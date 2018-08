Hora 25 (23/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:24 buenas tardes el Gobierno ha expulsado a los ciento dieciséis inmigrantes desataron ayer la valla de Ceuta los ha devuelto a Marruecos en virtud de un acuerdo bilateral de veintiséis años una excursión por la vía rápida que preocupa en las ONGs Estrella Galán es la directora general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado

Voz 0809 00:39 estamos preocupados ante este cambio de estrategia consideramos que este cambio de política que pone en marcha procedimientos acelerados impide la detección adecuada de personas vulnerables con necesidades espera

Voz 1715 00:50 la expulsión sirve al Gobierno para responder a los críticos con su política migratoria Moncloa también se arma de argumentos en torno a Cataluña el Gobierno va a recurrir ante la Justicia la reapertura de las delegaciones catalanas en el exterior ordenada por la Generalitat pese a ello Pablo Casado sigue viendo en Pedro Sánchez un cómplice del independentismo por no tomar medidas en la polémica de los lazos amarillos por qué porque lo hacer

Voz 0072 01:11 muy fácil porque Kent unos los votos de los independentistas para llegar al Gobierno porque es cómplice y REUTERS EP sionismo

Voz 1715 01:19 en en su carta de respuesta Quim Torra el ministro de Interior ha propuesto discutir esta polémica a primeros de septiembre en la próxima junta de seguridad entre el Estado y la Generalitat Ayuso Cataluña le parece bien aunque espera más de Grande Marlaska de las medidas que tiene que tomar el Estado conexos cosa costes fuerzas de seguridad lo requerirían una reunión de la Junta seguridad porque son competencia exclusiva de amistad y entré pero en todo caso a será bienvenida a esta reunión para que podamos poner sobre la mesa todo el historial de violencia que hay en las a que ha habido en las calles de Cataluña a crisis política de Cataluña también los atentados del año pasado han provocado que Barcelona caiga siete puestos en el ranking internacional que mide las ciudades más valoradas la tarde nos deja otro a última hora el Gobierno suspende la aprobación de la senda de estabilidad presupuestaria prevista para mañana Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:09 hola Pedro buenas tardes aplazan su aprobación hasta aclarar cómo se va a realizar la reforma pactada anoche con Podemos para evitar la capacidad de veto del PP en el Senado a esa senda de déficit un acuerdo que viola la separación de poderes según Pablo Casado pero que apoyan grupos como el PNV quiere cargarse propio

Voz 1667 02:51 la valla Josu Erkoreka en nombre del PNV en lo que sí se aprobará mañana en el Consejo de Ministros es el decreto para exhumar a Franco Moncloa cree que está plenamente justificado el recurso a esa vía urgente por Real Decreto frente a las críticas del popular Teodoro García que hablado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 5 03:05 nosotros no vamos a votar a favor en primer lugar y segundo vamos a recurrir todos aquellos realmente no

Voz 1385 03:12 gente creemos que son una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones no entiendo porqué hoy es urgente icono

Voz 5 03:18 no gobernaba Felipe González al señor Zapatero no lo era

Voz 1667 03:22 que sigue sin aclarar el PP si votará en contra Ausàs tendrá en la convalidación de ese decreto el séptimo que aprobará Sánchez desde su llegada al Gobierno estaremos en Barcelona escenario del último crimen machista en Londres donde el Gobierno ha explicado porcina los británicos que va a suponer para ellos un Brexit duro tendrán más difícil por ejemplo mantener suspensión a las ocho

Voz 1715 03:41 dieron veinticinco Deportes con Jesús Gallego Jesús buenas tardes

Voz 0919 03:44 buenas tardes tenemos fútbol en directo ese día está jugando la tercera eliminatoria de la ronda previa de la Europa League en la República Checa se enfrenta al Sigma acaba de comenzar la segunda parte del partido el resultado por ahora empate a cero la vuelta del encuentro será la próxima semana en el Pizjuán y el tiempo

Voz 1715 04:00 las tormentas Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:02 es una jornada más a esta hora tiempo propio de finales de agosto después de un día de mucho calor y las tormentas descargan ahora mismo en el centro y sur de la península también cerca del Mediterráneo pueblos del interior de montaña nos han formado finalmente en Mallorca en breve estas tormentas desaparecerán y mañana va a lucir el sol en la mayor parte del país menos en el Cantábrico con nubes a ratos compactas también algunos momentos de sol sólo algunas lloviznas y ambiente fresco también chubascos en algunos momentos del día cerca de la costa de Cataluña o en Baleares en el resto sol y temperaturas sin grandes cambios subiendo un poco en el Mediterráneo con vientos de poniente creen que por ejemplo en la Comunidad Valenciana se pase de los treinta y cinco de máxima

ha empezado ya hora25 Pablo hacemos una pausa

Voz 6 04:44 aquí vamos con las novedades de

la expulsión masiva de esos inmigrantes que saltaron ayer la valla de Ceuta

hora veinticinco Pablo Morán

Voz 1667 06:00 tarde intensa en decisiones relacionadas con las políticas del Gobierno en la primera tiene que ver con el acuerdo que alcanzaba ayer el Gobierno Hacienda con Podemos para reformar la ley de estabilidad presupuestaria para intentar arrebatar al Partido Popular su capacidad de veto en el Senado bueno pues el Gobierno aplazado la aprobación de esa senda de estabilidad para el periodo dos mil diecinueve dos mil veintiuno la que rechazó el Congreso en julio y lo hace hasta concretar esa reforma que pactó anoche con Podemos Ike como decía quitará la capacidad de veto del PP en el Senado a esos objetivos de déficit Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 06:35 buenas tardes Pablo

Voz 1667 06:37 cuáles son los argumentos que recurre Moncloa para explicar la suspensión de esta reforma que en principio iba en el orden del día de mañana del Consejo de Ministros

