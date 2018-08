Hora 25 (28/08/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1715 00:00 no más Sánchez no España sino a Francia Roma Joan Solés

Voz 0946 00:04 buenas noches Pedro la presencia del presidente de Hungría en Milán para reunirse con el líder

Voz 1 00:09 la ultraderechista Liga no ha pasado desapercibido al menos quince mil manifestantes han protestado en los alrededores de lo Plaza San Pablo de la capital no era para menos ante las ideas que han expuesto Urban y Salvini tu has detenido los flujos migratorios

Voz 0946 00:32 dos en tierra firme le ha dicho Salvini duros hasta detenido en el mar le ha contestado Orbán nadie ni Francia ni España lo habían conseguido antes frenar los inmigrantes es posible hay que expulsar todos los que han llegado la seguridad europea está en nuestras manos estamos cerca de un gran acontecimiento continental vamos a cambiar esta Comisión Europea no vamos a crear otra Europa vamos a ganar las elecciones y suponemos que se referían a las europeas de mayo del próximo año Éste ha sido un primer encuentro seguirán otros en las próximas semanas y meses en toda Europa objetivo la unidad de partidos de la extrema derecha en un único destino han utilizado estas mismas palabras unidad mi destino no las han inventado ellos era ya uno de los lemas

Voz 1715 01:17 Franco gracias a Joan yo reconozco que de todo esto da mucho vértigo me da vértigo que es fortalezcan estos ejes me da vértigo este discurso que nos acaba de contar Yuan me da vértigo lo que ocurre en Alemania por ejemplo de las movilizaciones de cientos de personas con ideología ultraderechista con simbología nazi para protestar por la muerte de un ciudadano alemán Angela Merkel la canciller ha

Voz 0554 01:49 ha asegurado que no tiene cabida

Voz 1715 01:53 en un Estado de Derecho la movilización xenófoba ultraderechista en alusión a lo que está ocurriendo en esa ciudad de hecho en el este de Alemania en fin yo digo que vive de vértigo no sé vosotros María

Voz 2 02:05 porque sin duda sea ahora la estaba escuchando oí en fin se se se me ponía la piel de gallina así estoy completamente de acuerdo oí me parece que me alegro mucho de que hayan salido tantos manifestantes a la calle para la para mostrar su su ofensa por tamaña declaraciones referidas a la inmigración que atentan contra contra la dignidad de esas personas que que lo único que hacen es buscar una vida mejor y sólo quiero decir Díez de seis cientos han sido detenidos y cuentos ruido hacen a la hora de tener que calificar ese salto a la valla como como violento y me alegro de la atención sin duda en los diez volviendo al tema en la reunión entre el dirigente italiano y húngaro a me parece que la Unión Europea debería sentir también un poco de vértigo debería observar con suma atención eh eh la la las opciones que plantean partidos de estas características no dejar pasar ni una que todo aquello en lo que pueda intervenir desde el punto de vista la legal para tratar de evitar que a esas palabras y tan rechazables que pronuncian los dos dirigentes políticos y tan reprochables desde el punto de vista como digo de de de de la de los inmigrantes IDAE de la dignidad de las personas cualquier tipo de iniciativa que adopten que contra venda a la legislación europea deben tomar medidas de inmediato impide ir a esa esa la concentración que se ha producido en Alemania hay que escuchar a la la el rechazo radical que ha mostrado de Angela Merkel que me parece importante la reflexión que ha hecho sobre que no se van a tolerar manifestaciones ni actuaciones de estas características me parece que la Unión Europea debe observar con mucha atención lo que dicen estos dirigentes políticos atajar de raíz cualquier tipo de actuación que contra venga legislación europea que sin duda tiene que defender los derechos de todos y también los derechos de las personas a poder tratar de entrar en la Unión Europea en países de la Unión Europea siempre desde un punto de vista legal pero atendiendo sin duda todos sus derechos

Voz 1715 04:32 Emilio

Voz 0554 04:34 señora yo me temo que no voy a ser original mucho tiempo cuando se aborde este asunto el problema de la inmigración en Europa es el problema

