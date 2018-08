Hora 25 (28/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1712 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:24 buenas tardes la Generalitat de Cataluña dice que está dispuesta a hablar de cómo gestionan los Mossos la retirada de lazos amarillos de las calles pero no quiere hacerlo en la Junta de Seguridad como pide el Gobierno el ministro de Interior ha recordado por carta al Gobierno catalán que la seguridad pública compete en exclusiva al Estado es decir que con los Mossos el Gobierno también lo quiere discutir el consejero catalán sostenía ayer que de eso no tenía nada que hablar la portavoz de Torra sarta di tenía hoy otro tono

Voz 2 00:48 las razones de que que cada tema sea de tratar en su en su foro adecuado no es que tengamos un problema para hablar de ningún tema con el Gobierno español el orden del día se seguirá trabajando

Voz 1715 01:00 la bronca política crece por los lazos amarillos no sólo por eso también por la manera en la que ha gestionado el Gobierno la defensa del juez Llarena al que demandó Carlas José Luis Sastre buenas tardes Pedro buenas tardes

Voz 1071 01:09 el PP pide que dimita la ministra de Justicia e incluso promoverá su reprobación en el Senado donde tiene mayoría absoluta hoy de hecho Pablo Casado ha llegado a comparar a Puigdemont con Pedro Sánchez

Voz 0579 01:19 las mismas mentiras que yo he visto en Puigdemont a la hora de

Voz 3 01:22 eh demandar al juez Llarena

Voz 0579 01:24 las escribiendo en el Gobierno a la hora de explicar porque lo había dejado tirado

Voz 1071 01:29 la ministra Delgado ha pedido comparecer en el Congreso para explicar porqué el Gobierno pasó de hablar de una cuestión privada de Llarena a después de las protestas asumir su defensa al propio Sánchez tuvo que aclarar anoche la posición del Ejecutivo hoy La Moncloa ha salido en defensa de la ministra ir relativiza su posible

Voz 1715 01:44 novación las asociaciones judiciales pidieron al Gobierno que defendiera haya arena todas menos una Jueces para la Democracia les vamos a contar en Hora veinticinco La guerra que ese abierto en esa organización de jueces los políticos ultras europeos estrechan lazos Matteo Salvini recibir de Milán al primer ministro húngaro Viktor Orbán que ha pedido que Europa expulse a todos los inmigrantes

Voz 4 02:07 póstumo en que este indaga

Voz 5 02:10 estoy que no me no daremos un paso atrás empieza un camino nuevo para Europa ha dicho Salvini estaremos en Ceuta

Voz 1071 02:17 de diez de los seiscientos inmigrantes que saltaron la valla el pasado mes de julio han sido detenidos acusados estos diez inmigrantes de pertenecer a una organización criminal también en Estados Unidos donde después de su campaña de ataques contra

Voz 1715 02:27 los medios Donald Trump ha empezado otra contra Google al que acusa de censurar las voces conservadoras y de dedicarse a difundir noticias falsas a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas

Voz 0919 02:38 tardes el Real Madrid va a fichar al delantero del Lyón Mariano Díaz después de que éste llegase a un acuerdo previo con el Sevilla el Madrid ejerce el derecho de tanteo que tenía sobre el jugador por la cantidad que el Sevilla había pactado con el equipo francés unos treinta y cinco millones de euros de los que el Real Madrid sólo pagará veintidós por poseer el treinta por ciento de los derechos del jugador y otra operación del día en el mercado el Barça ha llegado a un acuerdo con el Borussia Dortmund alemán para la cesión de Paco Alcácer hasta final de temporada

Voz 1715 03:05 agosto se va a despedir con los embalses más llenos desde el año dos mil catorce los pantanos están casi al sesenta por ciento de su capacidad vamos con el pronóstico del tiempo para mañana con Jordi Carbó Jordi muy buenas

Voz 0978 03:16 es buenas tardes a pesar de que han bajado las temperaturas ha seguido haciendo mucho calor máximas cercanas a los cuarenta grados en muchos puntos de Andalucía y ahora las tormentas descargan con intensidad en el Cantábrico

Voz 1071 03:27 algunas afectan Castilla y León sobre todo al norte

Voz 0978 03:29 en la mitad oeste de la península también tenemos tormentas en puntos de montaña del interior algunas van acompañadas de aguaceros aunque dejan pocos litros riesgo de algo de granizo también de fuertes rachas de viento a medida que vaya avanzando la noche irán desapareciendo y mañana temperaturas un poco más bajas pero durante la tarde seguirá haciendo calor en la mayor parte del país menos en el Cantábrico con nubes abundantes y algunos chubascos tormentas sobretodo durante la tarde en Aragón Cataluña la Comunidad

Voz 5 03:56 menciona al este de Castilla La Mancha ha empezado ya a Hora Veinticinco José Luis con Carlos Juanín Koke Peinado la técnica es Josema Jiménez en la producción empezamos

Voz 3 04:09 sin Carrefour Carrefour

Voz 6 04:10 todos queremos celebrar las veintiuno etapas de la Vuelta con ofertas llamativas por eso hasta el veintinueve de agosto de cinco kilos de patatas la Pataky por cuarenta céntimos el que ir y el salmón noruego entero calidad Carrefour a seis euros

Voz 1 04:23 en noventa Carrefour patrocinador principal Travolta Jett

Voz 1071 04:34 bueno vamos a empezar con los efectos del asunto Llarena que no son sólo políticos también lo son judiciales importantes recordarán que todas las asociaciones judiciales pidieron al Gobierno que defendiera al juez algo que el Gobierno va a hacer finalmente pero después de muchas presiones hubo una asociación que no se posicionó fue jueces para la democracia Pedro Jiménez hola Pedro buenas tardes qué tal buenas tardes nos puedes contar a esta hora la guerra que se ha abierto en esa importante asociación como incluso alguno de los fundadores de Jueces para la Democracia cree en que Puigdemont actuó estamos hablando de jueces creen que puede Morató como golpistas

