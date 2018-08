Hora 25 (24/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 las nueve de la noche las ocho en Canarias

Voz 3 00:23 arrancamos aquí la segunda hora del programa de este viernes que la vamos a dedicar a una nueva entrega de por el principio vamos a conocer la infancia los primeros años de vida de el el narrador poeta periodista autor de El lápiz del carpintero de la mano de las mariposas de Manuel Rivas

Voz 4 00:38 antes repasamos otras noticias de este día comprarían

Voz 3 00:40 Pérez Bryan buenas noches buenas noches Pedro la exhumación de Franco comienza a dar sus primeros pasos este próximo día

Voz 4 00:46 tras la aprobación del decreto por el Consejo de Ministros y en cuanto entre en vigor la reforma de la Ley de la Memoria Histórica que convertirán ilegal el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos quince días tiene la familia Franco para pronunciarse un proceso que el Gobierno quiere completar antes de que acabe el año Carmen Calvo ex vicepresidenta del gol

Voz 0376 01:04 Nos acercamos al otoño celebraremos los cuarenta años de una España democrática de un orden constitucional estable y maduro no es compatible con una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco

Voz 4 01:21 Joan Tardà de Esquerra critica al Gobierno que este decreto no incluya la anulación de los juicios sumarísimos del franquismo

Voz 5 01:27 así lo aceptaron la dirección de Esquerra

Voz 6 01:30 claro y modificar la ley Gaviria para hacer efectiva esta regulación

Voz 5 01:36 detenido en Álava un nombre por violar supuesta

Voz 3 01:38 ante una mujer a la que había citado en una entrevista de trabajo estaba siendo buscado por la justicia desde hace un año tras abordar a la víctima y ser rechazados según la investigación le golpeó tras perder el conocimiento consumó la agresión sexual ya ingresado en prisión Radio Vitoria Amaya Otazu

Voz 1473 01:53 el hombre de cuarenta y uno años ha sido detenido en el municipio alavés de hará llama es tu tras diecisiete meses en busca y captura está acusado de los delitos de agresión sexual lesiones y omisión del deber de socorro los hechos tuvieron lugar el año pasado en una localidad riojana al parecer el presunto agresor citó a la víctima para una entrevista trabajo una vez allí intentó besarla tras ser rechazado que golpeó de forma violenta hasta que perdió el conocimiento y la agredió sexual

Voz 7 02:18 ante la mujer tuvo que ser atendida de diversas lesiones

Voz 1473 02:20 en el rostro hombro cuello si brazos el detenido que tiene antecedentes policiales por numerosos delitos entre los que destacan los de carácter violento ha ingresado en prisión comunicada y sin fianza

Voz 3 02:30 casi doscientas personas han sido rescatadas por Salvamento Marítimo este viernes

Voz 4 02:33 en un dispositivo conjunto con la Guardia Civil en el mar de Alborán han rescatado a ciento noventa y uno personas en cuatro embarcaciones distintas el último de estos rescates con ciento ochenta y cuatro personas a bordo cincuenta y tres mujeres cuatro niños y tres bebés se dirige en estos momentos al puerto de Almería donde llegará al filo de la media

Voz 3 02:51 tira nuevos registros que afectan a Cristina Fernández esta vez

Voz 4 02:53 la policía federal se ha presentado en la casa que la ex presidenta tiene en El Calafate al sur del país buscan pruebas de la presunta relación de Fernández con la trama de los sobornos millonarios a empresarios de la construcción es la tercera propiedad de los Kirchner que investigan los agentes ayer revisaron durante doce horas su apartamento de Buenos Aires y una casa en Río Gallo

Voz 3 03:12 en marcha la final del Mundial sub veinte femenino España va perdiendo pero aún hay tiempo Lecuona cuéntanos

Voz 0889 03:19 qué tal muy buenas Pedro pues sí pueda vertiendo estamos en el minuto setenta y cinco de partido tres a uno gana la selección de Japón que es adelantado por mediación de Miyazaki agua ha hecho el dos a cero contactada el tres a cero con Nagano Candela ha recortado para España vamos a ver si marcas pronto la selección de Pedro López vuelve a las esperanzas

Voz 3 03:40 pero bueno luego se lo contaremos el resultado de este partido nueve y tres hora25 esto tiene un veinte por ciento de descuento

Voz 8 04:06 de las dos

Voz 10 04:17 por el principio un buceo por las

Voz 0376 04:19 el orígenes en primera persona

Voz 11 04:25 los dos los pero no te di los pájaros Cd Guadalajara

Voz 12 04:38 si la ojo ajeno acababan que a ido

Voz 1400 04:42 duda por ejemplo para quitarnos el acento gallego

Voz 12 04:44 hemos

Voz 1400 04:46 que hoy amarillo logopedas caso no decir frases como los pájaros de Guadalajara tiene cabreante y que la digo ahora perfectamente pero claro entonces decir eso sin meter la Gea

Voz 5 05:00 da como los pájaros con Alan Jara jugada jugada tragara pedir tal era algo

Voz 1400 05:06 qué nos pasaba convertía es una mezcla de de de surrealismo pero un surrealismo intimidante Leonor Roca o con el paso del tiempo lo piensas y dices bueno que quizá en esa frase está el origen de que a mí sino fuera escritor me gustaría ser ornitólogo bueno soy aficionado no me gusta mucho los pájaros no yo creo que hubiese de aquella obsesión los cogerlo Square y lo que siempre tuvo mucho interés prorrogar

