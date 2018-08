Hora 25 (23/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 en el mapa de los sonidos de hoy el difícil arte del equilibrio ocupados

Voz 1468 00:04 este cambio de estrategia consideramos que este cambio de política que pone en marcha procedimientos acelerados impide la el Gobierno expulsó

Voz 1715 00:13 cosa las ciento dieciséis personas que ayer consiguieron entrar a Ceuta hechos para combatir palabras un arrebato de contundencia de Pedro Sánchez al amparo de un acuerdo de hace veintiséis años y apenas utilizado pero con destinatarios múltiples a los inmigrantes que esperan asaltar los agentes de la Guardia Civil y la Policía que exigían al Gobierno que reaccionara a los partidos de la oposición que acusaban a Sánchez de gobernar tres del buenismo idea activar de nuevo el efecto llamada así que este Gobierno es el del primer Aquarius el de refuerzo de la Oficina de Asilo el de la promesa de retirar las concertadas pero este Gobierno es también es el que dijo no al segundo Aquarius el que defiende el recurso contra la condena por las expulsiones en caliente qué echa de forma excepcional a ciento dieciséis inmigrantes

Voz 1 00:57 los sonidos el día en el que el origen cree puedo garantizar es que el Gobierno de España no quiere abrir ningún ninguna vía judicial más

Voz 1715 01:05 lo que quiere resolver entre la voluntad de apaciguamiento tanto el empecinamiento del independentismo el Gobierno ha tenido que acabar desmintiendo sus propias intenciones el Ministerio de Exteriores lleva a los tribunales a la Generalitat por reabrir sus embajadas en el extranjero el Gobierno catalán responde que ellos siguen a lo suyo que seguirán abriendo puertas por el mundo así que más hechos para combatir más palabras la aparente contundencia de los tribunales para intentar desmentir a quienes les acusan de condescendencia con el independentismo en el mapa de los sonidos del día el equilibrados

Voz 2 01:39 estamos creo que se van a explorar dos días la opción del Real Decreto y además de la de proposición de ley

Voz 1715 01:46 la improvisación es siempre va a la consejera en política que el Gobierno pactó ayer algo sin tener claro cómo podría hacerlo se comprometió a cambiar la ley de estabilidad presupuestaria para contentar a Podemos para quitarle al Senado la capacidad de veto de las sendas de déficit cambiar la ley sin saber cómo pero con la necesidad de hacerlo antes de que se tuviera que votar en el Senado así que el Gobierno ha decidido que mañana no se aprobará la senda de déficit en el Consejo de Ministros porque hay dudas sobre la manera en la que afrontar esa reforma porque hay serias dudas de decreto ley pueda modificar una ley orgánica porque hay graves reparos a que el poder Ejecutivo a utilizar un mecanismo que debería ser excepcional para restar capacidades al poder legislativo así que les

Voz 3 02:29 un arte un peligro como diría Miguel Ángel Aguilar veremos

Voz 1715 02:37 el número de whatsapp para sus opiniones se que algunos oyentes nos reprochan que no todos los días es les escuchamos es verdad ayer tuvo una justificación es que asistimos en directo al final de la reunión entre el Ministerio de Hacienda ahí podemos hoy en principio no hay nada previsto así que antes de que acabe el programa les queremos escuchar notas de voz sus opiniones al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 1715 03:25 ah y vamos a completar el rezo de la crónica del día con Brian Pérez Bryan buenas noches buenas noches Pedro empezamos por interior el ministro más

Voz 7 03:33 no ha respondido a la carta que le envió el president catalán Quim Torra quejándose de la seguridad y la convivencia en Cataluña por la retirada de lazos amarillos carta en la que Torra implicó a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Marlaska ha respondido con una invitación a celebrar entre ejecutivos una Junta de Seguridad desde el ámbito independentista Josep Costa vicepresidente del Parlament pide medidas al Gobierno

Voz 8 03:56 la creemos que las medidas que tiene que tomar el Estado con sus fuerza con sus fuerzas de seguridad no requerirían una reunión de la Junta seguirá porque son competencia exclusiva de misterio interior en todo caso a la bienvenida a esta reunión para que podamos poner sobre la mesa todo el historial de violencia que hay en las que ha habido en las calles de Cataluña protagonizadas siempre exclusivamente por a gente intolerante gente de extrema

Voz 7 04:21 el Ministerio de Justicia ha anunciado que contratará un bufete privado de abogados para defender al juez Llarena investiga el juez el proceso catalán si se ponen en duda sus decisiones dentro de la Causa Pablo Llarena esta citado

Voz 1715 04:33 el próximo cuatro de septiembre tras una denuncia

Voz 7 04:36 de Mon y los consejeros huidos en el extranjero más asuntos mañana hasta ahora el Gobierno habrá aprobado el decreto que activa la exhumación de Franco salvo sorpresas un decreto por vía de urgencia que la oposición critica piden explicaciones a Pedro Sánchez por una medida que dicen reabre heridas Pablo Casado Partido Popular

Voz 6 04:54 tuvo una reconciliación nacional una transición aquellos que estuvieron en un bando y el otro Karol con una Constitución para todos río por tanto creo que es muy responsable reabrir heridas

Voz 7 05:06 en Hora veinticinco hablaremos esta noche con Ignacio Cosidó portavoz de los populares en el Senado sobre éste y otros asuntos precisamente sobre los manifiestos militares surgidos en torno a la exhumación del dictador el Ministerio de Defensa ha decidido abrir una investigación al cabo en activo que firmó el manifiesto que calificaba a Franco de genocida este cabo puede enfrentarse a un expediente que una vez termine la información reservada puesta en marcha veremos en qué queda determinamos en Reino Unido

