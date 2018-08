Hora 25 (22/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 en el mapa de los sonidos de este miércoles un grito que encierra todo un continente ciento dieciséis inmigrantes han saltado hoy la valla de Ceuta y en esto el Gobierno de Sánchez no se diferencia tanto del Gobierno de Rajoy el Gobierno de Sánchez

Voz 1715 00:15 el de Rajoy en su día ha difundido imágenes del salto que rompan esa idea de que los inmigrantes son violentos fotografías en las que se ve un martillo unas tenazas unos guantes unas botellas de plástico y restos de sangre si denunciamos el discurso criminalizado por de la oposición deberíamos denunciar también el mensaje estigmatizadora del Gobierno es violencia o este desesperación dicho todo esto habrá que atender las demandas de los agentes de la Guardia Civil que piden el apoyo real de la Moncloa que reclaman más y mejores medios

Voz 2 00:48 en los sonidos de este decreto ley que se supone que es para hacer algo urgente ese modo pues hombre

Voz 1715 00:53 pero golpes de cadera de ciudadanos que hoy ha anunciado que no va a apoyar el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco

Voz 2 00:59 el atraco de urgencia Albert Rivera

Voz 1715 01:02 pero aquel gobierno opte por esa fórmula pero es urgente precisamente porque no se ha hecho en estos cuarenta años es urgente porque si no se hace con urgencia no era es urgente porque mañana pueden estar en el Gobierno quiénes no lo creen urgente posiblemente ni siquiera lo considere necesario es urgente porque siempre hay urgencia cuando se trata de fortalecer la dignidad democrática de un país que todavía tiene a cientos de militares dispuestos pero quedaron dicta

Voz 3 01:29 el igual que el mapa de los sonidos de yo

Voz 1715 01:37 la que se encuentra en Estados Unidos el sistema político más avanzado el más perfecto el más garantista debe responder a la pregunta fundamental si se desprenderá de Donald Trump O'Shea permitirá que sigue erosionando las bases sobre las que se construyó ese modelo de democracia que Trump no tiene escrúpulos es un hecho que los tengo su partido es una incógnita que Tram está dispuesto a resistir por muy grande que sea la Montaño de pruebas y confesión es es un hecho de la prensa la política y la sociedad sean capaces de empujarle fuera del despacho oval es hoy la principal duda

Voz 4 02:13 hola

Voz 1715 02:15 como siempre pedimos a los oyentes que nos aporten su análisis su opinión sobre los temas que te hacemos en tertulia sobre cualquier otro el número de Whatsapp que recuerdo al que nos pueden enviar las notas de voces el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 5 02:34 cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 1715 02:55 vamos a repasar otras de las noticias que nos deja este día con Brian Pérez Bryan buenas noches

Voz 7 02:59 buenas noches Pedro seguimos pendientes de la reunión entre la ministra de Hacienda y Unidos Podemos en la que el Gobierno busca el apoyo a la senda de estabilidad que dotará al Congreso a la vuelta del parón veraniego el Gobierno ya cuenta con el respaldo de las CCAA con luz verde a los objetivos de estabilidad la Comunidad Valenciana ha pasado hoy de la abstención al voto a favor ya era conocido el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP en Italia el Gobierno ha autorizado la bajada a puerto de veintinueve menor es donde ciento diecisiete inmigrantes esperaban desde hace días a que el Gobierno italiano tomara una decisión

Voz 4 03:34 me creo lo Inbursa puse culpa de Nagoya y trasparente

Voz 7 03:39 Matteo Salvini ha defendido las fronteras y la seguridad de los italianos primero los italianos ha dicho el resto ya severa el fiscal de Catania ha iniciado un proceso por secuestro de personas también el desafío migratorio continúa en las fronteras españolas un nuevo salto masivo a la valla frontera fronteriza en Ceuta al grito de victoria han alcanzado Ceuta ciento dieciséis migrantes en un salto en el que han resultado heridos siete guardias civiles por el uso de cal viva ácidos y excrementos indican fuentes de Interior el presidente del Partido Popular Pablo Casado ha pedido la comparecencia del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska en el Congreso para que explique este salto también amparo al ministro ha pedido hoy el president de la Generalitat Quim Torra que intervenga para poner fin a la escalada de violencia ha pedido a Torra en Catalunya por parte de grupos violento los que retiran lazos amarillos y los militares en la reserva que firmaron el manifiesto a favor de Franco serán llamados a declarar por el Ministerio de Defensa asegura el ministerio que se quiere concretar la presencia o no de más personas en este manifiesto con alguna vinculación profesional con el Ministerio terminamos con un hallazgo así Hugo ha sido hallada la primera hija fruto del sexo entre dos especies buenas distintas se han encontrado en una cueva siberiana Se trata de una niña fruto del encuentro entre una Near dental Hyun Dennis Sodano vivió hace más de cincuenta mil años

Voz 8 05:16 seguridad es diré que pudo ayudarle buenas llamada

Voz 0283 05:19 porque quiero instalar una alarma ha sufrido algunos

Voz 8 05:21 no no no es para mi casa de la playa

Voz 1875 05:24 pues del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando así

Voz 9 05:26 me van a entrar a robar os me va a meter a alguien

Voz 10 05:29 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es

Voz 11 05:41 sería maravilloso si pudiésemos ordena del mundo pero entender su desórdenes ya un gran paso los días veintiuno veintidós y veintitrés de septiembre ven a Córdoba el Congreso del Bienestar Sabiduría y conocimiento el desorden del mundo hablaremos sobre las causas consecuencias y la realidad del mundo globalizado con Isabel Coixet Jordi Évole Mercedes Cabrera John

Voz 12 06:03 Lee Lina Gálvez Rafael Nadal

Voz 11 06:06 sí muchos más inscribe Estella en Cadena Ser punto com o en congresos de bienestar punto Es disfruta de un fin de semana con Otegi visita nocturna guiada al Conjunto Arqueológico Medina Azahara recién nombrado Patrimonio de la Humanidad con la participación de Universidad de Córdoba Universidad Loyola Andalucía Universidad Internacional de Andalucía cátedra UNESCO de resolución de conflictos patrocinan el Ayuntamiento de Córdoba Fundación Cajasur y Diputación de Córdoba con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte Junta de Andalucía y el Instituto Municipal de Turismo de Córdoba