Voz 1715 04:41 más grave que tiene en el momento presente

Voz 0554 04:44 eso va a ser en los próximos años una vez que hemos superado la fase más dura de la crisis económica de la recesión económica Europa vuelve a crecer España vuelve a ser otra es serio problema de cómo se distribuye justamente esa riqueza pero una vez superada la dureza de la o la etapa más dura de la crisis económica el problema que está dando botes encima de la mesa es el tema de la inmigración no hay que olvidar que en Polonia en Hungría en Italia en Austria haya gobiernos xenófobos y de extrema derecha que los partidos de esa ideología tienen importantísimas porcentajes de voto en Francia en Holanda en Finlandia en muchísimos países no la prueba más clara de que el problema va a ir a más va a ser las próximas elecciones europeas ya veréis el resultado que van a tener esos partidos en las elecciones europeas y el bloque ir grupo parlamentario que van a formar en el Parlamento Europea europeo y los problemas que se va a a derivar de ese bloque de parlamentarios xenófobo cada vez mayor por lo tanto es muy difícil aventurar cuál puede ser la la solución porque fin teóricamente pues no tomar las medidas que se puedan que entre los que puedan la realidad es que hay un flujo hay una presión inmigratoria sobre Europa terrible en el este lo que huyen de la guerra de Oriente Medio es y en el sur lo que bien no huyendo de la del África subsahariana donde hay hambre y miseria quieran venir para acá eso es un va a ser un problema de mucho tiempo porque es un problema que no tiene solución a corto plazo ni siquiera merced a medio plazo la prueba es que nadie la propone Ny en mi oferta un programa hay un problema concreto para resolver ese problema los únicos que tienen un problema Un perdón un programa claro son los xenófobos dice que no entren pero los que creemos que hay que hacer compatible el derecho que tiene les agentes a salir de sus países ya huir de la miseria con el deber que tenemos de de impedir que pues bueno que el exceso de gente en Europa colapse nuestro servicio público esencial ese punto de equilibrio ese punto de equilibrio está desbordado por un sector ya lo veremos en las elecciones mira Madrid

Voz 3 07:05 yo que aquí hay diversas maneras de enfocar el tema que las migraciones serán el gran problema político de los las próximas décadas eso todos los estudios de prospección comenzando con los perros que hace Naciones Unidas es así es decir va a haber migraciones va a haber los desplazamientos de población masivos no solo por las guerras va a haber desplazamientos de población simplemente porque estamos en una situación en la que las desigualdades económicas son crecientes en las que incluso los países que prosperan y que están reduciendo sus niveles de pobreza aumentan las desigualdad entre entre los en su propia población Illa gente ya lo que sí que está globalizada es la comunicación y por lo tanto la gente va a intentar buscar nuevas expectativas de vida desplazándose o simplemente huyendo de situaciones de miseria y eso va a aumentar África tienen una explosión demográfica en estos momentos importantísima va a tener dos mil millones antes dentro de muy poco tiene una población por debajo de los treinta años la mayor parte la pirámide es completamente la inversa de la que hay en Europa entonces va a haber problemas migratorios va a haber presión migratoria y eso tenemos que afrontarlo pero tenemos que afrontarlo de una manera global y probablemente con herramientas a largo plazo económicas de de de desarrollo en África etc etc pero esto es un problema que va para largo es decir no vamos a poder encontrar una solución para afrontar esto inmediatamente y menos con las lógicas económicas que están imperando en este momento otro problema es que la inmigración se ha convertido en un problema político en Europa justo en el momento en el que la situación de emergencia ya no es tal es decir en el año dos mil quince llegaron casi un millón y medio de inmigrantes a Europa el año pasado en el dos mil diecisiete llegaron menos de doscientos mil inmigrantes y refugiados e luego hay los problemas derivados de cómo distinguir a unos de otros pero bueno esto es otro otra cuestión entonces justo cuando la presión migratoria es cuatro veces menor o cinco veces menor de lo que había sido en en el en el punto álgido es cuando el discurso sobre la inmigración se vuelve más radical más fuerte que es lo que ha cambiado desde dos mil quince hasta aquí que el discurso xenófobo en los partidos xenófobos que entonces eran testimoniales en estos momento están ocupando posiciones de poder están utilizando las instituciones y los altavoces los altavoces que tienen como gobierno para convertir el problema de la inmigración en un problema de primer nivel político mientras hablamos de esto desde luego no hablamos de las desigualdades que crecen en Europa e hablamos de la inmigración como amenaza y además están consiguiendo una cosa es muy peligrosa desde mi punto de vista que es que están con poner los parámetros ideológicos el discurso xenófobo a todas la sociedad si ciudad compra el discurso xenófobo de los partidos como el de Salvini o como el de Orbán en estos momentos tenemos que preguntarnos quiénes no participamos de ese discurso tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal qué estamos haciendo mal en el enfoque de este problema para que que en realidad la inmigración se haya convertido en un problema político de emergencia de las fuerzas xenófobas eso sí que es un problema osea dicho de otra manera desde mi punto de vista en este momento es más problema que haya fuerzas fue uvas que aprovechando el tema de la inmigración están en condiciones de conseguir posiciones de poder en muchos países europeas que la propia inmigración es más problema los xenófobos que los que que la que la dimensión de la inmigración y esto es algo sobre lo que creo que tenemos que reflexionar muy seriamente

