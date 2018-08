Hora 25 (22/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1119 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:24 qué tal buenas tardes Donald Trump con ataques sus horas más bajas en la Casa Blanca el centro de sus críticas ha sido Michael Cohen uno de sus ex abogados que ayer le implicó directamente en el caso que investiga la financiación ilícita de su campaña una periodista de Fox News me acaba de preguntar por este es

Voz 2 00:40 Agüero o Hero

Voz 1715 00:44 Trump niega que aportara dinero de su campaña para silenciar a las dos mujeres con las que según su abogado mantuvo relaciones pagó para que no contaran nada las elecciones legislativas de noviembre alejan la posibilidad de un impeachment contra el presidente en unos minutos vamos a escuchar las explicaciones oficiales que la Casa Blanca a este escándalo pero otros Henar informativo en directo Nos va a llevar al Ministerio de Hacienda el Gobierno busca el apoyo clave de Podemos a la senda de estabilidad presupuestaria que se debe votar en el Congreso Txema Guijarro podemos Adriana Lastra PSOE los dos marcan las posiciones de partida pero ahora mismo realmente no entendemos muy bien qué escenarios está valorando el Gobierno porque desde luego negociar con los otros ahora no parece ser desde luego la voluntad

Voz 3 01:24 yo no entendería que Podemos se abstuviera o que votaran en contra de la senda de estabilidad por lo tanto yo lo que les pido es que reflexione también esa posición que que vayamos a lo práctico aprobar una buena senda de déficit como es esta

Voz 1715 01:38 enseguida les vamos a detallar en que coinciden y qué es lo que separa al Gobierno y a Podemos el Gobierno cuenta con el apoyo del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la única oposición de las comunidades gobernadas por el PP con el respaldo final de la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha pedido un nuevo sistema de financiación pero de momento se ha conformado con ochocientos cincuenta millones de euros adicionales que va a recibir su comunidad

Voz 1 01:57 evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre habíamos apelado

Voz 1870 02:05 hasta la resolución de la nuevo modelo X

Voz 1667 02:23 la Pedro buenas tardes finalmente fueron ciento dieciséis los inmigrantes que lograron cruzar esa frontera Ximo celebraban siete agentes de la frontera resultaron heridos el PP vuelve a acusar al Gobierno de provocar un efecto llamada impide pide refuerzan en la frontera Ignacio Cosidó apuesta por mantener las concertadas y ojo a la respuesta de la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella

Voz 4 02:44 sí tenemos unos medios de defensa de nuestras fronteras en una situación de tanta presión como la que hay ahora mismo desmantelados me parece una grave irresponsabilidad

Voz 5 02:54 estamos trabajando como ustedes saben en una alternativa a las concertino que no quiere decir la sustitución o la desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla que puede ser mucho menos lesiva en ese caso mucho más efectiva en evitarlos altos

Voz 1667 03:12 en Italia el fiscal de Catania ha ordenado el desembarco de los menores rescatados por una fragata italiana en el Mediterráneo y que llevan días a la espera de un puerto también repasaremos el viaje de Ciudadanos de apoyar la exhumación de Franco ha hoy Albert Rivera en Onda Cero

Voz 6 03:27 te puedo lanzaría simplemente con el hecho de proponer por decreto ley esto es que no vamos a apoyar esa convalidación porque no son las formas bien la prioridad ni lo que nosotros haríamos estuvieran pagodas porque a partir de ahí el texto que trae al Gobierno como lo traiga ya lo veremos

Voz 0919 03:42 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús

Voz 1715 03:44 hola buenas tardes buenas tardes el sindicato de futbolín

Voz 0919 03:47 estás ha mostrado hoy su rechazo a la decisión unilateral de la Liga de Fútbol Profesional de que se juegue un partido cada año de nuestro campeonato en Estados Unidos el presidente del sindicato David Aganzo ha dicho textualmente que los futbolistas están en contra de que sólo se piense en el rendimiento económico y en el business Hinault en la salud de los futbolistas y los sentimientos de los aficionados lo futbolistas no descansan no no descartan incluso convocar una huelga si los Cruz pues no se reúnen con ellos y consensuar un acuerdo en este y otros temas

Voz 1715 04:17 nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:20 tardes ahora mismo tenemos numerosas tormentas afectando el interior peninsular de momento han descargado en puntos de montaña pero empiezan a desplazarse en general de norte a sur en este recorrido afectarán también pulpos que no son de montaña pero en general con muchos rayos y truenos fuertes rachas de viento muy poca agua durante poco rato avanzada la noche desaparecerán incluso las nubes y mañana una jornada más tiempo soleado con más nubes en el Cantábrico esto hará bajar las máximas en el resto siguen haciendo el mismo calor durante la tarde de nuevo en prácticamente todas las montañas de la Península tormentas que localmente pueden ser con intensidad pero en general dejarán muy poca agua

Voz 1715 04:56 empieza hora25 Pablo son las protagonistas

Voz 1667 04:59 el robo que se ha hecho viral en redes y Radio Bilbao ha hablado con una de ellas hablamos de un robo en un portal de la capital vizcaína que ha indignado a los vecinos por la violencia que empleó el atacante con sus víctimas dos ancianas que tal y como se puede ver en ese vídeo

Voz 1 05:13 no se lo pusieron nada fácil al atracador Bilbao Estefanía Salvatierra

Voz 0268 05:17 las dos ancianas de noventa y cinco y ochenta años se enfrentaron al ladrón que le robo de un tirón el collar a una de ellas en el portal del edificio en el que residen en la calle bilbaína de San Francisco Tina es una de las víctimas

Voz 7 05:32 a tres con este Jose se ha tranquilizarle poco corte Street

Voz 0268 05:40 ocurría el pasado catorce de agosto según muestra el vídeo de la cámara de seguridad cuando las dos ancianas intentará acceder al ascensor el ladrón se hace con el collar de una de ellas Éstas se le echan encima hiel termina empujando las al suelo la Ertzaintza que todavía no ha dado con el agresor mantiene abierta la investigación

y ahí parado por obras

Voz 1 06:58 hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 07:02 las dos escenarios informativos abiertos hasta ahora a Estados Unidos con la primera respuesta de Donald Trump al escándalo que le ha llevado a sus horas más bajas como decíamos en la Casa Blanca y el otro a una reunión en la que el Gobierno Se