Voz 13 06:43 si piezas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros siga escucha

Voz 4 06:47 cuando un coche moto

Voz 14 06:50 vente a la mutua con cualquiera de estos seguros de bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mutua punto es

Voz 15 07:05 hola soy Ángel y estoy haciendo el máster de periodismo cubano El País aprende periodismo haciéndolo ya pueden escribirte en la escuela junto el país punto com

Voz 4 07:21 en verano las mañanas suenan diferente

Voz 16 07:27 la viernes Hoy por hoy el programa líder de las mañanas en radio de seis de la mañana doce y veinte con Aimar Bretos Pablo González Batista síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 17 07:40 cadena SER

Voz 5 07:43 la cabina se otro blanco

Voz 1715 08:04 las dieciocho minutos de la noche las nueve y ocho minutos en Canarias tiempo para la información y el análisis en Hora Veinticinco como siempre desde ahora y hasta las once y media de la noche hoy a tertulianos acompañan en Mallorca María Ferrer María qué tal muy buenas buenas noches aquí en Madrid Berna González Harbour haber nato con las noches Javier de Lucas hola Javier muy buenas noches

Voz 12 08:25 hola buenas noches y bienvenidos los tres estaba

Voz 1715 08:28 bueno de hecho todavía estoy pasando al recordarme la próxima vez antes de entrar en antena porque tal cual me está pasando lo digo de repente saca un trozo y muy pequeñito

Voz 1353 08:41 Egipto la garganta de paso el agua no no si tengo FCM

Voz 1715 08:45 debido casi medio litro pero bueno pasará nos preocupes pasara si veis que no pasa vosotros habla Cesare y no para adaptar las once de la noche vámonos a la calle vamos a saludar a Nieves Goicoechea la jefa de economía de los informativos de la SER Nieves muy buenas noches qué tal Pablo San Pedro nada no pasa nada María hay que aprovechar que un veintidós de agosto alguien en Hora Veinticinco esté en la calle cubriendo algo que está pasando en directo porque no es habitual que en agosto un programa hora25 a esta hora de la noche se pueda ir a una noticia que está ocurriendo de lo que está ocurriendo es salvo que me digas que ha terminado es que sigue la reunión entre la ministra de Hacienda y la delegación de Unidos Podemos

Voz 1468 09:27 si sigue la reunión desde las ocho y media estamos aquí en medio de un gran escenario de negociaciones que empieza ahora con la negociación de presupuestos el techo de gasto y que tiene sus tiempos políticos no que atraviesan fases de de días de aproximación otros días de distanciamiento llamadas a horas intempestivas oficiales como las de hoy cara a cara como la que hoy tiene lugar aquí en este edificio del Ministerio en la calle Alcalá de Madrid que ya está cerrado las puertas ya están cerradas pero en el centro en el en el interior hay luz eso sí que indican que aquí se está trabajando y en esa mesa hay puntos de encuentro como el aumento de impuestos para la banca que pide Podemos para empresas tecnológicas como Google para imponer más tasas al que más contamina en este país pero hay peticiones de Podemos de Unidos Podemos que el Gobierno no acepta desde el principio como aumentar el déficit público en estos tres años diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno que España es decir se gaste más de lo que ingresa en ese periodo de tiempo le deja a Europa que se gaste seis mil millones más en estos tres años pero Unidos Podemos quiere que se que se haya más margen de déficit pero el PSOE el Gobierno dice que eso no va a ser posible este gesto debería ser suficiente eh dice el PSOE para que apoyen al Partido Socialista para que apoyen al Congreso decía Adriana Lastra escuchamos por parte de Unidos Podemos a Txema Guijarro por parte del PSOE y la portavoz en el Congreso Adriana Lastra

Voz 7 10:51 pero ahora mismo realmente no no entendemos muy bien qué escenarios está valorando el Gobierno porque desde luego negoció con nosotros ahora no parece ser desde luego la voluntad perdón

Voz 18 11:01 yo no entendería que podemos abstuviera o que votarán contra de la senda de estabilidad por lo tanto yo lo que les pido es que reflexionen también esa posición que que vayamos a lo práctico aprobar una buena senda de déficit como es esta

Voz 1468 11:16 es decir con esa senda debería valer para que Unidos Podemos esté al lado del Gobierno pero de momento eso no se ha producido el Gobierno tampoco quiere saber más de impuestos a los que más ganan a los que ganan más de sesenta mil euros al año no está dispuesto a subir el IRPF a estas personas ni tampoco a reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria Otro punto interesante para Unidos Podemos ha venido de mano de los portavoces también que decían que era necesario cuando el techo de gasto y la senda de estabilidad llega Senado que la mayoría del PP allí no lo bloquee y para eso que habría que reformar la ley de estabilidad presupuestaria es otro punto pero la ley general presupuestaria pero es otro punto que está ahora mismo negociación Pedro bueno estamos esperando a que se produzca esa salida que como te digo aún no se ha llevado adelante

Voz 1715 11:59 el Gobierno necesita a Unidos Podemos eso está claro pero no sólo necesita a Unidos Podemos como está ahora mismo Nieves el campo de juego que se puede esperar del resto de grupos que no son claro PP ni Ciudadanos

Voz 1468 12:10 bueno al Gobierno les gustaría garantizase cuanto antes el apoyo parlamentario de Unidos Podemos a la senda de estabilidad después también a los Presupuestos Generales porque la senda de estabilidad del viernes que será aprobada en el Consejo es el primer paso pero luego falta también aprobar los presupuestos con lo cual sería interesante para ellos que esto ya se cerrara estos días pero como digo esto tiene avatares tiene fases de la unificación política de iremos contemplando otro apoyo que en principio no parece complicado es el del PNV el PNV ya votó a favor del presupuesto que fue fallido en julio no se aprobó finalmente por falta de mayorías y el portavoz del Congreso Aitor Esteban es a día de hoy moderadamente optimista

