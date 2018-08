Hora 25 (24/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1715 00:00 ya hemos llegado a las ocho de la tarde en las siete en Canal

Voz 1667 00:02 las

Voz 1715 00:24 el uso de la tarde supone que empieza hora25 qué tal buenas tardes el Gobierno confía en completar la exhumación de los restos de Franco antes de que acabe el año ya ha dado el primer paso una aprobación del decreto que pone en marcha el proceso la vicepresidenta Carmen Calvo cree que está plenamente justificada lección de esta vía de urgencia para el traslado de la tumba del dicta

Voz 0376 00:41 es urgente hacerlo porque vamos tarde es urgente escuchar lo que ha dicho son las Cortes Generales de nuestro país en dos ocasión Naciones Unidas los expertos que han indicado la preferencia en esta decisión que había de tomarse

Voz 1715 00:56 Esquerra Republicana ha confirmado esta tarde que apoyará la convalidación del decreto en el Congreso pese a que no cumple del todo con sus exigencias el Partido Popular no quiere retratarse como un único grupo que voten contra tantea la posibilidad de abstenerse escuchen a Javier Maroto hoy en La Sexta

Voz 0893 01:11 sí es simplemente la exhumación de los restos de Franco y sale más ya le digo que nosotros no tenemos ningún problema con este debate el si no hay ninguna otra cuestionan este decreto nos abstendremos

Voz 1715 01:21 el Gobierno espera ampliar en el Congreso las medidas contempladas en esa reforma de la ley que habilita la exhumación la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclama una solución para las fosas Emilio sino a su presidente

Voz 2 01:35 creo que el Gobierno

Voz 3 01:37 también con la misma urgentemente

Voz 2 01:40 eh con la que habla de que de real decreto

Voz 1715 01:47 en cuanto a los restos de Franco abandonen el Valle de los Caídos habrá que reformular el sentido de ese recinto Aitor Esteban del Partido Nacionalista Vasco FORTA por otra alternativa que ha sido digamos el monumento erigido por el dictador no yo lo que haría es demostrarlo sinceramente esta tarde el Gobierno ha recibido un durísimo rapapolvo por la expulsión a Marruecos de los inmigrantes que saltaron esta semana la valla de Ceuta Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:14 a Pedro buenas tardes medio centenar de organizaciones han firmado un manifiesto de protesta que definen lo ocurrido como una devolución en caliente en diferido Margarita Martínez ha ejercido de portavoz de estos colectivos

Voz 4 02:24 la inusitada celeridad con la que se han practicado las devoluciones nos hacen dudar muy seriamente que se hayan respetado materialmente las garantías de asistencia letrada de intérprete

Voz 1667 02:38 el Gobierno defiende que todo es legal y que la expulsión está justificada por la violencia que emplearon los inmigrantes al cruzar esa frontera desde Italia Matteo Salvini entra en la polémica reprocha que le llamen racista cuando el toma decisiones similares hoy amenazado a la unión con retirar los fondos que aporta Italia sino hay acuerdo para el reparto de los inmigrantes esta es la respuesta de la Comisión

Voz 5 02:57 comenzó unos a años poco constructivos y desde luego las amenazas no van a ayudar así que pedimos a todas las partes implicadas en este tema que trabajen de manera constructiva para solucionar de una manera rápida la situación de esas personas desde una buena copera

Voz 1667 03:15 de momento no hay acuerdo para el reparto tras la reunión de esta tarde les explicaremos el plan del gobierno hoy podemos para levantar el veto del PP en el Senado lo antes posible a través de una propuesta de Ley que se debatirá en el Congreso una iniciativa a la que se han sumado Esquerra y Compromís en EEUU Trump gana tiempo el fiscal ha concedido la inmunidad a su responsable de finanzas el que podía aclarar de donde salió el dinero para pagar a las dos mujeres que mantuvieron relaciones con el ahora presidente

Voz 1715 03:40 esta hora España se juega un Mundial de fútbol el de la selección sub veinte femenina a Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 03:46 este sería el tercer Mundial que gana el fútbol español lo ganaron los sub veinte masculinos en el año mil novecientos noventa y nueve la absoluta en dos mil diez y ahora las chicas de la selección sub veinte está jugando la primera parte de la gran final de este Mundial de Francia se enfrentan a Japón hasta allí nos vamos Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 04:03 qué tal muy buenas tardes Gallego treinta y tres minutos de partido empate a cero entre España y Japón la selección española teniendo un par de oportunidades ha comenzado con muchos bríos atacando con la iniciativa ya te digo XXXIV de la primera empate a cero

Voz 0919 04:16 acordemos que hoy además tenemos fútbol de Primera División comienza la segunda jornada a las ocho y cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez se juega el Getafe Éibar y a las diez y cuarto el Leganés Real son

Voz 1715 04:26 era el tiempo sí están por el norte tengan paraguas a mano quizá no les vendría mal un poco de abrigo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes el fin de semana podremos

Voz 1406 04:35 disfrutar de tiempo soleado en la mayor parte del país con temperaturas más bajas pero con algunas excepciones por ejemplo hará menos sol en el Cantábrico con nubes abundantes gran parte del fin de semana algunas lloviznas y ambiente fresco todavía riesgo de tormentas durante el fin de semana Icon riesgo de aguaceros en la mitad este de Cataluña Baleares de manera más aislada en la Comunidad Valenciana en todos estos sectores las temperaturas es sigue van a bajar de manera apreciable

Voz 5 05:01 el cambio en el centro y sur de la península durante todo el fin de semana máximas de treinta y cinco a cuarenta creadores

Voz 1715 05:07 el ya hora25 Pablo durante años un grupo

Voz 1667 05:09 internacional de investigadores liderados por la Universidad de Washington ha estudiado los efectos del alcohol en la salud no queremos ser aguafiestas de cara al fin de semana pero es que los resultados son realmente llamativos aseguran que el alcohol es el principal factor de riesgo de muerte prematura discapacidad en personas de entre quince y cincuenta años cada año dices estudio cada año tres millones de personas mueren por causas directamente relacionadas con el consumo de alcohol informa Brian Pérez

