Hora 25 (22/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

son las nueve las ocho en Canarias

Voz 1715 00:24 miércoles así que la segunda hora del programa lo vamos a dedicar una nueva entrega del programa libro de coordenadas ya saben programen en colaboración con Dimas hoy y hay unos va a acercar a Perú a Bolivia Brasil Nos hacer con el el viaje de la droga en América Latina antes vamos a repasar otras noticias del día Brian Pérez Bryan buenas noches buenas noches Pedro en marcha la reunión entre la ministra de Hacienda y Unidos Podemos para negociar el techo de gas

Voz 3 00:45 el Gobierno de la mano de la ministra Montero busca desde hace unos minutos el apoyo a la senda de estabilidad presupuestaria que se debe votar en el Congreso en el ministro de Hacienda siguiendo esta reunión están Nieves Goicoechea adelante

Voz 4 00:57 mucho es lo que pretende Unidos Podemos es que haya más margen de déficit

Voz 5 01:01 el ICO para las comunidades el Estado il aseguró

Voz 4 01:03 ya social en dos mil diecinueve dos mil veinte it dos mil veintiuno pero Bruselas sólo permite que se amplíe en seis mil millones de euros más para este año

Voz 6 01:11 no en un uno coma uno por ciento más del PIB

Voz 4 01:14 para dos mil veinte en cuatro décimas más en dos mil veintiuno también quieren que haya reformas legales que impidan el bloqueo en el Senado de la mayoría del PP a la senda de estabilidad que aprobará el Consejo de Ministros este viernes puede que hay aproximaciones a subir impuestos a las empresas tecnológicas a los bancos y tasas medioambientales para mejorar y cuidar la calidad del aire puntos

Voz 3 01:39 político gracias Nieves y hoy se ha vuelto a reunir de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera que ha aprobado por segunda vez los mismos objetivos de estabilidad para las autonomías con la única novedad de la Comunidad Valenciana que ha pasado de la abstención al voto a favor recogerlo irregularidades de Donald Trump en esa misma línea de las declara acciones del presidente Trump declaraciones que ha hecho a la cadena Fox News corresponsal en Washington Carlos Pérez Cruz buenas noches

Voz 1153 02:05 buenas noches Trans ha desmarcado esta noche de la acusación de su ex abogado Michael Cohen según la cual el entonces candidato habría indicado que los pagos a dos mujeres se llevar a cabo ha dicho que se enteró más tarde de que esos pagos se produjeron y que fueron reembolsados de su cartera niega por lo tanto un delito de financiación irregular de campaña y hace tan sólo unos instantes

Voz 7 02:27 ser y no

Voz 1153 02:30 la portavoz de la Casa Blanca Sarah Sanders ha eludido entrar en detalles en las múltiples preguntas que los periodistas le han realizado hace unos minutos ha negado la comisión de cualquier delito por parte del presidente que dice no está acusado de nada pero se ha negado a contestar a preguntas tan básicas como por Trump negó que conociera estos pagos cuando ahora aparentemente conocía hasta el detalle de que él fue el pagador

Voz 1715 02:51 yo tuvieron Italia autoriza al desembarco de veintinueve menores retenía

Voz 3 02:54 los en Puerto el fiscal de Catania se ha presentado a bordo del barco de la Guardia Costera italiana donde ciento diecisiete inmigrantes esperan desde hace días el Gobierno italiano les permita desembarcar el fiscal ha iniciado un proceso por secuestro de personas ya que la policía o judicial no puede retener las más de cuarenta y ocho horas desde los diez informa

Voz 1715 03:11 son del día mi opinión hoy hemos convocado Javier de Lucas Berna González Harbour llamaría Farré

Voz 12 04:12 doce grados sur setenta y cuatro grados oeste Valle del VRAE Perú

Voz 5 04:21 se produce una parte de la cocaína que se consume en el mundo para la mayoría

Voz 6 04:25 los peruanos el VRAE es

Voz 5 04:28 coja

Voz 1112 04:29 un lugar al que nadie debería venir

Voz 5 04:31 vaya sin ley donde se produce el veinte por ciento de la cocaína mundial como se trata

Voz 1715 04:36 cabina en este valle del VRAE

Voz 6 04:39 es tan

Voz 13 04:40 los Adrover deshelar de la droga ahorita vamos a echar gasolina también la gasolina quería eh hay vida este a San cuchara porque recuerda Julia Woody de los cocaleros que trabajan en el campo recogiendo la planta

