Hora 25 (21/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1170 00:00 yo creo que ya es hora ya es hora de pasar página Ike Ike el PP el Partido Popular se abstenga me parece algo vergonzante me parece claramente vergonzante es porque tienen miedo de perder algunos votos que podrían ir

Voz 1 00:15 a Vox o todavía son vicarios

Voz 1170 00:19 tienen un cordón umbilical extraño bueno

Voz 1 00:21 extraño y sospechoso

Voz 1170 00:24 con el franquismo pero

Voz 1715 00:26 quiero creer que la explicación de los votos no puede ser no puede ser que lo que temen perder votos que se vayan a Bosch porque no creo que sea una grave amenaza para el Partido Popular

Voz 1170 00:36 pienso que no pero a lo mejor no se cansan igual no me

Voz 1715 00:39 ah no que ahora Verónica de pollos y lo creo no

Voz 1170 00:41 yo yo lamentablemente sí que lo creo

Voz 2 00:44 eh que Vox a raíz de de el el reto catalán no vamos a llamarle conflicto si queréis eh a además mezclado con el tema del independentismo el tema de la inmigración yo creo que son justo el caldo de cultivo que en que en otros países no el independentismo pero sí por ejemplo pues las clases más desfavorecidas que es que son las que se están a la lucha del del último contra penúltimo no sí que es verdad que están formando el caldo de cultivo que están generando que la extrema derecha esté naciendo en el que la mayoría de los países europeos también con Trump como máximo exponente a la cabeza en Estados Unidos y a mi me parece que España no está curada de esto hay algunos hay algunas estudiosos que ya encuentran ciertos paralelismos no con los años treinta a mi me parece que tampoco hay que ser tan alarmista pero pensar que a nosotros no nos va a pasar es la condición sine qua non para que pase porque una democracia Cesc se sustenta sobre unos valores que hay que cuidar que hay que alimentar que hay que consensuar entre todos cuando Pablo Casado ayer en unas declaraciones por ejemplo habla de bandos me preocupa cuando hay alguna parte que habla de que estos símbolos son de reconciliación pues mire no para que haya un símbolo de reconciliación las dos partes tienen que estar de acuerdo en que esos reconcilia cuando además a mi a mi el el los argumentos no que que desde algunas partes están exprimiendo para que este tema no figure parte de la agenda política como que esto es un tema el pasado el nieto de Franco dijo que era la revancha el cuarenta y dos años después que los decretos leyes son para temas urgentes y este tema no lo es San para no ser un tema que está encima de la mesa para ser un un tema que importa mucho

Voz 3 02:41 llevamos un mes hablando de este tema

Voz 2 02:44 el por un error gusto de tu claro por no así pero por un error comunicativo en mi opinión del Gobierno que se comprometió en unas fechas cuando este tema requería de una complejidad mucho mayor yo creo que el Gobierno hay debería por supuesto haber anunciado cuál era su política que está bien pero no poner unas fechas porque claro si no va a parecer que este tema al Gobierno también le interesa que esté recurrentemente el agenda Police

Voz 1170 03:09 seguramente el interesa el porque es lo más fácil que hubiera podido hacer el Gobierno es hacer una modificación de la de la Ley de Memoria Histórica hacer que los partidos políticos en el en el Congreso se retratará inhibiera tienen ningún problema en hacer una cosa sensata y de fomentar el máximo consenso entre los partidos políticos la renuncia a ese ahí el procedimiento del Real Decreto Ley es precisamente para eso es decir en gran medida la idea es volver a situar al Partido Popular como el representante del franquismo que tiene sometido a una especie de pero que ellos te dejan no sí pero una cosa es la reacción que puede tener el Partido Popular y otra es la acción del Gobierno con que que claramente quiere someter al Partido Popular a esa esa identificación con con lo con los vestigios del franquismo bueno pero yo se dejan identificar también claro claro sólo tensión se dejan identificar es quién esto yo creo que dicho se llevan poco llanamente y que herir susceptibilidades Egia matarlas una vez más leído incruenta quiero decir es decir es esta asignatura se tiene que terminar ya se tiene que terminar ya ya ha pasado mucho tiempo deberá es que ya es hora de que no reconcilió vemos Hideki que conozcamos la historia para no repetirla

