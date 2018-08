Hora 25 (28/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 en el mapa de los sonidos de este martes unas cuantas duras

Voz 1722 00:03 sí de España desde el primer minuto ha tenido claro que ésta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado

Voz 1715 00:11 Adagio del Gobierno que todavía huele a nuevo o es una discrepancia de fondo la ministra de Justicia se ha convertido en la primera grieta del Gobierno de Pedro Sánchez el presidente acabó desautorizando a Dolores Delgado cuando de madrugada desde Chile convertía en un asunto de Estado la defensa del juez Llarena y unos días antes la ministra había pretendido limitar fue a Pizarro Dolores Delgado uno de los charcos que más salpican en los que Txapote han con gusto algunos partidos fue a dar un argumento a quiénes creen que el Estado se debilita con la posición del Gobierno de Sánchez entre los son

Voz 1 00:45 en todo el que venga en plan violento y por supuesto otro

Voz 1715 00:50 ha sido identificada a los cabecillas del salto de la valla del mes de julio no podría haberlo hecho con quiere asaltaron este mes

Voz 2 00:58 esto entra violentamente

Voz 3 01:01 agrediendo

Voz 2 01:02 me y va a recibir la misma

Voz 1 01:06 en el mismo pago bajo el mejor resumen

Voz 1715 01:09 que ningún miembro del Gobierno ha hecho a esta hora de la filosofía que inspira la política del Ejecutivo en esa materia en Ceuta la delegada del Gobierno en esa ciudad en su boca esté el que la hace la paga es toda una declaración de intenciones aunque hace unos días la pagaran todos la hubiesen hecho o no en el mapa de los sonidos de este veintiocho de agosto sólo goloso dio la gran duda que recorre Europa sabremos parar el avance de los populismos xenófobos sabremos tener el aumento de las expresiones de odio que dejan estos días imágenes de esas que produce un escalofrío bórico insta Domini Ion van hoy Italia y Hungría representantes destacados de la Europa racista ha remarcado el eje que les une Iker no separa sabrá de Europa como encapsulado el riesgo que implican su virus se extenderá imparable

Voz 4 02:03 a día menos cuatro de ésta

seguimos esperando que ustedes no sé bien sus opiniones su reflexión sobre los asuntos que sean analizados en la tertulia notas de voz a nuestro número de Whatsapp seis tres ocho siete siete

Voz 5 02:19 de cuatro siete cuatro tres repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 6 02:31 Pedro Blanco

Voz 1071 02:47 que hay otras historias que nos ayudan a completar el relato de este veintiocho de agosto José Luis Sastre buenas olas Pedro buenas noches en plena era de Internet el último enfrentamiento entre el Gobierno y al Govern se ha producido Porcar por carta le ha dicho el ministro Marlasca al conseller de Interior que las competencias de seguridad son del Estado y no de la Generalitat y que quiere discutir en la Junta de Seguridad lo que hacen los Mossos con los lazos amarillos algo que por cierto está investigando ya la Fiscalía el guber dice que de entrada no no quiere aunque su no de hoy habrá que es menos contundente que el que expresó ayer el consejero eso parece al menos oyendo a la portavoz

Voz 7 03:20 la razón es que cada temas eh tratar en su en su foro adecuado no es que tengamos un problema de hablar de ningún tema con el Gobierno español el orden del día se seguirá trabajando

Voz 1071 03:31 el martes os ha dejado un acercamiento aunque sin acuerdo entre el Gobierno y Unidos Podemos por los presupuestos del año que viene en los que el Gobierno confía en que podrá aprobar aunque sea con retraso esta tarde el Ministerio de Hacienda y el partido de Pablo Iglesias discutían si revertirán los recortes que aplicó el PP en sanidad lo que costaría seiscientos millones el Gobierno se compromete a eliminar el copago farmacéutico que es lo que han estudiado hoy pero para una parte de los pensionistas Hinault para todos que es lo que reclamaba podemos revelar

Voz 8 03:58 para poder tener unos presupuestos generales a la altura de lo que necesita nuestro país necesitamos dejar atrás la austeridad dejar atrás las imposiciones de Bruselas y en eso es en lo que estamos trabajando ahora

Voz 1071 04:08 mañana tendrán otra reunión mañana seguirá también la gira del presidente del Gobierno por Latinoamérica esta noche dejará Chile llegará a Bolivia más al norte en ese continente en Estados Unidos la novedad está hoy en trampa que ya no solo ataca a los medios de comunicación sino que ahora también lo hace

Voz 3 04:24 Google contra Google porque dice él

Voz 1071 04:26 ofrece noticias falsas sesgadas de izquierdas sólo comprobado Trump

Voz 1 04:30 cada vez que se mete en Internet y se busca asimismo en el buscador

Voz 1071 07:05 las diecisiete minutos de la noche las nueve y siete minutos en Canarias tiempo de tertulia en Hora Veinticinco hoy nos acompañan desde Barcelona Milagros Pérez Oliva habla mira vernos a Álvarez desde Palma mayo

Voz 1715 07:17 poca María Ferrer directora del diario de Mallorca María buenas noches

