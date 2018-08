Hora 25 (29/08/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1715 00:23 qué tal buenas tardes el gobierno está dispuesto a estudiar una subida del IRPF para las rentas más altas desde hace unos días el Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos tratan de acercar posturas para pactar los presupuestos generales del año que viene no hay acuerdos pero para intentar un acercamiento el Ejecutivo se abre ahora estudiar la subida del IRPF para las rentas más altas podemos pide que sea a partir de sesenta mil euros Tomic

Voz 1662 00:44 no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el doble por ejemplo gana ciento ochenta mil euros al año a día de hoy están pagando el mismo porcentaje no parece que tenga mucho sentido

Voz 1715 01:00 cuando estaba en la oposición Pedro Sánchez se había mostrado partidario de subir el IRPF pero a partir de ciento cincuenta mil euros según Podemos el Gobierno se mostró dos sin embargo reacio al impuesto para la banca es una de las noticias de la tarde que tiene otra ahora mismo en las calles de Bárcenas Ana José Luis Sastre buenas tardes hola Pedro buenas tardes con la manifestación que Ciudadanos ha convocado en las calles de Barcelona después de la agresión a una mujer que quitaba lazos amarillos hacia los días hoy por cierto el juez ha dictado orden de alejamiento para el agresor en Barcelona cuál es la imagen Pau rumor

Voz 3 01:28 qué tal buenas tardes en este momento en medio millar de personas siguen concentradas frente al parque de la situación en el mismo lugar en el que hubo este fin de semana una agresión por quitar lazos amarillos cánticos contra el independentismo también contra el Gobierno de Pedro Sánchez contra los como sus contra la televisión pública catalana y cuando Inés Arrimadas ha sido dance en Cataluña ha hablado frente a los medios de comunicación

Voz 1715 01:49 el presidente del Gobierno cuenta que viene un otoño intenso de movilizaciones pero no cree que un Torra vaya saltarse la legalidad en el Partido Popular Pablo Casado llevará de nuevo Barcelona la dirección de su partido tres días antes de la diga

Voz 4 02:01 en vísperas de que la aliadas está convertido en ETA

Voz 2 02:05 ego escoba un estabilidad xenófoba decía que el ex presidente Carles Puigdemont pide el soberanismo que cuya dice de provocaciones adquirida menoscaba un punto

Voz 1715 02:15 hago un llamamiento a no excavar un conflicto sobre los lazos amarillos pero nunca hay que hacer ninguna concesión ni a la violencia ni a censurar por eso proponemos dialogar en el ámbito que sea oportuno y hagámoslo ya siguen musa la oposición critica al Gobierno por cambiar de idea con el Valle de los Caídos Pedro Sánchez renuncia a convertirlo en un centro de

Voz 1 02:38 conciliación y Partido Popular Ciudadanos y Podemos

Voz 1715 02:41 critican el cambio en que por razones distintas defiende uno de los integrantes del comité de expertos que propuso precisamente

Voz 2 02:46 este viernes significado de ese lugar se Francisco Ferrer

Voz 5 02:51 el hemos traído ser la rectificación del nacional catolicismo no te ese punto de vista de lo que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no hay hacer una forma de conectar las con un monumento está naturaleza entre el ministro del Interior y el demencia producía

Voz 1 03:04 hoy un encontronazo cuando Grande Marlaska ha acusado al PP de inyectar odio por el traslado de presos de ETA que por cierto ha confirmado que se van a producir Marlaska ha defendido las devoluciones inmediatas y las detenciones de inmigrantes de estos últimos días sostiene que el Gobierno responderá a las

Voz 2 03:17 silencio de las mafias de pito no van

Voz 6 03:20 pues a permitir la migración violenta y que atente contra nuestro país de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Voz 1 03:28 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:31 en las tardes Bruno Hortelano no ha podido batir su récord de España de los cien metros libres en el intento que ha llevado a cabo esta tarde en Getafe ha hecho una marca de diez XXXI lejos de los diez cero seis que tiene acreditados como recorre España a las diez de la noche va a intentar batir la marca de los doscientos libres en la Vuelta Ciclista a España la etapa de hoy será apuntado Simón clara hay cambio de líder que ha top esquí el polaco deja el mayor rojo lo tiene desde hoy Rudi mola nos queda el tiempo con Jordi Carbó buenas tardes

Voz 2 03:58 buenas tardes ahora mismo descargan tormentas

Voz 7 04:01 los Pirineos también en la Ibérica siempre cerca del Mediterráneo entre Castilla La Mancha y el interior de la Comunidad Valenciana las próximas horas todavía pueden descargar con fuerza sobre todo en el interior de Cataluña en puntos costeros de la Comunidad Valenciana también de la provincia de Tarragona pero la tendencia será que a medida que avance la noche vayan desapareciendo y mañana excederá va a hacer sol nubes todavía cerca del Mediterráneo con algunos chubascos cada vez menos importantes también en el Cantábrico nubes alternando con ratos de sol cada vez menos lluvia y como decíamos en general

Voz 2 04:31 sol con temperaturas un poco más bajas hay que hoy pero aún así durante la tarde el calor será plenamente veraniego en la mayor parte del país

empezado a ahora veinticinco José Luis con Pablo Arévalo y Raúl por Roldán en la técnica y Josema Jiménez en la producción arrancamos

Voz 1 05:15 desde hace unos días el Ministerio de Hacienda y Unidos Podemos están intentando llegar a acuerdos para que el año que viene haya presupuestos que es la prueba de fuego del Gobierno se han visto tres veces hoy tocaba la fiscalidad los impuestos Nieves Goicoechea buenas tardes

Voz 1468 05:27 qué tal buenas tardes no hay nada cerrado pero sí que tenemos una

Voz 1 05:29 novedad Hacienda está dispuesta a subir el IRPF a las rentas más altas pero como no

Voz 9 05:33 estas cosas en estas casi en estos en fin como en estas cosas

Voz 1 05:37 cada uno cuenta la película según leva vamos a ver cómo lo cuenta cada uno empezando por