Voz 19 12:48 yo creo que puede haber algún acuerdo pero evidentemente nos estamos moviendo en el ámbito de Bruselas pero partir de ello creo que se puede hablar de muchas cosas también de fiscalidad aunque sin sin ningún tipo de problema algo quiero decir a nosotros lo que proponía podemos os asusta de hecho de cinco a proponiendo cuatro ya están en Euskadi no

Voz 1468 13:07 otros dos apoyos imprescindibles Pedro serán los del PDK Esquerra Republicana pero el Ejecutivo aún no abierto contactos formales con ellas

Voz 1715 13:16 cierto es que el Gobierno había convocado hoy de nuevo el Consejo de Política Fiscal y Financiera que es una reunión siempre apasionante de hecho es una de esas previsiones que cuando un periodista le dice usted coge política fiscal y financiera la de hoy no iba a ser menos bueno así una reunión telemática de hecho no hay grandes novedades cada uno sea manteniendo la posición que se ya se conocía quizá lo más morboso es el cambio de posición y desde la Comunidad Valenciana que la anterior reunión algo que ahora ha terminado por aceptar esa sentencia

Voz 1468 13:47 bueno así Pedro aunque no te motive si es un trámite formal del Gobierno someterse a votación en esta senda de estabilidad para las comunidades autónomas es un gesto es importante para ellas esta mañana se ha producido esa negociación y votación bajo el novedoso formato el envío de correos electrónicos por parte de cada consejero y el resultado ha sido un respaldo mayoritario de las comunidades socialistas más Cantabria rechazo también se veía y se esperaba en bloque del PP de Canarias la única duda como decía será la postura de Valencia pero negociaciones de última hora llamadas telefónicas entre el presidente valenciano Ximo Puig la ministra de Hacienda han convencido a esta Comunidad para apoyar la senda de estabilidad y bueno el ánimo era mucho por parte del presidente valenciano Ximo

Voz 20 14:28 pues evidentemente no es la solución definitiva pero es una solución transitoria que siempre habíamos apelado hasta la resolución de la nuevo modelo de financiación

Voz 1468 14:41 que son compromisos claro ese respaldo ese sí tiene compromisos Valencia logra refinanciar a más largo plazo una parte de su abultada deuda pública cobrar las liquidaciones pendientes del IVA que tiene una quita de trescientos millones de euros de deuda que costó entre otras cosas la remodelación una parte de la remodelación del puerto de vale

Voz 21 15:00 sí

Voz 1715 15:01 yo hace mucho rato que no salgo de la radio desde las tres más o menos que he venido qué tal noche hace Nieves

Voz 1468 15:07 bueno pues anoche la verdad bastante agradables estamos en medio de dos obras la hora del Ministerio que tiene tengo detrás porque lo mío siempre con las coberturas muchas veces están en medio de la obra estamos a pie de obra en el ministerio que están remodelando la fachada que estamos enfrente de otro ahora lo que es el Centro Canalejas que se va a reformar para montar un hotel y un gran centro comercial que están también en plena obra en toda la manzana y luego bueno pues los paseantes que están disfrutando de la noche de Madrid bueno

Voz 1715 15:31 hacemos una cosa si te parece como entiendo que vais a esperar los periodistas a que termine la reunión ya que alguien os atienda cosa que seguro que ocurre porque

Voz 1468 15:38 sí será Pablo Echenique el que nos atiende Pablo Echenique vale pues

Voz 1715 15:41 esto pues avisarnos cuando empiece esa esa comparecencia ante los periodistas nos vamos en directo hasta allí

Voz 1468 15:46 de acuerdo buenas noches digo yo

Voz 1715 15:49 si no hay resultados de momento de esta reunión pero sí que hay una lectura política que cabe hacerse del hecho de que sea la propia ministra de Hacienda de aquellas decidido convocar IU liderar y encabezar esta reunión con el grupo de Unidos Podemos esto demuestra la importancia que esto es una perogrullada el Gobierno da al voto de Unidos Podemos pero además traslada esa certeza de que la vida política para este país definitivamente ha instalado en dos grandes bloques ideológicos y bueno está en negociaciones una demostración luego hablaremos de de los restos de Franco donde ahí también estamos viendo a las derechas como gusta decir últimamente en el Partido Socialista ya los partidos de izquierda

Voz 0283 16:32 bueno es buena noticia efectivamente que Esther la ministra es muy indicativo que lleven desde las ocho y media reunidos luego podemos creer que están avanzando en algo no son dos horas casi de reunión después de una jornada que efectivamente ha sido positiva con los acuerdos de ocho comunidades autónomas que son las suyas no no tiene mucho mérito pero pero bueno son pasos de avance pero yo creo que podemos vamos a ver qué dice Echenique está jugando con fuego está jugando con fuego que tiene una llama muy pequeña que es decir este esta coalición don de facto de de Gobierno es muy débil y ellos lo saben no suman ni siquiera ellos dos y la mayoría necesitan luego a todos los demás

Voz 4 17:21 y luego en el Senado podrían llegar a sacar adelante

Voz 0283 17:25 de todo esto pero al menos yo creo que deberían esforzarse por por su bien no sea estoy hablando de de algo en defensa de la de la estabilidad que que requiere la situación ahora mismo en España yo creo que se arriesgan mucho jugando con fuego y se arriesgan mucho a pagar esa llama que ya es muy débil en el Congreso que sí están tirándose los trastos el socio mayoritario con con el partido gobernante bueno pues arriesgaban perderlo todo

Voz 1715 17:56 Javier

Voz 12 17:58 bueno esto me parece clarísimo que que Podemos se encuentra en una situación en la que necesita alguna concesión pero al mismo tiempo creo que resultaría muy difícil para sus lectores es sobre todo si quieren recuperar a una parte de los electores que parece no parece haberse deslizado hacia el Partido Socialista en los últimos dos meses resultaría inexplicable que que podemos fuera la pieza decisiva de del fracaso del Gobierno la senda del déficit es cierto que ni siquiera con Podemos el puede sacarlo adelante y aquí pero de una matiza lo que decías estoy totalmente de acuerdo pero al final de este este esta coalición de izquierda necesite a la derecha a un tipo de derecha que es la derecha regional porque no creo que nadie pueda pensar que el PNV es un partido de izquierdas ahí también la derecha digamos nacional catalana que que sea como sea como sea quiere calificar el carácter de izquierda de Esquerra Republicana es muy matiza hable puesto que está supeditado a objetivo nacionales prioritarios no pero claro en resumen podemos tiene que sacar algo de esta negociación pero si el resultado de la negociación fuera una ruptura porque Podemos no apoya yo creo que que perjudica directamente al electorado de Podemos no creo que que puedan permitirse esa jugada