Voz 3 07:20 buenas noches bienvenida hoy aquí Madrid Emilio

Voz 1715 07:22 tres hola Emilio hola buenas noches qué tal muy buenas noches donde vamos a estar mejor que aquí con los fresquito que se está en un día de nuevo muy muy muy caluroso a ver si pasajera los rigores del mes de agosto tenemos septiembre la vuelta de la gira que se vayan notando ya de una vez bueno lo que les vamos a contar a partir de ahora tiene el valor de lo que no se ve tiene el valor de lo que se dice en privado de lo que de verdad se piensa pero no siempre se expresa Pedro Jiménez buenas noches qué tal buenas noches la Cadena SER ha tenido acceso al cruce de correos de varios miembros de la única asociación que no se sumó al comunicado en el que se exigía al Gobierno que rectificara su decisión de proteger sólo en parte al juez Llarena Jueces para la Democracia se quedó fuera y se convirtió en el único refugio profesional que se quedó a la ministra delegada todo empieza Pedro con un primer mensaje lo escribí lo envío una magistrada de esta asociación es un mensaje crítico tanto con la estrategia judicial de pus de Mon como con la respuesta que dio el gol

Voz 17 08:22 así es la juez Yolanda Rueda analiza la demanda

Voz 1712 08:24 la interpuesta por Carles Puigdemont y cuatro ex consellers al juez Pablo Llarena en el correo aprovecha para criticar el desmarque de su asociación del comunicado conjunto de jueces y fiscales y la nota de prensa de Justicia en la que afirmó que no defendería el juez Pablo Llarena en Bélgica por sus manifestaciones privadas en su opinión la demanda no va dirigida contra esas opiniones del magistrado del alto tribunal sino que

Voz 1715 08:45 en cuestionan su imparcialidad y la malversación

Voz 1712 08:47 caudales públicos que investigaba sede manda Llarena resume rueda por su actuación judicial aunque lo intenten disimular bajo la excusa de una actuación privada que no deja de ser una extensión de su función judicial escribe la decisión del departamento de Dolores Delgado de no respaldar a Llarena por esas manifestaciones de actuaciones privadas a juicio de Yolanda Rueda nos aboca pensar que sí opino sin conocimiento de causa lo que nos deja Jueces para la Democracia en una situación complicada pues en el mejor de los casos damos la sensación de haber dado respaldo al Ministerio a ciegas

Voz 1715 09:19 bueno a partir de aquí Pedro varios asociados empiezan a cruzar mensajes correos textos que en algunos casos son opiniones de alto grado político acusaciones muy directas al independentismo al que alguno de esos jueces califica de movimiento golpista algunos de esos jueces están en activo otros lo estuvieron en el mismo Tribunal Supremo y hasta hace no tanto

Voz 1712 09:39 sí el más explícito de esos mensajes es el de Perfecto Andrés Ibáñez fundador de Jueces para la Democracia y ex magistrado del Supremo que escribe que la demanda es coherente con su ejecutoria golpista que hace del de Pavía Un caballo de cartón piedra si no dudaron en volver la institucionalidad catalana contra el Estado constitucional para dinamitar lo porque lo van a tener algún escrúpulo en tratar de manipular la Justicia belga se pregunta este exmagistrado Ibáñez asegura además que la falta de claridad de la izquierda es la que impide valorar discursos nacional socialistas como el del jueves Vidal o el de aquí no cabe todo el mundo las bestias con forma humana de un Torra infractor Toral racista otro juez Javier Hernández también ha criticado el silencio de su asociación y la posición tibia inicial de Justicia que califica de banal no es una cuestión asociativa asegura Hernández sino que la demanda afecta al núcleo duro de las condiciones constitucionales del ejercicio de la jurisdicción

Voz 1715 10:35 gracias Pedro la ministra de Justicia es probablemente la que peor está llevando este periodo de adaptación al poder Dolores Delgado ha tenido que rectificar su intención inicial de ofrecer cobertura legal limitada al juez Llarena llenen la enmienda esa posición el remate lo hemos escuchado en portada lo ponía esta pasada madrugada desde Chile el presidente Sánchez

Voz 1722 10:55 no es una cuestión de defender a un juez o a otro juez con nombres y apellidos es una cuestión de que el Estado es lo que tiene que hacer es defender su soberanía jurisdiccional que esta no es una cuestión privada esto es una cuestión de Estado y que en consecuencia el Estado va a actuar en defensa de los intereses de su soberanía jurisdiccional

Voz 1715 11:17 el Partido Popular quiere que la primera víctima de este Gobierno sea precisamente la ministra en la ofensiva parlamentaria que han lanzado estos días incluye ahora la intención de reprobar a Dolores Delgado en el Senado Partido Popular tiene mayoría absoluta así que sólo tiene hecho duros Montserrat es portavoz parlamentaria del PP exigimos disculpas públicas

Voz 1448 11:38 las al juez Llarena ya también el cese inmediato de la ministra de Justicia por los grandes bandazos están dando en la defensa no sólo después de arena sino la defensa del Estado de Derecho ID nuestra jurisdicción en el ámbito no de los juzgados internacional

Voz 1715 11:56 hecho la ministra por cierto que ha pedido comparecer en los próximos días en el Congreso para explicar la posición del Gobierno en este caso el cambio de criterio que ella negaba ayer pero que en fin resulta evidente quizás se quede en un mero chascarrillo o tal vez se ha destapado la trampa sobre la depués de Mon y los exconsejeros fugados han construido su demanda contra el juez Llarena presentada en Bélgica cambiar un punto por un acento pasar del condicional si aún sí afirmativo que modifica por completo el sentido de las declaraciones del juez que han servido el independentismo para cuestionar su independencia que el serbio esas declaraciones pero no sólo eh también apelan a otras decisiones que ha ido tomando largo de la historia los abogados del ex presidente aseguran que se trata de un simple error que va a ser subsanados digno tiene por qué afectar a la demanda Alberto

Voz 0055 12:45 la defensa de Puigdemont El resto de demandantes revisará el texto que han enviado a la justicia belga acusando al juez Llarena de ser parcial revisaran concretamente