Voz 1715 11:15 yo me queda tiempo todavía para marchar nos para echarme a Estados Unidos a Washington saludamos a Carlos Pérez Cruz Carlos buenas noches

Voz 4 11:25 qué tal Pedro como pero ni un día sin Trump eh

Voz 0946 11:28 ni un día sin una

Voz 1715 11:30 de sus embestidas que enemigos o al menos eso cree él enemigos no le falta no le ha tocado a Google otra acusación otra vez a través de Twitter que ha dicho exactamente esta vez carros

Voz 4 11:42 Pedro tú crees que levantarte a las seis y media es hacerlo tiempos

Voz 1715 11:45 ah no yo para mí desde luego sí porque nunca me levanto con respeto por supuesto a los compañeros

Voz 4 11:50 por ahí bueno pues una hora y seis minutos antes de que yo me levantara a las cinco de veinticuatro de la mañana ya estaba enfurecido porque se ha buscado en Google no se ha gustado y ha acudido a su terapia personar que es enchufar el ventilador de Twitter esparcir al abono sobre todos los demás presidente ha acusado a Google de que las búsquedas concepto news noticias Strand muestran sólo los reportajes de los medios de las Fake nidos además acusa a la compañía californiana de ofrecer soltados amañados amañados de ocultar las historias de los medios conservadores vamos en sus propias palabras de los medios imparciales en noventa y seis por ciento de los resultados son noticias negativas dice y añade están controlando lo que Podemos no podemos ver es una situación muy seria se abordará bueno pues un tuit del presidente que una vez más marca la agenda del día Donald Trump que hoy recibió al presidente de la FIFA a Gianni Infantino porque Estados Unidos irónicamente junto a Méjico y Canadá organiza en el Mundial de fútbol de dos mil veintiséis y al acabar de saludo protocolario la prensa hace poco más de una hora se ha lanzado a preguntar sobre Google ir presidente hablado

Voz 0946 12:55 ya

Voz 5 12:58 le han hecho Pippo ganas de Chernobil según él es

Voz 4 13:02 está aprovechando que mucha gente dicho Frank creo que es algo muy serio que el acusaciones muy seria sorpresa ha extendido su ataque a la Santísima Trinidad de la red Google Twitter Facebook que tengan cuidado porque no les pueden hacer eso no lo pueden hacer eso a la gente ha amenazado ha añadido también que las tres compañías están entrando en terreno peligroso

