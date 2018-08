Hora 25 (23/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 a mí me lleva casi siempre a la melancolía todas estas debate sobre el decreto ley que es que lo hacen todo los los gobiernos necesitan cuando es más rápido cuando no siempre lo hacen por necesidad no Nos que les guste unos que les entusiasme no hay hay gobiernos los datos son clarísimos hay gobiernos que hacen más decreto ley gobiernos que hacen menos pero casi siempre es por una cuestión de necesidad Alsa no hay ideología en el decreto ley creo que no lo ha hecho todos los gobiernos llegan diciendo vamos a hacer la centralidad del Parlamento sin necesitan decreto ley lo hacen entonces me parece a mí me parece mal que que que que que conduce algo más reflexionar que eso sí me parece interesante el tema del Senado y Congreso que es una cuestión estructural el Senado pueden dar al Congreso más hay un hecho presupuesto es legítimo que el Gobierno con su mayoría absoluta Gobierno del PP en dos mil doce cambiará la ley hiciera que el que el que el Senado pudiera bloquear un tema del Congreso una ley de estabilidad pero es claro porque en todas las demás leyes incluida la ley más importante que son los Presupuestos el Senado en palabra que entiende todo el mundo no pinta nada porque esa es la realidad los presupuestos tanto es así que acaba de pasar con este Gobierno que el PP enmendó

Voz 2 01:13 presupuestos porque está enfadado con la moción de censura porque puestas sus propios presupuestos lo estaba enfadado con el PNV como venganza todo aquello que pasó los enmendó

Voz 1 01:21 y en el Congreso con el voto de Podemos

Voz 2 01:23 a favor de los presupuestos del PP que han pasado cosas muy raras en este país

Voz 1 01:26 que lo levantó quiero decir esa es la esa es la norma en España la norma en España es que al Senado en realidad es siempre inferior al Congreso esta es la verdad porque esto es lo que sucede el Congreso siempre de Balta salvo en esta extraño y particular ley que inventó un sistema el PP mediante el cual lo bloquea el Senado a partir de ahí Si les da tiempo yo creo que el problema fundamental de este Gobierno es que tiene muy pocos diputados tiene un Gooden grupo enfrente que es Podemos con el que a pesar de que yo creo que ahora están mejor y a los dos les interesa más al menos llevarse bien hay una desconfianza de fondo enorme porque es así porque vienen del pasado que viene enfrentarse electoralmente el sorpasso y todo aquello que se intentó y entonces esa ayer se desbloqueó la negociación que parecía totalmente rota por una llamada entre Pablo Iglesias Si Pedro Sánchez en el último minuto dijimos bueno lo desbloquearlos y ahora hay que hacerlo de la ley presupuestaria lo de la ley de presupuestario a toda velocidad quiere decir o nos no sé cuánto tiempo a durar este Gobierno pero va a ser siempre así se va a ser

Voz 1715 02:37 claro sistemáticamente al que le guste les gustará

Voz 1 02:40 no me gusta me gusta pero esto no va a cambiar sea este Gobierno no va a tener nunca más hasta que haya elecciones no va a tener más de ochenta y cuatro diputados iba a tener que gobernar de esta manera con un decreto ley como el de Televisión Española que sale que no sale por dos que no sea todavía están buscando quiénes fueron los dos diputadas hay diversas teorías como sabe teorías especulativas de todo tipo sobre quiénes fuero como ex voto secreto quiénes fueron los dos diputados que impidieron el acuerdo de Televisión Española esto va a ser la normalidad parlamentaria osea en el PSOE y el Gobierno van a estar sudando tinta a las diez de la noche en cualquier votación pensando que puede no salir cualquiera de las cosas que va a hacer el Gobierno en los próximos meses puede no salir porque el equilibrio es muy delicado ahora yo creo que en la novedad es que Podemos da la sensación

