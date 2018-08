Hora 25 (29/08/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias Pedro Blanco

Voz 1715 00:23 este miércoles vamos a cerrar uno de los programas de este verano en Hora Veinticinco libro de coordenadas en colaboración con Discovery Max y el periodista David quería Ayna nos hemos trasladado durante estas semanas otras realidades hoy vamos a conocer la de las maras en El Salvador a les vamos a repasar las principales noticias a esta hora Brian Pérez buenas noches buenas noches Pedro ahí empezamos con la manifestación en repulsa por la agresión en Barcelona convocada por Ciudadanos y con alguno

Voz 3 00:46 los incidentes violentos aislados mientras libera se manifestaba por las calles de Barcelona Pablo Casado anunciaba que llevará de nuevo a la dirección del PP a Barcelona esta vez para arrancar el curso político será en vísperas de la Diada a la que hoy se ha referido así

Voz 1 01:01 la Junta ocurrió hoy de los bienes de la infamia el aniversario de la víspera de la Diada

Voz 4 01:11 convertido en esta festividad xenófobas la actitud azuza

Voz 1 01:17 gira que el árbol a los símbolos de aquellos que quieren romper España

Voz 3 01:21 mientras Rivera se manifestaba por las calles catalanas Puigdemont se volvía a expresar en Twitter

Voz 5 01:26 ha hecho una querida mosca un hago un llamamiento

Voz 6 01:29 toda no escalar un conflicto sobre los lazos amarillos porque todas las expresiones tienen cabida en las calles de Cataluña pero nunca hay que hacer ninguna concesión ni a la violencia ni a censurar por eso proponemos dialogar en el ámbito que sea oportuno y hagámoslo ya siguen

Voz 3 01:44 Judith de Pekín Torró su visita en la cárcel El lehendakari ha recibido una llamada del president catalán después de su visita a Junqueras el P D Cats había mostrado molesto por esta visita Hinault al resto de políticos catalanes en PRISA con en una nota al Gobierno vasco resalta que el lehendakari realiza este tipo de visitas cuando así se le requiere Radio Bilbao Sonia Lamberto tanto el lendakari como el presidenta han mostrado en esta conversación su disposición a reunirse Urkullu dejaba claro eso sí que no entrará en polémicas interesadas y que no interviene en cuestiones ajenas a Euskadi sino he requerido para ello haciendo alusión al encuentro que mantuvo con Junqueras que tan criticado ha sido

Voz 1 02:21 con el nacionalismo catalán para el lehendakari

Voz 3 02:23 en la nota habría sido más cómodo no visitar a quién se lo había solicitado pero no es esa la actitud de quién en todo caso ha respetado siempre la discreción primado la perspectiva humanitaria de la visita

Voz 1715 02:34 además podemos ir el Gobierno ha mantenido hoy una nueva reunión para negociar el apoyo de ese grupo a los Presupuestos a los próximos presupuestos de Pedro Sánchez hoy tocaba hablar de fiscalidad Podemos quiere un aumento del IRPF para las rentas más altas que ellos cifran en los sesenta mil euros en adelante el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a abrir esa negociación pero con un límite mucho mayor en el Ministerio de Hacienda plantearía una posible subida del IRPF a partir de los ciento cincuenta mil euros esta noche vamos a versar con una de las personas que ha formado parte de la delegación de Podemos en esa reunión de hoy con Carlos Sánchez Mato el responsable de economía de Izquierda Unida en el tiempo de la tertulia Berna González Harbour Joaquín Giménez irrupción montañoso

Voz 9 04:03 el libro de coordenadas un programa de la Cadena SER IVIMA

Voz 10 04:15 trece grados norte ochenta y nueve grados oeste San Salvador

Voz 11 04:20 el Salvador

Voz 12 04:22 todo

Voz 13 04:25 no es la lucha contra la violencia de las maras

Voz 1715 04:28 dígame estar junto

Voz 14 04:30 cómo están divididas en las pandillas tres pandilla tenemos alemana Ence trece Kambala Salvatrucha la Mara dieciocho y la plantilla dieciocho sureño

Voz 1715 04:45 en grupos civiles organizados que se arman para vengar otros crímenes

Voz 15 04:49 es un mundo que iba que defendieron a lo va viendo la ley o Azón bebida ha tomado la decisión de declarar la guerra