Voz 0919 07:16 puede jugar buena parte de la estabilidad de la actual Egipto

Voz 1667 07:18 la reunión entre Hacienda y Podemos en busca del apoyo del partido violeta las senda de estabilidad presupuestaria que tiene que votar el Congreso a la vuelta de vacaciones Nieves Goicoechea buenas tardes qué tal Pablo buenas tardes uno de los objetivos de esta cita es básicamente desencallar estas negociaciones el punto de partida es la lista de propuestas que hizo llegar podemos al Gobierno para ganarse su apoyo de momento en que están de acuerdo Hacienda y el principal socio del Ejecutivo Nieves

Voz 1468 07:44 bueno vamos a ver a esta hora la delegación de Unidos Podemos aún ha llevado al Ministerio a esta hora pero sí que podemos hablo de impresiones Pablo impresiones previas de lo conocido estos días se puede hablar de aproximación en crear más impuestos medioambientales para mejorar la calidad del aire en aumentar la tributación a la banca en imponer una tasa a compañías como Google y Facebook para que paguen más y también para que sí puedan pagar con ello las pensiones en España y en qué ayuntamientos que ahora tienen bloqueado su superávit lo puedan gastar con menos limitaciones que ahora tienen para mejorar el servicio público que prestan al ciudadano lo veremos a lo largo de esta tarde noche pero desde luego la impresión de Unidos Podemos antes de entrar en esta reunión la de esta mañana no era muy optimista Txema Guijarro es el secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos

Voz 1715 08:26 que nuestra obligación como siempre

Voz 0978 08:28 a atender esa convocatoria de un Gobierno pero ahora mismo realmente no no entendemos muy bien qué escenarios está valorando el Gobierno porque desde luego negociar con nosotros ahora no parece ser desde luego la voluntad

Voz 1667 08:41 en eso coinciden Nieves pero que les separa que separa el Gobierno de Podemos de un acuerdo

Voz 1468 08:46 bueno hay tres propuestas de Podemos que no van a tener ningún recorrido quieren que España pueda tener aún más margen de déficit público para estos tres años desde dos mil diecinueve a dos mil veintiuno pero es que el Ejecutivo ya negoció una ampliación de ello con Bruselas en julio tanto les es posible ir más lejos ahora la Comisión Europea permite que España tenga más desfase entre lo que ingresa lo que gasta en dos mil diecinueve que el previsto por el PP le va a dejar que se gaste seis mil millones de euros más en dos mil veinte el desajuste puede llegar al uno coma uno por ciento del PIB en dos mil veintiuno sólo de cuatro décimas Delpy Hacienda tampoco quiere subir el IRPF a los que ganan por encima de sesenta mil euros al año Ny derogar el polémico artículo de la Ley Presupuestaria que probó Zapatero con el respaldo de Rajoy que prioriza va pagar la inmensa deuda pública española antes de acometer cualquier otro gasto público en este país

Voz 1667 09:34 esta reunión con Podemos es sólo el arranque de una negociación que exigirá un esfuerzo extra al Gobierno porque solamente con el partido violeta no es suficiente para aprobar esa senda de estabilidad presupuestaria el PNV sugiere su apoyo a esa senda del Gobierno negociado con Bruselas escuchen Aitor Esteban esta mañana en Onda Vasca

Voz 13 09:53 a nosotros que intentaremos que se mantenga el Gobierno hombre vamos a ver si nos ponemos podemos poner de acuerdo en cosas pero desde luego por falta de diálogo nuestro caso no será es verdad que es complicado Borghese necesita de cinco fuerzas políticas distintas algunas tiene sus propias circunstancias pero yo creo que a todos interesa a todos les interesa que se alargue algo la legislatura van a intentar presentar un presupuesto vamos a discutirlo y bueno creo que pueden podemos entrar a discutir lo perfectamente incluso llegar a un acuerdo pero si no se puede pues hay un hay un presupuesto aprobado un presupuesto expansivo y el Gobierno pues podrían seguir manteniéndose vamos a ver qué sucede

Voz 1667 10:37 de momento con lo que ya cuenta el Gobierno Nieves es con el visto bueno del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha convocado esta mañana por el Gobierno vía telemática tal y como estaba previsto sólo se han opuesto a esa senda de estabilidad las comunidades gobernadas por el PP esta vez se ha sumado Valencia también

Voz 1468 10:53 sí es habitual que el Gobierno se reúna con las comunidades autónomas antes de aprobar el techo de gasto que será este próximo viernes para comunicarles las cifras de déficit y deuda en las que se puede mover gracias al permiso de Bruselas como decíamos antes podrán tener más déficit público en concreto dos mil quinientos millones de euros más para todas los siete consejeros del PP de Canarias han dado en contra como decías mientras que las autonomías socialistas han respaldado a la ministra Valencia estaban duda durante toda la mañana pero gracias a negociaciones con el presidente valenciano ha conseguido mejorar su financiación para el futuro poder también renegociar por ejemplo parte de su deuda mil millones de euros a más largo plazo también por ello ha dado el voto afirmativo Pablo

Voz 1667 11:34 gracias Neves volvemos a conectar contigo más tarde hasta luego buenas tardes y podemos saludar ya a nuestro corresponsal en Washington Carlos Pérez Cruz buenas tardes Carlos qué tal Pablo como estas buenas tardes vamos a poner a nuestros oyentes en contexto ya saben que el hombre para todo de Donald Trump su ex

