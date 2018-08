Hora 25 (29/08/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1715 00:00 en el mapa de los sonidos

Voz 2 00:04 Nos realizas desquiciada ocurrido esta tarde en la manifestación convocada por Ciudadanos para denunciar una agresión han terminado agrediendo a un cámara de Telemadrid es el riesgo que los más y peor ventilados que más energúmenos que aquellos que sólo piensan con

Voz 1715 00:20 bandera poseen de retirar lazos repartir golpes hoy Albert Rivera Inés Arrimadas han provocado una imagen de gran carga sin

Voz 3 00:27 lo que hemos hecho hoy aquí limpiando el espacio público

Voz 1646 00:30 los ideológicos lo seguiremos haciendo a España

Voz 1715 00:32 el más votado en Catalunya dice el cuarto más votado en España retirando personalmente un símbolo político en el que se ven representados muchos catalanes entre los sonidos que el Valle de los Caídos

Voz 4 00:43 no puede ser un lugar que Se de Barry significa no no puede ser un lugar de reconciliación

Voz 1715 00:49 este criterio el Gobierno el PSOE ya no quiere hacer aquello que propuso y que apoyó en su día red significar el Valle de los Caídos convertirlo en un espacio para la memoria de la reconciliación había urgencia para sacar a Franco pero a partir de ahí en Moncloa no aspiran a nada más que hacer del Bayón Cementerio Civil mantener la basílica católica además evidente se reafirma en su intención de impulsar una comisión de la verdad interpreta por tanto que este país tiene un problema con la versión de su propia historia pero es realmente así de verdad hay en España un problema con la versión de lo que fue franco de lo que significó su dictadura el Gobierno tiene siquiera afrontar las dos urgencias quizá mayores impulsar de verdad la apertura de fosas la recuperación de los restos de los asesinados la devolución a sus familias y la apertura de los archivos que nos permitan mejorar el relato de la vida de un criminal de su dictadura

Voz 1662 01:42 Pedro sonidos de hoy no te has sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el doble por ejemplo Ana

Voz 1715 01:53 aquel que deberíamos hablar si abandonamos la dinámica de los bandos cuando dejemos de hablar de los que se enfrentan tendremos que hablar de nosotros mismos de sanidad de educación de pensiones de Políticas de Igualdad de políticas de medio ambiente de Desarrollo sostenible impuestos el Gobierno no se cierra a discutir sobre una subida del IRPF para las rentas más altas como pide Podemos es es un debate fundamental que a nuestra manera también tapamos porque si hay que reconocerlo también contribuimos a tanto ruido

Voz 8 03:14 el ministro del Interior en la próxima Junta de Seguridad con la Generalitat seguro que sale el tema aunque el Gobierno catalán en principio no quería que saliese Marlaska que por cierto ha confirmado que se producirá el acercamiento de presos de ETA dentro

Voz 7 03:27 lo de la ley ha dicho que hoy se ha producido

Voz 8 03:30 la declaración del ministro esta respuesta posterior de Pablo Casado

Voz 1494 03:34 el ex ministro Fernández Díaz confirmó su compromiso de reconsiderar la dispersión de ETA si se disolvía calco favor hacen ustedes a España inyectando odio a través de

Voz 9 03:47 el Palacio este partido enterrado a casi treinta de los nuestros a manos de la banda criminal asesina sanguinaria de ETA yo no voy a tolerar un ministro de Interior quería que nosotros sino que hablamos ahora

Voz 8 03:58 el ministro del Interior que también ha defendido las devoluciones exprés tras el último salto a la valla de Ceuta el PP lo critica por dar bandazos Podemos y Esquerra por hacer una política migratoria de derechas por cierto que el juez ha enviado a prisión a dos de los diez inmigrantes detenidos en Ceuta siete han quedado en libertad con cargos el último ha quedado en libertad en España se mantiene por vigésimo sexto año líder de trasplantes y donaciones los países que han copiado imitado el sistema español de trasplantes son los que están obteniendo mejores resultados por primera vez el Registro Mundial incorpora la variante de género como factor Beatriz Domínguez ex directora general de la Organización Nacional de Trasplantes

Voz 10 04:39 ciento de los donantes renales de vivo

Voz 11 04:42 dos son mujeres lo que se atribuyen probablemente

Voz 10 04:44 eh al carácter de cuidadora y al carácter protector que es inherente al género

Voz 8 04:50 el pasado año más de cincuenta y seis mil enfermos en Europa estaban pendientes de un trasplante cada día fallecieron diez personas porque su órgano no llegó a tiempo

Voz 0283 06:38 Pedro Sánchez no sé cuántas veces lo matamos

Voz 16 06:40 bueno pues oiga ni te cuento hasta que se murió solo

Voz 7 06:43 cómo han vivido en las últimas horas el viaje las personas rescatadas que vienen en el barco la ola de los derechos de la mujer que había llenado las calles las plazas de Argentina que Atanasio aparecía tan fuerte que habéis llevado a vosotros Laura de calor en vuestro pueden vuelva imagino María cómo te gusta ser cruel con lo que estamos muchas listas

Voz 1715 07:44 a las diez y siete minutos de la noche las nueve y siete minutos en Canarias vamos con la tertulia la información y la tertulia de este de veintinueve de agosto unos acompañan aquí en Madrid Berna González Harbour la Berna buenas noches y a partir de aquí la tele Giulia es viajera en Alicante Joaquín Giménez Joaquín buenas noches

