Hora 25 (27/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

qué tal buenas tardes en algún momento pareció que el conflicto catalán sedes tensa han regresado las palabras gruesas la Fiscalía investigará los Mossos d'Esquadra por identificar a los vecinos que quitaban lazos amarillos de las calles a partir de ahí el presidente catalán ha cuestionado la Fiscalía después de ir a Waterloo para verse con pus de Montes desde allí el ex presidente acusado PP y Ciudadanos de querer instalar un clima de violencia que no existe mientras Albert Rivera sostiene que sin lazos se acabarían las presiones

Voz 1071 00:49 ya usa otros hay otros una minoría muy

Voz 0765 00:52 pequeña muy pequeña que no representa ni tan sólo la voluntad de aquellos que se oponen a la independencia de Cataluña que prefiere utilizar la violencia otro mensaje para los partidos políticos que están flirteando con la violencia que tengan cuidado porque en Cataluña esto nunca será aceptado

Voz 4 01:07 si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensará que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurrirá

Voz 1715 01:16 Torrado a Bélgica buscar la foto con la que el soberanismo quiere iniciar el curso dando relevancia puesto en y anunciando un otoño intenso de momento la Generalitat a abordar con el Ministerio del Interior la polémica de los lazos dice que del orden público se ocupan los Mossos d'Esquadra de fondo además estará demanda de Puigdemont contra fue Pablo Llarena José Luis Sastre buenas tardes hola Pedro buenas tardes esos locos contempla así el escenario lo completa lo define al final será el Gobierno quien defiende al juez aunque el Gobierno se negó a hacerlo en principio ahora el Ejecutivo niega que sea que sea lo que parece una rectificación Dolores Delgado es la ministra de Justicia no ha habido un cambio de posición en el eje

Voz 0806 01:50 cultivo no ha habido un cambio de posición del Ministerio de Justicia o de esta ministra de Justicia ha habido una un estudio de cada una de las acciones que debíamos de realizar para realizarlas bien

Voz 1715 02:03 los partidos soberanistas también podemos critican que el Gobierno defienda al juez Llarena el PP cree incluso que la Fiscalía debería ir más allá contra el juez belga que está tramitando la demanda

Voz 5 02:12 es que es una afrenta a todo el poder judicial español y por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellarse contra ese juzgado belga

Voz 1715 02:23 la polémica por cierto coge Pedro Sánchez a punto de aterrizar en Chile allí va a arrancar una gira latinoamericana que leyó hará por cuatro país

Voz 1715 02:42 es una trama esta tarde en la Casa Blanca mientras anunciaba el acuerdo con el presidente de México para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte un tratado que lleva veinticuatro años en vigor la duda está ahora en saber si Canadá se va a sumar un pacto que el nuevo presidente mexicano celebraba así en esa conversación telefónica contra

Voz 6 02:58 el índice con tequila

Voz 0919 03:01 si tú el tequila

Voz 7 03:05 el detonante

Voz 1715 03:08 Estados Unidos emprende una nueva relación con México el día en que el presidente francés Emmanuel Macron ha advertido de que Europa no puede entregar su seguridad Agustín este lunes también nos deja otro crimen machista un nombre ha llamado al servicio de emergencias para confesar que había estrangulado a su pareja en Orihuela en Alicante vaya veintiocho mujeres asesinadas por la violencia machista loca

Voz 1071 03:26 va de año y el titular económico tiene que ver con las pensión

Voz 1715 03:29 el pago de esas prestaciones ha superado los nueve mil millones mensuales es la segunda vez que ocurre casas superas acota aunque el Gobierno sostiene que el futuro de las pensiones es y así lo han dicho halagüeño una joven de deportes en hora25 Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:43 los problemas para la liga en este inicio de temporada la como mirad de Madrid propietaria del estadio de Vallecas donde juega el Rayo Vallecano ha decidido que debido a las obras de mejora que se están realizando en el mismo no se podrá abrir al público hasta el próximo mes de octubre ahora la Liga estudia donde se jugarán los partidos del Rayo como local ante el Athletic de Bilbao que se tiene que jugar este próximo fin de semana hasta el la quinta jornada con el Alavés islas séptima con el español recordemos que hoy se cierra la jornada de Liga en Primera División a las ocho y cuarto en el Ciudad de Valencia juega el Levante Celta a las diez de la noche en San Mamés Athletic de Bilbao Girona ahí tenemos en juego un partido de Segunda en el Wanda Metropolitano juegan Rayo Majadahonda en Mallorca por el momento empate a cero

Voz 0978 04:23 Nos queda el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes mañana bajarán un poco las temperaturas seguirá haciendo calor pero nota de extremado como el de hoy hemos alcanzado prácticamente los cuarenta y dos grados en la provincia de Córdoba máximas de cuarenta cuarenta y uno en gran parte de la provincia de Sevilla o también Jaén como decíamos seguirá haciendo calor pero menos descenso más fíjate hubo en el noroeste de la península donde demás tendremos chubascos algunos intensos en Galicia Asturias Cantabria también la provincia de León durante la tarde se extenderán al resto del Cantábrico Navarra La Rioja parte de Aragón Castilla La Mancha de manera más aislada en la Comunidad de Madrid una tormenta puede descargar con intensidad en general igualmente mañana seguir haciendo sol como decíamos con temperaturas más bajas pero

Voz 0919 05:06 igualmente bien te plenamente veraniego con empezó

Voz 1715 05:09 José Luis con Koke peinado y Carlos Juan de la técnica y Josema Jiménez a la producción arrancamos

Voz 1071 06:30 soltado una imagen repetida este verano en algunos puntos de Catalunya algunos encontronazos entre quienes ponen quienes quitan lazos amarillos por ejemplo

Voz 9 06:37 entre vas no nos gusta pero pronto usted perdone estoy no lo haré si me firma

