Hora 25 (24/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

ha sido liarse a limpiar uno de los rastros de la dictadura el país en los está poniendo perdido de cielo franquistas demócratas de esos de toda la vida a los que parece que les molesta más un decreto ley constitucional que un mausoleo fascista este patio de vecinos en los está poniendo perdido de banderas de la dictadura que se exhiben en un monumento que es patrimonio del Estado de mensaje es fascistas en las redes sociales de entrevistas a portavoces de la memoria de Franco que niegan ante las cámaras que fuera un dictador que diera un golpe que ejecutar a sus adversarios o que llenara a España de desaparecidos se imaginan algo similar sólo parecido en Alemania necesitamos pasar esta página cuanto antes porque no podemos permitirnos quedarnos clavados en este debate quedan muchas cosas por hacer en este país incluida la de sacar a Franco del Valle de los Caídos aunque algunos se hayan empeñado en ponerlo todo perdido como si esta democracia no hubiera sido con el muerto mucho más paciente irrespetuosa que lo que él lo fue con los vivos

una versión en busca de pruebas el Gobierno justifica la expulsión de los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la valla de Ceuta por la violencia desconocida que emplearon es la versión que el Gobierno da que coincide con la que ofrecieron las asociaciones Guardia Civiles Ike o asumir hemos como irrefutable o pedimos que se demuestre por un principio periodístico básico comprobar los hechos Hinault solos dedicarnos a darlos por buenos ya que Interior difundió varias fotografías para apuntalar esa idea quizá no estaría de más que el Gobierno aporte también las imágenes de las cámaras que graban la valla

Voz 0889 02:35 muy buenas noches no ha podido ser España ha caído tres a uno con Japón en Banes en la Bretaña francesa se ha adelantado el conjunto japonés en el XXXVIII por mediación de Miyazaki Guam en el cincuenta y seis ha hecho el dos a cero con tacada como protagonista el tres a cero lo afirmado Nagano ha recortado Candela Andújar el tres a uno campaba en el marcador quedaban más

Voz 1715 02:56 quince minutos había esperanzas pero al final

Voz 0889 02:58 no ha dado tiempo España regresa mañana seguro que recibirá el reconocimiento que merece derrota pero con la cabeza muy alta subcampeonas del mundo

Voz 4 04:00 buenas noches Pedro del Gobierno de la mano de la vicepresidenta Carmen Calvo ha mostrado su preocupación por la convivencia en Catalunya por algunos elementos ha dicho que no sirven a la convivencia ya al respeto sino todo lo contrario preguntada por los lazos amarillos en las calles catalanas Easy el Ejecutivo apoya las personas que retiran esos lazos así respondía tras el Consejo de Ministros

Voz 0376 04:21 el Gobierno no le parece bien en ningún sitio con ninguna excusa que haya elementos que no contribuyan a la convivencia y el respeto de esa convivencia Ike los símbolos que no representan a todo son símbolos que están reglados en nuestra norma

Voz 4 04:43 precisamente en Catalunya diputados de la CUP en el Parlament se han reunido esta tarde en la prisión de Lledoners con el presidente de Omnium Cultural Jordi Cuixart en prisión preventiva desde hace diez meses para buscar espacios de consenso frente a la ola represiva contra el independentismo dicen desde la formación

Voz 0019 05:00 altas con la senda de estabilidad del Gobierno

Voz 4 05:02 armado de que no aprobará la senda de reducción de déficit

Voz 6 05:05 de deuda hasta no haber eliminado el veto de

Voz 4 05:07 el Senado en una modificación de la ley de estabilidad presupuestaria que en ningún caso han dicho harán por decreto más asuntos el ministro italiano Matteo Salvini a través de Twitter con un vídeo de el salto en Ceuta no ha desaprovechado esta decisión del Gobierno de España de expulsar a los ciento dieciséis inmigrantes que saltaron la valla fronteriza ha denunciado el doble rasero le parece hipócrita que a él lo llamen racista fascista inhumano y no ocurra lo mismo con el Gobierno de España ya desde Bruselas la Comisión dice que no acepta amenazas de Italia que ha amenazado con retirar fondos a la inmigración los socios de la Unión han terminado sin acuerdo la reunión de hoy para negociar un pacto para el reparto de inmigrantes rescatados en el Mediterráneo lo repasaremos esta noche con nuestro compañero Álvaro Sánchez desde la capital comunitaria en Estados Unidos hay novedades relevantes en torno a la investigación de las supuestas irregularidades en la campaña electoral de Donald Trump

Voz 7 06:06 es decir tampoco fue

Voz 4 06:08 el fiscal Jeff Sessions ha concedido la inmunidad al responsable de las finanzas del presidente su testimonio fue aclarar de donde salió el dinero para pagar el silencio de las dos mujeres que mantuvieron relaciones con el magnate

Voz 1715 08:28 esta noche hemos engañado no esta noche hemos convocado en Sevilla Ángela Cañal Ángela buenas noches

