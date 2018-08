Hora 25 (22/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 tuvieran que pronunciarse los políticos de una manera responsable y no elegiría yo cuántos son ahora los ciento cuarenta cuantos pasamos de caracteres en Twitter bélicos y yo

Voz 2 00:12 la verdad es que ese método que que tanto útil

Voz 1 00:15 quizá Donald Trump y que hoy ha elegido Pablo Casado para volver a hacer ese mensaje alarmista ciento dieciséis de esos supuestos cincuenta millones de africanos que habló el Partido Popular que estarían preparando para asaltar España tiene esa exigencia de responsabilidad de voy a ser muy breve porque yo también comparto los argumentos que habéis expuesto tiene que reclamar también al al Gobierno de Pedro Sánchez la responsabilidad tenso discurso tiene que venir acompañada de claridad en su pensamiento sus intenciones respecto a esta materia yo estas últimas declaraciones que acabo de escuchar de la secretaria de Estado no me dan seguridad y no me dan tranquilidad una alternativa en la configuración de las concertistas me ha sonado un poco salvando las distancias al pago en diferido de la indemnización no ha acabado de entender Osés o se quitan que es lo que sí anunció fue uno de los primeros anuncios que hizo el ministro del Interior hice cambian por una alternativa es responsable pero sin duda menos lesiva para esas personas o no se cambian yo no me parece que hay que exigir igual que cuando se habló de de la urgencia no humanitaria de los barcos a la hora de ofrecerles un puerto seguro en España no yo creo que la responsabilidad tiene que venir acompañada de de

Voz 1715 01:34 es una claridad en el discurso

Voz 1 01:37 las intenciones políticas al Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la inmigración y es que el cese

Voz 1715 01:44 a a quince segundos venga para para

Voz 0873 01:46 para subrayar lo que ha subrayarlo Comisión Española de Ayuda al Refugiado entre esos ciento dieciséis es más que verosímil que haya pero

Voz 1197 01:54 son las que tengan todo el derecho es

Voz 0873 01:57 licitar la protección internacional de la asilo o de la protección internacional subsidiaria no ileso CEO vía en este tipo de informaciones y realmente supone también una vulneración de la legalidad

Voz 1715 02:14 vamos a volver a la calle Nieves Goicoechea esperando a las puertas del Ministerio de Hacienda alguna novedad es hola de nuevo

Voz 2 02:21 hola pues todavía no hay novedad lo que pasa es que creemos que estaba a punto de determinarse empezó a las ocho y media bueno pues ya son tres horas y media no lo que se han cumplido y bueno no tenemos todavía ningún la impresión de la negociación sigue y me interés que hemos dicho antes así que bueno es una una un aspecto legal pero que es interesante que lo comentado y es que más allá de que consigan mi es importante la el respaldo para el techo de gasto y la senda de estabilidad sin luego todo eso se queda bloqueada en el Senado

Voz 3 02:50 no no ha servido para nada como

Voz 2 02:53 entonces es importante lo que pide Podemos sí que parece que el Gobierno podría estar de acuerdo en reformar un artículo de la ley de estabilidad presupuestaria para permitir a para que no sea para que el PP en el Senado la mayoría de lo que claro eso es no te van a sacar pero ese día tanto Puyol Pepe pero otros de las SS nado en el Senado es el PP pero evidentemente podría ser otro partido pero si se trataría de evitar eso hoy que que bueno pues pudiera estar aprobada el presupuesto por el Congreso de los Diputados pero ya digo hay otros muchos aspectos y ya veremos a ver ahora el portavoz será regalo

Voz 1715 03:31 venga quedamos pendientes gracias Neves

Voz 2 03:33 hasta ahora hace muchos años con en lo ha desarrollado

Voz 1715 03:36 por tanto se decía la magia de las radios permite pasar de la calle Alcalá a Washington Carlos Pérez Cruz muy buenas noches hombre

Voz 1197 03:42 sigue siendo un poco mágico no Pedro bueno creo que ya no tiene que ver

Voz 1715 03:45 la radio tanto como otras cosas no que si Internet y tecnología pero sí es un poco mágico poder pasar de la calle Alcalá allí donde dijo a The Washington que no sé dónde es pero hemos saltado unos cuantos miles de kilómetros buenas noches carros