Voz 1468 05:41 pues eso es Unidos Podemos le ha propuesto al Gobierno a subir los impuestos a los que más ganan en este país y establecer más tramos de los que existen ahora en el IRPF para que haya una mayor proporción entre contribuyentes de uno y otro lado el secretario general de Podemos Pablo Echenique cree que por ese punto hay una especie de injusticia social

Voz 1468 06:14 además Unidos Podemos le ha propuesto al Gobierno equilibrar más la fiscalidad de los asalariados con los que tributan por rentas del capital ahora hay una desproporción porque mientras un trabajador que gane cien mil euros al año tributa al treinta y cinco por ciento una persona con grandes rentas de capital de más de cincuenta mil euros anuales paga el veintitrés el impuesto a los beneficios de la banca parece que se desvanece José Luis

Voz 1 06:36 mientras que la discusión es

Voz 1468 06:38 cómo se ajusta a lo mejor la tributación de las grandes empresas porque dice Echenique que no tiene sentido que pague más una pyme que un

Voz 1457 06:45 la gran corporación por tanto de momento por lo que los estás tonto

Voz 1 06:47 todo parece que la cosa va apunta más al IRPF que no al impuesto de la banca Ésta es la versión de Podemos bueno la clave está aquí que dice el Gobierno

Voz 1468 06:55 bueno ellos insisten en que no quieren cambiar nada del IRPF que es lo que venía manteniendo en las últimas semanas pero que en una negociación como la que se abre ahora bueno pues que no se puede cerrar la puerta nada por eso Unidos Podemos está en ese camino en el que tienen que volver a modificar el IRPF para que sea más justo y lo que dice el Gobierno es que no cierran la puerta pero tampoco confirman que haya ningún acuerdo para modificarlo luego a la propuesta de Podemos de subir el IRPF a los que ganan más de sesenta mil euros al año el Ejecutivo dice que en caso de modificarlo si hubiera acuerdo afectaría a los que ganan mucho más José Luis

Voz 1 07:26 los Bleus tienen un salario como decías sí dijo

Voz 1468 07:29 eh Pedro Sánchez un salario anual de ciento cincuenta mil euros y luego ante el desequilibrio en la tributación de trabajadores y personas que cobran por rentas de capital el Ejecutivo dice que eso no se ha tratado pero otras fuentes dicen que sí que sí que ha tratado las rentas de capital modificaciones pero

Voz 0985 07:44 lo que no hay un acuerdo sobre pues puesto

Voz 1 07:47 las en este momento el minuto a minuto de haber negociación sí porque esto irá cambiando Nieves gracias gracias por tanto de momento quedémonos con esa novedad y es que el Gobierno abre la puerta a una posible subida del IRPF para las rentas más altas ya veremos en qué queda la cosa son las ocho y ocho siete y ocho en Canarias vamos asomar Rosaura a la otra imagen de la tarde en Barcelona la manifestación que Ciudadanos había convocado para las siete en contra de los lazos amarillos después de que una mujer denunciara que el agredieron precisamente porque esos símbolos Barcelona Paul rumbo buenas tardes

Voz 3 08:17 hola qué tal José Luis buenas tardes pues sí han sido unas quinientas las personas que han acudido al llamado Ciudadanos en el lugar justo donde como decías en este fin de semana pues hubo esta agresión contra un hombre por quitar lazos han asistido también a esta concentración miembros del PP pero básicamente sea aclamado a los naranja hecho hemos escuchado gritos de presidenta presidenta cuando hablaba Inés Arrimadas ante los medios de comunicación el líder de su partido de Albert Rivera ha achacado lo que ha pasado a los independentistas escucharlos

Voz 10 08:45 en Cataluña lamentablemente la fractura social que ha provocado el proceso separatista la fractura que han provocado aquellos que quieren romper España y Europa la fractura que han provocado algunos políticos irresponsables tiene consecuencias en la sociedad y por eso le pedimos al Señor Torra que rectifiquen que acaten la Constitución el estatud que retire los símbolos ideológicos separatistas un espacio público

Voz 3 09:08 para que os hagáis la fotografía de la concentración pues ha habido cánticos contra los Mossos d'Esquadra también contra la televisión pública catalana contra tres en el capítulo de banderas pues hemos hizo banderas españolas evidentemente pero también a favor de la Policía Nacional Tele Madrid esto sigo quizás el momento más tenso confirma que uno de sus cámaras ha sido agredido la verdad es que este periodista no ha podido visualizar el momento por tanto no tenemos información y también ha habido José Luis que se encierre algún grupo de extrema derecha en esta concentración

Voz 1 09:34 bueno pues esas gracias Paula imagen en este momento en el centro de Barcelona decíamos que Ciudadanos convocó esta concentración cuando una mujer denunció que el agredieron cuando retiraba lazos lo denunció ante la policía que ha detenido al agresor esta mañana esta tarde el juez lo ha dejado en libertad aunque ha dictado Aitor Álvarez orden de alejamiento

Voz 1673 09:51 exacto el hombre no se podrá acercar a la mujer a menos de quinientos metros pero esta es la única medida cautelar que le ha impuesto el juez de guardia esta misma medida es la que había pedido a la Fiscalía además el hombre se ha acogido a su derecho a no declarar y no ha respondido a las preguntas de nadie ni del juez ni el fiscal según fuentes judiciales conocedoras de la investigación consultadas por esta emisora la instrucción se sigue por un delito de odio y otro de lesiones estas lesiones según las mismas fuentes son leves porque la mujer presenta una desviación del tabique nasal y no una fractura necesito una primera asistencia pero no un ingreso Ospina

