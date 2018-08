Hora 25 (21/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

hay líderes mundiales que se creen por encima de la ley

Voz 1715 00:26 ejercen su poder con total desprecio por los derechos humanos de millones de personas esta noche el programa Punto de Fuga nos propone conocerlos algo mejor en la primera hora vamos a repasar algo de la vida y de la obra de tiranos como el filipino Rodrigo Duterte del general Ratko Mladic es el considerado carnicero de los Balcanes o de Robert Mugabe el dictador más longevo de África repaso en el que nueva faltar dorar antes vamos a repasar otras noticias del día hayan perdedoras noches buenas noches Pedro Mossos d'Esquadra respaldan a la gente que batió al joven argelino que pretendía atacar con un cuchillo

Voz 4 00:57 la moza que dispara el Joven sargento presente en comisaría han defendido ante el juez su actuación de ayer argumentada en la legítima defensa desde el cuerpo respaldan todas estas actuaciones la familia del atacante estudia denunciar a la

Voz 3 01:09 sí ha por conducta negligente del directo

Voz 4 01:12 de los Mossos cree que la respuesta fue proporcionada escuchamos André Gomes

Voz 5 01:15 dinos la actuación de la gente de la Mostra de d'Esquadra es una actuación desde nuestro

Voz 3 01:22 punto de vista correctas una explosión proporcional adecuado

Voz 5 01:27 pese a la situación destacar que solamente una rápida solución una rápida resolución policial eh eh acertada por parte de la de la escuadra evitó en este sentido males mayores

Voz 4 01:43 desde el Partido Popular ya reclaman al Gobierno una reunión del Pacto Antiterrorista tras este ataque su presidente Pablo Casado considera que lo ocurrido ayer es un claro ejemplo de radicalización

Voz 3 01:52 no

Voz 5 01:53 un erigir nunca se usaban para jugar con que entonces se es más que España que es lo que no admite es que hay en centros en los que se puedan radicalizar a personas Iker numerosas personas puedan cometer hechos como el que sucedió en con

Voz 1715 02:11 la religión nunca puede ser usada para atacar a otras personas decía el líder del PP acaba de descubrir el espíritu de muchas religiones durante toda la historia que han sido útiles

Voz 6 02:20 a para atacar a otras personas no sólo el Islam

Voz 1715 02:24 el Gobierno llevará al Consejo de Ministros de este viernes la exhumación de

Voz 4 02:26 a las reacciones no se han hecho esperar el Partido Popular amenaza con recurrir el decreto la familia del dictador los rechaza en declaraciones a Europa Press dicen que el Gobierno sólo busca revancha cuarenta y dos años después además un grupo de militares retirados ha expresado su rechazo a la declaración en defensa del dictador hecha por altos cargos del Ejército Joan Tardà de Esquerra Republicana pide medidas adicional

Voz 7 02:48 es que nosotros no votaremos a favor si la expandió en el caso de los Franco Si no hay un compromiso de boda

Voz 8 02:57 modificación de la memoria fin yo estoy todo conejero de llevarla sentencia yo President Luiz compinche entre otras muchas sentencias que llevaron a muchos republicanos españoles

Voz 7 03:15 han tú te lo Otón ejecución

Voz 1715 03:18 quizá el proceso para la acogida en España de parte de los inmigrantes de la

Voz 4 03:21 varios la embajada española ya tiene toda la documentación relativa a los ciento cuarenta y uno inmigrantes del barco Aquarius que desembarcaron en Malta fuentes de Interior estudian ya el perfil de los sesenta migrantes que el Gobierno se comprometió a acoger en un pacto firmado junto a otros cinco países europeos la selección se hará teniendo así cumplen o no los requisitos para que puedan recibir asilo o protección internacional además tan solo hoy ciento setenta y nueve inmigrantes han sido rescatados en nuestras costas

desde las diez de la información del día a día y la tertulia hoy hemos convocado a Juan Carlos Jiménez única fuman al hijo dice Jiménez

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 05:28 Pablo Morán muy buenas noches hola de nuevo Pedro encaramos hoy la recta final de esta serie de programas especiales de Punto de Fuga en Hora Veinticinco y hoy vienes con protagonistas con nombre propio exacto en realidad son tiranos políticos que han puesto en aprietos los derechos humanos de millones de personas y que han llenado páginas de prensa y minutos de radio y televisión en el último año también aquí en Punto de Fuga y he encontrado un nexo en común entre todos ellos es que Pedro no los echaremos de menos cuando ya no estén

Voz 3 05:58 ante ello el heredero mil adscrito actuará Gómez

Voz 1667 06:14 con este tema GC Greenday que has elegido me puedes imaginar por Navas fue la banda sonora con la que los británicos recibieron a Donald Trump en su último viaje oficial a Reino Unido

Voz 13 06:26 el botón

Voz 14 06:27 de Women cedido fue un éxito

Voz 1667 06:31 muchos británicos no le echarán de menos pero tampoco la prensa a la que ha dirigido sus ataques tampoco los latinos

Voz 15 06:37 sí puedo de la gente que tras Estados Unidos viola la ley pone en peligro a sus hijos francamente ponen en peligro los nuestros mirad lo que está pasando con la Mara Salvatrucha nuestros niños que nunca han oído hablar de las pandillas están siendo atacados y no con armas sino con ellos porque es mucho más dolorosos máximo que esto es inconcebible y estamos permitiendo hasta gente entrara a nuestro alcance

Voz 1667 07:02 en respuesta al trato racista que Trump dirige a los inmigrantes empezó una acción popular contra él el Take Cani

