Hora 25 (28/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

este martes en el programa Punto de Fuga despide sus entregas especiales en Hora Veinticinco con la historia de las mujeres de ese pulsar supervivientes de la esclavitud sexual del ejército de Ríos Montt en los ochenta el tiempo pasado en Guatemala el valor de estas mujeres para contar lo que les pasó se ha traducido en una condena que reconoce por primera vez este tipo de crímenes en un contexto de guerra la historia la narrar Pablo Morán

el Ejecutivo trataba de encontrar puntos en común para eliminar decretos del Gobierno Rajoy sobre educación y sanidad principalmente sobre la mesa el tema del copago sanitario

Voz 4 01:08 buenas noches la reunión se ha centrado en cómo elimina totalmente el copago farmacéutico para pensionistas como propone Unidos podremos esa alineación en dos años costaría seiscientos millones de euros a las arcas públicas el Gobierno ha dicho ha dado esa cifra una reunión pero no se ha comprometido a eliminado totalmente como propone unidas Podemos sino a estudiar en todo caso como podría eliminarlo para una parte de los pensionistas que serían los azul por lo tanto hoy no ha habido un acuerdo en este tema han quedado en seguir hablando mañana habrá otra reunión para hablar de fiscalidad y al final de esa reunión saldrá Pablo Echenique

Voz 3 01:43 el Partido Popular pretende bloquear la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria para aprobar la senda de déficit el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende cambiar la ley que aprobó el PP para que el Senado tuviera la última palabra tanto Senado como Congreso protestaran al menos a través de una

Voz 1441 01:58 declaración institucional Mar Ruiz fuentes del PP apuntan el primer paso para intentar torpedear y retrasar esa reforma conscientes de que es clave para que el Gobierno Sánchez pueda sacar adelante unos futuros presupuestos asegurándose así la estabilidad de la legislatura los populares está en llamas

Voz 1320 02:14 conversaciones con Ciudadanos junto al que encontró

Voz 1441 02:16 la mayoría de la Mesa del Congreso para pedir la próxima semana un informe jurídico sobre la vía de

Voz 5 02:21 Agencia lectura única con la que el PSOE quiere

Voz 1441 02:24 formar la ley de estabilidad para agilizar los plazos es una reforma a la que se opondrán utilizando todos los mecanismos a su alcance según su portavoz en el Congreso duros Montserrat estamos

Voz 6 02:33 ante un Gobierno prepotente de degeneración democrática que ahí donde no volvió gobierna quiere terminar con las instituciones o pronto vamos a estar concretamente vigilantes esta proposición de ley que lo único que nos lleva es la subida irracional de los impuestos

Voz 1441 02:49 el PP además llevará al primer Pleno del Senado una declaración institucional en defensa de las atribuciones de la Cámara Alta donde tiene mayoría absoluta de su competencia para aprobar la senda de estabilidad

Voz 1715 02:59 autopsia revela que la mujer muerta en la estación de Sants falleció a causa de la droga que transportaba en el cuerpo

Voz 1441 03:05 la mujer peruana había llegado a la ciudad condal desde

Voz 3 03:07 Madrid en primer obstante instantes sospechó que estuviera embarazada incluso se le practicó una cesárea pero finalmente se ha descubierto que transportaba droga dentro de su cuerpo y eso le había producido un colapso Barcelona han sí

Voz 0196 03:20 un vigilante de seguridad de Renfe ha alertado a los Mossos d'Esquadra que patrullan en la estación de Sans había una mujer peruana de treinta y tres años inconsciente en uno de los andenes acababa de llegar en un AVE

Voz 1441 03:31 procedente de Madrid han alertado también

Voz 0196 03:34 Sistema de Emergencias Médicas han enviado al lugar hasta cuatro unidades los profesionales no han podido hacer nada para salvarle la vida incluso le han practicado una cesárea pensando que podría estar embarazada y salvar así la vida de un bebé pero no estaba embarazada la autopsia ha confirmado esta tarde que llevaba cocaína en el organismo y que una de las bolas se ha reventado era una mula como las que utilizan los narcotraficantes para introducir droga en España ahora los Mossos d'Esquadra investigan con quién había quedado para entregar esta droga

Voz 11 05:14 ah sí cómo no al escuchar el hecho reales en los testimonios que las protagonistas han aportado a la Cadena Ser la información recogida es la sentencia del caso se Puri Zarco dictada el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis por el Tribunal Primero de sentencia penal de Guatemala

Voz 13 06:05 bueno pues el email que lo cuál es una hija

Voz 14 06:13 hola me llamo Matilde esa comunidad San Marcos en una comunidad tranquila en la comunidad organizada recuerdo que mis padres hacían ofrendas acción ceremonias para poder sembrar al día siguiente era una comunidad en la que no se devolvía la inseguridad mi esposo que era el señor Luis ocho no recuerdo cuántos años tenía cuando me casé con el Estudi unos siete hijos

Voz 1667 06:48 Matilde es una de las mujeres que mejor atesora la sabiduría de los que al norte de Guatemala son parte de una comunidad de ascendencia Maya basada en el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza que los rodea una región rica a las faldas de la llamada Sierra de las minas era la tierra su fruto lo que daba prosperidad a la comunidad de San Marcos hasta que todo se rompió fue en el año ochenta y dos

Voz 15 07:14 no recuerdo Hermes serio era el tiempo de la cosecha de darnos y eran las tres de la tarde