Voz 1645 10:24 salarios recordemos que la Policía Nacional

Voz 1673 10:27 detenido al presunto agresor este mediodía Veinticuatro horas después de que la víctima denunciara los hechos delante de este cuerpo policial los hechos ocurrieron el sábado a mediodía ante el parque de la Ciutadella en Barcelona y las versiones sobre lo que ocurrió son totalmente opuestas según la mujer el hombre le dio un puñetazo en la nariz porque estaba retirando lazos amarillos hombre que presenta una denuncia contra ella ante los Mossos d'Esquadra sostiene que no actuó por motivaciones políticas sino que le ha recriminado que tirando lazos amarillos al suelo estuviera ensuciando la ciudad hoy a la salida del juzgado con la cara tapada con una toalla para que las cámaras de televisión no captarán su rostro el acusado ha reiterado que él es apolítico y que se encuentra en un momento personal malo porque está enferma

Voz 1 11:09 Inés Arrimadas y Albert Rivera han retirado lazos esta mañana en Alella que su municipio de Barcelona han convocado de hecho las cámaras para que pudieran grabar ese momento

Voz 1715 11:21 es gente ciudadanos está desplegada que un estratega

Voz 1 11:24 apolítica dedicada a situar la polémica de los lazos en el centro del arranque del curso político Óscar García buenas tardes

Voz 1645 11:30 hola qué tal José Luis buenas tardes si hace unos días lo dijo Albert Rivera y es lo que esta mañana ha querido escenificar ciudadano se propone liderar el bloque constitucionalista contra los independentistas es decir llevar la delantera a PP y PSOE con este asunto con el de Cataluña que los te Ribera plantean como el gran asunto nacional ese intento de liderazgo lo harán por tierra Mariaire en la calle ante el Defensor del Pueblo en la Fiscalía con la plataforma España Ciudadana para empezar lo de hoy retirando los lazos con sus manos Rivera sólo ha hecho lo que venía reclamando a los ciudadanos desde hacía semanas con un bebé que por cierto empuja en esta pugna apoyando también la retirada de esos símbolos Por otro lado Ciudadanos ha sumado a la lista el argumento de que en Cataluña ya hay fractura social la convivencia está rota y los responsables son para ellos Torra Sánchez Torra por auspiciar un ataque al Estado Sánchez porno defenderlo en definitiva fuentes del partido explican que Ciudadanos no le compra el argumento ni a los independientes

Voz 9 12:27 estas ni a Sánchez y que desde hoy se ha pasado de las palabras a la acción ya veremos en qué acaba

Voz 1 12:33 de momento el presidente del Gobierno cuenta con que viene un otoño caliente de movilizaciones en Cataluña pero con una diferencia Pedro Sánchez cree que Quim Torra no se va a saltar la ley osea que no vamos a volver a ver algo como lo que ocurrió el pasado uno de octubre o eso por lo menos es lo que prevé Moncloa lo ha dicho el presidente en la gira que ya saben continúa Latinoamérica donde está también nuestra enviada especial Inma Carretero el Gobierno Hollande

Voz 0806 12:55 en un mensaje de tranquilidad porque el presidente no espera que el otoño en Cataluña vaya a ser como el del año pasado que acabó con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco en una conversación informal con los periodistas en su gira latinoamericana Pedro Sánchez ha asegurado que no cree que el Gubern vaya a saltarse la legalidad coincidiendo con el aniversario del uno de octubre puede haber inflamación verbal eso opina Sánchez pero hasta ahora no han roto la legalidad y piensa el presidente que no lo van a hacer tiene además la impresión de que no habrá adelanto electoral en Cataluña este otoño opina que Quim Torra quiere gobernar que quiere mantenerse en la Generalitat así que lo que va a hacer el Ejecutivo es

Voz 7 13:33 seguir ofreciendo autogobierno sin margen para el reto

Voz 0806 13:36 premium que piden los soberanistas aunque manteniendo abierta la vía del diálogo en la comisión bilateral le concedería además mucha importancia a Sánchez a la reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aún no hay fecha están preparando un paquete de medidas específicas para Cataluña

Voz 1 13:52 por cierto el Gobierno da por hecho que hablará de los lazos amarillos en la próxima Junta de Seguridad a pesar de que la Generalitat se oponía a ello hoy hablado Grande Marlaska ya ha tratado de rebajar la polémica de fondo además esta otra polémica la de la demanda de Puigdemont contra el juez Llarena demanda en la que el abogado tradujo mal las declaraciones del juez del Supremo le hacía decir una cosa distinta de lo que dijo algo importante en la SER hemos hablado hoy con el hombre que localizó ese cambio y no cree que fuera algo azaroso

Voz 11 14:19 es extremadamente improbable extremadamente improbable realmente esa es mucho más fácil traducir esa frase bien que hacerlo de la manera que lo exige porque no quedamos esté mal traducida el texto resultantes correcto pues Tallín dicho precisamente si ellos hubieran querido decir o hacer es decir el magistrado lo contrario de lo que dijo es exactamente eso lo que hubieran puesto

Voz 1 14:40 el caso es que el Gobierno hemos escuchado ahora el mensaje que trata de enviar su presidente pretende que no se disipe o que no se disipe por lo menos tan pronto esa sensación que intentó consolidar de que la situación en Cataluña Se descenso un poco pero el tono político da cada vez más muestras de que se va a crispado miren por ejemplo la acusación del ministro del Interior al PP que la respuesta de su presidente Pablo Casado el asuntos el traslado de presos de ETA que Marlaska ha dicho que se hará bajo criterios de legalidad

Voz 6 15:05 ministro Fernández Díaz confirmó en octubre de dos mil dieciséis su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se de Solvay si se disolvía flaco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de falacias

Voz 1330 15:23 que sus declaraciones sobre la política penitenciaria de ETA son absolutamente inaceptables decir que el Partido Popular inocula odio sobre los acercamientos de presos etarras es algo que yo no lo voy a tolerar este partido enterrado a casi treinta de los nuestros a manos de la banda criminal asesina sanguinaria de ETA yo no voy a tolerar un ministro de Interior quería que nosotros inocula vamos