Voz 1715 05:00 la violencia desplegada sin ningún tipo de escrúpulo

Voz 11 05:03 por verle sacado el corazón algún chico con cierto darle dos espía si se les veía la clara para éxito en éxito

Voz 1715 05:13 justificación de lo que los pandilleros presentan como una lucha entre dos bandos

Voz 16 05:17 a esto se olvida de su no una película de qué balas balas robot él le aguantando tiene versión de instalar portando la vida se está extinguiendo

Voz 17 05:41 libro de coordenadas primera página

Voz 3 05:44 el Salvador está inmerso en una ola de violencia que arrebata la vida cada año al menos seis mil personas estas víctimas son resultado del enfrentamiento que mantienen desde hace años dos bandos por un lado las maras pandillas locales de corte criminal que toman las calles aterrorizado ojalá población civil enmarcando sus territorios con son hombre diferente las autoridades del país que procuran combatir la delincuencia extrema de estos grupos con los grupos de autodefensa y los escuadrones de la muerte organizaciones civiles que se enfrentan cada día a los pandilleros el país más violento del continente americano en nuestra historia reciente fruto de la guerra civil de las deportaciones masivas desde Estados Unidos un auténtica expira

Voz 1 06:29 de terror y muerte

Voz 3 06:30 recorremos Un viaje de la mano del periodista David vería en entre cazadores furtivos atracadores buscando una explicación a su motivación extrema

Voz 1715 06:51 David teoría in hola hola qué tal cómo hasta antes de echar pie a tierra en El Salvador te pido David que no sitúe es ante la magnitud de la realidad que describe en este reportaje

Voz 18 07:00 pues mira yo usaría para describir la magnitud del problema de las maras en El Salvador la expresión que utilizó uno de nuestros productores locales Salvador Sagasta izado cuando cuando empezamos a hablar de ir allí a a trabajar sobre este tema en ese momento el todavía estaba fuerte en Siria hay en Irak dijo bueno sabes cómo están las cosas allí verdad en el en insidia bien en Irak con hélices bueno pues aquí tenemos tres Zisis la la Mara Salvatrucha la pandilla dieciocho revolucionaria en la sureña aquí esto es un Estado fallido ir el Estado ha perdido la capacidad de responder a la violencia de las maras creo que soy habla a las claras de hasta qué punto

Voz 5 07:47 poco

Voz 18 07:48 están llegando las cosas en el sabor hasta qué punto habían llegado entonces ahora yo creo que es incluso peor porque las maras han escalado su capacidad de acción y sus acciones contra el Gobierno al que están intentando presionar para que relaje su política penitenciaria para que traten mejor de alguna manera a sus miembros encarcelados y últimamente están haciendo ya ataques mucho más sofisticados con coches bomba con explosivos con minas trampa está escalando a niveles increíble

Voz 19 08:21 año pero en vano

Voz 20 08:24 no

Voz 1715 08:30 primera toma de contacto con las pandillas en El Salvador que éste es una historia de violencia de quiénes la ejercen de quienes la usan como represalia de quiénes la emplean con los resortes legales el sargento Johnny es uno de esos policías que lleva décadas luchando contra las malas

Voz 14 08:47 dígame sargento como están divididas en la expandir hay tres día trece Mara Salvatrucha dieciocho segundo escenario higa dieciocho sureño yo suelo estar un tractor y me decidí contumaz ingresar al territorio dieciocho porque Rossi no ha muerto sí sí sido una muerte segura

Voz 5 09:25 los chalecos antibalas que nos obligan a llevar nos dan una dimensión de la violencia que emplean las maras a todo aquel que se atreve a entrar en su territorio

Voz 4 09:36 a falta de Mara Salvatrucha Salvatrucha graffitis para que los Safran

Voz 14 09:45 Ellos para para identificarse tanatorio para marcar su territorio aquí está

Voz 5 09:50 el domingo un grafiti que muchas ciudades pasaría inadvertido

Voz 1 09:58 sus barrios salvador de su aviso

Voz 5 10:03 aquí manda la Amara algo que no olvida la población esta mujer apenas se atreve a mirar a la policía

Voz 14 10:18 la misma gente aquí con la policía sabe porque porque si ven un pandillero

Voz 22 10:26 tiene contacto con una muerte padre

Voz 5 10:29 la violencia hay miedo las armas con las que las maras controlan sus territorios nuestro coche aunque no tenga ningún distintivo policial no parece pasar inadvertido en este mercado controlado por las pandillas