Voz 6 05:36 campeón de Tuenti

Voz 7 05:39 donde el Gobierno británico ha publicado las primeras recomendaciones prácticas y proporcionadas dice el Gobierno para empresas y ciudadanos en caso de que no haya acuerdo para la salida de la Unión Europea son veinticinco documentos técnicos con instrucciones en materia bancaria farmacéutica o derechos laborales entre otros que repasaremos esta noche con la corresponsal de la Ser Begoña

Voz 9 06:07 buenas noches en el Hard

Voz 1715 09:23 a las diecinueve minutos de la noche las nueve y nueve minutos en Canarias en Hora Veinticinco tiempo para la información del día que es mucha por cierto y muy interesante además tiene la virtud de introducir algunos momentos novedosos después de un verano en el que habíamos llegado un punto en que empezamos a repetir no sé por las noticias que andábamos comentando digo momento para la información y para el análisis hoy con Verónica fuma o la Verónica buenas noches Pedra ahora hacemos Aído Carlos Cué hola Carlos buenas no hola buenas noches Emilio Contreras hola Emilio buenos hola buenas noches justo y estoy rodeado de gente en el estudio que el verano es una época muy dura es agosto es agosto y además esta Nicolás Castellano Nicolas

Voz 1620 10:03 tal Pedro bueno es esa primera vez Nico

Voz 1715 10:05 más que un gobierno echa mano de un acuerdo firmado en el año noventa y dos mil novecientos noventa y dos con Marruecos digo es la primera vez que echa mano de ese acuerdo para expulsar a inmigrantes que saltan la valla la fronterizas y en poco más de veinticuatro horas el Ministerio de Interior ha completado todos los trámites para devolver a Marruecos esas ciento dieciséis personas que entraron ayer

Voz 1620 10:26 sí muchas veces hemos hablado de las devoluciones en caliente el procedimiento que lleva la Guardia Civil les ha nada más saltar la valla a esa persona son puesta a disposición de Marruecos sin ser identificada de ahí que España fuera condenada por esas expulsiones colectivas por el Tribunal de Estrasburgo hoy alguna fuente jurídica hablaban de expulsiones tibia porque en realidad se ha aplicado un acuerdo como se dice es que ese aprobó el diecisiete de marzo de mil novecientos noventa y dos que se publicó en el BOE el veintiséis en abril de aquel año y que como señala nunca se había aplicado para los que saltan la valla fuentes del Ministerio Interior lo que explica en la Cadena SER es que el Gobierno marroquí aceptó esta mañana hace procedimiento de devolución después de que la Policía Nacional identificara desde ayer por la tarde durante toda la noche a cada uno de los que saltaron la valla aseguran que fueron conducidos a la Jefatura Superior de Policía de la ciudad autónoma les prestó asistencia letrada hay sanitaria que se les informó de todos los derechos y que el procedimiento se realizó uno por uno el matiz de uno por uno es importante por la condena a España por las expulsiones colectivas de esta manera explican desde no se ha hecho efectiva esta devolución en base a ese acuerdo bilateral firmado en mil novecientos noventa y dos que recoge la devolución de los migrantes nacionales marroquíes que entren irregularmente a España o de países terceros un acuerdo que se ha reactivado después de muchos años que solía usarse para la devolución de marroquíes se hace de hecho con los que llegan en patera a tarifas las costas andaluzas pero que con subsaharianos sólo sabía activado de manera puntual en episodios como el de Isla de Tierra en el año dos mil doce o para grupos llegados puntualmente de las Illes chafado

Voz 1715 11:50 las hablamos de ese acuerdo que lo decía Nicolás tiene veintiséis años de vida pero que implica algunas obligaciones en el procedimiento una de ellas con una fundamental claro es que Marruecos acepte esa devolución que debe hacerse después de identificar prestar asistencia a todas las personas

Voz 1620 12:07 sí de hecho en el artículo primero desacuerdo publicado por el BOE como te decía el veinticinco de abril de mil novecientos noventa y dos seis expresamente que en ese devolución se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero ya las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado frente así como cualquier otra información que se disponga sobre el mismo dice que de este acuerdo que las autoridades fronterizas del Estado requerido remitirán en su territorio porque esto bilateral a petición formal de las autoridades del otro territorio a los nacionales de países terceros que hubieran entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del Estado requerido en cualquier caso lo que

Voz 1715 12:45 surge la duda en las últimas horas pero

Voz 1620 12:48 así lo ha puesto de manifiesto la Comisión Española Ayuda al Refugiado Amnistía Internacional es como se ha garantizado el acceso a todo este procedimiento de identificación el acceso a esos derechos si como mucho poniendo en el mejor de los casos han tenido una media de doce minutos por inmigrante incluyendo la tensión policial el traductor y el abogado cuestionan estas organizaciones que de manera efectiva esa ya garantizado ese acceso a esa informados

Voz 1715 13:10 quiero que saludemos a Paula Domingo ella es presidenta de día de Ceuta llevan veinte años trabajando la ayuda humanitaria haciendo de los inmigrantes que llegan a la ciudad Pablo Domingo muy buenas noches le consta usted lo sabe ustedes si en este proceso que describía Nicolás Castellano los ciento dieciséis inmigrantes han recibido el trato y la atención legal que la ley obliga

Voz 0818 13:34 pues no lo podemos hacer como bien dice él quiere decir que ha sido todo de noche eh y además en su deuda nadie sabíamos que podía pasar eso quiere decir que llegaron ayer

Voz 2 13:46 pues se les acogió en el centro

Voz 0818 13:48 le Estancia Temporal de Inmigrantes CETI en Ceuta se le dejó una cama para que pudieran Seller se lo echaron el se les curaron las cantidades de heridas que traían había gente que tenía los brazos y los pies vendados ir hacia la cada vez está herida por las piernas se les curado en Intel les dio un recado para para acostarse entonces nadie nadie de los que se realmente estamos pensamos que se pudiera realizar estas devoluciones quiero decir que es algo que nos ha sorprendido a todos esta mañana

