Hora 25 (27/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1071 00:00 esta el mensaje si por varias cosas primero porque dada la debilidad del Gobierno en el Congreso aquí en casa esto refuerza la imagen presidencial de Pedro Sánchez de estos porque supone el regreso de un presidente español a una gira tan amplia como esta para estrechar lazos con países a los que hace años que no viajaba un mandatario español aquello de que España mire más a América Latina no desde dos mil trece por ejemplo hoy por citar el caso del país al que llega que no pisaba la moneda o mandatario español desde ese año desde dos mil trece después pues porque son cuatro países con realidades muy distintas y eso permite lanzar un mensaje global al conjunto de América Latina o así al menos es como quiere presentarse La Moncloa con esta ambición en esta gira por cuatro países

Voz 1715 00:39 quiero que saludemos a Cristina Manzano directora de es global Cristina Manzano muy buenas noches le vamos a pedir a Cristina Manzano que nos ayuda a valorar y es la primera pregunta que le trasladó si era verdaderamente urgente recuperar el diálogo el contacto con Latinoamérica

Voz 1 00:54 lo que es urgente es recuperar de la iniciativa en política exterior y yo creo que es el Gobierno por lo menos se tiene esa actitud lo ha demostrado en cuestiones europeas Si bueno pues es un gesto de la importancia de la de la relevancia que tiene América Latina nuestras relaciones exteriores

Voz 1715 01:11 lo que tiene pero que en los últimos años no se ha demostrado del todo

Voz 1 01:16 bueno no sé efectivamente no sabemos sado desde el punto de vista del Gobierno de la iniciativa diplomática aunque no ha dejado nunca de tener olvidemos es que los intereses solamente por hablar de los intereses económicos y empresariales que tiene España la región son altísimos es la la región junto con el norte de África que más nos afecta así que las relaciones no han dejado de ser importantes lo que faltaba era la iniciativa política

Voz 1715 01:41 mi políticamente diplomáticamente España sigue siendo un actor relevante para ese continente

Voz 1 01:50 sí pero nosotros siempre tenemos la impresión de que debería ser más Indo que mientras tenemos que asumir es que la realidad de la región ha cambiado muchísimo en los últimos años en la última década desde luego Equal Hierro e relación renovada que queremos hacer cine que estos siempre tomado como igual a igual no yo he oído a veces que esto quería reforzar el liderazgo de España en esa relación yo creo que lo puede haber liderazgo tiene que haber y caminar juntos y sin mirar juntos y reforzar relaciones ante una serie de cuestiones bilaterales pero también cuestiones globales que nos afectan no yo por ejemplo también el en la fuerza que le está dando el Gobierno a las veinte treinta que es tan importante para todos pero mucho para América Latina pues creo que es que es otro factor a tener en cuenta ahora mismo

Voz 1715 02:40 si España ha sabido cero ha perdido la oportunidad de ser el puente entre Latinoamérica y la Europa política

Voz 1 02:46 eso es un papel que siempre unos hemos atribuido que está bien que así sea y que de hecho incluso durante los gobiernos de Mariano Rajoy que como estamos hablando no tuvieron esa esa prioridad en las relaciones con América Latina incluso ahí hubo algunas iniciativas como el que concederla el el eximir realizados a una serie de países latinoamericanos que ha tenido haciendo España debe tener este papel indudablemente porque es la región con la que mejor nos entendemos con la Éste sí que tenemos que jugar ese papel de puente pero siempre insisto sabiendo que que Llanos tenemos no no vamos a hacer esa figura de la antigua metrópoli no sino que tenemos que jugar con nuestras nuestros vínculos culturales históricos y de idiomas y tratar de de saber qué posición conjunta podemos tener

Voz 1715 03:33 el conjunto decíamos antes que en el viaje está el mensaje en la elección de los países que se visitan también es evidente que políticamente no tiene el mismo interés ni la misma relevancia la visita a Bolivia por ejemplo que que a Costa Rica Chile Bolivia Colombia Costa Rica son cuatro realidades algunas muy diferentes de un mismo continente