Voz 1406 05:35 este informe este informe revela además que no hay un nivel seguro en el consumo de alcohol con patrones de salud de más de cuarenta naciones diferentes varía hables de edad y sexo el informe arroja otros datos preocupantes como la existencia de veintitrés tipos diferentes de síntomas provocados por el alcohol también más de dos millones de bebedores en el año dos mil dieciséis a nivel mundial de los cuales un sesenta y tres por ciento de ellos eran hombres esta tarde ha pasado por la ventana Ignacio Calderón vicepresidente

Voz 1250 06:02 de de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción en España

Voz 1406 06:04 qué ha alertado de que el alcohol goza de permisividad en la sociedad y eso provocó un empeoramiento en los hábitos de consumo

Voz 3 06:10 yo creo que es el problema más importante que tenemos en ese país a ese tipo de estoy es el cambio de patrón de consumo que hemos pasado empató mediterráneo que eran consumo social lo hemos cambiado por un patrón nórdico que Inge está violenta el el famoso Piqué fin quiénes atracón

Voz 1406 06:29 por zonas Europa del Este y Asia Central son las regiones con la tasa de mortalidad más alta provocada por el alcohol en cambio los países con mortalidad más baja se encuentran en el Medio Oriente como Kuwait Arabia Saudita o Jordania

Voz 1667 07:33 Pedro Blanco Pedro Blanco que volverá con ustedes a partir de las nueve de la noche el proceso para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos se pondrá en marcha el próximo domingo en cuanto entre en vigor la reforma de la Ley de la Memoria Histórica aprobada hoy por decreto y que convertirá en ilegal el enterramiento de Franco en ese valle Adela Molina buenas tardes qué tal buenas tardes bueno ése será el punto de partida de este proceso que contempla un plazo de quince días para que la familia de Franco se pronuncie un proceso que el Gobierno quiere completar antes de que acabe este año

Voz 0011 08:04 si el inicio del procedimiento administrativo se aprobará el próximo viernes treinta y uno de agosto en el Consejo de Ministros se abrirá entonces como decías un plazo de quince días para que los interesados se puedan personar presentar alegaciones será en ese periodo cuando la familia deberá comunicar al Gobierno si se hace cargo de los restos mortales del dictador ya dónde quiere llevarlos la vicepresidenta ha explicado que también se ha previsto la posibilidad de que eso no ocurra Carmen Calvo

Voz 0376 08:26 en el caso en el que la familia considere que no se pronuncia o discrepa o no plantea ningún lugar para la Rey inhumación de Franco será también mediante este procedimiento el Gobierno quién decida a qué lugar digno irrespetuosos se trasladarán los restos mortales de Franco

Voz 0011 08:49 a partir de ahí se entrará en una fase más técnica el Ministerio de Justicia enviará el proyecto de exhumación al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y pedirá un informe sanitario no vinculante a la Comunidad de Madrid habrá un nuevo periodo de alegaciones de diez días para los interesados será finalmente otro Consejo de Ministros el que autorizará la exhumación el decreto ley aprobado hoy da un plazo máximo de doce meses para realizar todo este proceso al Gobierno pero la vicepresidenta cree que estará terminado mucho antes

Voz 0376 09:13 antes de final de año habremos culminado todo el procedimiento administrativo que nos permite la exhumación de los restos de de Franco como como decía desde el principio antes del final de año con toda seguridad

Voz 0011 09:29 de forma paralela Pablos iniciará la convalidación en el Congreso del decreto ley que debe hacerse como mucho en treinta días

Voz 1667 09:34 por cierto esta tarde la archidiócesis de Madrid ha emitido un comunicado en el que acata esta operación hice ofrece a acoger los restos de Franco si finalmente la familia ese ese desentiende bueno además de atar todos los flecos legales que podrían dificultar esta operación el Gobierno querido armarse de argumentos para justificar la puesta en marcha de este proceso por la vía de urgencia por la vía del decreto que es precisamente lo que sigue cuestionando la oposición bueno principalmente PP

Voz 7 10:00 Ciudadanos notamos un afecto especial por el decreto ley ha batido el récord del mundo siete decretos ley en diez consejos de ministros una persona que ya en noviembre del dos mil quince anunciaba que había que limitar los decretos ley por ley y que además sería conveniente que no suele hurtar al Congreso es diputado Senado los debates

Voz 8 10:19 que llame a los grupos parlamentarios a discutir ya consensuar una solución que cumpla con los requisitos que establecía el informe de expertos del dos mil ocho

Voz 1667 10:30 así cuestionaban este procedimiento el popular Guillermo Mariscal José Manuel Villegas de Ciudadanos la vicepresidenta del Gobierno cree en cambio que hay motivos suficientes para no esperar más informa Óscar García

Voz 1645 10:41 el Gobierno ve la urgencia para aprobar este decreto ley en tres aspectos el primero el mandato por preferencia que hizo el Congreso de los Diputados hace un año pidiendo al Ejecutivo que exhumar los restos de Franco resolución que fue aprobada sin ningún voto en contra y que se guardó en un cajón segundo los requerimientos de Naciones Unidas que ha esgrimido que la función de paz del Valle de los Caídos no se cumplía estando allí enterrado el dictador tercero el informe de los expertos que ya en dos mil once indicaron que la permanencia de Franco era incongruente Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 0376 11:10 Nos acercamos al otoño y celebraremos los cuarenta años de una España democrática de un orden constitucional estable y maduro no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco

Voz 1645 11:27 llegamos tarde decía la vicepresidenta y por eso es urgente actúa

Voz 1667 11:30 con esta tarde Esquerra Republicana ha confirmado que apoyará la convalidación de este decreto cuando llegue algo bien al Congreso no parece que los populares quieren retratarse como el único partido que se opone a esa exhumación de Franco quizás por eso el vicesecretario popular Javier Maroto se habría hoy en la sexta a la abstención de su grupo