Voz 1715 04:26 que es que recuerdo que he leído esta tarde un teletipo de la agencia Efe sobre el Valle de los Caídos contaba ese teletipo que ha aumentado el número de personas que van a ver el Valle de los Caídos a de empató

Voz 1170 04:39 puede ser morbo eso decimos esto está

Voz 1715 04:41 otra cosa que no diré para no herir la sensibilidad de nadie pero estaba buscando el teletipo esta que efectivamente aumento en las visitas al Valle de los Caídos posible situación de Franco lo cierto es que antes no lo he leído con detenimiento pero ahora está pensando muy cuánto habrá aumentado pues la Agencia EFE en este teletipo aporta el dato dato de Patrimonio Nacional comparación de mes en julio de este año con el mes de julio del año pasado el mes de julio del año pasado veinticinco mil quinientas treinta y dos personas fueron a ver el Valle de los Caídos que ya me parece mucho veinticinco mil quinientos de ellos y este mes de julio del año dos mil dieciocho treinta y ocho mil doscientas sesenta y nueve es decir unas trece mil

Voz 1170 05:18 más tarde con la publicidad que ha tenido este tema mañana tarde y noche en todas las tertulias de actualidad me parecen poquísimas sinceramente haber colas interesado pues claro porque esto sólo lo visita los cuarenta te veían sino todo el montón de de extranjeros que venga a la Comunidad Madrid mil algunos repetirán semana tras pero no lo vi los los nostálgicos van a misa

Voz 1855 05:40 Miren Karmele Tirant semana tras semana a lo mejor los de manifiesto de los militares están ahí todos los domingos haciendo cola ya todas y cada palabra atónita parte hay unas homilías que también ha habido compañeros democrática hasta sí sí bueno nostálgica reivindicativas bueno Puñal alto venga cuando los mayores la palabra verónicas

Voz 1170 06:00 pues estoy seguro que en el próximo dice que este tema no pasaría

Voz 1715 06:05 pero que no tampoco sé si les importa mucho poco a los oyentes recuerdo el número de Whatsapp para enviar sus notas de voz seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres otro asunto más el Gobierno va a hacer pública la lista de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica se lo venimos contando desde esta mañana justicia va a hacer pública esa lista que nos va a permitir saber cuántos de esos bienes se ha apropiado la Iglesia católica Adela Molina

Voz 0011 06:29 a través de una respuesta parlamentaria a un diputado socialista el Ministerio de Justicia confirma que prevé hacer pública la lista de bienes inscritos por la Iglesia católica el Ministerio explica que se encuentra en estos momentos procesando los datos y no especifica cuándo espera finalizar el listado que empezó a elaborar el Gobierno del PP a instancias del Congreso permitirá conocer qué inmueble expuso la Iglesia su nombre gracias a las facilidades que les daba la reforma de la ley hipotecaria que aprobó Aznar en mil novecientos noventa y ocho y que estuvo en vigor hasta

Voz 4 06:53 dos mil dieciséis Antonio Hurtado es diputado del PSOE reparar el daño causado va a costar mucho esfuerzo y tiempo que comenzará con la publicación del listado de bienes inmatriculados lo que dará posibilidad a la instituciones privados a reclamar con la vía judicial la propiedad de bienes inmatriculados que consideren que son suyos Hurtado recuerda que el tribus

Voz 0011 07:15 al de Estrasburgo hoy ha fallado en contra de estas inmatriculaciones al considerarlas contrarias a la Convención Europea de

Voz 1715 07:20 sus manos la Conferencia Episcopal asegura que no tiene ni idea de cuál es su patrimonio vamos que no tiene un inventario de sus bienes saldrán los obispos no resisten hay que decir la que ese pública esa lista pero claro les gustaría que ellos no fueran los únicos fiscalizados Adela