Voz 1712 05:05 así es la Cadena SER ha conocido la opinión de algunos asociados DJ de que critican que no se hayan sumado a la defensa del juez Pablo Llarena opinión emitida vía correo electrónico el más explícito es Perfecto Andrés Ibáñez ex magistrado del Supremo fundador de esta asociación progresista judicial que asegura que la demanda de Carles Puigdemont y cuatro ex consellers es coherente con su ejecutoria golpista que hace de Pavía un caballo de cartón piedra sino dudaron envolver la institucionalidad catalana contra el Estado constitucional para dinamitar lo porque van a tener algún escrúpulo en tratar de manipular la justicia belga se pregunta este jurista Ibáñez asegura que la falta de claridad de la izquierda es la que impide valorar discursos nacional socialistas como el del juez Vidal o el de aquí no cabe todo el mundo y las bestias con forma humana de un Torra infracción rural y racista

Voz 1071 05:53 pues esa es la gracias Pedro esa es la guerra que se Everton Jueces para la Democracia y que ampliaremos con más detalles a las diez aquí en Hora Veinticinco el origen de todo esto está lo que dijo Llarena por lo que Puigdemont decidió mandarlo en Bélgica exactamente lo que dijo Llarena fue esto

Voz 7 06:07 con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos si ESP eso ha sido así pues tienen que ser investigados

Voz 1071 06:16 qué ocurre en la demanda que presentó Puigdemont en Bélgica no se tradujeron exactamente así como acaban de escuchar las palabras de Llarena la decir otra cosa ya ahora el abogado de Puigdemont asegura Alberto Pozas que locos

Voz 0055 06:27 giran la defensa de Puigdemont El resto de demandantes revisará el texto que han enviado la justicia belga acusando al juez Llarena de ser parcial revisarán concretamente esta frase

Voz 7 06:36 con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos si eso ha sido así pues tienen que ser investigados

Voz 0055 06:44 forma parte de las declaraciones que denuncian los líderes independentistas la versión en castellano de la demanda las refleja tal cual pero la versión en francés cambia allí donde Llarena hablaba incondicional de la comisión del delito la traducción francesa de sus palabras lo da por hecho el letrado Gonzalo bulle coordinador de la defensa de los fugados no da importancia al asunto y anuncia que revisarán corregirán si es necesario la traducción bueno al final

Voz 1071 07:06 como saben el Gobierno va a asumir la defensa del juez del Supremo aunque tuviera que aclararlo anoche en Chile donde está de gira el presidente Sánchez

Voz 8 07:13 el Gobierno de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada estos menesteres

Voz 1071 07:19 ver minutos dijo el caso es que hoy el PP ha pedido que dimita la ministra de Justicia más aún ha anunciado que la reprobar en el Congreso y en el Senado donde tiene mayoría absoluta osea que esa reprobación prosperará

Voz 1448 07:30 exigimos disculpas públicas al juez Llarena ya también el cese inmediato de la ministra de Justicia por los grandes bandazos están dando en la defensa no sólo después de arena sino la defensa del Estado de Derecho ID nuestra jurisdicción en el ámbito no de los juzgados internacionales

Voz 1071 07:51 pues la primera reacción que nos ha llegado ha sido precisamente del Palacio de la Moncloa ya desde Chile la reacción de la presencia del Gobierno la pueden imaginar defienden a la ministra de Justicia aunque tuviera que salir ayer lo propio Sánchez aclarar la posición vamos a Chile Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 08:06 buenas tardes La Moncloa considera que la propuesta de reprobación de Dolores Delgado responde a una estrategia a corto plazo del Partido Popular de Pablo Casado que anda según dicen textualmente haciendo un papelón en una competición conciudadanos una suerte de liguilla de derechas así que ve en este intento de reprobación como papel mojado y sostienen que Delgado cuenta con toda la confianza del presidente del Gobierno dan por cerrado por tanto este episodio a cuenta de la defensa de Llarena de hecho el Gobierno prefiere no comentar la traducción que ha hecho Puigdemont en en esa demanda de las palabras del juez Llarena dan a entender eso sí que les parece una buena noticia porque en cierta medida desvirtúa el contenido de esa demanda

Voz 1071 08:45 bueno pues esto por una parte todo lo que tiene que ver con la defensa del juez de arena y luego la otra parte luego están las cartas el consejero catalán de Interior quizá lo recuerdan le mandó una carta al ministro Marlaska para decirle que él no piensa tratar con el Gobierno central como actúan como se comportan los Mossos d'Esquadra identificando a la gente que retira lazos amarillo que lo que hagan los Mossos d'Esquadra compete sólo a la Generalitat saben que estos lo está investigando la Fiscalía vuelo la cosa está en que Marlaska ha respondido Javier Álvarez las tardes buenas tardes es interesante leer frases de uno y de otro que las podamos comparar para hacernos una idea de la discrepancia por ejemplo Book escribía textualmente que la seguridad ciudadana y el orden público en Cataluña son competencia exclusiva de la Generalitat esto es lo que dice el consejero

Voz 1712 09:28 el ministro del Interior dice que la Constitución española es muy clara en su artículo ciento cuarenta y nueve que asegura que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de creación de estas policías autonómicas es decir puede intervenir por decisión propia

Voz 1071 09:43 ya escribía Además el consejero catalán que las competencias son de la Generalitat que les ejerce mediante los Mossos d'Esquadra

Voz 1712 09:49 desde luego es labor de desarrollo de los Mossos pero el ministro Marlaska recuerda que aunque tengan prioridad para ejercer esta función de velar por la seguridad cuando coincidan en un determinado servicio con la policía o con la Guardia Civil cuando estén todos los cuerpos en un mismo asunto el mando de la operación estará a cargo de esta policía o de la Guardia Civil por qué importa

Voz 1071 10:07 este cruce de cartas pues porque la cuestión de los lazos amarillos es ya un asunto central de la discusión política compartidos que están cuestionando incluso el estado de la convivencia en Cataluña el Gobierno quiere tratarlo en la Junta de Seguridad ya ven que la Generalitat

Voz 1712 10:19 no quiere IS Javier es el contexto desde luego por el contexto en el que se mueven sobrevuela una idea de que la Generalitat no quiere que se fiscalice la intervención de su policía en el tema de los lazos y otros asuntos y además exigen una investigación disciplinaria por presuntas agresiones a la población civil por parte de algún miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado interior no quiere desde luego que el tema de los lazos quede fuera del debate quieren preguntar de primera mano que se está haciendo para evitar estos enfrentamientos