Voz 14 04:54 como en el caso mío tengo cuatro hijos

Voz 7 04:56 la hija que está fuera del país

Voz 14 04:59 ese fue por cierto fue se fue porque me dijo un día

Voz 5 05:04 cómo vamos a poder mantener tu

Voz 11 05:16 libro de coordenadas primera página

Voz 4 05:19 Perú es el corazón mundial de la producción de cocaína bajo la protección de la espesura de la selva se realiza todo un proceso que comprende desde la recogida de las hojas de coca en las plantaciones por campesinos que apenas cobran quinientos euros al año hasta su procesamiento y tratamiento con gases Molina lejía e incluso orina de los propios cocineros un recorrido por las mafias los cultivos y el proceso un mercado bajo un gobierno que trata de combatirlo un tráfico que puede llevarte a la muerte en las fronteras peruanas desde laboratorios secretos la coca hace un viaje entre narcos sicarios y militares por tierra o en avión al pasar la frontera la droga multiplica su valor son las mafias locales las que se encargan de su distribución desde la jungla los correos humanos tratan de colar la mercancía y evitar a los garras la élite policial que pretende atrapar los a toda costa de la mano de David vería en recorremos una estructura jerarquizada desde el campesino que recoge la hoja hasta al más alto capo de la droga en el camino asesinatos mutilaciones y ruptura de Familias cualquier cosa vale en el negocio más rentable y sin normas del mundo

Voz 1715 06:42 este es un viaje al origen del negocio de la cocaína uno de los lugares más peligrosos de Perú y una de las zonas del planeta donde se produce una mayor cantidad de esta droga el valle del para él es una de las zonas más pobres del país hasta el año dos mil seis esta zona del Perú estuvo al margen del control gubernamental

Voz 17 07:01 es que es el narcotráfico con para allá la gente vive de eso no votos pero indirectamente está relacionado

Voz 6 07:19 mi objetivo es tratar de entender cómo funciona este negocio y sobre todo eh

Voz 17 07:29 lo que ha tocado muchas veces por esta carretera tan mala esta a derrumbe mira te otra semana está lloviendo fuerte mírala como seca de las piedras digamos que se pueden caer igual Avenue roscón unos empujaba la carretera se ha ido poniendo cada vez más difícil

Voz 13 08:05 están parados me han dicho que cadena

Voz 2 08:09 una piedra gigante

Voz 18 08:12 pues yo sí tienen posible

Voz 17 08:26 ha resultado ser bastante más que una una arroz

Voz 6 08:34 empiezo a entender por qué el narcotráfico ha encontrado un santuario en este lugar dejado de la mano de Dios

Voz 1715 08:49 el viaje está el corazón del es una auténtica carrera de obstáculos derrumbes que bloquean carreteras vías de comunicación precarias y el riesgo de caer en una emboscada sufrir uno de los asaltos de grupos armados de la zona

Voz 18 09:05 ah

Voz 17 09:10 lo que pasa cuando asaltan que resaltan los cinco diez Carole Bouquet sí de ir a nuestro guía nervioso pone a uno más que nerviosos estamos entrando la carretera se unos imam ahí viene con revólver y te cuenta

Voz 19 09:50 en

Voz 20 10:08 se trata de seis a diez de la noche no

Voz 1112 10:12 Nos hemos librado del asalto

Voz 6 10:14 pero lo difícil empieza ahora aquí en San Francisco en el corazón del VRAE vamos a tratar de que el narco nos abra sus puertas me pregunto siempre toda esta gente que nos observa los ceviche ha hecho llegar nuestra petición Si desconfían de nosotros de los gringos este viaje terminará antes de empezar

Voz 17 10:39 están fijando de estábamos quiénes somos de dónde venimos y realmente esto no su ser igual no cree que somos periodistas que se va a tres

Voz 1715 11:10 David feria hay hola qué tal cómo

Voz 14 11:12 estas cuéntanos David como es Valle del Ebro

Voz 1715 11:15 cómo fue el viaje nada sencillo por otra parte que tuviste que hacer hasta llegar allí