Voz 1197 03:58 buenas noches cerquita de la Casa Blanca y hasta aquí puedo contar

Voz 1715 04:01 ah vale bien echa un ojo a aparecer tram por ahí por cierto cómo ha reaccionado tras un Carlos a los dos escándalos que llevamos contando ya desde ayer en este programa de Michael Cohen el ex abogado de Tram y el de Paul por su ex jefe de campaña

Voz 1197 04:16 bueno trampa tardó en responder en el caso de Michael Cohen al contrario que con Paul que les da mucha pena su situación quizá porque cruzar los dedos para que no coopere con los fiscales a la espera de un posterior perdón presidencial que la Casa Blanca no niega tajantemente y hoy si el presidente ha hablado sobre Cohen sobre su ex abogado que asegura que fue quien cursó la orden de pago a las dos mujeres a la actriz está dormida a la ex modelo de Playboy Karen McDougall para que sus historias no interfiriera en la campaña electoral de dos mil dieciséis y por lo tanto en las posibilidades electorales lo que resultaría en un delito de financiación irregular de campaña electoral en declaraciones a su canal de cabecera a Fox News

Voz 4 04:57 pero no fueron refugiadas

Voz 1197 05:00 el presidente ha reconocido que supo de los pagos pero que lo supo posteriormente a que tuvieran lugar que el dinero no venía de la campaña sino de su propio bolsillo que lo supiera a posteriori por cierto parece que entra en contradicción con aquella grabación en la que el escuchábamos precisamente discutir con Cohen el pago a una de las dos mujeres es más Tram reconoció en mayo al igual que lo ha hecho hoy que reembolsar el dinero a Cohen cuando previamente había negado conocer que estos pagos existieran el presidente de Estados Unidos niega también que el delito por el que su ex abogado se declara culpable sea tal delito y como mucho lo califica de violación una violación que dice cometió también Obama son una vez más Pedro mezcla conveniencia porque la campaña de Obama fue sancionada por una serie de irregularidades pero no desde luego por los delitos que ahora asume Covent ni mucho menos por haber ordenado la realización de estos pagos como asegura

Voz 1715 05:50 el abogado que hizo te voy a preguntar por el resto de los partidos políticos pero hace un par de horas la secretaria de prensa de la Casa Blanca Sarah Sanders ha comparecido ante los medios de comunicación no sé si ha añadido algo más a las palabras de Trump

Voz 1197 06:03 poco más por no decir que incluso menos de lo que dijo el presidente hace apenas una hora contestaba así a las insistentes preguntas de los periodistas

Voz 1804 06:12 a eso

Voz 1662 06:13 de ser muy se el menisco Hans y la tengo

Voz 1804 06:16 con el Anders ha eludido

Voz 1706 06:18 los detalles en las múltiples preguntas que los periodistas le han realizado sobre caso Cohen ha negado la comisión de cualquier delito por parte del presidente dice no está acusado de nada se ha negado a contestar a preguntas tan aparentemente fáciles de responder como por qué el presidente negó que conociera estos pagos cuando ahora aparentemente conocía hasta el detalle de quién los hizo el mismo tampoco aclarado

Voz 1197 06:39 sí podría obtener el perdón presidencial cuando sus dos juicios juicios recordemos que le queda otro en septiembre sean sentenciados

Voz 1715 06:48 eso que saludemos a Elías López ex editor de Opinión internacional del Washington Post Elías López buenas noches aquí en España

Voz 5 06:55 bueno pues la invitación gracias

Voz 1715 06:57 vernos Elías bueno a partir de todo lo que ha venido ocurriendo en una sucesión casi frenética de acontecimientos desde ayer donde crees que todas estas revelaciones estas confesiones dejan ahora mismo lastra

Voz 5 07:09 bueno Donald Trump está actuando ya lleva unos meses actuando de esta manera como mafioso acorralado esa tía o en mi posesión y ahí es un día histórico infame para este país y se ha visto rodeado por digamos ya personas que lo implican en en en en lo que serían crímenes serios es la prueba las instituciones hemos digamos venido a pie haciendo un llamado para que se fortalezca los mecanismos que tienen que activarse para para romper para poner a este al presidente de Estados Unidos digamos bajó proceso de investigación profundo la más la del micro digamos el poder está en el Congreso bueno los republicanos que tienen con eso de abrir una investigación es Ferias sobre estos acusaciones que se sobre esto no hay un precedente de de digamos que acuse directamente o que se impute el presidente directamente un crimen ah pero creo que lo más importante para este país sería que digamos lo legisladores los senadores los representantes de la ciudadanos pues ahora su trabajo investiguen el ligados a esta situación sino estamos frente a una parálisis por puro interés político claro y eso es grave