Voz 17 07:22 eh

Voz 13 07:42 Ang Lee antes vale

Voz 1667 08:27 no sería la primera vez que una gran revolución parte de un pequeño gesto y en Estados Unidos se han inventado uno para mostrar la oposición a las políticas racistas de Donald Trump se llama técnica ni se trata de hincar la rodilla derecha al suelo y mostrarse en las redes sociales y bueno lo está haciendo todo el mundo lo que escuchábamos hace momento es el momento en el que Stevie Wonder lo hizo de Ica ni en Charlottesville escenario de la violencia racial en Estados Unidos ahí está la corresponsal de la SER Marta del Vado buenas noches

Voz 1510 08:56 qué tal Pablo como estas cuéntanos

Voz 1667 08:59 trata exactamente este Take lo que significa

Voz 1510 09:02 pues es una protesta social contra la desigualdad racial en EEUU contra la discriminación en los procesos judiciales contra los ataques de la policía ciudadanos negros en definitiva es una reivindicación de justicia social que empezó hace meses un jugador de la Liga Nacional de Fútbol arrodillados y mientras sonaba el himno nacional en vez de mantenerse en pie quieto con la mano en el pecho no una protesta que desde hace años lleva haciendo en otros deportes por ejemplo como en el baloncesto pero que ahora se ha trasladado al al deporte rey digamos en Estados Unidos que es el fútbol americano que es además tradicionalmente un deporte de blanco

Voz 1667 09:38 la protesta se extienda no en parte por la respuesta del propio Trump

Voz 1510 09:42 claro es que además la respuesta de trampa ha sido tan exagerada que ha tenido mucha reacción primero desde los propios equipos de fútbol americano pero después ha extendido a otros ámbitos como como la cultura el espectáculo no Trump llegó a llamar hijos de puta a los jugadores que se arrodilla van mientras sonaba el himno pidió a los dueños de los clubes es de fútbol que los despidieran bueno por la reacción ha sido abrumadora no muchos equipos se han sumado a la protesta pacífica de arrodillarse durante el himno los jugadores eh enganchaba van con los brazos unos a otros haciendo como una cadena modo de apoyo simbólico otro equipo decidió no salir al campo por ejemplo mientras mientras sonaba el himno entonces bueno como digo muchos personajes del ámbito de la cultura y del espectáculo también se han sumado a estas reivindicaciones de los jugadores sobre todo Pablo porque Trump está convirtiendo toda esta protesta en una cuestión patriótica de respeto a los símbolos nacionales cuando en realidad es una cuestión de protesta social me quedo con un artículo que leí que escribió John el cantante diciendo que no hay nada más patriótico que la protesta pacífica para reivindicar justicia social leonesista

Voz 1667 10:52 más justa no pues gracias por la información saludó Marta

Voz 18 10:55 un abrazo hasta luego

Voz 3 11:03 ocasiones que que quería matar

Voz 1715 11:25 hay otro gravísimo problema interno que Tram está ignorando que son las muertes por arma de fuego en Estados Unidos

Voz 1667 11:30 sí como siempre Nos gusta poner cifras sólo en lo que llevamos de año en dos mil dieciocho se han registrado C cerca de treinta y siete mil incidentes con armas con más de nueve mil muertos dieciocho mil heridos son cifras de la organización norteamericana GAM Lens Archive cualquier intento de control sobre el derecho a poseer armas que reconoce la Segunda Enmienda de la Constitución norteamericana pues cae en saco roto y es evidente la presión que ejerce en ello la Asociación Nacional del Rifle nosotros hablamos con uno de sus representantes después de la matanza de Las Vegas hace unos meses este portavoz de la Asociación Nacional del Rifle es Raúl Mas Canosa se puede seguir defendiendo el derecho a portar armas en EEUU después de matanzas como las de Las Vegas

Voz 19 12:14 sí definitivamente soy porque porque no no

Voz 20 12:19 o sea yo creo que lo que estamos viendo no solamente los EEUU sino alrededor del mundo es una medida de este tipo de matanza en Salzburgo de ellos cinco ataques terroristas no siempre con armas de fuegos muchas veces con bombas otra vez y les aviones como sea bueno no son vinculado con uno pues se da cuenta que subir vivido con problemas serios mentales yo soy de la opinión que si este hombre no hubiera matado a otra gente un juego igual lo hubiera eliminado con como una bomba con otro pobre les Hereu piloto privado incluso y si otros así que yo creo que siempre a la tendencia de pasar más más la mujer de los locos se nuestra sociedad yo francamente

Voz 19 13:15 es que creo que sí

Voz 20 13:18 hasta cierto punto eso eso no funciona no sea nuevo o no creo que que que lo puede evitar males que existen en el mundo y yo sí que creo que alguno de estos individuos francamente son diabólicos no sea porque lo cierto no tienen otro nombre

Voz 1667 13:35 puede luchar contra esa violencia de esos violentos a los que usted cita con una herramienta como son las armas para ejercer esa violencia

Voz 19 13:47 en mira

Voz 20 13:50 a ver que que que aquí para los Estados Unidos hay hay que poner se estas matanzas son horribles yo no lo sé defendiéndonos de personas bizarro de ninguna manera pero este es un país lo cual existen en circulación de los Estados Unidos hace aproximadamente trescientos cincuenta millones de armas en privadas no es un cuarenta y dos por ciento de la población norteamericana o no son dueños de un arma o viven una vivienda donde donde existe un arma osea esa estamos en un país en Estados Unidos es lo cual no son tan común como Torner uno tomo y loco o cualquier otro que se instrumento tiene unos uso durante el día para mí mirándolo fríamente yo creo que sería totalmente imposible iluminar a las armas en los Estados Unidos incluso categorías de armas como se las pérdidas en también imposible eliminar porque francamente al azar a muchos de ellos son pistolas son estar Matesaenz titulación volvía

Voz 1667 15:03 creen realmente que eso es suficiente para rebajar los niveles de mortalidad con armas de fuego en Estados Unidos que son tremendos la campaña Breivik que seguramente que usted conoce bien eleva a trescientas nueve las personas que reciben disparos cada día en EEUU noventa y tres de ellas mueren