Voz 17 08:01 buenas noches y bienvenido y en Barcelona Hergé Montaño hablar

Voz 1715 08:04 oye buenas noches buenas noches Pedro bienvenido los tres bienvenido los tres hoy vamos a empezar hablando no de Cataluña de vez en cuando hay que darse un respiro a conceder una tregua a nosotros se también a la audiencia vamos a hablar de impuestos de aquello que hablan pero no acuerdan en resumen los contactos entre el Gobierno y Podemos avanzan muy despacio hoy se han sentado a hablar de fiscalidad hoy como ayer apenas han conseguido sacar en limpio la voluntad de volverse a ver y de trabajar en algunas de las propuestas que presenta por ejemplo podemos una de ellas la de subir el IRPF a las rentas más altas Nieves Goicoechea

Voz 1468 08:39 hacienda está abierta a subir impuestos a los que más ganan hasta ahora se negaba a hablar de cambios en el IRPF pero a propuesta de Unidos Podemos en el marco de estas negociaciones podría modificar el IRPF en los tramos más altos en la reunión se ha hablado de subir impuestos a los que ganan en torno a ciento veinte mil euros al año aunque Pedro Sánchez dijo como líder de la oposición que se planteaban hacerlo para las rentas de ciento cincuenta mil euros anuales es un tema pendiente de acuerdo definitivo sobre el que pone el acento el secretario de Organización de Podemos Pablo Echenique

Voz 1662 09:09 vamos que no no tiene sentido que paga el mismo porcentaje una persona que gana sesenta mil euros al año que una persona que gana el doble por ejemplo que van a ciento veinte mil euros al año a día de hoy están pagando el mismo porcentaje no parece que tenga mucho sentido

Voz 0283 09:26 Hacienda insiste en que no quiere subir los impuestos

Voz 1468 09:28 dos a las clases medias de este país otro de los puntos que les acerca es como aumentar la fiscalidad de las grandes compañías la ministra María Jesús Montero quiere que tributen al menos un quince por ciento porque ahora pagan algunas en torno al siete el impuesto a la banca parece que se desvanece por las presiones que está recibiendo el Gobierno ha tratado

Voz 0283 09:47 la posibilidad de cargar fiscalmente las tras

Voz 1468 09:49 la acciones especulativas a la banca podría modificarse también la fiscalidad del ahorro como propone la formación morada e Izquierda Unida pero Hacienda niega que se haya abordado esto en esta reunión ahora hay mucha desproporción porque mientras un asalariado que gana sesenta mil euros al año tributa al cuarenta y cinco por ciento en Hacienda una persona que reciba este dinero por rentas de su capital paga el veintitrés por ciento Hacienda prácticamente la mitad

Voz 1715 10:14 quiero que saludemos a Carlos Sánchez Mato responsable de políticas económicas de Izquierda Unida hoy ha participado en esa reunión señor Sánchez Mato muy buenas es muy buena prueba ayúdenos a terminar de perfilar el titular de esa reunión de hoy el Gobierno por tanto va a negociar con ustedes sí o no una subida del IRPF

Voz 11 10:31 los lobos fuera todos los análisis de posibles fuentes de financiación para obtener la capacidad de financiar publicidad sean poco peligro pues se ha llegado de la discusión y el debate las posibilidades de acusaciones sobre el mismo claro no quedó cerrado nada y es evidente que nosotros y nosotras no del grupo parlamentario dijo en general algunos fue él me me hacérselo mirar teníamos claro tiene que ser este Bruselas se decida de manera preferente está mejoras en educación sanidad dependencia estamos hablando o de las clases medias pues cero con el poder prueban de ese país eficientemente pues se puede decir que sean precisamente como diría Socías

Voz 1715 11:31 señor escuchamos con mucha dificultad no sé si o puede encontrar otro lugar pero o cambiar de posición el teléfono para que el de escuchemos mayor nitidez a ver ahora si lo conseguimos y no volveremos a hacer la la llamada bueno por tanto entiendo que hoy han hablado de una subida del IRPF que las próximas veces que vuelvan a verse hablarán de una subida del IRPF

Voz 11 11:49 evidentemente para nosotros es una figura tributaria que tiene potencia recaudatoria y además tiene que invertirse un proceso que previamente se ha ido realizando lo que ha ocurrido desgraciadamente durante las últimos años ha sido que hombres Partido Socialista también pero fundamentalmente el Partido Popular ha sido eliminando la progresividad del impuesto sobre la renta y como hemos indicado pues eh para el mismo porcentaje alguien que por rentas del trabajo o del capital percibe doscientos mil euros anuales que alguien que percibe sesenta mil y eso no es justo eso carece completamente de lógica evidentemente entendemos que hay que modificarlo evidentemente es decir formación política tuviera la mayoría absoluta pues está claro que iríamos más deprisa que que podremos ir si tenemos te politicas con el Partido Socialista pero estoy seguro que coincidimos en lo fundamental es que la inmensa mayoría social de este país paga una casa irás de impuestos IRPF suficientes para financiar las políticas públicas pero hay una minoría de país que no está haciendo en esa parte los deberes que no está poniendo su parte esa mayoría esa minoría social esa minoría es a él y que privilegiadas que está siendo beneficiada por las salidas políticas anteriormente adoptadas por el Gobierno del Partido Popular que tiene que ver que cambien las cosas que la moción de censura que tiene sentido también desde el punto de vista fiscal

Voz 1715 13:31 diferenciarlas minorías de las mayorías hay que establecer una nota de corte un límite de ingresos a partir del cual se considera que una renta es alta o no ustedes hablaban

Voz 17 13:41 la de rentas de sesenta mil el Gobierno por la verdad

Voz 1715 13:43 ha llegado esta rollón de ciento veinte mil ahora hay un abismo entre uno la cifra y la otra

Voz 11 13:48 sí pero en cuanto a número de declarantes fíjense ustedes me parezco que hay tanta diferencia de que hay que negociar precisamente para esos terreno estoy absolutamente seguro que existiendo un incidencia en que es necesario que se produzca esa diferenciación se bueno pues establecer el límite estoy absolutamente seguro que no será un obstáculo insalvable