Voz 3 03:25 de qué ha optado que podía optar por

Voz 1 03:27 se acerca el Gobierno a ponérselo muy difícil de momento ha optado por pactar importarle un poco de aire al Gobierno bueno

Voz 3 03:34 Carlos porque si yo creo que ahora PSOE y Podemos también el PNV tienen un objetivo común que es un objetivo clarísimo que es que no haya elecciones en este país por lo tanto ese objetivo mayor hace que todos los objetivos menores se vayan planteando diferente manera además podemos viene de lo que viene viene de decirle a Pedro Sánchez que no en la votación del quince Se repiten elecciones con una pérdida de voto de un millón de votos y unas pérdidas sucesivas porque al final fue Podemos el que pagó la factura de que Rajoy siguiera gobernando después de toda esa historia ahora Pedro Sánchez llega el momento de la moción de censura dice yo o me apoya hay sin ningún tipo de cortapisas sin ninguna condición o no me presento a la moción de censura Pablo Iglesias y Podemos se ven obligados a darle un cheque en blanco y ahora pues bueno sí como decíamos antes le ha hecho un pellizco de monja con ese tuit Tello One de intolerable au execrable e la palabra que que ha utilizado con esas devoluciones exprés que por supuesto en el mundo de la izquierda sobretodo en en esa opinión publicada en la que hablaríamos y los líderes de opinión ha caído como un jarro de agua fría después de toda la ilusión que había que había supuesto el Aquarius pero no va a dejar de ser esto porque si algo no se puede permitir en estos momentos Podemos es hacer caer al Gobierno y que vayan elecciones porque quien sufriría más sería muchísimo más Podemos que PSOE

Voz 1715 04:59 atrocidad es lo que ha dicho que por cierto voy a recordar el número de Whatsapp seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres operando esa minoría parlamentaria que remarcaba Carlos y que habrá que remarcar cada vez que se produzca en situación de este tipo claro la duda respecto aquello de lo que estamos hablando ahora Sender déficit techos de gasto la duda final es si efectivamente van a poder sacarlo adelante no tiempo hay dudas de que vaya a dar tiempo de hacer todo el trámite que se requiere ahora mismo que por un lado es modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria por otro aprobar la senda de déficit llevarla al Congreso que vaya al Senado que vuelva al Congreso que presente los presupuestos sí que se apruebe

Voz 1 05:41 qué país Pedro está pensado para ser estable no se ha este paga a este país es absoluta o casi este país es uno y eso que mucha gente lo sabe otra no no lo no le dará tanta no le daría tanta importancia este es uno de los países ha sido históricamente uno de los países políticamente más estables de Europa el objetivo hasta hace tres eh pero estable de verdad osea que es que lo normal en Europa es esto que estamos viviendo ahora nosotros gobiernos que duran un año

Voz 3 06:09 lo que cae en coaliciones difíciles que ser

Voz 1 06:12 o rompen ministros que dimiten porque pertenecen a tres partidos distintos entonces o como la amenaza ahora de Merkel dentro de su propia coalición de que un ministro dimite porque no les gusta la política de inmigración en Europa lo normal es la inestabilidad por no hablar de Italia que es el mayor ejemplo pero no solo Italia o sea hasta en Francia quiere decir ha habido gobiernos que han durado poquísimo Se convocan elecciones eso es lo normal en España lo normal era la enorme estabilidad y el Parlamento español también sus formas sus tiempos su dinámica está todo pensado para ser un país bipartidista que fue el diseño de la Transición era un poco esa idea no

