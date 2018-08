Hora 25 (24/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 Se supone de vacaciones sólo intervienen con mensajes en las redes sociales

Voz 2 00:05 veinte Conthe es que salga

Voz 3 00:08 de las redes sociales ha pedido esta noche el secretario deportivo en un con Martina acontezca las estaciones la situación si es capaz y si no lo de váyase a su casa

Voz 1715 00:20 es que el grupo está un poco de de ahora mismo en la gestión que hace de la inmigración por el decisiones que se toman con un innegable carácter humanitario y otras en los que se aplica la mano dura con países que son más permeables con otros que no lo son en absoluto con un centro de poder europeo que es incapaz de poner de acuerdo a los socios sobre cómo responder a momentos más o menos críticos sobre qué hacer con ciento cincuenta inmigrantes que están en ese ente coste etc

Voz 4 00:52 sí bueno déjeme mencionada eh victoria la importancia de la política de comunicación estoy de acuerdo pero en comunicación en política es muy importante establecer el marco y el un poquito el si el escenario sobre el que baja a discutir y a mí me me preocupe me llama la atención que este Gobierno que que llegó prometiendo una política migratoria distinta en la política migratoria e más más humana tengo la impresión de que ha caído no sé sí queriendo sin querer en el marco de de una política migratoria en la que solamente estamos hablando de fronteras y la política migratoria es mucho más allá de la gestión de frontera incluyendo por supuesto esa esa cuestión fijaron de lo que estamos hablando en esta tertulia en esta semana de seguridad de crisis de avalancha violencia cal viva asalto estamos hablando de todo eso sin hablar ya no hablamos de política de asilo ya no hablamos de cooperación no no hablamos de integración no hablamos de la oportunidad que que representa la inmigración en términos de riqueza en términos demográficos yo no sé si el Gobierno no tiene no tiene muy claro cuál es tu cuál es su política migratoria porque lo que vemos son una serie como de de bandazos os si todas las críticas que está que ha estado recibiendo por parte del PP y Ciudadanos empiezan a hacer mella de Il de pueden los nervios porque yo incluso en el tema de de del Aquarius del primer acuarios y sobre todo del segundo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una política europea de para estos reto

Voz 1715 02:21 atrás para que se repartan esas inmigrantes extraer un poco

Voz 4 02:24 también en ese marco que que no está diciendo que vienen muchos migrantes por por mar ya hay que repartirlos porque no se no podemos con todos no y como sabemos que no es verdad que están llegando menos inmigrantes a Europa y por que en otros años a España más por el cierre de otras frutas pero están llegando menos que cuando llegan veintidós mil inmigrantes cómo han llegado a España en un país de cuarenta y tantos millones de personas en una Unión Europea de varios cientos de millones de que avalancha diré que gran problema europeo estamos hablando entonces O Hórreo o redefinir el marco o caemos en la trampa de pensar que podemos apaciguar esos movimientos extremistas optando de vez en cuando una muestra de política muy contundente y de ser muy muy riguroso con la inmigración como creo que intentaba hacer el Gobierno con este tema decía

Voz 1715 03:11 déjame déjame que de un dato ahora voy con Iñaki con victoria enseguida vamos EEUU datos de esta misma tarde del uno de enero al veintidós de agosto a Europa han llegado de formar e inmigrantes y solicitantes de asilo sesenta y cinco mil quinientos setenta y seis personas de las que el cuarenta y dos por ciento veintisiete mil quinientos setenta y siete lo han hecho a España nuestro país lidera la llegada de emigrantes y de solicitantes de asilo a Europa formar este año dos mil dieciocho Iñaki

Voz 0954 03:41 si más allá de las cifras lo que también es evidente es que que no es justo pero el tema de la inmigración relacionado con la con la seguridad con las fronteras es forma parte el debate central en muchos de los países europeos tenemos en países donde están adoptando políticas de mano dura la como Austria Hungría Polonia Italia y esto está contaminando eh en la política europea pero es imposible estar ajenos sino ver que este es uno de los debates centrales en los que Europa se juega parte de su futuro uno de las de los riesgos de no te dio muy yo creo que Merkel Macron Pedro Sánchez de los socios rusos de la Unión Europea es que a través de de este debate de la inmigración si se quiere exagerado si se quiere distorsionado los los las los corrientes más antieuropeos están tomando lo los las principales cancillerías europeas entonces yo creo que también después del Aquarius que fue un gesto los doble Aquarius no pero el segundo fue con un pacto también con con Macron y otros otros yo creo que el el el Gobierno de España también no puede hacer una política migratoria sin tener en cuando poco la de su pacto con Merkel su pacto con Macron y yo creo que también este mensaje un poco de acogida por un lado y cierta mano dura Por otro lado coméis plantes no se puede desligar de esa reunión con Merkel de salgan de ese diálogo con Bruselas