Voz 1 03:53 sí es curioso y también se está destacando estos días no hay los países que tienen gobiernos conservadores dos países que tienen gobiernos más de izquierdas más progresista así también ahí se pretende dar esa imagen de de globalidad no en la aproximación pero lo que no podemos olvidar es que toda la región está en pleno proceso de cambio político de esos cuatro países tres han cambiado han tenido elecciones en los últimos meses colombiana el presidente Duque acaba de tomar posesión hipo eso también es un buen momento no para pulsar la realidad de países en cambio para para ver qué es lo que España puede contribuir y cómo podemos reforzar esas relaciones tampoco hay que olvidar que están en un momento no sólo esos cuatro sino el conjunto de la región de desaceleración económica con lo cual hay que ver dónde podemos si podemos reforzar nuestros intereses económicos y defenderlos

Voz 1715 04:46 no pues Cristina Manzano directora de Global gracias por habernos atendido esta noche

Voz 1 04:51 gracias a vosotros para noches como siempre

Voz 1715 04:54 un placer que Cristina Manzano directora de Global nos ayude a entender es lo que ocurre más allá de nuestras fronteras estrechas fronteras vamos a seguir dando Latinoamérica ya ahora hablo hablo el turno de palabra para nuestros tertulianos digo que sigamos mirando hacia allí hoy Estados Unidos y México han anunciado un acuerdo comercial el inicio para renovar el Tratado de Libre comercio de América del Norte México y Estados Unidos si esos dos países entre los que se abrió una auténtica cima con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y que hoy han firmado un pacto al que luego quieren que se a Canadá nos vamos a Washington informa Carlos Pérez Cruz

Voz 1197 05:34 en campaña electoral Donald Trump decía esto de México

Voz 2 05:37 de ahí a que venga así que Nam

Voz 1197 05:41 no son nuestros amigos nos están machacando económicamente ya en la Casa Blanca la cantinela del

Voz 3 05:46 puro

Voz 4 05:48 que decía pagará a México el presidente mexicano Peña Nieto replicaba México no pagará ningún

Voz 1197 05:55 ya sí está hoy en que de pronto ambos son grandes amigos

Voz 2 05:58 sí lo ha hecho la los parabienes mutuos ya está un brindis

Voz 5 06:05 nacieron muy indie con tequila

Voz 2 06:09 Enrique Peña Nieto propone Tequila

Voz 1197 06:11 para celebrar el principio de acuerdo que hoy Trump ha anunciado en la Casa Blanca ante los periodistas con su homólogo al teléfono con algún problema de conexión eso sí pero Enrique ha tardado en responder nervios en la sala durante unos segundos incomodidad y a celebrar a brindar por un principio de acuerdo comercial entre Estados Unidos y México con el quechua han pretende finiquitar el actual Tratado de Libre Comercio que no sólo involucra Mexico también a Canadá el vecino del norte por cierto la gran incógnita Peña Nieto insistía en la importancia de contar con ellos Cham decía que sí que negociaremos pero sino

Voz 2 06:43 oye te envía echar fue en lo sentido

Voz 1197 06:46 es metemos una subida de aranceles a la importación de coches y resuelto los detalles del principio de acuerdo con previsión de duración de unos dieciséis años son poco concretos todavía hay se refieren a sectores como el del automóvil lo que todavía no se ha resuelto es la cuestión de los aranceles a la importación de acero y aluminio que impuso en la guerra comercial con sus dos vecinos todo muy vago a la espera de que el Congreso apruebe como pronto en noviembre se pueda firmar pero sin Canadá está por ver si el Congreso acepta

Voz 2 07:12 va eh

Voz 1715 07:14 en Away que hueca bueno y Venezuela la gran crisis que vive ahora el continente el éxodo más numeroso la huida de miles de personas cada día se ha complicado en algunas decisiones de los países de paso de destino Perú por ejemplo exige ya pasaporte ACNUR está preocupada por el riesgo de que la gente que sale de Venezuela acabe Urizar pasos ilegales y por lo tanto más inseguros nos vamos hasta Venezuela Amanda Sánchez Amanda buenas noches

Voz 6 07:39 es muy buen Es tarde fue Dios Gabo Cabello el número dos del chavismo quien insinuó que las imágenes de venezolanos huyendo por la fronteras terrestres son un montaje de los medios de comunicación