Voz 1715 14:16 a preguntas de otra manera para que podemos acabe aprobando los o apoyando los presupuestos ya veremos si luego se aprueban los ricos van a tener que pagar más

Voz 18 14:23 sí sería estoy para que me estoy

Voz 11 14:25 Barreda destrozó a Ford fue central esas élites

Voz 1715 14:36 voy a pedir que vuelva a recolocarse del teléfono señor Sánchez Mato porque volvemos a perder la claridad de la comunicación más allá del IRPF la reunión ha sido largos te decía que se ha hablado de política fiscal hablando por ejemplo de la fiscalidad del ahorro

Voz 11 14:49 sí es uno de los elementos además de en caso de haber puesto encima de la mesa porque entiendo que es uno de los elementos del IRPF que tiene sin justicia estaban ustedes en los momentos previos a contratar con Vigo que la fiscalidad del ahorro P el IRPF deja claramente de manifiesto que hay una injusticia con coleta entre quién cobra una determinada cantidad por su trabajo quién lo hace por residir en vez de una compañía de qué estamos hablando estamos hablando de que un pequeño ahorrador para recibir dividendos a algunas acciones que pueda tener que tiene que sufrir un reparto fiscal pues evidentemente no estamos hablando de eso estamos hablando de que hay personas muy poquitas también en este caso que perciben enormes cantidades vía dividendos de sociedades son propietarios te compañías que les reportan un ingreso muy importante Iñaki pasan por ello pues vía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por esas rentas del capital muy reducido y prácticamente hay escalones para te la gente no Sendín un sistema fiscal sea decido sea para que porcentualmente paguen más los que más pero viven pues tiene que haber muchos escalones

Voz 18 16:14 es en este caso empezamos por uno ya hay tres son tres asaltos el veintitrés por ciento evidentemente lo has visto que persigue un millón de euros dos cosas propietario parcialmente de compañía etcétera sino de unos centenares de euros de de de sus depósitos de ahorro cuenta bancaria

Voz 1715 16:39 en Le pregunto por la traducción de aquellas medidas que ustedes proponen si quiénes tienen las rentas más altas o muy altas son minoría si quienes reciben grandes cantidades de dividendos son minoría que impacto sobre la recaudación tendría subir los impuestos

Voz 18 16:57 pero es que no entiendo bastante elevado porque en este país es que la desigualdad que es muy palpable la riqueza está repartida por lo tanto actuaciones tributarias

Voz 11 17:10 sobre minorías que detentan una

Voz 18 17:13 piqueta muy considerarle tienen un efecto importante que eso es el la potencia recaudatoria que tienen determinados

Voz 11 17:21 pues

Voz 18 17:21 por mucho que usted quiera seguir yo que como subir los impuestos a la fuente fajas ser decente la capacidad recaudatoria sería muy limitada la profundamente injustos sin embargo evidentemente esas teorías que detentan ya digo mal una una idea que cale enorme capacidad patrimonial enormes edificios de El esfuerzo fiscal tienen un rendimiento e importante tarea y en este caso además contribuyen a padres y voluntades se durante esta última década sea utilizado otro ejemplo como muy claro estamos hablando mucho de impuestos sobre la renta pero otro el impuesto sobre sociedades que no se vaya a la mesa de la negociación con las

Voz 11 18:11 estas sociedades

Voz 18 18:13 en la última década de dos mil siete diecisiete que lamenta lo que recalcaba estamos beneficie fue ligeramente superiores a los que tenía las empresas así

Voz 11 18:29 las

Voz 18 18:31 estoy dice ese cine se los es él que te la Cadena Ser que me estoy refiriendo los que pagan una pequeña sociedad hay el grueso de la dotación voluntaria grandes compañías si lo que Santa temporales la calle comentó un poco más de lo que y eso es profundamente injusto porque sin embargo evitó cualquier cosa sí que ha incrementado en sino que la reforma se llaman

Voz 1715 19:07 haremos una cosa como esta es una de las discusiones medulares en cualquier estado en cualquier país todavía quedamos con usted viera por aquí que seguro escucharemos algo mejor que hoy la tecnología no ha sido nuestra mejor aliada Carlos Sánchez Mato responsable de políticas económicas de Izquierda Unida gracias por habernos atendido esta noche gracias y buenas noches en fin en todo caso yo creo que lo fundamental Se ha escuchado y ha entendido lo que había ocurrido en esas reuniones que Podemos ha acudido con unos planteamientos ya conocidos clásicos por otra parte en esa formación sobre cuál debe ser el peso fiscal que soporten las rentas más altas tanto IRPF como impuesto de sociedades y ahí se ha encontrado un gobierno que se resiste a llegar tan lejos como Podemos les gustaría llegar en el caso de que o bien gobernar a Podemos alguien tuviera una gran capacidad de influencia podemos hablaba de subir el IRPF a rentas de a partir de sesenta mil euros el Gobierno lo lleva hasta el doble ciento veinte pero en todo caso Barna empiezo por ti este es un asunto fundamental por cuanto además de esta negociación de Podemos con el Gobierno dependerá también su apoyo a los presupuestos