Voz 20 15:21 venera vamos a hablar bien claro otra cifra que atracó

Voz 0887 15:26 hoy día no a Estados Unidos

Voz 20 15:28 el nivel de homicidio son los niveles más bajos que hemos visto en los últimos diez quince años incluso en un ambiente lo cual se han incrementado la cantidad de armas en circulación muchas de esas muertes muchos de esos homicidios que que que eso ocurre aquí en Estados Unidos un fajador de once mil nuevos anualmente la gran mayoría tan relacionado con las drogas

Voz 1667 15:52 claro pero señor Mas Canosa quiénes aquí por ejemplo en Europa en España en concreto también hay narcotráfico también hay mafias no que están instaladas en varios países de la Unión Europea Carlos niveles de de de de criminalidad no son tan altos como estos que estamos apuntando

Voz 20 16:08 bueno no sea pero no sé trescientos treinta millones de habitantes y Icomos te mencione aquí aquí hay trescientos influenza millones de armas en circulación

Voz 19 16:19 que no se es

Voz 20 16:22 parte de la cultura norteamericana y aparte algo muy diferente de Europa que mucha gente no entiende el derecho de portar armas en los Estados Unidos es un derecho protegido por la Constitución de los Estados Unidos incluso en los últimos diez años han habido dos decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos

Voz 19 16:45 algo

Voz 20 16:47 sí metano el nombre cero casos no cual básicamente la Corte Suprema reafirmó el derecho de portar armas en los Estados Unidos es un derecho individual igual como el derecho de expresarse

Voz 19 17:00 libres e hice lo que uno quiere

Voz 20 17:04 el se la religión que uno quiere las protecciones a la prensa es un derecho individual que está reservado para el individuo no para el Gobierno no es como en Europa en lo cual una licencia de armas es un privilegio que el Gobierno te da en este país no es un privilegio es un derecho que pertenece a su nuevo álbum ayer no solamente en circunstancias muy delicada cuando es un derecho constitucional el Gobierno debería estos toros de derechos en esos niños estaciones osea yo tengo derecho derechos expresarme libremente aquí en Estados Unidos pero tampoco puedo entrar en un cine gritar fuego Simó el fuego no que acosa el caos entonces hechos también tienen sus limitaciones y ahí donde viene este debate que tenemos en este país es de donde se donde quizás de establecer esos límites eso sea un debate que continuamente tenemos que eso armas lo que opinaba picados a hacer en la cargadores demostró ayer en el diseño de la diferente temas la cantidad de armas no puede comprar mensualmente la cantidad de municiones que uno puede comprar pero yo yo tengo sesenta años y me he pasado toda la vida en este debate pues yo nunca ha visto un demócrata en este país que está satisfecho cien que se que se que se ha pasado sobre la sarna ahí ya tenemos aproximadamente diez o quince mil leída en este país hora las armas siguen pidiendo más NATS regulaciones y francamente no Emma porque hay tantos Mas en circulación si uno no puede controlar el deseo Don individuo la locura es un individuo o pasar a pensar no es así que en desafortunadamente estará la nueva realidad no solamente en esas ahí esos pero mucho de los otros casos que han ocurrido aquí en los Estados Unidos típicamente hay un perfil casi siempre es un muchacho joven entre veinte y treinta años de edad típicamente blanco

Voz 19 19:12 sí definitivamente hay que tiene un

Voz 20 19:15 Toral de problemas mentales o problemas en el cole yo o lo que sea el muchacho que hace varios años tú responsable por el masacres esos criaturas inocentes que tenía un historial de problemas mentales el extremo osea era algo que metía miedo franquista

Voz 1667 19:37 tenía que haber estado en mí

Voz 20 19:38 sí tal mental pero desafortunadamente en este país en los Estados Unidos y en muchos países liberales en los últimos treinta años también ha habido movimiento para decir que bueno que que que lo que están inestable mentalmente deberían estar incorporados nuestra sociedad deberían funcionar dentro de una sociedad normalizada que francamente acción gran error ya en estoy en ese país son tratados por ejemplo ya no existe manicomio es como ante ustedes donde se encontraban personas con problemas serios a un hospital mental oí estaban encarcelados por largo tiempo pero no podían estar en la sociedad eso prácticamente se ha eliminado los Estados Unidos entonces yo no creo que la incidencia de de de problemas mentales ha disminuido pero hoy día tenemos mucho más locos depurando nuestros nuestra sociedad de lo que exigían hace treinta cuarenta años en mi opinión y creo que cifran lo muestran también

Voz 1667 20:39 si la solución es que esas personas porten armas puedan portar armas

Voz 20 20:44 allá en en en un problema que hemos tenido es corregir es que esa persona que tenían problemas mentales estaban protegido por la ley aquí en los Estados Unidos Orts para proteger su privacidad de sus récords de salud no y entonces no sirvo nosotros lo piensa que cogiera a Almería y con lo que sugiere que salir por la puerta novato Chase tiene que llenar papeleo tiene que hacerse desde hace años una investigación entre criminales y también investigan si tienen un record de cualquier tipo de problema mental pero problema que existe en este país IF está tratando corregir sí es que muchos hospitales muchos doctores muchos psiquiatras no estaban reforzando esa información a a las a las fuentes de la Policía porque pensaban que era una violación de la privacidad

Voz 22 21:57 qué diría yo diría

Voz 0887 22:11 no

Voz 22 22:12 me oye

Voz 17 22:18 ni probarlo

Voz 3 22:23 pero

Voz 1715 22:27 fue uno de los sonidos y de las imágenes más impactantes del último año el suicidio en directo de uno de los criminales de guerra juzgados por el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia

Voz 1667 22:36 qué es lo van Jack Un general bosnio croata que respondió así envenenados en directo cuando iban a leer la lectura de su sentencia a veinte años de cárcel por crímenes de guerra y contra la humanidad días antes ese mismo Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia dictó cadena perpetua para uno de los mayores depredadores de R de la historia es Ratko Mladic el carnicero de los Balcanes