Voz 22 10:47 no hay canciones pero como los árbitros Roberto según pasamos los admiraba que bueno no sé si si

Voz 5 11:12 ciento Johnny curtido en mil enfrentamientos con los pandilleros decide ir a la comisaría más cercana para dar aviso

Voz 1715 11:26 como contaba el sargento Johnny en El Salvador operan tres Maras vamos a conocer ahora con el reportero de Max una de las zonas en las que opera la conocida como pandilla dieciocho sureños su zona de acción se aleja de los núcleos más poblados

Voz 23 11:39 la pandilla dieciocho sobre ellos es un grupo que ataca practicamente las zonas más alejadas de este municipio y es ahí donde donde ellos cometen extorsiones robos y homicidios siempre para mantener un control en la zona

Voz 5 12:04 puedes acudimos con la policía a cal UCO de un pueblo acosado por la pandilla dieciocho sueña hay en donde los pandilleros acaban de asestar un nuevo golpe

Voz 24 12:25 además singular nos encontramos con gente que un día

Voz 5 12:34 un éxodo que parece más propio de países en conflicto bélico y que de la imagen de un pueblo desierto

Voz 24 13:00 el motivo de la huida una casa quemada y un asesinato perpetrado por las pandillas

Voz 26 13:17 lo que sí

Voz 27 13:20 que aquí

Voz 28 13:23 hay piense que publican para que la P

Voz 4 13:26 él recibe la foto del Capitolio

Voz 29 13:32 Aubry

Voz 0935 13:33 el punto para los objetivos

Voz 24 13:36 la población con pocas opciones la huida confiar en que la muerte de no les llegue a ellos como Juan dentro

Voz 5 13:47 con un al que no se atreve a mostrarnos su cara ni su verdadero nombre y que ha decidido quedarse en este pueblo

Voz 30 13:55 hola creen ustedes que seguir en el resto todos han ido hacían libro lamenta Poquetino amores de bueno tiene era me matan Puy Calabuig

Voz 31 14:17 lo importante es ayudar a la eh

Voz 32 14:25 no tiene usted miedo

Voz 13 14:32 yo

Voz 1715 14:36 libro de coordenadas Pedro Blanco David describen cómo es ese pueblo que visitas en el que la Mara ha actuado dice el que huye una parte de su población

Voz 18 14:48 pues recuerdo muy bien recuerdo muy bien aquel pueblo prácticamente como si estuviese allí ahora mismo porque una sensación de de un pueblo fantasmal casi todo el mundo sabía ir recuerdo a un hombre que se quedó Ike de accedió a hablar con nosotros la frase que me impactó fue aquí lo único que hacemos es vivir esperando a que nos maten que se ponga la audiencia no en en la que la piel de esa persona cuya única expectativa debidas eso sin saber cuál es el momento en el que te van a matar pero teniendo la certeza de que sí

Voz 33 15:23 de momento va a llegar

Voz 1 15:30 los salvadoreños

Voz 1715 15:31 de cómo puede en una de las localidades que visita David vería in es el alcalde el que ha tomado el control de la lucha contra las pandillas en la siguiente escena el propio alcalde interroga al pistolero que supuestamente acaba de asesinar a una persona

Voz 5 16:01 su alcalde Mauricio Vilanova ha tomado una decisión drástica a llenar el mismo la defensa de su pueblo donde la violencia de las pandillas te han pasado que no está estamos en Francia un homicidio el muerto mucho la verdad

Voz 24 16:25 los los tirotearon ayer sobre la muerte de muchacho va a jugar el jefe que domina desecho revolucionaria entonces perceptor que esta muerte quedan motive a acá mira a su red de informantes

Voz 5 16:52 este alcalde transformado en una especie de sheriff han logrado detener al principal sospechoso del asesinato

Voz 9 17:01 mira me abrió los ojos

Voz 4 17:04 cada vez que

Voz 9 17:08 no se sabe dónde tengan los días no determina parados Honda segundo web aceptan Volcker esos todos lugar espérate ese pobre muchacho que vinieron a matar que nadie venga merecía morir si así es miras verás que puede traer recomendar una cosa la pandilla no se la tercera veo que estaba diciendo adiós sea agravación se latido al país hace todo terreno os voy a matar en la pandilla no me lo