Voz 0283 20:13 claro yo creo que aquí lo importante es que ambos partidos están trabajando en en una negociación que dura ya varios días oír a la tercera reunión de este tipo y habrá más que con eso están transmitiendo un mensaje de que la legislatura está viva yo creo que el titular fundamental que yo pondría SES la legislatura está viva están actuando no tiran la toalla todos sabemos y ellos los primeros que sacará adelante el presupuesto va a ser más difícil que que los ocho miles pero pero van a por ello avanzan en ello con con seriedad yo creo que de son los tenemos para eso les pagamos vamos no tampoco hay que felicitarles por ello para eso están ahí para eso les pagamos para para elaborar esos presupuestos a partir de ahí la discusión en detalle bueno podemos está claro que quiere poner el acento en la cuestión de las rentas yo creo que entre todos los tipos impositivos España está muy atrás con respecto a la media europea en todos ellos pero no es el de las rentas el peor no es el de las rentas el que guarda mayor distancia con con la media europea es precisamente sociedades sobretodo el el el lo que hay que trabajar para eliminar bonificaciones deducciones etcétera y desde luego sería muy interesante otro tipo de de de fiscalidad sobre esas transacciones sobre la banca medio ambiente ahorro es decir es no me no me gusta que subrayen tanto el impuesto sobre el trabajador frente al impuesto sobre el empresario

Voz 1646 21:47 sobre el ahorro y las transacciones y las Sicav Fito Joaquín Elorrio poquito

Voz 17 21:53 si la en el tema de de impuestos hay que distinguir la Renta de las personas puedes tener dos fuentes el trabajo el capital evidente de entender que es una renta alta ganar más de sesenta mil euros me parece una exageración por lo tanto es la la música del del discurso del del señor Carlos Sánchez se puede estar de acuerdo pero el problema está en los límites aislados en las zonas fronterizas evidentemente hoy día no se puede entender que una subida de impuestos para de IRPF para rentas de más de sesenta mil euros estos sean grandes capitales yo creo que es pero de estamos en el tema de de de negociación y esto es lo positivo puede ser ciento veinte mil lo puedes una zona intermedia pero yo creo que se está en en un buen camino en el sentido de que de hacer una sociedad más justa en cuanto a las rentas del capital pues también estamos en que el gran capital pues está francamente beneficiado por no hablar de la renta de sociedades por lo tanto yo creo que efectivamente que los Who los ricos ya bajo la forma de rentas del capital o en sociedades paguen más me parece lo correcto y que en definitiva es lo que viene a decir la Constitución respecto a la imposición progresiva hay que hacer una mejor redistribución de la renta yo creo yo creo que las posiciones intransigentes no se iban a mantener Podemos no puede arriesgarse a boicotear este tema sin llegar a un acuerdo que sea razonable para la para la sociedad Ángel

Voz 1715 23:32 de hecho voy contigo huye de hecho en estas primeras negociaciones que están manteniendo Podemos con Hacienda Podemos no ha adoptado una actitud de bloqueo y eso que en la mayor parte de las negociaciones el Gobierno el Ministerio Hacienda por tanto no ha cedido en algunos de los ámbitos en los que podemos había puesto especialmente acento hay hablamos del IRPF pero ayer por ejemplo de la retirada el copago farmacéutico para los pensionistas una de las banderas que viene enarbolando o Podemos en esta negociación y que el Gobierno de momento escucha valora pero no acuerda con ese partido no se rompe las negociaciones eso ya es un gesto que tiene a ríe

Voz 1646 24:10 Pedro yo puede ser un poco largo en eso porque es realmente es un tema que a precio poder tener un debate sobre él después de lo vivido primera cuestión y yo voy a ser un poco eh

Voz 0283 24:22 va a ser noticia

Voz 1646 24:24 con lo que os voy a decir porque creo que el el el debate que estamos teniendo en inglés es sería que es es sobre Pino no es decir estamos hablando de de cosas muy pequeñas ir voy a explicar porque mire en primer lugar hoy un ciudadano que gana sesenta o ciento veinte mil euros al igual que vive en cualquier ciudad media de España por su tiene una imposibilidad total digamos de trasladarse para pagar menos impuestos cosa que no pasa con la sociedad es decir hoy si uno quiere mañana por la mañana se va hay registro sociedad en otro país de la Unión Europea con una fiscalidad más baja se va a conseguir tener pagar menos impuestos esto qué implica esto implica que para ser competitivos en términos por ejemplo de sociedades no podemos madre cuál es la la conclusión de todo esto que el Estado a día de hoy a dos mil dieciocho pero no el Estado español cualquier Estado especialmente en la Unión europea tiene unos límites muy grandes a la hora de controlar su su fiscalidad con lo cual cuando hablamos de grandes cantidades para recaudar más dinero para financiar los servicios públicos tenemos que tener en cuenta más allá de la posición digamos política de cada uno o fiscal hay que tener en cuenta que por donde la grandes cantidades de dinero son precisamente porque hay facilidad para que empresas cosa que no pasa con los individuos puedan trasladar sus domicilios de de alguna manera pues pagar muchos menos impuestos cuando estamos hablando de cantidades mucho mayores segunda cuestión que me parece fundamental economía sumergida España tiene un problema economía sumergida con lo tiene Italia son gente no tiene Grecia jodían estamos en dos mil dieciocho yo me pregunto de verdad sobre todo de cara a los nuevos partidos porque no hay ningún partido con un suficiente atrevimiento para plantear una cuestión como la eliminación del dinero físico en el norte de Europa que se lo están planteando estamos hablando que de que un cuarto de que nuestra economía no existe casi es decir que hay un cuarto nuestra economía que no participa de nuestra digamos en función de hacer que el Estado funcione hay maneras a día de hoy para replantear estos son difíciles sin duda pero yo creo que estos debates los tendremos que afrontar en el futuro porque al final los debates políticos sobre fiscalidad se basan en muchos tópicos pero en términos absolutos de captación no no no solucionan el problema de fondo y creo realmente que tenemos que ser más originales España por una vez en la vida podría encabezar algún tipo de sobretodo en a nivel europeo de debate en este sentido y otra cuestión Yeste y así que es más sobre el tema concreto hablaba