Voz 0554 06:46 pero es totalmente esa idea de todos los aspectos

Voz 1 06:49 no no hay país bipartidista hay muy tranquilo bueno pues los ciudadanos han dicho que se acabó los ciudadanos legítimamente han dicho no nos gusta eso no queremos todas las encuestas dicen que sigue sin gustarle que a lo mejor les gustan poco más que a lo mejor y bipartidismo Se refuerza se refuerza un poquito pero que no va a alejar de haber cuatro partidos en España inestabilidad innecesaria de ponerse de acuerdo sumir a lo mejor los tiempos del Congreso tiene que cambiar a lo mejor las formas a lo mejor la propia relación entre el Congreso y el Senado y esta este absurdo que tenemos en el que el Senado no vale para nada podría valer para mucho como Cámara territorial en fin hay muchísimas cosas que en España hay que cambiar para adaptarse a la realidad que han decidido los ciudadanos que es que esto del bipartidismo se rompió ahora hay cuatro hay que negociar y hay que sudar tinta yo lo atrapó jugará

Voz 0554 07:37 es en mil has seguimos como continuación a lo que acaba de decir Carlos en Europa hay tres grandes excepciones a esa inestabilidad tres países importantes que vivieron las consecuencias dañinas de la inestabilidad que son Alemania Francia y España hay un cuarto que es Italia que no ha aprendido la lección Alemania su Constitución de mil novecientos cuarenta y nueve introduce por primera vez la moción de confianza constructiva porque para acabar con la debilidad de los gobiernos de la República de Weimar que siendo una república democrática y progresista por su debilidad por otra mucha circunstancia pues acabó donde acabó en el año mil novecientos

Voz 1 08:18 Sánchez ha llegado con una con una motivación

Voz 0554 08:21 tras Pla pero basada en algo tan excepcional como fue una sentencia y que y que y que todos conocemos o en Francia vídeo lo mismo la constitución del cuarenta y nueve lo que produjo fue un régimen parlamentario en el que un gobierno duraba de media cinco seis meses hasta que llegó De Gaulle introdujo un sistema electoral y una Constitución nueve la de la Quinta República que acabó con esa inestabilidad en España los dirigentes no solamente el señor Suárez y los suyos sino la partió socialista al Partido Comunista todo el mundo conocía cuál es la historia de nuestro país en la República dicho sea con todos los respetos los gobiernos duraron una media de tres meses y medio en cinco años y dos meses entre el catorce de abril del año mil novecientos treinta y uno y el dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis en España hubo diecinueve gobiernos con trece presidente de los cuales nueve fueron preso persona física algunos de los cuales como Le Rus Azaña o Martine varios repitieron los gobernantes de entonces con buen sentido dijeron Si algo hay que hacer es dar al al país un gobierno estable no fuerte ojo que en España la palabra gobierno fuerte tiene las connotaciones que todos sabemos gobiernos estables entonces aprobaron una ley electoral como en Francia siete otra la ley electoral que es el la Ley D'Hont para que para fomentar no in no obligar pero fomentar que los votos de la derecha fueran mayoritariamente a un partido derecha o centro derecha y los de la izquierda fueron mayoritariamente compareció Forqué ha saltado por los aires no porque los españoles ten harto del bipartidismo sino porque ambos partidos por razones distintas sean desacreditado el Partido Socialista porque no fue capaz de aceptar y de diagnosticar la crisis enorme que el país empezaba a vivir en el año dos mil ocho según dio electoralmente porque en el año once pasó de ciento sesenta y seis diputados a ciento días y luego a noventa y luego ochenta y cinco y el Partido Popular por el escándalo de la corrupción no es el bipartidismo por quemen en Inglaterra siete bipartidismo desde hace trescientos años no hay corrupción porque el material humano en nuestro país el último año en los últimos cuarenta años pues al final ha derivado

Voz 1 10:29 en Inglaterra existe desde que existe porque el sistema electoral y primera de cualquier otra opción

Voz 0554 10:33 iniciar la buena idea sube dos años tú sabes

Voz 1 10:36 calcio el hueco perdona si los partidos el Partido Liberal el momento que tuvo el mayor éxito buscó incluso dentro de ese sistema que está pensado para que sea bipartidista Portugal pues encontró porque los ciudadanos porque el mundo está cambiando y los ciudadanos el bipartidismo no acaba de convencer a tocarle en Israel en donde les deja hueco es duración el sistema proporcionará no porque en tiempos revueltos