Voz 0893 11:49 vamos a analizar exactamente qué es lo que han aprobado en el Consejo de Ministros de hoy porque simplemente la exhumación de los restos de Franco y más ya le digo que nosotros no tenemos ningún problema con este debate el si no hay ninguna otra cuestionan este decreto Nos abstendremos si hay más cosas sida rondarán Colau más cosas pues evidentemente tendremos que analizarlo

Voz 1667 12:09 de momento el decreto efectivamente sólo contempla la exhumación de Franco pero los planes del Gobierno respecto a la memoria histórica Adela son más ambiciosos y esperan desarrollar los durante la tramitación parlamentar

Voz 0011 12:18 mira si el Gobierno quiere que la tramitación del decreto ley aprobado hoy una vez convalidado se haga como proyecto de ley y aprovecharla para introducir modificaciones y mejoras en la ley de memoria histórica para que los grupos parlamentarios puedan presentar enmiendas será entonces cuando se aborden cuestiones como el futuro del Valle de los Caídos o el traslado de Primo de Rivera dentro de la propia basílica algo que también establece la ley que recomendaba el informe de los expertos del año dos mil once

Voz 0376 12:42 es verdad que la ley y el informe indica que no esté en un lugar preeminencia nosotros vamos a ir a lo urgente que se exhumar los restos de el dictador Franco que es lo más urgente en el debate que abriremos con el resto de los grupos parlamentario seguiremos tomando el resto de decisiones detenciones como

Voz 0011 13:04 lo que comentábamos como la nulidad de las sentencias franquistas que exige Esquerra Republicana de Cataluña a la que el PSOE se ha comprometido

Voz 1667 13:10 el gracias Adela de escuchamos a las diez hasta luego hoy con bien en escucharlas a ellas a las víctimas del franquismo a las familias que llevan más de cuarenta años viendo cómo se ahorraba en un mausoleo a un dictador responsable entre otras cosas de miles de desaparecidos que siguen en fosas en fosas desaparecidas la Asociación para recuperación de la memoria histórica plantea ese reto el de las fosas como el próximo paso para conseguir cerrar heridas en nuestro país informa María Manjavacas como

Voz 0011 13:37 gesto de normalidad democrática así valora la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica el proceso para exhumar a Franco su presidente Emilio Silva pide al Gobierno la misma urgencia para encontrar a los desaparecidos en fosas sobre los impedimentos que anticipa los Franco el dice

Voz 3 13:52 hagan lo que hagan lo que no puede ser es que una familia desapropiar restar bienes públicos siga pensando lo que esta sociedad tiene algún tipo de deuda con ellos mientras miles de personas en las cunetas que espero que el Gobierno hace también con la misma

Voz 0376 14:08 Carmen Gómez preside una asociación de Valencia

Voz 0011 14:10 la nieta de un alcalde fusilado y enterrado en una fosa común de Paterna que abre estos días si vida

Voz 9 14:15 eran aquí vieran el horror que hay aquí en Paterna nadie comprendería como el dictador puede estar enterrado con esos honores en ese mausoleo no no tiene sentido en un país

Voz 0011 14:25 el chico son las voces que representan a miles de familias que hoy sienten algo de alivio al saber decían que termina un sin sentido ese pone fin a una anomalía democrática

Voz 1667 14:36 cómo les explicamos en portada el Gobierno ha justificado la expulsión de los inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta en la violencia que esas personas emplearon para cruzar la frontera asegura la vicepresidenta que la seguridad de los agentes españoles se puso en riesgo y que eso justifica la devolución Pecos Carmen Calvo garantiza que todo se ha hecho conforme a la ley y que a los ciento dieciséis inmigrantes expulsados uno a uno Se les han garantizado sus derechos en menos de veinticuatro horas

Voz 0376 15:03 atendidas jurídicamente una a una con todas las garantías propias de un Estado de Derecho con la lectura y la información de sus derechos ICO la identificación no sea expulsado a Marruecos los menores los menores están aquí ilesa tendremos como corresponde ninguno de ellos no consta haya pedido asilo

Voz 1667 15:30 las organizaciones que atienden a esos inmigrantes tienen serias dudas de que se hayan cumplido los requisitos medio centenar de colectivos han firmado manifiesto contra esa expulsión lo califican como devolución en caliente en diferido cuestionan que se hayan garantizado como digo esos derechos de las personas por la rapidez con la que se les ha devuelto a Marruecos informa Nicolás llano la inusitada celeridad con la que sean realizó

Voz 1620 15:53 todo está devoluciones hace dudar de la legalidad del procedimiento así se posicionan esta especializadas organizaciones en contra de la decisión del Gobierno de expulsar a esta ciento dieciséis personas Sos Racismo Cáritas Andalucía Acoge o el servicio jesuita migrantes son algunas de ese medio centenar de ONG que definen este hecho como devoluciones en caliente en diferido que cuestiona que se haya aplicado correctamente ese acuerdo bilateral España Marruecos no sólo en los trámites formales sino que dudan de que se pueda cumplir el artículo que establece que esas personas serán dadas a sus países de origen Margarita Martínez Escamilla desde luego

Voz 11 16:29 yerno del Partido Socialista lamentablemente ha tardado muy poco en desvelar su auténtica política migratoria realmente el Gobierno socialista está cubriendo de gloria en muy poco tiempo pero somos muchas las asociaciones y los colectivos de muy diferente inspiración que eh que denunciamos esta política migratoria porque es una política migratoria que no saber

Voz 4 16:55 venza y que consideramos que nos acerca a la barbarie

Voz 1620 16:59 califican la decisión del Gobierno de huida hacia delante de un paso más en la política de externalización de frontal

Voz 1667 17:04 el ministro italiano Matteo Salvini no ha desaprovechado esta decisión del Gobierno de España para lanzar otra de sus provocaciones ha equiparado la expulsión de los inmigrantes de Ceuta con lo que él hace con los que intentan entrar en Italia a Salvini le parecía hipócrita que a él lo llamen racista fascista e inhumano no ocurra lo mismo con el Gobierno de España después de estas expulsiones los ciento cincuenta inmigrantes que mantiene retenidos en un barco en el puerto de Catania han iniciado una huelga de hambre el polémico ministro ha amenazado con bloquear la aportación de Italia la Unión hasta que no haya un acuerdo para la acogida de esas personas Roma Joan Solés

