionalidad de su respuesta Barcelona Nancy

Voz 0196 09:07 la Moza ha declarado ante la jueza de Cornellà que este hombre se abalanzó sobre ella para matarla ha sido interrogada como investigada una condición habitual por el desenlace de los hechos el sargento ha declarado como testigo no intervino en los disparos fue a socorrerla cuando escuchó los gritos la jueza ha hecho también una reconstrucción de los hechos en comisaría el vídeo de la cámara del vestíbulo es contundente se ve según fuentes consultadas por la SER como este hombre menos de medio minuto fue directo hacia ella saltó dentro de la recepción con un cuchillo de un palmo y medio para el director de la Policía Andreu Joan Martínez fue una actuación correcta adecuada y proporcional

Voz 12 09:45 es una actuación desde nuestro punto de vista correcta es una actuación proporcional adecuada y congruente a la situación

Voz 4 09:52 pónganse eh en

Voz 12 09:55 en la situación y y a pesar de las claras advertencias y de las repetidas advertencias policiales para que frena Day para qué

Voz 0973 10:02 para su acción la persona continuaba

Voz 0196 10:05 pero la familia no lo ve igual y se plantea denunciar a los Mossos David Martínez es el abogado que lo representa

Voz 3 10:11 estamos planteando nuevos tomar medidas judiciales pero hay que ver un poco cómo está las actuaciones pero sí la vamos en todos los sentidos no sabemos si la actuación es correcta de los Mossos d'Esquadra han tenido una diligencia correcta

Voz 0196 10:26 creen que es desproporcionado utilizar un arma de fuego contra un cuchillo

Voz 1667 10:30 el Partido Popular sugiere cierta dejadez cierta indolencia del Gobierno para abordar el ataque de ayer en Cornellà Pablo Casado cree que es un claro ejemplo de radicalización yihadista en nuestro país pese a que como acaban de escuchar las pruebas recogidas hasta ahora pues indican lo contrario por eso ha solicitado por carta al ministro de Interior la convocatoria cuanto antes del pacto antiterrorista que firmaron los dos partidos informa Adrián Prado

Voz 0019 10:55 el presidente de los populares reprocha al Gobierno que no lo haya informado sobre lo ocurrido en Cornellà según Casado no puede ser que el principal partido de la oposición no tenga datos sobre un incidente de estas características además reclama que ese impulso otra vez el Plan Nacional contra la radicalización violenta que aprobó el anterior gobierno del PP bajo este argumento

Voz 4 11:12 eh una religión nunca puede ser usada tará actuar contra otra persona es más que España que es un país de paz lo que no admite es que haya centros en los que se pueda radicalizar a personas Iker Lugo esas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en Cornellà

Voz 0019 11:31 desde el PP considera intolerable que durante los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Cambrils y Barcelona del pasado viernes prácticamente se haya ocultado la motivación de los terroristas desde su punto de vista lo que fue un acto terrorista Se trató como si fuera un hecho fortuito o un accidente

Voz 1667 11:46 el Partido Popular que como les contábamos en portada no va a avalar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos salvo sorpresas que en ese asunto no se pueden descartar el Gobierno dará el viernes luz verde a esa exhumación

Voz 5 12:01 si el viernes pues estaremos en el Consejo de Ministros como todos los diez sí

Voz 13 12:05 en el que se va a pagar la exhumación

Voz 5 12:08 que estaba previsto como saben en el orden del Consejo de Ministros es tierra los miércoles por la tarde y en el que se supone que entrara en el orden del día hiciese aprobada claro

Voz 1667 12:19 así lo adelantaba esta mañana en Hoy por hoy el ministro de Cultura José Guirao después Moncloa confirmaba su intención de aprobar este viernes ese decreto que autorice el traslado de los restos del dictador el Gobierno va a recurrir a una reforma de la Ley de la Memoria Histórica para blindar esa exhumación de posibles litigios legales con los que ha amenazado la familia Franco informa Óscar García Un

Voz 1645 12:41 decretos daría al Gobierno una doble y potente arma a la hora de defender esta iniciativa por un lado se dota de una mayor seguridad jurídica y por otro le permite buscar el máximo respaldo político posible en el Congreso de los Diputados sobre la seguridad jurídica en la formula hace casi imposible que la familia de Franco su fundación o cualquier otro particular pueda pedir ante un tribunal canario la paralización de la exhumación el decreto ley tiene rango de ley y por tanto sólo un reducido grupo de actores jurídicos pueden impugnar lo siempre ante el Tribunal Constitucional así que teniendo mayor blindaje jurídico el otro respaldo que busca el Gobierno es el político por eso este decreto ley porque para su convalidación tendrá que pasar por el Congreso de los diputados y los partidos políticos deberán retratarse algo que ya hicieron hace un año sin que hubiera ningún voto en contra cuando se apruebe en el Consejo de Ministros de este viernes el Ejecutivo tendrá un mes para convalidar lo en la Cámara Baja