Voz 0554 10:56 hubo un referendo y hubo una consulta y una elección hace tres o cuatro años lo que se se cosen consultó al pueblo británico si querían cambiar el sistema electoral dijeron no seguimos conecten porque nosotros debilidad

Voz 3 11:09 estos son sólo un apunte de lo de Italia Matteo Renzi intentó una reforma de la Constitución que precisamente iba en ese sentido en fortalecer dándole un plus al partido que ganase debido básicamente para evitar la fragmentación de esos pactos contra natura que al final se tienen que hacer para poder gobernar y el pueblo lo rechazó y ese fue pues su tumba política

Voz 1715 11:34 bueno vamos a pelear a la forma Ateca tiene el gobierno que se merece a principios del mes de agosto el presidente del Gobierno hace balance de su en ese momento breve curso en Moncloa entre otras cosas asegura esto

Voz 4 11:44 pero lo que sí que le puedo garantizar es que el Gobierno de España no quiere abrir ningún ninguna vía judicial más lo que quiera resolver desde la política y una petición expresa de que nos apoyan algo más que apoye la solución política con visión de Estado

Voz 5 11:57 bueno no querían a abrir decía el Gobierno no quiere abrir ninguna vía

Voz 1715 12:01 judicial más con Cataluña con la Generalitat pero de momento Sánchez no ha podido cumplir con aquello que dijo hoy el Ministerio Exteriores ha anunciado que lleva a la Generalitat a los tribunales esta es una más por la reapertura de sus delegaciones en el exterior a finales de julio el ministro Borrell ya dijo que sólo estaban poniendo difícil desde entonces ha pasado más o menos su mesa no lo Zamarreño

Voz 0116 12:23 según explica Exteriores la Generalitat no ha cumplido con los trámites necesarios para la reapertura de sus sedes en el extranjero clausuradas a raíz del ciento cincuenta y cinco añade que han mostrado una clara voluntad de no cumplir a pesar de las reiteradas advertencias desde hace semanas el Gobierno considera que tenían que notificar con antelación y esperar los informes dando el visto bueno desde Exteriores y desde Hacienda Exteriores lamenta tener que recurrir a la vía contencioso administrativa porque considera que la Generalitat está en su derecho de contar con esas sedes por ejemplo en Islas Británicas Alemania Francia Estados Unidos o en Italia pero debe hacerlo ajustándose a lo establecido en la Ley de Acción Exterior que pretende precisamente regular y armonizar la proyección exterior de las diferentes administraciones españolas

Voz 1715 13:08 por cierto que el Gobierno ha decidido que se contratará a abogados privados en Bélgica en el proceso por la demanda interpuesta por pues demonio otros de los fugados contra Llarena en el caso de que ese proceso cuestione su instrucción sólo en ese caso no de partida no desde el principio el Gobierno no desde el primer momento no va a poner a disposición de la juez Llarena en ese proceso que se sigue en Bélgica insisto una defensa privada así no puede ser Abogacía del Estado presente o la que defienda Llarena allí Verónica bueno el hecho de que el Gobierno de Sánchez también acuda a los tribunales en este caso para denunciar a la Generalitat por la apertura de esas