Voz 0946 17:39 buenas tardes el ministro del Interior Salvini ha reiterado esta tarde la prohibición de desembarco de los ciento cincuenta inmigrantes rescatados en alta mar hace diez días y con desprecio a la legalidad internacional y marítima mantiene su intención de devolverlos a África si lo hace España está bien ha escrito en un mensaje en las redes sociales Si lo propongo yo soy uno racista un fascista un inhumano ha añadido respondiendo así a quienes le acusan de rechazo por razón de raza contra inmigrantes gitanos e incluso judíos en revuelta en Italia estos últimos por la intención de su partido de derogar el delito de apología del racismo inhumano porque durante una semana impidió el desembarco de menores y sigue impidiendo ahora la asistencia sanitaria a las mujeres

Voz 12 18:21 tras Salvini se Angkor a como ministro Billy si eres todavía un hombre que ha pedido la ex presidenta de la Cámara voz ordena el desembarco

Voz 0946 18:31 de estas mujeres que han sufrido abusos sexuales están heridas no tienen problemas

Voz 0919 18:35 ecológicos Gaming ecológico

Voz 12 18:38 a vosotros guiarnos desplazados a Catania

Voz 0946 18:40 dado esta tarde por pagar de su bolsillo productos farmacéuticos y de intimidad que han entregado a las mujeres a bordo los inmigrantes rechazan la comida en protesta por su situación y se disponen a pasar su décima noche en la cubierta del guardas

Voz 1667 18:53 estás en Bruselas la Comisión dice que no acepta amenazas en todo caso los socios de la Unión han terminado sin acuerdo la reunión prevista para esta tarde en la que se iba a negociar un pacto para el reparto de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo corresponsal Álvaro Sánchez

Voz 0831 19:06 los representantes de una docena de países reunidos hoy en Bruselas entre ellos España e Italia no han logrado alcanzar un acuerdo sobre el reparto de los inmigrantes a bordo de la patrullera italiana la falta de soluciones abre la puerta a un recrudecimiento de la crisis Italia eleva la presión y amenaza con dejar de contribuir al presupuesto europeo si los inmigrantes no son distribuidos pronto en otros países europeos Bruselas ha replicado que las amenazas no funcionan en Europa ya ha destacado que el encuentro ha sido el primer paso hacia una estrategia común que evite la improvisación la cumbre informal de líderes europeos de Salzburgo del próximo veinte

Voz 13 19:39 de de septiembre se antoja decisiva para poner en marcha un mecanismo automático de reparto para frenar así las discusiones cada vez que un país se niega a recibir un barco Hora veinticinco

Voz 14 19:51 la seguridad estilete en que pudo ayudarle

Voz 15 19:53 buenas llamada porque quiero instalar una alarma

Voz 3 19:56 ha sufrido algún robo no no me espera mi casa de la paz

Voz 16 19:58 ella que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar Se me va a meter a alguien

Voz 6 20:05 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 20:19 hora veinticinco Te7 veinte en Canarias

Voz 1667 20:23 el día antes de seguir un paréntesis porque hemos llegado al descanso de esa final en Francia del Mundial sub veinte femenino del que estamos pendientes porque juega a España juega la selección Sub veinte femenina contra Japón de momento sin mucha fortuna Javier Lekuona hola de nuevo

Voz 17 20:40 hola pues sí ha marcado en el minuto treinta y ocho el partido Millás agua por lo tanto tiempo de descanso aquí en Banes en la Bretaña francesa uno a cero han a Japón a España

Voz 1667 20:51 gracias Javier volvemos contigo ya en tiempo de deportes con Jesús Gallego PSOE Unidos Podemos han registrado en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria de tal mira que se evite la capacidad de veto que tiene el PP en el Senado a esa senda de déficit además han registrado su propuesta que comenzará a negociarse a tramitarse en septiembre han sumado como digo al acuerdo a Esquerra Republicana IU y Compromís informa Mar Ruiz

Voz 1441 21:19 apenas cuarenta y ocho horas han tardado PSOE y Unidos Podemos han registrará en el Congreso esa reforma acordada el miércoles para quitar la capacidad de veto al PP en el Senado es una proposición de ley de artículo único firmada también por Esquerra y Compromís que devuelve al Congreso la capacidad de aprobar definitivamente la senda de estabilidad mediante mayoría simple deshaciendo así el cambio que introdujo el Gobierno Rajoy en dos mil doce Los firmantes coinciden en que este acuerdo acerca una posible aprobación de los presupuestos Txema Guijarro Unidos Podemos

Voz 18 21:47 con esta iniciativa nos acercamos más a la posibilidad de negociar unos presupuestos generales del Estado expansivos a quitarle ese último reducto de poder y que tiene ahora mismo el Partido Popular en el Senado a un proyecto de país progresista

Voz 1441 22:01 la reforma se tramitará por el procedimiento de urgencia en lectura única para agilizar plazos e intentar sortear maniobras dilatorias de PP y Ciudadanos que se oponen frontalmente Ignacio Cosidó José Manuel Villegas

Voz 19 22:12 todos cuantos instrumentos parlamentarios o jurídicos para oponernos a esta reforma que insisto camina hacia una boli variación de la política española no

Voz 1620 22:22 para sino le gusta la composición

Voz 8 22:25 del Senado a mí tampoco me gusta convoca elecciones

Voz 1441 22:28 Fuentes parlamentarias calculan un plazo de entre dos meses y medio y tres para culminar esta reforma

Voz 1667 22:34 el Gobierno de España deja en manos del CGPJ el amparo legal y defensa del juez Pablo Llarena ante la demanda interpuesta por rinden el independentismo catalán en Bélgica la demanda todavía se está tramitando pero en caso de que sea admitida el Gobierno va a actuar sólo si se cuestiona la soberanía jurisdiccional de España lo explicaba así Carmen Calvo