Voz 1715 14:28 esta mañana fue cuando

Voz 0818 14:30 realmente no estaba

Voz 1715 14:33 claro eso quería preguntarle a qué hora se han entrado ustedes sí sí cuando se han enterado ya se habían practicado todas las devoluciones

Voz 0818 14:41 Nos hemos enterado ya estaba practicando su porque no queremos rendir un vídeo que ha hecho el faro ácido al que hemos visto oí ya en ese vivió es donde realmente se estaban aplicando entonces realmente un lo que realmente tenemos las organizaciones que estamos aquí que sabemos cómo llegan después de tantos meses años intentando entrar castigado por la alambrada pues la policía marroquí por toda la gente no Iker son unas como muy muy dolorosas sin que llegan ni llegan heridos entonces algunos han contado los mismos residentes del CETI que había que apoyar a acompañarle porque no podía casi caminar que esta gente en este momento están sido llevados pues por ahí al sur de Marruecos seguramente no lo sabemos pero creemos que que al sur de amarrar Sporting vino la frontera con Mauritania o con Argelia están abandonados a su que gente con heridas que realmente necesitan cien adquiridas

Voz 1715 15:49 eh cuál es por cierto la situación en el CETI estos días

Voz 0818 15:54 colas que tienen estos días en el SETI

Voz 2 15:57 que ayer porque ya

Voz 0818 15:59 grupo anterior llevó ya hace un mes llevó el veintiséis el mes pasado entonces pues han estado haciendo salidas a la península llega ahí esas fueron cien qué persona imagen serán otras cien para hacer hueco porque en el ser quien según la prensa pues hay mil doscientos inmigrantes que llegará al cien de de ayer y el de la cavidad del centro de quinientos doce plazas por lo tanto está saturado hay gente fuera aquí en tiendas de campaña Hay realmente pues la situación allá es muy difícil

Voz 1715 16:38 una ultima pregunta Paula Domingo sospecha usted o temía usted o cree usted que esta medida volverá a ser aplicada en el caso de que se produzca otro salto a la valla

Voz 0818 16:50 no puedo esperar eso no quiero que llegue ahí yo creo que hay que hacer todo lo posible para que eso no llegue porque es mucha gente sufriendo es mucha gente muy valiosa que nos trae cantidad de riqueza sufriendo maltratada muriendo y no no no no yo espero que no creo que nos hicieron debemos permitirlo

Voz 1620 17:10 le pregunta Nicolas Castellano rival la me gustaría saber su opinión del del porqué de la celeridad del proceso si el propio acuerdo bilateral permite que en hasta diez días pueda activar esa esa devolución porque cree que el Gobierno lo ha hecho tan rápido que pretende

Voz 0818 17:26 pues eso él que sorprender quiero decir que cuando realmente las organizaciones que de alguna forma no podían pedir que eso fuera de forma y que se pudiera pues hacer presencia de gente que pudiera haber realmente cumplía la ley pues no ha sido posible no entonces yo creo que lo he pretendido decir eso no hacerlo con esa Ali Jerez va para que nadie pudiera intervenir pudiera a lo mejor pues decir lo son

Voz 1715 17:57 claro que ahora sí una última pregunta por su experiencia larga experiencia en la ciudad de Ceuta cree que esta devolución será entendida como un mensaje de contundencia de dureza por quiénes al otro lado esperan la oportunidad para asaltar la valla

Voz 0818 18:10 eso yo creo que lo que pretende el Gobierno quiero decir que que realmente lo que pretende el cesto no que la gente que está esperando intentarlo pues que se lo piense dos veces pero vamos ellos realmente tienen muy claro que quieren mejorar su vida en sus países no lo pueden hacer porque les estamos robando toda su riqueza y entonces quieren quieren mejorar su vida intentar quizá fuera el más en forma pero bueno de una u otra forma quiere decir vamos a seguir teniendo que marcha Carles por solamente querer vivir una vida mejor que en sus países de negamos a que lo pueda Andrés

Voz 1715 18:46 pues Paula Domingo presidente de la Asociación de Ceuta le agradecemos que haya atendido nuestra llamada esta noche buenas noches gracias buenas noches Nicolás muchas gracias hasta luego mañana seguiremos aportando novedades es que las hay mañana hay reuniendo dejo de ministros por cierto diré qué tal tanto ayer como hoy hemos intentado conversar con la delegada del Gobierno en Ceuta no ha sido posible ir hoy hemos dado también recabar la versión del Ministerio de interés ahora tras el ministro de la secretaria de Estado aquí quién hemos ofrecido estar presentes en Hora Veinticinco pero tampoco ha sido posible mañana si mañana después del Consejo de Ministros tendremos una explicación una relación oficial de lo ocurrido a partir de aquí la valoración de la Tertulia de hora25

Voz 14 19:30 bueno a mí yo me quedo con las palabras que ha dicho que ha dicho la persona que que hasta ahora Paula hablando ya dicho sorpresa no yo creo que a todos nos ha producido sorpresa esta decisión y si hay algo que los ciudadanos los lectores Le piden a un gobierno es que sea predecible que sepan cómo se va a comportar ante determinadas situaciones y yo creo

Voz 1 19:52 que que esta decisión

Voz 14 19:55 uno parece ser que da la razón a esas argumentaciones por parte del Partido Popular de Ciudadanos en que decía buenismo con la inmigración a través de de la admisión de la acuarios Por otro lado me parece una rectificación o una enmienda a la política migratoria que todavía no parece estar muy definida porque esto no va en consonancia con la otras actuaciones como por ejemplo las declaraciones que el ministro Marlaska dictó en estos micrófonos diciendo que sacaría las concertino de la valla y además supone electoralmente de posicionar la marca del Gobierno muchísimo porque en estos momentos no va a contentar al electorado de la derecha que piensa que desde el Gobierno se han hecho una una política e friendly o amistosa con la migración por otro lado va de contestar a de descontenta a todas esas personas que habían visto en este Gobierno una política diferente y que iba a luchar en en el seno de la Unión Europea para que Europa tuviera cierta sensibilidad hacia esas personas que como bien nos ha dicho Paula lo único que están buscando una vida mejor entonces sorprende la forma en la que él han hecho sorprende que no haya ningún tipo de explicación por parte del Gobierno sorprende pues que esos señores no sabemos dónde están a veinticuatro horas de que llegan a nuestras costas