Voz 3 14:02 este es bueno básicamente ellos dicen que efectivamente no han cumplido los trámites y que como no han solicitado los informes pertinentes pues ellos van a la vía que tienen que ir pero tenían otra la opción que era pedir la Genaralitat de buenos modos que pues les enviara los informes que le faltaba yo creo que el Gobierno de Sánchez en estos momentos está preparando para lo que viene septiembre está la esquina ya hemos avisado por activa por pasiva que va a haber un otoño caliente en en Cataluña está viviendo un verano caliente en Cataluña con la polémica de los lazos con el Partido Popular y Ciudadanos con con un discurso que simplemente por unas declaraciones de Torras que por por bueno porque el president Torra que por bueno pues eh cuestionables que puedan ser desde el punto de vista retóricos no dejan de ser retórica de está pidiendo el PP y Ciudadanos que reactive el ciento cincuenta y cinco es decir cuando ante Rajoy decía la vía de los hechos es decir hasta que la Generalitat no se salte la Constitución y las leyes no vamos a activar el ciento cincuenta y cinco lo que antes parecía una buena vía para el Partido Popular ahora al exige al Gobierno que por unas declaraciones en un mitin político del presidente Torra pues Active otra vez el ciento cincuenta y cinco yo creo que el Gobierno ha querido a poner un poco sobre aviso a la Generalitat catalana decir que tampoco van a pasar ninguna Borrell ha creo que en este sentido también es intachable y además envía un mensaje de que si diálogo por supuesto negociación asegurada pero pone un poco en puertas al campo aquellos que les dicen que se están doblegando al independentismo porque necesitan sus votos en el Parlamento y que por eso sale de la moción de censura y que como dice Rivera tienen una hipoteca de Moncloa yo creo que es un símbolo que pretende frenar ese tipo de acusaciones

Voz 1 15:59 Carlos si este Gobierno nos está acostumbrando a que cuando escribimos au tratamos de de analizar una línea parece que hay una línea clara pues de repente ves Gambia o tiene una curva eh pero es verdad que la la realidad realidad es de curvas y la realidad catalana especialmente es de curvas porque

Voz 1715 16:21 porque cada vez porque porque básicamente en parte

Voz 1 16:23 la Generalitat está gobernada por personas que que habrá que busca la confrontación que buscan el límite que buscan sin llegar a lo del año pasado porque evidentemente saben que hay problemas legales muy serios para llegar a lo del año pasado y hay consecuencias terroríficas hay varias personas en la cárcel por eso sin llegar ahí están buscando dónde está al punto donde está el punto en el que el Gobierno cede yo creo que ya hubo una primera toma una primera toma de temperatura con la moción aquella que el Gobierno recurrió recurrió al Constitucional si estas claramente de esto de las embajadas que es muy simbólico porque todos lo sabemos ni siquiera el país más federal del mundo que permite que que sus Estados tengan y federales tengan embajadas Osés conceptualmente es es es lo lo la política exterior es algo como lo más lo más básico no a la política exterior la obligada defensa son bueno de me dice que la moneda pero en Europa hayamos perdido de esa esa capacidad no por la Unión Europea pero pero digamos que que que que son las las cosas básicas de un Estado pues esto de la política exterior y además tenemos de ministro Borrell no olvidemos que es una persona que iba toda su vida toda su vida política teorizado que hay que ponerle límites que no hay que permitirá a los independentistas y no hay que dejarles espacio claramente no se lo ha dejado yo no creo que tenga consecuencias gravísimas esto en el sentido de que rompa todo porque claramente es un tira y afloja y ahora probablemente sean presentarán alegaciones

Voz 6 17:57 acabarán arreglando lo veremos la solución pero evidentemente vamos a estar así meses Emilio minutillos grip previsiblemente yo no creo que hay una contradicción entre las palabras del presidente del Gobierno y lo que ha anunciado hoy el presidente dijo

Voz 0554 18:09 que no quería ir a la vía judicial no que no iba a acudir a la vía judicial una cosa es no querer teniendo ese propósito ese deseo yo no quiero hacer esto pero claro no ha ocurrido que sea pues lo han puesto en el brete de no tener más remedio que hacerlo lo cual no hay ninguna contra en contradicción es decir yo no quiero hacer esto con el hecho de tener que hacer si alguien le obliga a hacerlo