Voz 24 23:01 no habrá coste buenas noches ya son quedará aún no ha dicho hoy el general Ratko mal ha dicho

Voz 25 23:12 no sé que os han contado muchas cosas sobre mí

Voz 24 23:15 todos

Voz 25 23:16 su Ad7 yo estoy aquí para deciros que no tenéis que preocuparse

Voz 26 23:20 eh

Voz 25 23:25 de suplicaba por nuestros hijos con hijos él me dijo no yo eres seguirán vivos sólo los interrogará hemos y veremos si delincuentes entre ellos que delincuentes me pregunté de qué está hablando con todo niños el le estaba dando caramelos ante las cámaras pero cuando las cámaras se fueron empezamos a buscar esos niños en fosas comunes esos niños fueron eliminados sólo quería mostrar ante las cámaras

Voz 24 23:57 del mundo que él era un héroe un hombre valiente y bueno pero sucedió todo lo contrario

Voz 25 24:04 sí

Voz 27 24:07 el piloto

Voz 1667 24:10 corrió fue el mayor exterminio en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial

Voz 6 24:15 ocho mil víctimas todos hombres todos musulmanes

Voz 1667 24:20 fue en julio de mil novecientos noventa y cinco ya ha sido más de dos décadas después cuando el Tribunal para la antigua Yugoslavia ha dictado sentencia cadena perpetua

Voz 24 24:30 como suele decirse que justicia demorada es justicia denegada podríamos decir que la justicia ha sido negadas porque me ha dicho debería haber sido juzgado hace diecisiete años cuando aún era arrogante y cuando creía poder controlar todo la muerte la vida quién va a vivir y quién va

Voz 28 24:53 de hecho en estos lares externa con gratis Mestre velar hecho esto es la Red

Voz 1667 25:02 la acción del mayor asesino en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial justo antes de que lean la sentencia

Voz 28 25:11 huy huy huy estoy hecho vivimos fondo

Voz 1667 25:19 la Dix es el que escuchan de fondo y al final le tuvieron que sacar de la de la sala antes de la lectura de la sentencia a veinticuatro años después el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia cierra sus trabajos con una sentencia de cadena perpetua para el general serbobosnio que comandó el sitio a Sarajevo o el exterminio en dicha entidad

Voz 1880 25:40 ha puesto Potts Char Emma yo me encontré con Ratko Mladic en voto y les suplicó que dejara a mi hijo irse él me prometió que liberaría a mi hijo que estaba enfermo pero me mintió mintió como oficial como general somos testigos de aquello que han sobrevivido y ahora queremos saber qué pasará en La Haya qué pasará en el juicio

Voz 1667 26:05 la memoria de lo que pasó allí es de las mujeres porque los ocho en las ocho mil víctimas de dicha fueron hombres fueron hombres musulmanes José María Aranaz ex director de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estuvo en Bosnia durante el conflicto buenas noches José María hola buenas noches cuál era el proyecto de Ratko Mladic el el objetivo de un plan tan perverso

Voz 29 26:26 raras como la Leeds formaba parte de una arquitectura el no nacionalista que que es lo que buscaba era la creación de un estado de de la consolidación del Estado de la Gran servía que que juntar a a Serbia con unos estados étnicamente en puros y limpios de otra de otra nacionalidad de todo esto en un contexto tan complejo como el de la ex Yugoslavia donde los territorios estaban compuestos por un mosaico de culturas que es un equilibrio que hayan lo que había llevado a que a que a la formación de la de la república yugoslava él era él era el principal mando militar y el ejecutor directo de los programas de limpieza étnica en la que el Ejército primero el Ejército nacional yugoslavo y luego en Ejército de la República Serbia de Bosnia pues fueron no los únicos autores pero sí por un tipo de crímenes los principales aunque

Voz 20 27:38 y entonces únicos desafortunadamente

Voz 29 27:40 la limpieza étnica la llevaron a cabo las tres partes en el conflicto

Voz 0887 27:44 diferente exhiben esta responsabilidad

Voz 1667 27:47 el plan venía de de todo lo alto no de Slobodan Milosevic el ex presidente serbio que que murió sin recibir la sentencia de este tribunal

Voz 29 27:56 sí paradójicamente a pesar de haber sido arrestado murió antes de que de que convoque a que cumplía sentencia de que hubiera un veredicto y que por tanto se le juzgará por dos por los crímenes entre los que él fue uno de los arquitectos ideológicos en el caso bosnio el complemento de Radovan Karadzic Monchi lo Price Nick a la gente como la Plastic pero lo que lo que es realmente lo que realmente aterrador aparte bueno primero pues esto es la magnitud de los de los de los crímenes no han condenado con diez cargos como hijo muestra ellos pero genocidio hasta crímenes de guerra crímenes contra la humanidad exonerado de responsabilidad directa desnudó en los cargos de genocidio pero pero lo que es

Voz 24 28:55 el no es que

Voz 29 28:57 hasta hace muy poco e incluso hasta anteayer de hecho ha habido políticos serbobosnios que Kellen pues presentado como el héroe del pueblo el pueblo serbio cuando ese era un criminal qué es lo que tiene que hacer a enfrentarse a su responsabilidad con la justicia para Ike para colas con las víctimas y los supervivientes es increíble cómo como en aquella época ahí después

Voz 20 29:25 toda una cultura de la incluidas

Voz 29 29:28 para para este equipo me de comportamientos como como un oficial profesional de un Ejército europeo de un país que políticamente relevante como la todavía se convirtió en un criminal en serie In viven de un asesino no el único hubo muchos de ellos con el aplauso Eli y el y el apoyo de buena parte de su población que paradójico cómo cómo cómo vivió protegido hasta

Voz 20 29:57 hasta su captura después de sigo uno de los hombres que más gusta a los niños