Voz 0376 22:54 nos corresponde indicarle a cualquier otra justicia ve otro estado que no se puede inmiscuirse en los procedimiento de nuestro propio espacio que tiene que ser inmune desde el punto de vista de la soberanía jurisdicción al de España La protección como usted ha denominado de cualquier miembro del Poder Judicial le corresponde a su poder al Poder Judicial siendo como somos poderes distintos e independientes

Voz 1667 23:22 lo largo del día hemos hablado con distintas asociaciones de jueces para saber la valoración que hacen de esta posición del Gobierno hay algunos matices pero podemos decir que en general pues todas están bastante descontentas informa Alberto Pozas

Voz 0055 23:35 la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura directamente califica la postura del Gobierno de incomprensible impide que defiendan a Llarena porque no está acusado de ningún acto privado todo está relacionado con su labor como Celso Rodri

Voz 0919 23:46 Díez el Gobierno español David

Voz 3 23:49 en la defensa de un magistrado del Tribunal Supremo sin ningún tipo de reservas

Voz 0055 23:53 desde la Asociación Francisco de Vitoria advierten de la posibilidad de que detrás de este título de actos privados escondan ataque a su independencia judicial Raimundo Prado

Voz 20 24:01 entendemos que el dinero público no es tanto para defender cuestiones privada pero insisto hay que ser muy cautos a lo mejor bajo la fórmula de decir que se ha realizó de manera privada lo que se quiera atacar la actuación jurisdiccional

Voz 0055 24:11 en varios informes la Abogacía del Estado también recomendaba defender sin reparos al juez Llarena ante la demanda interpuesta por los líderes independentistas en Bélgica por decir en público que no son presos políticos

Voz 13 24:23 sexo que parece sacado de un guión

Voz 1667 24:25 pero no lo es imaginen la situación control rutinario de tráfico en las inmediaciones de un pueblo de Cuenca en Belinchón los agentes paran un vehículo piden al conductor cable el maletero y dentro encuentran un cadáver ser Cuenca Aurora Duque

Voz 21 24:37 dos personas han sido detenidas en un control rutinario de la Guardia Civil tras hallar un cadáver en el vehículo en el que viajaban el hallazgo se produjo de madrugada en una carretera situada en Belinchón en Cuenca en las inmediaciones de la autovía A tres el Juzgado de Instrucción número uno de Tarancón

Voz 4 24:52 izar el levantamiento del cadáver ha decretado secreto de sumario sobre la totalidad del procedimiento incluido el resultado de la autopsia el hombre encontrado muerto en el vehículo ocho el veintiséis

Voz 1667 25:03 los siete veinticinco en Canarias bueno a estas alturas ya resulta difícil que nos sorprendan las irregularidades que rodearon al máster que cursó la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes pero escuchen esto a uno de sus compañeros le pusieron un sobresaliente por el trabajo final de Master incluso antes de que lo presentara antes de que lo defendiera hay que lo registrara además se han hallado posibles falsificaciones en los expedientes de dos alumnos más son novedades que les estamos contando ya aquí en la SER lo está haciendo Laura Gutiérrez

Voz 1275 25:38 seamos Alonso serán del curso de Cifuentes uno de ellos ni siquiera según han confirmado a la SER hizo el trabajo fin de máster ni término el Boss grado aún así tiene un sobresaliente en el TCM se propusieron el mismo día el doce de diciembre de dos mil doce que otro compañero también de Cifuentes también ha calificado con sobresaliente sin embargo en este último caso este no sí hizo un máster preparó su trabajo fin de máster aunque la nota de ese TCM la pusieron un mes antes de que el comunicar la universidad que lo había terminado este alumno se puso en contacto por email con Cecilia Rosado la coordinadora del Master el diecisiete de enero de dos mil trece para contarle que había hecho ya el TCM preguntarle dónde deber extraerlo y cuantas copias debía presentar un mes antes de ese Mail el departamento de Enrique Álvarez Conde ya le había evaluado sin ver el trabajo sin escuchar su defensa estas dos actas y otras cuatro más también de alumnos han servido de base a la jueza para imputar a dos profesoras que hasta ahora no estaban en la lista de investigados clara Souto Laura Nuño acusadas de falsedad documental prevaricación administrativa

Voz 1667 26:41 sí en Estados Unidos hay novedades relevantes en torno a la investigación de las supuestas irregularidades en la campaña electoral de Donald trampa la Fiscalía ha concedido la hay comunidad al que fuera responsable de las finanzas del ahora presidente y es importante porque el testimonio de este responsable de las finanzas obviamente puede aclarar dónde salió el dinero para pagar el silencio de las dos mujeres que mantuvieran relaciones con trampa Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 22 27:06 pues se suele Maxi

Voz 1620 27:11 Alan Pérez formó parte del programa de televisión de Donald Trump el aprendiz aquel en el que despedía con saña a los candidatos pero sobre todo es el jefe de finanzas de la trampa Organisation

Voz 1667 27:20 Joyce según ha informado el Wall Street Journal pasa

Voz 1620 27:23 Bosar la lista de posibles ex fieles al presidente que están cooperando con las diferentes investigaciones abiertas según este medio Wire ha recibido inmunidad para poder aclarar lo acontecido con los pagos que el ex abogado de Two and Michael Cohen realizó para acallar a dos mujeres durante la campaña electoral de dos mil dieciséis en las grabaciones que filtró el entorno de Cohen

Voz 22 27:43 muy

Voz 1620 27:44 este citaba a ver en la conversación que mantuvo con sobre el pago a una de ellas el jefe de las finanzas de la organización se encargó en enero de pagar un anticipo Michael Cohen por los gastos de esta operación pero según personas de su entorno dice no saber para que eran está por ver si con la inmunidad tiene mejor memoria

Voz 1667 28:03 a partir de las nueve de la noche el escritor Manuel Rivas va a ser el protagonista de una nueva entrega del programa por el principio quizás les resulte interesante saber cómo empezó a escribir lo que él llama poesía yo empecé a escribir les llamaba poemas con aquella máquina de escribir que tenía Madrid no

Voz 4 28:22 que las espeta escribió Julio poemas porque como parecidas seguramente es que el carro estaba colocado para hacer facturas