Voz 1715 19:52 está bien que introduzca matices Javier es más yo creo que se discute poco con el moderador hay que hacerlo más a menudo ahí que llevarme la contraria más a menudo al menos dos ocasiones de cada día a pesar del almacén

Voz 1353 20:08 pero en los días como hoy menos porque no me puedo defender haría hueco

Voz 22 20:13 a mí como decía James

Voz 0283 20:15 ayer oí este un poco expectante a ver cómo los

Voz 1875 20:17 Kahn pero es verdad que viendo esos máximos que plantea podemos al inicio de la reunión que son en principio eso el planteamiento es una derogación de la ley de estabilidad presupuestaria que una renegociación del déficit que ya se ha aumentado en cinco décimas Ayad sea aceptado aumentar en cinco décimas por parte de Bruselas resulta difícil ver eh cómo va a poder vender podemos au cómo va a poder el explicar después podemos lo cuál va a poder ser ese término medio del acuerdo con esos máximos que está planteando Podemos sí que que son muy difíciles de aceptar por parte del Gobierno del Partido Socialista que es verdad que logró ya aumentar esos seis mil millones más el objetivo del el déficit y arrancar ese esa concesión por parte Bruselas va a ser complicado el acuerdo pero sí

Voz 1353 21:13 duda la la Reunión con Podemos

Voz 1875 21:16 de hoy en este y en otros asuntos era inevitable ya era hora de que el PSOE mimar a un poco al que tiene que ser en función de los números su socio preferente a mi me gustaría comentar respecto a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que en a ser un poco más de lo mismo si retrocedemos hace un año vemos cuál era el posicionamiento con el anterior gobierno del Partido Popular nos encontramos un poco con el mismo esquema entonces comunidades del Partido Popular a favor

Voz 0283 21:46 comunidades del par del Partido Social

Voz 1875 21:49 lista también Cataluña en contra ya a mí lo que me gustaría eh destacar es que el el el trasfondo del debate que hay en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que está sin solucionar y que es el auténtico meollo de la cuestión es la reforma del sistema de financiación autonómica el presidente de o no dijo al iniciar este este mandato que ya sabe que eh por tiempos de legislatura va a ser breve que no le va a dar tiempo a reformarlo pese a que era un compromiso el Partido Socialista IS es el auténtico debate pendiente para que se consiga un mayor consenso y para que haya un acuerdo más global y no tan partidista entre las comunidades autónomas a la hora de ponerse de acuerdo sobre esos objetivos de déficit y de deuda

Voz 1715 22:39 es verdad que la reforma de la financiación autonómica es una de las grandes materias pendientes a este presidente porque el tiempo antes porque no le daba la gana básicamente pero el caso es que uno por otro en ese sentido no sea avanzó pese a que es evidente que el modelo además de haber caducado es un modelo que ya no se ajusta a la realidad de muchas de esas comunidades autónomas no por el peso de la población por el propio impacto de la crisis económica etcétera etcétera

Voz 0283 23:05 si de todas formas es verdad que que si si el propio Partido Popular no logró ni intento prácticamente la reforma del sistema de financiación autonómica poco pueden hacer PSOE Podemos ibamos mejor esta renuncia abierta para para ser francos sino no que no perdamos el tiempo tienen algunas buenas noticias las comunidades autónomas con este nuevo techo de gasto porque parte va a repercutir en en su propio déficit iría a favor ir después también puede haber ciertas buenas noticias desde mi punto de vista Illes cierta reforma yo creo que hay margen para inaccesibilidad para afrontar ciertas reforma fiscal es difícil que se pongan de acuerdo en todo lo explicado muy bien Nieves Goicoechea pero hay algunas es que que bueno Javier también lo decía que que el peso que Podemos puede sacar del PSOE Lin en la reforma por ejemplo del impuesto de sociedades es una que ahora mismo está repleta de deducciones y bonificaciones que se pueden levantar y que muchísimos expertos recomiendan levantar eh bueno hemos hablado del del medio ambiente hemos hablado de de los bancos y de las tecnológicas el propio Pedro Sánchez tuvo esa idea que no es solamente suya que funciona en Inglaterra funciona en otros países europeos de distintas formas y maneras pero hay margen desde luego para para tocar la fiscalidad en un país como sabemos graba muchísimo menos que otros en todos los tipos impositivos a a su población hay hay margen ahí hay margen para hacer política un gobierno debe hacer política deben estar de acuerdo yo creo que que comparten acuerdos importantes PSOE y Podemos en ese sentido ah bueno ellos tienen que retratarse los demás también Javier

Voz 1715 24:55 es decir si iba

Voz 12 24:57 algo que no sé si os parecerá interesante IES que que con todo queda queda por detrás un problema muy serio y es la el rechazo por parte del Govern de la Generalitat de Cataluña de aceptar entrar en en este sistema multilateral del Consejo oí la reivindicación de la bilateralidad y claro eso en la medida en que eso permanezca como exigencia eso en sí en mi opinión hace casi imposible un acuerdo que tenga validez general no y luego una derivada muy pequeñita quizá para quiénes no vivís la Comunidad Valenciana pero interesante desde el punto de vista de la de la Comunidad Valenciana y de la estrategia política yo creo que el presidente de la Generalitat se apunta un punto importante en relación con sus socios de gobierno recordáis que que en la otra reunión había un cierto peso una cierta presión de Compromís es de de del socio de del PSPV en relación con la con la posición que reclamaba o la la la financiación que reclamaba la Comunidad Valenciana el grado de endeudamiento es decir era ir Puche han negociado creo bien con con la ministra de seguramente no sólo en las conversaciones de hoy esto de haber llevado más tiempo para obtener eso que evidentemente no es una solución pero que supone un desahogo y que me parece que refuerza la posición del del presidente del PSPV en en el Gobierno en un momento interesante en el que no sabemos en Valencia si habrá adelanto de las elecciones sonó pero en cualquier caso refuerza la posición me parece del PSPV porque es en mucho tiempo un primer mensaje positivo desde el punto de vista de la financiación para la