Voz 14 07:21 los militares fueron a nuestra casa en busca del esposo entraron Picasso le preguntaron dónde estaba mi esposo y lo amarraron

Voz 16 07:33 a mí me importó

Voz 14 07:35 sin decir nada tenía uniformes de militares llevaban armas quieran

Voz 17 07:42 que días no sabían el nombre de mi esposo cuando llega yo estaba en mi casa alguien les fue a enseñar donde veíamos para donde se lo llevara

Voz 11 07:56 saludos

Voz 17 07:57 quiere amarraron las manos se nota

Voz 18 07:59 nada

Voz 2 08:02 Punto de fuga especial

Voz 11 08:04 el caso se Puri Zarco eh

Voz 20 08:15 sacar una misiva

Voz 14 08:16 los de casa los llevaron a la parte de atrás me quedé con ellos sola junto a mi madre los militares metió a cuatro soldados medio la casa

Voz 21 08:32 a la fuerza pusieron un arma en el pecho pero yo no quería

Voz 2 08:39 un éticas acabó uno

Voz 14 08:42 no recuerdo cuántos años tenía por qué no se contar los tuve inmiscuya el mismo día que se llevaron a mi esposo me dio la primero se llevan a mi esposo me dio no

Voz 2 09:01 me sucia Katharina que mi cuñada Rosa

Voz 17 09:05 se las llevaron a eclesial y fui allí donde Castiella algo también tenía miedo nos decían que nos iban a matar

Voz 14 09:20 mi mamá si vino conmigo y también mis hijos nos escondemos detrás de un cerro que se llama asambleas como a más personas allí vivimos seis años en la montaña Nos refugió vamos en los árboles cuando llovía en una ocasión me perdí dos meses en una montaña hasta encontrar de nuevo a mi familia tío no teníamos comida sólo comíamos gritos de los goles Mis hijos murieron el razón ahí se llama dos dejé tirados porque las perseguían los

Voz 2 10:10 que sí porque es absoluta en hornos dijeron que podíamos volver a nuestra salté habían quemado mi casa

Voz 1667 10:34 a comienzos de los ochenta la armonía de las comunidades que se quebró Guatemala vivía años convulsos de guerras y gobiernos militares que llegaron a territorio indígena con la instalación de campamentos militares como el dese por Zarco un centro de recreo para los soldados que pronto se convirtió en un agujero de esclavitud

Voz 5 10:53 estamos hablando de un caso que ocurre entre mil novecientos ochenta y dos mil novecientos ochenta y ocho en el oriente del país una región en donde no había conflicto armado el conflicto armado en ese momento estaba concentrado en el occidente del país sin embargo en esa región se instalan seis campamentos militares estos campamentos militares son impulsados por los dueños de las grandes fincas que estaban alrededor de la comunidad con la intensa con él con la intención de quedarse con los territorios de esta comunidad que estaba gestionando la tenencia de la tierra en los tribunales nacionales cuando llega el Ejército mata todos los hombres algunos lo desaparece y empieza el proceso de violación a las mujeres posteriormente las condenan a que ellas realicen un trabajo de servicio al Ejército que incluyó pues esclavitud sexual esclavitud también de servidumbre e incluyó también a hacer todo lo que despedían durante seis años

Voz 1667 11:59 el malicia Velásquez es doctor y máster en Antropología Social por la Universidad de Texas ese experta en pueblos indígenas y fue la encargada del peritaje del caso se por Zarco

Voz 5 12:09 estamos hablando de varias comunidades de varias comunidades que estaban alrededor no es una sola comunidad sin embargo las mujeres se reagrupa nuevamente tratan de recomponer un poco la vida a partir de que se va al Ejército en el ochenta y ocho días empieza la búsqueda por justicia primero algunas que sabían que sus esposos había sido desaparecidos querían saber si tenían la posibilidad de encontrarlos con vida y aquellos que fueron asesinados pues ellas querían recuperar los restos de sus esposos mira las que se que Darwin en comunidad estar en condición de esclavitud un grupo de mujeres huyó a las montañas porque se dan cuenta porque algunas de ellas ven a sus esposos que son asesinados enfrente de ellas y ahí mismo empiezan a ser violadas otras están amamantando a sus bebés les quitan a los bebés las empiezan a violar otras están embarazadas las violan aún así entonces cuando muchas mujeres ven esto lo que decir en subir a la montaña hice van a las montañas porque es una región montañosa en donde ocurrió esto que estos estas violaciones Easyjet llevan a sus niños a muchas de ellas saben que al esposo muerto otra saben que el esposo ha sido llevado ir huyen en la montaña realmente pasan es una región calurosa de unos cuarenta grados alrededor por lo tanto ahí uno no puede caminar sino lleva aguas y no bebe agua porque la deshidratación es muy alta

Voz 23 13:35 Isaías si llevan a los niños pequeños después de meses de estar viviendo una montaña muchas mujeres

Voz 24 13:41 ven morir a uno un sus hijos por falta de hambre por falta de agua

Voz 25 13:46 pues faltan David tengo que poder vivir se enferman no tienen como curarlo

Voz 18 14:03 de cara a Geli que los ajos ha cuajado Seramon Capala mí es más Salle fachadas Álava Carbajo

Voz 23 14:15 se Carmen Scholl verlo de la Comunitat la esperanza

Voz 24 14:18 pues todavía no había llegado el ejército era una comunidad en familia Éramos familias completas