Voz 14 11:19 bueno pues el valle del como dices en un lugar remoto de difícil ha sido uno de los bastiones históricos de la guerrilla de Sendero Luminoso y este es un hecho fundamental para entender esta historia porque la guerrilla de Sendero Luminoso con su violencia y la violencia del Estado también que trataba de luchar contra Sendero Luminoso provocó una se desplazamientos de gente durante los ochenta a los noventa en todo pero hay alguna de esa gente se refugiaron en el en el valle del VRAE donde no tenían la verdad muchas eh mucha forma de de sobrevivir una de las formas que tenían es plantando cocada cocada en Perú tiene una característica especial que no tiene en lugares como Colombia en Colombia es completamente ilegal cultivar hoja de coca pero en pero uno en Bolivia tampoco porque existe un uso hace ancestral que viene pues desde las civilizaciones prehistóricas que tiene que ver con mascar la coca no pues para como vigorizar ente como forma de prevenir el mal de altura o de combatirlo bueno un montón de usos que tienen toman normalmente por cierto en forma de infusión o más

Voz 7 12:38 pero en Perú pues como

Voz 14 12:41 como existe ese ese uso tradicional la el combate contra el narcotráfico la erradicación de la hoja de coca que por ejemplo se produce en Colombia pues no es tan sencillo porque los cocaleros algunos tienen permisos legales para cultivar la hoja otros no pero la diferencia es un papel entonces no existe una erradicación y como tal en muchas partes de Perú en aún así pero en el VRAE hasta el momento no se ha hecho allí sobrevive además una un reducto de lo que fue la guerrilla de Sendero Luminoso que ahora mismo se educa se dedica sobre todo a proteger las las rutas de transporte de de la coca al y es un lugar pues como muchos que hemos visto en toda la serie de clandestino pues deja de la mano del Estado y ahora mismo es un lugar que se puede contar entre las mayores concentraciones de cultivos de hoja de coca del mundo hay unas cuarenta mil hectáreas sembradas en el VRAE cuando hace unos años cuando nosotros estuvimos allí y en Colombia pues desea vía ha producido unas erradicación es muy fuertes ese cultivo se desplazó a pero ahora Colombia ha recuperado pero el Barça sigue sí

Voz 1112 14:05 cuando un lugar de cultivo fundamental ir allí

Voz 14 14:09 los cocaleros además pues tienen una bueno por su pasado que tuvieron que resistir a la violencia de Sendero hoy informaron algunas formas de autodefensas campesinas pues están armados Si están dispuestos a defender a toda costa sus cultivos porque muchas veces es la única manera de subsistir en un lugar donde no pueden cultivar otra cosa lo que cultiven

Voz 1112 14:35 cualquier otro cultivo se lo tienen que comer porque no tiene comercio porque sacar ese cultivo

Voz 14 14:39 lo del Valle hacia los mercados es completamente inviable no es rentable y por eso defienden de una manera tan tan tan decidida su Coca

Voz 1715 15:02 llega el momento de visitar el lugar en el que se comienza procesar la cocaína el reportero de Dima sacude a un lugar de la selva donde los productores de esta droga tienen la infraestructura con la que empiezan a tratar la hoja de coca

Voz 6 15:16 aquí en esta charca en medio de la selva empieza todo Cain que por seguridad no nos muestra su rostro ni su verdadero nombre transforma cientos de kilos de hoja de coca en pasta base una especie de harina que ya es en sí una droga pero que sobre todo servirá para fabricar después la cocaína

Voz 13 15:36 para que se pisa la la hoja a refrescar darle un poco de este masajes que darle masajes a a comestibles como persona de la que se echan ensalada visto ahora fechas lejía la energía que se cocine la hoja de eso el tema será más

Voz 9 16:20 el alcalde lo es

Voz 2 16:26 vale la ganancia de cuento saca al final

Voz 18 16:29 los dos quinientos Robles sangraba unos ochocientos todo

Voz 22 16:34 sí a los que se vuelven más millonarios son los grandes que compran con la que los autos lograrlo pros estábamos medirse y Enrique vamos a ser este darles su bestia lusa son agrupados en su Pichi a orinar fiche por qué que eso más este más sabor a la droga igualito echará la sopa sobre si ajeno motivo no lo he dicho

Voz 23 17:06 me entiendes entiendo entiendo que va a salir para ir Lavrinovic pruebe

Voz 25 17:49 no

Voz 7 17:57 libro de coordenadas

Voz 14 18:00 Pedro Blanco

Voz 25 18:06 la cocaína es una más

Voz 1715 18:07 otra de hoja natural y otros condimentos algunos de lo más peculiar como broma como técnica estos trabajadores de la coca orinan en esa piscina para darle su toque personal

Voz 13 18:23 a qué huele huele tal drogado a drogas declarar de la droga tiene alguna sustancia además ahí dentro teórica los sacudido tendría la gasolina que le hace voy a ir a este en cuchara parques Julia se adjudica Cobo que eso apurar Carlet que