Voz 1587 12:53 esta frase con independencia de cuál haya podido

Voz 18 12:56 eso es la motivación que les haya llevado a las personas

Voz 9 12:59 a cometerlos eso ha sido así

Voz 1071 13:01 tienen que ser investigados forma parte de las declaración

Voz 0055 13:04 las que denuncian los líderes independentistas la versión en castellano de la demanda la refleja tal cual pero la versión en francés cambia allí donde Llarena hablaba incondicional de la comisión del delito la traducción francesa de sus palabras lo da por hecho el letrado Gonzalo bulle coordinador de la defensa de los fugados no da importancia al asunto y anuncia que revisarán corregirán si es necesario la traducción bueno

Voz 1715 13:24 venga vamos con la tertulia María Milagros sí Emilio a partir de esta esta derivada de la crisis política en Cataluña de la posición en la que finalmente queda la ministra de Justicia que no sé si creéis que ha quedado más son menos comprometida por ese cambio de posición respecto a cuál debe ser la actitud del Gobierno respecto al proceso abierto contra Llarena en Bélgica porque ya veremos si finalmente se desarrolla ese proceso no porque en la primera semana de septiembre el tribunal debe decidir si acepta ahora la demanda Milagros empieza por T

Voz 1587 13:59 bueno yo la verdad es que creo que se ha organizado una una polémica y diríamos que de finales de agosto eh quiero decir que no les que le quita importancia a lo que pueda haber de discrepancias au de cambios de criterio etc pero no me parece que la ministra haya tenido una actuación tan contradictoria e ella hizo en su primera intervención una diríamos distinción entre lo que podía ser una defensa de la función jurisdiccional del juez la separa

Voz 19 14:34 Ava de lo que podía ser una defensa

Voz 1587 14:36 de sus opiniones particulares y yo creo que que que que que esto no era incorrecto en el sentido de que en este caso puede que no haya contradicciones pero podría darse un caso en el que las manifestaciones particulares fueran realmente problemáticas en cambio la actuación como juez fuera correcta pero en este caso luego lo que ha habido es una presión muy fuerte por parte de las asociaciones de jueces para que sea asumiera la defensa creo que aquí hay un componente corporativo importante

Voz 1071 15:10 este componente corporativo ha ido

Voz 1587 15:12 arrastrando a todas las todas las asociaciones hasta crear un conflicto interno en Jueces para la Democracia o unas discrepancias internas son unas tensiones internas el el tema no está tan claro como pueda parecer porque yo creo que ha habido una reacción

Voz 19 15:27 de Defensa diríamos muy muy cerrada a

Voz 1587 15:33 a lo que podríamos llamar una injerencia de una justicia extranjera a la justicia española y esto es la lo que ha prevalecido finalmente

Voz 20 15:43 pero no deja de ser un tema controvertido ya veremos cómo evoluciona todo esto Emilio

Voz 0554 15:50 bueno yo creo que que efectivamente ha sido una rectificación en toda regla la que ha estado en la que ha hecho el presidente del Gobierno y la que ha asumido como consecuencia de eso la propia ministra de Justicia ya lo lo que hoy Ebro que ahora acabamos de oir no viene a confirmar lo que lo que intuíamos que podía ser la razón y el motivo por el que se ha producido esta rectificación y es que prácticamente todas menos una practicamente no todas las asociaciones de jueces y fiscales menos la de Jueces para la Democracia habían criticado esa distinción que hacía la la ministra a la hora de dar el apoyo de abogados al al a Llarena en Bruselas diferencia que yo recuerdo tú la noche del jueves que yo estuve aquí en este programa diste como una noticia de alcance que efectivamente el el Gobierno anunciaba su apoyo a la su su su decisión de dar y el deber de proporcionar abogados a al juez Llarena pero en lo que se refería a su aspecto profesional a la a la declaraciones personales es decir en eso se dijo aquí y lo hemos visto ha habido luego que no iba a haber tal tal apoyo todas las las o casi todas las a las asociaciones profesionales criticaron al Gobierno

Voz 1587 17:11 para colmo hemos sabido que dentro de la UE

Voz 0554 17:13 poca que no había criticado al Gobierno y que tácitamente estaba apoyando expresamente no recuerdo a la a la ministra tenía serias divisiones internas porque personas muy cualificadas dentro de ella estaban criticando por lo tanto yo creo que el presidente del Gobierno y los ministros como fin con cabeza pues han dicho no podemos permitirnos el lujo de los tres o cuatro meses estar en el Gobierno de Chano encima nada más y nada menos que a los jueces y a los fiscales de España y entonces pues han han hecho esta rectificación probablemente esta rectificación se deba no sé cuál sea el criterio por la que la ministra tomamos esa decisión si es porque en cuestión de suele enfrentamientos dentro que que hay de la de las distintas asociaciones profesionales o porque técnicamente ha considerado que debía hacerlo

Voz 21 17:57 eso en contra de la opinión del el está hoy de buena parte de los servicios jurídico el Ministerio de Justicia o por el contrario debido a una falta

Voz 0554 18:04 de experiencia estos asuntos que tienen mucha trascendencia debe ser coordinados de la presidencial Gobierno el presidente no está para para luego apagar fuegos sino para dirigir a los bombero y eviten para dirigirla a las personas que han de evitar los incendios no y por lo tanto Pedro Sánchez no tenía que haber intervenido a posteriores sino Anteriormente diciendo pues mire usted se hace esto Hinault se hace lo que la ministra está proponiendo quizá sea el precio que hay que pagar por un gobierno en el que la mayoría no todo pero la mayoría de los que la integran carecen de la más mínima experiencia profesional y política lo cual en el aspecto puede ser bueno pero nuestro estamos viendo que en otros no