Voz 1715 06:49 lo de esos episodios los Mossos d'Esquadra se pusiera

Voz 1071 06:52 a identificar a las personas que lo retirada una entidad lo denunció a la fiscalía y aquí está la noticia de hoy con la que empezamos la fiscalía catalana lo investigará investigará a los Mossos d'Esquadra desde Radio Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1906 07:03 investigación se inicia a raíz de una denuncia de la Asociación Impulso Ciudadano que consideraba estas identificaciones arbitrarias sin fundamento legal discriminatorias por razón de ideología a la Fiscalía pide al comisario jefe de los Mossos que informa en un máximo de quince días de la identidad de los agentes que hicieron las identificaciones además pregunta al cuerpo de los Mossos por los motivos concretos que llevaron a los agentes a hacer la intervención también se pregunta la Fiscalía cuáles son las pautas de actuación en estos casos reclama que se informe de todas las actuaciones de este tipo que se han hecho o que se hagan en el futuro en definitiva la Fiscalía le dice a los Mossos que quiere estar informada en todo momento sobre las identificaciones de este tipo de todo lo que tenga que ver con incidentes con carga ideal

Voz 1071 07:45 lógica pues al margen de lo que ocurra la Fiscalía lo que es seguro es que la derivada política de los lazos amarillos proseguirá por su propia vía va a ser larga seguramente sea el anuncio del otoño que nos espera en Cataluña allí en el conjunto del escenario político español de hecho y ahora lo van a comprobar lo hemos ya apuntada de alguna manera en la portada de hoy de este lunes nos queda una imagen muy definida muy clara de la bronca política que está por venir Óscar García buenas tardes buenas tardes José Luis si la tensión política en Cataluña se incrementa en esta antesala del curso político PP y Ciudadanos han vuelto hoy a unir sus mensajes para exigir al Gobierno que actúe y que retire del espacio público los lazos amarillos Pablo Casado y Albert Rivera

Voz 5 08:24 Pierro tiene que poner orden no puede ser que los Mossos d'Esquadra reciban instrucciones de la Generalitat que son claramente en contra de la ley y que el Gobierno no haga absolutamente nada

Voz 4 08:33 que el Gobierno España debe actuar para acabar con esta deriva que insisto es peligrosa es irresponsable todo lo que ocurra en adelante será responsabilidad de los que no han hecho nada

Voz 1071 08:42 Rivera ha confirmado que estará en la manifestación convocada por su partido el miércoles en Barcelona tras la agresión a una mujer que quitaba lazos amarillos sobre este hecho valoración de Carles Puigdemont

Voz 0919 08:52 otros hay otros una minoría muy pequeño

Voz 1071 09:09 mientras desde Podemos la portavoz adjunta en el Congreso Ione de Larra enmarca los lazos en la libertad de expresión

Voz 10 09:15 y no puede ocurrir que haya gente que se tome por su mano de alguna manera la proscrito

Voz 1071 09:20 cree que hay suficientes mecanismos democráticos y políticos para canalizar el desacuerdo con ellos pues palabras gruesas aires de enfrentamiento ahora que parecía que la situación se descansaba por lo menos eso apareció a finales de julio han escuchado ahora a Puigdemont desde Waterloo donde ha ido a verle Quim Torra el president actual de la Generalitat que dice que la Fiscalía se está equivocando en esta cuestión de los lazos a

Voz 1620 09:41 los Rossi Pla cambió el AFIS cómo es posible que la fiscalía española se atreva a investigar a los mossos que estaban haciendo su trabajo involucrar los en un conflicto político ante un grupo que actúa de noche encapuchados con armas blancas cualquier policía del mundo actuaría

Voz 11 09:55 Al Anbar más blancas donde sacan cual al país dado Damon la sea policía

Voz 1071 10:00 ains actuaría el Govern ha comunicado que está dispuesto a reunirse con el Ministerio del Interior en la Junta de Seguridad pero no va a querer abordar con ellos con el ministerio la polémica de los lazos el orden público dice el Govern es cosa de los Mossos en medio de todo este contexto que se está caldeando como ven en la decisión sobre el juez Llarena de la que se viene hablando en los últimos días el juez contra el que se querelló el propio Puigdemont en Bélgica y que al final si va a defender el Gobierno de España la cita del juez del juez Llarena ante otro juez el belga será el martes de la semana que viene pero esa foto no se va a producir no se producirá porque Llarena no irá esto lo está contando desde esta mañana y ahora lo va a recordar Pedro Jiménez

Voz 1712 10:37 al contrario de lo que ocurre en la jurisdicción penal donde la comparecencia es obligatoria en la jurisdicción civil no lo es ante una demanda la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber con estas palabras justifican fuentes cercanas al juez Pablo Llarena su decisión de no acudir a la citación de la justicia belga el próximo cuatro de septiembre estas mismas fuentes señalan que será el despacho de abogados designado por el Gobierno el que defienda la integridad jurisdiccional española y al juez del Alto Tribunal de la demanda interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers que se encuentran huidos de la justicia una demanda que el entorno del instructor de la causa por el referéndum ilegal del uno de octubre considera invita

Voz 1071 11:12 le así que Llarena no irá a Bélgica lo defender al Gobierno que dijo al principio que no se iba a meter en asuntos privados del magistrado así explicado parece un cambio de posición del Gobierno mucho lo tiene que aparecer desde luego para que el Gobierno Alberto Pozas insista tanto en negarlo

Voz 0055 11:26 ancladas decidió entrar en juego el domingo por la tarde después de cuatro días de críticas contra la postura del Ministerio de Justicia la postura del Ejecutivo sigue siendo en esencia la misma España contratará a un bufete privado de abogados belgas y la causa abierta por la demanda de Puigdemont contrajo Llarena termina atacando la soberanía judicial española pero han desaparecido las condiciones

Voz 0806 11:43 hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al pues es ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo

Voz 0055 11:55 la ministra Dolores Delgado esta mañana en Radio Nacional era contundente y afirmaba que defenderán a Llarena hasta las últimas consecuencias sin diferenciar entre sus declaraciones públicas y el resto de la demanda Justicia niega un cambio de criterio desde las asociaciones judiciales ven Un triunfo de la presión ejercida entre la red

