Hora 25 (21/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:11 los eh requisado algunas preguntas porque el Partido Popular se resiste a cortar todos los hilos que les mantienen atados a la parte más infames de la historia reciente de España porque el PP no apoyará en el Congreso el decreto ley que permitirá sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador que gana o que cree que perdería si echara una mano desactivar cualquier elemento de exaltación de Franco caso considera que el filo franquismo tiene tanto peso a la derecha de este país

Voz 2 00:37 seguimos diciendo que España es un país plural abierto pero también que que mina España tiene que tener una escala de valores y un respeto a los derechos humanos ya la legislación que es incompatible con cualquier actividad o credo que vaya contra otras personas o contra la seguridad e integridad

Voz 1715 00:55 más preguntas si Casado quiere que España sea territorio libre de algunos credos que propone para conseguirlo que hará si llega a gobernar España como filtrara la llegada de inmigrantes según sea su religión su forma de interpretarla y qué hacemos con la religión que encubierto miles de casos de abusos sexuales a menores cuál es el límite de violencia desplegada al amparo de Dios

Voz 3 01:15 de que estamos dispuestos a aceptar lo que dará posibilidad a instituciones y privados a reclamar con la vía judicial la propiedad de bienes inmatriculados que considera

Voz 1715 01:25 cuánto tiempo permanecerán en pie los muros que protegen los privilegios de la Iglesia católica por qué nos cuesta tanto en este país poner algunas cosas en orden recuperar lo que no les pertenece a hacer que paguen impuestos como todos lo hacemos es un problema de valentía que todavía no nos hemos desprendido de la pelusa de un país temeroso de Dios dice su jerarquía Franco la Iglesia católica y el recelo al Islam y ya ven seguimos evolucionando

número de Whatsapp que enviar las notas de voz

hay que apuntarlo en un papel y con un imán en la puerta de la nevera

Voz 9 02:40 venga vamos a completar el relato de este martes con la ayuda de Brian Pérez Abellán buenos buenas noches Pedro todavía no se ha encontrado ninguna prueba aclara que relata

Voz 7 02:49 tiene al joven abatido ayer en Cornellà con el yihadismo la Fiscalía sigue sin descartar ninguna hipótesis creen que el atacante actuó por motivos personales que recurrió a la religión para canalizar las

Voz 1715 02:59 está haciendo que sentía por ser homosexual

Voz 7 03:02 a primera hora de esta tarde les avanzábamos en la SER el contenido de un texto oración escrito por el joven el que pedía a Dios su ayuda su bendición por aquello que iba a hacer esta carta está disponible en nuestra web Cadena Ser punto com el respaldo a la actuación de los Mossos

Voz 10 03:17 son desde nuestro punto de vista eh correcta es una cosa

Voz 7 03:21 ha venido desde el propio director del Cuerpo de la propia a gente que ha declarado ante el juez por su actuación dice en legítima defensa la familia del atacante estudia denunciar a la policía por conducta negligente David Martínez es el abogado

Voz 11 03:35 estamos planteando Nos tomar medidas judiciales pero hay que ver un poco cómo está las actuaciones pero sí la vamos en todos los sentidos no sabemos si la situación es correcta de los Mossos d'Esquadra sentir en la dirigencia correcta

Voz 7 03:50 más asuntos una veintena de militares han expresado su rechazo a la declaración en defensa de Franco firmada por altos cargos del Ejército lo hacen a través de un manifiesto donde dicen que el general Franco no merece respeto ni desagravio sino repulsa por un golpe de Estado contra una república legal ilegítima en media hora aproximadamente charlaremos con el capitán de navío retirado Arturo Mayra responsable de este manifiesto sobre los abusos en la Iglesia

Voz 7 04:21 las víctimas en este caso Julian bordos abusar en Pensilvania que ha hablado con la Cadena SER hoy sigue creyendo pero no en la política de limpieza que ha comenzado el Papa Francisco precisamente este mismo fin de semana el máximo representante de la Iglesia viajará a Dublín donde se reunirá con víctimas de

Voz 1715 04:38 buzos sexuales las diócesis irlandesas

Voz 7 04:40 fórum durante años de los mayores escándalos de pederastia y terminamos en Estados Unidos donde el New York Times ha adelantado que el ex abogado del presidente Trump sea entregado al FBI al este abogado ha pactado con el fiscal que investiga los pagos que supuestamente hizo a varias mujeres en nombre de la

Voz 1170 05:00 actual presidente para silenciar sus reglas

Voz 7 05:02 tienes sentimentales también estaba siendo investigado por fraude fiscal delitos bancarios

Voz 9 07:25 a las diecisiete minutos de la noche las nueve y siete minutos en Canarias vamos a repasar la información del día ya aportar algo de análisis

Voz 1715 07:33 a esta hora de la noche que es una obra estupenda para la reflexión isla calma nos acompañan Radio Alicante Joaquín Giménez Joaquín muy buenas noches buenas noches Pedro y aquí en Radio Madrid y Juan Carlos Jiménez hola Juan Carlos buenas noches a Juan Carlos ya Joaquín hoy les llamaré por el nombre de pila porque sí dijo Jiménez

Voz 15 07:48 sí voy a tener un problema con Hey tiene claro ya pero de momento estoy tan fino una pronunciarlo no no era raro ver si efectivamente no sabría cómo hacerlo distinguir a los oyentes varones