Voz 0011 07:36 la Conferencia Episcopal dice que acepte esa publicación si se ajusta a la ley sino se les discrimina es decir si se publican los de otras instituciones algo que no está previsto en declaraciones a Efe el vicesecretario de Asuntos Económicos Fernando Giménez Barriocanal ha insistido en que ellos no tienen esos datos no tienen un registro de inmuebles y ha señalado que en España hay cuarenta mil entidad de reconocidas como Iglesia católica que tienen la autonomía para registrar bienes también ha reconocido que veintitrés mil parroquias y varios miles de ermitas y otros lugares de culto no pudieron ser inscritos en el registro hasta la reforma de la ley hipotecaria del año noventa y ocho Barrioganal sostiene que registrar no concede la propiedad de un inmueble que esto se adquieren a través de los sistemas previstos

Voz 1715 08:16 ya lo que saludemos Antón Antonio Manuel Rodríguez es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba es portavoz de la plataforma recuperando señor Rodríguez muy buenas noches

Voz 3 08:25 hola muy buenas noches que nos quite importancia o que va

Voz 1715 08:27 por tendrá esa lista si finalmente como dice Ministerio de Justicia sacaba haciendo pública

Voz 5 08:33 bueno primero en el curso de revelar algo que ha sido denunciado durante muchísimo tiempo por plataformas ciudadanas que conocer cuántos bienes inmatriculados irregularmente porque lo que se ha denunciado que han accedido al registro sin título es decir en una prueba material que acreditase la titularidad del bien por parte de la jerarquía católica decide aquí no se cuestiona que la jerarquía católica o cualquier institución pueda tener acceso al registro si demuestra que viene suyo sino que lo que ha ocurrido que utilizando precisamente privilegio franquistas de los que hablaba hace un hace un rato decir normas de mil novecientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta y siete que equiparaban a la iglesia con la migración pública ya los obispos con Notario se han aprovechado de este privilegio en plena democracia decir normas que son flagrantemente inconstitucionales utilizando ese privilegio son apropiado de plazas calles solares garajes viviendas incluso antes de minuciosos

Voz 3 09:32 inquirió claro porque usted dice

Voz 1715 09:35 que la primera autoridad será saber cuántas de esas inmatriculaciones irregulares su legales se produjeron y es que hoy no hay ni siquiera una cifra aproximada O'Shea

Voz 5 09:44 no no no hay ninguna cifra la única que se conoce fue precisamente la que Barriocanal dijo en este mismo programa

Voz 3 09:49 hace aproximadamente un año reconociendo que podrían

Voz 5 09:51 SER aproximadamente unos cuarenta mil Le nosotros no conocemos los datos globales hemos luchado muchísimo por conocerlo en distintas comunidades autónomas o Ayuntamiento

Voz 1715 10:00 por ejemplo en Córdoba son macro

Voz 5 10:02 cuenta en Aragón son más de dos mil dos ciento en Navarra son más de mil viene los inmatriculados pero lo que sí hemos descubierto son escándalos flagrantes por ejemplo apropiación de murallas públicas como la de Artà Mallorca la apropiación de lugares declarados viene de dominio público como San Juan de los paneles en Zaragoza plazas como la de la Fuensanta en Córdoba locales de cazadores locales de videoclub plazas en mil mil lugares en España es que estamos hablando que no es la la apropiación de un bien incluso presuntamente pudiera parecer que es de la jerarquía católica sino que son bien este flagrantemente no les pertenecen o que de una forma contundente son bienes de dominio público como la mezquita de Córdoba o la gira

Voz 1715 10:49 con bienes públicos los bienes privados que pasaron a ser de titularidad la Iglesia católica por ese proceso de inmatriculación una vez se conozca la lista señor Rodríguez que puede hacer que capacidad de reacción tiene alguien una persona o institución que quiera recuperar uno de esos bienes