Voz 29 30:02 no junto con con el Radovan Karadzic durante crezca quince años casi Bosnia

Voz 1667 30:09 croatas serbios vivieron en paz durante años bajo la República de Yugoslavia cómo se vivió el estallido de la guerra que viste tú

Voz 29 30:18 yo llegué yo llegué allí a finales del noventa y tres cuando cuando la guerra ya no sabía separado bastante es verdad que ella había mucha gente suelto buenos matrimonios mixtos que andaban sin las generaciones las generaciones Helen debido la prosperidad económica de desarrollo quería que en Yugoslavia que ningún tipo de rencor a ver había bastante comunicación entre los diferentes grupos pero era el poblaciones que ya estaban entraban de estrechas donde de dónde había visto desplazó alguien tuvo brutal de los trasvases de población Donaciano hacían los núcleos consolidados todos los cubatas sitio todos los todos los musulmanes no que todos los serbios en otro edil ese tipo de concentraciones también lo que traídas que conocen por eso los enormes de gente en el campo que que que acababa en ambientes culturales qué desmontando completamente la arquitectura social de la de de de la ciudad del país con mucha con muchos rencores porque había había también ánimos los unos crímenes estaban llevando a cabo a los estaban ejecutando en paralelo con muchas lo que trabajando en ayuda humanitaria estamos en contacto con las con las familias de las víctimas directas del conflicto familiares o amigos escrito más donde había combates o que no había logrado salir sitios había mucha ansiedad había había mucho rencores y luego lo que lo que ha sido realmente dramático es que no ha habido un proceso el proceso justicia ha sido muy lento y el proceso de reconciliación e junio ha terminado de completar ese idioma al contrario todavía a orar es una zona es una persona que tiene una grave económica donde los partidos nacionalistas siguen un pudo recinto donde los discursos étnicos nacionalistas xenófobos que siguen estando o sentidos donde paradójicamente también serán muestras de solidaridad entre de ente Estados que en estaban en guerra hasta hace muy poco e incluso gestos de reconciliación pues por ejemplo el presidente de Serbia acercándose a Croacia hay dentro tengo pidiendo perdón gestos reflexión ADIC soldados del Ejército serbio allí hacia pero herida largas el

Voz 30 33:02 muy buenas pues se va a tardar mucho mucho tiene en lo

Voz 29 33:07 en en en en cicatrizar

Voz 1715 33:18 hay otro protagonista en la crónica internacional que destaca por la violencia de sus políticas es Rodrigo Duterte el presidente de Filipinas

Voz 1667 33:26 hace unas semanas prometía más mano dura en su particular guerra contra las drogas una guerra que en realidad se lleva por delante todo lo que encuentra en la primera gran campaña de Duterte contra las drogas se llegó a hablar siete mil muertos muchos de ellos civiles es un líder que reúne la grosería de Donald Trump el odio de Marie Le Pen o la violencia de los peores dictadores del sudeste asiático escuchan a victoria

Voz 1460 33:49 Irán este es un populista ecléctico que se define a sí mismo como un socialista el partido que lidera tiene tendencia a la izquierda pero este exfiscal exalcalde de la ciudad de trabajo ganó las elecciones presidenciales precisamente por su estilo correcto fuera de los cánones políticos prometiendo los filipinos acabar con la corrupción las drogas el narcotráfico ir devolver la economía filipina centro del país eso le granjeó en cuarenta por ciento de los votos eso su estilo chulesco al dirigirse a Barack Obama

Voz 32 34:25 en máter de Felipe no

Voz 1460 34:27 ya no tengo ninguna mono tenemos más amo que el pueblo filipino hijo de puta

Voz 32 34:31 por en la Murray que está por runner

Voz 1460 34:35 eso lo dijo en filipino gobierna un archipiélago que tiene más de siete mil islas ciento dos millones de habitantes desde que están en el poder se han producido más de siete mil asesinatos relacionados con las drogas y el mismo reconocía haber matado a algunos de ellos

Voz 24 34:53 hemos admite que

Voz 1460 34:54 claro reconozco que he matado en los últimos tres meses he matado a tres

Voz 24 35:00 Pedro León

Voz 1460 35:03 inflar las cifras de narcotraficantes en Filipinas para justificar la guerra sucia contra las drogas dice que va a hacer a los drogadictos ya los narcos lo mismo que ir de erizo con los judíos

Voz 33 35:17 yo feliz con su buenos alemanes tenían Hitler los filipinos me tienen a mí

Voz 1460 35:20 a quién gustaría acabar con los problemas de los criminales en Filipinas Duterte su mujeriego y no lo digo yo lo dice él aquí tirándole los tejos a la hora dimitida vicepresidenta del país Lenny Robledo me hace de las reuniones de gabinete más agradable con esas faldas cortitas que lleva está soltera le preguntaban pero él tiene tres hijos de su primer matrimonio con avellana Zimmerman de quien se separó en el año dos mil y actualmente vive con la empresaria filipina cien Lito avanza cena cuando habla de la misionera australiana violada y asesinada por varios hombres se limita a resalta por la belleza de la mujer y lamenta no haber sido él el primero en violarla era tan guapa el alcalde debió haber sido el primero

Voz 33 36:15 tardó varios días en salir a pedir disculpas

Voz 1667 36:21 así se las gasta el señor Duterte y lo peor como decíamos no es lo que dice sino lo que aplaude lo que alienta Human Rights Watch ha elaborado un informe titulado Licencia para matar homicidios de la Policía de Filipinas en la guerra de Duterte contra las drogas con testimonios como éstos

Voz 34 36:37 al no posea yo te

Voz 1510 36:40 o anhelo

Voz 34 36:42 por el sábado tenía dos y justa

Voz 35 36:45 veinte veinte años frente el cuatro son víctimas de la guerra contra las drogas Danilo consumía para podrá aguantar tantas horas de trabajo en el puerto para no sentirse cansado en los mataron con seis días de diferencia los en que no teníamos dinero para pagar el entierro