Voz 1 16:27 desde Marlaska caido al Congreso para explicar la política migratoria del Ejecutivo ha justificado sus decisiones de los últimos días las devoluciones exprés y las detenciones que se produjeron en Ceuta dice que es la manera en la que el Gobierno responderá a la violencia de las mafias Nicolás Castellano

Voz 1620 16:42 la respuesta es la violencia está detrás de las polémicas decisiones del Gobierno en la última semana eso a pesar de que sólo diez de las treinta y un mil personas que han entrado por vía terrestre y marítima España en lo que va de año diecisiete mil más que a estas alturas del año pasado ha sido acusada formalmente de ejercer esa violencia como organización criminal tras el salto del mes de julio a la valla de Ceuta Marlaska asegura en el Congreso que España y Marruecos lanzan un mensaje

Voz 0919 17:05 la contundente a las más es que la migración

Voz 6 17:08 ordenada segura ilegal es posible es posible y deseable pero no la ilegal violenta repito no vamos a permitir la migración violenta que atente contra nuestro país contra nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado

Voz 1620 17:26 Martín toledano del PP lo criticaba por dar bandazos y Rufián el guión de Larra lo acusaban de hacer una política migratoria de derechas

Voz 7 17:33 te tiene que asumir hay improvisación de Se están dando bandazos

Voz 4 17:38 ha pasado que ha pasado de junio agosto para que ustedes pasen de ser un gobierno decente a ser una especie de marca blanca del PP

Voz 1457 17:45 o incluso de Ciudadanos el problema es que si hacemos una política migratoria de derechas la gente va a votar a las derechas

Voz 1620 17:52 Marlaska ha anunciado que viajará mañana a Senegal para profundizar en la reactivación de plan de expulsiones

Voz 1 17:58 seis

Voz 2 18:00 dice el Gobierno que no es una rectificación lo que está claro

Voz 1 18:02 es que esto que ha dicho hoy Pedro Sánchez sobre el Valle de los Caídos no es lo que hasta ahora defendía el Partido Socialista

Voz 12 18:08 y es que el Valle de los Caídos no puede ser un lugar que se de significa no no puede ser un lugar de reconciliación

Voz 1 18:16 a Inma Carretero lo hemos preguntado porqué porque Sánchez ACS anuncio porque lo hace durante su gira en Latinoamérica Inma

Voz 0806 18:22 el Gobierno considera ahora que el Valle de los Caídos tiene demasiada carga simbólica como para poder ser un centro para la reconciliación es un cambio de postura porque en diciembre de dos mil diecisiete el PSOE registró en el Congreso una proposición de ley en la que planteaba que el valles R convirtiera en un centro para la memoria ayer Pedro Sánchez aseguró que sería necesaria otra ubica son que el Bayern se mantenga como un cementerio civil preservando el uso católico de la basílica este planteamiento lo hizo público el presidente justo después de visitar un espacio similar que Michelle Bachelet levantó en Chile en dos mil diez tras conocer las conclusiones de una comisión de la verdad Chile lleva ventaja a España en este asunto así que la intención del Govern no es reactivar el debate sobre esa comisión de la verdad en España ahora que se va a reformar la Ley de Memoria Histórica quiere Pedro Sánchez que sea una comisión plural y para ello va a hablar con el Partido Popular y con Ciudadanos por mucho que no hayan dado muestras de estar muy cómodos con este tema de Pablo Casado dice Pedro Sánchez cuando no hay micrófonos abiertos que siendo un líder joven ha perdido la oportunidad de desembarazarse a su partido de su pasado con el franquismo la posición de Albert Rivera directamente admite Pedro Sánchez que la considera inexplicable

Voz 1 19:34 hemos hablado con Un miembro de la comisión de expertos que propuso red significar el Valle que era la palabra que utilizaban darle otro significado este experto que es miembro del CSIC justifica la rectificación del Gobierno nos lo cuenta Adela Molina

Voz 0011 19:45 Francisco Ferrándiz antropólogo social del CSIC cree que la propuesta que hice esa comisión hace siete años está superada ya es irrealizable consideras sensata la idea de Pedro Sánchez de transformar el Valle de los Caídos en un cementerio civil

Voz 13 19:56 yo creo que él tiene razón al decir que no que no se puede convertir en un monumento a la reconciliación hay que tener en cuenta que el Valle de los Caídos es la verificación de nacionalcatolicismo no desde mi punto de vista tanto acto que he tenido con ellos las víctimas del franquismo no una foto

Voz 2 20:12 de conectamos con un monumento estaba actuales Ferrándiz

Voz 0011 20:14 sé que eso no supone renunciar a hacer un trabajo pedagógico para que los visitantes conozcan su origen su historia su simbología también piensa que debe ser prioritario un estudio sobre el estado de las criptas pasó previa establecer un protocolo para las exhumaciones de las víctimas

Voz 13 20:27 dónde un protocolo establecido en vez de ser las familias las que están luchando contra viento y marea casi contra molinos de viento con todo tipo de obstáculos a todos los niveles no dependiendo del Gobierno que está en el poder dependen de los benedictinos dependiendo de abono montón desde los propios jueces creerse echan para atrás

Voz 0011 20:42 este experto cree que el proyecto final para el monumento debería salir de combinar el debate parlamentario con un concurso de ideas Internación

Voz 1 20:48 el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha dicho en la SER que si el Valle de los Caídos se acaba convirtiendo en un cementerio civil eso deberá incluir que se de sacralizar la basílica se llama Emilio Silva

Voz 14 20:59 con el sólo muy complejo en cuerpo Si en sí mismo ya es ya es un cementerio lo cual o dejarlo como está entre comillas pues yo creo que sí va a ser fácil habría que ver sacralizar la basílica quiso que debería ser aconfesional cómo es el estado que va a llevar a cabo esa labor