Voz 1715 08:32 porque además de estas revelaciones además de estas confesiones y otras investigaciones abiertas cabría esperar supongo Elías que en los próximos meses la acumulación de indicios o de pruebas respecto al propio Trump sea cada vez mayor

Voz 5 08:48 sin duda esto digamos lo que pasó ayer reivindica de nuevo para la investigación de especial Robert Mueller una persona que la que el agua KO desacreditar casi a diario a y sin embargo digamos sus sus su en su trabajo investigación puede ha generado días de de de de condena de sentencia pedíamos estamos frente a un aún aún a un proceso que ha sido diga iniciado puesto de fiscal y que está generando la pruebas contundentes casos sólidos Ivor va cercando digamos a a al círculo de trompeta lo que sí podemos esperar es que pues se produzca máxima y esta es su digamos de su conocimiento antes ante distintos factores si hubo o no con la colaboración de su campaña con Rusia para obtener información que podía dañar a Hillary Clinton oponente unos no sabemos pero Hoff pero digo todo indica que la investigación de Robben Müller está dando resultados

Voz 1715 09:50 pero te pienso Elías que no te retires sigue por ahí Carlos nuestro hombre en Washington Carlos que están diciendo las otras voces que no son ni quiénes confiesan ni el propio Trump es decir el Partido Demócrata no sé si hay alguna voz que se inquiete en el Partido Republicano

Voz 1197 10:06 bueno antes añadir a lo que decía Elias que efectivamente lo que esa cedido en el caso de juicio de Ford es una reivindicación de Robert Müller porque el presidente siempre se ha referido a una caza de brujas estamos hablando ya de un caso de una investigación que ha derivado en un juicio que ya tiene ocho delitos reconocidos y respecto a las reacciones los demócratas piden ya como comentaba Elías que el Congreso obra una investigación para el asunto de Michael Cohen y piden a los republicanos un detalle que retrasen las sesiones de confirmación del candidato de Donald Trump al Tribunal Supremo el juez Pérez Cava no irónicamente este juez participó en la investigación del escándalo de Bill Clinton que derivó en su puesto por impeachment que no salió adelante y es que cava no con el tiempo se lo pensó mejor dijo que no hay que involucrar en procesos judiciales a un presidente en activo por parte republicana hay algunas voces pero sus líderes tanto en la Cámara de Representantes como el Senado Paul Ryan y Mitch McConnell han eludido de momento responder a la situación creada por la acusación de cohetes

Voz 1715 11:07 Elías López editor de opinión de The Washington Post te pregunto Elías cuál es la permeabilidad en la sociedad americana está público de opinión ya que en la sociedad americana a los mensajes de Trump es decir cuánta gente en Estados Unidos se cree hoy que lo que está pasando es una caza de brujas contra

Voz 5 11:26 mira yo que Zuckerberg hace política día acoger el con la que conecta de ritmo muy directamente a una política que es del Partido Republicano que se identifica con con muchas de las causas que la todo Mao o no el tema de la inmigración ilegal y que él sabe atizar muy bien esto sentimiento pues de desconfianza hacia los inmigrantes xenófobo y con el conecta muy bien con esa persona que creo que creo que hay un movimiento o alrededor de él que pues niega va a reconocer la realidad pero la población viendo que que que esta persona se ha rodeado de gente que criminales digamos ya criminales que ha sido que han iniciado ya han pasado por el proceso judicial estafadores y oportunista nosotros es como gerente en no no tiene ninguna capacidad dad estábamos viendo que hay una completa inacción parálisis caos en la gran prueba por supuesto es son las selecciones que se aproxima es si hay en efecto una ola azul que ya Magno siglos repítelo demócratas logran controlar ambas cámaras ah pues entonces sobrevivía la posibilidad de de de de Investigaciones más feria incluso fuese político Ivano las encuestas muestran en que los demócratas tienen muchísimo más entusiasmo de su lado