Voz 19 27:06 de que el el el portavoz de de de

Voz 1646 27:10 perdone a Podemos de que doscientos mil euros sesenta mil euros paga lo mismo y esto no es justo yo estoy de acuerdo lo que no me parece justo es el porcentaje que pagan los de sesenta mil euros desde mi punto de vista por lo que he dicho anteriormente es decir las clases las medias altas porque alguien que van gana ciento veinte mil euros lo podemos sea rico no pero no es un millonario no es el que realmente puede aportar dinero a las arcas del Estado esta persona evidentemente como tiene menos capacidad es la que siempre sufre siempre sufre en este tipo de subidas de impuestos con lo cual lo que creo es que estamos discutiendo tendríamos que discutir cómo hacemos la casa de nuevo estamos discutiendo el color de las cortinas con todo el respeto y creo que estos debates ya sé que no son del día a día que no son profundos pero creo que son que son absolutamente necesarios y que si estas hostilidad quiere sostener el nivel de Estado del bienestar que tenemos sobre todo de cara al futuro con el envejecimiento con todas las cuestiones que todos sabemos tendrá que abrir se a tener debates mucho más profundos que creo que están al alcance de nuestra mano

Voz 0283 28:12 claro luego además hay que tener en cuenta que los impuestos el sistema impositivo no tienen sólo una función recaudatoria sería fácil si si vamos a las matemáticas Si grabamos a los que más tiene no o lo que sea no tiene un objetivo también que es hacer política que es construir una sociedad más justa no que para eso es distinto a las tendencias de unos y de otros entonces yo creo corresponde a este Gobierno y estamos hablando de PSOE y de Podemos más los que les pueden a apoyar luchar también a través de los impuestos contra la desigualdad abismal que se abierto en España no vemos que esa desigualdad no apunta a las rentas de sesenta mil euros de ochenta mil o cien mil euros no la desigualdad ha venido de forma colosal vía la precarización de muchísimos trabajadores mientras las empresas ganaban más dinero ir los los dueños de esas empresas los consejeros los dueños los lo bueno los propietarios los directivos se hacían con con con una distancia enorme con respecto a esos trabajadores de cariz a dos entonces yo insisto en esta idea yo veo que estamos todos de acuerdo no es en los trabajadores que tienen un sueldo encima no negros sino obviamente blanco no es sobre ellos sobre dónde debe residir o no sólo uno tanto el peso de de una nueva recaudación sino que se debe cambiar también y construir una sociedad más justa se que es utópico lo que estoy diciendo pero eso es la política precisamente intentar construirlo por eso insisto en la necesidad de tocar a fondo sociedades tocará fondo ahorro Sicav transacciones financieras porque no abrir ese debate el debate de la banca Irujo otros como medioambientales y con otros objetivos pueblo

Voz 7 30:12 Tío Tom totalmente de acuerdo con con verdad

Voz 17 30:15 icono y también con

Voz 7 30:17 corrió concluye evidentemente

Voz 17 30:20 de este gobierno tiene como gran desafío sacar esos impuestos y conseguir una sociedad más justa más justa porque la crisis ha sido pagada por las clases trabajadoras ha sido pagara por las clases más desfavorecidas por las clases más desfavorecidas y las clases medias también está la precarización del empleo por lo tanto este es el verdadero desafío si consigue Si se consigue por parte del PSOE por parte de los apoyos que tenga conseguir con fundamentalmente con Podemos y los otros grupos que lo apoye si se consigue unos una redistribución efectiva a retornar una reducción de las de las tremendas diferencias que los más ricos paguen más pero los más ricos de verdad pues yo creo que podría afrontar en su momento unas futuras elecciones con bastante esperanza

Voz 1646 31:07 yo si me permitís es que es que no lo no van a conseguir reducir la desigualdad porque un señor que gano cincuenta treinta veinticinco ochenta o ciento veinte que es una persona de una cualquier oyente que podamos tener ahora mismo no tiene la misma capacidad de una empresa de irse porque una empresa sabe qué pasa que aunque sea española la Delaware Estados Unidos no pasa nada el gran yo lo que quiero de verdad dónde está el dinero de verdad dónde está el dinero los beneficios después podemos tener el debate sobre cuestiones laborales que Berna habría estoy de acuerdo pero vamos hemos a logra El problema es que el Gobierno de España el Espanyol de Italia y Francia repito no están hoy capacitados para combatir un la competencia fiscal que existe en el mundo en el ámbito sobretodo empresarial

Voz 17 31:53 que es donde hay dinero de verdad entonces

Voz 20 31:56 es que eh

Voz 1646 31:58 perdón por por por intentar llevar el debate quizá cuestiones menos política se soy consciente que hablamos de presupuestos todo creo que es muy relevo pero creo que es muy relevante plantearnos que hoy ningún presidente del Gobierno ni ningún ministro de Economía de esto que ya hemos estados ya tiene la capacidad real de conseguir que se redistribuye la riqueza mientras no haya instituciones de ámbito ya no digo global pero sí transnacional que puedan poner límites porque cuántas empresas españolas

Voz 1715 32:26 es

Voz 1646 32:27 de origen español lo que pagan su

Voz 0283 32:30 digamos el Cor de su negocio

Voz 1646 32:32 Cio en términos económicos está pagando en pues en en Delaware o ya no digo en islas ya ya no estoy hablando de paraísos fiscales o simplemente en Irlanda paga menos y aquí es donde hay los miles y miles de millones de euros que necesitamos no están en los cuarenta y cinco céntimos de más o los veinticinco euros que le vamos a sacar al pobre trabajador que se ganan la vida en Ciudad Real en Palencia en Tarragona o en Girona este debate me sorprende cómo no se afronta España no no lidera como mínimo nivel europeo segundo y otra cuestión fundamental pero es que quiero recalcar la economía sumergida que existe en el sur de Europa hoy tiene puede poner podemos poner una solución Seaman que desaparezca el dinero físico estamos hablando que la captación puede incrementar un veinticinco por ciento