Voz 5 05:40 Sara bajas para Guadalajara México

Voz 13 05:46 al

Voz 1400 05:50 todo el contaba al pulirlo

Voz 10 05:52 Benito se convertiría en uno de los escritores de referencia de la lengua gallega Manuel Rivas ha publicado cerca de veinte novelas tres de sus obras han sido adaptadas al cine Todo es silencio La lengua de las mariposas El lápiz del carpintero esta última ha sido su gran novela de éxito con la que recibió entre muchos el Premio de la Crítica de narrativa gallega

Voz 7 06:14 además de novelista Manuel Rivas es poeta ensayista y un activista comprometido con la defensa del medio ambiente y fue miembro fundador de Greenpeace en España de la plataforma Nunca Máis que nació tras el desastre del Prestige

Voz 10 06:27 desde los quince años ejerce como periodista ya ha colaborado con diversos medios de prensa radio y televisión como el país o La Voz de Galicia es miembro de la Real Academia Gallega y en dos mil once fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de La Coruña

Voz 7 06:42 Manuel Rivas nació el veinticuatro de octubre de mil novecientos cincuenta y siete en La Coruña donde creció al lado de su hermana María fue una infancia híbrida entre el campo y la ciudad que le hizo asistir a la tímida apertura de una ciudad de provincias en la España de los sesenta en contraste con la Galicia de bosque y aldea con su mitología propia poblada de la banda tras

Voz 14 07:03 una infancia anfibias de agua dulce y salada que merece

Voz 7 07:06 ser contada empezando por el principio por él

Voz 15 07:09 principio por el principio por el principio

Voz 10 07:22 Manuel Rivas pasó su primera infancia en un bajo de la calle Mariola en el barrio de Monte Alto en La Coruña por las noches se colaba por su ventana la luz del faro de la Torre de Hércules daba pie a sus primeras ensoñaciones de día sus pasos estaban enmarcados por el cementerio de San Amaro del que se decía que era uno de los más sanos del mundo por su ubicación en una zona de viento y la cárcel provincial en la que convivían muchos presos represaliados del franquismo

Voz 5 07:49 en principio no son alternativas hospitales así digamos sugerentes no el encontrarse con el cementerio por un lado con la cárcel la al al otro en ese espacio de juegos yp pero menos mal que estaba allí de frente no estaba el Faro la torre de Torre de Hércules que bueno que para mí ha socio mucho la infancia con con el faro y con y con el resto de las cosas CCOC pero sí con ese espacio en el que para

Voz 1400 08:20 estaban para mí hoy lo veo como una geografía como una metáfora de la vida no del mundo

Voz 5 08:36 lo primero que veía será la cárcel desde las penas de hasta lo alto veías la la cárcel todavía en funcionamiento ahora está cerrada pero

Voz 1400 08:47 Neira

Voz 5 08:50 estaba bastante en aquel tiempo poblada súper poblada más bien no porque veías desde esa desde ese mirador veías los patios llenos de gente en la tarde cuando tenían la hora de salida escuchabas voces los cantos los familias que iban a aquellas rocas de la que estaban al final de la mar hola iban con su

Voz 1400 09:09 sus

Voz 5 09:11 a veces con un con paños como una especie de código de banderas para comunicarse Ana de S

Voz 1400 09:17 desde lo alto

Voz 17 09:20 muy daré

Voz 18 09:24 a una

Voz 19 09:29 eh eh eh

Voz 7 09:38 la emigración atraviesa toda la historia de Galicia a mediados del siglo XIX miles de gallegos dejaron atrás sus aldeas en busca de una vida mejor en Latinoamérica Cuba Uruguay y México fueron algunos de sus destinos el fenómeno llegó a tal punto que hoy día en países como Argentina Cuba o Brasil a los españoles se les sigue llamando Gallego

Voz 10 09:59 en los años cincuenta comenzó una nueva diáspora los motivos políticos o económicos empujaban a muchos gallegos a hacer la maleta una maleta de cartón que se convirtió en el símbolo de los emigrados en esos años el destino más elegido fue la Europa reconstruida tras la Segunda Guerra Mundial hambrienta de mano de obra barata Argentina seguía siendo receptora de muchos emigrantes también Venezuela que vivía años de esplendor por la explotación petrolífera Ése fue el destino que eligió el padre de Manuel Rivas

Voz 1400 10:29 ni mi padre fue en negro a a Venezuela con un propósito digamos muy muy definido bueno había mucha gente también que iba con un propósito muy definido Iker a volver pronto y no volvió nunca no hay hay mucha mucha gente pero y volvió volvió al cabo de de poco tiempo año y medio se volvió con con con lo que el motivo del viaje que era cómo conseguir unos ahorros para comprar una

Voz 20 11:04 tierra

Voz 5 11:09 entonces él realmente a la lo de ir a Venezuela a esa ilusión de ahorrarle le por todo lo que no fue una estancia larga ni nada pero por todo lo que me contaba lo que significó para nosotros no generación también incluso a la hora de leer informaciones todos es muy diferente a veces las factor humano hace que tu mirada sea también diferente de de lo que digamos de ese destaca más en los medios no pienso siempre pienso en ese país que abrazó a tantísima gente no a tantísima gente que era expulsada de aquí de de de esta tierra y ahora cuando alguien bien aquí o emigran hay personas otras no pero hay personas que dicen va pero si viene sin papeles si vienes y tal no nosotros íbamos con papeles no tienen idea no como diríamos ni puta idea de lo que están hablando no había gente que llegaban barcazas desde Canarias a Venezuela y yo estoy hablando de de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta no estoy hablando de hace siglos