Voz 6 13:22 de tener cuidado fuera

Voz 5 13:25 de hecho de apto eficacia fue una fecha no

Voz 7 13:31 no puedo la derecha

Voz 1715 13:34 el índice que tengan cuidado aunque hay bueno Carlos porque si es que hay una respuesta esta pregunta porque ahora esa misma acusación la de Google la podía haber formulado en cualquier momento pero porque lo hace ahora bueno haber de vez en cuando los periodistas

Voz 4 13:46 Nos preguntamos si habría que obviar ciertos tuits destrozan porque muchas veces parecen dirigirnos hacia cortinas de humo pero claro es el presidente lo ha dicho el presidente como nuevas e informar y puede que él no os marque la agenda pero también me pregunto Pedro León marca la agenda a él su canal de televisión favorito Fox News otra opción es pensar que el Se la marca la Fox pero qué curioso que anoche en el canal económico de Fox pasará esto

Voz 0554 14:09 tengo dos canciones mías

Voz 5 14:12 ya hoy echen

Voz 4 14:14 la luz se presentó de Fox Business denunciaba la censura de Google día aseguraba que de los Premis de los primeros cien resultados en noventa y seis por ciento de las noticias que ofrece el buscador proceden según él de los medios de izquierda sobre veintiséis por ciento en el mismo dato que daba en su cuenta de Twitter un programa en el que participaban anoche dos famosas admiradoras y que se hacen llamar Silk han Diamond Diamante dos afroamericanas que a pesar del racismo imperante en esta presidencia son absolutamente fieles a Donald Trump estrellas del firmamento mediático conservador decía lo siguiente

Voz 8 14:47 oiga ni de Jairo vino ni Pippo que en su Auden

Voz 0946 14:53 no necesitamos dictadura necesitamos gente que controle lo que podemos y no podemos ver decían hablaban de linchamiento político de las noticias usan los algoritmos como una forma de censura no te permiten hacer una búsqueda correcta sobre que calificaba

Voz 4 15:07 de excelente presidente hay que decir que ya estuvieron en su día sus más y sus menos con Facebook

Voz 1715 15:13 Silk han Diamond sí sí pero aparte de defensoras de trama que se dedican en la vida bueno son famosas en la red a vale vale vale avales en estos tiene en estos tiempos da mucho dinero dicen se resiste dicen algunos que consiguen vivir de la red yo conocer conocer ahora mismo no conozco a nadie pero seguro que alguno se está forrado con eso por cierto Tram dice que va a responder que va a tomar medidas no sé si hay alguna pista sobre lo que puede hacer tampoco sé si se ha defendido de alguna manera

Voz 4 15:42 si Google ha emitido un comunicado en el que rechaza las acusaciones de amaño bipartidismo dice que su servicio de búsquedas no se utiliza para establecer una agenda política y que no ofrecen resultados sesgados que se inclinen por ninguna ideología política añade la compañía que cada año hacen cientos de mejoras de fue algoritmo para mejorar la calidad de las búsquedas que no organizan los resulta a dos para manipular la ponían politica respecto a si la Casa Blanca va a hacer algo o no hoy le preguntaban a su asesora Larry cuando asesor económico si se haría algo al respecto ha dicho que le están echando un ojo al tema curiosamente Pedro hay que decir que hace poco más de un mes Trump presumía de Google defendía la compañía de la sanción que la Unión Europea le impuso por incumplir las normas de competencia lo que parece claro es que el presidente antes con los medios ahora con las redes pretende extender todas duda sobre informaciones que no eleven no le digan a él y eso claro Cicala Si dudamos de todo pues es es muy peligroso

Voz 1715 16:39 lo peor es que cala de aquí hay una sustrato electoral una base social política que se siente representada por Donald Trump

Voz 4 16:51 que se lo cree buena eso estamos vamos a ver si en las elecciones de noviembre ciertas informaciones han ejercido efectos sobre la población o si creen este lenguaje presidente Si todo es una conspiración como siempre esa caza de brujas