Voz 0919 11:51 abogado personal Michael Cohen sea ha declarado

Voz 1667 11:54 culpable del cargo de financiación ilegal de la campaña del actual presidente se ha demostrado que Cohen pagó a una actriz de cine porno ya una ex modelo de Playboy para silenciar sus relaciones sexuales con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos según Cohen lo hizo bajo mandato de Donald Trump y eso implica directamente al inquilino de la Casa Blanca en un delito federal lo que ya la prensa americana interpreta como las horas más bajas del presidente de Estados Unidos desde que llegó a la Casa Blanca esperábamos una respuesta de Trump Carlos lo ha hecho esta tarde a través de Twitter que su vía preferida pero hace unos minutos le escuchábamos también en Fox News negando cualquier pago procedente de su campaña estas dos mujeres

Voz 1197 12:37 efectivamente ha acudido a Twitter y hace tan sólo unos instantes en Fox News les podíamos escuchar dando las primeras explicaciones sobre este caso

Voz 2 12:45 sí sí o no o Hero on o algo

Voz 1197 12:52 que no fue su campaña incluso asegura que la violación de financiación de campaña de la que se declaró culpable Michael Cohen no es un delito es más trampa añade que Obama también lo cometió y que se llegó a un acuerdo rápidamente una vez más miente o es impreciso porque la campaña de Obama fue sancionada efectivamente por diversas irregularidades que tenían que ver con informar a tiempo de determinadas donaciones también por algunas donaciones que excedían el límite admisible pero no desde luego como dice Michael Cohen sobretodo por ordenar que es ejecutar en esos pagos que suponen una violación de la ley electoral

Voz 1667 13:25 Carlos aclarar una cosa porque estas acusaciones de el ex abogado personal de Donald Trump han reavivado el debate sobre si se debería o no activar el proceso de impeachment eh que le llevaría fuera de la de la Casa Blanca Donald Trump haya alguna posibilidad real de poner en marcha la maquinaria de inhabilitación y la destitución del actual presidente

Voz 1197 13:44 de momento parece difícil sobretodo teniendo en cuenta que la mayoría en la Cámara de representantes en el Senado la tienen los republicanos otra cuestión será qué pasa si en noviembre y un vuelco los demócratas dominan ambas cámaras tras las elecciones de medio mandato dicho lo cual lo interesante está aquí en ver qué pasa tanto con Cohen como compara con el jefe de campaña en qué medida están dispuestos a colaborar con la Fiscalía para reducir sus condenas hay que señalar que Cohen no ha llegado de momento a un acuerdo de colaboración con la Fiscalía y sin embargo ha señalado a Trump a quien acusa de un grave delito como es el de financiación ilegal de campaña

Voz 1667 14:20 bueno pues en unos minutos espera la comparecencia de la portavoz de la Casa Blanca de Sarah Sanders seguramente que también le pregunten por este tema y tengamos una nueva versión oficial de la Casa Blanca por lo tanto te esperamos más tarde también Carlos hasta luego

Voz 1197 14:33 seguiremos lo que tiene que decir la Casa Blanca

Voz 15 14:35 hora veinticinco años más tarde llega hasta

Voz 1441 14:39 hay veces que digo esto cuando me comentan que puedo tener el mejor seguro de coche un precio

Voz 8 14:43 en todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones el línea directa punto com

Voz 0763 14:53 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los reencuentros con los amigos en las luces de colores de chiringuitos de playa en los y no dentro es que busca el sitio en una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde te toca

Voz 1 15:24 hora veinticinco ocho siete y cuarto en Canarias

Voz 1667 15:29 el humor hay estamos ya en Ceuta más de cien inmigrantes subsaharianos han conseguido saltar la valla fronteriza con Marruecos aprovechando la reducción de los efectivos de vigilancia por las vacaciones de celebración de la Pascua del Sacrificio cinco inmigrantes han tenido que ser hospitalizados la Guardia Civil ha informado que sus agentes han sido atacados con ácidos con cal con escrito vientos lo equiparan al nivel de violencia que emplearon los inmigrantes en el último salto de hace un mes informa Antonio Martín

Voz 1197 15:56 lo intentó un grupo de al menos trescientos inmigrantes pero finalmente y según datos oficiales fueron ciento dieciséis los que lograron superar la valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos en este nuevo asalto masivo que a diferencia de otras ocasiones que siempre había registrado de madrugada se ha producido a plena luz del día a las nueve de la mañana al igual que ocurriera el pasado veintiséis de julio cuando accedieron más de ese ciento inmigrantes han roto la valla ya han reventado las puertas ubicadas en el perímetro fronterizo según la Dirección de la Guardia Civil han utilizado cizalla así mazos la propia Benemérita hace alusión a la violencia empleada por los inmigrantes que han lanzado ácidos cal vida IEC a las fuerzas de seguridad un modus operandi que esa repite que ha provocado que siete agentes de la Guardia Civil hayan resultado heridos dos de ellos han causado bajas por las lesiones sufridas todos han sido ya dados de alta también han sido atendidos en el Hospital Universitario varios inmigrantes principalmente por Cortés

Voz 1667 16:46 el Partido Popular ha aprovechado lo ocurrido en Ceuta para reavivar su campaña de mano dura contra el Gobierno en materia de inmigración Pablo Casado ha acusado directamente al Gobierno de Sánchez de haber permitido que durante su mandato menos de tres meses se haya triplicado la inmigración ilegal informa Adrián Prado

Voz 0919 17:03 Pablo Casado Teodoro García hay Dolors Montserrat son algunos de los

Voz 0019 17:07 gentes del PP que a través de las redes sociales han cargado hoy contra Pedro Sánchez acusan al presidente del Gobierno de

Voz 0919 17:12 mirar hacia otro lado no hacer nada para frenarla

Voz 0019 17:15 misión migratoria le exigen además medidas inmediatas y urgentes para que situaciones parecidas no se vuelvan a repetir en declaraciones a Europa Press el portavoz de los populares en el Senado Ignacio Cosidó habla por ejemplo de mantenerlas concertino

Voz 4 17:28 sí tenemos unos medios de defensa de nuestras fronteras en una situación de tanta presión como la que hay ahora mismo desmantelados me parece una grave irresponsabilidad con consecuencias positivas como las que hemos visto en Ceuta hace muy poco tiempo no