Voz 1400 12:28 entonces habría Amin una de las

Voz 5 12:31 dos de las necesidades de la memoria es justamente como eh España que en gran parte Galicia desde luego pero Espanya que fue un país de emigración gente que tuvo que buscar es que fue expulsada de su tierra por la miseria el caciquismo y buscar la vida en y a América en Europa tal como existe después una desmemoria absoluta sobra eso no en todas las casas había maleta denigrante era parte de la iconografía no de nuestra infancia y bueno yo puedo puede asimilar la vida casi con esa maleta de inmigrantes no

Voz 22 13:15 en la

Voz 13 13:18 no

Voz 22 13:21 eh

Voz 15 13:28 lo que tengo la boca seca o que el agua para los P yo La Ser me la quito con Ribeiro o con nada que sabes que yo vengo a verte siempre puede ir porque soy la única que tiene televisión como todos a ver la tele

Voz 1 13:45 sí hombre todas hacha avalada que molestaría menos en la calle

Voz 15 13:48 la talla que sale el hombre del tiempo Boluda Suso nos caso sube el volumen ya callarse todo

Voz 23 13:55 es muy raro la verdad es que casi todo lo que harán los ocurren cosas extrañas pero tantas juntas como el actual ya hace muchos años con lo recuerdan yo creo que hace más de treinta años que no tenemos un verano tan tan normal paranormal que llega a la Virgen del Carmen sin hacerlo

Voz 24 14:10 no

Voz 15 14:12 eh

Voz 24 14:15 sí

Voz 5 14:19 la primera vez que vía al hombre del tiempo que o Mariano Medina que en actuando en aquel tiempo que había una única televisión no realmente la gente en el bar donde estaba la primera televisión Barcelona cuando aparecía el nombre del tiempo a que el hombre que tenía cara de buena persona

Voz 1400 14:38 hola con con un

Voz 5 14:41 las gafas así de Basso no hoy como una vara pero un Navara que parecía que había arrancado el día anterior para dejar prueba

Voz 1400 14:54 una bar ahí señalaba las no

Voz 5 14:58 en la las eh yo asociaba la vara con las hizo varas claro

Voz 1400 15:05 entonces eh

Voz 5 15:06 él siempre decía que entraba toda la gente que quedaba era el único momento en que la gente se quedaba atendieron e cuando daban el telediario yo creo que consideraban que era la única noticia verdadera no que estaba dando porque levantaba autor giraba la cabeza entonces el hombre con la vara iba señalando el Ciclón de las Azores que iba a entrar esa noche por siempre en por el mismo sitio ir señalaba con la punta grabara no decía entraba por el noroeste por Galicia y aquella punta de la vara todo el mundo estaba a punto a bajarse porque era como si te dije apunta a la punta de la estoy seguro que señalaba siempre nuestra casa no que entraba entraba el ciclón de hecho había dos puertas una que mi hija va hacia el oeste hacia el mar la otra ciudad la este tal en para mí que estaban para que pasar al ciclón no las puertas

Voz 1400 16:12 el agua en Galicia yo la infancia recuerdo seguramente es una sensación también pero eso yo creo que es así objetivamente que los otoños inviernos digamos puse Ivan desde quince de agosto hasta quince

Voz 5 16:34 junio naranja antiguamente una sensación han Fidia de que estabas siempre entre tierra ya agua de lluvia incesante

Voz 7 16:59 cuando Manuel tenía seis años la familia dejó el bajo en la calle Mar hola para irse a vivir fuera de la Coruña con los ahorros de Venezuela el padre de Manuel Rivas había adquirido un terreno en Castro del Viña a cinco kilómetros de la ciudad allí fue construyendo poco a poco prácticamente con sus manos la casa familiar donde se instaló con su mujer y sus hijos Manuel María donde recibirían la llegada de sus dos hermanos pequeños Chavela hay Paco

Voz 5 17:25 Nos vimos en la ciudad íbamos edición pregón de vais vais al fin del mundo no era como un viaje El viaje contrario a lo que hacía la mayoría que era hacia la ciudad nosotros hemos distanciado a nuestra ciudad INVI padre tenía la ilusión recuerdo gano miraba desde allí destaca el monte donde estaba haciendo lo queremos rancho primero fue prácticamente una habitación para

Voz 1400 17:46 meternos todos no y otro apartado para tener pues hacer dos eh gallinas no para eh

Voz 5 18:00 decía razón y entonces el mil quedaba Miralda hacia la ciudad de dice nunca llegará aquí la ciudad

Voz 25 18:10 no

Voz 10 18:15 en el lugar al que se fueron a vivir Castro del Viña se llaman así por su Castro Pray románico una construcción Celta del siglo VI antes de Cristo que fue declarado monumento histórico artístico en mil novecientos sesenta y dos

Voz 1400 18:29 jugábamos allí en el Ara Solis de ese Castro que habían puesto una han colocado con una puntería tremenda de Fuerzas Eléctricas del Noroeste Fenosa eh

Voz 5 18:42 se había colocado una torre gran torre de alta tensión justo en el hará Solis en lo alto en la cima del Castro no