Voz 17 18:46 sí pero que esa secuela con leche no con gasolina

Voz 13 18:50 ahora no te has igualitario es similar al que usted hace esto

Voz 6 18:54 ya ya

Voz 13 18:58 no

Voz 22 19:06 es casi todo el trabajo que esté haciendo me parece complicado todo el proceso no pero así uno mismo en ventas inventados Cobo y como fabricar un Carlo un avión no ustedes inventan cómo hacer como inventa así

Voz 2 19:40 sí

Voz 22 19:45 así terminamos

Voz 13 19:46 con champán

Voz 28 19:47 eso la pasta base sí y que que que qué van a pensar de usted las personas que vean este reportaje

Voz 29 20:00 van a pensar mal de mí

Voz 13 20:04 pero la gente de sino esto

Voz 1715 20:14 David describen los en lugar de la Selva en el que se empieza a procesar la cocaína que tu visitas en este reportaje

Voz 14 20:21 para elaborar la cocaína hace falta dos procesos de la hoja se saca la pasta base de cocaína necesita unos doscientos kilos de hoja si la hoja es buena ID en el VRAE lo es alguna se considera una de las mejores hojas de coca del mundo para producir cocaína porque tiene una alta concentración de Alcalá calor de porque Irán allí las condiciones climáticas y de suelo mejores para el cultivo de la hoja como decía con doscientos kilos de hoja mediante un proceso de maceración

Voz 1112 20:57 yo en una especie de piscinas que ellos llaman Pozas

Voz 14 21:03 pues extrayendo al calor de echándole gasolina queroseno algunos aditivos se extrae la pasta base de cocaína que no es cocaína y que es una droga ya muy potente en sí misma de esa pasta base de cocaína de cada kilo de pasta base que normalmente se comercializa dos setecientos y ochocientos dólares se se pronto por un proceso posterior se saca clorhidrato de cocaína que es lo que nosotros conocemos como cocaína propiamente dicha si la pasta es buena va a mermar muy poco en el proceso de elaboración del por ingrato a veces no entre un ocho y un quince un veinte por ciento Si es peor pues

Voz 1112 21:51 más pero ahí en el VRAE es muy buena lo como hacen estos procesos clorhidrato pues

Voz 14 22:00 ha variado mucho es difícil encontrar allí grandes laboratorios de venga para elaborar el clorhidrato de cocaína es más bien una cuestión artes entre otras cosas porque Perú se ha caracterizado sobre todo por la producción de pasta base no tanto de clorhidrato de cocaína se hace y a veces pues no es también la comercializan y hay mucho tráfico de eso pero fundamentalmente los peruanos han conformado con ser proveedores de pasta base de cocaína que por ejemplo se iba mayoritariamente a Bolivia donde están algunos de los que se consideran mejores químicos en la elaboración de el clorhidrato de cocaína a partir de la pasta base peruano los peruanos son un caso muy curioso dentro de la cadena el narcotráfico precisamente por eso porque en un mundo marcado por la ambición

Voz 1112 22:51 no

Voz 14 22:53 donde es difícil encontrar a gente que se conforme con lo que hace ellos han sabido a quedarse en el estadio que dominaban que es producir pasta base de cocaína algún algún algún punto clorhidrato pero no han intentado disputar y es un lugar a los colombianos a los mexicanos y por eso no se ve tanta violencia como se ve en los otros países que ese tienen concretamente el narcotráfico pero que se narcotráfico generan un ejemplo

Voz 5 23:25 no

Voz 1715 23:37 un gran negocio de la cocaína los grupos de narcotraficantes llevan la mejor parte David vería I'm visita dos recolectores de Coca una mujer y un hombre que vive en condiciones de extrema humildad

Voz 28 23:50 cuánto gana usted es aquí con la coca decidida sin al año con quinientos euros

Voz 32 24:04 a ver

Voz 5 24:10 Le ampollas

Voz 1153 24:18 usted a la gente que piensa que todo el mundo que se dedica a la coca pues tiene dinero porque luego en cuanto cuesta la droga eh

Voz 33 24:30 esta semana en el que las cuencas

Voz 18 24:36 y qué días a gente que piensa que

Voz 1153 24:40 de hecho de cultivar hoja de coca usted pertenece digamos te alguna manera al narcotráfico

Voz 33 24:46 es una fiesta

Voz 5 24:49 sí

Voz 17 25:03 cuánta producción del VRAE usted cree que es mucho digamos tradicional cuenta se va a un museo digamos más Mercadona