Voz 1715 12:49 pues alías López editor de Opinión interanual del Washington Post creo que volveremos a llamarte algún día porque tras nos va a dar os va a dar algunos momentos de gloria o de vergüenza mejor dicho

Voz 5 13:01 muchísimas gracias por cierto carros

Voz 1715 13:04 bueno la verdad algo mencionaba la posibilidad del impeachment esto de que que tras no se va a retirar es una evidencia que para que se vaya van a tener que empujarle es otra evidencia pero claro ahora mismo eso es imposible

Voz 1197 13:17 bueno de momento lo que vuelve a sonar en Washington es la palabra impeachment con fuerza pero conciertazos sordina teniendo en cuenta lo que hablábamos que la Cámara de Representantes y el Senado tiene hoy mayoría republicana otra cuestión será qué pasa así en noviembre y un vuelco electoral los demócratas obtienen el control de ambas cámaras y por lo tanto la posibilidad de iniciar procesos como éste es así como este seguramente impeachment será una palabra muy repetida en campaña por los demócratas un dato para que los oyentes lo conozcan el impeachment requiere que el Senado lo aprueben sesenta y siete de los cien senadores que lo aprueben en el Senado sesenta y siete de los cien senadores hoy los republicanos cuentan con cincuenta y uno asientos

Voz 1715 13:59 los números no salen y es que en este país en España ultimando unos estamos haciendo expertos en la matemática parlamentaria porque hay que andar sumando y restando apoyos IBI votos en contra permanentemente bueno pues Carlos yo preveo que mañana igual pues que volver a saludar porque ahora vamos ahora a alguna de las suyas seguro

Voz 1197 14:20 seguro seguro pero vamos que si no lo hace y nos deja descansar lo agradecería también pero creo que

Voz 1715 14:26 según anunciaron las próximas horas en nuevos aranceles a productos chinos por la máquina no para y además no es lo que se anuncie que va a suceder sino lo que sucede sin anunciarse que es lo que pasa siempre la Casa Blanca Carlos un abrazo muchas gracias un abrazo buenas noches hasta luego bueno Berna tras los indicios las confesiones las pruebas algunas de ellas ya irrefutables que se iban acumulando en su contra esa especie de impermeabilidad que él quiere demostrar hacia los escándalos que le rodean la incógnita de hasta dónde va a aguantar ese país a ese presidente la política de ese país a ese presidente

Voz 0283 15:02 sí en la retahíla de malas noticias que mañana puede darnos de nuevos aranceles etcétera ayer hubo otra que pasó un poco desapercibida por todo esto que es que eliminó las restricciones al carbón autorizó a los estados a volver a contar con el carbón con con lo que tiene eso de consecuencias para el medio ambiente para la salud etcétera simplemente por por recordar que sus las la la la herencia que nos va a dejar Trump es nefasta en tantos frentes eso contra Trump ya es un caso contra Tampa Bay creciendo el abogado de de una de las actrices de la actriz porno a la que sobornar o no con la que acordaron su silencio va por él va a solicitar sumó su su comparece ir quiere quiere perseguirle judicialmente y es muy activo eh It is esto sólo ha empezado el fiscal Müller Elías lo ha contado muy bien ya tiene treinta y dos personas apuntadas acusadas de de unos cien delitos es decir esa investigación sólo ha comenzado lleva un año no no sé exactamente cuánto pero pero estas son derivadas de especialmente lo de Cohen es una deriva de Müller y esto está avanzando seguir avanzando esta vez le ha tocado la mecha está junto a él no falta tiempo como ha dicho Elías a los congresistas no están a la altura de del del deber que tienen que demostrar ante la los votantes que que les han puesto donde les han puesto eh piel bueno cuánto tiempo a durar este discurso de El enemigo del pueblo es la prensa y ahora también son los jueces porque hacen una caza de brujas es decir todos son enemigos todos los que van a por él

Voz 1715 16:53 me iré a otra incógnita que no hará o qué no será capaz de hacer o que no intenta ahora para quitarse de encima el fiscal especial a Müller alguna maniobra ya ha hecho en los últimos meses para intentar apartarlo