Voz 1667 37:04 felling Cain es el director de la división de Human Rights Watch en Asia autor de este informe buenas noches felling

Voz 36 37:09 me la investigación de Human Rights Watch habla

Voz 1667 37:12 del asesinato de más de siete mil personas en los seis primeros meses de la presidencia del señor Duterte

Voz 36 37:17 como murieron a Inaxio en lista

Voz 0887 37:25 las cifras corresponden a las estadísticas de la policía filipina esa información asegura que más de siete mil personas han sido asesinadas la policía filipina reivindicado en torno a un tercio de esas muertes aseguran que alrededor de dos mil cuatrocientas personas han sido abatidos en operaciones contra la

Voz 36 37:42 en todo lo que dicen es

Voz 0887 37:45 todas y cada una de esas miles de víctimas intentaron atacar a los agentes de la Policía cuando iban a ser detenidos por eso los mataron lo que nuestra investigación ha descubierto es que en muchos de esos casos policía filipina ha ejecutado extrajudicialmente a las víctimas por su presunta implicación en el tráfico de drogas y lo que intentan es encubrir esos asesinatos dice en donde las víctimas habían intentado atacar a los agentes

Voz 36 38:08 en que nos da su have es

Voz 0887 38:14 Nos enfrentamos a una campaña de difamación dirigida por la policía filipina para encubrir unos crímenes muy graves

Voz 1667 38:21 así que hay una conexión clara entre esos asesinatos y la policía de Filipinas

Voz 36 38:25 hace V V so we have it now algo sentados en el Senado el Tau en acción

Voz 0887 38:31 totalmente además de siete mil asesinatos hay tres mil crímenes más que la policía atribuye a grupos armados sin identificar dicen que son asesinatos bajo investigación lo que indica la investigación de Human Rights es que muchos de esos crímenes son cometidos por personal de la Policía Nacional filipina

Voz 36 38:48 opina el Senado

Voz 0887 38:52 agentes sin uniforme vestidos con ropa de paisano dedican atemorizar los barrios pobres de Manila

Voz 36 39:02 han era y es el cheque bebé voy

Voz 0887 39:05 estos agentes también cometen ejecuciones extrajudiciales sin ningún temor a ser detenidos ni procesados actúan con impunidad total lo peor de todo es que el presidente espinas Rodrigo Duterte aplaude este tipo de asesinatos los señala como prueba de su éxito en la lucha contra la droga la Policía a continuar haciendo eso

Voz 1667 39:24 su investigación ha detectado un modus operandi determinado en este tipo de crímenes cómo actúan

Voz 36 39:32 en de Cage a en Mount supo Chase es aún a la torería

Voz 0887 39:38 Nuestra investigación se ha centrado en treinta y dos casos concretos en treinta y dos asesinatos en realidad hemos podido identificar dos tipos de Andy

Voz 36 39:47 das a o Hans mean en Sitges

Voz 0887 39:51 el primero hombres armados y vestidos de civiles sin identificarse como policías irrumpen en las casas de la gente los sacan a la calle y los ejecutan al lado de sus casas son cerca esas muertes se identifican como crímenes cometidos por hombres armados sin identificar lo que hemos podido comprobar que en muchos de esos casos hay lazos claros y directos entre esos hombres armados en la Policía Nacional de Filipinas de hecho muchos de esos crímenes se cometen cerca de puestos de control de la policía y los asesinos pueden moverse con facilidad sin ser capturados a pesar de la presencia oficial de la policía

Voz 36 40:26 en el suelo muy is the boy en en a ver si les saquen

Voz 0887 40:34 da el segundo tipo de modus operandi es el que desarrollan los propios agentes de la Policía uniformados lo que hacen es lanzar operaciones antidroga en esos barrios marginales irrumpen en las casas de la gente matan a sospechosos justificando que les atacaron primero

Voz 36 40:49 va a ser el Wellness chill mire Take

Voz 0887 40:55 lo que ocurre es que los testigos con los que hemos hablado nos dejan claro que esas personas han sido ejecutadas por la policía y los agentes colocan armas y drogas en el cuerpo de las víctimas para intentar legitimar lo que en realidad es una ejecución extrajudicial

Voz 1667 41:10 leemos en el informe que han elaborado que muchas de esas víctimas son señalados antes de morir por vigilantes quiénes son esos vigilantes

Voz 36 41:18 y Save ver a jugar de Islandia

Voz 0887 41:27 lo que dice la policía esquemas de Pérez Mínguez esos crímenes son cometidos por esos hombres armados sin identificar también llamados vigilantes nuestro estudio determina que en muchos casos esos vigilantes no son vigilantes sino que son agentes la policía sin uniforme de paisano civiles que trabajan para la policía medidos que trabajan en estrecha colaboración con los agentes en su conocimiento con la complicidad de la Policía Nacional de Filipinas en la comisión de esas ejecuciones extrajudiciales

Voz 36 41:56 de de es nacen más de Neill juro Sesame Teo ir we have desplegó Pinazo

Voz 0887 42:02 esto no es más que un fallo total del sistema tenemos a la Policía Nacional del país que debería proteger los derechos de los filipinos sanos del crimen y los asesinatos en realidad están implicados activamente las ejecuciones extrajudiciales en un gran número de casos funciones

Voz 36 42:19 eso enriquece Carmen Flores da idea del A

Voz 0887 42:25 el Gobierno está montado este comportamiento en lugar de intentar frenarlo llevar a sus responsables ante la justicia

Voz 1667 42:32 muchas de las víctimas son de origen humilde verdad

Voz 36 42:34 en su diván no a frase Checan Singer a Armero exceso de seis

Voz 0887 42:43 es cierto el presidente Duterte y los altos mandos de su Gobierno suelen decir que están combatiendo a los señores de la droga sin embargo la mayor parte de las víctimas a los que el Señor llama señores de la droga son gente pobre gente vulnerable son ciudadanos marginados que viven en las barriadas especialmente Manila