Voz 1715 33:17 ese es un debate interesantísimo si el de la desaparición del del día pero para acabar viviendo después de plástico pero ya lo ha sí

Voz 1646 33:27 perdona Pedro eh pero es que hoy con el teléfono móvil podemos contratar cualquier cosa que nos podamos emerge en el mundo y en cambio en el bolsillo llevamos unas piedrecitas redondas y un trozo de papel que le llamamos dinero es perdón

Voz 1715 33:37 es el único que dice que sí sí yo creo que tiene razón y es cierto que algunos países nórdicos no sólo es que se estén planteando es que ya hay poco de circulación hay poco dinero físico la gente paga café un simple café con con tarjeta o con el teléfono móvil donde ha que ponen no Car

Voz 1646 33:56 allí ponen a Lucas es verdad

Voz 1715 33:58 sí sí sí claro que esa es otra no aquellos sectores que se resisten a cobrar con tarjeta de crédito por ejemplo porque es la manera de no dejar rastro hay una explicación que aporta no es que los bancos me quita una comisión y yo no quiero darle esa comisión al banco si eso es verdad eso es indiscutible

Voz 1646 34:16 dado tiene capacidad si se si juegan fuertes el Estado utiliza su potencia todos juntos de que evidentemente no haya comisiones en medio que la cantidad dinero estamos hablando de billones billones de euros

Voz 1715 34:28 bueno sigamos avanzando dejemos habló de los impuestos y ya veremos en qué queda Podemos quiere subir el IRPF a rentas a partir de sesenta mil Hacienda dice que eso no lo va a negociar que en todo caso a partir de ciento cincuenta mil a partir de ciento cincuenta mil euros y como tendrán que seguir negociando ya iremos viendo cómo evoluciona esta negociación otra constatación de la realidad que el naranja ayer amarillo no combinan bien bueno esta es una de las imágenes del día que hasta ahora no se había visto y que supone si en lo simbólico un salto cualitativo porque hay una carga simbólica en ver al ver Rivera Inés Arrimadas retirar personalmente los lazos amarillos en Alella de esa imagen se ha convertido hoy en icónica dos políticos que arrancan otros símbolos de carácter político con los que se sienten identificados

Voz 1646 35:18 otros ciudadanos no sé de ninguno ante el peligro su rasante es la madrugada un grupo de

Voz 1715 35:27 a ochenta personas se organizaba ir recorría varias localidades de Girona vestidos como otros flancos con capuchas y mascarillas una imagen que recuerda que la el chapapote que es precisamente lo que querían hoy el activismo no independentista se ha dejado ver ciudadanos había convocado esta tarde una concentración en Barcelona por la convivencia en repulsa por la agresión sufrida la semana pasada por una mujer carretera balazos en Barcelona en esa concentraría Ana terminando agredido un cámara de Telemadrid porque algunos de los presentes lo confundieron con un camas la de TV tres ya se sabe cómo era un cámara de TV3 pues les ha salido alguno la vena violenta invalidado aliado a mamporros con por la policía por cierto ha detenido al autor de esa agresión contra la que se protestaba hoy está acusado de un delito de lesiones se después se ha quedado en libertad con orden de alejamiento en esa concentración no muy numerosa ha estado nuestro compañero Romo

Voz 1684 36:18 en el mismo lugar de esa agresión la verja del parque de la Ciutadella de Barcelona es donde se han reunido medio millar de personas esta tarde bajo banderas españolas y en favor de la Policía Nacional entonando cánticos en contra de TV3 ídolos

Voz 1646 36:31 sus da cuadra

Voz 1684 36:33 pero además de la presencia de un grupo de extrema derecha en esta concentración contra una agresión ha habido otra la que según ha denunciado Telemadrid ha recibido uno de sus cámaras una manifestante lea señalado erróneamente como trabajador de TV3 este era el momento

Voz 1 36:55 como ejemplos en Madrid

Voz 1684 37:11 el error de esta mujer ha llevado a la marabunta a echarle de la manifestación la televisión pública madrileña habla de agresión con puñetazos entre otros Quim Torra Ada Colau y los propios

Voz 1646 37:25 danos han condenado los hechos una de las

Voz 1684 37:28 periodistas de TV tres ha sacado el billete de su micrófono para entrar desde la manifestación y en el plano puramente político ha habido presencia de miembros del PP además de los del partido naranja Albert Rivera ha acusado a Moncloa y especialmente a la Generalitat de ser los responsables de la situación

Voz 22 37:43 en Cataluña lamentablemente la fractura social que ha provocado en el proceso separatista la fractura que ha provocado aquellos que quieren romper España y Europa la fractura que han provocado algunos políticos irresponsables tiene consecuencias

Voz 1684 37:55 la sociedad y media hora antes de la concentración Carles Puigdemont ha publicado un vídeo en el que ha hecho un llamamiento a la calma el ex presiden afirmaba el lunes que había partidos que flirtea van con la violencia

Voz 1715 38:05 políticos irresponsables decía Albert Rivera en esas estamos si en el riesgo de las consecuencias de las acciones de algunos políticos irresponsables han oído ustedes la rabia con la que gritaba esa tipa esa señora esa mujer han escuchado pues ese es el riesgo que de la rabia ese pase a los puñetazos el ministro de interior ha comparecido hoy en el Congreso para hablar fundamentalmente de migración lo vamos a escuchar en los pasillos Grande Marlaska ha insistido en que se va a hablar de lazos en la reunión de la Junta de Seguridad que se va a celebrar el seis de septiembre