Voz 5 11:06 bueno esto es un tema muy interesante quizás sea el tema más complejo porque nosotros denunciamos desde el principio que es lo que haya que era habría que recurrir la inconstitucionalidad de la norma Gallardón se dio muchísima prisa para derogar la norma para que no pudiera ser atacada pero eso no quita que todas estas apropiaciones sigan siendo inconstitucional au sigan siendo ilegales como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de forma que yo creo que es un error el que se ve es que al albur de la voluntad de de los de las personas privadas que hayan sido privada precisamente de sus bienes podrá pública porque es muy complejo es decir los ayuntamientos las comunidades autónomas es muy difícil que la burocracia interna deprimida a recurrir no puede ser que se debe a la voluntad de las equivocaciones hay que buscar una solución global yo creo hablo como profesor ya título puramente individual que habría tres vías no una sería acudir al precedente algo de forma similar al que ocurrió con las cláusulas suelo invocando aquella en la sentencia el de un europeo de Derechos Humanos de todas las inmatriculaciones regresen al punto de partida porque son nulas de pleno derecho de el primero de carrera Se sabe que lo que es nulo no produce efecto la segunda fórmula sería quizá la solución a la portuguesa es decir un un acuerdo entre Estados entre el Estado español Estado vaticano en el que igual que ocurrió en Portugal en mil novecientos cuarenta el Vaticano reconozca que al menos lo viene de extraordinario valor nunca le pertenecieron siempre fueron bienes de dominio público IU una quizá una tercera y una tercera solución sería una solución legislativa no lo es decir que una una declaración por parte del Congreso de qué es lo que se debería considerar bien de dominio público como se intentó en su momento de lo en los albores de la Segunda República y de esta forma todo esto viene por verían a formar parte del patrimonio porque tiene razón Barriocanal la inmatriculación no los hace suyo de forma que si en efecto no son suyo que nos devuelvan la la fórmula la ecuación es muy simple la iglesia en particular la jerarquía católica porque no toda la Iglesia está de su parte las comunidades cristianas de base y muchos amigos y compañeros católicos están avergonzados abochornado por esta conducta inmoral anti cristiana yo creo que el a punto de partida quizá lo más importante es que devuelvan lo que es nuestro y que paguen por lo que puedan acreditar que es suyo

Voz 1715 13:22 en todo caso cualquiera de las tres opciones que usted planteaba presuponen proceso largo vamos que la solución no es raro

Voz 5 13:28 claro pero dos de ellas son soluciones globales es decir lo que yo lo que lo que estamos diciendo éste no puede ser que la solución que ve a que cada ayuntamiento cada cada persona privada pueda reclamar eso viene porque ya se ha demostrado que los procesos son larguísimos como ocurrió con el caso fiesta en paliar en Palencia que duró más de una década y que casualmente se produjo como resultado final que la Iglesia no ha devuelto un bien que ha sido reconocido apropiaron ilegalmente todos los ciudadanos hemos parado la inmigración más alta de la historia el Tribunal Europeo de los Derechos humano es decir lo hemos pagado nosotros y sin embargo el el obispo de Palencia sigue conservando una ermita que no le pertenece no la solución no puede ser esa hay que apostar una solución global porque partimos de un hecho que es incuestionable todas estas apropiaciones sean producidos de forma irregular lo decía hasta el maestro Albaladejo decir el maestro de maestros de los civilistas yo lo apuntaba en su manual es decir esto lo hemos estudiado en las carreras de derecho y sin embargo asombrosamente no se ha hecho nada no instalar está tenía que haber sido publicada hace un año no lo hizo el Gobierno del Partido Popular esperamos que lo haga y que se haga de forma correcta porque cuidado hará desde mil novecientos noventa y ocho pero las apropiaciones sean datos desde mil novecientos cuarenta y seis son sin lugar a dudas y constitucionales de mil novecientos setenta y ocho en efecto otras como reconoce de la Conferencia Episcopal se ha hecho con diferentes nombres muy complejo decir esto es un es una operación realmente difícil pero que en lo que va a poner en negro sobre blanco respecto de bienes que como digo incuestionablemente siempre nos han pertenecido es decir en la Plaza del Triunfo de San Rafael la plaza de La Fuensanta La plaza de Agaete el cementerio de Cartagena han tenido que devolver el castillo Aranda de Duero el castillo de Xàtiva es decir estamos ante un auténtico escándalo a mi juicio el mayor escándalo inmobiliario

Voz 1715 15:18 pues vamos a darlas

Voz 6 15:19 gracias Antonio Manuel Rodríguez profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba portavoz de la plataforma recuperando por habernos acompañado esta noche ha sido un placer buenas noches muchísimas gracias gracias y buenas noches