Voz 7 07:48 parece que eso fuese luces cámara acción con banderas autobus rodea montar en autobuses los deja en cualquier sitio y la gente no le quedaba otro piensa en la toma

Voz 1170 07:57 conversamos con los venezolanos que planean ir

Voz 6 07:59 dicen los próximos meses insiste en que su principal motivación para emigrar es poder ayudar a los que se quedan en Venezuela

Voz 8 08:05 están en otro país puedo mandarle dinero para que por lo menos intente sobrevivir aquí en Venezuela

Voz 6 08:11 también conocimos el caso de una joven que emigrar a por la vía terrestre hacia Argentina en una travesía de aproximadamente una semana ella dice que no le importan los riesgos con tal de poder ayudar a su madre que es diabético

Voz 3 08:22 que yo fuera pueda trabajar con carreras partirá Freeman dársela y eso me tranquilizó a El Cairo para mandar el dinero suficiente para que pueda comprar sus alimentos y a ser la dieta para la diabetes como la tiene que ser

Voz 6 08:34 todos coinciden en que se van de Venezuela porque no tienen otra opción para sobrevivir en el país

Voz 1715 08:39 bueno pues la gira latinoamericana de Pedro Sánchez el mensaje con con eso traslada nos lo contaban tres José Luis Sastre mensaje que La Moncloa dice que encierra el hecho de que esta gira haya sido América Latina haya sido además a esos cuatro países dos con Gobierno conservador dos con un gobierno de izquierdas cada uno de ellos claro con un peso político diferente pero en la mayor parte quizá digo eh quizás en que era dice me ofenda el el país con menos relevancia en esta gira se a Costa Rica quizás Olivia tiene morbo político desde luego Colombia acaba de cambiar de Gobierno el proceso de paz Chile por el peso también político y económico en la zona Verónica

Voz 9 09:27 si Pedro Sánchez en el dos mil quince ya siendo secretario general estuvo en Chile estuvo creo recordar en en Colombia en Colombia se reunió con el presidente Santos de aquel momento donde el de estuvo explicando el proceso de paz y en y en Chile se reunió con la presidenta Bachelet por aquel momento luego esto o también en la toma de Tabaré Vázquez es decir que Pedro Sánchez desde que llegó al poder en el PSOE siempre ha tenido

Voz 10 09:53 como como uno de los objetivos

Voz 9 09:56 revitalizar esas relaciones con Latinoamérica que quedaron seriamente tocadas después de de la presidencia Aznar que hace

Voz 1971 10:05 sí sí mucho tiempo pero que parece que todavía se resiente

Voz 9 10:07 no el siempre siempre ha tenido una voluntad de volver a impulsarlas si que es cierto que esto una de las cosas que nos tendrá que explicar al Gobierno también es porque ha roto la tradición de visitar Marruecos como primer destino internacional tenemos que recordar que todos los presidentes de la democracia lo habían hecho en la primera visita internacional del presidente era con Marruecos algo que en este momento pues tendría cierta cierta gracia también en el sentido de que Marruecos de donde proviene en gran parte de la de la migración de la que estábamos hablando antes y además se publicó que que Zapatero estaba estaba preparando esa reunión con Mohamed VI que querían hacerlo incluso antes que el viaje Latinoamérica pero seguramente pues por motivos de agenda no se ha podido realizar veremos eh lo queda de Hidden de de lo que da de sí esta gira de cuatro días exprés que tendremos pues alguna imagen presidencial de alguna declaración pero pero no mucho más pues porque no le da tiempo si es que no están casi al día por país

Voz 1715 11:09 sí verdad es un viaje exprés relámpago Victoria

Voz 1971 11:13 a ver parece ser que la verónica que el el no viaje a Marruecos es porque el el Rey de Marruecos no está en en en su país entonces por eso han ido retrasando esa es la causa de que Mohamed VI se pasa gran parte de del año fuera de de Marruecos en Francia y en otros sitios y que es verdad que Zapatero había intentado organizarlo pero no ha sido posible a mi me parece muy bien que viaje a a Sudamérica me parece muy bien que se mantengan los lazos me parece muy bien que seamos que tengamos un un un trato especial con América Latina con quién nos une tantas cosas porque además hay muchas empresas españolas allí que en fin ha sufrido los vaivenes de los cambios de gobierno de las de cambio disposiciones con respecto incluso en llegó a pasar una cierta inseguridad jurídica con respecto a las inversiones que hayan hecho ya que me parece muy bien que el Gobierno va