Voz 1667 13:34 pues el Partido Popular ya anuncia que no apoyará la convalidación de ese decreto es más no descarta recurrir a los tribunales escuchen al portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó

Voz 6 13:43 tenemos varios ejemplos de reales decretos aprobados este Gobierno que intentan modificar por la puerta de atrás una ley Éste es un Gobierno que llegó a través de una moción de censura por la puerta de atrás sin haber ganado las elecciones

Voz 0946 13:55 picando el intentar modificar leyes a Travelsa

Voz 6 13:58 de reales decretos lo cual es una manifiesta ilegalidad a la que el Partido Popular pues siempre que se ha producido pues ha recurrido vamos a esperar en este caso a la decisión del Consejo de Ministros a estudiar ese Real Decreto Ian Jaaber si ese Real Decreto cumple con todos los requisitos de legalidad

Voz 1667 14:15 a pesar de ello el Gobierno confía en tener los apoyos suficientes para avalar ese decreto en el Congreso de hecho hay un mandato aprobado por el pleno de la Cámara para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos la Izquierda hoy quiere que el Gobierno no se quede en esa exhumación que vaya más allá para desterrar de una vez por todas los restos del franquismo de nuestro país informa Mar Ruiz

Voz 1441 14:35 si la correlación de fuerzas garantiza la luz verde del Congreso salvo sorpresa mayúscula pero desde la izquierda piden al Gobierno que no se limite a un gesto simbólico aunque imprescindible negocia en la Cámara una reforma a fondo de la Ley de Memoria Histórica Izquierda Unida pide la exhumación de fosas la reparación a las víctimas y el fin de la impunidad mientras Esquerra que el año pasado se abstuvo precisamente por considerar insuficiente el traslado de los restos de Franco condiciona ahora su apoyo a la nulidad de las sentencias franquistas Esther López Barceló Joan Tardà

Voz 14 15:05 es que no vayan sólo a exhumar a Franco ni a gestos simbólicos sino que vayamos a enterrar el franquismo y eso pasa por permitir que se aplica en nuestro país la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humano

Voz 15 15:18 yo no votaré muy el axioma

Voz 13 15:21 yo el dictador Franco sin no hay un qué

Voz 15 15:23 permiso de la sentencia

Voz 16 15:26 yo yo yo entre otras muchas sentencias que llevaron ante un pelotón de ejecución

Voz 1441 15:33 Fuentes del Gobierno mantiene su intención de abordar una reforma más amplia de la ley de memoria aunque todavía no se ha determinado ni el formato ni el calendario parlamentario

Voz 1667 15:41 por su parte la familia del dictador desprecia ese decreto del Gobierno uno de sus nietos de los nietos de Franco ha asegurado a Europa Press que el Gobierno sólo busca tomarse la revancha cuarenta y dos años después como saben esa exhumación ha llevado a un grupo de militares nostálgicos a ensalzar la figura del dictador en una carta que ya investiga Defensa el secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles es Mariano Casado reclama que el Código Penal Militar recoja como delito este tipo de proclamas a favor de la dictadura o de la figura de Franco

Voz 1010 16:12 ni la aquellos aquellos hechos que protagonizadas por militares en activo que supongan ensalzar la dictadura o al dictador debe tener eh un serio reproche Bienal porque aquí es hemos encontrado seis misiones que importantes de editar seguridad y defensa España no pueden apoyar de manera activa o pasiva una dictadura militar eso tiene que tiene alguna alguna algún reproche y un reproche que tiene que trascender lo disciplinario porque se quedaría ciertamente corto

Voz 1667 16:43 es algo que ya pidieron en dos mil diecisiete a la exministra Dolores Cospedal hoy insisten en esa idea al actual ministra Margarita Robles después de conocer el contenido de esa carta a la que han respondido una veintena de militares con otro texto en el que se desmarcan de la figura del dictador este nuevo texto está firmado entre otros por el que fuera jefe del Estado Mayor y de defensa Julio Rodríguez informa Mariela Rubio

Voz 1645 17:06 así es una quincena de militares firman el texto en su mayoría son militares retirados de media graduación aunque la lista incluye también al general de cuatro

Voz 0946 17:14 ellas retirado Julio Rodríguez

Voz 1645 17:17 F de Estado Mayor de la Defensa y actual secretario general de Podemos Madrid aunque cada militar añade un texto concreto al manifiesto la parte común hace referencia al rechazo total al manifiesto de centenares de militares retirados a favor de la figura de Franco el general Franco dice el texto

Voz 0946 17:32 avalado por Julio Rodríguez no merece respeto

Voz 1645 17:35 de agravio alguno sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado dice un golpe de Estado sangriento genocida entre los firmantes está un cabo del Ejército de Tierra que se define como en activo al igual que sucede en el caso del manifiesto pro Franco los militares en situación de jubilación no pueden ser sancionados pero los que están en activo o en la reserva son de aplicación las Reales Ordenanzas que prohiben las manifestaciones políticas así el cabo del Ejército de Tierra que firma este manifiesto anti Franco pueden