Voz 2 21:21 hora veinticinco España sigue

Voz 1 21:24 cuando los trasplantes de órganos también las donaciones hay poca novedad en eso la novedad está en que por primera vez el registro ha distinguido entre hombres y mujeres yeso demuestra que las mujeres son mayoría entre las donantes viva Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:37 España mantiene un liderazgo que se prolonga a lo largo de veintiséis años consecutivos y además los países que han copiado imitado el sistema español de trasplantes son los que están obteniendo mejores resultados el registro mundial que recoge estos datos ha incorporado por primera vez la variante de género lo que nos permite conocer detalles como este

Voz 15 21:53 el sesenta por ciento de los donantes renales de vivo son mujeres lo que sea atribuyen probablemente al carácter de cuidadora y al carácter protector que es inherente al género femenino

Voz 1913 22:04 la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes nos recuerda que a pesar del aumento del siete por ciento en los trasplantes a nivel mundial sigue habiendo una larga lista de espera sólo en Europa al finalizar el dos mil diecisiete más de cincuenta y seis mil enfermos estaban pendientes de un trasplante y cada día fallecieron diez ciudadanos porque el órgano que necesitaban no llegó a ti

Voz 0985 22:23 en por por cierto que en el caso de Eric Abidal

Voz 1 22:26 estamos contando hoy en la Ser que la juez se inclina por reabrir los Jordi Martí

Voz 0985 22:29 eh los indicios que han llevado a la magistrada por parte de la Fiscalía apuntan a presuntos delitos de tráfico de órganos y de falsedad documental especialmente a partir de la discordancia documental por una certificación sospechosa en el registro civil de la que no ha trascendido el detalle de forma que en efecto la titular del juzgado número veintiocho de Barcelona se inclina por reabrir el caso del transplante del hígado de Abidal y de hecho ha admitido la personación del ex presidente del Barça Sandro Rosell la de la actual secretario técnico del club perica Vidal Isla de la Abogacía del Estado para representar a la Organización Nacional de Transplantes la magistrada ya trasladó a las partes que la Fiscalía pedía reabrir el caso y ahora tiene que decidir si opta parece que sí por Nueva rogatoria Si diligencias es la misma magistrada que archiva la investigación este mismo año el pasado mes de mayo al ver denegada su línea de investigación en Francia ahora la Fiscalía le pide a la juez que solicite la declaración como testigo del primo de Abidal el donante

Voz 2 23:29 no

Voz 1 23:32 acaba de empezar el Festival de Cine de Venecia es el momento de la alfombra roja se presenta la película que narra la vida de la astronauta Armstrong el primero que pisó la Luna aunque no parece que haya gustado mucho en Venecia está María Guerra varía buena

Voz 0985 23:43 Tarrés buenas tardes a estas horas se proyecta

Voz 1457 23:46 la última película del director de La La Land de mientras él con Ryan Gosling en el papel de Neil Armstrong el primer hombre que pisó la Luna y que abre una Mostra que ha remontado los últimos años gracias a los cineastas mexicanos como Cuarón Iñárritu el toro que a continuación ganaron el Oscar en esta edición Guillermo del Toro es presidente del jurado y esta mañana ha prometido neutralidad

Voz 1982 24:10 soy presidenta del jurado no dictador del jurado

Voz 1457 24:14 lo decía por su amigo Alfonso Cuarón que compite con su próxima película Roma rodada en español y en blanco y negro arranca así un certamen con muchas estrellas de moda como Emma Stone y Lady Gaga pero también veteranas como Vanessa Redgrave que esta noche recibe el León de Oro a su carrera y le ha dado un rapapolvo a los políticos europeos se toman de Cesc que siempre que los Gobiernos de hoy no les abre el las fronteras a los refugiados en lugar de ignorarlos a sus ochenta y un años con este italiano perfecto y un discurso brillante 3D y ha dejado claro que el cine es mucho más que glamour y alfombra roja

Voz 16 24:53 son las ocho veinticinco las siete veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1 25:03 crónica del exterior gobiernos y organismos de distintos signos están movilizando intentando frenar estos días el éxodo de miles de venezolanos que por otra parte parece imposible de frenar Venezuela manda Sánchez

Voz 17 25:13 sí ha dicho el ente regulador de la banca en Venezuela que estas restricciones para manejar cuentas nacionales desde el exterior se debe a que quieren buscar que el envío de remesas desde el exterior se efectúe por las casas de cambio autorizadas y no por transferencias entre personas naturales o jurídicas sin embargo los analistas y algunos ciudadanos lo ven como un intento más del Gobierno nacional por ejercer controles en este caso el control de las remesas este miércoles en Caracas hubo una protesta de parte de los jubilados hip mencionados quienes dicen que no logran sobrevivir ante la crisis económica y hablaron el respecto vamos a escuchar

Voz 18 25:47 él quiere apropiarse está está maduro siete de paz Ximo duro quiere guerra tendrán ayer renovar conceller en la calle para defender nuestros

Voz 1 25:56 ya han advertido de la autoridad del Gobierno en Asia

Voz 17 25:59 el que el incumplimiento de esto nuevo medida traerá sanciones legales

Voz 1 26:03 después de las manifestaciones a estos últimos días de grupos ultras en una ciudad al este de Alemania sigue la preocupación política ayer tuvo que hablar la canciller ya decimos sigue el movimiento la inquietud de los partidos políticos Berlín Carmen Viñas

Voz 0391 26:15 de escándalo han calificado las autoridades de Sajonia que se haya filtrado la orden de detención de

Voz 0301 26:20 a uno de los presuntos autores del asesinato de Uría

Voz 0391 26:23 de alemán en Cambridge cuya muerte ha desatado las violentas protestas de la ultraderecha alemana en los últimos días es que los radicales de derecha como el líder del movimiento islamófobo Guira Lutz Bachmann y los ultraderechistas de la iniciativa pero Cambrige ha publicado en Internet la orden de detención que incluye el nombre de la víctima del presunto autor vez así como de los posibles testigos también se mencionan más detalles sobre cómo ocurrieron los hechos y los antecedentes de los hasta ahora dos detenidos la fiscalía de Dresde la Fiscalía de Dresde ha iniciado las investigaciones para esclarecer esta violación de secretos oficiales el partido ultraderechista Alternativa para Alemania ha echado más leña al fuego con las declaraciones de su líder Alexander Ghailan en una entrevista Hadi Welt Coughlan ha respaldado lo que denomina autodefensa ciudadana ha ido aún más lejos ha afirmado que es una obligación de los alemanes parar la inmigración del cuchillo que trae la muerte