Voz 2 12:11 hay que hay que que en fin quede

Voz 1971 12:13 demuestra el interés ahora yo creo que en este momento hay dos situaciones una América Latina tan sangrantes como es la de Venezuela en la de Nicaragua que pese a que no iba a rozar esos dos países en en Costa Rica asustar muy difícil a Pedro Sánchez no hablar del tema en Nicaragua

Voz 2 12:32 yo creo que

Voz 1971 12:34 sea la xenofobia que está despertando en los países limítrofes con Venezuela frente a la gente que huye que parece que es que es la huida de Siria me son imágenes que que hay que te recuerdan muchísimo la la huida de una guerra hombre algo tendrá que decir el presidente del Gobierno

Voz 1715 12:54 sí esperemos alguna posición tiene que fijar eso es así

Voz 1170 12:58 bueno no oído a Marruecos el Rey Mohamed VI no parecer que es que esté por la labor incluido Portugal que era siempre decíamos ayer

Voz 1971 13:06 Jaime y a Portugal sí que ha ido sí fue la gira europea

Voz 2 13:09 eso es verdad a la visita sí pero específica ahí

Voz 1170 13:15 sí pero no una visita específica al alba al presidente Costa etc etcétera como llevamos era lo normal que se que ese accidente y esto es una revitalización de las relaciones con América Latina exprés en cuatro días va a conseguir cambiar el curso de la historia de su nombre

Voz 2 13:31 qué fantástica nombre

Voz 1170 13:33 el único presidente español que no ha asistido a una Cumbre Iberoamericana fue Zapatero no los Rajoy anda y las relaciones entre España y América Latina nunca han estado en una fase de decadencia como tal y como se se explica el problema es que desde dos mil quince el Gobierno no pudo eh la interinidad del Gobierno no pudo hacerle tener una un plan internacional acorde a las especiales circunstancias de la crisis económica pose impidieron desarrollar una agenda internacional normalizada la segunda legislatura de Zapatero le pasó lo mismo de Zapatero tenía preparado en su segunda legislatura un una planificación internacional mucho más importante pero evidentemente la gravedad de la crisis se lo impidió y luego otra cosa la elección de los países parece lo más facilita de todas claro que no tiene ningún problema tal a Bolivia va porque puede ser la la firma de un acuerdo de un acuerdo de participación de las empresas españolas en una en una obra pública importante chileno presenta el absolutamente ningún problema el de Costa Rica bueno Costa Rica es un país interesante pero bueno no es un país políticamente e importante y Colombia si Colombia es una es un digamos un un marco estratégico de la de la acción española en América Latina iba a estar un día obvia absolutamente eh Brasil OPI a Méjico y obvia absolutamente

Voz 9 15:00 los dos elementos esenciales de América

Voz 1170 15:02 la tiran en estos momentos que son Nicaragua Easy Venezuela por tanto a mi me parece que es el como ha dicho Sastre es una política para eh lavar la imagen de de Pedro yo creo que tiene absoluto sentido que no viaje a Venezuela y de que en Colombia en Colombia se girar en Colombia puedes dar una imagen de dónde te has posicionado sobre Venezuela

Voz 11 15:26 que bueno pero allí veremos que lo hacemos acto seguro que yo creo que anticiparnos a los acontecimientos no tienen es de hecho en los dos restringido con la oposición venezolana con Liliane Tintoretto y los es decir unos lazos estrechísimo pues los dos son exhibiendo

Voz 1170 15:44 el presidente del Gobierno no ha habido una sola declaración del Gobierno español e tajante y contundente sobre el desastre absoluto en el que está ahí la deriva totalmente autoritaria en la que ha llegado el gobierno de Maduro

Voz 9 15:57 sí pero también habrá que darle

Voz 10 15:59 un poco de tiempo de margen aún a un gol

Voz 9 16:03 terno que lleva llega absolutamente de forma atropellada que tiene veinticinco mil campos abiertos y que la política de Venezuela y la política exterior es muy importante pero seguramente no forma parte de la agenda del día a día de de España con el con el Javed de una una gira