Voz 1715 08:02 fumar era muy buenas noches buenas noches porque te voy a decir algo que no he dicho en todo el verano este verano eso no ha ocurrido a ser bueno algo que es un avance de contenidos del programa que los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales a través de Facebook o de Twitter Instagram pueden ver cada tarde que es un vídeo en el que con compañeros de la redacción de informativos aportamos las claves del día con a veces tertulianos aportamos sus análisis hoy por ejemplo con Verónica fuman claro tengo tengo que echar mano de los master es es decir de los tertulianos tecnológicos porque si se olvida Gonzalo Jiménez que la tienes red

Voz 1170 08:39 el desastre

Voz 1715 08:41 sólo sé yo llamo Juan Carlos no no no lo conozco no sé no sé si es muy tecnológico no no no no Marie Laure de letras sobre los Jiménez al poder de letras somos y no sabía o no pero no Satellite excusa de letras yo también era de letras puras muy bien bueno bueno yo era de griego y latín griego o médico Estudi Joan griego médico o médica

Voz 0684 09:06 Ovidio aquí siempre Homero eh

Voz 1715 09:12 bueno entonces de lo que decía que lo de que los tertulianos que alguno de ellos que cada noche no de un vídeo con unas claves de unos treinta segundos sólo puedo pedir a quienes están más duchos en la tecnología por ejemplo Verónica fue no así a Juan Carlos o a Joaquín que si yo les llamo para tardes digo un

Voz 15 09:29 segundo la cámara del móvil dónde está

Voz 1170 09:33 había Lola Camara han habla de diría dónde está el móvil

Voz 1715 09:38 desde la nueva nuevas tecnologías tremendo tremendo pero móvil sitio Saiz el móvil

Voz 1170 09:44 para mí es un teléfono nada más

Voz 1715 09:46 en suma y resta hay pues es una venta

Voz 1181 09:49 ahora también no

Voz 1715 09:51 adoro la calculadora inventó con los móviles y los táctil de la creadora es casi un resto del pasado bueno ya todo esto para decirles que si ustedes no siguen en nuestras redes sociales en nuestra cuenta de Twitter nuestra cuenta de Facebook o en nuestra cuenta la gran cada tarde iban a ver un vídeo con algunas de las claves del día algún oyente dirá pero sin vuestros la radio si es verdad pero bueno tenemos que aprovechar todas las funcionalidades de la tecnología no digo yo bueno venga vamos con el repaso del día la investigación del ataque de ayer a la comisaría de Cornellà va avanzando con algunos elementos importantes algunos elementos que pueden ser reveladores que la policía encontró en la casa del joven que murió ya saben por los disparos de un agente de los Mossos pruebas como un texto de contenido religioso una especie de escrito de redención con apelaciones a Dios y a un asunto así lo llama así lo escribe un asunto que no llega a concretar como explicación de lo que iba a hacer de lo que iba a suceder bueno con todos los indicios disponibles los investigadores se decantan más porque el atacante tenía una motivación personal que decidió encauzar desde el hecho religioso Alberto Pozas buenas noches

Voz 0055 11:05 buenas noches los investigadores avanzan con cautela y aseguran que por el momento no descartan ninguna teoría pero manejan una hipótesis principal que el fallecido actuó por lo que definen como una motivación personal encauzada por la religión es decir que busco morir como un mártir ante el miedo al rechazo de su propia homosexualidad a partir de ahí son dudas en Fiscalía nos cuentan que por ejemplo todavía no han podido examinar los ordenadores de lo ahí pero que por el momento no han encontrado ninguna evidencia que vincule por ejemplo con el da es el objetivo es saber si además de una intensificación de la actividad religiosa existió algún tipo de adoctrinamiento mientras no se disipen estas dudas la causa se quedará en la Audiencia Nacional aunque nos dicen en la Fiscalía es pronto para decir nada por el momento la investigación deja dos evidencias dos mensajes escritos por el fallecido poco antes de entrar en la comisaría de Cornellà uno enviado al móvil de su expareja diciendo que si Dios quiere me iré a gran sitio que está arriba y una plegaria de despedida pidiendo sal

Voz 1715 11:57 la historia clemencia a la esta tarde hemos conocido el contenido de de la agente de los Mossos d'Esquadra ante la juez de Cornellà que investiga lo sucedido desde primera hora les venimos contando el contenido del vídeo grabado en el interior de la comisaría en el que no se ve todo lo que ocurrió porque hay una parte de sombra que no es grabada por las cámaras pero en el que las imágenes dejan claro la determinación del joven abatido en la determinación en su ataque a agente de los Mossos nos vamos a Barcelona Ana buenas noches

Voz 0196 12:27 buenas noches el vídeo que está ya incluido en el sumario del caso es contundente confirma según fuentes consultadas por la Cadena SER que la actuación de este individuo fue muy rápida y directa llamó al interfono de la puerta el amor sale abrió desde dentro con el portero automático que una vez ya en el interior las cámaras del vestíbulo de la comisaría captaron cómo Se acerca la recepción con el cuchillo primero escondido después se abalanza contra la policía subiendo el mostrador exaltando al interior del habitáculo conocido como

Voz 1181 12:55 la pecera la gente se echó para atrás

Voz 0196 12:57 con la silla cuando vio el cuchillo de un palmo y medio y a continuación siguió reculando hasta un pasillo donde le abatió con al menos tres disparos todos frontales según la investigación de la unidad de balística de los propios Mossos ese momento ya no fue captado por las cámaras porque el campo de visión del vestíbulo ya no llegaba el vídeo tampoco tiene sonido porque el sistema sólo lograba

