Hora 25 (27/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 sonidos de hoy la amenaza del precipicio es urgente un ejercicio de serenidad y de contención de la clase política no habría mayor irresponsabilidad que acabar arrojando a los ciudadanos unos contra otros la tensión en Cataluña es indiscutible la sociedad catalana se ha visto sometida a un estrés político intensísimo no hay en la agenda a institucional de esa comunidad ningún otro tema que permita redirigir el centro del debate público no hay actividad ejecutiva de la Generalitat no hay actividad parlamentaria no ser ronda otro imaginario que es el del independentismo la sociedad acabara llegando hasta el lugar al que la empujen hice eso serán responso cables quiénes tienen voz púlpito entre los sonidos del día la evidencia de una rectificación el Gobierno ha terminado por entender que no podía defender al juez Llarena sólo un poco son en determinadas circunstancias sólo está el lugar en el que no incomodar a los socios de legislatura menos cómodos con Llarena el Gobierno ha rectificado aunque intente camuflar en el mapa de los sonidos de este Inés los defectos más mundanos de una institución que se dice divina una jerarquía católica que vuelve a los caminos de la intriga palaciega un arzobispo que acusa al Papa de haber encubierto casos de abusos sexuales voces que piden su renuncia Un papa que no se defiende con contundencia que reacciona tarde último escándalo que decepciona a quienes esperaban de él algo más que un mensaje ya conocido sobre la gravedad de los abusos y que empieza a sentir con toda la crudeza esa guerra sucia de color púrpura otra vez las intrigas vaticanas que la fe sí servirá para mover montañas pero donde esté el poder que se quite el Himalaya

vamos a completar el relato de este lunes último lunes de agosto José

Voz 1071 02:26 Sastre buenas noches qué tal buenas noches Pedro vamos a empezar por lo más reciente que es la Diputación Permanente del Congreso que ha acordado la compra esencia de diez ministros tendrán que explicarse en comisión y cuatro de ellos esta misma semana entre ellos el de Interior Grande Marlaska que habrá de explicar la política migratoria de su Ejecutivo gabinete que insiste en que la expulsión de un centenar de inmigrantes de Ceuta fue correcta según ha dicho hoy la ministra Magdalena Valerio que también hoy trataba de disipar las dudas sobre el futuro de las pensiones

Voz 5 02:53 en nuestro sistema público de pensiones ha tenido pasado tiene presente iba a tener un futuro halagüeño quiero transmitir confianza y esperanza en el sistema público de tensión

Voz 1071 03:05 las pensiones que nos han dejado el dato del día por cierto la nómina mensual de pensiones alcanzó los nueve mil doscientos millones el pasado uno de agosto es un aumento del cuatro por ciento respecto al mismo mes del año pasado aumento que se explica porque hay más pensiones que pagar por las subidas que se acordara eso de la crónica económica después en la Comunidad Valenciana

Voz 1071 03:33 a toda la sociedad decía su vicepresidenta el último caso de la violencia machista veintiocho mujeres han sido asesinadas en nuestro país en lo que va de año el último caso hoy en Orihuela en Alicante una mujer de sesenta años es que ha muerto estrangulada presuntamente por su pareja un hombre que ha confesado el crimen y que ha sido detenido de la crónica de España en el exterior en la llamada la particular llamada de Donald Trump con el presidente de México al presidente de México Enrique Peña Nieto para explicar a la opinión pública el acuerdo por el tratado de libre comercio que tenía ya veinticuatro años Se renueva ahora inaugura por tanto un nuevo escenario en las relaciones entre Estados Unidos y México abre la duda de si Canadá querrá o no querrá incorporarse a Estepa

Voz 4 07:03 diecisiete minutos de la noche las nueve y siete minutos en Canarias tiempo de tertulia en Hora Veinticinco hoy nos acompañan Victoria Lafora hora Victoria

Voz 1715 07:12 no suele noches Pedro Verónica fuman a la verónica buenas noches Pedra a mi me gusta el riesgo he vuelto a juntar bueno de hecho Juan Carlos Jiménez estaba sería también buenas noches y bueno para cambiar los nombres hasta veinte por eso me gusta el riesgo soy así de insensato vuelve a reunir a las personas a las que que pero el riesgo de cambiarles el nombre caerse hoy no ocurre todo bien todo bien

Voz 1715 07:43 finalmente bueno entonces bien hace calor de esta noche y las ganas que tengo

Voz 1170 07:48 pero este tema no las cosas el día como estaba en la Gran Vía pues ahora mismo está lleno

Voz 12 07:57 xima de gente y hacía un poquito de bochorno

Voz 1715 07:59 hace ocho tengo bochorno aquí dentro bueno va poco te queda poco estoy mira en el vicio estas otra cosa sólo lo he dicho unas este verano lo voy a decir ahora todas las tardes lanzamos un vídeo al que por cierto crónica funeral contribuye de manera desinteresada siempre es ahora pedimos el Verónica cantada digo que todas las tardes lanzamos un vídeo que pretende ser un avance de contenidos de la XXV pero no sólo aportamos claves análisis por ejemplo con Verónica pero también claves informativas con los compañeros de la redacción de los informativos de la SER ese vídeo lanzamos a través de las redes sociales es decir Twitter Facebook o Instagram ahí si ustedes no siguen pueden ver ese vídeo porque estaba diciendo esto ha de Asia porque está diciendo esto porque lo primero es lo primero de hecho hoy en ese vídeo recordar que me quedan cinco cinco días cuenta atrás mañana en el mismo Guidia recordaré que me quedan cuatro días pero de momento hay que cumplir con el quinto venga vamos con todo con con esa línea que separa la tensión del enfrentamiento que es una línea Fina muy fina muy frágil el otoño va a ser muy intenso en Cataluña con la Diada con el primer aniversario de la consulta uno de octubre con el independentismo dispuesto a convertir esas dos fechas en dos hitos más de su movilización con el PP conciudadanos endureciendo el discurso hoy la Fiscalía ha abierto una investigación contra los Mossos d'Esquadra por la identifica son de varias personas hace ya unos cuantos días personas que retiraban lazos amarillos vamos a Barcelona Aitor Álvarez