Voz 7 25:13 exactamente nuevo sabría responderles esto no nunca he pensado en eso lo que hacemos es de que personas que vienen a comprar cocaína

Voz 5 25:21 no preguntamos a dónde llevan

Voz 7 25:24 la cosa que nos solicitan la venta en la Cope lo vendemos a cualquiera

Voz 18 25:32 de comprarme otra cosa inédita sufría bastante por lo que tiene que utilizar la leña me era difícil tenía que comer la comida Arnedo día frío pero bueno hice todo lo posible para poder comprar el recogimiento hay bueno al menos vengo cabían por mi comida era mucho más rápido no es por lo menos

Voz 5 26:00 cuando usted

Voz 13 26:00 se ve que algunas partes se identifica la hoja de coca con la cocaína con ladrones que piensa usted que les diría esas personas

Voz 7 26:10 la coca nosotros lo vemos como un alimentos o algo que puede ser provechoso para el ser humano no

Voz 5 26:16 por qué esta hoja sagrada tiene catorce componentes de los catorce componentes uno sólo es al calor ERE osea la droga

Voz 12 26:25 el alimento para poder Parlón

Voz 7 26:30 pero también es cierto que los datos indican que de aquí sale gran parte de la cocaína que consume el mundo cómo se siente usted al respecto si nosotros Cembranos Coca no es para el narcotráfico si no es para sobrevivir eso quién quién es para poder mantener a nuestros hijos como en el caso mío tengo cuatro hijos una hija que está fuera del país se fue porque éste fue se fue porque me dijo un día

Voz 5 27:00 toma vas a poder mantener Jean hasta conmigo

Voz 1715 27:13 es como eran David las condiciones en las que vivían los cocaleros a los que visitas en tu viaje

Voz 1112 27:20 pues la mayoría de los cocaleros vive en unas condiciones de pobreza absoluta en quién piense que todos aquellos que se ven involucrados en algunas algún estadio de eso que llamamos narcotráfico pues los ricos no es así por qué quién y cómo pasa como en todas las economías en todos los productos que más para abajo está la Cadena o más al principio es el que menos gana un agricultor que que cultiva trigo o de lo que luego nosotros vamos a pagar por el pan el se muy poco pues lo mismo pasa con la con la cocaína con el campesino cocalero viven en condiciones de pobreza normalmente en muchos lugares como el VRAE son más difundidas la mayor parte de ellos no tienen más de media hectárea o una hectárea de tierra y es lo que tienen todo lo que tienen en el mundo y si plantan otros como decía antes y otros otros cultivos pues lo único que pueden hacer es comérselos porque si tratan de comercializarlos pues el el precio que tienen que pagar para transportar esos productos a los mercados India baliza no es rentable en ese sentido pues están un poco atrapados en en esa lógica eh son gente que defiende que lo que ellos hacen no es narcotráfico que ellos suelo cultiva hoja una hoja que para ellos además es sagrada por las connotaciones de las que hablábamos también antes no de esos usos ancestrales y que bueno pues que estarían encantados de la al Estado a un buen precio para que se use a de modo tradicional pero bueno pues también vienen unos narcos que será compran Ny ahí es lo hacen a veces a mejor precio y sin hacer tantas preguntas normalmente los campesinos además de pues el pueblo en el que vivan puede ese éxito dos Si la mayor parte de ellos cultiva hoja de coca normalmente uno o dos de ellos se dedican a procesaba luego en pasta base para poder aumentar un poquito el el valor de lo que entregan no se meten ya en la elaboración de Florida

Voz 7 29:50 todo eso no no corre son pero otro tipo de personas lo los que lo hacen

Voz 14 29:59 cadena SER

Voz 5 30:00 libro de coordenadas

Voz 1715 30:06 la historia de este valles escribe también con la sangre derramada por años de violencia el reportero de The se cita con uno de los comités de autodefensa que opera en la zona grupos de campesinos que decidieron armarse para luchar contra Sendero lubina

Voz 13 30:19 Nos como empezar una lucha en esas prenden los tiempos pero Sendero empezó matar

Voz 12 30:24 a unos pueblos arrasados gente ver a tu padre muerto bebes a tu hermano quemado ver a tu sobrino degollado eso no quiere a David era algunos sanguinarios eran personas que no que no creía en nada

Voz 17 30:56 todo esto son víctimas de la masacre la masa

Voz 12 31:04 por ahí impensable que en armarse en defensa propia gracias al auge Coca se compró municiones y argumentos toma esto pacifica invite tranquilos son los día Lacko