Voz 1715 21:16 ahora voy contigo Emilio y voy contigo Carlos pero bueno en fin una cosa que me están contando de ahora mismo luego lo ampliaremos con con Nieves Goicoechea finalmente el Gobierno ha optado va a optar por la vía de la proposición de ley del decreto ley para cambiar quitar el veto previsto en la ley de estabilidad la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit Ésta era una de las discusiones fundamentales de su Partido Popular había anunciado que si se optaba por la vida el decreto ley habría recurso al Tribunal Constitucional el Gobierno opta por la proposición de ley que ojo tiene esos José pero luego lo contamos que estamos hablando de otra cosa tenemos mucha programa por delante Emilo perdona ya

Voz 0554 21:56 yo creo que en este asunto hay que preguntarse porqué se ha producido un cambio tan sustancial en la actitud del Gobierno que ha pasado en dos meses y unos pocos días a adoptar la decisión que adoptó con respecto a los seiscientos y pico inmigrantes que vienen el Aquarius a la decisión que ha tomado hoy que este devolver en caliente con arreglo a la ley a ciento dieciséis inmigrantes yo creo puede estar equivocado claro pero yo estoy aquí para dar mi opinión yo creo que eso se debe fundamentalmente a dos razones fundamentalmente la inexperiencia la la la falta de practican el Gobierno no solamente su presidente sino de la mayoría de los de los ministros que no midieron bien las consecuencias de esa de esa decisión ir tuvo un primer rechazo en los gobernantes europeos que dijeron que esa decisión tenía que ser una decisión colectiva de la Unión Europea y en una decisión unilateral de un Gobierno de la Unión Europea no por si quedaba alguna duda yo estoy bastante seguro que cuando la señora Merkel ha compartido con el presidente del Gobierno un par de días en el Coto de Doñana se lo ha dejado bastante claro y en segundo lugar porque que el Gobierno ha tomado el pulso a la opinión pública probablemente a través de los instrumentos que dispone para conocer la opinión para eso hay un instituto un Centro de Investigaciones Sociológicas que probablemente le ha dicho que hay un sector de la izquierda sociológica de su electorado que también tiene temor a los saltos de las vallas a las pateras qué bien bien en una medida está provocado esta exagerado pero en fin el hecho cierto es que ahí como ayer leí el dato como veintisiete mil inmigrantes ilegales que han llegado a las costas españolas en lo que va de año y el cálculo está en cuarenta mil y eso alarma como algún sector de del país no sólo de la derecha sino de su propio electorado en función de esa circunstancia es por lo que yo creo que el Gobierno ha tomado esta esta decisión otra cosa es lo el problema de fondo en el que chocan dos cosas en primer lugar hay un problema en África de su desarrollo de su de injusticia de miseria a cinco minutos diríamos hace de ese paisaje de miseria esta Europa la próspera Europa aquéllos conocen porque ven la televisión y porque lo amigos y familiares que han conseguido dar resalto la cuenta cómo viven hoy y eso produce un efecto lógico de de llamada pero no solamente en África sino cuando lo española mediaron hace cincuenta años Alemania porque en Alemania se veía mejor y cuando fueron América América Norteamérica sur en el siglo pasado y a principio de de a finales del siglo XIX era porque sabían que allí había un horizonte de esperanza de vida de prosperidad que aquí no tenía no que es humanamente comprensible pero también es comprensible Europa y concretamente España que es el país que nos ocupa no pueda admitir a todo el mundo y sobre todo que yo creo que la violencia y el hecho consumado no es el procedimiento mejor es muy difícil establecer un equilibrio dibuje llegar a un punto de de de

Voz 1715 25:00 de acuerdo entre esa necesidad

Voz 0554 25:02 de de dar de dar paso de dar de recibir a gente que viene de de esos países huyendo de la miseria idea hacerlo con cierto orden concierto control y un cierto límite porque también es cierto que no podríamos en principio absorber todo lo que quisiera

Voz 1715 25:16 Carlos no para empezar primero porque dice

Voz 18 25:19 la Il en el hilo de lo que dice Emilio no es cierto que todo lo hemos discutido aún a través no es cierto los datos no lo avalan que Europa esté sufriendo una presión migratoria descomunal que no haya sufrido antes ni siquiera eh la emigración africana que evidentemente es muy espectacular los medios la recogemos porque es muy dramática porque saltan la valla porque hay barcos pero ni siquiera es la más importante de la presión migratoria que hay en Europa lleva muchísimas más gente por aeropuerto obviamente de forma más silenciosa Europa

Voz 19 25:45 no tiene una ley no tiene un hangar

Voz 18 25:48 tía de de está recibiendo unos inmigrantes que no puede de ninguna manera gestionar porque Europa tiene un problema España en particular e Italia en particular demográfico dramático que en España por ejemplo sólo se empezó a resolver cuando hubo una realmente hay sí hubo una presión migratoria muy importante los años de crecimiento llegaron inmigrantes latinoamericanos de forma absolutamente masiva creo que recordar de de sólo de Ecuador cuatrocientos mil Una en esos números que tengo en la cabeza que no me puedo equivocar ahí sí hubo presión porque había crecimiento económico había trabajo bienio muchísima gente de fuera gracias a eso aumentó ligeramente ese freno el desplome de natalidad que tenemos y que es el gran drama de la socia europea y en particular de la sociedad española el gran drama esto es un problema evidentemente de gestiones es un drama humano ver a esta gente está jugando la vida pero como como país como como como dimensión de en fin de de de grandes políticas europeo el drama que tenemos es el envejecimiento el drama que tenemos es si vamos a poder pagar las pensiones porque no hay no hay en fin estos son los los grandes problemas de Europa ahora dicho esto yo creo que el Gobierno hoy desde la perspectiva de Interior Se puede entender la lógica no que es lo que está trasladando a con el hablando con Moncloa hoy es dicen no había que lanzar un mensaje eh porque están entrando de forma muy violenta masivamente en la valla ya