Voz 1715 18:30 vamos a ver cómo lo están viendo hoy en La Vanguardia que hacemos esa cosa tan sana en Hora Veinticinco este verano que es preguntar otros colegas como lo están contando ellos Julio dotado sea jefe de cierre de La Vanguardia Julia muy buenas noches

Voz 7 18:42 hola buenas noches gracias por atendernos

Voz 1715 18:44 día de habéis visto el día esta viendo ahora vuestra web

Voz 8 18:47 de bueno pues

Voz 7 18:49 eran abriremos con el apoyo soberanista que que los partidos le quiere dar a Sánchez para para iniciar estas en la que parece que puede llevar unos nuevos presupuestos y alargar la legislatura tal como quiere y tal como pactó ayer con con uniéramos poder Unidos Podemos esos será la apertura del día de papel entre otras cosas se porque la la foto por ejemplo no va de eso la fotos en una información local la foto grande sobre un hallazgo arqueológico que ha habido en la estación de la Sagrera que ya sabes que cada vez que que se hacen obras aquí en Barcelona nacida contra esta historia pues en algo al ahora han aparecido hay unas tumbas de la guerra Segadors es decir del siglo XVII de cuando cuando las tropas de Felipe IV sitiada la ciudad y ampara las obras bueno son las obras que van muy lentas porque ya sabes que separaron y demás por falta de presupuesto entonces bueno siguen adelante pero claro es que siguen a un ritmo lentísimo es decir que no sé cuándo van a acabar la verdad es que va para largo esta esta estación que más a que más cosas tenemos pues aparte de esto el pacto presupuestario luego tenemos ve las cosas de las que es esto hablando un poco Nobel de Borrell Maragall que chocan por las oficinas de la área tener el exterior también después de la situación de Llarena en Bélgica que también es es bastante polémica y después la situación de Londres y el Brexit duro es es es un poco el mosaico que vamos a tener en portada además de la devolución express a Marruecos de los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron a saltaron ayer

Voz 1715 20:11 a pero sí es verdad que deberá siendo nos ha dado tiempo de una de las más que tenía apuntados pero muy interesante los documentos que está empezando al público el Gobierno británico sobre las consecuencias que puede tener un Brexit por la vía más dura

Voz 7 20:26 eso es porque bueno puede afectar incluso a sus pensionistas y esa es que hay un montón de pensionistas británicos que viven aquí en España es muy a los bancos es decir la cosa va bastante en serio y a ver cómo se cómo se soluciona haremos todo

Voz 5 20:40 eso en la primera de mañana en La Vanguardia julio Hurtado jefe

Voz 1715 20:42 cierra muchas gracias gracias a vosotros gracias así

Voz 7 20:45 hasta la mano Javier

Voz 1715 20:46 los oyentes hoy no me van a poder reprochar que no hemos escuchado la opinión de los oyentes esto es lo que nos han dicho en nuestro número de guasa

Voz 3 20:53 hola buenas noches eh yo creo que

Voz 9 20:55 el Gobierno ha actuado hoy de una forma bastante razonable porque lo que está claro es que hay un negocio detrás de estos pobres inmigrantes hay una mafia ida alguna manera esto hay que frenarlo yo creo que estoy siendo excesivamente críticos sois como muy idealistas ilegal luego la la vida real es otra isla la gente está empezando a preocuparse por este tipo de De Gea de asaltos aquí y esto tampoco generaba mucha seguridad en la población en general así que yo no creo que tantos votantes vayan ahora a criticar al Gobierno vamos a ver han ido viendo han ido modulando Easy yo creo que hay que darles un margen de confianza gracias

Voz 10 21:43 Julio Tapia desde Málaga no podemos caer en la tentación demagógica de estar señalando sólo la forma en que habían saltado la valla eso inmigrante por favor no miremos al dedo que señala la luna vaya más a las causas vale e todos sabemos que Europa desde hace siglos sigue todavía o incluso provocando el hambre en África perdón nuestro propio enriquecimiento por tanto si no hay una forma legal de entrada solamente les ponemos en militares paramilitares de concertino que queréis que haga un inmigrante que queréis se les provoca hambre