Voz 31 31:36 era demoledor viendo que uniformados y su armamento

Voz 6 31:45 y las autodefensas ya no luchan contra Sendero los comandos campesinos que ayer participaron el Valle de dedicó gays sangre ahora se dedican a labores de vigilancia una especie de Policía Armada aquí hace de las Autodefensas un auténtico ejército

Voz 18 32:05 no es su momento con financió su lucha hoy en día que supondrá coca para ustedes

Voz 12 32:14 en la Copa Soto India es nuestra vida por qué porque educamos a nuestros hijos comemos nos vestimos conozco

Voz 18 32:28 escuchamos a buenas noticias de que el Gobierno ha empezado a preparar a grupos de radicales en otras partes del país preparando para venir aquí me gustaría mandar algún mensaje al Gobierno y a esas personas que podrían venir aquí a erradicar daría este mensaje David

Voz 12 32:44 sí que daño están haciendo matando de hambre a niños a madres estudiantes hay muchos comandos que han muerto y sus hijos abandonados a veces uno tiene esta lágrima por ser maricón sino te la pena cuando tú visitas como se encuentra hoy en día Maduro sin conocer a su padre a cambio de nada ha luchado su padre y todavía encima le quieren amenazar quitarle su Koke y radical en su Coca

Voz 18 33:25 agentes de tan agraviada que habla de que en último término no saben dicen mal teme pero a mí me van a quitar la coca de defenderse incluso colas

Voz 12 33:38 más usted que piensa si me quita ni plantación de coca con que puede dar sustento a mi mejor que es y más después me me me pararé y frente a mí Coca mejor porque me mata a todos para no ver a amigos sufrir de hambre

Voz 36 33:57 por favor

Voz 1715 34:06 seguimos avanzando David debería in ha sido citado de noche llevado de viaje hacia un lugar desconocido de nuevo la selva de nuevo un claro en el que los químicos de esta organización empiezan a procesar la pasta de la

Voz 28 34:18 cocaína fueron luego esta habitual que profesión así en medio del monte simula una casita sin voz

Voz 23 34:46 porque todo el pueblo oí por drogas

Voz 28 34:56 usted cuánto cobra por Ortiz reforzando

Voz 37 35:01 eso es kilos

Voz 28 35:04 y cuando los procesal doscientos esta dólares veinte kilos de cocaína

Voz 23 35:19 ahora vamos o podemos sacar el cubo todos los productos

Voz 28 35:31 pasaría usted ni siquiera una razón mal lograse la mercancía que confió en la confianza es importante en este trabajo

Voz 9 35:50 ah

Voz 28 35:59 si tuviera que explicar a la gente que está viendo este programa porque hace lo que hace

Voz 23 36:06 lo tuvo otros miembros todo lo malo asuman otros en el Tour precisamente no tuvo otra opción porque somos Dylan móvil basados somos dijo que dijo gustado hacerlo eso es lo que estudio

Voz 31 36:36 cocidos

Voz 29 36:44 es sentido no estupendo tono de la que se usa para los sueños

Voz 39 37:02 sí

Voz 40 37:10 el sí

Voz 28 37:20 ya la cocaína

Voz 2 37:22 no hay nada más que hacer ella

Voz 23 37:52 cree que le ha salido buena como lo saben como nota a los espíritus brioso

Voz 18 38:15 es siete ocho euros para el cocinero de algo que cuando llegue a las calles de Europa

Voz 17 38:27 sesenta mil euros cortadas piensa

Voz 41 38:36 eh

Voz 43 38:41 cómo

Voz 31 38:42 sí

Voz 42 38:47 qué momentos considerado uno de los sicarios que impone la ley de la coca en el Brain David quería in conversa con un hombre que se oculta tras un pañuelo y que no queda el orgullo por el trabajo que desarrolla

Voz 40 39:00 cuatro estaciones cuando aprieta el gatillo sientes algo

Voz 43 39:18 más de lo que me cree

Voz 40 39:29 la sensación de poder

Voz 43 39:40 seis historias

Voz 17 39:45 estoy seguro de que recuerdas muy bien aquel día en que Matas este cuarta vez Cuéntame

Voz 6 39:49 cómo fue

Voz 43 39:52 se trata que estará peleando pero no fue accidental esta muerte que provoca por qué estaba dándole reprender me salto para quitarme la ermita lo disparen de ese aprendiz de Matarí quien no tuvo miedo