Voz 0946 18:02 sentarse a un expediente de Defensa desde el Ministerio de Margarita Robles ex señala que al igual que se hizo con el anterior manifiesto se va a proceder a comprobar las identidades de los firmantes se va a proceder del mismo modo aplicando las Reales Ordenanzas a los militares sujetos a ellas no sé si

Voz 1667 18:19 recuerdan aquella reforma hipotecaria hecha por el Gobierno de José María Aznar que permitió la Iglesia católica poner a su nombre en la mezquita de Córdoba por ejemplo lo hizo por treinta euros bueno pues durante dieciocho años la Iglesia aprovechó esa reforma para registrar a su nombre miles de propiedades con sólo su palabra como prueba no hizo falta ningún documento oficial hoy el Gobierno ha confirmado que va a publicar el listado de esos bienes cuando termine de procesar los quieren que tenga oportunidad particulares o entidades públicas que lo consideran a reclamar los reclamar esos bienes que la iglesia declaro suyos bueno los obispos aceptan esa publicación pero sólo si se dan a conocer las inmatriculaciones de otras instituciones públicas informa Adela Molina la lista de propiedades

Voz 1441 19:01 entradas por la Iglesia católica la empezó a elaborar el Gobierno de Rajoy a instancia del Congreso aunque nunca concreto si la haría pública ahora el Ministerio de Justicia asegura en una respuesta parlamentaria que les avanzado La Ser que lo hará que publicará el listado cuando termine de elaborarlo en estos momentos explica está procesando los datos conocer las propiedades que las diócesis han puesto a su nombre gracias a las facilidades que les daba la ley hipotecaria de Aznar que estuvo en vigor hasta dos mil dieciséis puede abrir la puerta a posibles reclamaciones Antonio Hurtado es diputado del PSOE

Voz 8 19:29 cuando las instituciones y los privados vean inmatriculados muchos de estos bienes podrán reclamar su propiedad a través de la vía judicial debemos recordar que ya han habido dos sentencias del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo que consideran que estos actos de inmatriculación vulnera la Convención Europea de los Derechos Humanos

Voz 1441 19:52 la Conferencia Episcopal ha asegurado en declaraciones a Efe que acepta la publicación de sus bienes y se hace según la ley no se les discrimina es decir si se publican los de otras instituciones algo que no está previsto

Voz 1667 20:02 entre tanto el Vaticano sigue intentando capear en los casos de pederastia dentro de la Iglesia del Papa Francisco se va a reunir en Irlanda con víctimas de abusos sexuales el viaje a Dublín ya estaba previsto hoy a comenzado allí el Encuentro Mundial de la Familia y lo ha hecho salpicado por el informe de la Corte Suprema de Pensilvania también por la herida todavía abierta en Irlanda por los abusos encubiertos allí por la jerarquía católica encubiertos en secreto estuvieron durante décadas Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 20:30 buenas tardes en Dublín el próximo fin de semana Francisco reunir a víctimas de abusos sexuales de religiosos irlandeses además según fuentes del Vaticano el Papa se expresará con toda probabilidad en términos muy duros sobre la pedofilia ya lo hizo ayer en una carta en la que reiteraba absoluta tolerancia cero del Vaticano que pedía dar vida a una nueva cultura en el seno de la Iglesia es decir acabar de una vez con la vieja mentalidad de encubrimiento complicidades en los crímenes sexuales de una minoría religiosa no es la primera vez que Francisco escuchará de viva voz los testimonios de las víctimas de estos delitos en ese caso en Irlanda de hecho el Vaticano anuncia que el Papa recibirá a víctimas de los pederastas en cada uno de sus viajes el próximo fin de semana en Irlanda en septiembre en Letonia Lituania y Estonia en enero próximo en Panamá

Voz 1667 21:22 hoy pueden escuchar aquí en la SER a Julian Borg fue víctima de los abusos de un sacerdote católico en Pensilvania hace cincuenta años el atacante era uno de sus profesores con treinta años se sintió con fuerzas para contárselo a un cura amigo de la familia el cura se negó a escuchar el nombre de la abusador sólo le dijo que fuera corriendo a confesarse Victoria García ha hablado con Julian Ésta es su historia y sus reflexiones

Voz 1460 21:46 durante cincuenta años Julian Boris ha sufrido silenciosamente las consecuencias de los abusos sexuales que sobre ella cometió un sacerdote que era su profesor en el colegio cuando tenía diez años estos últimos meses ha conocido a otras centenares de víctimas de trescientos curas pedófilos de Pensilvania que han salido a la luz en un informe hecho público por una comisión de ese estado en conversación con la Cadena Ser nos decía