Voz 26 18:51 nosotros jugamos allí a buscar tesoros a lo que fuera sentíamos a de Se zumbido no de los cables y un día me fije en carteles que había de un hombre partido por un rayo que indicaba peligro de muerte entonces es más tarde pensando en a eso cuando hablaba de los celtas

Voz 1400 19:21 les dije que yo ya sé

Voz 26 19:23 cómo murieron los celtas murieron electrocutados

Voz 28 19:33 sí

Voz 16 19:36 no

Voz 1473 19:43 el agua caía del cielo constantemente pero el padre de Manuel nunca pudo encontrar la bajo tierra para poder construir un pozo en su rancho visado de

Voz 5 19:53 empezó varios pozos él era como te dijera una persona como una esa cualidad con esa capacidad de valerse de confrontarse valerse por sí mismo en las cosas de en las ante las necesidades no entonces yo lo había visto como había hecho varios pozos Prodi por la por la zona hay aparecía siempre agua yo creo que el mismo día que empezaba ya a parecía claro aquello estaba

Voz 1400 20:20 lleno de corrientes subterráneas son pero justo donde vivíamos empezó a acabar cada no parecía bueno necesito tocaba lo otro como el otro llevó un día a un favorito dicen gallego para que de Z saber dónde podía haber agua porque estábamos rodeados de agua pero no aparecía la bueno queda en aquella tierra no y recuerdo que el hombre utilizó varios sistemas para detectar todavía agua uno de ellos era un péndulo no

Voz 5 21:00 el péndulo no se movía ninguna parte parecía que en algún momento que iba a empezar pero separada y mi padre clavando los ojos no el péndulo y de exclusiva con dos varas de Sarmiento seguidos después dos balas de cobre sino el hombre no quiso cobrar se quedó mirando para mi padre le dio una especie de abrazo no quiso ahora no sé me parece para mí esa hoy

Voz 21 21:27 ya de mi padre cavando cavando un pozo solo

Voz 5 21:32 a veces poniendo algún cartucho de dinamita subiendo a todo correr no

Voz 1400 21:38 eh hasta que soy hasta estallar eh para mí es una imagen no sido buscando cuando pienso con mucho menos épico indica son mucho menos valeroso pero cuando quiso que escribo de alguna forma estoy haciendo

Voz 5 21:58 pero trabajando ese no

Voz 7 22:03 Carmelo Carmelo

Voz 1 22:06 por eso ha estaba en la cocina hoy enfrentar no dinamita está los niños contigo si están aquí conmigo vale diles que no salgan que estas cosas las carga el diablo esta seguros de cal ibas a encontrar agua seguro nada y menos después de lo que dijo el Villoldo pero tengo que intentarlo mujer necesitamos un pozo

Voz 5 22:24 él no teme I

Voz 1 22:28 no es nueva es de la cocina de que vuestro país encender la dinamita

Voz 0376 22:54 el padre de Manuel

Voz 10 22:55 cribas también fue saxofonista el orquestas un oficio que desarrolló en paralelo al de albañil y que tuvo que dejar por no poder compatibilizarlo con la vida familiar

Voz 1400 23:04 era antes era de muy era cuando empezó de niño de Le llamaban pinche en las obras los pinches eran niños no el empezó con once años a trabajar claro el trabajo que podía hacer era el primer paso digamos la cabaña Jo de era el que iba a buscará agua a la fuente con el botijo una fuente de Santa Margarita en la que crea una agua agua maravillosa entonces pero recorría una distancia larga y cuando volvió al botijo acababa bebían ya los obreros e de veían el agua di media

Voz 5 23:46 esto ya tenía que volver es decir que era una suministros continuo y luego no pero bueno preparaba el fuego para calentar

Voz 1400 23:54 a dar las cazuelas llevaban la comida fue entonces una

Voz 5 24:08 casualidad que están mirando un escaparate maravillado con instrumentos de música le gusta muchísimo la música

Voz 1400 24:18 por allí dijo te gusta la música disco del sí

Voz 5 24:25 me gusta la música

Voz 1400 24:27 sí creo no sé tocar dijo musitó eso es muy fácil cuente conmigo ahí empezó después de salir de la obra ensayar no iba a tocar para aprender dar tocaban soñaba a esto hay mariposas que se corresponde exactamente con casi exactamente con con la memoria lo que me contaba mi padre no porque es hallaban en una fábrica de chocolate chocolate exprés

Voz 5 25:06 digamos a la hora de la tarde cuando cerraba pues uno de los de los músicos

Voz 1400 25:12 a era tenía relación con con lugar no como lo conoce

Voz 5 25:18 había fábricas de chocolate lo que llamamos Coruña como una ciudad portuaria abierta América tuvo muchísimas llamadas fábricas de chocolate que eran también chocolatería es que servía no era establecimientos hindú claro llegado Kaká o dedicaba todo esto y estaba lleno de fábricas de chocolate

Voz 30 25:40 no

Voz 5 25:43 también la gente tomaba la siguieron una bebida popular que era la cáscara del del cacao no que ahora se ha recuperado como algo

Voz 1400 25:50 muy

Voz 5 25:51 eh energético ecológico Guitar entonces he contado a mi padre que no había tomar digamos un por ahí en las cafeterías bueno estoy hablando de cuando él empezó cuando era joven es que que la del café toman un café era muy caro entonces tomaban cáscara ella era una fusión de Cascajos cacao entonces lo digo porque el gentilicio realmente de los coruñeses es cáscara Eiros cuando la gente aquí se habla para hablar de un coruñés comunidades dice es un cáscara diría yo