Voz 40 40:23 háblame de tu primer asesinato por encargo

Voz 43 40:26 una persona a mi jefe luego los errores la mercancía está así llevará un sitio más silencio recordarle lo que estoy

Voz 40 40:49 cae y cuando alguien se tuerce como suele Marta

Voz 43 40:55 lo cortan las esposas Bruch con gasolina tengo vivo vivo como una Endesa que ver a la gente le gusta que trabajen esto sin trampas sin engaños mil quinientos dólares dos mil dólares

Voz 40 41:30 no es buena lo que hace

Voz 43 41:36 frente han comido es enfrentarse con el mismísimo

Voz 1715 41:49 así que David otra vez un sicario y otra vez como en otras historias que ya has contado en este libro de coordenadas otra vez la violencia en torno al mundo de la droga

Voz 1112 41:58 pues a los sicarios son un tema recurrente en clandestino pero este sicario que entrevistamos en este capítulo en particular fue uno de los que más nos marcó a todos a todos los que formamos el equipo de clandestino quizás por cómo se expresaba quizás porque empezó esa entrevista pareciendo un asesino letal y posteriormente se fue desnudando en la persona que hay detrás de la asesino una persona que soñaba con ser abogado a ETA pero qué bueno pues las circunstancias de la vida lo arrastraron a convertirse en un en las circunstancias las decisiones que el tomo pues lo arrastraban a convertirse en un asesino a sueldo él no empezó matando queriendo a sin querer por un accidente llevo una pistola a para amenazar a un para amedrentar a un muchacho que él estaba intentando seducir o quitar la novia es novato ir bueno pues eso ya de alguna manera le hizo ponerse en una situación en la que ya era conocido por eso oí pues una cosa llevó a la otra pero fue interesante ver cómo esa persona todavía se preguntaba si había vuelta atrás si nosotros creíamos que se podía desandar el camino cómo ves al mismo tiempo una persona que no duda en contarte los detalles más escabrosos de sus asesinatos y por otra pues no deja de ser una persona que trata de ver si subir los errores que ha cometido de la vida tienen vuelta atrás

Voz 18 43:44 fue como digo una una revista una entrevista impacto

Voz 44 43:50 con

Voz 5 43:55 jo

Voz 46 44:02 ya

Voz 5 44:12 a no salir de Perú otra vez

Voz 1715 44:14 el aire un intenso puente aéreo entre ese país Bolivia el reportero de Max conversa con uno de los pilotos que transporta la droga

Voz 6 44:23 taco

Voz 13 44:23 venga pasa por otra parte pero

Voz 5 44:26 el mayor flujo que está produciendo en este momento es a través del puente aéreo así o el IBI

Voz 18 44:37 la frontera peruano boliviana hay una cultura de contrabando entonces han en la serie pistas clandestinas y ahí este tráfico de que hacen avionetas boliviana

Voz 13 44:50 que vienen de Santa Cruz

Voz 18 44:52 espero que tenga una capacidad de que

Voz 12 44:54 de trescientos a cuatrocientos cincuenta kilos de droga por vuelo y contra eso hay que hay que trabajar

Voz 6 45:03 los narco vuelos han conseguido convertir al VRAE en el mayor suministrador mundial de cocaína basta vas un trasiego constante de avionetas que usan cualquier claro abierto en la selva para aterrizar formó suicida que ABC sea la operación se habla de entre cinco y siete vuelos diarios viajado hasta Bolivia para conocer a uno de esos pilotos que cruzan la frontera con la bodega vacía para llenarla en el VRAE con trescientos kilos de drogas es una mercancía que si llega a Europa o a Estados Unidos podría valer más de veinte millones de euros

Voz 5 45:36 en cuanto verse se cobraron viaje incluir dólares si me dan así es como se siente uno con treinta mil dólares en la mano

Voz 47 45:52 a ello

Voz 9 45:54 el día que los resultados y una plata fácil

Voz 12 46:02 eh eh

Voz 9 46:15 ha sido mi a mi derecha lo soy Miguel Alba lo que yo paella yo soy todo porque siento para protegerme

Voz 6 46:32 también los narco vuelos salen de regiones bolivianas como Santacruz vuelve ni zonas ganaderas despobladas donde hay centenares de aeródromos privados desde allí vuelan hasta las pistas clandestinas del VRAE el Ejército peruano en su lucha contra lo que ellos llaman el narcoterrorismo patrulla el Valle para

Voz 13 46:54 con per la ruta de las avionetas la droga la ley les pide abatir las en vuelo