Voz 1673 09:33 la Fiscalía se refiere concretamente identificaciones que los Mossos hicieron el pasado día diecisiete en vándalos Tivisa en el sur de Cataluña identificaciones que se produjeron a lo largo de la carretera hace cuarenta y cuatro que es la principal vía de llegada desde el resto de España a las playas tarraconenses también a otra identificación se refieran el día veinticuatro en la playa de La ya de Amar en este caso a cargo de la Policía Local del municipio ya esta investigación se inicia a raíz de una denuncia de la Asociación Impulso Ciudadano que consideraba estas identificaciones arbitrarias sin fundamento legal discriminatorias por razón de ideología la Fiscalía pide al comisario jefe de los Mossos que informen en un máximo de quince días sobre la identidad de los agentes que hicieron las identificaciones además pregunta al cuerpo de Mossos d'Esquadra por los motivos concretos que llevaron a los agentes a hacer estas intervenciones también se pregunta a la Fiscalía cuáles son las pautas de actuación en estos casos ir reclama que se informe de todas las actuaciones de este tipo que se han hecho o que se harán en el futuro

Voz 0702 10:32 en definitiva la Fiscalía le dice a los Mossos que quiere estar

Voz 1673 10:35 informada en todo momento sobre las identificaciones de este tipo de todo lo que tenga que ver con incidentes con carga ideológica

Voz 1715 10:42 cedente de la Generalitat cree que la Fiscalía a su manera está siendo injusta en su actuación contra los Mossos que con esa investigación los está implicando en un conflicto político del que deberían estar armado

Voz 15 10:52 pues si Pla cambio la que cómo es posible que la fiscalía española se atreva a investigar los mossos que estaban haciendo su trabajo e involucrar los en un conflicto político ante un grupo que actúa de noche encapuchados con armas blancas cualquier policía del mundo actuaría

Voz 11 11:06 barbas blancas Daniel salgan cual al país dado Mon va sea policía Dance actuaría

Voz 1715 11:12 Quim Torra se ha marchado a otro viaje más en ese puente aéreo para reunirse con de Mon haría bien la política por cierto en no contribuir la ACA lograr más a los ya acalorados el ex presidente Puigdemont ha vivido hoy un paso más lejos de lo que lo han venido haciendo otros ya acusado algunos partidos de estar flirteando con la de

Voz 16 11:32 y aún hay otros una minoría muy pequeña muy pequeña que no representa ni tan sólo la voluntad de aquellos que se oponen a la independencia de Cataluña que prefiere utilizar la violencia otro mensaje para los partidos políticos que están flirteando con la violencia que tengan cuidado porque en Cataluña esto nunca será aceptado

Voz 1715 11:50 más voces la del líder de Ciudadanos Albert Rivera que tiene en esa lucha contra la ocupación simbólica del espacio público unos de los arietes discursivo Rivera pide contundencia en la respuesta a la colocación de esos

Voz 0040 12:02 si no hubiera lazos amarillos sino hubiera okupación totalitaria del espacio público si alguien no pensará que el espacio público suyo no es de todos esto no ocurrirá porque la gente normal no se tiene que dedicar cada día a retirar lazos retirar banderas ideológicas lo lo normal es que un Ayuntamiento haga respetar las leyes lo normal es que los ayuntamientos retiren ese tipo de propaganda tal y de hecho hay ayuntamientos que no son gobernados por separatistas que lo han hecho

Voz 1715 12:27 Ciudadanos ha convocado una concentración este miércoles contra la agresión a una mujer la pasada semana cuando retiraba lazos amarillos que entienden como una agresión más de tintes políticos esa concentración anima a participar en ella si estás harto de los lazos es lo que se lee en la convocatoria el presidente del P de Cat cree que Ciudadanos está construyendo un discurso falso sobre el grado de violencia en esa comunidad

Voz 0017 12:49 yo sé que es un poquitín no sé qué hace buen partido político convocando esta supuesta manifestación retuvo editaban quiere instalar uno clima de violencia por motivos políticos esos falso no es verdad tan compartimos la manera de hacer de ciudadanos que intenta fracturar la sociedad por estos motivos

Voz 1715 13:09 mensaje Illa realidad esta esta noche queremos comparar el discurso con los hechos no sabemos preguntado cuántos incidentes se han registrado en los últimos meses si es verdad que la tensión ha ido en aumento Si es cierto que se han incrementado los casos de enfrentamientos por motivos políticos los últimos datos oficiales el último recuento data del mes de julio volvemos a Barcelona han apuntado la verdad es que hay pocos datos oficiales