Voz 1071 10:46 o corregirlo pues con la carta que ayer envío el Gobierno catalán estaba clara su posición lo que hagan los Mossos la Generalitat no lo iba a debatir con nadie no parece que sea exactamente ésa la posición que ahora después de la carta de Marlaska tiene el Gobierno catalán conviene que escuchemos al detalle a su portavoz

Voz 1712 11:01 el Sartori

Voz 2 11:02 las razones de que que cada tema a tratar en su en su foro adecuado no es que tengamos un problema de hablar de ningún tema con el Gobierno español por tanto el el orden del día se seguirá trabajando en esta línea dentro de lo que corresponde a cada uno de los foros de relación bilateral entre el Gobierno de la Generalitat y del Gobierno

Voz 1071 11:24 la posición del Govern en este momento sería esta por tanto hablar sí aunque no donde quiere del Gobierno Pau rumbo

Voz 0919 11:30 la Generalitat no tiene ningún problema en hablar con el estado de convivencia

Voz 1684 11:33 o al menos eso sostiene su portavoz el sarta Sartori eso sí cree que la Junta de Seguridad sirve para mejorar la coordinación entre fuerzas de seguridad no para hablar de lazos amarillos y de hecho ha destacado la importancia de este órgano en el sentido de que no se reúne desde julio del dos mil diecisiete que hay acuerdos de ese último encuentro que todavía no se aplican harta de lo tachado de crucial también espera que estos desacuerdos no tumbe la voluntad de reunir la Junta ha aprovechado para elogiar la labor de los Mossos cuando identifican grupos de personas que quitan lazos amarillos ahora que la Fiscalía ha anunciado que el ese investiga ha pedido prudencia y sentido común

Voz 2 12:08 ahora mismo se está intentando justificar

Voz 9 12:11 eh la excarcelación de

Voz 2 12:14 del Cover el gobierno legítimo de Cataluña de los lideres sociales el exilio basado en una historia de que en Cataluña hay violencia hay que dimos que nadie intente hacer una un uso partidista

Voz 1071 12:27 por qué sería una actitud irresponsable harta

Voz 1684 12:29 también ha negado que en Catalunya exista un clima de violen

Voz 1071 12:32 en fin que estamos a veintiocho de agosto el curso todavía no ha empezado pero ya se eleven todas las costuras otra vez Cataluña con un debate cada vez más agitado partidos partidos políticos que se acusan de crear climas de violencia cualquiera diría que se acerca una campaña electoral PP y Ciudadanos suben el tono contra ver contra el Gobierno de Sánchez de hecho Pablo Casado ha llegado a comparar los mientras Ciudadanos pide amparo incluso al Defensor del Pueblo Óscar García

Voz 1645 12:56 el presidente de Ciudadanos Albert Rivera ha anunciado que su partido llevará a cabo una ofensiva en todas las instituciones del Estado para defender los derechos constitucionales de los catalanes ofensiva que comenzará así

Voz 10 13:07 el presentar un escrito de amparo al Defensor del Pueblo para que ha de amparo precisamente a muchos catalanes que se están sintiendo en una situación de indefensión una situación de reflexión ante la arbitrariedad de Torra ciudad

Voz 1645 13:21 háganos también ha presentado esta mañana ante la Fiscalía de Cataluña un escrito denunciando la agresión sufrida el pasado fin de semana

Voz 1071 13:26 mujer mientras retiraba lazos amarillos

Voz 1645 13:29 Barcelona agresión que Ciudadanos argumenta por razones ideológicas o políticas desde el PP su presidente Pablo Casado ha mostrado hoy su apoyo a los catalanes que retiren lazos amarillos arremete contra los independentistas pero también contra el Gobierno de Sánchez

Voz 0579 13:42 las mismas mentiras que yo he visto en Puigdemont a la hora de demandar al juez Llarena las escribiendo en el Gobierno a la hora de explicar porque lo había dejado tirado

Voz 1645 13:52 casado ha vuelto a exigir a la Fiscalía que actúe de oficio ante las agresiones que están sufriendo los ciudadanos dice que retiran lazos amarillos ocho de la tarde

Voz 1071 14:00 de y catorce minutos una hora menos en Canarias

Voz 11 14:03 en verano aunque no lo parezca la Navidad está en muchos sitios en la lluvia de estrellas de agosto en los encuentros con los amigos en las luces de colores de los chiringuitos de playa en los y los eventos que busca su hicieron una terraza y cómo no en el sorteo de Navidad ya está a la venta el cupón del sorteo de Navidad de la compra ahora hay setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros y más de novecientos diez mil cupones premiados Sorteo de Navidad de la ONCE nunca sabes dónde pues todo

Voz 1 14:33 veinticinco

Voz 1071 14:38 los diez inmigrantes detenidos esta mañana en Ceuta se les acusa de pertenecer a una organización criminal forman parte de las seiscientas personas que el pasado mes de julio a finales del mes pasado saltaron la valla de Ceuta Antonio Martín

Voz 1991 14:49 fruto de la investigación abierta tras la entrada a Ceuta el pasado veintiséis de julio de seiscientas dos personas que lograron superar la valla fronteriza con Marruecos a primera hora de esta mañana han sido detenidos por parte de la Guardia Civil diez inmigrantes en el CETI se les imputa presuntamente en los delitos de atentado a agentes de la autoridad daños y organización criminal como consecuencia tal y como aseguró el Ministerio del Interior de la violencia empleada su acceso a Ceuta según la Guardia Civil han sido identificados los subsaharianos que protagonizaron la dirección logística y operativa del salto de la valla siendo arrestados los responsables del mismo el jefe del grupo que lideró la entrada los detenidos proceden de Togo Camerún la República de Guinea la delegada del Gobierno en Ceuta Salvador Mateos ha asegurado que el Gobierno va a seguir actuando con contundencia ante quiénes utilicen la violencia

Voz 12 15:31 el que entra violentamente allí

Voz 13 15:34 sí agrediendo va a recibir el mismo

Voz 1071 15:37 va nuevamente ha decretado secreto de sumario y los

Voz 1991 15:39 migrantes detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial

Voz 1071 15:42 la Asociación Unificada de la Guardia Civil defiende las detenciones cita incluso informes que tenía ese cuerpo policial Juan Fernández es el portavoz de este colectivo

Voz 14 15:49 se había tenido acceso a un informe de la Guardia Civil por el cual se demostraba la organización criminal de un grupo de personas que cobraba dieciocho euros a cada inmigrante para poder acceder al territorio europeo