Voz 1715 22:27 es interesante cuando vamos a hacer al tiempo para debatir he es interesante el argumento

Voz 11 22:32 de el mensaje que enviar a las mafias

Voz 1715 22:35 porque detrás de las personas que viajaban en el Aquarius también estaban las mafias las mismas mafias que les cobran por intentar salir de lidia en barco quiero decir la política de inmigración envía mensajes a la mafias claro cuando nos coge el Aquarius le puede estar enviando mensajes cuando se a ciento dieciséis se les puede estar enviando otro mensaje contrario pero bueno

Voz 1 22:59 en fin que mañana el agobio

Voz 1715 23:01 no lo pondrá voz a su decisión de expulsar esos ciento dieciséis inmigrantes que ayer saltaron la valla de Melilla Ceuta no debería perder Verónica fumar al Carlos Cué Emilio Contreras muchas gracias a los tres a la próxima nosotros vamos a ir marchando volveremos mañana a las ocho a las siete en Canarias pero antes de irnos como hacemos los jueves cada semana vamos a mirar hacia Europa

Voz 1804 23:22 SER Europa Mardi Gras

Voz 0738 23:42 buenas noches y con las vacaciones alguien viaja Bruselas la Casa de la historia europea es una buena cita aunque sorprende la ausencia de una definición política del proyecto europeo con Martí Grau hemos recorrido este museo del Parlament

Voz 1330 23:56 entre es una de las claves de nuestras posición intentamos no dar respuestas prefabricadas digamos lo que hacemos es proponer a nuestros visitantes reabrir

Voz 13 24:05 eh las ideas que que

Voz 1330 24:07 puedan llevar consigo ellos mismos de un poco cuestionarse ellos mismos cosas que a lo mejor han creído toda la vida y luego viendo objetos huevos presentaciones nuevas se preguntan realmente si todo lo que han estado creyendo durante muchos años si es realmente tan

Voz 0738 24:21 todo gracias pero porque el museo no empieza por los valores de la Unión frente al desastre de la guerra Munir

Voz 1330 24:27 la vez más aquí no queremos dar sólo una interpretación por ejemplo a adherir no es exclusivamente a este discurso de finalmente la paz Vicente metes algo muy importante pero juegan otros factores

Voz 0738 24:37 actores como el deseo de ser una potencia como indica este póster este Foster

Voz 1330 24:42 que es producido en Francia lo que dice es los Estados Unidos de Europa no se evitarán el ser digamos real bloques a ver hemos situado esto aquí no porque fuera representativa

Voz 14 24:59 de de un estado general de de cosas los defensas

Voz 1330 25:02 miento sirve para ilustrar lo que pensaba quizás una pequeña minoría a finales de los años cuarenta el que veían pues esta posible Europa que iba a emerger como algo equidistante de los dos bloques

Voz 0738 25:15 pero esto no Fassino y enseguida estuvimos bajo el paraguas de los americanos

Voz 1330 25:19 enseguida americana iba llegando pero los norteamericanos también pusieron como condición que Europa se organizara ella misma para poder administrar la ayuda que iba recibiendo

Voz 0738 25:30 tanto el evento con hormigón el fue determinante ya si el intento de la Comunidad Europea de la defensa fracaso cuyo debate sigue no

Voz 1330 25:38 algunos autores incluso ven esta vocación por la paz y un poco digamos no antimilitarista pero sí del de alguna manera ajena a lo militar por lo menos por el momento como digamos resultado de un fracaso de Al precisamente no haber sabido ponerse de acuerdo hacer un poco del vicio

Voz 0738 25:58 pues aquí lo dejamos Martí Grau muchas gracias

espacio ofrecido por el Parlamento Europeo