Voz 1444 22:10 han sido muy guapo buen sitio cuánto tiempo lo silenció pues hasta que tenía más de treinta años y se lo dije a un sacerdote amigo de la familia y me dijo no me cuentes quién lo hizo no me digas más vete corriendo a confesarte pensé porque tengo que ir a confesar mi si yo no hice nada pero él me hizo creer de nuevo que era culpa mía

Voz 14 22:30 entonces la di no

Voz 1460 22:35 la señora Bosch que dirige una asociación que ayuda a niños con problemas de abusos nos contaba el gran daño físico pero sobre todo psicológico que le provocaron estos hechos impide que los pequeños que lo sufren lo denuncian que no tenga miedo

Voz 0946 22:51 sí

Voz 17 22:52 a dos mil cien mil ochocientos tres mil

Voz 0887 22:54 no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías que pagar reclama los gastos de tu hipoteca vídeo cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Giamatti cuánto han cobrado de más Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 1 23:13 hora veinticinco ocho y veintitrés una hora menos en

Voz 1667 23:16 en áreas de Pablo Morán del exterior de nuevo Londres si Bruselas encaran la recta final de las largas y eternas negociaciones para el Brexit no les queda mucho tiempo de hecho el representante de la Unión Europea Michel Barnier ha comparecido esta tarde en la prensa para darse dos meses y medio de plazo para alcanzar un acuerdo un acuerdo que debe evitar la salida desordenada de Reino Unido de la Unión corresponsal Álvaro Sánchez

Voz 1882 23:43 las consecuencias de un Brexit sin acuerdo aterra en a Reino Unido y la Unión Europea y eso se nota en los detalles las conversaciones se han acelerado desde mediados de agosto en pleno verano ya no pararán los negociadores han dicho hoy que las discusiones entran a partir de ahora en una fase de negociación permanente todo para evitar ese temido escenario escuchamos a Michel Barnier negociador comunitario

Voz 18 24:04 nosotros no Tombuctú de bueno

Voz 1882 24:07 el martes sobre el Sarhane tirar la toalla pese a que el tiempo apremia Barnier ha dicho que para que pueda evitarse el abismo del no acuerdo el límite es comienzos del mes de noviembre pero las diferencias son todavía mayúsculas las posturas están alejadas en cómo será la relación comercial futura y sobretodo aparece muy distantes en torno a cómo evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte ese es ahora el gran escollo de las discusiones mucho más cercanas son las posturas en asuntos relativos a seguridad

Voz 1667 24:35 así que un acuerdo estiman la Unión Europea e Reino Unido para finales de octubre y noviembre Ése será uno de los asuntos que debatimos esta noche en Hora Veinticinco les recuerdo el número de Whatsapp al que pueden enviar sus notas de voces el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0919 24:51 pues seis tres ocho siete siete cuatro

Voz 1667 24:53 siete cuatro tres ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 0919 24:59 no

Voz 1667 25:03 apunten otra muesca en la lista de despropósitos del máster que obtuvieron Cristina Cifuentes y Pablo Casado la Comunidad de Madrid ya detectó irregularidades en dos mil trece opacidad en la gestión falta de transparencia y aún así la Universidad Rey Juan Carlos y la comunidad siguieron dando el visto bueno a ese máster informa Laura Gutiérrez

Voz 20 25:21 el informe lo hizo la Fundación Madrid más de la agencia que evalúa la calidad del sistema universitario madrileño justo el año en el que por ley el máster tiene que renovar su licencia en dos mil trece ese informe deja constancia entre otras irregularidades de la opacidad en la gestión del posgrado de la poca transparencia en el sistema de reconocimiento de créditos de la poca claridad en la toma de decisiones de los organizadores del posgrado errores que no frenaron a esta fundación Miguel Aneca ni al Ministerio de Educación para permitir el Tito

Voz 0196 25:50 lo seguir funcionando en junio de ese año

Voz 20 25:52 dos mil trece el máster de Derecho Público de la Rey Juan

Voz 1667 25:55 los renueva su plan de estudios la nube

Voz 20 25:58 ciudad a día de hoy no tiene constancia de si las correcciones se pusieron en marcha desde la Consejería de Educación aclaran que no hubo más seguimientos en cursos posteriores porque la Rey Juan Carlos solicitó su extinción en noviembre de dos mil cuatro

Voz 1667 26:11 C a partir de las nueve les vamos a ofrecer la penúltima entrega de Punto de Fuga en Hora Veinticinco de este verano entregan la que vamos a abordar la vida y obra de grandes tiranos de la política internacional como Rodrigo Duterte y su sangrienta lucha contra las drogas en Filipinas

Voz 11 26:27 es fácil el seis Singer Cameron que South de Save the el precio

Voz 0887 26:32 entre Duterte y los altos mandos de su Gobierno suelen decir que están combatiendo a los señores de la droga sin embargo la mayor parte de las víctimas a los que el señor P llama señores de la droga son gente pobre gente vulnerable son ciudadanos marginados que viven en las barriadas oficialmente Manila lo que hacen es lanzar operaciones antidroga en esos barrios marginales las casas de la gente y matan a sospechosos justificando que les atacaron primero