Voz 1715 17:04 de ahí entran muchas gracias Carlos o un abrazo Pedro un abrazo muy buenas noches por cierto que claro podemos discutir cuánto hay de verdad cuánto hay de cierto en la denuncia que formula tras pero hay un debate una reflexión de mayor recorrido de mucho mayor alcance que también se puede hacer a hacer perdón a partir de lo que hoy ha denunciado a través de Twitter es hasta qué punto un buscador una plataforma pero en este caso un buscador como Google efectivamente moldea la versión de la realidad que nosotros recibimos cuando acudimos a él esto es muy interesante porque en el fondo todos utilizamos ya esta tecnología para acercarnos a la información sea cual sea la forma que tiene esa información no me refiero sólo a los medios de comunicación la formación es inabarcable en Internet fluye cada vez hay más fuentes que emiten información de todo tipo NOR sola información política de información hasta qué punto google moldea en esa gestión del tránsito entre la información del receptor de la información que somos nosotros la realidad a la que tenemos acceso hay sí sí sí

Voz 3 18:21 me ha recordado este este tema quizás planteando tú me ha recordado un artículo que salió publicado hace cuatro cinco meses en portada en el New York Times que abra la va del efecto político que tenían los algoritmos en este caso de Youtube a partir de un autor que había hecho un estudio sociológico de cómo los algoritmos de Youtube habían contribuido en este caso el analizaba sobre todo la cuestión de las dinámicas de polarización política en EEUU y claro no hace falta que Trump vaya a buscar noticias negativas noticias sobre sí mismo encuentra las positivas a las negativas no hace falta ser anti Trump para que eso ocurra eh yo creo que aquí hay unas interpretaciones diríamos por parte de que tienen un objetivo muy claro qué es decir los medios son malos las redes son malas por lo tanto todo lo que se hable mal de mí es obra de esas malas redes y esos malos esos medios malos etcétera no tiene este este propósito político pero es cierto que el algoritmo de Youtube por ejemplo cuando You Tube está interesado en que su publicidad vaya a parar al máximo número de usuarios posibles es decir a la máxima audiencia posible cuando se cuelga en Youtube un un un vídeo con una pizza ya detrás con una barbaridad detrás la gente que entra a ver ese vídeo está deseando ver una cosa negativa detrás

Voz 1715 19:52 eh

Voz 3 19:53 sí yo tú tiene un algoritmo que coloca en el lateral de la página del ordenador otras propuestas que hacen identificar a estos usuarios que han visto este vídeo le pone otras propuestas en las que también Trump sale malparado y eso ocurre lo mismo en el en el lado contrario cuando la España electoral salía un vídeo denigrante para para por ejemplo para Clinton las propuestas de You Tube que aparecen en el en el recuadro lateral eran otros vídeos en los que se ridiculiza a Clinton aparecía Clinton esto lo hace Youtube sólo para aumentar la audiencia es decir para satisfacer e incrementar la curiosidad de la gente que es en los que están viendo al tran ridículo quieren ver más cosas ridículas drama You Tube lo que hace es aumentar la audiencia a la cual dirigir publicidad por la cual cobra toda publicidad que lo cobramos los medios

Voz 9 20:51 esto no es que es otra esa es otra

Voz 1715 20:54 a que no tengo el día me sienta muy mal hacer estas cosas pero no tengo tiempo de Emilio no lo tengo tiempo María perdonadme es que quiero que no perdamos una costumbre que tenemos este verano que es visitar otra redacción otros medios para airear los un poco y ver cómo lo ven el resto de compañeros Joaquín Manso es director adjunto del diario El Mundo Joaquín muy buenas noches

Voz 0781 21:11 qué tal buenas noches pero como una forma estaba siendo muy interesante el debate sobre la percepción de la realidad es que Google

Voz 1715 21:17 es un tema interesantísimo sí sí pero claro la verdad es que da más para los cinco minutos g5 ahora mismo era