Voz 1441 14:24 trabajábamos tranquilamente y no sabíamos nada

Voz 23 14:27 cuando el Ejército llegó a nuestra Comunitat toda fue muy diferente

Voz 24 14:31 ya no vivimos en paz ahora la Comunidad se encuentra en en extrema pobreza

Voz 27 14:37 y todo los club

Voz 23 14:47 cinco de agosto de mil novecientos ochenta y dos recuerdo el día exacto porque celebrábamos la fiesta de los soldados rodearon mi casa y fueron a por mi esposo lo amarraron con la las manos hacia atrás con algo de metal que pusieron en las muñecas y no dijeron dónde lo llevarán lo llevaron arrastrado iban armados y tenían muchas balas dispararon en la parte

Voz 24 15:09 cerca de mi casa creo que mataron a mi esposa cultivaba arroz frijoles y maíz

Voz 28 15:16 trabajador no irá barajan no pertenecía al comité pero

Voz 23 15:21 sí participó en las ofrendas y en las oraciones que se hacían en la Iglesia teníamos ocho hijos una semana después de que se llevarán a mi esposo me dijeron que fuera a trabajar al destacable

Voz 29 15:31 para muchos Sontag

Voz 23 15:33 por este medio largo

Voz 24 15:35 le decían que debía dejarme porque eran ellos quienes mandaban

Voz 23 15:39 me ponían un arma en el pecho para que no dijeran nada tenía mucho miedo a los soldados quemaron mi casa con también

Voz 24 15:46 en estas carencias me obligaron a ir a ser para el destacamento debía ir cada tres días

Voz 1441 15:54 entraba a las cinco de la mañana y salía a las cinco de la tarde en el destacamento Koke

Voz 24 15:59 Navarro Hall fideos Roth la ropa los soldados cuando iba al río alabar

Voz 1441 16:06 perseguían varios atentados y lo hacían no subió en el río

Voz 23 16:10 G seis meses en el destacamento pagaron nada cuando nos sacaron teníamos que darles de comer igual teníamos que comprar el maíz para hacer tortillas en nuestras casas que luego

Voz 2 16:21 mandaban casi

Voz 24 16:25 en el destacamento también acusaban de mí me llevaban casco

Voz 23 16:30 y me tiraban a la cama eran incontables los soldados que abusaban de mí

Voz 24 16:35 que no me quedé embarazada porque no estaban medicinas nos ponían inyecciones después de violar nos las inyecciones eran de color amarillo rojo Iggy

Voz 28 16:45 dente me decían que la inyectaba

Voz 23 16:47 para no quedar embarazada verá inyectaron los seis meses que estuve en el destacamento que los supe más de mi esposo

Voz 30 16:55 a los animales

Voz 23 16:57 comieron lo más exhumaciones que hicimos nunca lo encontraba

Voz 25 17:06 mira no es sólo se cursar con mis sólo las ahí es co

Voz 31 17:12 pueblos indígenas han sido vistos

Voz 5 17:14 a lo largo de la historia del país ha habido un permanente colonialismo que creó una idea de nación blanca en la cual los indígenas estaban en la última posesión las mujeres indígenas más abajo de los pueblos indígenas por lo tanto eran seres sin valor porque no cuando uno ve las atrocidades que cometieron uno se puede dar cuenta que ni siquiera pensaba que los indígenas que las mujeres indígenas sentían algo las veían como simplemente animales cuando uno ve los testimonios reconstruye las vidas de ellas uno encuentra que eran totalmente descuartizada sin ningún sentido de piedad hacia ellas o hacia los niños por lo tanto este ha sido un patrón en Guatemala un país profundamente racistas en un país donde los pueblos indígenas no tienen derecho a absolutamente a nada por lo tanto dentro del marco del conflicto armado era el momento ideal para tratar de borrar del mapa a las poblaciones indígenas quisiera agregar un par de datos

Voz 1280 18:18 el informe de la comisión de la verdad que Imaz

Voz 5 18:20 son naciones unidas ir

Voz 32 18:23 informe Guatemala Nunca más que impulsó la Iglesia católica en Guatemala ambos coinciden con algunas diferencias que en Guatemala se realizaron más de seiscientas masacres aquí más de cuatrocientas cuarenta y cuatro aldeas fueron totalmente borradas del mapa o sea si usted va en este momento Guatemala hay busca alguna

Voz 2 18:43 las comunidades ni siquiera hay mar sólo hay

Voz 33 18:52 no

Voz 1667 18:55 pocos casos como el de Separ Zarco representan tantas cosas la lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas la lucha por la tierra y contra la discriminación la lucha de las mujeres las utilizadas como armas de guerra como objeto sexual la lucha contra la profanación

Voz 16 19:14 en la cultura llene el idioma es que si la palabra violación sexual no existe sin embargo se concibe como una profanación a su a su cultura Ia al al cuerpo de las mujeres lo que significa ser mujer en una comunidad indígena

Voz 1667 19:32 Paula Barrios ex directora de mujeres transformando el mundo una de las organizaciones que impulsaron el caso se por Zarco en los tribunales

Voz 16 19:40 ellas hablaban de la labor relevante fue para ellas tenemos que atender a los militares del destacamento militar cocinar para ellos lavar su ropa e ir a hacerlos

Voz 31 19:56 los domésticos en general situación que eso dentro de

Voz 16 20:03 de esa cosmovisión en el equilibrio completo aunado a la violencia sexual pues para ellas es lo que ellas denominan se profano su cuerpo pero su cultura su cosmovisión en cuanto a la sexualidad Illa relación familiar yo sé que será dentro de IU se concibe dentro de las comunidades indígenas así que el término que utilizó fue profanar con sus vidas profanada