Voz 1715 05:06 Victoria y cambiamos adherido lo que tiesos

Voz 1971 05:08 que es muy difícil que un país en solitario y más en este momento España que según ha señalado Frontex es la vía más utilizada para la llegada que estoy de acuerdo que no es masiva que no es avalanchas estoy completamente de acuerdo pero que se ha convertido en la vía más posible en la medida en que se cierra la vía Turquía Grecia para los a refugiados decidiría se cierra la vía Libia para los llegados a Italia Malta C3 detrás ya no quedan más vidas en el Mediterráneo más que la española por lo tanto no cerradas esas ésta se abre se abre con qué perspectivas es decir es muy difícil que España asuma en solitario un debate sobre la efectivamente el enriquecimiento que supone para un país con una un índice de natalidad bajísimo la llegada de inmigrantes mano de obra que pueden bueno pues eso reforzar las arcas de la mermada seguridad social pero ese debate no puede tener un país sólo entre otras cosas porque los inmigrantes tampoco se quieren quedar aquí el problema es la el gran hipocresía europea sea parece que ahora estamos claramente la Europa de de de los veintiocho está dividida en dos entre un bloque del Este gobernado por populismos de derechas que ha hecho de la lucha contra la inmigración su banderín de enganche y que les está yendo muy bien y resulta que Merkel que era un poco el eje europeo en cuanto al tema de la crisis económica en el tema de la inmigración ha perdido las elecciones tiene dentro de su propia coalición voces que no quieren ni un emigrante más entonces se va cerrando el círculo entonces ahora qué pasa ahora resulta que Macron ay Sánchez compiten por dar la imagen de países de acogida tan es así que con el último Aquarius en Twitter tuvieron una especie de campeonato para ver quién era el primero que se apuntaba el tanto pero conviene no olvidar qué Macron ha desplegado a la Gendarmería francesa en las fronteras con España y que no deja pasar ni un inmigrante lo dejó todo es hipocresía entonces a lo mejor si España tiene que plantearse el debate de qué salida le damos la inmigración qué capacidad tenemos de asilo de integración de ofrecer puestos de trabajo tendremos que plantearnos en solitario porque contar con Europa es que no podemos contar con Francia estamos capacitados para eso

Voz 1715 07:50 yo dejo esa pregunta en el aire trate de Hoyo que no vamos a cambiar de menos vamos a marchar hasta Washington y saludamos a Carlos Pérez Cruz hola Carlos buenas noches

Voz 1197 08:00 qué te has decías antes Europa demencial madre mía a dónde vamos

Voz 1715 08:03 sí claro claro en fin es el paroxismo de la de la demencia todo la todo bueno a casi todo en la presidencia de Donald Trump tiene cierto cierto carácter inaugural inaugura un estilo inaugura un tipo de política en la Casablanca una forma de comunicarse cada mañana todo abre el ojo una manera de relacionarse con los medios de de comunicación bueno de amenazar permanentemente a los medios de comunicación incluso una manera también de relacionarse con las estructuras institucionales del país ya esto voy a esto voy Carlos porque entre ayer y hoy Donald Trump se ha dedicado a lanzar embestidas contra el fiscal general al que hoy a su manera ha llegado a acusar de parcialidad en su actuación de hecho ha pedido Carlos que investigue también a los demás

Voz 1197 08:49 sí sí que investigue a los temas como si los demás no hubiera sido investigados cuando correspondía o como si en todos los casos hubiera motivos para ello Trump lleva en guerra con su propio fiscal general Jeff Sessions desde hace más de un año que desde que en marzo de dos mil diecisiete sea recusara de la investigación de la trama rusa pero si te parece Pedro