Voz 1170 16:19 pues digamos de de presentar en Colombia

Voz 9 16:21 en Colombia veremos veremos eh que las declaraciones porque seguro que hoy equivocarme seguro que las los periodistas le iban a preguntar por por esto porque Venezuela eso siempre ha sido un un tema incandescente en España más en campaña electoral porque hay veces que hay partidos políticos que cuando no estamos en campaña electoral se olvidan de Venezuela que también esto sorprende sobre Venezuela me ha llamado la atención sobre las declaraciones de Diosdado Cabello que decía que eran

Voz 10 16:47 el montaje no como como si fuera una au

Voz 9 16:51 una película como Wole orwelliano la

Voz 1715 16:56 planes de lechazo venezolanos

Voz 9 16:58 llame el yo lo que le preguntaría si si se dejaran preguntar es donde está el atentado que se supone que le hicieron al presidente Maduro es decir aquello sea esclarecido aquello fue sólo un montaje porque todavía no sabemos hasta dónde llegó el alcance ni sean de ha esclarecido ningún tipo de causa por lo tanto que ellos hablan de montaje me parece

Voz 2 17:21 no vamos déjame que

Voz 1715 17:23 añade un elemento más a la crónica de este día a ver qué ocurre con el tiempo con el paso del tiempo pero la batalla interna que se ha abierto en la jerarquía de la Iglesia católica no parece que vaya a terminar con esta embestida última que hemos conocido encontrar el Papa Francisco ya saben el ex nuncio en EEUU pide la dimisión del Papa publica un documento varias páginas en el que asegura que el Papa supo que el Papa cayó el Papa no reaccionó ante las evidencias de los abusos sexuales al Papa en preguntado en el viaje de vuelta de Irlanda en el avión apenas ha querido remitirse el comunicado a la carta su pronunciamiento de estos días en fin la lucha intriga vaticana conocida tan vieja como la propia existencia del Vaticano la intriga vaticana entre reformadores si tradicionalistas es ya una evidencia corresponsal en Roma Joan Solés buenas noches pues les oyes Pedro

Voz 0946 18:23 es conocido en la resistencia de los Estados en general a cambiar mejorar actualizar sus constituciones no digamos ya si Se trata de una Constitución Apostólica con propósito pastoral como la del Vaticano Jorge Mario Bergoglio considera que el Concilio Vaticano II permite todavía reformas que topan sin embargo con los muros de la propia Iglesia con la jerarquía más tradicionalista la que considera que el Concilio Vaticano II ha ido ya demasiado lejos de ahí el fracaso de los últimos sino dos de la familia cuando al Papa pidió a sus eminencias los cardenales una visión de la sexualidad de acorde con los tiempos en ese contexto entre reformadores y tradicionalistas hay una batalla en el seno de la jerarquía eclesiástica que pierde escrúpulos a medida que avanzó el último ejemplo el del nuncio de los Estados Unidos hasta dos mil dieciséis el arzobispo ultraconservador Carlo Maria villano en su condición de embajador de la Santa Sede no denunció ante los tribunales de justicia norteamericanos los desmanes sexual es que conoció de su cardenal en Washington Theodore Mc Carrick siete años después acusa a Francisco de complicidad impide su dimisión no es la primera vez que ganó actuó así fue uno de los cuervos del Vaticano Leach a que en el Vaticano cortó las alas hoy los pontífices ya no son infalibles y sus decisiones son incluso discutibles a Francisco se le discute por no crea tribunales penales especiales para juzgar los delitos sexual

Voz 1715 19:49 es por qué no hay mujeres que juzguen a

Voz 0946 19:51 estos hombres muy machos ellos con los menores de edad por el Vaticano no suspende de sueldo y empleo a los pederastas que Francisco sigue pensando que la homosexualidad puede ser una enfermedad curable una idea muy extendida en la curia lo dijo ayer mismo en la rueda de prensa en el avión de regreso de Irlanda cuando se manifesta dandi sumándose manifiestan un niño se pueden hacer muchas cosas afirmó psiquiatría con la psiquiatría después precisó que no hacía referencia a los homosexuales adultos pero en en este sentido Francisco recuerda al anterior Papa Benedicto XVI que en agosto del dos mil cinco emitió un secreto pontificio prohibiendo el acceso de los homosexuales a los seminarios sino se curaba