Voz 1667 28:30 si estaban una oposición me permitía alargar mucho la línea no entonces dije bueno pues voy a hacer poemas no llores cama del espaciados digamos de la maquinaria no el rival las protagonista como digo a partir de las nueve del programa por el principio y a partir de las diez la firma de Pedro Blanco la información hablaremos con la decana del Colegio de Abogados de Ceuta los abogados que hoy han presentado un recurso de alzada contra la expulsión de esos inmigrantes que esta semana el cruzaban la valla de Ceuta hablaremos con ella para que nos dé su opinión y la tertulia hoy con Victoria Lafora

Voz 0919 29:06 la Ángela Cañal e Iñaki ya cubría

Voz 1667 29:09 que nos avanza sus claves de este viernes dicho

Voz 5 29:12 Pedro Sánchez ha cumplido con su promesa de iniciar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos cierto es que esta no era una cuestión presente en el día a día por sí que es una prioridad para el líder socialista su afán de presentar en caladeros de motos o incontrolados toda vez por Podemos pero también es cierto que la decisión del Gobierno bien a solución una anomalía que sabe desde hace tiempo y permitirá celebrar asimismo en diciembre el cuarenta aniversario de la Constitución sin Franco oncóloga muros todos la una decisión simbólica lo peor que se ha hecho sin consenso por decreto que unos y otros todos los partidos usted utilizando este debate para echarse a Franco por la cabeza qué pereza

Voz 23 30:02 unos veinticinco Deportes con sus

Voz 4 30:07 yo llego

Voz 0919 30:14 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos España tiene dos Mundiales de fútbol uno lo ganaron los chicos de la selección sub veinte en el año mil novecientos noventa y nueve con Aranzubía con Xavi con Casillas el otro lo ganó la selección absoluta en el año dos mil diez en Sudáfrica con esa generación de oro que aparte de ese mundial ganó dos Eurocopas el tercero nos lo estamos jugando ahora las chicas de la selección sub veinte juegan la final del Mundial de Francia y acaba de terminar hace un ratito la primera mitad no tenemos buenas noticias por ahora del enfrentamiento entre España y jabón y Japón allí nos vamos Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 30:54 hola Gallego qué tal muy buenas tardes correcto uno a cero gana Japón al descanso vale el gol de innata Miyazaki agua minuto XXXVIII un zambombazo que ha sorprendido a Cata Coll la verdad es que España ha comenzado con más bríos con mucha elegancia con mucha capacidad de ataque dos claras oportunidades de Patri una de Maite Oroz pero han sido las japonesas las que han mojado España está jugando con Kohl bajo palos Rodríguez Berta les Sandri Mena en Defensa da Maris Oroz y Patri en el centro del campo navarro Pina y Andújar en la delantera ya tenemos también el resultado de la tercera y cuarta plaza ha ganado Inglaterra a los penaltis a Francia por lo tanto terceras las inglesas

Voz 0919 31:33 acaba de comenzar la segunda mitad España pierde uno cero después de haber hecho una gran primera media hora pero toca remontar y tenemos también fútbol de Primera en juego desde las ocho y cuarto en el Coliseum Alfonso Pérez se enfrentan el Getafe y el Eibar cómo está el partido José Antonio Duro hola

Voz 24 31:49 con el dieciséis del primer acto pero en el comienzo de la segunda jornada perdieron me yo yo Getafe arriba sale el Jaime Malta también Iván Alejo Rubén Peña era la gente lo visto estamos en el XVI en Eibar

Voz 0919 32:09 recordemos que luego a las diez y cuarto se juega el segundo partido de esta segunda jornada entre Leganés y la Real Sociedad la vuelta de Garitano el entrenador que él también lo hizo en Leganés ahora dirigiendo al equipo donostiarra también tenemos partidos de Segunda División hoy a las diez Se juega el Extremadura Deportivo de la Coruña Málaga Torcón cuando faltan siete días para que se cierre el mercado de fichajes hay pocas operaciones la de hoy de hace apenas unos instantes el de el fin Sage por el Rayo cesión desde el Real Madrid el delantero Raúl de Tomás que ya estuvo cedido allí la temporada pasada metió muchos goles así que Raúl de Tomás cedido por el Real Madrid al Rayo Vallecano esto quiere decir que Borja Mayoral se queda en la primera plantilla del Real Madrid con Julen Lopetegui atención que hay novedad de Getafe José Antonio

Voz 24 33:02 si quiera marchar el Getafe tras descontar por diecisiete otro partido en el Coliseum la pronta aporte diez Dimitrov encestó dieciocho veo adelantan si hay según marca uno cero

Voz 0919 33:29 muy bien pues pendientes de los dos partidos en juego empezamos como siempre con vuestros mensajes ya sabéis que ayer alguien se hizo una puesta sobre los goles que va a meter Karim Benzema esta temporada con el Real Madrid bueno hoy quería puntualizar algunas cosas

Voz 25 33:44 hola Gallego un inciso los cuarenta oleada de Benzema en un año natural contando la Supercopa osea que estás a tiempo de participar en la parrillada treinta goles en Liga ocho en Champions han ido en Copa del Rey a mí me salen las cuentas a ver si sólo va va a tener confiar en vez de más Florentino Pérez Hidalgo la Gallego

Voz 0919 35:07 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate con la selección española Sub veinte femenina perdiendo uno cero con Japón en la segunda mitad de la final del Campeonato del Mundo con el Getafe ganándole uno cero al Eibar en minuto veinte de la primera parte vamos a darnos una vuelta por Butarque porque allí en Leganés Se juega dentro de un ratito en Leganés Real Sociedad un partido emotivo sobre todo para el hoy técnico donostiarra Óscar Egido muy buenas tardes hola