Voz 3 18:43 a mí lo que me parece es que a la ministra quizá de lo que Cela pueda lo que se le pueda reprochar estoy de acuerdo con Milagros es quizá de una cierta la precipitación en esa intervención inicial y no digo que no sea reprochable porque es verdad que este es un asunto muy delicado en el que no se puede salir a ante la opinión pública sin tener muy claro cuál va a ser el objetivo final y de su interpretación inicial con la que perfectamente podría estar de acuerdo con esa diferenciación a la hora de tener que defender la función jurisdiccional de un juez o la deriva eh particular que pueda tener en el hecho de que se vea inmerso en un procedimiento judicial sí que es verdad que daba a entender ese no apoyo eh o esa no defensa que iba a asumir en un principio el gobierno del juez Llarena en Bélgica pero a mí sí que me gustaría decir y en ese sentido encuentro muy relevante lo que ha comentado ahora Pedro Jiménez sobre esas discrepancias en el seno de Jueces para la Democracia que a mí en principio esa unanimidad inicial de las así qué acciones profesionales tanto jueces como fiscales no yo quiero alabar un poco la discrepancia este es un tema muy controvertido Pedro ahora aceptado esa opinión inicial que ha desatado el debate y después ha dado a conocer dos opiniones que hubieran sido más favorables a que Jueces para la Democracia hubiera exigido al Gobierno que hubiera apoyado la defensa el juez Llarena pero me gustaría saber y en ese sentido estaré pendiente sus futuras informaciones si ha habido también opiniones senos en otro sentido porque yo sí que escuchada en el ámbito privado opiniones de jueces que dicen que eh pues que hay hay que entrar a valorar el el sentido de esa demanda Inversis se puede acotar únicamente a lo que pueden ser valoraciones personales del juez Llarena a mí me preocupa que se pueda estar transmitiendo que esa unanimidad y que parece haber entre las formaciones políticas entre este caso las asociaciones profesionales de jueces y fiscales entre todo lo que pudiera parecer el aparato el Estado que esa unanimidad se pueda interpretar como se está haciendo por parte del independentismo Cata Alain como unanimidad en defensa del sentido de la decisión jurisdiccional de del juez del magistrado en el sentido de conducir a los políticos catalanes hacia el banquillo ID eh eh valorar indicios de culpabilidad Yossi pueda entender por supuesto que haya un han una unanimidad en la defensa de la independencia del poder jurídico del Poder Judicial lidera depende en de actuación de los jueces españoles pero a mí esa unanimidad esa frase que todos oíamos tanto de sin comentarios no se valoran las decisiones judiciales me parece que en el caso del

Voz 21 21:37 procedimiento que se está siguiendo en el trío

Voz 3 21:39 en al Supremo contra los políticos catalanes se está olvidando un poco is sí que me parece que es un Ms

Voz 22 21:47 trasladando la idea de que la unanimidad tiene el apoyo

Voz 3 21:50 es más en el en más al sentido de la decisión judicial me gustaría preguntar si eh el juez del Tribunal Supremo en este caso hubiera decidido en un sentido contrario o quizá no hubiera acordado como sí ha hecho como medida provisional al eh la prisión provisional si el el el si el el la opinión de los partidos políticos de lo que pudiera ser interpretado como el aparato del Estado sería tan una anime a mí me preocupa que se esté percibiendo por parte de Cataluña yo también lo percibo de alguna manera que haya ese apoyo tan tan unánime al sentido de la decisión jurisdiccional cuando no no no no tendría por qué ser así en la decisión de los jueces sea cual sea tiene que interpretarse como era como una decisión independiente que no necesariamente tiene que ser mejor o peor porque sea compartida por la unanimidad en este caso de los partes

Voz 1715 22:45 que vivo en su nombre a mi me parece que

Voz 0554 22:48 una decisión no unánimemente compartida pero sí muy mayoritariamente compartida tiene más peso que una que es fruto del del debate de la división por ejemplo una sentencia en la que hay cinco con cuatro votos a favor y tres en contra de parece legalmente asumible no hay que aceptarla pero me parece menos sólida y menos convincente que una en la que allá pues cinco a seis cinco a uno perdón que decir que la unanimidad a mí me parece todo lo contrario es decir muy claro tiene que estar para que asociaciones profesionales de jueces y fiscales que ideológicamente tienen poco que ver conservadoras otras más Sommer moderada Izquierda hayan coincidido casi por unanimidad a mí al contrario me parece que eso es una cosa esa qué nos hace pensar que alguna parte de razón tiene que tener y no menor en este asunto sobre todo es que parece estar bien claro que lo que está tratando de el señor Puigdemont en general movimiento separatista tratar de desacreditar al señor ella Arena porque en una conferencia hizo una una aclaración bastante la técnica nada a partidista es bastante sospechoso que un traductor oficial en fin con su título haya confundido lo que cualquier persona que ese medio mueva en francés sabe que es una diferencia abismal entre el si condicional el huy afirmativa en español el error se puede producir porque la diferencia esto solamente en un acento

Voz 1715 24:19 si tú vienes haremos esto

Voz 0554 24:21 y entonces la diferencia sería sea firmas es si tú vienes y haremos esto entonces el la sospecha dicho sea con todo respeto de que el error no sea tal error sino que haya sido una manera de presentar equivocadamente manipulada la la la traducción al francés de la demanda que han presentado los defensores de Puigdemont hace pensar que hay un interés no solamente jurídico sino político en manipular eso