Voz 1071 12:11 son las políticas que todo esto ha suscitado está la de Pablo Casado el presidente del PP que no se dirige bueno no solo se dirige a Pedro Sánchez sino en concreto a la Fiscalía ya ha pedido que se querellan una querella directamente contra el juez belga que está tramitando esta demanda contrapuso depuso

Voz 5 12:25 es una afrenta a todo el poder judicial español y por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad de la integridad de la jurisdicción española en segundo lugar el Gobierno está obligado a tutelar a los poderes del Estado en este caso ante una maniobra

Voz 0919 12:50 dado de la posición del Partido Popular

Voz 1071 12:52 que hoy ha fijado su presidente en el Congreso los partidos independentistas tienen la exhiben la posición contraria con pueden imaginar critican a la Fiscalía también lo ha hecho Unidos Podemos

Voz 10 13:02 pero pretender defender con los impuestos de los españoles y las españolas por una cuestión privada a un juez pues no nos parece lo más adecuado

Voz 1071 13:09 es Joan revelar la portavoz de Unidos Podemos entre tanto el presidente del Gobierno está de gira a esta hora de hecho está volando y a punto de llegar diríamos a Chile gira latinoamericana de Pedro Sánchez para que mientras siguen las complicaciones en casa todas estas que detallamos y otras muchas se proyecte una imagen en el exterior la enviada especial de la SER a esa gira la primera gira de Pedro Sánchez en Latinoamérica es Inma Carretero

Voz 0806 13:32 a las diez y media de esta noche hora española está previsto que aterrice el Airbus presidencial en Santiago de Chile que es la primera escala de esta gira de Pedro Sánchez por Latinoamérica en la que se han incluido cuatro países con realidades muy distintas una ruta que La Moncloa aseguran que han meditado mucho para expresar la vocación del Gobierno es Sánchez de hablarle al con junto de América Latina la primera conversación la va a tener el presidente con un mandatario liberal con Sebastián Piñera que lo va a recibir pasaba la medianoche española en el Palacio de la Moneda de la capital chilena desde dos mil trece no lo pisa un presidente español hoy Sánchez va a mantener allí una cena oficial con Piñera ya a primera hora del martes continúa su agenda en Santiago el plato fuerte va a ser un encuentro con empresarios para respaldar a las compañías españolas con una importante presencia en Chile gestionando servicios fundamentales de telefonía banca o seguros en total van a ser menos de veinticuatro horas las que este Pedro Sánchez en Chile que continúa después su gira por Bolivia Colombia y Costa Rica

Voz 1071 14:31 hemos llegado a cuarto

Voz 1971 14:33 hola cariño qué haces con el ordenador mirando los de la alarma que hay que cerrarlo ya en nada nos vamos de vacaciones pero nos va a dar tiempo instalarla antes de ir

Voz 0765 14:41 pues sí que mira en la web de Securitas Direct lo puedes calcular online ITEL estar en el mismo día

Voz 12 14:46 protege lo que más importa con Securitas Direct la alarma más recomendarán llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula online el Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 8 15:01 apenas

Voz 1071 15:06 Nos han acabado todavía el mes de agosto Iván ya veintiocho mujeres asesinadas por la violencia machista el último caso se ha producido esta mañana en Alicante en la ciudad de Orihuela un hombre ha llamado al uno uno dos para confesar que había estrangulado a su pareja crónica desde Alicante Óscar Sancho

Voz 0502 15:20 el presunto homicida de nacionalidad búlgara telefoneó a primera hora de esta mañana al ciento doce para confesar que había acabado con la vida de Iván que su pareja en una vivienda unifamiliar en una partida rural de esta localidad del sur de Alicante la fallecida también vulgar I de sesenta años no presentaba aparentes signos de violencia por arma de fuego o arma blanca además no había denuncias previas tampoco se habían detectado episodios de violencia en el ámbito doméstico los vecinos afirman que no habían escuchado antes discusiones entre la pareja que residía desde hacía cinco años en esta casa aunque vivían juntos desde hacía unos veinte por eso se han mostrado muy sorprendidos cuando esta mañana han visto a una ambulancia dotaciones de la Policía a la puerta de la vivienda poco antes de las once de la mañana el Juzgado de Instrucción número dos de Orihuela levantaba el cadáver de la mujer una hora después decenas de ciudadanos se concentraban a las puertas del Ayuntamiento condenaban

Voz 13 16:08 este asesinato machista el arrestado pasará a disposición judicial en un plazo máximo de setenta y dos horas dentro de un caso que llevará el juzgado especializado de violencia sobre la mujer de Orihuela el dato económico

Voz 1071 16:20 les produce la verdad algo de vértigo tiene que ver con las pensiones con lo que el Estado ha pagado en pensiones a fecha de uno de agosto son nueve mil doscientos millones de euros Se cuenta ahí la subida en las pensiones que aprobó todavía el Gobierno anterior en todo caso la oposición ha pedido a la ministra de Empleo Magdalena Valerio que comparezca y ella ha dicho ya al PSOE que su grupo parlamentario que lo va a hacer crónica de Rafa Bernardo

Voz 0055 16:41 la petición de comparecencia de Unidos Podemos y del Grupo Mixto es para que la ministra explique qué medidas va a adoptar sobre la reforma de las pensiones de dos mil once a la luz de un reciente documento de la autoridad de responsabilidad fiscal sobre sus efectos pero lo que quieren todos los grupos según se ha apreciado en el debate es hablar sobre el sistema en su conjunto sobre ingresos gastos y el déficit el Partido Socialista ha aceptado la comparecencia Yolanda Díez Unidos Podemos Perea PSOE

Voz 14 17:04 hay que tomar medidas con carácter inmediato porque no no somos capaces de soportar un déficit de dieciocho mil millones de euros pero también en el medio plazo hay que garantizar

Voz 0806 17:14 pensiones dignas insuficientes para formar el posicionamiento del grupo socialista a favor de de la comparecencia de la ministra de Trabajo porque este Gobierno de Pedro Sánchez Nova sustraerse por supuesto al control del Gobierno unido a la petición de estas