Voz 22 17:59 hoy de nieve

Voz 9 18:02 el negativo según la información que yo tengo el gatillo que dispara el siempre debajo del el país

Voz 5 18:13 el alcalde y la policía organizan un operativo para encontrar al payaso pandillero más peligroso de la zona de uno de los más buscados de El Salvador

Voz 26 18:25 sacar coqueta para todos los es ensucia las cuatro

Voz 5 18:29 los agentes se dividirán en dos equipos para hacer una pinza el equipo uno liderado por el alcalde para escapar al payaso hacia la posición donde el esperará

Voz 26 18:41 sí

Voz 35 18:41 el equipo dos no

Voz 1715 18:49 David una de las imágenes más descriptivas del reportaje se ve precisamente en esta parte de la historia un hombre oculto tras una careta esperpéntica justifica el ojo

Voz 18 19:00 la puedes asistir a esa especie de juicio paralelo en el que se decide el destino de la persona fue una una cosa tremenda estas asistiendo al han salido del destino de de alguien a quien no conoces que no sabes quién es pero sabes que soy un ser humano que habrá hecho lo que haya hecho pero ahí en ese juicio paralelo se está decidiendo su muerte y bueno pues será una muestra de lo que de lo que vive el país donde no es el Gobierno el que decide cuándo viven del cuándo y cómo viven las personas

Voz 4 19:38 son que unos y otros mando

Voz 18 19:40 las pandillas estos grupos de exterminio que están surgiendo los que deciden el destino de unos y otros el problema es que muchas veces también errores o porque simplemente quedan atrapados en el medio pues como siempre son civiles los que también pagan a veces las consecuencias de de los errores de unos y otros

Voz 1715 20:11 venganza esta espiral de violencia es imparable las maras matan y en algunas zonas del Salvador grupos civiles se organizan para vengar las muertes David Ortega ains encuentra con uno de esos grupos que prepara la ejecución de los autores de un crimen

Voz 37 20:35 lo que vio

Voz 38 20:45 no

Voz 37 20:51 como como de otras culturas sobre lo que uno es

Voz 39 21:00 recoge los efectos trofeos

Voz 40 21:06 oh

Voz 26 21:08 Podemos

Voz 39 21:11 Santo hemos tomado la decisión

Voz 41 21:15 el Gobierno lo lo suyo nosotros

Voz 18 21:22 en otro lugar del Salvador

Voz 5 21:24 las víctimas de los pandilleros han decidido organizarse

Voz 42 21:27 al margen de la ley

Voz 39 21:31 bueno lo que vengo otro

Voz 30 21:42 este muerta siguiente que a los hizo así

Voz 43 21:49 eh no vivimos

Voz 39 21:55 tres o cuatro son los que ocultaron lo demás prestaba seguridad tenemos toda la información de todo hubiera estén identificadas identificado localizado sólo cuadra

Voz 43 22:09 y esto

Voz 5 22:12 Juan

Voz 39 22:14 ocurrió en construcción

Voz 41 22:18 Dolor por dolor

Voz 42 22:25 cuántos han matado eliminado

Voz 39 22:28 en un momento

Voz 22 22:31 Curro

Voz 39 22:35 para que los estratos cantidad se lo exactamente quién hizo el daño

Voz 26 22:47 sientan pesó de esas muertes sienten que algo arrastran de todo eso

Voz 39 22:54 bien

Voz 45 22:57 poner en los dos lados los los los contrapesos

Voz 26 23:03 Podemos

Voz 46 23:06 Bono un aparador

Voz 39 23:09 que tenemos hijos uno lo hace por el amor a ellos y por eso notar cómo morir me importa

Voz 1715 23:23 el siguiente testimonio tiene el valor de quién ha visto la barbarie de cerca el reportero de ti Max conversa con un perito que se dedica a buscar las fosas en las que las maras entierran a sus víctimas

Voz 26 23:38 esto es más Salvador hecho en El Salvador

Voz 5 23:43 Israel típicas comenzó su carrera como criminalista durante la guerra civil que asoló el Salvador en los años ochenta hoy se dedica a buscar las fosas donde los pandilleros entierran a sus víctimas

Voz 38 23:55 yo participé como perito en la guerra pude ver atrocidades pude ver dolor miedo