Voz 1576 27:02 cualquier When the Wilson Seal mire Take it

Voz 0887 27:06 lo que ocurre es que los testigos con los que hemos hablado nos dejan claro que esas personas han sido ejecutadas por la policía y los agentes colocan armas y drogas en el cuerpo de las víctimas para intentar legitimar lo que en realidad es una ejecución extrajudicial

Voz 1667 27:21 Rodrigo Duterte junto a Ratko Mladic por ejemplo o Donald Trump serán protagonistas de esta entrega de Punto de fuga que hemos titulado no les echaremos de menos y a las diez la firma de Pedro Blanco la información la tertulia hoy con Joaquín Giménez Juan Carlos Jiménez Verónica fuman al que no se avanza ya sus claves de este martes

Voz 21 27:39 es la exhumación de acabar con un mausoleo un dictador es una asignatura pendiente de la democracia española una asignatura que el Gobierno de Sánchez ha dejado para septiembre si bien es cierto que existe un consenso mayoritario de la población española sobre la necesidad de acabar con un bono invento que rinde homenaje a una dictadura en pleno siglo XXI todavía queda un partido que se resiste a abandonar ciertos postulados que el siglo pasado como el Partido Popular Ciudadanos que votó en mayo del diecisiete a favor de la exhumación de los restos en el Congreso parece que ahora cae en la tentación al menos retóricamente de apuntarse al discurso popular de que es un tema menor algo que sólo se entiende dentro de una dura competencia electoral que ahora se ha instalado en la derecha fiel gobierno socialista haría bien en no dar más fechas incumplidas de lo contrario podría parecer que además de exhumar el cadáver de Franco pretende pasear lo hasta el final de la legislatura

Voz 1 28:38 y hoy queremos

Voz 1667 28:39 cerrar este primer tramo de Hora veinticinco con una despedida han muerto Vicente Verdú escritor periodista seguro que muchos de ustedes que nos escucha arena eran lectores habituales del en el diario El País lo ha confirmado esta tarde Juan Cruz ha confirmado la muerte de Verdú esta tarde atrás desde el diario El País Juan Cruz le entrevistaba en dos mil tres aquí en la SER me parece claro que que hemos perdido mucha satisfacción en la vida con con aumento del individualismo y que por el contrario la felicidad se encuentra más

Voz 9 29:13 la relación con los demás el mantener más relaciones tanto porque las relaciones con los demás pues en los procuran compañía como porque en la relación con los demás relativizó Amos nuestras desgracias que que que que es muy importante a efectos de de no pensar que uno es precisamente un elegido por la fatalidad negativa no sino bueno pues que el mundo se comparten sus dichas y a sus desdichas y que la compañía la presencia de los demás hacen entender mejor las cosas la mirada de Evita

Voz 1667 29:47 todas la sociedad actual les dejamos ya con los deportes con Jesús Gallego nosotros volvemos con más información a las nueve hasta entonces

Voz 22 30:03 Uribe Frankfurt con sus hijos

Voz 0919 30:13 qué tal muy buenas tardes bienvenidos quedan dos semanas para que termine el mercado veraniego de fichajes hay operaciones en marcha ya ahí operaciones que aparecen en los medios de comunicación uno de los nombres de las últimas semanas es el de Rodrigo Moreno el delantero internacional del Valencia por el que supuestamente estaba interesado el entrenador del Real Madrid Julen Lopetegui bueno pues bien la Cadena SER os puede contar que el Real Madrid comunicó hace días al director general del Valencia Mateo Alemán sin que el equipo blanco no está interesado en fichar a Rodrigo Moreno mediante una comunicación informal quiso despejar dudas sobre todo lo que se estaba publicando y dejarle claro a Mateo Alemany que el Madrid en ningún caso iba a ir a negociar o a pagar la cláusula de Rodrigo Moreno mató alemán agradeció la comunicación ir dejó claro que el Valencia no está interesado en que Rodrigo Moreno salga así que hay termina el asunto por eso cuando le preguntan a Rodrigo Moreno ayer después del partido en Mestalla sobre su futuro el chaval insiste

Voz 1667 31:30 esta afición ha venido haberles puedes decir que vas a ser

Voz 1715 31:33 seguiré defendiendo la camiseta del Valencia

Voz 23 31:36 no voy a volver a repetir lo que llevo diciendo desde el mes de marzo que yo creo que ya he dicho suficiente

Voz 0919 31:43 un poco más el Madrid no va no está interesado en Rodrigo Moreno y Pedro Morata el Valencia tiene la garantía de que el equipo blanco no va ir pero eso sí hay una cláusula de rescisión que habiendo una cláusula de rescisión