Voz 1715 27:21 avance de contenidos para hoy a las nueve de la noche una entrega más del libro de Cordes

Voz 20 27:25 nada será vítores hola hola Sastre a un programa que se hace en colaboración con Discovery Max y con el periodista David vería ahí que en esta ocasión los ayuda a conocer las maras de El Salvador vamos a escuchar testimonios escalofriantes como este

Voz 21 27:36 la duración está propagando la salud está extinguiendo como mucha juventud que crees que las pandillas no quede de brazos cruzados no viviendo con nuestro compañero

Voz 7 27:51 otro gusto de viva voz que nuestro empleo

Voz 21 27:53 de de humano y voto poder defenderlo

Voz 20 27:56 pues recorremos el país más violento de América Latina vamos a conocer algunos de estos pandilleros que significa la ley de la sangre por ejemplo de las nueve la vida dentro de las manos

Voz 1 28:05 después mesa de análisis en Hora veinticinco con Berna González Harbour región montañosa Joaquín Giménez que es quién nos explica hoy cuáles son sus claves de este miércoles

Voz 22 28:14 tres son a mi juicio las claves del día de la primera constituida por el destino de Valle de los Caídos que se ha convertido en un verdadero laberinto monumento de reconciliación cementerio civil monumento a la memoria es claro que es un monumento a los vencedores de la guerra el segundo punto es el cambio de política de inmigración la frontera de Melilla con la repatriación de ciento dieciséis inmigrantes y la apertura de causa penal contra diez de ellos evidentemente no puede ser gratis el ataque a a los miembros de la Guardia Civil que impiden el asalto Icomos tercero señalaría la demanda civil de fuste Mou contra juez quieren ir contra la justicia española en general que constituye un acabado ejemplo de filibusterismo judicial respecto a este tema yo diría una sola reflexión la suele hipótesis de que un juez de un país de la Unión Europea trata de enjuiciar a otro juez de otro país dar Nyman europea supone un desconocimiento absoluto de la concepción de la Unión Europea como espacio de libertad seguridad justicia por lo tanto no puede tener ningún recorrido esto demanda civil conoces

Voz 23 29:26 que luego doy está allí es co

Voz 1715 29:33 Puri está de gira gira ex Tour se llama Yeah este viernes actuará en Linares con él lo dejamos prometo ahora los deportes y Hora Veinticinco ya saben que continúa hasta luego

Voz 23 29:44 la día consciente del libro Mi amor

Voz 24 30:03 veinticinco de furgonetas con sus hijos

Voz 0919 30:13 hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos el Real Madrid y el Lyon han hecho oficial mediante un comunicado esta tarde el traspaso de Mariano Díaz al Real Madrid por un montante global de veintidós millones de euros ya que como se dice en ese comunicado de Lyon el Madrid sea acogido a la opción de tanteo que tenía sobre el traspaso cerrado por el Lyon al Sevilla Mariano Díaz llegará en las próximas horas a la capital de España y el próximo viernes a la una y media de la tarde será presentado en el estadio Santiago Bernabéu como nuevo jugador del equipo blanco para las próximas cinco temporadas luego vamos a escuchar la rueda de prensa que ha dado el presidente del Olympique de Lyon Michel Aulas un hombre de sesenta y nueve años veterano ya en estas lides de los traspasos donde explica cómo se ha dado el proceso desde el punto de vista del Olympique de Lyon para que Mariano Díaz llegue al Real Madrid ya os adelanto que lo más curioso que dice es que él llamó a Florentino Pérez para preguntarle si el Madrid estaba interesado en Mariano Díaz según Jean Michel Aulas Florentino Pérez hace unas dos semanas de dijo que no que Mariano no era el jugador que estaban buscando que no les interesaba ese perfil de futbolista supongo que en Sevilla cuando hayan escuchado esto tendrán las orejas más tiesas todavía pero vamos abrir con un deportista español que se llama Bruno Hortelano Ike Oise ha propuesto se había propuesto batir en la misma tarde dos récord de España de Velocidad los dos los tiene el de los cien metros libres el de los doscientos metros libres a las siete de la tarde intentó batir el de la prueba de los cien no lo ha conseguido ha hecho una marca de diez XXXI cuando su récord de España es de diez cero se todavía va a intentar a las diez menos cuarto batir el de los doscientos metros a ver si tiene más suerte nos vamos hasta Getafe donde había una gran expectación y dónde está nuestra compañera Uxue Caballero Uxue muy buenas tardes

Voz 25 32:22 qué tengo Gallego muy buenas tardes si estamos en el polideportivo Juan de la Cierva en Getafe con un ambientazo enorme donde Bruno Hortelano ya intentado batir ese récord de España de cien metros pero no lo ha conseguido ha hecho una marca de diez treinta y uno segundos cuando necesitaba bajar de los diez cero seis en una hora y cuarto tendrá lugar la siguiente prueba será la de doscientos metros deberá hacer menos de veinte coma cero cuatro segundos si quiere superar su propio récord de España a pesar de no conseguirlo en la primera prueba Hortelano ha dicho que está muy orgulloso y sobre todo del apoyo que ha recibido a jeta

Voz 26 32:53 satisfecho gracias amigos de verdad de corazón salir enviarán caluroso como eh

Voz 27 33:00 los disfrutar entidad en que sentimos pero que pueden seguir disfrutando también de esto de lo que muchas gracias

Voz 0919 33:09 a ver si tiene más suerte en los doscientos metros en la Vuelta Ciclista a la etapa de hoy la ganado Simón clara hay cambio en la general el polaco Kwiatkowski ha perdido el maillot rojo el nuevo líder es Rudy Molar y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp que que lo de Mariano Mariano va a traer cola buenas tardes Gallego