Voz 31 24:04 pude ver el grado de barbarie comparado con lo que está

Voz 38 24:10 te animas expandir en la misma tienen una psicopatía bárbara en la forma de torturar en la forma necesidad Aranda son bueno psicopatía Barbara abrir parte del tórax cortar la cabeza introducirla con la cara hacia fuera

Voz 31 24:32 he encontrado así es

Voz 38 24:37 quitado la piel con bisturí le han introducido sus órganos genitales dentro su Waka hice lo han cosido

Voz 31 24:47 usted ha pasado mucho tiempo viendo el modus operandi de las pandillas estaría que me explicase costumbre de hacer desaparecer los cadáveres y mira

Voz 38 25:00 desde donde yo tengo conocimiento asesinaba hoy quedaban al aire libre pero comenzaron a ocultarlos

Voz 31 25:06 porque no hay cuerpo no hay delito tantos cree usted que hay unas cuantas cosas que en este caso desaparecerán

Voz 38 25:16 un dato exacto no pudiera decirle pero sí puedo decirle que pasan de los cinco mil

Voz 5 25:24 miles de desaparecidos en todo el Salvador

Voz 38 25:29 el Israel típicas no los olvida

Voz 5 25:33 su despacho permanecen abiertas cientos de investigaciones que le permiten encontrar las fosas donde los pandilleros ocultar a sus víctimas

Voz 4 25:44 a raíz de los ruso

Voz 5 25:51 queda Israel típicas ha obtenido información sobre dónde se puede ubicar una fosa con dos cadáveres los dos jóvenes desaparecidos desde hace un año el testimonio de un testigo protegido proporcional criminalista un plano de la zona donde dicen que fueron enterrados

Voz 26 26:23 era para allá de queda suba este cuadro usted tengo acá eso vamos a bajar así yo soy o criminalista soy un investigador forense incumple los objetivos el ayudar a la Fiscalía por la investigación de entre una acción un prime el cerrar el ciclo de duelo de los familiares de estos desaparecido

Voz 5 26:54 la experiencia de éticas le permite detectar cualquier información que le proporcionan la tierra

Voz 9 27:02 y existe cortada la raíz mira aquí está costando aquí todos los cortes que se ven a raíz

Voz 26 27:08 todo esto corte fueron hechos por los que hicieron la fosa clandestina en aquel entonces

Voz 11 27:15 va a ser ya la excavación

Voz 26 27:18 con la de aquí para para acá yo creo que las vaya tirando

Voz 4 27:27 hay miles de madre

Voz 26 27:30 sin andan buscando a sus hijos y no les arraiga nunca lo van encontrar cada rato me llama Familiares de Desaparecidos me llaman y me dicen ingeniero todavía no he encontrado a mi hijo yo no quiero morirme sin guantes enterrar los restos de mi hijo ingeniero I M lo por favor es una tortura ya están bien cerca en o familiar un desaparecido es como digo esto cuarto Vivienne porque él camina actúa pero ya súbito adiós determinó su vida hace fue con su hijo con su hija quien desapareció hasta que no haya en encontrar a sus familias esta madre se va a morir

Voz 20 28:47 y a esa familia

Voz 1715 28:52 dónde está de ese municipio de San Miguel

Voz 18 28:55 pues Familia X es el nombre que les dimos a va a una familia que puede ser un buen ejemplo de lo que viven muchas familias ellos y no querían pagar la extorsión que exigía la pandilla o la Mara que puede dominó a su territorio y eso para la pandilla era una afrenta una afrenta porque no sólo dejan de percibir ese dinero sino que eso es un ejemplo eh que puede cundir en otra gente entonces es un desafío a la autoridad de la pandilla pandilla así se lo tomo mi decidió decidió tratar de de eliminarlos de asesinarlos haciéndose atentado o de bueno pues escuche confundieron de coche y terminar matando a una familia en vez de a ellos y bueno pues ellos decidieron pues alzarse en armas contra esa pandilla hay tomarse la justicia por su mano patrullando la ciudad patrullando la zona en la que vivía no una ciudad sino una zona rural y bueno pues eh enfrentándose con las pandillas a veces según ellos entregando las a las autoridades o a veces patrullando las junto a las autoridades y otras veces pues parece bastante claro por lo que pudimos de allí que también tomando la G la justicia pues le también hay que entenderlo no sé es difícil no porque llegas a los y dices bueno de hecho en el transcurso eh en el transcurso del tiempo en que subimos ahí sufrieron una entrada