Voz 36 43:00 Bauer se Mende agua Hadid al equipo a Pierre Audi Chen

Voz 0887 43:06 son personas que a duras penas TN para sobrevivir a diario son trabajadores jornada completa conductores porteadores y esa es la gente que está muriendo el un número muy grande no son personas que piensen con las drogas sino personas que viven libremente en las calles mueren en las

Voz 1667 43:23 calles qué ocurre después nos ha hablado de impunidad acaso no investigan esos asesinatos

Voz 36 43:28 a After Earth desechado en IVA y en baste Jason Chim Council es es es en y sin entrar a la vez que hay un asesinato hay un

Voz 0887 43:41 tipo de investigación de la policía que se presentan en el lugar de los hechos a cazar es saber qué ha pasado lo que nosotros hemos descubierto es que esas investigaciones no son Sevilla lo investigan esos asesinatos contingencia

Voz 36 43:54 avenencia sino de Cannes Wii el base que medie terco Bisbe

Voz 0887 44:00 así evidencias de los casos que hemos investigado indican claramente que la policía estuvo involucrada en esos crímenes no hay una fiscalización exacta de lo que la policía hace gobiernos está resistiendo abrirá una investigación independiente torno a esos crímenes hemos visto como una senadora las señora Leila da Lima intentó encarecidamente abrió una investigación independiente sobre estos natos fue en bici cada desde el punto de vista político por el Gobierno de Duterte ahora mismo está encarcelada con cargos impuesto propio Gobierno

Voz 36 44:34 sí el de Sao Carmen Works ha sido Brass siempre pensaba en Cannes en igual Luis gobiernos demuestra este caso es que no

Voz 0887 44:47 Gobierno trata de intimidar presionar silenciar a todo aquel que plantee una pregunta razonable acerca de las investigaciones de estos crímenes por todo esto que llaman Right bots advierte de que civiles está en una situación en la que el Gobierno y la Policía Nacional deben dejar investigar estamos reclamando una investigación internacional dirigida por Naciones Unidas en torno a estos crímenes

Voz 1667 45:10 antes de ser presidente Rodrigo Duterte fue alcalde de la gran urbe de de ABAO durante veinte años que hizo allí

Voz 36 45:16 yo vengo es a frase se quieren ver aquí a yo estuve aquí

Voz 0887 45:30 durante veinte años el ahora presidente de comenzó su carrera política y fue allí donde comenzó a desarrollar ese discurso populista uno de los aspectos más siniestros y negativos de su mandato como alcalde en la formación de un escuadrón de la muerte el escuadrón de la muerte

Voz 36 45:47 ah de voz e asco ascua te Daulte ascuas así grupo Carmen

Voz 0887 45:55 era un grupo de hombres armados que organizaban y pagaban personas relacionadas con el Gobierno local Policía de de ABAO se dedicaban a matar a los que ellos mismos temas opinaban los indeseados estamos hablando de niños en la calle supuestos adictos a las drogas supuestos ladrones y a lo largo de todos estos años allí murieron cientos de personas muertes que nunca sean investigados

Voz 36 46:17 el equipo ha bien en y a Chauncey peor disfrutados hadas Now now Now Aznar ven

Voz 0887 46:28 es importante destacar que nunca se encontraron una prueba que relacione directamente al entonces alcalde Duterte con el escuadrón de la muerte de lavado

Voz 36 46:36 pero él fue fue tiene afán entusiasta de suscripciones criado en Ruiz de Ney

Voz 0887 46:45 Duterte solía ir a las radios locales para leer las listas de sospechosos saben qué ocurría después esas personas eran encontradas muertas asesinadas poco días después a manos del escuadrón de la muerte de ABAO allí como tutor te comenzó a desarrollar esas soluciones extrajudiciales crímenes como solución

Voz 1667 47:04 qué opinan los filipinos están preocupados por estos crímenes y por las llamadas y declaraciones de su presidente incitando a la violencia

Voz 36 47:11 bueno una frase de Chase Wells la vez tory más bajo son iguales zorra o de ropa sexi como impulsar B

Voz 0887 47:24 que tener en cuenta que el señor rutas se ganó las elecciones fue elegido presidente con la treinta y ocho por ciento del voto popular así que el sesenta y dos por ciento de la gente que votó en las últimas por algún candidato diferente el treinta y ocho por ciento de los votantes que eligieron son entusiastas de su nuevo presidente lo que parece deducirse de las encuestas de opinión que la gente está apoyando sin fisuras el liderazgo que estás haciendo indican también esos estudios es que la mayoría de la gente preocupada por los asesinatos no quieren que la guerra contra las drogas se convierta en una oleada de crímenes quieren que su responsable

Voz 36 48:03 alta igual te saquen sangre es es de a es Garmendia

Voz 0887 48:10 la segunda consideración es que el presidente Duterte que les apoyan han atacado e intimidado a todo aquel que pone en cuestión su lucha contra la droga es complicado saber en qué punto está su popularidad porque mucha gente está atemorizada por decir lo que piensa

Voz 1667 48:27 dígame una cosa para acabar hay alguien capaz de parar los pies a Duterte en Filipinas

Voz 36 48:32 quiero o escoger un stop shopping Chopin Garro

Voz 0887 48:41 conseguir acabar con esta guerra contra las drogas es algo que compete al Gobierno de Filipinas y a la gente es necesario que la gente presione desde dentro para parar esos crímenes se investiguen sin embargo esa presión sepuede hice tiene que apoyar y amplificar con el apoyo del exterior lo tienen que hacer países de la Unión Europea Estados Unidos Canadá Australia todos aquellos países que tienen una relación estrecha Filipinas tienen que dejar claro al presidente Viktor meterse