Voz 1715 27:10 es cierto que de todas las comunidades voy contigo María este capítulo en la que hoy se ha ido con más de lo que se han ido las demás ídem de lo que traía de lo que se pudo llevar el anterior ha sido la Comunidad Valenciana eso es cierto como estrategia negociadora al presidente y le ha salido bien

Voz 0283 27:27 yo sólo quería añadir que a esto

Voz 1875 27:29 margen del que hablaba hablabais eh el de reforma del sistema fiscal en España lo que no lo que quizá no les ofrece tanto márgenes el calendario electoral no son decisiones populares con unas elecciones autonómicas y municipales a la vista en en un plazo de siete ocho nueve meses

Voz 1715 27:49 de todas formas preguntabais antes os preguntabais que rédito puede sacar podemos de llegar a un acuerdo o de ceder en la negociación con los Gobierno haya hay algo que ahora está consiguiendo o que le está permitiendo el propio Gobierno y el Partido Socialista que es seguir formando parte el juego ser un jugador en este tablero en un momento en el que podemos grupo político como grupo parlamentario está desdibujado por las circunstancias que todos conocemos

Voz 0283 28:14 Nos tienen una oportunidad de exhibir políticas El María tiene razón en ese sentido es verdad que nadie nos creemos todo esto porque porque vendrá un calendario electoral porque el propio calendario electoral nacional se puede ver zarandeado por por estos u otros desacuerdos por unas elecciones pero pronto pero mientras cada uno está retratando cada uno tiene la oportunidad de exponer sus políticas un debate fiscales necesario yo creo hoy efectivamente aunque sepamos todos que que que no lo van a poder culminar es interesante que planteen estas cosas que las pongan sobre la mesa que las de matamos que que sepamos de qué pie cojea cada

Voz 1715 28:53 bueno hablemos de Franco se hundía más que vamos a hacer pero vamos a distinguir entre lo importante los secundario lo importante es que el Congreso va a convalidar el decreto ley que este viernes lo aprobara el Consejo de Ministros salvo que es fuerza ya ya un desastre absoluto y no va a ocurrir Papa hablar por tanto la fórmula elegida para sacar cuanto antes sin aparentes sobresaltos los restos del dictador si eso va a ocurrir porque C's ha anunciado que se va a abstener hay entramos en el fleco la posición que va a adoptar ese grupo anunciada hoy por Albert Rivera que en este tema como en otros por cierto no tiene reparos en cambiar de criterio ciudadanos abstener apelando a formalismos que no cree en la forma en el decreto ley ya que no cree que haya urgencia para apostar por el decreto ley el Partido Popular anuncia que va a recurrir ese decreto ley cómo va a hacerlo con todos aquellos que apoyan el Gobierno que ellos consideran injustificados Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 29:52 buenas noches y PP Ciudadanos vuelven a coincidir aunque el PP no se ha movido en los de Rivera han girado del sí al absurdo

Voz 1 29:58 Joan no ven una tía herida sacar a Franco

Voz 1441 30:00 Valle de los Caídos is escudan en la fórmula elegida por el Gobierno un decreto ley que requiere una urgencia política que no ven justificada Albert Rivera en Onda Cero

Voz 2 30:09 estamos hablando de un decreto ley que se supone que es para hacer algo urgente ese modo pues hombre preciosos está gobierna más de veinte años España de algunas veces como nunca ha hecho nada para quitarle abusos de Franco de lo de los Caídos y ahora resulta que es un gentío

Voz 1441 30:23 los populares se plantean recurrir el decreto y batallar con el Ejecutivo en lo sucesivo por está vía lo apuntaba en Radio Nacional el secretario general del PP Teo García

Voz 2 30:31 en el pasado para evitar que se hable del futuro lo que vamos a hacer desde el Partido Popular plantar cara recorrí todos estas medidas Parra decretos que años hace intenta probar vamos a recurrir los todos aquellos que no tengan carácter de urgencia llegan a miento

Voz 1441 30:47 la falta de apoyo de PP Ciudadanos no impedirá sin embargo que el Congreso apruebe el traslado de Franco una votación por mayoría simple en la que el Gobierno tendrá de su lado a quienes apoyaron la moción de censura que ha reabierto eso sí la batalla ideológica en el Congreso Adriana Lastra PSOE

Voz 18 31:02 este país no se puede permitir seguir con esa anomalía democrática es urgente porque llevamos cuarenta años ya de retraso el señor Rivera hace mucho que perdió el centro y ahora está perdiendo el norte también que cada vez que tienen la oportunidad real de posicionarse políticamente lo hacen cada vez más escorado a la derecha sin lucha fraticida con el Partido Popular sobre quién es más de derechas

Voz 1441 31:24 PNV P de tan han confirmado hoy su apoyo al decreto sumándose al que ya había anunciado unidos

Voz 1715 31:29 bueno nuestro compañero Óscar García ha rebuscado en la Biblioteca de la Ser ha encontrado algunos ejemplos de los días en los que Ciudadanos defendía incluso con cierta vehemencia que la ley debía cumplirse la Ley de Memoria Histórica que había que sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos incluso aquellos días en los que votaba a favor de una proposición en el Congreso que salga aprobada que instaba al Gobierno a que hiciera lo que el Gobierno ahora va a hacer Óscar buenas noches

Voz 1645 31:51 la Pedro qué tal buenas noches este sí es otro de esos asuntos en los que Ciudadanos hace verdaderos equilibrios para justificar un claro cambio de posicionamiento político en esta ocasión hemos pasado de