Voz 0196 13:32 son ambiguos porque no cuentan ni casos concretos ni de qué color político son sus protagonistas en mayo se produjo el pico más alto de denuncias por razones ideológicas según la Conselleria de Interior en tres meses hasta julio los Mossos tienen controlados ciento setenta y ocho incidentes entre agresiones físicas verbales o amenazas el dato no sea actualizado públicamente pero desde entonces ha habido nuevos enfrenta mientras en la calle entre partidarios y detractores de los lazos amarillos en el espacio público este último fin de semana por ejemplo según ha podido saber la SER la policía ha tenido que actuar en varios enfrentamientos menores para rebajar la tensión entre unos y otros por pintadas e insultos en la calle en todos los casos la policía identifica los participantes se realiza una minuta policial hay puntos de Catalunya donde ha habido más casos en Barcelona ciudad cargada donde hay más grupos ultras el último caso que ha trascendido es el de una mujer golpeada en la cara por un hombre del Parc de la Ciutadella en Barcelona el asegura que recriminó

Voz 12 14:25 sus hijos que ensuciar las calles tirando lazos

Voz 0196 14:28 con ellos en el suelo el marido de ella que es afiliado de Ciudadanos asegura que fue por motivos políticos porque habían arrancado esos lazos se investiga también el caso de un fotoperiodista quién un policía nacional le rompió la nariz en Barcelona tras gritarle Viva España el expedientado también denunció al fotógrafo creo que sobre demostraron

Voz 1715 14:45 Castejón el secretario general del sindicato de Mossos d'Esquadra señor Castejón muy buenas noches coranes buenas por la información que usted tiene lo que comentan los los agentes que trabajan en la calle se ha producido un incremento relevante de la tensión en Cataluña en las calles de Cataluña eh

Voz 17 15:05 bueno no no me lo normal es decir ya hace meses que que estamos viendo pues en la calle Puerto equipo situaciones a veces va momentos puntuales localidades muy concretas sobre todo es cuando se encuentran de gente que ha colocado ha colocado cosas no puede ir aún los lazos amarillos de alguna manera hice encuentran con la gente que nos están quitando o viceversa que estaban colocando y gente que no quieren que los coloquen es ahí donde suelen venir las situaciones más penosas pero bueno tampoco es que haya habido un incremento por lo que me llegaría por los compañeros no no es que haya sido ahora

Voz 1715 15:37 ni tampoco de de del número de agresiones de enfrentamientos físicos

Voz 17 15:43 no no no ya le digo esto es algo que ha ido pasando pasa es un goteo porque de alguna manera pasa cada ciertos días hoy cuando pasa pues tiene mucha trascendencia mediática pues por el momento por la situación aquí política en Cataluña pero no es que hay ahora ahora mismo ha habido un incremento por las que luego no

Voz 0702 15:59 y cuando

Voz 1715 16:00 corre los Mossos tienen alguna instrucción concretas sobre cómo responder

Voz 17 16:05 bueno sobre esto se está hablando mucho de la verdad que los compañeros incluso oye vuelta a preguntar para asegurar que no hay una instrucción como se está diciendo alguna orden de que en caso de que los estén retirando tengamos que actuar multar eso no es verdad lo que sí que es verdad que cuando hay situaciones que que tú ves gente que pues a lo mejor está con cuchillos en la calle por decirlo de alguna manera porque estaban cuando algo se encuentra con gente empieza a discutir o cuando hay discusiones como he comentado antes de grupos pues aquí sí que actúa para evitar un mal mayor hice identifica lanzó la la la actuación normal

Voz 1715 16:39 cómo valora por cierto que la Fiscalía haya decidido investigar un proceso precisamente de eso de identificación de varias personas hace algunas semanas

Voz 17 16:48 bueno nuestra actuación que tuvo tuvo mucho ruido mediático por por por como se explicó que ha como fue a partir de aquí a las personas que fueron identificadas y multadas pues posee una denuncia a la Fiscalía ha pedido una serie de cosas al jefe del cuerpo al señor esquivos con nosotros lo vemos bien la policía tiene que ser transparente no no creemos que haya nadie irregular si la policía tuvo es por algo hice alguna vez sean este tipo de casos son otros pues hay una mala actuación policial pues somos los primeros que pedimos que esto no suceda hay que haya transparencia hay hasta dieciséis tienen que tomar alguna medida cautelar contra algún agente puesto tomada pero en principio el hecho de que fiscalía investigue pues lo no tiene que suponer ningún ningún problema

Voz 1715 17:31 lo habrá escuchado usted este argumento en boca de representantes de algunos partidos políticos cree usted que los Mossos d'Esquadra se han convertido para algunos en una policía política

Voz 17 17:43 bueno la verdad es que vamos ya años pues de alguna manera hay el último año especialmente los sindicatos días concretamente el sindicato Mossos d'Esquadra pues ya no sé cómo decirlo no que nos dejen en paz francamente sagrados dejan en paz unos y otros somos la Policía de Cataluña la policial ha dado la Generalitat y en ese sentido pues estamos ya cansados de que se nos utilice de que unos unas veces por unos temas otros por otros pues siempre digan que la policía sexto la policía hará lo otro o que si estamos en instrumentalizada dudoso como se está diciendo ahora mismo que se multa a unos y a otros actores no es verdad con lo cual bueno pues una vez más aprovecho para pedir que se nos respete que somos policías que esto es un tema político que nosotros no tenemos nada que ver en toda

Voz 1715 18:26 el y una última pregunta señor Castejón cree usted o te ve usted o temen sus compañeros que en las próximas semanas la Diada el aniversario del uno de octubre esa tensión que usted asegura que no ha repuntado especialmente los últimos meses y lo haga