Voz 31 20:34 ser hijo profanar la cultura misma de los pueblos indígenas al trastocar

Voz 16 20:41 eh es equilibrio y esa armonía familiar y comunitaria de la que el lo que sí pues ahora está tratando de reconstruir en esta región porque se ha perdido por eso hablamos de la profanación la los destacamentos llegaron Ana región precisamente para un poco en petición del los terratenientes que se habrían apoderado el territorio e de manera irle ilegal e inmensos tenemos que eso ya que el pueblo chino los esposos de las mujeres del caso por Sarko sus Prince para lucha siempre ha sido por el territorio y por el acceso y la propiedad de la tierra de hecho ellos estaban organizados en un comité que buscaba la la titularidad de del territorio Yves Le por eso mismo es que fueron desaparecidos y eso quedó probado de todo del de del juicio de ese por Sarko el hasta la fecha es una de las duchas principales después en lo que sí eh que ha sido despojado del territorio que ahora pues se encuentra inmerso en un monocultivo hemos como es la al más de cama y la caña de azúcar y en el tiempo del conflicto armado en los años ochenta pues eran fincas

Voz 31 22:14 el de terratenientes que ese de nada al cultivo de arroz o las crean esa ganadera

Voz 16 22:22 eh bueno pues si siempre han sido la mano de obra barata la es encuentran en esas condiciones de explotación laboral

Voz 1667 22:33 Cicca para ellos la tierra

Voz 31 22:35 pueblos indígenas en general en Guatemala el equilibrio entre el territorio el consumo de de uso de los bienes naturales como es el agua eh por ejemplo

Voz 16 22:50 qué hago ahora pues se ve eh

Voz 31 22:54 en este en este tiempo sobretodo he atravesado por las mineras los bonos ultimos pero siempre ha significado el respeto y el equilibrio de del del armonía con la naturaleza y poner buen vivir bueno sobretodo en las mujeres juegan un rol muy importantes que está han en inmersos en en la en la vida misma en el dar vida en el buen vivir el equilibrio entre todos los seres vivos Lee estableció Zenón espacios así que hace despunta muy fuerte eh que nosotras también eh dentro del caso pues probamos a través de varios peritajes IMI estudios que se han hecho en la región como el poder económico El País se fue a propia ando de este territorio a través de acciones ilegales ha hecho la Comunidad hace por Sarko era el digamos de una sociedad anónima era el patrimonio con el que se ha establecido una sociedad anónima que luego se declara en quiebra Eton el territorio a otros familiares de estos tres empresarios que conforman puesto

Voz 35 24:09 en la familia de ocho

Voz 16 24:12 zonas que son las puestas actual

Voz 35 24:15 es propio tareas de la Comunidad hace posar

Voz 18 24:17 no

Voz 37 24:40 el velo no

Voz 35 24:50 soy Candelaria más de la aldea de Bach Tel estoy aquí

Voz 38 24:56 ha sido un alemanes con goles

Voz 31 25:01 además Juanjo

Voz 13 25:03 Juan

Voz 39 25:06 eran

Voz 1280 25:08 hace muchos años nuestra como lateral Ana como la limpia pidió la tierra donde vivíamos será una tierra fértil donde podíamos sembrar de todo lo que quisiera los alimenta vamos de la tierra no nos hacía falta más comida hoy tenemos una Comunitat diferente en la que la tierra ya no quiere producir los alimentos que necesitamos

Voz 40 25:34 eh

Voz 35 25:41 a mi esposo Ricardo lo mataron en tinajas eran las cinco de la tarde los recuerdos

Voz 1280 25:47 qué día pero estábamos en casa los soldados llegaron a casa iban armados gastaron y me encerraron amarraron a mi esposo con las manos para atrás con una llave que lo llevaron al destacamento tinajas

Voz 35 26:02 yo no vi lo que le hicieron los del Comite no me dieron permiso para ir a buscar a mi esposo me dijeron que no fuera a buscarlo eran personas de la comunidad quiénes integraban el cómo

Voz 1280 26:13 T no había soldados cuando me quedé sola Khelil tenía ocho hijos no recuerdo qué edad temían trabaje en el destacamento durante seis meses llegaba a las ocho de la mañana y le retiraba a las cinco

Voz 2 26:28 va a preparar alimentos cosa que comiera los soldados nunca recibí

Voz 1280 26:36 yo misma compraba el jabón para lavar los pantalones de los soldados

Voz 2 26:40 violaban un día sí y un día

Voz 1280 26:43 eran cinco los soldados que abusaban de mí me llevaban un cuartel y me amenazaron con una

Voz 18 26:49 arma de fuego

Voz 35 26:51 fruto de las violaciones me quedé embarazada pero aborte tenía tres meses de embarazo y aborte porque violar sin

Voz 1280 27:00 sí ha aceptado la violación me habrían matado luego volvía a casa pero desde allí les cocinaba les llevaba

Voz 2 27:08 la comida y tortillas no me daban dinero por la comida

Voz 1280 27:12 les llevé alimentos durante seis años nosotras nos las apañar vamos para hacer esos alimentos los soldados eran quienes nos decían que comida teníamos que preparar les preparamos los alimentos pero nosotras no comíamos allí el tinajas mataron amistoso lo tiraron al de lo contaron personas que lo sabían yo nunca lo encontré Se lo llevaron porque estaba viviendo tierras las estaba tramitando a tierra no tenía dueño cuando llegaron los soldados quemaron nuestras dos