Voz 0055 17:29 cámaras varios grupos de la oposición como PP PDK tan criticado que esta comparecencia se convoquen la comisión de trabajo para ellos tendría que hacerse en la del Pacto de Toledo que es la que examina la orientación del sistema de pensiones comisión que reanuda sus trabajos precisamente la semana

Voz 1071 17:42 qué bien ha dicho luego la ministra de Empleo que el futuro de las pensiones es halagüeño en todo caso el futuro de estas prestaciones está entre las primeras preocupaciones entre al menos las más urgentes del Ejecutivo como lo está también la inmigración del Gobierno habríamos decir de Europa asilo apuntaba al menos el ministro Exteriores Josep Borrell

Voz 1971 18:00 los problemas migratorios nos tiren abiertos en canal la crisis migratoria es una crisis que toca a la naturaleza identitaria contra la sociedad seguir la estructura mental de las sociedades europeas hoy no está preparada para recibir una emigración de Massa no estamos hablando de la reflexión

Voz 1071 18:23 de Borrell en paralelo a esto de si la sociedad está o no está preparada si Europa está como dice el abierta en canal por el asunto de la inmigración el Gobierno está cuando en este momento justificar la expulsión de un centenar de inmigrantes en Ceuta los abogados de esas personas que fueron expulsadas hace unos días reconocen que si hubieran sabido cómo iba a reaccionar el Ejecutivo con esas expulsiones inmediatas ellos hubieran actuado de otra manera Nicolás Castellano

Voz 1620 18:48 desde el Gobierno se esfuerzan por tirar de su argumentario para defender la inmigración regular frente a la decisión sin precedentes de expulsar a los ciento dieciséis de Ceuta Magdalena Valerio ministra de Trabajo inmigraciones

Voz 1971 18:59 el Gobierno de España apuesta por

Voz 15 19:02 la migración la inmigración legal porque si tienen que venir contingentes de trabajadores para trabajar en este país porque hay empleo nuestra apuesta es que hay que retomar la inversión en los países de origen la cooperación al desarrollo planes como existió en su momento como el Plan África para evitar una cosa que se llama el efecto huida algunos habla mucho del efecto llamada pero también hay que hablar del efecto huida

Voz 1620 19:23 sin embargo los letrados que intervinieron en el procedimiento han decidido hoy como se esperaba presentar recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra la decisión de devolver a Marruecos a estas personas es un primer trámite que debe realizar cada abogado para pedir la nulidad de cada una de esas devoluciones Halley Mostafa o uno de esos letrados que atendieron a los inmigrantes en la Jefatura Superior de Policía de Ceuta pasaba esta mañana por hoy por ahí

Voz 16 19:47 de esta manera no esperábamos ninguno de los abogados que íbamos a hacer una debilidad no nos esperábamos en ningún momento sospechábamos que iban a ser devuelto

Voz 1620 19:57 estos recursos de alzada ante Interior tienen casi nulas posibilidades de prosperar pero son necesarios para poder acabar en el

Voz 13 20:03 contencioso-administrativo

Voz 17 20:07 ha sido en su pierna los brazos al cielo Victoria

Voz 5 20:11 me bajan la Lobato muy cerca vive teletipos

Voz 17 20:14 el alta fue generó gran Hungría sin ningún tipo de

Voz 18 20:16 bueno uno

Voz 19 20:19 arranca la Vuelta Ciclista a España busca un nuevo ganador Vuelta Ciclista España dos mil dieciocho con Íñigo Marquínez Borja Cuadrado Roberto Torres y los comentarios de Melchor Mauri

Voz 17 20:31 pero del mundo que compró prócer

Voz 2 20:34 cada día a partir de las cuatro de la tarde las tres en Canarias y dispositivos móviles América

Voz 20 20:39 nueva etapa en laca

Voz 0919 20:43 cadena SER

Voz 2 20:46 hora veinticinco

Voz 1071 20:51 Estados Unidos y México han llegado a un acuerdo para renegociar el Tratado de Libre Comercio lo ha confirmado esta tarde Donald Trump que espera que Canadá esa es la gran duda de hecho de este acuerdo si calada es decir tuvo dos Se va a sumar o no a este acuerdo que ha intentado capitalizar Donald Trump desde Estados Unidos informa para la SER Carlos Pérez Cross lo

Voz 21 21:08 el Despacho Oval y ha puesto al teléfono el presidente mexicano Enrique Peña Nieto

Voz 22 21:12 dice no estar muy buenos días no hay que que se exceden Webó vuestro hijo

Voz 21 21:19 Thuram felicitaba a Peña Nieto y Peña Nieto felicitaba a ambos se congratulaba por el avance de unas negociaciones que deberían fructificar en un acuerdo comercial que según el presidente estadounidense sustituya al vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte terrible según él que involucra también a Canadá el vecino del norte ha sido precisamente el gran ausente en la mesa de negociaciones el presidente mexicano insiste en que hay que contar con Canadá

Voz 22 21:43 eh de bueno extravagante igual

Voz 21 21:48 dice que negociarán pronto porque Canadá va estar desesperada por hacerlo el principio de acuerdo entre México y EEUU busca resolver fundamentalmente algunas discrepancias en el terreno de la industria automovilística y en agricultura debe ser aprobado por el Congreso Ignacio firmaría antes de noviembre Si ese día llega Peña Nieto le propone un brindis