Voz 36 49:09 obvias negocios y las relaciones diplomáticas con el país son imposibles

Voz 0887 49:14 puede crímenes comiencen las investigaciones

Voz 36 49:16 su fin Game se da a Yunus hubo piensa

Voz 0887 49:22 eso ocurrirá cuando Naciones Unidas comienza una investigación independiente para determinar quién ha cometido sus crímenes que nos ordena en los paga eso es algo que Filipinas tiene que hacer y que tiene implicaciones internacionales porque la comunidad internacional tiene que presionar más intensamente que el Gobierno filipino acabe con esos crímenes lleve a sus asesinos ante la justicia

Voz 1715 49:52 y dentro de este paseo de la tiranía mundial podemos incluir al dictador más longevo de África que murió

Voz 1667 49:58 poco después de la sentencia contra Ratko Mladic de la que hablábamos hace unos minutos Se trata de Robert Mugabe así recibió el parlamento de su país la noticia de su muerte

Voz 3 50:13 treinta y siete años ha estado aferrado al poder en Zimbabue sobre

Voz 1667 50:17 la pilotado el desarrollo de esta república el sur de África cuya historia comienza precisamente con la Independencia de Reino Unido cabe eso sí ha llevado al país a lo más bajo del ranking de desarrollo humano de Naciones Unidas bajó un despotismo hoy un racismo patente que han impedido despegar a este nuevo Estado David Coulthard es es parlamentario en Zimbabue es autor del libro continúa la lucha cincuenta años de ironía en Zimbabue David buenas noches lo primero que te queremos preguntar es cómo crees que será recordado Mugabe

Voz 8 50:51 que es pero la hecha

Voz 38 50:55 Mugabe será recortado en África como un liberador en Zimbawe será recordado por haber vencido a la minoría blanca pero también será recordado como la persona que destrozó el país en sus treinta y siete años en el poder ha llevado a la segunda economía más fuerte de África a ser uno de los países más pobres del continente

Voz 8 51:15 para mí en África

Voz 38 51:26 también será recordado como la persona que no respetó los derechos humanos provocando mucho sufrimiento entre la población y el éxodo de unos tres millones de personas desde Zimbawe deja el cargo con muchas críticas entre la población

Voz 8 51:41 sí es le aquí

Voz 1667 51:47 Mugabe se va con noventa y tres años no seguro que debería haber renunciado mucho antes pero por qué ahora David que Kike que ocurre en su entorno para que haya tomado esta decisión

Voz 8 51:58 sí estoy en esto del Fall

Voz 38 52:08 le han forzado a tomar esta decisión el Ejército no le ha dejado otra alternativa al fin se ha dado cuenta de que podría ser encarcelado que el Ejército podía actuar contra él su propio partido le estaba preparando una moción de censura en el Parlamento Mugabe tomó la decisión al final de todo esto

Voz 0887 52:27 entendió que la humillación sería menor

Voz 38 52:29 por con la renuncia que en el caso de que esa moción de censura hubiera prosperado

Voz 8 52:38 ah sí

Voz 38 52:42 la que hizo caer su popularidad fue su mujer su esposa es mucho más joven que él es una mujer muy extravagante que siempre dejaba de lado a la oposición y al Ejército

Voz 8 52:53 así dejó de lado

Voz 38 52:55 la vieja elite de Mugabe y eso fue lo que minó la credibilidad que Mugabe tenía entre los suyos hizo que muchos en su partido

Voz 8 53:03 no se posicionará en contra él

Voz 38 53:05 punto de planear una moción de censura en el Parlamento

Voz 8 53:09 no sé quién se extiende por qué

Voz 1667 53:19 hemos visto los zimbabuenses celebrar la renuncia en las calles que esperan ellos ahora

Voz 8 53:29 huy a la gente

Voz 38 53:36 va unos siete años pasándolo muy mal ha sido unos años en los que el desempleo ha superado el noventa por ciento de la población esta situación ha roto familias porque unos tres millones de personas han emigrado de Zimbawe hacia Sudáfrica a Europa o hacia América la gente confía en que la marcha de Mugabe haga que la economía se estabilice

Voz 0887 53:57 que hagan mejoras en la democracia que los timbales

Voz 38 54:00 en Ses puedan volver a casa que las familias se unifiquen de nuevo realmente las expectativas de la gente son muy altas la gente culpa Mugabe de todo esto que está pasando y confían en que su sucesor será capaz de estabilizar el país traer puestos de trabajo y traer la gente de vuelta a Zimbawe

Voz 8 54:21 yo

Voz 1667 54:25 cuáles son los riesgos que pueden hacer fracasar eso que espera la gente no

Voz 8 54:34 espina

Voz 38 54:41 a grandes riesgos porque la economía está muy dañada y no sólo la economía las instituciones del país están igual muchos de nuestros profesionales de carrera se han ido del país arquitectos

Voz 1715 54:52 Jenín médicos

Voz 38 54:54 iba a ser muy complicado reconstruir el país esperamos la convocatoria de elecciones en agosto del año que viene

Voz 0887 55:00 y no hay demasiado tiempo también

Voz 38 55:03 que tener en cuenta que el Ejército ha jugado un papel importante en los dos últimos años siempre y temor a que los soldados tomen el poder con un golpe de Estado

Voz 8 55:13 a usted que

Voz 1715 55:25 vamos a dejar aquí por esta semana de Grosso hablarás a Pablo la próxima que por cierto va a ser la última entrega de Punto de Fuga de este verano

Voz 1667 55:31 os hablaré del caso se por Zarco es la historia de una justicia medias una historia de mujeres indígenas que como protagonistas que une la esclavitud sexual en un contexto de guerra la lucha por las tierras la discriminación indígena una historia dura Pedro pero seguro que interesantes venga hasta la semana que

Voz 17 55:46 ah gracias sí claro no dónde