Voz 1715 09:07 hagamos un poquito de memoria para situar a los soy

Voz 1197 09:09 Fuentes y porque ya Sessions sea recusó tras verse envuelto en una polémica por haber ocultado al Senado durante la sesión de confirmación de su cargo al menos dos encuentros con el embajador ruso en plena campaña electoral de dos mil dieciséis la que dio la victoria a Donald dos encuentros cuyo contenido según Sessions

Voz 6 09:29 vale

Voz 7 09:31 mailing reprueba que él no tuvo nada que ver con la campaña del magnate

Voz 1197 09:36 la versión que llegó desde el otro lado desde el lado ruso desmintió a Sessions que ese mismo día y aunque el presidente había declarado que no iba a pasar se recusó de su responsabilidad en la investigación de la trama rusa una responsabilidad que cayó entonces en el número dos del Departamento de Justicia AMRO Ros Einstein que fue quien en mayo de dos mil diecisiete nombró a Robert Müller como fiscal especial para investigar los posibles lazos entre Rusia y la campaña de Donald Trump lo hizo apenas días después de que el presidente hubiera despedido al director del FBI James come según Chrome por el papel que había jugado en la investigación de los correos electrónicos de Hillary Clinton aunque en realidad se vio beneficiado porque si hizo pública la investigación en plena campaña incluso a la boda como en su momento según mí fue despedido por negarse a detener la investigación que el FBI estaba llevando a cabo sobre que fue asesor de seguridad nacional de Trump Michael Flynn el caso es que no ha perdonado nunca Jeff Sessions que ese recusara probablemente porque Chamber su nombre de fidelidades entiende que la fidelidad está por encima de cualquier deber o sentido de la justicia ayer jueves en una entrevista en su canal de cabecera en Fox News

Voz 8 10:44 hay pueden echar textos que en todos los hacer

Voz 1579 10:48 hecho antes explicó que irse

Voz 1197 10:51 la ex novia tomado en ningún momento el control del Departamento de Justicia que vino a decir es un nido de demócratas es decir el FBI y el Departamento de Justicia todos conspiran contra él se pregunte puramente qué tipo de hombres Sessions que si hubiera sabido que si va a recusar de la investigación de la trama rusa no lo hubiera nombrado añadió lo que sí puso a Sessions referentes porque había sido uno de los primeros en apoyarle de hecho fue el primer senador republicano en apoyar su candidatura no olvidemos uno de los baluartes de la política anti migrantes de Donald Trump que hablábamos de Europa de la valla de Melilla bueno pues en este caso silencios el ideólogo y ejecutor de la política de separación de familias en frontal era Sessions respondió ayer con un comunicado algo excepcional para alguien en su posición dijo que el trabajo del Departamento de Justicia no severa

Voz 1715 11:39 indebidamente influido por cuestiones políticas

Voz 1197 11:42 expresión de la que se ha mofado hoy mientras señalaba todos y cada uno de los casos que según él demuestran la parcialidad del departamento veremos Pedro si Jeff Sessions acaba el verano

Voz 1715 11:53 con cal porque puede destituirle si quisiera Donà Astra

Voz 1197 11:55 claro sí sí por supuesto y la duda de pusimos

Voz 1715 11:58 no lo hace si tanto les rodea no bueno por qué no

Voz 1197 12:01 n meterse decía una entrevista con Fox para que no vean que está interfiriendo

Voz 1715 12:05 mira estas cosas ya bueno otro elemento fundamental la confesión de que fue su abogado que es uno de los reveses objetivamente más graves de la presidencia de Trump se llama Michael Cohen reconoció el pago a dos mujeres para que en plena campaña electoral ocultaran sus relaciones sexuales con encontramos la investigación no terminan de esa confesión hoy por ejemplo Wall Street Journal adelantado que se le concede inmunidad esto puede ser muy relevante por lo que conoce a quien fue jefe financiero de las empresas detrás