Voz 1400 26:25 viene de ahí de que se tomaba la difusión del

Voz 5 26:28 acá o no

Voz 32 26:35 un

Voz 10 26:39 no

Voz 34 26:45 no ha hecho

Voz 7 26:51 la madre de Manuel se llamaba Carmina una mujer dulce y con determinación que trabajaba de lechera un oficio muy común en la época que consistía en hacer el reparto de leche por la ciudad llevando los bidones en la cabeza de ellas saco Manuel su amor por la lectura carmín ya descubrió los libros de niña la sobrina del Kun

Voz 10 27:09 la del pueblo llamada doña Isabel se había empeñado en tenerla bajo su protección carmín ya escapaba de ella y se escondía en el desván de la casa rectoral

Voz 1400 27:18 pero la verdad es que siempre habló con bastante distancia de esta Dani sabe lo que hacía era escapar le decía se metía es un lugar de de para escapar de era el desván y allí leía todo lo se encontraba ahí uno de los

Voz 5 27:39 allí encontró allí a parte de las vidas de santos no

Voz 1400 27:44 pero también estaba había

Voz 5 27:47 estaba leer un libro de algún libro de Rosalía instar de Curro sangría que les yo hice los ese los aprendió entonces de tal manera que a nosotros de de vez en cuando nos decía aquellos poemas nosotros pensábamos que era un coplas populares no

Voz 1400 28:18 cuando llegaba el día del carné en especie bueno vamos a comprar un regalo para el K hola no días Games se celebra muchísimos celebraba pleura la Virgen del Mar no había procesión marítima de pescadores era un día explora mucho

Voz 5 28:40 entonces ella decía vamos a comprar algo para para el Carmen hablando en tercera persona nada Logse compraba siempre era algo que era necesario en casa

Voz 1400 28:49 eh un delantal un una

Voz 5 28:52 cafetera o unas eh busco Gil cazuela siempre veríamos con algo no que era que era para para la casa insisto hundía cuando empezamos a tener un digamos a una autonomía digamos también la mirada

Voz 1400 29:17 miramos hacia dentro dice pero esto no son regalos para mi madre siempre son cosas para casa no fuimos a un a una librería eh mi hermana María yo no a la poesía

Voz 5 29:37 habíamos bueno con los ahorros que que llevamos Sadiq que que bueno que había la hucha y fuimos a comprar un libro y había un libro que vimos que era gordito el libro realmente lo compramos porque era el más grande que había con el dinero que teníamos lo podemos comprar diera de mil años de historia fuimos con aquel libro por turnos porque nos parecía el que pesaba mucho

Voz 1400 30:10 y entonces llega IES libro bueno el Madrid

Voz 5 30:13 yo fui de las grandes alegrías de mi madre con lo pareció

Voz 21 30:15 es como ese libro fue algo totalmente para ella sorprendente inesperado no estuvimos Lisandro aquel libro para leer

Voz 5 30:26 muchísimo entonces leíamos todo todos dos a un año de historias Lubanga

Voz 20 30:57 eh

Voz 36 31:01 sí sí

Voz 7 31:02 los abuelos maternos de Manuel Rivas eran campesinos en Corpus Santo una aldea a veinte kilómetros de La Coruña donde él y su hermana María pasaban largas temporadas asilvestrados eh su abuela Josefa tuvo diez hijos de los que sobrevivieron ocho murió pronto dejando a su marido Manuel al cuidado de todos ellos

Voz 5 31:20 el además tuvo un un episodio hay muy duro cuando el golpe del XXXVI porque él era secretario de lo que llamaba a la mutua la mutua era es una ayuda mutua no de de campesinos y ganaderos era una persona

Voz 1400 31:41 de ideal republicano no era un no

Voz 5 31:45 cargo ni militante bueno era eso secretario de la mutua sabía que había un detalle importante en el mundo en ese universo que él sabía escribir escribió muy bien hablaba también muy bien maravilla cuando el hablar de mi abuelo no

Voz 37 32:03 ah sí

Voz 5 32:08 en aquel en ese terrible de en aquel verano del treinta y seis Un día por la noche fueron a buscarlo una brigada falangista adelantar esas brigadas de la noche que había hilo arrancaron de la casa con Cuba

Voz 1400 32:22 ya eh prole que tenía no de mi madre tenía el recuerdo vivo de aquello

Voz 5 32:32 contaba y bueno salvo realmente por milagro y hay que decir que en este caso casi ese corresponderá de Málaga

Voz 1400 32:40 a la expresión porque ya querido eh estaba un lugar paseo ese eufemismo terrible pareció en el cura de

Voz 5 32:51 esa parroquia Sama San Martiño de mayo

Voz 1400 32:59 pero hombre muy conservador el cura ganado pero según decía mi madre llevaba un revólver debajo de la sotana de un viejo revólver con tradicionalista y tal pero quería mucho a los respetaba era mucho a mi abuelo y lo quería

Voz 5 33:19 L entre otras cosas le bajaba la finca El aprendido a leer escribir

Voz 1400 33:24 una de retomaría

Voz 26 33:25 y fue el que se presentó en mandaba más que nosotros sigamos esos al

Voz 38 33:31 lo hago no

Voz 39 33:38 pero

Voz 10 33:43 por el lado paterno estaban sus abuelos Domínguez y Manuel que vivían en sí que eras un pueblo también de la provincia de La Coruña habían pasado mucha miseria no era lo mismo ser campesino en el campo como sus otros abuelos donde siempre podías tener algo de alimento para echarte a la boca que tener un oficio como costurera o carpintero