Voz 2 27:43 Casas quemaron nuestras tácticas

Voz 41 27:45 así

Voz 2 27:48 tenía una huerta

Voz 14 27:49 arroz

Voz 2 27:50 pero no tuve tiempo de recoger y allí

Voz 40 28:10 eh eh

Voz 23 28:20 este fue un proceso bastante largo que tuvo la fortuna de ser acompañada por varias organizaciones de mujer

Voz 5 28:27 eres diríamos desde abogadas hasta mujeres indígenas organizadas en diferentes organizaciones IFO un trabajo que se fue preparando muy lentamente fue un trabajo en el cual primero quedó identificado el caso al momento de quedar identificado el caso como se por Sarko entonces empezó a trabajar con la comunidad no de una forma con quería dieran su testimonio no sino de una forma en la cual se eran procesos de conversación es decir que ellas hablan el que CHI y que tenía que haber intérpretes hizo también un él proceso un poco más largo no más difícil pero sí más largo porque esos proceso de interpretación también incluían procesos de crear confianza ir luego de eso Se empezó el proceso de la denuncia a ellas hacen denuncias al Ministerio Público que cuando uno lee esas primeras denuncias son bastante generales pero luego empieza el proceso de de dar su declaración frente a los tribunales y ahí ellas lo hacen y tienen que despojarse de su traje regional is it cubrir su rostro como una forma de buscar garantía hay de seguridad porque era un terror absoluto el que todavía existía estamos hablando de seis ocho años atrás para que tenga una idea ya luego cuando se abre el juicio pues fue un proceso de escuchar eran quince mujeres una de ellas fallece quedan al final catorce una idea fallecen el proceso ir ellas empiezan entonces a dar su testimonio Illes

Voz 31 30:00 realmente fue un proceso de

Voz 5 30:02 Phil pero mire fue un proceso muy importante porque la población urbana que vive en una burbuja por primera vez empezó a escuchar de todas estas atrocidades que se habían dado como un caso simbólico Separ Sarko hoy se ve como un caso que es eso precisa mente representa lo que vivieron muchas otras mujeres indígenas en otras comunidades Iker y seguramente veremos más juicios más adelante alrededor de esta de de este de estos mismos delitos que ese comité

Voz 43 30:31 eh eh eh

Voz 16 30:39 en SER pulsar COS estableció el destacamento eh donde en la tropa dar descansaban hice organizaba para dar la la persecución en la sierra de las minas en las comunidades aledaña se encontraban por ejemplo en la Comunidad apatía este un otro destacamento militar que tenía la han en la fusión de realizar los interrogatorios ir muchos de los testigos nos han mencionado que fueron torturados esta en este destacamento que eran llevados para los largos interrogatorios Si de cómo operaban los grupos eh contra insurgentes Coloccini o dos pero países testifica no había grupos contra insurgentes Saed ahí sino eran los pueblos en resistencia que eran la población civil que ya estaba huyendo del ejército que se asentaba en la sierra en las mismas está en el otro destacamento que fue parte importante del proceso e de este esta deben en la Comunidad el tinajas Mestre destacamento fue el destacamento de exterminio en l en el dos mil doce que realizamos son eso Massera incluimos son hallazgo de cincuenta y uno Sarmiento sin embargo bajo los testimonios de las comunidades más o menos de estimado que en esta en ese destacamento militar fueron ejecutados más de doscientas cincuenta personas en dicho mayoría o

Voz 1667 32:38 en la sentencia del caso Zarco llegó el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis el Tribunal Primero de sentencia penal de Guatemala condenó a Steinmeier Francisco Reyes Quirón a Heriberto Valdez así por crímenes contra la humanidad en su vertiente de violencia sexual fue la primera condena internacional por un delito de esclavitud sexual en un contexto de guerra

Voz 16 33:03 ha declarado por los testigos

Voz 44 33:05 en el mes Francisco Reyes el destacamento Lutero como los peritajes F las constantes violaciones sexuales hacia las mujeres puedes excluir la la si estuvieran Nico a través del más abstracto

Voz 2 33:46 las mujeres a juzgar congelación catorce no sólo son las que llevaron

Voz 5 33:50 lo hizo existen muchas mujeres más pero solo ellas quisieron empujar este proceso en los tribunales cuando se habla de

Voz 45 33:58 sí de de de que haya

Voz 5 34:02 que la reparación sea transformadora mire esto es complejo porque no hay ninguna injusticia lo que realmente vaya a reparar mínimamente las atrocidades que se cometieron no ahí es apenas un intento es digamos un proceso largo y un proceso que ven materializadas en ellas muchas de ellas son ya ancianas pero quieren verlo materializado en sus hijas en sus nietas en su comunidad sin embargo esto ha tenido varios problemas por qué por porque se habla desde desde cuando uno ve la sentencia hay cuando uno ve las reparaciones las reparaciones realmente no tienen relación con la gravedad de los delitos que ahí se cometieron que son de lesa humanidad por ejemplo se habla de que se van a instalar en la Comunidad escuelas para de bachillerato que se van a instalar centros de salud que se van a abrir caminos esto realmente es una responsabilidad del Estado en cualquier espacio