Voz 6 22:05 nacieron un buen brindis con tequila

Voz 1071 22:10 bueno pues así es cómo acababa el presidente de México su conversación con Trump ante los medios hay que decir de la crónica internacional pues se sigue comentando mucho eh todo lo que tiene que ver con el viaje del Papa a Irlanda ha vuelto ya Francisco de su viaje a Irlanda a Roma después de ese viaje en el que no ha dejado de hablarse en realidad de los abusos sexuales en Iglesia más por la acusación de un ex nuncio de Estados Unidos directamente contra el Papa Francisco para haber encubierto dice él a un acosador el caso cuyos fondos se tendrá que investigar pone otra vez de relieve las luchas dentro del Vaticano en este caso entre los sectores que son más ultras y los que son afines a Francisco la historia no es nueva como saben pero se recrudece vamos a Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 22:52 buenas tardes que sigue la guerra interna sin escrúpulos de los tradicionalistas en el seno de la jerarquía eclesiástica lo confirman las acusaciones del que fuera nuncio en los Estados Unidos Carlo Maria pica no un ultraconservador uno de los cuerpos implicados en el escándalo Leaks aquí en el Vaticano cortó las alas e impidió que accediera al cardenal alto se quedó en arzobispo de ganó ha pedido la dimisión de Francisco

Voz 0919 23:15 le acusa de ignorar sus advertencias sobre

Voz 0946 23:18 los desmanes sexuales en el pasado del cardenal arzobispo de Washington Theodore Mc Carrick por ello de complicidad sin embargo el primer cómplice sería villano que no expuso denuncia contra matar red ante los tribunales de justicia ordinarios cuando era nuncio en los Estados Unidos la guerra interna sigue en el Vaticano

Voz 1071 23:38 por completar la crónica del mundo la frase que ha dejado hoy el presidente francés Emmanuel Macron en la comparecencia que ha tenido para poco dar doctrina a sus embajadores a los representantes de la política exterior francesa Macron ha trocado varios asuntos por ejemplo el Brexit la inmigración después ha dejado esta frase que sin duda será comentada ha dicho el presidente de la República francesa que la defensa europea no se puede seguir dejando en manos únicamente de los Estados Unidos crónica de este país de Paula Rosas

Voz 0542 24:09 Europa ya no puede depender militarmente de Estados Unidos para ello debe avanzar en la integración en defensa ha dicho el presidente francés Emmanuel Macron que ha anunciado que en los próximos meses presentará un proyecto para reforzar la solidaridad en materia de seguridad en la Unión Europea Macron ha presentado hoy su estrategia de política exterior para el curso político que comienza novia los grandes anuncios pero el presidente sí ha querido recalcar que Europa ya no puede entregar su seguridad a EEUU requirió y tuvo sino que nos corresponde asumir nuestras responsabilidades cásting de cara a las próximas elecciones europeas Macron ha reconocido que Europa se encuentra en medio de una gran crisis con el ascenso de los extremismos con divisiones entre el norte y el sur

Voz 1715 24:51 y el este del oeste y con el trasfondo del Brexit la crisis política creada por la inmigración hemos llegado a las ocho y veinticinco son las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1971 25:00 las

Voz 1071 25:07 más asuntos hay una veintena de familias españolas que están atrapadas en Ucrania intentan regresar con sus bebés nacieron de un vientre de alquiler pero se han encontrado con que no pueden inscribir los así que están en este momento retenidos allí Adela Molina

Voz 0011 25:20 Roberto no sabe cuándo podrá volver a España su hijo nació de un vientre de alquiler a principios de agosto en Kiev pero se ha encontrado con que no puede registrarlo y obtener el pasaporte

Voz 1346 25:28 pues estamos en las cosas hasta que no sabemos qué pasa mi hijo nació el día ocho de agosto documentación mandado cita en el consulado para poder abrir expediente au no sé bien bien lo que harán el día doce de noviembre

Voz 0011 25:43 en ese tiempo explica les habrá caducado el visado de turista en principio el abogado que les asesora en Ucrania y la agencia con la que han contratado el proceso para ser padres les dijeron que el problema se debía a la nueva ley de protección de datos ahora sin embargo los relacionan con un comunicado de la embajada del cinco de junio que desaconsejaba la gestación subrogada en Ucrania por la falta de garantías para las madres y de transparencia para las familias Roberto afirma que ese aviso llego tarde para ellos

Voz 1346 26:07 ahora la gente pues eso sí que está al corriente de de esto pero claro hasta hasta la fecha no sabíamos nada

Voz 0011 26:14 desde el Gobierno no se ha dado por ahora ninguna explicación oficial Mrs estudia una solución para estas familias

Voz 1071 26:18 el Gobierno de la Comunidad de Madrid desconoce o nos dice que desconoce lo que les estamos contando hoy en la Ser desde primera hora que la Universidad Rey Juan Carlos no ha pagado algunos de sus trabajadores de sus profesores desde que estalló el escándalo de Cristina Cifuentes desde Radio Madrid Javier Bañuelos

Voz 0861 26:33 sí en concreto desde marzo desde hace cinco meses los profesores de posgrado de esta universidad pública no han visto ni un solo céntimo electorado habla de un retrasos y más pero lo cierto es que hay directores de algunos de los másteres que dicen que el impago se debe a que las cuentas de la Rey Juan Carlos han sido intervenidas judicialmente intervención que la propia universidad niega la Comunidad Madrid ignoraba este problema y arregla información adelantada por la SER el consejero de Educación anuncia una investigación

Voz 24 27:00 no lo consigamos investiga haremos si preguntaremos sobre ello en cualquier caso también tengo que decir que es responsabilidad de la Universidad Rey Juan Carlos que es la que tiene la potestad a la hora de pagar a sus profesores por supuesto pero en cualquier caso no interesa otra

Voz 0861 27:16 las fuentes dentro de la propia universidad apuntan que desde que estalló el escándalo Cifuentes en la Rey Juan Carlos se está mirando todo con mayor celo de ahí dicen estos impagos que la propia universidad pretende solucionar ahora a la vuelta del verano

Voz 1715 27:32 ahora el avance de contenidos porque hora25 está empezando a las nueve en Hora Veinticinco Sara vítores buenas noches

Voz 1880 27:39 a Sastre como cada lunes mesa política en Hora Veinticinco mesa de lunes a la que hoy se sentarán José Luis Martínez Almeida del Partido Popular Odón Elorza del Partido Socialista Pablo Echenique de Podemos y Toni Cantó de Ciudadanos a ellos queremos preguntarle por la polémica suscitada con el juez Llarena por los lazos amarillos también pero también sobre la exhumación de Franco o los últimos capítulos de la expulsión de los inmigrantes de Gea