Voz 17 18:43 bueno esperemos que no la verdad sí que es verdad que hay gente que se preocupan anunciar no de que viene un otoño caliente qué tal van obvian en días complicados como el primer aniversario del uno de octubre bien el once de septiembre pero bueno la verdad es que nosotros trabajaremos como hemos trabajado siempre con la misma profesionalidad y esperemos sobre todo al hay que aprovechar el siempre que se pueda para pedir a la gente cordura es decir que está muy bien colgarla por qué no pues los que los quite pero sobre todo que quiere que no se vaya más allá de eso no y sobre todo si ahora vienen días pues que será muy señalados políticamente pues que la gente se comporten civilizadamente como la mayoría de los casos

Voz 1715 19:25 Toni Castejón secretario del sindicato de los Mossos d'Esquadra gracias por habernos atendido esta noche

Voz 17 19:30 a ustedes buenas noches

Voz 1715 19:32 espera cerrar este capítulo el consejero de Interior de la Generalitat ha respondido al ministro de Interior a la propuesta que formuló la pasada semana para que se reuniera la junta de seguridad para que en esa reunión así lo propuso Grande Marlaska se afrontar la situación creada por la colocación de esos lazos is símbolos independentistas consejero de interior ha dicho el ministro vale bien reunamos esa junta pero no para hablar la de los lazos Ana el conseller

Voz 0196 19:59 Miquel Buck ha enviado una carta de tres páginas al ministro del Interior donde le propone un orden del día de tres puntos para hablar sobre todo de lucha antiterrorista al final de la carta el Consell lo deja muy claro que no es necesario que hablen de Seguridad Ciudadana orden público o lazos amarillos porque es competencia exclusiva de la Generalitat perseguir todas aquellas actuaciones violenta relacionadas con la libertad de expresión que pueda haber en el espacio público y no sólo eso le dicen que tal y como ya pidió el presidente Torra en dos cartas quieren saber qué medidas disciplinarias ha tomado el Gobierno español contra los policías guardia civiles presuntamente involucrados en conflictos conciudadanos o diputados de Cataluña relacionados con la libertad de expresión las secretarias de Estado de Seguridad deben ponerse ahora de acuerdo para cerrar la fecha también el orden del día definitivo

Voz 1715 20:46 bueno a ver los lazos amarillos los enfrentamientos entre independentistas y no independentistas la la tensión social o política en esa comunidad cuánto os preocupa América

Voz 12 21:03 bueno yo creo que cualquier espita no cualquier chispa de tensión yo creo que es altamente preocupante en un lugar donde aparte está muy seco porque cuando en un lugar está muy seco y hay una chispa por la probabilidad de incendios muy si yo creo que negar esta evidencia nos hace menos conscientes de de lo que están viviendo en Cataluña unos y otros yo creo que en que en Catalunya están rompiendo varias cosas la primera es la igualdad el de igualdad entre los ciudadanos yo creo que hay una cierta arbitrariedad por parte de de los políticos cuál cuando se producen situaciones de tensión y unas se justifican las otras Se condena in yo no he visto por parte sobre todo el independentismo ninguna condena a ninguna de las agresiones que ha sufrido se desde el PSC se desde desde el Partido Popular así como si que he visto que cuando el otro lado pasan cosas pues he visto Miquel Iceta condenar las con contundencia en cambio en el independentismo no y luego hay hay otra cosa que me parece muy peligroso que es la banalización de de ciertas palabras y de de ciertos contenidos políticos como por ejemplo oir hablar de hablar a Albert Rivera hablar de de totalitarismo en una situación una sociedad pues que en principio es democrática porque su partido fue quién ganó las elecciones para empezar por lo tanto hay una concurrencia de partidos cada uno hay libertad de expresión e sí que es cierto que hay ciertos riesgos que yo creo que ese deben apuntar pero no se puede hablar de eso y por último a mí me pregunto me preocupa mucho que la violencia en estos momentos se está utilizando como arma arrojadiza no en política unos y otros avisan de que los otros van a ser los causantes de la violencia no entendiendo que esto provoca una una cierta aceptación social de la misma no que como todo el mundo la espera es como unas la de profecía auto cumplible de que la cosa va a pasar yo creo que Toni Castejón en este caso el Sindicat de Mossos d'Esquadra hablando aseo la voz de la sensatez no y cada vez que se pueda pedir calma respeto hacia el diferente yo creo que es una buena noticia

Voz 1715 23:16 Juan Carlos el luego dictar el problema es que

Voz 1170 23:18 el respeto el diferente estaría bien si una de las partes no fuera el aparato institucional de la Generalitat que eso es el gran problema si fueran dos bloques enfrentados en términos puramente sociales como una fuerce equiparable pues bueno estaríamos ante pequeñas escaramuzas digamos que que que no pasaría más allá de de elementos anecdóticos au personales pero no es el caso es el caso de que hay una institución del Estado la Generalitat que utiliza todos las todos los instrumentos que tiene a su alcance de tanto los que están directamente a al al servicio de reyes mitad como los que han puesto al servicio editada por ejemplo en los medios públicos de difusión de radiodifusión y entonces no estamos ante un elemento de igualdad ni ni ni un elemento de de simetría en en el conflicto Amir eso es lo que verdaderamente me parece extremadamente preocupante no son dos en amados sociales que disputan por un cierto prevalencia de un espacio público es una institución que es la institución básica del Estado en Cataluña la que ha asumido una posición absolutamente eh proclive al conflicto y al enfrentamiento ir desde el punto de vista no hay posibilidad real de de dar una solución al conflicto salvo que este marco institucional deje de estar en en las manos de quienes