Voz 1715 27:08 muy violenta lo tienes claro no eso dicen ellos yo yo no estaba

Voz 18 27:11 hay se no lo ellos dicen que es muy violenta yo no estaba la verdad que no esté no está en Ceuta no lo puedo corroborar pero ellos dicen que tenían que lanzar un mensaje te digo esto es versión oficial no es la mía eso es lo que yo voy a decir la mía pero la versión oficial ellos están trasladando teníamos que lanzar un mensaje no podíamos es hemos encontrado este mecanismo Marruecos lo ha aceptado hemos aprovechado la vía para lanzar el mensaje parar esto ahora eso es desde el punto de vista la visión de Interior clásica de los ministros de Interior casi de cualquier gobierno tienen esa visión ahora desde el punto de vista político esto es una bomba de relojería lo que ha hecho el Gobierno hoy es muy difícil

Voz 20 27:47 de explicar al electorado al que Pedro Sánchez había eh

Voz 18 27:52 contentado rápidamente había puesto altísimo las encuestas cuando atrajo el Aquarius desde interiores de Moncloa te dicen no es lo mismo no tiene nada que ver gente en el mar a la que hay que acoger que gente que asalta una valla insisto con la versión oficial pero bueno todas las diferencias que queramos ahora haciendo análisis político en análisis político su la gente suele ver las cosas en trazo grueso desde el punto de vista político lo que ha hecho el Gobierno le va a costar muchísimo tengo interés mañana en la rueda de prensa hiriendo interés para ver cómo eh

Voz 19 28:21 el Gobierno como Carmen Calvo como como los portavoz de sociedades de Gobiero

Voz 18 28:25 no logran explicar esto que si no es un giro se le parece muchísimo yo dicen que no pero desde luego es una cosa muy difícil de explicar a varios millones de españoles que votan al Partido Socialista que lo quieren votar quién las encuestas están diciendo que lo van a votar más que antes toda esa gente que se está moviendo y que está cambiando la política española por la por el cambio de Gobierno pero hoy hoy estará diciendo pero esto qué es

Voz 1715 28:48 porque el primer o uno de los primeros gestos de valor indiscutido por la mayor parte de la opinión pública publicada fue aceptaran Aquarius lo ocurrido digamos desgasta no sé si del todo pero en buena parte el valor de ser

Voz 18 29:06 esto sí claro eso insisto que ellos tratan de diferenciar completamente lo que es la acogida de unas personas en el mar de unos señores que insisto no sé por qué pero es Ocean's hice porque porque el argumento es el argumento que tienen que entran muy violentamente y que no tiene absolutamente nada que ver ellos insisten en que

Voz 1704 29:23 están controlados por las mafias las mafias están regulando para entrar masivamente organizarlo si ese gran parte es el Parlamento efectivamente tocarse la razón al Partido Popular argumentó

Voz 18 29:34 veinte de las latitudes con sables de Interior pero pero digo en yo insisto es de punto de vista político que que creo que es de lo que se pueda analizar más porque yo es un experto en Interior no soy pero desde el punto de vista político es una bomba es dificilísimo gestionar esto para para un gobierno como este en particular que además arrancó con este tema y con un mensaje en este tema fue muy claro las realidad colocó a Pedro Sánchez no sólo en España sino en el resto de Europa el acuerdo es lo que era la prensa italiana lo que la prensa francesa la eh digamos de centro izquierda estos días Pedro Sánchez se convirtió en el gran protagonista que a nadie nadie lo conocía esos días editoriales editoriales diciendo este señor español está haciendo cosas original

Voz 1715 30:15 pero Emery cerramos este capítulo pero pues ello yo quería

Voz 14 30:17 a ir al al tema que ha dicho Emilio del temor de la izquierda no porque sí que es cierto que en la mayoría de países europeos cuando miras electoralmente el recuerdo de voto en los nuevos para partidos de extrema derecha vienen todos son clases populares y trabajadoras pero el Gobierno tiene dos opciones dejarse arrastrar por las encuestas hacer una política populista que es la que quiere la mayoría o hacer política de pedagogía explicar los datos que nos haga nos ha contado ocurre ir a hacer con datos e Icon realidad lo que es la política migratoria tiene esas dos opciones si se va por la segunda el Partido Socialista no va a recoger ni un solo voto de esos votos porque la gente le está reafirmando en su Frei de miedo en sufragio de la emigración es un problema en cambio la obligación del Gobierno y más de un gobierno de izquierdas es imponer otro marco ya hablar de la realidad de lo que supone la migración como una oportunidad para el Viejo Continente Hinault como una agresión

Voz 18 31:14 pero más crema oportunidad insisto necesidad otra cosa es la gestión de la inmigración que es dificilísimo y por supuesto no vamos a negar es uno de los grandes problemas de Europa todos los dirigentes están asustados ha generado un cambio de Gobierno en Italia donde gobiernan xenófobos de Italia por eh que han ha sabido aprovechar estas imágenes tan espectaculares pero no nos olvidemos el trabajo de cualquier gobierno y más un gobierno progresista es explicar con datos reales que no es verdad que el P en Europa es que necesita inmigración necesita gente joven que viene entre otras cosas la mayoría de los que vienen no es ni siquiera se quedan en España pero España necesita gente joven que está viniendo latinoamericanos que viene España necesita muchísima más gente joven gente con que tenga más hijos gente que tenga que venga a trabajar en trabajos que los españoles no hacen es que no es una tópico es la realidad de los datos económicos es bastante indiscutido