Voz 1071 28:00 ya a las diez gracias Sara Mesa de análisis

Voz 1715 28:02 con Verónica fuman al con Juan Carlos Jiménez y con Victoria Lafora ese ya que nos avanza sus claves de este

Voz 1971 28:08 el Gobierno se desmiente asimismo y contratarla en Bruselas a un bufete de abogados que defienda al juez Llarena ante la querella depués de Mon y al resto de los fugados la acusación en la que se comparaba la justicia española con la de los Estados delincuentes como Kazajistán ha sido la gota que ha colmado el vaso mientras sigue la polémica de los lazos amarillos

Voz 0806 28:28 la Fiscalía Lucia una investigación a los

Voz 1971 28:31 esos por identificar a quiénes los retiran de la vía pública puse Mon acercando la cerilla la pólvora advierte que algunos partidos el suyo no por supuesto están flirteando con la violencia hoy también Pedro Sánchez inicia su gira iberoamericana con la visita a cuatro países excluyendo los focos de conflicto de Nicaragua y Venezuela

Voz 26 28:52 pese a todo el éxodo de venezolanos

Voz 1971 28:55 va a salir en las conversaciones con el mandatario

Voz 27 28:58 Nos tour el viaje pretende recolocar la presencia española en la zona descuidada por la crisis económica

Voz 2 29:19 es el trío de ellas del pianista Chano Domínguez que esta esta semana actuando en el Café Central en el centro mismo de Madrid va a estar hasta el día dos de septiembre la combinación de jazz de flamenco en el vial

Voz 1715 29:41 nosotros de momento lo dejamos aquí hacemos un parón con la información ahora los deportes ya saben que hora25 continúa hasta luego

Voz 28 30:04 Uribe íntimo incurrir burgués con sus el disco

Voz 0919 30:14 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos el comienzo de la mejor liga del mundo la Liga de Fútbol Profesional nuestra Liga ha empezado con problemillas primero fue la deplorable imagen que ofreció el césped del estadio José Zorrilla en la vuelta del Valladolid a la Primera División el pasado sábado ante el Fútbol Club Barcelona ya atención que ahora la Liga tiene otro problema porque la Comunidad de Madrid que es la propietaria del estadio de Vallecas donde juega el Rayo Vallecano sus partidos como local ha decidido que las obras que se están realizando para acondicionar el estadio impiden que se pueda abrir al público quizá hasta el próximo mes de octubre eso afecta a los partidos que tenía que jugar el Rayo Vallecano como local el de la próxima jornada el próximo fin de semana ante el Athletic de Bilbao el de la jornada cinco ante el Alavés y el de la jornada siete ante les español la Comunidad de Madrid ha decidido unilateralmente que no va a abrir el campo para que acceda el público no hay condiciones de seguridad para hacerlo por lo tanto la Liga de Fútbol Profesional tiene un problema para ubicar esos tres partidos al menos que tenía que jugar el Rayo Vallecano como local José Palacio muy buenas tardes qué tal muy buena Gallego el primero de ellos próximo fin de semana ante el Athletic de Bilbao ya es oficialmente partido aplaza así una nota de la ley

Voz 1038 31:39 la de fútbol profesional anunciaba que estaba aplazado ese Rayo Athletic de Bilbao que se debería jugar el sábado a las seis y media en el estadio Vallecas dicen que están buscando una fecha aún por concretar para la disputa de ese encuentro las obras del estadio Vallecas ha dicho la Comunidad de Madrid que van a ser intensificada

Voz 0919 31:55 para terminar poseer poder pasar la inspección

Voz 1038 31:57 en edificios que no pasa el estadio Vallecas desde dos mil trece así que no podrá contar con la presencia de espectadores en partido aplazado y los otros dos ante Alavés y español están buscando una solución una buena alternativa podría ser a puerta cerrada esa ya está descartada pero ahora mismo está decidiendo seis ese invierte el orden de los partidos es decir sí a la vez y Espanyol reciben en su domicilio al Rayo Vallecano aussie el Rayo Vallecano se marcha a alguno de los estadios de la Comunidad de Madrid a jugar eso sólo serían tres posibilidades que sería el Coliseum Alfonso Pérez el Wanda Metropolitano o el estadio Santiago Bernabéu

Voz 0919 32:30 evidentemente ha habido una falta de planificación absoluta primero en Valladolid donde el cambio de hierba puso en riesgo la integridad física de los jugadores del

Voz 1070 32:40 el Valladolid del Barça el pasado sábado

Voz 0919 32:43 y otra en Vallecas porque tres partidos no se van a poder jugar después de que ya se disputase la primera jornada en ese estadio hiciéramos algunas imágenes realmente lamentable sobre el estado de las instalaciones de Vallecas la próxima jornada de Liga el próximo fin de semana no habrá diez partidos solamente habrá nueve porque el Rayo Athletic de Bilbao ha sido aplazado ya veremos cuándo se puede jugar y mientras tanto hoy tenemos liga así sencilla era la segunda jornada en Primera división tenemos desde las ocho y cuarto en juego en el Ciudad de Valencia el partido entre el Levante y el Huesca allí nos vamos como está José Manuel Alemán buenas tardes

Voz 29 33:22 hola qué tal Jesús muy buenas un Levante que se presenta ante su afición después de la primera victoria en el Villamanín Paco López que todavía no conoce la derrota en su estadio desde que inició su cargo como técnico del conjunto granota confía además en el mismo bloque de la pasada temporada no hay ninguna cara nueva sobre el césped de Orriols Por su parte el Celta de Antonio Mohamed recupera Roncaglia ha cambiado el sistema juega con un tres cuatro tres con Yago Aspas Maxi Gómez Hyypia existió en ataque este último ha sido el que adelantaba al conjunto celtiña en el minuto diez de la primera parte tras una acción personal por la izquierda clavó un derechazo por la mismísima escuadra de Oller Olazábal alcanzamos el minuto dieciocho de la primera parte con un estadio Ciudad de Valencia prácticamente lleno Levante cero Celta de Vigo uno