Voz 5 30:34 casa eh

Voz 18 30:37 que un ponen pandilleros entraron no encontraron a nadie porque la la esposa que se había quedado sola no no la vieron no tuvieron la oportunidad de de asesinarla pero bueno viviendo en esa zozobra constante armados con las pistolas y todas las armas encima de la mesa en todo momento siempre alguno de ellos haciendo guardia

Voz 30 31:00 porque saben que tienen que están condenados a muerte por hambre

Voz 13 31:09 la familia XL

Voz 1715 31:10 de patrullaje Icaza armados subidos en furgonetas recorren las calles y caminos del municipio en busca de mareos y con ellos las cámaras de Dima

Voz 5 31:28 la violencia de las pandillas les llevó a organizarse casi como un grupo paramilitar ya convertirse en los defensores de su comunidad hoy se disponen a jugarse la vida una vez más para mantener alejados a los pandilleros de la Mara Salvatrucha

Voz 24 31:46 la pandilla que domina y aterroriza esta zona del salvado

Voz 5 32:05 según su información los pandilleros se han vuelto a instalar en una zona que habían conseguido limpiar ahora les toca volver a empezar hombres contra el poder de la Mara de sólo retrocede para volver con más fuerza

Voz 4 32:27 pretexto tres años Reno colme de Juan como teólogo

Voz 5 32:45 la familia X tienen sospechoso trata de encontrar tatuajes que lo relacionen con la Mara Salvatrucha

Voz 4 32:54 los más jóvenes ya no Tatuan sus cuerpos para no delatar se pecas dentro del todo ahí Matarí viendo bastante el vuelo de un gran número la gente que se hacía en la segunda trabajando bien porque tiene mucha gente no lo puedo hacer cuatro de Noruega ante la falta de pruebas

Voz 5 33:29 la familia X tiene que conformarse con una amenaza

Voz 4 33:35 ustedes son conscientes de que lo que están haciendo es ilegal claro no es son por ciento el perdón pero aquí lo pulió si ya hace lo que puede de no cuidar todo

Voz 5 33:57 el patrullaje extra policial sigue poco más tarde en cuenta en la confirmación de que la Mara Salvatrucha ha vuelto

Voz 4 34:11 con ese tres es lo trucha si hay alguien borrarse Grafite que pase lo más pronto

Voz 1715 34:41 la búsqueda continúa la Familia X los reporteros desde IMAX viven un enfrentamiento directo entre maderos los hombres armados de esta patrulla

Voz 5 35:00 la noche avanza y el patrullaje se hace más peligroso a estas alturas es imposible que la Mara Salvatrucha no sepa que su mayor enemigo

Voz 24 35:10 la familia X está merodeando

Voz 18 35:13 la zona

Voz 4 35:25 yo lo que hago pero que no pacte

Voz 5 36:12 no puede pandilleros ha abierto fuego contra la familia X sí ha dado alas los de la familia han logrado capturar a uno de ellos

Voz 4 36:35 otro día nada plantilla dos jugadores el puro humor dicho jugando ahí

Voz 5 37:03 alrededor del supuesto pandillero continúa un interrogatorio sin tregua el objetivo sacarle alguna concesión un juicio en plena noche cuyo veredicto ahora está en manos de esta familia

Voz 4 37:32 mucha gente que piensa que es sólo eso porque aquí expresó llega mañana llamando a fuera pidiendo extorsionan otro lado homicidio

Voz 22 37:59 no

Voz 4 38:09 vamos daban votando nadie dice el tu como hay que hacerlo pero es el único defensa

Voz 51 38:32 el trabajo de la familia X parece no tener fin David contra Goliat

Voz 4 38:43 donde donde la gente armar así como mejor de dieran técnica de combate belleza porque creo que no se el problema el vigor de nuevo otra vez en la vida de fue tajante volví día de vivir en paz

Voz 52 39:13 ah sí

Voz 1715 39:19 libro de coordenadas como Pedro Blanco el periodismo en El Salvador también contribuye a construir un relato de la violencia David de origen conversa con Mauricio Menotti es periodista y fotógrafo su trabajo pasa por documentar los asesinatos que se producen en sociedad

Voz 0935 39:37 tengo información que hay una persona que ha sido asesinada

Voz 24 39:47 qué porcentaje de los homicidios que hay aquí tienen que ver con las