Voz 1715 24:42 la victoria a ver yo

Voz 1971 24:46 quiero relativizar un poco la preocupación de mis compañeros yo creo que la sociedad catalana es una sociedad extremadamente civilizada extremadamente prudente la sociedad en su conjunto que dentro de la sociedad era tanto el señor Puigdemont como el señor Torra están acercando demasiado la cerilla la pólvora en un intento de convertir en en en movimiento multitudinario de apoyo a sus tesis independentistas las festejos que vamos a vivir a partir del once de septiembre no quiere decir que esto o yo tengo la esperanza vaya a producirse que es verdad que hay un ambiente que es verdad que los CDR es curiosamente a los que ni Torres ni puse Puigdemont critican jamás están provocando situaciones de violencia pero a mí me llama la atención que entonces estas especie de advertencias de vamos a vamos a preparar un otoño caliente vamos a preparar las grandes manifestaciones que demuestren el auge del independentismo en la calle no no no tienen el respaldo quiero yo creo que ellos han esperado hasta ahora por lo tanto yo creo que la todo lo que sea una llamada y una incitación por contra sensu contrario a la calma la tranquilidad a la libertad de expresión pero dentro de los cauces democráticos de un Estado civilizado del siglo XXI el que estamos conviviendo porque también conviene recordar que bueno las agresiones que han salido más en los medios bueno pues son gente que precisamente no es afín al señor pues entonces quién ha habido violencia por el otro lado Iker resulta que según dice el de los Mossos había gente que iba con cuchillos a quitar lazos amarillos bueno pues la señora a la que le golpearon en la cabeza el otro día es bastante difícil que imaginarse la con un cuchillo en la mano como no sea para una tijera para cortar los lazos podemos quitar ahora bien cómo van instrumentalizar cara al otoño caliente a estos grupúsculos volvemos a los CDR volvemos a la CUP que están dispuestos a convertir el espectáculo de la de la protesta callejera a subir lo de nivel para llegar a las cancillerías europeas a las que hasta ahora les han mostrado su más absoluta indiferencia bueno pues a mí ese aspecto sí que me preocupa pero no el de la sociedad catalana que yo creo que va a responder con la calma y con el el seny que está demostrando hasta ahora es que hay grandes manifestaciones no hay ni un incidente tanto de un lado como de otro grandes marchas de constitucionalistas grandes marchas de independentistas mientras este ambiente Ciudadanos se mantenga yo todavía soy optimista ahora bien la persecución de la que ha sido objeto el juez Llarena se ha tenido que marchar de de su casa de veraneo en Girona que se va protegido Él y su mujer eso no sé por qué no le causa absolutamente al señor Puigdemont una en fin una reacción de reprobación sin embargo la menor cosas como que la Fiscalía investigue a los Mossos eso ya lo consideran casus belli

Voz 1715 28:17 Verónica se porque

Voz 12 28:19 contestando un poco a a la pregunta que lanza Victoria que yo ya sé que es es retórica es que pues en estos momentos lo que le interesa es mantener la alta tensión en la clave porque de lo contrario él quedará en el más profundo de los olvidos el se él permanecerá fuera de las fronteras es de España para no no afrontar el proceso judicial que tiene que tiene pendiente en España y nadie se olvidará osea nadie nadie se acordará de él caerán eso absoluto de los olvidos y eso es lo que él no se puede permitir el su vida política institucional la tiene absolutamente perdida eso creo que él es consciente por lo tanto lo único que le queda es conseguir sus objetivos políticos en términos de independencia de ruptura social en política con España y eso es a lo que dedica las veinticuatro horas del día así lo hizo dinamitando el congreso del PP Cat sacando fuera a Marta Pascal que era una política independentista que abogaba por una vía más pactista con el Estado y que asimismo propició la moción de censura Sánchez puso cómo no estén esto Torra bueno pues están un equilibrio complicado porque entienden que no quieren que haya ninguno más de de los miembros del Gobierno ni del Parlament que vaya a que se enfrenta en los tribunales y por lo tanto no quieren hacer ningún tipo de desacato legal pero al mismo tiempo como tienen que tener las mazas inflamadas por retóricamente van aumentando cada vez más la tensión y por lo tanto no pasan ni una dentro de la estrategia el victimismo pero fijaros es que

Voz 10 29:54 en en en este momento la política catalana es sólo palabra el el Parlamento

Voz 12 30:01 está cerrado las instituciones no funcionan eso quiere decir que no hay leyes que no se promulga absolutamente nada es decir que no se legisla el día a día los ciudad

Voz 1715 30:10 porque lo tiran para es que además de única mejor lo eso es lo bueno

Voz 1971 30:14 a lo mejor es que el el esa escalada de la tensión que como tú muy bien dices Eren es lo único que le permite al señor puñado Bush de seguir manejando los hilos de la política catalana vía Torra ese ese escalada de la tensión verbal si al final no se refleja si al final lo que acaba produciendo es un cansancio civil porque no tiene resultados prácticos porque no avanza pues entonces bueno pues no no o sea en el otoño ya lo pueden calentar que igual que se calienta enfría

Voz 1170 30:50 Juan perezoso se pasa que eso hace un año que yo creo que estábamos diciendo cosas bastante parecida es decir que era un avanzado nada no no no sí sí sí sí yo estoy en que la calma es el mejor antídoto contra la las las soflamas pero las soflamas el y el marco retórico no es baladí no no no es inocuo en términos absolutos genera un poso genera eh un una crispación en poca gente sí seguramente serán pocos pero con veinte mil au con diez mil es suficiente para crear un clima social de violencia no hace falta que las masas se lanzó a la a la calle hace falta un grupúsculos minoritarios que pueda generar acciones de violencia por tanto la retórica no es baladí no es inocua insisto tiene una repercusión iba creando un caldo de cultivo en mente es absolutamente ideologizada IFA