Voz 0978 31:58 otros podrían llegar

Voz 0919 32:00 darla pero buenas tardes hola qué tal Gallego buenas tardes

Voz 0978 32:03 con concuerda a todo perfectamente con el

Voz 0298 32:05 el discurso oficial y oficioso

Voz 0978 32:09 del Valencia que hemos podido contrastar en la mañana de hoy el Valencia cree que Rodrigo se va a quedar que no va a haber oferta del Real Madrid porque realmente bueno tan contento el Valencia que no la haya sobretodo Marcelino y Mateo Alemán lo único que el Valencia tenía miedo realmente o tiene miedo antes del día treinta y uno de agosto por la posibilidad cierta que pudiese ser era que el Real Madrid llegar a hacer una oferta

Voz 9 32:34 una oferta en torno a los ochenta millones de euros

Voz 0978 32:37 no a los ciento veinte que el jugador quisiera marcharse y ante eso el Valencia probablemente habría tenido que vender a Rodrigo es el

Voz 1667 32:45 único miedo que tenía el Valencia Valencia no cree que se vaya

Voz 0978 32:47 ni ninguna otra circunstancia de mercado que al jugador le apetezca marcharse que no sea o fuese esa del Real Madrid Si como estamos contando el Real Madrid no tiene interés en Rodrigo si lo tuviera no va a alcanzar esas cifras mínimo

Voz 1667 33:00 las que yo te estoy diciendo de ochenta millones de euros

Voz 0978 33:03 porque la cláusula es de ciento veinte el asunto parece finiquitado es más gallego anoche en El Larguero cuando a Marcelino le preguntaban por esta circunstancia de los ochenta millones de la cláusula de ciento veinte el discurso oficial del Valencia ya es claro y contundente con respecto al precio de salida Rodrigo

Voz 24 33:20 el grupo me dijo que había una cláusula de rescisión ciento veinte Hay que bueno pues lo que sí se satisface aún no tenemos nada que hacer no

Voz 0978 33:29 así que la cuestión aquí es no es si Rodrigo deja o no deja la puerta abierta es que el equipo que se está diciendo que lo quiere es quién cierra la puerta a que haya una oferta por Rodrigo el Valencia insisto tan contento

Voz 0919 33:43 el Madrid le dijo a Valencia no nos interesa Rodrigo el tema ahí está finiquitado en seguida la última hora de otros asuntos en el Real Madrid ya está abierta la puerta para que o dar el noruego vaya cedido a Holanda la última hora de lo de Filipe el París Saint Germaine y el Atlético de Madrid hilo de Rafinha el Betis y el Barcelona pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 0973 34:08 buenas noches señor Gallego

Voz 0978 34:11 queda como hemos podido ver dos jugadas impone

Voz 0973 34:13 tantísimos un penalti y un gol mal anulado o al Madrid ni siquiera con el bar se soluciona porque claro como el responsable del bar del partido del Madrid era catalán

Voz 1667 34:27 pues lo hizo fácil

Voz 0973 34:29 te miran esas jugadas y se busca la interpretación de quizás intencionada cuando todos hemos visto que el penalti a Sensio es clarísimo aquí está claro que al Madrid le van a seguir perjudicando gracias al señor presidente de la Federación Española que se ha buscado la manera con su amigo catalán el Atlético de Madrid para perjudica al alma perfecto señor Rubiales lo han conseguido

Voz 0919 35:05 pero hombre vamos a tener que mirar ahora dónde ha nacido el hombre que está en la sala de bar mirando las imágenes repetidas no seamos no seamos tan suspicaces el bar funciona ya lo veréis dejad vuestros mensajes

Voz 7 35:17 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 25 35:36 visca alegría eh por Beno otra vez a la rutinaria de lo que tiene que Cela es es yo me gustaría proponen una cosa tenemos a él el trofeo Pichichi tenemos el Zamora ya ahora que hay gran cantidad de cada marea tener al mejor teatro pero al que no se tira al quema intenta engañar no de madera oficiando como los otros dos de manera oficiosa es simpática como vosotros yo no he nada lo dicho bienvenido mucha gracia que tengamos un buen año de fútbol de deporte

Voz 7 36:14 en el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes se hizo a cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 26 36:25 en candidatos a teatros cada vez va a haber menos porque con el bar o no será

Voz 0919 36:30 van a tirar tanto los futbolistas empezamos ayer en Mestalla Filipe Luis fue titular en el equipo del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid puede ser su último partido ya veremos Filipe tiene una oferta del París Saint Germaine termina contrato a final de temporada

Voz 27 36:55 pero claro quiere irse a cambio de una

Voz 0919 37:01 cantidad que el Atlético considera insuficiente en cualquier caso el asunto está tan claro que sus compañeros Godín Griezmann o Jan Oblak hay quien quiere que se quede y hay quien ve que Filipe se va a ir con tranquilidad

Voz 28 37:16 aquí bueno sabemos saber que que pasada nosotros es un jugador muy muy importante para la afición para Alex a nosotros y ellos de ello primero quiero que que sí que es un poco pero ese es creo que Felipe tener uno tiene dos bueno hay hay que respetar la destrucción de cada jugador