Voz 6 08:32 buenas noches bienvenida en Barcelona Iñaki ya ha ocurrido

Voz 1715 08:35 ahora Iñaki buenas noches a sus en Menorca Victoria Lafora o la victoria de muy buenas noches hoy sólo tenía a terrenos aquí que era algo excepcional pero no hoy eco en este estudio pero bueno mira que estoy en la cuenta atrás Victoria qué quieres que te diga que cuanto más acerca la semana que viene más grande tenemos esa sonrisa me queda en una semana por un poquito más una semana este programa esta noche voy a recordar el número de a seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres pero que nos envíen sus notas de voz y sus opiniones sobre cualquiera de los asuntos que hoy traemos la tertulia que también va a ser una manera de medir cuál es el grado de seguimiento una noche de agosto un veinticuatro de agosto de de este programa de Hora Veinticinco por así que este país ha dado hoy el primer paso para acabar con una anomalía una más de esas que nos mantiene cosidos ha pasado ha pasado más infame el Consejo de Ministros ha aprobado el decreto ley que va a permitir sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador Adela Molina muy buenas noches tal Pedro buenas noches esta es una guía práctica para no perderse en la exhumación de un dictador en primer lugar Adela cuando se va a poner efectivamente el proceso en marcha

Voz 0011 09:50 pues el decreto ley que hoy ha aprobado el Gobierno entre en vigor el domingo a partir de ese día el enterramiento de Franco en el Valle de los Caídos será ilegal ya que sólo podrán estar enterrados allí las víctimas de la Guerra Civil y Franco no lo es murió treinta y seis años después como es ilegal el Gobierno podrá poner en marcha el procedimiento administrativo el próximo viernes el día treinta y uno aprobando en el Consejo de Ministros lo que se denomina un acuerdo

Voz 1715 10:13 bueno pues el XXXI de manera formal digamos empieza este proceso y a partir de ahí que ocurre se abre otro plazo

Voz 0011 10:20 sí se abre un plazo de quince días para que puedan personarse en el procedimiento los interesados en él presentará alegaciones será durante esos quince días cuando la familia podrá comunicar al Gobierno si se hace cargo de los restos mortales de Franco donde quiere llevarlos tendrá que aportar en ese plazo también los documentos y las autorizaciones necesarias para el nuevo enterramiento o la incineración

Voz 1715 10:40 pues estamos poniendo por tanto en mitad del mes de septiembre que pasará Adela si la familia no se quiere quedar con los restos del dictador

Voz 0011 10:48 el Gobierno el que decida el Consejo de Ministros aprobará el destino de los restos que en palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo será digno irrespetuoso Calvo también ha asegurado que el traslado se hará con decoro dando a entender que no se va a informar de cuándo se

Voz 1715 11:01 así que el XXXI se ponen formalmente el proceso en marcha quince días para que se presenten alegaciones o la familia decida si se queda o no con esos restos llegados a ese punto mitad del mes de septiembre cómo va a seguir el el profesor

Voz 0011 11:13 claro pues entramos entonces en una fase más técnica el Ministerio de Justicia se encargará de remitir el proyecto de exhumación al Ayuntamiento del que depende el Valle de los Caídos que San Lorenzo de El Escorial de pedir a la Comunidad de Madrid que es quien tiene las competencias de sanidad mortuoria un informe que no es vinculante la Comunidad tendrá un mes de plazo máximo para entregar

Voz 1715 11:31 aquí entramos por tanto en una horquilla algo más imprecisa a partir del quince de septiembre el Gobierno tiene que pedir ese informe o enviar el proyecto al Ayuntamiento para lo que no se fijan plazos así que cual Adela será el último paso y cuando expira el Gobierno haber acabado con todo el procedimiento

Voz 0011 11:50 bueno pues después de todo eso se volverá a abrir un nuevo proceso de alegaciones de diez días improrrogable para los interesados incluidos los familiares para que puedan presentar nuevas alegaciones pasado ese tiempo el Consejo de Ministros de sol verá si hay que realizar la exhumación de Franco y trasladar sus restos indicando el destino final de esos restos mortales el Ejecutivo espera que todo esto esté concluido antes de final de año aunque el decreto ley le da un plazo legal de doce meses

Voz 1715 12:14 gracias gracias a va a ser la vicepresidenta del Gobierno ha reconocido que en este asunto incluso el PSOE por muy convencido que esté

Voz 1 12:21 de que lo estuvo llega tarde

Voz 1715 12:24 el Gobierno defiende la urgencia por ser una herida todavía abierta cuando están a punto de cumplirse a cuarenta años de la llegada de la democracia y una democracia consolidada decía la vicepresidenta del Gobierno no puede permitirse la existencia de una tumba de Estado para un dictador Óscar García el Gobierno considera justificada la

Voz 1645 12:42 Agencia hay por tanto la aprobación del decreto ley basándose en tres argumentos el primero la proposición no de ley aprobada en el Congreso de los Diputados que hace un año instó al Gobierno a exhumar a Franco nada se hizo por eso hay que hacerlo ahora el segundo las recomendaciones de Naciones Unidas tercero los informes de expertos que desde dos mil once vienen diciendo que la permanencia de Franco en el Valle de los Caídos es incongruente Carmen Calvo vicepresidenta

Voz 0376 13:05 es urgente hacerlo porque vamos tarde este Gobierno antes de los cien días de su responsabilidad en el mismo no ha querido tardar

Voz 1645 13:17 la vicepresidenta ha dicho que tampoco es compatible celebrar este año el cuarenta aniversario de la Constitución española y tener una tumba de Estado en la que se sigue exaltando la figura de Franco por mover a Franco Cobas y tú casi lo mismo que la derecha son fenómenos ultimamente discurren en paralelo tanto el PP como

Voz 1715 13:33 Ciudadanos siguen demostrando una resistencia cada vez más inexplicable a asumir este proceso de exhumación tal y como la diseñado bueno cuando ellos comparten también y así lo dicen públicamente y así lo apoyaron en su momento la necesidad de sacar a Franco del Valle de los Caídos esos dos partidos ya pueden adaptar su valoración al contenido al decreto ley que ya conocen Adrián Prado