Voz 1715 13:18 a los familiares de ese joven abatido por la agente de los Mossos no descartan demandar a los Mossos porque consideran que podría haberse cometido una actuación negligente aunque de momento el abogado que les representa no ha terminado de confirmarlo en todo caso el jefe de los Mossos os ha vuelto a defender hoy la forma en la que la agentes de esa comisaría de Cornellà repelió el ataque volvemos a Barcelona Aitor Álvarez lo último que es además

Voz 1673 13:43 una juez de Cornellà de Llobregat ha tomado hoy declaración a la famosa como investigada una condición habitual en un caso como éste también ha tomado declaración a su compañero a Sara

Voz 1715 13:52 Gento como testigo esta gente

Voz 1673 13:54 te ha reiterado que el abatido se abalanzó sobre ella para intentar matarla el otro mosso no intervino en los disparos fue a socorrerla cuando escucho

Voz 1181 14:02 yo los gritos la juez que investiga la actuación

Voz 1673 14:05 policial ha hecho también una reconstrucción de los hechos en comisaría para intentar hacer una composición de cómo fue todo el jefe de los Mossos d'Esquadra Andreu Martínez ha defendido hoy sin fisuras

Voz 17 14:15 a esta gente es una actuación desde nuestro punto de vista correcta es una actuación proporcional adecuada y congruente a la situación

Voz 1715 14:24 pónganse eh

Voz 17 14:26 en la situación y y a pesar de las claras advertencias y de las repetidas advertencias policiales para que frenara hoy para que parara su acción la persona continuaba

Voz 1673 14:37 en cambio la familia está sopesando denunciar al cuerpo de Mossos d'Esquadra por posible negligencia David Martínez es el abogado que defiende a la familia

Voz 1715 14:44 estamos planteando hemos tomar medida justa

Voz 11 14:47 sí pero pero hay que ver un poco cómo está las actuaciones pero sí la vamos en todos los sentidos no sabemos si la situación es correcta de los Mossos d'Esquadra han tenido una diligencia correcta

Voz 1673 14:59 el abogado ha explicado a la Cadena Ser que no considera adecuado que para frenar a alguien armado con un cuchillo

Voz 1715 15:04 se use un arma de fuego Boix ha vuelto a reunir el cítrico es el Centro de Inteligencia contra el terrorismo es director de los Mossos asegurando que de esa reunión ha salido el compromiso de completar la integración total de la policía autonómica catalana en ese órgano de coordinación ojo un año después de los atentados de Barcelona y Cambrils un año después de que ese denunciar la descoordinación entre los cuerpos de seguridad un año después Nos dicen que sí que ahora sí bueno integrar definitivamente a los Mossos en ese sit com a veces uno tiene la sensación de que este país es de origen genético a ver si efectivamente de esta vez sí qué se produce esa integración que irá en beneficio de todos por muchos que sean los recelos entre las diferentes fuerzas de policía y luego está el Partido Popular para el cocido de su labor de oposición pues vale todo cualquier ingrediente también el ataque de ayer por mucho que ni siquiera esté claro que haya una inspiración terrorista detrás del atacante o que ese ataque Se ha fruto o de va a ser explicado por un proceso de radicalización el líder del Partido Popular ha visitado Hoy Melilla y desde allí ha levantado una especie de muro teológico como criterio de gestión de la política migratoria con los riesgos que pide que implica empezar a distinguir aquí en esa aceptábamos el quiénes no aceptamos en función del credo que es lo que ha hecho esta mañana y que luego repetido leeré a través de Twitter Adrián

Voz 0019 16:40 Pablo Casado denuncia una posible radicalización islamista en España hay pone el foco de atención en Catalunya tras el ataque frustrado de ayer en Cornellà el líder del PP mantiene que una religión uno se puede utilizar para actuar contra otra persona y que las autoridades tienen la obligación de prevenir y atajar cualquier conducta que apunte en esa dirección

Voz 1715 16:57 sí diciendo que España plural

Voz 2 17:00 abierto pero también que que mina España tiene que tener una escala de valores y un respeto a los derechos humanos a la legislación que es incompatible con cualquier actividad o credo que vaya contra otras personas o contra la seguridad e integridad de otros ciudadanos

Voz 0019 17:17 el líder del PP se basa en informes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y también de la Unión Europea que según dice advierten de la radicalización de algunos colectivos por eso le ha pedido al ministro del Interior que convoque lo antes posible el pacto contra el terrorismo yihadista

Voz 1181 17:30 además cree que

Voz 0019 17:31 hay motivos suficientes para impulsar el Plan Nacional contra la radicalización violenta que aprobó el anterior Gobierno del Partido Popular

Voz 1715 17:38 bueno está claro que la idea de los credos era la idea fuerza que hoy quería transmitir Pablo Casado porque no sólo lo ha dicho lo acabamos de escuchar en esa intervención ante el Partido Popular de Melilla sino que hace apenas una hora ha querido reafirmar esa mensaje a través de Twitter con este mensaje que Leo que es muy parecido a lo que hemos escuchado hace un minuto hay que combatir el yihadismo y prevenir el islamismo radical también en España punto quién venga a nuestro país no puede tener un credo dice que vaya contra la integridad de los demás o la seguridad nacional de a respetar nuestra escala de valores los derechos humanos y nuestras leyes además de formular ese planteamiento esto sea especie de regla suprema que en opinión de líder de PP debería cumplir todo el mundo que van nuestro país lo que no dice Pablo Casado es como haría él qué haría él para cumplir esa norma como faltaría a los que vienen o como echaría a los que tengan ese credo que el demonizar a mi me parece que es lo más relevante políticamente decía este mensaje que hoy ha trasladado Pablo Casado a partir de lo de Cornellà que insisto no está claro desde luego no de todo o no hemos sumado indicios relativamente sólidos no está claro que se trata de un ataque terrorista al uso de un terrorista que ha sufrido un proceso de radicalización ideológica o religiosa haya decidido actuar de la en la que lo hizo pero por Forqué