Voz 1197 12:36 bueno parece que atrás el están volviendo en contra muchos de sus fieles Él mismo decía en esa entrevista o masaje como queramos llamarlo con Fox que entiende bueno pues que los que son cazados como el propio Michael Cohen intenten buscar una reducción de condena para eso dice lo que hacen es inventarse historias que el involucren a él porque todo lo que huela es beneficioso para una reducción de condena del caso es que en relación a la confesión de Cohen de que las gestiones que hizo para acallar dos mujeres las hizo por orden del entonces candidato hoy el Wall Street Journal como decías Pedro ha publicado que el jefe de las cuentas de la trama Organisation Alan Gilbert ha recibido inmunidad por parte de los investigadores del caso Michael Cohen que recordemos no es un caso que está investigando directamente Robert Mueller bueno inmunidad para declarar sobre el origen y finalidad del dinero que desde la organización se sepa a Cohen recordemos que el presidente en la entrevista con Fox

Voz 8 13:27 Agüero no o Hero on

Voz 1197 13:31 dijo que supo de los pagos después de que se realizaran en Kiel de enero no venía de la campaña sino que venía de él y cuando dice de él hemos de entender que se refiere a las Chan Organisation es decir al dinero que manejaba Alan White Server Él fue el que reembolso parte de la cantidad avanzada por Cohen para acallar estas mujeres aunque señala el Wall Street Journal que desde el entorno de Wise el ver señalan que cuando lo hizo no sabía para qué era quizá la inmunidad les refresque la memoria de hecho en las famosas grabaciones que se filtraron de Michael Cohen en conversación con sí sí

Voz 9 14:07 el hizo

Voz 1197 14:09 Michael Cohen de mencionaba Chang que había hablado con ver acerca del pago a otro amigo del presidente que también ha obtenido inmunidad David Decker el propietario del tabloide que com pero la historia de una de las dos mujeres para después no publicarla ya sino perjudicar Donald Trump en campaña testimonios Pedro los de pequeño Server que puede ser claves para definir si ordenó que se cometiera un delito de financiación irregular de Cannes

Voz 1715 14:34 España se le están poniendo las cosas feas la donará estar

Voz 1197 14:38 yo espero que los oyentes hayan entendido algo porque esto realmente

Voz 1715 14:40 nadie se que es un asunto enrevesado porque además los protagonistas se van multiplicando pero eso es quiero decir para el ejercido el periodismo para el relato del tiempo que vivimos es una historia apasionante

Voz 1197 14:55 yo creo que creo que hay que hacer Pedro es verse todos los capítulos de día presentes este programa de televisión que presentó porque todos todos ellos en uno uno en uno u otro momento han pasado por allí el propio Why Server paso sea que hay que ver esas temporadas y así entenderemos qué tipo de gente rodea el presidente hará acto de presidente de Estados Unidos

Voz 1715 15:13 bueno para mis vacaciones Carlos

Voz 1197 15:16 es un abrazo o un abrazo Pedro buenas noches Ana que viene

Voz 1715 15:19 os imagináis Iñaki empiezo ahora Portillo José imagina hay voy voy a trasladar lo que está ocurriendo ya lo que podría ocurrir aquí os imagináis al presidente del Gobierno español dedicándose a poner a caer de un muro a través de Twitter asumirá otro de Justicia acusarle de todo tipo de canje en fin es el responsable del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos que yo es absolutamente demencial

Voz 0954 15:40 es demencial es el daño que está haciendo lo que a la democracia estoy en seguir las instituciones porque ya es fabulación de cualquier separación de poder ir de falta de respeto toda vamos al fiscal general pero que poco en este en trabado que es bastante confuso pero yo creo que serán deslumbrando varias varias líneas de investigación varias líneas que pueden acabar con la carrera política tramo una es la compra a través de colaborador suyo es de abogados de este director del National Enquirer que era un Sun tabloide sensacionalista de compra de secretos o compra de silencios para que Trump llegara a la campaña electoral sin que sus trapos sucios de su larga su largo historial afloraran este dinero claro podría venir de fondos de la campaña por lo tanto sería delito y luego hay el tema que yo creo que es más preocupante ya esta semana hemos visto como Trump cuando después de lo de Michael Cohen salió dijo bueno pero se ha demostrado que aquí no va a ninguna injerencia rusa no el vínculo con Rusia con el dinero Rusia con la afición vende derrumbe sus vínculos con Putin y esto es lo que más lloviendo esta semana un poco televisiones norteamericanas salían los portavoces de trámite su entorno sobre todo a todo esto Michael Cohen está muy bien pero es una cosa con un poco raro unas prostitutas lo hizo él pero aquí no hay ningún rastro de injerencia rusa entonces yo veo aquí las dos líneas de investigación sobre todo la gran preocupación que tiene traen por lo tanto lo que me hace pensar de que sigue seguramente existía ese vínculo con el con la Rusia de Putin