Voz 0019 13:59 el PP ha utilizado hoy hasta tres portavoces para valorar la decisión del Gobierno el mensaje sigue siendo que esto es una cortina de humo con la que ocultar los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos que Pedro Sánchez está quebrando la convivencia conseguida durante la transición el único matiza la posición de los populares la incorporado el vicesecretario de Organización Javier Maroto en La Sexta

Voz 7 14:18 que si es simplemente la exhumación de los restos de Franco y más ya le digo que nosotros no tenemos ningún problema con este debate si no hay ninguna otra cuestionan este decreto Nos abstendremos

Voz 0019 14:28 en Ciudadanos creen que esta es una chapuza más del Gobierno no entienden las prisas y sobre todo que no se haya buscado un consenso mayoritario José Manuel Villegas

Voz 14 14:35 llame a los grupos parlamentarios a discutir y a consensuar una solución que cumpla con los requisitos que establecía el informe de expertos del dos mil ocho

Voz 0019 14:47 aunque para mensaje claro y rotundo el de Aitor Esteban

Voz 1715 14:50 creo que ha sido digamos en el monumento erigido

Voz 15 14:53 adorno yo lo que haría es demoler los sinceramente

Voz 0019 14:56 el portavoz del PNV en el Congreso acusa al PP y a ciudadanos de competir por captar los votos de quienes se sienten los herederos de la dictadura

Voz 1715 15:03 bueno pues vamos con la tertulia Victoria a empezar Portilla conocemos el contenido de ese decreto ya conocemos el trámite que se va a seguir el proceso que ha diseñado el Gobierno incluso los plazos en los que el Gobierno espera llevar a cabo la exhumación de Franco del Valle de los Caídos nos esperan algunos cuantos meses dando vueltas a este asunto porque el Gobierno dice qué espera tenerlo hecho para final de año ya veremos ya veremos si el proceso no se acaba torciendo algo un poco a partir digo de lo previsto siempre o casi siempre en todos los procesos surgen imprevistos Víctoria

Voz 1971 15:38 a ver mi primera exclamación sería ya era ahora o sea me hemos tenido toda una democracia absolutamente pusilánime con una historia de vergüenza democrática cómodo fueron los cuarenta años de dictadura pasado gobiernos socialistas han pasado gobiernos de UCD ambas a gobiernos del PP todos ha permanecido igual entonces yo creo que hay una un viejo y un viejo aforismo que dice que los pueblos que no que no conoce en su historia están obligados a repetirla una y otra vez pero en este caso ya no es la historia lo que podemos repetir es el horror el horror que está tapado en cuelga muros bajo una losa desde hace cuarenta y tres años entonces que el Se puede discutir que un decreto ley efectivamente necesita una ningún diagnóstico de urgencia pero es que cuando no dice te excusas era otra la siempre ha habido alguna razón para que estos duerma el sueño de los justos que nunca mejor dicho ya más se da la injusta paradoja de que ahí el Valle de los Caídos Franco está rodeado no solamente de combatientes del lado nacional sino de un combatientes republicanos que fueron sacados de las fosas comunes donde habían sido arrojados después de ser fusilados ida las cunetas para acompañar al dictador y que ninguna familia ha conseguido sacar todavía ninguno de los suyos por lo tanto si como dijo la Ley de la Memoria Histórica el Valle de los Caídos tiene que ser un monumento a la reconciliación según se aprobó en el año dos mil diecisiete ahí no puede estar nadie que no sea una víctima de la Guerra Civil Franco que yo sepa no fue ninguna víctima

Voz 1 17:32 fue

Voz 1971 17:34 peor fue el que se alzó contra la el el régimen de la de la República por lo tanto que más hay que osea puede que efectivamente el procedimiento de real decreto ley no sea el más jurídicamente apropiado pues que no queda otro es que las fuerzas políticas este país no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer como han hecho todas las democracias europeas que es releer de una forma más yo diría que que que en fin con justicia los propios horrores del siglo veinte y los monstruos que esos horrores crearon

Voz 6 18:20 bueno pues si muy de acuerdo con con todo lo que comentaba el da que no es que sea urgente ahora es que empezó a ser urgente hace cuarenta y tres años eh que que el dictador no estuviera enterrado ahí y sobre todo yo estoy de acuerdo con una cosa que ha hecho la vicepresidenta es que clama mucho al cielo que estemos a punto de cumplir el cuarenta aniversario de la Constitución que es con la que pues se consolida este periodo democrático que estamos disfrutando que lleguemos más aniversario como el dictador todavía en un mausoleo recibiendo honores no de de jefe de jefe de Estado yo encuentro poco sentido eh a estas últimas cuatro décadas que durante pues digamos tres tres décadas senos ha estado diciendo que este tema de la Mora histórica no podíamos abrirlo porque era muy peligroso porque abrió unas heridas que se inste llegaba de nuevo un conflicto entre entre españoles entre unos para otros es que no se podía revisar sentencias que no se podía perseguir a los torturadores que nos enfrentábamos a un abismo no de un nuevo conflicto civil después de ese argumento pasamos al siguiente que es no eso no hay que tocarlo porque ya no le interesa a nadie porque esto está superaría Ximo porque a nadie le preocupa ya en en España y claro por una razón o por otra al final resulta que el argumento final es el mismo que no se puede que no se puede tocar lo que está ahí