Voz 0919 34:06 luego a las diez de la noche se jugará el partido que cierra la jornada en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y el Huesca también se está cerrando la jornada en Segunda División en el Wanda Metropolitano el estadio del Atlético de Madrid juega en Rayo Majadahonda en Mallorca ya sabéis que las instalaciones del Rayo Majadahonda en el Cerro del Espino todavía no están acondicionadas para recoger un partido de Segunda División así que hasta allí nos vamos Wanda cómo está el Rayo Majadahonda Mallorca Miguel Orejas hora

Voz 5 34:33 qué tal Gallego primer partido como local de Majadahonda en el fútbol profesional y es nada menos que no aguanta Metropolitan el escenario de la final de la próxima Liga de Campeones que va a ser la casa del Majadahonda durante los próximos meses estamos en el minuto treinta y tres de la primera mitad Rayo Majadahonda cero Mallorca uno el goles de Carlos Castro en el minuto catorce

Voz 0919 34:51 ahora ya sabéis que estamos en la última semana de mercado enseguida repasamos cómo están las operaciones muy pendientes de la posible llegada de Mariano el delantero de Lyon al Sevilla de Guedes el portugués del París Saint Germaine al Valencia una operación que se acaba de cerrar en los últimos minutos oficial la cesión del guardameta del Real Madrid Looking al Leganés por una temporada en la Vuelta Ciclista ha ganado Elia vivían el italiano la etapa de hoy que tener minaba en Alhaurín sigue de líder el polaco que Hato esquí en un día donde un grande del baloncesto ha anunciado su retirada Manu Ginóbili el argentino de cuarenta y uno años que de esta manera deja la NBA no seguirá jugando en San Antonio Esparza se va sin duda alguna una leyenda del baloncesto argentino y me atrevería decir del baloncesto mundial y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes sobre la jornada de Liga

Voz 30 35:45 fue en vida galleguista yo yo te voy a decir una cosa me encanta que el equipo se haga eh aquí por Hinault individualidades porque mira yo te de decir una cosa el tema de Cristiano Köhler Arroyo que que todo tenía que hacerlo él porque era el Number One Bergua pues oye no mira la falta que no metía de una como fallara la falta ultimamente ultimamente hace ya varios años pues y siempre el y todo el y todo él siempre todas las jugadas para a él no ahora que sea equipo cada uno pues eso eh colabore a la idea colectiva del fútbol ido antes que todo era para una sola persona que no quiero figuritas que quiero que sean equipo me parece río no Maiden fíjate modelo Geoff vaya muy bien

Voz 31 36:40 equipo equipo equipo que no quiero figuritas dejad vuestros mensajes

Voz 0919 37:44 el mercado de fichajes una de las operaciones que se puede concretar en las próximas horas es un buen fichaje del Sevilla Mariano el delantero que fuera del Real Madrid Iker ha jugado en la liga francesa puede llegar al equipo de Machín se están acercando posturas como son las cifras cuánto falta manos el águila buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 33 38:05 muy poquito está todo muy encaminado practicamente acuerdo total entre el Sevilla y el Olympique de Lyon entre el Sevilla y el propio Mariano que firmaría por cinco temporadas la cantidad que va a pagar el Sevilla lo lo impide de Lyon no va a llegar a los treinta y cinco millones de euros incluyendo diferentes variables que se incluyen en el contrato está casi casi cerrada la operación muy bien encaminada falta un detalle que no Sevilla considera importante también que el Real Madrid tendrá cuarenta y ocho horas de tanteo sobre el jugador una vez que se formalice el acuerdo entre ambos clubes si el Madrid no quiere a Marx a Mariano de nuevo de vuelta en su equipo evidentemente Mariano va a ser jugador del Sevilla la próximas

Voz 0919 38:48 Madrid se va a llevar un porcentaje importante de ese traspaso unos doce millones de euros como dice Manolo tiene la opción de igualar la oferta S ella recuperar a Mariano pero el Madrid ahora mismo no piensa ni mucho menos en fichar un delantero por cierto aprovechamos estamos en Sevilla preguntemos por Escudero una de las imágenes más duras de la jornada de ayer fue la luxación de codo que sí

Voz 33 39:08 sufrió el defensa sevillista

Voz 0919 39:11 hasta en casa mano esta en casa si imagen

Voz 33 39:13 sólo fría ante ayer muy pesimistas hoy bastante más optimista porque parece que no hay fractura ya el jugador incluso ha visto la jugada a través de televisión

Voz 34 39:23 después ya cuando cuando me colocaron el codo pero luego si la pude ver ahí la verdad es que sí que pasa bastante que ese movimiento Emmys es peligroso no porque estando en el aire no tiene un apoyo estoy seguro de que es habano lo hizo queriendo

Voz 0919 39:40 Nos alegramos que se recupere cuanto antes Mariano El otro nombre de la próximas horas sin duda alguna puede ser Guedes el portugués del París Saint Germaine el Valencia lleva todo el verano intentando recuperar al jugador quizá después de la derrota en Cornellà El Prat ante el Espanyol Se acelere la operación Pedro Morata buenas tardes hola Gallego buenas tardes sí pero ahora ya con el máximo accionista