Voz 4 20:35 antes en el plazo de tres meses

Voz 1715 20:38 bueno pues la lucha por el poder que en eso la Iglesia católica es muy humana muy terrenal muy mundana a ver a ver en qué deriva esto por qué se ha desatado esa batalla ya de manera la India criminal pese a que el perfil de quién lanza la embestida de mayor calado en todo este tiempo que nos contaba Joan Solés sea más que discutible pero en fin en el fondo lo que este ex nuncio de Estados Unidos es en realidad es un síntoma sobre lo que ocurre en la iglesia Dolly vamos a acercarnos a otra redacción director de voz populi Miguel Alba muy bueno noches ahora que Miguel nos cuente cómo lo están viendo en voz populi hoy este último lunes de agosto de vais

Voz 12 21:26 pues mira último lunes pues estamos oyendo con todo el tema Simon está ocultando parece que nací manera de agosto con el bono a lo largo de la tarde no se ha llegado un poco el descontento que hay entre dos números independentistas con el Gobierno con Pedro Sánchez por lo que consideran ellos un tremendo volantazo darlo a raíz de las decisiones adoptadas estaba siendo el gobierno con el juez Llarena y por el tema de los lazos amarillos por delante más de lo que considera niños la persecución persecución resultado haciendo a la nueva cúpula le dé los pasos todo el tema de los siempre los lazos y por esa decisión del Gobierno que contrataran bufete de abogados básica que precisan no se precisan nada de además de todas las actuaciones que está tomando en España el los encima aficiones

Voz 1715 22:32 así que en el independentismo Leo el titular que lleváis se siente traicionado dos puntos Sánchez parece de Ciudadanos

Voz 13 22:38 en casi nada

Voz 12 22:40 pues se se la verdad es que son gente más de traicionados porque él es ahora ellos ponen como gran piedra angular de todo el apoyo que prestó muy muy potente en pista en esa bueno en el que Pedro siempre pura llegará más Moncloa en esa moción de censura contra contra Mariano Rajoy y se sienten bastante defraudados y con todo el otro tema que me había ser nacionalmente sobre todo empieza cuando empiezan a muchos de estos líderes que trabajos escaner eso es comisión bilateral es el gobierno para tratar de intentar encauzar el tema acatarán pues que hoy se ha convertido en otro implicado cuales Borrajo dice simplemente les consideran que es como un partido de tenis que la Lago la bahía de pero porque no no se saca moción saca nada claro si queremos lo que en los próximos días porque todos estamos pendientes de lo que pasó en esa reunión hoy el orden alterno entre entre Torra y vemos lo que pueda pasar en las ligadas no yo nuestros días previos que va a ser muy importante muy talentoso

Voz 1715 23:54 claro claro mira voy a aprovechar que estaba viendo ahora vuestra portada un asunto que se sea conocida a última hora Hay que no hemos contado ya lo dejó dicho el Partido Popular hizo relevar a Celia Villalobos de la Diputación Permanente del Congreso de bueno en esto porque es noticia porque llevaba veintinueve años en la Diputación

Voz 12 24:11 sí sí la la verdad es que parece que nos lleve de cambio llegan poco a poco también es verdad que desde que ha llegado el Pablo Casado ha presenciar el partido hemos tenido el mes de agosto parné que todos sabemos que habitualmente es inhábil que afortunadamente bueno para para quienes hemos estado trabajando y no es tan nos Navas no es tan bueno pues

Voz 14 24:36 que el derecho es decir a pie de radio o un periódico pero es verdad que hemos tenido un mes de agosto y que no hace mucho somos afortunadamente sí sí sí

Voz 12 24:49 la verdad es que es una de las noticias del día precisamente por eso por eso después de tal

Voz 14 24:54 o por decirlo de Villalobos en ese mes

Voz 1715 24:58 ayer Miguel Alba director de voz populi muchas gracias y buenas noches muchas gracias

Voz 2 25:04 gracias Verónica gracias victoria gracias Juan Carlos se hasta la semana que viene veremos esto ya no estará bueno ya veremos yo sí sí sí sí sí bueno venga adiós a ustedes hasta mayo hasta luego