Voz 1715 15:28 pero este es un asunto muy interesante el de las inmatriculaciones de la Iglesia católica de difícil solución Verónica por lo que hemos escuchado la verdad es que la cantidad de de ejemplos que ponía el profesor es abrumadora sepulto tan tantas evidencias de las decisiones de las maniobras que hizo en su momento la católica para quedarse con bienes que firmó un trozo de muralla ponían en harta mayor control de muralla llegar a la iglesia el obispo de allí un cura o quién sea digan oiga esto es mío venga lo vamos una muralla para mí en fin no sé

Voz 2 16:00 sí bueno lo primero que tendríamos que explicar que sobre la inmatriculación no que esta tarde tú en el en el vídeo de de cebo lo lo explicabas muy bien pero son bienes que por primera vez se inscriben en el Registro es decir tú cuando compras una casa es la compras alguien ya estaba registrada pero estas cosas no nadie no estaban registradas en el Registro Mercantil

Voz 7 16:23 por lo tanto ni ni era propiedad y por lo tanto son son

Voz 2 16:29 bueno bienes bienes culturales que la iglesia

Voz 1170 16:33 las

Voz 2 16:34 es la registro por un procedimiento que era simplemente con una célula catastrales hasta que efectivamente cambió el cambio en la ley en el en el dos mil trece creo que que fue claro la pública nación de de la lista no tiene nada que ver con todo el tema que nos explica el profesor después porque la publicación de la lista a ver el registro público es decir cualquier persona que hoy quiera saber de quién es la mezquita de Córdoba o quién las registro o a nombre de quién estar puede ir al registro piden una nota simple son tres euros el registro e eficientemente TIC a quién pertenece claro incluso yo que distinguía de lo que es la publicación que aparte creo que fue por una pregunta de un grupo parlamentario y ahora pues que el Ministerio parece que de alguna manera se lo apropia pero que esto ya se lleva tiempo haciendo porque como la Audiencia entenderá el registro de todas y cada una de las propias de la Iglesia no se hacen un mes bien dos yo creo que es un tema bastante más complejo no y otra sería la de recuperar todos estos materia de todos estos bienes que que por las circunstancias que fueran su servicio de una forma que como nos explica el profesor pues no fue legal o puede ser tratada de inconstitucional no

Voz 1715 17:49 a mí me para

Voz 2 17:49 en dos cosas diferentes hay una cuarta opción que él no ha dicho que es la expropiación directa es decir el Estado tiene la capacidad de expropiar un bien que considere que es público y indemnizar con lo que considere a la Iglesia en ese momento es decir que hay muchas acciones pero yo creo que este tema es tan complejo porque aquí vienen temas de patrimonio porque cuando uno por ejemplo Susana Díaz en un año dos mil trece ella reclamaba la la mezquita no cuando ahí

Voz 7 18:16 de la reclama también está reclamando el ama la la

Voz 2 18:21 diríamos eh cuidar de la Iglesia todos los servicios pagar es decir que yo creo que es un temas complejos Iker la publicación de la lista yo creo que es algo más bueno pues que es bonito es la noticia pero lo otro es

Voz 1170 18:35 muy complejo y Joaquín muy breve una reflexión teológica daba la naturaleza del debate yo diría que la avidez inmobiliaria acreditada con estas matriculaciones no se ajusta en absoluto a al discurso de la iglesia de que su reino no es de este mundo porque realmente es de este mundo a la vista de lo que se está oyendo vamos

Voz 2 18:57 terrenal terrenal absolutamente

Voz 1170 19:01 una cosa Conesa los bienes de la Iglesia están exentos del pago del IBI claro yo creo que esto debería ser para la escasa el la ex los los edificios de culto en sentido estricto pero residencias universitarias aparcamientos como creo que hay una Lugo por hablar del tema de las murallas así que no paguen IBI porque no en fin me parece cosa habrá que revisar me parece un privilegio es que en una situación privilegiada frente a otras confesiones y hay que recordar una obviedad que formalmente España es un Estado laico la huelga con la Constitución Se reconoce el carácter preeminente de la Iglesia católica pero es un Estado laico y hay que avanzar un poco también en cuanto a los otros son sólo dos cosas sólo quince segundos quince segundos yo creo que todo la solución el mundo global tiene que ser una reforma o una adecuación de los Acuerdos Iglesia Estado sobre la base de un nuevo acuerdo es totalmente igual dos cosas