Voz 1715 24:51 sí hombre

Voz 23 24:53 yo creo que a estas alturas no

Voz 1587 24:57 es creo que está bastante claro para todo el mundo que la estrategia de defensa de los abogados de Puigdemont de los líderes soberanistas que están imputados por causa de rebelión es intentar convertir toda la causa en un juicio político intentar desacreditar lo precisamente como juicio político en la medida

Voz 24 25:16 en que ellos pretenden que es

Voz 1587 25:19 ha considerado así pues van a hacer énfasis en todos los aspectos de la instrucción que pueden estar forzado So que pueden ser una extralimitación o que pueden ser discutidos desde el punto de vista de la lógica del propio ordenamiento jurídico español este punto de vista lamentablemente me da la impresión de que la instrucción del juez Llarena ha dado bastante munición para poder plantear como juicio político porque muchas de las decisiones que ha tomado las argumentaciones que ha utilizado en sus autos son argumentación es que han sido muy discutidas muy muy muy criticadas pero no sólo desde el ámbito soberanista otros juristas españoles que no tienen nada que ver con el independentismo también consideran que no se puede imputar por un delito de rebelión sino hay violencia que las valoración tienes que ha hecho sobre violencia y cómo se ha producido esa violencia es forzar el tipo hasta límites que desde el punto de vista de los estudios de Derecho en cualquier facultad serían diríamos un caso para estudio etcétera no entonces claro y el problema que tenemos con esto es que pretendemos hacer una defensa jurídica o una defensa de los postulados jurídicos de la instrucción del juez Llarena y en el otro lado lo que se pretende es intentar demostrar que es un juicio político claro pues ahí estamos constantemente además la casuística es tan tan tan diríamos prolija e ahí está está llena de tantos y giro Safar Osos constantemente que ya nos perdemos un poco no de de de esto va para largo lamentablemente creo que va a haber nuevos giros puede haber nuevas sorpresas y luego viene el juicio El juicio a los acusados de rebelión que también va a traer mucha cola entonces estamos pagando las consecuencias de un error monumental previo a todo que es haber conducido todo el conflicto catalán a su expresión a una expresión estrictamente jurídica forzando además desde mi punto de vista mucho la máquina de la justicia en este en este aspecto en el sentido de forzar los tipos de hacer interpretaciones extensivas analogías etcétera etcétera que en derechos son siempre muy discutidas

Voz 1715 27:45 con brevedad Emilio lo María que quiero seguir avanzando

Voz 0554 27:48 pero bueno tú lo has dicho estamos solamente en la instrucción no es la sentencia por lo tanto las propuestas y las opiniones que pueda verter en la instrucción el juez tutor se haya arena o quien sea no vincula al tribunal juzgador por lo tanto el que el que considere que haya rebelión y luego no la haya eso forma parte de la actividad judicial de todos los días después dispuesto cree que hay una cosa lo propone y lo envía una vez que ha terminado el sumen la instrucción el sumario al tribunal es competente el Tribunal competente considera o no considera lo que el juez instructor le ha pasado de manera que por eso podemos estar tranquilo no presentar demandas manipuladas en su tradición en su traducción a Bruselas

Voz 1715 28:31 venga María ahí seguimos este problema nada en contra

Voz 3 28:33 solución en una sala de vistas debates como los que se están produciendo estos días debates sobre si la traducción se ha hecho no se ha hecho bien que he visto que había sí ha admitido por parte de los abogados que podía haber un error debate sobre a que si quitar y poner los lazos amarillos sin quitar importancia individualmente a cada uno estos problemas nos alejan del núcleo central no se piden que los políticos se siente ni afronten de verdad soluciones viables al a la grave crisis que se está viviendo en España debido al

Voz 21 29:08 pues en Cataluña permiten en un ambiente muy muy breve muy breve no

Voz 1587 29:13 es inocuo que un juez acusa de rebelión a los acusados del soberanismo por una razón no pues simplemente que un juez puede equivocarse y que luego el tribunal puede decir que no que no hay rebelión sino unos sino simplemente malversación en este caso la acusación de rebelión que muchos juristas consideran que es una extralimitación no que es una aplicación abusiva del tipo la acusación de rebelión es indispensable para poder mantener en prisión a los acusados y poderles inhabilitar pero si bien conciencia cree

Voz 21 29:44 dijo y como juristas y de que es así conciencias seglar sí claro pero pero hay otra jurista la tiene pero quiero decir que las consecuencias otro ser lo ponen en la calle claro sí sí sí sí tiene consecuencias no claro está no está sí pero no haga sino la tema

Voz 1715 30:00 bueno sigamos hablando de de Catalunya que se hablen hablo de gobierno no implica que se entiendan o que se entiendan en todo el Gobierno y la Generalitat mantienen una discrepancia abierta pública sobre el foro incluso sobre la necesidad de debatir sobre seguridad ciudadana y sobre la convivencia en Cataluña el ministro de interior y el consejero catalán andan cruzando cartas estos días el primero quiere segundo no lo primero insiste lo segundo se resisten vamos con lo que ya ha dicho el primero Javier Álvarez

Voz 0689 30:28 Grande-Marlaska defendido en la carta que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que por tanto durante la próxima reunión de la Junta de Seguridad de Cataluña