Voz 1971 31:43 cifras pero entonces lo que Juan Carlos entonces lo que nos debería preocupar es aquella parte de la sociedad catalana que diciendo bueno incluso independentista pero no gustando las formas y las maneras va a tener que soportar una convivencia ciudadana en las principales capitales de Qatar ya muy incómodo durante todo el otoño a mí es AMISOM sí que me preocupa dicho lo estaban haciendo de hecho los sufriendo pero el problema es que están sufriendo una gran parte de los medios de común

Voz 1170 32:11 canción están dedicados

Voz 1971 32:14 Drogras a las proclamación de estas etcétera sino de luego también hay otra cosa positiva indica haber no quiero lleva dejarme llevar confundir los deseos con la realidad en la es decir hay una parte de la sociedad que empezó con entusiasmo creyendo que éstos de verdad iba a desembocar en una república independiente y que ahora son perfectamente conscientes de que eso no se va a conseguir en la Europa del siglo XXI

Voz 1170 32:40 sí pero victoria el hartazgo antes de la aplicación del ciento cincuenta y cinco era bastante parecida después de la aplicación del ciento cincuenta y cinco pareció que hubo un momento de cierto relax y cuando se convocaron las elecciones la mayoría independentista volvió a ganar y básicamente los dos bloques no se movieron en gran medida por tanto yo creo que es un es un voluntarismo con el que tengamos que que posicionarnos pero yo creo que es un voluntarismo en algunas en algunos casos que expresa más un deseo que una que tenga análisis

Voz 1715 33:16 la realidad a veces me pregunto cuál es el verdadero grado de el espíritu crítico al menos una parte del independentismo algo que tiene que ver con lo que decía antes Verónica en el intento de conseguir la independencia lo que de momento han conseguido es la parálisis absoluta en Cataluña la Generalitat no gobierna no hace que es territorio que esa comunidad progrese no

Voz 0702 33:40 si no aplica políticos

Voz 1715 33:43 novedosas no interviene los desequilibrios no está haciendo nada supongo que habrá una parte de la masa independentista que sea capaz de entender o o de reflexionar que en fin la independencia puede ser un fin legítimo defendible pero en todo caso mientras la situación siga siendo de dependencia según su criterio político Catalunya debe seguir avanzando y tiene que seguir preocupándose de los catalanes

Voz 12 34:12 no sólo eso lo más lo más duro del tema es que si uno no sabe gestionar una comunidad autónoma cómo va a saber gestionar una república y no sólo eso porque el independentismo de lo que nunca ha hablado es como se eh haría ese proceso constituyente que sería una república como sería el Estado social de derecho como la distribución de los partidos políticos pero sí en Cataluña en en todos los años que llevamos de democracia no han sido capaces de pactar una ley electoral que en Cataluña se rige por la disposición adicional

Voz 18 34:46 eh de la de la LOREG es decir de la ley de la ley

Voz 12 34:49 electoral española porque nunca han sido capaces de de pactar una ley electoral que lo que requería era una mayoría cualificada es decir yo creo que yo la teoría del soufflé eso de que siempre desde desde Madrid se ha dicho no después de la primera manifestación no el suflé bajará el suflé bajará yo yo no estoy tan segura de que el soufflé baje

Voz 1170 35:14 que de hecho cuando el el sí

Voz 12 35:16 cierre el Parlamento por es decisión absolutamente partidista

Voz 1170 35:20 indicó unos pisos digamos extraordinariamente criticables en términos democráticos no para

Voz 12 35:28 no evidenciar para no evidenciar la ruptura de del independentismo

Voz 1170 35:31 como no ha pasado nada en realidad está el Parlamento cerrado desde hace dos meses ya hasta octubre no pasa nada

Voz 1971 35:39 por ello no digo yo no estoy diciendo que baje el suflé en absoluto pero en absoluto es más yo estoy convencida convencida por los datos es decir por la última encuesta del CIS catalán que el independentismo sigue teniendo fuerza absoluta pero qué casualidad que Puigdemont suscriban ya no tienen el apoyo y el entusiasmo que tuvieron en las anteriores elecciones a lo mejor a lo mejor es que hay una parte de Cataluña que se está cansando de la política espectáculo y como vosotros decís es que Cataluña está en un desgobierno absoluto osea Nice soluciona el así como en en en el resto de España están intentando poner medidas para su accionar todo lo que el Estado de social de derecho perdió con la crisis incluyendo la sanidad incluyendo en Cataluña todo sigue igual la hay plantas de hospitales Terradas que no parecen importarle a los consellers de la Generalitat por lo tanto yo pienso que si uno puede dejarse deslumbrar por promesas y se puede mantener si además te venden el relato del Estado opresor habéis leído el texto de la D la demanda que presenta Puigdemont se dice que la justicia española es de los países delincuentes que estamos al nivel de de de Tayikistán no o Kurdistán no ser un país de estos de de Asia Central las es decir es es el el único lenguaje que son capaces de trasladar que cala claro que cala pero hay una parte de la sociedad catalana que empieza a exigir que la con la política y el Gobierno se conviertan en hechos en realidades yo creo que la sociedad catalana existe y que habrá un grupo de de incendiarios incendiarios incendiados por el señor Push de Mall que habla de violencia en los demás sin ver la suya propia sin lugar a dudas vamos no sólo existe de hecho el partido más votado en Cataluña

Voz 1170 37:44 ya es Ciudadanos no es el partido del Esquerra Republicana fea que claro que hay una una parte de la sociedad catalana que quiero otra cosa el problema es que no