Voz 0019 17:42 el Gobierno asegura que trabaja en una alternativa que ha sido garantizando la seguridad pero que no sea agresiva para quienes intentan saltar la valla aunque eso no significa que las concertistas vayan a desaparecer Ana Botella secretaria de Estado de seguro

Voz 5 17:54 estamos trabajando como ustedes saben en una alternativa a las concertino concertistas que no quiere decir la sustitución o la desaparición mejor dicho sino que es una alternativa en lo que es la configuración de una valla

Voz 1450 18:06 ya que puede ser mucho más

Voz 5 18:08 Nos lesiva en ese caso mucho más efectiva en Evita

Voz 0019 18:11 los altos desde Ciudadanos también reproches a Pedro Sánchez al que acusan de no hacer lo necesario para proteger a los agentes de la Guardia Civil desplegados en la valla

Voz 1667 18:20 relacionado con la inmigración escuchen este dato en lo que llevamos de dos mil dieciocho ya se superan las peticiones de asilo realizados durante todo el año pasado son los venezolanos los que encabezan la lista de peticiones y con mucha diferencia residen colombiano sirios y hondureños informa Nicolás Castell

Voz 1620 18:37 ya no las casi trece mil peticiones de asilo formalizadas por venezolano vuelven a impulsar un nuevo récord en España según los datos de la Oficina de asilo y refugio de los que ha tenido acceso a hacer a quince de agosto sabían formalizado ya casi XXXIII mil peticiones de protección internacional en nuestro país esto no sólo supone superar ya las treinta y un mil doscientas de todo el año pasado sino que además es un nuevo récord histórico desde la aprobación de la primera ley de asilo en mil novecientos ochenta y cuatro María Jesús Vega portavoz

Voz 16 19:04 desde el año dos mil dieciséis se posicionan los venezolanos como la primera nacionalidades solicitantes de asilo por delante incluso de peticionarios de Siria de Colombia de Ucrania o El Salvador y Honduras

Voz 1620 19:18 más de dos millones de venezolanos han salido de su país desde hace ya tres años España es su destino favorito en Europa

Voz 1667 19:25 menciona la última hora que nos llega desde Sicilia el fiscal de Catania se ha presentado a bordo del dióxido el barco de la Guardia Costera italiana

Voz 0919 19:32 a que rescató a ciento diecisiete inmigrantes hace días a los que el

Voz 1667 19:37 el Gobierno italiano no les ha permitido desembarcar bueno pues el fiscal ha iniciado un proceso por secuestro de personas ya que la policía judicial no puede retener las más de cuarenta y ocho horas además ha ordenado el desembarco de los menores casi una treintena que están en ese buque Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 19:54 buenas tardes en el muelle del puerto de Catania cerrado por la policía por orden del ministro del Interior Salvini Se han presentado esta tarde un vehículo oficial y cuatro de escolta de ellos ha descendido al fiscal jefe Luigi patronal yo con sus asistentes y ha aborto de la nave de la guardia de Costas italiana que había recibido autorización del Ministerio de Transportes para amarrar en el puerto italiano la desautorización del ministro del Interior para desembarcar los ciento setenta y siete inmigrantes rescatados en alta mar hace una semana a bordo el fiscal ha iniciado un procedimiento por secuestro de personas porque la policía judicial no puede retener a ciudadanos más de cuarenta y ocho horas tras evaluar la gravedad de la situación ha ordenado el desembarco inmediato de momento de veintinueve menores de edad en evidente afrenta al ministro Salvini que ha terminado aceptando la decisión pero ha respondido con insultos

Voz 15 20:44 a una Europa cobarde ha dicho porque no ha aceptado acoger distribuir a los inmigrantes

Voz 17 20:58 en escuchar esta a esta acción ratio discurso hora a J de emisiones Radio Barcelona

Voz 0978 21:08 con esta doce empezó la Cadena SER hace ya muchos años no fue tan fácil la cosa lo que quiere es decir la frase la agitación Radio difusor así que a J I emisiones Radio Barcelona no les salió a la primera mitad pero da igual

Voz 17 21:20 hombre la esta acción ratio difusas hora mira J I hábito de emisiones J para todo da igual a esta acción J sí ratio de impulsora uno Barcelona aguantó para tres la esta acción J P I se equivoca si pero J Radio veces pero da igual joer en los inicios de la radio y pero no lo hizo en la primera ardió Barker

Voz 18 21:48 cadena SER lo queremos ser perfectos sólo queremos gustar T

Voz 17 21:54 el uno uno

Voz 1 21:56 las lesiones hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 22:15 Brno en cara al nuevo curso echando cuentas no sólo con en esa votación de la senda de estabilidad presupuestaria de la que hablábamos antes sino también la que necesita para convalidar en el Congreso el decreto para exhumar a Franco del Valle de los Caídos esa suma sí que la tiene resuelta pese a que ni Partido Popular ni Ciudadanos apoyarán su convalidación los de Alves River han confirmado hoy que se abstendrán es un giro respecto a lo que votaron hace un año y curioso su viaje de la apoyo a la abstención a la iniciativa de sacar a Franco de su mausoleo informa Óscar García

Voz 1450 22:45 un año y tres meses y medio un cambio de gobierno esto es lo que ha transcurrido para que ciudadanos haya decidido cambiar su posicionamiento político sobre la exhumación de Franco en mayo de dos mil diecisiete el Congreso instó al Gobierno a retirar sus restos del Valle de los Caídos fue una propuesta del PSOE pero ciudadanos vamos a votar a favor porque estamos dan votó a favor porque como decía el presidente del partido estamos convencidos de que aplica la ley estamos convencidos

Voz 0919 23:08 todo esto ocurrió en dos mil diecisiete con Rajoy en el Gobierno

Voz 1450 23:11 lo que decidió aparcar la petición del Congreso pero Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y anunció que la cumpliría fue entonces cuando ciudadanos puso sobre la mesa otros condicionantes