Voz 1715 17:10 Ángela

Voz 4 17:12 bueno pues sí es verdad que da la impresión no de que el cerco cose se estrecha en estos días han salido las portadas de la de la revista Time que que somos las patadas muy muy emblemáticas Vacuna primera portada hace un tiempo contra la mesa del Despacho Oval y con el flequillo un poco desmelenado por por las tormentas en un accidente portada estaba con el agua como a mitad de de cuero fue la última portadas LB practicamente flotando y el Despacho Oval completamente inundado no siempre pasa ya a Trump lo hemos dado tantas veces por por muerto si recordáis el nunca pensamos que fuera a ser candidato nunca pensamos que iba a ganar sobre todo después de aquella famosa grabación en la que Bono hablaba de de cómo podía tratar a las mujeres como quería todo el mundo pensó bueno de estamos se salva imposible que este hombre que vayan a votar pues lo votan gana empiezan a salir evidencia hace injerencia rusa las elecciones no pasa nada ahora apagado el silencio a a dos mujeres a través de un dinero absolutamente sospechoso irá la impresión de que tiene una capacidad para flotar E incluso cuando el agua llega hasta hasta la lámpara de del techo increíble entre otras cosas porque durante todo este tiempo Trump ha construido una un victimismo que ahora mismo le protege como coraza no porque si si le va mal en el en el mundo dice que es que el comercio mundial es muy injusto si le persiguen los jueces dicen que hay una caza de brujas y la prensa publica cosa dice que la prensa es el enemigo del pueblo se ha creado hay una una protección que ante sus votantes y ante sus fans que son mucho le protege en cuanto al fiscal general yo creo que le quedan como suele decirse dos tres

Voz 1715 18:44 lo había muy poco si Víctoria

Voz 1971 18:47 yo soy absolutamente escéptica correr la frase que dijo a candidato dijo que si salía a la Quinta Avenida de mataba a alguien pero iba a pesar absolutamente nada o sea yo creo que lo que está vendiendo exactamente es subir bueno un absoluto poder para que nada perturbe su presidencia utilizando los argumentos que sea pero le compran dice Le compran aquí sí ir por este pago a las prostitutas no va a pasar absolutamente nada indica el fiscal general del Estado se lo quitará de encima ya está yo creo que en llevamos demasiado tiempo confundiendo los deseos con la realidad viendo desde nuestra óptica europea bueno pues este señor como un auténtico más Re8 sea como un personaje de cómic ni es de Comic ni idea aquí al lado dentro de la sociedad norteamericana la Bolsa va como un tiro la Bolsa norteamericana mientras todos los mercados que asiáticos y europeos se tambalean y la prueba de ello es que hoy el ha hecho una declaración chulesca diciendo que en caso de que se produzca un impeachment los mercados se vendrían abajo entonces yo creo que bueno pues el Partido Republicano no alza la voz el Partido Republicano se lo ha comido ya no existen voces discrepantes con él dentro de su propio partido no queda nadie él el que hace eso hace a su antojo es él quién nombra quita cesa expulsa a para colaboradores de la Casa Blanca dice de ellos las mayores barbaridades ya no es tan sigue sin pasar nada

Voz 0954 20:31 yo me temo que no va a pasar nada porque tiene también la ya Letrán es un fenómeno que se va generando a través de de de de mi de radios alternativas no de All right de de pequeñas webs que consiguen con poco tiempo una gran grandes audiencias que son impermeables a cualquier crítica cualquier ser Mensah G negativo otra entonces detrás de millones de norteamericanos que por un lado están contentos porque hay una parte de la economía que es verdad que que está funcionando por otro porque creen a pies juntillas el discurso de Trump y hay un odio hacia un cierto establishment digamos de la costa este de de Washington donde lo que estaban la los los los liberales él sabe utilizar muy bien es estos mecanismos Neue que está diciendo dice Si el Congreso iniciáis el impeachment vendrá al caos o yo o el caos