Voz 1715 20:01 tiene que ver con Estados Unidos mañana a las tratamos con detalle porque están ocurriendo prácticamente ahora el que fuera jefe de campaña de Trump Paul ha sido condenado por acusaciones de fraude es un buen día para Trump cobren no sólo ha ocurrido eso sino que además a quien fue su abogado bueno he llegado a un acuerdo con con la Fiscalía ha reconocido culpable de los delitos de los que estaba siendo investigado fundamentalmente de haber comprado el silencio de algunas personas mujeres con las que mantuvo relaciones Donald Trump para que su testimonio no afectara a su campaña electoral esas dos cosas han ocurrido esta misma noche hace apenas unos minutos

Voz 3 20:42 vamos a ver cómo lo vienen otros medios de comunicación hoy nos acercamos a la redacción de El País Guillermo Altares Guillermo muy buenas noches qué tal buenas noches bueno antes de que nos cuenta cómo ha visto el día o cómo lo vais a contar mañana hoy en el país habéis perdido unos pedazos de vuestra propia Historia no por la muerte de dos es un Beatriz en el país por la el fallecimiento de Vicente Verdú periodista bueno que pasó ponerlo acción de cuartos el día dijo al país en dos

Voz 5 21:06 lo hice yo

Voz 3 21:08 es una referencia para el periódico bueno un periodista siempre muy Hariri al que se había reconvertido también por lo que sí me gustaría recomendar esta noche es que la mejora de recordar todas mejor forma es recordar a Vicente es es leerlo tiene un libro maravilloso sobre Estados Unidos que salva el planeta americano uno de los primeros libros intelectuales digamos que estaba fútbol rectos cien mitos

Voz 5 21:31 yo creo que la mejor manera es decir tengamos siempre a Vicente en la memoria es es el sur de unas

Voz 3 21:37 pero además mire estamos dando antes de Trump y Margarita El planeta americano del Vicente Verdú yo creo que somos recomendación para lo que queda de verano bueno el Guillermo como habéis visto el ya estaba ahora revisando Weather veo que bueno seguir con la referencia a Cornellá no sé cómo va mañana la portada

Voz 5 21:54 lo aportarán mañana bueno con la información propia sobre las exigencias de Podemos bloqueen el presupuesto y luego tema muy interesante que puede parecer pequeño pero creo que estoy enorme que es la historia que es la principal el mundo enviaron barco por la ruta del Norte digamos hay dos maneras de llegar desde Europa hacia digamos dando una vuelta muy grande por el estrecho que Suez cruzando por el coste digamos y eso es una ruta que sólo se puede hacer por el deshielo por primera vez lo va a ser un barco con cargas han hecho otro tipo de barcos pero digamos está experimentando se mundial el futuro en el que se podía cruzar por el paso del norte lo cual yo creo que no es una buena noticia porque poder cruzar porque significa el cambio climático acelera mucho más

Voz 3 22:42 es lo que pensamos

Voz 5 22:45 y la foto de primera es la visita del ministro José seguirá o a la principal feria de videojuegos del mundo que se celebra

Voz 3 22:52 la colonia de echo la vista atrás esta mañana en un coche cuando iba camino color recuerda alguien se corta la comunicación tal cual una foto Pepe Guirao

Voz 5 23:03 el ministro virado en en Colonia que bueno demuestra que esa industria de los videojuegos ya no es una cosa alguien jugando una maquinita sino que es una industria cultural y económica de Industria de muy importantes

Voz 3 23:18 vamos a la foto de Vicente claro el el decías visto esta mañana esa entrevista que una de las cosas que les sometió al llegar al cargo era eso no la potencia de la industria de los videojuegos claro si eso industrias y creo que más dinero que la música incluso que si hay videojuegos verdaderas obras de arte yo sé que no es una cosa yo recuerdo que era pequeño en la máquina del barrio de estos absurdos antes incólume creatividad enorme en Osasuna industria realmente cool cultural

Voz 1715 23:53 sin duda fenómeno muy complejo veinte euros

Voz 3 23:55 se compone buena música para los videojuegos y los solares

Voz 5 24:00 si se hacen guiones que como de series

Voz 3 24:03 sí bueno Guillermo Altares el país gracias como siempre un abrazo compañero un abrazó hasta luego gracias y buenas noches locas