Voz 0639 38:41 qué va a hablar de todo las razonablemente en un país quiero decir como este democrático en instituciones entre instituciones democráticas hijo la lealtad recíproca se puede hablar y no se puede se debe hablar de todo porque hablar de todo es realmente dar satisfacción a las exigencias de las necesidades de la sociedad nosotros trabajamos para la sociedad no trabajamos para nuestros

Voz 1715 39:04 en el PP esta arremetida de Pablo Casado contra uno de los símbolos primero del nacionalismo catalán después absorbido por el independentismo la Diada dice Casado una fiesta xenófoba

Voz 23 39:14 es una junta directiva nacional después de los días de la infamia de seis y siete del aniversario de las leyes de desconexión llenas vísperas de la Diada que se ha convertido en esa festividad xenófoba en la que insultan a los constitucionalistas en las que se enarbolan los símbolos de aquellos que quieren romper España

Voz 1715 39:33 bueno vamos a acercarnos a la gira latinoamericana del presidente Sánchez allí es donde ha dejado su un pronóstico sobre lo que va a ocurrir este próximo año Inma Carretero Inma buenas noches

Voz 0806 39:42 tal buenas noches y lo que cree que va a ocurrir

Voz 1715 39:44 habrá tensión pero en ningún caso dice vulneración de las leyes eso es lo que espera Sánchez Inma

Voz 1646 39:49 si el presidente no espera que este otoño en casa

Voz 0806 39:51 al unha será ya reproducir el escenario del año pasado que acabó con la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco cuenta con que haya inflamación verbal con que haya exhibiciones de los independentistas pero no una ruptura de la legalidad no cree Pedro Sánchez por tanto que el Gubern vaya a volver a traspasar esa línea eso es lo que ha trasladado a los periodistas que le acompañamos en su gira por América Latina la impresión que tiene además es que Quim Torra quiere gobernar y por tanto que no irá a un escenario electoral inminente porque además a juicio de Sánchez en Cataluña por más veces que se vote la foto es la misma

Voz 0283 40:25 no hay una mayoría social del Independent

Voz 0806 40:27 el mismo que es lo que debería llevar a los soberanistas según el presidente a hacer autocrítica la hoja de ruta del Gobierno es la conocida mantener abierta la vía del diálogo institucional en la comisión bilateral demostrar que al Gobierno le importa Catalunya tomando decisiones que afecten a las preocupaciones reales de los catalanes eso dicen por eso van a celebrar antes de final de año una reunión del consejo de ministros en Barcelona y ofrecer en paralelo a la Generalitat una mejora del autogobierno sin ningún margen para el referéndum que piden los soberanistas

Voz 1715 41:00 buenos pido brevedad en esta reflexión porque tengo ya la desconexión abierta tengo cinco seis minutos para para todos con los elementos que acabamos de poner sobre la mesa por un lado lo ocurrido en esa concentración lo que hemos escuchado en la pieza de nuestro compañero Pau rumbo la imagen de Albert Rivera Inés Arrimadas retirando lazos amarillos y ese pronóstico que hace al presidente del Gobierno detención sí pero no ruptura vulneración de las leyes Rusia

Voz 24 41:24 mira yo creo que en primer lugar ciudadanos

Voz 1646 41:27 ha demostrado ser un partido absolutamente amateur a par de que lo que ha hecho es lamentable y además en dos fases por romana por la mañana se han ido Alella eh el presidente de un partido un señor que aspira a ser presidente del Gobierno no puede hacer lo que ha hecho hoy es que fíjese es que Pablo Casado que seguramente defiende las mismas tesis no lo voy haciéndolo con lo cual no venía Rajoy evidentemente hacer es que este tipo de acciones evidentemente ni Sánchez Iglesias con lo cual se ha desacreditado muchísimo ciudadanos pero es que lo que ha pasado por la tarde resulta de tan lamentable Irene que ver con el debate que tenemos permanentemente el de los lazos unos lazos pero es que hoy ha conseguido Albert Rivera ampliar la mayoría soberanista hay mucha gente hoy en Cataluña que evidentemente crítica con el Gobierno con lo que ha pasado pues eh se ha sentido que que hayan agredido a alguien además equivocadamente que que también comprar donde la expresión hay que ser

Voz 16 42:20 poco me ahorro la palabra

Voz 20 42:23 y agredido ayer por el hecho de serlo

Voz 1646 42:25 cámara de TV tres es que de verdad no se puede permitir que haya partidos que vivan de la confrontación y en este país hay demasiados tenemos tenemos a por un lado a ciudadanos evidentemente tenemos a Catalunya especialmente Esquerra Republicana

Voz 17 42:40 Bell porque Esquerra estado tener otra fase lo digo siempre

Voz 1646 42:43 pero es verdad que responsabilidad qué vergüenza lo que está sucediendo en Catalunya y qué necesidad tenemos de que alguien le ponga un poco de cordura en este sentido creo que el presidente del Gobierno pues lo está lo está haciendo razonablemente bien

Voz 1715 42:55 es la

Voz 17 42:56 manifestación esa contra las por la agresión que sufrió una persona de origen ruso aunque mayor que que estaba quitando unos lazos eh yo nada insiste es el objeto de la manifestación que era perfectamente legítimo sobran las sobraban las banderas de que aparecían en esa manifestación sobraban el el gesto de quitar los lazos que me parece de verdad pues fue un poco de acción reacción sobraba la agresión contra un cámara que se había hecho que pensaban que era de de de TV3 la verdad me parece que es que estamos en un fenómeno de un contagio pero muy inquietante si efectivamente el el el independentismo no catalán trata de conseguir que él es que ese escenario de la democracia que ese es el espacio público que las calles trata de monopolizar lo ese espacio no se puede monopolizada por porque es de todos los ciudadanos piense lo que piense entonces si se trata de de evitar eso lo que no puede es lo que no se puede es responder en la misma sintonía de Onda de verdad creo que ha sido algo lamentable para hacer el el partido que ha tenido la mayoría relativa las últimas elecciones catalanas pues creo que podía haber guardado esta esta