Voz 23 32:01 vamos a votar a favor porque estamos de acuerdo

Voz 1645 32:04 en mayo de dos mil diecisiete aún

Voz 2 32:07 no vamos a apoyar esa convalidación hoy mismo

Voz 1645 32:09 hace un año y tres meses el Congreso instó al Gobierno a que retirara los restos de Franco del Valle de los Caídos gobernaba el PP entonces Rivera lo justificó así

Voz 24 32:18 estamos convencidos que hay que aplicar la ley estamos convencido que el dictamen de la comisión de expertos es razonable Rajoy y entonces dejó aparcada en un cajón la decisión pero en junio de este año hubo un cambio de Gobierno

Voz 25 32:28 estación Pedro Sánchez Pérez Castejón

Voz 4 32:32 Pedro Sánchez jurídicas que ha tomado el Gobierno español lo que va a hacer es también hacer cumplir y cumplir con un mandato del Congreso de los Diputados

Voz 1645 32:40 anunció que cumpliría con ese mandato que Ciudadanos votó a favor pero el argumento comenzó a cambiar de

Voz 24 32:47 estamos convencidos de que aplicar la ley estamos convencidos que el dictamen de la comisión de expertos es razonable Rivera ya ponía otras condiciones sobre la mesa

Voz 26 32:54 si se presenta una ley y un proyecto serio

Voz 12 32:57 digamos para convertir a al Valle de los Caídos

Voz 26 32:59 cementerio nacional como tienen en Estados Unidos en Arlington por ejemplo está todo

Voz 1645 33:03 en su partido dejaron de ver el asunto como una prioridad

Voz 12 33:06 pero insisto que es un tema que no es una prioridad para las

Voz 27 33:08 mayoría de españoles no es una prioridad para

Voz 1645 33:11 así que Ciudadanos ha decidido ahora abstenerse en la votación que se produzca probablemente en septiembre en el Congreso

Voz 2 33:18 porque no son las formas bien la prioridad miro que nosotros haríamos estuviera

Voz 1645 33:22 no son las formas dicen hoy en ciudadanos que critican que el Gobierno vaya a utilizar la fórmula del decreto ley ya que éste se usa sólo para casos urgentes

Voz 1715 33:30 el de este asunto de los restos de Franco hemos hablado mucho y seguiremos hablando mucho hoy la principal novedad es la posición anunciada por Albert Rivera el hecho de que Ciudadanos Javier empieza a Portillo te pido tu valoración haya decidido no apoyar a abstenerse en la tramitación parlamentaria de ese decreto

Voz 12 33:47 bueno a mi me parece que Ciudadanos hace esos equilibrios y como el PP está buscando la manera de socavar la acción de gobierno en los puntos en los que el Gobierno puede realmente hacer algo con real como es este no en ese sentido a mí la posición de de Ciudadanos me parece en sí incoherente que entiendo que políticamente lo que quiere es el desgaste lo mismo que lo que ha anunciado el secretario general del PP un posible recurso ante el Tribunal Constitucional en el que por cierto suposiciones tendrían tendrían teóricamente con la actual composición del Constitucional mayoría desde el punto de vista técnico es decir sin embargo que mi opinión no tiene razón con él lo o no el Gobierno no ha elegido la la mejor vía yo creo que la vía del decreto ley de la que por cierto hizo uso más que nadie el Gobierno Rajoy en la la décima legislatura en la en la hasta dos mil quince quiero decir que es el Gobierno que más utilizó la vía del decreto ley y las condiciones estrictamente constitucionales de estricta de extraordinaria y urgente necesidad en sentido técnico constitucional yo creo que no serán la editorial de Pedro me ha hecho dudar porque me ha parecido muy bien argumentado ahora la razón Pedro del tu interpretación de la urgencia la entiendo y me parece políticamente una interpretación pertinente pero digamos que los términos de la categoría el decreto ley la extraordinaria y urgente necesidad más que discutible sobre todo cuando yo he consultado a algunos colegas constitucionalistas Si expertos en Derecho Parlamentario pues que me han señalado que el la propia Constitución en el noventa y tres el Reglamento del Congreso de los Diputados en los artículos noventa y noventa y cuatro darían al Gobierno otra vía de es que durante el plazo establecido del Met desde que se presenta un decreto ley en lugar de eso el se podía haber tramitado un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia con con con para el que procedimiento para que tenía el Gobierno el apoyo entonces aferrarse a lo del decreto ley que técnicamente le da una posibilidad de recurso de constitucional planos me pares se desde lo digo desde la modestia de mis conocimientos constitucionales y parlamentario me parece un error aunque entiendo la justificación que explicó muy bien ese ese empleo de sentido común inteligencia que el ministro y o lo explicó muy bien explicó porque se quería recurrir a esta otra vía yo creo que había otra vía ahí que eh Ike hombre que se plantea una dificultad propio Gobierno al recurrir al decreto ley ahora desde el punto de vista político discutir la necesidad de urgente de poner fin a ese disparate que es que tengamos al al dictador enterrado en el mausoleo pues es que eso me parece de de imposible discusión hay que sacara a Franco de ahí sin la menor duda María gobernar

Voz 1353 37:14 Nos ha tenido que buscar una una excusa o motivo ha encontrado en la forma

Voz 1875 37:20 que por supuesto siempre tiene que tener en cuenta tiene que tenerse en cuenta no no digo que haya que despreciarlo ahí tiene que actuarse dentro de la legalidad y es cierto que la figura del decreto ley es una la figura de la que se abusa Hinault sólo por parte del PSOE sino que se hizo por parte del anterior gobierno que ocurre también en en muchas autonomías por parte de muchos gobiernos autonómicos pero esta es una cuestión de fondo que sería deseable que hubiera sido deseable ya vemos que no va a ser posible porque también está parece que ya anunciado cuál va a ser la postura del Partido Popular que hubiera un acuerdo de una vez por todas entre todas las formaciones políticas pero bueno parece que en España no sólo no pasa eso sino que además tenemos que encontrarnos con que un partido político en escena la ciudad no ciudadanos muestra un cambio de postura hay una incoherencia tan tan tan inexplicable como la como la la versión que nos ha ofrecido hoy de de de que no para no tener que apoyar esta esta medida en el en el Congreso es prioritaria no es prioritaria pues bueno