Voz 16 19:05 bueno a mi me parece que que nuestra Constitución dice que no se puede discriminar a ninguna persona por motivo de religión de sexo raza entonces eso del credo cuando Pablo Casado está realizando un paralelismo entre credo ir radicalización o terrorismo islámico creo que está haciendo flaco favor y que además hay una una pretendida pretendida o pretendido objetivo de mezclar en un totum revolutum todos los retos que estamos abordando este este verano no inmigración terrorismo ir haciendo como una especie de de mezcla de cóctel que bueno poco a poco está encima de la mesa ya veremos como en el próximo CIS esto ya lo lo lo avanzo el el terrorismo crecerá infinitamente en las encuestas en preocupación igual que la integración etcétera etcétera a mí me parece una una irresponsabilidad llamar a que convoque el Gobierno al Pacto Antiterrorista cuando la fiscal del caso de el de el ataque de Cornellà de momento vamos a llamarle porque fue un ataque porque es cierto que hubo una persona que entró con un cuchillo y quería ir a bueno pues yo creo que matara a la escuadra ha dicho clarisimamente que parecía una motivación personal canalizada a través de la religión y esto nada tiene que ver con un ataque de terrorismo islámico Iker es mezclar todas las cosas en una especie de coctelera porque aparte fíjate a Pedro desde donde lo dice hoy desde Melilla sabes que Melilla es uno de los feudos de Vox

Voz 1715 20:47 ah no sabía pues eso sonadas las CO2 de boxes

Voz 16 20:49 es un lugar donde este partido sin representación parlamentaria tiene uno de los de los índices más importantes de de implantación territorial debido a que pues territorialmente es bueno pues tienen eh el fenómeno migratorio muy a flor de piel y por lo tanto va allí en su segundo viaje al sur de España durante este verano recordemos que estuvo en Gibraltar después que los tuviera a Albert Rivera en un claro intento de llevar la agenda política hacia estos temas

Voz 1715 21:19 Joaquín Juan Carlos Joaquín

Voz 1181 21:21 sí yo creo que el tema hay que analizarlo con prudencia con total prudencia y por lo tanto sin ningún tipo de desmesura hay dos hipótesis efectivamente en este momento pues se puede optar por una o por otra pero en principio más bien dice que eh como se decía antes se han tratado de responder de resolver un problema que es la homosexualidad que en el mundo islámico se considera como un pecado infame Iker no lo podía soportar a través de que poco menos que que lo mataran y esto no tiene nada que ver con el terrorismo es una hipótesis la otra hipótesis es que es terrorismo

Voz 1715 22:01 yo lo que sí creo que hay que ser pro

Voz 1181 22:03 el terror que excepcional se nota que el seleccionar con porque vulnera todos los derechos humanos pero en derecho ir lo digo por experiencia no hay nada que tenga más capacidad de expansión creo que todo lo excepcional lo cual puede conducir a que todo pues puede ser terrorismo y esto es una barbaridad esto es una barbaridad entonces ojo con las desmesuras lingüísticas que luego puede ser de otro de de otro tipo esperar esperar a mi que estoy investigando tanto por un lado en el juego de Cornellà como en la Audiencia Nacional y que esté mirando pues bien está ese texto religioso esa motivación personal esa clemencia a Alá que de alguna manera puede ser que me perdone y esto o que si hay un protocolo que da da la impresión de que el cuchillo a la invocación a la puede responder a un terrorismo yihadista pero ojo que hay que mirarlo con con mucho detenimiento no hacer política de esto no hacer política de esto Juan Carlos vamos a ver yo he

Voz 1170 23:12 es que es un es un tema es extraordinariamente complicado porque realmente se entran en juego muchas muchas cosas distintas en España hay bastantes más de un millón de personas que profesaba la religión islámica y evidentemente no estamos ante un problema de un millón de personas proclives al al yihadismo islamista yo creo que tenemos que situar las cosas en su justa medida porque sino yo siempre recuerdo la película esta de estado de sitio si no podemos al crear un estado de sitio y eso es una cosa absolutamente lo que hace ahora que los políticos tienen que tener una precaución extraordinariamente importante de hacer declaraciones porque pueden generar una alarma social injustificada en muchos casos eso no quita para que exista un problema real de terrorismo yihadista en España no estamos en en el nivel de alerta cuatro sobre cinco con lo que evidentemente y ese nivel de alerta cuatro está justificada plenamente por el peligro que sobre España se cierne de practicar de de de terrorismo yihadista por lo tanto no no hagamos o

Voz 18 24:18 yo Juan Carlos pero pero

Voz 1715 24:20 problema porque quiero remarcar esta idea que tu dices el problema en todo caso será el terrorismo yihadista no el credo evidente deshielo lo que ha hecho y Pablo Casado es vincular directamente un credo claro es que en todo caso además es una interpretación de se cree hay el el problema que tenemos es de