Voz 19 23:20 se presenta una ley seguí un proyecto serio digamos para convertir a al Valle de los Caídos un cementerio nacional como tiene en Estados Unidos en Arlington por ejemplo está el discurso comenzó a variar pero no es una prioridad para ciudadanos

Voz 6 23:33 y que si es así que hoy Rivera porque no son las formas bien la prioridad miro que nosotros haríamos estuvieron gobernando

Voz 1450 23:38 desvela que no apoyará el decreto ley del Gobierno porque esa solución jurídica dice hoy no le gusta al ampararse en un criterio de urgencia que asegura no existe

Voz 1667 23:47 así las cosas es salvo sorpresas el decreto saldrá adelante echamos cuentas con más

Voz 1441 23:51 sí es una votación por mayoría simple así que la abstención de Ciudadanos ya garantizan matemáticamente la aprobación del decreto ley porque sólo el PP sopesa votar en contra el PSOE en esta cuestión va a contar con el apoyo de quienes le respaldaron en la moción de censura más allá de los números la división izquierda derecha impedirá una imagen de unanimidad en una votación de gran simbolismo reabriendo además la batalla ideológica entre los partidos mensaje de la socialista Adriana Lastra ciudadanos

Voz 3 24:18 que cada vez que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorado a la derecha piensa lucha fraticida con el Partido Popular sobre quién es más de derechas el señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también yo lo que espero es que recapaciten y que apoye este real decreto porque este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática es urgente porque llevamos cuarenta años ya de retraso

Voz 1441 24:44 Unidos Podemos confirma su apoyo y sintonía para reconvertir el Valle de los Caídos en una Espacio para la Memoria el PNV aplaudo una decisión dice que ya tocaba el PDeCAT reitera también que votará a favor sólo Esquerra condiciona su apoyo a un compromiso para que se anulen también la sentencias del franquismo ocho

Voz 1667 25:01 cinco siete veinticinco en Canarias entre tanto el Ministerio de Defensa avanza en su investigación sobre la carta de homenaje a Franco a la que se han adherido militares de nuestro Ejército de momento ha llamado a declarar a cinco de esos militares algunos de alto rango tal y como se desprende si tenemos en cuenta la categoría del elegido para dirigir esas pesquisas se lo va a explicar Mariela Rubio

Voz 1450 25:30 si el instructor designado por Defensa el teniente general Miguel Ángel Villaroya llamará a declarar a los cinco militares en la reserva que sumaron su firma al manifiesto que exalta la figura de Franco según ha informado el Ministerio el instructor inicia así la investigación abierta este sábado preguntando los cinco suscriptores y se ratifican o no en el contenido de su escrito para Mariano Casado miembro del Observatorio de la Vida Militar el hecho de que el jefe de la investigación sea un teniente general cuando el instructor siempre ha de superar en rango al investigado apunta a que entre los cinco militares cuya identidad no ha trascendido hay al menos un general al

Voz 20 26:03 Nos alguno de los países sean objeto de investigación debe tener o dejen de división por otra parte sugiere también que ha preferido el Ministerio llevar a cabo esa investigación directamente y no dejarlo en manos de cada uno de los ejércitos lo cual podía haber hecho

Voz 1450 26:18 el teniente general Villarroya elevará una propuesta de resolución del caso a la ministra de Defensa quién decidirá sobre las posibles sanciones a los firmantes Asimismo el Ministerio ha informado de que ante las nuevas incorporaciones al escrito que ensalza Franco comprobará si alguna de las nuevas adhesiones está también vinculada a Defensa en cuyo caso se ampliará la investigación el Ministerio está haciendo lo propio además comprobar el estatus de los firmantes con el manifiesto anti Franco conocido ayer y firmado por una quincena de militares en su mayoría retirados de momento no se ha abierto ningún expediente informativo en relación a este último comunicado

Voz 1667 26:51 sí una última parada en Cataluña el sindicato de los Mossos reclama una condecoración para la gente que abatió al joven argelino en la comisaría de Cornellà creen que su acción fue heroica y que gracias a ella se salvaron vidas Barcelona sí

Voz 0196 27:04 ella estaba en la recepción por lo tanto era la máxima responsable de la seguridad de la comisaría ya sí actuó dicen sus compañeros del sindicato y recuerdan que él se abalanzó con un cuchillo a través de la Ventana al mostrador para clavarse lo en la cabeza ella lo esquivo según su relato hiela

Voz 0978 27:19 a la persiguió con el cuchillo en alto y entonces lo que hace la compañera justo ya con el sargento que ya estaba con ello monta el arma apunta es dice que deponga su actitud le dicen quieto quieto este hombre no para continúa acercándose hacia ellos Il empieza a disparar sólo con el fin de que este hombre cayó al suelo y poder así reducirlo esta gente son héroes como eres hay que reconocerlos

Voz 0196 27:42 el presidente del sindicato David ha pedido arcos de seguridad en las puertas cristales en la recepción de todas las comisarías y atención psicológica continuada a los Mossos víctimas de terrorismo

Voz 1667 27:59 esta noche a partir de las nueve les vamos a ofrecer una nueva entrega del programa el libro de coordenadas de la SER en colaboración con Max hoy el periodista David Beristain nos va a llevar a Perú a Bolivia ya Brasil recorremos con él el viaje de la droga en América Latina desde su producción hasta su distribución

Voz 23 28:16 sí seguirá adelante que sale bien lo que me encanta sirios así lo permite como una bendición ver cuando él de sido Desire hombre mató

Voz 1667 28:32 este es uno de los protagonistas que podremos escuchar a partir de las nueve como digo en una nueva entrega del libro de coordenadas ya a las diez la firma de Pedro Blanco la información la tertulia hoy con Berna González Harbour María Ferrer Javier de Lucas que nos avanza sus claves de este miércoles

Voz 0873 28:47 entre el centenar de personas insisto personas que ha saltado y la valla de Ceuta algunos