Voz 1715 19:36 yo en esto quizá hasta puedo darle la razón

Voz 6 19:39 con el PP en que no hay ahora mismo una preocupación en España no es un tema del que la gente esté hablando como lo más importante el tema del Valle de los Caídos pero quizás precisamente por eso es el momento en el que con toda naturalidad se resuelva esta anomalía en un momento en que la sociedad eh sí tiene claro que esto no abre ninguna herida e imposible al revés que

Voz 1715 20:00 lo que hace es empezar a cerrar heridas

Voz 6 20:02 Nos han terminado de cerrar nunca sobre el procedimiento yo estoy de acuerdo todos los proceso todo el procedimiento legislativo son discutibles todo se puede mejorar Llorca el Gobierno aquí acertado al al hacer esto por decreto pero después abrir un una una vía a través de una reforma legal más amplia para hablar de más de más cosas

Voz 0019 20:22 de reformar la Ley de Memoria Histórica

Voz 6 20:24 de hablar del destino del Valle de los Caídos que es un debate más amplio siendo mejorables todos los procedimiento y siendo discutible si tiene que ser por decreto no yo es que tengo mis muy serias dudas de que el Partido Popular y Ciudadanos fueran a tener una posición política distinta al margen de cuál sea la vía legal con la que ese ese se ejecute este cambio

Voz 1715 20:43 luego hay un hecho cierto voy contigo Iñaki es que durante estos cuarenta años

Voz 16 20:47 no sea sacado el

Voz 1715 20:50 Nos han sacado los restos de Franco del Valle de los Caídos a través de los mecanismos parlamentarios no urgentes porque no se ha hecho porque no sea que el acero o porque no se ha podido hacer ir si se va a conseguir a través de ese mecanismo parlamentario no sé si es urgente pero parece que era la única forma viable para garantizar que efectivamente se iban a sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos cualquier otro sistema o método discusión o trámite parlamentario podría haber acabado en un bloqueo por ejemplo Iñaki

Voz 17 21:22 es muy difícil estar en contra no del fondo de de esta decisión porque como comentábamos es forman parte de una anomalía o más una anomalía pues aquellas pequeñas o grandes cosas que sean de corregir de una transición que fue un pacto de reconciliación pero que no se pudieron abordar todos los todas las cuestiones porque no en ese momento no había la sabía con la democracia ahora bien yo sí que a mí me chirría un poco las formas la necesidad de hacerlo en decreto que sean el mes de agosto

Voz 1971 21:52 sino abrir un debate previo no precise habla tanto

Voz 17 21:55 consideración de no abrir heridas por lo más sencillo es abrir una mesa de debate con PP Ciudadanos Podemos el resto partidos intentar hacer cerrar este tema este capítulo tan desagradable no sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos dando la imagen de unidad de una cierta normalidad democrática yo sí que ve un cierto interés de de de Pedro Sánchez legítimo Por otra parte de marcar un perfil de poner sobre la mesa una agenda una agenda de izquierdas la ir hacia un nuevo captaron cierto electorado en su pugna con Podemos pero esto tiene un peligro que polariza yo creo que a mí lo que más me disgusta de de este de esta cuestiones que cesaran algo que es muy difícil estar en contra estamos viendo cómo los todos los partidos han entrado en esta guerra en esta disputa que algún partido de la crítica que se hace y la izquierda lo dice

Voz 1971 22:51 es una derecha la izquierda quieren reabrir las heridas OME no

Voz 17 22:54 no digamos es cerrar un capítulo también desde cierta izquierda decir que utilizar este debate para decir que que PP o Ciudadanos muchos partidos son herederos del franquismo nostálgicos del franquismo también me parece fuera de lugar

Voz 1715 23:06 de todas maneras

Voz 6 23:08 a no perdonar victoria no de todos

Voz 1971 23:11 yo creo que de las negociaciones ya se han hecho la Ley de la Memoria Histórica ya está aprobada hace exactamente un año todos los partidos incluidos el PP y Ciudadanos apoyaron una moción presentada a instancias del PSOE para que de una vez por todas se llevará a cabo el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica en ese aspecto concreto que reflejaba que el Valle de los Caídos aunque quedaba muy impreciso pero en fin se describía como la sede de bueno un monumento a la reconciliación entonces si esa eso ya está se hace un año todos estaban de acuerdo quiere decirse que no hace falta volver a abrir otro debate yo y luego perdona ya termino seguir ha ido en es verdad que no se puede acusar al PP ya Ciudadanos de de de estar a favor de Franco es una barbaridad eso es una estupidez que no se lo cree nadie pero a mí no me preocupa tanto el hecho de que en estos momentos el Valle de los Caídos está siendo una especie de recuperación del santuario de la Virgen de Lourdes con nostálgicos que van ahí va a durar exactamente lo que dure la exhumación de los restos y después de todo eso el vida hará y aquí lo único que habremos recuperado es la dignidad como pueblo la dignidad de no tener un dictador en un monumento público el humo más mausoleo a mayor honor en gloria que no quede ningún dictador de Europa y me atrevería decir que ni de América Latina

Voz 17 24:40 como había esa votación del Congreso yo creo que hubiera sido bastante sencillo la lógica no lo vas que luego vemos que esa lógica de los partidos políticos no no no es la lógica que podemos enter nosotros pero normales que ya había vivido esa votación pues igual fuera de micro fuera de foco buscar un pacto entre partidos y hacerlo de la forma más discreta más que nada también porque como sociedades bastante lamentable que volvamos a a en el debate político lo aparecer Franco y que en los diferentes partidos utilicen a Franco como como herramienta de desgaste de disputa no a mi me parece un poco lamentable le que se vuelva que un tema como como vosotras dos decíais muy bien no que que era urgente que solucionar que también es de dignidad sexto estoy utilizando como armó Reja