Voz 1170 24:38 eh tomar el todo por las para reponer parte y entonces

Voz 1715 24:41 a hay vio Elario vamos a tener a

Voz 1170 24:43 millones de personas sometidas a una digamos a una prevención e de absolutamente injustificada que puede llevar a eh a generar una alarma social ya digo justificada por eso yo creo que tenemos que tener en en determinados eh ámbitos una especial mesura a la hora de de tratar los temas el caso concreto del delata que a la a la comisaría de los Mossos d'Esquadra es bastante extraño porque todo hace indicar que es una digamos un momento desequilibro lo personal sí pero el procedimiento que utiliza es un procedimiento de imitación de o ataques de ataques terroristas yo sí estoy en la piel de la Mossos d'Esquadra evidentemente asumo que me quiere matar Hidalgo que defenderme con los medios que tengo a mi disposición Se ha hablado que si de tenía una esto la de estas ser de rayos pues lo hubiera podido tal pero evidentemente tenía lo que tenía que actúa de la forma que considera necesaria para proteger su vida por tanto yo creo que es una actuación absolutamente como él dice y ajustada a derecho otra cosa es podemos hacer de un ataque de una persona que tiene un desequilibrio personal por determinadas circunstancias y una categoría eh yo creo que en esto es lo que Pablo

Voz 18 25:58 dado asumido una un digamos un un argumento absolutamente

Voz 1170 26:04 desproporcionado y que puede llevar a ubicar al Partido Popular en unas posiciones que yo creo que no no no no son las adecuadas

Voz 1715 26:12 tengo la sensación de que se puede decir sin el riesgo de ser injusto que hoy Pablo Casado ha sobreactuado con este con el problema de Pablo Casado es que es una sobreactuación implica algunos riesgos dato

Voz 1170 26:26 quiere situarse demasiado pronto en el panorama político poco unos mensajes extremadamente duros y eso tiene el riesgo hoy ya conocemos a Pablo Casado le conoce a la mayoría de de de personas Si bueno su mensaje puede ser más o menos apreciado un mensaje que puede calar en el electorado del del Partido Popular pero si pretendes en dos o tres meses agotar llevar hasta el extremo autor momento acción pues tener un problema del su representación que yo creo que es éste el caso que

Voz 1715 26:55 Verónica pero pero en la voy contigo fijaos si sumamos dos de las ideas principales que ha venido desplegando a lo largo de este verano el líder del Partido Popular aparece como digamos el gran portero de este país por un lado ojo con millones de inmigrantes que quieren venir a un país para en fin acabar afectando en estado de bienestar que no puede soportar que ellos estén aquí nada nada que sea millones de africanos los que quieren venir eso ya quedó desmentido en su día y ahora lo que nos dice hoy es ojo con aquellos que profesan un credo que atenta contra los otras personas y contra la seguridad nacional en un país como España no puede permitir Se dar cabida a esa gente está figura de gran cancerbero que se va a ocupar de proteger a España de las amenazas quedando cada vez define de una manera más nítida perdona

Voz 16 27:38 yo añadiría la tercera amenaza que el independentismo esa tercera amenaza de es que en en los líderes conservadores hay una figura una figura típica que es la del padre guardián el padre protector la que el que protege no a la ciudadanía de los males y por lo tanto son liderazgos que tienden a sobreactuar que tienden a hacer declaraciones muy fuertes sería o no estoy comparando con Trump pero sería una estilo tran vale es decir declaraciones que serían más propias de un portavoz desde firmas más propias del papel que ejercía antes Pablo Casado al Partido Popular que era una persona pues que se podía extralimitarse un poquito más allá que el líder que de un presidente un Partido Popular futuro si nada lo impide candidato a presidente del Gobierno es porque normalmente estas personas tienen que reservarse a perfiles mucho más moderados en este caso no ha sido casado quién ha cogido el rol duro del Partido Popular yo creo que ha atenazado por dos por dos frentes el primero ciudadanos muy potente en el tema de Cataluña y con muchos votantes del Partido Popular que lo eligen como el guardián de las esencias de la nación española Por otro lado Vox que con el tema de la inmigración es un partido que centra su mensaje como Le Pen como farolas en un tipo de de mensaje absolutamente recentralización de competencias proteccionista frente a Europa frente a lo exterior ya la inmigración ya ve parece esto es muy peligroso y además fíjate antes es la primera intervención cuando estábamos hablan hay hablando de que decía la fiscal si esto era un ataque terrorista o no yo quiero recordar que ISIS por ejemplo no ha reclamado no no hecho este este ataque como si fuera suyo que es lo que suele hacer en otras circunstancias por lo tanto yo creo que es un elemento más que unos podría llevar a conducir o a pensar pues que no forma parte de de de la red suele ser habitual pero insisto yo creo que aquí en los Mossos d'Esquadra cuando dijeron a lo mejor en plena primera rueda de prensa en una actitud muy diligente desde mi punto de vista comunicativa salieron enseguida con un tuit luego con una rueda de prensa luego se equipo otra rueda de prensa explicando lo que había pasado

Voz 1715 29:59 pecaron a lo mejor de cierta precipitación simple

Voz 16 30:01 mente dijeron que parecía que era o que lo iban a investigar como un acto terrorista y a las veinticuatro horas fijaros cómo ha cambiado la versión ya ahora aparece otra mucho más verosímil