Voz 15 16:02 territorio nacional dieciocho euros en estos dieciocho euro tenían incluido

Voz 14 16:07 intentos al al la valla en Ceuta en el periodo de un mes al otro lado en territorio de Marruecos vemos cómo operan allí como están en el monte están organizado les dan protección les dan comida le dan información y deciden el día y la hora que han de realizar este salto salto que por cierto se estaba realizando cada vez con más frecuencia

Voz 1071 16:28 las ONGs piden que se respete la presunción de inocencia Andalucía Acoge reclama que se investigue los supuestos delitos tanto si los pueden producir los inmigrantes como si son los agentes quienes vulneran derechos en las vallas José Luis Rodríguez Candela es el responsable jurídico de Andalucía Acoge

Voz 1715 16:41 no estamos en contra de que haya una investigación a fondo sobre si efectivamente pudo haberse cometido algún derecho ya lo dice seguimos en el caso Dani ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si alguien presuntamente cometieron delitos lo que ha de hacerse es investigar ese hecho delictivo por supuesto respetar los derechos de defensa y la presunción de inocencia de persona

Voz 1071 17:07 Italia en Milán esta tarde se ha producido una reunión que envía una señal muy clara de lo que está ocurriendo de lo que puede ocurrir en Europa se reúnen el vicepresidente y líder de la Liga Matteo Salvini con el primer ministro húngaro el extremista Orbán de hecho una reunión de ultras vamos a ver si esta reunión que envía el mensaje de que ellos quieren cambiar Europa Roma Joan Solés buenas tardes buenas tardes

Voz 0946 17:31 la Liga Salvini que en sus primeros tres meses al frente del Ministerio del Interior ha bloqueado los puertos italianos ha de inmigración ha iniciado la destrucción de viviendas de la etnia gitana ha irritado a la comunidad hebrea con su propuesta de derogar los delitos raciales propone liberalizar el uso de armas en defensa personal es para el presidente de Hungría el también ultraderechista Orbán de Rudy hervidero quiero eh mi compañero de destino ha dicho en el encuentro esta tarde con Salvini en su unidad destinó Orban y Salvini han afirmado que se pueden detener los flujos migratorios Hungría lo ha demostrado en tierra firme Italia lo ha demostrado en el mar el presidente húngaro ha añadido además que Europa debe expulsar a todos los inmigrantes y Salvini ha reconocido los preparativos de un eje de extrema derecha en las elecciones europeas de mayo Ximo llamo Virginia unas gotas todo estamos cerca de un acontecimiento histórico ha afirmado primo de una serie de cinco entre este es el primero de una larga serie de encuentros para cambiar el destino del continente europeo del entero continente pero a la misma hora uno los quince mil manifestantes han protestado contra esta unidad de destino de Orban y Salvini en un centro de Milán colapsado IVAJ un gran despliegue de policía antidisturbios

Voz 1071 18:48 anoche en Alemania grupos de ultraderecha se manifestaron en una localidad del este del país después de la muerte de un ciudadano alemán los ultras aprovecharon para salir de nuevo a la calle ya ha tenido que intervenir al final la propia canciller Merkel desde Berlín corresponsal Carmen Viñas

Voz 1468 19:01 la clase política alemana ha condenado enérgicamente los disturbios

Voz 1071 19:05 tocados por la ultraderecha y los grupos neonazis en qué

Voz 1468 19:07 en Nits tras la muerte de un ciudadano alemán el pasado domingo así como la instrumentalización que han hecho de los acontecimientos para incitar a la violencia algunos incluso apuntan directamente al partido Alternativa para Alemania como el primer ministro de Sajonia al que acusa de legitimar a los neonazis la canciller Angela Merkel ha dejado claro que el acoso xenófobo no tiene cabida en Alemania en alusión a las consignas de caza al inmigrante que sea lanzado estos días y que llegaron a concentró anoche a unos tres mil ultraderechistas por el centro de Cambridge docencia juraba subamos otro nunca Jaime Ostos esa caza ese odio y esa violencia no tiene cabida en nuestro Estado de Derecho ha dicho la canciller quien ha añadido que se comete un horrible crimen por el que ya se ha detenido los presuntos autores mientras los expertos advierten de que los grupos de extrema derecha en Alemania se han vuelto más radicales y más profesionales en los últimos años

Voz 1071 20:00 y luego está Donald Trump que después de su campaña contra los medios de comunicación ahora la emprende con Google al que acusa al buscador de Internet ya saben le acusa de amañar las búsquedas para censurar las voces conservadoras lo dice él lo dice trampa dice que el buscador sólo muestra Fake News las noticias falsas desde Washington informa para la SER Carlos Pérez Cruz

Voz 1991 20:18 Washington DC Casa Blanca cinco de la mañana el presidente de los Estados Unidos Donald Trump abre el ordenador teclea en Google la búsqueda Schwab news noticia es de ocho al ver los resultados estalla su cabeza

Voz 16 20:30 seis Frei sus quien

Voz 1991 20:33 el presidente encuentra que las búsquedas de ese concepto ofrecen sobre todo malas noticias sobre él y que además proceden de los medios a los que ataca de continuo cinco y veinticuatro de la mañana tuitean los resultados de Google muestran sólo la visión de los medios de las Fake Neos añade que los medios justos Quirós republicanos y conservadores quedan fuera de la búsqueda el presidente acusa a Google de esconder la información positiva y anuncia que es algo muy grave que se abordará pero de dónde sale el interés de buscarse las cinco de la mañana más allá de su innegable vanidad que hay sofás en canciones midia

Voz 1071 21:09 anoche luchador su presentador

Voz 1991 21:11 canal económico de supervisión de cabecera Fox News denunciaba la censura de Google y aseguraba que de los primeros resultados el noventa y seis por ciento de las noticias que ofrece el buscador proceden según dos de los medios Izquierdas Google ya ha respondido

Voz 17 21:25 no ofrecemos resultados sesgados hacia una determinada ideología menos mal decía el presentador de Fox si fueron a que a que tiene esa cuenta de Twitter