Voz 1684 30:35 se abordarán todos los temas necesarios para

Voz 0689 30:38 SER este análisis general de la seguridad pública en Cataluña en consecuencia el ministro del Interior está advirtiendo a la Generalitat que el asunto de los lazos amarillos es un asunto que incumbe a todos y que no va a quedar fuera del debate esta carta aclaratoria del ministro Marlaska sale al paso de las manifestaciones del consejero de Interior de la Generalitat también por carta con membrete en las que venía a decir Marlaska que el tema de los lazos amarillos no se iba a tocar en esa Junta de Seguridad porque la convivencia en los espacios públicos de Cataluña es exclusiva de los Mossos nada tiene que decir el Gobierno de España Marlaska en cambio les recuerda que la Constitución española otorga al Estado la competencia exclusiva de la seguridad pública matiza que aunque la vigilancia y protección de personas tiene prioridad la policía autonómica el Estado puede intervenir por decisión propia

Voz 1715 31:23 la Generalitat niega que exista esa realidad que justifica este cruce de interpretaciones para el Gobierno catalán no hay un clima de violencia se registra algunos incidentes pero en todo caso incidentes puntuales a los que no habría te darle la categoría de problema grave además la Generalitat lamenta que la Fiscalía haya abierto una investigación contra los sus y pide al Gobierno y pide a la Fiscalía que se aparte para no salpicar con la política al cuerpo policial vamos a Barcelona Porro dice la portavoz sarta de que

Voz 1684 31:52 eso es poner a los agentes en el punto de mira de la opinión pública Arcadi entiende que cualquier cuerpo de seguridad debe actuar si recibe un aviso de un grupo de personas que se mueven de noche encapuchadas y armadas con palos cuchillos atados

Voz 7 32:05 en aquel momento los Mossos d'Esquadra no pueden saber si iban a retirar de manera pacífica un lazo amarillo o van a entrar en una casa

Voz 1684 32:11 harta día criticado en primer lugar a la fiscalía por monitorizar textualmente a los Mossos también a las fuerzas que se dedican a sacar rédito político de los incidentes alrededor de los lazos amarillos harta día ha negado que haya un clima violento en Cataluña excepto dice algunas situaciones que ha tildado de puntuales y anecdóticas y ha pedido prudencia y sentido común

Voz 7 32:31 ahora mismo se está intentando justificar el eh la excarcelación el gobierno legítimo de Cataluña de los líderes sociales el exilio basado en una historia de que en Cataluña hay violencia hay que dimos que nadie intente hacer una un uso partidista

Voz 1684 32:48 por qué sería una actitud irresponsable sobre el desencuentro de la Junta de Seguridad el Govern ha mutado levemente su posición desde la carta del conseller de Interior en la que se rechazaba de plano hablar de convivencia en ese órgano a la apertura de Ardi a abordar el tema con el Estado aunque dice que la Junta de Seguridad no sería el lugar apropiado

Voz 1715 33:06 estamos hablando mucho estos días de la Junta de Seguridad Javier Álvarez responde algunas preguntas que nos permitan situarnos ante ese organismo que es esa Junta de seguridad

Voz 0689 33:16 pues eh hay que retrotraerse al año mil novecientos ochenta y seis en el siglo pasado había que buscar una fórmula para poder homogeneizar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la Policía Nacional y la Guardia Civil con los comunidades autónomas cuando te disponían de cuerpos de policía propios para ello se crearon las juntas de seguridad como una fórmula de colaboración entre ambos cuerpos policiales sobre todo de intercambio de infarto

Voz 1715 33:39 hacia quiénes componen esa Junta de Seguridad quiénes reúnen

Voz 0689 33:42 pues se reúnen los competentes del Estado y los competentes de la Comunidad Autónoma en este caso la dirección jerárquica de la reunión corresponde al presidente de la Generalitat Quim Torra e ir también a quién acompaña el consejero de interior el jefe de los Mossos hizo varios policías comisarios por parte del Gobierno están el ministro Marlaska la secretaria de Estado el jefe del Cuerpo Nacional de Policía también de la Guardia Civil además lógicamente del delegado de Gobierno

Voz 1715 34:04 Iker cuestiones sobre qué asuntos se debate o se discute o qué asuntos se aprueban en esa junta

Voz 0689 34:12 tan amplio como inabarcable

Voz 16 34:14 de esto de la seguridad en todo aquello que afecta

Voz 0689 34:18 allí a los dispositivos en casos especiales seguridad de las instalaciones como estructuras del Estado autonómico dispositivos extraordinarios por sucesos sanciones terrorismo delincuencia urbana en fin el abanico es muy generoso

Voz 1715 34:32 el elemento fundamental de la discusión entre el Ministerio de Interior y la Consejería de Interior es de quién es la competencia ultima sobre la seguridad sobre la seguridad ciudadana el ministerio dice que del Estado la Generalitat dice que del Gobierno catalán quién llevar

Voz 21 34:46 a los dos llevan razón y ninguno al completo según

Voz 0689 34:49 el Gobierno la Constitución española es muy clara en su artículo ciento cuarenta y nueve dice que el Estado tiene competencia exclusiva sobre seguridad pública sin perjuicio de la posibilidad de crear esas policías de las comunidades autónomas según la ley que regula estas policías autónomas estas tienen competencia con carácter prioritario para velar la seguridad es decir el Estado manda digamos se ejecutan estas policías autónoma sin embargo la ley que regula en general las fuerzas de seguridad como te decía antes ha acordado que cuando coincidan en la prestación de un servicio simultáneamente los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado Policía Guardia Civil con los Mossos d'Esquadra pues la dirección y el mando de la esa operación que se está llevando a cabo será a cargo de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por tanto guardia civil o policía Hinault los Mossos