Voz 1715 30:12 no Joaquín

Voz 1181 30:14 sí yo creo que esta es el estamos ante la manifestación de un el desde el discurso del miedo del discurso del miedo que tiene un efecto muy muy claro y es el recorte de libertades por mor de una seguridad con olvido de que como decía creo que a María Zambrano una sociedad cuanto más libres es más segura no hay ninguna contradicción entre seguridad y libertad no hay ninguna contradicción y hay que tener muy claro que una sociedad democrática es una sociedad plural plural en credos puedan en en en éticas estéticas y con unos mínimos denominados plural religiosamente y por supuesto esto no sé si aquí no hay un café para todos a unos les puede gustar el café a otros les puede gustar el té Illa pluralidad es la esencia lo que define lo que define una una sociedad democrática entonces estos discursos del miedo que vienen millones que todos los musulmanes pueden ser tal vez unos terroristas que algunos de los que vienen en pateras pueden ser infiltrados esto de verdad hay que cortar este este mensaje hay que cortar necesariamente este mensaje porque también hay que tener en cuenta una cosa el seguro digo no existe tenemos acostumbrarnos aquí cuando una minoría vive en un en un campo de golf muy bien regado y con todas las comodidades y ese campo que con los está rodeado de de chabolas pues que traten de asaltar el campo de golf es lo normal es lo normal a no ser que mejore las condiciones de los chabolistas yo tiene que mejorar eso pueblos los que viven dentro del campo de golf se está haciendo pues este es el desafío Juan Carlos Si seguimos así

Voz 1170 31:53 Ellos son los volviendo un poco al digamos al síndrome casado yo creo que el decía Verónica dos elementos que me parecen interesantes yo añadiría un tercer oyes la propia sensación que él tiene todavía de una cierta incertidumbre dentro del partido le ha ganado la Soraya Sáenz de Santamaría que en su imaginario colectivo representa esa permisividad esos elementos de S P P blando de SPP que esto daba digamos en unas posiciones flexibles frente a muchos de los fenómenos de inseguridad que vive que vive España frente al independentismo frente a la a la la la amenaza terrorista frente a la inmigración etcétera yo creo que él asume que el voto tanto de los compromisarios como sobre todo de los perdón de los afiliados como sobre todos los compromisarios era para que el PP volviera recobrar una posición dura hay un discurso es duro y esto lo ha asumido primera persona de hecho su secretario general es un personaje de tercera cuarta quinta dimensión no lo debería hacer pero hasta ahora su presencia pública es extraordinariamente limitada Hinault tiene un un peso todavía específico en la política en la política española por tanto el asumido de forma muy personal el discurso este de Illa digamos la personalización de ese discurso duro de lo que tiene que ser el PP esa vuelta a las esencias y a los principios y valores el históricamente representó al PP que yo siempre he dicho que me gustaría saber cuáles son porque todavía no sé muy bien cuáles eran esos

Voz 1715 33:24 entre valores bueno hablemos de Franco que últimamente hablamos del banco más de lo que se hablaba cuando Franco obliga a hablar de sí mismo pero hay que hablar finalmente va a ser un decreto ley va a ser este viernes va a ser rápido o eso es lo que quiere el Gobierno que el proceso para la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos no se alargue inocuos eh complique por eso ha elegido la fórmula del decreto ley tal y como ha avanzado esta mañana en Hoy por hoy el ministro de Cultura el decreto va a tener que ser convalidado por el Congreso y el PP ya anuncia que no va a votar a favor Óscar García buenas noches

Voz 0019 33:58 hola a Pedro qué tal buenas noches el ministro Guirao ha confirmado las dos grandes incógnitas que quedaban por despejar en torno a la exhumación de los restos

Voz 1715 34:06 de Franco la primera la fórmula jurídica

Voz 0019 34:08 Izar al Gobierno

Voz 19 34:11 sí que me Sevilla

Voz 1715 34:14 la Ley de Memoria Histórica

Voz 0019 34:15 la segunda incógnita la fecha en la que el Consejo de Ministros lo aprobará

Voz 19 34:19 si el viernes pues estaremos en el Consejo de Ministros como todos los días

Voz 1715 34:23 si la exhumación

Voz 19 34:26 es lo que estaba previsto como saben en el orden del Consejo de Ministros es tierra los miércoles por la tarde en y que se supone que entrara en el orden del día y que se aprobará

Voz 0817 34:38 claro sí que según el ministro de Cultura

Voz 0019 34:40 era un decreto ley que se aprobará este viernes algo que cuatro horas después La Moncloa confirmó a través de un breve comunicado a partir de ahí el Gobierno tendrá treinta días de plazo para la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados donde buscará

Voz 1715 34:53 el respaldo mayoritario de los grupos parlamentario

Voz 0019 34:56 los del Gobierno quiere implicar por tanto a los partidos políticos que ya el año pasado votaron una resolución con la que mayoritariamente se instó al Gobierno a exhumar los restos de Franco entonces recordemos no hubo ningún voto en contra partidos como PP se abstuvieron o Ciudadanos votó a favor pero además la elección del decreto ley del Gobierno otro resorte la seguridad jurídica es que al tener esta norma rango de ley ningún particular véase la Familia de Franco con su función por ejemplo podrá pedir su paralización en un tribunal ordinario sólo lo podrían hacer un grupo de al menos cincuenta diputados o cincuenta senadores o el Gobierno de una comunidad autónoma o el Defensor del Pueblo en cualquier caso en el Ministerio de Justicia trabajan ultimando y perfilando los matices de los artículos que serán incluidos dentro de la ley para evitar tanto los posibles recursos de la familia como