Voz 1071 21:37 ahora regresamos a casa esta tarde se reunía en el Gobierno y Podemos para ponerse a hablar de los presupuestos del año que viene que son entre otras cosas la prueba de fuego de Pedro Sánchez dice el ejecutivo que seguro que encuentro con Podemos puntos en común sobretodo para revertir los recortes sociales en educación y sanidad que aprobó en el año dos mil doce Mariano Rajoy vamos al Congreso para ver si de esa reunión Nieves Goicoechea buenas tardes Nieves que ETA José Luis hay alguna novedad o todavía no

Voz 2 22:03 todavía no están todavía en la

Voz 1468 22:05 Aronián Nos dicen que va a acabar en breve pero de momento aquí no apareció ningún portavoz de Podemos ni de Izquierda Unida estamos aquí en la puerta del Congreso la Puerta de los Leones pero de momento no apareció ningún portavoz en cualquier caso uno de los objetivos de es eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas pero habrá que saber si hay matices si hay acuerdo en esto pero cuál es la letra pequeña es decir se elimina el copago de medicinas para los pensionistas que cobran menos o se beneficiarían todos esas son las preguntas también Unidos Podemos quiere mejorar la financiación para atender a las personas dependientes una gestión la de la ley de Dependencia que se lleva sobre todo desde las Comunidades Autónomas pero que en los últimos años ha sufrido recortes en financiación por parte de Unidos Podemos estará yo Neve Larra irresponsables también de políticas sociales de Izquierda Unida IU también por parte del Gobierno representantes de la Secretaría de Estado de Presupuestos pero como digo José Luis todavía no ha salido nadie esperamos si hay avances en estos temas

Voz 1071 22:57 queremos que la Guardia sea corta gracias Nieves hasta luego está luego han empezado en la negociación de los detalles presupuestarios que el Gobierno quiere aprobar aunque asume ya que va a ser con retraso podrían aprobarse incluso en el Congreso en marzo del año que viene lo que nos llevaría ya a la precampaña de dos mil diecinueve volvemos a Achille Inma

Voz 0806 23:14 sí la voluntad del Gobierno es trabajar en los Presupuestos Generales en paralelo la reforma de la Ley de Estabilidad así que la Moncloa apunta al mes de noviembre como posible fecha para presentar las cuentas de dos mil diecinueve e intentar aprobarlas con retraso eso sí en marzo que sería en plena campaña ya de las municipales autonómicas y europeas esos presos puestos se convertirían en el mejor programa electoral de Pedro Sánchez que en medio de las especulaciones sobre los adelantos electorales en Andalucía y en Cataluña anunció ayer que va a celebrar reuniones de Consejos de Ministros en ambos territorios La Moncloa subraya la importancia de esa reunión en Barcelona por el momento en el que se va a producir en otoño en el entorno del aniversario del uno de octubre y porque lanza además el mensaje de que el Gobierno sí que responde a los problemas de los catalanes esa es la idea que han trasladado hoy desde el equipo que acompaña Pedro Sánchez

Voz 13 24:05 en su gira por América Latina el presidente ha cerrado

Voz 0806 24:07 en su estancia en Chile con una recepción a la colonia de españoles y ahora viaja ya rumbo a Bolivia

Voz 1071 24:14 han muerto hoy un historiador que era algo más era una referencia Josep Fontana tenía ochenta y seis años hace unos meses estuvo aquí en La Ser en A Vivir habló de la diferencia entre la izquierda y la derecha no sé si

Voz 1142 24:24 sí sí sirve para definir sus partidos pero evidentemente existen es decir hay una divisoria que separa claramente los opciones políticas unidades lo que consideran que hay que conservar lo más posible de lo que hay y la otra religiosos que consideran que se cambia profundamente o vamos mal

Voz 5 24:44 entonces a me parece que que eso sí marcado entre derecha izquierda donde están unos cuatro partidos el respecto de eso eso me costaría más de seis años se ha ido hoy Josep Fontana

Voz 1468 24:57 son las ocho y veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 1071 25:05 más asuntos la Junta de Castilla y León defiende a su consejero de Fomento eldiario punto es ha publicado hoy una conversación en la que el constructor José Luis Ulibarri contaba a su hija que este consejero de Fomento le había hablado de cuatro obras nuevas incluso que estaba decían en la esa conversación padre hija que le había mandado una foto Radio León Fernando Gautier

Voz 18 25:24 el sumario de la trama enredaderas desvela nuevos contactos entre el supuesto cabecilla de la trama del empresario José Luis Ulibarri y el consejero de Fomento de Castilla y León Juan Carlos Suárez Quiñones para informarles sobre la licitación de obras de su Consejería en una conversación con su hija registrada el dieciocho de julio del año pasado Ulibarri les relata una comida con Suárez Quiñones al que se refiere como el pañuelo sin sobrenombre con el que se conoce al consejero por su costumbre de llevar un pañuelo en el bolsillo del traje en la que este incluso le habría hablado de cuatro obras buenas que sacan el empresario ahora encarcelado incluso dice que el consejero le animó a sacar una foto de esto se entiende que de algún documento relativo a las mismas

Voz 1071 26:05 el Gobierno ha recuperado el observatorio de salud de las mujeres un organismo que Aznar creo que Rajoy eliminó que pretende promover un enfoque de género aunque el Gobierno no concreta su dotación económica María Manjavacas

Voz 1444 26:14 sin concretar la dotación económica el Gobierno ha presentado el observatorio que cerró Rajoy por la política de austeridad y que ahora se rescata renovado creará Igualdad fomentará el enfoque de género las políticas sanitarias tal y como explica la ministra Carmen Montón

Voz 19 26:28 lo que queremos es introducir y fomentar la perspectiva de género en las políticas sanitarias también en la formación del investigación

Voz 1468 26:40 la ministra ha recalcado que el Gobierno quiere visitó

Voz 1444 26:42 el Izar y mejorar la salud de las mujeres en todos los aspectos porque aunque viven más lo hacen en peores condiciones es un reto apasionante decía montón que contribuirá a luchar por la igualdad y contra la violencia de género

Voz 5 27:08 a partir de las nueve hoy martes el programa Punto de Fuga de Pablo Morán despide sus entregas especiales en Hora veinticinco

Voz 13 27:16 la sastre íbamos a despedir esta serie conociendo a las mujeres de ese pool Zarco es una de las voces que vamos a escuchar es la de Irma Alicia Velázquez doctora en Antropología Social