Voz 1715 25:26 pero en todo caso Iñaki sabes porque Franco es hoy un tema de discusión política de enfrentamiento político

Voz 1 25:34 porque sigue estando en Valle de los Caídos claro cuando deje de estar

Voz 1715 25:39 ya te digo yo que Franco dejará de ser un argumento de la política por tanto quizá una de las primeras cosas que haya que hacer yo creo que sí con urgencia es sacar al Valle de los Caídos al Valle de los Caídos a Franco del Valle de los Caídos voy contigo Ángela una cosa decía victoria de todo esto se dejará de hablar cuando Franco ya no esté allí bueno pues eso sería un error quiero decir porque del Valle de los Caídos habrá que seguir hablando porque hay que darle el nuevo significado porque hay que convertirlo en lo que es lo que tiene que ser que es un lugar para la memoria

Voz 1 26:10 sí

Voz 1715 26:11 para no olvidar lo que ocurrió he estado releyendo hace unos minutos el informe que elaboró en el año dos mil once es interesantísimo porque es un informe largo amplió con un buen puñado de recomendaciones fundamentalmente una que es la que resume el espíritu de las conclusiones a las que llegaron los expertos ese lugar hay que reconvertir lo para que sea primero para que tenga el significado que detener para que la gente al verlo o a la acudir allí o al acudir al centro de interpretación el reciba el mensaje de lo que fue la Guerra Civil y no la imposición de un bando sobre los demás que es lo que ahora mismo es el Valle de los Caídos baja pues sí

Voz 6 26:51 es lo que lo que hay que hacer con el como el Valle de los Caídos yo tengo mis dudas la verdad de que pueda de verdad convertirse en monumento de reconciliación como lo plantean quizá sí como tú has dicho un espacio para la memoria y eso sí es si es importante no yo escuchaba eh hoy a un a un historiador decir bueno yo nunca voy a estar en a favor de que ese dinamita en como ha propuesto el CNI claro o por ejemplo como nunca estaría a favor de que de que se pasara los bulldozer por Auschwitz pote es importante que esté ahí ese campo para recordar lo que pasó en lo que no queremos que vuelva a ocurrir entonces yo no creo que haya que tirar abajo el Valle de los Caídos lo que no sé es que con todo lo que en fin la historia que arrastra ese ese espacio con Franco todavía hay enterrado y Primo de Rivera veremos lo que lo que hacemos con el yo tengo mis dudas de que de que pueda llegar en algún momento a significar eso aunque lo intentemos yo creo que hay que

Voz 1715 27:47 hay que procurar lo pero ella las así sí

Voz 6 27:49 mientras podemos quedar en un aparte en la en la memoria ya estoy de acuerdo con victoria y además hechos que es lo que el Ibex libera contestara a Iñaki con que esto está muy hablado ya está muy debatido todo este aspecto concreto porque hay otras cosas de las que todavía tenemos que seguir hablando y esta semana se han abierto debates interesantes sobre las sentencias y se pueden anular Si sino si se abre espacios para indemnizaciones adonde los lleva eh esto qué pasa si se abre una comisión de la verdad como muchas veces se ha recomendado internacionalmente para para despejar y de muchos crímenes que se cometieron y que la transición pues como como proceso complejo que fue creo que fue un éxito en su momento pero se quedaron muchas cosas pendientes que ahora sí tenemos madurez y un espacio para para tratarla pues hay muchas cosas pendientes que que que resolver eso sí va a necesitar un debate muy amplio este asunto concreto es que está ya hasta ha votado en el Congreso Iñaki algo más

Voz 17 28:42 bueno la parte más positiva digamos de esta de este decreto se como mínimo la celebración en diciembre del cuarenta aniversario de la Constitución será sino restos del dictador en el Valle de los Caídos luego con este tema para nombran a si se cumple si se cumple el calendario que

Voz 1715 28:58 a ver del calendario ha comentado

Voz 17 29:01 no pero si no repetir un poco eso no la idea de crear como mínimo a mí me me me me cansa estar todo lo que se vuelva a utilizar como el franquismo antifranquismo como como elemento como gasolina de de un debate político que yo creo que detrás de de muchos de los partidos hay hay otros intereses eh

Voz 1 29:20 sí pero fíjate incluso yo creo que a quiénes nos

Voz 1715 29:26 tenemos el privilegio tener micrófono para contar la vida para contar las cosas que ocurren también nos cansa tener que hablar de Franco

Voz 17 29:34 pero es que el problema originarios que

Voz 1715 29:36 el país tiene un mausoleo de Un lugar en el que se rinde homenaje a un dictador por lo tanto tenemos creo yo la obligación moral de ese de hablar de Franco y de su dictadura de la existencia de ese mausoleo hasta que deje de existir es así y es verdad que es un tema cíclico y ahora hablamos mucho de él porque hay una novedad muy relevante y es que parece que por fin se va a poner fin valga la redundancia que nunca valen a esa anomalía bueno han escuchado las señales horarias de las diez y media de las nueve y media en Canarias seguimos avanzando la crónica de este día el gobierno ha dicho hoy que ex cursó a los inmigrantes que saltaron esta semana la valla de Ceuta por violentos por desplegar una violencia inusitada es es la versión insisten en esa descripción de lo sucedido insiste el Gobierno en hablar de ese elevado grado de violencia que es decíamos en portada casi empieza a ser una cuestión de interés público que el Gobierno difunda las imágenes de las cámaras de vídeo que graban y vigilan la valla pedimos nada extraño la Guardia Civil difundió cuatro fotografías esta misma semana para apuntalar esa idea de que se utilizó la violencia en una se veía o martillo unos alicates un gas tenazas en otra se veía varias botellas de plástico otra restos de de San Nicolás Castellano Carmen Calvo