Voz 1400 34:02 desde que la recuerdo tenía

Voz 5 34:08 el problema de salud de le costaba andar

Voz 1400 34:13 sí pero siempre trabajaba también para mí la separación mucho

Voz 5 34:24 una metáfora de lo que es escribir no su forma de coser recuerdo eso que se correspondía mucho el hablar el estado de ánimo a a al tipo de labor que estaba haciendo en ese momento no se acordaba pues te he hablado con toda así dulzura tranquilidad te preguntaba cosas pero cuando se ponía con la Singer Fuchs empezada

Voz 2 34:52 a aquella máquina nueva

Voz 5 34:55 la velocidad de tenías la sensación de que sea

Voz 1400 34:59 era como nunca

Voz 5 35:00 como Charlot en Tiempos modernos tanto vueltas en la cinta que es el escapada digamos no es hablaba a toda velocidad no

Voz 1400 35:08 con

Voz 5 35:11 especie de de

Voz 21 35:13 eh

Voz 5 35:15 compulsión no hablar compulsivo y nerviosa de todo eso no a mí era un detalle así que aquel recuerdo

Voz 1400 35:37 mi abuelo fue de en el este sábado el sindicato no era carpintero

Voz 5 35:45 al contrario del abuelo campesino que serán Manuel Santo pues Manuel de seguirás era un hombre que no ha hablado prácticamente

Voz 1400 35:53 eh eh

Voz 5 35:56 lo lo que utilizaba era una especie de de onomatopeyas polisémico que les servía para todo no yo creo que también para definir la la vida si a mí me recordaba el rostro así a Samuel Beckett

Voz 1400 36:12 eh esa que decía que

Voz 5 36:13 las palabras ella no quieren decir bueno él también por circunstancias duras

Voz 1400 36:27 eh de la posguerra y antes también eh

Voz 5 36:34 llegó un momento que no hablaba y que lo único que decía de vez en cuando era esa onomatopeya que era que es el castellano no bueno yo creo que uno de los mejores poemas para mí que escribir pues es uno que se titula

Voz 13 36:56 pisarla cerrarla

Voz 42 36:59 pero él afinó el transporte para llevarla por las rutas del estiércol y las algas también hacías hacías

Voz 43 37:05 como justo el ángulo que necesita un hombre o

Voz 42 37:07 para que no le dispare la historia por la espalda han Blanco decía abrió con el cuerpo

Voz 43 37:12 un rincón atormentada decía Bo Bo

Voz 44 37:16 Bono

Voz 10 37:25 el primer maestro de Manuel Rivas se llamaba don Bartolo era un gran admirador del boxeador Cassius Clay tenía una vara para señalar en la pizarra que no dudaba en usar como arma de castigo si lo consideraban necesario

Voz 1400 37:37 en Navidad había on eh un organismo en Coruña

Voz 5 37:45 de alguna forma la socio con con con Cáritas

Voz 1400 37:50 en la que el maestro en los acompañaba allí porque no estaban un aguinaldo

Voz 5 37:59 a estas escuelas digamos más de los suburbios no

Voz 46 38:02 eh

Voz 13 38:08 entonces podríamos

Voz 5 38:10 es una bolsa que bueno obtenía pagas uvas pasas tenía eh las almendras estará ya en las que para mí era lo más no era un tesoro total bueno mazapanes tal ibas con una bolsa volvíamos el Betis para casa Íbamos a la escuela y allí en la escuela se desmoronaba todo porque el maestro decía bueno lo que vamos a hacer es hacer un fondo común a exige truco qué es eso de fondo con cada uno agarrado yo ahí comprendí la importancia de la propiedad privada yo no quería ser comunista si no quería compartir aquello ninguno de nosotros queríamos irnos para casa con aquello de aquella propiedad es maravillosa que teníamos pero es decir un fondo común durante el año pues vamos digamos como premios partiendo en nada de eso

Voz 13 39:16 eh

Voz 1400 39:19 ya se vio metido todo en el armario y marchábamos cabizbajos derrota

Voz 5 39:22 Estados no tristísimo para acá cubano en procuramos durante el primer periodo de año notaba es que había un rendimiento escolar muchísimo más alta que había mucho entusiasmo en responder los primeros Si de tal algunas cuestiones no de la capital de tal actividad no sabíamos todas las capitales los afluentes de todo eso pero bueno iba pasando el tiempo hay que pasaba solo quedaban los estábamos higos pasos va ir los higos pasos aquello si van mutando también en una especie de extraños seres procedentes de algún lugar en el cosmos donde había más húmeda que en Galicia

Voz 1400 40:03 es decir digamos llenando de modo y de todo eso

Voz 5 40:09 digamos que es el rendimiento escolar bajaba caigan plomo no no queríamos respeto rió mucho interés el responder los primeros ni nada porque te podía tocar un hijo de aquellos no

Voz 47 40:20 lo lo lo

Voz 1400 40:23 no bueno la cuestión es que hay un compañero

Voz 5 40:30 Nuestro Rafael que no están está preguntando al maestro del yo no sé si era por los higos pasos por lo que fuera que no los quería