Voz 0919 37:37 dice hola qué Filipe tiene una buena oportunidad en el París Anne Germaine pero el Atlético no se lo va a poner fácil Miguel Martín Talavera buenas tardes

Voz 1576 37:45 qué tal Gallego buenas tardes y nos va a poner fácil porque no está dispuesto a regalar al lateral izquierdo internacional brasileño que es un poco lo que quiere el club de esa forma prácticamente regalándole al París Anne Germaine donde va a recibir mejores emolumentos los que reciben el club rojiblanco iba a firmar por dos temporadas más una que prácticamente serían tres porque el criterios para cumplir son muy fáciles y en cualquier caso el Atlético de Madrid sabe que se va Filipe que es la voluntad del brasileño tiene que ir al mercado y por supuesto no lo va a regalar porque tendría que invertir en otra operación ahora mismo todos los escenarios están abiertos el Atlético de Madrid no sea ningún plazo para acabarlo porque tiene a Luca así porque tiene de momento en la plantilla Filipe pero sabe que esto va a durar todavía unas cuantas jornadas el escenario como te digo está abierto desde que se vaya a Filipe que es lo que que el jugador hasta que incluso renueve con la entidad rojiblanca

Voz 0919 38:34 su contrato vaya más de junio del dos mil diez

Voz 1576 38:36 en cualquier caso hay un nombre propio que sale afectado de toda esta operación que es Juan Bernat el lateral izquierdo del Bayern de Munich ahora mismo hay acuerdo entre el PSG y el Bayern para su traspaso pero está paralizado el acuerdo

Voz 11 38:48 con el jugador a expensas de que se resuelva el tema Filipe que es el preferido por el conjunto parisino de esta forma e incluso con

Voz 1576 38:56 una carambola gallego si al final Filipe se fuera a Francia

Voz 0919 38:59 el lateral izquierdo del Bayern podría acabar en el conjunto rojiblanco sigue compás de espera negociación en el asunto Filipe París Anne Germaine Atlético de Madrid otro de los nombres propios del mercado Rafinha centrocampista del Barça necesita jugar en el equipo da verde parece que en el once no tiene sitio que no va a jugar cuarenta partidos y el chico quiere marcharse en el Betis gusta el Betis está negociando con el Barça para ver si la operación se puede realizar como esta franja Lombillo buenas hola Gallego muy buenas no está fácil el Betis pretende una cesión y ante la negativa del Barça busca fórmulas como la opción de compra incluyendo plazos a partir del próximo ejercicio para no aumentar el gasto en la contabilidad actual por ejemplo o asegurarse una plusvalía compartida si viniera traspasado a un precio asequible tuviera lugar una futura de momento Icon la necesidad de fichar a un lateral izquierdo parece muy complicada la operación y en Barcelona que se dice Adriá Albets hola

Voz 0017 39:57 hola Gallego qué tal pues eh que no tienen prisa ni ninguna necesidad ni interés de deshacerse del futbolista como decías tú es el jugador el que no ve claros seguir en el Camp Nou porque no tendrá los minutos ni el protagonismo que espera hilo que tiene muy claro el Barça es que cedido a día de hoy no le va a dejar salir a no ser como decía ronquido que se pacte alguna fórmula para acabar ingresando dinero tipo una cesión con obligación de compra final de temporada es decir el a esa sólo aceptará que Rafinha se marche Si puede hacer caja con el jugador porque ahora mismo consideran que puede ayudar al equipo Valverde ya ha dicho que cuenta con él y por lo tanto no existe ninguna intención de abrir la puerta de salida gratis así que Gallego tiene pinta que este tema todavía se va a alargar bastante

Voz 0919 40:39 yo otro de los nombres de las últimas horas Ramiro guardameta del Athletic de Bilbao en teoría iba a ocupar la titularidad después

Voz 23 40:46 a la marcha de Kepa Garay de lesiones que tiene el equipo

Voz 0919 40:52 lo de San Mamés pero ayer remero no estuvo convocado para el partido entre el Athletic y el Leganés jugó Unai Simón que acaba de llegar después de una cesión en el en el Elche qué pasa con Ramiro bueno pues que Ramiro puede tener una oferta de la Real Sociedad San Sebastián Jorge Beristain la Real va por remero

Voz 0995 41:14 bueno si con todo Estado buenos todos los a sus con el agente del portero han rendido ha preguntado por su situación hechos cuál es el interés del conjunto donostiarra por su traje pero es para el próximo verano en caso de que nos resuelva no renuevo finalmente con el Atleti esperando que llegue libre a coste cero ya que finaliza contrato en julio dos mil difiere de la dirección deportiva del a sus veintitrés años del portero navarro un apuesta de futuro aunque la portería realista esta temporada o el argentino Jero balear Miguel Ángel Moyá