Voz 53 39:52 hay sin embargo tiene

Voz 5 40:05 la Cámara de Menotti ha captado la muerte de cientos de salvadoreños pero sus ojos no acaban de acostumbrarse a la violencia de las pandillas

Voz 26 40:30 mira salvadora termina cada día dándole gracias adiós porque estás vivo ya maneras es dándole gracias adiós porque amanecían vivos también

Voz 5 40:42 Moon infierno de violencia de pandillas espoleado según Menotti por la falta de oportunidades están personas antes no tenían con qué comer desde que ingresaron al negocio de la pandilla

Voz 26 40:57 vino a mí porque tienen que comer no es que yo lo apruebe por supuesto pero lo alcanzo a encender Si tú no tienes de de darle de comer a tu visito Inés que vocal Amanda era dumper a ese hermoso la eso

Voz 5 41:30 desde su visión de hombre que cada día mira de frente las consecuencias de este conflicto Menotti alcanza a comprender las motivaciones de los dos bandos no las comparte pero ha aprendido a entender a los pandilleros y también a los que matan a los pandilleros

Voz 26 41:49 entiendo que todos queremos hacer justicia con nuestra función malo pero lo ideal sería que la justicia salvadoreña encargada de que todos los casos sean resueltos pero lo eso lamentablemente del salvados

Voz 5 42:11 convertido en donde el asesino en cuenta

Voz 26 42:14 sorprendente lo correcto para nada

Voz 1715 42:23 llega el momento de conocer a un antiguo pandillero que acumula un amplio y sangriento historial de muerte la conversación del reportero de Max Yeste pandillero arrepentido tiene lugar en un espacio para

Voz 31 42:34 una iglesia

Voz 5 43:10 en esta guerra en la que todo el mundo tiene razones para matar hemos escuchado a víctimas civiles ya Justice

Voz 31 43:17 pero se muestra intento de acercarnos al punto de vista de los pandilleros

Voz 5 43:23 logramos acceder a un antiguo líder de la pandilla dieciocho

Voz 31 43:28 a sus espaldas muertos

Voz 5 43:31 pero evitó la cárcel a cambio de delatar a setenta y cinco de sus compañeros su nombre de testigo protegido

Voz 1 43:40 qué busca haciéndolo

Voz 11 43:44 indicó que parte sino incluso sin sentirte grupo adiós a dar la razón

Voz 31 43:59 cómo es el proceso

Voz 11 44:02 en principio empiezan a dar la compra la marihuana que esta pistola después de que el siguiente paso es brincar que no que a entrar una buen piso durante dieciocho segundo

Voz 31 44:22 dieciocho porque tu sandía a la dieciocho

Voz 53 44:30 cinco

Voz 4 44:31 lo que hay que parar

Voz 31 44:35 hay que matar antes de entrar lo que está uno ya dentro de la pandilla en qué consiste la vida de un pandillero

Voz 24 44:59 hábleme de esos veintiséis

Voz 31 45:01 no hay alguno que es que

Voz 11 45:08 ahí lo vimos desde pequeño las ganas al rango Moya pérdida de de repente un día que estábamos departiendo el mencionado índice que El sueño de él había sido parte de la por eso de ser una falta de respeto que no tiene perdón bajarlo Berrocal en tu sacó un machete para que da para yo no quería participar te digo que lo quería mucho con igual que cortar a luz a la pierna así les va nadie podía sólo que ver celeridad porque va a ser cuestión nada qué sentido tiene el uso de machete primero considerar entraría va ahora a la gente le damos tras un violento residencial que yo quiero llamar a la policía lo pienso es infundir terror

Voz 55 46:26 creo que era

Voz 31 46:26 te entienda de violencia extrema al que ha llegado qué fue lo peor que hiciste o hicieron tus hombres

Voz 11 46:50 lo difícil entre varias porque fueron muchos Pedro violentamente lo pregunto por verles sacado el corazón chico o más tiempo vivo la clave para extraerle el esqueleto de Aragón cuando en los acabamos el corazón hacía

Voz 1715 47:22 vamos a escuchar por fin el testimonio de uno de los jefes de esta mara de esta pandilla es su discurso de apariencia moral justifica su violencia como la respuesta a un Estado violento y corrupto

Voz 20 47:38 pues sí esté reforzarle por ahí ves lo cual pegado hay

Voz 16 47:47 aquí no aquí lo que está pasando es exterminio de pandillero

Voz 24 48:00 asumen responsabilidad en parte de la violencia que se está viviendo en el país