Voz 48 40:37 no responde a nada

Voz 5 40:39 no creo que era porque no estaba bloc Bloque

Voz 1400 40:42 dado hoy en día no digamos ese interrogatorio quiera realmente no es que se daban la escuela hay un entonces eh el maestro que tenía arranques ya digo muy violentos empezó a pegarle y cuando era un hombre que se encendía digamos no

Voz 5 41:05 un ir digamos que cuando empezaba a operar

Voz 48 41:09 podía de

Voz 5 41:11 ver si realmente no Ubú

Voz 49 41:16 no

Voz 1400 41:17 tú eh hay entonces eh este con Panero

Voz 50 41:23 lo he hecho un grito tremendo un alarido no lloraba grito un ídolo

Voz 26 41:30 de este pequeñas salvaje no salió corriendo salió de esta escuela nosotros esta escuela estaban digamos lo que sería todavía se ve en el entorno son campos no zona de monte entonces él se escapó o digamos hacia la selva no el maestro dijo a por él nos dio una orden de salir nosotros salimos realmente como una jauría detrás de él de este compañero hay lo piensas después no con el tiempo dices bueno algo de lo que más entusiasma al ser humano es cazar otro ser humano no por desgracia la historia

Voz 5 42:33 salimos realmente para con la intención de agarrar los cazarlo y devolverlo o no al al lugar aquel de tortura sí hubo un momento cuando ya no éramos visibles en una curva no éramos visibles para maestro en que uno de entre nosotros sal del grupo cruza los brazos sino Espar para aquel que no es para ir a señalaba Juan Nos paró extendió las manos y agarró a uno de los que iba por delante lo agarró por el cuello mirando hacia todos dijo el que les toque el que le toque a

Voz 1400 43:18 a esa a Rafael le pego una hostia que lo es peto en el cielo recuerdo

Voz 5 43:27 esta frase no lo clave en el aire respeto

Voz 1400 43:30 el cielo no eso

Voz 5 43:40 episodio digamos para mi fue una lección ética tremenda claro todo esto lo elaboran después pero bueno el impacto de ese momento si es de los que eso que que educativo digamos es un pacto de mínimo moral no estábamos era una masa que pretendía que

Voz 1400 44:04 curar a un a un chaval agredido no

Voz 5 44:10 de repente eso eso que después digamos de que que que quién tire la primera piedra no hay mucha gente mucho moralista que que llevan en el bolsillo la primera piedra nueves por la calle entonces eh realmente al mínimo ético esa lección moral era fue el rebelarse contra la injusticia

Voz 52 44:35 nada

Voz 53 44:37 eh

Voz 7 44:45 en esa escuela es donde aprendían a quitarse el acento gallego el colegio formaba parte del ámbito público oficial durante el franquismo se impuso en esas esferas el español como idioma único al periodo que va de los años cuarenta a los sesenta Se le llama la Longa en hoy te de Pedra la larga noche de piedra en referencia a un poema protesta de Emilio Ferreiro que denunciaba la represión que sufría la lengua gallega a partir de los sesenta el desarrollo económico y social hicieron posible un mayor aperturismo relata

Voz 10 45:16 acción de la censura aparecieron publicaciones bilingües y asociaciones de defensa del caché habría que esperar a la llegada de la democracia para que la lengua gallega fuera reconocida como oficial

Voz 5 45:28 sí porque almas por supuesto nos hablaba de idioma han ido lengua era hablar mal alarma hablabas mal digamos hablaba mal desde las instancias que se ponían plano superior

Voz 40 45:47 eh

Voz 7 45:54 en la casa familiar de Manuel Rivas no había apenas libros estaba el tomo de los diez mil años de historia que le habían regalado a su madre los libros de texto de la escuela poco más fue en una larga convalecencia donde Manuel descubrió y se enganchó a las novelas

Voz 1400 46:08 bueno tengo un una gripe que

Voz 5 46:11 ese o un ataque de Caparrós

Voz 1400 46:14 bueno que da afecta a los Brown

Voz 5 46:17 yo sí con el peligro de

Voz 1400 46:20 digamos que estuve rozando la una neumonía no entonces me llegaron libros e llegó un primer libro que la edición de Bruguera del último mohicano la conciencia que yo tengo de leer un libro de ficción realmente

Voz 5 46:40 es ese ese libro definimos

Voz 12 46:46 hola se puede hombre que sorpresa aquí está aquí se vino al que vino Pepe su hombre qué tal cómo va todo

Voz 1 46:58 muy bien aquí estoy haciendo mi ruta de las especias justo ayer les decía Severino a ver si viene Pepe que llevan dos clientes que se quedaron sin poder llevarse canela pues ya sabes que funciona muy bien los Bimbo Carme tengo también azafrán y pimentón si azafrán también me quedar un poco oye si no te traje esta dejado a Manuel no hoy tenía colegio pero un día de estos vuelvo con el visitamos Fisterra que el otro Nobel de gustó mucho muy bien pues si pasa por aquí les saludamos ven pasa te la trastienda y cerramos las cuentas

Voz 40 47:27 eh

Voz 10 47:31 una figura que influyó a Manuel Rivas fue la de su padrino Pepe un hombre singular que vendía especias por los pueblos era un apasionado de la mecánica del progreso científico con su Seat seiscientos Se recorría las carreteras maltrechas de aquella época parando en tiendas casas de comidas y ultramarinos

Voz 5 47:48 yo recuerdo un poco que todo lo que

Voz 1400 47:51 lo rodeaba a mi padrino Pepe era como eh en pequeña escala no era era todo