Voz 7 06:45 seis estaba diciendo durante toda la semana Illera

Voz 1468 06:48 un hecho la verdad que confirmado desde principios de esta semana el Gobierno tapar este retraso porque ahora mismo hay un debate jurídico abierto dentro del Ejecutivo sobre cuál es la mejor opción el mejor mecanismo legal para modificar la ley de estabilidad presupuestaria el artículo quince queda capacidad al Senado para vetar la senda de déficit y deuda públicos en España para los años dos mil diecinueve dos mil veinte dos mil veintiuno las fuentes consulta horas en la Cadena SER aseguran que esta senda de estabilidad se aprobará Pablo han no será mañana pero será en alguno de los próximos Consejos de Ministros el Gobierno esta semana ya había obtenido el respaldo del Consejo de Política Fiscal y Financiera ahora el trámite siguiente era aprobar esta senda en el Consejo de Ministros no va a ser así este viernes pero será en alguno de los próximos viernes para que luego una vez que se opte Se busca mecanismo vaya al Congreso después al Senado para que quede definitivamente aprobada en este otoño

Voz 1667 07:41 pues esa es la última hora el Partido Popular ya había anunciado por la mañana que recurriría ante el Constitucional si el Gobierno y podemos llevaban adelante ese acuerdo para modificar la ley los populares acusan a Sánchez

Voz 0919 07:52 a arrodillarse ante Pablo Iglesias en ciudad

Voz 1667 07:55 Nos califican el acuerdo de atentado democrático escuchen a Pablo Casado ya Miguel Gutiérrez

Voz 2 07:59 vamos a admitir que un partido bolivariano como Podemos que ha asesorado a los países en los que se han conculcado las libertades democráticas ahora pretenda que en España el Senado desaparece eso papel la arbitrio en su papel de Cámara de segunda lectura es papel cámara territorial porque la mayoría para el ese es pura lo espurio es ir contra la Constitución lo espurio es ir contra la separación de poderes

Voz 11 08:23 por eso hay que hacer es convocar elecciones porque no puedo hacer es como no me gusta una mayoría que me bloquea leyes au proposiciones por lo que hacemos es con un decretazo nos lo cargamos

Voz 1667 08:34 no todos están en contra de esa reforma ya escuchábamos en portada al representante del PNV Josu Erkoreka pero es que el P D cat y Esquerra también están a favor de eliminar esa capacidad de veto del Partido Popular pero esperan un gesto del Gobierno sus teléfonos todavía no ha sonado esos dos partidos piden que Moncloa hable con ellos antes de seguir adelante con esa reforma como digo esa es la primera decisión la última decisión la de última hora del Gobierno en una intensa tarde de informaciones relacionadas con las políticas del Gobierno la primera la conocíamos a primera hora de la tarde Nicolás Castellano buenas tardes

Voz 1620 09:09 salvan a gastar Pablo el Gobierno damos la sorpresa con

Voz 1667 09:12 su decisión de expulsar a los ciento dieciséis inmigrantes que consiguieron saltar ayer la valla de Ceuta a Moncloa ha recurrido a un antiguo acuerdo de los noventa para devolverlos a Marruecos un acuerdo que prácticamente no se ha utilizado en los últimos veintiséis años y que según el Ejecutivo pues recoge la base legal suficiente para realizar esta expulsión

Voz 1620 09:29 sí de hecho Pablo es la primera vez en veintiséis años que se utiliza formalmente está acuerdo bilateral para expulsar a esos que saltan la valla fuentes de Interior explican a la SER que el Gobierno marroquí aceptó este procedimiento de devolución después de que la Policía Nacional identificara desde ayer por la tarde durante toda la noche a cada uno de los que saltaron ayer la valla de Ceuta asegura que fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma les prestó asistencia letrada ahí sanitaria que se les informó también de todos los derechos el procedimiento se realizó uno por uno de esta manera explica antes del Gobierno ha hecho efectiva la devolución en base a ese acuerdo bilateral que firmara en España

Voz 7 10:03 en Marruecos en mil novecientos noventa y de acuerdo

Voz 1620 10:06 lo que sea reactivado después de muchos años que solía usarse para la devolución de marroquíes pero que con subsaharianos solos activado de manera ocasional en episodios como el de la Isla de Tierra en dos mil doce o para grupos llegados a las

Voz 1667 10:17 la Chafarinas y esta expulsión masiva se aleja de la imagen de buenismo aunque la oposición achaca al Gobierno para que

Voz 6 10:23 verle después de provocar un efecto llamada en nuestro país

Voz 1667 10:26 las ONGs no ocultan su preocupación ante la posibilidad de que estos expulsados pues no hayan recibido la cobertura legal a las que te a la que tienen derecho

Voz 1620 10:33 sí sorpresa y preocupación fuentes de las organizaciones humanitarias en la ciudad aseguran a la Cadena Ser que la dirección del CETI ni siquiera fue informada de este procedimiento y que de hecho sorprendió a todos incluidos los llegados hace meses que sólo cuarenta de los ciento dieciséis pasaron la noche en el Centro de Estancia Temporal la gran cuestión es si a esas personas se les informó realmente de sus derechos teniendo en cuenta que con el abogado posible traductor y policía Alavés como mucho estuvieran de media unos diez minutos por inmigrante Estrella Galán secretaria general de CEAR muestra su preocupación por ese acceso a derechos como el del asilo y rechaza la pulsión a Marruecos donde según de dice los derechos de los inmigrantes

Voz 0809 11:08 pues lo hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos con redadas violentas persecuciones extremas provoca que estas personas se ven atrapadas y precipiten su paso España pues Marruecos no es un país seguro consideramos que este nuevo enfoque es desacertado si no se aplican fórmulas paralelas que permitan la llegada de personas de una forma ordenada y con garantías de nuevo nos encontramos ante un enfoque basado más en el control de fronteras en la seguridad que la protección de las personas