Voz 0919 28:54 Tito unos

Voz 0873 28:56 han agredido a guardias civiles con cal viva Side batería excrementos soy de quiénes pienso que no reconocer concertistas ninguno suficientes ante el Estado necesidad que afecta tantos sumarnos nuestro continente africano esa situación de origen sumadas las durísimas condiciones de años de espera en Marruecos a muchos casos hace comprensible su desesperación pero no justifica las agresiones la violencia que son inadmisibles como tampoco la obligación legal de regular la entrada fronteras justifica medios lesivos como las concertino ni comportamientos ilegales como las devoluciones en caliente hay otros medios ser acierta al subrayar que entre ese centenar de personas puede haber muchas que necesiten protección internacional y que no se verían obligadas a saltar vallas se pudiera solicitar asilo en consulados embajadas o la oficina el puesto fronterizo vías legales y seguras es lo que necesitamos como recuerda el pacto global sobre inmigración las

Voz 24 30:03 el veinticinco de furgones con sus el dijo

Voz 0919 30:15 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos la noticia del día la AFE el sindicato de futbolistas españoles que preside el ex jugador David Aganzo ha dado una rueda de prensa para mostrarse en contra de que no se les haya consultado para jugar ese partido al año en Estados Unidos de nuestra liga como ha decidido la patronal de los clubes los futbolistas dicen que no se ha contado con ellos para llegar al acuerdo que es una decisión unilateral de Tebas y de los clubes que es irracional y que no vale todo para sacar rendimiento económico al fútbol dicen los futbolistas que quieren una reunión para que se consulte con ellos para dar su opinión porque no se puede explotar así este deporte que si el calendario que si los partidos de los lunes que si la salud de los futbolistas pero vamos a ver el colectivo que se lleva más del noventa por ciento del presupuesto de los clubes que tiene sueldos millonarios estratosféricos que cada año cobra más y más se queja de la de que la patronal que el espada busca recursos para firmar les esas cantidades astronómicas en los contratos

Voz 1715 31:27 yo creo que no lo han explicado bien algo falla porque

Voz 0919 31:31 que los aficionados se quejen del calendario de que les quiten un partido y se lo lleven a Estados Unidos a China de que tengan que ir al fútbol un lunes o un viernes

Voz 1715 31:40 vale pero que se quejen los futbolistas

Voz 0919 31:44 los clubes mueve los partidos en el calendario para sacar dinero de las televisiones Ikea hacen con el dinero de las televisiones pagará los futbolistas como se va a quejar un futbolista de que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos cómo se va a quejar un futbolista de jugar un viernes o lunes si además eso lo hacen los clubes para pagarles a ellos los tazas que tiene repito yo creo que o lo han explicado mal o no quieren explicar el transfondo verdadero de su protesta futbolistas que ganan diez millones de euros limpios al año se han hecho esta tarde la foto con el presidente del sindicato para quejarse de que no se les ha consultado que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos o para quejarse de que se juegue los lunes o de que se jueguen los viernes que si la salud de los futbolistas que si el calendario que si la sobreexplotación que si el business bueno este es David Aganzo el presidente de la Díaz dos temas importantes

Voz 25 32:53 el futbolista está unido todo los juristas capitanes de las primeras plantillas de del fútbol español están con su asociación es un tema importante estamos cansados de que se tomen decisiones unilaterales que afecten directamente los futbolistas pensamos que el fútbol aparte de dinero de Disney tiene otros muchos valores tiene afición tiene sentimiento tiene cantera tiene salud tiene muchísimos eh condicionantes que nos estamos acostumbrando a a ver un fútbol solamente de dinero y de Fidel de business como os digo entonces bueno e destacar esos dos puntos importantes que los futbolistas que habíamos unión lo que estamos todos alguna que realmente estamos en desacuerdo a decisiones que que no van no iban por el por el que pensamos el el mejor camino para para el fútbol español

Voz 1715 34:00 el fútbol no es sólo dinero y Business lo dicen los futbolistas

Voz 1119 34:06 que además no descartan ir a la huelga

Voz 0919 34:10 yo no sé qué pensarán otros colectivos de la sociedad que tienen conflictos laborales los maestros los taxistas los estibadores lo bombero los médicos los periodistas amenazan con ir a la huelga si la Liga de Fútbol Profesional no se reúne con ellos se les escucha y les convence

Voz 25 34:29 bueno está claro que como te digo el futbolista no está de acuerdo en esas decisiones bilaterales de de poder jugar partidos fuera de España creemos que que se pueden hacer las cosas de una manera mucho más coherente con un poco más de sentido común y donde participen realmente todas las partes para que que que estamos en este mundo en este mundo del fútbol al principio yo creo que que una decisión de esta manera eh afectando a futbolistas árbitros afición toma la decisión solamente unilaterales que parece que que es una falta de respeto de los futbolistas somos cansado estamos que somos los protagonistas de este deporte en con aficionados con árbitros que al final creo que tenemos muchas cosas que decir estamos cansado de que de que no se nos valore con la patronal creo que que tenemos una buena comisión paritaria que que en breve nos pondremos en comunicación con con la patronal lo iremos todos los problemas que tenemos los futbolistas y a partir de ahí siguen en unos días establecidos en los daba pues no tendremos que tenemos que llegar a a yo creo que al final a a intentar arreglar la situación pero vamos si me dices el tema de huelga nosotros estamos dispuestos a llegar hasta el final

Voz 0919 35:49 estamos dispuestos a llegar a la huelga dice David Aganzo seguro que el colectivo de futbolistas tiene muchos problemas en la Segunda División B en el fútbol no profesional pero que el problema de los futbolistas sea que se juegue un partido de trescientos ochenta en Estados Unidos

Voz 14 36:07 no cuela Aganzo

Voz 0919 36:10 cuántos capitanes cuántos clubes estaban representados en esa reunión que ha habido esta tarde Iván Álvarez buenas tardes

Voz 0889 36:15 qué tal Gallego buenas tardes catorce clubes de Primera División han estado reunidos esta tarde con David Aganzo en la sede de la AF por ejemplo del Real Madrid Sergio Ramos y Nacho un que además es vicepresidente de la AFE como junto por ejemplo David Busquets este Sergio Busquets que también estaba junto a Sergi Roberto del Atlético de Madrid Juanfran y Koke que han sido los primeros en abandonar la reunión