Voz 1715 44:20 actitudes que precisara

Voz 0283 44:23 ayer era ciudadanos pero estaba también el PP Dolors Montserrat por ejemplo la portavoz en el Congreso estaban ahí esta tarde

Voz 17 44:30 si no me refería perdona a Berna

Voz 1646 44:32 mañana en Alella sí sí pero bueno lo en sí

Voz 0283 44:37 las está justificado

Voz 1646 44:39 pero hombre si sí si no por precisar vamos a ver

Voz 0283 44:43 yo creo que deberían estar manifestándose o no digo en la calle o no necesariamente sino luchando por reabrir el Parlament el verdadero escándalo que tenemos entre las manos el primero el pecado original luego se va sumando otros es que el Parlament esté cerrado desde julio hasta octubre para evitar sus divisiones internas entonces que la estrategia de la Generalitat de los independentistas que es significa ocupar la calle y así lo harán durante la Diada y yo creo que a estar aniversario de lo que llaman referéndum ha contaminado a los demás y eso no debe ocurrir en ningún momento Ciudadanos debería estar pugnando por reabrir el Parlamento por llevar ahí el debate por manejar con las herramientas políticas Hinault las revolucionarias un debate necesario y a partir de ahí es ese espeluznante todo eso espeluznante lo que ha dicho Puigdemont pues no es nada más que la Generalitat y los independentistas quiénes están sembrando esta diferencia entre la libertad de expresión de unos los de los lazos que sí la tienen las de otros las que lo quitan que no la tienen de enviar a los Mossos a identificar a quiénes lo están haciendo a mí eso me parece de una eh

Voz 25 45:58 o de un recuerdo

Voz 0283 46:01 pasto de tiempos nazis francamente no sé si os parece exagerado lo que digo por eso de que vayan identificando señores que quitan lazos me horripilante revelan los enmascarados que se han organizado para para hacerlo esta noche aquí aquí en resumidas cuentas los independentistas han logrado arrastrar a Ciudadanos el PP a su estrategia de ocupar la calle con un riesgo de inmenso ir donde ya estamos escuchando yo creo que en la propia crónica lo decíais que se han equivocado con el cámara pero que pasa que si hubiera sido el de Teo

Voz 1646 46:35 tres es eficaz estaría justificado es que unas Marimar estamos escuchan con absoluta si Pedro no no es que es que además no son conscientes de que el independentismo que hoy no tiene proyecto porque no tiene la prueba es que el Parlament está cerrado porque no tienen nada que ofrecer que les dan toda la gasolina del mundo y un poco más porque era lo que ha sucedido hoy el independentismo va a vivir durante dos meses con perdón con razón porque es lamentable lo la lo que sucedió con el cámara de verdad es que lo el papel que están desarrollando especialmente me preocupa es el caso de Albert Rivera porque teóricamente

Voz 19 47:15 a ver Rivera es nazi

Voz 1646 47:18 es catalán y hay Isabel de cómo están las cosas y creo que una persona que aspira a ser presidente del Gobierno tiene que aspirar a representar a un país que la gente no se lo iba por la calle pero es que hay grupos que se imaginemos el debate por la noche sacan la fritos y los demás dicen que eran por la mañana y los otros que volverán por la noche

Voz 1715 47:35 es que es de compradores de parvulario en todo caso conviene ser también realista la concentración de ciudadanos ha congregado a unos cientos pocos de personas sentadas cientas mil personas mil pocas no que es que no ha tenido una gran capacidad de arrastre en su convocatoria sí claro me esta tarde me preguntaba cuando Albert Rivera hay Inés Arrimadas retiran lazos es evidente que están enviando un mensaje en forma de imagen a su base electoral esa Toral tendrá verdadera capacidad de teorizar sobre lo que está ocurriendo en Cataluña sobre lo que están haciendo sus líderes os se quedarán en el claro que sí con dos cojones eso es lo que nosotros queremos es unas

Voz 0283 48:24 dos sentimental no sea el problema es que ojalá alguien razonar no digo las bases sino los propios

Voz 1646 48:30 líderes está claro que no lo hacen es porque porque

Voz 0283 48:34 estamos en un terreno de juego en los propios independentistas absolutamente sentir invasión no

Voz 1715 48:39 hablar de que en este caso de Montes la calle Joaquín treinta es es que hay

Voz 17 48:41 claro hay es que hay un contagio evidente el odio no se puede combatir con el otro sentido impuso efectivamente está en esa especie de ensoñación narcisista que él provoca y entonces cuando se genera una provocación en sentido contrario solamente se fija en la provocación de dar respuesta pero es que ha habido una provocación previa lo que no se puede es es hay que romper esta esta situación pero cómo se puede romper pues llamando a la calma pero a unos y a otros lo que no se puede es hacer un ejercicio de algo que la la en los estudios de criminalidad son es muy claro que es la transferencia de culpabilidad yo pongo los lazos y los responsables son los que los quitan y eso no puede ser porque eso es totalitarismo porque la calle es de los que ponen los lazos y los que

Voz 1715 49:27 no no están de acuerdo con los lazos venga que me tengo que meterse sea mejor que

Voz 17 49:31 ese regule totalmente pero una motín que te interrumpa

Voz 1715 49:33 es que me tengo que ir a desconexión porque va a La Ventana seguimos en Hora veinticinco