Voz 1620 11:36 Amnistía Internacional por su parte ha pedido al Gobierno que paralice de inmediato estas prácticas que vulneran los derechos humanos y algunas asociaciones de guardias civiles aplauden la decisión del Gobierno esperan que vuelvan a repetir este método de devoluciones

Voz 1667 11:47 gracias Nico esto sobre inmigración pero hay más hay al menos otras dos decisiones otros dos gestos del Gobierno para responder a sus crítica a sus críticos esta vez con Cataluña el primer gesto el Ministerio de Justicia ha anunciado que se personará en Bélgica si la justicia de ese país cuestiona de alguna forma la causa abierta por el proceso una causa que como saben ha instruido el juez Pablo Llarena el segundo gesto llega veinte días después de que Pedro Sánchez expresara públicamente este deseo

Voz 6 12:17 pero lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno de España no quiere abrir ningún ninguna vía judicial más

Voz 1667 12:23 lo que quiere resolver desde la política pues el Gobierno volverá a recurrir ante la justicia una decisión de la Generalitat tras el levantamiento del artículo ciento cincuenta y cinco recurso que afecta esta vez a la reapertura de las delegaciones catalanas en el exterior informa Álvaro Zamarreño

Voz 0116 12:38 según explica exteriores en la Generalitat no ha cumplido con los trámites necesarios para la reapertura de sus sedes en el extranjero clausuradas a raíz del ciento cincuenta y cinco añade que han mostrado un aclara la voluntad de no cumplir a pesar de las reiteradas advertencias desde hace semanas el Gobierno considera que tenían que notificar con antelación y esperar los informes dando el visto bueno desde Exteriores y desde Hacienda Exteriores lamenta tener que recurrir a la vía contencioso administrativa porque considera que la Generalitat está en su derecho de contar con esas sedes por ejemplo en Islas Británicas Alemania Francia Estados Unidos

Voz 1667 13:12 o en Italia pero debe hacerlo ajustado

Voz 0116 13:14 o sea lo establecido en la Ley de Acción Exterior que pretende precisamente regular y armonizar la proyección exterior de las diferentes administraciones españolas a través de las redes sociales la Generalitat

Voz 1667 13:25 ETA ha asegurado esta tarde que la reapertura de esas embajadas sigue en marcha todavía no tenemos valoración de Pablo Casado ha de este último movimiento del Gobierno el presidente del PP sigue obsesionado con los lazos amarillos

Voz 2 13:39 que defiendan a los demócratas que van por la calle y no quieren ver manchadas sus calles con lazos amarillos que es una ignominia en su propia configuración pero en qué país democrático del mundo se puede entender que haya una valla publicitaria con una soga diciendo que hay que pisar la cabeza jefe del Estado que esto no está pasando en Venezuela en Corea del Norte está pasando en una autonomía de España

Voz 1667 14:04 el Partido Popular ha llegado a exigiera la fiscal general del Estado que actúe contra esta polémica de los lazos amarillos en las calles de Cataluña el ministro de Interior Fernando Grande Marlaska ha respondido la carta que le envió el presidente de la Generalitat Quim Torra quejándose precisamente de la participación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado en actos en retiradas de esos lazos amarillos Marlaska eh quiere incluir este asunto en la reunión de la próxima junta de seguridad que propone celebrará a primeros de septiembre en Barcelona informa Miguel Crespo

Voz 0702 14:35 en la carta enviada por el Ministerio de Interior Grande Marlaska le ha transmitido Akin Torras su voluntad de celebrar una nueva junta de seguridad en Cataluña con el objetivo de mejorar la eficacia policial y asegurar la convivencia en el espacio público además de la seguridad ciudadana después de las denuncias de Torra sobre abusos policiales contra Ciudadanos de Cataluña el ministro de Interior ha propuesto abrir es una agenda de debate donde tratar temas relativos a la coordinación en amenazas terroristas crimen organizado violencia de género así como evaluar la integración definitiva de los Mossos d'Esquadra en el Centro de Inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado Grande Marlaska ha propuesto al president que elaboren de forma conjunta el orden del día de esa reunión que podría celebrarse la primera semana de septiembre

Voz 1667 15:17 por cierto que en Torra insiste en su mensaje contra ese proceso judicial a los líderes independentistas del que hablábamos hace unos minutos esta vez ya no se refiere al no habla de atacar al Estado una declaración que llevó como saben a PP y Ciudadanos a reclamar la reinstauración del ciento cincuenta y cinco en Cataluña el presidente de la Generalitat ha sustituido el atacar por acusar al Estado hablado hoy quinto en la universidad catalana

Voz 12 15:42 de verano con a otras como dije a nosotros no tenemos que ir a defendernos de nada otra debemos ir a acusar al Estado español de esta farsa de esta causa injusta hasta causa Inchusta eso

Voz 0072 15:55 sólo debemos repetir una bajada y una a otra

Voz 1667 15:58 esta crisis política en Cataluña también los atentados de hace un año en la Rambla y Cambrils hacen que Barcelona caiga siete puestos en el ránking internacional que mide las ciudades más valoradas del mundo informa María Manjavacas

Voz 1444 16:10 las Barcelona pierde reputación siete puestos ha bajado en el Ranking Internacional que la miden el estudio los encuestados valoran mucho la seguridad y esta es una de las causas que ha provocado este descenso los atentados y la política han pasado factura tal y como explica Enrique Johnson vicepresidente de reputación Institut que realiza el informe anual

Voz 1100 16:29 no ha ayudado en absoluto en la percepción que se tiene sobre el Barcelona con los atentados que se produjeron el año pasado lamentablemente en agosto tampoco ayudó mucho todo el escenario político y social que se ha divulgado y que se ha mostrado en los países de G8 a lo largo de octubre noviembre sobretodo del año dos mil diecisiete que aún a día de hoy continúa

Voz 1444 16:51 aún así Barcelona sigue siendo la ciudad española con mejor reputación en un ranking de casi sesenta ciudades está en el puesto quince por delante de Madrid que está en el XIX Copenhague es vista como la capital más segura es Roma como la más bella