Voz 31 35:00 si hablamos de un Estado democrático esto

Voz 5 35:02 es responsabilidad de prestar servicios a las comunidades esto no es reparación para crímenes de esta magnitud entonces tenemos que hablar de otro tipo de reparaciones yo quiero mostrar con estos límites que tiene la justicia Trànsit nacional para pueblos indígenas Lisieux su hubieran pedido más que eso yo le aseguro que éstos no se hubiera logrado en otras palabras las mujeres indígenas tuvieron que conformarse con que el Estado iba a cumplir lo que no ha cumplido durante todo el tiempo que esta comunidad Steve por lo tanto aquí hay un desafío grande para los siguientes procesos que viene

Voz 43 35:46 no

Voz 16 35:47 la sentencia e esta primer esfuerzo de de Justicia está enfocado en estigma es Francisco Reyes Giro Él era el encargado del destacamento quitar ni en que tenía a su cargo el destacamento mil tarde se por Sarko Heriberto Valdez así edil el jefe de comisionados militares que eran las personas que coordina acaban en las acciones con los comunitarios a las patrullas de autodefensa civil pero es Heriberto también fue eh por mucho tiempo trabajador de la municipalidad de Ansó

Voz 1441 36:29 ambos ordinal

Voz 16 36:31 tres Si toda la el desarrollo de las operaciones militares de hasta lamentó lamentarse por Sarko en Estir Mer fue condenado por el delito de deberes contra la humanidad e en su forma pues esclavitud sexual esclavitud doméstica violencia sexual Illes divierto también además del delito de deberes contra la humanidad por el delitos de desaparición forzada a Stephen también lo condenaron corre el asesinato de Domingo sacó una mujer muy joven B que estuvo en el destacamento militar e icono una noche que fue violada eh ya se encontraba junto a sus dos hijas una niña de dos años y otra de cuatro años aquí en vez de al amanecer fueron llevadas a la orilla de un río Inn fueron asesinadas ellas los restos encontraron en el año dos mil en un en su masivo e impulsa así hay L

Voz 46 37:37 el estaba la silueta de

Voz 16 37:39 la Illa osamenta de Doña Domínguez quienes todos menores hijas que fueron enterradas junto con algunas razón muy triste eh que marcó también no tres cedente importante para las Abuelas esto fue una ejemplar de lo que les podía pasar si no sería a lo que el Ejército les ordenaba el comisionado militar tenía la obligación de coordinar los tornos como las Abuelas asistían al destacamento para atender a los soldados

Voz 1667 38:11 en la sentencia se cita también a Ríos Montt qué papel jugó el ex presidente de Guatemala en todo esto

Voz 16 38:17 si encadena manto estos estas sanciones se desarrollaron durante de que él era jefe de Estado así que por eso tienen una responsabilidad directa e no sólo de los hechos ocurridos en por Sarko el genocidio que se vive en Guatemala que se probó con la sentencia del genocidio chill pero está fue una situación generalizada y sistemática el Ejército en Guatemala se dedicó durante el conflicto armado interno e asesinar así que ejecutar a comunidades enteras de población civiles sobre todo población indígena de de los diferentes departamentos del país y de las diferentes grupos maya eh pide que pues fueron estas operaciones dirigidas por ríos y que precisamente estamos muchísimo que la haya fallecido en de impunidad que no obstante ha logrado establecer la responsabilidad legal sin embargo moral siempre estará en la historia de nuestro país que como el máximo responsable del genocidio en Guatemala gran abuela decidieron utilizar el peor arranque para cubrirse

Voz 31 39:42 sus rostros donante todo el juicio no mejoro vergüenza sino por el temor a a tener represalias en sus comunidades por seis años trabajamos muy fuerte e caminamos juntas este camino de Justicia que fuimos venciendo cada obstáculo sin embargo a nivel comunitario se estaban realizando todo un trabajo de acompañamiento de gemelar Eto'o toda diez el ex importantes es lo todavía hay mucho silencio alrededor de lo que se vivió durante el conflicto armado interno en Guatemala pero sobre todo lo que las mujeres vivieron durante esa época y una de ellas es la violencia sexual no es fácil hablar enfrentaron juicio por preferencia sexual sobre todo treinta años después ya en el marco de una guerra cuando el agresor no es en cualquier persona sino es el Ejército de Guatemala eh que son funcionarios públicos que debieran detener un mecanismo de protección a la población civil y sin embargo fueron los principales responsables de esa violencia sexual así que las mujeres utilizaron herrajes como un mecanismo de Protecció eh para esos de miles intensos comunidades porque pues sabíamos que enfrentábamos un reto muy grande eh que los casos de violencia sexual regularmente están envueltos en el manto de impunidad así que no sabíamos si vamos a lograr una sentencia condenatoria pero al lograr la por supuesto que todo este camino de Justicia implicaba antes o sea del estigma del prejuicio de las mujeres de los soldados las que se dejaron jugar por los soldados las mujeres que permitieran esa esa violencia sexual despojarse de ese estigma de esa vergüenza Intras la dársela los agresores que en este caso sólo dos condenas informe hecho simbólico sin embargo también político porque las

Voz 16 41:49 genes a través del acceso a la justicia no despojando de prejuicios hoy de la vergüenza insten la trasladamos al que siempre debe cargar con eh que es el agresor Ike poco hablamos de la

Voz 12 42:13 eh

Voz 49 42:16 la Alá

Voz 18 42:22 además la Juanjo al Lage hola con soja ya que exacto Angkor lo hará bien