Voz 1667 36:32 esta tarde se ejercitaba van seis clubes no han estado no astado el Sevilla no ha estado el Athletic el Eibar el Alavés el Celta y el Girona esos son los seis clubes que no estaban en la reunión

Voz 0919 36:41 bueno pues ya veremos en qué queda todo este asunto la patronal Tebas y la Liga de Fútbol Profesional va a seguir adelante con su decisión se va a reunir con los jugadores a ver qué quieren así se arregla a lo mejor traía algo a cambio que era lo que se busca daba antes de ir con otros temas vuestros mensajes de Whatsapp en el contestador

Voz 26 37:04 no digas Don José de aunque incluso tercer año en un club y Cristo que te parió no cambia aquí inquina

Voz 0919 37:16 dejad vuestro mensaje

Voz 27 37:21 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 28 37:38 señor Gallego con Villar sabíamos aquí atenernos con los árbitros los que somos del Madrid pero ahora resulta que cuando pensábamos que con Edward Said jugadas se llamaba el arbitro para que lo viese resulta que el señor Rubiales presidente de la Federación por su vías delegados del fútbol catalán en la federación como han hecho de cara a una jugada que favorezca el Madrid se vea claro pues consideran que no hay que mirarlo porque ellos interpretan de que puede no puede decir que se encargado de un plumazo el bar señores recuerdo en todos los aficionados del Madrid habrá quebraba sobre todo para el Barcelona y el Atlético de Madrid pero jamás para el Real Madrid muchas gracias de Hora veinticinco Deportes

Voz 27 38:29 se hizo nueve cuarenta inmuebles cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 14 38:37 empezamos

Voz 1715 38:50 una de las mejores noticias del día

Voz 0919 38:53 Fernando Torres ha marcado su primer gol en la Liga japonesa su equipo en salgan Toxo ha ganado tres cero al equipo de Iniesta al Visel Kobe en un partido de la Copa del emperador del Japón Torres ha marcado el tercer gol

Voz 29 39:10 y ahí parado por obras

Voz 29 39:23

Voz 29 39:45

Voz 0919 39:45 seguro que no partido de fútbol y no otra cosa bueno pues Torres ha marcado su primer gol el Sagan Toxo ha eliminado al Visel Kobe y atención a otra de las noticias del día que tiene que ver con una sentencia de la Audiencia Nacional

Voz 1119 39:58 y una pancarta puesta por un grupo ultra en un

Voz 0919 40:02 campo de la Primera división la Audiencia Nacional da la razón a la primera sanción que el Sevilla recibió por permitir que en el Ramón Sánchez Pizjuán el grupo ultra de los birdies pusiera una pancarta vamos a comentar que dice a esa sentencia Alberto Pozas buenas tardes Gallego vamos a recordar primero a qué pancarta ya que día Se refiere doce de enero de dos mil dieciséis martes el partido de vuelta de los octavos de la Copa del Rey

Voz 0873 40:33 teníamos un dormían al Ramón Sánchez Pizjuán entre Sevilla y el Betis que Sevilla cuatro cero apareció un tifo en la grada del estadio compuesto por dos pancartas en una de ellas no pasa nada raro pero en la otra venía un mensaje que decía Se formó la era pero lado venía un escudo que era el de los viles BN setenta y cinco en alusión muy clara a los guiris norte

Voz 0919 40:51 por qué ese sanciones a pancarta se sancionó porque está

Voz 0873 40:54 prohibido porque los birdies como otros grupos ultras de otros equipos de España son un grupo ultra un grupo violento reconocido así por los registros que existen tanto en consejos verde

Voz 1119 41:02 deportes como en Sevilla por tanto no puede haber no solamente pancartas

Voz 0873 41:06 no puede haber determinados símbolos de exhibición

Voz 0919 41:08 era propaganda a un grupo violento se impuso una sanción de sesenta mil euros el Sevilla recurrió esa sentencia defendiéndose como

Voz 0873 41:17 el Sevilla llevó el caso ante la Audiencia Nacional porque estas sanciones las primeras propone Antiviolencia después las impone la secretaria de Estado de Seguridad y finalmente la revista ya por la vía judicial la Audiencia Nacional el Sevilla esgrimió más o menos cuatro argumentos por encima los más importantes es que por un lado por aquel entonces los guiris no estaban calificados formalmente como un grupo ultra como un grupo violento y como un grupo radical que la pancarta que controvertida no tenía ningún tipo de simbología violenta xenófoba solamente el símbolo de los birdies y por otro lado

Voz 1119 41:46 también pues que en otros campos se estaba haciendo lo mismo que es un argumento que lo más avanzada y que no no

Voz 0919 41:50 la Audiencia Nacional por supuesto ha rebatido todos esos argumentos

Voz 0873 41:53 la Audiencia Nacional dice que por un lado que aunque en ese momento no estuviesen calificados formalmente como un grupo violento como un grupo ultra dicen textualmente que es impensable que el Sevilla no supiera que por aquel entonces los Beatles eran un grupo radical dicen literalmente un grupo radical y violento sobre el hecho de que en otros campos está haciendo lo mismo que en otros campos otros clubes y que permitan el acceso de estas pancartas de grupos igualmente ultras pues dicen que puede ser cierto no lo no lo saben pero eso no excluye su responsabilidad de que ellos tengan que impedirlo en todos los partidos

Voz 0919 42:23 qué importancia tiene que la Audiencia Nacional haya dado la razón a la primera estancia hay mantenga esa esa condena que supongo que el Sevilla va a recurrir al Tribunal Supremo pero el dato de que la Audiencia le haya mantenido es importante porque