Voz 1715 21:27 tienen mucha fuerza a supongo que aplicar a Donald Trump los estándares políticos y democráticos que estamos acostumbrados a manejar en Europa con todos sus defectos se tampoco somos el faro más reluciente de de la democracia pero hombre ciertos valores yo creo que reconocibles si tenemos no digo que aplicar esos estándares a este señor a su forma de entender la política la separación de poderes y el uso que se hace que él hace de las instituciones con fines puramente comerciales pues es es perder el tiempo porque es que no lo entiende así por lo tanto lo que en un país europeo a todas luces habría provocado ya la caída de presidente o del primer ministro pues ahí no va a ocurrir pero no peor

Voz 1971 22:13 que eso es que los norteamericanos no lo sentía

Voz 1715 22:16 sí claro no no aparte que claro claro sí sí sí claro que una parte de la sociedad está muy dividida claro si Angela

Voz 4 22:23 no que no sólo son los estándares europeos en los estándares de la sociedad americana de antes de de Donald Trump se ha habido candidatos y presidentes recordemos a Nixon que ahora lo del Watergate parece un juego de niños sis sin com

Voz 1971 22:35 comparamos con todas las cosas empiezas a sumar

Voz 4 22:37 en fin madre mía si es que no acaba la lista de todas las cosas que hay ahora mismo sí que pesan sobre sobre Donald Trump y yo tuve la impresión de que Donald Trump no va a caer por un impeachment si cae en su momento caerá por lo que a sus fans les importa que fans no les importa ni Rusia ni los pagos a sus amantes lo lo que les importa es el empleo lo que le importa es el muro con México lo que le importa el eh el comercio y el sector industrial sí en eso no cumple ir yo creo que no va a cumplir en ninguna de esas cosas y que la guerra comercial que abierto con China y con Europa y con otros y le va a acabar estallando en las manos ahí es cuando sus fans o y sus seguidores les darán las faldas hasta entonces yo creo que esto no venta

Voz 1715 23:13 con la cuenta de Twitter de Donald Trump es será en sí misma cuando este señor deje la Casa Blanca un libro de historia porque ahí se está escribiendo una parte del relato de este siglo XXI porque está escribiendo él porque él es el líder del país más poderoso porque lo digo una cosa muy interesante en esa cuenta de Twitter de una alta y es que la misma cuenta con unas horas de diferencia primero ponía a caer de un burro a su ministro de Justicia fiscal general después enviado a sus más cálidos saludos y respeto al irse de Corea del Norte de hombre a criticar a los tuyos ya alabar al enemigo pues puede haber un punto medio bueno hemos pedido a los oyentes como siempre que nos envíen sus opiniones y esto logras antes

Voz 10 23:55 no sé si es ridículo el pensar eh que tanto el PP como ciudadanos son franquistas pero desde luego un desafío a los contertulios a que encuentren algún dirigente significado del Partido Popular de Ciudadanos condenando de una manera clara y nítida el franquismo nada más gracias buenas noches

Voz 11 24:21 sí quiero decir que preferiría vivir en un país que no expulsara seres humanos que casi seguro que sólo buscan mejorar su vida que las la vida y el mundo serían mucho más agradables si pensáramos que formamos parte de una sola especie gracias al dejar expresarse gracias

Voz 5 24:37 la mano al casting es de Coruña o la Pedro mira con una una noche en la tertulia Miguel Ángel Aguilar dijo una cosa muy sabia que dijo aquí porque no cogemos in los cambiamos un día ponemos nosotros el uniforme de la Guardia Civil in vamos para la valla la Guardia Civil que vengan Paqui que hagan del locutor de tertulianos

Voz 12 25:02 a ver qué pasa Elía porque no hacéis es un día One night

Voz 2 25:08 muy buenas noches

Voz 1715 25:10 vamos a dejarlo aquí nos vamos de fin de semana a descansar digamos dar las gracias Ángela Cañal

Voz 12 25:14 en el vídeo cubría a vitorear ahora que lo pasáis bien hasta la semana que viene que lo hacía ustedes también hasta la semana que viene Nos vemos en bloques Hora veinticinco Pedro Blanco Cadena Ser