Voz 17 42:35 por ahora a mi nombre Rosario vengo de la comunidad San Marcos antes era una comunidad tranquila Bruno como unidad que debíamos el paz hiciéramos Familias que vivía vos organizados llegó el ejercito nos desalojó violentamente rompimos la tranquilidad pues la que vivíamos en la Comunidad fuimos a la montaña y ahí empezó una vida muy difícil que todavía hoy nos cuesta supera

Voz 50 43:06 a mi esposo es Luis

Voz 17 43:08 no teníamos veinticinco años así porque nos casamos unos tres hijos Juan Alberto y Carlos un domingo a las cinco de la tarde de los soldados fueron a por mi esposo la Iglesia el papá de mi esposo reconoció a la persona que se llevó a su hijo

Voz 14 43:29 Alberto así trabajaba en la municipalidad los soldados no dijeron que se llevaron a mi esposo sólo dijeron

Voz 0598 43:37 la tenían que llevar Eros llevaron a nuestra Iglesia

Voz 14 43:43 y los empezaron a golpear fueras armas y los que atrae a partir de curso

Voz 17 43:50 de donde se llevaron a mi esposo hijo cuando iba pero contar por él me decía que no fuera a buscarlo más regresara a casa o cuidar de mis hijos le decían que volviera en todos los sólo tres días de mi esposo desapareció mis hijos tenían dos tres y cuatro arengó

Voz 14 44:11 los soldados volvieron varias veces a mi casa

Voz 0598 44:15 estaba en el camino en el cruce con el río

Voz 17 44:18 me juré a las veces que bajé a buscar agua me sujetaron a la fuerza de pusieron un arma en el pecho y me tomaron por la fuerza

Voz 51 44:28 juegan que es

Voz 17 44:30 vas solo observación en ese momento me acompañaba mi hijo Alberto Kempes

Voz 52 44:37 ante cae minutos antes lo que me está galos

Voz 17 44:40 sí

Voz 0598 44:41 los soldados le dijeron que no Vitalia que decía que si decía

Voz 17 44:46 el dijo allí se iba a quedar había pasado una semana de la desaparición de mi esposo

Voz 51 44:54 era un May estaba

Voz 17 44:57 casado y me marcaron mi

Voz 51 45:00 vida Meana

Voz 14 45:02 tierra y me dijeron que no me moviera ir pesaron abusar de mí

Voz 0598 45:11 tiene recomendó que huyera la Boltaña pensábamos que tendríamos una vida más tranquila caridad montaña pero los persiguieron hasta Haití CIS pagaban montaña mis hijos comenzaron a padecer enfermedades porque porqué no se alimentaban bien y no tenían un lugar adecuado para descansar la vía azúcar maíz para tortillas empezaron mis hijos murieron uno tras otro recuerdo una vez que me perseguían los soldados llevaba en la espalda a mi hijo estaba muriendo los tenía en mis brazos cuando murió lo pude enterrar lo deje debajo de una piedra volví sin ninguna dimisión prácticamente desnuda sin nada en cuanto regrese a mi casa ya no existía

Voz 16 46:21 el camino de la justicia no termina con la sentencia condenatoria

Voz 31 46:26 aún estamos en la implementación de las media de reparación transformadoras que implica repara el daño que es muy difícil realmente pensaran en una reparación como tal sin embargo tener mejores condiciones de vida para sus familias y sus comunidades heces otro elemento muy importante en los pueblos indígenas es que no semen en la individualidad porque pudimos haber establecido una reparación monetaria es justa sin embargo las Abuelas eh ven un dentro de esa cosmovisión la posibilidad de que esos nietos ir los hijos de sus hermanos comunitarios puedan tener una mejor calidad de vida ID eso eh

Voz 16 47:16 venta pues la las dieciséis medidas de reparación establecidas en un estándar de reparación transformadora que que el al cual el tribunal accedió en estableció en la sentencia y que es responsabilidad del Estado de Guatemala implementa así que esperamos que en el corto y mediano plazo poder tener estos avances de transformar las condiciones de vida Hideo presea que ha vivido el pueblo y sobre todo el Nano la región Coloccini que estén cercanos que siempre podemos ir contando los avances de los sobre todo el exigencia a un Estado que le ha venido por tantos años a las mujeres les debe en esta reparación

Voz 31 47:57 algo que esperamos se cumpla lo más pronto posible

Voz 3 48:00 hay riesgo de que vuelva a ocurrir algo similar bueno e quizá en Guatemala quizá no pero yo pienso por ejemplo en Alepo al pues

Voz 5 48:09 casi similar al lugar de donde yo nací de donde yo vengo yo veo la destrucción de Alepo y pienso en niñas y las mujeres pienso en todo lo que se vivió en Guatemala y pienso en lo que están viviendo ellas sí en otras partes del mundo sin

Voz 25 48:23 por eso la justicia tradicional debe aplicarse en todos los espacios del mundo y debe de ser una justicia que realmente

Voz 5 48:32 sea ejemplar

Voz 25 48:34 esto no vuelva a ocurrir ninguna mujer tiene derecho a pasar por el infierno que las hermanas de sus Sarko pasar ellas así lo plantean cuando yo trabajé con ella dicen nosotros salimos del tomarlo y no queremos que el infierno vuelva a vivir o pueda ser vivido por otra

Voz 53 49:10 eh

Voz 1667 49:12 en la sentencia del caso Zarco no sólo sienta un importante precedente en la justicia universal también a nivel regional en la lucha contra el feminicidio

Voz 54 49:22 en mente abre una grieta en el muro de la impunidad pero no acaba con mucho menos