Voz 1667 17:03 cinco arruinadas

Voz 1 17:53 hora veinticinco

Voz 1667 17:54 ocho y dieciocho SETI dieciocho en Canarias

Voz 1 17:57 tú Pablo por ahí

Voz 1667 17:58 estamos a pocas horas de que el Gobierno apruebe el anunciado decreto que dará luz verde a la exhumación de Franco esto sí va mañana al Consejo de Ministros esa operación se puede resolver de forma sencilla y rápida tal y como nos ha contado hoy en la ser Francisco Etxebarría un referente en trabajos forenses conocido precisamente por su trabajo en las fosas del franquismo

Voz 15 18:17 yo creo que la exhumación plantea con mayor dificultad lo que es la apertura de la tumba el resto es un trámite sencillo que en una gestión de funeraria no ofrece ninguna disputa se puede resolver en una mañana como no sería un gasto excesivo ni siquiera si lo tiene que pagar la propia familia

Voz 1667 18:37 el Partido Popular mantiene que no apoyará la convalidación de ese decreto pero no aclara si va a votar en contra o se va a abstener decía esta mañana el popular Teodoro García aquí en Hoy por hoy que esta operación sólo responde a las exigencias de los socios de Pedro Sánchez

Voz 1185 18:51 por qué este empeño en mirar al pasado en revivir a hacer un revisionismo sobre todas estas cuestiones no está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con con la transición sabemos nuestra posición teniendo en cuenta que no vamos a apoyar esta medida obviamente porque además creemos que es una cortina de humo para que no se hable de otras cuestiones si al margen de dar satisfacción por supuesto a su socio me entiendo porque hoy es urgente cuando gobernaba el señor Felipe González del señor Zapatero pues no lo era

Voz 1667 19:21 lo cierto es que este decreto el Gobierno buscado una una base legal en las recomendaciones que catorce expertos enviaron al Gobierno de Zapatero sobre el mausoleo del dictador recomendaciones que se guardaron en un cajón en dos mil once hasta ahora hasta la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa informa Javier Álvarez

Voz 1620 19:38 la presencia de Franco dificulta que el Valle de los Caídos sea un lugar para la memoria de todos según concluye este informe que va a ser adaptado para el decreto ley estas recomendaciones diseñadas en tiempos de Zapatero advierten que Franco es el único de los enterrados que no murió durante la guerra civil y por tanto no puede permanecer en este enterramiento después de esta modificación legal la presencia de Franco es incongruente con la finalidad original que pretendía albergar únicamente a los fallecidos durante esta contienda y Franco murió XXXVI años después

Voz 1667 20:04 el informe sostiene además que no está claro que el afán

Voz 1620 20:07 Emilia o el propio dictador quisieran este enterramiento en la basílica y recuerda que la presencia de ambos de Franco y la de José Antonio Primo de Rivera dificultan el propósito de hacer del Valle de los Caídos un lugar para la memoria de las víctimas de la Guerra Civil sin ninguna connotación ideológica o política la recomendación final de este informe concluye que los restos de Francisco Franco sean trasladados al lugar que designe la familia o en su caso al lugar que sea considerado digno y sales el caso es que tanto PP como ciudadano

Voz 1667 20:34 Nos cuestionan no sólo el fondo del asunto que es la propia exhumación de Franco sino también la forma la fórmula elegida por el Gobierno para realizar esta operación que es la vía de urgencia el decreto ley

Voz 2 20:45 hubo una reconciliación nacional una transición entre aquellos que estuvieron en un bando yo noto que albergaron una Constitución que al todo sin premio por tanto creo que es muy responsable reabrir heridas superadas siempre del Partido Comunista en el año setenta y ocho Josico esa reconciliación con aquellos que pertenecieron al antiguo régimen porque ahora lo quieren reabrir y sobre todo porque quieren reabrir el procedimiento de urgencia esclavo que pasó hace más de cuarenta años es urgente

Voz 1667 21:14 el de mañana será el séptimo decreto que aprueba Pedro Sánchez en sus casi tres meses en Moncloa hoy algunos recuerdan al presidente sus críticas a Rajoy por su excesivo uso de esta herramienta legal pero en Moncloa dicen que no es así y que todos los decretos que han aprobado hasta ahora están más que justificados informa Óscar García

Voz 0116 21:31 el Gobierno si sale al paso de las críticas sobre el uso de la figura del decreto ley reservada según la Constitución para casos de extraordinaria y urgente necesidad fuentes de la moneda aseguran que los siete decretos leyes de estos casi tres meses respetan los límites constitucionales su urgencia está justificada dicen debidamente explicada el Gobierno de Sánchez asegura que en los primeros meses es habitual que se aprueben muchos decretos leyes porque cualquier Ejecutivo quiere poner en marcha con urgencia una serie de actuaciones normativas recuerda que desde mil novecientos setenta y ocho todos los gobiernos han hecho uso de esta figura ponen como al más prolijo al de Rajoy que a pesar de tener mayoría absoluta

Voz 1667 22:10 en dos mil doce aprobó solo ese año veintinueve decretos leyes complica al PP es el caso de los máster a sus políticos en concreto el de Cristina Cifuentes la jueza que investiga el título de la ex presidenta de Madrid ha ampliado su investigación con una nueva ronda de declaraciones a imputados en este caso informa Javier Bañuelos

Voz 0116 22:31 entre las nuevas imputaciones está la de clara so tuvo la única profesora del tribunal que supuestamente evaluó a Cristina Cifuentes que hasta ahora no había sido imputada la jueza del caso también ha citado como investigada para el próximo diez de septiembre a Laura Nuño número dos de Enrique Álvarez Conde uno de los principales investigados que de nuevo va a tener que declarar igual que la profesora Cecilia Rosado todos los cuatro van a ser investigados por dos delitos falsedad documental yp