Voz 0873 42:36 es bastante importante oprime porque es la primera y no sabíamos lo que decía hasta ahora la justicia de esto y segundo porque es un aviso para navegantes bastante importante para todos los clubes que tengan peñas ultras en sus estadios ya saben que la Audiencia Nacional avala este tipo de sanciones antes no se sabía muy bien qué iba a pasar con la justicia en este asunto pero ahora todos los equipos saben perfectamente que la Agencia Nacional Levada luz verde a estas sanciones por infracciones muy graves

Voz 0919 42:57 queda claro aviso a navegantes el lema que nos gustan este programa fuera los ultras del fútbol ocho y cuarenta y tres Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 1468 43:06 a riadas ya

Voz 0919 43:54 repaso a otras noticias y empezamos por la competición porque el Sevilla juega mañana en la República Checa antes que el partido de ida de la tercera ronda de la fase previa de la Europa League que dicho así suena un poco farragoso pero esta eliminatoria es súper importante para el Sevilla que había dejado con qué novedades ante Ortega hola qué tal muy buenas

Voz 1870 44:13 tan importante como que si no pasa no jugará la Europa League y es casi una situación de Estado en el Sevilla jugar la competición la próxima temporada novedad fundamental que va a estar Gonyalons en la lista de convocados por supuesto posiblemente en el transcurso de partido debute el último fichaje del Sevilla

Voz 0301 44:29 Imaz Chin prefiere que la eliminatoria sea

Voz 1870 44:32 fácil Hinault quiere remontadas épicas que es muy temprano todavía en esa altura

Voz 30 44:37 es suficiente para poder dar un buen nivel y sobre todo pues para dejar ya te digo que la eliminatoria lo mejor posible para nuestros intereses sabiendo que siempre nos queda un partido en casa pero esperemos que no tengamos que hacer

Voz 1870 44:51 ninguna remontada épica ahí en Sevilla la vuelta será la semana que viene Gallego

Voz 0919 44:56 suerte para el Sevilla mañana contaremos a esta hora cómo va ese partido mercado o quedan nueve días para que se cierre el mercado veraniego hay operaciones en marcha como por ejemplo la posible salida de Filipe Luis del Atlético de Madrid y el Atlético tendría que buscar un recambio para el lateral izquierdo cómo está el asunto Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 45:14 qué tal Gallego muy buenas pues lo tiene cada vez más en chino el lateral izquierdo brasileño del Atlético de Madrid porque ya sabe el club parisino por boca del director deportivo de Andrea Berta que no van a negociar hay una tasación del futbolista cercana a los treinta millones de euros

Voz 0919 45:29 si si salir de Filipe tiene que

Voz 1576 45:32 convencer al conjunto de Alcalá y Fitch que ponga esa cantidad sino no hay posibilidad alguna de que Filipe salga del Atlético de Madrid por lo tanto está muy complicado ya que el fair play financiero si no salieron futbolista de tu parisino no podrían hacer frente a esa operación y además es un jugador que no termina de convencer a tu gel por lo tanto el órdago de Filipe puede estar acabando hoy puede estar más cerca incluso de renovarlo ampliar su contrato una temporada más con el Atlético de Madrid

Voz 0919 46:02 Rafinha con el Betis ante Ortega avanza

Voz 1870 46:04 no no avanza si es una operación que tiene entre Serra Ferrer es firmar a este futbolista y parece que lo va a conseguir días de negociaciones con el padre del jugador con Mazinho con el que hay acuerdo y ahora propuestas de todo tipo para que el Barcelona a PT ceder al futbolista con un costo asumible

Voz 0919 46:19 el Betis en primera instancia el sueldo completo por parte del Betis

Voz 1667 46:22 es necesario una opción de compra para el año que

Voz 0919 46:24 en el Betis confía en cerrarlo en Barcelona parte de la negociación por Rafinha están pendientes también de otra salida a la de Paco Alcácer Adriá Albets cómo están

Voz 0017 46:32 bueno pues eh Paco Alcácer sigue entrenando con sus compañeros igual que Rafinha a la espera de que se resuelva su futuro Paco Alcácer que tiene ahora el interés del Borussia de Dortmund ya algún club más pero de momento nada convence al delantero valenciano para marcharse del Fútbol Club Barcelona otro que querría jugar más minutos gallego Stiles en el portero holandés que precisamente hoy se ha lesionado tiene un esguince intercostal en la parte izquierda y estará un tiempo de baja aunque el Barça no ha especificado cuánto tiempo va a estar recuperándose Jasper civiles en hoy hemos escuchado también a Valverde en los medios del club decir que tiene ganas de ver cómo le va el Madrid sin Cristiano Ronaldo lo escuchamos

Voz 18 47:09 parece que esa que se rompe esa competencia entre Messi Cristiano en la Liga porque siempre se habla cuando se habla de unos habla del otro comparaciones odiosas pero bueno de la misma manera que que la gente está un poco expectante yo también lo estoy más hombre desde mi punto de vista Forbes la incidencia que tiene es el

Voz 0919 47:29 el Madrid sin Cristiano y sin refuerzo porque todo indica que el Madrid no se va a reforzar en estos nueve días aunque Javier Herráez hoy ha aparecido por Valdebebas Coentrao sí señor aparecido Coentrao que le queda un año de contrato cuatro millones de euros le renovó en su día Mourinho el pasado año pues estuvo jugando en Portugal y ahora mismo no tiene equipo hilo de la portería sigue igual llegaba desde la Terra la información de que quizás el City Si estaba Bravo lesionado podía entrar ahí pero se quiere quedar claro

Voz 31 47:56 los nabos Keylor Navas va a pelear la plaza activo corta aunque bajo a Courtois

Voz 0919 48:00 otros fichajes en Vitoria han presentado a Calleri Javier Lekuona

Voz 32 48:03 sí Calleri llega de él Maldonado Uruguay que tenía sus derechos no habrá opción de compra en verano el argentino jugó el año pasado en Las Palmas y siempre ha sido una opción para la secretaría técnica del equipo vitoriano

Voz 1715 48:24 el objetivo claramente es la permanencia

Voz 0919 48:26 aquí en el Villarreal a un viejo conocido Carlos Bacca a Xavi Isidro hora