Voz 1715 37:55 no son la mayoría total ir habrá que preguntarse cuánto tiempo puede aguantar Cataluña con una Generalitat incapaz de ejecutivo Icon un Parlamento incapacitados no legislativo porque en fin es verdad el sacrosanto Parlament resulta que pues está absolutamente paralizado bueno está vacío y telarañas desde que se cerró porque no hay actividad porque no la va a haber hasta octubre por lo menos por lo menos bueno ya veremos si vamos avanzando también con Cataluña como referencia al Gobierno ha pasado de plantear una defensa parcial del juez Llarena a comprometerse a defenderle hasta las últimas consecuencias dirán lo que quieran de lo que quiere la propia ministra de Justicia pero eso una rectificación lo es pasar de un Le defenderemos según sea la posición de la justicia belga aún estamos buscando abogados para representar le es una rectificación es un cambio de criterio que es explica por un doble factor por la presión de la oposición claro también por aqueja mayoritaria de las asociaciones de jueces y fiscales Alberto

Voz 0055 38:57 el pasado jueves la defensa del juez Llarena tenía condiciones este lunes llano Dolores Delgado ministro de Justicia esta mañana en Radio Nacional

Voz 19 39:04 hay una parte relativa a esas declaraciones pero la inmensa mayoría del procedimiento se refiere al pues es ahí es donde no vamos a transigir lo más mínimo

Voz 0055 39:16 las declaraciones que los independentistas reprochan a Llarena ya no son un asunto privado ni esencial como parecía la semana pasada cuando su departamento anunció la contratación de un bufete belga para defender solo decían entonces los intereses de España su jurisdicción un retoque iniciada ayer por Moncloa que celebran las asociaciones judiciales desde la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura su presidente Manuel Almenar celebraba esta mañana en Hoy por Hoy lo que define como una rectificación

Voz 20 39:40 absolutamente haya un cambio de actitud que yo creo que debe ser calificado como acertados y absolutamente necesario

Voz 0055 39:47 la primera meta flotante del proceso será el cuatro de septiembre aunque como ha adelantado la SER Pablo Llarena no tiene intención de presentarse ante la justicia

Voz 1715 39:54 la que equivocarse es de humanos y a veces rectificar desde de sabios e inteligentes el Gobierno la ministra de Justicia se ha visto atrapada estos días por una pinza acrítica es verdad la oposición por un lado decía las asociaciones de jueces fiscales que protestaron airadamente por otro el PP y Ciudadanos que está formando pareja últimamente los grandes asuntos si alguien diría hombre últimamente casi desde el principio bueno digamos últimamente lo grande grandes dos han insistido hoy en denunciar la poca pasión que el Gobierno está poniendo la defensa del juez que investiga de independentismo dice que es pobres

Voz 0702 40:27 buenas noches ya se han pronunciado todos los partidos de la oposición una decisión la del Gobierno de Pedro Sánchez fue dar amparo legal al juez Llarena que no contenta ni a la izquierda ni la derecha ni tampoco a los independentistas PP Ciudadanos exigen al Gobierno una defensa más férrea del magistrado e incluso plantean que la Fiscalía actúe contra la justicia belga Pablo Casado PP Albert Rivera C's

Voz 21 40:50 es una afrenta a todo el poder judicial español por tanto la Fiscalía General del Estado tendrá que estudiar hasta qué punto se puede querellarse contra ese juzgado belga por inmiscuirse en la inmunidad y en la integridad de la jurisdicción española

Voz 0040 41:03 defender al juez Llarena o cualquier fiscal o cualquier juez que está defendiendo la legalidad democrática en Cataluña es defender al Estado es defender a España no es una opción como pretende este Gobierno interino es una obligación

Voz 0702 41:16 a Unidos Podemos tampoco contenta una medida que consideran de inadecuada Larra

Voz 22 41:21 el pretender defender con los impuestos de los españoles y las españolas por una cuestión privada a un juez pues no nos parece lo más adecuado para

Voz 0702 41:28 los independentistas directamente es un error del Ejecutivo que ha cedido ante las presiones de la derecha Gabriel Rufián d'Esquerra Carles Campuzano del PDK

Voz 23 41:36 se de que defiendan a un juez que se ha demostrado lacayo de según qué despachos de Génova trece pues bueno lo que hace es constatar el hecho de que el PSOE lo único que quiere es eh

Voz 22 41:49 no molestar mucho y ha sido un error del Gobierno nueva ayuda a lo que es imprescindible buscar soluciones políticas

Voz 0702 41:58 el Gobierno en palabras de la ministra de Justicia defenderá hasta las últimas consecuencias los intereses de España que pasan por defender la actuación jurisdiccional del juez Llarena

Voz 1715 42:08 el breve parón veraniego Se rompe definitivamente desde hoy la la oposición PP y Ciudadanos sobre todo empiezan fuerte este nuevo curso político subiendo al escrutinio al Gobierno perdón a un escrutinio intenso del Congreso casi todos los ministros van a ir pasando por la Cámara Baja para dar explicaciones sobre casi todos los asuntos que se han ido acumulando esta semana diez ministros para pasar por allí Mar Ruíz buenas noches