Voz 1 17:05 lo que no debe haber hecho para silenciar a a o para tratar de de de finiquitar la la de una manera más positiva la situación de Michael Cohen al que llamaban el pit pum lo de Trump de Trump Sun porque lo utilizaba para resolver todas aquellas cuestiones un tanto Spinoza será un poco su su brazo derecho me me este es un capítulo más la reacción que él ha tenido la descalificación continua que hace de todo aquel que no se posiciona tal y como él cree como el piensa ese ese esa reacción que ha tenido de de de descalificación del que cómodo todo era era una persona tan cercana como como su abogado de todas maneras yo estoy un poco escéptica y me ha me ha gustado irme a interesada en este sentido la pregunta que has planteado sobre cómo percibe esto la Sociedad Americana la Sociedad Estadounidense Éste es el presidente que va a construir el muro con México Éste es el presidente que ha se ha salido todos los acuerdos relacionados con tratar de acabar con el cambio climático que ha humillado que han inmune a la Unión Europea eh bueno decís que yo ahora te escucho también con atención Berna que esto son el principio a ver cómo termina pero yo en mi capacidad es sorpresa sobre las consecuencias que tienen los actos de trampa es ya bastante está ya bastante limitada y no los en cualquier caso sería muy interesante verle comparecer como tuvo que comparecer Clinton hace veinte años para hablar eh o o para defenderse un delito de perjurio teniendo en cuenta cuál es su concepto de la verdad sería muy interesante ver cómo cómo explicaría sus sus permanentes declaraciones y provocaciones respecto a lo que él considera que ha pasado que no ha pasado

Voz 1715 19:09 a Javier te doy la palabra con una advertencia previa igual te corto en cualquier momento porque ha terminado la reunión está a punto ahora el Pablo Echenique pero tú de momento empieza hasta aquellos de corte

Voz 0873 19:18 pues empleado para decir que me interesa mucho las entrevistas que qué habéis hecho con con las dos conexiones con con Estados Unidos que estoy muy de acuerdo con las posición y con lo que han expresado ven yo creo que es el pueblo no va a expulsar a atraer por mucha indignidad en la que te haya incurrido los subrayaba María en el vídeo que grabó todo va a depender de si efectivamente se produce ese giro en las cámaras en las elecciones de noviembre tengo y alcohol y uno Javier

Voz 1715 19:59 estupendo sobre un hombre de palabra pero nos vamos de nuevo a la calle nos vamos a marchar hasta la puerta del Ministerio de Hacienda Nieves Goicoechea Nieves hola de nuevo

Voz 2 20:09 bueno pues la reunión ha acaba de determinar está con nosotros Pablo Echenique yo creo que ella podemos preguntarle en directo para la Cadena SER Pablo si ha habido avances en la reunión con la ministra de Hacienda

Voz 1662 20:20 bueno estamos razonablemente satisfechos de de la Unión que que hemos mantenido con con Hacienda y con inconexo equipo eh en primer lugar hemos conseguido arrancar al Gobierno el compromiso de que de que se eliminen la bueno pues la última palanca de poder que quedaba de Partido Popular referente a los presupuestos generales del Estado que es la posibilidad de vetar da senda de déficit en el Senado en una cámara anda que el Partido Popular tiene una mayoría absoluta espuria que no se corresponde cuando la cual da fuerza electoral de Partido Popular ir en quitad esta capacidad al Senado esta capacidad espuria a Partido Popular permite que Don que hablemos con el Gobierno referente apoyo a políticas sociales y se pueda llevar a cabo Hinault ocurra como la última vez que aunque ha aprobado la senda en el Parlamento luego Pablo Casado ya había tumbado en el en el Senado con esto vamos a Partido Popular Pablo Casado da posibilidad de evitar que en el futuro esperamos que sea que sea así se puedan aprobar unos Presupuestos Generales del Estado con políticas públicas progresistas hemos hablado por supuesto de de la sanidad de la educación la Ley de Dependencia la reunión que acabamos de detener ha dado ha dado para mucho nosotros pensamos que en los Presupuestos Generales del Estado se se tiene que notar los avances las mujeres tiene aunque al dar los avances los pensionistas tienen que notar eh los avances y ya hemos avanzado en muchos puntos hemos concretado seguir hablando en reuniones posteriores pero por ejemplo en un punto en el que estamos en el que hemos estado ya hoy de acuerdo Essen de Valoriza ahí las pensiones este año en que cuando se conozca el IPC de de año dos mil dieciocho se mediante un pago único revalorizan las pensiones de de dos mil dieciocho al IPC y por supuesto también se revalorizan las pensiones el año que viene en en los siguientes presupuestos generales del Estado también con con el IPC por eso como digo tanto por este avance concreto de las pensiones como por el hecho de de de haber acordado a debata lo antes posible a Partido Popular la posibilidad de vetar de vetada de avance en este en este sentido estamos de gente satisfechos queda queda de talla muchísimas medidas más quedan detallar las medidas de dependencia dan detallar las medidas a rescatar la Educación la Sanidad en nuestro país queda hablar en detalle de cómo permitir que los ayuntamientos puedan llevar a cabo políticas políticas sociales queda queda hablar de la sostenibilidad del sistema de pensiones además de además de otras medidas que que llevar a cabo como allí me el factor de sostenibilidad que también afecta ya bolsillo de los pensionistas pero entendemos que bueno pagan veintidós de agosto a las once de la noche estamos tenemos que estar de razonable satisfechos y esperamos seguir hablando al Gobierno de de estos temas