Voz 1620 23:00 prevaricación administrativa todo

Voz 0116 23:02 informe gran fue lógico que ha realizado la Guardia Civil los peritos del Laboratorio de Criminalística han analizado cada una de sus firmas islas han cotejado con las que figuraban en las actas del trabajo fin de máster de seis alumnos compañeros del curso de Cifuentes esa prueba la gráfica a la que ha tenido acceso la SER ha corroborado que todas las firmas eran auténticas menos en dos actas las dos declara Souto de ahí que la jueza también investigarle por la asignatura que impartió a la expresidenta madrileña

Voz 1667 23:34 a partir de las nueve José María Patiño nos hablará en su tres en uno de la pobreza y a partir de las diez la firma de Pedro Blanco la información incluir hemos una entrevista al portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó y después la tertulia con Carlos Cué Verónica fuman al Emilio Contreras que nos avanza sus claves de este jueves

Voz 0554 23:53 la decisión del Gobierno de devolver a Marruecos los inmigrantes calle soltaron la valla puede ser un pretexto para ejercer la economía y la demagogia con San Pedro Sánchez porque el presidente ha pasado en dos meses de acogerán más de seiscientos inmigrantes del Aquarius a devolver hoy a ciento dieciséis la inmigración que viene de África es el problema más grave al que se enfrenta Europa una vez superado el tramo más duros de la crisis económica y su solución debe ser abordada desde la solidaridad y la legalidad internacional lejos de cualquier tentación demagógica a la acogida al Acuario fue fruto del voluntarismo y la devolución de hoy está tomada desde la racionalidad porque la entrada de inmigrantes nunca debería ser consecuencia de la violencia de los hechos consumados como este no es el camino creo que el Gobierno ha hecho lo que debía pero nadie debería haber en esta decisión una coartada para que Europa ve la espalda a la pobreza y la miseria en la que viven millones de africanos

ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias

Voz 1667 24:58 tenía treinta y cinco años abierta mujer vivía en un barrio de Barcelona de gente modesta fue apuñalada durante la madrugada se defendió sólo con las manos los vecinos avisaron llegó con vida al Hospital Vall d'Hebron donde han muerto pasó todas las doce del mediodía su pareja ha sido detenida como presunta responsable de este crimen informa desde Radio Barcelona sí

Voz 0196 25:19 la víctima es una mujer de treinta y cinco años hondureña que este mediodía ha muerto en el Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona de madrugada tras una discusión con su pareja Él ha ido a la cocina ha cogido un cuchillo y se lo ha clavado en el estómago provocándole una herida muy profunda de más de cinco centímetros que ha acabado siendo mortal Juan un vecino de la misma calle describía lo que había visto

Voz 13 25:39 me levante ahora a M

Voz 16 25:41 hoy hemos cigarrillo abrí la ventana de la andar me sube tú muy bien no cigarro cuando veo la policía arriba aquí al lado pilló ahí se pararon la veían cuatro ahí todas las abajo

Voz 0196 25:57 sale de la portería de ella el presunto asesino de veintisiete años de nacionalidad también hondureña ha sido detenido después por los Mossos d'Esquadra el Ayuntamiento de Barcelona ha convocado para mañana a las doce un minuto de silencio en la plaza Sant Jauma los

Voz 1667 26:10 defensores de la salida de Reino Unido de la Unión Europea prometieron un paraíso pero los sueños nunca salen perfectos cuando chocan con la realidad el Gobierno de Theresa May después de mucho resistirse advierte a los ciudadanos de que deben estar preparados para serios inconvenientes en caso de que no se llegue a un acuerdo pactado con Bruselas informa desde Londres Begoña Arce

Voz 0273 26:30 el Gobierno británico reconoce al fin el impacto negativo del Brexit sin acuerdo en los Veinticinco documentos publicados hoy se advierte que los británicos con residencia en Europa pueden perder el acceso a sus cuentas bancarias en el Reino Unido ya los servicios de pensiones el coste de los pagos con tarjetas de crédito entre el Reino Unido y Europa puede aumentar también las empresas que comercian con el continente verán incrementada la tramitación de permisos y el papeleo burocrático tras el fin de la libre circulación de mercancías el Consejo de Gobierno es que utilicen un asesor especializado a las farmacias y les pide que almacenen una cantidad extra equivalente a seis semanas de medicamentos el ministro para el éxito mini rap insiste en que el Gobierno espera hay desea conseguir un buen acuerdo con Bruselas pero en caso de que el final sea una ruptura abrupta

Voz 17 27:19 supo

Voz 0273 27:20 nuevamente debemos tener una conversación sensata responsable y realista sobre lo que significa una salida sin acuerdo para los ciudadanos las empresas las instituciones públicas para las ONGs tenemos que tomar algunas medidas para evitar y mitigar los riesgos lo publicado hoy es sólo un tercio de las recomendaciones poco tranquilizadoras que el Gobierno británico debe ir sacando a la luz hasta finales de septiembre

Voz 1667 27:44 yo una cosa más del exterior tiene que ver con uno de los muchos frentes abiertos de Donald Trump China ha presentado una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio por una nueva ronda de aranceles impuesta por Estados Unidos a productos chinos informa Ana Rebollo

Voz 18 27:59 China había anunciado esta madrugada la presentación de esta queja formal por la entrada en vigor degravamenes a más de doscientos setenta productos chinos por valor de dieciséis mil millones de dólares es la segunda ronda de tarifas que EEUU impone a China la primera se produjo hace un mes se efectúa productos valorados en más de treinta mil millones de dólares China decidió responder entonces con una subida recíproca a las importaciones estadounidenses

Voz 0273 28:22 algo que ha vuelto a hacer ahora de momento China ha denunciado

Voz 18 28:24 que Trump vaya contra las reglas de la Organización las tensiones se producen en momentos en que los dos países tratan de buscar una salida a la guerra comercial iniciada en julio