Voz 15 27:25 cuando llega el Ejército mata todos los hombres algunos lo desaparece y empieza el proceso de

Voz 20 27:32 colación a las mujeres posteriormente las condenan a que ellas realicen un trabajo de servicio al Ejército que incluyó pues esclavitud sexual esclavitud también de servidumbre e incluyó también a hacer todo lo que despedían durante seis años

Voz 13 27:53 pues nos habla de estas mujeres del norte de Guatemala en la sierra de las minas en la comunidad de San Marcos que fueron esclavas sexuales del Ejército de Ríos Montt en los años ochenta durante la guerra de Guatemala por primera vez estos crímenes sean condenado pero sólo dos militares han pagado por lo ocurrido todo esto Sastre a partir de las nueve escucharemos gracias orar

Voz 1071 28:10 vi a las diez mesa de análisis con Emilio Contreras Milagros Pérez Oliva María Ferrer que nos avanza sus claves de hoy

Voz 21 28:16 Cataluña sigue marcando el termómetro político de España himno porque se esté negociando una solución a la grave crisis surgida tras el proceso son cuestiones colaterales al problema de fondo como la defensa del juez Llarena ante un tribunal belga o los lazos amarillos los que ocupan la atención de los líderes estatales de la Genaralitat qué perdida de energías minimizar el ruido que ambas partes hacen permanentemente debería ser la prioridad política sin interferencias externas de quién parece más interesado desde Madrid Bélgica en mantener

Voz 0946 28:53 la llama activa

Voz 5 29:12 Myers estarán junto a una veintena de artistas nacionales e internacionales La Casa Azul La Habitación Roja en el Festival Eurovisión que se celebra desde el jueves treinta de agosto hasta el sábado uno de septiembre en el festival que cada año tiene lugar en Miranda de Ebro en Burgos

Voz 1 29:35 el deporte es a las nueve más hora25 hasta luego

Voz 22 30:04 Uribe incluso incurrir

Voz 3 30:07 con Jesús Gallego

Voz 23 30:13 hola qué tal buenas tardes bienvenidos ayer

Voz 0919 30:16 a estas horas os contábamos que el Sevilla había alcanzado un acuerdo con el Olympique de Lyon para fichar al delantero Mariano Díaz y os contábamos que sobre ese traspaso el Real Madrid tenía un derecho de tanteo y que en principio se suponía que el Real Madrid no lo iba a ejercer porque el Madrid tenía claro que no necesitaba un delante bueno pues el Real Madrid cambió de opinión y el director general del Real Madrid José Ángel Sánchez llamó al Sevilla para decirle al club hispalense que iba a aprovechar su negociación con el Lyon para ejercer ese derecho de tanteo y fichar a Mariano Díez que supone eso pues que la negociación del Sevilla con el Lyon es aprovechada para por el Real Madrid el montante global de treinta y cinco millones que iba a pagar el Sevilla al Lyon lo asume el Real Madrid sólo pagará veintidós millones por Mariano porque poseía el treinta por ciento de los derechos federativos así que Lopetegui va a tener el delantero que quería para el banquillo y el Sevilla después de haber intentado fichar a Mariano y haber llegado a un acuerdo con el Olympique de Lyon se queda sin el fichaje el presidente Sevilla Pepe Castro asumía así esta mañana la decisión del Real Madrid que le quita a Mariano di

Voz 3 31:44 si el Madrid no lo quería irse fue allí ahora tampoco está aquí durante todo el verano pero cuando el Sevilla sí lo quiere entonces que les interesa es una pregunta para ello trescientos Sevilla no no no no el Sevilla ha actuado como tiene que actuar Sevilla ha hablado con un jugador que nos interesa pero es verdad que tenía un tanteo ha decidido hacerla no pasa nada seguimos esto es muy largo a nosotros nos tenemos que preguntar al Madrid narra es el dio el que tiene ese compromiso con con el Madrid pero es verdad que

Voz 23 32:18 jugador roces si a una y otra vez

Voz 3 32:21 él sólo jugaría en el Sevilla Fútbol es fútbol y ellos tienen un tanteo y han estimado hacer eso me estado con nadie esto es fútbol y además cada uno hace lo que le interesa es los momento que le interesa

Voz 23 32:35 eh nada más Madrid toma sus decisiones

Voz 3 32:37 igual que nosotros tomamos la las nuestra no me

Voz 0919 32:41 enfado con nadie pero en la cara de Pepe Castro se veía perfectamente que muy feliz no está el jugador está camino ya de la capital de España Javier Herráez para ser presentado en las próximas horas como nuevo jugador del equipo blanco buenas qué tal Gallego muy buenas tardes sí

Voz 24 32:56 lo que quería Mariano jugar volver al Real Madrid Se fue justamente hace dos años recordaremos que era hasta el suplente de Morata estaba por delante del Karim Benzema Cristiano Gary Gareth Bale y compañía ayer por la tarde le llamaba Lopetegui el técnico del Real Madrid disipó cualquier duda si es que la tenía recuerden también aquel famoso tuit en el que dijo Mariano hace poco que no se puede decir no al Real Madrid es verdad que Mariano dijo sí al Sevilla esas cifras treinta tres de cinco millones de euros y el Madrid se llegaba a un tercio de esa cantidad pero el equipo blanco ha ejercido como tú decías ese derecho al tanteo el Real Madrid el pasado año cuando lo vendió al Olympique de Lyon por ocho millones de euros no pudo poner la cláusula de recompra algo que hace habitualmente porqué porque en Francia no se puede debido a que la legislación gala impide esa cláusula de recompra de ahí el derecho a tanteo que es muy de baloncesto Hinault tanto de fútbol como tú decías veintidós millones de euros cinco años una mejor ficha para Mariano Rajoy el equipo blanco que se refuerza con la sea seguramente también de Borja Mayoral que será posiblemente al Levante quería quedarse en el Real Madrid pero llega a Mariano para jugar o al menos ser suplente de Karim Benzema

Voz 0919 34:00 es evidente es que si el Madrid iba al Lyon directamente a por Mariano los franceses lo iban a pedir sesenta ó setenta millones de euros fue el Sevilla pidió treinta y cinco y el Madrid ejerció su derecho de tanteo ahora en el Sevilla ya hemos escuchado al presidente Pepe Castro pero Santi Ortega tendrán que buscar un delantero que van a hacer cómo se lo toman buena