Voz 0019 30:56 causados presiones idénticas a la de los anteriores gobernantes del PP como la de asalto insiste en esa violencia ante la Guardia Civiles para justificar esta medida es el argumento principal al que Sagarra este Gobierno para explicar el hecho insólito de esas expulsiones desde Ceuta

Voz 0376 31:10 no va a consentir este Gobierno una situación como la que vivimos como parecía que íbamos a tener que volver a vivir no lo vamos a consentir por muchas razones porque esta no es una manera aceptable dentro de nuestro país de forma irregular

Voz 0011 31:26 Klar violenta porque además tenemos

Voz 0376 31:28 a nuestros cuerpos de seguridad del Estado que tienen que afrontar situaciones muy complejas y que este Gobierno no va evidentemente a mirar para otro lado

Voz 0019 31:38 a pesar de que existen más de treinta cámaras no hay partes médicos del único agente de la Guardia Civil que fue trasladado al hospital pero el Gobierno insiste a la vez en negar que esta decisión suponga un cambio de política migratoria

Voz 0376 31:48 no hemos variado ni un solo ápice en cada circunstancia distinta de la llegada a nuestro país o de compartir con otros países europeos como ha ocurrido a lo largo de estas últimas semanas la respuesta adecuada en el binomio respeto de los derechos humanos y seguridad lo que se produjo el otro día en la frontera de Ceuta es inaceptables las condiciones de violencia de riesgo para nuestros cuerpos de seguridad del Estado es inaceptable

Voz 0019 32:21 la vicepresidenta no ha respondido a la pregunta de si este será el método a seguir cuando se produzcan nuevas entradas por las vallas de Ceuta

Voz 1715 32:28 un grupo numeroso de organizaciones no gubernamentales entre ellas algunas de las más renombradas han sumado sus voces para denunciar la expulsión de esos ciento dieciséis inmigrantes creen esas son ejes que las prisas nunca son buenas consejeras y que eso les hace sospechar que en este caso no se respetaron todas las garantías básicas Nicolás

Voz 0019 32:45 son organizaciones de las más diversas orientaciones de de Sos Racismo Cáritas Andalucía Acoge o el servicios jesuita migrantes alguna de ese medio centenar de ONG que se posiciona claramente contra la insólita de evolución practicada por el Gobierno con esta ciento dieciséis personas que llegaron el miércoles a Ceuta lo califican de devoluciones en caliente en diferido cuestionan que se les haya identificado informado de sus derechos correctamente o que haya aplicado de manera fiel el acuerdo bilateral España Marruecos no sólo los trámites formales sino que dudan de que se pueda cumplir el artículo que establece que estas personas serán enviadas a sus países de origen Margarita Martínez Escamilla

Voz 0375 33:21 desde luego el Gobierno del Partido Socialista lamentablemente ha tardado muy poco en desvelar su auténtica política migratoria realmente el Gobierno socialistas está cubriendo de gloria en muy poco tiempo pero somos muchas las asociaciones y los colectivos de muy diferente inspiración que eh que denunciamos esta política migratoria porque es una política migratoria que no se avergüenza

Voz 9 33:49 ya que consideramos que no es acerca de la barbarie

Voz 0019 33:52 califican la decisión del Gobierno de huida hacia adelante y un paso más en las políticas de externalización de fronteras exigen una política basada en el respeto a los derechos

Voz 1715 34:01 bueno quiero que saludemos a Isabel Val Riberas es decana del Colegio de Abogados de Ceuta decana buenas noches llegan de cara tengo entendido que a los abogados algunos de los abogados que atendieron a los inmigrantes expulsados han empezado a presentar recursos de alzada

Voz 18 34:16 sí cómo no sus extranjeros manifestaron su lógica mente su voluntad de recurrir al no estar de acuerdo cuenta con la devolución pues lógicamente los letrados han empezado los recursos de alzada contra la resolución por la que se acuerda de su devolución

Voz 1715 34:32 qué consecuencias pueden tener esos recursos en el caso de que fueran aceptados

Voz 18 34:36 bueno pues si se declara la nulidad de la de la devolución lógicamente pues los extranjeros la deducción quedaría sin excepto eso es evidente el dado el problema al materializar al ejecutarse la la resolución de expulsión inmediatamente lo de Tánger en Marruecos este es el la el problema normalmente vamos es inusual aquí porque en Ceuta normalmente

Voz 1645 35:01 expediente de devolución

Voz 18 35:02 en la resolución se les notifica pero Curran Messi antes de que salgan de Ceuta

Voz 1715 35:09 me han vivido han vivido por tanto legalmente una situación de indefensión al no poder recurrir en un plazo razonable antes de ser expulsados

Voz 18 35:18 hombre claro porque lo normal es que se queda en el pues tienen posibilidad de bueno de continuar entrevistándose con su letrado el recurso a presentar en un mes decir hay mucho más claro muchas más garantías de que se hubieran quedó en sepa el tiempo que normalmente se queda es que claro está ha sido inusual porque el el en lo que es el tratado el convenio con Marruecos Nos aplicado nunca así esta situación en masivas no