Voz 6 47:00 les impide capturar las entierra detectar y neutralizar los cientos de pistas que hay en el VRAE

Voz 9 47:06 somos gente bastante miedo bastante nervioso por el peligro que conlleva esta situación

Voz 48 47:15 nada de eso

Voz 9 47:17 el Valle hay militares entre la nuboso rojo era avisé que yo

Voz 13 47:24 sí bueno pero ellos supuestamente no puede o puede pero

Voz 9 47:33 tanta duda no que sí recibió una falla que que no se puede hacer una emergencia porque son ha sido una falla la muerte de asegura

Voz 5 47:51 está pasando compañeros muertos muertos

Voz 18 48:02 alguien les así como en esas pistas adquirirlas claro

Voz 9 48:10 una semana ante posibilitar a veces da un par de tandas destreza para aterrizar

Voz 17 48:47 una vez en tierra que se hace que se déjate se coge a mí esto es rico

Voz 9 48:55 se pasa mucha cosa proceso que si el que está esperando me solamente obras pero para sacarle el dinero y luego matarme exhiban la persona que está encargada del despacho y adaptar aprendida

Voz 29 49:12 qué pasa si aprenden ya tocando tierra que ocurre en qué qué pudo ocurrir depende mucho del se dispone

Voz 9 49:22 depende el corazón que lo procesó

Voz 18 49:26 ustedes exponen que le maten a que le disparen a que le caiga al avión que le hace

Voz 31 49:31 en adelante humano

Voz 9 49:36 un poco atrevido véase una vez que sale bien lo intenta Sirius asilo permite como una bendición dudar cuando él me sido viendo avisa el momento pusieron en que como Desire o lo dejo me mato

Voz 36 50:09 sin perder

Voz 1715 50:17 otras vías para el tráfico de cocaína son mucho más sufridas se conoce como el tráfico hormiga hombres que atraviesan a pie los Andes llevando consigo

Voz 6 50:25 paquetes de droga hábleme del viaje

Voz 28 50:28 el Vallés es un camino duro duro de espacios al brutas

Voz 22 50:36 sí eso lo fue de matar los ladran tal vez Ferrol

Voz 28 50:43 sales asaltan les quitan la droga más Illes con piensa usted eso

Voz 2 50:50 sí sí

Voz 22 50:54 porque cada kilo debe pagar cien dólares

Voz 28 50:58 un kilo que está aquí se pone en el otro lado cien cien dólares decía

Voz 22 51:02 dólares

Voz 28 51:03 un ladrón que usted transporta sabe donde acaba que ruta sigue

Voz 22 51:08 va a Bolivia todos comedie del VRAE con Bolivia

Voz 28 51:15 tres mochileros para transporte

Voz 6 51:17 dar doce kilos de droga un total de trescientos euros de ganancia para cada uno Ése es el precio por el que cientos de hombres como Abel arriesgan su vida para sacar la cocaína del VRAE en su camino hacia Bolivia

Voz 28 51:36 deben llevar unos dieciocho mil euros en droga para que matan a la gente para robarse

Voz 6 51:47 para tratar de reducir los riesgos al máximo los hombres de Abel siguen una estrategia clara cruzar la cordillera en el menor tiempo posible los mochileros caminan de día y caminan de noche un viaje

Voz 14 52:09 tratan de hacer en menos de una semana

Voz 17 52:14 la velocidad

Voz 6 52:14 las puede significar la diferencia entre la vida y la muerte cuántos amigos ha perdido en esta rota

Voz 22 52:22 ocho ocho amigos de ocho olvido Dion perdí diría

Voz 7 52:26 el momento en que pasó más miedo

Voz 22 52:30 y eso que ve a uno lo al tumbado lo ha hablado claro con cuchillo lo ha comentado para guitarra drogas votado a ser lo que los animales de la cumbre se lo ha comido todo cojo y para llegar más alto de su visita

Voz 34 52:57 en Olmedo

Voz 1715 53:02 dar con un arco con uno de los que acumula más años de actividad en esa zona fronteriza de Bolivia

Voz 5 53:28 pero este tipo de vino ya no te importa así si exhibir Marta la uno a tu lado pida usted a tener el corazón de piedra tenía no había pero a qué se refiere su hijo es adicto partidas porque me levanté la vista al cielo y como loco como cuando mire por lo menos feo para acabar un mundo acertar muchas veces estamos todo bien poner el dinero lujo yo quisiera que no pasara conmigo otra familia

Voz 9 54:57 que se dediquen a su fin

Voz 49 55:04 en apoyo