Voz 1870 34:21 de qué tal muy buenas como ha comentado gallego de puertas hacia fuera el Sevilla no reprocha nada al Real Madrid pero obviamente que no esperaban que más

Voz 23 34:27 dice aprovechará del trabajo de Sevilla llegaron a preguntar antes iba a ejercer el derecho de tanteo y el Madrid asegura el Sevilla respondió nos lo van a vendernos pidieron setenta millones de euros dejaron me set ese cabos sin atar se han encontrado con este final efectivamente Cats no quiero darle más vueltas al asunto y se ponen a buscar opciones suenan varios nombres Quincy promesas

Voz 1870 34:47 gordo el Spartak el holandés el Sparta de Moscú Maxi Gómez le gusta mucho al entrenador y por supuesto Portu que sur un un anhelo total de Pablo Machín que Sevilla creo que va a intentar firmar en las próximas horas que va a ser frenéticas con Caparrós en su equipo funcionando para solucionar ese desaguisado habían elegido marea

Voz 0919 35:05 el caso es que por unos veintidós millones el Madrid ficha a Mariano ir del el Lopetegui ya tiene su delantero luego habrá que ver cuántos partidos juega de titular Mariano en el Real Madrid porque evidentemente de los titulares son Gareth Bale y Benzema Mariano la mayoría de las veces va a estar en el banquillo es una de las operaciones del día sin duda alguna la más importante de este mercado de fichajes el Barça también ha cerrado la cesión de Paco Alcácer al Borussia de Dortmund hasta final de temporada enseguida repasamos todo pero antes como siempre en el inicio vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 0737 35:41 buenas tardes Gallego pues ya estamos de vuelta al curro que les pasa Mou madre mía que cabreo tiene si al final en él tú la vida a cada uno no pone nuestro lugar el tiempo mucho prepotencia chulería pero algunas veces el ganarse acaba que tenga cuidadito también el de los cincuenta goles porque ha ganado muchos muchos título muchos goles a Solana salvajada pero ahora hay que empezar a contar de nuevo a ver cuántos título vantado goles

Voz 1071 36:09 el otro de humildes y luego después

Voz 0737 36:12 en como ejemplo en esas charlas tan largas tan bonitas Borja cinematográfico

Voz 0919 36:17 perdió la espantando

Voz 0737 36:19 el poder es lo primero como diciendo aquí lo he conseguido yo pero no soy vosotras sois vosotros los Javier destruidos destruido fútbol es que se valga mirando todo porque a la larga el tiempo pone a cada uno en su sitio como se dice con buena cestas Se recoge muchas setas son con buen la bueno bueno lo dejamos aunque ahora mismo no he orar padeciera algunas cosas

Voz 0919 36:40 saludo con buena fiesta se recoge muchas setas muy bien traído dejad vuestro mensaje

Voz 11 36:47 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve b4

Voz 25 37:03 Diego se era el amigo de la parrilla Sada que Karim Benzema aunque

Voz 26 37:12 porque yo no me acuerdo un aval

Voz 25 37:16 va a equipo de cable día amigo Si esta bodega que sirve para muleta Parrilla Parrilla bajo lo he dicho tiene cuarenta goles ha ido

Voz 3 37:32 el vuestra Hora veinticinco Deportes

Voz 11 37:34 se hizo de cuarenta inmuebles cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 37:42 lo siento Breva pero el equipo de la Cadena SER te recoge la palabra y a partir de ahora queremos que Karim meta cuarenta

Voz 17 37:49 les empezamos

Voz 23 38:01 antes de los fichajes iré más ya sabéis

Voz 0919 38:03 el pasado sábado el estadio José Zorrilla presentó un césped lamentable en el partido ante

Voz 3 38:08 Fútbol Club Barcelona ver un expediente seguramente una multa al Valladolid pero cuando cuando cuando tienes problemas se te acumulan

Voz 0919 38:17 qué ha pasado hoy en el estadio José Zorrilla con una fuga de gas José Ignacio Tornadijo Valladolid buenas tardes

Voz 1402 38:24 hola Jesús buenas tardes pues sí la verdad que se acumulan los problemas como tú dices no y es que esta mañana saltaba la noticia cuando parecía el camión de bomberos en el en el estadio Zorrilla porque una pala excavadora que está ejecutando unas pequeñas reparaciones en los Campos Anexos al estadio Zorrilla pues se equivocó detuvo ese cargo se cargó una tubería de gas entonces se produjo un escape de gas en ese momento acudieron los bomberos el estadio fue desalojado ahí están las oficinas ahí están los empleados todo el mundo fueran durante unas cuantas horas pues nadie ha podido acudir afortunadamente todo ha quedado resuelto a eso de las cuatro de la tarde ya estaba la la avería reparada se ha vuelto a la normalidad pero verdaderamente un susto más después de lo del césped del otro día con el asunto de Ronaldo anoche en El Larguero y ahora con esto la verdad es que el Valladolid parece que está de moda por cosas buenas y cosas malas bueno bueno bueno

Voz 3 39:12 en realidad tranquilidad Torna que las cosas en el Valladolid van a cambiar van a cambiar con la llegada de Ronaldo Nazario de Lima Ronaldo el gordito

Voz 0919 39:24 que se va a convertir según contábamos ayer en El Larguero en presidente in máximo accionista del Valladolid

Voz 3 39:30 no realmente la llegada de Ronaldo lo va a cambiar todo en Valladolid no solamente el fútbol porque ese aire brasileño que elevadas Ronaldo a Valladolid el Pisuerga con la llegada de Ronaldo se va a parecer a Copacabana Copacabana las J va a mutar en Samba las chicas vallisoletanas de las que nos habla Jorge Escorial van a pasar a ser Garó notas el lechazo y el cochinillo en los restaurantes van a compartir carta con la Picanya y con el Rodicio brasileño y la Semana Santa la Semana Santa de Valladolid va a seguir siendo muy grande pero el Carnaval de Valladolid bueno bueno el Carnaval de Valladolid con la llegada de Ronaldo Nazario de Lima

Voz 0919 40:22 va a ser el mejor Carnaval de la Península Ibérica ya lo veréis ocho y cuarenta hora25 deporte en la sede no