Voz 0919 41:46 en el Athletic ideó González esa situación que vivió ayer Ramiro fuera de la convocatoria se va a prolongar hay una postura de fuerza que ese dicen el buenas tardes

Voz 1117 41:57 buenas tardes tiene pinta de que si es que

Voz 0919 42:00 es algo absolutamente serio lo que separa las dos

Voz 1117 42:02 las partes es difícil comprender cómo no pueden llegar el jugador a un acuerdo en el año que resta de contrato hasta el treinta de junio o bueno pues ha pasado pidiendo o cree que el Athletic no le valora suficiente o hay algo más que apalabrado no para cuando acabe su actual contrato como apunta nuestro compañero Jorge no lo que está claro es que me he dicho no va a contar con él hasta que no arregle esta situación escucharle

Voz 29 42:23 es eso que resuelva cuál es su intención también de estar de sentarse con el club se encontraban entendimiento siempre pienso que lo mejor para mi club hay intereses y los del club están por encima de todos nunca

Voz 0973 42:34 me va a escuchar o me va haber tomado

Voz 29 42:36 decisión contraria a lo que el equipo y el club necesita

Voz 1117 42:40 bueno pues esa era la noticia antes del arranque de la primera jornada para el Atlético y lo es la lesión de Aduriz en un salto ayer rotura fibrilar grado entre uno y dos Lo habitual en estos casos ese alrededor de un mes de baja así que contando el parón liguero a ver si puede estar para la cuarta jornada contra el Real Madrid pero de momento partidos contra Huesca y Rayo Berizzo no va a poder contar con el delantero grafias ocho y cuarenta y tres seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0887 43:03 nota mental si alguien va de coña asegura de coche con un precio bajísimo llega muy tarde

Voz 9 43:09 dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado el nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directa punto com

Voz 30 43:19 has visto el mensaje del vecina

Voz 9 43:21 lo he visto estoy pendiente de los niños que dice

Voz 30 43:23 fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización

Voz 9 43:27 pues menos mal que nosotros dejamos la alarma conectada antes del mes de vacaciones

Voz 31 43:31 lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 32 43:47 en el Real Madrid a pesar de que en el ambiente está que hay que fichar que hay que traer que que hay que fichar lo que había que hacer era sacar Javier Herráez

Voz 0919 43:57 los sale ya sé si ya estaba cantado que iba a irse a Holanda es Martin o dar se marcha el noruego cedido al TS de Holanda hasta esta Siro ya oficial esa cesión de llegar al evite ese icono al fútbol está gallego en en la portería el gran decisión que tiene que tomar Lopetegui en los próximos días cien va a ser el titular porque esa decisión puede desencadenar quién sale

Voz 33 44:22 el el la portería eh bueno Keylor Navas se quiere quedar y quiere competir ha conseguido tres Champions es el portero de los capitanes de Sergio Ramos y de Marcelo Courtois ha venido para jugar es la puesta de el club que sí que te cuento si lo contamos en Carrusel hace dos días que Lopetegui ensayó con Courtois como titular en el mismo equipo que sacó frente al Getafe pero luego jugó Keylor Navas qué significa esto evidentemente que Keylor Navas tiene mucho peso pero ejecutó ha venido para jugar sino es la próxima semana será dentro

Voz 0887 44:57 dos después del parón pero tiene pinta de Courtois acabará siendo el portero titular no parece no parece que uno juega la Champions y otro a Liga esa decisión salomónica noventa los poner de Julen Lopetegui

Voz 0919 45:08 juega Courtois de titular toda la temporada aguantara Keylor Navas más en el banquillo los nueve meses bueno ya lo veremos la próxima jornada se juega a un Valladolid Barça el Valladolid vuelve en su estadio a la primera división después de haber debutado fuera con un empate

Voz 27 45:24 le iba a Carlos Raúl Valladolid es que

Voz 0919 45:29 el césped se va a encontrar el Barça en el José Zorrilla

Voz 34 45:32 hola qué tal Gallego buenas tardes pues vamos a ver de Valladolid ha sido el último en llegar a la primera división ya ha tenido que afrontar muchos cambios en el estadio con el tiempo bastante justo ha cambiado el CSKA es por completo por una además de muy bueno de muy buena calidad según nos han explicado pero yo creo que ha hecho un poco tarde hasta el punto de que van a acabar de implantarlo esta misma noche va a estar pero no parece que en su mejor versión como reconocía esta mañana el presidente

Voz 9 45:53 Álvarez nada perfecto seguro

Voz 35 45:56 porque una se pone viene dado el calor que hace en esta época Si hubiéramos necesitado un poco más de tiempo para poder jugar al fútbol los que saben jugar al fútbol juegan hasta la playa

Voz 34 46:08 bueno a ver si esto no estropea mucho el espectáculo porque el partido ha levantado una enorme expectación hasta el punto de que Zorrilla colgará en unas horas el cartel de no hay billetes por cuarta vez consecutiva muy poquito