Voz 0283 38:28 a Pedro actúen en tu en tu

Voz 1875 38:30 comentario inicial en tu editorial y te adelantabas un poco a lo que yo ya pensaba prioritario en lo prioritario urgente después de cuarenta años pues bueno e esta es una cuestión que que no nos permite no nos permite avanzar ya has empezado diciendo pues vamos a hablar de Franco pues no parece sé que que que tenga que ser un tema que que vayamos arrastrando desde hace cuarenta años y a mi me parece que es prioritario y urgente encontrar una solución como también lo es encontrar una solución a la identificación y al entierro en dignidad de todas esas personas que fueron asesinadas y que se encuentran enterradas en nuestras calles

Voz 1715 39:13 las defendía antes que hay que discrepar más con el moderador lo sigo defendiendo pero a veces está bien

Voz 1353 39:19 al moderador le gusta

Voz 0283 39:21 no yo creo que era urgente en mil novecientos setenta y cinco según entro tenía que haber salido me habría encantado y si no en el setenta y ocho en el ochenta y dos en el noventa y tres en el noventa y seis bajo Rajoy bajo Felipe me me habría creo que España habría ganado enteros en en en credibilidad democrática si lo hubiera hecho mucho antes estar eh bueno es opinable desde luego la urgencia pero me quería detener en subrayar porque esto ha causado tanta controversia porque el señor Rivera le pone tan nervioso la forma que no el fondo quiere aclarar cuando este Gobierno ha aprobado otros seis decretos anteriormente por la misma vía que os voy a resumir porque me parece interesante como no sea cuestionado tanto la cuestión del uso del decreto por ejemplo para reformar la de Televisión Española en ese caso sí hubo polémica otro para adaptar el derecho español a la normativa de protección de datos no podemos preguntarnos si eso era urgente o no no lo sé el Gobierno por alguna razón estipuló el decreto ley como como forma por aprobar una oferta da empleo público extraordinario para facilitar el acceso universal al Sistema Nacional de Salud que devolvía la atención sanitaria a los inmigrantes creo que todos podemos estar de acuerdo en que también Íbamos tarde porque el PP se lo quitó en modificar un programa de Rajoy para la activación para el empleo y por último en violencia de género bueno todas son cuestiones opinable es ahora vendrá séptimo decreto de la era Sánchez que será este que será el de el de sacar a Franco el de reformar la Ley de Memoria Histórica todos son opinable pero parece que es la cuestión de Franco lo que les motiva va todos estas ganas de ir a recurrir al Constitucional de cuestionar la forma y no en el fondo es decir no yo creo que no miremos el dedo friend sin dejar de mirar osea cuando lo que hay que mirar es la luna hay que sacar a Franco de ahí yo creo que sólo nos convertirán un país más libre más democrático más su operador de cuestiones del pasado Ésta es la fórmula no se va a bloquear hilo que revela la actitud de D'Rivera es que sigue atascado en primero de confusión este hombre es increíble como como dice un día una cosa vota hundió una cosa como votó en dos mil diecisiete y ahora va a votar otra eh no pues dejemos Le repitiendo en primero de confusión será que tiene un caladero donde ha visto que puede conseguir votos

Voz 1715 41:59 el alto en el camino que ya está abierta la desconexión ya la vuelta seguimos avanzando en los asuntos del día todavía me quedan dos grandes temas que quiero someter la vuelta análisis lo ocurrido hoy en Ceuta y las respuestas que ha vuelto recibirte de la política pero no solo desde la política también desde los cuerpos de seguridad a la Guardia Civil y la Policía después Donald Trump a ver si nos marchamos directa a EEUU

Voz 11 42:19 Hora veinticinco

Voz 4 42:22 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido

Voz 16 42:28 XXXVII mil novecientos setenta Asimismo el número de Segi correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de ti siento ilusión buenas noches y recuerda con los de la ONCE la ilusión

Voz 28 42:56 súper electro tres en Hipercor y El Corte Inglés tres días para renovar tus electrodomésticos y llevarte lo último en electrónica con un quince por ciento de descuento adicional en una gran selección de primeras marcas de HP Electrolux Tyson LG Samsung Super electro tres de lunes a miércoles y con todas las nuestras tecnoprecios sólo hasta el veintidós de agosto el Hipercor corteinglés

Voz 13 43:18 te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte piénsalo ya los pensado

Voz 14 43:24 con veinte a la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en moto a punto es el fútbol y es de los que llenan estadios horas los que aunque nadie les Vega

Voz 29 43:45 el fútbol es de los que se ganan la vida conecta animarse a y de los que se en el David la última no les de nada claro y todo el fútbol CIA si queremos contarlo analizando el fútbol de una manera diferente con el rigor de siempre del programa referéndum que de la noche deportiva

Voz 30 44:29 SER ha

Voz 1353 44:37 ahora incluso en Cadena Ser punto com y en las redes sociales Twitter arroba Hora Veinticinco hora25

Voz 16 44:49 qué tienen en común las comunidades de vecinos y las gasolineras low cost Paul M

Voz 21 44:53 competencia la Comisión Nacional de la Competencia que dice que

Voz 16 44:56 apoya explícitamente las gasolineras low cost

Voz 21 44:59 las fantasmas las que no tienen empleados

Voz 16 45:02 el tratado de libre comercio y la alimentación saludable la obesidad el sobrepeso marcas de alimentos con productos no muy saludables que patrocinan a colectivos médicos ir dirigido a los Nin quien promueve su campaña pues tienen en común ser consumidor

Voz 29 45:18 los estornudos a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias con Jesús Soria síguenos también en SER Consumidor punto es que apenas ser

Voz 16 45:30 las primeras horas de la tarde no son recomendables para tomar el sol los expertos insisten en que hay que utilizar un protector solar adecuado y cubrirse la cabeza para evitar trastornos los sofocos pueden tener consecuencias poco recomendables están las alternativas de estar cubiertos son

Voz 11 45:53 citas sin olvidar que no sólo el agua refresca todos los litigios nos pueden ayudar a superar el sopor también el oído la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 31 46:09 cadena SER