Voz 27 40:30 dice estos tienes que ser amable pues yo Línea directa tengo un gran seguro de coche y a un precio bajísimo tú tendrías que llamar también comprensivo porque esa persona tiene llega Tarcisio ayudarle

Voz 28 40:42 todos los AVE en línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com una compañía Bankinter

Voz 6 40:56 dos mil cien mil ochocientos tres mil no son sólo cifras son los gastos de notaría gestoría tasación y comisión de apertura que no tenías porque pagar reclama los gastos de tu hipoteca vídeo cita en el novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro Piatti cuánto han cobrado de más

Voz 5 41:12 Arriaga Asociados

Voz 0919 41:24 lo de Mariano va a traer revuelo seguramente lo que se ha cerrado y es una gran noticia para el Valencia para nuestra Liga como decíamos ayer

Voz 23 41:32 es el fichaje del portugués Guedes hasta Peter Lim se ha tenido que venir de

Voz 0919 41:37 desde Asia para negociar directamente con el París Saint Germaine Ike llegaron a acuerdo para que Guedes llegue traspasado al Valencia una expectación tremenda en la ciudad del Turia con la llegada de este jugador Carlos Martínez buenas tardes

Voz 3 41:53 al gallego muy buena así porque es la guinda era el jugador más deseado es el broche a una

Voz 23 41:58 la gran plantilla de Champions que es la que está haciendo del Valencia así que deportivamente la afición sigue muy muy ilusionada con esta temporada que es la temporada del centenario del club lo ha demostrado esta mañana sin ir más lejos yendo al aeropuerto a recibir a Peter Lim ya Gonçalo Guedes lo que pasa es que hay otra lectura es el coste muy elevado de esta plantilla de esta gran plantilla de Champions porque el Valencia lleva gastados ciento quince millones en fichajes este verano y en concreto Guedes que es del que hablamos ha costado cuarenta millones en fijo más diecisiete en variables que se irán añadiendo en función de si

Voz 0919 42:29 juega entre treinta y treinta y cinco partidos

Voz 23 42:32 cada temporada de las seis de contrato que ha firmado

Voz 0919 42:36 con el Valencia después de estar el año pasado dice bueno ya veremos qué rendimiento le da el año pasado no solamente números sino en expectación el Valencia creció con Guedes a ver si este año las lesiones le respetan un poquito más porque la segunda parte de la temporada del año pasado estuvo condicionada por los problemas físicos en cualquier caso es un gran jugador para el Valencia para la Liga bien el Barcelona Se ha cerrado definitivamente la cesión la salida de Paco Alcácer de la primera plantilla de Valverde después de dos años en los que Adriá Albets no ha tenido demasiado protagonismo Alcácer buenas tardes hola Gallego

Voz 23 43:11 el buenas tardes no no ha tenido minutos ni tampoco el protagonismo esperado Paco Alcácer en el Barça y eso que costó treinta millones de euros veremos si tiene más suerte ahora en el Borussia de Dortmund donde va a jugar cedido un año en el club alemán que le pagará al Barça dos millones de euros por esta cesión se hará cargo de su ficha tendrá una opción de compra del jugador por veintitrés millones de euros más cinco en variables el Barça se reserva un derecho de tanteo ir recibirá también un cinco por ciento de un futuro traspaso de Alcácer Si el Borussia decidiera venderlo en un futuro Alcácer que ya ha entrenado esta tarde en solitario con el Borussia himno existirá por cierto a la cena que tienen esta noche los jugadores del Barça a principio de temporada los capitanes del Barça organizan siempre una cena o una comida para hacer piña y dar la bienvenida de los fichajes así como digo esta noche cenarán todos juntos en un restaurante pegado a la playa de Barcelona pero paga Messi o los capitanes al no está claro yo creo que lo van a repartir un poco es algo de todos los capitanes de Leo Messi de Piqué de Busquets Sergi Roberto cada año se organiza esta cena es posible que CNN en un restaurante que además es propiedad de Gerard Piqué pues les va a salir para delitos graves a seguro seguro

Voz 0919 44:22 a otro hombre protagonista de las últimas horas José Mourinho que lo está pasando fatal en el Manchester United veremos si llega a Navidad ayer perdió cero tres con el Tottenham de Pochettino después del partido se fue así de la sala de prensa tras una agria polémica con uno de los feria

Voz 3 44:40 a fines Jumbo

Voz 1071 44:43 para terminar el resultado fue tres cero sí tres cero y eso significa tres cero pero también significa que ya tengo tres Premier League más que los otros noventa y nueve entrenadores de Premier junto

Voz 15 44:53 sí sí yo tres todos ellos los así que respeto respeto

Voz 0919 45:01 Tanto IU y se marchó de la conferencia de prensa yo creo que es uno de sus últimos actos como entrenador del United Álvaro de Grado cómo está el asunto con Mourinho después de esta nueva derrota de ese plante a los medios de comunicación buenas tardes

Voz 0107 45:15 buenas tardes pues hoy la prensa inglesa ha comunicado ha explicado que la directiva el Manchester United sigue apoyando y sigue confiando en Mourinho ayer después del partido es el máximo accionista del Manchester United el mayor directivo bajó a los vestuarios tuvo una charla y que fue tranquila con el mancha con el entrenador del Manchester United se explican en estos artículos en estas noticias que tanto Mourinho como la directiva United creyeron que la reacción a la derrota contra el Brighton es decir al anterior a la de ayer fue muy buena que durante el primer tiempo pudieron marcarle varios goles saltó al final esos tres goles de la segunda mitad pues marcharon un poco la buena imagen de ese primer tiempo entonces como te digo siguen apoyando a Mourinho que es hora contra el pan y la próxima semana y que después tiene el parón de selecciones por de las ya veremos qué pasa

Voz 0919 46:06 y otro de los personajes de los últimos días de las últimas horas es Manu Ginóbili el jugador argentino de San Antonio Spurs que ayer anunció que lo deja que se va a los cuarenta y un años después de una grandiosa carrera donde ha ganado la NBA con San Antonio ya ha ganado todo con la selección argentina de los grandes jugadores que dan los títulos pero también los gestos y hemos querido destacar este mensaje que Manu Ginóbili una estrella del baloncesto mundial lanzó hace tres años a los jóvenes a los que quieren llegar a algo pero no sólo en el baloncesto

Voz 3 46:40 no

Voz 23 46:41 escucha Ginóbili