Voz 0781 21:24 seguro que seis como estudia hoy en el mundo como estáis viendo

Voz 1715 21:26 me vais

Voz 0781 21:28 bueno él para nosotros es el asunto más relevante de Elías seguir haciendo la la de mañana el el acoso independentista que está padeciendo el juez Llarena en Bélgica menos parece muy relevante que juristas pasan a la ofensiva contra Bélgica al no fiarse del Gobierno el titular de apertura nos referimos a la querella que ha denunciado el catedrático González Cuéllar junto a un grupo de prestigiosos abogados contra el juez belga para el caso de que admita la demanda contra el juez Llarena

Voz 1715 21:56 bueno en la primera de mañana más allá Catalonia nosotros hemos dedicado también en mucho tiempo y mucho espacio hablar de Cataluña pero al menos han aparecido otros argumentos la inmigración el calendario de los presupuestos no sé qué más lleváis

Voz 0781 22:07 sí si hablamos de la inmigración es decir porque llevamos una una información propia y nuestro compañero Lucas de la Cal cuenta que un grupo de mandos de la Guardia Civil el exigiera una Marlaska que cambiarse la política migratoria endurece la frontera de Ceuta tras un ultimátum policial nos referimos a un grupo de mandos de la Guardia Civil profundamente descontentos después de los dos asaltos agresivos a la valla el de finales de julio y el y el posterior del del mes de agosto y eso efectivamente condicionó la respuesta endurecida que hemos visto en los en los últimos días

Voz 1715 22:39 sea algo más que quieras destacar

Voz 0781 22:42 pues sí a mí me gustaría destacar un titular escalofriante que llevamos referido a Venezuela hemos una una información basada

Voz 10 22:48 diferentes informes internacionales que hablan que seis de cada varios venezolanos han perdido once kilos en un año es de un dato más escalofriante incluso que la impresión que la hiperinflación que sufre el país si si cada diez sí es amplio once kilos pongámonos en lo que son once kilos en un año

Voz 1715 23:09 es muy llamativo sí desde luego la estadística es muy muy llamativa cual Joaquín Manso director adjunto del diario El Mundo gracias por habernos un abrazo dejaron un abrazo vamos a hacer una cosa vamos escucha lo que los oyentes nos tienen que decir recuerden al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres como es un buzón de guasa está abierto y interrumpida mente quiero decir quisiera acabar el programa de repente tiene una idea que si se despiertan por la noche porque están soñando con hora25 para para vino para mal y quieren contarnos qué es lo que les ha roto el sueño que es esa cosa que hemos dicho que repente les ha venido a la mente entre sueños puso ustedes no se envían una derrota de de una o digamos bueno poniendo serios esto lo que nos han dicho esta noche

Voz 11 23:53 los jueces se expresan en sus sentencias todo lo que hablen fuera de su juzgado hice sus sentencias está fuera de lugar y como tal como para simplemente ciudadano que se ventila en él como ciudadano Hinault el peso del Estado el que tenga que defender él

Voz 12 24:10 buenas noches yo creo que la fractura social la la provocan los secesionistas entonces cuando se vea que es es un gobierno de todo el pueblo no solamente para ellos y de ellos cuando se vea que funciona el Parlamento cuando se vea que que se hace algo por todo la totalidad entonces podremos decir que no hay fractura social mientras tanto lo que están haciendo es la conspiración del silencio el que solamente puedan hablar ello gracias

Voz 13 24:39 buenas noches me pregunto si poner lazos amarillos es libertad de expresión si alguien pusiera encima y debajo de este lazo unos de color rojo que sería entonces podría ser libertad de expresión también o qué dirían los amigos independentistas saludos saludos a los oyentes que no siguen cada noche también en verano

Voz 1715 25:01 vamos a dar las gracias a María Ferrer a Milagros Pérez Oliva Emilio Contreras ha sido como siempre un plazo

Voz 0946 25:05 sí

Voz 9 25:06 gracias a las tres y a los oyentes que no han seguido hoy espero que no sigan mañana de esta cuenta atrás hacia el final de la guardia de verano escupen ustedes que exista tanto pero es que uno en el horizonte cada vez más cerca tiene que regodearse un poquito sólo un poquito más