Voz 1715 32:04 Emilio

Voz 0554 32:06 sí efectivamente no solamente de España sino el resto de Europa necesita eh potenciar su población no porque está envejeciendo oí está disminuyendo otra clase de otra clase es el perfil otra cosa permanece el perfil de los inmigrantes que no nos llegan no si tienen cualificación ni adecuada para ajustarse a la necesidad de demanda de trabajo o de oferta de trabajo que hay en nuestro en nuestro país efectivamente en la decisión de del Aquarius de señor Sánchez hace dos meses y medio on provocó una ola de simpatía en los medios publicados del centro izquierda yo tengo la impresión de que hay un sector no despreciable del votante de la izquierda que no tiene nada que ver con los medios de comunicación del centro izquierda de la izquierda no está muy de acuerdo con eso porque como acaba de decir Verónica tenemos que recordar concretamente en Francia lo que era el cinturón rojo de París la valide Rush de de París esos en masa se han pasado al Frente Nacional los que votaban el Partido Comunista no al socialista hace años desde hace años votan al Frente Popular al Frente Nacional de Le Pen han pasado de la izquierda comunista a la extrema derecha eso es un hecho innegable no no digo que sea otro únicamente todo por la por la inmigración explota sería circunstancia pero el temor el temor existe porque no crea no confundamos lo que es la opinión pública me escrita y publicada de centro izquierda con los votantes de la de la izquierda porque hay un sector de votantes que a lo mejor hasta puede percibir no voy a decir sufrir las consecuencia de la inmigración sin sin encontrar

Voz 1715 33:50 hasta tal punto es así que como ha dicho

Voz 0554 33:52 Carlos en Italia ha habido un cambio de gobierno pero es que también lo ha habido en Austria también lo ha habido en Polonia y también lo ha habido en Hungría no por la inmigración en el caso de los países del este de África sino por los países los inmigrantes que vienen de de de Oriente Medio fundamento

Voz 1715 34:07 Verónica con brevedad

Voz 14 34:09 básicamente son según la teoría de Marcos en lo que estaríamos hablando es que desde la izquierda no se ha tratado el el el reto de la migración de una forma seria de una forma pedagógica la izquierda siempre ha tenido miedo a tratar este tema porque la derecha ha sido muy contundente y porque el argumento de la la argumentación de la derecha es mucho más implica saques eh España para los españoles ya aquí no cabe nadie más rebatir este argumento simplista que atenaza los miedos y sé que Ike Ike apela a las emociones más profundas de miedo a la alteridad es muy complicado por eso es tan importante que los gobiernos de la izquierda hagan una un discurso sobre el reto migratorio consciente pedagógico irreal hice tienen que esforzar mucho porque cuesta mucho más explicar esto que decir que España tiene que ser para las españoles esto es lo que le pasó hola esto lo que le pasó a Arretxe y esto es lo que le pasara a España si se deja arrastrar por esa corriente populista que dice que la migración es un problema

Voz 1704 35:08 Nieves Goicoechea qué tal Pedro segunda noche en directo esta hora Nieves Benito que ya lo voy a echar de menos mañana Bellucci de medio encartado de Christie seguir en directo los compañeros no descartes decía que una debilidad no lo descartan con las asuntos que tenemos entre manos las periodistas no la descarto el fin de semana

Voz 1715 35:32 lo lo hemos adelantado antes finalmente será o no la vida del decreto ley proposición de ley para la modificación de la Ley de Estabilidad preso

Voz 14 35:40 sabes queremos pregunta muchas veces hoy durante toda la mañana durante toda la tarde las periodistas

Voz 1468 35:44 por qué fórmula se decantaba al Gobierno para poder reformar el artículo ciento cincuenta punto seis de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que cambio el PP en el año dos mil doce que en el dos mil siete no estaba si no le daba al Senado la facultad que tiene ahora de poder vetar en este caso la senda de estabilidad de déficit y deuda públicos pero ahora sí la tiene y por tanto ir hasta el PP ahora ya que ver cómo se podía anular eso y entonces en la fórmula del decreto y no convenció a casi nadie dentro del Gobierno dentro del Partido Socialista es una fórmula bastante controvertida porque es una fórmula que opta que la decide el gobierno poder ejecutivo que en teoría eh

Voz 14 36:24 enmienda al poder legislativo porque ese reto

Voz 1468 36:26 formó una ley que normalmente se hace en el Parlamento por lo tanto el poder ejecutivo iba a reformar al poder legislativo que el Parlamento eso no quedaba muy bien públicamente desde el punto de vista jurídico y político por tanto casi nadie alguno de los expertos con la que hemos hablado no lo veía claro no se decantaban por esa opción y al final a última hora de esta tarde el Gobierno no según confirman fuentes socialistas ha decidido hacerlo por la proposición de ley esa proposición de ley entrará mañana en el registro del Congreso de los Diputados a través del grupo socialista se da una proposición de ley que regula por una parte de otra ley ahora mismo es lo que sabemos hasta ahora tendrá su recorrido parlamentario en el Parlamento Ismael largo largo puede ser que el príncipe alguna y vamos a ver ahora claro en retrasar todo el tramite lo pudo hacer tiene que entrar en la mesa primero que es el primer órgano en el que ese ese registran y se debaten ir

Voz 21 37:20 los este tipo de propuestas

Voz 1468 37:22 proposiciones y luego tiene que decidirlo la Junta de Portavoces pero es verdad que PP Ciudadanos tiene mayoría en la Mesa del Congreso ya veremos cómo se salta también ese bloqueo que puede hacer en este caso la derecha sino Si Si bueno una vez que salte eso calculan que unos setenta ochenta días podría estar reformada ese punto de la ley de estabilidad