Voz 1667 28:34 ah eh además culturas se va a reunir con los exhibidores de cine quiere contrastar con ellos y la rebaja del IVA cultural ha repercutido en el precio de las entradas algo que ha puesto en cuestión Facua en las últimas horas Ike como digo el ministro de Cultura José Guirao quiere contrastar directamente con los exhibidores en una reunión que se va a celebrar en las próximas fechas sólo una cosa más les en recuerdo que ustedes también pueden participar en la tertulia de Hora veinticinco con su opinión de cualquiera de los temas del día sobre esa expulsión de los inmigrantes de la valla de Ceuta a Marruecos por sobre las últimas decisiones relacionadas con la exhumación de Franco les recuerdo el número de teléfono donde pueden

Voz 6 29:21 enviar sus notas de voz al Whatsapp de Hora veinticinco es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres en veinticinco segundos ya a Jesús

con más información hasta entonces

Voz 6 29:37 con más información hasta entonces

Voz 20 30:03 Uribe incluso incurrir porque con sus discos

Voz 0919 30:14 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos abrimos con deporte en directo fútbol tercera ronda de la fase previa de la Europa Ligue está jugando el Sevilla en la República Checa el partido de ida de esta última eliminatoria juega en la cancha del círculo y en un partido difícil y complicado para el equipo de Machín Santi Ortega muy buenas tardes muy buenas pues esto

Voz 1284 30:35 el partido cero cero el Sevilla pasándolo mal minuto setenta y tres de partido el están llegando con claridad realizado los tres cambios ya después de haber realizado ocho con respecto al partido frente al Rayo cero cero minuto setenta y tres y medio el partido el Sevilla

Voz 0919 30:48 ha salido por ejemplo en el once inicial con su nuevo fichaje el Fran

Voz 1284 30:51 desde la Roma Gonyalons desde el inicio no de decir inicia acaba de sufrir por cierto una durísima entrada el francés del Sevilla de lo más aseado dentro de un mal partido general del Sevilla que está siendo dominado por un equipo animoso físicamente potente de momento el marcador no es malo para la vuelta pero quería tener esto arreglado Machín para jugar la semana que viene con más calma tras el derbi parece que no va a ser así

Voz 0919 31:10 ha metido cambios todavía le quedan quince minutos al partido a ver si mejora el Sevilla por el momento empate a cero quedan ocho días para que se cierre el mercado de fichajes de verano hay todavía se espera alguna gran operación aunque los movimientos de las últimas horas son de digamos nivel Messi yo bajo enseguida repasamos todas las noticias la previa de la jornada de mañana que mañana empieza la segunda jornada de Liga tanto en primera división como es segunda pero antes como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp como este

Voz 21 31:45 buenas tardes Gallego mira tengo una apostilla con los amigos

Voz 7 31:49 una parrillada cojonudo

Voz 21 31:51 pese a que Benzema meter cuarenta goles hojas de tu que dice

Voz 0919 31:57 pues si te has apostado una parrillada grande a que Benzema mete cuarenta goles procura que se da una parrillada de que no sea muy cara muy cara su apoyo por ocho librillo la morcilla no te vayas a los bogavantes sea la gamba roja y además porque me da a mí que es Benzema cuarenta goles macho no lo veo pero bueno si si la ganas si la ganas esperamos la invitación dejad vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

buenas tardes Gallego a estar escuchando una rueda de prensa de Juan Janto estoy con él lo hacen por cien que decir que el fútbol no es una mercancía de Arguiñano él sino primero los futbolistas y luego los aficionados Tebas confunden la velocidad con el tocino primero los futbolistas ir luego los aficionados entero tema

el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 22 33:12 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 24 33:23 hombre los futbolistas si futbolistas ganan mucho dinero con el fútbol los aficionados desgraciadamente yo creo que ganar pasta no les tocará otra vez ponerla ocho XXXIII empezamos

Voz 0919 33:48 rápidamente antes de los fichajes el asunto de esa amenaza con ir a la huelga de los jugadores de Primera División si es que la patronal no se reúne con ellos y les consulta lo del partido que Estados Unidos los horarios y otras muchas reivindicaciones que dicen tener los futbolistas el mensaje de David Aganzo de ayer bueno pues ha calado en en algunos ejemplo es Trigueros el jugador del Villarreal hablando de lo de ir a la huelga

Voz 3 34:20 que era jugar a a Estados Unidos tampoco lo veo muy bien pero no no no por los jugadores porque nosotros estamos acostumbrado a viajar sino por la gente pueblo por la ficción un poco raro que patrio de la española puedo ser pobre en otro país sea al final pues hay huelgas pues huelga

Voz 0919 34:38 no es por los jugadores porque ellos están acostumbrados por los aficionados y sí pero bueno si hay huelga pues huelga otros tampoco está muy atentos a lo de la huelga Yeray el central del Athletic de Bilbao lo de la huelga que sinceramente no

Voz 25 34:53 la idea de que había habido de Reus

Voz 1715 34:55 nada ni yo creo que eso son temas de

Voz 3 34:58 de la Federación de eh

Voz 1284 34:59 el presidente de la Xunta

Voz 3 35:02 no voy a entrar

Voz 0919 35:03 no de la Federación no de de la AFE a quien cree que la Federación algo algo tendrá que ver en todo el asunto los entrenadores buenos los entrenadores no han convocado huelga otros y que en el fútbol lo que hacen es sobretodo es ganar dinero Bordalás el entrenador del Getafe le han preguntado esta mañana la huelga

Voz 26 35:25 desde las cosas que no dependen de menos no puedo por encima de la media a mi presidente desfalco y ellos son los que tienen que opinar yo soy el entrenador Esquerra lo eso no se ha producido yo creo que es una propuesta me parece la verdad es que no ha hablado con los jugadores de de este tema