Voz 1715 35:32 gracias Javier buenas noches buenas noches bueno me vais a entender que empiece de nuevo este turno de análisis con Milagros Pérez Oliva para preguntarle si existe o no no un Cream a una realidad de violencia política en Cataluña bueno yo creo que

Voz 1587 35:48 es esto estaba pensando mucho porque claro cada vez tengo la impresión de estar asistiendo a una especie de de

Voz 24 35:57 creación de de de una realidad

Voz 1587 36:00 a partir de ir caracterizando la constantemente de una manera que al final acaba siendo formativa diríamos no es decir que acabas siendo una profecía auto cumplida yo creo que no hay un clima de fractura social

Voz 20 36:17 como se ha venido sosteniendo como sostén

Voz 1587 36:19 n particularmente Ciudadanos y en parte también el PP fractura social y violencia en las calles no hay hay una gran división política una gran división política pero incidentes que han sido puntuales que puedan calificarse como incidentes graves e no creo que estemos en una situación así lo que ocurre es que hay tanto interés en utilizar políticamente la idea de que hay una fractura social que se está constantemente a diríamos atizando una especie de clima o de fuego que al final puede acabar dando realmente situaciones en las que puedan producirse incidentes es decir lo lo lo considero más un peligro en este momento precisamente porque hay gente que desde mi punto de vista son aquellos que más denuncian que hay una fractura social son desde mi punto de vista los que más quieren contribuir a que la haya y eso a mí me creo que provoca una situación de riesgo político en este momento que no una realidad en las calles es decir el incidente de los lazos del parque Adela pues todavía no queda claro la la versión que ha dado La Vanguardia que fue interrogó a varios testigos de lo que había ocurrido pues no está claro que que como dice Ciudadanos Se le haya agredido por parte de un soberanista a una mujer que quitaba lazos más bien hubo hay una trifulca entre alguien que recriminaba a los hijos de esta señora que estaban arrancando lazos y dejándolos el suelo de ensuciar la ciudad eso es lo que lo que lo cuando ha ido a hablar con los testigos de cómo fue el incidente pues es lo que ha aparecido luego ha habido un cruce de no

Voz 3 38:07 encías por parte del agresor de la gravedad

Voz 1587 38:09 queda desde luego no es un incidente agradable pero tampoco es que hayamos de hacer una categoría de una situación que es desde mi punto de vista una tema muy puntual yo no veo ese clima de fractura social lo que sí veo es gente muy interesada en hacer ver que hay fractura social eso lo veo clarísimo

Voz 1715 38:29 María cuanta un negro de eso

Voz 3 38:31 Kuchar te digas eso Milagros sí estoy completamente de aquí quedan que si como tú dices si me alegro no existe este clima fractura social sí que es verdad que la línea en la que puede convertirse de un clima de máxima tensión política a que realmente se noten la calle una mayor tensión y clima de división y enfrentamiento es muy fino en estos momentos porque se atiza Se azuza mucho ese ese fuego ya mies some me preocupa y me alarma de forma especial respecto a la reunión de la Junta de Seguridad a mí me me da la impresión de que ya no se van a poner de acuerdo ella como ha dicho hora Javier Álvarez los dos tienen parte de razón y esta es esta es una cuestión que a mí esa carta inicial del conseller para sacar del orden del día un punto explícito para no tener que que que abordar esta cuestión me parece un mal comienzo el eh es que le haya replicado el ministro aunque es verdad que ha utilizado un tono conciliador y no especialmente agresivo pues una mala continuación esto es sólo sea reglas sobre la base de la confianza entre los cuerpos policiales en este caso el cuerpo autonómico de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional y la Guardia Civil como parece que ese clima que si parecía que se había vuelto a recuperar después de esos dramáticos dramática semanas posteriores al atentado de la

Voz 0055 40:05 Ramblas parecía que se había recuperado un poco

Voz 3 40:08 sentido común pues parece que ahora se vuelve a a romper eso a mí me parece muy preocupante y no veo yo que que eh tengo tengan que ponerse acuerdo necesariamente sobre la delimitación de las competencias tienen que ponerse de acuerdo en la utilidad de esa Junta de Seguridad

Voz 1715 40:27 primera que es una forma

Voz 3 40:30 la de colaboración pues que colaboren y que traten de ayudarse mutuamente en en solventar los problemas de seguridad que hayan que puedes contribuir yo Emilio

Voz 1715 40:39 respecto al esa Junta de Seguridad tiene creo sobre todo el sentido político que la Generalitat el consejero de interior se niegue a discutir sobre una realidad que su gobierno niega que exista que es la de un problema de convivencia de violencia política en las calles de Cataluña y que si aceptaran que existe estarían asumiendo de manera directa una responsabilidad sobre ese problema yo es decir si acepta que hay un problema de convivencia en las calles una parte de las posibilidades de convivencia la tiene sin duda la independentismo por lo tanto yo creo que tiene sentido político todo el sentido político luego a ver si finalmente se discute sobre eso no en la Junta de Seguridad pero digo que tiene todo el sentido político que la Generalitat le traslade al Gobierno central a mire usted pues no veo que debamos hablar de este asunto en esa Junta de Seguridad donde se realice donde se analizan problema así de seguridad reales puesto que en el discurso de la Generalitat no sé reconocer que ese problema exista no ven por tanto motivo para discutir