Voz 1715 24:10 oyentes que nos han ido dejando sus reflexiones en nuestros nombres

Voz 7 24:12 os lo que nos preocupa a muchos españoles

Voz 8 24:16 es que el Gobierno en lugar de derogar la reforma laboral o derogar la ley mordaza

Voz 1170 24:24 se quede solo en este aspecto

Voz 8 24:26 los que quieren bien como brindis al sol que es el Valle de los Caídos el que si Napoleón sigue enterrado el dejan salida en Los Inválidos en París sin de folclore

Voz 9 24:38 vamos a ir a la raíz del problema hoy buenas noches llamó desde vilo llevo humano la casa dijeron Manolo Díez si venga con nosotros estamos atentos dieciocho y de lo que dejó ver lo que vieron

Voz 10 25:05 no puedo no puedo verdad

Voz 11 25:08 hola compañeros de hora25 calle bueno soy periodista estuve haciendo una encuesta el otro día adelante la Fundación Fran con la calle Concha Espina aquí en Madrid al lado del Bernabéu es impresionante en noventa y nueve coma nueve por ciento de los entrevistados defendían que Franco se quedara en el valle y cuando les hablaba de que esos e imposible en Alemania mencioné que tiene que ver con Franco decide

Voz 1715 25:28 pues que los oyentes de Hora Veinticinco mañana escuchamos algunos más gracias Joaquím Verónica de Juan Carlos

Voz 1170 25:32 rumana no era uno coches y espero mañana enormemente

Voz 12 25:37 hora veinticinco

Voz 13 25:42 como me crías cinco mil zombis guitarras veinte barcos pirata diez mil dice es una nave extraterrestre en un kiosco de la ONCE pues no sé

Voz 14 25:53 esta clarísimo unas truchas de otro porque ahora la ONCE se genere odio acércate a tu vendedor de la ONCE hipotecas adquirir los códigos de App Store y iTunes Amazon punto es Opel Safe Card para disfrutar del ocio de Internet Avs juegos música películas libros y más pide tu código a tu vendedor de la ONCE más información en once ocio punto com

Voz 15 26:13 a Alves con la radio en la mesilla de noche pide que aún enfundada en un traje de noche quizás regando su dama de noche son tantas las maneras de escuchar un programa de noche

Voz 7 26:27 a Hablar por hablar tu gente de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 15 26:36 cadena SER

Voz 16 26:44 tú

Voz 7 26:54 cadena si las redes sociales en Twitter arroba cadena en verano las mañanas un esa viernes Hoy por hoy el programa líder de las mañanas en radio verano de seis de la mañana doce y veinte con Aimar Bretos Pablo González Batista siglos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 17 27:27 cadena SER

Voz 18 27:35 lo quiere no sé es que muchas eh para escuchar las K

Voz 19 27:49 está plomo lo va a apretar entre los millennials

Voz 1170 27:52 el gancho esto que acabamos de grado

Voz 19 27:54 ya ven me me barrunta Joe mil millones de descargas

Voz 7 27:57 Prodi

Voz 12 27:59 si te gusta correr excusas y el programa de Running de Ser cuya una prueba de esfuerzo si empiezas a correr en verano es necesario descartar cualquier posible dolencia olvidamos el Europeo de Berlín con actuaciones históricas como la de India BRIC excusas a la carta en la aplicación de Cadena Ser o en el podcast de nuestra web escribe Te para no perderte ningún programa SER Runner el universo Running en las recias

Voz 20 28:24 es la más completa información en tu TDT todo el deporte en TDT el mejor entretenimiento entro TDT escuche a toda la programación de la Cadena Ser en la TDT de tu televisor recinto Niza lo tendrás en tu mano toda la programación de la cadena de radio líder en España te dirá demando quien escucha Torradijo preferirá la Cadena Ser en Turquía este escucharla disfrutan

Voz 21 28:54 si quieres algo de otros Elo para tener resultados diferentes cosas diferentes no esperes a que sea tarde cincuenta el a todos quién eres tú publicidad siempre en la radio siempre en la SER

Voz 10 29:10 vive la emoción del fútbol americano en las yardas tu podcast de fútbol americano