Voz 4 33:30 su propiedad de todo el tema de lo de ya no por el Madrid a mi me parece que la postura del Real Madrid en este aspecto creo casi un poco ruin no es el Real Madrid y señor de antaño y la actitud también del futbolista que todavía estaba ofensa de que se haga oficial pero si tú lo dicta la palabra al presidente del Sevilla como que tuvo la solamente jugaría en el Sevilla que luego Pablo fue el vale venga un saludo para todos y otro para ti

Voz 0919 34:04 si la palabra es la palabra Il afirma es la firma ha dejado vuestros mensajes

Voz 0919 35:02 repito el próximo viernes una y media estadio Santiago Bernabéu presentación oficial de Mariano Díaz que firma cinco temporadas con el equipo blanco la historia de este fichaje yo creo que dentro de unos años estará en los libros de texto que que servirán para estudiar la profesión de presidente de

Voz 2 35:21 club o de agente de jugada

Voz 0919 35:24 pues porque se las trae recordaréis que ayer el presidente del Sevilla Pepe Castro cuando ya sabía que el Real Madrid iba a ejecutar su opción de tanteo a quitar a Mariano reiteraba delante de los medios de comunicación que ellos habían actuado de buena fe

Voz 29 35:42 por qué no son tontos y lo hemos hecho de buena fe y lo hemos hecho evidentemente porque no somos contó con una agencia de intermediación que lleva al jugador por jugador donde lo dice repetidamente en vídeos en audio y de todas formas que quiere jugar en el Sevilla que sólo quiere jugar en el Sevilla

Voz 0919 36:03 a Mariano le dijo reiteradamente en la última semana el Sevilla que quiere jugar en el Sevilla Ike sólo quiere jugar en el Sevilla muchas ganas de escuchar lo que dice Mariano el próximo viernes porque hoy el presidente del Olympique de Lyon Jean Michel Aulas ha dicho en rueda de prensa que Mariano les dijo hace dos o tres semanas que se quería ir del Olympique de Lyon Ike tenía avanzada sus negociaciones con el Real Madrid es más después de que Mariano les dijera esto el presidente del Olympique llamó a Florentino Pérez

Voz 30 36:41 les va dando Suecia pastillas Mariano nos dijo hace una semana que se quería marchar y que tenía negociaciones avanzadas con el Real Madrid Real Madrid entonces lo llamé a Florentino Pérez para ver qué pasaba

Voz 2 36:52 ah estoy sino cada vez

Voz 30 36:56 a mí me dijo que no estaban interesados en el futbolista que no era el perfil de jugadores que les interesa basura

Voz 0919 37:04 es la palabra de el presidente de Olympique de Lyon que ha añadido lo siguiente de la historia es que llega la oferta del Sevilla ellos se preguntan la aceptamos no la aceptamos los técnicos del Olympique de Lyon dice mira si Mariano está disgusto y se quiere ir a lo mejor es aceptar la oferta del Sevilla pasa esto

Voz 2 37:27 los Sevilla son con usted

Voz 30 37:30 la oferta del Sevilla llegó sin que nosotros lo solicitase hemos pensamos que retener al jugador que se quiere ir es un problema así que negociamos llegamos a un acuerdo con el Sevilla

Voz 7 37:39 yo retomo acoja o a Cyril

Voz 30 37:42 les avisamos de que el Real Madrid tenía que ser informado porque tiene una cláusula para igualar la oferta que aunque existe no imaginábamos que iba a efectuar hasta que ayer el Madrid nos informó de que lo iba a hacer

Voz 2 37:54 ha dejado los Real Madrid Barça dicha seis

Voz 0919 37:57 ah sorpresa lo que antes no interesaba ahora si interesaba el Madrid se acoge a la legalidad lleva a cabo la acción de tanteo irse lleva a Mariano el Madrid ha actuado legalmente dice que no hay ningún problema y que

Voz 31 38:16 el próximo viernes Javier Herráez se viste de blanco Mariano Díaz en el Bernabéu de hecho ha sido ya oficial el club acaba de hacer público que Mariano Díaz ex futbolista del Real Madrid para las próximas cinco temporadas no dice la cantidad pero sí son veintidós millones de euros con esa rebaja por ese tercio que tenía el equipo blanco en ese contrato que el pasado año se firmó que le dio al Real Madrid ocho millones de euros por lo tanto son XXII el traspaso

Voz 30 38:39 el futbolista va a recibir en torno a

Voz 31 38:42 cuatro millones de euros brutos como digo mañana va a ser también el reconocimiento médico el futbolista no es presentado el jueves y el viernes porque el equipo viaja por la tarde hasta Mónaco a la gala de la UEFA donde estará el presidente del Real Madrid Florentino Pérez y Luka Modric que va a pelear curiosamente con su ex compañero Cristiano Ronaldo

Voz 0919 39:01 y en el Sevilla ya ayer estarían mosqueados no sé si después de escuchar al presidente del Olympique de Lyon

Voz 1870 39:07 son aún más ante Ortega buenas tardes buenas tardes de momento estaban en las herida cerrando las con los fichajes de Quincy prohombres de Porto que pueden ser los siguientes en llegar tratando de explicar lo ha hecho y Machín que se hicieron las cosas correctamente pero nosotros

Voz 7 39:19 creo que que lo que teníamos que hacer era intentar que venía

Voz 27 39:23 se ha hecho sabíamos que asumimos ese riesgo

Voz 1870 39:26 a partir de ahora con el tufillo a montaje que está tomando esto ya veremos si el club adoptó otra postura impuesto al enfado que ahora prefieren ocultar lo que sí te digo que el cabreo con el futbolista es espectacular porque les ha faltado al respeto tengo muchas ganas