Voz 5 48:05 tenía una máquina escribí muy pequeña también crea con la primera que empecé a jugar igual hoy después estaba esa mercancía que que vendía que era eh que eran las especias el azafrán por ejemplo no es a a mí me dio un día una lección de economía maravilloso

Voz 1400 48:24 cuando me dijo

Voz 5 48:27 como sobre Azafrán en la mano me dijo kilos de azafrán vale más que un kilo de oro y un día me llevó una especie de viaje iniciático que fue para mí maravilloso porque la llegamos a Fisterra que era como llegar al fin del mundo no

Voz 1400 48:50 efectivamente para nosotros y eso fue un día entero no y él iba parando hoy me parecía que era recibido realmente como un importador de de placer de placer no un portador de de de

Voz 5 49:11 el que de maravillas realmente las especies era maravillas bueno yo empecé a escribir les llamaba a poemas con aquella máquina de escribir que tenía mi padrino de las especies al vendedor de especias Marco Polo es que yo ligado a poemas porque como parecía seguramente es que el carro estaba colocado para hacer facturas estaban una posición que a mí no me permitía alargar mucho la línea no entonces dije bueno pues voy a hacer poemas no el tamaño del espaciados digamos de la maquinaria entonces jugando jugando llamó pues más claro era

Voz 26 49:57 era juegos pero es verdad que cuando ya estaba en el instituto seguí haciendo lo siguió haciendo seguía haciendo en vano peso que yo llevaba poemas

Voz 7 50:49 los sesenta fueron los años del desarrollismo en España el franquismo se relajó y se abrió hacia el exterior al país llegaron inversiones extranjeras se produjo el gran éxodo a las ciudades y apareció una clase media mayoritaria los jóvenes rompieron los moldes de todo lo conocido por sus padres con sus minifaldas pantalones de campana trajeron aires de libertad y rebeldía en La Coruña existía un punto caliente donde todo eso se materializaba era el instituto mixto de Morelos al que asistió Manuel Rivas a finales de los sesenta

Voz 5 51:20 el primer instituto mixto de Galicia se hizo y fue un acontecimiento increíble porque tu recuerdo de salir los que unos días de clase venía un genial a chalada así de de colegios privados de otros institutos B venía Ariza acercaba al a esa zona de que era también está radio de Morelos para ver cómo salíamos chicos y chicas de del Instituto en un examen de matemáticas escribí al acabar acabé antes de la hora en la hoja que teníamos ejercicios de de hacer las cuentas citan me puse a trabajar en ese tiempo el poema que mandaba en lo que yo llamaba un poema que mandaba clon dando el profesor de matemáticas pasé por allí

Voz 1400 52:11 que el hombre era muy serio pero muy

Voz 5 52:14 también educado y amable agarró sin decirme nada la hoja porque vio que no estaba haciendo cuentas dijo no ya cabe fue ecológica fue leyendo aquel aquel poema volvió me lo dejó encima de la mesa mi hijo no está mal pero es muy triste y ahí me vi yo que era un poeta

Voz 26 52:39 para el color de los tristes

Voz 10 52:56 Manuel Rivas y su hermana María se empeñaron en seguir estudiando sus padres tenían otros planes para ellos no era común que los hijos de una familia obrera siguiera en los estudios más allá de la escuela pero Manuel se tomó al pie de la letra el consejo de su madre que se buscara un trabajo en el que no tuviera que mojarse hice apuntó a un curso de Mecano grafía con quince años centro de practicas en El Ideal Gallego donde trabajó con periodistas de vieja escuela que escribían con el cigarro colgando de la boca allí aprendió el sustento económico que proporcionaban las esquelas o la epopeya que suponía distribuir un periódico en una población tan dispersa como la gallega el veneno del periodismo le empezó a correr por las venas y con una beca se fue a Madrid para estudiar Ciencias de la Información

Voz 7 53:41 el cómo su padre se fue para volver la Galicia de su infancia anfibias le esperaba para que la nutrirse de historias

Voz 13 53:48 historias que han hecho te Manuel Rivas uno de los

Voz 7 53:50 escritores de referencia de nuestro país el más sobresaliente en la literatura gallega contemporánea un novelista que destaca por su manejo del lenguaje la ternura de sus historias y la resonancia

Voz 10 54:01 poética de sus palabras en ellas habitan

Voz 7 54:04 el niño que jugaba en un castro celta a la sombra de una torre de alta tensión

Voz 5 54:08 unos encuentros yo creo que cuando recuerdas y hablaste la infancia hay un punto hay un lugar un punto de encuentro

Voz 1400 54:16 donde el helador

Voz 5 54:18 esto que hoy soy digamos

Voz 1400 54:21 está regresando el niño que fue

Voz 5 54:24 eh viene al ente en tu ayuda no hay como Un hablaba Benjamin Valcke al Benjamin de que hay un acuerdo secreto entre generaciones cuando se produce el rescate de la memoria no entonces ese espacio ese ese ese lugar donde se encuentra

Voz 1400 54:44 eh la infancia que el adulto no

Voz 26 54:51 digamos que es un lugar también de rescate

Voz 56 55:04 cómo

por el principio Manuel Rivas dirección realización guión montaje locuciones Doña Medina y Ángeles Oliva interpretación Alba Mesa da Fernández Diego cedo Rafa para de producción Matilde Suarez que entero

Voz 56 55:39 oh

Voz 12 56:03 arriada