Voz 2 23:50 el todavía nuestra entonces este errado el apoyo de Unidos Podemos al Gobierno socialista

Voz 1662 23:55 nosotros pensamos que si seguimos por este camino en que dos días futuro hojeando azulgrana es futuras tal y como hemos concretado revalorización de las pensiones hoy podemos concreta avances en la Ley de Dependencia avances en la educación avances en la en la sanidad y eso se concreta con tiempos con partidas presupuestarias habrá capacidad de entendimiento y podemos podremos llegar a un acuerdo pero todavía queda queda queda mucho por hablar en queda vuelvan pues muchas salga de de abajo entre dos equipos técnicos que habrá que tener que habrá que tener en los próximos días hemos

Voz 6 24:37 en alguna fecha límite para llegar al acuerdo o no de momento bueno

Voz 1662 24:40 cuando haya que voto a la senda de déficit en el Congreso de los diputados que no será antes de que eliminamos la capacidad Senado de vetar la senda de déficit primero hay que eliminar la capacidad del Senado de paralizar ya Senra de déficit que tanto cómoda será partido a partido popular después de eso pues llega a la votación de agenda del déficit al Congreso de los Diputados y a ser aceptadas hizo que tenemos para ella

Voz 2 25:09 además juegos para evitar el bloqueo del Senado hace falta

Voz 6 25:12 formar la ley de estabilidad presupuestaria el Gobierno lo hará lo hará por decreto ley y cuándo lo hará

Voz 1662 25:17 bueno vamos a explorar todas las vías jurídicas estoy un debate jurídico muy interesante la claro no pensamos que hay vallas vías según las cuales se puede eliminar esa capacidad de veto el Senado una puede ser un decreto del que nosotros pensamos que es viable pero si no fuera esa hay otras vías que hemos planteado hoy lo que importa es la voluntad decidida tanto por nuestra parte como por parte de de gobierno desgobierno a España de llevarla a cabo la eliminación de de ese artículo quince de edad de ir de estabilidad presupuestaria que como decimos pues da una palanca de poder a Partido Popular apoyo ciudadano que tiene en estos momentos este hundirlo vamos a hacer una cosa

Voz 2 26:02 esto con la Cadena Ser integrado es decir que les diera las gracias a

Voz 1662 26:04 la Pablo Echenique porque ya estamos casi fuera de tiempo

Voz 2 26:07 sí pues bueno ya has visto grandes acuerdos rusa grandes avances en esta reunión el veto del Senado se va a evitar mediante una reforma legal de esa Ley General Presupuestaria es imprescindible para que la senda de estabilidad las aprobada antes en el Congreso puede estar vigentes y en el Senado si hubiera bloqueo del Senado esa senda vía sería fallida otra vez por gracias Nieves revalorización de las pensiones y también parece que puede haber un acuerdo para rebajar el copago farmacéutico para los pensionistas pero esto no lo ha matizado hasta luego

Voz 7 26:38 mañana gracias María Ferrer gracias Berna González Harbour y Javier de Lucas ha sido un placer gracias a los tres buenas si a ustedes les emplazo mañana no Hora veinticinco Pedro Blanco

Voz 3 26:53 servicios informativos