Voz 1715 35:45 otros inconvenientes procesales bueno en los partidos de izquierda algunos de ellos quieren que el Gobierno que el PSOE sea más ambicioso que aproveche el impulso para promover un cambio más profundo de la Ley de Memoria Histórica en la línea por cierto que ya defendió en su día el propio PSOE mar

Voz 1441 36:00 buenas noches y la correlación de fuerzas garantiza la luz verde del Congreso al decreto ley salvo sorpresa mayúscula pero desde la izquierda piden al Gobierno que no se limite a un gesto simbólico aunque imprescindible in negocia en la Cámara una reforma a fondo de la Ley de Memoria Histórica Izquierda Unida pide la exhumación de fosas la reparación a las víctimas y el fin de la impunidad Esther López Barceló

Voz 0817 36:21 que no vayan sólo a exhumar a Franco ni al gestos simbólicos sino que vayamos a enterrar el franquismo y eso pasa por permitir que se apliquen nuestro país la legislación internacional en materia de crímenes de lesa humanidad

Voz 1441 36:33 Esquerra que el año pasado se abstuvo precisamente por considerar insuficiente la exhumación de Franco condiciona ahora su apoyo a que se declare la nulidad de las sentencias franquistas Joan Tardà

Voz 0817 36:44 no es muy bien dictador Francisco si no hay un compromiso

Voz 20 36:49 de y de la memoria fin yo estoy todo de la sentencia de ofrecía hindús compinche entre otras muchas sentencias que llevaron a muchos republicanos ante un pelotón de ejecución

Voz 1441 37:08 Fuentes del Gobierno señalan su intención de abordar una reforma más amplia de la ley de memoria aunque todavía no se ha determinado el formato y los plazos de tramitación el punto de partida podría ser apuntan estas fuentes la proposición de ley que los socialistas llevaron al Congreso en diciembre pasado y que el PP vetó entonces al entender que suponía un incremento presupuestario de doscientos trece millones de ahora

Voz 1715 37:30 ya saben que estos días hemos hablado de un manifiesto firmado por cientos de militares una especie de acto de desagravio hacia la figura Franco que los firmantes de ese manifiesto creen que está siendo maltratada estos días en este caso se cumple el principio de acción reacción a seguir les contamos la iniciativa de otro grupo de militares menos numeroso de momento que se puede resumir en una de las frases que se lee en el texto Franco no necesita respeto ni desagravios sino la repulsa más absoluta quiero que saludemos Arturo Mayra el ex capitán de navío de la Armada capitán retirado incluso este manifiesto señor Mayra muy buenas noches muy buenas noches señor Polanco bienvenido cuéntenos porqué entendió que era necesario responder contestar manifiesto de esos otros compañeros ejército otros militares de en fin una veta claramente franquista

Voz 21 38:25 bueno considero que es necesario que fue necesario pues porque los militares demócratas no podemos consentir bajo ningún concepto que otros militares asuma nuestra posición ICO otros militares defiendan el franquismo vivimos en un país supuestamente democrático de hace cuarenta años dos militares un grupo de ellos muchos de ellos sentidos de género ahora todo hace muy poco tiempo es decir mal seleccionados desprecian los principios democráticos señalaba las dictador Franco eso un país democrático no debe consentir esa es nuestra primera motivación

Voz 1715 39:10 sí señor Baykal le ha llamado la atención que sean tantos los que se ha sumado a ese manifiesto

Voz 21 39:16 no no me han llamado la atención nosotros todos militares democráticos no somos democrático Serbio doce cinco días llevamos peleando por la democracia dentro de las Fuerzas Armadas hace cuarenta años o más que yo tengo cuarenta y nueve años de servicio bueno pues llevo últimos treinta años tratando de defender los valores democráticos dentro de las Fuerzas Armadas bueno eso es prácticamente imposible Fuerzas Armadas como colectivo tienen un amoral que ellos consideran superior a la moral ciudadana si no consienten en absoluto desviaciones en ese sería segundo motivo no sé si le contestó o al Super

Voz 1715 40:04 ah y si en esos cuarenta y nueve años no me he dicho de servicio al al Ejército se ha encontrado con muchos compañeros cielo franquistas

Voz 21 40:15 giro franquista sí muchísimos muchísimos digamos que de manera abierta hubo una época después de de que los socialistas ganarán las elecciones generales que el franquismo si son menos Boris ha utilizado una palabra voz pero dentro de las Fuerzas Armadas si mantenían un poco a la expectativa se dieron cuenta que la sociedad española esto es una opinión personal pero comparten todos mis compañeros no no se puso todos los medios necesarios para convertir al ejército español refuerzos armado así españoles españolas unas Fuerzas Armadas demócrata que sirvieron a la soberanía nacional que reside en el pueblo entonces los que éramos democráticos pues hemos aguantado carros y carretas como se dice normalmente hay que todos amiguita

Voz 1715 41:18 una de las cosas más llamativas señor Mayra y usted lo ha mencionado es que entre las personas que se han adherido a esa manifiesto figuran algunos militares de altísimo rango que llegaron a tener muy altas responsabilidades de mando en en el Ejército sí supongo que usted entiende que haya mucha gente a la que le preocupe saber que en la alta cadena de mando del Ejército haya estado quién ahora está firmando un manifiesto que defienda a Franco