Voz 28 46:13 es posible que un baile de Fornesa consiguió Broncano hablar de transplantes de cabeza con el doctor Cavadas escucha lo en nuestra app entra en la sección a la carta selecciona últimos programas

Voz 16 46:28 lo que quieras de la Ser Juan quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 4 46:41 si piensas que es un buen momento para revisar lo que pagas Portu segura dialogar siga escuchando

Voz 14 46:47 hogar en coche en moto vida vente a la mutua con cualquiera de estos seguros de bajamos su precio sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 1579 47:03 aunque no lo parezca la Navidad esta mucho

Voz 12 47:06 Sitti Ross está en las luces

Voz 1579 47:08 en As en el turrón en todos los bicicletas que trajeron los Reyes el por que pasean por la playa y cómo no en el sorteo de Navidad ya está venta el cupón del sorteo de Navidad de la ONCE compro labor hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE Lucas después retomarán

Voz 32 47:31 a tener Alves con la radio en la mesilla de noche puede que aún enfundada en un traje de noche quizás regando su dama de noche son tantas las maneras de escuchar un programa de noche

Voz 16 47:47 Hablar por hablar de lunes a viernes desde la una y media de la madrugada ánimo una hora menos en Canarias con Adriana Mourelos

Voz 18 47:54 cadenas

Voz 5 48:01 Hora veinticinco litros blancos

Voz 1715 48:18 a las diez y cuarenta y ocho minutos de la noche a las nueve y cuarenta y ocho minutos en Canarias seguimos en Hora veinticinco en tiempo de tertulia con María Ferrer con Berna González Harbour y con Javier de Lucas virus a lo que ha ocurrido hoy en Ceuta esta vez el salto ha sido menos numeroso ciento dieciséis inmigrantes grupo de unos trescientos ha conseguido superar la valla de Ceuta esta mañana a plena luz del día el relato que hace la Guardia Civil fuentes de la Guardia Civil habla de agentes heridos de cal viva el Gobierno ha difundido lo destacábamos en portada una nota de prensa con las imágenes de unas tenazas martillo varias botellas de plástico los servicios sanitarios han atendido también a varios inmigrantes porque ocurre siempre hay un salto de este tipo algunos de ellos acaban heridos después de intentarlo nos vamos a marchar informa Antonio Martín

Voz 0744 49:08 al grito de Boza pozas son sonidos extraídos de Faro Televisión los inmigrantes se dirigían a pie hasta el CETI tras una nueva entrada masiva superaban de este modo una nueva etapa en su largo camino en total según datos oficiales han sido ciento quince

Voz 5 49:21 las personas que han logrado superar esta mañana sobre las nueve

Voz 0744 49:24 valla fronteriza que separa Ceuta de Marruecos la dirección de la Guardia Civil ha destacado la violencia empleada por los inmigrantes que han utilizado cizalla si mazos San rompiendo la valla ir reventando las puertas ubicadas en el perímetro fronterizo Se repite de este modo el modus operandi del pasado veintiséis de julio cuando recordemos llegaron a Ceuta algo más de seiscientos inmigrantes al igual que ocurre aquel día lanzado ácidos cal viva excrementos e incluso sangre a las fuerzas de seguridad siete agentes de la Guardia Civil han resultado heridos dos de ellos han causado baja por las lesiones sufridas todos han sido ya dados de alta también han sido atendidos en el Hospital Universitario varios inmigrantes principalmente por cortes el CETI tras la llegada de de hoy supera los mil trescientos acogidos es decir supera el doble de su capacidad máxima operativa

Voz 1715 50:09 otro salto y otra andanada del líder del PP Pablo Casado ha echado mano de Twitter para insistir en que la llegada de Sánchez al Gobierno ha provocado que se reduzca que se recrudece caparazón al revés que se recrudece la presión migratoria aprovechado Twitter para pedir más medios en afronte era ir para volver a describir a los inmigrantes que saltan la valla como violentos y para acabar diciendo en alguno de esos tuits menos demagogia todo eso en un puñado de letras con sus espacios incluidos Adrián Prado

Voz 0019 50:40 el Partido Popular mula utilizar un día más la presión migratoria como arma arrojadiza contra el Gobierno los populares han utilizado hoy las redes sociales para cargar contra Pedro Sánchez le acusan de no hacer nada para frenar la inmigración ilegal de mirar hacia otro lado le exigen medidas inmediatas para reforzar las fronteras entre ellas por ejemplo mantenerlas concertistas el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó cree que son una manera de garantizar la seguridad de los agentes desplegados en las vallas son declaraciones a Europa Press

Voz 34 51:09 sí tenemos unos medios de defensa de nuestras fronteras en una situación de tanta presión como la que hay ahora mismo desmantelar los me parece una grave irresponsabilidad con consecuencias positivas como las que hemos visto en Ceuta hace muy poco tiempo no

Voz 0019 51:22 desde el Gobierno recuerdan que están trabajando una alternativa que garantice la seguridad de que al mismo tiempo sean menos lesiva para quienes intentan saltar la valla de todos modos la secretaria de Estado de Seguridad Ana Botella aclara que eso no significa que vayan a retirar las concertó

Voz 25 51:35 buenas estamos trabajando como ustedes saben en una alternativa a las concertadas que no quiere decir la sustitución la desaparición mejor dicho sino que eso

Voz 7 51:45 una alternativa en lo que es la configuración

Voz 25 51:47 de una valla que puede ser mucho menos lesiva en este caso mucho más efectiva en evitarlos altos

Voz 0019 51:54 Albert Rivera también se ha unido a las críticas del PP y reprocha Sánchez que no se hayan aumentado los recursos materiales y humanos para proteger a los agentes desplegados en las vallas de Ceuta email

Voz 1715 52:03 ya en este es un asunto que venimos rondando también durante todo el verano la realidad es repetitiva hay cíclica y los argumentos por lo que hemos visto fundamentalmente los del parto lo popular se mantienen invariables otra vez hemos visto hoy a Pablo Casado a hablar de efecto llamada de un asalto violento acusar al Gobierno de Sánchez de lo que Javier empieza a reporte y ha ocurrido ya Ceuta

Voz 1353 52:27 bueno lo primero