Voz 0554 37:40 su primera decisión por lo tanto que ya tomado

Voz 1715 37:43 gobierno esta tarde es que intentará cambiar la ley de estabilidad presupuestaria no a través del decreto ley sino a través de una proposición de ley

Voz 0554 37:50 esa es segunda decisión que tome el Gobierno esta tarde

Voz 1715 37:53 es que no llevará mañana al Consejo de Ministros la aprobación de la senda déficit como estaba previsto porque entre otras cosas si lo hiciera iba a llegar antes a la votación en el Senado la senda de déficit que el debate y la votación sobre el cambio de la ley para evitar carenado tuviera que votar

Voz 1704 38:09 es muy complicado saber si es verdad complicado explicar pero eso sí María Ana normal

Voz 1468 38:13 mete la senda de estabilidad que es la que fija el déficit deuda para estos próximos años tiene que pasar por el Consejo de Ministros estaba previsto que fuera pero esto que acabamos de hablar por estas dudas políticas jurídicas que había en el seno del Ejecutivo han decidido también esta tarde eh pues bueno suspender no retrasar la aprobación de la senda de estabilidad en el Consejo de Ministros y hacerlo en otro puede ser la semana que viene o dentro de dos semanas para aclarar esto de lo que estamos hablando después aprobarlo en el Consejo de Ministros porque parecía que todo estaba mezclando que se podía encontrar en el camino en plazos diferentes no

Voz 1715 38:47 pero déjame dejadme que saluda y no creo Cosidó señor Cosidó muy buenas noches

Voz 22 38:52 hola buenas noches y el portavoz del PP

Voz 1715 38:54 Senado estamos contando es una de las noticias de esta ahora que el Gobierno no acudirá a la vía del decreto ley sino a la de la proposición de ley para modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria entiendo que en lo procedimental señor Cosidó ustedes noble ponen ningún reparo a que se haga a través de una proposición de ley

Voz 22 39:12 pues no le ponemos el reparo de que el Gobierno quiere sustraerse al control de una cámara además marca más territorial como es el Senado para aprobar un techo de gasto que afecta de manera muy determinante al gasto de las comunidades autónomas por tanto pues estamos en una profunda discrepancia sobre este incremento de bordear la legitimidad que tendría esta cámara territorial que es el Senado para abordar un debate sobre el techo de gasto no

Voz 1715 39:41 del viento

Voz 22 39:44 por qué el Gobierno concrete porque creo que en esto ha habido bastante confusión bastantes mensajes contradictorios vamos a ver qué es lo que finalmente apruebe el Consejo de Ministros y cuando pues para poder hacer el análisis correspondiente no

Voz 1715 39:58 lo que contábamos es que será mañana cuando se registra esa proposición de ley a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso señor Cosidó que problema habría en que el mismo congreso que le dio al Senado la capacidad de veto será Retiro

Voz 22 40:11 los insisto primero quitarle la capacidad a una cámara que representa al conjunto de los territorios de España al conjunto de las comunidades autónomas de las provincias a través de un sistema de elección que están enmarcados nuestra Constitución no para una cuestión que afecta de manera insisto muy determinante a las comunidades autónomas y porque no tanto una entidad especial legitimidad para poder abordar ese debate sobre el techo de gasto no en segundo lugar un intento del Gobierno de sustraerse a un control parlamentario estamos en un sistema bicameral tantas veces hemos hablado todos los partidos políticos de que hay que fortalecer el Senado de que hay que darle más relevancia desde quiere darle más competencias porque indudablemente es una cámara que nuestro sistema constitucional pues quedó un tanto devaluada bueno aun cuando tenemos la primera oportunidad de darle esa relevancia que accionado todos coincidimos hemos coincidido querría tener el Gobierno no se lo quita no iré a mi me da una sensación que vamos o que al señor Sánchez les gustaría gobernar un poco como el señor Maduro no por decreto y eliminando a la oposición parlamentaria no me parece que es no solamente un un error desde el punto de vista formal es que en mi opinión asentar las calidad del funcionamiento de nuestro sistema parlamentario sistema democrático no además para darle la política económica de España a un partido como Podemos que ha sido el partido inspirador de una política económica como la del señor maduro que ha llevado a Venezuela sus arruinadas con lo cual me parece que el error es doble no por un lado de calidad democrática pero por otro lado también de una senda de política económica que estoy convencido que pueda llevar a una situación de crisis profunda

Voz 1715 41:58 simplemente porque señor vestido yo creo que a veces en los matices está la mejor aproximación a la realidad dice usted que este es un intento del Gobierno de sustraerse al control parlamentario aún que la reforma de la ley le quitara la capacidad de veto al Senado la senda de déficit seguiría teniendo que pasar por los bomberos se el Senado

Voz 22 42:14 o lo que teníamos antes era dos controles un control del Congreso de los Diputados que es una cámara de una aproximación más proporcional de del voto de los ciudadanos y el control de un voto en el Senado que es una cámara territorial cuyo modelo de elección se va a un equilibrio entre los territorios para una decisión sobre el techo de gasto que afecta fundamentalmente al gasto de las comunidades autónomos yo creo que es mejor mantener es el doble control parlamentario que establecía la ley a ir globalmente algún control parlamentario máxime cuando lo que se hace es que cuando tengo posición en una cámara lo que hago no negociar no es un proceso de diálogo no es intentar llegar a acuerdos lo que hago es tratar de modificar la ley para hacer un atajo liberarme de ese control ese segundo control parlamentario al que tenía no a mi me parece que vamos en la dirección equivocada

Voz 1715 43:03 es usted está en Ceuta ya verdad o iba a viajar hoy al menos

Voz 22 43:07 les estoy hablando desde una maravillosa vista de esta ciudad que que es Ceuta que realmente es un lujo poder estar aquí