Voz 21 41:46 bueno claro la gente se cumpla en la sociedad española el auspicio de digamos misión voy a llamarlo así mezclar algunas veces con nuestra nación superficial por las Fuerzas Armadas las Fuerzas Armadas que tenemos en este país proceden del franquismo este país no ha hecho ningún trabajo serio paquetes de fuerzas armadas fueron fueran democráticas llenan sería osado secuela los militares mí Nino que se publica años sin registran ejército de María etcétera no ha hecho ningún esfuerzo simplemente que la Fuerzas Armadas dedique a salir mal es un error es un error esos seiscientos y pico firmantes ellos los cuales hay abrieran que desde alto grado generales de alto grado creo que son más de sesenta

Voz 1715 42:42 ha hecho

Voz 21 42:46 Arsène debido a su mando a su generalato un gobierno supuestamente hipocrático ese gobierno no ha tenido cuidado ninguno en ascender a gente que no merecía sin los militares demócratas en las fuerzas armadas han sido ninguneados de manera constante

Voz 1715 43:06 usted cree señor Mayra que firmar un manifiesto como que hemos conocido estos días en el que se valora la figura de Franco is critica a quién es en opinión de los firmantes están vilipendiado debe tener algún reproche que vaya más allá de los disciplinario en los únicos cinco casos en los que pueda haber

Voz 21 43:29 bueno no sé si son los únicos cinco casos Osona en todos no efectivamente cada persona es libre de tener la mente que le parezca pero claro cuando ningún país la memoria histórica no haré memoria histórica por medio yo no la conozco exactamente a lo mejor no se puede hacer manifestaciones masivas en favor de un dictador genocida a lo mejor por ahí se puede aplicar la justicia no lo sé no lo sé pero en cualquier lugar lo que yo considero fundamental es que la sociedad se de cuenta que a las Fuerzas Armadas hay que cambiarlas no tenemos unas Fuerzas Armadas ejemplares yo lo digo que no hayan ese y los hay y hay gente que te juegas la vida en el extranjero pero hay mucha gente dentro del Ejército que son franquistas así como suena cuarenta años después de la de y eso hay que corregirlo no quiere yo foros tenemos que encarga de unos días la dedicación militar dedicación militar tiene que inculcar los valores democráticos de verdad a las Fuerzas Armadas sino dentro de cuarenta años a lo mejor seguimos igual

Voz 1715 44:41 entiendo que quiénes mandan al Ejército tienen perfectamente identificados a los militares franquistas

Voz 21 44:46 quiénes mandan en el Ejército hasta hace dos o tres veces eran sesenta verlos salir antes y generales que esto que han firmado un manifiesto en favor del infractor

Voz 1715 44:58 sé si me contesta perfectamente entre los firmantes de su texto a June si no me equivoco de un cabo en activo en fin no sé si usted cree o teme que pueda tener alguna consecuencia para

Voz 21 45:10 vamos a ver hay cabo inactivo yo ahí mañana habrá dos yo a estas personas les he dicho que valoren bien el hecho de llegamos unirse a nosotros en el soporte de este manifiesto no que en uno de ellos ya me me ha contestado ha contestado lo tiene perfectamente claro ha dicho poco más o menos yo no lo voy a pasar peor de lo que lo estoy pasando yo sé lo que tengo que defender eso es una cosa curiosa porque parece que defender la democracia dentro de las Fuerzas Armadas está penado debería estar pelado justo lo contrario que ahora mismo hay una persona en activo mañana probablemente haya dos tienen coraje evidentemente yo espero que los ocho días responda iba valore los valores que yo decir que son los principios democráticos que todos hemos jugado defender

Voz 1715 46:13 los que han dado sí

Voz 21 46:15 esto vamos voy a llamarle franquista y el resto

Voz 1715 46:21 una última pregunta no sé si usted espera llegar a tantos cientos como el manifiesto franquista pero supongo que si aspira a que quién entienda que conviene responder a ese otro manifiesto se vaya sumando al suyo

Voz 21 46:34 vamos a ver nuestro manifiesto distinto los otros somos pocos ahora mismo es evidente que somos muy pocos pero cada uno de nosotros ni por un lado soporta el texto del manifiesto general pero todo proto aporta sí vamos a llamar pequeño manifiesto liberal si se toman la molestia de leer con detalle nuestro manifiesto verán que cada uno de nosotros expone su idea particular es decir nosotros no somos borregos que no juntamos a a los borregos en general nosotros somos personas que pensamos entonces iríamos les damos un mensaje a la sociedad por un lado de colectivo que va a defender la democracia que quiera defender para empujar hacia por otro lado la libertad de pensamiento de cada persona eso son quizá dos de los valores que ponemos en You Tube manifestó

Voz 1715 47:37 pues Arturo Mayra capitán de navío de la Armada le agradecemos mucho que no haya atendido esta noche en Hora veinticinco

Voz 21 47:43 yo le agradezco señor Pedro Blanco quién haya llamado im haya podido expresarse

Voz 1715 47:49 gracias y buenas noches gracias señor las diez y cuarenta y siete minutos nueve cuarenta siete en carnes hacemos una cosa es la desconexión ya la tengo más que encima así que tres minutos alto en el camino ya la vuelta comentamos bueno pues el decreto ley que se aprobará el viernes ir las impresiones que nos ha dejado el capitán de navío de la Armada Arthur Omaira que a mí me parecía bueno pues interesantísima muy interesantes