Voz 1441 42:32 buenas noches y seis de esas comparecencias han aprobado con carácter extraordinario así que se van a producir esta misma semana a la Cámara Baja acudirán el ministro de Interior sobre los incidentes en la valla de Ceuta la política de acercamiento de presos de ETA o el cese del responsable de la UCO también la titular de Igualdad para dar cuenta sobre las medidas del Pacto contra la violencia ah de género la de trabajo sobre la política de acogida a los inmigrantes y el de Fomento en relación con el conflicto entre el sector del taxi en la sube TC el futuro de las autopistas de peaje también acudirá al Congreso el ministro planas para informar sobre el acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos PP y Ciudadanos gracias a algunas ausencias en la votación por parte de grupos minoritarios han logrado forzar finalmente por sorpresa que el Gobierno tenga que dar explicaciones por lo que consideran dedazo será el nombramiento de altos cargos de distintas empresas públicas algo que enfrentaba así al popular Carlos Floriano ya la socialista Patricia Blanquer

Voz 24 43:26 nepotismo enchufismo privilegios ya escaso sentido democrático definen los pocos meses del señor Sánchez al frente de la Presidencia del Gobierno

Voz 25 43:37 la utilización sarcástica de colocados a la que algunos hacen referencia se realiza sin

Voz 12 43:43 fundamento alguno considerándose más bien

Voz 25 43:46 en una salida irrespetuosa de quien no tiene más argumento que la mera descalificación

Voz 1441 43:52 a petición propia pero ya en comisiones ordinarias comparecerán a partir de la próxima semana ya hasta mediados de mes la ministra de Política Territorial para hablar de Cataluña la de Educación y el de Exteriores sobre la situación en la aduana comercial en Melilla

Voz 1715 44:04 entre las comparecencias aprobadas por la Diputación permanente de la del ministro de Interior Fernando Grande Marlaska la de la ministra Valerio Magdalena Valerio para hablar de inmigración de la política de inmigración del Gobierno ya saben que algunos partidos especialmente críticos con la falta de una política determinada de inmigración que hundía acoge a los inmigrantes de la cuadrilla otro expulsa a los ciento dieciséis que saltaron la valla Magdalena Valerio ministra de Migraciones el Gobierno de España

Voz 5 44:30 esta por la migración la inmigración legal porque si tienen que venir contingentes de trabajadores para trabajar en este país porque hay empleo nuestra apuesta es que hay que retomar la inversión en los países de origen la cooperación al desarrollo planes como existió en su momento como el Plan África para evitar una cosa que se llama el efecto huida algunos habla mucho del efecto llamada pero también hay que hablar del efecto huida bueno

Voz 1715 44:57 la inmigración decía la ministra del gobierno español apuesta por la inmigración legal pues todos los gobiernos que han pasado por La Moncloa apuestan por eso eso es una obviedad decir lo contrario sería un escándalo claro piensen en el argumento contrario de un español apuesta por la inmigración ilegal como no cabe ese argumento contrario el el el que da es una obviedad pero apostar por la inmigración legal no es en fin lo mismo que aceptar a los doscientos inmigrantes irregulares que viajaban a bordo del Aquarius yo creo va a ser muy interesante yo pregunto por la inmigración bueno nos pregunta por la inmigración porque estoy viendo el reloj se os pregunto por la inmigración se van a echar definitiva de la desconexión a la vuelta os pregunto por la inmigración por qué esperáis de las comparecencias esta semana de Magdalena Valerio de ministro Grande Marlaska sobre la política en materia de inmigración del Gobierno insisto discutir estos días por algunos partidos seguimos en Hora veinticinco

Voz 1715 49:47 cuarenta y nueve nueve cuarenta y nueve minutos en Canarias en tiempo de tertulia con Verónica hormonal con Victoria Lafora y con Juan Carlos Jiménez y con las opiniones que ustedes nos hagan llegar a través del número de guasa que recuerden es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres yo creo que va a ser interesante Juan Carlos escuchar esta semana hablo de migración en porque de Cataluña ya hemos hablado suficiente dijo que va a ser interesante de escuchar esta semana las comparecencias tanto de la ministra Valerio como del ministro Grande Marlaska Mestre migraciones ministro de interior para ver si podemos terminar de situar en algún espacio más o menos reconocible la política en materia de inmigración de Goya

Voz 1170 50:33 lo que pasa que yo creo que llegaron con una cierta idea de que bueno la inmigración es un problema pero es un problema que con algún gesto se puede solucionar yo creo que han visto absolutamente sobrepasados por la oleada de de de llegadas de inmigrantes esa no yo creo que el Gobierno ahora mismo no sabes muy bien cómo cómo cómo afrontar la la la política migratoria que ha bascula di diga lo que diga lo pueden justificar como quieran pero sí es evidente que la política migratoria ha experimentado una báscula acción casi de de de cero al diez no tiene nada que ver la la la parafernalia que montaron con la acogida al Aquarius a la a la expulsión de los cien inmigrantes que hasta la la valla de de de Ceuta por tanto eso es muy difícil de explicar porque no hay un criterio el propio más de las políticas de Migraciones yo no digo que un criterio sea mejor que otro pero algún criterio tienes que tener los criterios no pueden variar cada tres o cuatro cada tres o cuatro días de acuerdo a además a al impacto que pueden tener en la opinión pública determinadas decisiones claro que es un problema extraordinariamente complicado es extraordinariamente con lejos no hay a mi modo de ver no hay una solución posible para un tema poliédrico y que desborda con mucho las posibilidades de todos los Estados europeos todos los Estados europeos están en las mismas te escrituras no hay una política europea digna de tal nombre y por tanto los estados hacen lo que pueden pero bueno que lo reconozca tanto lo que hace nuestro gobierno como lo hicieron los Gobierno restantes porque esto de echar toda la culpa a la falta de planificación del del anterior Gobierno parece que es una excusa un poco ridícula

Voz 1715 52:17 victoria