Voz 0919 39:39 en escuchar a Joaquín Caparrós sobre el tema pero el Sevilla tiene que mirar hacia el futuro y centrarse por ejemplo en el partido de vuelta de la previa de la Europa League mañana en el Pizjuán ante el Sigma ya tienen ventaja de la ida pero hay que ir a por ellos Andy si eso es lo que insiste sistemas

Voz 1870 39:52 sin es el último escalón para estar el viernes en la fase de grupos el sorteo buen resultado en la ida cero uno para Machín cero confianzas el partido del año este

Voz 7 40:01 el partido que hemos empezado mucho tiempo

Voz 32 40:07 la pretemporada para

Voz 0919 40:08 sí

Voz 2 40:10 llegar a este momento cumplirá el verdadero objetivo de

Voz 1870 40:13 lo que hay es estar en la UEFA Europa League una vez más el Sevilla Amadou es baja ya veremos gallego seguir rotaciones para el domingo porque también se juega aquí el domingo un derbi

Voz 0919 40:23 qué va estar calentito quedan veinte minutos para llegar a las nueve esto es Hora veinticinco Deportes en la SER seguimos

Voz 2 41:40 tiene que ser muy duro

Voz 0919 41:43 despedirse del fútbol profesional cuando tiene sólo treinta y un años juegas en un equipo de la élite como la Real Sociedad hoy se ha despedido Imanol Agirretxe que se lesionó hace tres años en un partido en el estadio Santiago Bernabéu en un encontronazo con Keylor Navas y desde entonces cuando tenía veintiocho arrastrado un calvario sin poder recuperarse completamente de una lesión en su tobillo hasta el punto de tener que plantarse hoy delante de sus compañeros y delante de sus aficionados e intentar darle la vuelta a la película

Voz 2 42:19 decir que es un día feliz

Voz 30 42:24 creo que bueno hoy es un día muy feliz para mí y por todo esto no justo lo que hemos visto ahora me siento muy feliz en un momento en el que tenía que tomar una decisión de la que estoy muy seguro puesto muy tranquilo oí vuelos te decidido que la mejor decisión que pudo tomar el vuelo ha sido a raíz un poco de la última lesión por la que he decidido oí he sentido hoy sobre todo de sentido que que bueno que era momento de dar un paso oí tomar una decisión estoy final a una etapa brillante para mi partido en la Real lo hice defendiendo

Voz 0919 43:06 esta camiseta es sube al primer equipo

Voz 30 43:09 no he podido estar ha vivido un sueño Pedro

Voz 0919 43:11 el sueño ha sido seguramente más corto y en la última etapa mucho más difícil de lo que le hubiera gustado Roberto Ramajo ha sido emocionante buenas tardes

Voz 4 43:22 hola qué tal en líos si ha sido

Voz 1825 43:24 francamente muy emocionante esa despedida de Imanol Aguirre se que va a recibir por cierto la insignia de oro y brillantes del club de la Real Sociedad Si va a recibir la despedida delante de su afición y el homenaje que se merecen el partido frente al Barça el quince de septiembre irano meta bueno esperemos que se juega en Anoeta porque como llevamos contando en la Cadena Ser durante todo el día la Liga han notificado tanto el Ayuntamiento de San Sebastián que es el dueño de la instalación como a la Real Sociedad que es la encargada y responsable de las obras y el club que compite en la Liga que el lunes va a realizar una inspección exhaustiva de las obras de Anoeta para ver si hay seguridad total para que sepa era el disputar el partido de ese quince de septiembre en la Real hay confianza en que las obras van según los plazos previstos de hecho el día seis ha puesto el nuevo césped y el día doce de septiembre tres días antes la Real hará una última prueba con es el césped con la plantilla entrenando sobre el césped con un partido el categorías inferiores pero ahora mismo está en el aire si ese partido se pueda o no disputar frente al Barcelona aunque de confianza por parte de la Real

Voz 0919 44:32 bueno lo que tienen que hacer es buscar un plan B para así seis días antes de que se tenga que jugar el partido la hierba no está bien mejor prevenir que sufrir lo que sufrimos todos Imaz lo jugadores el pasado sábado en Valladolid el nuevo fichaje del Valencia Guedes ya hechos sus primeras palabras como valencianista sí

Voz 36 44:55 tienes y nuevos y es muy difícil para mí porque es me que me quería venir a este pero la situación está un poco complicada eh pero cuando siempre is dice a mí me de empresarios que me gustaría queda animales se que quería quedarme ponencia hicimos de todo para para ello volver ahora aquí esto estoy muy

Voz 0919 45:16 ahora esto pero Carlos Martínez Valencia todavía hay que formalizar el contrato y presentarle por no se ha hecho ya

Voz 0341 45:23 todavía no tiene fecha gallego esa presentación porque todavía están intercambiándose documentos con el Paris Saint Germaine Nos decían desde el club hace unos minutos las cosas de palacio van despacio no es tan importante el fichaje es el fichaje más caro de la historia del Valencia que hay mucho papeleo y todavía todo ese papeleo está por fin hay mucho clausurado en los diecisiete millones de variables que hay aparte de los cuarenta en fijo que el Valencia eleva a pagar al París Saint Germain no hay prisa desde el club para hacer todo oficial ya que sea presentado como nuevo jugador del Valencia cero esto está impidiendo que por ejemplo esta mañana haya podido entrenar con sus compañeros hasta que todo en este

Voz 0919 45:57 eh perfectamente cerrado no puede entrenar

Voz 0341 46:00 con el Valencia aunque desde el club nos dicen que tampoco estaba previsto que fuera entrar en la convocatoria para el partido del domingo porque lleva sin jugar un minuto en un partido ni siquiera amistoso desde que Portugal fue eliminada del Mundial así que con tranquilidad y con calma

Voz 0919 46:13 el culebrón que parece ese termina es el de la supuesta salida de Filipe del Atlético de Madrid en dirección al París Saint Germaine porque el París Saint Germain ya tiene a otro para ese puesto Pedro Fullana buenas tardes

Voz 2 46:28 hola Pedro