Voz 1716 40:02 el Valencia al frente estaba ayer en Cornellà El Prat con el agente de Guedes con Jorge Mendes es un día de negociaciones intensas entre el Valencia y el Paris san Yemen insisto con Peter Lim al frente en las negociaciones la partida es muy dura porque el París Saint Germaine sólo quiere vender al futbolista o que haya una cesión pero que la opción de compra sea antes del treinta de junio hizo obligatoria lo cual sería en definitiva una compra el Valencia intenta que sea solamente una cesión con una opción de compra pero no obligatoria y en última instancia que sólo fuese obligatoria si el Valencia se clasifica para la Champions de la próxima temporada por lo tanto hay tres cuestiones fundamentales saber si el jugador sería comprado os solamente una cesión en el caso de ser comprado Si esto haría en la horquilla de los cuarenta a los setenta millones de euros cuarenta quiere el Valencia máximos setenta pide el Paris san Germain y en el caso de que el Valencia compre el jugador saber quién lo paga porque la economía del club del Valencia otra cosa es la del propietario que quiera pagarlo él en una ampliación de capital la economía del Valencia viene de perder treinta y dos millones de euros la pasada temporada este verano de gastarse en compras setenta y cinco millones de euros en futbolistas y vender sólo en Veintisiete osea muy difícil que el Valencia de su dinero como club hiciese frente a esa compra

Voz 0919 41:17 muy bien pues Mariano y Guedes ojalá vengan los dos que será bueno para el Sevilla para Valencia y para la Liga ocho y cuarenta y uno esto es Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 42:20 vamos al directo a ver cómo están los partidos en juego en el Ciudad de Valencia al Levante West no Levante Celta Levante Celta José Manuel Alemán alcanzamos el

Voz 29 42:29 minuto veintiocho de la primera parte gana desde el diez el Celta de Vigo con el gol marcado frío por priones Sixto partido muy vivo partido muy abierto de intercambio de ocasiones constantes entre un equipo y otro Levante cero Celta de Vigo uno

Voz 0919 42:42 en segunda división en el Metropolitano están jugando Rayo Majadahonda y Mallorca Miguel

Voz 5 42:47 cuarenta y tres de la primera invitados para llegar al descanso

Voz 0919 42:50 eso Gara el Mallorca desde el minuto catorce con el gol de que

Voz 5 42:52 Carlos Castro el Majadahonda que lo he intentado con un remate al larguero de Aitor Gómez pero sigue ganando como digo el Mallorca cero uno minuto cuarenta y tres

Voz 0919 43:01 ya a las diez de la noche en San Mamés Se juega del Atleti Huesca partido bueno para decir especial porque ya saben los jugadores del Athletic y su entrenador que el próximo fin de semana no tienen partido con lo cual ahora tendrán un parón bueno con el parón la selección que viene después pues el Atleti va a jugar hoy y el próximo partido dentro de de quince días Sam haber Diego González buenas tardes seguro que está ya alguno pensando en algún amistoso para taparse hueco porque efectivamente Se va a hacer muy largo ese ese parón bueno que sale a la que esta noche gallego el que gane esta noche perdón mejor dicho sea el líder o por lo menos compartiendo el liderato cuando menos

Voz 1421 43:39 Berizzo espera que los vídeos de Aduriz y de Willian se pasa a un segundo con tercer de plano precisamente William se puede ser el sustituto en Punta del lesionado Aduriz Unai Simón para repetir la titularidad en aportes

Voz 0919 43:50 días remite a la grada junto con las vacas

Voz 1421 43:52 gradas Beñat San José Balenziaga sitio por lo tanto para los jóvenes como en la defensa Enfrente el Huesca que ya jugada aquí pero en Segunda División precisamente cuando su entrenador Leo Franco era el guardameta del equipo no sabemos aún si va a hacer jugar cedido

Voz 0919 44:05 pues Etxeita en principio se piensa que podría ser el mismo once que ganó al Eibar el pasado lunes casi cuarenta mil espectadores en San Mamés a ver hoy ya no estamos en fiestas invita el jovencísimo Arbeloa Rojas veintisiete añitos del Colegio murciano se termina la fiesta pero seguro que hay una buena entrada y y hoy ha estado en Barcelona Neymar el jugador del Paris Saint Germain que ha estado en El Vestuario con sus bañeros del Barça realmente Neymar avenida jugar una partida de póquer que ya sabéis y los seguís en redes sociales que es una cosa que le encanta además que creo que juega bastante bien aquí bueno pues la empresa que ha traído a Neymar a jugar una partida de póquer ha permitido que algunos compañeros le hicieran entrevistas eso sí con las preguntas ya pactada

Voz 1421 44:51 eh hay atendido Neymar a los compañeros de TV3 para hablar por ejemplo de es

Voz 0919 44:59 rumor que hay que ve a Neymar como seguro futurible del Real Madrid

Voz 37 45:05 y hablarle con con casi todos los me parece un rato con es porque estaba bebiendo todos estos son mis amigos y bueno pasé muy bien

Voz 11 45:14 eh creo que Piqué hoy todo hecho una broma si vas a volver al Barça o no pero no te voy a preguntar esto porque sabes que todo el mundo dice de sin Aimar el año que viene bueno futuro va a estar en el Real Madrid cómo lo ves

Voz 1971 45:24 me he encontrado

Voz 0919 45:27 templo con relato tengo buen trato con París y estaré allí en París eso ha dicho Neymar ante eso después de jugar al póquer con Piqué porque Piqué también es aficionado a ese G

Voz 0017 45:39 luego ya ha estado en la partida Adriá B Barcelona buenas tardes hola Gallego qué tal muy buenas y los dos han participado hoy en esta partida de póquer benéfica la verdad es que Neymar echaba de menos Barcelona porque lleva desde ayer en la Ciudad Condal esta mañana como decía ha pasado por la ciudad deportiva del Barça para saludar a sus excompañeros después ha comido con Rafinha hay algunos amigos y más tarde pues ha ido al Casino de Barcelona para esta partida de póquer con Piqué está previsto que Neymar atendiera también a los medios pero al final sólo lo ha hecho Gerard Piqué como contabas con las preguntas pactadas previamente por exigencias de la Organización de lo más interesante que ha dicho el central del Barça sus palabras sobre Paul Pogba porque le ha abierto claramente la puerta al jugador del United que el Barça como hemos contado siempre ha tenido en su

Voz 1971 46:25 venga

Voz 1620 46:27 en lo que es es que es un gran jugador que ahora mismo está en el Manchester United veremos si en el futuro quiere cambiar de equipo no lo sé por supuesto nosotros estaremos felices de tener uno en el Barça