Voz 16 48:11 lo que pasa es que hoy en día lo medios de comunicación el Gobierno no Jaén convertir de los museos de todo

Voz 20 48:20 pues sí PSOE y trató de Ferrer

Voz 16 48:30 de lo que está pasando totalmente en nuestro país como lo son los asesinatos extrajudiciales procuras secuestró maltrató a la familia que no son pandilleros sino que son familiares de los otro etc etc como animales a tratar el sistema incluso viendo en la publicidad de Sun la diferencia entre nosotros entre delincuentes Agustín se resigna

Voz 24 49:04 mi cuando se refiere a ustedes miembros hablan bueno somos delincuentes sea suben delincuentes

Voz 16 49:19 delincuente que es todo aquel que comete un delito

Voz 20 49:22 el juez que viene haber echado toda vez de haberse robado

Voz 56 49:29 el Gobierno de han existido acá simple dónde están todos esos medio dólares nosotros es lo que el autor del tío

Voz 16 49:42 pues tal reacción de lo malo es muy bajo el porcentaje no sólo porque andamos robando o haciendo daño

Voz 56 49:51 pero cada ni que exista

Voz 24 49:54 me preguntaba antes si ustedes se asumen que ve todo el volumen de violencia que vive el país antes ustedes asumen la parte que les toca ya se encargó de parte de los muertos que en Salvador

Voz 16 50:15 que esto la realidad es una película que aquí

Voz 56 50:23 pero tú L Á

Voz 16 50:26 está impactando generación de esté despertando la idea de salud está extinguiendo

Voz 56 50:33 mucha juventud

Voz 16 50:36 qué crees que la expandiendo que demo de brazos cruzados es lo viendo cómo mueren nuestro compañero o te gustaría Volcker esté pegando delante de hermano Louis Bodo poder defenderlo

Voz 18 50:52 qué pudo hacer uno cuando no puede esperar justicia si eso que llamamos imperio de la ley la certeza de que quién asesina terminará pagándolo entre rejas Carmina diluida en un océano de impunidad Salvador Si te matan sólo hay un quince por ciento de posibilidades de que alguien termine procesado sale barato asesinar a veces gratis cuando la justicia es sólo una quimera cuando el Estado está ausente y no cumple su principio fundacional de monopolizar la violencia de garantizar la seguridad de los individuos es cuando empiezan a aparecer atractivas otras opciones cuando afloran palabras como grupo de limpieza comando de exterminio escuadrón de la muerte cuando resucitan los peores fantasmas de la historia reciente y las cunetas se llenan de desaparecidos cuando la justicia degenera en venganza en esa tierra bendita que es el Salvador tan llena de gente buena hay trabajadora tan prolífica en mártires tuve la oportunidad de mirar a la cara a los que mata a a a pandilleros imberbes tiene contaron cómo habrían el pecho a sus víctimas para poder sacarles el corazón y notar como los latidos se agotaban mientras sostenían en las manos a pandilleros imberbes que me contaron cómo habrían el pecho a sus víctimas para poder sacarles el corazón notar como los latidos se agotaban mientras los sostenían en sus manos a escuadrones de la muerte que blandía machetes rombos para que sus víctimas experimentadas en el mismo dolor que habían causado todos escuche tratando de rastrear los motivos de aquella lujuria de sangre unos me hablaron del abandono de la familia hay del estado de la condena que significa nacer en ciertos barrios donde sólo puedes elegir entre ser presa Auxerre cazador de la necesidad de ser violento para sobrevivir los otros me hablaron del miedo de vivir solo esperando el momento en el que te maten de O'Toole oyó del deseo insaciable de Justicia del consuelo de la venganza razones de parte y parte será quizás que como dice mi amigo el periodista salvadoreño Mauricio Menotti en su país todo el mundo encuentras razones para matar de escuche todas estas cosas aún resuenan en mi cabeza también las palabras de un profesor jesuita discípulo del gran mártir salvadoreño monseñor Romero claro que unos y otros tienen razones pero no tiran Ramos

Voz 21 53:29 sí

Voz 1715 53:33 puedes verlo reportajes completos Ndi play punto com volver a escuchar este libro de coordenadas en Cadena Ser punto com

hora veintidós

Voz 1 54:03 Kiko