Voz 1643 35:49 el gallego muy buenas empieza Arga acercarse a la gente a Butarque para recibir al técnico más laureado de la historia del Leganés a Asier Garitano que vuelve hoy a Butarque pero para sentarse en el banquillo visitante en el local gastar Pellegrino que recupera bética que no pudo jugar en Bilbao ha por contrato ya que estaba cedido lo normal es que entre el once por un vaho recupera también a Roland que estará recuperado de la lesión muscular y apunta al once titular por la banda izquierda y la única duda es si repite Raúl García en el lateral o va a jugar el portugués Jonathas iba la Real no hay novedades con respecto a la semana pasada Garitano repite convocatoria aunque no va a repetir once da quemar a jugar Zurutuza de juego mi en vez de Merino Rubén Pardo el partido arrancó a las diez y cuarto lo pitan andaluz Munuera Montero tiene a Iglesias Villanueva en el bar

Voz 0919 36:31 partidos de mañana algunos de los equipos que juegan mañana están pendientes de operaciones interesantes en el mercado por ejemplo mañana en el Metropolitano Atlético de Madrid Rayo Vallecano y en el Atlético el nombre propio de las últimas horas es el de el brasileño Filipe Luis va a estar no va a estar avanza el tema de su salida al París Saint Germaine hoy ha hablado de ello en la previa el entrenador el Cholo Simeone con era estado Pedro Fullana hola Pedro

Voz 1250 36:57 hola qué tal Gallego muy buenas bueno pues Filipe va a estar en la convocatoria aunque lo de ser titular va a estar mucho más complicado ensayado con Lucas durante toda la semana así que el francés apunta que va a ser de la partida y Filipe estará en el banquillo la salida podríamos decir hasta ahora que está bloqueada porque nadie cede el juego la hecho a Simeone y a Gil Marín que se quiere ir el club exige una cifra aproximada a los veinte millones de euros dos y el PSD sólo ofrece cinco millones de euros en dinero en efectivo que es lo que busca básicamente el Atlético de Madrid así que difícil el acuerdo para su salida en esta situación Simeón ha dicho hoy que han hablado en estas últimas horas que Felipe es importante para el Atlético de Madrid pero que él y su obligación es mirar por el bien del Athletic

Voz 28 37:37 el amo diariamente hacia fuera no tengo nada que comentar de puede siete años todo el afecto y el cariño que hemos demostrados qué supone importantísimo lo hemos dicho nada conferencias anteriores si quiere lo mejor para él pero también quiero lo mejor para el equipo

Voz 1250 38:02 no tengo ninguna duda esto en la práctica Sage quiere decir que quiero que se quede porque lo necesito para la temporada pero para jugar está mejor Lucas

Voz 0919 38:10 novedad desde el Atlético de Madrid mañana hay que esperar para saber qué va a poner Simeón estado claro va a repetir parte del equipo que

Voz 1250 38:16 empató en Mestalla el que ganó prácticamente la Supercopa sólo una duda en el centro del campo Koke ha entrenado con normalidad si no puede jugar entraría Rodrigo

Voz 0919 38:24 en el Rayo Vallecano Andoni De la Torre la gran noticia en la previo de este partido es que Raúl de Tomás cedido por el Real Madrid de nuevo una temporada en Vallecas

Voz 0089 38:32 así vuelve a Vallecas Raúl de Tomás después de sus veinticuatro goles la temporada pasada el Real Madrid lo cede por una temporada volverá a jugar a las órdenes de Michel el míster rayista que ya tiene a su killer hoy en el Rayo además han presentado tres de una tacada el último en llegar Álvaro García que llega hasta dos mil veintitrés es en palabras del presidente presa fruto de una de las operaciones más complicadas grato cada comete del andaluz que ha estado acompañado por meterán Jordi Amat que ya debutaron frente al Sevilla Míchel que empieza así a tener ya más alternativas para el once a medida que se acerca el fin de mercado cualquier ayuda será poca para enfrentarse al Atlético de Madrid el mejor Atlético de los últimos años

Voz 29 39:04 los partido de máxima dificultad pues mejor Atlético Madrid de los últimos de los últimos años en el extranjero versión para poder conseguir ocultado que nos dé esperanzas para la petición está claro que si nosotros tenemos el balón me vamos a sufrir menos S

Voz 0919 39:19 Atlético Rayo mañana ocho y cuarto y mañana a las diez y cuarto en Pucela Valladolid Barcelona El Barça pendiente todavía de algunas historias hoy le han preguntado a Valverde en la previa por lo de Rakitic por otras cosas vamos a ver qué ha dicho el entrenador del campeón de Liga Adriá Albets buenas tardes

Voz 0017 39:38 hola Gallego buenas tardes pues ha dejado un par de mensajes contundentes Ernesto Valverde sobre el futuro de Rakitic y sobre el estado del césped de mañana en el José Zorrilla pero antes te cuento que acaba de dar la convocatoria para viajar mañana a Valladolid la noticias que ha descartado a tres jugadores uno de ellos Rafinha además de Alcácer son dos futbolistas que están pendientes de resolver su futuro aunque Rafinha no

Voz 1667 40:00 dicen que si no recibe una propuesta interesa

Voz 0017 40:02 este se quedarían el Barça pero han quedado fuera los dos de la convocatoria también Thomas Vermaelen además de los cuatro lesionados Denis Suárez Alinha Samper Files en el lugar del portero holandés lo ocupa Jokin Z que es el meta del filial en esta convocatoria hay como te decía dos mensajes muy claros de Ernesto Valverde el primero sobre el estado del césped del campo del Valladolid lo han cambiado esta semana dicen en Valladolid que va a estar bien aunque Valverde no se fía y ha dicho que es un tema que le preocupa

Voz 0588 40:31 no voy a negar que es algo que que tengo en la cabeza no es normal jugar un partido implantar un césped cuatro días antes que no sé qué es lo podía todo lo que ha podido ocurrir es una cuestión del Valladolid pero

Voz 0919 40:41 la experiencia me dice que la guerra se resiente

Voz 0588 40:44 que al final no está solida bajo aquí la gente resbala seca es que es un problema para el jugo pero bueno vamos a verlo

Voz 0017 40:52 y el segundo mensaje de Valverde directo a los dirigentes del Barça Rakitic es intocable intransferible y espera que el club no se plantee venderlo porque él lo tienen su equipo