Voz 1715 35:44 cuántos y cuántos abogados cuánto le letrados y usted lo sabe más o menos trabajaron en prestar servicio a estos ciento dieciséis inmigrantes

Voz 18 35:52 pues uno de doce porque habitualmente el turno normal ordinario de asistencia extranjeros de dos diarios las veinticuatro horas para situaciones normales para tramitar los expedientes que se habitualmente pero claro como estos sobrepasar el el número habitual a mí me llamó el jefe de la del Grupo Operativo de fronteras y me dijo que bueno que tenía instrucciones de evolución de los ciento dieciséis había saltaba el miércoles por la mañana que iba a iniciar a partir de las ocho de la noche lógicamente pues me me dijo el número bueno pues incluso yo tenía que poner un servicio extraordinario porque eran demasiado extranjero para tampoco letra

Voz 1645 36:33 pusimos número dos

Voz 18 36:35 que no Coto establecer el servicio tan rápidamente pero teniendo en cuenta que en agosto mucho la voz de vacaciones esperamos de todos los que estaban por aquí es el servicio de extranjería que bueno pues mismo conformar un grupo de doce de los que estaban de guardia también en otros servicios pero creo que pertenecen también al al turno de oficio de extranjería formamos un grupo de doce que fueron los que los que iniciaron vamos

Voz 1645 36:59 estuvieron establecieron

Voz 18 37:01 el como grupo en cada diez ago cada día extranjeros no letrado Villa se establecieron unos horarios que empezar aunque a las ocho de la tarde terminaron los primeras tandas setenta La dos tres de la madrugada después y continuó a las siete de la mañana con el resto

Voz 1715 37:19 en esa organización que usted no se acaba de escribir con ese tiempo se les puede ofrecer una atención letrada con garantías absolutas

Voz 18 37:28 hombre absolutas con tan poco tiempo es imposible a ver lo que pasa que ninguno de los letrados pensaba que se iba a materializar la expulsión a Marruecos que no se informó la perdón que la devolución iba sueco el lo que eléctrica o antes lo habitual es que aunque ese trámite el expediente de evolución el extranjero se quede aquí y pueda tener contacto con su abogado tranquilamente porque no hay no se produce la devolución

Voz 1715 37:52 entiendo por tanto señor aval Riberas que cuando usted recibe esa llamada de la que antes hablaba en la que se le informa de que se inicia el proceso de devolución no se le informa de que iba a ser una expulsión inmediata

Voz 18 38:03 no no en absoluto me dice no informa que la que la pulsión devolución inmediata el puso evolución pero no se nos informa que va a ser la devolución inmediata informa que se va a tramitar los ciento dieciséis pendiente de evolución pero la devolución podía ser como se hace normalmente porque normalmente el extranjero pero Marruecos nunca ha aceptado este tipo de de evolucione que no nosotros no a nosotros no eso no informa que esto extranjero iban a ser devueltos a Marruecos

Voz 1645 38:33 pero cuando se entera usted cuando se enteró en usted desde que se está produciendo

Voz 18 38:37 pero al día siguiente por la prensa

Voz 1715 38:40 y qué hacen ese momento habla con alguien se queja

Voz 18 38:42 pues claro en ese momento lo que hacemos es lo ponemos en contacto a lo de la Junta de Gobierno y empezamos a preguntar y cuando Gemma practicamente habían devuelto ya todos vamos con ella me entero en el aprecio estaban prácticamente la evolución había sido parece ser progresivamente a lo largo de noche vivía mientras es bueno pues estaban ya devueltos todo yo lo único que me reúno con la bueno en contacto la junta de gobierno que entre todos decidimos que bueno en principio dice se a los letrados que había que habían asistido a los extranjero que efectivamente comprobamos que a ellos tampoco se les había informado que que la devolución a Marruecos pero bueno ya lo hicimos en lo que estaba haciendo estudiando el tema no solamente el recurso de alzada sino la posibilidad de veinte con el otro tipo de recurso otro tipo de demanda si se considera que se han vulnerado derechos fundamentales evidentemente

Voz 1715 39:35 claro decana de haber sabido usted o cualquiera de los abogados que el procedimiento que se había abierto o el proceso que se está poniendo en marcha era para la devolución inmediata de Marruecos se podría haber paralizado

Voz 18 39:47 bueno claro es muy fácil decirlo pero podríamos haber intentado lo mejor son incita jugó The Guardian a medida cautelar de suspensión de la evolución no se podíamos haber intentado hacer alguna otra cosa pero en ningún momento no imaginaba

Voz 1645 40:00 que la devolución inmediata

Voz 18 40:03 que es que no sólo es que no es que no ha ocurrido nunca que ellos se quedan aquí de hecho se queja los extranjeros se suelen quejar de que aunque SL aunque se le ha tramitado el expediente de devolución expulsión se quedan aquí durante meses y meses en espera de poder se trasladó a la Península o bien a UCIE que no pueda mantener su traslado a la península como ocurrió el mismo día que hay que se produjeron las devoluciones a Marruecos un grupo grande que fue remitido a la península osea que eso es lo habitual lo habitual era que la estancia en Ceuta sea larga no se acorta

Voz 1715 40:39 a preguntas sobre el procedimiento sobre la atención que ustedes dieron a los inmigrantes una más sabe usted le consta si alguno de ellos se interesó por el trámite para pedir asilo