Voz 0554 41:38 en su día eso tiene toda la lógica toda lógica yo como observador interesado y preocupa por lo que está ocurriendo en Cataluña hay símbolos a través de de los de las webs de los periódicos y los medios de comunicación de Catalunya yo creo que no hay una situación de violencia generalizada en en Catalunya Cataluña no es el País Vasco de los años ochenta no hay algunos actos violentos eso no puede negarlo nadie luego no entrarán como han sido como ha sido pero sí hay algunos actos violentos yo creo que este es el momento de cortar esa esa dinámica que en principio no es no es muy intensa no es muy amplia pero esta eh yo creo que cuando en el año ochenta y seis al Gobierno Felipe Gonzáles creo que esas juntas lo hizo para darle toda la lógica lo que es el estado de la Autónoma de las autonomía que naturalmente los separatistas catalanes no quieren no es que las competencias no sean compartimentos estancos de manera que las diecisiete comunidades autónomas acabarán siendo siendo diecisiete reinos de taifas independientes no que haya una coordinación y una colaboración entre el Estado que al final el Gobierno central es el responsable último de algo tan importante para cualquier país mucho a una democracia como es la seguridad entonces ahí lo que hay es una una coordinación el hecho la ley lo dice que las comunidades autónomas suponer que tengan policías autónoma ellas en principio tienen una prioridad pero no tienen la exclusividad de la actuaciones los temas de de orden público y los separatistas catalanes lo que quieren es tener la exclusividad hay que el Gobierno de Madrid no meta la nariz y por eso niega la mayor no aquí no ha habido violencia que usted no tiene porque habla no tenemos que hablar de ese asunto acaba de decir que lo importante que los políticos se sienten a hablar pues se sienten a hablar y planteen una agenda en la que hoy al presidente del Gobierno ha hablado con el señor Torra de de el del referendo el referente que todos sabemos que es ilegal el presidente bueno lo ha escuchado la habrá dicho lo que todos lo imaginamos que le ha dicho pero se lo ha planteado por muy legal que fuera por muy fuera de onda que le pareciera pues del mismo modo al ser consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña si le parece muy de lazos en la Reunión dice bueno es esto sin adecuado y no tiene sentido por esto promete Prieto Pérez

Voz 21 44:02 yo hablo de esto

Voz 0554 44:03 pero negarse a hablar es claro es negar la competencia al Estado central en el que yo no quieren de poder entrar en lo que ellos consideran una competencia exclusiva que no tienes

Voz 3 44:13 por sólo una cosa es que las susceptibilidades está muy a flor de piel y admitir ese punto en el orden del día puede dinamitar al final la propia celebración de la reunión yo creo que hubiera sido más es más lógico más templado pues el mismo día de la Reunión en ese primer punto en el que se hablaba de un análisis general de la seguridad pública en Cataluña la convivencia en el espacio público es verdad una alusión indirecta lo que está ocurriendo con los lazos amarillos dejar clara la Generalitat cuál era su posición y que éstas son las competencias exclusivas de los Mossos pero es empezar con esa carta dar pie a la réplica el ministro

Voz 21 44:48 pero porque hay el tener miedo a poner en el orden del día un hecho que se puede hablar

Voz 3 44:51 estoy de acuerdo dijo que no porque claro

Voz 21 44:54 además vamos a la sed de poder

Voz 1587 44:56 de todo eh a ver el tema de los lazos y también estamos asistiendo a un intento de criminalización tanto de lo que de derecho de colocar lazos como del hecho también de quitarlos eh yo entiendo que tal como está siendo el conflicto catalán si la expresión de protesta de quejas a la que legítimamente tienen derecho a cualquier persona que se sienta con necesidad de discrepar de las políticas etcétera se expresa simplemente poniendo lazos amarillos en el espacio público me parece que estamos ante un caso de libertad de expresión llana y que no hay que ir más allá de eso gente que se puede sentir violento porque haya unos lazos en unas barandillas de un puente pues eso pasa siempre también hay gente que se siente muy violenta cuando estudiantes manifestándose cuando ve los de la paz

Voz 1715 45:57 pidiendo el desahucio cuando ve una huelga

Voz 1587 46:00 era también les parece que eso va contra el orden contra lo que sea quiero decir que poner poner lazos amarillos en cualquier sitio cualquier espacio público no deja de ser una es un ejercicio de libertad de expresión Carlos desde mi punto de vista ya es un paso más eh porque no es lo mismo poner para protestar que impedir la protesta de otro aquí podríamos estar discutiendo toda la noche eh en cualquier caso mi punto de vista es que una democracia ha de poder tolerar manifestaciones políticas públicas como es el hecho de colgar un lazo amarillo pero no lo tolera sino lo tolera esa democracia tiene algún

Voz 21 46:43 problemas hombres y estaremos crecer tolera que no sea delito quemar la foto del jefe del Estado no toleramos y no pasó nada

Voz 1587 46:49 entonces por qué hemos dejemos que los lazos

Voz 21 46:52 no nos dejemos que del mismo modo que hay señores que tiene derecho a quemar la foto del Rey o tengan derecho a quitar lazos yo no estoy de acuerdo bueno no estoy de acuerdo no vivo en Cataluña hay por lo tanto no conozca esa polémica a fondo significa pero sí se puede quemar no retirar una foto del jefe del Estado Sean Ryan presidente de la República Donizetti o Felipe VI me da igual si se puede hacer

Voz 1587 47:13 sí cómo no se va a poder quitar un lazo bueno

Voz 14 47:16 no hay ponerlo claro ponerle un claro hombre es que para quitarle que ponerlo Milagros de claro que no

Voz 1715 47:23 vamos un alto en el camino nos vamos a ir a desconexión y después seguimos avanzando que tenemos que mirar a otro otro rito

Voz 1 47:27 bueno y otros espacios temáticos que no son sólo Cataluña