Voz 1715 43:18 pues sí ya que está ahí Le pido que nos valore la decisión del Gobierno de expulsar a esos ciento dieciséis inmigrantes que ayer consiguieron saltar la valla de la ciudad

Voz 22 43:28 el mide primero el Partido Popular apoyará cualquier expulsión que se haga en el marco de la legislación vigente creemos que no solamente tenemos que conseguir una seguridad y un control en nuestras fronteras porque eso es fundamental eso es vital para nuestra propia seguridad sino que además aquellos inmigrantes que de manera ilegal consigan en nuestro territorio pues la medida más efectiva es la de su expulsión siempre por supuesto dentro del marco de la legalidad y siempre con máximo respeto a los derechos humanos dicho eso pues déjeme decir es absolutamente contradictorio con lo que el Partido Socialista allí el Gobierno había tenido defendiendo reiteradamente en el que se oponía incluso a las devoluciones ahora no estamos hablando sólo de a sino parece ser que va a ser un acuerdo del año noventa y dos con Marruecos estamos hablando devoluciones que se producen en diferido respecto a la entrada no insisto el Partido Popular apoya que se utiliza en todos los mecanismos que la ley tiene para hacer frente a este desafío que tenemos en nuestras fronteras de la inmigración ilegal pero al mismo tiempo bueno no deja de ser paradójico que que este Gobierno pues tenga una política migratoria absolutamente inconsistente basada en las constantes contradicciones cambios de criterio rectificaciones parches para abordar una cuestión tan en sería como es está de la inmigración

Voz 1715 44:53 después de la expulsión de estos ciento dieciséis inmigrantes el Partido Popular va a poder mantener el discurso del efecto llamada

Voz 22 45:01 pues mire a la inmigración según Lage en nuestro país ha multiplicado por tres desde que gobierna el señor Sánchez en los meses de junio murió en el año dos mil diecisiete tuvimos un incremento de migración irregular tuvimos cuatro mil quinientos inmigrantes irregulares que llegaron a nuestras costas entraron por nuestras fronteras terrestres en estos dos mismos meses del año dos mil dieciocho justo después del señor Sánchez de que no Sánchez tomará posesión como presidente de Gobierno tenemos diecisiete mil quinientos se ha multiplicado más que por tres y además estamos viendo en la frontera de Ceuta en concreto un grado de violencia por parte de quienes pretenden entrar ilegalmente en nuestro país que nunca habíamos visto es absolutamente inédito no yo creo que eso tiene una clara conexión con una política migratoria una política qué cuyo mayor apogeo fue pues la llegada del buque acuarios con seiscientos inmigrantes a los que les dio un estatus especial para que pudieran quedarse en nuestro país es es decir una política que lanzaba un claro gesto de puertas abiertas de papeles para todos que creo que está en la raíz pues de este crecimiento a su lado la llegaba regulares España o lo decía un informe de Frontex se ha convertido en la principal vía de entrada de inmigración irregular de Europa cuando en la última crisis migratoria España había sido una referencia había sido modelo cómo podíamos controlar esos flujos migratorios ahora somos la puerta de entrada de toda Europa en la que irregular y creo que eso tiene que ver con la carencia de una política migratoria que realmente sea seria alejada de cualquier demagogia que sea coherente y que y que realmente responde a un desafío también tan esencial para nuestra convivencia pero nuestros sociedad como es el de la inmigración irregular no

Voz 1715 46:49 sí señor Costa usted fue director de la policía por lo tanto fue alto cargo del Ministerio de Interior en la época en que usted ese ministerio cuántas veces se aplica

Voz 19 46:56 con el acuerdo con Marruecos que se ha aplicado hoy

Voz 22 47:00 pues que yo recuerdo ese acuerdo no se ha explico eso es verdad también que el número de entradas que tuvimos Utah fue más limitado el que hemos visto en estos últimos meses sí eso es verdad también que la cooperación con Marruecos fue excepcional yo no tengo más que palabras de agradecimiento porque la cooperación de Marruecos tanto en la lucha contra el terrorismo como en el control de la inmigración irregular fue absolutamente modélica al menos en mi experiencia en en el ministro de Interior creo que otra de las razones por las que estamos hablando de este incremento tan significativo del número de inmigrantes irregulares es porque por alguna razón que yo desconozco probablemente en la calidad de cooperación en estos momentos pues no haya sido así qué haya sido de alta no por tanto si yo creo que es bueno que utilicemos todos los mecanismos legales para proceder a estas devoluciones pero creo que es muy bueno que cuidemos y que el Gobierno cuidó de manera muy especial esta relación con Marruecos porque es vital para la seguridad nuestras fronteras también no

Voz 1715 48:05 el señor Cosidó no no lo voy a discutir el dato global porque efectivamente se ha producido un aumento de la llegada de inmigrantes en nuestro país pero ya que está

Voz 22 48:12 esta múltiple dijo además que por tres que distritos nombre

Voz 1715 48:15 no le voy a dar un dato hasta el quince de agosto de este año han entrado a UTA mil doscientas ochenta y una personas quince de agosto del año pasado entraron mil seiscientos veintitrés personas este año a Ceuta ha entrado menos gente del año bueno este Gobierno

Voz 22 48:31 me llevo este Gobierno han entrado más de ochocientas personas sea creo que que el dato es claro

Voz 1715 48:36 Ignacio Cosidó portavoz del Partido Popular dos gracias por habernos atendido esta noche

Voz 22 48:40 ha sido un verdadero placer y espero poder compartir con ustedes pues muchos debates sobre sobre asuntos que realmente preocupan a los españoles como es el de la inmigración o como es el de nuestra senda de crecimiento económico que tenemos que intentar mantener a toda costa para seguir creando empleo que es la la prioridad máxima y tenemos que tener todos

Voz 1715 48:59 siempre que sea posible gracias señor Cosidó buenas noches

Voz 22 49:03 placer vamos a una cosa que