Voz 18 40:51 no me parece ser que no habido ninguna ninguna petición de recintos por lo que yo he podido contrastar con los compañeros que han asistido al final al extranjero

Voz 1645 41:01 la gente cree que entraron dos menores eso sí solo

Voz 18 41:04 lógicamente se pusieron a disposición de la de menos desde la ciudad infinita constancia ir tampoco había mujeres embarazadas había personas enfermas o que no pueden ser devueltos que no luego asilo no consta ninguno

Voz 1715 41:18 si una cosa más y lo esta situación que se ha producido inusual decía usted es verdad nunca se había apelado a ese acuerdo con Marruecos para expulsar a quienes han saltado la valla va a cambiar va a modificar en algo la manera en la que ustedes trabaje la próxima vez que se produzca un hecho similar

Voz 18 41:34 sí por supuesto claro somos unos de los planteamientos que tenemos y mantendremos reuniones que lógicamente cambia mucho la forma de trabajar de los letrados nosotros trabajamos luego con mucha tranquilidad porque teníamos al extranjero quinientos altas podíamos entrevistar con él podíamos llevar los juzgados en este que éste se quedaban aquí claro de que era una forma de trabajar distintas siempre decir tendremos que analizar todo esto y bueno primero ver qué es lo que qué actuaciones de mono que actuaciones cursos planteada de malo pero vamos efectivamente la junta de Gobierno Nos con vinos nos reuniremos y veremos exactamente bueno buscan veremos los protocolos que tenemos de la letrada que en lo que podemos podemos hacer claro

Voz 1715 42:20 Isabel va al riberas decano del Colegio de Abogados de Ceuta le agradecemos que haya atendido una llamada de la SER esta noche

Voz 18 42:25 yo se lo agradezco que hayan interesado por el tema

Voz 1715 42:28 gracias y buenas noches gracias buenas noches vamos a hacer una cosa si os parece nos vamos a desconexión porque es Si remoto ahora con vosotros os voy a tener que quitar la palabra más pronto que tarde Nos vamos a desconexión iba a la vuelta de la publicidad os pido las primeras reflexiones sobre la expulsión de ayer de esos ciento dieciséis inmigrantes sobre la manera en la que hoy al Gobierno la vicepresidenta ha explicado por qué se adoptó esa decisión

Voz 1715 47:21 toreará fora bueno a partir de la expulsión de esos ciento dieciséis inmigrantes esas ciento dieciséis personas que saltaron la valla de Ceuta los argumentos que ha aportado hoy la vicepresidenta fundamentalmente uno el uso de la violencia y la posición del Gobierno de no aceptar que nadie intente entrar a España de manera irregular in violenta en fin un mensaje eso trasluce de la decisión de la justificación que ha dado el Gobierno

Voz 1 47:49 en un mensaje a migrantes imagen

Voz 1715 47:52 las sobre lo que el Gobierno no está dispuesto a aceptar hacia la empieza

Voz 1 47:56 di

Voz 6 47:57 pues si esto no es una devolución en caliente pues le parece se le parece mucho no hay elemento cada dato está saliendo cómo se ha llevado a cabo la la devolución de ciento dieciséis personas pues dan genera muchísimas dudas sobre las garantías con las que sea con las que sea realizado no pues la decana ha explicado algunas de ellas un proceso que se hace a toda carrera en Veinticuatro horas que sólo se disponen doce abogados para ciento dieciséis personas con características muy muy complejas y muy distintas de cada una los abogados ni siquiera sabían que esas personas iban a ser devueltas de inmediato y eso ha sido clave de hecho para muchas cosa ella decía que yo conozca nadie ha tenido nadie ha solicitado asilo eso ciento dieciséis porque claro lo habitual es que se ingresan en el cien Ceuta pasa un tiempo acaban siendo trasladadas a la a la península porque decide de Ceuta está está lleno y suelen esperar a ese traslado a la Península para pedir asilo porque si piden asilo en Ceuta se quedan todavía más tiempo allí que es algo que que todas las personas que pasan la frontera que es que hacen el asalto de de de la valla intentan evitar quieren y cuánto qué pasará a la península si eso sí esos migrantes hubieran sabido que iban a ser devueltos de esa manera seguramente y sus abogados igualmente se hubieran recomendado hubieran puesto en marcha esas solicitudes de asilo entonces ha habido hay un operación dudosa y en la operación con engaño también a todas las personas que participaban tanto tanto los propios migrantes como los abogados que tenían que que presentarle el argumento de la viola

Voz 1971 49:30 hacia

Voz 6 49:31 yo entiendo que que efectivamente es inaceptable cualquier tipo de forma de de de de entrada violento algunas frontera el ataque a las fuerzas de seguridad no se puede permitir lo que pasa que si vamos a utilizar ese argumento eh para explicar esta esta devolución tan extraordinaria habrá que individualizar los también no si este proceso el Gobierno defiende que ha sido individualizado y que cada inmigrante tenido un proceso pues habría que determinar también individualmente cuáles han sido o no de ciento personas quiénes han participado y quiénes han han cometido actos de violencia porque si no estamos ante una acusación general que además nos han aportado practicamente evidencias Inés es el argumento que se cae un poquito no

Voz 1715 50:11 sí sí sí es verdad que cuesta creer que los ciento dieciséis fueran violentos o que los ciento dieciséis utilizaran esos elementos que se han dicho que se ha utilizado cal viva

Voz 1 50:20 o cual hubo ácidos es etc etc Iñaki