Voz 0588 41:04 yo soy el entrenador y lo que quiero es tener a los mejores jugadores para para poder afrontar la temporada pienso que Rakitic es uno de los mejores creo que no estamos aquí para hacer un negocio con un jugador aquí estamos para ganar partidos y para en esta sala de trofeos día hace más grande

Voz 0017 41:18 bueno el Barça tiene claro gallego que no va a vender a Rakitic Se marcha será porque algún equipo paga los ciento veinticinco millones de euros de cláusula pero por si acaso Valverde deja claro que el croata no se toca

Voz 0919 41:28 anda que no tiene gana Valverde de que llegue el final del mercado para estar tranquilito y en Valladolid como se recibe al Barça aparte de con ese césped nuevo Carlos Raúl Martínez

Voz 1406 41:38 hola Gallego buenas tardes bueno en cuanto lo puramente deportivo decir que se ha quedado fuera de la lista por decisión técnica uno de los recién llegados el argentino cedido por el Villarreal Leo Suárez el otro cedido por el mismo club el turco un al sí que ha entrado y además puede ser titular en punta también ha entrado en la convocatoria del croata chopo todos los recién llegados Sergio va a hacer algunos cambios arriba donde el italiano verde plano y el propio Chop tienen posibilidades el Valladolid juega dos partidos el de los puntos del estar a la altura organizativa después de haberse dormido de qué manera con los plazos en algunas cuestiones como la del CES de cualquier forma hay un gran ambiente aunque todavía queda alguna entrada para este encuentro que se juega mañana a las diez y cuarto en Zorrilla

Voz 0919 42:19 son las ocho de la tarde y cuarenta y dos minutos esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos el repaso

Voz 0919 43:06 enseguida estamos en Francia malas noticias ha marcado la selección de Japón es segundo gol ante España primero vamos a Getafe cómo va el Getafe Éibar duro

Voz 1269 43:15 no a cero con ventaja local y con un Getafe bastante incisivo arriba no es para menos con lo que tiene arriba el Eibar lo intenta pero no les sale nada hora dispone de un corner desde banda zurda estamos en el veintiocho de juego Getafe uno fue Ángel Éibar cero

Voz 0919 43:29 y ahora sin malas noticias desde Francia Lecuona

Voz 0889 43:34 pues sí porque acaba de llegar el segundo gol de la selección japonesa una internada por la banda zurda ha llegado a is ahorita cara en un lanzamiento cruzado ha superado a Cata Coll acaba de arrancar la segunda mitad en Banes en la Bretaña

Voz 0919 43:49 francesa dos a cero a Japón

Voz 0889 43:52 a la selección española sub veinte bueno todavía no es un poquito

Voz 0919 43:55 como para intentar el milagro para intentar al menos llegar a los noventa con un empate y forzar la prórroga mala suerte por ahora para las chicas de la selección española sub veinte Mañana se juega a las seis y cuarto en Vitoria Alavés Betis Betis que estaba pendiente de de que llegase Rafinha evidentemente de Rafinha se ha quedado fuera de la convocatoria al Barça no va a estar mañana como está esa negociación porque es uno de los nombres sin duda de este mercado de verano Santi Ortega ahora se detalle

Voz 1250 44:22 la de Barcelona seguro que interesa al aficionado del Betis porque anda Serra Ferrer metido de lleno en ese asunto hoy han preguntado a Quique Setién

Voz 0889 44:30 previa el partido de mañana por cierto va a entrar Tello

Voz 1250 44:33 el ex del Barcelona en la convocatoria para ese viaje a Vitoria y le han preguntado por Rafinha por el que el club está haciendo o buscando la posibilidad hacer un esfuerzo importante en el aspecto económico y no esconde preferencias el técnico del Betis

Voz 0588 44:45 evidentemente es un grandísimo jugador podría muchísimas cosas él entiende perfectamente nuestras

Voz 5 44:53 cuesta lo que hacemos es un jugador

Voz 0588 44:55 el todo eso

Voz 31 44:57 a los con una calidad extraordinaria hay que seguro

Voz 5 45:00 que no ofrecería francamente bien está claro

Voz 0919 45:03 novedades en la lista para mañana algún cambio en el equipo bético que recordemos la primera jornada cayó

Voz 1250 45:08 en casa pues que va a entrar Tello como te decía que sea caído Sergio León por decisión técnica que faltan por segunda semana consecutiva Joaquín

Voz 0919 45:16 Javi García vamos a Vitoria en el Alavés Kevin Fernández que prepara Abelardo para este partido buenas tardes hola Gallego

Voz 5 45:23 buenas tardes pues mira tiene tres bajas una en defensa Rodrigo Elio y en el centro del campo Tomás Pina Yunnan la delantera como es Jonathan Cal Eril

Voz 1264 45:30 la novedad es que va a romper el trivote que actúa en el Camp Nou Ike o bien Dany Torres o bien Wakaso compañera a Manu García en la medular y que a buen seguro Borja Bastón apunta a ser la novedad en la punta de ataque se estrena césped en buen estado se espera en Mendizorroza un Alavés que ha batido el récord de socios de su historia con un Abelardo que tiene muy claro cómo quiere que juegue su equipo logró que el Alavés tiene

Voz 32 45:52 a jugar todos los partidos igual tenemos que tener nuestra idea de juego tenemos que tener una misma idea de jugar de ir a apretar arriba el ser bético es intensos estar bien en defensa sino lo vamos a pasar mal máxime contra un equipo como el Betis que sabemos que tienen muchos recursos ofensivos

Voz 0919 46:08 estos son los partidos de mañana el próximo domingo por ejemplo tenemos el Espanyol Valencia el Valencia dado rueda de prensa hoy el técnico sin duda alguna el tema en Valencia es qué pasa con Guedes el portugués que lo hiciera también el año pasado ya sabes pertenece al París Saint Germaine llega no llega que dice Marcelino Ximo barman Manolo

Voz 0017 46:30 hola qué tal muy buenas sabemos que el PSM de momento

Voz 0919 46:32 sólo quiere venderlos y resiste bastante hace