Voz 0919 35:46 GS debe al club a su presidente que le paga Hay ya está no vamos a ver hasta dónde llega el asunto simplemente voy a traer un dato aquí de de lo que era Ana los futbolistas que ya sabéis dijeron ayer que en el fútbol no todo es business no todo es explotación no todo es interés económico que hay que pensar en otras cosas bueno la masa salarial de los futbolistas de nuestro país en primera y segunda división en las últimas tres temporadas ha crecido un sesenta y cinco por ciento a razón de un veintidós por ciento cada año desde hace tres temporadas una temporada el veintidós por ciento más que el anterior la siguiente el veintidós por ciento más que el anterior así hasta un sesenta y cinco por ciento más en tres años yo creo que los jugadores pueden tener muchas quejas

Voz 7 36:42 pero una queja económica de verdad un sesenta y cinco por ciento más

Voz 0919 36:50 en tres años no se parece a vosotros ocho y XXXVII una pausa vamos con los fichajes

Voz 7 36:59 notan en si alguien va de coña hoy te dice que conoce el mejor asegura de coche con un precio bajísimo contesta llegas muy tarde

Voz 0072 37:45 siguen empate a cero

Voz 0919 37:46 la República Checa entre el Sigma lo Moggi el Sevilla pendientes de ese partido vamos con las operaciones del mercado que están en marcha unas con dificultades otra más fáciles se le está complicando a Filipe Luis el lateral brasileño del Atlético de Madrid el marcharse al París Saint Germain porque el Atlético no está dispuesto a regalar a Filipe hay además al Atlético le iba a costar mucho encontrar un sustituto de garantías aunque Filipe no vaya a ser el titular del Cholo Simeone Filipe que está entrenando hasta ahora con el resto de compañeros en el Cerro del Espino no sé si con los titulares con los suplentes cómo está el asunto Pedro Fullana buenas tardes qué tal muy buenas entrena

Voz 17 38:27 momento con todos los demás no ha separado jugadores de momento Diego Pablo

Voz 1284 38:31 en entren aquí en la Ciudad Deportiva de Majadahonda el Atlético de Madrid y entre ellos Filipe Tino tiene una salida fácil como decía el gallego porque el Atlético de Madrid no da su brazo a torcer y no bajar ni un euro lo que pide hay varios contratiempos que juegan en contra de Filipe que el Atlético API de las últimas horas

Voz 28 38:47 veinte millones de euros que tiene treinta y tres años y es difícil que el Paris san Germain pague esa cantidad por un jugador de esta edad y más cuando tiene un acuerdo con el Bayern por Bernat por catorce millones de euros eso si no hay acuerdo todavía con el futbolista español y el Atlético de Madrid pide ese dinero porque no tiene para invertir por tanto tiene que invertir en un lateral lo que consiga sacar por Filipe Luis si se va a esta hora de la tarde y a día de hoy el Atlético la opción que baraja es que Filipe se quede que renueve su contrato hoy esté contento

Voz 0919 39:14 el helvético gracias Fullana madre mía lo que acaba de fallar el Sevilla en o si es más sigue el empate a cero salidas en el Real Madrid Madrid ya sabéis que todo parece indicar no va a hacer un gran fichaje en lo que resta de mercado pero tiene que sacar algunos jugadores de su plantilla además de a Coentrao y algunas están cerca reproducirse como por ejemplo una al Rayo Vallecano Javier Herráez buena hasta hola qué tal Gallego muy buena así Raúl de Tomás se quedaría con Borja Mayoral como

Voz 6 39:43 la entero suplente de Karim Benzema

Voz 0919 39:45 Raúl de Tomás iría al Rayo Vallecano Ita

Voz 6 39:48 bien se va a hacer porque Casillas se quiere quedar bueno es que cobra

Voz 0919 39:52 tres millones de euros entre otras cosas se queda como tercer portero

Voz 6 39:55 con Courtois y con Keylor Navas que tampoco se va a mover del Real Madrid Lunnis

Voz 1284 39:59 el portero croata perdón

Voz 6 40:02 Cristiano se iría al Leganés es verdad que también lo que el Valladolid pero está más cerca del equipo pepineros del Leganés así que esas son las dos salidas lunes Raúl de Tomás ambas todavía no son oficiales

Voz 0919 40:14 si todo el mundo está pendiente de una posible sanción al París Saint Germaine por incumplir el fair play financiero que pudiera afectar a alguna de sus estrellas aunque Herráez esto tiene cada vez menos

Voz 6 40:26 los cuerpo de producir si esta mañana veremos en contacto con la UEFA es verdad que están bueno pues están fiscalizado las cuentas del PS desde hace cuatro meses es verdad que la UEFA va a estudiar las cuentas del equipo francés pero estudia las cuentas esto lo importante ya auditadas es decir hasta el año dos mil diecisiete recordemos que papel cedido que dentro de unos días va a ejecutar la opción de compra forzosa que son ciento treinta y cinco millones de euros pero estas cuentas la UEFA no las va a auditar porque evidentemente esto hará el organismo oficial que completa en la Federación Francesa de hecho la UEFA como en ese tema no va a entrar aquí tanto en papel como en el mar seguirá en el equipo francés

Voz 0919 41:05 atención buena noticia en la República Checa Santi ha marcado seis

Voz 1284 41:09 Villa y gol de una actuación fenomenal de nadas apoyándose en Andrés Silva que habilita Sarabia que desde la segunda línea se planta delante del portero checo para conseguir el cero uno mal partido el semilla que se torna con un resultado bastante cómodo para la vuelta pero aparecidos Arabia el goleador de la pretemporada en pleno proceso de renovación aparece el cero uno a favor

Voz 0919 41:32 Villa de ha definido con la puntera del pie izquierdo cero uno gana el Sevilla cuando faltan apenas seis minutos para que termine ese partido mañana segunda jornada de Liga a las ocho y cuarto en Getafe Getafe Éibar el equipo de Bordalás que viene de perder en el Bernabéu como se plantea lo de mañana José Antonio Duro lo primero con una incorporación Getafe porque el conjunto madrileño lo ha anunciado esta tarde la llegada de Full quela