Voz 1667 49:27 Mercedes Fernández ex directora de las Hoces acción de mujeres de Guatemala es investigadora del feminicidio y la violencia sexual en diferentes esto en de conflicto sin ella sin su confianza este reportaje no habría sido posible

Voz 1320 49:41 Aouate mala tiene vergonzosamente unas cifras mundiales que están a la cabeza siempre de esas tasas mundiales de feminicidio no solamente Guatemala sino también todo el continente latinoamericano había Ayala como es el nombre originario encabeza todos los años lamentablemente junto a África las cifras eh de feminicidio mundial y esto tiene entronca perfectamente con lo que comentaba mi compañero el malicia antes porque hay una variable que es cuando analizamos el feminicidio siempre decimos que es la convergencia de tres enormes lógicas de poder que son la lógica de poder la lista la capitalista la más antigua extendida en el mundo que es la patriarcal si quitamos la lógica colonialista nos va a quedar un continente como Europa donde no está esa huella por lo tanto las tasas de feminicidios son menores sin embargo en continentes que están viviendo a día de hoy las secuelas de la colonización de siglos pero también las nuevas formas de colonización del precedente pues vamos a encontrar unas tasas de feminicidio muchísimo más altas entonces en esto lugares del mundo se va abriendo grietas debido a la lucha incansable de mujeres como las mujeres de ese pulso con una lucha de más de treinta años por la justicia

Voz 1441 50:58 hay por una reparación que tuviese precisamente

Voz 1320 51:01 hemos ha comentado antes una vocación transformadora y no solo restituyó cómo intenta ser Lajusticia tradicionalmente y sin embargo aún esta sentencia con el paradigma que significa coincido plenamente con con ir Malisse en que definitivamente queda en deuda con todas las mujeres con todas las mujeres mundo sin embargo rescato también el enorme valor porque esta sentencia es un paradigma ahí es una herencia es un legado para todas las mujeres del mundo en la actualidad

Voz 1667 51:27 entiendo por lo que me cuenta Mercedes que todavía están encontrando resistencias para romper ese muro de la impunidad no qué clase de resistencia

Voz 1320 51:35 Nos encontramos todos los días irse pueden ver no hay que irse tan lejos a Guatemala estas resistencias lo que pasa es que Janer la mente vemos las resistencias cuando se manifiestan ya en esa y en ese proceso jurídico pero en general la resistencia son sociales porque la impunidad en todos los crímenes por razones de género tiene una base social que la sujeta antes de esa otra base que la hace legal porque aunque no lo que Ramos admitir vivimos una época de feminicidio de violencia sexual de mutilación genital femenina que está perfectamente legalizada en el mundo sino de Lliure sí de facto es decir los tribunales están totalmente en deuda con las mujeres porque la sociedad hace parte de esa imaginario del cual se alimenta lo que muchas autoras llaman la justicia patriarcal

Voz 1667 52:22 se habla de Rafi Ali la acción del cuerpo de la mujer que es exactamente esto

Voz 1320 52:27 lo que nosotros intentamos analizar este año es como esos procesos profundos de racionalización de las mujeres de los pueblos indígenas en genes era el de los pueblos en general han venido a que a alimentar esas cifras de que todos los días de los hombres las cuales yo hablaba antes que todos los días nos avergüenzan unos deberían avergonzar como humanidad y que son las cifras de feminicidio cada año sesenta y seis mil mujeres más de sesenta y seis mil mujeres son asesinadas cada año por un hombre que estaba cerca de ellas y sin embargo estas cifras solamente cuentan una parte de la realidad porque tampoco se cuenta la otra realidad que es la que tiene que ver con la de personalización del crimen de enero y allí vamos a encontrar perfectamente que todas las mujeres que son asesinadas por el propio terrorismo estatal tenemos muchísimos casos a día de hoy tenemos más de treinta focos ardientes de guerras en el mundo esas cifras no están registradas y ahí es directamente responsable el Estado u otras potencias también que están atacando a las mujeres que las ponen en el centro de esa guerra y las convierten en lo que muchos estados convirtieron a las mujeres y de esto en Guatemala sabemos mucho que es convertir a las mujeres en el blanco objetivo de la guerra estos son crímenes internacionales porque las mujeres somos en todo el mundo población civil desarmada no combatiente es decir todos estos crímenes están al margen de ese oxímoron que es el el derecho

Voz 9 54:02 sí

Voz 16 54:04 por Tokio inyectar Amin quien como Yunnan

Voz 9 54:07 qué cambios que esperamos para nuestra comunión

Voz 1441 54:09 dar estelar nuestras tierras primero tenemos que resolver el problema de las tierras

Voz 9 54:14 tener la otra parte la reparación la victoria de las que sigue estando incompleta el futuro de la Comunidad sigue en el aire sólo el tiempo

Voz 1667 54:22 tras y las faldas de la sierra de las minas vuelven a ser un hervidero de vida de herencia Maya lo que nadie discutirá ya es que Matilde Carmen Candelaria Rosario y el resto de supervivientes han vencido la primera barrera contra la impunidad otras quedan por superar

Voz 13 54:41 es nada dice nada nadie que ojo que es que no hay que echado por países

Voz 55 54:54 queremos recuperar nuestras tierras buscábamos justicia creamos la sentencia pero nuestro objetivo era volver a obtener nuestras tierras las que teníamos antes dijimos la verdad

Voz 14 55:10 no de volver a tener nuestras

Voz 9 55:13 sin paso

Voz 11 55:22 especial caso Cepyme Urzay

Voz 1441 55:25 co