Voz 29 41:56 tras el derecho cedido procedente del Guás porque estuvo cuatro años en el Granada no estará mañana el Getafe que buscan cambiar la imagen que dio el domingo en el Bernabéu guardarlas va a hacer cambios sobre todo en el ataque así que Iván Alejo apuntó arriba hay sólo una baja la de Markel el técnico que busca que los suyos estén mejor que en el bar

Voz 7 42:13 a ver vamos a abrirnos

Voz 26 42:15 Estados no nos fuimos contentos queríamos sin hacer cosas que finalmente no no decimos tenemos mucha ilusión puesta en este partido sabiendo que va a ser difícil complicado como todos los partidos como como suele

Voz 0919 42:28 el Eibar de Mendilibar con qué novedades llega mañana a Getafe Jorge Beristain hola

Voz 0995 42:33 hola Jesús Gallego buenas tardes diecinueve jugadores en la convocatoria Rubén Peña es una torcedura de tobillo que ha sufrido en la última sesión se cae de la lista Fabián Orellana por molestias musculares junto a los lesionados Pedro León Iván Ramis animase riesgo Igape por decisión técnica Cardo la idea también una convocatoria equipo armero que buscarán su primera victoria de la temporada en la Policía Alfonso Pérez

Voz 0919 42:58 si mañana le convence al entrenador de

Voz 30 43:01 el Eibar la actuación de los

Voz 0919 43:03 hombres del bar y mañana a las diez y cuarto en Leganés Leganés Real Sociedad el equipo de Pellegrino que perdió en la primera jornada en San Mamés ante el Athletic y que bueno pues fue el último partido de la primera jornada va a tener que jugar pues casi casi el segundo de la segunda como llegan Miguel oreja buenas tardes

Voz 31 43:23 el gallegos hicieran la anterior y abren esta vuelve Garitano viene la Real Sociedad diez y cuarto como dices a Butarque el entrenador del Lega Pellegrino tiene las altas de Carrillo y seguramente de Roland mientras espera una buena opción en el mercado

Voz 1530 43:37 que no es lo ideal porque estamos en el final de agosto y bueno en lo que pasa que somos Leganés y hay opciones que tenemos que esperar hasta el final sino tenemos que adaptar a las circunstancias hay un par de situaciones que estamos abiertos para ver si hay algún jugador que creemos que no tenemos en el plantel eh pero bueno siempre son jugadores ofensivos no

Voz 31 43:57 el Leganés que busca jueves ofensivos mientras aguarda la llegada de Nin ya lo contaba Herráez el joven portero del Real Madrid podría llegar la semana que viene

Voz 0919 44:05 y los visitantes mañana en Leganés la Real Sociedad aunque hay un visitante especial Garitano que ha hecho unos años impresionantes con el equipo desde pepineros que va a ser recibido con todo el cariño de la afición delega pero que mañana intentará conseguir por supuesto los tres puntos para la Real Sociedad que ya consiguió en la Penya era jornada en Villarreal novedades desde San Sebastián Roberto Ramajo ahora

Voz 1825 44:29 hola qué tal Gallego muy buenas pues la Real Sociedad que va a repetir la misma convocatoria acaba de salir del horno que en el partido del estrés de la de la cerámica esto quiere decir que Alberto de la Bella pinta que va a dejar la Real Sociedad en las próximas horas iba a firmar

Voz 0919 44:44 a conseguir la carta de libertad para firmar por tres te

Voz 1825 44:47 bordadas por la Unión Deportiva Las Palmas siguen de baja por lesión el portero Miguel Ángel Moyá Annan ya ahí el central Raúl Navas Icomos ve Asier Garitano su regreso a Butarque bueno él espera que después de cuarenta minutos siga siendo Hijo Predilecto de Leganés en doce segundos escucharle que es gracioso

Voz 3 45:05 no considero mi casa ni en el campo mío será diferente no tener que ir a a la vista

Voz 2 45:10 pierdo nada más salir a partir de ahí noventa minutos

Voz 3 45:12 para poder competir lo seguiré siendo el hijo adoptivo de ahí me imagino seguro que sí

Voz 0919 45:18 claro que sí que tendrá un gran recibimiento el sábado el primer partido lo jugó en el Alavés y el Betis el Alavés que por cierto tiene un refuerzo desde hoy ya veremos Silleda jugar ese primer partido el sábado ante el Betis han presentado a Calleri Kevin Fernández

Voz 2 45:33 hola hola Gallego no no va a llegar al partido contra el Betis porque lleva todo el verano entrenando por su cuenta ya he dicho que necesita

Voz 7 45:39 una semana para estar a punto llega cedido sin opción

Voz 2 45:42 compra desde el Maldonado uruguayo en la temporada pasada marcó doce tantos con la Unión Deportiva Las Palmas cierra la delantera y no se ha marcado una cifra de goles

Voz 32 45:51 me pongo una marca de oles y no tratar de primero ponerme bien de estar a la par del grupo trató primero estar bien y después cuando esté bien Ebre

Voz 0072 46:02 para que estoy estoy para asistir si estoy para hacer goles

Voz 2 46:06 con la llegada de Calleri el Alavés sólo le queda un fichaje fuera hacer que es el de un centrocampista

Voz 0919 46:12 gran minuto más el descuento un minutos más el descuento en la República Checa y el Sevilla sigue ganando cero uno al Sigma con el gol que ha marcado Sarabia excelente resultado para el equipo de Machín mañana también comienza la segunda jornada en Segunda División se juegan dos partidos Extremadura Deportivo de la Coruña ir Málaga Alcorcón el Depor y el Málaga que son dos de los grandes favoritos para intentar conseguir el ascenso novedades de ambos Andoni De la Torre buenas tardes